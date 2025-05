Wie man KI im B2B-Vertrieb einsetzt (Anwendungsfälle und Tools)

Allein im Jahr 2024 haben 69 % der Vertriebsmitarbeiter ihre Quoten verfehlt.

Insbesondere im B2B-Vertrieb sind Kunden schwerer zu erreichen, der Wettbewerb ist härter und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Stunden, um Leads zu verfolgen, nachzufassen und Geschäfte abzuschließen.

Wie können Sie also die Wende schaffen?

Es kommt darauf an, intelligentere tools und effektivere Vertriebs- und Marketingstrategien einzusetzen.

KI-Tools, die Daten in Echtzeit analysieren und sich wiederholende Aufgaben automatisieren, können einen echten Unterschied machen. Von der Erledigung zeitaufwändiger Aufgaben wie der Eingabe von Daten bis hin zur Analyse von Kundendaten für eine bessere Entscheidungsfindung helfen solche KI-gestützten Tools den Verkaufsteams bei ihrer Arbeit. Sie ermöglichen es den Mitarbeitern, weniger Zeit damit zu verbringen, sich in Sackgassen zu verrennen, und stattdessen sinnvolle Verbindungen zu den richtigen Interessenten aufzubauen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie KI im B2B-Vertrieb einsetzen können. Sie erhalten weitere Informationen zu den nützlichsten KI-Tools und ihren realen Anwendungsfällen. Lassen Sie uns den Verkaufsprozess optimieren, die Kundeninteraktion verbessern und letztendlich die Vorgaben erfüllen. 🤝

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So kann KI Ihrem B2B-Zyklus helfen: KI vereinfacht komplexe B2B-Zyklen, indem sie das Käuferverhalten analysiert und Verkaufsteams dabei unterstützt, Botschaften effektiv zu gestalten

Automatisierung von Nachfassaktionen und Nachverfolgung des Engagements, um zu verhindern, dass Leads während langer Zyklen im Verkaufsprozess inaktiv werden

Verbessern Sie das Account-basierte Marketing, indem Sie Konten mit hohem Wert priorisieren und die Kontaktaufnahme mithilfe von Erkenntnissen aus der KI personalisieren

Verbessern Sie die Lead-Bewertung mit prädiktiven Analysen, um sich auf die vielversprechendsten Interessenten zu konzentrieren und die Konversionsraten zu steigern

Verwenden Sie KI-gestützte Chatbots, um Leads in Echtzeit zu binden und potenzielle Kunden rund um die Uhr zu qualifizieren

Nutzen Sie KI-gestützte Verkaufsprognosen für genauere Umsatzprognosen und eine bessere Ressourcenplanung

Fassen Sie Verkaufsgespräche zusammen und extrahieren Sie mithilfe von KI Elemente, um Folgemaßnahmen zu optimieren und Geschäfte voranzutreiben

Verwalten Sie Ihre gesamte Vertriebskette mit ClickUp , um Geschäfte nachzuverfolgen, Aufgaben zu automatisieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern

📖 Lesen Sie auch: Ein Tag im Leben eines Verkaufsleiters in Einzelteilen

KI für den B2B-Vertrieb verstehen

Die Komplexität, der Umfang und die beziehungsorientierte Natur des B2B-Vertriebs erfordern einen strategischen Ansatz, der über einfache Transaktionen hinausgeht. Im Gegensatz zum B2C-Vertrieb, bei dem Impulskäufe und emotionale Auslöser eine wichtige Rolle spielen, sind die Zyklen im B2B-Vertrieb länger, die Entscheidungsfindung bezieht mehrere Interessengruppen ein und Vertrauen ist von größter Bedeutung. Der Erfolg hängt davon ab, die Schmerzpunkte des Käufers zu verstehen, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern und langfristige Beziehungen zu fördern.

Während die menschliche Note ein Schlüsselelement jeder Strategie zur Kundengewinnung ist, kann KI Ihnen bei der Beurteilung der Kaufprozesse helfen, indem sie Datenmuster analysiert, das Kundenverhalten vorhersagt und Routineaufgaben automatisiert.

Sie können sich auf Interaktionen von hohem Wert mit Erkenntnissen aus KI konzentrieren und personalisiertere und zeitnahere Engagement-Strategien entwickeln.

🧠 Fun Fact: Der erste KI-gestützte Verkaufsassistent war nicht ChatGPT, sondern XCON, ein Expertensystem, das in den 80er Jahren von der Digital Equipment Corporation zur Konfiguration von Computerreihenfolgen entwickelt wurde. Es senkte die Kosten um 40 Millionen US-Dollar pro Jahr und bewies schon früh, dass KI den Verkauf revolutionieren könnte.

Hier erfahren Sie, warum KI im heutigen B2B-Vertrieb unverzichtbar ist:

1. KI eignet sich für komplexe Kaufprozesse

B2B-Verkäufe umfassen lange, komplexe Zyklen mit mehreren Entscheidungsträgern, die alle ihre eigenen Bedürfnisse, Prioritäten und Bedenken haben.

KI vereinfacht diesen Prozess, indem sie das Käuferverhalten über verschiedene Berührungspunkte und Interessengruppen hinweg analysiert. Sie hilft Verkaufsteams zu verstehen, was Entscheidungen antreibt. Als Verkaufsprofi können Sie von KI profitieren, um Ihre Strategien für Kontaktaufnahme, Nachrichtenübermittlung und Kundenbindung effektiver zu gestalten.

👉🏼 Instanz kann KI nachverfolgen, wie verschiedene Interessengruppen (z. B. CFOs vs. CTOs) mit Produktdemos interagieren, und Aufschluss darüber geben, wonach jede Persona suchen könnte, sodass Ihr Team in jeder Phase des Prozesses auf spezifische Anliegen eingehen kann.

2. KI verwaltet effektiv längere Zyklen im Verkauf

Bei der B2B-Vertriebsprospektion kann es oft Monate dauern, bis Geschäfte abgeschlossen werden, und Vertriebsmitarbeiter riskieren, während dieser Zeit den Kontakt zum potenziellen Kunden zu verlieren. Mit KI können Sie die Nachverfolgung automatisieren, Erinnerungen festlegen und vorhersagen, wann ein Lead am wahrscheinlichsten vorankommt.

Sie kann auch subtile Veränderungen im Käuferverhalten überwachen, wie z. B. die Zunahme von Website-Besuchen oder die Beschäftigung mit bestimmten Arten von Inhalten. Als Ergebnis kann KI den richtigen Zeitpunkt ermitteln, um einen Deal abzuschließen oder zu eskalieren, wenn sich diese Signale häufen.

3. KI hilft beim Marketing und Verkauf auf der Grundlage von Konten

Viele B2B-Verkaufsstrategien, insbesondere im Verkauf von Unternehmen, konzentrieren sich auf Account-Based Marketing (ABM), bei dem der Aufwand auf eine Auswahl von Konten mit hohem Wert konzentriert wird.

KI hilft Ihnen dabei, die Konten zu priorisieren, die am ehesten zu einer Konversion führen, basierend auf Faktoren wie historisches Engagement, Größe des Unternehmens, Branche, neue Finanzierungsrunden oder Führungswechsel.

Verkaufsteams können KI nutzen, um die Kontaktaufnahme auf einer sehr granularen Ebene anzupassen und Schlüsselentscheidungsträgern personalisierte, relevante Nachrichten zu übermitteln.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für Verkaufsteams

Wie man KI im B2B-Vertrieb einsetzt

KI verändert die Art und Weise, wie Verkaufsteams Leads finden, die Kontaktaufnahme personalisieren und Kundenbedürfnisse vorhersagen – und macht so jede Phase des Verkaufsprozesses effizienter. Hier sind einige Beispiele aus der Praxis für den Einsatz von KI im B2B-Vertrieb:

1. Verbessern Sie die Lead-Bewertung mit prädiktiven Analysen

Bei der traditionellen Lead-Bewertung verlassen sich Vertriebsmitarbeiter oft auf ihr Bauchgefühl und schätzen ein, welche Leads sich lohnen.

Mit KI können Sie Vermutungen in einen datengestützten Ansatz umwandeln. KI analysiert umfangreiche Verlaufsdaten aus vergangenen Interaktionen, Kaufverhalten und Engagement-Verlauf, um Ihnen bei einem fundierten Anruf zu helfen.

Mit Vorhersagemodellen, wie sie von Salesforce Einstein und HubSpot verwendet werden, kann KI Leads in Echtzeit genauer bewerten und Muster erkennen, die zeigen, welche potenziellen Kunden am ehesten zu Kunden werden und welche Faktoren den Erfolg von Geschäften beeinflussen.

Das bedeutet weniger Zeitverschwendung, mehr Konzentration auf vielversprechende Leads und bessere Konversionsraten – so können Verkaufsteams ihre Arbeit effizienter gestalten.

📮 ClickUp Insight: 88 % der Befragten nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, aber über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei Haupthindernisse? Fehlende nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was ist, wenn KI in Ihren Workspace integriert ist und bereits sicher ist? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Aufforderungen in einfacher Sprache und löst alle drei Bedenken hinsichtlich der KI-Einführung, während er Ihre Chats, Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

2. Automatisierung der Kundensegmentierung für Einzelziel-Kampagnen

Die traditionelle Segmentierung – die Gruppierung von Leads nach Branche oder Größe des Unternehmens – reicht nur bis zu einem gewissen Punkt. Um B2B-Geschäfte mit hohem Wert abzuschließen, benötigen Sie einen dynamischeren, verhaltensgesteuerten Ansatz – und hier kommt KI ins Spiel.

Algorithmen für maschinelles Lernen verfolgen verschiedene Datensätze auf der Grundlage von Kundenaktionen in Echtzeit, wie z. B. Besuche auf Websites, Herunterladen von Inhalten, Engagement in sozialen Medien und Öffnen von E-Mails, um präzisere Segmente (auch Mikrosegmente genannt) auf der Grundlage des tatsächlichen Verhaltens zu erstellen.

Solche Mikrosegmente ermöglichen es Ihnen, hochgradig zielgerichtete Nachrichten und Angebote zu übermitteln, die direkt auf die Bedürfnisse Ihrer potenziellen Kunden zugeschnitten sind, wodurch Ihr Aufwand für die Lead-Pflege wesentlich effektiver wird.

3. Verbessern Sie die Umsatzprognose mit Modellen des maschinellen Lernens

Verkaufsprognosen waren im B2B-Vertrieb schon immer eine Herausforderung, aber KI macht sie präziser denn je.

Anstatt sich nur auf vergangene Verkaufsdaten zu verlassen, analysieren KI-gestützte Algorithmen einen breiten Bereich von Faktoren – Markttrends, Aktivitäten von Mitbewerbern, wirtschaftliche Veränderungen und Ereignisse in der Branche –, um zukünftige Verkäufe genauer vorherzusagen.

Dies hilft Verkaufsteams, realistische Einzelziele festzulegen, Ressourcen effektiver zu planen und sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiter zur richtigen Zeit auf die richtigen Konten mit dem höchsten ROI konzentrieren. Bessere Prognosen wirken sich auch positiv auf die Bestandsverwaltung und die Produktentwicklung aus.

4. KI-gestützte Chatbots für die sofortige Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden einsetzen

KI-gestützte Chatbots sind weit mehr als nur einfache FAQ-Beantworter – sie sind jetzt aktive Vertriebsassistenten, die Leads qualifizieren, Meetings planen und sogar Produkte empfehlen können.

Wenn ein potenzieller Kunde Ihre Website besucht oder in den sozialen Medien interagiert, kann ein KI-Chatbot in Echtzeit mit ihm in Kontakt treten. Er sammelt Schlüsselinformationen wie Budget, Zeitleiste und Problembereiche.

Durch ihre Arbeit rund um die Uhr helfen diese Chatbots den Verkaufsteams, die besten Leads zu priorisieren und sie an die richtigen Mitarbeiter weiterzuleiten, sodass keine Gelegenheit ungenutzt bleibt.

🧠 Fun Fact: KI-Chatbots können ihre eigene Sprache erfinden (naja, fast)! Im Jahr 2017 haben Facebook-Forscher Bots entwickelt, die miteinander verhandeln können. Aber anstatt sich an einfaches Englisch zu halten, begannen die Bots, ihre eigene Kurzschrift zu erfinden, um schneller Geschäfte abzuschließen. Das war nicht beabsichtigt, aber es hat die Forscher völlig verblüfft und das Internet in Aufruhr versetzt!

5. Personalisieren Sie die Kundenansprache mithilfe von Erkenntnissen aus der KI

KI-gestützte E-Mails gehen weit über die Personalisierung durch das Hinzufügen eines Vornamens hinaus – sie helfen Verkaufsteams, Botschaften zu erstellen, die tatsächlich ankommen.

Durch die Analyse von Daten aus E-Mails, Anrufen, Meetings, Interaktionen in sozialen Medien und Kundendienstanfragen deckt die KI auf, was für jeden potenziellen Kunden am wichtigsten ist.

👉🏼 Nehmen wir zum Beispiel an, ein Interessent hat kürzlich an einem Webinar über die Zusammenarbeit im Team teilgenommen. In diesem Fall können KI-Tools wie ClickUp Brain eine E-Mail generieren, in der hervorgehoben wird, wie Ihr Produkt die Kommunikation im Team verbessert und Ihre Kontaktaufnahme relevanter und wirkungsvoller macht. (Bleiben Sie dran und wir zeigen Ihnen genau, wie!)

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Erstellung von Inhalten und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Arbeitsbereich, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich.

6. Fassen Sie Elemente aus Meetings/Verkaufsgesprächen mithilfe von KI zusammen und stellen Sie diese bereit

KI-Tools wie der ClickUp AI Notetaker erleichtern Administratoren die Arbeit nach einem Anruf, indem sie die Daten von Unterhaltungen aus Transkriptionen von Meetings oder Chat-Protokollen analysieren, um Schlüsselinformationen, Entscheidungen und Elemente für Maßnahmen zu extrahieren.

Automatisierung von Transkriptionen, Notizen und Zusammenfassungen von Meetings mit dem ClickUp AI Notetaker

Diese KI-generierten Zusammenfassungen können in Ihr CRM- oder Aufgabenverwaltungssystem integriert werden, wo die KI sogar Fristen und Erinnerungen für die nächsten Schritte zuweisen kann. Das bedeutet weniger manuelle Notizen, mehr Fokus auf den Aufbau von Beziehungen und keine verpassten Nachfassaktionen – so läuft Ihr Verkaufsprozess reibungslos.

📖 Lesen Sie auch: Top B2B CRM Software Tools

👀 Wussten Sie schon? Verkaufsteams, die KI implementiert haben, konnten beachtliche Erfolge verzeichnen. 83 % dieser Teams konnten ein Umsatzwachstum verzeichnen, im Vergleich zu 66 % der Teams, die keine KI einsetzen

Einsatz von KI-Software für B2B-Verkäufe

Sie könnten für jeden Teil Ihres Verkaufsprozesses ein anderes Tool verwenden – aber das führt oft zu einem aufgeblähten Tech-Stack, endlosem Wechseln von Apps und Zeitverschwendung.

Was wäre, wenn eine KI-gestützte Plattform alles zusammenführen könnte? Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Vertriebspipeline visualisieren, den Fortschritt von Geschäften nachverfolgen, Engpässe identifizieren und nahtlos zusammenarbeiten, um die vielversprechendsten Leads zu schließen – alles an einem Ort.

Genau das bietet die Plattform für das Projektmanagement im Vertrieb von ClickUp. Als App für alles bei der Arbeit vereint ClickUp Ihre Projekte, Ihr Wissen und das Chatten auf einer leistungsstarken, KI-gestützten Plattform.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optimierung des B2B-Verkaufs mit den leistungsstarken KI-Tools von ClickUp.

1. Optimierung der Lead-Generierung

Zwei Schlüsselaspekte der B2B-Lead-Generierung sind die Gewinnung von Leads mit wertvollen Inhalten und die Pflege dieser Leads mit personalisierten Nachrichten. KI-Tools wie ClickUp AI machen diesen Prozess einfacher und effektiver.

Die generative KI von ClickUp Brain ermöglicht es Ihnen, schnell benutzerdefinierte E-Mails zu erstellen, die eine Verbindung zu potenziellen Kunden herstellen. Geben Sie einfach das Thema und den Kontext der E-Mail ein, wählen Sie den Ton und den Kreativitätsgrad aus und erstellen Sie in Sekundenschnelle einen Entwurf.

Erstellen Sie kontextbezogene E-Mails für den Vertrieb mit ClickUp Brain

ClickUp Brain ist nicht nur für Vertriebsmitarbeiter gedacht – es ist auch ein wertvolles Tool für Ihr Lern- und Entwicklungsteam. Sie können Brain verwenden, um schnell Schulungsmaterialien und Inhalte für das Verkaufstraining zu erstellen und den Mitarbeitern zu helfen, sich mit hochwertigen Ressourcen schneller einzuarbeiten.

Verkaufsschulungsmaterialien mit ClickUp Brain erstellen

Durch die Kombination von ClickUp Brain mit ClickUp Clips eröffnen sich noch mehr Möglichkeiten. Mit den fortschrittlichen Features zur Bildschirmaufzeichnung von ClickUp Clips können Sie Präsentationen, Videos und Inhalte für die Einarbeitung erstellen, die komplexe Konzepte in leicht verständlichen Formaten aufschlüsseln.

Sie können auch Produktdemos für Vertriebsmitarbeiter erstellen, damit diese die Funktionen des Produkts besser verstehen und es gut verkaufen können.

Erstellen Sie mit ClickUp Clips leistungsstarke Produktdemos

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie KI zur Lead-Generierung nutzen und Ihre Vertriebs-Pipeline erweitern können

2. Meetings effektiver durchführen

B2B-Verkaufsteams verbringen einen Großteil ihres Tages in Meetings, sei es mit potenziellen Kunden, Clients oder internen Teams wie Produkt- und Marketingteams.

Obwohl diese Unterhaltungen von entscheidender Bedeutung sind, können das Anfertigen von Notizen, das Zusammenfassen von Schlüsseln und die Nachverfolgung von Aktionselementen wertvolle Zeit für den Verkauf oder die Strategieplanung verschwenden.

Hier kann ClickUp AI Notetaker helfen. Die Software transkribiert Meetings, analysiert den Inhalt der Unterhaltung und erstellt klare Zusammenfassungen mit Aktionselementen, sodass Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt in der Arbeit des Administrators zu ertrinken.

Fassen Sie lange Notizen von Meetings zusammen und handeln Sie schneller mit ClickUp AI Notetaker

3. Automatisierung von Verkaufsprozessen

Die lange und verschachtelte B2B-Vertriebspipeline umfasst mehrere bewegliche Teile.

Von der Akquise und Lead-Generierung bis hin zum Abschluss von Verträgen und der Einarbeitung umfasst der Prozess eine Vielzahl manueller Aufgaben, die das Team nachverfolgen, weiterverfolgen und ausführen muss. Diese Aufgaben können viel Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen und den gesamten Verkaufszyklus verlangsamen.

Um die Produktivität im Vertrieb zu steigern und das Risiko zu verringern, dass wichtige Aufgaben übersehen werden, müssen Sie herausfinden, welche Aufgaben delegiert werden können, und ein Tool zur Automatisierung des Vertriebs verwenden, um sie im Autopilot-Modus auszuführen.

ClickUp Automatisierungen sind perfekt für diese Aufgabe geeignet. Hier sind einige sich wiederholende (und dennoch wichtige) Aufgaben, die das Tool übernehmen kann:

Weisen Sie Vertriebsmitarbeitern Aufgaben zur Nachverfolgung zu, die sich danach richten, wo sich jeder Lead im Prozess befindet

Auslöser für automatische Status-Updates, wenn Kunden aktiv werden

Passen Sie die Prioritäten von Aufgaben in Echtzeit an, damit sich Ihr Team auf die wichtigsten Gelegenheiten konzentrieren kann

Eliminieren Sie manuelle Aktualisierungen und sorgen Sie dafür, dass Leads reibungslos durch Ihre Vertriebskette geleitet werden

Automatisieren Sie wiederkehrende vertriebsbezogene Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen und sparen Sie Zeit

💡Pro-Tipp: Mit ClickUp AI können Sie benutzerdefinierte Automatisierungen in natürlicher Sprache erstellen. Geben Sie zum Beispiel einfach Folgendes in das KI-Kontextfenster ein: "Wenn ein Lead zu "Angebot gesendet" wechselt, erstellen Sie eine Folgeaufgabe und weisen Sie sie mir zu." ClickUp AI richtet die Automatisierung ein und erleichtert die Nachverfolgung erheblich!

4. Nachverfolgung von KPIs mit anpassbaren Dashboards

Im B2B-Vertrieb ist eine klare, einheitliche Ansicht Ihrer Pipeline nicht nur hilfreich, sondern unerlässlich. Bei mehreren potenziellen Kunden, Geschäften in unterschiedlichen Phasen und einem Team, das es zu managen gilt, kann es schnell zu einer Überforderung kommen. Wichtige Details können übersehen werden und Chancen werden möglicherweise verpasst.

Visualisieren Sie die Metriken Ihrer Vertriebspipeline mit ClickUp Dashboards

Deshalb sind Sie mit einem einzigen Dashboard zur Nachverfolgung von Fortschritten, Überwachung der Leistung Ihres Teams und Bewertung der Prognosegenauigkeit immer einen Schritt voraus.

ClickUp Dashboards bieten Ihnen eine anpassbare, umfassende Ansicht Ihres Verkaufsprozesses. Sie können Geschäfte nachverfolgen, die Verkaufsleistung überwachen und den Fortschritt von Geschäften in Echtzeit verfolgen. Erkennen Sie Trends sofort, sehen Sie, wer Geschäfte abschließt, und finden Sie heraus, wo Ihr Team zusätzliche Unterstützung benötigt.

Es ist keine leichte Aufgabe, mehrere Geschäfte abzuschließen und dabei die persönliche Note zu wahren. Eine verpasste Frist oder ein Kommunikationsfehler können einen Deal kosten – und das ist ein zu großes Risiko.

KI kann sich wiederholende Aufgaben übernehmen, aber Sie benötigen ein leistungsstarkes KI-gestütztes CRM, um alles zu organisieren und die Synchronisierung zu gewährleisten.

Organisieren Sie alle Informationen und Dokumente zu Interessenten und Kunden mit dem Sales-CRM von ClickUp

Nehmen wir zum Beispiel das CRM von ClickUp. Es hilft Ihnen beim Aufbau einer personalisierten Datenbank für Clients, damit Ihre Vertriebs- und Marketing-Teams:

Nachverfolgung von Kontakten, Kundeninteraktionen und Geschäften bei gleichzeitiger Verknüpfung relevanter Aufgaben, Dokumente und Notizen, um eine Ansicht in Echtzeit für jede Gelegenheit zu erhalten

E-Mails direkt in ClickUp bearbeiten, um bei Geschäften zusammenzuarbeiten, Updates an Clients zu senden und Kunden zu betreuen – alles von einem Ort aus

Vereinfachen Sie Ihren Aufnahmeprozess, organisieren Sie Antwortdaten und generieren Sie automatisch Aufgaben aus benutzerdefinierten ClickUp Formularen

Visualisieren Sie Ihre Pipeline so, dass sie zu Ihrem Workflow passt. Wählen Sie aus über 15 Ansichten von ClickUp, darunter die Listenansicht, das Kanban Board und die Ansicht als Tabelle. Mit organisierten, datengesteuerten Echtzeit-Einblicken haben Sie immer einen klaren Weg vor sich, um Ihre Ziele zu erreichen

Erhalten Sie mit der anpassbaren Ansicht des Kanban Boards in ClickUp einen detaillierten Einblick in Ihre Verkaufsprozesse

Mit KI und Automatisierung an Ihrer Seite behalten Sie den Überblick über jedes Geschäft, ohne dabei die persönliche Note zu verlieren.

Ich glaube, dass es in jeder Situation nützlich ist, in der Daten sortiert und überwacht werden müssen, von Vertriebsmitarbeitern bis hin zu Management-Teams, die alle meiner Meinung nach einen Vorteil aus der Nutzung von ClickUp ziehen können.

Ich glaube, dass es in jeder Situation nützlich ist, in der Daten sortiert und überwacht werden müssen, von Vertriebsmitarbeitern bis hin zu Managementteams. Ich glaube, dass alle mit ClickUp Vorteile erzielen können.

6. Beschleunigen Sie die Arbeit mit anpassbaren Vorlagen für den Vertrieb

Wenn Sie wenig Zeit haben und die Liste der zu erledigenden Aufgaben immer länger wird, sind gebrauchsfertige Vorlagen für den Vertrieb eine praktische Hilfe. Sie bieten einen flexiblen Rahmen, um Ihre Vertriebsstrategie zu skizzieren, Ihre Pipeline zu überwachen und Ihren Verkaufstrichter zu visualisieren – und das alles, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Die Vorlagenbibliothek von ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie brauchen! Von Vorlagen für Pläne bis hin zu Vorlagen für Verkaufstrichter – es gibt für jeden Bedarf eine Vorlage.

Nehmen wir zum Beispiel die Vorlage für den ClickUp-Vertriebs-Tracker. Sie fasst Schlüssel-Metriken des Vertriebs an einem Ort zusammen und hilft Ihnen zu erkennen, ob Ihr Team die Einzelziele erreicht, wo Verbesserungen erforderlich sind und wie sich Ihre Nummern entwickeln.

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie Ihren Vertriebsaufwand innerhalb einer benutzerfreundlichen Oberfläche mit der Vorlage "Sales Tracker" von ClickUp

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Einzelziele für den Vertrieb festlegen

Nachverfolgung der Leistung von Einzelpersonen und Teams

Gewinnspannen von Produkten verstehen

Den Status jedes Produkts im Verkauf einsehen

Nachverfolgung der monatlichen Verkaufszahlen

Die Vorlage bietet benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Fortschritts im Verkauf mit Optionen wie "abgeschlossen", "Ziel erreicht", "Ziel nicht erreicht", "nicht begonnen" und "in Bearbeitung".

Es enthält auch Benutzerdefinierte Felder mit 12 einzigartigen Attributen, wie z. B. Versandkosten, Rückgaben, Stückkosten, Versandgebühr und Gewinnziel, die es einfach machen, Schlüsselinformationen zum Verkauf zu speichern und die Leistung auf einen Blick zu visualisieren.

🌟 Ideal für: Die Vorlage ist für Vertriebsleiter hilfreich, um die Leistung ihrer Mitarbeiter zu überwachen, und hilft den Mitarbeitern gleichzeitig zu sehen, wie ihr individueller Aufwand zur Erreichung der Ziele des Teams beiträgt.

👉🏼 Wenn das interessant klingt, könnten Ihnen auch die ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-CRM und die ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche gefallen!

Arbeiten Sie als Verkaufsteam intelligenter mit ClickUp

Beim B2B-Vertrieb geht es nicht um schnelle Gewinne, sondern um den Aufbau dauerhafter Beziehungen zu Kunden und das Schaffen von Vertrauen. Bei größeren Geschäften und mehr Entscheidungsträgern kann der Prozess schnell komplex werden. Deshalb muss Ihre Vertriebsstrategie auf die besonderen Bedürfnisse von B2B-Käufern zugeschnitten sein, insbesondere von Top-Führungskräften und Schlüsselpersonen.

Die gute Nachricht? Die KI-Tools von ClickUp für den Vertrieb helfen, die Komplexität zu reduzieren. Sie übernehmen die sich wiederholenden Aufgaben, sodass sich Ihr Team auf das konzentrieren kann, was wirklich zählt – personalisierte Kontaktaufnahme, maßgeschneiderte Produktdemos und strategischer Aufbau von Beziehungen. Darüber hinaus sorgt ein leistungsstarkes CRM für die Synchronisierung aller Daten und ermöglicht so einen optimierten Verkaufsprozess von Anfang bis Ende.

Sind Sie bereit, Ihre B2B-Verkaufsziele zu erreichen? Starten Sie noch heute mit ClickUp!