So nutzen Sie ClickUp AI für mehr Produktivität und Effizienz

Unsere Umfrage zur KI-Nutzung zeigt, dass 88 % der Menschen KI-Tools bei der Arbeit nutzen. Allerdings nutzen nur 12 % tatsächlich die in Produktivitäts-Tools integrierten KI-Features.

Warum? Weil diesen eigenständigen KI-Tools der Kontext fehlt, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.

Dies ist ein klassischer Fall von KI-Wildwuchs: Teams nutzen mehrere KI-Tools, die weder Kontext noch Speicher oder Workflows miteinander teilen. Anstatt die Arbeit zu beschleunigen, führt KI-Wildwuchs zu fragmentierten Ergebnissen, wiederholten Eingabeaufforderungen und einem höheren Zeitaufwand für das Zusammenfügen von Erkenntnissen.

Einfach ausgedrückt:❗️Sie sind von den Workflows und Daten isoliert, die die täglichen Aufgaben bestimmen❗️Diese Trennung hat als Ergebnis fragmentierte Erfahrungen und einen begrenzten Wert

ClickUp Brain, der KI-Assistent von ClickUp, wurde entwickelt, um diese allzu bekannten Situationen zu bewältigen. Er übernimmt die Routineaufgaben, damit Sie sich auf Entscheidungen statt auf Kleinigkeiten konzentrieren können.

Benötigen Sie ein Projekt-Briefing auf Basis der Diskussionen aus dem Meeting der letzten Woche? In Sekundenschnelle erledigt. Unübersichtliche Meeting-Notizen? Mühelos organisiert. Stapeln sich die Aufgaben? Sofort priorisiert. Und das alles, ohne eine weitere Registerkarte öffnen und Ihre Arbeit noch einmal erklären zu müssen!

Möchten Sie erfahren, wie Sie mit ClickUp AI Ihren Arbeitstag zu einem Erfolgserlebnis statt zu einer Plackerei machen können? In diesem Blogbeitrag erfahren Sie alles darüber.

⏰TL;DR: Wie ClickUp AI die Produktivität und die Effizienz von Workflows steigert 1. Was ist ClickUp AI (ClickUp Brain)?ClickUp AI ist ein integrierter, kontextbezogener Assistent, der direkt in Ihren Arbeitsbereich eingebaut ist und Ihnen hilft, schneller zu schreiben, Aufgaben zu automatisieren und sofort Antworten zu erhalten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. 2. Wie verbessert ClickUp AI die Effizienz der täglichen Workflows?Es fasst lange Dokumente zusammen, generiert Aufgaben, entwirft Inhalte, ruft Projektkontext ab und automatisiert wiederkehrende Arbeiten – und spart Teams so jede Woche Stunden an manuellem Aufwand. 3. Was sind die leistungsstärksten ClickUp AI-Features für die tägliche Arbeit?Der KI-Schreibassistent, der KI-Wissensmanager und der KI-Projektmanager helfen Teams dabei, Inhalte zu entwerfen, Informationen sofort zu finden und Aufgaben im Projektmanagement zu automatisieren. 4. Wie hilft Ihnen ClickUp AI dabei, bei komplexen Projekten den Überblick zu behalten?Es erstellt Aufgaben aus Kommentaren, priorisiert Arbeit, fasst Threads zusammen, identifiziert Hindernisse und erstellt StandUp-Berichte oder Berichte, damit Sie den Fortschritt stets im Blick behalten. 5. Warum sollten Sie ClickUp AI gegenüber eigenständigen KI-Tools bevorzugen?Eigenständigen Tools fehlt der Kontext des Workspaces. ClickUp AI versteht Ihre Aufgaben, Dokumente, Meetings und Workflows – und liefert innerhalb von Sekunden relevante, umsetzbare Erkenntnisse.

Was ist ClickUp AI?

ClickUp AI, auch bekannt als ClickUp Brain , ist Ihr integrierter Assistent für Produktivität, der entwickelt wurde, um die Arbeit schneller und einfacher zu machen – ohne den Aufwand separater KI-Tools. Da es vollständig in ClickUp integriert ist, versteht es die Aufgaben, Dokumente und Workflows Ihres Teams und gibt Ihnen in Echtzeit intelligentere Vorschläge.

Dank automatisierter Zusammenfassungen und Workflow-Automatisierung verbringen Sie weniger Zeit mit Routineaufgaben und haben mehr Zeit für das, was wirklich zählt. Kurz gesagt: ClickUp AI passt sich Ihrer Arbeitsweise an. Ob Sie Marketinginhalte entwerfen, Ideen sammeln oder komplexe Projekte zusammenfassen – es liefert maßgeschneiderte Einblicke, die Sie weiterbringen.

ClickUp bietet Ihnen außerdem ClickUp Brain MAX, den KI-gestützten Desktop-Begleiter der nächsten Generation, der Ihnen dabei hilft, smarter statt härter zu arbeiten. Als Teil der KI-Features von ClickUp bringt Brain Max erweiterte Such-, Automatisierungs- und Sprachsteuerungsfunktionen direkt auf Ihren Bildschirm – ein Muss für alle, die ihre Produktivität und Effizienz steigern möchten.

⭐ ClickUp Brain MAX: Der Game Changer Brain Max ist nicht nur ein weiterer KI-Chatbot – es ist eine vollständig integrierte Engine für die Produktivität, die für den modernen Workspace entwickelt wurde. Ganz gleich, ob Sie Projekte verwalten, mit Teams zusammenarbeiten oder mehrere Tools gleichzeitig nutzen: Brain Max hilft Ihnen dabei, konzentriert und effizient zu bleiben und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Das erwartet Sie: Enterprise-KI-Suche: Durchsuchen Sie sofort ClickUp, das Internet und verbundene Apps wie Google Drive, Figma, GitHub und SharePoint. Finden Sie Aufgaben, Dokumente, Dateien und sogar spezifische Details, die tief in Ihrem Workspace verborgen sind – alles von einem Ort aus Durchsuchen Sie sofort ClickUp, das Internet und verbundene Apps wie Google Drive, Figma, GitHub und SharePoint. Finden Sie Aufgaben, Dokumente, Dateien und sogar spezifische Details, die tief in Ihrem Workspace verborgen sind – alles von einem Ort aus

KI-gestützte Aktionen: Bitten Sie Brain Max in natürlicher Sprache, Dokumente zusammenzufassen, Aufgaben zu erstellen, Meetings zu planen, Inhalte zu generieren oder Updates zu veröffentlichen. Die KI versteht den Kontext und kann direkt in ClickUp Maßnahmen ergreifen.

Sprache-zu-Text : Arbeiten Sie freihändig mit der KI-gestützten Sprach-zu-Text-Funktion. Diktieren Sie Aufgaben, Nachrichten oder Abfragen, und Brain Max transkribiert und führt sie aus – perfekt für Multitasking oder wenn Sie unterwegs sind : Arbeiten Sie freihändig mit der KI-gestützten Sprach-zu-Text-Funktion. Diktieren Sie Aufgaben, Nachrichten oder Abfragen, und Brain Max transkribiert und führt sie aus – perfekt für Multitasking oder wenn Sie unterwegs sind

Verbundene Apps: Integrieren Sie Ihre bevorzugten Tools und suchen Sie in allen gleichzeitig, ohne zwischen den Registerkarten wechseln zu müssen. Brain Max führt all Ihre Arbeit zusammen und sorgt so für einen wirklich einheitlichen Workflow.

Mehrere KI-Modelle: Wählen Sie aus führenden KI-Modellen wie ClickUp Brain, ChatGPT, Claude und Gemini das für Ihre Anforderungen am besten geeignete aus der Auswahl aus.

Was sind die leistungsstärksten Features von ClickUp AI für die tägliche Arbeit?

ClickUp AI steigert die Produktivität, indem es das Schreiben optimiert, den Zugriff auf Wissen verbessert und das Projektmanagement automatisiert – und das alles direkt in Ihrem Arbeitsbereich. Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen:

KI-Schreibassistent: Erstellt Entwürfe, durchführt die Bearbeitung und Formatierung von Inhalten – darunter E-Mails, Notizen, Berichte und Blogbeiträge –, korrigiert dabei Grammatikfehler, passt den Ton an und fasst lange Dokumente zusammen.

KI-Knowledge Manager: Ruft sofort wichtige Details aus Aufgaben, Dokumenten und früheren Diskussionen ab, sodass Sie keine Zeit damit verschwenden, Threads, Dateien oder Meetings nach Kontext zu durchsuchen.

KI-Projektmanager: Automatisiert Projektaufgaben – wie das Erstellen von Unteraufgaben, das Verfassen von Updates, das Organisieren von Prioritäten und das Vorhersagen von Zeitplänen –, damit die Arbeit ohne manuellen Aufwand weiterläuft.

Nutzen Sie ClickUp AI, um Routineaufgaben zu reduzieren, schneller den Überblick zu gewinnen und Projekte übersichtlicher und effizienter zu verwalten.

KI unterstützt jeden Aspekt von ClickUp, von Ihren Benutzerdefinierten Feldern bis hin zur Automatisierung. Wenn wir jedoch drei Top-Funktionen auswählen müssten, würden wir Folgendes empfehlen:

1. Wie hilft Ihnen der KI-Schreibassistent dabei, schneller zu arbeiten?

Sie kommen mit einem Entwurf nicht weiter? ClickUp Brain hilft Ihnen beim Verfassen, Prozess der Bearbeitung und Übersetzen verschiedener Arten von Inhalten, wie Notizen zu Meetings, E-Mails oder Blogbeiträge. Außerdem kann es:

Korrigieren Sie Rechtschreibung und Grammatik, passen Sie den Ton an und generieren Sie Ideen, wenn Ihnen die eigenen ausgehen

Fassen Sie lange Dokumente sofort zusammen

Formatieren Sie Inhalte, damit sie klar und strukturiert bleiben

Erstellen Sie Tabellen für strukturierte Daten

Erstellen Sie wiederverwendbare KI-Vorlagen, um die Konsistenz zwischen den Projekten zu gewährleisten

2. Was ist zu erledigen, wenn es um den KI-Wissensmanager von ClickUp geht?

ClickUp Brain ist wie eine digitale Gedächtnisbank. Es scannt Ihren Workspace schnell und ruft die richtigen Informationen ab, wie Projektdetails, Notizen zu Meetings oder Kundenanfragen.

Nehmen wir an, Sie befinden sich in einem Meeting:

Bitten Sie ClickUp Brain, wichtige Entscheidungen und relevante Daten aus früheren Diskussionen abzurufen, ohne zwischen den Registerkarten wechseln zu müssen

Wenn ein Client nach einem Update fragt, können Sie ClickUp Brain bitten, schnell den aktuellen Status des Projekts und wichtige Meilensteine abzurufen

Nutzen Sie ClickUp Brain, um komplexe Dokumente automatisch zusammenzufassen

Erhalten Sie Einblicke in Aufgaben, den Fortschritt Ihres Teams und vieles mehr mit dem ClickUp AI Knowledge Manager

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich festgestellt, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und sofort verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain an Ihrer Seite gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie Ihre Frage einfach direkt aus Ihrem Workspace heraus, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Drittanbieter-Apps ab!

3. Wie erfolgt die Automatisierung der Ausführung von Workflows durch den KI-Projektmanager?

Hätten Sie lieber einen persönlichen Projektmanager, der Ihre Projekte ohne manuellen Aufwand am Laufen hält? Der KI-Projektmanager von ClickUp revolutioniert die Produktivität, indem er Projektmanagementaufgaben automatisiert und Workflows vereinfacht. Von der Erstellung von Standup-Meetings, Aufgaben-Updates und Unteraufgaben bis hin zur Erstellung detaillierter Projektpläne und der Nachverfolgung des Fortschritts sorgt er dafür, dass nichts unter den Tisch fällt.

Es kann Ihnen dabei helfen:

Aufgabenzuweisung : Nutzen Sie das KI-Feature zur Aufgabenzuweisung, um Unteraufgaben vorzuschlagen und zuzuweisen

Aufgabenpriorisierung : Nutzen Sie KI Prioritize, um Aufgaben anhand ihrer Prioritäten effektiv zu organisieren und zu verwalten oder um Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung zu gewinnen

Zeitleiste-Prognosen: Unterstützung bei der Erstellung detaillierter Projektpläne und Zeitleisten mithilfe von Eingabeaufforderungen und Verlaufsdaten

Lagern Sie manuelle Dateneingaben an den KI-Projektmanager von ClickUp aus

Wie nutzen Sie ClickUp AI in Ihrem täglichen Workflow?

ClickUp AI arbeitet direkt in Ihrem Workspace, um Routineaufgaben zu automatisieren, Fragen zu beantworten, Updates zusammenzufassen und die Kommunikation zu optimieren. Von der Umwandlung von Chats und Dokumenten in Aufgaben über das Verfassen von Inhalten und das Transkribieren von Meetings bis hin zum Erstellen von Automatisierungen reduziert es den manuellen Aufwand im Laufe Ihres Arbeitstages. Darüber hinaus liefert es rollenspezifische Einblicke und intelligente Terminplanung über seinen KI-gestützten Kalender. Das Ergebnis sind eine schnellere Ausführung, klarere Prioritäten und fokussierteres Arbeiten – ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

So kann der KI-Assistent von ClickUp dazu beitragen, Ihre Produktivität während des Arbeitstages zu steigern:

👉🏽 Hinweis: Sie können ClickUp AI kostenlos nutzen, allerdings mit gewissen Limiten bei den Features. Für erweiterte KI-Funktionen entscheiden Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan – ab 7 $ pro Monat.

1. Wo finden Sie ClickUp AI innerhalb der Plattform?

ClickUp Brain ist in die gesamte Plattform integriert. Das bedeutet, dass Sie von praktisch jedem Bereich der Plattform aus auf die KI zugreifen können. So geht’s:

Zugriff über die Symbolleiste : Das ClickUp AI-Symbol befindet sich immer in der Symbolleiste und steht sofort zur Verfügung.

„KI fragen“-Schaltfläche : Verfügbar in Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und beim Chatten, sodass Sie der KI genau dort Fragen stellen können, wo Sie sie brauchen

Schwebendes KI-Symbol: Wenn Sie sich nicht in einer Aufgabe oder einem Dokument befinden, suchen Sie nach dem KI-Symbol in der unteren rechten Ecke, um schnell darauf zuzugreifen, ohne den Bildschirm wechseln zu müssen.

⚠️ Sie wissen nicht, was Sie fragen sollen? ClickUp AI enthält vorgefertigte Prompts, die Ihnen den schnellen Einstieg erleichtern. Sie müssen sich nicht mit Prompt Engineering auseinandersetzen. Wählen Sie einen Prompt aus, verfeinern Sie ihn und überlassen Sie der KI die Arbeit, die zu erledigen ist.

2. Wie kann ClickUp AI Aufgaben für Sie erstellen und verwalten?

ClickUp Brain generiert Aufgaben sofort aus Dokumenten, Kommentaren, Posteingang-Kommentaren, Chat-Nachrichten und sogar Whiteboards.

Bewegen Sie den Mauszeiger über einen beliebigen Kommentar oder eine Nachricht und wählen Sie das ClickUp AI-Symbol aus. Klicken Sie anschließend auf Aufgabe mit KI erstellen.

ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen:

✅ Erstellen Sie die Aufgabe in der richtigen Liste und im richtigen Space

✅ Verfassen Sie einen klaren, aussagekräftigen Titel und eine Beschreibung

✅ Verknüpfen Sie es mit dem ursprünglichen Kommentar-Thread

Erstellen von KI-generierten Aufgaben über ClickUp Brain

ClickUp Brain erstellt außerdem Aufgabenbeschreibungen, damit Ihr Team genau weiß, was zu erledigen ist.

Außerdem teilt es große Aufgaben in Unteraufgaben auf. Öffnen Sie einfach die Aufgabe und klicken Sie unter dem Titel der Aufgabe auf die Option „Unteraufgaben generieren“. Sie können jede Unteraufgabe umbenennen und unerwünschte Unteraufgaben deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen daneben deaktivieren.

3. Kann ClickUp AI Fragen zu Ihren Aufgaben und Dokumenten beantworten?

Anstatt sich durch endlose Aufgaben zu wühlen, während sie mehrere Projekte, Teams oder Stakeholder verwalten, ermöglicht ClickUp Brain Projektmanagern, sofortige Antworten in Echtzeit auf der Grundlage von Aufgaben-Daten zu erhalten.

Es ist das perfekte Feature, um dringende Arbeiten mit übergeordneten Zielen in Einklang zu bringen. 🔭

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Aufgaben nach Dringlichkeit und Fristen zu priorisieren

📌 Beispiel-Befehle: Was sind die dringendsten Aufgaben in meinen Projekten?

Auf welche Termine sollte ich mich heute konzentrieren?

Welche Aufgaben sind überfällig?

Welche Aufgaben sind noch offen und meinem Team zugewiesen?

4. Wie fasst ClickUp AI Aufgaben, Dokumente und Threads zusammen?

Fassen Sie langwierige Diskussionen mithilfe von ClickUp Brain zu klaren, umsetzbaren Erkenntnissen zusammen

Langwierige Aufgaben, endlose Dokumente und unübersichtliche Kommentar-Threads machen es schwer, das Wesentliche zu finden. ClickUp Brain fasst die wichtigsten Punkte sofort zusammen, sodass Sie die wichtigsten Updates erhalten – ganz ohne Scrollen.

Ein Beispiel: Ein Projekt-Update wird gepostet, und plötzlich gibt es über 30 Kommentare, in denen über ein Hindernis diskutiert wird. Fristen, Entscheidungen und Aktionspunkte? Wichtige Details wie Fristen und Aktionspunkte gehen dabei unter. Um das zu beheben, klicken Sie auf Mit KI zusammenfassen, und innerhalb von Sekunden erhalten Sie:

✅ Projektübersicht

✅ Wichtige Entscheidung getroffen

✅ Nächste Schritte

✅ Aktionselemente

Sie können ClickUp Brain außerdem dazu auffordern:

Hindernisse, Risiken und Prioritäten identifizieren : Fassen Sie Ihre Aufgaben zusammen, um zu erkennen, was den Fortschritt behindert

Dokumente mühelos zusammenfassen : Die KI erstellt eine Zusammenfassung der Dokumente und fügt diese als Untertitel des Dokuments ein, damit Sie sie leicht nachschlagen können

Verfolgen Sie den Fortschritt sofort : KI-generierte Updates zeigen Änderungen bei den Prioritäten der Aufgaben, den Fälligkeitsdaten und der Team-Zusammenarbeit innerhalb von Sekunden an

Chat-Nachrichten oder Updates aus Kanälen zusammenfassen: Bitten Sie die KI, Sie über die Updates eines bestimmten Zeitraums auf den neuesten Stand zu bringen

Bitten Sie ClickUp Brain, lange Threads zusammenzufassen und Sie auf den neuesten Stand zu bringen

📌 Beispiel-Befehle: Fassen Sie die neuesten Updates zur Aufgabe „Neugestaltung der Website“ zusammen.

Fassen Sie dieses Dokument mit den Produktanforderungen zu den Schlüssel-Entscheidungen und Maßnahmen zusammen.

Gib mir einen kurzen Überblick über den Fortschritt dieses Sprints.

Fassen Sie zusammen, was sich bei dieser Aufgabe in der letzten Woche geändert hat.

5. Kann ClickUp AI E-Mails, Berichte und Blogbeiträge verfassen?

Erstellen Sie Blogbeiträge, E-Mails und mehr mit ClickUp Brain

Das Verfassen von Mitteilungen kostet Zeit, und die Überarbeitung im Hinblick auf Klarheit erhöht Ihre Workload zusätzlich.

ClickUp Brain beschleunigt diesen Prozess, indem es strukturierte Entwürfe, Zusammenfassungen und Berichte entsprechend Ihren Anforderungen erstellt. Verfeinern Sie den von der KI generierten Text, anstatt ganz von vorne anzufangen.

So funktioniert es:

E-Mails: Erstellen Sie professionelle E-Mails für Projekt-Updates, die Kommunikation mit Clients oder interne Nachrichten

Blogbeiträge: Erstellen Sie Gliederungen oder vollständige Entwürfe auf der Grundlage spezifischer Vorgaben

Berichte: Gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse aus Diskussionen oder Daten und formatieren Sie diese zu strukturierten Berichten mit Format

Meeting-Notizen: Fassen Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus Meetings als Referenz zusammen

Bearbeitung und Umschreiben: Bitten Sie die KI, den Entwurf zu verfeinern oder ihn durch Aufzählungspunkte, Zwischenüberschriften und kürzere Absätze übersichtlicher zu gestalten

📌 Beispiel-Befehle: Entwerfen Sie eine E-Mail, um die Beteiligten über die Zeitleiste des Projekts zu informieren.

Fassen Sie die Inhalte des Meetings in Aktionselemente zusammen.

Erstellen Sie eine Gliederung für einen Blogbeitrag zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz.

Verfassen Sie klare, professionelle E-Mails für Projekt-Updates über ClickUp Brain

6. Wie unterstützt ClickUp AI Übersetzung und Lokalisierung?

Optimieren Sie Inhalte für jede Zielgruppe und sorgen Sie mit ClickUp Brain für eine nahtlose Kommunikation

Die Kommunikation mit globalen Teams und Kunden ist schwierig, wenn Inhalte an verschiedene Sprachen und kulturelle Kontexte angepasst werden müssen.

ClickUp Brain fungiert als Ihr KI-gestützter Übersetzer. Derzeit unterstützt es 12 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Koreanisch, Arabisch und weitere.

Sie können:

Konvertieren Sie E-Mails und Dokumente mit einem einzigen Klick in mehrere Sprachen

Passen Sie Tonfall, Formulierungen und kulturelle Nuancen an verschiedene Zielgruppen an

📌 Beispiel-Befehle: Übersetzen Sie dieses Update für Clients in einen formellen Tonfall ins Spanische.

Übersetzen Sie diesen Marketing-E-Mail-/Werbetexten ins Französische, wobei der umgangssprachliche Stil beibehalten werden soll.

Lokalisieren Sie diesen Produktleitfaden für deutsche Kunden.

7. Kann ClickUp AI Meetings und Sprachnotizen transkribieren?

Transkribieren Sie Clips mit ClickUp Brain, um wichtige Informationen schnell zu finden

Sie sitzen in einem Meeting, machen unterwegs Sprachnotizen oder erhalten ein Audio-Update von einem Teamkollegen. Später müssen Sie den Clip mehrmals abspielen, um wichtige Details zu erfassen – ein langwieriger und frustrierender Prozess.

ClickUp Brain kann Sprachclips ganz einfach transkribieren und in Text umwandeln, damit Sie die Info bequem überprüfen, bearbeiten und freigeben können.

Sie können die KI auch erneut befragen, um genau die Informationen zu erhalten, die Sie benötigen. Fragen Sie zum Beispiel: Enthalten diese Meeting-Notizen irgendwelche Aufgaben für mich oder mein Team?

🎤 Einige praktische Anwendungsbeispiele: Meeting-Aufzeichnungen : Transkribieren Sie Diskussionen in Notizen und Aktionspunkte

Brainstorming-Sitzungen : Erfassen und strukturieren Sie wichtige Ideen aus gesprochenen Notizen

Client-Feedback: Wandeln Sie mündliche Erkenntnisse in umsetzbare Empfehlungen um

8. Wie liefert ClickUp AI rollenspezifische Antworten?

Um relevante Updates, Berichte und Erkenntnisse für verschiedene Stakeholder zu finden, muss man oft endlose Datenmengen durchforsten.

ClickUp Brain macht das für Sie ganz einfach. Es greift auf Ihren Profiltitel zurück, durchsucht die Dokumente und Aufgaben in Ihrem ClickUp-Workspace, auf die Sie Zugriff haben, und filtert nur die relevantesten Erkenntnisse heraus – damit Sie genau das bekommen, was Sie brauchen.

Das scannt die KI für jede Rolle: 🚀 Projektmanager: Aufgaben und Berichte, die potenzielle Engpässe aufzeigen 👥 Teamleiter: Ausstehende Aufgaben und deren Mitarbeiter 📊 Führungskräfte: Klarer Überblick über Leistungen und Termine 💬 Vertriebsteams: Tickets und Kommentare zur Identifizierung häufiger Probleme 💻 Entwickler: Offene Probleme und deren Einstufung nach Dringlichkeit

Erstellen Sie rollenspezifische Eingabeaufforderungen mit dem KI-Writer von ClickUp Brain

9. Kann ClickUp AI Automatisierungen in einfacher Sprache erstellen?

Das Letzte, was Sie als Teamleiter zu erledigen haben, ist, einfache Aufgaben, die täglich, wöchentlich oder regelmäßig anfallen, manuell zu aktualisieren.

Der intuitive KI-Builder von ClickUp erledigt das für Sie. Geben Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache ein, und ClickUp Brain konfiguriert die Automatisierung für jeden Space, Ordner oder jede Liste.

Optimieren Sie Workflows, indem Sie mit ClickUp Brain Automatisierungsregeln erstellen

📌 Einige Beispiele für Automatisierung : Aufgabenfortschritt: Wenn eine Aufgabe als „Fertiggestellt“ markiert ist, verschieben Sie sie in den Ordner „Überprüfung“ und weisen Sie sie der Qualitätssicherung zu

Nachverfolgung des Projekts: Aktualisieren Sie den Status des Projekts automatisch, sobald 80 % der Aufgaben fertiggestellt sind

Team-Benachrichtigungen: Senden Sie eine Slack-Benachrichtigung, wenn eine Aufgabe mit hoher Priorität hinzugefügt wird

Aufgabenzuweisung: Wenn eine neue Marketinganfrage eingeht, weisen Sie diese automatisch dem Team für Inhalt zu

⚠️ Denken Sie daran: Nicht alle Automatisierungen laufen auf Anhieb perfekt. ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Schritte zu klären und Anweisungen zu verfeinern, damit Ihre Automatisierung reibungslos funktioniert.

10. Wie funktionieren KI-Meeting-Zusammenfassungen und Aktionspunkte?

Nehmen Sie Ihre Meetings mit ClickUp AI Notetaker auf, transkribieren Sie sie und fassen Sie sie zusammen

Der KI-Notizdienst von ClickUp AI kann Ihnen helfen, Meeting-Workflows zu optimieren, indem er Diskussionen automatisch transkribiert und zusammenfasst sowie umsetzbare Elemente herausfiltert. Er entlastet Sie vom manuellen Notieren, sodass sich die Teilnehmer ganz auf die Unterhaltung konzentrieren können!

Automatisierte Zusammenfassung: Die KI erstellt eine prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die in einem privaten Die KI erstellt eine prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die in einem privaten ClickUp-Dokument besprochen wurden.

Maßnahmen: Es identifiziert und extrahiert Elemente aus dem Transkript, was die Nachverfolgung erleichtert

Integration mit ClickUp-Aufgaben: Aktionspunkte und Zusammenfassungen lassen sich nahtlos in bestehende oder neue Aktionspunkte und Zusammenfassungen lassen sich nahtlos in bestehende oder neue ClickUp-Aufgaben und Workflows integrieren

11. Was können KI-Agenten in ClickUp automatisch automatisieren?

Die KI-Agenten in ClickUp sind darauf ausgelegt, Abfragen autonom zu bearbeiten und Aktionen auf Grundlage der Anforderungen der Mitglieder des Teams auszuführen. Diese Agenten zeichnen sich durch Autonomie, Reaktionsfähigkeit und Proaktivität aus, wodurch sie Entscheidungen treffen, sich an Echtzeit-Änderungen anpassen und Eigeninitiative zur Erreichung bestimmter Ziele ergreifen können.

⭐ Beschleunigung der Workflow-Automatisierung mit KI-Agenten Teams in allen Funktionen stehen oft vor Engpässen aufgrund manueller Prozesse, fragmentierter Kommunikation und sich wiederholender Aufgaben. KI-Agenten bewältigen diese Herausforderungen, indem sie Workflows optimieren und schnellere, effizientere Abläufe ermöglichen. Routineaufgaben automatisieren: KI-Agenten übernehmen sich wiederholende Aufgaben wie Dateneingabe, Statusaktualisierungen und Nachfassaktionen, sodass Ihr Team sich auf wertschöpfendere Arbeiten konzentrieren kann

Meetings sofort transkribieren und zusammenfassen: Stellen Sie sicher, dass jede Entscheidung und jedes Detail erfasst und freigegeben wird, um das Risiko von Informationslücken zu verringern und die Nachverfolgung zu beschleunigen

Aktionspunkte automatisch generieren und Aufgaben zuweisen: Auf Grundlage von Meeting-Inhalten oder Projekt-Updates können KI-Agenten automatisch Aufgaben in Ihren Projektmanagement-Tools erstellen und zuweisen, wodurch manuelle Übergaben und Verzögerungen minimiert werden

Dokumentenverwaltung in Echtzeit: Sorgen Sie dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind – dank KI-gestützter Nachverfolgung der Versionen und sofortiger Zusammenfassungen von Änderungen, damit Teams ohne Verwirrung oder Rückschritte vorankommen können

Antworten und Ressourcen auf Abruf: KI-Chat-Assistenten können schnell Dokumente abrufen, Fragen zum Workflow beantworten und relevante Informationen bereitstellen – so müssen Sie nicht mehr E-Mails oder Dateien durchsuchen.

Asynchrone Produktivität ermöglichen: KI-Agenten können langwierige Meetings oder Projekt-Updates in prägnante Zusammenfassungen und umsetzbare nächste Schritte umwandeln, sodass Mitglieder des Teams in verschiedenen Zeitzonen problemlos auf dem Laufenden bleiben und die Arbeit vorantreiben können Autopilot-Agenten in ClickUp sorgen für einen reibungslosen Informationsfluss im gesamten Workspace – und das mit minimalem manuellem Aufwand.

Hier sind die vier Arten von Agenten in ClickUp:

Auto-Answers Agent (Chat-Agent): Ein chatbasierter Assistent, der Ihnen hilft, Informationen schnell zu finden, indem er Fragen anhand von Daten aus Teamdiskussionen im ClickUp-Chat beantwortet

Agent für tägliche/wöchentliche Berichte (List Agent): Erstellt automatisch detaillierte, anpassbare Berichte aus den von Ihnen ausgewählten ClickUp-Listen, spart Zeit und macht manuelle Aktualisierungen überflüssig

Team Standup Agent (List Agent): Sorgt für die Abstimmung Ihres Teams, indem der StandUp-Prozess automatisiert wird und relevante Updates direkt aus Ihren ClickUp-Listen abgerufen werden

Benutzerdefinierte Agenten (Erstellen Sie Ihren eigenen Autopilot-Agenten): Ermöglicht es Ihnen, personalisierte Workflows und Automatisierungen zu entwerfen, die auf die spezifischen Ziele, Prozesse und Anwendungsfälle Ihrer Teams zugeschnitten sind.

In ClickUp ist es ganz einfach, einen eigenen benutzerdefinierten KI-Agenten zu erstellen

Notiz: Agents ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels als Beta-Version verfügbar.

12. Wie automatisiert der KI-gestützte Kalender von ClickUp die Terminplanung?

Der KI-gestützte Kalender von ClickUp revolutioniert Ihre Tagesplanung, indem er das Zeitblockieren automatisiert – und Ihren vollgepackten Terminkalender in fokussierte, überschaubare Zeitblöcke umwandelt. Dieses intelligente Planungssystem analysiert Ihre Aufgaben, Prioritäten und Verfügbarkeit, um eine benutzerdefinierte Tagesagenda zu erstellen, die Sie auf Kurs hält und Ablenkungen minimiert. ​

Planen Sie Zeitblöcke für Ihre wichtigsten Aufgaben mit dem ClickUp-Kalender

Es kann Ihnen dabei helfen:

Automatisierte Aufgabenplanung: Die KI wertet Ihre Aufgabenliste, Fristen und Prioritäten aus, um automatisch Zeitfenster zuzuweisen und sicherzustellen, dass Aufgaben mit hoher Priorität zuerst abgeschlossen werden

Dynamische Anpassungen: Wenn ein Meeting länger dauert oder eine neue Aufgabe hinzukommt, passt die KI Ihren Zeitplan dynamisch an, sodass Sie sich weiterhin konzentrieren können und Terminkonflikte vermieden werden.

Optimierung der Konzentrationszeiten: Das System erkennt Zeiträume höchster Produktivität und plant entsprechend intensive Arbeitssitzungen ein, während es gleichzeitig Pausen vorschlägt, um das Energieniveau aufrechtzuerhalten

Konfliktlösung: AI-Agenten lösen Terminkonflikte schnell, indem sie alternative Lösungen vorschlagen oder die Teilnehmer dazu anregen, ihre Zeiten anzupassen, und sorgen so für eine reibungslose Verwaltung des Kalenders

Integriertes Meeting-Management: Der Kalender lässt sich mit Tools wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren, fügt Anrufdetails automatisch hinzu und führt die Synchronisierung mit Ihren Aufgaben und Dokumenten durch

Wie implementieren Sie ClickUp AI in Ihren Workflow?

Die Integration von ClickUp AI in Ihren Workflow hilft Ihnen, manuellen Aufwand zu reduzieren, die Planung zu beschleunigen und Projekte reibungslos voranzubringen:

StandUp-Meetings und Updates automatisieren: Erstellen Sie tägliche oder wöchentliche Team-Standups in verschiedenen Formaten (mit Aufzählungspunkten, kurz oder traditionell), damit alle auch ohne Status-Meetings auf dem Laufenden bleiben.

Erstellen Sie Projektpläne in wenigen Minuten: Entwerfen Sie vollständige Projektpläne – einschließlich Zeitleisten, Meilensteinen, Umfang und Risiken – mithilfe von KI-generierten Entwürfen, die Sie sofort verfeinern können.

Pläne automatisch in Aufgaben umwandeln: Markieren Sie Aktionspunkte in Docs, um Aufgaben zu erstellen – komplett mit Beschreibungen, Unteraufgaben, Prioritäten und direkten Links zurück zum Quelldokument.

Jetzt, da Sie wissen, was die ClickUp AI-Tools leisten können, ist es an der Zeit, sie in Ihren Arbeitsbereich zu integrieren.

ClickUp Brain passt sich jedem Workflow an, egal ob Sie Projekte verwalten, Marketingkampagnen durchführen oder die Nachverfolgung technischer Aufgaben durchführen.

Jamie ist beispielsweise Projektteamleiter und für die Planung und Durchführung mehrerer teamübergreifender Projekte verantwortlich. Die größten Herausforderungen:

🛑 Langsame Projektplanung: Ständiges Hin und Her, um Zeitleisten und Meilensteine festzulegen

🛑 Komplizierte Aufgabenverteilung: Manuelles Überprüfen der Verfügbarkeit und Ausbalancieren der Workloads

🛑 Zeitaufwändige Status-Meetings: Entscheidungen und Aktionselemente gehen in langen Chat-Threads unter

🛑 Chaotische Nachverfolgung des Fortschritts: Manuelle Nachverfolgung und endlose E-Mail-Ketten verkomplizieren die Dinge

Um Aufgaben ohne Verzögerungen voranzubringen, nutzt sie ClickUp Brain. So optimiert es mühelos ihre Workflows:

1. Brainstormen Sie und erstellen Sie in wenigen Minuten einen Plan für das Projekt

Für den Start eines neuen Projekts – die Neugestaltung einer Website – benötigt Jamie einen strukturierten Plan mit Zeitleisten, Leistungen, Risiken und Meilensteinen.

So sieht der Prozess mit der ClickUp AI aus:

Öffnet ein neues ClickUp-Dokument

Nutzt das Feature Mit KI schreiben

Geben Sie eine detaillierte Eingabeaufforderung in das Textfeld ein

📌 Beispiel-Eingabeaufforderung: Erstellen Sie einen Plan für das Projekt zur Neugestaltung einer Website. Berücksichtigen Sie dabei wichtige Meilensteine, Zeitleisten, den Arbeitsumfang und potenzielle Risiken. Passen Sie den Plan an die Bedürfnisse eines Marketingteams und eines Teams für das Projektmanagement an.

Die KI erstellt einen strukturierten Plan, der Leistungen, Fristen, Abhängigkeiten und Risikobewertungen umfasst

Jamie überprüft und verfeinert den Plan in wenigen Minuten statt in Stunden

Erstellen Sie detaillierte Pläne für Projekte mit ClickUp Brain

Jamie kann auch einen zuvor verwendeten Plan in die KI-Eingabezeile einfügen und fragen: Verwende den folgenden Plan als Vorlage und passe ihn für unser neues Projekt an.

💡 Profi-Tipp: Nachdem Sie den Projektplan in das ClickUp-Dokument eingefügt haben, geben Sie ihn dem Team frei, um Feedback zu erhalten. Sie können ihn auch in ein Wiki umwandeln, das als zentrale Quelle für Projektdetails, Richtlinien und wichtige Updates dient.

2. Erstellen und weisen Sie Aufgaben aus dem Plan des Projekts zu

Als Nächstes wandeln Sie den Plan in umsetzbare Aufgaben für das Team um.

Innerhalb des ClickUp-Dokuments hebt Jamie wichtige Aktionspunkte im Dokument hervor, wie z. B. „Wireframes erstellen und Mockups entwerfen“. ClickUp Brain erstellt die Aufgabe und verknüpft sie zurück mit dem Dokument, sodass alles miteinander verbunden bleibt und Details wie Status, Mitarbeiter und Priorität enthalten sind.

Zudem erstellt die ClickUp AI schnell eine Beschreibung der Aufgabe mit den wichtigsten Details, die sie überprüft und verfeinert, bevor sie diese abschließt.

📌 Beispiel-Eingabeaufforderung: Erstellen Sie eine detaillierte Beschreibung der Aufgabe für „Wireframes erstellen und Mockups entwerfen“. Das Design sollte den Markenrichtlinien entsprechen, für Mobilgeräte und Desktop-PCs responsiv sein und Varianten für A/B-Tests enthalten.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle klare und kontextbezogene Beschreibungen für ClickUp-Aufgaben

Erstellen, Bearbeitung und Löschen von Unteraufgaben sofort über ClickUp Brain

Jamies Projekt schreitet schnell voran, aber wie bleibt man mit dem Fortschritt Schritt?

ClickUp Brain erstellt Echtzeit-StandUp-Meetings und Berichte über den Fortschritt, spart Zeit und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Team-StandUps gibt es in drei verschiedenen Formaten:

Aufzählung: Ein kurzer Überblick über fertiggestellte Aufgaben

Kurz: Ein prägnanter Überblick über fertiggestellte Aufgaben

Traditionell: Eine detaillierte Aufschlüsselung von Fortschritt, Hindernissen und nächsten Schritten

📌 Beispiel: Jamie benötigt einen schnellen Überblick über die Arbeit ihres Teams. Sie öffnet ClickUp Brain, klickt auf StandUp erstellen, führt eine Auswahl der Mitglieder ihres Designteams durch und legt den Zeitbereich auf die letzten 24 Stunden fest. Die KI erstellt eine Zusammenfassung in: 🔢 Format der Aufzählung: ✅ Fertiggestellt: Wireframes für die Homepage fertiggestellt

⏳ In Bearbeitung: Design der mobilen Benutzeroberfläche

🛑 Blockiert: Rückmeldung vom Client ausstehend 📝 Kurzformat: Das Designteam hat die Wireframes für die Startseite fertiggestellt. Das Design der mobilen Benutzeroberfläche ist noch in Bearbeitung, verzögert sich jedoch aufgrund ausstehender Rückmeldungen des Clients. Lisa wartet auf die Freigabe, bevor sie weitermacht. 📜 Traditionelles Format: In den letzten 24 Stunden hat das Design-Team die Wireframes für die Startseite fertiggestellt. Das Design der mobilen Benutzeroberfläche ist in Arbeit, derzeit jedoch blockiert, da Lisa auf die Freigabe durch den Client wartet. Sollte das Feedback bis morgen nicht eingehen, könnte dies Auswirkungen auf die Zeitleiste haben. Eine Nachfass-E-Mail wurde an den Client gesendet, um den aktuellen Stand zu erfragen.

Automatisieren Sie tägliche StandUp-Meetings und reduzieren Sie unnötige Status-Meetings mit ClickUp Brain

Was sind die Best Practices für den effektiven Einsatz von ClickUp AI in Ihrem Workflow?

Der effektive Einsatz von ClickUp AI hängt von klaren Anweisungen, einheitlichen Prozessen und der Abstimmung im Team ab. Hier sind die wichtigsten Best Practices:

Formulieren Sie klarere Eingabeaufforderungen: Geben Sie der KI einen konkreten Kontext – Zielgruppe, Tonfall und gewünschtes Ergebnis –, um jedes Mal präzise und relevante Ergebnisse zu erhalten.

Speichern und wiederverwenden Sie leistungsstarke Prompts: Erstellen Sie eine Bibliothek mit leistungsstarken Prompts, damit Ihr Team schnell konsistente und qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen kann.

Verfeinern Sie das Ergebnis: Betrachten Sie KI als iterativen Prozess – überprüfen, wiederholen und verfeinern Sie die Antworten, bis sie Ihren Vorstellungen entsprechen.

Die richtige Einstellung für jede Zielgruppe finden: Weisen Sie die KI an, für Führungskräfte formell, für Team-Chats locker oder für Clients selbstbewusst zu schreiben.

Schulen Sie Ihr Team im Umgang mit KI: Legen Sie Richtlinien fest, wann KI eingesetzt werden soll, und führen Sie interne Workshops durch, damit alle Mitarbeiter sie effizient nutzen können.

Nutzen Sie diese Best Practices, um schnellere, klarere und zuverlässigere Ergebnisse mit ClickUp AI zu erzielen – ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

Die ClickUp AI ist leistungsstark, aber nur, wenn Sie sie richtig einsetzen. Hier sind einige praktische Strategien, um das Beste aus ihr herauszuholen:

1. Verfassen Sie bessere Eingabeaufforderungen

ClickUp Brain kann (noch) keine Gedanken lesen 😉. Je genauer und klarer Ihre Anweisungen sind, desto besser sind die Ergebnisse. Fügen Sie außerdem Details wie Zielgruppe, Format oder Tonfall hinzu.

❌ Fassen Sie diesen Bericht zusammen. ✅ Fassen Sie diesen Bericht in drei Schlüsselpunkten für ein Update an den CEO zusammen. Erfassen Sie die Metriken, die einen Einfluss hatten.

2. KI-Prompts speichern, freigeben und wiederverwenden

Wenn Sie eine Eingabeaufforderung finden, die hervorragende Ergebnisse liefert, speichern Sie sie. Mit ClickUp Brain können Sie Eingabeaufforderungen direkt in der Benutzeroberfläche speichern. Eine Bibliothek mit gut durchdachten Eingabeaufforderungen spart Zeit und sorgt für Konsistenz.

Speichern Sie Ihre besten Eingabeaufforderungen in ClickUp Brain

3. Iterieren Sie anhand der Ergebnisse

Von KI generierte Inhalte sind nicht immer auf Anhieb perfekt. Sie müssen die KI bitten, die Ausgabe zu verfeinern, bis die Antwort Ihren Anforderungen entspricht.

4. Passen Sie den Ton an Ihre Zielgruppe an

ClickUp Brain kann seinen Schreibstil an unterschiedliche Zielgruppen anpassen – aber nur, wenn Sie ihm Anweisungen geben. Möchten Sie einen formellen Bericht oder ein lockeres Update? Legen Sie einfach den Ton fest, und es liefert das Ergebnis.

Anwendungsfall Tonfall Aufforderung 📊 Neuigkeiten von der Geschäftsleitung Professional Fassen Sie dieses Projekt-Update in einem formellen Ton für Führungskräfte zusammen. Halten Sie es prägnant, heben Sie Schlüssel-Metriken hervor und konzentrieren Sie sich auf strategische Erkenntnisse. 💬 Team-Chats, Slack-Updates Lässig Fassen Sie dieses Projekt-Update in einem freundlichen und lockeren Ton für das Team zusammen. Halten Sie es kurz und motivierend. 🎯 Kommunikation mit Clients Selbstbewusst, überzeugend Verfassen Sie ein Projekt-Update für einen Client und achten Sie dabei auf einen selbstbewussten und beruhigenden Ton. Heben Sie den Fortschritt und die nächsten Schritte hervor.

5. Schulen Sie Ihr Team im effizienten Einsatz von KI

Legen Sie klare Richtlinien fest, wo KI eingesetzt werden soll (z. B. bei der Berichterstellung, dem Zusammenfassen von Meetings, dem Brainstorming von Ideen) und wo menschlicher Input entscheidend ist (z. B. bei strategischen Entscheidungen, kreativem Storytelling).

Erwägen Sie, einen KI-Workshop zu veranstalten oder einen Leitfaden mit Beispielen für Eingabeaufforderungen zu erstellen, um Ihrem Team den Einstieg zu erleichtern.

KI sollte für Sie arbeiten – nicht umgekehrt – und mit ClickUp Brain ist das endlich der Fall.

Einzelne KI-Tools bieten zwar Automatisierung, doch oft fehlt ihnen der Kontext, der für eine echte Optimierung der Arbeit erforderlich ist. Sie arbeiten isoliert und erfordern zusätzlichen Aufwand für die Integration in Ihre Prozesse.

ClickUp Brain löst dieses Problem, indem es KI direkt in Ihren Workflow integriert und sie so zu einem intuitiven, nahtlosen Bestandteil Ihrer Aufgaben-, Projekt- und Teamverwaltung macht. Das Ergebnis? Weniger Zeitaufwand für den Wechsel zwischen verschiedenen Tools und mehr Zeit für die eigentliche Arbeit.

Möchten Sie weniger Zeit mit Verwaltung und mehr Zeit mit der eigentlichen Arbeit verbringen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! 🙌

FAQs (Häufig gestellte Fragen)

ClickUp AI ist in allen Plänen verfügbar, wobei die Nutzung im Free-Plan eingeschränkt ist. Erweiterte Features und höhere Nutzungslimits sind in den kostenpflichtigen Plänen freigeschaltet.

ClickUp AI arbeitet direkt in Ihrem Workspace und versteht Ihre Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Projekte. Bei eigenständigen Tools muss der Kontext jedes Mal manuell eingegeben werden.

Ja, es kann Unteraufgaben generieren, den Fortschritt zusammenfassen, StandUp-Meetings erstellen und dabei helfen, Arbeit automatisch zu priorisieren. Dies reduziert manuelle Aktualisierungen und Nachverfolgungen.

Auf jeden Fall. Marketing-, Betriebs-, HR-, Vertriebs- und Führungsteams nutzen ClickUp AI zum Verfassen von Texten, für Zusammenfassungen, zur Planung und für die Berichterstellung.

Ja, ClickUp AI hält sich an Sicherheits- und Datenschutzstandards auf Unternehmensniveau. Ihre Workspace-Daten werden nicht zum Trainieren öffentlicher KI-Modelle verwendet.