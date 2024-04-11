ClickUp AI vs. Notion AI: Welches AI-Tool ist das Beste?

Im Jahr 2024 ist KI überall. Sowohl ClickUp als auch Notion, führende Projektmanagement-Tools zur Rationalisierung des Arbeitsmanagements und zur Verbesserung der Produktivität, sind jetzt mit KI ausgestattet. Sie können einen KI-Assistenten nutzen, um Projektfristen einzuhalten, Aufgaben zu verwalten und Inhalte mit nur wenigen Anweisungen zu erstellen.

Diese neuen KI-Features haben die Wahl zwischen diesen leistungsstarken Tools jedoch nur noch schwieriger gemacht. Hier vergleichen wir die besten Features von ClickUp AI und Notion AI. Wir werden uns die Vorteile und die Preise ansehen und verstehen, wie die Hinzufügung von KI diese Apps zur Steigerung der Produktivität deutlich verbessert. 💪

Was ist ClickUp AI?

ClickUp ist ein All-in-One-Produktivitäts-Tool, mit dem Sie mehrere Dinge über ein einziges Dashboard erledigen können. Mit einem einzigen Workspace können Sie Ideen brainstormen, Dokumente erstellen und verwalten, Projekte nachverfolgen, die Produktivität des Teams verbessern und vieles mehr erledigen.

Der Zusatz von ClickUp AI macht dieses Tool nur noch leistungsfähiger und bietet Ihnen das weltweit erste neuronale Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente, Menschen und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens mit der Kraft der KI verbindet: ClickUp Brain.🧠

nutzen Sie ClickUp's KI Writer, um schneller zu schreiben und Ihren Texten, E-Mail-Antworten und mehr den letzten Schliff zu geben

ClickUp AI, auch ClickUp Brain genannt, geht über eine einfache Automatisierung hinaus und bietet eine kontextbezogene KI, die Ihre Bedürfnisse versteht und sich an Ihre spezifische Rolle innerhalb eines Projekts anpasst. Dies hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu rationalisieren, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und eine noch nie dagewesene Produktivität zu erreichen.

ClickUp Brain Features

Feature #1: Besser schreiben mit KI

Eine der größten Herausforderungen in schnelllebigen Umgebungen ist die Fähigkeit, durchdachte und aussagekräftige E-Mails, Dokumente oder andere Mitteilungen zu schreiben. Mit dem KI-Assistenten von ClickUp Brain können Sie sich von Ihrer Schreibblockade verabschieden.

clickUp Brain verwenden, um einen Blogbeitrag zu erstellen oder den ersten Entwurf eines beliebigen Inhalts mit Hilfe von KI-Eingabeaufforderungen zu erstellen_

Sagen Sie ClickUp Brain's AI Writer for Work einfach, was Sie zu erledigen haben, und es wird so schreiben, wie Sie es tun, und gibt Ihnen die Möglichkeit dazu:

Perfektionieren Sie Ihr Schreiben mit einem integrierten Schreibassistenten für Ihre Dokumente, E-Mails und Notizen

Automatische Korrektur von Rechtschreibfehlern mit der integrierten Rechtschreibprüfung für Ihre Dokumente und Aufgaben

Schreiben Sie schnelle Antworten auf Nachrichten in Kurzschrift, und die KI formuliert Ihre Nachricht im perfekten Tonfall

Erstellen Sie Tabellen mit umfangreichen Daten durch einfache Texteingaben

Sofortige Erstellung von Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Projekte für jeden Anwendungsfall

Schreiben Sie automatisch Transkripte, indem Sie Sprache und Video in Text umwandeln, und erstellen Sie im Handumdrehen Meeting-Notizen

Sie können schnell eine KI-generierte Aufgabe oder Dokument aus der symbolleiste .

Sie können ClickUp AI verwenden, um übersetzen und lokalisieren Sie Ihren Inhalt!

Feature #2: Schnelle Antworten mit KI

ClickUp Brain gibt Ihnen sofort genaue und kontextbezogene Antworten auf Fragen zu Ihrer Arbeit innerhalb und in Verbindung mit ClickUp-Dokumenten, Projekten, Aufgaben, Wikis und mehr. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach Informationen; fragen Sie einfach Brain.

Feature #3: Projekte mit KI managen

Der KI-Projektmanager von ClickUp Brain kann wiederholende Aufgaben automatisieren, den Projektfortschritt nachverfolgen, Projektmanagement-Prozesse rationalisieren und Teams auf der gleichen Seite halten.

erstellen Sie eine Zusammenfassung des Fortschritts einer Aufgabe über eine bestimmte Anzahl von Tagen, um Aktualisierungen, To-Dos und Engpässe mit dem ClickUp AI Project Manager schnell zu erfassen

Sie können seine Fähigkeiten nutzen, um:

Vereinfachung der Zeitleisten von Projekten mithilfe von KI, um Ihre Projektziele und kritischen Meilensteine zu verwalten. ClickUp Brain schlägt realistische Zeitleisten vor und weist Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu, um einen reibungslosen und effizienten Workflow zu gewährleisten

Automatische Generierung von Fortschritts-Updates für Ihre Projekte, Hervorhebung von Schlüssel-Meilensteinen und Verbesserung deraufgaben-Management für Ihre Teams

Machen Sie ein Brainstorming über Ihre Projektvision und -ziele, und ClickUp AI nutzt sein Wissen über Best Practices, um ein klares und präzises Projektbriefing zu erstellen, so dass alle Beteiligten von Anfang an auf einer Linie sind

Erstellen Sie in Sekundenschnelle sowohl persönliche als auch Team-Standups, um die Effizienz der Teamarbeit zu fördern und Zeit für strategischere Aufgaben zu gewinnen

Erstellen Sie automatisch Aufgaben und Unteraufgaben, indem Sie sie beschreiben; die natürliche Sprachverarbeitung von ClickUp Brain erledigt den Rest. Die natürliche Sprachverarbeitung von ClickUp Brain erledigt den Rest. Es weist Aufgaben zu, schlägt das richtige Mitglied im Team und die idealen Termine vor und priorisiert sie nach der Dringlichkeit des Projekts. Künstlich intelligenter Projektmanager gefällig?

ClickUp Brain Preise

ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Kontakt ClickUp für benutzerdefinierte Preise

Was ist Notion KI?

Notion ist eine App für Workspace und Produktivität, die Ihnen hilft, Notizen zu organisieren, Aufgaben oder Projekte zu verwalten, Wikis zu erstellen und Dokumente in einer einzigen Anwendung zu erstellen. Sie wurde entwickelt, um Apps wie Google Docs und Dropbox zu ersetzen, und ist aufgrund der benutzerfreundlichen Oberfläche von Notion sehr beliebt.

generierung von Zusammenfassungen über Notion Notion AI ist das KI-gestützte Chatbot-Tool von Notion, das als Add-On für die Notion-Plattform und andere Notion-Integrationen angeboten wird. Es unterstützt Benutzer bei Aufgaben wie der Beantwortung grundlegender Fragen, der Erstellung von Inhalten, dem Schreiben von Tipps, der Übersetzung von Sprache usw. Notion KI bietet auch Features für die Automatisierung, die Ihnen helfen, Routineaufgaben zu vereinfachen, die Erstellung von Inhalten zu unterstützen und mehrere Projekte zu verfolgen.

Auch gelesen:_ Alternativen zur Notion KI

Features der KI /AI

Feature #1: Besser schreiben mit KI

Polieren Sie Ihre Texte mit dem Schreibassistenten von Notion KI. Er kann Grammatik und Rechtschreibung überprüfen, Synonyme und Antonyme vorschlagen, um Ihren Wortschatz zu verbessern, und längere Texte zum besseren Verständnis zusammenfassen.

Bearbeiten Sie die Stimme und den Tonfall Ihrer Dokumente, Angebote, E-Mails usw. und übersetzen Sie sie ins Japanische, Deutsche, Spanische usw.

Feature #2: Schnelle Antworten mit KI

Wenn Sie Hilfe brauchen, um ein Dokument, eine Aufgabe, ein Projekt oder ein Wiki zu finden, fragen Sie einfach Notion KI. Da Notion KI alle Dokumente und Tools in Ihrem Notion Workspace durchsuchen kann, kann sie Ihnen dabei helfen:

Probleme zu beheben oder Hilfe für eine bestimmte Aufgabe zu erhalten

Fragen zu einem Meeting zu stellen, Notizen und Elemente für Aktionen zu erstellen oder die benötigten Informationen zu finden

TLDR-Zusammenfassungen von Hunderten von Elementen auf einmal zu generieren

Feature #3: Verwalten von Projekten mit KI

Notion KI kann über die einfache Verwaltung und Automatisierung von Aufgaben hinausgehen und Sie bei der Durchführung einiger spezifischer Aufgaben in Ihren Projekten unterstützen:

Automatisches Ausfüllen beliebiger Daten in Projekten, Aufgaben, Dokumenten oder Tabellen in Sekundenschnelle

Erklären von Fachjargon oder komplexen Konzepten

inhaltsgenerator über Notion KI

Notion KI Preisgestaltung

Notion KI: Hinzufügen zu Ihrem Workspace für $8 pro Monat und Benutzer

Hinzufügen zu Ihrem Workspace für $8 pro Monat und Benutzer Free-Plan

Plus: $8 pro Monat und Benutzer

$8 pro Monat und Benutzer Business : $15 pro Monat und Benutzer

: $15 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Notion AI vs. ClickUp AI: Features im Vergleich

Sowohl ClickUp als auch Notion sind ausgezeichnete Optionen für durchgängige Produktivitätstools.

Notion-Benutzer schätzen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und die grundlegenden Features von Notion KI, um einfache Aufgaben zu automatisieren und es als Assistent für Ihr gesamtes Projektmanagement zu nutzen.

Vergleicht man jedoch ClickUp und Notion hinsichtlich ihrer KI-Funktionen, insbesondere für das Projektmanagement, bietet ClickUp AI leistungsfähigere Funktionen, die es für die meisten Geschäftssituationen ideal machen.

Hervorragende KI-Features in ClickUp

ClickUp Brain bietet erweiterte Features wie:

KI-gestützte Automatisierung mit natürlicher Sprache für das Aufgabenmanagement

KI-Projektzusammenfassungen, Status-Updates und Aktions-Elemente

KI-generierte Vorlagen für jedes Team und verschiedene Anwendungsfälle

KI-gestützter Schreib- und Transkriptionsassistent

Das KI-Tool von ClickUp ist der Assistent, den Sie für die schnelle Nachverfolgung Ihrer Projekte benötigen. Darüber hinaus ist ClickUp Brain auch für jede Rolle und jeden Anwendungsfall benutzerdefiniert. So erhalten Sie benutzerdefinierte Features zur Steigerung der Produktivität, zum besseren Schreiben und zur Ermöglichung einer effizienten Kommunikation, was es zur idealen KI-basierten Lösung für das Aufgabenmanagement macht.

Hervorragende KI Features in Notion

Die benutzerfreundliche Oberfläche von Notion und die Features für die Zusammenarbeit sind ideal für die meisten Anforderungen an die Zeiterfassung, die Aufgaben und das Projektmanagement. Aber Notion KI kann Ihnen auch spezifische Unterstützung bieten, wie z. B.:

KI-generierte Ideen und Gliederungen für Blogbeiträge, Marketingtexte usw.

KI-gestützte Features für die Bearbeitung und das Korrekturlesen von Dokumenten

Erweiterte Suchfunktionen mit KI zum Auffinden von Informationen in Ihrem Notion Workspace

Auch gelesen:* Vergleich von ClickUp mit Notion als Projektmanagement tool ClickUp AI vs. Notion AI auf Reddit

Wir sind auf Reddit gegangen, um zu sehen, was die Leute über die Frage Notion AI vs. ClickUp AI und andere KI-basierte Tools für das Projektmanagement .

Für ClickUp AI gibt es positive Bewertungen für Features wie einen Schreibassistenten, eine integrierte Rechtschreibprüfung, KI-Schnellantworten, kontextbezogene Fragen und Antworten, benutzerdefinierte Felder für die Zusammenfassung und den Fortschritt und vieles mehr. Ein Benutzer schreibt: "Ich habe insgesamt gute Erfahrungen mit ClickUp gemacht, aber ich muss sagen, dass das neue KI-Tool/Feature sehr gut gelungen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es meinem Team dabei hilft, Aufgaben schnell zu erstellen und abzuschließen."

Notion KI hat mit seinem Schreibassistenten, dem automatischen Ausfüllen von Formularen und der Tabellenoption viel zu bieten. Es verfügt zwar über eine Vielzahl von Features, konzentriert sich aber nicht auf die Lösung spezifischer Probleme wie ClickUp AI, so dass die meisten Benutzer unsicher sind, ob die Software wirklich effizient ist

Laut dieser Benutzer "Es scheint, als würden sie nur einem Trend folgen. Ich hoffe nur, dass sie nicht den Fokus darauf verlieren, was funktioniert und was nicht. Ich finde Notion sehr nützlich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es den Weg von Evernote geht - ein ständiger Marsch neuer Features, nur um des Spaßes willen. Man muss ja nicht ständig neue Features einführen, nur weil man sie braucht. Die Leute sind durchaus bereit, für die Langlebigkeit eines Produkts und seine Stabilität zu zahlen."

Ein anderer Redditor äußerte sich wie folgt zu Notion KI: "Ich habe gerade mein KI Abonnement gekündigt; ich habe es seit der Veröffentlichung benutzt. Ich persönlich fand es einfach nicht mehr so nützlich, ich habe es hauptsächlich zur Rechtschreibprüfung und zum Ändern von Tönen verwendet."

Verwandt: Die Bedeutung der Kontrolle von Versionen von Dokumenten Welches KI-Tool hat die Oberhand?

In diesem Kampf der Giganten heißt der Sieger ClickUp Brain.🏆

Wie Sie sehen können, bieten beide Tools hervorragende Features, wobei ClickUp Brain in Sachen fortgeschrittener Automatisierung und Projektmanagement-Funktionen glänzt.

Während Notion effektiv KI für grundlegende Inhalte, Übersetzungen und KI-Unterstützung einsetzt, kann ClickUp AI auch fortgeschrittenere Aufgaben wie die Erstellung von Zeitleisten, Briefings und Aufgaben mit KI-Unterstützung erledigen.

Es ist eine ideale ChatGPT-Alternative mit mehr Features als das Chat-basierte KI-Tool.

übersetzen Sie beliebige Dokumente oder Inhalte mit ClickUp AI in eine andere Sprache

Und KI ist nicht der einzige Grund, warum Sie ClickUp wählen sollten Notion und ClickUp für ihre Projektmanagement-Funktionen, ClickUp-Benutzer erhalten erweiterte Berichterstellung und ein umfangreiches Feature-Set, um die Arbeit zu erledigen. Dazu gehören Features, die nur mit einem kostenpflichtigen Plan von Notion angeboten werden, wie z.B.:

Zusammenarbeit mit Live-Dokumenten

Beziehungen zwischen Dokumenten und Aufgaben

Hierarchie der Daten

Zeiterfassung & Zeitschätzungen

Echtzeit-Chat

Gantt Diagramme

Mindmaps

Die Skalierbarkeit von ClickUp eignet sich sowohl für einzelne Benutzer als auch für große Teams, während die flexible Preisstruktur für unterschiedliche Budgets geeignet ist. Wenn Sie auf der Suche nach einem vielseitigen KI-Tool sind, das effektives Projektmanagement unterstützt, Workflows rationalisiert und Ihre Schreibarbeit verbessert, sollten Sie ClickUp Brain ausprobieren.

Sind Sie bereit, sich selbst zu überzeugen? Testen Sie die KI-Features noch heute in einer kostenlosen Testversion und testen Sie ClickUp noch heute !