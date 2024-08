20 AI-Podcasts, um mehr über künstliche Intelligenz zu erfahren

KI ist allgegenwärtig, von automatisierten Aufgaben in Ihrem projektmanagement-Software bis hin zu intelligenten Schreibassistenten, die die Erstellung von Inhalten erleichtern. Es gibt auch Technologien, die das Codieren und die Softwareentwicklung nahtlos machen und KI-Tools für die Abwicklung von Zahlungen für Mitarbeiter.

Da die Technologie immer besser wird, müssen wir uns anpassen und lernen, wie wir diese Tools nutzen können, um unsere Geschäfte zu verbessern. Aber herauszufinden, wie man das in einem Meer von KI-Tools zu erledigen hat, kann knifflig sein. 🤔

Hier können KI-Podcasts helfen. Diese Sendungen werden von Branchenführern, Journalisten und KI-Enthusiasten moderiert und bieten Einblicke in den Stand der KI, ihre Funktionsweise und reale Anwendungsfälle.

Nehmen Sie sich bei Ihrem nächsten Spaziergang, Ihrer nächsten Autofahrt, Ihrem nächsten Workout oder Ihrem nächsten freien Tag Zeit, um diese KI-Podcasts zu hören. Sie werden über die neuesten KI-Entwicklungen informiert und erfahren, wie Innovatoren KI nutzen, um ihr Geschäft voranzutreiben. ✨

Die 20 besten KI-Podcasts, um Ihr Bedürfnis nach künstlicher Intelligenz im Jahr 2024 zu stillen

Hier sind 20 der besten KI-Podcasts, die Sie auf Websites wie Spotify, Apple Podcasts und anderen anhören können. Erfahren Sie mehr über die Branche, bevorstehende Veränderungen und die neuesten Trends beim maschinellen Lernen. 👀

Mit diesem Wissen können Sie die Technologie nutzen, um ein erfolgreicheres Geschäft aufzubauen. Von SaaS und Marketing bis hin zu Softwareentwicklung und Produktivität - es gibt unzählige Möglichkeiten, wie KI Ihre Effizienz steigern kann.

1. KI im Business

Emerj, ein Forschungsunternehmen für künstliche Intelligenz, betreibt eine wöchentlichen Podcast mit dem Gründer und Gastgeber Daniel Faggella. Der KI-Podcast konzentriert sich auf Interviews mit Branchenführern aus den Bereichen Robotik, Deep Learning und Data Science.

In vielen Episoden geht es darum, welche KI-Tools experimentell sind und welche nachweislich einen greifbaren Wert für Geschäfte bieten - egal ob es um maschinelles Lernen, Datenwissenschaft oder praktische KI-Optionen geht.

Hören Sie sich diesen KI-Podcast an, um mehr über Branchentrends und Möglichkeiten zur Anwendung von KI in Ihrer strategischen Planung zu erfahren. Business Plus: Finden Sie heraus, wie Sie KI-Disruptionen nutzen können, um Ihr Geschäft voranzubringen - egal, ob Sie im Bereich SaaS, Softwareentwicklung oder Produktmanagement tätig sind.

2. Der KI-Podcast

Über KI-Podcast Noah Kravitz übernimmt die Führung bei NVIDIAs The AI Podcast erforscht die Auswirkungen der KI auf die Welt um uns herum, indem er sich auf Menschen und ihre Erfolge konzentriert. Dieser Podcast behandelt KI in allen Bereichen, von Kunst und Wissenschaft bis hin zu Business und Ökologie, und gibt eine umfassende Ansicht darüber, wie Unternehmer und Changemaker KI heute nutzen.

Zu den bemerkenswerten Episoden gehören Interviews mit Technikexperten von Google, Oracle und Deloitte. Hören Sie sich alle Podcast-Episoden an oder schauen Sie sich diejenigen an, die für Ihre Branche von Bedeutung sind.

Ganz gleich, ob Sie ein Marketingleiter in einem Sportunternehmen, ein Pädagoge an einer Universität oder ein Logistikmanager sind, der nach Möglichkeiten sucht, KI bei der Auslieferung einzusetzen - es gibt eine KI-Podcast-Folge für Sie.

3. Auge auf KI Auge auf KI ist ein zweiwöchentlicher KI-Podcast, der sich mit den neuesten Trends in der Informatik und der allgemeinen künstlichen Intelligenz (AGI) befasst. Der Podcast wird von Craig S. Smith, Korrespondent der New York Times, moderiert und verfolgt einen eindeutig journalistischen Ansatz, um KI in einen realen Kontext zu stellen. 👁️‍🗨️

Hören Sie sich an, wie Führungskräfte aus dem Business KI nutzen, um produktivität zu steigern , interaktive Unterhaltungen mit Kunden aufzubauen und Aufgaben zu automatisieren. Außerdem gibt es mehrere Episoden, die sich mit der existenziellen Bedrohung durch KI befassen. So können Sie herausfinden, was die Veränderungen durch maschinelles Lernen für Ihr Geschäft bedeuten und wie Sie sich anpassen können.

4. KI Heute Podcast

Für viele Eigentümer von Geschäften und Technikbegeisterte ist KI ein vager Begriff. KI heute bringen die Moderatoren Kathleen Walch und Ronald Schmelzer die Dinge ins rechte Licht, indem sie KI im Business praktisch aufschlüsseln. In der Reihe "KI-Glossar" erfahren Sie mehr über verschiedene KI-Begriffe und deren Bedeutung in der Praxis.

Sie interviewen auch KI-Experten und Datenwissenschaftler, um die Funktionsweise von KI und ihre Bedeutung für Geschäfte, Vordenker und Technologieunternehmen zu ergründen. Eine der besten Episoden ist die mit Valerio de Stefano, einem KI-Experten, der die Auswirkungen von KI auf die Belegschaft erörtert.

Über Datenskeptiker

Kyle Polich startete den Daten-Skeptiker-Podcast aus dem Jahr 2014. Sein Ziel ist es, den Hype zu durchbrechen und die Behauptungen über KI wissenschaftlich zu betrachten. Auf diese Weise können Sie herausfinden, welche KI-Tools und Trends sind für Ihr Geschäft wirklich wichtig.

Die Episoden behandeln alles von Sprachlernmodellen über neuronale Netze bis hin zur Zukunft der KI. Eine unserer bevorzugten Episoden ist die mit Dongho Kim von Prowler, in der sie über KI und Entscheidungsfindung sprechen. Diese Folge ist ein Muss für Führungskräfte, die sich für die Überschneidung von projektmanagement und KI .

6. Sprechende Maschinen

Über Talking Machines

Katherine Gorman und Neil Lawrence moderieren Sprechende Maschinen ist ein zweiwöchentlicher Podcast, der freitags neue Episoden veröffentlicht. Talking Machines ist einer der besten KI-Podcasts für Menschen, die sich für maschinelles Lernen interessieren. 🎙️

Der Podcast konzentriert sich zwar auf die Technologie hinter den KI-Tools, geht aber auch auf den Menschen ein. Die Episoden behandeln Themen wie Vielfalt in der KI, Verantwortung und arbeitsrechtliche Überlegungen für Geschäfte, die die neueste Technologie nutzen.

7. Künstliche Intelligenz Podcast

Gehostet von Tony Hoang, dem Künstliche Intelligenz Podcast zielt darauf ab, KI zu vermenschlichen, indem er sie leichter verständlich macht. Die Episoden sind kurz und bündig, in der Regel unter 10 Minuten, so dass Sie sie anhören können, auch wenn Sie im hektischen Alltag Ihres Geschäfts stehen.

Viele der Episoden befassen sich mit den neuesten Nachrichten aus der Tech-Community. Außerdem finden Sie kurze Zusammenfassungen zu Themen wie der Funktionsweise der Robotik, den Auswirkungen von KI-Regeln auf Ihre Branche und den Datenkenntnissen, die Sie für die Nutzung von KI benötigen.

8. Stimmen der KI

In einer Welt, in der Maschinen immer mehr in den Vordergrund rücken - hallo, Selbstbedienungs-Kassen und Strandreinigungsroboter -, ist die KI ein wichtiges Thema Stimmen der KI gibt der Technik ein menschliches Gesicht.

Gastgeber Byron Reese interviewt die führenden Köpfe der KI und der Technik. Von Startup-Mitbegründern bis hin zu Sicherheitsexperten und Ethikern gibt es in diesem Podcast immer eine interessante Unterhaltung zu den aktuellen Themen der Welt.

9. Lex Fridman Podcast

Die besten KI-Podcasts werden von Technikexperten moderiert, die sich mit den neuesten Entwicklungen in der Machine-Learning-Branche auskennen. Diese selbstbetitelter Podcast ist dank der Expertise von Lex Fridman, einem KI-Forscher am MIT, einer der besten.

Er hat bereits Gespräche mit KI-Enthusiasten wie Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan und Jaron Lanier geführt. Auch wenn es sich um einen Podcast mit Schwerpunkt auf maschinellem Lernen handelt, werden auch andere Themen rund um Datenwissenschaft, künstliche Intelligenz und andere neue Technologien diskutiert.

10. Der TWIML KI-Podcast TWIML -auch bekannt als This Week in Machine Learning- veröffentlicht jeden Montag und Donnerstag neue Episoden. Der von Sam Charrington moderierte TWIML KI-Podcast zielt darauf ab, umsetzbare Erkenntnisse aus der neuesten KI-Technologie zu gewinnen.

Als Projektmanager werden Sie die Episoden lieben, die sich mit der Verwendung von KI zur Automatisierung von Aufgaben und Datenintegrationen befassen, die Ihre Prozesse nahtlos machen. Softwareentwickler können sich Episoden über Sprachlernmodelle (LLMs), generative KI und programmatische Entwicklung anhören.

11. Praktische KI Praktische KI wird von Chris Benson und Daniel Whitenack moderiert, die KI-Experten interviewen und reale Szenarien für die neueste Technologie vorstellen. Die lebhaften Diskussionen behandeln Themen wie

coole Apps , Vektordatenbanken und die rechtlichen Auswirkungen des Einsatzes von KI.

Vermarkter werden sich an Podcast-Episoden erfreuen, die sich darauf konzentrieren, wie KI die Produktion von Inhalten beschleunigen kann, und an Debatten über die Fähigkeiten von LLMs. Software-Enthusiasten können sich Episoden über End-to-End Cloud Computing und serverlose GPUs zu Gemüte führen.

12. Hard Fork

Über Die New York TimesHard Fork ist ein Podcast der New York Times, moderiert von Kevin Roose und Casey Newton. Ziel des Podcasts ist es, die neuesten Entwicklungen im Bereich KI verständlich zu machen. Betrachten Sie diesen Podcast als Ihre erste Anlaufstelle für Nachrichten aus dem Bereich KI und alles, was mit maschinellem Lernen und Datenwissenschaft zu tun hat. 🗞️

Als Marketing-Manager können Sie weitere Informationen über das Zusammenspiel von Google-Suche und KI erfahren. Außerdem erhalten Sie Einblicke, wie sich soziale Medien und KI-Algorithmen verändern.

Für Eigentümer von Geschäften können Episoden über neue Trends, Nachrichten und Gesetze eine Grundlage für die strategische Planung bilden.

13. DeepMind: Der Podcast

Über Google DeepMind ist eine Tochtergesellschaft von Google und ihr Podcast erforscht, wie die KI die Welt verändert. Es ist eine Mischung aus Interviews mit Top-Experten der KI-Branche und tiefen Einblicken in die Technologie selbst.

Erfahren Sie mehr über den Kampf für eine faire KI für alle und darüber, wie Führungskräfte aus dem Geschäft KI einsetzen, um große Herausforderungen zu lösen. Sie hören von führenden Köpfen aus den Bereichen Genomik, Naturschutz, Marketing und Robotik.

14. Intel über KI

Die Intel KI-Podcast bringt verschiedene Standpunkte auf die Tabelle, wenn es um das Versprechen der KI und ihren derzeitigen Erfolg geht. Einige Episoden befassen sich mit Neurowissenschaften und damit, wie KI die Produktivität von Arbeitnehmern steigern kann.

In anderen geht es um KI in der Regierung, in der Biomedizin und in der öffentlichen Politik. Schalten Sie ein, um weitere Informationen über KI-Fairness, Möglichkeiten zur Nutzung von KI für Daten und Techniken für den Einsatz von Technologie zum Aufbau besserer Prozesse zu erhalten.

15. KI und die Zukunft der Arbeit

Über PeopleReign Dan Turchin, der CEO von PeopleReign, nutzt seine KI und die Zukunft der Arbeit-Podcast über die neuesten Fortschritte und die Auswirkungen der Technologie auf die Arbeitswelt. Der Podcast ist vor allem für Menschen aus dem Personalwesen und der Informationstechnologie interessant und behandelt Themen wie Führung, Vorschriften und Innovation.

Der Podcast schafft ein Gleichgewicht zwischen den Vorteilen der KI und den Auswirkungen auf Teams. Hören Sie rein, um besser zu verstehen, wie sich KI auf Ihre Mitarbeiter auswirken kann und wie Ihr Unternehmen sich anpassen kann, um die Risiken zu mindern. 👩‍💻

16. Der Bot-Kanon Der Bot-Kanon ist eine andere Art von KI-Podcast. Anstatt über KI-Nachrichten und -Trends zu berichten, nutzt dieser Podcast KI, um zu sehen, wie klassische Literaturstücke von einer Maschine geschrieben worden wären. Es ist ein faszinierender Einblick in die Arbeit der KI, der Autoren von Inhalten und Literaturliebhabern gefallen wird.

Jede Folge befasst sich mit einem anderen Stück Literatur. Zu den beliebtesten Episoden gehören KI-Versionen von "Der Hobbit", "Charlie und die Schokoladenfabrik" und "Die Brüder Karamasow" Dieser unterhaltsame, kurze Podcast wird Sie zum Nachdenken über die Vorzüge von KI und menschlicher Kreativität anregen.

17. Gehirn inspiriert

Über Brain Inspired Gehirn inspiriert ist ein weiterer intellektueller Podcast, der sich mit den Verbindungen zwischen Neurowissenschaften und KI beschäftigt. Als Fachmann in einer Branche, die KI einsetzt, sollten Sie diesen Podcast nutzen, um bessere Algorithmen zu schreiben und sich neue Produkte oder Projekte auszudenken.

Die Podcast-Episoden decken alles ab, von der frühen Sprache und Kognition bis hin zur Psychologie und der Philosophie des Gedächtnisses. Erfahren Sie, wie Sie eine bessere Führungskraft werden, wie Sie bessere Lernsysteme in Ihrem Unternehmen schaffen und wie Sie verschiedene Arten von Lernenden in Ihrem Team unterstützen können.

KI Chrome Erweiterungen .

Zu den interessanten Episoden gehört eine, in der es darum geht, wie ein Weingut KI einsetzt, um seine Weine zu verbessern, und wie Einzelhandelsgeschäfte KI nutzen, um Betrug zu verhindern.

Die Episoden befassen sich mit alltäglichen Anwendungsfällen, die die Technologie greifbar machen und es Ihnen als Führungskraft im Geschäft leichter machen, Wege zu finden, die Tools selbst zu nutzen. 🛠️

19. Der ChatGPT-Bericht

Der ChatGPT Report ist ein Podcast mit kurzen, 10-minütigen Episoden, die über die neuesten Nachrichten in der Chatbot-Welt berichten. Moderiert von Ryan Collier und Ben Meyerhoeffer erfahren Sie weitere Informationen über OpenAI-Initiativen, ChatGPT-Alternativen und was sich in der KI tut.

20. Ich, ich selbst und KI

Über MIT Sloan Management Review Ich, ich selbst und KI ist ein weiterer MIT-Podcast, der diesmal von der MIT Sloan Management Review erstellt wurde. Die Audio-Serie soll herausfinden, warum nur 10 % der Unternehmen, die KI einsetzen, am Ende erfolgreich sind.

Im Mittelpunkt dieses Podcasts über künstliche Intelligenz stehen Interviews mit führenden Köpfen, darunter Führungskräfte von Airbnb, Duolingo und Pinterest.

In den Episoden werden Themen wie Entscheidungsfindung, Datensicherheit und Talententwicklung diskutiert. Mit einem breiten Fokus ist hier für jede Branche etwas dabei, egal ob Sie im Marketing, in der Personalabteilung, in der IT oder im Management tätig sind.

Einstieg in ClickUp AI

ClickUp AI zur Erstellung eines Projektbriefs verwenden

Suchen Sie nach Möglichkeiten, KI in Ihrem Geschäft einzusetzen? Probieren Sie aus ClickUp AI clickUp AI ist ein digitaler Assistent, der alles einfacher machen soll - egal, ob Sie im Projektmanagement, in der Softwareentwicklung, im Marketing oder in einem anderen Feld tätig sind.

Mit Hunderten von bewährten Tools für verschiedene Anwendungsfälle gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, ClickUp AI zu nutzen.

Der Assistent beschleunigt das Schreiben von Newslettern, E-Mails und Präsentationen für Vertriebsteams. Marketing-Teams können dank des KI-Schreibassistenten Beiträge für soziale Medien, Blogartikel und Fallstudien in einem Bruchteil der Zeit erstellen.

Produkt- und Entwicklungsteams nutzen das KI-Tool, um Benutzerteststudien zu entwerfen und z. B. Produktanforderungsdokumente (PRDs) zu schreiben. Projektmanager nutzen es, um Aufgaben zu automatisieren, Zeitpläne zu verwalten und Sichtbarkeit für das gesamte Team zu schaffen. 🙌

Nutzen Sie KI für Ihr Business

Von Podcasts zum maschinellen Lernen bis hin zu Sendungen, die sich mit Trends in der KI befassen und zeigen, wie Innovatoren die neueste Technologie nutzen, um ihr Geschäft voranzutreiben, gibt es unzählige Möglichkeiten, etwas zu lernen. Mit diesen KI-Podcasts finden Sie mit Sicherheit neue Erkenntnisse und Möglichkeiten, KI für Ihre Ziele zu nutzen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und sehen Sie, wie KI Ihr Geschäft zu neuen Höhenflügen verhelfen kann. Mit den KI-Features von ClickUp können Sie Aufgaben automatisieren, neue Inhalte in Sekundenschnelle schreiben und rationalisierte Prozesse entwickeln.

Ganz gleich, ob Sie im Marketing, im Vertrieb, in der Entwicklung oder in einer anderen Abteilung tätig sind, es gibt einen Anwendungsfall, der Ihnen zu neuen Erfolgen verhelfen wird. 💪