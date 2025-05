Wie man ein CRM effektiv einsetzt

Zufriedene Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden. Und zufriedene Kunden sorgen für zufriedene Aktionäre – in dieser Reihenfolge.

Die Bindung von Mitarbeitern und Kunden ist nicht nur ein Vorteil, sondern ein Wettbewerbsvorteil auf dem heutigen Markt.

79 % der Käufer wechseln zu einer Konkurrenzmarke, nur um ein besseres Kundenerlebnis zu erhalten.

Zu erledigen: Wie stellen Sie sicher, dass Ihr motiviertes Team auch Ihre Kunden zufriedenstellt?

Im Mittelpunkt dieser "Glückskette" steht ein oft übersehenes tool: Customer Relationship Management (CRM), eine Möglichkeit, Abläufe zu optimieren und die Interaktion mit Kunden zu verbessern.

Ein CRM ist mehr als nur ein Repository für Daten, es ist eine Brücke, die Teams und Kunden verbindet. Indem Sie Ihre Mitarbeiter mit Tools ausstatten, die ihnen die Arbeit erleichtern, helfen Sie ihnen, sich auf einen hervorragenden Service zu konzentrieren, zufriedene Kunden zu gewinnen und das Wachstum Ihres Unternehmens voranzutreiben.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie CRM-Systeme nutzen können, um Ihr Team zu stärken, Kunden zu begeistern und einen Dominoeffekt zu erzeugen, der Ihrem Unternehmen zugutekommt.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, wie Sie ein CRM nutzen können, um Ihre Ziele in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Erfolg beim Kunden zu erreichen: Definieren Sie Ihre Ziele: Liste der wesentlichen Features wie Automatisierung von E-Mails oder Nachverfolgung von Verkäufen, und stellen Sie sicher, dass das CRM zum Workflow Ihres Teams passt

Wählen Sie das richtige CRM: Recherchieren Sie nach Plattformen, die benutzerdefinierte Einstellungen, Skalierbarkeit und Nachverfolgung von Fortschritten gewährleisten, und wählen Sie eine benutzerfreundliche Option aus

Einrichten: Importieren Sie Ihre Daten, passen Sie Felder und Pipelines an und integrieren Sie tägliche Tools wie Apps für E-Mails für ein schnelles Setup

Verkaufsmanagement: Nachverfolgung von Leads, Automatisierung von Nachfassaktionen und Analyse der Verkaufsleistung mithilfe integrierter Dashboards für mehr Effizienz

Kundensupport verwalten: Zentralisieren Sie die Kommunikation, lösen Sie Probleme schneller mit Ticketsystemen und erstellen Sie detaillierte Kundenprofile für einen personalisierten Service

Erstellen Sie eine CRM-Strategie: Definieren Sie KPIs, schulen Sie Ihr Team für eine effektive Nutzung und überprüfen Sie Ihre CRM-Prozesse regelmäßig, um die Ergebnisse zu verbessern

Setzen Sie klare Ziele für das Kundenbeziehungsmanagement: Stellen Sie sicher, dass diese mit dem Workflow Ihres Teams übereinstimmen, und automatisieren Sie Aufgaben wie die Nachverfolgung von E-Mails oder die Nachverfolgung von Verkäufen

Erstellen mit ClickUp : ClickUp CRM kombiniert Projektmanagement mit Kundendaten und bietet benutzerdefinierte Ansichten und automatisierte Workflows für eine nahtlose Zusammenarbeit im Team. ClickUp CRM kombiniert Projektmanagement mit Kundendaten und bietet benutzerdefinierte Ansichten und automatisierte Workflows für eine nahtlose Zusammenarbeit im Team.

CRM verstehen

Bei richtiger Anwendung kann CRM zum Rückgrat Ihrer Geschäftsprozesse werden. Doch bevor wir verstehen, wie ein CRM eingesetzt werden kann, sollten wir uns genauer ansehen, was es zu erledigen hat.

Was ist CRM (Customer Relationship Management) und was ist sein Hauptzweck?

Das Kundenbeziehungsmanagement ist ein System zur Verwaltung aller Interaktionen mit potenziellen und aktuellen Kunden über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg. Es handelt sich um einen strategischen Ansatz, der Technologie, Prozesse und guten, altmodischen Kundenservice miteinander verbindet.

Ein CRM hilft Ihnen bei der Organisation von Kundendaten, der Nachverfolgung von Verkaufschancen und der Verhaltensanalyse, um Einblicke in die Kundenpräferenzen zu erhalten. Es ermöglicht auch die Automatisierung von Schlüssel-Workflows für kundenorientierte Funktionen wie Marketing, Vertrieb und After-Sales, um die Geschäftsabläufe zu verbessern.

🧠 Fun Fact: CRM ist nicht neu – eine Variante davon lässt sich bis ins antike Mesopotamien zurückverfolgen. Die Notwendigkeit, Handelsgeschäfte nachzuverfolgen, führte um 3200 v. Chr. zur Entwicklung der Keilschrift. Tontafeln wurden zur Aufzeichnung von Transaktionen, Beständen und Client-Informationen verwendet, um ein effizientes Handelsmanagement zu ermöglichen. In den 1980er Jahren leiteten Rolodexes die Phase der heutigen CRM-Software ein.

Schlüsselbegriffe des CRM

Bevor Sie nach den besten CRM-Systemen suchen, sollten Sie sich mit einigen Begriffen im Zusammenhang mit CRM vertraut machen, um die Effektivität verschiedener Kundeninteraktionen zu maximieren.

Kontakt: Eine Person oder Organisation, mit der Ihr Geschäft interagiert, einschließlich aktueller Kunden, ehemaliger Kunden oder potenzieller Leads

Lead: Ein potenzieller Kunde, der Interesse an Ihren Angeboten gezeigt hat, aber noch nicht gekauft hat. Leads werden qualifiziert, um ihre Wahrscheinlichkeit einer Konversion zu bestimmen

Deal: Eine Verkaufschance, die von Ihrem Team aktiv verfolgt wird und eine potenzielle Transaktion mit einem qualifizierten Lead oder Kontakt darstellt

Vertriebspipelines: Eine visuelle Darstellung der Phasen Ihres Vertriebsprozesses, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss des Geschäfts, die Teams bei der Nachverfolgung von Verkaufschancen und der Umsatzprognose unterstützt

Kundenfälle: Spezifische Instanzen, in denen Kunden Probleme oder Anfragen an den Support richten, sodass Teams Serviceanfragen verwalten und die Kundenzufriedenheit verbessern können

BANT und CHAMP: Rahmen für die Qualifizierung von Leads – BANT bewertet Budget, Autorität, Bedarf und Zeitleiste , während sich CHAMP auf Herausforderungen, Autorität, Geld und Priorisierung konzentriert

Unternehmen: Eine Organisation, mit der Sie Geschäfte machen oder die Sie als potenziellen Kunden anvisieren

Quelle: Gibt an, woher ein Lead oder Kontakt stammt (z. B. Marketingkampagnen oder Empfehlungen), um die Effektivität des Marketings zu bewerten

Aktivität: Jede Interaktion im Zusammenhang mit einem Konto oder einem Lead (z. B. Anrufe, E-Mails), wobei sichergestellt wird, dass alle Mitteilungen für zukünftige Referenzzwecke dokumentiert werden

Phase des Geschäftsabschlusses: Die Phase des Verkaufsprozesses, in der sich ein Geschäft derzeit befindet (z. B. Akquise oder Verhandlung)

Diese Schlüsselbegriffe helfen Ihnen, sich im komplexen CRM-System besser zurechtzufinden. Sie helfen Ihnen auch dabei, die besten Kundenmanagementstrategien für das Wachstum Ihres Geschäfts zu entwickeln.

💡 Profi-Tipp: Nicht alle Verkaufspipelines sind gleich. Passen Sie die Phasen Ihrer Pipeline an Ihren Verkaufsprozess an – zum Beispiel sind typische Phasen: Lead-Qualifizierung → Discovery Call → Angebot gesendet → Verhandlung → geschlossen/gewonnen/verloren. Sehen Sie sich diese kostenlosen Vorlagen für Verkaufspipelines an, um schnell mit dem Aufbau Ihrer eigenen zu beginnen.

Vorteile der Nutzung eines CRM

Wir haben schon oft gesagt, dass CRM ein Gewinn für Ihr Geschäft ist. Aber warum genau? Wir erklären Ihnen, wie es hilft:

Verbessertes und personalisiertes Kundenerlebnis

👀 Wussten Sie schon? Unternehmen, die sich durch Personalisierung auszeichnen, erzielen mit solchen Aktivitäten 40 % mehr Umsatz als durchschnittliche Unternehmen.

Ein CRM zentralisiert Kundendaten und bietet eine 360-Grad-Ansicht der Reise jedes Kunden, seiner Kaufhistorie und seiner Interaktionen. So erhalten Sie Einblicke, wann, wo und warum ein Interessent mit Ihrer Marke interagiert hat und welche Schritte er danach unternehmen wird.

So kann Ihr Team benutzerdefinierte Unterstützung anbieten, die Kundenerfahrung verbessern und die Beziehungen zu den Kunden stärken.

Steigern Sie die Produktivität und Effizienz

🧠 Wissenswertes: Maschinelles Lernen (ML) dominiert die KI-Technologie im CRM und macht über 48 % des Marktanteils aus.

Die Automatisierung von Routineaufgaben und die Verwendung eines KI-CRM für die Dateneingabe spart Zeit, sodass sich Ihre Mitarbeiter auf Aktivitäten mit hohem Wert konzentrieren können. Diese KI-gestützten CRM-Tools reduzieren auch den Zeitaufwand für die Suche nach Kundeninformationen und steigern so die Produktivität.

📮ClickUp Insight: 88 % der Befragten nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, aber über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei Haupthindernisse? Fehlende nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was ist, wenn KI in Ihren Workspace integriert ist und bereits sicher ist? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Aufforderungen in einfacher Sprache und löst alle drei Bedenken hinsichtlich der KI-Einführung, während er Ihre Chats, Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

Verbesserte Zusammenarbeit im Team

Verkaufsteams arbeiten effizienter, wenn alle Mitglieder auf dieselben aktuellen Informationen zugreifen können. Eine CRM-Software ist eine zentralisierte Datenbank, in der alle Kundendaten für verschiedene Abteilungen, vom Verkauf über das Marketing bis hin zum Kundendienst, zugänglich sind.

Wenn alle auf derselben Seite stehen, können Teams zusammenarbeiten und das Kundenbeziehungsmanagement vereinfachen.

Bessere Einblicke und datengestützte Entscheidungen

CRM-Software analysiert Kundeninteraktionen und liefert umsetzbare Erkenntnisse, Berichterstellung und Analysen zu Verkaufstrends, Kundenverhalten und Schlüsselkennzahlen (KPIs).

Diese Erkenntnisse unterstützen eine bessere Entscheidungsfindung und ermöglichen es Unternehmen, den Kundenservice zu verbessern und den Aufwand für das Marketing auf Einzelziele zu konzentrieren.

Erste Schritte mit einem CRM

Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und lernen, wie wir das richtige CRM- und Marketing-Automatisierungstool für das Wachstum unseres Geschäfts auswählen.

Das Wichtigste zuerst: Machen Sie sich Ihre Bedürfnisse absolut klar. Eine CRM-Lösung kann mit den besten Tools und ausgefeiltesten Features ausgestattet sein, aber Sie benötigen möglicherweise nur bestimmte davon.

Stellen Sie sich diese Fragen, um Ihre Bedürfnisse zu definieren: Welche Kundendaten sind für Sie ständig schwer zu verwalten?

Welche Kundeninteraktionen nehmen den größten Teil Ihrer Zeit in Anspruch?

Wo bleiben Geschäfte in Ihrer Vertriebskette normalerweise stecken?

Welche sich wiederholenden Aufgaben könnten automatisiert werden, um Ihr Team zu entlasten?

Denken Sie über Ihre Wachstumsstrategie nach, die über den unmittelbaren Bedarf hinausgeht. Die CRM-Lösung sollte mit Ihrem Geschäft mitwachsen und sowohl Ihre aktuellen Abläufe als auch zukünftige Expansionen unterstützen.

Überlegen Sie, wie sich Ihr Verkaufsprozess weiterentwickeln könnte und welche zusätzlichen Kundeninformationen Sie nachverfolgen müssen. Überlegen Sie auch, wie sich die Zusammenarbeit in Ihrem Team verändern könnte und welche Business-Tools Sie in Zukunft möglicherweise integrieren müssen.

💡 Profi-Tipp: Vermeiden Sie die häufige Fehlerquelle, alle Features Ihres CRM zu nutzen. Konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen tools für Ihre Geschäftsabläufe und automatisieren Sie Routineaufgaben. Sie können bei Bedarf schrittweise erweitern.

Auswahl des richtigen CRM-Systems

Ein gutes CRM zeichnet sich durch ein einfaches Setup, einen unkomplizierten Import vorhandener Kundendaten und die Möglichkeit aus, mit Ihrem Geschäft zu wachsen, ohne ein Loch in Ihre Tasche zu brennen. Es ermöglicht Ihnen auch, Leads und Konten zu verwalten und Felder an den einzigartigen Workflow Ihres Unternehmens anzupassen.

Wenn Sie also jeden einzelnen Schritt Ihres Verkaufsprozesses nachverfolgen möchten, um Verbesserungspotenziale zu ermitteln, wählen Sie ein CRM, das Daten effizient strukturiert, Ihren Verkaufsprozess vereinfacht und über zuverlässige Funktionen zur Berichterstellung verfügt, um die Verkaufsleistung und die Kundenbindung zu verfolgen.

Ein Beispiel für eine solche Plattform ist ClickUp. Diese "Alles-für-die-Arbeit"-App bietet eine umfassende Lösung, die CRM-Funktionen mit Projektmanagement kombiniert. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Kundenbeziehungen, Aufgaben, Projekte und Kommunikation über eine einzige Schnittstelle zu verwalten.

CRM mit ClickUp

ClickUp CRM ist ein hervorragendes Einsteiger-CRM, da es flexibel, benutzerfreundlich und kostengünstig ist.

Viele CRMs erfordern umfangreiche Einarbeitung, benutzerdefinierte Konfigurationen und sogar externe Berater, um loszulegen. Mit ClickUp hingegen können Sie mithilfe vorgefertigter Vorlagen in wenigen Minuten eine Vertriebspipeline, eine Kontaktdatenbank und eine Nachverfolgung von Geschäften einrichten.

Dies ist ideal für Unternehmen, die weniger Zeit mit der Verwaltung mehrerer, isolierter tools und mehr Zeit mit dem Aufbau, der Personalisierung und der Stärkung von Kundenbeziehungen verbringen möchten.

Greifen Sie einfach auf Kundendaten zu und verwandeln Sie diese mit ClickUp CRM in Wachstumschancen

Anstatt mit mehreren Tools zur Nachverfolgung von Leads, zur Verwaltung von Folgemaßnahmen und zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team zu jonglieren, können Sie mit ClickUp alles an einem Ort erledigen:

Pipeline-Management (Kanban-Boards zur Nachverfolgung von Geschäften)

Automatisierung von Aufgaben (automatische Zuweisung von Folgemaßnahmen, Erinnerungen und Aktualisierungen des Fortschritts von Geschäften)

Benutzerdefinierte Dashboards (siehe Verkaufsleistung auf einen Blick)

E-Mail + Dokumente + chatten (kommunizieren und speichern Sie wichtige Notizen zu Geschäften, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen)

KI für die Erstellung personalisierter Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Werbematerialien

Wir werden diese Themen im Einzelnen näher betrachten.

Mit diesen Funktionen wird ClickUp CRM zum digitalen Command-Center Ihres Geschäfts.

💡 Profi-Tipp: Bei der Auswahl eines CRM sollten Sie Plattformen bevorzugen, die Flexibilität mit Funktionalität verbinden. Achten Sie auf Features wie anpassbare Felder und Dashboards, einfachen Datenimport und Integrationen, die Ihre vorhandenen Tools unterstützen.

Möchten Sie Ihren gesamten Verkaufstrichter von einem Ort aus verwalten? Die Software für das Projektmanagement im Vertrieb von ClickUp hilft Ihnen bei der Optimierung, indem sie die Nachverfolgung von Leads, die Kundenbindung, die Kommunikation und die Verwaltung von Konten auf einer einzigen Plattform vereint.

Visualisieren und automatisieren Sie Ihre Verkaufsprozesse mit der Software für Projektmanagement im Vertrieb von ClickUp

Im Gegensatz zu starren CRMs, die Sie in ihre Struktur zwingen, ist die ClickUp-Software für das Projektmanagement im Vertrieb vollständig anpassbar – egal, ob Sie einen einfachen Deal-Tracker oder ein vollwertiges CRM mit automatisierten Workflows benötigen.

Verwenden Sie es, um Folgendes einzurichten:

benutzerdefinierte Felder in ClickUp * zur Nachverfolgung von Größe, Lead-Quelle, Priorität und nächsten Schritten des Geschäfts

No-Code ClickUp Automatisierungen , die Geschäfte basierend auf dem Status zwischen Phasen verschieben, Aufgaben basierend auf dem Fortschritt automatisch den richtigen Mitgliedern des Teams zuweisen, Folgemaßnahmen für Unterhaltungen mit Priorität auslösen und vieles mehr

, die Leads als umsetzbare Aufgaben direkt in Ihrem CRM erfassen ClickUp Formulare, die Leads als umsetzbare Aufgaben direkt in Ihrem CRM erfassen

Die richtige Option auswählen

Sobald Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts berücksichtigt haben, ist es an der Zeit, Ihr ideales CRM auszuwählen.

Beliebte Optionen wie Salesforce und HubSpot bieten umfassende Lösungen für Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Gleichzeitig bieten Zoho CRM und Pipedrive benutzerdefinierte Features für kleinere Teams oder Unternehmen mit einfacheren Anforderungen.

ClickUp hingegen bietet eine CRM-Option, die auch Projektmanagement und KI miteinander verbindet und die Nachverfolgung von Aufgaben mit Kundendaten integriert.

Um das richtige Tool auszuwählen, sollten Sie Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Integrationsfähigkeit, Skalierbarkeit und Budget berücksichtigen. Beginnen Sie mit kostenlosen Testversionen, um die Features zu erkunden und sicherzustellen, dass das richtige CRM-System zu Ihren Geschäftsprozessen passt. Achten Sie auf Flexibilität, um mit den sich entwickelnden Anforderungen Ihres Unternehmens mitwachsen zu können.

Die meisten herkömmlichen CRMs sind mit hohen Kosten und Preisen pro Benutzer verbunden, was sie für kleine Teams oder Einzelverkäufer zu einer schwierigen Investition macht. ClickUp bietet einen kostenlosen Plan mit robusten CRM-Features und erschwinglichen Upgrades, wenn Ihr Geschäft wächst.

Sie sind sich noch unsicher? Erfahren Sie von einem Benutzer von ClickUp, der bereits die Vorteile der Nutzung der CRM-Features der Plattform kennengelernt hat, was Sie verpassen:

ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das mir je untergekommen ist! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Feinabstimmung der Geschäftsentwicklung in einem Prozess von 500.000 bis Millionen Dollar täglich zu konzentrieren. Wir gehen jetzt zur Nachverfolgung von Konversionen und Ergebnissen über! ICH LIEBE ClickUp!

ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das mir je untergekommen ist! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Feinabstimmung der Geschäftsentwicklung in einem Prozess von 500.000 bis Millionen Dollar täglich zu konzentrieren. Wir gehen jetzt zur Nachverfolgung von Konversionen und Ergebnissen über! ICH LIEBE ClickUp!

Einstellung Ihres CRM

Der Einstieg in ein CRM-System kann eine gewisse Lernkurve mit sich bringen, aber wenn Sie die richtigen Schritte befolgen, kann dies Ihr Geschäft erheblich verbessern. Wir erklären es Ihnen:

Sammeln Sie vorhandene Kundendaten

Ihre vorhandenen Kundendaten sind Gold wert – behandeln wir sie auch so. Beginnen Sie damit, alle Kundendaten aus Tabellen, alten CRMs oder anderen Quellen zusammenzutragen.

Fassen Sie die Informationen in einem zentralen Dokument zusammen – einer Tabelle, einer Kalkulationstabelle oder einer CSV-Datei usw. – damit sie in Ihr Einzelziel-Tool importiert werden können.

Daten effizient organisieren

Anstatt alles in Ihre neue CRM-Lösung zu übertragen, sollten Sie zunächst alle Kontakte, Leads und Konten bereinigen und standardisieren. Entfernen Sie doppelte Einträge, aktualisieren Sie veraltete Informationen und standardisieren Sie das Format (Telefonnummern, Adressen usw.)

Dies erleichtert es, mit Klarheit zu beginnen und Kunden und Leads nach Bedarf zu priorisieren.

Filtern Sie redundante Details heraus, damit Sie relevante und umsetzbare Daten zur Hand haben.

Daten importieren

Sobald Sie Ihre Daten bereinigt haben, können Sie sie in Ihr CRM-System importieren.

Die meisten Cloud-basierten CRM-Systeme, darunter auch ClickUp, bieten ein Feature zum CSV- oder Tabellenkalkulations-Import mit nur einem Klick, wodurch dieser Prozess einfacher und schneller wird.

🤝 Erinnerung: Möglicherweise müssen Sie Ihre vorhandenen exportierbaren Daten in ein für Ihr CRM-Tool akzeptables Format (z. B. CSV) konvertieren.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für CRM: Excel, Google Tabellen und ClickUp

Benutzerdefinierte Felder und Workflows

Jedes Geschäft hat einzigartige Verkaufsprozesse, sodass ein allgemeingültiger Ansatz nicht hilfreich ist. Passen Sie Ihre CRM-Software nicht nur an Ihre Ziele für den Verkauf und den Erfolg Ihrer Kunden an, sondern auch an Ihre Daten, einschließlich der Branche, der Größe des Geschäfts oder der Lead-Quelle. Richten Sie Workflows ein, die auf die Prozesse Ihres Teams abgestimmt sind, von der Lead-Pflege bis zum Geschäftsabschluss.

Je nach gewähltem CRM-System können Sie eine CRM-Datenbank mit benutzerdefinierten Feldern erstellen, um alle erforderlichen Informationen über Ihre Kunden zu erfassen.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und optimieren Sie Ihren Workflow mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Die meisten CRM-Software-tools, einschließlich ClickUp, bieten mehrere Möglichkeiten, diese Daten auf eine für Sie geeignete Weise zu visualisieren und zu organisieren. Wählen Sie aus über 15 Ansichten von ClickUp, wie z. B.:

1. Ansicht des Boards

Diese Ansicht im Kanban-Stil eignet sich perfekt für Vertriebspipelines und ermöglicht es Ihnen, Geschäfte zwischen den Phasen (z. B. Lead → Qualifiziert → Angebot gesendet → Geschlossen → Gewonnen) zu verschieben. Sie gibt einen klaren Überblick über den Fortschritt des Geschäfts und hilft den Mitarbeitern, die nächsten Schritte zu priorisieren.

2. Listenansicht

Benötigen Sie eine strukturierte Methode zur Nachverfolgung von Kontakten und Geschäften? Mit der Listenansicht lassen sich Geschäfte ganz einfach nach Status, Priorität oder Wert filtern, sortieren und kategorisieren – ideal für schnelle Einträge und Massenaktualisierungen.

3. Ansicht des Kalenders

Der Erfolg im Verkauf hängt vom richtigen Timing ab. Die Ansicht "Kalender" hilft Ihnen bei der Planung von Nachfassaktionen, Meetings und Angebotsfristen, damit Ihre Pipeline reibungslos funktioniert.

4. Ansicht der Tabelle

In der Ansicht "Tabelle" von ClickUp können Sie Kontaktdaten, Verkaufshistorie und Notizen in einem zentralen Speicherort im Tabellenformat speichern. Mit der integrierten Bearbeitung können Sie Leads, Geschäfte und Kundeninteraktionen strukturiert und datenreich verwalten.

Eines der leistungsstärksten Features in der Ansicht "Tabelle" sind jedoch die Formelfelder, mit denen Sie Berechnungen zwischen numerischen Feldern, Datums- und Zeitfeldern für Aufgaben durchführen können – genau wie in Excel, aber innerhalb Ihres CRM-Workflows. Beispiel: 📌 Potenziellen Umsatz berechnen 👉 Formel: Wert des Geschäfts * Wahrscheinlichkeit des Abschlusses (%) ➡️ Erhalten Sie sofortige Einblicke in die prognostizierten Einnahmen basierend auf den Phasen des Projekts Oder 📌 Lead-Bewertungssystem 👉 Formel: (Engagement-Score + Budget-Score) / 2 ➡️ Ranglisten der Leads nach Zinsen, Budget und Kaufbereitschaft

Integrieren Sie Ihre Mitglieder in das Team

Ein CRM ist am effektivsten, wenn das gesamte Team es gemeinsam nutzt. Konzentrieren Sie sich also auf die Integration des Teams, indem Sie Ihre Mitglieder in die CRM-Plattform einarbeiten.

Weisen Sie zunächst Rollen und Berechtigungen zu, um die Sicherheit der Daten und klare Verantwortlichkeiten zu gewährleisten.

💡 Profi-Tipp: Nicht jeder in Ihrem Team ist technisch versiert, oder? Schaffen Sie also eine Umgebung, in der sie lernen können. Bieten Sie Schulungsmaterialien von Ihrem CRM-Anbieter oder externen Ressourcen an, um den Mitarbeitern zu zeigen, wie sie das CRM effektiv nutzen können. So werden sie mit den erforderlichen Fähigkeiten ausgestattet und können später Fehler vermeiden.

Das kollaborative CRM von ClickUp macht dies einfach – laden Sie einfach relevante Mitglieder oder Gäste in Ihren Workspace ein, damit jeder versteht, wie man ihn effektiv nutzt.

Die Ansicht "ClickUp Aufgaben" und die zugewiesenen Kommentare helfen Ihnen bei der Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben mit dem gesamten Team in Echtzeit.

Mit der Ansicht "ClickUp Aufgaben" behalten Sie den Überblick über alle Unterhaltungen zu Aufgaben

Diskussionen zu Aufgaben in Threads und Anhänge zu Aufgaben fassen alle erforderlichen Informationen und Unterhaltungen an einem Ort zusammen.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen zur Nachverfolgung versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unstrukturiert und ineffizient. Die ClickUp-Lösung für Aufgabenmanagement sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie Sie all Ihre Tools so einrichten, dass sie reibungslos zusammenarbeiten. Verbinden Sie Ihre CRM-Plattform mit anderen Plattformen, die Sie täglich nutzen, insbesondere mit Ihrer E-Mail und anderer CRM-spezifischer Software.

Die Integration stellt sicher, dass alle Ihre Daten frei über alle Plattformen fließen, wodurch die Notwendigkeit der manuellen Eintragung von Daten entfällt und Fehler reduziert werden.

Bringen Sie Ihren gesamten Workspace auf eine einzige Plattform mit über 1000 ClickUp-Integrationen

Zum Beispiel können Sie die Automatisierung der Lead-Pflege und die Nachverfolgung von Kampagnen durch die Integration von Plattformen wie Gmail, HubSpot oder MailChimp mit ClickUp durchführen. Auslöser für automatisierte E-Mail-Sequenzen, wenn ein Lead in eine bestimmte Phase eintritt (z. B. wenn ein Lead zu "Interessiert" wechselt, senden Sie eine Fallstudie). Speichern Sie E-Mail-Interaktionen in ClickUp Aufgaben, um sie leicht nachschlagen zu können.

Sie können wiederkehrende Nachfassaktionen basierend auf der Lead-Interaktion über die ClickUp-Funktion "Wiederholende Aufgaben" einrichten. Und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein Lead eine E-Mail öffnet oder auf einen Link klickt (über Integrationen).

💡 Profi-Tipp: Vertriebsmitarbeiter verbringen etwa ein Fünftel ihres Tages mit dem Schreiben von E-Mails. Aber mit ClickUp brain, dem integrierten KI-Assistenten von ClickUp, ist das nicht mehr nötig!

ClickUp Brain kann in Sekundenschnelle E-Mails und Nachfassaktionen entwerfen, die Kontaktaufnahme personalisieren und Schlüsselunterhaltungen zusammenfassen, sodass sich die Mitarbeiter auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt E-Mails zu tippen.

Mit ClickUp Brain können Sie alles schreiben und entwerfen – von vollständigen Verkaufsunterlagen bis hin zu E-Mails

Richten Sie Dashboards ein, um CRM-Daten zu visualisieren

Richten Sie schließlich Ihr CRM-Kontrollzentrum, auch bekannt als Ihre Dashboards, ein. Echtzeit-Dashboards bieten einen klaren Überblick über die Vertriebsleistung, den Fortschritt von Geschäften und die Kundenbindung. Verwenden Sie Widgets zur Berichterstellung, um Schlüsselmetriken zu verfolgen und Engpässe zu erkennen, bevor sie sich auf die Geschäftsergebnisse auswirken.

Dashboards von ClickUp machen die Nachverfolgung von Dingen wie dem Wert, den jeder Kunde einbringt, und der durchschnittlichen Größe Ihrer Geschäfte zum Kinderspiel. Wenn Sie all diese Erkenntnisse zur Hand haben, können Sie schneller klügere Entscheidungen treffen.

Nachverfolgung Ihrer Kundenbindung mit den Dashboards von ClickUp

Verwenden Sie Vorlagen, um Ihr erstes CRM schnell einzurichten

Wenn Sie bereit sind, Ihr eigenes CRM zu erstellen, aber die Investition in externe CRM-Software eine zu große Veränderung darstellt, machen Sie sich keine Sorgen – erstellen Sie einfach Ihr eigenes CRM mit ClickUp.

Für einen schnellen und anfängerfreundlichen Einstieg wählen Sie die einfache Vorlage für das ClickUp-CRM. Sie hilft kleinen Unternehmen bei der effizienten Verwaltung von Leads, der Nachverfolgung von Verkaufspipelines mithilfe benutzerdefinierter Status, der Automatisierung von Nachfassaktionen und der Anpassung von Feldern und Workflows, wenn Ihr Geschäft wächst

Für kleine und mittlere Unternehmen bietet die ClickUp-CRM-Vorlage den perfekten Start. Die Vorlage ist sorgfältig gestaltet, um Ihre gesamte Pipeline und Beziehungen zu berücksichtigen, sodass Sie nie nach einem weiteren Datenpunkt suchen müssen.

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Leads, Kundenbeziehungen und Pipelines an einem Ort mit der ClickUp CRM-Vorlage

Mit der Vorlage für ClickUp CRM können Sie:

Anpassung des Status von Geschäften: Nachverfolgung von Geschäften durch die Vertriebskette mit benutzerdefinierten Status wie Angebot, Demo und mehr

Verwenden Sie das Dokument "Sales Playbook": Bleiben Sie verantwortlich und vereinfachen Sie die Kontaktaufnahme mit einem integrierten "Sales Playbook"

Zahlungen nachverfolgen: Finanzielle Details an einem Ort mit einem Abschnitt zur Nachverfolgung von Zahlungen organisieren

*ansicht wechseln: Passen Sie Ihre Pipeline-Ansicht mit der Listenansicht, der Kalenderansicht und mehr für eine flexible Verwaltung von Client-Informationen an

Diese anfängerfreundliche Vorlage ist das ultimative CRM-Starterpaket zur Verbesserung Ihres Vertriebs- und Kundenbeziehungsmanagements.

Sobald Sie Ihr CRM eingerichtet haben, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne ausgekommen sind!

Einsatz von CRM für das Vertriebsmanagement

Stellen Sie sich vor, Sie würden nie wieder einen potenziellen Kunden verpassen, nur weil Sie keinen automatisierten Verkaufstrichter haben. Ein CRM macht dies möglich, indem es Ihr Verkaufsteam mit benutzerfreundlichen und äußerst praktischen Features unterstützt. Hier erfahren Sie, wie Sie das Beste daraus machen können.

Verwaltung von Leads und Verkaufschancen

Ermutigen Sie Ihr Team, Leads und Verkaufschancen mithilfe einer strukturierten Vertriebskette effizient zu verwalten. Finden Sie alle potenziellen Kundenreisen und -interaktionen an einem Ort und überwachen Sie die Phasen innerhalb der Vertriebskette. So können Sie sehen, wo sich jeder Lead im Prozess befindet, Ihren Ansatz entsprechend anpassen und gleichzeitig Zeit beim Sortieren von Informationen sparen.

Automatisierung von Aufgaben

Die Verwaltung von Aufgaben wird durch automatisierte Workflows effizienter, die Verantwortlichkeiten zuweisen, Fristen setzen und die Fertigstellung nachverfolgen.

Führen Sie Ihre Leads durch den Verkaufstrichter, indem Sie Verkaufsprozesse mit ClickUp Automations automatisieren

Viele CRMs, wie ClickUp, ermöglichen die Erstellung von Automatisierungen ohne Code mithilfe von Flussdiagrammen oder Wenn-Dann-Bedingungen, um Routineaufgaben wie die Eingabe von Daten, die Nachverfolgung von E-Mails und Erinnerungen zu automatisieren. So kann sich Ihr Team auf den Aufbau von Beziehungen zu aktuellen und potenziellen Kunden konzentrieren.

CRM für den Kundensupport nutzen

Eine CRM-Plattform dient als zentrale Drehscheibe für den Kundensupport. Durch die Nachverfolgung von Support-Tickets, die Überwachung von Lösungszeiten und die Analyse häufiger Probleme können Teams die Prozesse im Kundenservice systematisch verbessern und damit auch die Beziehungen zu ihren Kunden.

Dieser Prozess stellt sicher, dass jeder Kunde eine schnelle, personalisierte Antwort erhält, wodurch stärkere Beziehungen zu den Kunden aufgebaut werden.

Erstellen einer CRM-Strategie

Sie sind nun fast am Ende Ihres CRM-Optimierungsprozesses angelangt. Sie haben Ihre Anforderungen festgelegt, ein Tool, das für Sie arbeitet, und ein Verständnis dafür, wie Sie Ihren Workspace einrichten. Aber wie bringen Sie das alles mit einer Strategie zusammen?

Das Geheimnis für echten Erfolg beim Kunden besteht darin, den Kunden kennenzulernen. Ihr CRM ist nur so gut wie die Kundeneinblicke, auf die es Ihnen Zugriff gewährt.

Stellen Sie sich diese Fragen, um Ihren idealen Kunden zu definieren:

Wer sind Ihre profitabelsten Kunden?

Welche gemeinsamen Muster lassen sich in ihrer Kaufhistorie erkennen?

Welche Verhaltensweisen signalisieren, dass ein Kunde bereit ist, etwas zu kaufen?

Als Nächstes erstellen Sie eine Karte der Customer Journey vom ersten Kontakt bis zum Support nach dem Verkauf. Konzentrieren Sie sich auf die Schlüssel-Touchpoints, kritische Phasen in Ihrem Verkaufstrichter und Momente, in denen Geschäfte gewonnen oder verloren werden. Vereinfachen Sie Ihre Customer Journey so weit wie möglich und machen Sie es Ihren Kunden leicht, bei Ihnen zu kaufen.

Auch wenn es verlockend sein mag, die aufregenden Features Ihres neuen CRM-Systems zu erkunden, sollten Sie sich die Zeit nehmen, eine solide Strategie zu entwickeln.

Vergessen Sie bei all dem nicht Ihre einzigartigen Geschäftsprozesse – erstellen Sie Workflows für das Kundenmanagement und die Nachverfolgung von Leads und verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um das Erlebnis individuell zu gestalten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie das Feature "ClickUp Goals ", um messbare OKRs (Objectives and Key Results) festzulegen, damit Ihre CRM-Ziele auf Kurs bleiben. Die Nachverfolgung des Fortschritts hilft dabei, den Fokus beizubehalten und Ergebnisse zu erzielen, sodass Ihr CRM zu einem umsetzbaren Aktivposten wird, der mit Ihrem Geschäft wächst.

Ihre abgeschlossene CRM-Lösung wartet auf Sie mit ClickUp

Bei der Auswahl eines CRM geht es nicht nur darum, die richtige Softwarelösung auszuwählen, sondern auch darum, den Vertrieb zu optimieren, Workflows zu optimieren und das Wachstum des Geschäfts voranzutreiben. Aber warum mit mehreren tools jonglieren, wenn ClickUp alles erledigt?

Von der Lead-Verwaltung und Nachverfolgung der Pipeline bis hin zu automatisierten Nachfassaktionen und Echtzeitanalysen vereint ClickUp alles in einer leistungsstarken, intuitiven Plattform. Beginnen Sie einfach mit einer Vorlage für das Kundenbeziehungsmanagement oder erstellen Sie ein vollständig benutzerdefiniertes System, das sich an Ihr Geschäft anpasst.

Jede Automatisierung, jede Erkenntnis und jede eingesparte Minute fördert das, was am wichtigsten ist – Geschäftsabschlüsse und die Stärkung von Kundenbeziehungen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Verkaufsprozess. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! 🚀