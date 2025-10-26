die 10 besten Apps, um Ihre Gedanken und Ideen zu ordnen

Hast du auch manchmal das Gefühl, dass in deinem Kopf tausend Registerkarten gleichzeitig geöffnet sind? Mir geht es genauso.

Und das sagen nicht nur wir – die Wissenschaft bestätigt dies: Eine Studie der Queen’s University ergab, dass der Durchschnittsmensch täglich einen Zyklus von mehr als 6.000 Gedanken durchläuft.

Das ist eine Menge geistiger Ballast, und seien wir ehrlich – mindestens die Hälfte davon ist nur ein chaotisches Durcheinander aus To-do-Listen, Terminen und zufälligen Notizen, bei denen wir Mühe haben, den Überblick zu behalten.

Wie bei jedem anderen Berufstätigen kann mein Gehirn es sich nicht leisten, gleichzeitig als Manager für Aufgaben und Problemlöser zu fungieren. Es braucht ein System.

Deshalb sind Brain-Dump-Apps meine unverzichtbaren Tools im Alltag. Ob Notizen, Listen zum Zu erledigen oder die Organisation von Angelegenheiten der Arbeit – diese Tools sorgen für den Überblick und verhindern, dass ich mich überfordert fühle.

Aufgrund meiner Erfahrungen und nachdem ich einige der beliebtesten Online-Tools ausprobiert habe, habe ich eine Liste der 10 besten Brain-Dumping-Tools zusammengestellt, die dir helfen, Projekte effizienter zu verwalten.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Wenn Sie in Ideen und Aufgaben versinken, können diese Brain-Dump-Apps Ihnen dabei helfen, Ihre Gedanken mühelos festzuhalten, zu organisieren und zu strukturieren: ClickUp : Am besten geeignet für KI-gestütztes Notieren, Zusammenfassen und Zusammenarbeiten Evernote: Am besten geeignet für umfassende Notizen und Organisation OneNote: Am besten geeignet für kostenlose freiformatierte Notizen und Organisation Notion: Am besten geeignet für anpassbare Workspaces und strukturiertes Brain Dumping Obsidian: Am besten geeignet, um zusammenhängende Gedanken zu verknüpfen und zu visualisieren Google Keep: Am besten geeignet für schnelles und minimalistisches Notieren von Notizen Roam Research: Am besten geeignet für vernetztes Denken und bidirektionale Verknüpfungen Bear: Am besten geeignet für minimalistische und ablenkungsfreie Notizen Apple Notes: Am besten geeignet für nahtloses Notieren innerhalb des Apple-Ökosystems Trello: Am besten geeignet für visuelles Aufgabenmanagement und Projektmanagement

Worauf sollten Sie bei Brain-Dump-Apps achten?

Der Sinn von Brain-Dump-Apps besteht darin, einen digitalen Gedankenraum zu schaffen, in dem Sie Ihren Kopf frei bekommen und sich konzentrieren können, denn Untersuchungen belegen, dass Stress die für kreatives Denken zuständigen Netzwerke im Gehirn negativ beeinflusst.

Ich persönlich nutze sie, um Informationen so zu organisieren, dass sie mit meinen Arbeitsplänen übereinstimmen – damit mein Gehirn sich nur das merken muss, was gerade relevant ist.

Die beste Brain-Dump-App für Sie ist eine, die sich nahtlos in Ihren Workflow einfügt und Ihnen Flexibilität sowie spontane Ideen ermöglicht.

📌 Darauf sollten Sie achten: Benutzerfreundlichkeit: Halten Sie Ihre Gedanken fest und finden Sie gespeicherte Ideen schnell wieder – mithilfe von Sprachsteuerung, Verknüpfungen oder einem Feature für Schnell-Einträge

Nahtlose Organisation: Erstellen Sie unbegrenzt Notizen und kategorisieren Sie diese mit Tags und Farbcodes zur schnellen Identifizierung

Aufgabenverwaltung: Erstellen Sie To-do-Listen, richten Sie Erinnerungen ein und verknüpfen Sie Einträge mit Terminen

Visualisierung: Nutzen Sie Mind-Mapping-Tools und strukturierte Listen, um Ideen zu ordnen

Anhänge und Anreicherung: Fügen Sie Bilder, Skizzen und Markdown-Dateien hinzu, um Kontext zu liefern

Integrationsmöglichkeiten: Greifen Sie geräteübergreifend auf Ihre Brain-Dumps zu und erstellen Sie Verbindungen zu Kalendern, To-do-Listen und Notiz-Apps

Exportieren und Freigeben: Konvertieren Sie Notizen in PDFs, Markdown-Dateien oder Textdokumente und geben Sie sie ganz einfach frei

Sicherheit und Barrierefreiheit: Schützen Sie sensible Informationen durch Verschlüsselung und nutzen Sie die App ohne Internetverbindung

Effektive Zusammenarbeit und Austausch: Tauschen Sie Ideen mit Teams oder Herstellern für Brainstorming-Sitzungen aus

Die besten Brain-Dump-Apps

Hier ist eine sorgfältig zusammengestellte Liste der besten Brain-Dump-Apps, die dir helfen, organisiert und mit hoher Produktivität zu bleiben:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Notieren, Zusammenfassen und Zusammenarbeiten)

Unsere Liste beginnt mit ClickUp. Ich nutze ClickUp schon seit Jahren und es ist ganz klar meine erste Wahl für Brain Dumps, Notizen und Projektmanagement.

Und das zu Recht, denn ClickUp ist die Alleskönner-App für die Arbeit, die Projektmanagement und Aufgabenmanagement, Wissensaustausch und Zusammenarbeit mit KI-gestützter Automatisierung vereint.

Tragen Sie Ihre Ideen in ein ClickUp-Whiteboard ein Sammeln Sie all Ihre Gedanken an einem Ort mit ClickUp Whiteboards

Ich nutze gerne ClickUp Whiteboards, um alle meine Ideen schnell an einem visuellen Space festzuhalten, damit ich meine Gedanken ordnen kann, ohne den Schwung zu verlieren.

Ich nutze außerdem ClickUp Docs, um Gedanken sofort festzuhalten, ohne mir Gedanken über Formatierung oder Strukturierung machen zu müssen. Dank der Hierarchie der Dokumentverwaltung ist es später mühelos, bestimmte Informationen wiederzufinden.

Ordnen Sie verstreute Informationen, Ideen und Gedanken mit ClickUp Docs auf einer gebrauchsfertigen, funktionsreichen offenen Arbeitsfläche mit Features

ClickUp Docs unterstützt außerdem bidirektionale Verknüpfungen zu ClickUp-Aufgaben, sodass ich verwandte Aufgaben nahtlos miteinander verbinden und eine klare, strukturierte Ansicht meines Workflows behalten kann.

Als visueller Lerner schätze ich besonders die umfangreichen Formatierungsoptionen von ClickUp Docs, wie Aufzählungszeichen, Überschriften, Checklisten, Banner, Hervorhebungen und Farbcodierungen. Sie helfen mir, meine Notizen schnell zu überfliegen und wichtige Punkte sofort abzurufen (das ist besonders hilfreich bei der Vorbereitung auf Meetings). 📈

Außerdem kann ich Bilder, Markdown-Dateien und Anhänge einbetten, um alles an einem Ort zu sammeln.

Aber das ist noch nicht alles. ClickUp Brain, der KI-Assistent von ClickUp, kann Notizen zusammenfassen, automatisch Listen mit Aufgaben erstellen und sogar neue Ideen entwickeln!

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Projektentwürfe, fassen Sie lange Dokumente zusammen und entwickeln Sie Ideen auf effiziente Weise

Hier ist alles, womit mir ClickUp Brain sonst noch hilft:

Verwandelt Brain Dumps in Sekundenschnelle in Aufgaben mit entsprechenden Zuweisungen und Fristen. ✅

Erfasst meine Gedanken in freier Form, ohne dass ich sie bearbeiten oder formatieren muss, egal ob ich tippe oder spreche. ✅

Analysiert meine Notizen und liefert kontextbezogene Vorschläge für Aufgabenbeziehungen, Unteraufgaben und Projektverbindungen ✅

Hilft beim Erstellen von Gliederungen, beim Strukturieren von Projekten und beim Aufteilen komplexer Ideen in umsetzbare Schritte. ✅

Lässt sich nahtlos in andere ClickUp-Features integrieren, sodass ich meine gesamte Arbeit in einem Workspace bündeln kann und alles übersichtlich und leicht zugänglich bleibt. ✅

🗒 ClickUp’s Notepad ist ein weiterer Favorit von mir – ich nutze es als mein bevorzugtes Notizbuch für schnelle Notizen im Laufe des Tages. Ob es nun darum geht, zufällige Ideen festzuhalten oder Erinnerungen an die Arbeit zu notieren, ich kann Notizen sofort in Aufgaben umwandeln!

Verwandeln Sie mit der Notepad-Funktion von ClickUp verstreute Ideen und Informationen in Aktionspunkte und umsetzungsreife Aufgaben

Wenn ich mir beispielsweise eine Notiz mache: „Eine Folge-E-Mail an den Client senden“, kann ich daraus in Sekundenschnelle eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum und Mitarbeiter machen. ⏱

Die Meeting-Notizen-Vorlage von ClickUp spielt die Rolle einer Software für Sitzungsprotokolle und hilft Ihnen dabei, die Tagesordnung, Diskussionspunkte, Entscheidungen und Aktionselemente an einem Ort festzuhalten – das steigert die Produktivität und spart Zeit!

Andere Benutzer schwärmen von den Tools für die Zusammenarbeit bei ClickUp.

Zuletzt haben wir ClickUp bei der Arbeit an einem Content-Plan für eine Produkteinführung zu schätzen gelernt. Mit dem Docs-Tool konnten wir ein strukturiertes Content-Repository mit hierarchischer Organisation, Zusammenarbeit in Echtzeit und nahtlosen Einbettungsfunktionen aufbauen und pflegen.

Zuletzt haben wir ClickUp bei der Arbeit an einem Content-Plan für eine Produkteinführung zu schätzen gelernt. Mit dem Docs-Tool konnten wir ein strukturiertes Content-Repository mit hierarchischer Organisation, Zusammenarbeit in Echtzeit und nahtlosen Einbettungsfunktionen aufbauen und pflegen.

Die besten Features von ClickUp

Machen Sie überall Notizen: Laden Sie ClickUp auf Ihr Mobilgerät, Ihren Desktop oder als Laden Sie ClickUp auf Ihr Mobilgerät, Ihren Desktop oder als Chrome-Erweiterung herunter, um auch unterwegs auf Ihre Notizen zuzugreifen

Sofort Clip und speichern: Nutzen Sie die Chrome-Erweiterung, um Webseiten zu erfassen, Screenshots zu machen und relevante Informationen schnell zu speichern

Verbessern Sie Ihre Notizen mit Vorlagen: Probieren Sie die ClickUp-Vorlagen aus, die das Brain Dumping und das Notieren strukturiert und effizient gestalten

Verwenden Sie Notepad für schnelle Notizen: Schreiben Sie Ideen auf und wandeln Sie sie in umsetzbare Aufgaben um, ohne die App zu verlassen

Automatisieren Sie Workflows mit KI: Verwandeln Sie unstrukturierte Daten mithilfe von KI-gestützter Aufgabengenerierung und automatischer Zuweisung in organisierte Aufgaben

Einschränkungen von ClickUp

Die funktionsreiche Plattform von ClickUp kann für Anfänger etwas überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist, was ein TrustRadius -Benutzer freigegeben hat:

Dies ist der besondere Vorteil von ClickUp: Es bietet die meisten Tools, die für die Organisation von Projekten benötigt werden, an einem Ort. Es ermöglicht nicht nur die Verwaltung und Zuweisung von Aufgaben, sondern bietet auch andere Tools in derselben Umgebung, wie z. B. „Dokumente“, wo man Notizen machen und Berichte erstellen kann, sowie die Integration mit Kalender und E-Mails – alles an einem Ort. Es ist nicht notwendig, für jede Funktion externe Programme oder verschiedene Apps zu verwenden.

Dies ist der besondere Vorteil von ClickUp: Es bietet die meisten Tools, die für die Organisation von Projekten benötigt werden, an einem Ort. Es ermöglicht nicht nur die Verwaltung und Zuweisung von Aufgaben, sondern bietet auch andere Tools in derselben Umgebung, wie z. B. „Dokumente“, wo man Notizen machen und Berichte erstellen kann, sowie die Integration mit Kalender und E-Mails – alles an einem Ort. Es ist nicht notwendig, für jede Funktion externe Programme oder verschiedene Apps zu verwenden.

🍪 Bonus: Egal, ob du Ideen strukturierst, Projekte planst oder zusammenhängende Gedanken verbindest – nutze die Mindmaps von ClickUp, um deine Brain Dumps visuell zu organisieren und eine klare, intuitive Roadmap für deinen Workflow zu erstellen.

2. Evernote (Am besten geeignet für umfassende Notizen und Organisation)

Via Evernote

Evernote ist eine Brain-Dump-App, mit der du Ideen, Notizen, Webausschnitte und sogar PDFs an einem Ort erfassen kannst. Dank Notizbüchern, Tags und einem leistungsstarken Such-Feature konnte ich Gedanken notieren, ohne mir Gedanken über die Struktur zu machen, und sie später organisieren.

Ein Feature, das ich bevorzugt benutze, ist der Web Clipper von Evernote – ein nützliches tool, um Artikel, Recherchen und Ausschnitte von Websites direkt in meinen Notizen zu speichern.

Mein Team und ich nutzen sie intensiv, wenn wir Ideen, Erkenntnisse und Referenzen für Projekte sammeln. Die geräteübergreifende Synchronisierung sorgt dafür, dass unsere Notizen immer zugänglich sind, während Notizbuchstapel verwandte Projekte strukturiert halten.

Die besten Features von Evernote

Ordnen Sie Notizen in speziellen Notizbüchern nach verschiedenen Themen und Projekten

Erfassen und speichern Sie Text, handschriftliche Notizen, Bilder, Audioaufnahmen und PDFs

Organisieren Sie Notizen mit einem leistungsstarken Tag-System für einen einfachen Zugriff

Strukturieren Sie Ihre Notizen mit Notizbüchern und Stapeln für eine bessere Organisation

Richten Sie Erinnerungen für wichtige Notizen ein, damit Sie später darauf zurückgreifen können

Limitierungen von Evernote

Notizen sind linear angeordnet, was es erschwert, komplexe Beziehungen zwischen Ideen visuell darzustellen

Preise für Evernote

Privat: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Professional: 17,99 € pro Monat und Benutzer

Teams: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Evernote?

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern – getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDFs, Bilder. Der Web Clipper und das Feature „Per E-Mail an den Posteingang senden“ sind für mich besonders nützlich.

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern – getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDFs, Bilder. Der Web Clipper und das Feature „Per E-Mail an den Posteingang senden“ sind für mich besonders nützlich.

📖 Lesen Sie auch: So geben Sie Notizen frei

3. OneNote (Am besten geeignet für kostenlose Notizen und Organisation)

Via OneNote

Wenn ich unbegrenzten Platz brauche, um Ideen zu notieren, ohne mir Gedanken über die Formatierung machen zu müssen, fällt mir als Erstes Microsoft OneNote ein. OneNote ist eine Dokumentenverwaltungssoftware, die mir eine frei gestaltbare Arbeitsfläche bietet, auf der ich an beliebiger Stelle klicken und mit dem Schreiben, Skizzieren oder sogar der Aufnahme von Audio- und Videos beginnen kann.

Alles bleibt in Notizbüchern, Abschnitten und Seiten übersichtlich organisiert, sodass du Ideen leicht kategorisieren und später wieder aufrufen kannst.

Dank der geräteübergreifenden Synchronisierung kann ich jederzeit auf meine Notizen zugreifen – auf dem Desktop, auf dem Handy oder im Web. Die Handschriftfunktion ist meine bevorzugte Funktion, da ich damit Notizen wie in einem echten Notizbuch handschriftlich verfassen, skizzieren oder mit Anmerkungen versehen kann.

Die besten Features von OneNote

Durchführen Sie die Synchronisierung von Notizen zwischen Desktop, Mobilgeräten und dem Web für nahtlosen Zugriff

Halten Sie spontane Ideen fest und verfeinern Sie sie später, ohne das Tool wechseln zu müssen

Verknüpfen Sie verwandte Seiten miteinander, um die Navigation zu vereinfachen

Verwenden Sie Tags, um Notizen effizient zu kategorisieren und zu suchen

Zeichnen, skizzieren und kommentieren Sie mit einem Stylus oder über den Touchscreen

Limitierungen von OneNote

Die Features für die Zusammenarbeit sind im Vergleich zu anderen Brain-Dump-Apps eingeschränkt

Preise für OneNote

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/Monat pro Benutzer

OneNote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über OneNote?

Ich nutze dieses tool täglich, um während Meetings kurze Notizen zu machen und Entwürfe für Dokumente zu erstellen, bevor diese versendet werden. Es ist wie mein virtueller Ordner, mit zusätzlichen Vorteilen wie Suchfunktion und Diktatfunktion!

Ich nutze dieses tool täglich, um während Meetings kurze Notizen zu machen und Entwürfe für Dokumente zu erstellen, bevor diese versendet werden. Es ist wie mein virtueller Ordner, mit zusätzlichen Vorteilen wie Suchfunktion und Diktatfunktion!

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Apps zum Notieren für Meetings

4. Notion (Am besten geeignet für anpassbare Workspaces und strukturiertes Brain Dumping)

Via Notion

Notion ist ein flexibler All-in-One-Workspace, in dem ich Ideen festhalten, Listen mit Aufgaben erstellen und Gedanken ohne starre Struktur organisieren kann. Es fungiert als Notiz-App, Aufgabenmanager und Datenbank und ist damit ein unglaublich leistungsstarkes tool zum Brain-Dumping und zur Organisation von Informationen.

Dank des blockbasierten Systems von Notion ist jedes Element verschiebbar. Anpassbare Blöcke verwandeln Brain-Dumps mühelos in strukturierte Dokumente. Umfangreiche Formatierungsoptionen wie Überschriften, Aufzählungspunkte und Code-Blöcke sorgen für eine übersichtliche Darstellung Ihrer Notizen.

Besonders gut gefällt mir die Datenbank-Funktion von Notion. Damit kann ich lose Ideen in strukturierte Listen, Kanban-Boards oder Tabellen umwandeln, was die Nachverfolgung von Projekten und Elementen erleichtert.

Die besten Features von Notion

Greifen Sie auf jeden Text, jedes Bild, jedes Video oder jeden Link als Block zu, der verschoben und neu angeordnet werden kann

Halten Sie Ihre Gedanken frei auf einer leeren Leinwand fest, ohne vorgegebene Layouts

Nutzen Sie die Rich-Text-Bearbeitung, einschließlich Überschriften, Fettdruck, Kursivschrift, Aufzählungszeichen und Code-Blöcke

Binden Sie Bilder, Videos und Links direkt in Ihre Notizen ein, um zusätzlichen Kontext zu schaffen

Verwandeln Sie Brain-Dumps mithilfe von Datenbankfunktionen in strukturierte Listen, Tabellen oder Kanban-Boards

Einschränkungen von Notion

Notion verfügt über keinen speziellen Offline-Modus, was unpraktisch sein kann, wenn Sie ohne Verbindung zum Internet darauf zugreifen müssen.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 18 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Notion ist ein großartiges tool zur Organisation von beruflichen und privaten Aufgaben

Notion ist ein großartiges tool zur Organisation von beruflichen und privaten Aufgaben

💡 Profi-Tipp: Hast du Schwierigkeiten, die Schlüsselpunkte festzuhalten, während du dir Videos ansiehst? Meistere die Kunst, Notizen zu einem Video zu machen, mit diesen Expertentipps, und verpasse nie wieder ein wichtiges Detail!

5. Obsidian (Am besten geeignet zum Verknüpfen und Visualisieren zusammenhängender Gedanken)

Via Obsidian

Ich bevorzuge es, während meiner Ideenfindungsprozesse meine Gedanken kostenlos fließen zu lassen, sehne mich aber später nach strukturierten Inhalten. Hier kann Obsidian hilfreich sein. Mit dieser App kannst du rohe Gedanken und Ideen auf unstrukturierte Weise festhalten, während ihr leistungsstarkes Verknüpfungssystem dir hilft, verwandte Konzepte mühelos miteinander zu verbinden.

Die Grafikansicht von Obsidian ist bei den Benutzern sehr beliebt. Dieses Feature bietet eine visuelle Darstellung der Verbindungen zwischen verschiedenen Notizen und Ideen – ein Feature, das das Gefühl vermittelt, eine Mindmap für Brain Dumps zu nutzen.

Obsidian basiert ebenfalls auf Markdown, was bedeutet, dass ich Text schnell und ohne Ablenkungen formatieren kann. Das Vault-System sorgt dafür, dass alle meine Notizen übersichtlich kategorisiert sind, und dank des Features für tägliche Notizen kann ich alles, was mir gerade durch den Kopf geht, festhalten und später organisieren.

Die besten Features von Obsidian

Formatieren Sie Notizen mit Markdown, um schnell und ohne Ablenkungen Notizen zu machen

Nutzen Sie tägliche Notizen, um flüchtige Gedanken, Ideen und Überlegungen festzuhalten

Visualisieren Sie Verbindungen zwischen Notizen mithilfe von Diagrammansichten, um die Beziehungen zwischen Ideen zu erkennen

Erfahren Sie, wie Sie Notizen mit dem Vault-System organisieren und in Ordner und Unterordner strukturieren können

Passen Sie Notizen mit benutzerdefinierten Vorlagen für Meeting-Notizen , Projekte und Brainstorming an

Erweitern Sie die Funktionen mit Plug-ins für Aufgabenmanagement, Mindmaps und mehr

Limitierungen von Obsidian

Einige Benutzer haben Probleme mit der mobilen Version, insbesondere auf Android-Geräten

Preise für Obsidian

Synchronisierung: 5 $/Monat pro Benutzer

Veröffentlichung: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Obsidian?

Einfach zu bedienen zum Erstellen und zur Bearbeitung von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

Einfach zu bedienen zum Erstellen und zur Bearbeitung von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

🧠 Wusstest du schon? Die Art und Weise, wie du Notizen machst, kann Einfluss darauf haben, wie gut du Informationen speicherst und abrufst! Egal, ob du Mindmaps erstellst, nach der Cornell-Methode notizierst oder digital mitschreibst – diese fünf effektiven Notizmethoden können deine Produktivität steigern und dir helfen, Ideen besser festzuhalten.

📮ClickUp Insight: Gedankliches Durcheinander ist ein großer Kreativitätskiller, der eine Zentralisierung verstreuter Informationen erfordert. Laut einer Studie von ClickUp laufen 92 % der Wissensarbeiter Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die in Chats, E-Mails und Tabellenkalkulationen vergraben sind. Ohne ein zentrales System, um diese zu erfassen und zu verfolgen, können wertvolle geschäftliche Erkenntnisse leicht unter den Tisch fallen. Mit den Aufgabenverwaltungs-Features von ClickUp können Sie mühelos alles organisieren – erstellen Sie Aufgaben direkt aus Chats, Kommentaren, Dokumenten und E-Mails mit nur einem Klick!

6. Google Keep (Am besten geeignet für schnelles und minimalistisches Notieren)

Via Google Keep

Google Keep ist eine schlanke Notiz-App, mit der Benutzer schnell Ideen festhalten, Checklisten erstellen, Erinnerungen einrichten und sogar Sprachnotizen aufnehmen können – all das wird nahtlos auf allen Geräten synchronisiert.

Mein Team und ich lieben das Farbcodierungs- und Beschriftungssystem von Google Keep, mit dem sich Notizen auf einen Blick leicht organisieren lassen.

Egal, ob ich wichtige Notizen anhefte, ältere archiviere oder Text aus Bildern extrahiere – alles bleibt übersichtlich strukturiert. Dank der Integration von Google Keep in Google Docs kann ich wichtige Notizen zudem sofort in vollständige Dokumente umwandeln, was sich perfekt eignet, um schnelle Ideen in strukturierte Inhalte umzuwandeln.

Die besten Features von Google Keep

Extrahieren Sie Text aus Bildern mithilfe der optischen Zeichenerkennung (OCR)

Richte zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen ein, die mit Google Now integriert sind

Organisieren Sie Notizen durch Beschreibung, Farbcodierung, Anheften und Archivieren

Führen Sie die Synchronisierung Ihrer Notizen auf allen Geräten durch, um überall sofort darauf zugreifen zu können

Konvertieren Sie Notizen in Google Docs für eine strukturierte Bearbeitung

Einschränkungen von Google Keep

Notizen haben ein Limit von 20.000 Zeichen, was etwa 20 bis 30 Seiten entspricht, was für ausführliche Notizen möglicherweise nicht ideal ist.

Das Limit für den Speicher ist bei anderen Google-Apps üblich

Preise für Google Keep

Business Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 22 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Preise für Google Workspace

Business Starter : 6 $/Monat

Business Standard : 12 $/Monat

Business Plus: 18 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 210 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Keep?

Insgesamt schätze ich die Benutzerfreundlichkeit von Google Keep für schnelles und effizientes Notieren sehr. Das Feature „Sprach-zu-Text“ ist großartig und macht das Erstellen persönlicher Erinnerungen zum Kinderspiel. Google Keep funktioniert auf allen meinen Geräten und bietet eine perfekte Synchronisierung, was es ideal macht, um organisiert zu bleiben und produktiv zu sein.

Insgesamt schätze ich die Benutzerfreundlichkeit von Google Keep für schnelles und effizientes Notieren sehr. Das Feature „Sprach-zu-Text“ ist großartig und macht das Erstellen persönlicher Erinnerungen zum Kinderspiel. Google Keep funktioniert auf allen meinen Geräten und bietet eine perfekte Synchronisierung, was es ideal macht, um organisiert zu bleiben und eine hohe Produktivität zu erreichen.

📖 Lesen Sie auch: Wie man Strategien für gemeinsames Notieren umsetzt

7. Roam Research (Am besten geeignet für vernetztes Denken und bidirektionale Verknüpfungen)

via Roam Research

Roam Research ist für vernetztes Denken konzipiert – es schafft Verbindungen zwischen Ideen auf eine Weise, die der natürlichen Funktionsweise unseres Gehirns nachempfunden ist.

Anstatt Notizen in starren Ordnern zu speichern, verknüpft Roam mühelos Konzepte miteinander und verwandelt zufällige Gedankengänge in ein dynamisches Wissensnetzwerk.

Besonders gut hat mir die bidirektionale Verknüpfung von Roam gefallen, die es einfach macht, zu erkennen, wie verschiedene Gedanken miteinander zusammenhängen, selbst wenn sie im Abstand von mehreren Wochen geschrieben wurden.

Die Grafikansicht ist ein weiteres herausragendes Feature, das diese Verbindungen visuell wie eine Mindmap für meine Brain-Dumps darstellt.

Die besten Features von Roam Research

Verbinden Sie Notizen mühelos mithilfe bidirektionaler Verknüpfung, um ein Netzwerk aus Ideen aufzubauen

Erfassen Sie tägliche Notizen, um spontane Gedanken festzuhalten und später darauf zurückzukommen

Organisieren Sie Inhalte dynamisch ohne starre Ordner oder Hierarchien

Suchen und rufen Sie Notizen schnell mit leistungsstarken Abfragen ab

Nutzen Sie Roam unter Windows, macOS und Linux – es unterstützt Mobilgeräte

Einschränkungen von Roam Research

Es gibt keinen speziellen Offline-Modus, d. h. für den vollen Funktionsumfang ist eine Internetverbindung erforderlich.

Preise für Roam Research

Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Believer: 500 $ für 5 Jahre pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Roam Research

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 10 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Roam Research?

Roam hat mich mit vernetzten Verknüpfungen und dieser fantastischen Art der Notizerstellung bekannt gemacht. Alles ist auf den Punkt gebracht und man verliert keine Zeit durch zufällige Features. Einfaches und übersichtliches Notieren.

Roam hat mich mit vernetzten Verknüpfungen und dieser fantastischen Art der Notizerstellung bekannt gemacht. Alles ist auf den Punkt gebracht und man verliert keine Zeit durch zufällige Features. Einfaches und übersichtliches Notieren.

8. Bear (Am besten geeignet für minimalistische und ablenkungsfreie Notizen)

via Bear

Wenn Sie so sind wie ich und Wert auf eine übersichtliche, elegante Notizfunktion legen, ist Bear die Brain-Dump-App, die Einfachheit mit Leistungsstärke verbindet.

Was ich am meisten schätze, ist die schöne, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche von Bear, die sich perfekt für freies Brainstorming, strukturierte Notizen und kreatives Schreiben eignet. Bear unterstützt zudem Text, Bilder, Skizzen und To-do-Listen, während der Workspace stets übersichtlich und aufgeräumt bleibt.

Die besten Features von Bear

Schreiben und formatieren Sie Notizen mühelos mit Markdown

Organisieren Sie Notizen mit einem flexiblen Tagging-System statt mit starren Ordnern

Führen Sie die Synchronisierung Ihrer Daten über iCloud zwischen Mac, iPhone und iPad durch

Exportieren Sie Notizen in verschiedene Formate, darunter PDF, HTML, DOCX und ePub

Durchsuchen Sie Bilder und PDFs mit OCR-Technologie

Limitierungen von Bear

Nur auf Apple-Geräten verfügbar, keine offizielle Windows- oder Web-App

Preise für Bear

Monatliches Abonnement: 2,99 $/Monat pro Benutzer

Jahresabonnement: 29,99 $ pro Jahr und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Bear

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Gedanken ordnen, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen? Nutzen Sie KI-Tools für Meeting-Notizen, um Ideen sofort von jedem Bildschirm aus festzuhalten – egal, ob Sie eine Website besuchen, einen Artikel lesen oder Dokumente durchsehen: Halten Sie Ihre Gedanken effizient fest.

9. Apple Notes (Am besten geeignet für nahtloses Notieren innerhalb des Apple-Ökosystems)

via Apple Notes

Für Apple-Benutzer ist Apple Notes eine kostenlose Brain-Dump-App, die immer da ist, wenn du sie brauchst – keine Apps herunterladen, keine Registrierungen, nur schnelles, intuitives Notieren, das sich mühelos zwischen Mac, iPhone und iPad synchronisiert.

Mir hat auch das intelligente Ordnersystem von Apple Notes gefallen, das meine Notizen automatisch anhand von Hashtags und Filtern organisiert hat. Um die Sicherheit sensibler Informationen zu gewährleisten, bietet Apple Notes zudem eine End-to-End-Verschlüsselung für gesperrte Notizen.

Die besten Features von Apple Notes

Erstellen Sie Text-Notizen, Checklisten, Tabellen und handschriftliche Skizzen

Durchsuchen Sie Notizen mit integrierter optischer Zeichenerkennung (OCR) für Text in Bildern und PDF-Dateien

Arbeiten Sie gemeinsam an Notizen und Ordnern, die in Echtzeit freigegeben werden

Bieten Sie Sicherheit für Ihre Notizen mit End-to-End-Verschlüsselung für mehr Datenschutz

Nahtlose Synchronisierung zwischen Mac, iPhone, iPad und iCloud. com

Einschränkungen von Apple Notes

Nur im Apple-Ökosystem verfügbar, Windows oder Android werden nicht unterstützt

Preise für Apple Notes

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Notes

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔮 Wichtigste Erkenntnis: Unser Gehirn ist wie ein Whiteboard, auf dem Informationen und Ideen verstreut sind. Schaffen Sie Ordnung mit diesen Vorlagen für Notizen, die Ihnen helfen, Ihre Ideen festzuhalten, zu organisieren und darauf aufzubauen – damit Sie sich auf Brillanz statt auf Chaos konzentrieren können!

10. Trello (Am besten geeignet für visuelles Aufgabenmanagement und Projektmanagement)

via Trello

Trello ist eine Brain-Dump-App, mit der Sie Ideen mühelos erfassen, kategorisieren und organisieren können.

Sie verfügt über Kanban-ähnliche Boards, Listen und Karten, die eine strukturierte Methode zum Brain-Dumping von Aufgaben, Notizen und Ideen bieten, ohne die Benutzer mit unnötiger Komplexität zu überfordern.

Besonders gut hat mir der visuelle Workflow von Trello gefallen, mit dem ich Notizen per Drag & Drop verschieben, dynamische Listen zum Zu erledigen erstellen sowie Fristen und Anhänge hinzufügen konnte, ohne wichtige Gedanken aus den Augen zu verlieren.

Die besten Features von Trello

Organisieren Sie Notizen, Aufgaben und Ideen mit Kanban-Boards, Listen und Karten

Nahtlose Synchronisierung zwischen Desktop, Mobilgeräten und Web für einfachen Zugriff von überall

Automatisieren Sie Workflows mit Butler Automatisierung, um wiederholende Aufgaben zu optimieren

Steigern Sie Ihre Produktivität mit benutzerdefinierten Feldern, Beschreibungen und Fälligkeitsdaten

Nutze Trello Power-Ups für Features wie Mindmapping, Kalenderansichten und mehr

Limitierungen von Trello

Kein Offline-Modus, d. h. Sie benötigen eine Internetverbindung, um auf Notizen zuzugreifen

Im Vergleich zu herkömmlichen Notiz-Apps sind die Formatierungsmöglichkeiten für längere Notizen begrenzt.

Preise für Trello

Free

Standard : 6 $/Monat pro Benutzer

Premium : 12,50 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2 : 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Es ist ganz einfach. Ich habe im Laufe der Jahre viele tools ausprobiert, um meine Aufgaben zu verwalten und Notizen sowie wichtige Informationen im Blick zu behalten, aber ich komme immer wieder auf die Einfachheit von Trello zurück.

Es ist ganz einfach. Ich habe im Laufe der Jahre viele tools ausprobiert, um meine Aufgaben zu verwalten und Notizen sowie wichtige Informationen im Blick zu behalten, aber ich komme immer wieder auf die Einfachheit von Trello zurück.

Hier sind einige lobenswerte Erwähnungen für Brain-Dump-Apps und -tools, die zwar nicht auf unserer Liste der Top 10 aufgeführt sind, mir aber sehr geholfen haben:

Joplin: Ich finde es toll, dass ich mit diesem Open-Source-Tool die volle Kontrolle über meine Notizen habe – mit lokalem Speicher, Markdown-Unterstützung und Synchronisierung über OneDrive oder Dropbox – ganz ohne Abonnementgebühren.

UpNote: Manchmal möchte ich einfach nur einen übersichtlichen, ansprechenden Space, um Gedanken festzuhalten, und UpNote bietet genau das mit seiner ablenkungsfreien Benutzeroberfläche, anpassbaren Designs und Offline-Zugriff.

Milanote: Wenn ich Brainstorming betreibe oder kreative Projekte organisiere, helfen mir die Drag-and-Drop-Oberfläche, die visuellen Boards und die Features Wenn ich Brainstorming betreibe oder kreative Projekte organisiere, helfen mir die Drag-and-Drop-Oberfläche, die visuellen Boards und die Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit von Milanote dabei, meinen digitalen Workspace effizient zu verwalten.

Nicht einfach nur abspulen – ClickUp es!

Ich bin ehrlich – von allen Brain-Dump-Apps, die ich ausprobiert habe, ist ClickUp mein Favorit. Und das aus gutem Grund:

Ich liebe übersichtliche, optisch ansprechende Workspaces

Ich schätze eine einfache und dennoch intuitive Benutzeroberfläche

Ich glaube an intelligentes Arbeiten, und KI spielt dabei eine große Rolle

Mit ClickUp Docs kannst du Ideen spontan festhalten, deine Gedanken mühelos strukturieren und Notizen direkt mit Aufgaben verknüpfen. Außerdem erfolgt die Automatisierung der Zusammenfassungen durch ClickUp Brain, das auch Brain Dumps organisiert und verstreute Gedanken in umsetzbare Pläne verwandelt – so sparst du dir stundenlange manuelle Arbeit.

Probieren Sie es selbst aus. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.