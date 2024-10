10 beste KI-Notiz-Zusammenfassungen für 2024

Als Student, Forscher oder Berufstätiger haben Sie oft mit überwältigenden Mengen an Text zu kämpfen. Die Navigation durch lange Dokumente kann entmutigend sein, aber die richtigen Tools können helfen.

Lernen Sie KI-Notiz-Zusammenfassungen kennen - innovative Tools, die umfangreiche Informationen in Sekundenschnelle zu prägnanten Zusammenfassungen und Schlüsseln verdichten können. Sie ziehen schnell die wesentlichen Details für Sie heraus und steigern so Ihre Produktivität erheblich.

Möchten Sie mehr über diese Tools erfahren? Lesen Sie weiter, um die zehn besten KI-Zusammenfassungsprogramme zu entdecken, die Ihre Effizienz steigern können.

Worauf sollten Sie bei KI-Notiz-Zusammenfassern achten?

Eine gute KI Notiz-Zusammenfassung macht das Durcharbeiten von Dokumenten zu einem Kinderspiel. Hier sind ein paar Dinge, die Sie bei der Auswahl von KI-Notiz-Zusammenfassern beachten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Das Tool sollte über eine intuitive, leicht zu navigierende, benutzerfreundliche Oberfläche verfügen

Das Tool sollte über eine intuitive, leicht zu navigierende, benutzerfreundliche Oberfläche verfügen Anpassungsmöglichkeiten: Es sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Format, Länge und Detailreichtum der Zusammenfassungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen und zu verändern

Es sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Format, Länge und Detailreichtum der Zusammenfassungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen und zu verändern Qualität der Zusammenfassung: Die erstellten Zusammenfassungen müssen das Wesentliche Ihrer Dokumente erfassen

Die erstellten Zusammenfassungen müssen das Wesentliche Ihrer Dokumente erfassen Nützliche Features: Neben der Zusammenfassung von Texten sollte die KI-Software wertvolle Features wie Übersetzung, Transkription von Audio-/Videodateien, Bearbeitungsfunktionen usw. bieten.

Neben der Zusammenfassung von Texten sollte die KI-Software wertvolle Features wie Übersetzung, Transkription von Audio-/Videodateien, Bearbeitungsfunktionen usw. bieten. Integrationsmöglichkeiten: Die KI-Software zur Zusammenfassung von Notizen sollte sich nahtlos in andere Tools wie Textverarbeitungsprogramme und Projektmanagement-Software integrieren lassen.

Die KI-Software zur Zusammenfassung von Notizen sollte sich nahtlos in andere Tools wie Textverarbeitungsprogramme und Projektmanagement-Software integrieren lassen. Freigabeoptionen: Sie sollten die Möglichkeit haben, die Zusammenfassung zur späteren Verwendung auf Ihrem Gerät zu speichern und sie in PDF, Word usw. zu exportieren und mit anderen zu teilen.

Sie sollten die Möglichkeit haben, die Zusammenfassung zur späteren Verwendung auf Ihrem Gerät zu speichern und sie in PDF, Word usw. zu exportieren und mit anderen zu teilen. Erschwingliche Preise: Das Tool für die Zusammenfassung sollte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und das Abonnement sollte preiswert sein

Die 10 besten KI-Notiz-Zusammenfassungsprogramme

Nachdem wir die oben genannten Features der zahlreichen KI-Zusammenfassungsgeneratoren auf dem Markt untersucht haben, haben wir die zehn besten Tools für Sie in die engere Wahl gezogen. Gehen wir sie der Reihe nach durch.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Zusammenfassung und Organisation von Notizen)

ClickUp ist eine mit Features vollgepackte Produktivitätsplattform, die sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen geeignet ist. Sie bietet ein umfangreiches Set an leistungsstarken Features, darunter eine KI-gestütztes Feature für die Erstellung von Notizen genannt ClickUp Gehirn .

mit ClickUp Brain können Sie prägnante Zusammenfassungen von Notizen erstellen, Video-Meetings transkribieren und vieles mehr

ClickUp Brain zeichnet sich dadurch aus, dass es Notizen und Dokumente in Schlüsselkonzepte und Aufzählungspunkte zusammenfasst. Mit nur ein paar einfachen Anweisungen erstellt es maßgeschneiderte Zusammenfassungen in Sekunden.

Außerdem kann ClickUp Brain Video Meetings transkribieren und zusammenfassen meeting-Notizen . Es kann sie auch in verschiedene Sprachen übersetzen, darunter Französisch, Italienisch, Spanisch und andere.

Neben ClickUp Brain, ClickUp's Notepad Feature ermöglicht es Ihnen, Notizen zu machen, Checklisten zu erstellen und diese von überall aus zu formatieren und zu bearbeiten. Außerdem, mit ClickUp Dokumente können Sie Ihre Notizen und Dokumente an einem Ort erstellen, organisieren und speichern.

Als Teil des ClickUp-Ökosystems lassen sich diese Tools nahtlos integrieren. Das bedeutet, dass ClickUp Brain auf einfache Weise Notizen und Checklisten für Sie direkt in Notepad und Docs generieren kann.

Es kann auch Meeting-Agenden, Produkt-Updates und umsetzbare Aufgaben und Unteraufgaben aus Notizen generieren.

Im Kern hilft ClickUp Brain Ihnen, qualitativ hochwertige Notizen zu schreiben, schneller zu arbeiten und in kürzerer Zeit mehr zu erledigen.

ClickUp beste Features

Notizen freigeben Notta ist ein beliebtes Programm zur Erstellung von Notizen und KI-Transkriptionstool für Audio- und Videoaufnahmen. Es kann alle Arten von Videos transkribieren, einschließlich Meeting-Videos, YouTube-Videos, Webinare und Podcasts. Darüber hinaus kann es Transkriptionen von Video- und Audiodateien in einem leicht konsumierbaren Formular zusammenfassen.

Notta ermöglicht Ihnen auch die Suche in den Transkripten, so dass Sie wichtige Informationen schnell finden können.

Die besten Features von Notta

Generieren Sie kapitelweise Zusammenfassungen von Meeting-Transkripten

Transkribieren von Inhalten in über 50 Sprachen, darunter Deutsch, Spanisch, Portugiesisch usw.

Reibungslose Integration mit Meeting-Tools wie Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, etc.

Anpassen von Inhalten mit einer Vielzahl von Vorlagen mit Bearbeitungsfunktionen

Sicheres Freigeben von Notizen für Mitglieder des Teams und andere Beteiligte

Notta Einschränkungen

Bietet nicht die Möglichkeit, PDFs oder andere Textdateien direkt zusammenzufassen

Bietet nur im kostenpflichtigen Plan Zugang zum KI-Zusammenfassungsgenerator

Preise von Notta

Free Forever

Pro: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Business: $27.99/Monat pro Benutzer

$27.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notta-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: N/A

{Via_} Wordtune Wordtune ist ein KI-gestütztes Tool zum Schreiben, Paraphrasieren und Zusammenfassen, das Sie in die Lage versetzt, schnell hochwertige Inhalte zu verfassen, und Ihnen dabei hilft, der Blockadefalle zu entkommen. Außerdem ermöglicht es Ihnen, Inhalte zu paraphrasieren, damit sie authentischer klingen und bei anderen Lesern Anklang finden.

Wordtune ist nicht nur ein Assistent zum Schreiben und Paraphrasieren, sondern auch ein KI-gesteuerte Text- und Video-Zusammenfassung . Er kann eine Vielzahl von Dateien zusammenfassen, von Textdokumenten, Artikeln und Webseiten bis hin zu Meeting-Videos und YouTube-Videos, und liefert Ihnen mundgerechte Zusammenfassungen.

Es hilft Ihnen, eine große Menge an Informationen in kurzer Zeit zu verstehen.

Wordtune beste Features

Passen Sie Ton, Sprache und Länge der Zusammenfassungen an Ihre Bedürfnisse an

Verfassen Sie beiläufige Nachrichten und formelle Korrespondenz, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

Sie erhalten Unterstützung bei jedem Schritt Ihres Schreibprozesses, von der Idee bis zur Erstellung

Sicherstellung der grammatikalischen und orthographischen Korrektheit mit den Korrekturlesefunktionen des Tools

Übersetzen Sie Zusammenfassungen aus mehreren Sprachen ins Englische, einschließlich Deutsch, Hebräisch, Französisch, Russisch usw.

Wordtune-Einschränkungen

Kann nur Texte und Zusammenfassungen in englischer Sprache verfassen

Bietet in der kostenlosen Version nur eine begrenzte Anzahl von Umschreibungen und Zusammenfassungen

Wordtune Preise

Basic: Free

Free Erweitert: $13.99/Monat pro Benutzer

$13.99/Monat pro Benutzer Unlimited: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Business: Kontakt zum Vertrieb

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

4. Otter.ai (Am besten für die Zusammenfassung von Live Meetings)

{Via_} Otter.ai Otter.ai ist ein beliebtes KI-Zusammenfassungstool für Live-Notizen von Meetings. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es gesprochene Worte in Echtzeit in Text umwandelt und Zusammenfassungen von Meetings in dreißig Sekunden Länge erstellt.

Bei der Erstellung der Zusammenfassungen werden Elemente identifiziert und den Mitgliedern des Teams zugewiesen, damit sie sich über die nächsten Schritte abstimmen können. Außerdem können die Mitglieder des Teams über das Feature "Chatten" zusammenarbeiten und chatten.

Das Tool bietet auch die Möglichkeit der Transkription und ist damit ideal für Mitarbeiter in den Bereichen Bildung, Marketing, Personalbeschaffung, Vertrieb usw.

Otter.ai beste Features

Generieren Sie Inhalte wie E-Mails und Status-Updates für Meetings

Nahtlose Integration mit Tools wie Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etc.

Hervorheben und Hinzufügen von Bildern zu Zusammenfassungen und deren Freigeben für andere über Links

Otter.ai Beschränkungen

Bietet keine Möglichkeit, Zusammenfassungen in Form von PDFs, DOCX, TXT und anderen Dateiformaten freizugeben

Weniger genau als andere KI-Zusammenfassungsprogramme, insbesondere bei schlechter Audioqualität und Netzwerkverbindung

Preise für Otter.ai

Free

Pro: $16.99/Monat pro Benutzer

$16.99/Monat pro Benutzer Business: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

Weiterlesen Weg mit Stift und Papier: Wie man KI für Meeting-Notizen nutzt

5. Jasper KI (am besten für die Erstellung und Zusammenfassung von Inhalten)

Via Jasper AI Als einer der führenden KI virtuelle Assistenten jasper KI kann eine breite Palette von Inhalten generieren und zusammenfassen. Sie hilft Ihnen bei der Erstellung von Schlagzeilen für Artikel, Bios für Social-Media-Profile und langen Formularen für Inhalte wie Blogs, eBooks usw.

Darüber hinaus hilft es Ihnen, Dokumente, Berichterstellungen und andere lange Inhalte zu gut geschriebenen Zusammenfassungen zu verdichten.

Ganz gleich, ob Sie Marketingmaterialien und akademische Abhandlungen verfassen oder zusammenfassen, Jasper KI bietet Ihnen die Tools, die Ihr Verständnis verbessern und Ihre Inhalte wirkungsvoller machen.

Die besten Features von Jasper KI

Eingabe von bis zu 5000 Zeichen aus dem Originaltext

Generieren Sie Zusammenfassungen in mehr als 25 Sprachen

Komplexe und technische Themen in mundgerechte, leicht verständliche Zusammenfassungen herunterbrechen

Anpassen des Tons und des Detailgrads der Zusammenfassungen

Einschränkungen der KI von Jasper

Es gibt keinen kostenlosen Plan; einige Benutzer könnten die Kosten für das Abonnement als ziemlich hoch empfinden

Übersetzungen in bestimmte Sprachen, z. B. Deutsch, können zu grammatikalischen Fehlern führen und erfordern daher ein Korrekturlesen

Preise für Jasper KI

Ersteller: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Pro: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1200+ Bewertungen)

4.7/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1500+ Bewertungen)

Via AI Summarizer Egal, ob Sie einen akademischen Aufsatz, ein Forschungspapier, einen Blogbeitrag oder eine andere Art von Text zusammenfassen möchten, KI Summarizer ist ein hervorragendes Tool für diese Aufgabe. Es erlaubt Ihnen, eine Zusammenfassungslänge einzustellen und fasst den Text entsprechend zusammen, wobei die ursprüngliche Bedeutung und der Kontext erhalten bleiben.

Dank seines benutzerfreundlichen Designs ist es außerdem leicht zu navigieren und für Personen auf allen Ebenen des technischen Know-hows zugänglich.

Die besten Features des KI Summarizers

Ansicht der besten Zeile des zusammengefassten Inhalts

Erstellen von Zusammenfassungen in Absätzen und Aufzählungspunkten

Übersetzen oder Erstellen von Zusammenfassungen in acht verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch

Kopieren Sie den zusammengefassten Inhalt und laden Sie ihn als Docx-Datei herunter

Einschränkungen des KI Summarizers

Bietet keine Möglichkeit, Audio-/Video-basierte Inhalte zu transkribieren und zusammenzufassen

Limitierte Dateiformate (nur ein Format: .docx) für das Herunterladen von Zusammenfassungen

Preise für KI Summarizer

AI Assistant: $6.99/Monat pro Benutzer

$6.99/Monat pro Benutzer Plagiatsprüfung: $6.99/Monat pro Benutzer

$6.99/Monat pro Benutzer Alles in Einem: $9.99/Monat pro Benutzer

AI Summarizer Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Quillbot (am besten geeignet für die Paraphrasierung und Zusammenfassung von Notizen und Dokumenten)

Via Quillbot Quillbot ist eine KI-gestützte Schreiblösung mit Tools wie Paraphrase, Grammatikprüfung, Zitiergenerator, Zusammenfassung und Übersetzer.

Quillbot hilft Ihnen dabei, klare, ausgefeilte Inhalte zu verfassen, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden und sie beeindrucken. Außerdem hilft es Ihnen, Dokumente, Papiere und Artikel auf ihre Schlüsselpunkte hin zusammenzufassen.

Quillbot zeichnet sich durch die Umwandlung komplexer Informationen in verständliche Formate aus und ist damit ein wertvolles Hilfsmittel für Forscher und Studenten.

Quillbot beste Features

Generieren Sie Zusammenfassungen in zwei Stilen: Schlüsselsätze und Absätze

Passen Sie die Länge der Zusammenfassungen an Ihre Bedürfnisse an

Paraphrasieren Sie Wörter mit Hilfe des eingebauten Thesaurus

Erstellen Sie Zitate in verschiedenen Formaten, einschließlich APA, Chicago, MLA, etc.

Korrigieren Sie grammatikalische und Interpunktionsfehler mit einem Klick

Quillbot-Einschränkungen

In der kostenlosen Version können Zusammenfassungen mit bis zu 600 Wörtern erstellt werden

Paraphrasiert Sätze manchmal so, dass sie schwer verständlich sind

Quillbot Preise

Free

Premium: $4,17/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$4,17/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Team: $3.75/Monat pro Benutzer für bis zu 10 Benutzer (jährliche Abrechnung)

Quillbot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5 (100+ Bewertungen)

8. Hypotenuse KI (Am besten für die Erstellung und Zusammenfassung von SEO-freundlichen Inhalten)

{Via_} Hypotenuse Hypotenuse AI ist ein SEO-freundlicher Generator für Inhalte, der gleichzeitig als KI-gestützte zusammenfassungen für Notizen und Dokumente für Marketingfachleute.

Damit können Sie Metadaten, Produktbeschreibungen, Beiträge für soziale Medien, lange Formulare und andere Arten von SEO-optimierten Inhalten erstellen.

Außerdem können Sie Absätze, Artikel, Dokumente und Videos auf ihre wichtigsten Konzepte und Ideen zusammenfassen.

Hypotenuse KI beste Features

Inhalte in Aufzählungspunkten oder kurzen Absätzen zusammenfassen

Generieren Sie Inhalte und Bilder in einer Art und Weise, die mit Ihrer Marke übereinstimmt

Formatieren Sie Ihre Inhalte gemäß den Richtlinien Ihrer Marke

Einfügen relevanter interner und externer Hyperlinks in Ihre Inhalte

Übersetzen von Inhalten und Zusammenfassungen in mehr als 25 Sprachen

Hypotenutzung von KI Limit

Einige Benutzer empfinden die Abonnement-Preise dieses KI-Tools als recht kostspielig

In den kostenpflichtigen Plänen gibt es ein Limit für die Erstellung von Inhalten in Wörtern

Preise von Hypotenuse AI

Einstieg: $29/Monat

$29/Monat Essential: $87/Monat

$87/Monat Blog Pro: $230/Monat (bis zu 3 Plätze)

$230/Monat (bis zu 3 Plätze) Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Hypotenuse KI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (50+ Bewertungen)

: 4.6/5 (50+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

9. Anyword KI (Am besten für das Schreiben und Zusammenfassen von Inhalten für Vermarkter)

{Via_} Anyword AI Anyword AI ist eine Schreibplattform für Marketing-Teams und hilft Marketingfachleuten bei der Erstellung überzeugender Inhalte, von E-Mails und Werbetexten bis hin zu Landing Pages und Blogbeiträgen. Mit seinem Paraphrasing tool hilft es ihnen außerdem, bestehende Inhalte mit Add-On-Informationen wiederzuverwenden.

Darüber hinaus hilft das Anyword KI-Tool für Textzusammenfassungen Marketingfachleuten bei der Zusammenfassung von langen Formularen und spart ihnen so viel Zeit.

Die besten Features von Anyword AI

Generieren Sie Zusammenfassungen in drei Formaten: absatz, Schlüsselwörter und TL;DR

Übersetzen Sie Inhalte und Zusammenfassungen in mehrere Sprachen, einschließlich Italienisch, Deutsch, Spanisch usw.

Prüfen Sie Ihre Inhalte mit der integrierten Plagiatsprüfung des Tools auf Plagiate

Benutzerdefinierte Vorlagen (100+) zur Anpassung an Ihre Marke

Analysieren und prognostizieren Sie die Leistung Ihrer veröffentlichten Inhalte

KI-Beschränkungen für jedes Wort

Etwas teuer im Vergleich zu anderen KI-Notiz-Zusammenfassern

Kann manchmal ungenaue Informationen liefern

Preise für KI

Starter: $49/Monat

$49/Monat Datengesteuert: $99/Monat

$99/Monat Business: $499/Monat

$499/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Anyword KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1000+ Bewertungen)

4.8/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

10. TLDR This (Am besten geeignet für die Zusammenfassung langer Artikel und Dokumente)

{Via_} TLDR This TLDR This ist eines der beliebtesten Online-KI-Tools für die Zusammenfassung von Dokumenten, Notizen und Artikeln. Es wurde für Studenten, Autoren, Forscher, Journalisten und alle anderen Personen entwickelt, die das Wesentliche eines längeren Inhalts verstehen wollen. Es fasst Informationen schnell in einem leicht verdaulichen Stück Inhalt zusammen.

Dieses KI-Zusammenfassungstool sorgt für ein übersichtliches Leseerlebnis, das einfach zu verstehen und zu nutzen ist.

TLDR Die besten Features

Extrahieren Sie Metadaten wie den Namen des Verfassers, das Veröffentlichungsdatum, den Titel des Artikels, usw.

Schätzung der Lesezeit für Blogbeiträge und Artikel

Hervorheben der wichtigsten Informationen und Herausfiltern von schwachen Argumenten und Fluff

Schnelle Zusammenfassung von Seiten mit Browser-Erweiterungen für zwei Browser, Google Chrome und Firefox

TLDR Diese Einschränkungen

Erfordert eine störungsfreie Verbindung zum Internet, um wichtige Informationen aus langen Texten zusammenzufassen

Bietet keine Option zur Änderung der Länge oder des Formats der Zusammenfassungen

TLDR Diese Preise

Free

Starter: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Professionell: $8.25/Monat pro Benutzer

$8.25/Monat pro Benutzer Business: $16.60/Monat

TLDR Diese Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

Weiterlesen: Wie man KI für die Dokumentation nutzt Zusammenfassen und Organisieren Ihrer Notizen und Steigerung Ihrer Produktivität mit ClickUp

KI-Zusammenfassungen von Notizen sind in einer Welt, die von Informationen überflutet ist, zu unverzichtbaren tools geworden. Sie komprimieren lange Texte auf die wichtigsten Punkte und ermöglichen es Ihnen, das Wesentliche in Sekundenschnelle zu erfassen.

Nachdem Sie nun die zehn besten KI-Tools für die Zusammenfassung von Notizen kennen, ist es an der Zeit, Ihre Notizen und Dokumente zu optimieren. Erwägen Sie den Einsatz von Produktivitätstools mit vielen Features wie ClickUp, um Ihre Aufgabe zu erleichtern.

ClickUp hilft Ihnen, Schlüsselinformationen zusammenzufassen und ermöglicht Ihnen organisieren und speichern Sie Ihre Notizen effizient zu organisieren und zu speichern, so dass Sie eine Vielzahl von Texten schnell verstehen und durcharbeiten können. Anmelden mit ClickUp kostenlos an und fassen Sie lange Texte in Sekundenschnelle zusammen und erfassen Sie sie!