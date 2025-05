die 13 besten KI-Tools für Influencer-Marketing im Jahr 2025

Nicht jede Influencer-Partnerschaft liefert Ergebnisse. Einige fördern das Engagement und den Umsatz, während andere im Sande verlaufen, obwohl sie auf dem Papier vielversprechend aussehen.

Der Unterschied? Daten. 📊

KI-Tools für Influencer-Marketing helfen Marken und Agenturen, über die reine Follower-Anzahl hinauszugehen, indem sie die demografische Zusammensetzung des Publikums, die Authentifizierung des Engagements und die Kampagnenleistung analysieren, um fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Aber nicht jedes Tool ist Ihre Zeit wert. Einige eignen sich hervorragend für die Entdeckung, während andere sich auf das Kampagnenmanagement oder die Analyse konzentrieren.

Hier finden Sie eine Übersicht über 13 der besten KI-Tools für Influencer-Marketing, mit denen Sie effektivere Influencer-Kampagnen durchführen können. 🗃️

Bei so vielen KI-Tools für das Marketing-Projektmanagement kann man leicht den Überblick verlieren. Zu erledigen: Bessere Influencer-Erkennung, Automatisierung von Kampagnen oder detaillierte Analysen? Das richtige Tool hängt von Ihren Zielen ab.

Schauen wir uns an, worauf Sie achten sollten, um sicherzustellen, dass Sie in etwas investieren, das tatsächlich hilft. 👇

Hier sind die besten KI-gestützten Plattformen, die das Kampagnenmanagement von Influencer-Marketing tatsächlich verbessern. 📝

ClickUp ist die "Everything"-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles mit KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Für Marketingteams vereinfacht die ClickUp Marketing-Software für das Projektmanagement das Management von Influencer-Kampagnen, indem sie alles – die Erstellung von Inhalten, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Zusammenarbeit – an einem Ort zusammenfasst. Sie hilft Teams, Workflows zu organisieren, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und große Influencer-Datenbanken zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

ClickUp Brain ist ein KI-gestützter Assistent, der die Erstellung von Inhalten, die Datenanalyse und das Workflow-Management unterstützt. Er kann Nachrichten für die Öffentlichkeitsarbeit verfassen, Kampagnenkopien verfeinern, Schlüsselinformationen zusammenfassen und vieles mehr.

Es analysiert auch die Kampagnenleistung, indem es Engagement-Trends zusammenfasst und umsetzbare Erkenntnisse liefert, wodurch es einfacher wird, zu bewerten, welche Partnerschaften die besten Ergebnisse liefern.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten nutzen in Produktivitätssuites eingebettete KI-Features. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass es den aktuellen Implementierungen möglicherweise an einer nahtlosen, kontextbezogenen Integration mangelt, die die Benutzer dazu veranlassen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Plattformen für Unterhaltungen zu wechseln. Kann die KI zum Beispiel einen Workflow zur Automatisierung auf der Grundlage einer Nur-Text-Eingabeaufforderung des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Threads, das Entwerfen oder Bearbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Generieren von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als 3 Apps durch unsere Alles-App für die Arbeit ersetzt haben!