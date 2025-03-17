ClickUp vs. Pipedrive: Welches CRM-Tool ist das beste für Ihr Geschäft?

Einige schwören auf einen All-in-One-Workspace. Andere glauben an spezialisierte tools für einen einzigen Zweck.

Genau darum geht es beim Vergleich von ClickUp und Pipedrive.

Das eine ist ein Kraftpaket für das Management von Projekten, Aufgaben und Workflows, während das andere spezifische Dienstleistungen für Verkaufsteams bietet.

Beide steigern die Produktivität, aber auf unterschiedliche Weise. Welches passt also zu Ihrer Arbeit?

Finden wir es heraus! 💪

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung ClickUp vs. Pipedrive – zwei CRM-tools, die für unterschiedliche Anforderungen entwickelt wurden, von umfassender Arbeit bis hin zur Nachverfolgung dedizierter Vertriebspipelines. Hier sind die Schlüsselvergleiche: Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM, das die Nachverfolgung von Geschäften und das Lead-Management optimiert

ClickUp für eine All-in-One-CRM- und Arbeitsverwaltungslösung mit umfassenden benutzerdefinierten Anpassungs- und Automatisierungsmöglichkeiten Eine Aufschlüsselung der Features für ClickUp und Pipedrive: Umfassendes CRM und Projektmanagement: ClickUp vereint die Nachverfolgung von Aufgaben, die Automatisierung von Workflows und das Kundenmanagement in einer einzigen Plattform

Vertriebspipeline-Management: Pipedrive bietet eine strukturierte Pipeline zur Nachverfolgung von Geschäften, zur Automatisierung von Nachfassaktionen und zur Verwaltung der Vertriebsleistung

*zusammenarbeit und Anpassung: ClickUp bietet Echtzeit-Chats, Whiteboards und benutzerdefinierte Dashboards, während Pipedrive sich auf die Koordination des Verkaufsteams konzentriert Warum ClickUp wählen? ClickUp Brain: KI-gestützte Erkenntnisse, die Geschäfte automatisch zusammenfassen, nächste Schritte vorschlagen und sofortigen Kontext bereitstellen

CRM-Vorlagen: Vorgefertigte Workflows zur mühelosen Verwaltung von Vertrieb, Kundensupport und Nachverfolgung von Leads

*automatisierung von Workflows: Automatisieren Sie CRM-Prozesse, reduzieren Sie manuelle Arbeit und integrieren Sie über 1.000 Tools

Was ist ClickUp?

Zentralisieren Sie die Verwaltung von Aufgaben und die Zusammenarbeit mit ClickUp

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Eine der Schlüsselstärken ist die benutzerdefinierte Anpassung – Sie können Ansichten anpassen, Routineaufgaben automatisieren und in über 1.000 andere Tools integrieren. Außerdem können Sie mit Apps für Desktop, Mobilgeräte und das Web in Verbindung bleiben, egal wo Sie gerade arbeiten.

Ob Sie einen einfachen Aufgabenmanager oder einen fortschrittlichen hub für Projekte benötigen, ClickUp bietet Ihnen die tools, um Ihre Arbeit nach Ihren Wünschen zu strukturieren.

📮 ClickUp Insight: Wissensarbeiter senden täglich durchschnittlich 25 Nachrichten auf der Suche nach Informationen, wobei fast jeder fünfte Mitarbeiter über 50 Nachrichten sendet. Außerdem verbringen über 60 % eines Teams ihre Zeit mit der Suche nach Kontext, Informationen und Aktionselementen. Mit ClickUp können Sie diesen Kampf vermeiden und alles, was Sie brauchen, in Sekundenschnelle finden. Teams können schnell auf relevante Details zugreifen, sei es eine Kundenhistorie, ein Angebot oder Schlüsselelemente einer Aktion. Alles bleibt in Verbindung und leicht zu finden, sodass die Arbeit ohne unnötiges Hin und Her voranschreitet.

Features von ClickUp

Was die Features angeht, geizt ClickUp nicht mit seinen Vorzügen. Im Gegensatz zu anderen tools, die sich nur auf einen Aspekt der Arbeit konzentrieren, vereint ClickUp alles – Aufgaben, Dokumente, Ziele, chatten und Dashboards – unter einem Dach.

Schauen wir uns die Features genauer an. 👀

Feature Nr. 1: CRM-Projektmanagement

Beschleunigen Sie das Wachstum Ihrer Kunden und verbessern Sie die Kundenzufriedenheit mit der ClickUp CRM-Software für das Projektmanagement

Die ClickUp CRM-Software für das Projektmanagement bietet eine einheitliche Plattform, die das Kundenbeziehungsmanagement mit robusten Funktionen für das Projektmanagement verbindet. So wird sichergestellt, dass Teams die Interaktionen mit Kunden verwalten, Vertriebspipelines nachverfolgen und die Ergebnisse von Projekten rechtzeitig überwachen können.

So können Sie die kollaborative CRM-Software nutzen:

ClickUp Dokumente

Verbinden Sie ClickUp Docs direkt mit Ihrem CRM-Workflow, um Dokumente effizient zu verwalten

ClickUp Docs fungiert als Ihr Command-Center für das Projektmanagement im Bereich CRM.

Nehmen wir an, Ihr Verkaufsteam arbeitet an einem großen Geschäft. Sie können einen Vorschlag in Dokumenten entwerfen, Teamkollegen für Beiträge taggen und Aufgaben einbetten, um die Nachverfolgung zu erleichtern.

Wenn der Deal abgeschlossen ist, muss sich der Kundenerfolg nicht durch E-Mails oder veraltete Notizen wühlen – alles, was er braucht, ist bereits in der CRM-Datenbank verknüpft. Er kann auf die Historie des Clients zugreifen, frühere Unterhaltungen überprüfen und die Beziehung fortsetzen, ohne einen Schritt zu verpassen.

Neben Angeboten können Sie mit Docs dynamische Benutzerprofile erstellen, Schlüsselunterlagen an Support-Tickets anhängen und Checklisten hinzufügen, um sicherzustellen, dass jede Interaktion protokolliert wird.

Echtzeit-Zusammenarbeit, Versionen, Kommentare und die Integration mit Google Docs machen es einfach, alle auf derselben Seite zu halten.

ClickUp Brain

Erhalten Sie mit ClickUp Brain vor dem nächsten Meeting Schlüsselinformationen zu Ihren Verkaufsabschlüssen

ClickUp Brain ist ein KI-gestützter Assistent in ClickUp, der bei Bedarf sofort Schlüsselinformationen zu Kunden, den Fortschritt von Geschäften und frühere Interaktionen abruft. Er bietet Ihnen Echtzeit-Einblicke, fasst Unterhaltungen automatisch zusammen, zeigt relevante Dokumente an und schlägt sogar die nächsten Schritte vor.

Angenommen, ein Kunde sendet eine Anfrage zu einer verspäteten Bestellung. ClickUp Brain ruft sofort frühere Interaktionen ab, verknüpft die Anfrage mit der richtigen Aufgabe und gibt eine Antwort aus einer Vorlage frei.

Benötigen Sie vor Ihrem nächsten Meeting eine Zusammenfassung der Geschäftsabschlüsse? Brain erstellt automatisch ein kurzes Update, das auf relevante E-Mails, Notizen zu Aufgaben und Diskussionen im Team verweist, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

🔍 Wussten Sie schon? Der Umsatz auf dem Markt für CRM-Software wird voraussichtlich stetig wachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,17 %, was bis 2029 zu einem Marktvolumen von 145,61 Milliarden US-Dollar führen wird. Dieses Wachstum ist auf die weltweit steigende Nachfrage nach CRM-Softwarelösungen zurückzuführen.

Feature Nr. 2: Projektmanagement im Kundenservice

Die Verwaltung von Projekten im Kundenservice kann sich anfühlen, als müsste man hundert Aufgaben gleichzeitig bewältigen – Nachverfolgung von Tickets, Lösung von Problemen und Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams, ohne etwas zu übersehen. Hier kommt die ClickUp-Software für das Projektmanagement im Kundenservice ins Spiel.

Nehmen wir an, ein Kunde meldet ein technisches Problem. Anstatt sich in einem endlosen Chat zu verlieren, erstellt ein Support-Mitarbeiter eine ClickUp Aufgabe, weist sie dem richtigen Mitglied des Teams zu und legt ein Fälligkeitsdatum fest.

Dank ClickUp Chat bleibt die gesamte Unterhaltung mit der Aufgabe verknüpft.

ClickUp chatten

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team für den Kundenservice Probleme schneller löst – mit ClickUp Chat

Durch Chatten wird das Chaos aus den Kundenmanagementstrategien verbannt, indem Unterhaltungen, Aufgaben und Workflows auf einer einzigen nahtlosen Plattform zusammengeführt werden. Kein Hin- und Herspringen mehr zwischen E-Mails, Slack und Ticketsystemen – alles geschieht innerhalb von ClickUp.

Instanz: Ein Support-Team, das Probleme von Kunden mit hoher Priorität bearbeitet, nutzt Chats, um alles zu organisieren. Und so geht's:

Ermitteln Sie kritische Kundenprobleme in Gruppenchats und wandeln Sie sie in umsetzbare Aufgaben um , ohne den Kontext bei der Erstellung von Aufgaben mit KI zu verlieren

Halten Sie Diskussionen, Updates und Entscheidungen an einem Ort , indem Sie Threads zum Chatten an Aufgaben anhängen

Verwenden Sie ClickUp Brain, um sofortige Zusammenfassungen von Unterhaltungen zu erstellen , damit Manager die Schlüsselinformationen überprüfen können

Chatten Sie mit Projekten des Kundendienstes und verknüpfen Sie Aufgaben, SLAs und Lösungen für eine nahtlose Rechenschaftspflicht

Informieren Sie sich über verpasste Diskussionen mit dem KI-gestützten Feature "Catch Me Up"

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Customer Journey Maps

Feature Nr. 3: Projektmanagement im Vertrieb

ClickUp Sales Projektmanagement-Software

Visualisieren Sie Ihren Workflow im Vertriebsmanagement mit der ClickUp-Software für das Projektmanagement im Vertrieb nach Ihren Wünschen

Die ClickUp-Software für das Projektmanagement im Vertrieb bietet alles, was sich ein Team im Vertrieb erhoffen kann. Sie vereint die Nachverfolgung von Leads, die Kundenbindung und die Zusammenarbeit bei Geschäften auf einer einzigen Plattform.

Nehmen wir an, Sie sind Vertriebsleiter und leiten ein Team, das Geschäfte für ein SaaS-Unternehmen abschließt.

Sie können eine benutzerdefinierte Vertriebskette mit der Ansicht "Board" von ClickUp erstellen, in der jede Spalte eine Phase darstellt. Außerdem ist es praktisch:

*richten Sie Workflows ein, bei denen, wenn ein Geschäft die Leiter hinaufklettert, mithilfe von ClickUp Automatisierungen innerhalb von drei Tagen automatisch eine Folgeaufgabe zugewiesen wird

Organisieren Sie Geschäfte mit mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder in Aufgaben für den Wert des Geschäfts, die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses und das voraussichtliche Abschlussdatum

Zusammenarbeit in Echtzeit mit mit ClickUpWeisen Sie Kommentare zu und fügen Sie Verträge und @erwähnen Sie Teamkollegen für Genehmigungen direkt in jeder Aufgabe hinzu

Überwachen Sie die Leistung mit mit ClickUp Dashboards und visualisieren Sie Verkaufsziele, Umsatzprognosen und den Fortschritt von Geschäften mit Echtzeit-Updates

ClickUp bietet auch hervorragende , sofort einsatzbereite Vorlagen für Verkaufsteams. Hier ist eine der besten:

Vorlage für ClickUp CRM

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für das Kundenbeziehungsmanagement den Überblick über alle Geschäfte und Kundeninteraktionen

Wir verstehen das – die Verwaltung von Leads, die Nachverfolgung von Geschäften und die Pflege von Beziehungen zu Kunden kann überwältigend sein. Die Vorlage für das ClickUp-CRM ist die ultimative Lösung für die Optimierung des Vertriebs, ohne zwischen mehreren tools wechseln zu müssen.

Es ist in hohem Maße anpassbar und passt sich Ihrem Verkaufsprozess an, egal ob Sie ein Einzelunternehmer sind, der Leads pflegt, oder ein wachsendes Verkaufsteam, das eine hochvolumige Pipeline verwaltet. Diese Vorlage sorgt für Ordnung, Verbindung und Effizienz – und kombiniert gleichzeitig CRM und Projektmanagement.

ClickUp-Preise

Free forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Was ist Pipedrive?

via Pipedrive

Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM, das Teams bei der effektiveren Verwaltung ihrer Pipeline unterstützt. Es bietet einen visuellen Verkaufsprozess, der es Benutzern ermöglicht, Geschäfte vom ersten Kontakt bis zum Abschluss nachzuverfolgen. Mit seinem geschäftsorientierten Ansatz können Sie die Phasen der Pipeline benutzerdefiniert an Ihre individuelle Customer Journey anpassen und so sicherstellen, dass keine Gelegenheit verpasst wird.

Es bietet auch Tools für Analysen und Berichterstellung, um die Kundensegmentierung zu unterstützen, Konversionsraten zu analysieren und den Fortschritt von Geschäften zu überwachen, und hilft Unternehmen so, ihre Verkaufsstrategien zu verfeinern. Es wurde für kleine bis mittelgroße Teams entwickelt und ist eine intuitive und kostengünstige Lösung für Verkaufsteams.

🧠 Fun Fact: Im März 2020 übernahm Pipedrive Mailigen, eine E-Mail-Marketing-Plattform, um seine CRM-Fähigkeiten mit integrierten E-Mail-Marketing-Funktionen zu erweitern.

Pipedrive Features

Pipedrive wurde speziell für Verkaufsteams entwickelt und bietet Features, die die Nachverfolgung von Geschäften vereinfachen, Aufgaben automatisieren und Einblicke für die Entwicklung erfolgreicher CRM-Strategien bieten.

Sehen wir uns einige der Schlüssel-Features an. 📔

Feature Nr. 1: Anpassbare Vertriebspipeline

Erstellen Sie eine Vertriebspipeline für Ihren Workflow

Die visuelle Vertriebspipeline von Pipedrive bietet Ihnen eine klare Übersicht im Kanban-Stil, in der Sie sehen können, wo sich jedes Geschäft befindet. Sie können die Pipeline an Ihren Verkaufsprozess anpassen, einzigartige Phasen hinzufügen und den Fortschritt auf einen Blick nachverfolgen.

Instanz: Ein Vertriebsleiter kann Phasen wie "Qualifizierter Lead" und "Verhandlung" einrichten, um den täglichen Fortschritt nachzuverfolgen und Engpässe zu erkennen, bevor sie sich auf den Umsatz auswirken.

🧠 Fun Fact: CRM hat sich zu einem unverzichtbaren tool für Unternehmen entwickelt. Technologieunternehmen sind führend, 94 % von ihnen nutzen CRM-Software, um die Vertriebseffizienz zu steigern und die Beziehungen zu Kunden zu verbessern. Neben der Technologiebranche sind Unternehmen aus den Bereichen Fertigung (86 %), Bildung (85 %), Gesundheitswesen (82 %) und Personalwesen (81 %) die größten Benutzer von CRM.

Sorgen Sie mit dem Lead-Management von Pipedrive für eine höhere Verkaufsabschlussrate

Nicht alle Leads sind es wert, verfolgt zu werden. Pipedrive bewertet und kategorisiert Leads und hilft Ihnen, sich auf die vielversprechendsten Möglichkeiten zu konzentrieren. Außerdem erfassen Formulare neue Leads direkt von Ihrer Website und fügen sie automatisch Ihrer Pipeline hinzu.

Es werden auch Daten von LinkedIn und anderen Quellen einbezogen, sodass Sie vor jeder Unterhaltung umfassendere Einblicke erhalten.

🔍 Wussten Sie schon? Die Empfehlungsmaschine von Amazon ist im Grunde ein riesiges CRM. Jedes Mal, wenn Sie einen Vorschlag "Kunden kauften auch" erhalten, arbeitet die CRM-Technologie hinter den Kulissen, um Ihre Präferenzen nachzuverfolgen und Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern.

Feature Nr. 3: Automatisierung und Berichterstellung

Richten Sie eine benutzerdefinierte Automatisierung für Ihre Verkaufsprozesse ein

Sich wiederholende Aufgaben sollten nicht Ihren ganzen Tag in Anspruch nehmen. Der KI-Vertriebsassistent von Pipedrive automatisiert die Erstellung von E-Mails zur Nachverfolgung, die Zuweisung von Aufgaben und die Aktualisierung von Geschäftsabschlüssen, sodass Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt Tabellen zu aktualisieren.

Pipedrive hilft Ihnen auch bei der Umsatzprognose. Anpassbare Berichte geben Aufschluss über die Konversionsraten von Geschäften, die Leistung des Verkaufsteams und zukünftige Umsatztrends.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Pipedrive-Alternativen zur Steigerung Ihres Umsatzes

Pipedrive-Preise

Wesentlich: 19 $/Monat pro Benutzer

Fortgeschritten: 34 $/Monat pro Benutzer

Professional: 64 $/Monat pro Benutzer

Leistung: 74 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

🔍 Wussten Sie schon? 57 % der Unternehmen konnten kein gutes Kundenerlebnis bieten, weil ihr CRM nicht zugänglich war. Zwar verfügen nur 32 % der Unternehmen über eine einzige Ansicht der Kundendaten, doch 90 % halten dies für sinnvoll.

ClickUp vs. Pipedrive: Features im Vergleich

ClickUp oder Pipedrive – was ist das Richtige für Sie?

Es kommt ganz darauf an, was Sie brauchen. Möchten Sie Ihre Vertriebspipeline optimieren und Teams schließen, oder benötigen Sie einen flexiblen Workspace für alles?

Beide tools bieten leistungsstarke Features, glänzen aber in unterschiedlichen Bereichen. Vergleichen wir sie, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welches am besten zu Ihrem Workflow passt. 🎯

Kriterien ClickUp Pipedrive Zweck Umfassendes Tool für Projektmanagement und Produktivität CRM-Software mit Schwerpunkt auf dem Management der Vertriebspipeline Schlüsselstärken Hochgradig anpassbare Workflows, agiles Projektmanagement und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit Vereinfachter Verkaufsprozess, Nachverfolgung von Geschäften und Lead-Management Benutzerfreundlichkeit Mäßige Lernkurve aufgrund umfangreicher Features, aber intuitiv für grundlegende Aufgaben Benutzerfreundliche Oberfläche mit minimalem Setup für CRM-Aufgaben Benutzerdefiniert mehr als 15 Ansichten, einschließlich Kanban, Gantt, Kalender, Zeitleiste und Mindmaps für die Nachverfolgung von Projekten Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen, die sich hauptsächlich auf Workflows im Vertrieb konzentrieren Zusammenarbeit Bietet Echtzeit-Tools für die Zusammenarbeit wie Whiteboards, chatten und Kommentare zuweisen Features für die Zusammenarbeit sind begrenzt, der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf der Koordination des internen Verkaufsteams Ansichten Lässt sich in verschiedene tools integrieren, ist aber im Vergleich zu ClickUp weniger umfangreich Nur Pipeline-Ansichten für die Verwaltung von Geschäften und Verkaufsprozessen Integrationen Lässt sich in über 1.000 Anwendungen integrieren, darunter Pipedrive und Google Workspace Lässt sich in verschiedene tools integrieren, ist aber im Vergleich zu ClickUp weniger umfangreich

Feature Nr. 1: Automatisierung von Workflows

Die Effizienz hängt davon ab, wie gut eine Plattform sich wiederholende Aufgaben automatisiert. Sehen wir uns an, wie Pipedrive und ClickUp die Automatisierung von Workflows handhaben.

ClickUp

Stellen Sie sich ClickUp als Ihren persönlichen Produktivitätsassistenten vor.

Mit dem integrierten ClickUp Brain können Sie alles automatisieren, von der Aufgabenverwaltung bis hin zu wiederkehrenden Projekten, Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte CRM-Workflows erstellen, um komplexe Prozesse in verschiedenen Teams zu optimieren.

Pipedrive

Pipedrive ist ideal für die Automatisierung von Vertriebsabläufen. Es automatisiert Folgemaßnahmen, Auslöser für den Fortschritt von Geschäften und die Synchronisierung von E-Mails – ideal, um Geschäfte schneller abzuschließen, aber nicht so robust für die allgemeine Automatisierung von Arbeitsabläufen.

🏆 Gewinner: ClickUp für seine vielseitigeren Möglichkeiten zur Automatisierung in Teams mit unterschiedlichen Funktionen und Branchen.

Feature Nr. 2: Berichterstellung und Analysen

Die Nachverfolgung der Leistung und das Treffen datengestützter Entscheidungen erfordern leistungsstarke tools zur Berichterstellung. Hier erfahren Sie, wie sich ClickUp und Pipedrive in Bezug auf Analysen und Erkenntnisse vergleichen lassen.

ClickUp

Mit ClickUp können Sie benutzerdefinierte Dashboards erstellen, den Fortschritt von Projekten verfolgen, die aufgewendete Zeit analysieren und Berichte erstellen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Dashboards können Karten wie den Status von Aufgaben, die Zeiterfassung und den Fortschritt von Zielen enthalten, um die Leistung in Echtzeit zu überwachen und ein besseres Ressourcenmanagement zu unterstützen.

Pipedrive

Pipedrive ist auf die Bereitstellung detaillierter Verkaufsanalysen spezialisiert.

Sie können visuelle Berichte zur Nachverfolgung von Geschäften, zur Umsatzprognose und zur Bewertung der Verkaufsleistung von Einzelpersonen und Teams erstellen, um eine datengestützte Entscheidungsfindung zu erleichtern. Die Plattform bietet außerdem anpassbare Dashboards, die Verkaufsdaten in Form von Diagrammen, Grafiken und Tabellen darstellen.

🏆 Gewinner: Es ist ein Unentschieden! Sie können ClickUp für allgemeine Analysen und Pipedrive für die Berichterstellung im Vertrieb verwenden.

🧠 Fun Fact: Die mobile Revolution hat CRM flexibler gemacht. Früher mussten Vertriebsmitarbeiter an ihren Schreibtischen sitzen, um auf Kundendaten zugreifen zu können, heute können sie Beziehungen von unterwegs über ihre Telefone verwalten.

Nahtlose Teamarbeit beruht auf den richtigen Features für die Zusammenarbeit. Sehen wir uns an, wie diese Beispiele für CRM-Software die Kommunikation und Koordination im Team unterstützen.

ClickUp

ClickUp ist vollgepackt mit Teamwork-Essentials: in Echtzeit chatten, Threads kommentieren, Whiteboards und Dokumente freigeben. Müssen Sie Workloads über mehrere Projekte mit vielen Teams hinweg verwalten? ClickUp hält Ihnen den Rücken frei!

Pipedrive

Die Zusammenarbeit in Pipedrive ist hauptsächlich auf den Vertrieb ausgerichtet – Leads zuweisen, Geschäfte nachverfolgen und Erkenntnisse innerhalb Ihrer Pipeline freigeben. Hervorragend für den Vertrieb, aber nicht ideal für eine breitere Teamarbeit.

🏆 Gewinner: ClickUp für die Zusammenarbeit im Team über vertriebliche Aufgaben hinaus.

🧠 Fun Fact: Die größten Herausforderungen im Zusammenhang mit CRM waren die Technologieintegration (41 %), Limits bei den Plattform-Features (40 %) und interne Kenntnisse und Fähigkeiten (37 %). 43 % der Führungskräfte nennen Prognosen und Pipeline-Einblicke als die wichtigsten CRM-basierten Aktivitäten, die Unternehmen heute priorisieren.

ClickUp vs. Pipedrive auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um zu sehen, was echte Benutzer über ClickUp vs. Pipedrive zu sagen haben, und die Antworten haben uns nicht enttäuscht. Zwar gibt es keine spezifischen Threads, die die beiden Plattformen diskutieren, aber hier ist, was Benutzer über diese tools zu sagen haben. 👇

Benutzer loben ClickUp für seine Funktionen, mit denen sich alles auf einmal verwalten lässt:

Ich habe so ziemlich jedes ernstzunehmende kommerzielle Tool ausprobiert. Was mir an ClickUp gefällt, ist im Grunde das, was sie vermarkten: eine App für alles. Mir gefällt die Anpassungsfähigkeit des Aufgabenmanagements sehr gut und das KB ist auch ziemlich solide. Sie haben kürzlich eine große Verbesserung des Chats veröffentlicht, sodass wir auch Slack ersetzen.

Ich habe so ziemlich jedes ernstzunehmende kommerzielle tool da draußen ausprobiert. Was mir an ClickUp gefällt, ist im Grunde das, was sie vermarkten: eine App für alles. Mir gefällt die Anpassungsfähigkeit der Aufgabenverwaltung sehr gut und das kb ist auch ziemlich solide. Sie haben vor kurzem eine riesige Verbesserung des Chats veröffentlicht, sodass wir auch Slack ersetzen.

Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis von ClickUp wurde auch von Reddit-Benutzern geschätzt.

Ich habe definitiv eine Weile gebraucht, um mich damit vertraut zu machen ... Die wahre Superkraft von ClickUp liegt in der Fähigkeit, dass verschiedene Benutzer und Teams mit denselben Informationen arbeiten können, diese aber in dem Format (Ansicht) anzeigen können, das für sie am besten geeignet ist ... Mit ClickUp können verschiedene Teams in der Organisation in dem von ihnen bevorzugten Workflow arbeiten, jedoch aus einer zentralisierten Informationsstruktur heraus ... ClickUp ist ein absolut geniales System. Ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und eine benutzerfreundliche Oberfläche – ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen.

Ich habe definitiv eine Weile gebraucht, um mich damit vertraut zu machen ... Die wahre Superkraft von ClickUp liegt in der Fähigkeit, dass verschiedene Benutzer und Teams mit denselben Informationen arbeiten können, diese aber in dem für sie am besten geeigneten Format (Ansicht) anzeigen können ... Mit ClickUp können verschiedene Teams im Unternehmen in dem von ihnen bevorzugten Workflow arbeiten, jedoch aus einer zentralisierten Informationsstruktur heraus ... ClickUp ist ein absolut geniales System. Ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und eine benutzerfreundliche Oberfläche – ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen.

Auf der anderen Seite loben einige Reddit-Benutzer Pipedrive,

Ich benutze Pipedrive seit etwa 6 Monaten für B2B und bin begeistert. Mein einziger Kritikpunkt, über den ich bereits geschrieben habe, ist, dass die Deduplizierung nicht sehr einfach ist. Wenn Sie 2 Excel-Tabellen mit Kontakten oder Organisationen hochladen, bei denen sich einige Daten überschneiden, müssen Sie jeden zutreffenden Eintrag manuell deduplizieren.

Ich benutze Pipedrive seit etwa 6 Monaten für B2B und bin begeistert. Mein einziger Kritikpunkt, über den ich bereits geschrieben habe, ist, dass die Deduplizierung nicht sehr einfach ist. Wenn Sie 2 Excel-Tabellen mit Kontakten oder Organisationen hochladen, bei denen sich einige Daten überschneiden, müssen Sie jeden zutreffenden Eintrag manuell deduplizieren.

Einige Benutzer beschweren sich über die Preisgestaltung der Plattform,

Pipedrive hat ein interessantes Preiskonzept: Add-Ons werden zu einem Pauschalpreis pro Unternehmen und nicht pro Benutzer berechnet. Dies kann manchmal teuer erscheinen, wenn man es zunächst pro Benutzer berechnet, aber es ist eigentlich recht vernünftig. In der Instanz kostet das Kampagnenmodul etwa 20 US-Dollar pro Monat, was nicht zu teuer ist, aber auch nicht die robusteste verfügbare Option darstellt.

Pipedrive hat ein interessantes Preiskonzept: Add-Ons werden zu einem Pauschalpreis pro Unternehmen und nicht pro Benutzer berechnet. Dies kann manchmal teuer erscheinen, wenn man es zunächst pro Benutzer berechnet, aber es ist eigentlich recht vernünftig. In der Instanz kostet das Kampagnenmodul etwa 20 US-Dollar pro Monat, was nicht zu teuer ist, aber auch nicht die robusteste verfügbare Option darstellt.

🧠 Fun Fact: CRM begann mit Stift und Papier. Bevor Software die Oberhand gewann, verwalteten Unternehmen ihre Kundenbeziehungen mit handschriftlichen Notizen, Karteikarten und Rolodexes. Jetzt ist alles digital, automatisiert und KI-gestützt.

*welches CRM-Tool ist das beste?

Die Ergebnisse liegen vor und wir haben einen klaren Gewinner! ClickUp erweist sich als die überlegene Wahl. 👑

Pipedrive bietet zwar eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auf Verkaufsteams zugeschnitten ist, lässt aber in mehreren Schlüsselfeldern, die für ein umfassendes Business Management unerlässlich sind, zu wünschen übrig. Der Fokus auf das Management der Vertriebspipeline setzt der Vielseitigkeit Grenzen, sodass sich die Software weniger für Teams eignet, die umfassendere Fähigkeiten im Projektmanagement benötigen.

Andererseits geht ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, über die Funktionen eines CRM hinaus und bietet Aufgabenverwaltung, Automatisierung des Marketings, mehrere Ansichten und mehr für eine ganzheitliche Lösung für Ihr Geschäft.

ClickUp ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und wächst mit Unternehmen jeder Größe mit, was es zu einer zukunftssicheren Investition macht.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅