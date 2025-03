ClickUp vs. Aha: Welches Projektmanagement tool ist besser?

Sie haben gerade ein Meeting hinter sich, in dem Ihr Team Produktfeatures, Zeitleisten und Prioritäten besprochen hat.

Jetzt starren Sie auf ein Whiteboard, das mit Post-its übersät ist, und sind überwältigt. Es ist klar, dass Sie ein Projektmanagement tool brauchen, um Ordnung zu schaffen, den Fortschritt zu verfolgen und diese Ideen in die Realität umzusetzen.

aber welches tool sollten Sie verwenden?

In diesem Blog-Beitrag vergleichen wir ClickUp und Aha, um zu verstehen, welches Tool den Anforderungen Ihres Teams am besten gerecht wird. Fangen wir an! 💪

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier ist ein kurzer Vergleich von ClickUp und Aha! mit ihren wichtigsten Vorteilen und den Arten von Teams, Organisationen und Projekten, für die sie am besten geeignet sind:

ClickUp ist am besten geeignet für | Aha! ist am besten geeignet für |

| -------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |

| Teams, die ein vielseitiges Projektmanagement mit anpassbaren Workflows benötigen. | Produktmanager, die sich auf strategische Planung und Roadmapping konzentrieren. |

| Unternehmen, die Tools für die Zusammenarbeit und Kommunikation in Echtzeit suchen. | Teams, die Wert auf strukturierte Roadmaps und Ideenmanagement legen. |

| Teams, die eine Integration mit einer Vielzahl von Anwendungen benötigen. | Organisationen, die erweiterte Analysen für die Produktentwicklung benötigen. |

| Verwaltung unterschiedlicher Workflows in verschiedenen Bereichen. | Ausrichtung der Produktentwicklung an strategischen Zielen. |

| Steigerung der Produktivität durch Features wie Aufgabenmanagement und Berichterstellung. | Teams, die von einem eigenen Space für die Erfassung und Organisation von Ideen profitieren. |

Was ist ClickUp?

Testen Sie ClickUp für das Projektmanagement, um operative Engpässe zu reduzieren ClickUp clickUp, die Alles-App für die Arbeit, ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform, die die Effizienz am Arbeitsplatz und die Zusammenarbeit verbessert. Sie bietet eine umfassende Suite von Tools, die Aufgaben, Kommunikation und Projektplanung in einer einzigen, anpassbaren Oberfläche zentralisieren.

Zu den wichtigsten Features der Plattform gehören Aufgabenmanagement, Echtzeit-Chat, Whiteboards, Zeiterfassung und die Zusammenarbeit mit Dokumenten, die alle integriert sind, um Arbeitsabläufe zu optimieren.

Dank ihrer Flexibilität können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wie Liste, Board und Kalender umschalten, um unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht zu werden.

Außerdem unterstützt ClickUp die Integration von über 1.000 Tools, darunter Google Drive, Zoom und Jira.

Wissenswertes: Der Begriff "Projektmanagement" wurde im Laufe des Zweiten Weltkriegs formalisiert Das Manhattan Projekt in den 1940er Jahren . Dieser groß angelegte Aufwand zur Entwicklung der Atombombe erforderte bahnbrechende Ansätze zur Organisation von Aufgaben, Teams und Zeitleisten.

ClickUp Features

Werfen wir einen Blick auf einige der besten Features von ClickUp. 📃

Feature #1: Funktionen für das Produktmanagement

Schnelle Nachverfolgung Ihrer Produktpläne mit ClickUp für das Produktmanagement ClickUp für das Produktmanagement stärkt Produktteams, vereinfacht Workflows und fördert die Innovation. Ausgestattet mit ClickUp Gehirn clickUp Brain beschleunigt Schlüsselprozesse wie Produktplanung, Dokumentation und Feedbackerfassung innerhalb einer einheitlichen Plattform.

Prompt ClickUp Brain

Das Produkt-Roadmapping-Feature bietet eine klare Sichtbarkeit laufender Initiativen und anstehender Aufgaben und gewährleistet die Ausrichtung des Teams.

Stellen Sie ClickUp Brain weitere Fragen zu Ihrer Produkt-Roadmap

Für eine Fitness App, die ein Feature zur Integration von Wearables entwickelt, könnte die Produkt-Roadmap Folgendes beinhalten:

Umfang definieren: Identifizieren Sie kompatible Geräte und die zu integrierenden Funktionen zur Nachverfolgung in Echtzeit

Identifizieren Sie kompatible Geräte und die zu integrierenden Funktionen zur Nachverfolgung in Echtzeit Prototyp und Tests: Entwickeln Sie einen Prototyp, stellen Sie eine Verbindung zu ausgewählten Wearables her und sammeln Sie Feedback von Beta-Benutzern

Entwickeln Sie einen Prototyp, stellen Sie eine Verbindung zu ausgewählten Wearables her und sammeln Sie Feedback von Beta-Benutzern Einführung des Features: Einführung der Integration mit Schulungsmaterial für Benutzer zur reibungslosen Einführung

Weiter, ClickUp Sprint ist eine solide tool für die Sprint Planung zum Einstellen von Terminen, Zuweisen von Punkten und Markieren von Prioritäten, um die Klarheit und die Verantwortlichkeit des Teams zu verbessern. Automatisieren Sie unfertige Arbeiten für Ihren nächsten Sprint und synchronisieren Sie die Entwicklung Ihres Teams mit externen Tools wie GitHub, Gitlab und Bitbucket.

Vereinfachen Sie das Sprint-Management mit ClickUp Sprint

Darüber hinaus können Sie mit dem vollständig anpassbaren Punktesystem Punkte aus Unteraufgaben sammeln, sie nach Mitarbeitern aufschlüsseln und sortieren, um Ihre Sprints auf einen Blick zu verfolgen.

Feature #2: Verwaltung von Software-Teams

Vereinfachen Sie den Entwicklungslebenszyklus mit ClickUp für Software Teams ClickUp für Software Teams beschleunigt die Entwicklungszyklen und verbessert die Zusammenarbeit im Team, damit Sie Software schneller und effizienter bereitstellen können.

Sein freigabe-Management funktionen ermöglichen es Teams, automatisierte Checklisten für die Bereitstellung zu erstellen und so sicherzustellen, dass keine kritischen Schritte wie QA-Reviews und die Aktivierung von Features übersehen werden.

Ein Beispiel: Ein Entwicklungsteam, das an einer neuen App-Aktualisierung arbeitet, kann ClickUp verwenden, um seine agilen Arbeitsabläufe zu verwalten. Das Team kann eine visuelle Roadmap mit den Zielen für die Sprints erstellen, Aufgaben mit klaren Abhängigkeiten zuweisen und das Backlog mit Kanban- oder Scrum-Boards verfolgen.

⚙️ Bonus: Wenn Sie mit neuen Teams oder Clients arbeiten, beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage für ein Kanban Board um schnell einen klaren Workflow zu etablieren.

Komplexe Projekte in der ClickUp Board View organisieren und übersichtlich kommunizieren Die ClickUp Board Ansicht ist eine dynamische und intuitive Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten, Fortschritte zu verfolgen und die Produktivität visuell zu steigern. Mit diesem flexiblen Tool können Sie Ihren Workflow in anpassbaren Spalten organisieren und Aufgaben per Drag-and-Drop-Funktion einfach durch verschiedene Phasen des Projekts verschieben.

Die Work-in-Progress Limits helfen dabei, die Anzahl der Aufgaben in jeder Phase zu regulieren, um Engpässe zu vermeiden und Teams zu ermutigen, Aufgaben zu beenden, bevor sie neue beginnen.

Mit dem ClickUp Gantt-Diagramm Prioritäten verwalten, Abhängigkeiten nachverfolgen und den Fortschritt des Projekts anzeigen

Darüber hinaus bietet die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht bietet eine konsolidierte Ansicht der Zeitleisten von Projekten über Spaces, Ordner, Listen, Aufgaben und Unteraufgaben hinweg, wodurch die Nachverfolgung und Verwaltung jedes Aspekts eines Projekts leichter zu handhaben ist.

Mit der intuitiven Drag-and-Drop-Funktion können Sie die Dauer von Aufgaben schnell ändern, Fristen neu zuweisen und Engpässe beseitigen und so sicherstellen, dass Projekte auf Kurs bleiben.

Spaßfakt: Henry Gantt schuf das Gantt Diagramm in den 1910er Jahren zur Nachverfolgung von Zeitplänen für Projekte. Auch heute noch ist dieses visuelle Planungstool ein Eckpfeiler des Projektmanagements.

Produkteinführung strategisch angehen visuell mit ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards sind ein solides Tool zur Rationalisierung von Brainstorming, Planung und Ideenumsetzung und damit ideal für Produkt- und Projektmanager.

Diese virtuellen Whiteboards fördern die Zusammenarbeit in Echtzeit und ermöglichen es Ihnen, kreative Konzepte in strukturierte Aufgaben umzuwandeln, ohne die App zu wechseln. Instanz können Sie zum Beispiel die Strategie einer bevorstehenden Produkteinführung als Karte idea board und konvertieren Sie dann jedes Element der Aktion einfach in ClickUp Aufgaben .

Außerdem können Benutzer dank der KI-Funktionen Text in Bilder umwandeln und überzeugende Präsentationen direkt auf dem Whiteboard erstellen.

Erhalten Sie visuelle Analysen, um fundierte Entscheidungen mit ClickUp Dashboards zu treffen ClickUp Dashboards helfen Benutzern, ihre Produktivität zu visualisieren und zu verwalten. Als personalisierte Befehlszentrale ermöglichen Dashboards Einzelpersonen und Teams die Priorisierung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Konzentration auf wichtige Ziele.

Sie können Dashboards mit verschiedenen Karten zur Anzeige von Schlüsselmetriken wie Status von Aufgaben, Zeitleisten für Projekte und Metriken für die Teamleistung an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Die Integration von visuellen Tools wie Diagrammen und Grafiken sorgt für eine zusätzliche Ebene des Engagements. So lassen sich Trends und Erkenntnisse im Laufe der Zeit leicht erkennen.

Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Chat ClickUp Chat kombiniert nahtlos Echtzeit-Messaging mit Aufgaben- und Projektmanagement auf einer einzigen Plattform. Verabschieden Sie sich vom Jonglieren mit mehreren Tools - Chat hält Ihre Unterhaltungen, Ideen und Fortschritte bei der Arbeit an einem Ort fest und sorgt für eine reibungslosere Zusammenarbeit und Produktivität.

Jede Liste, jeder Ordner und jeder Space in ClickUp verfügt über einen eigenen Kanal, der Diskussionen direkt mit den entsprechenden Projekten verknüpft.

Alle Aktualisierungen oder Änderungen, die im Kanal vorgenommen werden, werden automatisch im entsprechenden Arbeitsbereich angezeigt, so dass alle Beteiligten stets auf dem Laufenden sind.

ClickUp Gehirn im Chat

Mit ClickUp Brain erstellt Chat im Handumdrehen Aufgaben aus Nachrichten, automatisiert Zusammenfassungen von Unterhaltungen und holt sich schnell Antworten von Ihrem Arbeitsplatz.

Und was noch besser ist: Es lässt sich vollständig in Ihren Workspace integrieren, indem Sie Aufgaben verknüpfen, Updates synchronisieren und sogar SyncUps (Video- oder Audioanrufe) durchführen können.

Verbessern Sie die Verantwortlichkeit im Team mit ClickUp Assign Comments ClickUp Kommentare zuweisen ermöglicht es Ihnen, detailliertes Feedback zu geben und Teammitglieder direkt einzubinden, indem Sie sie in Aufgaben taggen. Mit @mentions können Sie Kollegen schnell benachrichtigen, wenn ihr Beitrag oder ihre Aktion erforderlich ist.

Wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem Produktteam zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Website richtig eingestellt ist, könnten Sie kommentieren: "@John Doe, bitte stellen Sie sicher, dass die Website für die mobile Ansicht optimiert ist Auf diese Weise wird das Team sofort benachrichtigt und kann sich umgehend um die Aufgabe kümmern, damit das Projekt nicht aus dem Ruder läuft.

Feature #5: Vorgefertigte anpassbare Vorlagen

Sie können aus ClickUp's Bibliothek mit über 1.000 gebrauchsfertigen Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle auswählen. Schauen wir uns einige an vorlagen für Produktstrategien :

ClickUp Produkt-Roadmap Vorlage

Die ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage ermöglicht die Nachverfolgung und das Freigeben einer Produkt-Roadmap, die Bereitstellung wöchentlicher Ausführungs-Updates für Stakeholder und die Veröffentlichung von notizen zur Veröffentlichung intern und extern. Sie können auch den Lebenszyklus der Produktentwicklung visualisieren, Aufgaben aufschlüsseln, Ressourcen zuweisen, Prioritäten setzen und den Fortschritt verfolgen.

Die ClickUp Produktanforderungen Dokument Vorlage hilft dabei, das Wer, Was, Warum, Wann und Wie der Entwicklung eines Produkts oder Features zu umreißen. Ähnlich ist die ClickUp Produktstrategie Vorlage strukturiert, plant und visualisiert Ihre Produktstrategie und hilft Ihnen dabei, klare Ziele festzulegen, Teams unter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen und alle Ihre Produktdaten zu organisieren.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Benutzer

🔍 Wussten Sie schon? Laut KPMG, 71% der Fachleute für Projektmanagement haben im vergangenen Jahr einen Anstieg der Nutzung von Collaboration-Software in ihren Unternehmen festgestellt. Diese Entwicklung macht deutlich, wie sehr sich Teams auf Technologie stützen, um in Verbindung zu bleiben und effizienter zu arbeiten.

Was ist Aha!?

über Aha! Aha! ist eine umfassende Software-Suite für die Produktentwicklung, die Teams bei der Erfassung von Ideen, der Erstellung visueller Roadmaps und der Berichterstellung über Fortschritte unterstützt. Brian de Haaff und Dr. Chris Waters gründeten die Plattform 2013 speziell für Produktmanager und Entwicklungsteams, die Strategie, Ausführung und Zusammenarbeit aufeinander abstimmen wollen.

Mit Integrationen für Tools wie GitHub, Trello und Slack lässt sich Aha! nahtlos mit bestehenden Workflows verbinden und ist damit eine vielseitige Wahl für agile Teams.

Aha! Features

Die vielseitige Suite von Aha! produktmanagement tools unterstützt das Management des Produktlebenszyklus von der Planung bis zur Ausführung auf strukturierte Weise. Schauen wir uns die wichtigsten Features an.

Feature #1: Roadmapping

Erstellen Sie Roadmaps für Ihr Projekt mit klar definierten Zielen

Aha! fungiert als roadmap-Software unterstützt Teams bei der Erstellung detaillierter Projekt-Roadmaps zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Ausrichtung der Arbeit an strategischen Zielen. Sie können Fortschritte nachverfolgen, Zeitleisten überwachen und sicherstellen, dass alle Aufgaben zu den Gesamtzielen beitragen.

Das spezielle Feature Aha! Roadmaps bietet verschiedene Ansichten, z. B. Portfolio Roadmaps für übergeordnete Pläne und Features Roadmaps für spezifische Aufgaben und Zeitleisten.

🔍 Wussten Sie schon? Die Größe des globalen Marktes für Projektmanagement wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15.7% von 2023 bis 2030 .

Feature #2: Ideenmanagement

Kundenideen und -feedback organisieren

Aha! bietet mit Aha! Ideas einen eigenen Space zum Sammeln und Organisieren von Ideen. Teams können Konzepte auf der Grundlage von Benutzer-Feedback priorisieren und KI-Tools zur Identifizierung von Mustern und Schlüsselthemen nutzen, um sicherzustellen, dass die Produktentwicklung auf die Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt ist.

Das Idea Management Portal sammelt Feedback und Vorschläge von Stakeholdern, Kunden oder Mitgliedern des Teams.

Aufgaben an der Produkt-Roadmap ausrichten

Aha! Develop unterstützt technische Teams, indem es ihre Arbeit direkt mit der Roadmap verbindet. Diese Integration stellt sicher, dass Entwicklungsaufgaben mit der allgemeinen Produktstrategie abgestimmt bleiben.

Außerdem enthält es Tools für die Berichterstellung, mit denen Teams den Fortschritt nachverfolgen und die Leistung anhand von anpassbaren Diagrammen und Tabellen analysieren können.

Feature #4: Dokumentenverwaltung

Erstellen Sie eine personalisierte Wissensdatenbank für Teams

Aha! Knowledge ist ein resource hub, der Teams in die Lage versetzt, ihre fähigkeiten im Produktmanagement und Erfolg bei Entwicklung und Innovation. Sie können ein Repository mit Best Practices, detaillierten Leitfäden und hilfreichen Tipps zusammenstellen, das Sie zur Verbesserung der strategischen Planung nutzen können.

Darüber hinaus können Sie alle Produktdokumente für Kunden und Kollegen freigeben, ein Produkt-Intranet einrichten, Inhalte gemeinsam erstellen und Inhalte mit KI entwerfen. Sie können den Versionsverlauf nachverfolgen und eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Wissensdatenbank veröffentlichen.

Aha! Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung basierend auf Features

ClickUp vs. Aha! Features im Vergleich

Auf der Suche nach dem bestes project management tool ist es wichtig, die Features zu berücksichtigen, die für Ihr Team am wichtigsten sind. Sowohl ClickUp als auch Aha! bieten robuste Funktionen, aber ihre Schwerpunkte und Stärken unterscheiden sich.

Vergleichen Sie ClickUp und Aha!, um herauszufinden, welche Plattform am besten zu den Anforderungen und Zielen Ihres Teams passt. 💁

Kriterien ClickUp Aha! Hauptfunktion Umfassendes Projektmanagement und Nachverfolgung von Aufgaben Strategische Planung und Product Road Mapping Anpassung Hochgradig benutzerdefinierbare Workflows und Status von Aufgaben Strukturierte Roadmaps mit limitierter Anpassungsmöglichkeit Aufgabenmanagement Erweiterte Abhängigkeiten von Aufgaben, wiederholende Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts Schwerpunkt: Priorisierung und Visualisierung der Roadmap Kollaborationswerkzeuge Kommentare, zugewiesene Aufgaben und Thread-Diskussionen Ideenmanagement und Erfassung von Kundenfeedback Berichterstellung und Analyse Detaillierte Berichte zur Produktivität und Zeiterfassung Erweiterte Analysefunktionen für die Produktplanung Integrationsmöglichkeiten Integriert sich in verschiedene Entwicklungstools, darunter Google Workspace und GitHub Integriert sich in Jira, Slack und andere alltägliche Tools Benutzeroberfläche Flexibles Layout zur Anpassung an die Arbeitsabläufe im Team Intuitive, auf das Produktmanagement ausgerichtete Benutzeroberfläche Zielgruppe Teams, die vielseitige project management tools benötigen Produktmanager, die sich auf die strategische Ausrichtung konzentrieren Preisstruktur Im Allgemeinen erschwinglicher mit einer kostenlosen Stufe Höhere Kosten mit stärkerem Fokus auf Premium-Features

ClickUp vs. Aha!

Benutzerdefinierte Optionen

Die benutzerdefinierte Anpassung spielt eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung Ihres Workflows. Sehen wir uns an, wie Sie die Tools von ClickUp und Aha! an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen können.

ClickUp

ClickUp bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Benutzer Workflows, Status von Aufgaben und Ansichten an ihre spezifischen Prozesse anpassen können. Diese Flexibilität macht es zu einem vielseitigen Tool, das sich an individuelle Bedürfnisse anpassen kann team Workflows und steigert die Produktivität.

Aha!

Während für Roadmaps und Berichterstellung benutzerdefinierte Anpassungen möglich sind, verfolgt Aha! einen strukturierteren Ansatz mit vordefinierten vorlagen für die Produktentwicklung . Es legt den Schwerpunkt auf Einfachheit und Ausrichtung auf Produktmanagement und Best Practices der Branche.

Gewinner: Es ist ClickUp! Es bietet verschiedene Optionen wie benutzerdefinierte Status für Aufgaben, maßgeschneiderte Workflows und personalisierte Ansichten, um den Workspace an einzigartige Prozesse anzupassen.

🔍 Wussten Sie schon? Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gab es keine formale Rolle als 'Projektleiter' . In der Regel leiteten Ingenieure oder Abteilungsleiter Projekte, bis sich das Projektmanagement durchsetzte.

Berichterstellung und Analytik

Berichterstellung und Analysen können den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, die Leistung eines Projekts zu verstehen. ClickUp und Aha! helfen Ihnen dabei, den Fortschritt nachzuverfolgen und zu analysieren.

ClickUp

ClickUp liefert umfassende Berichte, darunter Metriken zur Produktivität, integrierte Zeiterfassung und Analysen zu Aufgaben, mit denen Teams ihre Leistung effektiv überwachen und verbessern können.

Mit ClickUp Dashboards können Sie den internen und externen Fortschritt visualisieren und erhalten umfangreiche Möglichkeiten zur Berichterstellung.

Aha!

Aha ist auf fortschrittliche, auf die Produktplanung zugeschnittene Analysen spezialisiert, die es Produktmanagern ermöglichen, Fortschritte nachzuverfolgen und mit strategischen Zielen in Einklang zu bringen. Dies macht es ideal für eine fundierte Entscheidungsfindung im Produktmanagement.

🏆 Gewinner: Unentschieden! Sowohl ClickUp als auch Aha! zeichnen sich durch ihre Berichterstellung aus, auch wenn ihre Stärken auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet sind.

Integrationsmöglichkeiten

Die richtigen Integrationen können Ihren Workflow verbessern. Schauen wir uns an, wie ClickUp und Aha! bei der Verbindung mit Ihren bevorzugten Tools abschneiden.

ClickUp

ClickUp ist eine hervorragende Integrationslösung, die mit über 1.000 Anwendungen aus verschiedenen Bereichen verbunden werden kann. Das macht es zu einer hervorragenden Wahl für multifunktionale Teams, die verschiedene Tools verwenden.

Aha!

Aha legt den Schwerpunkt auf die Integration mit Entwicklungsplattformen und Tools, die speziell für das Produktmanagement entwickelt wurden. Dies gewährleistet einen soliden Support für die Produktstrategie, während es für umfassendere Anforderungen an das Projektmanagement weniger vielseitig ist.

Gewinner: Es ist ClickUp! Es übertrifft Aha! und bietet Verbindungen zu über 1.000 Anwendungen in verschiedenen Branchen.

ClickUp Vs. Aha! auf Reddit

Wir haben Reddit genutzt, um den Kampf zwischen ClickUp und Aha! zu beenden Obwohl es keinen speziellen Thread gibt, der die beiden Anwendungen vergleicht, haben wir die Ansichten der Benutzer zu den beiden Anwendungen analysiert.

Während die Benutzer Aha! für eine großartige Anwendung halten, sie beschweren sich über die Benutzeroberfläche :

_Mein Unternehmen verwendet es derzeit nur für das Idea-Portal, aber die Benutzeroberfläche ist wirklich veraltet. Die Konfiguration ist deshalb auch sehr mühsam Einige andere Rezensionen umfassen :

_Wir sind gerade dabei, es loszuwerden, zur Freude unseres gesamten PO/PM Teams. Tonnenweise auffällige Features, aber die meisten betreffen Nischenanwendungen. Die Integration mit Jira ist fehlerhaft und funktioniert nur, wenn sie will. Viele Diagramme, Karten und visuelle Darstellungen, die aber nur funktionieren, wenn man den gesamten Planungsprozess auf die Aha-Methode umschreibt, sehr wenig Flexibilität

Auf der anderen Seite, usersthink ClickUp hat außergewöhnliche Features aber mit einer Lernkurve:

_Es ist definitiv ein robustes tool, aber ich muss zugeben, dass die Lernkurve sehr hoch ist. Ich habe eine Weile gebraucht, um es so einzustellen, wie ich es wollte, aber als ich es einmal erledigt hatte, war es wirklich einfacher, Projekte zu verwalten und mit meinem Team zusammenzuarbeiten Benutzer empfehlen auch den Wechsel :

Was ich an ClickUp mag, ist im Grunde das, was sie vermarkten: eine App für alles. Ich mag den Grad der Anpassung der Aufgabenverwaltung und die Kanban Boards sind auch ziemlich solide. Sie haben vor kurzem eine große Verbesserung des Chats veröffentlicht, so dass wir auch Slack ersetzen

Welches Projektmanagement tool hat die Nase vorn?

Die Ergebnisse sind da, und wir haben unseren Champion! 👑

Im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ClickUp und Aha! geht ClickUp als der ultimative Gewinner für moderne Produktmanagement Teams hervor.

Aha! ist mit seiner spezialisierten Karte und seinem Strategiefokus gut auf Produktmanager zugeschnitten. Sein starrer Ansatz und sein engerer Anwendungsbereich machen es jedoch schwierig, die Anforderungen von funktionsübergreifenden Teams und unterschiedliche Workflows.

ClickUp hingegen hilft Ihrem Team mit seinen Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, seiner unübertroffenen Anpassungsfähigkeit, den umfassenden Integrationsmöglichkeiten und einer Reihe von Features, mühelos zu skalieren.

Sind Sie bereit, die Art und Weise, wie Ihr Team arbeitet, zu revolutionieren? Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos! ✅