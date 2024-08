die 10 besten Aha! Alternativen für die Produktentwicklung im Jahr 2024

Das Jonglieren mit Produktideen zwischen haufenweise E-Mails und Klebezetteln kann eine Herausforderung sein, ganz klar. Und wenn Ihr gesamtes Team im selben Boot sitzt, fühlen sich Fristen wie bewegliche Ziele an.

Aus diesem Grund werkzeuge für die Produktentwicklung können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass Ihre Ideen und Ihr Team auf der gleichen Seite stehen.

Aha! ist ein solches Tool, vollgepackt mit Funktionen für verwaltung von Produktstrategien , Roadmaps, Teamzusammenarbeit und Kundenfeedback. Aber es ist keine Einheitslösung für alle. Es gibt keine kostenlose Version, die kostenpflichtigen Pläne sind teuer, und neue Benutzer, die ein einfaches Tool suchen, können damit überfordert sein.

Wenn Aha! also nicht das Richtige für Sie ist, haben wir eine Liste der 10 besten Alternativen zu Aha! zusammengestellt, um den Produktentwicklungsprozess zu erleichtern und Ihre Ideen auf den Weg zu bringen. Schauen wir sie uns an, um das Richtige für Sie zu finden.

Worauf sollten Sie bei Aha achten! Alternativen?

Bei der Entscheidung für die richtige Aha! Alternative zur Rationalisierung Ihrer produktentwicklungsprozesse bewerten Sie, wie Ihre Optionen in den folgenden Bereichen abschneiden:

Benutzerfreundlichkeit: Sie wollen eine Produktmanagement-Plattform, die einfach zu bedienen ist. Auf diese Weise spart sie jedem in Ihrem Team Zeit und Kopfschmerzen

Sie wollen eine Produktmanagement-Plattform, die einfach zu bedienen ist. Auf diese Weise spart sie jedem in Ihrem Team Zeit und Kopfschmerzen Funktionen: Das Tool muss alles bieten, was Sie brauchen, z. B. Roadmapping, Aufgabenverwaltung und Verwaltung von Benutzerfeedback

Das Tool muss alles bieten, was Sie brauchen, z. B. Roadmapping, Aufgabenverwaltung und Verwaltung von Benutzerfeedback Anpassung: Das Leben ist einfacher, wenn Sie ein Tool an den Arbeitsablauf Ihres Teams anpassen können. Entscheiden Sie sich also für eine der Alternativen, mit denen Sie benutzerdefinierte Felder, Ansichten, Vorlagen und Dashboards an Ihren Stil anpassen können 🤩

Das Leben ist einfacher, wenn Sie ein Tool an den Arbeitsablauf Ihres Teams anpassen können. Entscheiden Sie sich also für eine der Alternativen, mit denen Sie benutzerdefinierte Felder, Ansichten, Vorlagen und Dashboards an Ihren Stil anpassen können 🤩 Integrationen: Ihr neues Tool sollte sich nahtlos in Ihr technisches System einfügen, damit Sie weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen Anwendungen und der Übertragung von Daten verbringen müssen

Ihr neues Tool sollte sich nahtlos in Ihr technisches System einfügen, damit Sie weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen Anwendungen und der Übertragung von Daten verbringen müssen Zusammenarbeit: Die Entwicklung eines Produkts ist ein Teamspiel, also wählen Sie ein Tool, das die Bearbeitung in Echtzeit, die Kommunikation und das Brainstorming erleichtert

Die Entwicklung eines Produkts ist ein Teamspiel, also wählen Sie ein Tool, das die Bearbeitung in Echtzeit, die Kommunikation und das Brainstorming erleichtert Support: Wählen Sie ein Tool mit umfassender Dokumentation und einem reaktionsschnellen Support-Team, das bei Bedarf Hilfe leistet

Wählen Sie ein Tool mit umfassender Dokumentation und einem reaktionsschnellen Support-Team, das bei Bedarf Hilfe leistet Preisgestaltung: Das Tool sollte die wichtigsten Funktionen, die Sie benötigen, zu einem Preis bieten, der sich lohnt 💰

Die 10 besten Aha ! Alternativen für das Jahr 2024

Es gibt eine ganze Reihe von Alternativen zu Aha!, aber wir haben sie auf die 10 besten reduziert, um Ihnen die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Jede hat einzigartige Funktionen, die für Ihren Anwendungsfall sehr gut geeignet sein könnten. Schauen wir sie uns genauer an.

Planen Sie mehrere Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten und priorisieren Sie alles in Ihrer eigenen Projektzeitleiste mit der Zeitleistenansicht in ClickUp

ClickUp ist eine der besten Projektmanagement-Tools für die Gestaltung Ihrer produktvision und Ihr Team dazu zu bringen, sie zu verwirklichen. Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort, sondern auch auf die begeisterten benutzer-Bewertungen sagen alles.

Es gibt Hunderte von Vorlagen, wie zum Beispiel die ClickUp Produktstrategie-Vorlage , um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Verwenden Sie diese Vorlage, um eine Liste der zu bearbeitenden Produktfunktionen zu erstellen. Sie können auch das Formular zum Einreichen von Features anpassen, um Produktideen von Ihrem Team, Ihren Kunden und anderen Stakeholdern zu sammeln. 📝

ClickUp hat einen Look für jede Stimmung. Bevorzugen Sie die Darstellung von Funktionen in einer Roadmap? Mit der Gantt-Ansicht sind Sie bestens bedient. Stehen Sie mehr auf einen visuellen Ablauf? Dann ist die Kanban-Ansicht Ihr Freund. Und wenn Sie das gute alte Tabellenkalkulationsformat mögen, ist die Tabellenansicht genau das Richtige für Sie.

Wenn es an der Zeit ist, das Team zusammenzubringen, sind ClickUp Docs und Whiteboards perfekt für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Um die Konversation am Laufen zu halten, nutzen Sie die Chat- und Aufgabenkommentarbereiche für Check-Ins und Updates.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Aha! Ersatz sind, der von den Grundlagen bis hin zu den komplexeren Dingen alles abdeckt, ist ClickUp Ihr Flaschengeist - bereit, alle Ihre Wunschfunktionen in einem Paket zu erfüllen! 🧙‍♀️

Beste Eigenschaften von ClickUp

Verbindung mit mehr als 1.000 Drittanbieter-Anwendungen

Verwenden Sie ClickUp im Web, auf dem Desktop und auf mobilen Geräten

Nutzen Sie ClickUp AI, um die Produktforschung zu beschleunigen, qualitatives Feedback zusammenzufassen und Besprechungsnotizen in Aufgaben zu verwandeln ✅

Richten Sie Automatisierungen ein, um sich wiederholende Aufgaben wie das Hinzufügen von Empfängern zu einer Aufgabe, das Aktualisieren des Aufgabenstatus und das Versenden von Erinnerungen zu erledigen

Visualisierung von Produktzielen, Aufgabenfortschritt und Teamauslastung mit benutzerdefinierten Dashboards

KlickUp Einschränkungen

Der kostenlose Plan verfügt nicht über Formulare und ClickUp AI

Es dauert eine Weile, bis man alle Funktionen kennengelernt hat (aber wenn man das geschafft hat, läuft es wie geschmiert)

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Roadmunk

über Roadmunk Roadmunk ist roadmapping-Software zum Entwerfen und Weitergeben schöner Roadmaps. Wählen Sie einfach eine Vorlage aus, bearbeiten Sie den Inhalt und kodieren Sie die Roadmap-Elemente farblich nach Status. 🎨

Roadmunk rechnet pro Redakteur und Monat ab. Außerdem können bis zu 10 Redakteure Roadmaps kostenlos ansehen und kommentieren. Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen und erschwinglichen Alternative zu Aha! sind, könnte Roadmunk genau das Richtige für Sie sein.

Roadmunk Beste Eigenschaften

Nutzen Sie das Wert/Aufwand- oder RICE-Framework (Reach, Impact, Confidence, and Effort), um Ideen für Ihre Roadmap zu priorisieren

Visualisieren Sie Roadmaps mit den Ansichten Timeline und Swimlane

Teilen Sie Roadmaps als interaktive HTML-Dateien, PNG-Dateien und passwortgeschützte URLs

Integration mit neun Drittanbieteranwendungen, darunter Jira, Azure DevOps, GitHub und GitLab

Roadmunk Einschränkungen

Eine monatliche Abrechnung ist nicht möglich - die Preise gelten pro Monat, die Abrechnung erfolgt jedoch jährlich

Die mobile App hat eine eingeschränkte Funktionalität

Nutzer berichten, dass sie bei großen und detaillierten Fahrplänen sehr langsam wird

Roadmunk Preise

Starter: $19/Monat (einzelner Redakteur)

$19/Monat (einzelner Redakteur) Geschäftskunden: 49 $/Monat pro Redakteur

49 $/Monat pro Redakteur Professionell: $99/Monat pro Redakteur

$99/Monat pro Redakteur Unternehmen: Kontakt für Preise

Roadmunk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (90+ Bewertungen)

4.0/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

3. Produkttafel

über Produktkartei Productboard ist ein weiteres Roadmapping-Tool zur Visualisierung von Produktzeitplänen und zur Rationalisierung der Ausführung. Beginnen Sie bei Null oder wählen Sie aus vorlagen für die Produkteinführung wie z. B. den Sprintplan, den monatlichen Start, den Freigabeplan und den Kanban-Fahrplan.

Bei Productboard werden Sie pro "Roadmap-Macher" abgerechnet - Benutzer mit dieser Rolle können Roadmaps erstellen, bearbeiten und teilen. In der Zwischenzeit können "Betrachter" die Roadmaps nur sehen, und "Mitwirkende" dürfen Kommentare hinterlassen. 💬

Produktübersicht Beste Eigenschaften

Der Zugang ist für eine unbegrenzte Anzahl von Betrachtern und Mitwirkenden auf allen Plänen kostenlos

Hinzufügen von Formeln zur Berechnung von Prioritätswerten für Produktideen

Exportieren Sie Roadmaps als PDF- oder PNG-Dateien

Verbindung mit beliebten SaaS-Anwendungen wie Slack, Microsoft Teams, Jira und Zapier

Productboard Einschränkungen

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar, nur eine 15-tägige Testversion

Kritiker weisen darauf hin, dass die Plattform manchmal Verzögerungen und Synchronisierungsprobleme aufweist

Productboard Preise

Essentials: $25/Monat pro Hersteller

$25/Monat pro Hersteller Pro: $60/Monat pro Hersteller

$60/Monat pro Hersteller Scale: $100/Monat pro Maker (nur jährliche Abrechnung)

$100/Monat pro Maker (nur jährliche Abrechnung) Unternehmen: Kontakt für Preise

Produktübersicht Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (230+ Bewertungen)

4.3/5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (140+ Bewertungen)

4. Miro

über Miro Miro ist ein Whiteboarding-Tool für die Verwaltung der Produktentwicklung auf einer unendlichen und kollaborativen Leinwand. Es ist vollgepackt mit Text, Stift, Formen, Haftnotizen und mindmap werkzeuge für die Planung, die Analyse von Kundenbedürfnissen und die Skizzierung von Produktideen. ✍️

Mit Miro erhalten Sie Zugang zu Hunderten von Design-, Softwareentwicklungs- und produktmarketing-Vorlagen aus der eigenen Bibliothek und Miroverse, der gemeinschaftsbasierten Vorlagenbibliothek von Miro.

Außerdem, wenn Ihr Team gerne selbst Hand anlegt kreatives Brainstorming sitzungen ist Miro die perfekte Spielwiese, um Ihre Produktvision zum Leben zu erwecken. ✨

Miro beste Eigenschaften

Laden Sie Bilder, Videos und Dateien auf Ihre Leinwand hoch

Entwerfen Sie Produkt-Mockups mit Wireframes und Symbolen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie @mentions, Abstimmungen und Videochats nutzen

Gruppieren Sie Canvas-Boards in Projekte für eine übersichtliche Organisation und schnellen Zugriff

Miro Einschränkungen

Der kostenlose Plan ist auf drei bearbeitbare Tafeln beschränkt

Dem Tool fehlt eine umfassendeaufgabenverwaltung funktionen

Nutzer berichten, dass die Navigation auf großen Tafeln in der mobilen App langsam und fehlerhaft ist

Miro Preise

Kostenlos

Starter: $10/Monat pro Mitglied

$10/Monat pro Mitglied Geschäftskunden: $20/Monat pro Mitglied

$20/Monat pro Mitglied Unternehmen: Kontakt für Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5,200+ Bewertungen)

4.8/5 (5,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,400+ Bewertungen)

5. Asana

über Asana Asana ist ein Projektmanagement-Tool für die Organisation und Zusammenarbeit an Produktplänen. Unterteilen Sie Projekte in Aufgaben, erstellen Sie Aufgabenabhängigkeiten und visualisieren Sie projektzeitpläne mit Gantt-Diagrammen.

Neben den Gantt-Diagrammen können Sie zwischen den Ansichten Liste, Kanban, Zeitleiste und Kalender wechseln, um Ihr Projekt so zu sehen, wie es für Sie am besten ist. Obwohl Asana im Vergleich zu anderen Aha!-Alternativen eine Menge cooler Funktionen in seine intuitive Benutzeroberfläche packt, ist es für Teams mit knappem Budget möglicherweise nicht so gut geeignet. 💸

Asana Beste Funktionen

Speichern Sie Ihre Projektansichten als Vorlage zur späteren Verwendung

Filtern Sie Ihren Posteingang nach @Merkungen, zugewiesenen Aufgaben und Nachrichten von einer bestimmten Person

Zugriff auf Asana über das Web, Mac, Windows, iOS- und Android-Geräte

Integration mit über 270 Apps, darunter Dropbox, Outlook, Google Calendar und Zapier

Asana Einschränkungen

Der kostenlose Plan ist auf drei Ansichten beschränkt: Liste, Board und Kalender

Es ist nicht möglich, eine Aufgabe mehreren Teammitgliedern zuzuweisen

Einige Nutzer sagen, der Kundensupport sei nicht zuverlässig

Asana Preise

Kostenlos

Starter: $13.49/Monat pro Benutzer

$13.49/Monat pro Benutzer Fortgeschrittene: $30.49/Monat pro Benutzer

$30.49/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,500+ Bewertungen)

4.3/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,300+ Bewertungen)

6. Notion

über Begriff Notion ist ein produktivitätswerkzeug das Notizen, Aufgabenverwaltung und Datenbanken in einem einzigen Bereich vereint. Dies macht es ideal für die Erfassung von Produktideen, die Erstellung von Unternehmens-Wikis und die Überwachung Ihrer Produktpläne.

Visualisieren Sie Roadmaps in den Ansichten Tabelle, Tafel, Zeitleiste, Kalender und Galerie. Und wenn Sie an Dokumenten arbeiten, können Sie Bilder, Videos und Codeschnipsel hinzufügen.

Es dauert zwar eine Weile, sich an Notion zu gewöhnen, aber es gibt über 300 vorlagen für die Produktentwicklung um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen. Wenn Sie also ein einzelner Produktmanager oder ein kleines Produktteam sind, das seine Projekte und Dokumente an einem Ort aufbewahren möchte, sollten Sie Notion ausprobieren. 💪

Notion beste Eigenschaften

Zugang zu den wichtigsten Funktionen mit dem großzügigen kostenlosen Plan

Vorrangiger Support für alle kostenpflichtigen Angebote

Zusammenarbeit mit Ihrem Team über Echtzeit-Bearbeitung, Kommentare und @mentions

Nutzen Sie die Filter-, Sortier- und Gruppenoptionen, um individuelle Ansichten von Produkt-Roadmaps zu erstellen

Einschränkungen bei der Nutzung

Neulinge müssen möglicherweise eine steile Lernkurve durchlaufen

Einige Bewertungen besagen, dass es bei der Arbeit an großen Dokumenten und Roadmaps langsam wird

Notion Preise

Kostenlos

Plus: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,000+ Bewertungen)

4.7/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

7. ProduktPlan

über ProduktPlan ProductPlan ist ein Produktmanagement-Tool für die Erstellung von Roadmaps und die Überwachung ihrer Umsetzung. Halten Sie Produktideen im Parkplatzbereich fest, verwenden Sie das Nutzen-Kosten-Bewertungsmodell, um die besten Ideen auszusortieren, und setzen Sie diese Top-Ideen auf Ihre Roadmap.

Mit ProductPlan können Sie unbegrenzt viele Roadmaps für alle Pläne erstellen und sie in den Ansichten Zeitleiste, Liste und Tabelle anzeigen, je nachdem, was Ihnen am besten gefällt. Außerdem können Sie mithilfe von Filtern benutzerdefinierte Ansichten für verschiedene Zielgruppen erstellen und so sicherstellen, dass jeder auf dem Laufenden ist.

ProduktPlan Beste Funktionen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team über Kommentare zusammen

Visualisieren Sie mehrere Roadmaps in einer einzigen Ansicht

Exportieren Sie Roadmaps als PNG-, PDF- und XLS-Dateien

Teilen Sie Roadmaps mit einer unbegrenzten Anzahl von Betrachtern für Produktfeedback (ohne zusätzliche Kosten)

ProduktPlan Einschränkungen

Es gibt keinen kostenlosen Plan, nur eine 14-tägige Testversion

Pläne werden jährlich abgerechnet

Der Starter-Plan sperrt den Zugang zur Portfolio-Ansicht, API und Zapier

ProduktPlan Preise

Basic: $39/Monat pro Redakteur

$39/Monat pro Redakteur Professional: $79/Monat pro Redakteur

$79/Monat pro Redakteur Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ProduktPlan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (140+ Bewertungen)

4.4/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

8. Montag.com

über Montag Monday ist eine Arbeitsmanagementlösung für die Verwaltung mehrerer Projekte und die Zusammenarbeit im Team. Es verfügt über eine intuitive und farbenfrohe Oberfläche, die die Einrichtung und den sofortigen Einsatz erleichtert.

Sie können problemlos Daten aus Tools wie Excel, Google Sheets, Asana, Trello, Basecamp und Jira importieren, was den Umstieg auf Monday erleichtert. Im Gegensatz zu den meisten Aha!-Alternativen müssen Sie "Plätze" für Ihr Team in Gruppen von drei, fünf, 10 usw. kaufen.

Wenn Sie also sechs Personen in Ihrem Team haben, müssen Sie für 10 Plätze bezahlen. Während dies für Start-ups und kleine Unternehmen vielleicht nicht ideal ist, könnte es für schnell wachsende Unternehmen und Großunternehmen die perfekte Lösung sein.

Monday.com beste Eigenschaften

Visualisieren Sie Projekte mit den Ansichten Tabelle, Kanban-Tafel, Karten, Zeitleiste, Gantt-Diagramm und Kalender

Richten Sie Projekt-Baselines in der Gantt-Ansicht ein, um Abweichungen bei der Ausführung von Projekten zu verfolgen

Teilen Sie Ihren Arbeitsstatus mit, um Teammitglieder zu informieren, egal ob Sie von zu Hause aus, in der Pause oder außerhalb des Büros arbeiten 🏖️

Zugang zum 24/7-Kundensupport per Live-Chat und E-Mail für die kostenlosen und kostenpflichtigen Tarife

Monday.com Einschränkungen

Der kostenlose Plan ist auf zwei Teammitglieder und drei Projekttafeln beschränkt

Zeitleiste, Kalender und Gantt-Ansichten sind nur in höheren Versionen verfügbar

Es gibt keine In-App-Chat-Funktion

Monday.com Preise

Kostenlos

Basic: $10/Monat pro Platz

$10/Monat pro Platz Standard: $12/Monat pro Platz

$12/Monat pro Platz Pro: $20/Monat pro Platz

$20/Monat pro Platz Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,800+ Bewertungen)

4.7/5 (9,800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,400+ Bewertungen)

9. Bienenstock

über Hive Hive ist ein benutzerfreundliches Projektmanagement-Tool, mit dem sich der gesamte Lebenszyklus eines Produkts von Anfang bis Ende überwachen lässt. Es bündelt Aufgabenmanagement, Ressourcenverwaltung und Tools für die Zusammenarbeit im Team in einem Tool.

Sie können Ihre Projekte in Aufgaben und Teilaufgaben unterteilen, diese Ihrem Team zuweisen und Fristen setzen. So bleibt die Arbeit organisiert und jeder weiß, was zu tun ist. 🧑‍💻

Während die Preispläne von Hive auf den ersten Blick erschwinglich erscheinen, müssen wichtige Funktionen wie Ziele, Analysen und Automatisierungen als Add-ons erworben werden.

Die besten Funktionen von Hive

24/7-Support bei kostenlosen und kostenpflichtigen Tarifen

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team über Direkt- oder Gruppennachrichten

Aktivieren Sie den Fokusmodus, um Benachrichtigungen stumm zu schalten, während Sie Ihre Arbeit erledigen

Erhalten Sie eine Übersicht über alle Ihre Projekte und deren Status auf einen Blick

Einschränkungen von Hive

Der kostenlose Plan schränkt den Zugriff auf benutzerdefinierte Felder, wiederkehrende Aufgaben und mehrere Beauftragte pro Aufgabe ein

Die mobile App hat eine eingeschränkte Funktionalität

Hive Preise

Kostenlos

Teams: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (490 Bewertungen)

4.6/5 (490 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (194 Bewertungen)

10. Wrike

über Wrike Wrike ist eine weitere projektmanagementsoftware die Ihre Projekte organisiert und die Zusammenarbeit reibungsloser gestaltet. Sie verfügt über 80 anpassbare Vorlagen für den Start Ihrer Projekte mit Ansichtsoptionen wie Liste, Tafel, Tabelle, Gantt-Diagramm und Kalender, um den Fortschritt der Projekte zu verfolgen. 📈

Ähnlich wie Monday hat auch Wrike ein Preismodell pro Gruppe. Wenn Ihr Team aus bis zu 30 Personen besteht, kaufen Sie Plätze in Fünfergruppen. Für Teams von 30 bis 100 Personen sind es 10er-Gruppen und für große Teams über 100 Personen sind es 25er-Gruppen. Je nach Größe Ihres Teams zahlen Sie möglicherweise für Plätze, die Sie nicht benötigen.

Die besten Funktionen von Wrike

Gemeinsame Anfrageformulare zum Sammeln neuer Funktionsanfragen

Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit manuell oder mit dem In-App-Timer ⏰

Benutzerdefinierte Dashboards erstellen, um den Projektfortschritt und die Arbeitsbelastung des Teams zu verfolgen

Synchronisierung mit über 400 Anwendungen für Cloud-Speicher, Videokonferenzen, Kommunikation und Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

Einschränkungen von Wrike

Der kostenlose Plan sperrt den Zugriff auf benutzerdefinierte Felder und Status, Kalender- und Gantt-Ansichten, Dashboards und Automatisierungen

Wrike Business und höhere Pläne werden jährlich abgerechnet

Es gibt keine integrierte Chat-Funktion

Wrike Preise

Kostenlos

Team: $9,80/Monat pro Benutzer

$9,80/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $24,80/Monat pro Benutzer

$24,80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (3,500+ Bewertungen)

4.2/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,500+ Bewertungen)

Bessere Produkte ohne Stress bauen

Jedes dieser Tools hat einzigartige Stärken und Preismodelle, die für Ihr Produktentwicklungsteam besser geeignet sein könnten. Die richtige Wahl trägt viel dazu bei, Ihr Team zu organisieren und Ihre Produktivität zu steigern produktmanagement-Fähigkeiten und die Gewährleistung eines reibungslosen Projektablaufs.

Wenn Sie noch unsicher sind, welche Produktmanagement-Software die beste Alternative ist, können Sie mit ClickUp nichts falsch machen: Es lässt sich an verschiedene Teamanforderungen, Projektmanagementstile und Projektgrößen anpassen. Im Grunde genommen ist es egal, wie Sie Ihre Arbeit strukturieren, ClickUp kann sie unterstützen.

Möchten Sie ClickUp ausprobieren? Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto noch heute!