So führen Sie die Nachverfolgung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit effizient durch

Keine Zeit für „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“. Ich bin spät dran, ich bin spät dran, ich bin spät dran!

Keine Zeit für „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“. Ich bin spät dran, ich bin spät dran, ich bin spät dran!

Wer hat das nicht schon einmal so empfunden?

Angenommen, Sie sind Teil eines Marketingteams, das unter Zeitdruck an einer Produkteinführung arbeitet. Alles scheint gut zu laufen, bis Sie eine Frist verpassen. Eine verpasste Frist führt zur nächsten, und plötzlich ist Ihre gesamte Kampagne in Gefahr – wie bei einer Reihe umfallender Dominosteine.

Effektive Tools zur Zeiterfassung können Ihnen dabei helfen, Aufgaben zu organisieren und sicherzustellen, dass Ihre Arbeitsprojekte und privaten Aufgaben im Zeitplan bleiben. Sie können erkennen, welcher Aufwand am wirkungsvollsten ist und welche Faktoren den Fortschritt Ihrer Aufgaben beeinträchtigen könnten.

Sind Sie bereit zu erfahren, wie Sie die Zeiterfassung für Aufgaben und Projekte effektiv durchführen können? Dann lassen uns gleich loslegen.

Warum Zeiterfassung wichtig ist

Zeiterfassung leistet weit mehr als nur eine Steigerung der Produktivität. Sie zeigt auf, welche privaten und beruflichen Aufgaben zum Erfolg beitragen und welche lediglich unnötige Arbeit sind, die eliminiert oder durch Automatisierung ersetzt werden kann. Hier sind einige der Vorteile der Zeiterfassung:

Produktivitätsüberwachung

Die Nachverfolgung der für einzelne Aufgaben auf Ihrer To-do-Liste aufgewendeten Zeit hilft Ihnen dabei, genau zu erkennen, wo Ressourcen eingesetzt werden. So werden Ineffizienzen sichtbar, und Sie können sich auf Aktivitäten mit hoher Priorität konzentrieren, die den Fortschritt vorantreiben.

Wenn Sie genau wissen, wie viel Zeit in jede Aufgabe fließt, können Ihre Team-Mitglieder ihre Workload besser bewältigen. Wenn Team-Mitglieder verstehen, wie ihre Zeit verteilt ist, können sie ihre Aufgaben effektiver verwalten, Burnout vermeiden und letztendlich ihre Arbeitszufriedenheit steigern.

Eine gute Software für die Zeiterfassung kann Ihnen dabei helfen, den Einstieg zu finden.

Ressourcenzuweisung

Eine genaue Zeiterfassung liefert Ihnen die Daten, die Sie für die Planung zukünftiger Projekte benötigen.

Nehmen wir an, Sie sind Projektmanager und leiten ein Team für die Produktentwicklung. Mithilfe einer Software für die Zeiterfassung stellen Sie fest, dass die Testphase regelmäßig länger dauert als geplant. In diesem Fall wissen Sie, dass Sie beim nächsten Mal mehr Ressourcen einplanen müssen.

Eine effektive Ressourcenzuweisung hilft dabei, Projekte im Zeitplan zu halten, ohne Ihr Team zu überlasten.

Verantwortlichkeit

Die Zeiterfassung fördert die Verantwortlichkeit, indem sie aufzeigt, wer an welchen Aufgaben gearbeitet hat und wie lange. Diese Transparenz hilft Ihnen, Leistungsträger in Ihrem Team zu erkennen, Probleme anzugehen und sicherzustellen, dass jeder einen fairen Beitrag zum Aufgabenmanagement leistet.

Als Beispiel kann man sagen, dass ein Team-Mitglied regelmäßig längere Arbeitszeiten verzeichnet, was darauf hindeuten kann, dass es überlastet ist. Durch die Umverteilung seiner Aufgaben oder die Anpassung von Fristen können Sie für eine gerechtere Verteilung des Workloads sorgen und so ein gesünderes Arbeitsumfeld für alle schaffen.

6 verschiedene Methoden zur Nachverfolgung der Zeit bei Aufgaben

Die Nachverfolgung der Zeit im Projektmanagement kann manuell, durch Automatisierung oder als Kombination aus beidem erfolgen.

Die Wahl der richtigen Methode für die Zeiterfassung hängt vom Workflow Ihres Teams, der Art des Projekts und der erforderlichen Genauigkeit ab. Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Lassen Sie uns diese gemeinsam erkunden.

1. Manuelle Zeiterfassung

Bei der manuellen Zeiterfassung erfassen Mitarbeiter die für einzelne Aufgaben aufgewendete Zeit, indem sie Timesheets oder Tabellen ausfüllen.

Vorteile:

Einfach und ohne spezielle tools

Anpassbar an spezifische Bedürfnisse

Keine Abhängigkeit vom Internet oder von Software

Kosteneffizient

Nachteile:

Anfällig für menschliche Fehler und Vergesslichkeit

Die Pflege ist zeitaufwändig, insbesondere bei großen Teams

Die Zeit, die für kleinere, sich wiederholende Aufgaben aufgewendet wird, wird möglicherweise nicht genau nachverfolgt

Schwierigkeiten bei der Analyse und Berichterstellung

2. Timer-Apps

Diese Apps verfügen über Start- und Stopp-Timer für die Arbeit an Aufgaben. Sie ermöglichen es Ihnen, Zeiteinträge nach Projekten, Clients oder Tags zu kategorisieren. Beispiele hierfür sind Toggl, Clockify, Harvest usw.

Vorteile:

Präzise Nachverfolgung durch Echtzeit-Protokollierung

Erstellt automatisch Berichte und liefert Einblicke

Lässt sich in Tools für Projektmanagement integrieren

Nachteile:

Es erfordert Disziplin, Timer zu starten und zu stoppen

Kann ablenkend wirken, wenn häufig zwischen Aufgaben gewechselt wird

Einige Features sind kostenpflichtigen Plänen vorbehalten

3. Automatisierte Zeiterfassung

Sie können Softwaretools mit integrierten Timern nutzen, um Ihre Arbeitstätigkeiten zu überwachen und die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit automatisch zu erfassen. Dies erleichtert die Zeiterfassung erheblich und führt zu präzisen Ergebnissen bei der Berichterstellung. Die automatische Zeiterfassung kann dazu genutzt werden, zeitraubende Aktivitäten und sich wiederholende Aufgaben zu identifizieren.

Vorteile:

Automatische Nachverfolgung, weniger manueller Aufwand

Bietet detaillierte Einblicke in die Produktivität

Hilft dabei, zeitraubende Aktivitäten zu identifizieren

Nachteile:

Möglicherweise ist zur Gewährleistung der Genauigkeit eine manuelle Anpassung erforderlich

Wenn dies nicht transparent umgesetzt wird, könnten einige Mitarbeiter dies als Eingriff in ihre Privatsphäre empfinden

Aufgaben können falsch kategorisiert werden, wenn die Konfiguration nicht korrekt ist

Ist mit einer steilen Lernkurve verbunden

3. Timesheet

Mitarbeiter oder Teammitglieder erfassen ihre Arbeitszeiten täglich oder wöchentlich in einem gemeinsamen Dokument oder tool. Timesheets werden in Unternehmen häufig für die Lohnabrechnung und Rechnungsstellung verwendet.

Vorteile:

Nützlich für die Nachverfolgung abrechnungsfähiger Stunden

Ideal für die teamweite Verantwortlichkeit

Kann in Personal- und Lohnabrechnungssysteme integriert werden

Nachteile:

Basiert auf der Berichterstellung, was zu Ungenauigkeiten führt

Das kann mühsam und bürokratisch wirken

Nicht ideal für die Echtzeit-Nachverfolgung

🎯Lesen Sie auch: Google Tabellen-Vorlagen für die tägliche Verfolgung von Aufgaben

4. Kalender-basierte Nachverfolgung

Probieren Sie den ClickUp-Kalender aus Visualisieren Sie Ihren Zeitplan in Echtzeit mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

Mithilfe eines Kalenders können Teams Zeiträume im Voraus planen oder nachträglich erfassen. Kalenderereignisse können auch als Protokoll der erledigten Arbeit dienen.

Vorteile:

Hilft bei der effizienten Planung der Arbeit

Einfache Visualisierung der Zeitnutzung

Ideal für alle, die sich an strukturierte Zeitpläne halten

Nachteile:

Weniger präzise bei der Nachverfolgung von Unterbrechungen und Multitasking

Es erfordert Disziplin, die Zeit genau zu erfassen

Bietet keine automatisierten Berichte oder Analysen

5. Biometrische und hardwarebasierte Nachverfolgung

Diese Methode der Zeiterfassung wird für die Anwesenheitserfassung und die Nachverfolgung der Arbeit in Schichten verwendet. Die Mitarbeiter stempeln mithilfe biometrischer Geräte oder RFID-Karten ein und aus.

Vorteile:

Hohe Genauigkeit bei der Nachverfolgung von Arbeitszeiten

Nützlich für die Durchsetzung von Richtlinien im Büro

Reduziert Zeitbetrug (z. B. das Einstempeln für Kollegen)

Nachteile:

Nicht geeignet für die Nachverfolgung bestimmter Aufgaben

Teure Einrichtung und Wartung

Datenschutzbedenken bei biometrischen Daten

Mit Projektmanagement-Software erfassen Benutzer die Zeit direkt in den Aufgaben. Die Zeitdaten werden mit dem Projektfortschritt verknüpft und können für die Nachverfolgung und Berichterstellung verwendet werden.

Vorteile:

Zentrale Nachverfolgung innerhalb von Workflows für Projekte

Bietet projektspezifische Einblicke

Hilft bei der Budgetierung und Ressourcenplanung

Nachteile:

Es kann überwältigend sein, die Nachverfolgung jeder kleinen Aufgabe durchzuführen

Für erweiterte Funktionen der Berichterstellung sind oft Premium-Pläne erforderlich

Möglicherweise nicht für einzelne Freiberufler geeignet

So führen Sie die Nachverfolgung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit mit ClickUp durch

Wie wir bisher gesehen haben, ist die Nachverfolgung der für bestimmte Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit unerlässlich, um zu verstehen, wie Sie Ihre Workflows optimieren können. Der Einsatz eines guten Zeitmanagement-Tools ist ebenfalls entscheidend, um dies richtig umzusetzen.

ClickUp ist eines der besten Tools dafür, da es sich nahtlos in alle Ihre Workflows integrieren lässt. Mit Features wie einfacher Aufgabenvergabe, Dokumentation und Zusammenarbeit können Sie den Fortschritt Ihres Teams bei allen Aufgaben ganz einfach an einem Ort verfolgen.

Hier sind die Schritte zur Nutzung von ClickUp, die Ihnen beim Zeitmanagement helfen.

Schritt 1: Erstellen Sie Projekte und Aufgaben

Beginnen Sie damit, Aufgaben direkt über Ihr ClickUp-Dashboard zu erstellen. Anschließend können Sie diese Aufgaben den entsprechenden Teams oder Teammitgliedern zuweisen.

Erfassen Sie die für Aufgaben, Projekte und andere Apps aufgewendete Zeit mit Hilfe von ClickUp

Sie können außerdem benutzerdefinierte Workflows einrichten und Ihre Aufgaben in verschiedenen Ansichten (Liste, Board, Gantt-Diagramm usw.) organisieren. Um den Einstieg zu erleichtern, können Sie sogar eine Vorlage für die Zeiterfassung im Projektmanagement auswählen.

Schritt 2: Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendeten Stunden

Sobald alle Aufgaben erstellt und den richtigen Personen zugewiesen sind, können diese damit beginnen, die Zeit zu erfassen, die sie für eine Aufgabe aufwenden. Mit der Zeiterfassung von ClickUp müssen sie lediglich kurz vor Beginn der Arbeit auf eine Schaltfläche klicken und diese nach Abschluss der Aufgabe erneut anklicken.

Starten und stoppen Sie die Zeiterfassung für jede Aufgabe mit nur einer Schaltfläche – dank des ClickUp-Zeiterfassers

Das Beste daran ist, dass jeder seine Zeit von jedem Gerät aus erfassen kann. Das Zeitmanagement-Tool bietet zudem verschiedene Optionen, mit denen Sie Ihre Daten effizienter verwalten können. Hier sind einige Optionen, die Sie unbedingt kennen sollten.

Notizen

Durch das Hinzufügen von Notizen zu Einträgen erhalten Sie einen detaillierten Überblick über Ihre Leistungen während jedes erfassten Zeitraums.

Erfassen Sie Details dazu, wie Sie Ihre Zeit für eine Aufgabe aufgewendet haben, um zukünftige Projekte mit der Zeiterfassung von ClickUp besser planen zu können

Das Hinzufügen von Details zu den Aufgaben fördert die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams und hilft, Fragen zur Zeiteinteilung bei Besprechungen zur Zeitleiste zu klären.

Beschreibungen

Das Erstellen und Zuweisen von Beschreibungen zu Aufgaben macht das Organisieren und Filtern von Einträgen zum Kinderspiel. Indem Sie Aufgaben nach Client, Projektphase oder Team-Mitglied kategorisieren, können Sie bei Bedarf ganz einfach auf relevante Informationen zugreifen.

Kennzeichnen Sie alle Ihre Aufgaben, um Muster in Ihren Daten der Zeiterfassung in ClickUp schnell zu finden und zu analysieren

Er vereinfacht die Analyse der Zeitaufwände in verschiedenen Bereichen, sodass Sie Trends erkennen und die Ressourcenzuweisung optimieren können.

Abrechnungsfähige Zeit

Die Kennzeichnung von Zeit als abrechnungsfähig ist unerlässlich für die Nachverfolgung, was den Clients in Rechnung gestellt werden kann. So stellen Sie sicher, dass Sie jede Stunde abrechnungsfähiger Arbeit in Rechnung stellen, vermeiden aber gleichzeitig die Abrechnung nicht abrechnungsfähiger Stunden.

Visualisieren Sie Ihre abrechnungsfähigen und nicht abrechnungsfähigen Aufgaben übersichtlich in ClickUp, um Ihre Rentabilität zu steigern

Dies vereinfacht Ihren Abrechnungsprozess, was Ihnen dabei helfen kann, Aufgaben neu zu priorisieren und letztendlich Ihre Rentabilität zu steigern.

Sortieren

Die Sortierung von Aufgaben nach Zeitaufwand liefert Einblicke in die Leistung des Teams und zeigt potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten auf.

Nutzen Sie das Sortier-Feature von ClickUp, um Aufgaben zu kategorisieren und so Engpässe leicht zu erkennen und zu bewältigen

Durch die Identifizierung von Aufgaben, die länger dauern als erwartet, können Manager Engpässe proaktiv angehen und so sicherstellen, dass Projekte im Zeitplan bleiben.

Zusammenfassung

Mit diesem Feature können Sie die Gesamtressourcenauslastung und den Status des Projekts einschätzen, was die Strategieentwicklung für die zukünftige Ressourcenzuweisung und Zeitleiste erleichtert.

Nutzen Sie das Feature „Zusammenfassen“ von ClickUp, um die kumulierte Zeit für ein Projekt anzuzeigen und Muster zu analysieren

Die Ansicht der Gesamtzeit, die für Aufgaben und Unteraufgaben aufgewendet wurde, bietet eine ganzheitliche Ansicht Ihres Projekts. So können Sie bei Bedarf Anpassungen vornehmen, um die Produktivität und die Projektergebnisse zu verbessern.

Zeit bearbeiten

Die Möglichkeit, die erfasste Zeit manuell anzupassen, ist entscheidend für die Führung genauer Aufzeichnungen bei der Zeiterfassung.

Führen Sie die Bearbeitung der erfassten Zeiten durch Zeiterfassung ganz einfach durch, um mit ClickUp genaue Zeitdaten zu generieren

Ob Sie nun ein Versehen korrigieren oder Arbeitsstunden neu zuweisen – dank der Flexibilität bei der Bearbeitung bleibt Ihre Zeiterfassung stets präzise.

Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Zeitbudget, um mehr zu erledigen

Schritt 3: Nutzen Sie Berichte zur Zeiterfassung

ClickUp bietet detaillierte Features für die Berichterstellung, mit denen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit einsehen und analysieren können.

Erstellen Sie mit ClickUp detaillierte Berichte zur Zeiterfassung, um genau zu verstehen, wofür Sie Ihre Zeit und Ressourcen einsetzen, und passen Sie Ihre Prioritäten effektiv an

Wie wir gesehen haben, können Sie die verschiedenen Optionen im Tool für die Zeiterfassung von ClickUp nutzen, um Zeiteinträge zu sortieren, die kumulierte erfasste Zeit anzuzeigen und sogar zwischen abrechnungsfähigen und nicht abrechnungsfähigen Stunden zu unterscheiden. Dies hilft Ihnen dabei, die Produktivität Ihres Teams zu bewerten und Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen oder Automatisierungen möglich sind.

Die wichtigsten Features von ClickUp für die Zeiterfassung

Werfen wir einen detaillierten Blick auf einige der wichtigsten Features von ClickUp.

Zeiterfassung für Aufgaben

Mit der Zeiterfassung für Projekte in ClickUp können Sie die für einzelne Aufgaben aufgewendete Zeit effektiv nachverfolgen.

Nutzen Sie die ClickUp-Aufgaben-Ansicht, um schnell Timesheet-Einträge zu erstellen und alle Details einer Aufgabe festzuhalten

Sie können Einträge direkt aus den Ansichten der Aufgaben erstellen. Außerdem können Sie die geleistete Arbeitszeit angeben, einen Datums- und Zeitbereich auswählen und Einträge als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig mit einer Beschreibung kennzeichnen.

Darüber hinaus können Sie mit der ClickUp-Vorlage zur Zeitanalyse analysieren, wie Sie Ihre Zeit nutzen. So lassen sich Muster erkennen und die Effizienz steigern.

Darüber hinaus können Sie die ClickUp-Time-Box-Vorlage für ein strukturierteres Zeitmanagement nutzen. Sie hilft Ihnen, sich auf die jeweilige Aufgabe zu konzentrieren, und gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, wie Ihre Zeit und Ihre Ressourcen eingesetzt werden.

Zeitschätzungen und Terminplanung

In ClickUp können Sie Zeitschätzungen für Aufgaben festlegen, was Ihnen bei der Planung und Ressourcenzuweisung im Aufgabenmanagement hilft. Mit diesem Feature können Sie abschätzen, wie lange Aufgaben dauern könnten, und gleichzeitig Termine effektiv verwalten.

Legen Sie geschätzte Zeiten für Ihre Aufgaben fest und vergleichen Sie diese mit den tatsächlichen Einträgen in ClickUp

Sie können die Leistung Ihres Teams bewerten, indem Sie Schätzungen mit der tatsächlich erfassten Zeit abgleichen und die Workflows entsprechend anpassen. Für eine bessere Projektplanung kann die ClickUp-Vorlage zur Zeiteinteilung dabei helfen, die Zeit effektiv auf verschiedene Aufgaben zu verteilen.

Zeiterfassung für Unteraufgaben

Mit ClickUp können Sie die Zeit erfassen, die Sie für Kernaufgaben und deren Unteraufgaben aufwenden. So erhalten Sie eine umfassende Übersicht darüber, wie die Zeit im Laufe eines Projekts verteilt ist, was eine präzisere Budgetplanung und ein besseres Workload-Management ermöglicht.

Integrationen für die Zeiterfassung

ClickUp unterstützt verschiedene Integrationen mit anderen Tools für die Produktivität, sodass Sie Ihre Workflows nahtlos synchronisieren können.

Als Beispiel können Sie eine externe App für die Zeiterfassung wie Toggl verwenden. Sie können diese in ClickUp integrieren, um Ihren Aufwand beim Zeitmanagement zu reduzieren. Dieses Feature bietet Ihnen mehr Flexibilität. Sie können Ihre bestehenden Tools weiterhin nutzen und gleichzeitig von den Funktionen des Projektmanagements von ClickUp profitieren.

Wir nutzen die Toggl-Integration für die Zeiterfassung. Außerdem verwenden wir die Sharepoint-Integration zum Freigeben von Dateien. Die verfügbaren Integrationen sind vielfältig und ermöglichen es uns, die gesamte Produktivität über eine einzige Oberfläche zu verwalten.

Wir nutzen die Toggl-Integration für die Zeiterfassung. Außerdem verwenden wir die Sharepoint-Integration für die Dateifreigabe. Die verfügbaren Integrationen sind vielfältig und ermöglichen es uns, die gesamte Produktivität über eine einzige Oberfläche zu verwalten.

Tipps und Tricks für die fortgeschrittene Zeiterfassung

Optimieren Sie Ihre Zeiterfassung in einer Aufgabenverwaltungs-App mit diesen Best Practices.

Tipp 1: Wählen Sie die richtige Methode für die Zeiterfassung

Wählen Sie eine Methode, die zu Ihrem Workflow passt (z. B. manuelle Nachverfolgung, Apps mit Timer, automatisierte Tools). Nutzen Sie beispielsweise die automatische Nachverfolgung, wenn Sie oft vergessen, Ihre Zeit zu erfassen.

Tipp 2: Nutzen Sie Automatisierung für die Zeiterfassung

Durch den Einsatz automatisierter Tools und KI-gestützter Zeitmanagement-Tools lässt sich die für Aufgaben aufgewendete Zeit genau erfassen und menschliche Fehler vermeiden. Sie können die Nachverfolgung der Zeit automatisch starten und stoppen, je nach Änderung des Status der Aufgabe.

Mithilfe der Features für Automatisierung von ClickUp können Sie beispielsweise festlegen, dass die Nachverfolgung der Zeit automatisch erfolgt, sobald eine Aufgabe in den Status „In Bearbeitung“ verschoben wird, und die Nachverfolgung beendet wird, sobald sie in den Status „Abgeschlossen“ verschoben wird.

Lesen Sie auch: 10 Vorlagen für Zeitblockierung (wöchentlich, täglich und monatlich)

Um Ihren Workflow zu optimieren, sollten Sie erwägen, Ihre Software für die Zeiterfassung mit anderen Tools zu integrieren, die Sie bereits nutzen. Ein Tool für Projektmanagement wie ClickUp ermöglicht es Ihnen beispielsweise, eine Verbindung zu Kalenderanwendungen, Buchhaltungssoftware und Projektmanagementsystemen herzustellen.

Diese Integration sorgt dafür, dass Ihre Daten der Zeiterfassung nahtlos plattformübergreifend übertragen werden, was die Analyse der Produktivität und die Verwaltung anderer Funktionen, wie beispielsweise der Rechnungsstellung, erleichtert.

Die Verwendung automatisierter Timesheets ist eine weitere effektive Möglichkeit, dies zu erledigen.

Tipp 4: Legen Sie realistische Zeitschätzungen fest

Nutzen Sie vergangene Daten der Zeiterfassung, um realistische Schätzungen für zukünftige wiederholende Aufgaben zu erstellen, Ihre Planung zu verbessern und die richtigen Erwartungen zu setzen. Sie können auch die Pomodoro-Technik anwenden, um Ihre Zeit zu managen.

Tipp 5: Nutzen Sie Daten der Zeiterfassung für die Analyse der Produktivität

Erstellen Sie detaillierte Berichte zur Zeiterfassung und analysieren Sie die gesammelten Daten, um Muster in der Produktivität zu erkennen. Suchen Sie nach Aufgaben, die regelmäßig länger dauern als erwartet, und prüfen Sie, ob sie mehr Ressourcen erfordern oder ob sie effizient ausgeführt werden.

Diese datengestützte Analyse kann Erkenntnisse liefern, mit denen Sie die Produktivität Ihres Teams kontinuierlich verbessern können.

Tipp 6: Definieren Sie klare Kategorien für Aufgaben

Teilen Sie Projekte in konkrete Aufgaben oder Kategorien auf (z. B. Meetings, Recherche, Umsetzung), um die Nachverfolgung und Berichterstellung zu vereinfachen.

Verwenden Sie einheitliche Namenskonventionen für Aufgaben und gruppieren Sie ähnliche Aufgaben, um die Berichterstellung aussagekräftiger zu gestalten.

Tipp 7: Aufgaben effektiv priorisieren

Kennzeichnen Sie Aufgaben mit den ClickUp-Aufgabenprioritäten als „Dringend“, „Hoch“, „Normal“ oder „Niedrig“

Nutzen Sie Daten der Zeiterfassung, um sich auf besonders wichtige Aufgaben zu konzentrieren und Ihre Prioritäten bei Bedarf anzupassen. So können Sie Ihre Ressourcen gezielt auf Aktivitäten konzentrieren, die den größten Einfluss auf Ihre Rentabilität haben.

Außerdem hilft er Ihnen dabei, Ihre Zeit effektiv zu managen und die Produktivität Ihres Teams zu steigern.

Tipp 8: Überwachen und anpassen Sie den Zeitaufwand

Die Nachverfolgung der erfassten Zeit hilft dabei, sicherzustellen, dass Ihre Projekte im Zeitplan bleiben. Überprüfen Sie regelmäßig die für alle Aufgaben aufgewendete Zeit, um Engpässe zu erkennen und zu beheben, bevor sie Ihren Fortschritt behindern.

Tipp 9: Vermeiden Sie Multitasking während der Nachverfolgung

Arbeiten Sie immer nur an einer Aufgabe, um genaue Aufzeichnungen zu gewährleisten. Wenn Sie die Aufgabe wechseln, stoppen Sie den Timer für die fertiggestellte Aufgabe und starten Sie einen neuen.

Tipp 10: Nutzen Sie die Zeiterfassung zur Verbesserung, nicht zur Überwachung

Wenn Sie die Zeit für ein Team erfassen, nutzen Sie die Daten für Einblicke in die Produktivität und nicht für Mikromanagement. Fördern Sie eine ehrliche Nachverfolgung der Zeit, ohne dass die Mitarbeiter Angst vor einer genauen Überprüfung haben müssen.

Weitere Ressourcen für die Zeiterfassung bei Projekten

Mit der Zeitanalyse-Vorlage von ClickUp können Sie die Nachverfolgung der Zeit Ihres Teams durchführen, damit Sie Ihre Ressourcen optimal einsetzen können.

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den Fortschritt, während Sie Schritte zur Behebung von Problemen ergreifen – mit der Zeitanalyse-Vorlage von ClickUp

Nutzen Sie 11 verschiedene benutzerdefinierte Attribute wie Leerlaufstunden, Gesamtkosten für Mitarbeiter, Stundenlohn, Abteilung und Anzahl der Mitarbeiter, um wichtige Informationen zu speichern und die für Aufgaben aufgewendete Zeit einfach zu visualisieren.

Die Vorlage zur Zeiterfassung für Berater von ClickUp hilft Ihnen dabei, abrechnungsfähige Stunden mühelos zu überwachen, den Fortschritt bei Aufgaben zu verfolgen und vieles mehr – und das alles, während Sie in Echtzeit mit Ihren Clients zusammenarbeiten können. Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwalten Sie Client-Aufgaben und Meilensteine an einem Ort

Erfassen und melden Sie abrechnungsfähige Stunden präzise für die Berichterstellung

Visualisieren Sie den Fortschritt und behalten Sie vom Projektbeginn bis zum Abschluss den Überblick

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie den Überblick über die Arbeitszeit Ihrer Berater mit der ClickUp Consultant-Vorlage für die Zeiterfassung

So wählen Sie das richtige tool für die Zeiterfassung bei Projekten aus

Eine effektive Zeiterfassung kann die Produktivität, die Ressourcenzuweisung und die Projektplanung verbessern. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Sie das richtige Zeiterfassungstool für die Anforderungen Ihres Projekts und Ihres Teams auswählen.

Hier sind einige Punkte, die Sie beim Vergleich Ihrer Optionen berücksichtigen sollten:

Die wichtigsten Features, die Ihre Lösung für die Zeiterfassung bieten sollte. Überlegen Sie beispielsweise, ob Sie Online-Berichte oder bestimmte Funktionen für die Teamzusammenarbeit benötigen.

Die Kosten der Software und ob sie Ihrem Budget entspricht

Integrationen mit anderen Anwendungen

Kundenbewertungen, die Ihnen helfen können, einzuschätzen, ob das tool Ihren Anforderungen entspricht

Wie einfach wird es sein, das System zu nutzen und die Teams dazu zu bewegen, es anzuwenden?

Häufige Herausforderungen bei der Zeiterfassung meistern

Selbst mit hervorragenden Tools kann die Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit Herausforderungen mit sich bringen. Das Team mit ins Boot zu holen und sicherzustellen, dass die Daten korrekt sind, sind häufige Hürden, doch wenn man sie bewältigt, wird die Zeiterfassung wesentlich effektiver.

1. Umgang mit Widerständen der Benutzer gegen die Nachverfolgung der für Projekte aufgewendeten Zeit

Es kann schwierig sein, alle Mitarbeiter mit der Zeiterfassung am Arbeitsplatz vertraut zu machen.

Manche Team-Mitglieder empfinden dies möglicherweise als zusätzliche Arbeit oder befürchten, dass die Daten dazu genutzt werden, sie bis ins Detail zu kontrollieren.

Um dies zu überwinden, helfen Sie ihnen zu verstehen, wie die Zeiterfassung allen zugute kommt – beispielsweise durch bessere Sichtbarkeit des Projekts, eine gerechtere Verteilung des Workloads und weniger Stress wegen Terminen. Machen Sie es zu einem gemeinsamen Prozess und zeigen Sie ihnen die Vorteile auf.

2. Sicherstellung korrekter Einträge

Konsistenz ist der Schlüssel zur genauen Nachverfolgung der für Aufgaben bei der Arbeit aufgewendeten Zeit.

Richten Sie Erinnerungen ein, um Ihre Arbeitszeit regelmäßig zu erfassen, damit dies zur Routine wird. Vergessen Sie nicht, gute Apps für die Zeiterfassung wie ClickUp zu nutzen, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

3. Die Balance zwischen detaillierter Zeiterfassung und Arbeitseffizienz

Eine detaillierte Zeiterfassung ist nützlich, kann aber bei übertriebenem Einsatz schnell zu einer Belastung werden.

Konzentrieren Sie sich auf die Nachverfolgung wichtiger Aufgaben in Detail, während Sie Routineaufgaben einfach halten. Sie können sogar kostenlose Vorlagen für das Zeitmanagement nutzen, um die Arbeit zu erleichtern. Auf diese Weise erhalten Sie die benötigten Erkenntnisse, ohne den Prozess für Ihr Team zu kompliziert oder zeitaufwendig zu gestalten.

Sind Sie bereit, Ihre Projekte besser zu verwalten?

Eine effektive Zeiterfassung ist ein Eckpfeiler erfolgreichen Projektmanagements. Einfache Schritte wie das Setzen klarer Ziele, der Einsatz von Projektmanagement-Tools mit Zeiterfassungsfunktionen und die regelmäßige Überprüfung des Fortschritts bilden die Grundlage für ein besseres Zeitmanagement.

Mit ClickUp wird die Zeiterfassung für Projekte zum Kinderspiel. Es bietet eine praktische Aufgabenverwaltung und lässt sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren. Dank seiner Vielseitigkeit können Projektteams die für Aufgaben aufgewendete Zeit in Echtzeit überwachen, Fristen festlegen und Ressourcen effektiv zuweisen.

Denken Sie bei der Umsetzung dieser Strategien daran, dass eine konsequente Zeiterfassung Ihr Projektmanagement grundlegend verändern kann und Ihnen Erkenntnisse liefert, die zu Verbesserungen führen.

Wagen Sie den Sprung – nutzen Sie ClickUp noch heute kostenlos und optimieren Sie Ihr Projektmanagement.