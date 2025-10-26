Die 13 besten Kalender-Tools für mehr Organisation

Die meisten meiner Freunde machen lieber ihre Arbeit zu Zeiten, die ihnen am besten passen – und das gilt nicht nur für sie.

Gartner stellte fest, dass in Unternehmen, die „radikale Flexibilität“ bei Arbeitszeiten und Arbeitsorten boten, die Zahl der Leistungsträger um 40 % stieg.

Doch mit größerer Autonomie geht auch die Herausforderung einher, die Zeit effektiv zu managen.

Tatsächlich geben 94 % der Menschen an , dass ein besseres Zeitmanagement die Produktivität steigern könnte. Hier machen Kalender-Tools den entscheidenden Unterschied.

Basierend auf meinen Erfahrungen mit Kalendermanagement-Tools und den Recherchen des ClickUp-Teams habe ich eine Liste der 13 besten Kalendermanagement-Tools zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihre Projekte effektiv zu verwalten und Ihre Work-Life-Balance zu wahren.

Unsere Top-Auswahl finden Sie in diesem Video:

Worauf sollten Sie bei Kalender-Apps achten?

Vorbei sind die Zeiten, in denen wir Notizbücher in unseren Rucksäcken mit uns trugen. Heute haben wir Terminplaner-Apps auf unseren Smartphones, Tablets und Laptops. Wir können auf jedem Gerät, an dem wir arbeiten, auf den digitalen Kalender zugreifen. Was wir brauchen, ist eine Kalender-App mit Synchronisierung auf allen Geräten.

Hier sind die unverzichtbaren Features einer hervorragenden Kalender-App:

Datensicherheit: Entscheiden Sie sich für Kalender-Apps, die zuverlässige Features für die Sicherheit Ihrer privaten und beruflichen Daten bieten

Integration: Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierung der Kalenderplattform nahtlos mit Ihrer E-Mail, Ihrem Aufgabenmanagement sowie anderen Tools und Kalender-Apps erfolgt.

Automatisierte Features: Achten Sie bei Ihren Kalender-Apps auf Optionen für Terminplanung, Erinnerungen und wiederkehrende Ereignisse

Künstliche Intelligenz: Prüfen Sie, ob Sie Natural Language Processing (NLP) für Ihren Prüfen Sie, ob Sie Natural Language Processing (NLP) für Ihren KI-Planer und Kalender nutzen können, um Aufgaben intuitiv zu planen

Zusammenarbeit: Bevorzugen Sie die besten Kalender-Apps mit Freigabeoptionen für Kalender und Funktionen zur Terminplanung

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie eine intuitive Kalender-App, um keine Zeit mit komplizierten Features zu verschwenden

Kompatibilität mit Mobilgeräten: Stellen Sie sicher, dass die Kalender-App auf Ihrem Smartphone, Laptop und Tablet gut funktioniert

Benutzeroberfläche: Wählen Sie einen Kalender, mit dem Sie Tages-, Wochen- und Monatsansichten ganz einfach benutzerdefiniert anpassen können

Anpassung: Achten Sie auf anpassbare Benachrichtigungen und Einstellungen, die zu Ihrem Arbeitsstil passen

1. ClickUp (Am besten geeignet für integrierte Planung und Terminierung von Projekten)

Los geht's Visualisieren Sie Ihre Arbeit, verschieben Sie Aufgaben und verwalten Sie Zeitleisten für Projekte mit der flexiblen ClickUp-Kalenderansicht

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement, die mein Team durch gemeinsame Workflows, Dokumente und Echtzeit-Dashboards verbindet. Ich finde es toll, wie es mir hilft, smarter und schneller zu arbeiten, da alles an einem Ort ist.

Die ClickUp-Kalenderansicht ist eine kostenlose Kalender-App, die sich dadurch auszeichnet, dass sie nicht nur eine visuelle Darstellung von Terminen ist, sondern ein interaktiver Workspace, in dem ich alles planen kann.

Ich kann Aufgaben in der digitalen Kalender-App per Drag & Drop verschieben, Fristen anpassen, Aufgaben entsprechend meinen Prioritäten farblich kennzeichnen sowie Aufgaben sortieren und filtern. Die App führt eine Synchronisierung mit meinen externen Kalendern durch, wie beispielsweise Google Kalender, und fasst meine privaten und beruflichen Termine an einem Ort zusammen.

Über die Terminplanung hinaus machen die Projektmanagement-Features von ClickUp meine Arbeit extrem effizient. Die Möglichkeit, Aufgabenabhängigkeiten zu erstellen, hat für mich bei der Verwaltung komplexer Projekte einen entscheidenden Unterschied gemacht. Wenn sich eine Aufgabe verschiebt, passt ClickUp automatisch alle abhängigen Aufgaben an – manuelle Aktualisierungen sind nicht erforderlich.

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in den Kalender, um sie mithilfe von ClickUp Projektmanagement zu priorisieren

Die Gantt-Ansicht und die Zeitleiste bieten mir einen Überblick über alle Projekte und Meilensteine, sodass ich den Fortschritt in Echtzeit verfolgen kann.

Außerdem gibt es die Freigabe meines Kalenders für meine Kunden und Teammitglieder, die dafür sorgt, dass alle auf dem Laufenden bleiben, ohne dass ständig Anrufe und E-Mails nötig sind. Und habe ich schon ClickUp Reminders erwähnt? Dank automatischer Erinnerungen und Benachrichtigungen auf allen Geräten verpasse ich nie wieder wichtige Aufgaben.

Die benutzerdefinierten Features von ClickUp bieten noch mehr Werte. So helfen sie Ihnen:

Sie können Ihren Kalender ganz an Ihren Arbeitsstil anpassen, ganz gleich, ob Sie eine tägliche Aufschlüsselung oder eine allgemeine Monatsübersicht bevorzugen

Wiederholende Aufgaben helfen dabei, wiederholende Tätigkeiten zu automatisieren

Zahlreiche Integrationen mit Tools wie Slack, Zoom und Cloud-Speicherlösungen wie Google Drive sorgen dafür, dass sich ClickUp nahtlos in Ihre bestehende Technologieumgebung einfügt, sodass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen.

Die Integration von ClickUp und Google Kalender hat mir geholfen, meine Terminplanung zu optimieren. Ich kann Aufgaben aus ClickUp mit meiner Liste „Zu erledigen“ in Google Kalender synchronisieren und sehe alle Änderungen, die auf einer der beiden Plattformen vorgenommen werden, in Echtzeit auch auf der anderen.

Verfolgen Sie Ihre Aufgaben in jedem beliebigen Kalender mit der Integration von ClickUp und Google Kalender

Eine weitere herausragende Funktion ist die Möglichkeit, die Sichtbarkeit von Aufgaben zu benutzerdefinieren – ich kann auswählen, welche Listen oder Aufgaben in meinem Kalender angezeigt werden, was mir hilft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Diese Integration hat mein Zeitmanagement verbessert, indem sie alle meine Termine zentralisiert und mir das mühsame Wechseln zwischen verschiedenen tools erspart.

Lesen Sie auch: 20 kostenlose Google Kalender-Vorlagen

Die ClickUp-Kalenderplanungsvorlage verfügt über Features, die meinen Kalender für das Projektmanagement auf ein neues Niveau gebracht haben.

Diese Vorlage herunterladen Planen Sie mit der ClickUp-Kalenderplanungsvorlage, wie Sie Ihre Tage verbringen möchten

Das gefällt mir an dieser Vorlage am besten:

Mit den benutzerdefinierten Statusen für Aufgaben von ClickUp kann ich Aufgaben als „In Bearbeitung“ oder „Zurückgestellt“ markieren.

Die benutzerdefinierten Felder von ClickUp sind unglaublich hilfreich, um wichtige Details wie Meilensteine und Kosten zu speichern

Die Zeitleiste und der Monatsplaner bieten mir einen klaren Überblick über meinen gesamten Workflow und meinen Fortschritt

Die ClickUp Kalender-To-Do-Liste-Vorlage hat die Art und Weise, wie ich meine täglichen Aufgaben bewältige, grundlegend verändert. Sie ermöglicht es mir, meine Ziele und Fristen einfach zu visualisieren, während die Möglichkeit, Aufgaben zu priorisieren, mir hilft, meine Zeit effektiver zu managen. Mir ist außerdem aufgefallen, dass eine strukturierte Vorlage einen Einblick darin gibt, wie lange Aufgaben in der Regel dauern.

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie Ihren Tagesplan im Blick – mit der ClickUp-Kalender-To-Do-Liste-Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts ganz einfach mit benutzerdefinierten Status durch

Sortieren Sie Aufgaben mithilfe benutzerdefinierter Felder wie Kategorie, Ressourcen, Stufe der Produktivität und Rolle

Greifen Sie auf verschiedene Ansichten zu , darunter „Meeting-Anfragen“, „Nach Rolle“ und „Nach Kategorie“

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Zeiterfassung und Warnmeldungen zu Abhängigkeiten

Bleiben Sie organisiert mit einem farbcodierten System für Aufgaben für visuelles Aufgabenmanagement

Schließen Sie Aufgaben mit hoher Priorität ab, ohne sich überfordert zu fühlen

Diese Terminplanungsvorlage ist für meinen Workflow unverzichtbar geworden und hilft mir, Aufgaben mit hoher Priorität abzuschließen, ohne überfordert zu sein.

Die besten Features von ClickUp

Dank Tages-, Wochen- und Monatsansichten kann mein Team Aufgaben und Termine verwalten

Dank der Drag-and-Drop-Funktion kann ich Aufgaben direkt in den Kalender verschieben

Visuelle Tools überwachen den Fortschritt und verwalten Aufgabenabhängigkeiten

Aufgabenpläne können automatisch an Änderungen bei den Abhängigkeiten angepasst werden

Nahtlose Integration mit der Google Kalender-App und anderen Plattformen für eine einheitliche Terminplanung

Kalender können mit Clients oder Team-Mitgliedern freigegeben werden, damit alle auf dem Laufenden bleiben

Benachrichtigungen auf mehreren Geräten

Limitierungen von ClickUp

Eingeschränkter Offline-Zugriff mit Limit

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer bei jährlicher Zahlung

Geschäft : 12 $/Monat pro Benutzer (bei jährlicher Zahlung)

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für 7 $ pro Workspace-Mitglied und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Die zahlreichen Ansichten (wie Tabelle, Gantt-Diagramm, Kalender und viele andere), die in den Anzeigeoptionen zur Verfügung stehen, erleichtern zudem die Verwaltung von Aufgaben.

Die zahlreichen Ansichten (wie Tabelle, Gantt-Diagramm, Kalender und viele andere), die in den Anzeigeoptionen zur Verfügung stehen, erleichtern zudem die Verwaltung von Aufgaben.

2. Wrike (Am besten geeignet für die Ressourcenzuweisung in Kalenderansichten)

via Wrike

Wrike ist ein leistungsstarkes Projektmanagement-Tool, das für seine robusten Funktionen zur Zusammenarbeit bekannt ist. Es ermöglicht Teams, mehrere Projekte über gemeinsame Kalender zu verwalten. Die Zeitleiste von Wrike hilft Managern zusammen mit den gemeinsamen Teamkalendern dabei, Aufgaben zu visualisieren und Ressourcen effizient zuzuweisen.

Die Integration mit Plattformen wie Google Drive, Slack und Microsoft Teams trägt zur Optimierung der Kommunikation bei. Die Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit erleichtern die Überwachung des Fortschritts und notwendige Anpassungen, wodurch sich Wrike ideal für große Teams eignet, die an komplexen Projekten mit vielen Mitwirkenden arbeiten.

Die besten Features von Wrike

Visualisieren Sie Ressourcen und vermeiden Sie Terminkonflikte mit dynamischen Workload-Kalendern

Organisieren Sie Projekte und Aufgaben mit einer übersichtlichen Zeitleiste und einer aufgabenbasierten Kalender-Ansicht

Verschieben oder passen Sie Zeitleisten mit der Drag-and-Drop-Funktion im Kalender an

Verfolgen Sie die Kapazitäten Ihrer Teams und verwalten Sie die Workload effizient mit dem Kapazitätsmanagement im Kalender

Limitierungen von Wrike

Eine komplexe Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein

Die kostenlose Version verfügt über eingeschränkte Features

Erfordert einige benutzerdefinierte Anpassungen, um sie an individuelle Workflows anzupassen

Preise für Wrike

Free

Professional: 9,80 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24,80 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 3200 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 4.000 Bewertungen)

3. Google Kalender (Ideal für einfache, kostenlose Terminplanung)

über Google Kalender

Google Kalender war meine erste Kalender-App. Es handelt sich um eine zuverlässige, kostenlose Kalender-App mit einfachen Kalender-Tools, die perfekt für Benutzer des Google Workspace-Ökosystems geeignet ist. Dank der Gmail-Integration können Sie Ereignisse, Meetings und Erinnerungen nahtlos in Ihrem Posteingang planen. Die App bietet zwar keine erweiterten Funktionen für das Projektmanagement, eignet sich jedoch für die persönliche Terminplanung und kleine Startup-Teams.

Google Kalender ist auf allen Geräten leicht zugänglich und bietet grundlegende Funktionen wie das Freigeben von Kalendern an Team-Mitglieder und das Erstellen wiederkehrender Ereignisse.

Die besten Features von Google Kalender

Finden Sie mit dem Feature „Find a Time“ freie Termine, die in den Kalender aller Beteiligten passen

Kategorisieren Sie private, berufliche und gemeinsame Ereignisse mithilfe von farbcodierten Ereignissen

Verwalten Sie Teamtermine und Ressourcenbuchungen mit Optionen für gemeinsame Kalender

Einschränkungen von Google Kalender

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Keine erweiterten Features für das Projektmanagement

Es fehlen integrierte tools zur Aufgabenverwaltung

Preise für Google Kalender

Free

Business-Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer (mit Google Workspace)

Bewertungen und Rezensionen zu Google Kalender

Capterra: 4,8/5 (über 3.200 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Die 10 besten Alternativen zu Google Kalender

4. Clockwise (Am besten geeignet für automatisches Zeitmanagement)

via Clockwise

Clockwise ist ein weiteres Kalender-Tool zur automatischen Optimierung des Zeitmanagements. Das Besondere an Clockwise ist seine Fähigkeit, Ihre Meetings und Aufgaben so umzuorganisieren, dass sie in Ihre Stunden der höchsten Produktivität passen. Es lässt sich nahtlos in Google Kalender integrieren und plant Meetings automatisch zu Zeiten, die Ihre Konzentrationsphasen nicht unterbrechen.

Das Zeitblockierungs-Feature hilft Ihnen dabei, Zeiträume für konzentriertes Arbeiten zu schaffen und gleichzeitig Terminkonflikte zu reduzieren. Die KI-gestützte Terminplanung von Clockwise spart mir Zeit, da manuelle Anpassungen auf ein Minimum reduziert werden.

Die besten Features von Clockwise

Optimieren Sie Ihren Tag, indem Sie mit dem Smart Kalender Assistant ununterbrochene Blöcke für konzentriertes Arbeiten schaffen

Passen Sie die Teampläne dynamisch an, indem Sie die Synchronisierung der Verfügbarkeit der Teammitglieder durchführen, um optimale Zeiten für Meetings zu finden

Verhindern Sie, dass Meetings in Ihre Freizeit übergreifen, indem Sie Ihre Arbeitszeiten mit Maßnahmen zur Wahrung der Work-Life-Balance anpassen

Limitierungen von Clockwise

Am besten geeignet für Einzelbenutzer, nicht für Teams

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Abhängig von Google Kalender

Preise von Clockwise

Free

Pro: 6,75 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 11,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Clockwise

G2: 4,7/5 (66 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (50 Bewertungen)

5. Fantastical (Am besten für Apple-Benutzer geeignet)

via Fantastical

Dies ist ein exklusives Kalender-tool von Apple. Ein herausragendes Feature ist die Verarbeitung natürlicher Sprache, mit der Sie Ereignisse einfach durch Eingabe von Befehlen wie „Mittagessen mit Sarah morgen um 12 Uhr“ planen können. Es ist intuitiv und benutzerfreundlich.

Die App verfügt über ein benutzerfreundliches Design und ermöglicht die Synchronisierung mit den meisten Workspaces und Ökosystemen wie Google, iCloud und Microsoft Exchange.

Die besten Features von Fantastical

Nutzen Sie die Eingabe von Ereignissen in natürlicher Sprache, um Ereignisse intuitiv durch Eingabe einfacher Befehle zu planen

Planen Sie für äußere Ereignisse mit integrierten Wettervorhersagen im Kalender

Sparen Sie Zeit bei wiederkehrenden oder ähnlichen Ereignissen und optimieren Sie die Verwaltung des Kalenders mit Vorlagen für Ereignisse

Limitierungen von Fantastical

Nur auf Apple-Geräten verfügbar

Für Premium-Features ist ein Abonnement erforderlich

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit

Preise für Fantastical

Free

Premium: 4,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fantastical

G2: 4,4/5 (16 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (20 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Die 10 besten Alternativen zu Fantastical

6. Hub Planner (Am besten geeignet für die Nachverfolgung der Ressourcenauslastung)

via Hub Planner

Hub Planner ist ein All-in-One-Tool für Terminplanung und Ressourcenmanagement, ideal für Teams, die große Projekte betreuen. Dank der intuitiven Kalender-Ansicht können Sie Ressourcen effektiv zuweisen.

Was Hub Planner auszeichnet, ist die Ressourcenprognose, die Projektmanagern hilft, zukünftige Anforderungen auf der Grundlage des aktuellen Workloads zu antizipieren. Die integrierten Timesheets und Abrechnungs-Features erleichtern die Nachverfolgung der für Projekte aufgewendeten Zeit und die Verwaltung von Budgets.

Die besten Features von Hub Planner

Verfolgen Sie die Zeitpläne Ihrer Team-Mitglieder und planen Sie mithilfe des Kalenders für die Ressourcenverfügbarkeit

Verschaffen Sie sich mit Kalendern für die Projektzuweisung eine Ansicht der Ressourcenverteilung

Verschaffen Sie sich mit einem integrierten Terminplan einen visuellen Überblick über Projekttermine und die Auslastung Ihres Teams

Optimieren Sie die Teamkapazität mit der Berichterstellung zur Auslastung im Kalender

Einschränkungen von Hub Planner

Die steile Lernkurve für Anfänger

Die Preise liegen für kleine Teams eher im höheren Bereich

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Preise für Hub Planner

Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Premium: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Hub Planner

G2: 4,2/5 (44 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

7. Zoho Projects (Am besten geeignet für die Erstellung anpassbarer Workflows)

via Zoho Projects

Zoho Projects zeichnet sich durch benutzerdefinierte Kalenderansichten für das Projektmanagement aus. Dies ist besonders nützlich für Teams, die Flexibilität benötigen. Sie können Workflows anpassen, die App mit anderen Zoho-Anwendungen wie CRM und Books integrieren und sogar Aufgaben je nach Projektanforderungen automatisieren.

Die Projekt-Zeitleiste-Ansicht hilft dabei, alle Teammitglieder auf Kurs zu halten, und der gemeinsame Kalender macht es einfach, Termine im Blick zu behalten. Die kostenpflichtigen Pläne bieten zahlreiche Features für wachsende Teams, und der breite Bereich an Integrationen ermöglicht ein vollständig maßgeschneidertes Projektmanagement-Erlebnis.

Die besten Features von Zoho Projects

Verwalten Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben direkt im Kalender mithilfe der Gantt-Diagramm-Integration

Verschaffen Sie sich mit der Nachverfolgung von Meilensteinen einen klaren Überblick über wichtige Termine des Projekts im Kalender

Verfolgen Sie den Fortschritt der Aufgaben des gesamten Teams und anstehende Termine mit gemeinsamen Kalenderansichten

Einschränkungen von Zoho Projects

Die kostenlose Version verfügt über eingeschränkte Features

Es kann überwältigend sein, wenn es zu viele Features gibt

Für den vollen Funktionsumfang ist ein Zoho-Ökosystem erforderlich

Preise für Zoho Projects

Free

Premium: 5 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,2/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 650 Bewertungen)

8. Microsoft Outlook (Am besten geeignet für das Microsoft-Ökosystem)

über Outlook

Der Kalender von Microsoft Outlook eignet sich für große Teams, die mit Microsoft Office 365 vertraut sind. Er lässt sich nahtlos in E-Mail und alle anderen Office-Apps integrieren und ermöglicht eine einfache Terminplanung, Erinnerungen sowie die Freigabe des Kalenders für Teammitglieder. Der Kalender von Outlook bietet einen Bereich anpassbarer und zuverlässiger Features.

Die besten Features von Outlook

Erhalten Sie mithilfe des Assistenten für die Meeting-Terminplanung Vorschläge zu verfügbaren Terminen für Teilnehmer auf der Grundlage ihrer Kalender

Identifizieren Sie Meeting-Typen und Prioritäten schnell mithilfe von Farbkategorien im Kalender

Sehen Sie die Verfügbarkeit Ihres gesamten Teams auf einen Blick in den Kalenderansichten der Teams

Einschränkungen von Microsoft Outlook

Es fehlen erweiterte Features für das Projektmanagement

Das Setup ist komplex und erfordert für Nicht-Office-Benutzer die Hilfe eines Experten.

Begrenzte Möglichkeiten zur Verwaltung von Aufgaben

Preise für Microsoft Outlook

Kostenlos mit einem Office 365-Abonnement

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (über 2800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1990 Bewertungen)

9. Hive (Am besten geeignet für Teamzusammenarbeit und Aufgaben)

via Hive

Hive bietet eine Kombination aus Aufgabenmanagement und Kalenderintegration und ist damit eine hervorragende Wahl für Teams, die eine All-in-One-Lösung benötigen.

Die Kalenderansicht von Hive ist sehr anpassbar, und ich kann Aufgaben direkt aus dem Kalender heraus zuweisen, was mir bei der Verwaltung mehrerer Projekte Zeit spart. Hive verfügt über gute Features für die Zusammenarbeit, wie Echtzeit-Chat und Dateifreigabe, die die Kommunikation optimieren. Hive lässt sich zudem gut mit Slack und Google Drive integrieren.

Die besten Features von Hive

Verfolgen Sie Termine und den Fortschritt Ihrer Aufgaben übersichtlich mit einer aufgabenbasierten Kalender-Ansicht

Verwandeln Sie Kalender-Ereignisse mithilfe integrierter Aktionskarten sofort in umsetzbare Aufgaben

Anpassbare Kalenderansichten bieten Gantt-, Kanban- und klassische Kalenderoptionen für eine flexible Projektplanung

Limitierungen von Hive

Eine steilere Lernkurve für kleinere Teams

Für kleinere Teams ist das etwas teuer

Eingeschränkte kostenlose Version

Preise für Hive

Free

Teams: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preis auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Hive

G2: 4,2/5 (60 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

10. Doodle (Am besten geeignet für die Erstellung von Terminplänen für Meetings auf Basis von Umfragen)

via Doodle

Doodle vereinfacht die Terminplanung durch ein intuitives Abstimmungs-Feature, mit dem die Teilnehmer ihre bevorzugten Termine auswählen können. Das ist besonders nützlich für die Planung von Meetings mit Clients oder großen Gruppen, bei denen die Verfügbarkeit variiert. Doodle bietet eine visuelle Übersicht über die verfügbaren Zeitfenster.

Obwohl es sich hervorragend als einfache Software für das Meeting-Management eignet, ist es am besten für Teams geeignet, die ein externes Tool für das Projektmanagement und die Verwaltung von Aufgaben benötigen. Die Premium-Version ist werbefrei und ermöglicht eine reibungslose Synchronisierung mit Ihrem Kalender.

Die besten Features von Doodle

Vereinfachen Sie die Terminfindung für Meetings mit großen Gruppen mithilfe von Gruppenumfragen zur Terminplanung

Priorisieren Sie die Verfügbarkeit für Gruppentreffen mit einer Verfügbarkeitsrangliste

Verleihen Sie Einladungen zu Meetings mit benutzerdefiniertem Event-Branding eine professionelle Note

Limitierungen von Doodle

Keine Features für das Projektmanagement

Eingeschränkte Features in der kostenlosen Version

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind minimal

Preise für Doodle

Free

Pro: 6,95 $/Monat pro Benutzer

Team: 8,95 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Doodle

G2: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1800 Bewertungen)

11. Apple Kalender (Am besten geeignet für die Verwaltung lokaler Ereignisse)

via Apple Kalender

Apple Kalender ist ein einfacher, benutzerfreundlicher Kalender für seine Benutzer. Ich schätze besonders, wie einfach man Ereignisse erstellen, Teilnehmer einladen und Erinnerungen einrichten kann. Die Integration mit Siri ist ein weiteres herausragendes Feature. Damit können Sie Ereignisse per Sprachbefehl planen.

Zwar ist die App auf das Apple-Ökosystem beschränkt, eignet sich aber gut für den privaten Gebrauch und kleine Teams. Die übersichtliche, minimalistische Benutzeroberfläche erleichtert die Terminplanung.

Die besten Features von Apple Kalender

Planen Sie regionenübergreifende Meetings mit automatischen Anpassungen dank Unterstützung der Zeitzonen

Lassen Sie sich Benachrichtigungen basierend auf Ihrem Standort anzeigen – mit standortbezogenen Erinnerungen

Vereinfachen Sie die Terminkoordination mit anderen, indem Sie gemeinsame Familien- oder Gruppenkalender freigeben

Limit des Apple-Kalenders

Keine erweiterten Features für das Projektmanagement

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Teams

Preise für Apple Kalender

Kostenlos (im Lieferumfang von Apple-Geräten enthalten)

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Kalender

G2: 4,1/5 (194 Bewertungen)

12. Bitrix24 (Am besten geeignet für CRM- und Kalenderintegration)

via Bitrix24

Bitrix24 ist eine umfassende Suite für die Verwaltung des Geschäfts, deren Kalenderverwaltungstool ein Feature darstellt. Sie umfasst darüber hinaus CRM-, Aufgabenverwaltungs- und Kommunikations-Tools. Die Kalenderfunktion lässt sich gut mit dem Aufgabenverwaltungssystem von Bitrix24 kombinieren. Sie können Aufgaben planen und Erinnerungen direkt in der App einrichten.

Bitrix24 ist ideal für große Geschäfte, die alle ihre internen und externen Abläufe auf einer einzigen Plattform verwalten. Bitrix24 bietet außerdem gemeinsame Kalender, über die Sie sich mit Ihrem Team abstimmen können.

Die besten Features von Bitrix24

Verfolgen Sie Client-Meetings, Verkaufschancen und Aufgaben an einem Ort dank integriertem CRM und Kalender

Automatisieren Sie die Planung von Aufgaben auf Basis von Projekt-Regeln mithilfe benutzerdefinierter Workflows, die mit dem Kalender verknüpft sind

Limitierungen von Bitrix24

Komplex für Anfänger

Für einige Features sind Upgrades erforderlich

Höhere Preise für kleinere Teams

Preise für Bitrix24

Kostenlos (Basis-Version)

Basic: 49 $/Monat für 5 Benutzer

Standard: 99 $/Monat für 50 Benutzer

Professional: 199 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

G2: 4,1/5 (540 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 860 Bewertungen)

13. Calendly (Am besten geeignet für die automatische Terminplanung)

via Calendly

Calendly ist benutzerfreundlich und speziell für Berufstätige konzipiert, die unterwegs Meetings vereinbaren müssen.

Calendly ermöglicht die Synchronisierung mit Ihrem Kalender, egal ob Google Kalender oder Outlook. Es passt sich automatisch an Zeitzonen an und eignet sich daher perfekt für internationale Meetings. Es ist zuverlässig und kostengünstig.

Die besten Features von Calendly

Wählen Sie mithilfe automatischer Verknüpfungen zur Terminplanung Meetings aus, die zu Ihrer Verfügbarkeit passen

Verhindern Sie Überbuchungen, indem Sie Ihre persönliche Zeit mithilfe anpassbarer Verfügbarkeitsfenster automatisch blocken

Verteilen Sie Meetings mithilfe der Round-Robin-Planung gleichmäßig auf die Mitglieder des Teams

Limitierungen von Calendly

Es fehlen Features für das Projektmanagement

In der kostenlosen Version sind die benutzerdefinierten Anpassungen begrenzt

Für erweiterte Features sind kostenpflichtige Pläne erforderlich

Preise für Calendly

Free

Essentials: 10 $/Monat pro Benutzer

Professional: 15 $/Monat pro Benutzer

Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen von Clockwise

G2: 4,7/5 (über 2220 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3360 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Die 10 besten Alternativen zu Calendly

ClickUp: Die beste App für den Kalender, die Sie haben können

Nachdem Sie nun die 13 besten Kalender-Tools kennengelernt haben, ist es an der Zeit, Ihren Zeitplan in den Griff zu bekommen und Ihre Produktivität zu steigern. Mit der richtigen Kalender-App können Sie Ihre Terminplanung optimieren, Ihr Zeitmanagement verbessern und die Zusammenarbeit in Ihrem Team fördern.

Wenn Sie bereit sind, die Vorteile eines effizienten Projektmanagements zu erleben, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verändern Sie Ihre Arbeitsweise!