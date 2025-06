die 10 besten Alternativen zu Fantastical im Jahr 2025

Wenn es um die Verwaltung meines Terminkalenders geht, brauche ich mehr als nur eine einfache Kalender-App. Ich brauche einen Organizer, der mir hilft, meine Aufgaben im Blick zu behalten, mich an wichtige Termine erinnert und auf allen Geräten synchronisiert ist. Deshalb habe ich nach Online-Kalendern gesucht, die die Terminplanung angenehm und effizient machen.

Ich habe kürzlich Fantastical ausprobiert und war ziemlich beeindruckt von den innovativen Features und dem benutzerfreundlichen Design, die es auch bei Apple-Benutzern beliebt machen. Die natürliche Sprachverarbeitung und die ansprechende Benutzeroberfläche verbinden die üblichen Kalenderfunktionen mit erweiterten Features.

Allerdings muss man die Premium-Version abonnieren, um die leistungsstarken Features von Fantastical nutzen zu können, und die App hat sich nicht so schnell weiterentwickelt wie einige KI-integrierte Kalender-Apps.

Außerdem schränkt die Ausrichtung auf das Apple-Ökosystem die Nützlichkeit auf anderen Plattformen ein. Trotz dieser Einschränkungen bleibt Fantastical eine zuverlässige Option für Apple-Benutzer, die eine gut gestaltete Kalender-App suchen.

Ich habe viel Zeit damit verbracht, Kalender-Apps zu testen, und nach umfangreichen Recherchen haben mein Team und ich die 10 besten Alternativen zu Fantastical zusammengestellt. Jede bietet einzigartige Features und Vorteile, mit denen Sie Zeit sparen und das Beste aus Ihrem Online-Kalender herausholen können!

Was sollten Sie bei Alternativen zu Fantastical beachten?

To-Do-Listen, Erinnerungen, Benachrichtigungen und Kalenderintegration – das sind Features, die alle von uns getesteten Tagesplaner bieten. Bei der Auswahl einer Alternative zu Fantastical sollten Sie jedoch auf Features achten, die über die Grundfunktionen hinausgehen.

Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten:

Kompatibilität und plattformübergreifender Support: Stellen Sie sicher, dass die Fantastical-Alternative auf allen Geräten und Plattformen (iOS, Android und Web) kompatibel ist, um eine nahtlose Synchronisierung zu gewährleisten

Erweiterte Planungsfunktionen: Achten Sie auf Features, die die Planung erleichtern, wie natürliche Sprachverarbeitung, mehrere Kalenderansichten, anpassbare Benachrichtigungen und die Integration mit mehreren Apps, wie Tools zur Aufgabenverwaltung, E-Mail-Clients oder Notiz-Apps

Anpassung: Achten Sie auf Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihre Kalendereinstellungen personalisieren können, z. B. Ereignisse farblich kennzeichnen, wiederholende Aufgaben festlegen und Benachrichtigungseinstellungen anpassen

Features für die Zusammenarbeit: Wenn Sie häufig mit anderen zusammenarbeiten, sollten Sie Alternativen in Betracht ziehen, die Features für die Zusammenarbeit wie gemeinsame Kalender, Gruppenplanung und Aufgabenverteilung bieten, um die Teamarbeit zu erleichtern

Sicherheit: Achten Sie auf Sicherheitsfeatures wie End-to-End-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Daten-Backup, um Ihre Kalenderdaten vor unbefugtem Zugriff oder Verlust zu schützen

Benutzeroberfläche: Bewerten Sie die Benutzeroberfläche hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Optik. Eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche kann die Produktivität und Benutzerfreundlichkeit verbessern

Preise: Vergleichen Sie die Preise der verschiedenen Angebote unter Berücksichtigung Ihres Budgets und des Werts der in den einzelnen Plänen enthaltenen Features. Suchen Sie nach kostenlosen Testversionen oder Freemium-Optionen, um die App zu testen, bevor Sie sich für ein Abonnement committen

Einige Apps bieten einige dieser Funktionen, andere bieten mehr, als Sie benötigen. Wählen Sie die App, die am besten zu Ihnen passt und Ihnen hilft, Ihre Aufgaben effizienter zu erledigen.

Hier sind zehn unserer Favoriten.

Die 10 besten Alternativen zu Fantastical

Sie finden eine kurze Beschreibung und einen Vergleich aller Fantastical-Alternativen, die es in die Top 10 geschafft haben. Ich habe die wichtigsten Features, Einschränkungen, Preise und Bewertungen hervorgehoben, um Ihnen bei der Auswahl des besten Kalender-Tools für Ihr Unternehmen zu helfen.

Beginnen wir mit dem Favoriten – ClickUp!

1. ClickUp – Die beste App für den Tageskalender

Verfolgen Sie monatliche, wöchentliche und tägliche Aufgaben mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

ClickUp ist ein Kraftpaket, wenn es um Produktivität geht, und Aufgabenplanung und Zeitblockierung spielen dabei eine große Rolle.

Ich verwende die ClickUp-Kalenderansicht sowohl privat als auch beruflich. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche und die Anpassungsoptionen sind hervorragend geeignet, um meinen Zeitplan einzuhalten. Die benutzerfreundliche Oberfläche vereint Aufgabenverwaltung, Terminplanung und wiederkehrende Ereignisse auf einem einzigen Bildschirm.

ClickUp hilft mir mit einem zweiseitig synchronisierten Kalender, der Erstellung von Aufgaben und anderen Features, meinen Zeitplan einzuhalten. Mit der mobilen App kann ich auch unterwegs auf meinen Zeitplan, wiederkehrende Erinnerungen und Kalenderereignisse zugreifen.

ClickUp ist besonders hilfreich, wenn Sie ein Team leiten oder in einem Team arbeiten. Die beste anpassbare Vorlage, die Kalender-Planungsvorlage von ClickUp, hilft uns, Aufgaben zu verwalten und Termine einzuhalten, ohne übermäßig viel Zeit mit der Planung unserer Tage und Wochen zu verbringen.

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre Workload effektiv und teilen Sie Ihre Aufgaben mit der Kalender-Vorlage von ClickUp in überschaubare Teilaufgaben auf

Die Vorlage für die Kalenderplanung hilft uns dabei:

Weisen Sie Team-Mitgliedern Aufgaben zu und legen Sie klare Fristen fest, damit jeder verantwortlich ist und auf dem neuesten Stand bleibt

Verwenden Sie die ClickUp-Kalenderansicht, um einen Überblick über Ereignisse, Meetings und Termine für das Team zu erhalten

Teilen Sie große Projekte in kleinere, überschaubare Aufgaben auf, damit sie weniger überwältigend sind und sich leichter nachverfolgen lassen

Automatisieren Sie Erinnerungen basierend auf Auslösern für Aufgaben und Ereignisse, um das Team auf dem Laufenden zu halten

Überprüfen und passen Sie den Kalenderplaner an, um ihn an wechselnde Prioritäten, neue Projekte und unerwartete Verzögerungen anzupassen

Darüber hinaus können Sie Workloads und Tagespläne mit über 15 anpassbaren ClickUp-Ansichten visualisieren. Diese Ansichten ermöglichen es uns, unsere Projekte und Zeitpläne zu vergrößern und zu verkleinern – ein hervorragendes Feature für Teamleiter und Projektmanager.

Planen und visualisieren Sie Projekt-Zeitleisten mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

Mit den Filtern kann ich nur die Aufgaben anzeigen, die mich interessieren, und meinen Kalender für andere freigeben. Dieses Feature macht die Verwaltung meiner Zeit und Aufgaben viel einfacher und effizienter.

Die besten Features von ClickUp

Fügen Sie Aufgaben und neue Ereignisse mit Tages-, Wochen- und Monatsansichten hinzu

Passen Sie die Ansicht Ihres Kalenders an, um verschiedene Kalendertypen zu erstellen, von Inhaltskalendern bis hin zu Meilensteinen für Sprints und mehr

Erstellen Sie mit ClickUp Brain To-Do-Listen und Zusammenfassungen fertiggestellter Aufgaben

Verschieben Sie Ereignisse oder Aufgaben sofort per Drag & Drop

Arbeiten Sie mit Projektmanagement-Tools an einem Ort

Kalender für Ihr Team freigeben, um Ereignisse zu planen und Aufgaben zuzuweisen

Teilen Sie große Aufgaben in übersichtliche ClickUp-Checklisten auf und legen Sie Ziele fest

Steigern Sie Ihre Produktivität mit den Zeiterfassungs-Features von ClickUp

Verbinden Sie andere Arbeits-Apps wie Google Kalender, Microsoft Outlook und Time Doctor mit ClickUp-Integrationen

Greifen Sie über iOS, Android, iPad, Desktop oder die Web-App auf ClickUp zu

Limits von ClickUp

Neue Benutzer könnten das breite Array an Features von ClickUp überwältigend finden

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ pro Benutzer und Monat

Business: 12 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für 7 $ pro Mitglied und Workspace pro Monat verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Google Kalender – Am besten für Kalenderverwaltung und Terminplanung geeignet

via Google Kalender

Für alle, die im Google Workspace arbeiten, macht Google Kalender das Organisieren und Verwalten von Ereignissen, das Einrichten von Erinnerungen und das Einladen anderer zum Kinderspiel.

Das Tool eignet sich hervorragend für die Planung von Team-Meetings und Ereignissen und zum Blockieren von Zeit für sich selbst während des Arbeitstages. Der Kalender wird automatisch mit Gmail synchronisiert, sodass Sie sofort Benachrichtigungen, Erinnerungen und Aktualisierungen erhalten, wenn sich Ihre Ereignisse ändern.

Es gibt auch mehrere Anpassungsoptionen – von lebendigen Designs bis hin zu verschiedenen Ansichtsoptionen. Außerdem können Sie separate Kalender auf einem einzigen Bildschirm erstellen und verwalten.

Ein Feature, das ich besonders schätze, sind die intelligenten Vorschläge zum Blockieren von Zeit: Basierend auf den Personen, die Sie zu Ihrem Meeting eingeladen haben, findet das Tool automatisch freie Zeitfenster im Kalender aller Teilnehmer.

Die besten Features von Google Kalender

Nahtlose Integration mit anderen Google Apps wie Gmail, Drive, Tabellen und Meet

Erinnerungen per E-Mail, Textnachricht oder Pop-up-Benachrichtigungen versenden

Geben Sie Ihren Kalender für andere frei (und kontrollieren Sie Datenschutz und Zugriff), damit diese Ihre geplanten Ereignisse in der Ansicht sehen können

Verwenden Sie die Calendly-Integration von ClickUp , um Termine in Ihrem Google Kalender einzutragen

Einschränkungen von Google Kalender

Schwierigkeiten bei der Visualisierung von Terminüberschneidungen im gleichen Zeitfenster

Fehlende Integration mit anderen Videokonferenz-Tools als Google Meet

Preise für Google Workspace

Free

Business Starter: 7,20 $ pro Benutzer und Monat

Business Standard: 14,40 $ pro Benutzer und Monat

Business Plus: 21,60 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Kalender

G2: Nicht verfügbar

Capterra: 4,8/5 (über 3100 Bewertungen)

3. Motion – Die beste App für Produktivitätsmanagement

via Motion

Motion ist eine App zur Steigerung der Produktivität mit einem hochmodernen KI-gestützten Kalender, der Sie produktiver macht. Mir hat besonders gefallen, wie die intuitive KI-gesteuerte Features wie intelligente Terminplanung, Priorisierung von Aufgaben und Zeitblöcke die Terminplanung und Aufgabenverwaltung vereinfachen.

So passt beispielsweise der intelligente Planungsalgorithmus Meetings automatisch anhand von Priorität und Verfügbarkeit an, während das Feature zur Priorisierung von Aufgaben mithilfe von KI sicherstellt, dass ich die wichtigsten Aufgaben zuerst erledige.

Darüber hinaus bietet das Tool zur Projektverfolgung Echtzeit-Updates und Fortschrittsberichte, mit denen ich meine Projekte im Blick behalten kann. Ich habe die Integrationsfunktion von Motion getestet, die meinen Apple-, Outlook- und Google Kalender in einer übersichtlichen Oberfläche zusammenführt.

Ich habe Motion als gute Alternative zu Fantastical gefunden. Im Gegensatz zu Fantastical bietet Motion umfassende Funktionen für die Aufgabenverwaltung und Projektnachverfolgung, wodurch es sich besser für Unternehmen eignet.

Die besten Features von Motion

Automatisieren Sie die Terminplanung, um die besten Meeting-Zeiten zu finden, die in alle Kalender passen

Priorisieren Sie Aufgaben mithilfe von KI, die Benutzern hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und so die tägliche Produktivität zu steigern

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit im Team durch die Synchronisierung von Terminen und Aufgaben, was eine bessere Kommunikation und ein besseres Projektmanagement ermöglicht

Optimieren Sie Ihr Zeitmanagement mit Analysen, die Aufschluss darüber geben, wie Einzelpersonen und Teams ihre Zeit verbringen

Bewegungsbeschränkungen

Die Kosten für das Abonnement sind eine Hürde für kleine Unternehmen oder Einzelpersonen, die nach kostengünstigen Lösungen suchen

Es können Probleme mit der Plattformkompatibilität auftreten, insbesondere wenn Motion nicht nahtlos in bereits vorhandene Tools und Software integriert ist, die in einem Unternehmen bereits verwendet werden

Bewegungsabhängige Preisgestaltung

Kostenlose Testversion

Einzelperson: 34 $/Benutzer pro Monat

Team: 20 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Motion

G2: 4,2/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

4. Cron – Die beste Wahl für Benutzer von Notion

via Cron

Cron, jetzt bekannt als Notion Calendar, ist eine vielseitige Komponente der viel größeren Notion Workspace-Plattform. Es wurde entwickelt, um die Produktivität von Unternehmen zu steigern, indem es die Aufgabenverwaltung für Fachleute optimiert.

Für mich entsteht die Magie, wenn ich Notizen, Aufgaben, Datenbanken und Erinnerungen in einem einheitlichen Kalender zusammenfasse. Notion Calendar schafft eine zusammenhängende Planungs- und Kollaborationsumgebung, die ihresgleichen sucht. Besonders gut gefällt mir die vollständige Integration mit anderen Notion-Elementen, wodurch ich meine Aufgaben und Notizen mit Ereignissen und Meetings verknüpfen kann.

Die Fähigkeit von Notion Calendar, sich vollständig in andere Elemente von Notion zu integrieren, verschafft ihm einen erheblichen Vorteil gegenüber Fantastical.

Im Gegensatz zu Fantastical, das sich hauptsächlich auf Kalenderfunktionen konzentriert, kombiniert Notion Calendar eine umfassende Suite von Tools für Notizen, Aufgaben und Datenbanken – ähnlich wie ClickUp.

Die besten Features von Cron

Nahtlose Integration mit anderen Notion-Komponenten, sodass Benutzer Datenbanken, Notizen und Aufgaben direkt im Kalender verknüpfen können

Anpassen von Vorlagen an bestimmte Geschäftsprozesse oder Projektanforderungen

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop, um Ihren Zeitplan ganz einfach anzupassen, tägliche Termine zu verwalten und langfristige Pläne zu vereinfachen

Visualisieren Sie den Fortschritt von Projekten und verwalten Sie Termine mit Zeitleisten-Ansichten

Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg, damit alle Mitglieder des Teams in Echtzeit auf dem neuesten Stand sind

Einschränkungen von Cron

Kein Offline-Modus, wodurch der Zugriff auf den Kalender und die zugehörigen Aufgaben eingeschränkt ist, wenn keine Internetverbindung besteht

Preise für Notion

Free

Plus: 8 $ pro Benutzer und Monat

Business: 15 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2100 Bewertungen)

5. Woven – Das beste lokale Tool für Kalender und Terminplanung

via Woven

Woven, jetzt in Slack integriert, ist eine gute Kalender-App. Sie ist bekannt dafür, die Terminplanung und Zeitverwaltung zu vereinfachen. Dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und robusten Integrationsmöglichkeiten ist sie die erste Wahl für vielbeschäftigte Berufstätige, die ihre Kalender optimieren möchten.

Durch die Integration leistungsstarker Tools wie intelligenter Vorlagen, Terminierungslinks und Gruppenumfragen vereinfacht Woven die Koordination von Meetings und maximiert die Produktivität. Mit den intelligenten Vorlagen kann ich Meetings schnell mit vordefinierten Einstellungen einrichten, was Zeit spart und sich wiederholende Terminierungsaufgaben reduziert.

Woven bietet auch Analysen zur Nachverfolgung von Meeting-Zeiten und liefert Erkenntnisse, die zur Optimierung von Terminplänen und zur Steigerung der Effizienz beitragen.

Die besten Features von Woven

Synchronisierung mehrerer Kalender für eine einheitliche Ansicht aller Termine

Erstellen Sie Terminlinks, um Ihre Verfügbarkeit für andere freizugeben

Führen Sie Gruppenumfragen durch, um den besten Zeitpunkt für Meetings mit mehreren Teilnehmern zu ermitteln

Analysieren Sie die Zeitnutzung mit integrierten Analysen, die aufzeigen, wie die Zeit in Meetings verbracht wird, und Möglichkeiten zur Optimierung und besseren Zeitverwaltung bieten

Eingebauten Einschränkungen

Nach der Integration in Slack als eigenständiger Dienst eingestellt, sodass er für Benutzer, die die Slack-Plattform nicht nutzen, nicht mehr verfügbar ist

Preise für Woven (Slack)

Free

Pro: 8,75 $ pro Benutzer und Monat

Business: 12,50 $/Benutzer pro Monat

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Woven (Slack)

G2: 4,5/5 (über 32.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.200 Bewertungen)

6. Zcal – Am besten für professionelle Dienstleistungsunternehmen geeignet

via Zcal

Kombinieren Sie mit Zcal den Komfort von Calendly und die vertraute Benutzererfahrung von Google Kalender. Zcal ist eine Terminplanungslösung, die die Einstellung von Terminen und die Kalenderverwaltung vereinfacht.

Das Tool ist besonders hilfreich für Solopreneure oder professionelle Dienstleistungsunternehmen. Ihre Clients und Kunden können über Buchungslinks Termine vereinbaren und diese umplanen, ohne Sie zu konsultieren.

Zu den Features, die ich getestet habe, gehören die Terminplanung mit einem Klick, anpassbare Buchungsseiten und die Integration mit anderen Kalenderanwendungen. Die Option zur Terminplanung mit einem Klick hat mir viel Zeit gespart, da Clients und Kollegen Termine ohne Umstände buchen konnten.

Sie finden auch anpassbare Buchungsseiten – passen Sie das Erscheinungsbild an Ihre Marke an.

Darüber hinaus lässt sich Zcal nahtlos in andere Kalenderanwendungen wie Google Kalender und Outlook integrieren, sodass alle meine Termine plattformübergreifend synchronisiert werden.

Die besten Features von Zcal

Vereinfachen Sie die Planung von Meetings, indem Sie mit wenigen Klicks Buchungslinks erstellen und freigeben

Nahtlose Integration mit beliebten Kalenderdiensten wie Google Kalender und Outlook

Betten Sie Terminplanungsseiten direkt in Business-Websites oder Social-Media-Plattformen ein

Automatisieren Sie Erinnerungen und Nachfassaktionen, um Terminausfälle zu reduzieren und den Kontakt zu Clients oder Stakeholdern aufrechtzuerhalten

Einschränkungen von Zcal

Im Vergleich zu umfassenderen Alternativen für Unternehmen mit Fantastical sind die erweiterten Features limitiert

Preise für Zcal

Free

Pro: 7,50 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zcal

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Calendly – Die beste App für die Terminplanung

via Calendly

Nur wenige Terminplanungs-Apps sind so beliebt wie Calendly für Berufstätige weltweit! Benutzer können Termine automatisch planen, den Kalender anpassen und Benachrichtigungen erhalten – was will man mehr?

Aber was zeichnet Calendly aus?

Erstens ist es keine typische Kalender-App: Calendly ist ein umfassendes Tool für Zeitmanagement und Terminplanung. Es vereinfacht die Verwaltung von Arbeitstagen mit seiner webbasierten Plattform und der einzigartigen Feature zur Terminplanung über Links.

Mir gefielen die automatischen Erinnerungen, die mir halfen, meine Termine einzuhalten und wichtige Meetings nicht zu verpassen. Darüber hinaus erspart mir die Zeitzonenanpassung von Calendly die mühsame Koordination von Meetings in verschiedenen Regionen.

Das ist noch nicht alles. Calendly bietet auch anpassbare Ereignistypen. Sie müssen zwischen Meetings etwas Zeit einplanen? Mit der Pufferzeit-Feature von Calendly ist das kein Problem und Sie haben die nötige Flexibilität, um Ihren Tag selbst zu gestalten.

Die besten Features von Calendly

Nahtlose Integration mit Google, Slack, Zoom und mehreren anderen Plattformen

Bieten Sie anderen eine supereinfache, benutzerfreundliche Oberfläche für mühelose Terminbuchungen

Calendly ist in wenigen Minuten eingerichtet – ganz ohne Schulung

Limits von Calendly

Für Unternehmen mit minimalem monatlichem Kalenderbedarf kann dies kostspielig sein

Einige Features sind in der mobilen Version möglicherweise nicht verfügbar

Preise für Calendly

Free

Standard: 12 $ pro Platz und Monat

Team: 20 $ pro Platz und Monat

Enterprise: Ab 15.000 $

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2: 4,7/5 (über 2100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3400 Bewertungen)

8. Microsoft Outlook – Die beste App für die Verwaltung persönlicher Informationen

via Microsoft Outlook

Für viele ist Microsoft Outlook der persönliche Informationsmanager der Wahl, der E-Mails, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Notizen nahtlos in einer praktischen Anwendung integriert.

Besonders schätze ich die kostenlose Online-Kalender-Feature von Outlook, die viele Funktionen bietet. Man kann Termine erstellen, mit Meetings und Ereignissen verknüpfen, mehrere Kalender und Unterkalender verwalten, Erinnerungen einrichten, andere zu Ereignissen einladen und auf verschiedene Weise auf meinen Kalender zugreifen.

Nur ein Wort zur Vorsicht: Ein Upgrade auf einen Microsoft 365-Plan ist erforderlich, wenn Sie die gesamte Suite der Microsoft-Tools nutzen und Werbung entfernen möchten.

Die besten Features von Microsoft Outlook

Eine vielseitige, benutzerfreundliche Oberfläche

Nahtlose Integration mit anderen Microsoft-Tools

E-Mail- und Kalenderfunktionen an einem Ort kombinieren

Limits von Microsoft Outlook

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche überwältigend

Preise für Microsoft Outlook

Free

Microsoft 365 Basic: 19,99 $/Jahr pro Benutzer

Microsoft 365 Personal: 69,99 $/Jahr pro Benutzer

Microsoft 365 Family: 99 $/Jahr pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (über 2.700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.900 Bewertungen)

9. Sunsama – Am besten geeignet für die Blockierung Ihres persönlichen Terminkalenders

via Sunsama

Sunsama zeichnet sich als Terminplanungs-App durch seinen einzigartigen Ansatz für das Aufgabenmanagement aus: Es lässt sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow integrieren. Sie können Aufgaben aus verschiedenen Quellen, darunter E-Mails und Projektmanagement-Tools, planen, priorisieren und terminieren.

Dieser zentralisierte Workspace für Produktivität organisiert alle Ihre Aufgaben an einem Ort, sodass Sie Ihre Workload einfach verwalten und Übercommits vermeiden können.

Ein Feature, das Sunsama von anderen unterscheidet, ist die automatische Terminplanung. Zwar werden Aufgaben nicht automatisch zu Ihrem Kalender hinzugefügt, wie bei einigen anderen Apps, aber Sie können Aufgaben ganz einfach um Ihre Meetings und Verpflichtungen herum planen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe klicken oder mit der Maus darüber fahren und "Zum Kalender hinzufügen" auswählen

Was mir an Sunsama jedoch am besten gefallen hat, war der Fokusmodus. Ich konnte Ablenkungen minimieren, indem ich alle Aufgaben außer derjenigen, an der ich gerade arbeitete, ausblendete. Das ist ein toller Trick, wenn man die Produktivitätsmethode von Ivy Lee anwendet.

Die besten Features von Sunsama

Verschieben und priorisieren Sie Ereignisse und Zeitblöcke mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche

Vereinheitlichen Sie Ihren Workflow durch die Integration von Tools wie ClickUp, Trello, Outlook und mehr

Ablenkungen ausschalten und Benachrichtigungen stumm schalten mit dem Fokusmodus

Schnellere Terminplanung mit Tastaturverknüpfungen

Einschränkungen von Sunsama

Einige Benutzer fanden, dass die App nicht ideal für die Zusammenarbeit mit Team-Mitgliedern an großen Projekten ist

Preise von Sunsama

14-tägige kostenlose Testversion

Monatliches Abonnement: 20 $ pro Benutzer und Monat

Jahresabonnement: 16 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Sunsama

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Apple Kalender – Am besten für Benutzer von iPhone und iPad geeignet

via Apple Kalender

Der Apple Kalender ist ein Online-Planer, der speziell für Apple-Geräte wie iPhone, iPad oder iPod Touch entwickelt wurde. Apple-Fans schätzen die hervorragende Synchronisierung zwischen ihren Geräten.

Dieses Tool, auch iCal genannt, verwaltet Ihren Terminkalender mühelos mit Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansichten. Die Möglichkeit, Ereignisse mit Farben zu kennzeichnen und Aufgaben aus E-Mails zu importieren, hat meine Arbeit erheblich verbessert.

Sie lässt sich nahtlos in iCloud, Outlook, Yahoo und Exchange integrieren, was sie zu einer der 10 besten Alternativen zu Fantastical macht. Allerdings kann diese App etwas einschränkend wirken, da sie für Apple-Geräte gedacht ist.

Die besten Features von Apple Kalender

Nahtlose Synchronisierung mit Google, Outlook und anderen Tools

Telefonkonferenzen mit einem Tastendruck

Verwenden Sie wiederkehrende Ereignisse, Benachrichtigungen und Erinnerungen, um wichtige Ereignisse und Termine im Blick zu behalten

Mit einem einfachen Fingertipp auf Ereignisse und Speicherorte zugreifen

Einschränkungen des Apple-Kalenders

Einige Funktionen zum Kopieren und Einfügen sind nur in der Web-Version verfügbar

Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit oder beim Freigeben von Verfügbarkeitslinks für Benutzer, die kein iOS verwenden

Preise für Apple Kalender

iCall App: 2,99 $ + optionale In-App-Käufe

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Kalender

G2: 4,1/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Steigern Sie Ihre Produktivität mit der besten Kalender-App

Wir haben uns mehrere robuste Alternativen zu Fantastical angesehen, die alle mit Features ausgestattet sind, die von einer reibungslosen Integration bis hin zu ausgefeilten Kalenderfunktionen und intelligenten Tools zur Aufgabenverwaltung reichen.

Ob die starken Terminplanungsfunktionen von Zcal oder die umfangreichen Projektmanagement-Funktionen von ClickUp – es gibt für fast jeden eine gute Option.

Wenn Sie Ihre Produktivität steigern und die Kommunikation mit Ihrem Team verbessern möchten, empfehle ich Ihnen ClickUp. Es bietet hervorragende Kalender- und Zeitmanagement-Features und kann die Art und Weise, wie Sie Ihre Projekte verwalten, revolutionieren.

Nutzen Sie ClickUp noch heute kostenlos.