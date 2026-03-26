14 kostenlose Google Tabellen-Vorlagen für tägliche Aufgabenverfolgung

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen zu Beginn Ihres Tages eine Liste mit Aufgaben, verlieren aber bis zum Feierabend den Überblick über alle Aufgaben. Das kann passieren, wenn Sie zu viel zu erledigen haben; die Nachverfolgung von Aufgaben und das Verwalten von Terminen geraten dann ins Chaos.

Was ist also die Lösung? Aufgaben-Tracker in Google Tabellen.

Google Tabellen-Aufgabenplaner sind praktisch, egal ob Sie Berufseinsteiger oder erfahrener Profi sind. Sie sind unkompliziert, benutzerfreundlich und nützlich für die Planung und Nachverfolgung Ihrer Aufgaben.

In diesem Blog geben wir Ihnen kostenlose Google Tabellen-Vorlagen für tägliche Aufgabenlisten frei, die das Verwalten von Aufgaben und Teams zum Kinderspiel machen. Bleiben Sie also bis zum Schluss dabei!

14 Kostenlose Google Tabellen-Vorlagen für die Aufgabenverfolgung

Google Tabellen-Vorlagen für tägliche Aufgabenlisten sind wertvolle tools, die Ihnen helfen, die Aufgabenverwaltung zu optimieren. Hier sind einige kostenlose Google Tabellen-Vorlagen für Aufgabenlisten:

1. Aufgaben-Tracker-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihren Workflow mit der Aufgaben-Tracker-Vorlage von ClickUp

Die Aufgaben-Tracker-Vorlage von ClickUp ist eine gebrauchsfertige Google Tabellen-Vorlage, mit der Sie Ihre Aufgaben strukturiert organisieren und verfolgen können. Sie enthält Felder wie Aufgabenname, Priorität, Zugewiesen an, Status, Startdatum, Fälligkeitsdatum und Notizen, damit Sie Ihre tägliche Arbeit im Griff behalten.

So funktioniert es:

Fügen Sie Aufgaben mit Fristen und Prioritäten hinzu, um den Überblick zu behalten

Verfolgen Sie den Status von Aufgaben mithilfe von Dropdown-Menüs wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“

Weisen Sie Aufgaben zu und aktualisieren Sie den Fortschritt im Laufe der Arbeit

Nutzen Sie den Notizbereich, um Kontextinformationen oder Aktualisierungen hinzuzufügen

Geeignet für:

Fachleute, die ihr tägliches Workload verwalten – ideal für Projektmanager, die Aufgaben zuweisen, die Nachverfolgung der Fristen durchführen und den Fortschritt bei mehreren Arbeitsergebnissen in einer übersichtlichen Ansicht überwachen möchten.

Studierende mit akademischen Verpflichtungen – ideal für Studierende, die ihre Hausarbeiten, Projekte und Prüfungsvorbereitungen organisieren möchten, um den Überblick zu behalten und Stress in letzter Minute zu vermeiden.

Für alle, die private To-dos unter einen Hut bringen müssen – ideal für alle, die die Nachverfolgung von Haushaltsaufgaben, Besorgungen und Nebenprojekten durchführen und dabei alles in einer einzigen Checkliste organisieren möchten.

2. Vorlage für tägliche und monatliche Verfolgung von Aufgaben von Template.net

Die Vorlage für tägliche und monatliche Aufgaben von Template.net ist eine einfache Vorlage, mit der Sie Ihre Aufgaben effektiv planen und verwalten können. Sie hilft Ihnen dabei, Workflows zu vereinfachen, den Fortschritt zu verfolgen und keine Fristen mehr zu verpassen.

So funktioniert es:

Planen und betrachten Sie Aufgaben auf Tages- und Monatsbasis

Konzentrieren Sie sich auf das Zeitmanagement

Erstellen Sie benutzerdefinierte Listen für Aufgaben mit Status-Updates, Prioritäten und Fälligkeitsdaten

Priorisieren Sie Aufgaben anhand ihrer Fristen

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit

Ideal für: Alle, die organisiert bleiben und ihre Zeit effektiv verwalten möchten. Perfekt für vielbeschäftigte Menschen, die tägliche Aufgaben und langfristige Projekte unter einen Hut bringen müssen.

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2. Vorlage für einen täglichen Tracker für Aufgaben von Template.net

Die Vorlage für den täglichen Aufgaben-Tracker von Template.net ist eine übersichtliche Google Tabellen-Vorlage, die Ihnen hilft, Ihre täglichen Aufgaben im Blick zu behalten. Mit dieser anpassbaren Liste zur Erledigung von Aufgaben können Sie Ihren Arbeitsplan effizient strukturieren.

So funktioniert es:

Erstellen und organisieren Sie benutzerdefinierte To-do-Listen an einem Ort

Optimieren Sie Ihre täglichen Aufgaben, um Ihre Produktivität zu steigern

Verfolgen Sie anstehende und fertiggestellte Aufgaben

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Team-Mitgliedern an Aufgaben

Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die ihre Aufgaben täglich oder monatlich planen und priorisieren und ihren Fortschritt in Echtzeit verfolgen, um Terminüberschreitungen zu vermeiden.

3. Aufgaben-Tracker-Vorlage von Template.net

Die Task-Tracker-Vorlage von Template.net ist eine weitere Google-Tabellen-Vorlage für die tägliche Nachverfolgung von Aufgaben, mit der Sie Aufgaben ganz einfach im Blick behalten können. Sie können sie im Excel- oder Google-Tabellen-Format herunterladen, um Ihre Aufgaben und Fristen effizient zu verfolgen.

So funktioniert es:

Kategorisieren Sie Aufgaben für eine einfache Überwachung

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mithilfe von Diagrammen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status-Variablen für Aufgaben, darunter „Zu erledigen“, „ausstehend“, „fertiggestellt“, „auf Eis gelegt“ usw.

Passen Sie Felder und Notizen für jede Aufgabe individuell an

Ideal für: Alle, die nach einer übersichtlichen Methode suchen, um Aufgaben zu kategorisieren und deren Fortschritt zu verfolgen, um Termine effizient einzuhalten.

Bonus: Schauen Sie sich auch diese Listen-Vorlagen für Aufgaben in Word an!

4. Vorlage für den Status-Tracker für Aufgaben von Template.net

Die Vorlage „Task Status Tracker“ von Template.net erspart Ihnen den Aufwand für das Merken von Aufgaben und erleichtert deren Nachverfolgung. Sie bietet ein professionelles Layout zur Überwachung Ihrer Projektaktivitäten und -aktualisierungen.

So funktioniert es:

Geben Sie Daten in Spalten ein und organisieren Sie sie

Fügen Sie anpassbare Felder hinzu, um sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen

Führen Sie die Bearbeitung der Abschnitte durch, um weitere Informationen hinzuzufügen

Visualisieren Sie Daten mit Diagrammen und Grafiken

Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die sich mithilfe von Diagrammen und Grafiken eine schnelle Ansicht des Fortschritts ihrer Aufgaben verschaffen möchten.

5. Google Tabellen-Vorlage für To-Do-Listen von Zapier

via Google Tabellen

Die Google Tabellen-Vorlage für To-Do-Listen von Zapier ist eine Google Tabellen-Vorlage für die tägliche Nachverfolgung von Aufgaben, mit der Sie Ihre regelmäßige To-Do-Liste erstellen und den Fortschritt der Aufgaben verfolgen können. Obwohl sie sich am besten für persönliche To-Dos eignet, können Sie diese Vorlage auch für die Arbeit nutzen und sie mit Ihrem Team freigeben, um alle auf dem Laufenden zu halten.

So funktioniert es:

Nutzen Sie die Abschnitte „Aufgaben“, „Tage“ und „Notizen“, um Ihre Liste mit Aufgaben zu erstellen

Kennzeichnen Sie Aufgaben mit hoher Priorität und wählen Sie Farben, um den Status jeder Aufgabe anzuzeigen

Fügen Sie benutzerdefinierte Spalten hinzu, z. B. Aufgabentyp, geschätzte Zeit, Aufgaben für später usw.

Haken Sie Aufgaben ab, sobald Sie sie abgeschlossen haben, indem Sie einen Status hinzufügen oder sie durchstreichen

Ideal für: Alle, die tägliche To-do-Listen erstellen möchten, um ihre Aufgaben pünktlich abzuschließen.

📮 ClickUp Insight: Wenn Systeme versagen, werden Mitarbeiter kreativ – aber das ist nicht immer gut. 17 % der Mitarbeiter verlassen sich auf persönliche Notlösungen wie das Speichern von E-Mails, das Erstellen von Screenshots oder das mühsame Anfertigen eigener Notizen, um die Nachverfolgung ihrer Arbeit zu gewährleisten. Unterdessen finden 20 % der Mitarbeiter nicht, was sie brauchen, und fragen daher Kollegen – was die Konzentrationszeit beider Parteien unterbricht. Mit ClickUp können Sie E-Mails in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, Chats mit Aufgaben verknüpfen, Antworten von KI erhalten und vieles mehr – alles in einem einzigen Workspace! Ersetzen Sie über 20 Tools durch einen leistungsstarken Workspace in ClickUp 💫 Echte Ergebnisse: Als die Marketingagentur Hit Your Mark Media ihre Abläufe unter die Lupe nahm , war das Problem offensichtlich. Die Arbeit verteilte sich auf Slack, Miro, Toggl, Loom und andere Tools. Projekte kamen langsamer voran, als sie sollten, weil die Informationen über mehrere Tools verstreut waren. Also hat das Team alles in der ClickUp Small Business Suite zusammengefasst: Mehr als 5 Tools ersetzt in den Bereichen Kommunikation, Planung und Berichterstellung

3.000 $ Einsparungen pro Jahr durch den Verzicht auf Slack nach der Umstellung auf ClickUp Chat

Echtzeit-Dashboards zur Nachverfolgung von Sprint-Punkten, Workloads und Leistung

Schnellere Bonusauszahlungen dank klarer, messbarer Daten zur Produktivität Gründer Derek Archer sagt, dass diese Umstellung die Arbeitsweise der Agentur verändert hat. Anstatt Aktualisierungen aus verschiedenen Apps zusammenzufügen, wickelt das Team nun Aufträge für Clients, Kommunikation, Dokumentation und Berichterstellung über einen einzigen Workspace ab. 🚀

6. Google Tabellen-Vorlage zur Verfolgung des Fortschritts bei Aufgaben von Unito

via Google Tabellen

Die Google Tabellen-Vorlage zur Aufgabenverfolgung von Unito ist eine umfassende Google Tabellen-Vorlage, mit der Sie Ihre Tools verbinden und die Aufgaben auswählen können, die Sie für die Synchronisierung verwenden möchten. Diese Tabellenvorlage hilft Ihnen dabei, Fortschrittsberichte für eine einfache Analyse zu erstellen.

So funktioniert es:

Verwenden Sie die Registerkarte „Datenübertragung“, um alle Ihre Projekt-Aufgaben für die Synchronisierung zu verwenden

Erstellen Sie Fortschrittsberichte zur Nachverfolgung offener, fertiggestellter und überfälliger Aufgaben

Erstellen Sie Balken-, Kreisdiagramme und Burndown-Diagramme, um den Fortschritt nach Aufgaben und Sprints zu verfolgen

Verfolgen Sie die Workload pro Teammitglied und planen Sie Ressourcen

Ideal für: Projektleiter und Manager, die nach schnellen und einfachen Möglichkeiten suchen, Fortschrittsberichte zu erstellen und diese mit den Beteiligten freizugeben.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Tabellen für die Nachverfolgung von Aufgaben

Zwar können Ihnen Google Tabellen-Vorlagen für tägliche Aufgabenlisten dabei helfen, Ihre To-dos effizient zu verfolgen, doch können dabei einige Herausforderungen auftreten.

Hier sind die Nachteile der Verwendung von Google Tabellen für die Nachverfolgung Ihrer täglichen Aufgaben:

Eingeschränkte Zusammenarbeit : Google Tabellen sind nicht die besten Tools für die Zusammenarbeit. Sie sind fehleranfällig und können langsamer werden, wenn mehrere Personen gleichzeitig daran arbeiten.

Skalierbarkeitsprobleme : Je länger die Liste der Aufgaben wird, desto unübersichtlicher werden die Google Tabellen-Vorlagen. Sie müssen separate Tabellenblätter führen, was das Auffinden und die Nachverfolgung von Aufgaben erschwert.

Eingeschränkte Automatisierung : Mit Google-Tabellen-Vorlagen können Sie keine Workflows oder Aufgabenverteilungen automatisieren. Es ist viel manuelle Arbeit erforderlich, darunter die Aktualisierung des Status der Aufgaben, benutzerdefinierte Anpassungen usw.

Sicherheitsbedenken : Es gibt keine robusten Sicherheits-Features wie detaillierte Zugriffskontrollen, was die Nutzung des tools für die Speicherung sensibler Projektdaten riskant macht

Fehlende Benachrichtigungen: Google-Tabellen-Vorlagen bieten keine automatischen Erinnerungen für das Abschließen von Aufgaben oder anstehende Fälligkeitsdaten.

Alternative Vorlagen für die Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben

Wenn Sie mit den Limiten der Google-Tabellen-Vorlagen zu kämpfen haben, ist es an der Zeit, nach Alternativen zu suchen. Wir empfehlen ClickUp für eine effiziente Nachverfolgung von Aufgaben und -verwaltung.

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für das Aufgabenmanagement, mit dem Sie private und berufliche To-dos erstellen und verwalten können. Damit können Sie Ziele und Meilensteine festlegen, To-do-Listen erstellen, gemeinsam mit Ihrem Team an Aufgaben arbeiten, Zeitleisten verfolgen, Ressourcen verwalten sowie Erinnerungen und Workflows automatisieren.

Mit ClickUp können Sie Aufgaben zudem mithilfe benutzerdefinierter Ansichten ganz nach Ihren Wünschen visualisieren, darunter Tabellen-, Listen-, Kalender- und Board-Ansichten.

Probieren Sie ClickUp jetzt aus! Visualisieren Sie Ihre Daten in Tabellen mit der Ansicht für Tabellen von ClickUp

Die Tabellenansicht von ClickUp hilft Ihnen beispielsweise dabei, im Handumdrehen Tabellen zu erstellen und Projektdaten in Feldern und Zeilen zu visualisieren. Sie können diese Ansicht auch nutzen, um Datenbanken zu erstellen und Aufgaben als Datensätze zu organisieren. Und das Beste daran? Mit dieser Ansicht können Sie Kunden mit Bestellungen und Links zu Fehlerberichten verknüpfen.

Wenn Sie also daran gewöhnt sind, mit Google Tabellen zu arbeiten, sich aber nicht mit deren Limiten abfinden möchten, ist die Ansicht der Tabellen von ClickUp die perfekte Lösung.

Darüber hinaus bietet ClickUp mehrere Vorlagen für das Aufgabenmanagement an. Diese Vorlagen machen Ihre tägliche Arbeit zum Kinderspiel und sind eine großartige Alternative zu Google Tabellen. Schauen wir uns diese Vorlagen einmal genauer an.

1. ClickUp-Vorlage für einfaches Aufgabenmanagement

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie ein übersichtliches Aufgabenmanagementsystem mit der ClickUp-Vorlage für einfaches Aufgabenmanagement

Wenn Sie gerade erst mit dem Aufgabenmanagement beginnen und nach Apps für tägliche Checklisten suchen, probieren Sie die ClickUp-Vorlage für einfaches Aufgabenmanagement aus .

Diese Vorlage zur Projektnachverfolgung eignet sich perfekt, um Ihre Aufgaben zu organisieren – seien es Ihre täglichen Aktivitäten oder Aufgaben der Arbeit. Die Vorlage bietet Listen-, Board- und Dokumentansichten, um Aufgaben ganz nach Ihren Wünschen zu visualisieren. Mit dieser Vorlage können Sie:

Visualisieren und priorisieren Sie Aufgaben

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer To-dos durch

Fügen Sie Aufgabendetails mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern hinzu

Warum wir sie empfehlen

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu organisieren, ist die Verwendung einer Vorlage mit integrierten Anleitungen zum Aufbau eines nachhaltigen Systems für das Aufgabenmanagement.

Geeignet für:

Kleine Teams, die ein übersichtliches Aufgabensystem benötigen – ideal für SaaS-Startups, die Feature-Einführungen, Client-Anfragen und Fehlerbehebungen ohne aufwendige Prozesse verwalten.

Marketingteams, die Kampagnen koordinieren – ideal für die Nachverfolgung der Erstellung von Inhalten, der Schaltung von Anzeigen und der Social-Media-Aufgaben in einer einfachen, leicht zu aktualisierenden Liste.

Vertriebsteams, die Kundenansprache und Nachfassaktionen verwalten – ideal für SDRs und Account Manager, die ihre Akquise-Aufgaben, Anrufpläne und Pipeline-Aktivitäten übersichtlich organisieren möchten.

2. ClickUp-Vorlage für das tägliche Aufgabenmanagement

Diese Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für das tägliche Aufgabenmanagement

Die ClickUp-Vorlage für das tägliche Aufgabenmanagement ist ein Planer, mit dem Sie Ihre täglichen Meetings, Aufgaben, Ereignisse und Besorgungen planen können. Dieser anpassbare Planer hilft Ihnen, pünktlich zu bleiben, damit Sie nicht den ganzen Tag arbeiten müssen.

Mit diesem Tagesplaner können Sie:

Kategorisieren Sie Aufgaben als Arbeit, Privatleben oder Ziele

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Diagrammen und Grafiken

Priorisieren Sie Aufgaben

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement

Die Vorlage hilft Ihnen, konzentriert und motiviert zu bleiben, damit Sie Ihre Aufgaben schnell und ohne Aufschub erledigen können.

Warum wir sie empfehlen

Sie können konkrete Ziele und wichtige Meilensteine festlegen, Ihren Tag mithilfe der Kalender-Ansicht planen und den Fortschritt mithilfe von Gantt-Diagrammen verfolgen.

Geeignet für:

Produktentwicklungsteams – ideal für die Nachverfolgung täglicher Sprint-Elemente, QA-Aufgaben und schneller Fehlerbehebungen, damit Releases reibungslos ablaufen.

Marketingteams – ideal für die Verwaltung alltäglicher Aufgaben wie Entwürfe für Inhalte, Social-Media-Beiträge und Kampagnenoptimierungen, ohne an Schwung zu verlieren.

Kundenerfolgsteams – ideal für die Organisation täglicher Kundenkontakte, Onboarding-Schritte und Support-Nachfassaktionen, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

3. ClickUp-Vorlage für tägliche Listen mit Aufgaben

Diese Vorlage herunterladen Planen und priorisieren Sie Ihre Arbeit mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Listen mit Aufgaben

Die ClickUp-Vorlage für die tägliche Aufgabenliste ist ein Routinenplaner und -tracker, der Ihnen hilft, gute Gewohnheiten zu entwickeln und Ihre tägliche Arbeit zu planen und zu priorisieren, ohne überfordert zu sein. Sie bietet außerdem Anpassungsoptionen wie benutzerdefinierte Ansichten, Felder, Status und Workflows, darunter Gantt, Liste und Kalender.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen und verwalten Sie eine detaillierte Liste mit Dingen, die zu erledigen sind

Organisieren Sie Ihre Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche

Verfolgen Sie alle Aufgaben an einem Ort

Warum wir sie empfehlen

Die To-do-Listen-Vorlage verfügt über integrierte Funktionen und automatische Benachrichtigungen, die Ihnen helfen, Termine einzuhalten.

Geeignet für:

Designteams – ideal, um tägliche kreative Aufgaben wie Wireframes, Mockups und Überarbeitungen aufzuschlüsseln, damit sich die Termine nicht häufen.

Vertriebsteams – helfen dabei, Kontaktlisten, Nachfassaktionen und Angebotsfristen zu strukturieren, damit die Pipeline jeden Tag am Laufen bleibt.

HR-Teams – ideal für die Verwaltung von Rekrutierungsaufgaben, Terminplänen für Vorstellungsgespräche und Mitarbeiteranfragen, ohne dass etwas übersehen wird.

Weiterlesen: 11 kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten in Excel und ClickUp

4. ClickUp-Vorlage für Projekt-Aufgabenlisten

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre privaten und beruflichen Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Projekt-Aufgabenlisten

Die Projekt-Aufgabenlistenvorlage von ClickUp vereint grundlegende und erweiterte Features und ist damit eine der besten Vorlagen für das Aufgabenmanagement.

Diese Projektmanagement-Vorlage kann zur Nachverfolgung und Verwaltung persönlicher und Team-Aufgaben verwendet werden. Sie bietet fünf Ansichten: Dokument, Board, Liste, Kalender und Einbettung. Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Fertiggestellt“ hinzufügen, um Aufgaben effizient zu verfolgen.

Warum wir sie empfehlen

Das Besondere an der Vorlage ist, dass Sie über die Einbettungsansicht Videos in die Vorlage einbetten können, um die Arbeit übersichtlicher zu gestalten.

Geeignet für:

Produktteams – verwalten Sie Feature-Rollouts, Backlog-Elemente und Sprint-Ergebnisse in einer strukturierten Liste von Aufgaben, die Entwickler, QA und PMs auf dem gleichen Stand hält.

Marketingteams – planen Sie Kampagnenaufgaben, die Erstellung von Inhalten und Freigaben an einem Ort, damit keine Frist mehr übersehen wird.

Operations-Teams – führen Sie die Nachverfolgung abteilungsübergreifender Projekte wie Prozessverbesserungen, die Einbindung neuer Lieferanten und Compliance-Aufgaben in einem übersichtlichen, nachvollziehbaren Format durch.

5. ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement

Diese Vorlage herunterladen Erledigen Sie Projekte mit der ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement

Die Aufgabenmanagement-Vorlage von ClickUp ist eine Projektmanagement-Vorlage, die jedes Team benötigt, um erfolgreiche Projektergebnisse zu gewährleisten. Dank integrierter Tools eignet sich diese Vorlage ideal für die Verwaltung mehrerer Projekte und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team an verschiedenen Workflows an einem Ort.

Die Vorlage enthält sechs dynamische Ansichten, von denen die Teamansicht besonders hervorsticht.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ordnen Sie Aufgaben in drei Listen ein: Ideen, Rückstände und Aktionspunkte

Arbeiten Sie mit Teams zusammen

Organisieren Sie Aufgaben nach Priorität, Status oder Abteilung

Verfolgen und optimieren Sie Workflows

Warum wir sie empfehlen

In der Teamansicht (früher Box) können Sie die Arbeitsbelastung aller Beteiligten einsehen, um Aufgaben durchdacht zuzuweisen. Sie bietet vorgefertigte Benutzerdefinierte Felder, sodass Sie sehen können, wem welche Aufgabe zugewiesen ist, wann sie fällig ist und wie der Fortschritt in Echtzeit aussieht. Außerdem können Sie Benutzerdefinierte Felder für Details wie Budgets, Links oder andere Anhänge hinzufügen.

Geeignet für:

Produktmanagement-Teams – lassen Sie nie wieder eine Feature-Anfrage oder einen Fehler durch die Maschen schlüpfen. Planen Sie Sprints, verfolgen Sie Releases und stimmen Sie Entwickler, QA und PMs mühelos aufeinander ab, damit Ihre Roadmap auch tatsächlich umgesetzt wird.

Marketingteams – führen Sie Kampagnen wie eine gut geölte Maschine durch. Führen Sie die Nachverfolgung von Inhalten, Freigaben, Anzeigenstarts und Ereignissen an einem Ort durch und halten Sie jede Frist ein, ohne Chaos oder Verwirrung.

Vertriebsteams – schließen Sie Geschäfte schneller ab dank einer übersichtlichen Nachverfolgung von Aufgaben. Verwalten Sie Kontaktaufnahmen, Nachfassaktionen, Angebote und Verträge in einer Liste und lassen Sie keine Verkaufschance ungenutzt verstreichen.

6. ClickUp-Vorlage für Aufgaben, die zu erledigen sind

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie Aufgaben – von der Erstellung über die Zuweisung bis hin zur Nachverfolgung mit der ClickUp-Vorlage „Work To Do“

Die ClickUp-Vorlage „Work To Do“ ist das perfekte Tool, um Ihre wöchentlichen Aufgaben zu organisieren. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre täglichen Aufgaben entsprechend Ihrem Wochenplan zu planen, um eine produktive Woche zu gewährleisten. Kurz gesagt: Diese Vorlage bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Aufgaben zu erledigen.

Mit der „Work To Do“-Vorlage von ClickUp können Sie:

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards

Konzentrieren Sie sich auf Aufgaben mit hoher Priorität

Teilen Sie komplexe Projektaufgaben in überschaubarere Teilaufgaben auf

Erfassen Sie die Dauer Ihrer Aufgaben

Um diese Vorlage zu nutzen, legen Sie klare Ziele fest und beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Aufgaben. Mit ClickUp Aufgaben können Sie Aufgaben mit Beschreibungen, Unteraufgaben und Fälligkeitsdaten planen und organisieren. Sie können Aufgaben Tags hinzufügen, um die Suche zu vereinfachen, Aufgaben an Teammitglieder zuweisen und sogar Ihre Aufgaben-Zeitleiste im Kalender anzeigen.

Warum wir sie empfehlen

Diese Vorlage eignet sich dank ihrer Wochenkalender-Ansicht hervorragend, um Ihren wöchentlichen Arbeitsplan zu strukturieren und Prioritäten zu setzen.

Geeignet für:

Produktteams wandeln Feature-Anfragen, Fehlerbehebungen und Sprint-Elemente in klare, umsetzbare Aufgaben um, die Projekte auf Kurs halten

Marketing-Teams verwalten Kampagnen, Ergebnisse zum Inhalt und Launch-Aufgaben an einem Ort, um alle Fristen einzuhalten

Vertriebsteams organisieren tägliche Kundenkontakte, Nachfassaktionen und Meilensteine bei Geschäften, um eine gesunde Pipeline und klare Sichtbarkeit zu gewährleisten

7. Einfache ClickUp-Vorlage für To-dos

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage „Simple To-Dos“

Die ClickUp-Vorlage „Simple To-Dos“ vereinfacht das Aufgabenmanagement, indem sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort zusammenfasst. Sie können die Ansichten zu Ihren Prioritäten, Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten einsehen, damit Ihnen keine wichtigen Informationen entgehen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie Aufgaben in verschiedenen Kategorien

Weisen Sie Aufgaben an Mitglieder des Teams zu

Erstellen Sie eine übersichtliche Liste mit To-dos, an die sich alle halten können

Wie die anderen Vorlagen von ClickUp verfügt auch diese über benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten. Sie enthält ein Status-Board, das einen einfachen Zugriff auf alle Aufgaben gewährleistet. Mit der Vorlage können Sie Aufgaben außerdem mit Tags verfolgen und die Aufgabenverwaltung durch Automatisierungen vereinfachen.

Warum wir sie empfehlen

Diese einfache Vorlage hilft Ihnen, wenn Sie mehrere Aufgaben unter einen Hut bringen müssen. Sie können Ihre Aufgaben priorisieren und die Ansicht „Priorisierte Aufgaben“ nutzen, um sicherzustellen, dass Sie sie in der richtigen Reihenfolge erledigen.

Geeignet für:

Produktteams führen die Nachverfolgung der täglichen Feature-Aufgaben, Schnellkorrekturen und Sprint-Elemente durch, ohne die Workflows unnötig zu verkomplizieren

Marketing-Teams organisieren Entwürfe für Inhalte, Kampagnen-Aufgaben und Freigaben in einer einfachen, leicht zu aktualisierenden Checkliste

Vertriebsteams verwalten Kundenansprache, Nachfassaktionen und geschäftsbezogene Maßnahmen effizient an einem Ort

8. ClickUp-Kalender-Liste zu erledigen – Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Kalender-To-Do-Liste-Vorlage eine Übersicht über Ihre wöchentlichen oder monatlichen Aufgaben

Die ClickUp-Kalender-To-Do-Liste-Vorlage ist ein tool, das Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen Pläne zum Erledigen von Aufgaben verschafft. Es hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, damit Sie alle Ihre gesetzten Ziele erreichen können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen Sie Aufgaben, um zu vermeiden, dass Sie Fristen verpassen

Organisieren Sie Aufgaben in Kategorien, um den Überblick zu behalten

Detaillierte Informationen zu Aufgaben anzeigen

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben

Erhalten Sie Einblicke, wie lange es dauert, eine Aufgabe zu erledigen

Diese Vorlage enthält fünf benutzerdefinierte Ansichten in verschiedenen ClickUp-Konfigurationen: Nach Rolle, Meeting-Anfrage, Nach Kategorie, Zeitpläne und Einführungsleitfaden. Sie können die Nachverfolgung von Kalender-To-Do-Listen außerdem durch Warnungen bei Abhängigkeiten, Zeiterfassung und mehr verbessern.

Warum wir sie empfehlen

Die Vorlage enthält eine Ansicht für Besprechungsanfragen zur Nachverfolgung anstehender Meetings und der davor zu abschließenden Aufgaben.

Geeignet für:

Produktteams planen Feature-Einführungen, Sprint-Fristen und Bugfixes direkt im Kalender, um eine klare Sichtbarkeit zu erhalten

Marketingteams planen Kampagnenaufgaben, Fristen für den Inhalt und Zeitleisten für den Launch in einer Ansicht, um den Überblick zu behalten

Vertriebsteams organisieren Kundenansprache, Nachfassaktionen und Meilensteine bei Geschäften rund um wichtige Termine, um den Pipeline-Flow aufrechtzuerhalten

Ideal für: Alle, die einen vollen Terminkalender haben und sich eine Übersicht über alle Termine und Aufgaben der kommenden Wochen verschaffen möchten.

Das ist noch nicht alles. Neben diesen Vorlagen können Sie mit dem Feature „Task-Vorlagen“ von ClickUp auch Ihre eigenen Vorlagen erstellen. So können Sie Vorlagen für sich wiederholende Aufgaben und Workflows erstellen und Ihre Produktivität steigern. Außerdem sind sie einfach, anpassbar und erfordern keine Einarbeitung.

Was macht eine gute Vorlage für einen Tracker für Aufgaben aus?

Vorlagen für Aufgabenlisten helfen Ihnen dabei, Ihre täglichen Aufgaben zu verfolgen und zu verwalten. Eine gute Vorlage für eine Aufgabenliste enthält Folgendes:

Aufgabenbeschreibungen : Die Vorlage sollte Platz für Aufgabenbeschreibungen bieten, z. B. zum Hinzufügen von Links, Bildern, Dokumenten und anderen Ressourcen

Priorisierung : Mit guten Vorlagen für Aufgabenlisten können Sie jede Aufgabe anhand von Fälligkeitsdaten oder der Priorität der Aufgabe nach Prioritätsstufen kategorisieren.

Aufgaben-Tags : Die Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, Aufgaben mit Tags zu versehen, um die Suche und den Zugriff zu vereinfachen.

Anpassung : Die Vorlage muss editierbar und anpassbar sein, um spezifischen geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden

Datenvisualisierung : Aufgaben-Tracker-Vorlagen müssen Diagramme und Grafiken enthalten, um ausstehende Aufgaben, fertiggestellte Aufgaben usw. anzuzeigen.

Notizen: Es muss einen Notizbereich geben, in dem Sie zusätzliche Details zur Aufgabe hinzufügen können, um für Klarheit zu sorgen.

Verwalten Sie Ihre Aufgaben besser mit ClickUp

Zweifellos sind Google-Tabellen-Vorlagen für die tägliche Nachverfolgung von Aufgaben hilfreich für die Verwaltung von Aufgaben und To-do-Listen.

Allerdings sind Google Tabellen nicht perfekt. Wenn Sie regelmäßig mehrere Aufgaben bewältigen und mit verschiedenen Teams zusammenarbeiten müssen, wird die Nachverfolgung von Alles mithilfe von Google-Tabellen-Vorlagen schwierig. Hier kommt eine Aufgabenverwaltungssoftware wie ClickUp ins Spiel.

Die Vorlagengalerie von ClickUp bietet zahlreiche Tabellenvorlagen, die sich ideal für die Verwaltung persönlicher To-dos und beruflicher Projekte eignen. Diese kostenlosen Vorlagen bieten viele Anpassungsmöglichkeiten und zusätzliche Features, darunter Benachrichtigungen und Workflow-Automatisierung.

Darüber hinaus bietet ClickUp mit seinen Aufgabenverwaltungs- und KI-Funktionen jede Menge Komfort.

Warum also mit Google Tabellen kämpfen? Melden Sie sich bei ClickUp an und laden Sie diese Vorlagen noch heute herunter.