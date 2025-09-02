Die 15 besten Alternativen zu Roam Research für Notizen (2026)

Ideen folgen selten einer geraden Linie.

Sie greifen zurück, verzweigen sich und treffen auf unerwartete Weise aufeinander. Das richtige tool zur Erstellung von Notizen macht es einfacher, den Überblick zu behalten. Roam Research hat diesen Bedarf mit seinem vernetzten Ansatz für Notizen aufgegriffen, aber es ist nicht das einzige tool, das für nichtlineares Denken entwickelt wurde.

Wenn Sie neugierig sind, was es sonst noch so gibt, ist diese Übersicht über Roam Research-Alternativen genau das Richtige für Sie. Hier sind die besten Optionen, die ihre eigene Herangehensweise an vernetztes Notieren bieten. 📝

Die besten Alternativen zu Roam Research auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Alternativen zu Roam Research und wie sie im Vergleich abschneiden.

Tool Die besten Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Verschachtelte Dokumente mit ausblendbaren Seiten, ClickUp Brain für KI-gestütztes Schreiben und Terminplanung, AI Notetaker für Transkripte und Aktionspunkte, Whiteboards zum Visualisieren von Ideen Privatpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Großunternehmen Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Obsidian Lokaler Markdown-Speicher, bidirektionale Verknüpfungen zwischen Notizen, Plugin-Ökosystem, Grafikansicht für das Mindmapping Einzelpersonen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat/Benutzer Logseq Zusammenklappbare Gliederungen, PDF-Anmerkungen, erweiterte Abfragen mit Filtern und Tags, System für tägliche Tagebucheinträge Einzelpersonen Free Evernote Web-Clipping von jedem Gerät aus, OCR in Bildern, Audio-Notizen, Organisation anhand von Notizbüchern und Tags Kleine Geschäfte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat/Benutzer RemNote Integrierte Spaced-Repetition, Erstellung von Lernkarten aus Notizen, Nachverfolgung des Lernfortschritts Einzelpersonen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat/Benutzer Joplin End-to-End-Verschlüsselung, Markdown-Bearbeitung, Browser-Web-Clipper, Plugin-Marktplatz Einzelpersonen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 2,99 € pro Monat und Benutzer Google Keep Zeit- und ortsbasierte Erinnerungen, Transkription von Sprachnotizen, Echtzeit-Synchronisierung Einzelpersonen Kostenlos mit einem Google-Konto Fusebase (ehemals Nimbus Notiz) Umfangreiche Formatierungsoptionen, verschachtelte Ordner und Workspaces, öffentliche Freigabelinks mit Berechtigungen, Einbettung von Drittanbieter-Apps Kleine Geschäfte Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat/Benutzer; benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Teams Workflowy Unbegrenztes Verschachteln von Aufzählungspunkten, gespiegelte Inhalte, Hashtag-Filter, Zoom-in-Fokusansicht Einzelpersonen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,99 $/Monat/Benutzer Amplenote Aufgabenpriorisierung mithilfe der Eisenhower-Matrix, zeitlich gestaffelte Überprüfung von Ideen, Jot-System zur schnellen Notizenerstellung Einzelpersonen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5,99 $/Monat/Benutzer Tana Schema-basierte Datenstrukturen, flexible Ansichten einschließlich Tabellen und Boards, intelligente Abfragen, wiederverwendbare Vorlagen Kleine Geschäfte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat/Benutzer Anytype Offline-First mit Peer-to-Peer-Synchronisierung, objektbasierter Notizstruktur und benutzerdefiniertem Dashboard Einzelpersonen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Jahr DokuWiki Selbst gehostetes Nur-Text-System, umfassende Unterstützung für Erweiterungen, Versionskontrolle für Seiten Kleine Geschäfte Free Microsoft OneNote Unbegrenztes Canvas-Layout, Zeichen- und Handschrift-Tools, geräteübergreifende Cloud-Synchronisierung, Integration mit Microsoft-Apps Kleine Geschäfte Kostenlos mit Microsoft 365; Privat- und Business-Pläne verfügbar TiddlyWiki All-in-One-HTML-Datei, atomare Inhaltsbausteine (Tiddlers), vollständiger Offline-Zugriff, erweitertes Filter- und Tag-System Einzelpersonen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat/Benutzer

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Roam Research entscheiden?

Die vernetzte Notizfunktion von Roam Research regt die Kreativität beim Aufbauen von Verbindungen zwischen Ideen an, doch seine Schwachstellen können Benutzer dazu veranlassen, nach Alternativen zu suchen, die besser zu ihren Workflows oder ihrem Budget passen. 💵

Hier sind einige Gründe, warum Sie sich nach anderen Notiz-Apps umsehen sollten:

Hohe Abonnementgebühren: Kosten von 15 $/Monat oder 165 $/Jahr, was für Studenten, Freiberufler oder Gelegenheitsbenutzer mit knappem Budget exorbitant erscheint

Langsame Einführung neuer Features: Verzögert Updates wie erweiterte Suchfilter oder Integrationen mit Tools wie Notion, was Benutzer unzufrieden macht

Eingeschränkte Teamzusammenarbeit: Bietet nur minimale Freigabeoptionen, keine Bearbeitung in Echtzeit und keine robusten Features für Gruppenprojekte zur Zusammenarbeit

Eingeschränkte benutzerdefinierte visuelle Anpassungsmöglichkeiten: Bietet keine Themen, Schriftarten oder Layoutoptionen, um den Workspace an die Vorlieben des Benutzers anzupassen

Probleme mit großen Datensätzen: Deutliche Verzögerungen bei der Bearbeitung von Tausenden von Deutliche Verzögerungen bei der Bearbeitung von Tausenden von Notizen zu Meetings oder komplexen Ideengrafiken, was die Produktivität beeinträchtigt

🧠 Wissenswertes: Moleskine-Notizbücher wurden in den 1980er Jahren berühmt, nachdem Reisende und Kreative wie Hemingway und Picasso sie nutzten, um ihre Ideen und Erlebnisse festzuhalten. Heute stehen sie als Synonym für kreative Methoden der Notizführung.

Die besten Alternativen zu Roam Research

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Entdecken Sie diese Top-Alternativen zu Roam Research, um das richtige Notizsystem zu finden, das zu Ihrem Denkstil, Ihrem Workflow und Ihrem Setup passt. ⚙️

1. ClickUp (Am besten geeignet für das All-in-One-Projektmanagement und Dokumentationsmanagement)

Entdecken Sie umfangreiche Notizfunktionen in ClickUp Docs Verwenden Sie ClickUp Docs, um Inhalte mit umfangreichen Formatierungsoptionen und verschachtelten Seiten zu erstellen und zu navigieren

Als Alleskönner-App für die Arbeit bietet ClickUp einen strukturierteren Ansatz für das Erstellen von Notizen als eigenständige Notiz-Apps. Es vereint Projektmanagement, Wissensdokumentation und KI-gestützte Tools in einem Workspace und ist damit eine praktische Alternative zu Roam Research, die Ihre Ideen und Aufgaben miteinander verknüpft.

Schreiben Sie direkt in ClickUp-Dokumenten

Beginnen Sie mit ClickUp Docs, einem Dokumenten-Editor, der flexibles Schreiben mit echter Organisation verbindet.

Im Gegensatz zu Roams flachem Netz aus Links bieten Ihnen Docs eine klare Hierarchie, um verwandte Ideen, Themen und Bereiche über verschachtelte Seiten zu organisieren. Sie können diese Seiten innerhalb des Master-Dokuments ein- oder ausblenden, um verwandte Inhalte gruppiert zu halten und gleichzeitig leicht zugänglich zu machen.

Nehmen wir an, Sie bauen einen Forschungshub zum Thema Klimatechnologie auf. Ihr Hauptdokument könnte den Titel „Forschung zu sauberer Energie“ tragen. Darunter können Sie verschachtelte Seiten wie „Einsatz von Solarenergie in Südamerika“, „Fallstudien zur Windkraft“ und „Politische Notizen“ hinzufügen. So können Sie Details genauer betrachten, ohne den Überblick zu verlieren.

Sie können Text umfangreich formatieren, Bilder und Dateien einbetten, Mitwirkende taggen und sogar jede Textzeile in eine umsetzbare Aufgabe verwandeln. All dies macht Docs dynamischer und nützlicher als eine herkömmliche Notiz oder eine isolierte Roam-Seite.

Brainstormen, automatisch vervollständigen und umsetzen – mit der kontextbezogenen ClickUp AI

Markieren Sie einen beliebigen Abschnitt in Ihrem Dokument und lassen Sie ihn von ClickUp Brain sofort zusammenfassen oder umformulieren

Ergänzen Sie dies nun durch ClickUp Brain, den weltweit umfassendsten und kontextbezogenen KI-Assistenten, der direkt in Docs integriert ist. Er wurde entwickelt, um das Denken und Schreiben zu beschleunigen, ohne Sie aus Ihrem Flow zu reißen. Sie können ihn bitten, einen langen Textblock zusammenzufassen, komplexe Inhalte umzuschreiben oder auf der Grundlage Ihrer Texte neue Ideen zu generieren.

Als Beispiel haben Sie beispielsweise mehrere Absätze mit Notizen aus fünf verschiedenen Quellen zum Thema CO₂-Abscheidungstechnologie gesammelt. Sie können den Text markieren und ClickUp Brain bitten, eine Zusammenfassung zu erstellen oder die Sprache zu vereinfachen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie Dokumente viermal schneller als beim Tippen! Laden Sie ClickUp Brain MAX herunter, Ihren KI-Begleiter für den Desktop, und aktivieren Sie die Sprachsteuerung mit „Talk to Text“. Sprechen Sie Ihre Ideen aus und wandeln Sie sie freihändig in ausgefeilte Inhalte um. Ganz gleich, ob Sie in Dokumenten schreiben, E-Mails verfassen oder Aufgaben erstellen – Talk to Text wandelt gesprochene Worte sofort in ausgefeilten Text um. Sie sprechen; die App tippt, korrigiert und strukturiert – ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Talk to Text funktioniert in Desktop-Apps – beispielsweise in Gmail, Slack und ClickUp selbst.

Automatisieren Sie Meeting-Notizen mit dem ClickUp AI Notetaker

Überlassen Sie dem ClickUp AI Notetaker die Erstellung von Meeting-Protokollen und Zusammenfassungen, während Sie sich auf die Diskussion konzentrieren

Dann gibt es noch den ClickUp AI Notetaker, der Meeting-Notizen automatisiert, sodass Sie nicht mitschreiben müssen, während Sie versuchen, zuzuhören. Er verbindet sich mit Ihren Zoom-, Microsoft Teams- oder Google Meet-Anrufen, zeichnet diese auf und erstellt ein vollständiges Transkript, Aktionspunkte und wichtige Erkenntnisse – und sendet dann ein übersichtliches Dokument direkt an Ihren ClickUp-Posteingang.

Angenommen, Sie führen ein Interview mit einem Experten oder leiten ein Meeting zu Ihren Forschungsergebnissen.

Anstatt Zitate oder Zeitstempel manuell einzugeben, erfasst das KI-Tool für Meeting-Notizen alles und speichert das Protokoll in Ihrem entsprechenden Ordner oder Dokument. Sie bleiben im Moment präsent und erhalten dennoch ausgefeilte Notizen.

Schaffen Sie sich ein zweites Gehirn mit gebrauchsfertigen Vorlagen

Kostenlose Vorlage herunterladen Beginnen Sie mit der ClickUp-Wissensdatenbank-Vorlage, um ein gut organisiertes Repository für Forschung aufzubauen

Schließlich bietet die ClickUp-Wissensdatenbank-Vorlage einen festen Platz für Ihre Notizen. Sie ist für den langfristigen Einsatz konzipiert und umfasst eine übersichtliche Hierarchie, vorgefertigte Abschnitte und vernetzte Workflows, damit Ihre Informationen sowohl durchsuchbar als auch umsetzbar bleiben.

Nehmen wir an, Sie arbeiten an einem mehrmonatigen Forschungsprojekt. Mit der Wissensdatenbank-Vorlage können Sie Kategorien wie „Rohdaten“, „Interviews“ und „Kapitelentwürfe“ erstellen, die jeweils strukturierte Dokumente mit zugehörigen verschachtelten Seiten enthalten.

Wenn Roam Ihnen dabei geholfen hat, in Netzwerken zu denken, Sie aber ein tool benötigen, das Struktur, Zusammenarbeit und Umsetzung bietet, bietet Ihnen ClickUp das Beste aus beiden Welten. Diese Alternative zu Roam Research sorgt dafür, dass Ihre Notizen organisiert, durchsuchbar und bereit für die Umsetzung sind.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben direkt aus Dokumenten- oder KI-Notetaker-Zusammenfassungen, um die Lücke zwischen Denken und Handeln zu schließen

Halten Sie flüchtige Ideen im ClickUp-Notepad fest und wandeln Sie sie später in Aufgaben um, um Ihren Gedanken und Plänen mehr Struktur zu verleihen als mit den täglichen Notizen von Roam.

Erstellen Sie Konzeptkarten oder Projektabläufe auf ClickUp-Whiteboards und verknüpfen Sie diese mit Aufgaben – eine flexible Alternative zur Grafikansicht von Roam.

Verfolgen Sie anstehende Aufgaben und Meetings im KI-gestützten ClickUp-Kalender und ergänzen Sie damit eine Zeitmanagement-Ebene, die Roam fehlt. Nutzen Sie den Kalender, um Zeit für konzentriertes Arbeiten zu reservieren und Elemente mit niedriger Priorität automatisch zu verschieben.

Wechseln Sie von tiefem Nachdenken zu Anrufen über Meeting-Plattformen wie Google Meet, Microsoft Teams und Zoom, ohne ClickUp zu verlassen

Lassen Sie ClickUp Brain Ihren Zeitplan analysieren und Aufgaben automatisch priorisieren, sodass Sie in Roam Research keine manuellen Tags mehr vergeben oder sortieren müssen.

Limitierungen von ClickUp

Benutzer müssen im Voraus Spaces, Ordner und benutzerdefinierte Ansichten festlegen, was für diejenigen, die nach Plug-and-Play-Tools für das Wissensmanagement suchen, eine Hürde darstellen kann

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese Reddit-Rezension sagt eigentlich schon alles:

Ihr Docs-System hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist. Das Team hat sich schneller daran gewöhnt, als ich gedacht hätte. Bei ClickUp Brain war ich mir zunächst unsicher, es wirkte einfach wie eine weitere KI-Spielerei. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben erspart, besonders wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss. Nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich überlastet bin. Das KI-Notiz-Feature war die echte Überraschung. Früher gingen uns nach Meetings so viele Elemente verloren, aber jetzt erfasst sie alles und weist Aufgaben automatisch zu. Die Nachverfolgung ist spürbar besser geworden…

Ihr Docs-System hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist. Das Team hat sich schneller daran gewöhnt, als ich gedacht hätte. Bei ClickUp Brain war ich mir zunächst unsicher, es wirkte einfach wie eine weitere KI-Spielerei. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben erspart, besonders wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss. Nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich überlastet bin. Das KI-Notiz-Feature war die echte Überraschung. Früher gingen uns nach Meetings so viele Elemente verloren, aber jetzt erfasst sie alles und weist Aufgaben automatisch zu. Die Nachverfolgung ist spürbar besser geworden…

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchforsten von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Details zu Aufgaben anzeigt – damit Sie aufhören können zu suchen und mit der Arbeit beginnen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

2. Obsidian (Am besten geeignet für lokale Eigentümerschaft der Dateien)

via Obsidian

Obsidian verwandelt Markdown-Dateien auf Ihrem Computer in eine vernetzte Wissensdatenbank. Ihre Notizen befinden sich auf Ihrem Gerät – nicht auf dem Server eines anderen –, sodass Sie die vollständige Eigentümerschaft über Ihre Daten behalten. Die Grafikansicht stellt Verbindungen zwischen Ideen dar und deckt Muster in Ihrem Denkprozess auf.

Viele Benutzer wechseln zu Obsidian, nachdem sie cloudbasierte Alternativen ausprobiert haben, da durch den lokalen Speicher keine Abonnementgebühren anfallen und keine Abhängigkeit vom Internet besteht.

Dank der benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten können Sie mithilfe von Community-Themes und Plugins einen personalisierten Workspace erstellen. Diese Flexibilität spricht Menschen an, die sowohl über ihre Notizen als auch über die Tools, mit denen sie diese verwalten, die volle Kontrolle haben möchten.

Die besten Features von Obsidian

Erstellen Sie bidirektionale Verknüpfungen zwischen Notizen, um komplexe Wissensnetzwerke aufzubauen, die Verbindungen zwischen scheinbar unabhängigen Themen aufzeigen.

Passen Sie die Benutzeroberfläche mithilfe von CSS-Snippets und Community-Themes benutzerdefiniert an Ihren Workflow und Ihre visuellen Vorlieben an.

Erweitern Sie die Funktionalität durch Community-Plugins, die Features von der Aufgabenverwaltung bis hin zu fortschrittlichen Visualisierungstools hinzufügen.

Navigieren Sie durch Ihr Wissen mithilfe verschiedener Ansichten, darunter grafische Visualisierung, Gliederungsmodus und herkömmliche Ordner-Strukturen

Limitierungen von Obsidian

Benutzer müssen in Markdown schreiben und die formatierte Ausgabe separat in der Vorschau anzeigen, was für diejenigen, die an Rich-Text-Editors gewöhnt sind, weniger intuitiv sein kann.

Im Gegensatz zu einigen Obsidian-Alternativen werden interaktive Elemente wie Kontrollkästchen, Datumsangaben oder Dropdown-Menüs in Tabellenzellen nicht unterstützt.

Community-Plugins können durch Updates unbrauchbar werden

Preise für Obsidian

Synchronisierung: 5 $/Monat pro Benutzer

Publish: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Obsidian?

Diese Bewertung auf Reddit ist uns aufgefallen:

Aber Notizbücher und Dokumente werden immer zu verlorenem Wissen, und mit der Zeit vergesse ich, wo sie sind. Obsidian hilft mir, zwischen ihnen eine Verbindung herzustellen, sodass sie mir sogar zufällig wieder in den Sinn kommen; außerdem nimmt es mir die Angst, dass ich mir alles merken muss. Ich kenne mich selbst sehr gut und weiß, wie ich denke. Wenn ich also Notizen mache, schreibe ich so, dass ich die Verbindungen leicht herstellen kann. Das hilft mir, die Zeit zu reduzieren, die ich sonst damit verbracht habe, mich mühsam an ein Thema zu erinnern und nicht noch einmal recherchieren zu müssen, sondern auch Verhaltensweisen aufzuschreiben, die ich im Laufe des Tages hatte, oder Fortschritte, die ich in meinem Leben allgemein gemacht habe.

Aber Notizbücher und Dokumente werden immer zu verlorenem Wissen, und mit der Zeit vergesse ich, wo sie sind. Obsidian hilft mir, zwischen ihnen eine Verbindung herzustellen, sodass sie mir sogar zufällig wieder in den Sinn kommen; außerdem nimmt es mir die Angst, dass ich mir alles merken muss. Ich kenne mich selbst sehr gut und weiß, wie ich denke. Wenn ich also Notizen mache, schreibe ich so, dass ich die Verbindungen leicht herstellen kann. Das hilft mir, die Zeit zu reduzieren, die ich sonst damit verbracht habe, mich mühsam an ein Thema zu erinnern und nicht noch einmal recherchieren zu müssen, sondern auch Verhaltensweisen aufzuschreiben, die ich im Laufe des Tages hatte, oder Fortschritte, die ich in meinem Leben allgemein gemacht habe.

3. Logseq (Am besten geeignet für Gliederungen und Verwaltung von Aufgaben)

via Logseq

Logseq nutzt für die Erstellung von Notizen hierarchische Gliederungen, die sich nach Bedarf ein- und ausklappen lassen. Diese Struktur gliedert komplexe Themen auf natürliche Weise in überschaubare Abschnitte.

Als Open-Source-Plattform entfallen bei Logseq Abonnementkosten, während die aktive Entwicklung weitergeführt wird. Das Feature „Tagebuch“ erstellt automatisch tägliche Notizen, wodurch die Nachverfolgung von Gewohnheiten und das Führen von Tagesprotokollen mühelos wird. Für Programmierer bietet die Möglichkeit, Code-Blöcke mit Syntaxhervorhebung einzubetten, einen praktischen Mehrwert, der bei vielen Mitbewerbern fehlt.

Die besten Features von Logseq

Versehen Sie PDF-Dateien direkt in Ihrer internen Wissensdatenbank mit Anmerkungen und erstellen Sie so Verknüpfungen zwischen Ihren Gedanken und den Originalquellen, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen

Stellen Sie Ihre Notizen mit integrierten Suchoperatoren ab, die nach Tags, Eigenschaften und Beziehungen filtern, um genau die Informationen zu finden, die Sie benötigen

Planen Sie Aufgaben mit einfacher Markdown-Syntax und verfolgen Sie sie in Ihren täglichen Notizen, sodass separate Tools zur Aufgabenverwaltung überflüssig werden.

Einschränkungen von Logseq

Weniger ausgefeilte Benutzeroberfläche im Vergleich zu durchdachten kommerziellen Alternativen

Es gibt keine Möglichkeit, Änderungen rückgängig zu machen oder versehentlich gelöschten Text wiederherzustellen.

Benutzer müssen Verbindungen zwischen Notizen manuell erstellen, was zeitaufwändig sein kann

Logseq verfügt über keine native Lösung für die Synchronisierung und ist auf Dienste von Drittanbietern angewiesen, was möglicherweise nicht allen Benutzern zusagt.

Preise für Logseq

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Logseq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Logseq?

Ein Reddit-Benutzer bietet eine hilfreiche Übersicht:

Das Konzept von Logseq ist äußerst leistungsstark. Es zielt darauf ab, dass der Benutzer eine Datenbank erstellt, in der er sich keine Gedanken über das Suchen und Organisieren der darin enthaltenen Informationen machen muss. Der Journal-Stil soll das Erstellen von Notizen so reibungslos wie möglich gestalten. […] Der Hauptgrund, warum Logseq schwächelt, ist, dass die Idee nicht durch eine robuste Umsetzung gestützt wird. Die Benutzeroberfläche ist recht ansprechend, sobald man sich damit vertraut gemacht hat. Allerdings ist Logseq für die Verarbeitung großer Mengen strukturierter Daten schlichtweg ungeeignet […]

Das Konzept von Logseq ist äußerst leistungsstark. Es zielt darauf ab, dass der Benutzer eine Datenbank erstellt, in der er sich keine Gedanken über das Suchen und Organisieren der darin enthaltenen Informationen machen muss. Der Journal-Stil soll das Erstellen von Notizen so reibungslos wie möglich gestalten. […] Der Hauptgrund, warum Logseq schwächelt, ist, dass die Idee nicht durch eine robuste Umsetzung gestützt wird. Die Benutzeroberfläche ist recht ansprechend, sobald man sich damit vertraut gemacht hat. Allerdings ist Logseq für die Verarbeitung großer Mengen strukturierter Daten schlichtweg ungeeignet […]

4. Evernote (Am besten geeignet für plattformübergreifende Synchronisierung)

via Evernote

Evernote zeichnet sich durch die Erfassung von Informationen aus verschiedenen Quellen aus – Web-Clips, Bilder, Audio und Text werden in übersichtlichen Notizbüchern zusammengeführt.

Die plattformübergreifende Synchronisierung erfolgt automatisch, sodass Ihre Notizen auf allen Geräten zugänglich sind, ohne dass eine manuelle Übertragung erforderlich ist. Evernote konzentriert sich auf die Organisation durch herkömmliche Ordner und Tags statt auf bidirektionale Verknüpfungen.

Der Web-Clipper speichert ganze Artikel, entfernt Werbung und gibt ihnen ein Format, damit sie später leicht zu lesen sind. Trotz der jüngsten Preiserhöhungen bleiben viele Benutzer wegen der zuverlässigen Suchfunktion und der vertrauten Benutzeroberfläche bei Evernote.

Die besten Features von Evernote

Durchsuchen Sie handschriftliche Notizen und Text in Bildern mithilfe der optischen Zeichenerkennung (OCR), die selbst Nicht-Text-Inhalte leicht auffindbar macht

Nehmen Sie während Meetings oder Vorlesungen Audio-Notizen auf, die mit Ihren getippten Notizen synchronisiert werden, und erstellen Sie so umfassende Aufzeichnungen von Unterhaltungen

Organisieren Sie Informationen mithilfe von Notizbüchern, Stapeln und Tags, die vielfältige Wege zum Auffinden Ihrer Inhalte schaffen, ohne dass Sie genaue Verbindungen merken müssen

Limitierungen von Evernote

Eingeschränkte Verbindungen zwischen Notizen

Evernote hatte in der Vergangenheit mit Problemen im Bereich der Sicherheit zu kämpfen, darunter ein schwerwiegender Hackerangriff im Jahr 2013, bei dem Benutzerdaten kompromittiert wurden

Keine native Markdown-Unterstützung

Im Vergleich zu anderen Alternativen zu Roam Research ist es teuer.

Preise für Evernote

Free

Privat: 14,99 $/Monat

Professional: 17,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 2.010 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.280 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Evernote?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Das Zusammenführen von Notizen in erstaunlichem Tempo ist viel einfacher und effizienter geworden, was faszinierend ist. Es ist uns gelungen, ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, während wir zahlreiche Notizen zu jedem einzelnen Ereignis im Blick behalten und diese mithilfe von Notizbüchern und Tags organisieren, um relevante Informationen leichter auffindbar zu machen. Mit Evernote ist es einfach, alle auf dem Laufenden zu halten und beim Projektmanagement, bei Meetings und bei täglichen Aktivitäten auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Das Zusammenführen von Notizen in erstaunlichem Tempo ist viel einfacher und effizienter geworden, was faszinierend ist. Es ist uns gelungen, ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, während wir zahlreiche Notizen zu jedem einzelnen Ereignis im Blick behalten und diese mithilfe von Notizbüchern und Tags organisieren, um relevante Informationen leichter auffindbar zu machen. Mit Evernote ist es einfach, alle auf dem Laufenden zu halten und bei der Verwaltung von Projekten, Meetings und täglichen Aktivitäten auf dem neuesten Stand zu bleiben.

⚡️ Wissen in Aktion: Das 2012 eingeführte TechPort-System der NASA ist ein zentrales Repository für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Behörde und gewährleistet einen effizienten Wissensaustausch sowie die Nachverfolgung von Innovationen.

5. RemNote (Am besten geeignet für aktives Lernen und verteilte Wiederholung)

via RemNote

RemNote schließt die Lücke zwischen Notizen und Gedächtnisleistung durch die Integration von Spaced Repetition. Diese Software für persönliches Wissensmanagement erstellt automatisch Lernkarten aus Ihren Notizen und hilft Ihnen so, Informationen langfristig zu behalten.

Die App organisiert Inhalte hierarchisch mithilfe von „Rems“, also atomaren Wissenseinheiten, die eine Verbindung zu einem Netzwerk bilden. Studierende schätzen besonders, wie RemNote passive Notizen in aktive Lernmaterialien verwandelt.

Der dokumentenzentrierte Ansatz macht den Übergang von der traditionellen Notizentechnik intuitiv und führt gleichzeitig nützliche Organisationskonzepte ein.

Die besten Features von RemNote

Erstellen Sie Konzeptkarten und visuelle Beziehungen zwischen Ideen mithilfe des integrierten Wissensgraphen, der Verbindungen in Ihrem gesamten Notizsystem anzeigt

Integrieren Sie Referenzmaterialien wie PDFs und Webartikel direkt in Ihre Wissensdatenbank – mit Anmerkungsfunktionen, die den Kontext bewahren.

Verfolgen Sie Ihren Lernfortschritt mit detaillierten Statistiken und täglichen Zielen, um die Kontinuität zu gewährleisten und Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu messen.

Arbeiten Sie gemeinsam mit Teammitgliedern oder Lerngruppen an Notizen, indem Sie Dokumente freigeben, die den Versionsverlauf speichern und Änderungen nachverfolgen.

Limitierungen von RemNote

Die Benutzeroberfläche wirkt bei der Verwaltung großer Wissensdatenbanken überladen.

Für den Zugriff auf die erweiterten Features dieser Roam Research-Alternative ist ein Abonnement erforderlich.

Die mobile Nutzung ist verbesserungswürdig

Das Exportieren von Notizen und Karteikarten in andere Anwendungen kann aufgrund von Limiten bei den Formaten schwierig sein

Preise für RemNote

Free

Pro: 10 $/Monat

Pro mit KI: 20 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu RemNote

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über RemNote?

Ein Reddit-Benutzer drückt es so aus:

Was mir an remNote am besten gefallen hat, ist das Flashcard-Feature und dessen Verwaltung. Es gehört zu den besten, die ich im kostenlosen Bereich gefunden habe und ist direkt mit den Notizen verbunden. Daran wird auch aktiv gearbeitet. Was das Erstellen von Notizen angeht, finde ich es in Ordnung.

Was mir an remNote am besten gefallen hat, ist das Flashcard-Feature und dessen Verwaltung. Es ist eines der besten Features, die ich im kostenlosen Bereich gefunden habe und es besteht eine direkte Verbindung zu den Notizen. Daran wird auch aktiv gearbeitet. Was das Erstellen von Notizen angeht, finde ich es in Ordnung.

🔍 Wussten Sie schon? Laut einer IDC-Studie nutzen nur 45 % der Mitarbeiter in großen Unternehmen ihre Wissensmanagementsysteme aktiv. Dies verdeutlicht eine große Lücke zwischen der Implementierung und der tatsächlichen Nutzung.

6. Joplin (Am besten geeignet für datenschutzorientiertes Notizmanagement)

via Joplin

Joplin bietet eine Open-Source-Lösung für Notizen mit End-to-End-Verschlüsselung, die Ihre Daten auch bei der Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten schützt. Notizen werden im Standard-Markdown-Format gespeichert, sodass Sie ohne proprietäre Software auf Ihre Inhalte zugreifen können.

Die Plattform übernimmt die Synchronisierung über den Dienst Ihrer Wahl: Dropbox, OneDrive, NextCloud oder Ihren eigenen Server. Diese Flexibilität gibt Ihnen die Kontrolle darüber, wo Ihre Daten gespeichert werden.

Viele Benutzer wechseln speziell wegen der Kombination aus Datenschutz-Features und dem kostenlosen Zugang zu erweiterten Funktionen, für die anderswo Abonnements erforderlich sind, zu Joplin.

Die besten Features von Joplin

Erweitern Sie die Funktionalität durch Plugins, die Features wie Kanban-Boards , Mindmaps und zusätzliche Export-Formate hinzufügen, ohne die Größe der Basisanwendung zu erhöhen.

Speichern Sie Webinhalte mithilfe der Browser-Erweiterung, die Formatierungen und Bilder beibehält und alles lokal statt bei einem Drittanbieter speichert.

Fügen Sie Skizzen, Flussdiagramme oder visuelle Notizen direkt in Ihre Einträge ein, um komplexe Ideen besser zu veranschaulichen

Navigieren Sie mithilfe des Features „Goto Anything“ mit Vorschlägen zur automatischen Vervollständigung schnell zu jeder Notiz, jedem Tag oder jedem Notizbuch.

Limit von Joplin

Die grafische Ansicht und die Verbindungen sind weniger ausgereift als bei Roam

Die Suche kann bei sehr großen Sammlungen von Notizen langsamer sein

Es unterstützt keine Zusammenarbeit in Echtzeit, was für teamorientierte Workflows ein Nachteil sein kann.

Preise für Joplin

Basic: 2,99 €/Monat (ca. 3,32 $/Monat)

Pro: 5,99 €/Monat (ca. 6,65 $/Monat)

Teams: 7,99 €/Monat (ca. 8,87 $/Monat)

Bewertungen und Rezensionen zu Joplin

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Joplin?

Eine G2-Bewertung fasste es wie folgt zusammen:

Ich liebe die Organisationsstruktur der Notizen, bei der man Notizbücher und darin verschiedene Notizen anlegen kann. Mir gefällt auch, dass die Notizen im Markdown-Format gespeichert werden, was dank des Vorschaufensters eine einfache Lesbarkeit ermöglicht und zudem die Größe der Notizen sehr gering hält, da keine Unmengen an unnötigem Datenmüll gespeichert werden. Ich nutze es jeden Tag, und es ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich gut in den Alltag integrieren.

Ich liebe die Organisationsstruktur der Notizen, bei der man Notizbücher und darin verschiedene Notizen anlegen kann. Mir gefällt auch, dass die Notizen im Markdown-Format gespeichert werden, was dank des Vorschaufensters eine einfache Lesbarkeit ermöglicht und zudem die Größe der Notizen sehr gering hält, da keine Unmengen an unnötigem Datenmüll gespeichert werden. Ich nutze es jeden Tag, und es ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich gut in den Alltag integrieren.

🧠 Wissenswertes: Leonardo da Vincis Notizbücher sind bekanntlich in Rückwärts- oder Spiegelschrift verfasst. Der Grund? Um seine Ideen geheim zu halten, war der Text nur lesbar, wenn man ihn im Spiegel betrachtete.

7. Google Keep (Am besten geeignet für schnelle Notizen und Erinnerungen)

via Google

Google Keep verfolgt einen minimalistischen Ansatz beim Notieren und nutzt farbenfrohe Karten, um Informationen zu organisieren. Es eignet sich hervorragend für schnelle Notizen: Halten Sie Ideen, Sprachnotizen oder Checklisten fest, die sofort geräteübergreifend für eine Synchronisierung sorgen.

Durch die Integration mit anderen Google-Diensten können Sie aus Notizen Dokumente erstellen oder standortbasierte Erinnerungen einrichten. Google Keep verzichtet bewusst auf komplexe Features und konzentriert sich stattdessen auf Geschwindigkeit und Zugänglichkeit.

Diese Einfachheit macht es zu einer idealen Alternative zu Roam Research, um flüchtige Gedanken festzuhalten, anstatt Wissensdatenbanken aufzubauen.

Die besten Features von Google Keep

Richten Sie zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen ein, die als Auslöser für Benachrichtigungen dienen, wenn Sie bestimmte Orte erreichen oder zu festgelegten Zeiten, und verwandeln Sie so passive Notizen in umsetzbare Hinweise

Arbeiten Sie gemeinsam an geteilten Notizen und Listen, die in Echtzeit auf den Geräten mehrerer Benutzer aktualisiert werden – ideal für Einkaufslisten für den Haushalt oder gemeinsame Projektideen.

Wandeln Sie handschriftliche Notizen mithilfe optischer Zeichenerkennung in Text um, sodass selbst gekritzelte Ideen nach der Erfassung durchsuchbar und für die Bearbeitung verfügbar sind

Nehmen Sie unterwegs Audio-Notizen auf, die automatisch in Text umgewandelt werden, um sie einfach nachzuschlagen und zu durchsuchen.

Einschränkungen von Google Keep

Eingeschränkte Formatierungsoptionen für Notizen

Keine Ordner oder verschachtelten Beschreibungen zur Unterstützung einer hierarchischen Struktur

Jede Notiz hat ein Limit von 20.000 Zeichen, was einschränkend sein kann

Obwohl Keep Teil des Google-Ökosystems ist, lässt es sich nicht direkt in Google Tasks integrieren

Preise für Google Keep

Kostenlos mit einem Google-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Keep?

Lesen Sie, was dieser Capterra-Rezensent zu sagen hatte:

Ich finde es toll, dass die Synchronisierung von Google Keep sofort auf allen meinen Geräten oder in meinem Google-Konto stattfindet, sodass ich unterwegs Notizen machen und später darauf zugreifen kann.

Ich finde es toll, dass die Synchronisierung von Google Keep sofort auf allen meinen Geräten oder in meinem Google-Konto stattfindet, sodass ich unterwegs Notizen machen und später darauf zugreifen kann.

8. Fusebase (ehemals Nimbus Notiz) (Am besten geeignet für Dokumentation und Wissensdatenbanken)

via Fusebase

Nimbus Note (jetzt Fusebase) kombiniert die Dokumentenbearbeitung mit dem Wissensmanagement und bietet leistungsstarke Organisationstools ohne übermäßige Komplexität. Die Plattform zeichnet sich durch die Strukturierung von Informationen mittels verschachtelter Workspaces, Ordnern und Unterordnern aus.

Zu den umfangreichen Formatierungsoptionen gehören Tabellen, Code-Blöcke und Einbettungen – alles später durchsuchbar. Nimbus spricht Benutzer an, die mehr Struktur benötigen als den kostenlosen Freiform-Ansatz von Roam.

Der Web-Clipper verdient besondere Erwähnung für seine Flexibilität, da er es Ihnen ermöglicht, mit nur wenigen Klicks ganze Seiten, vereinfachte Artikel, Screenshots oder eine Auswahl an Text zu speichern.

Die besten Features von Fusebase

Strukturieren Sie Inhalte mithilfe von unbegrenzt vielen verschachtelten Workspaces, Ordnern und Unterordnern, die logische Hierarchien für verschiedene Projekte oder Wissensbereiche schaffen.

Erstellen Sie öffentliche Freigabelinks mit detaillierten Berechtigungseinstellungen, die festlegen, ob andere Ihre Notizen anzeigen, kommentieren oder bearbeiten können, ohne dass sie ein Konto benötigen

Binden Sie über 30 Arten von Inhalten direkt in Notizen ein, darunter Videos, Karten, Tabellen und Apps von Drittanbietern, um verwandte Informationen zusammenzuhalten

Limitierungen von Fusebase

Die Funktionen zur Aufgabenverwaltung gelten als grundlegend und lassen umfassende Listen zum Zu erledigen vermissen

Einige Benutzer haben Bedenken hinsichtlich der Abschaffung des JSON-Exports als Feature geäußert, da dies die Datenmigration erschwert

Preise von Fusebase

Solo: 39 $/Monat

Essentials: 99 $/Monat (für fünf Mitglieder)

Advanced: 399 $/Monat (für 50 Mitglieder)

Unbegrenzt: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen auf Fusebase

G2: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fusebase?

So beschrieb ein G2-Rezensent seine Erfahrungen mit dieser Alternative zu Roam Research:

FuseBase verfügt über einen leistungsstarken Dokumenten-Editor in Kombination mit portalenähnlichen Oberflächen. Eine gute Option, um die Einarbeitungszeit für Clients zu verkürzen, da wir unsere Schulungen und Anleitungen zentralisiert haben. Wir lernen noch dazu und verbessern unser Wiki ständig, da das Tool jeden Monat Updates und neue Features erhält. So weit, so gut – automatisierte Aufgaben-Erinnerungen und der Schritt-für-Schritt-Workflow-Editor sind derzeit meine Favoriten.

FuseBase verfügt über einen leistungsstarken Dokumenteneditor in Kombination mit portalenähnlichen Oberflächen. Eine gute Option, um die Einarbeitungszeit für Clients zu verkürzen, da wir unsere Schulungen und Anleitungen zentralisiert haben. Wir lernen noch dazu und verbessern unser Wiki ständig, da das Tool jeden Monat Updates und neue Features erhält. So weit, so gut – automatisierte Erinnerungen an Aufgaben und der Schritt-für-Schritt-Workflow-Editor sind derzeit meine Favoriten.

🔍 Wussten Sie schon? Die Zettelkasten-Methode, die der Soziologe Niklas Luhmann anwandte, bestand darin, Tausende einzelner Notizkarten miteinander zu verknüpfen, um sich besser daran erinnern zu können. Er schrieb ihr zu, dass sie ihm dabei half, über 70 Bücher zu schreiben.

9. Workflowy (Am besten geeignet für unendlich verschachtelbare Listen)

via Workflowy

Workflowy reduziert das Erstellen von Notizen auf das Wesentliche: die Gliederung. Dieser fokussierte Ansatz schafft eine reibungslose Umgebung für die Erfassung hierarchischer Informationen.

Jeder Aufzählungspunkt fungiert sowohl als Inhalt als auch als Container und ermöglicht so eine unbegrenzte Verschachtelung, die verwandte Informationen miteinander verbindet. Durch das Heranzoomen eines beliebigen Aufzählungspunkts wird dieser vorübergehend in den Fokus gerückt, wodurch Ablenkungen vermieden werden.

Workflowy spricht Benutzer an, denen Einfachheit einen höheren Wert beigemessen wird als einem Übermaß an Features. Die minimalistische Benutzeroberfläche verzichtet bewusst auf unnötige Komplexität, sodass Sie sich auf den Inhalt statt auf Bedienelemente oder Einstellungen konzentrieren können.

Die besten Features von Workflowy

Versehen Sie Inhalte mit Hashtags und Erwähnungen, die sofortige Filter in Ihrer gesamten Informationsdatenbank erstellen, unabhängig davon, wo sich die Elemente befinden

Freigeben Sie bestimmte Bereiche Ihrer Gliederung mit anpassbaren Berechtigungseinstellungen, die es anderen ermöglichen, nur die relevanten Bereiche anzusehen oder daran mitzuarbeiten.

Durchsuchen Sie alle Ebenen gleichzeitig – die Ergebnisse zeigen den vollständigen Kontextpfad zu jedem Treffer an und helfen Ihnen so, Informationen in komplexen Hierarchien zu finden.

Erstellen Sie gespiegelte Kopien von Aufzählungspunkten, die an verschiedenen Speicherorten gleichzeitig aktualisiert werden, um die Konsistenz Ihrer Notizen zu gewährleisten

Limitierungen von Workflowy

Im Vergleich zu anderen Tools begrenzte Formatierungsmöglichkeiten

Workflowy verfügt über keine integrierten Erinnerungen, Fälligkeitsdaten oder Zeitmanagement-Features

Es gibt keine einfache Möglichkeit, fertiggestellte Elemente zu archivieren

Preise für Workflowy

Free

Pro: 8,99 $/Monat

Workflowy-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Workflowy?

Hier ist ein Erfahrungsbericht zu dieser Roam Research-Alternative:

Ich finde es toll, dass alles einfach eine Liste mit Aufzählungspunkten ist. Ich mache meine Notizen normalerweise in Form von Aufzählungspunkten, und Workflowy ermöglicht es mir, dies noch effizienter zu tun.

Ich finde es toll, dass alles einfach eine Liste mit Aufzählungspunkten ist. Ich mache meine Notizen normalerweise in Form von Aufzählungspunkten, und Workflowy ermöglicht es mir, dies noch effizienter zu tun.

⚡️ Wissen in Aktion: Die digitale Plattform ShareNet von Siemens erleichtert den Wissensaustausch unter den Mitarbeitern und verbessert so die Zusammenarbeit und das Lernen im gesamten Unternehmen.

10. Amplenote (Am besten geeignet für produktivitätsorientierte Notizen)

via Amplenote

Amplenote verbindet Notizen mit Aufgabenmanagement durch eine durchdachte Integration von Ideen und Aktionspunkten. Aus Notizen extrahierte Aufgaben werden automatisch in ein einheitliches Aufgabensystem übernommen, wobei Prioritäten anhand von Dringlichkeit und Wichtigkeit festgelegt werden. Die Roam Research-Alternative führt „Jots“ ein, Schnellnotizen, die später in dauerhafte Inhalte umgewandelt werden.

Es zeichnet sich durch „Ideen-Gärtnern“-Features aus, die Notizen nach dem Prinzip der verteilten Wiederholung zur Überprüfung wieder in den Vordergrund rücken.

Die besten Features von Amplenote

Verwandeln Sie Notizen in Aufgaben mit umfangreichen Metadaten, darunter Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Schätzungen des Aufwands, die automatisch in die Ansichten der Aufgaben übernommen werden

Ordnen Sie Aufgaben automatisch nach dem Eisenhower-Matrix- Ansatz, der die Wichtigkeit anhand von Dringlichkeit, Wert und Aufwand berechnet, um sich auf besonders wichtige Aufgaben zu konzentrieren.

Überprüfen Sie Ideen systematisch mithilfe von Spaced-Repetition-Aufforderungen, die Notizen in optimalen Abständen wieder aufrufen, um Wissen langfristig zu verankern.

Leiten Sie wichtige E-Mails an Amplenote weiter, wodurch diese automatisch in Aufgaben innerhalb bestimmter Notizen umgewandelt werden

Limitierungen von Amplenote

Es gibt keine Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für Notizen oder Aufgaben

Die Desktop-Anwendung ist auf zahlende Abonnenten beschränkt; kostenlose Benutzer können nur die Web- und Mobilversionen nutzen

Beim Verknüpfen von Notizen mit der [[-Syntax werden nur fünf Vorschläge angezeigt, was für Benutzer mit umfangreichen Notizbibliotheken unzureichend sein kann

Der Zugriff auf dieselbe tägliche Notiz von mehreren Geräten am selben Tag kann das Ergebnis doppelter Einträge sein

Preise für Amplenote

Basic: 5,99 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Pro: 9,99 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Founder: 24,99 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Amplenote

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Amplenote?

Ein Reddit-Benutzer sagte dazu Folgendes:

Es ist eine nette Notiz-App, und es gibt Funktionen, die sie zu einer großen App für alle Aufgaben der Produktivität machen, aber ich denke, man muss sie ausprobieren und selbst sehen, ob sie passt. Eine Sache, die mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass sie deine Notizen nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität automatisch archiviert. Ich finde das seltsam, bin aber noch nicht dazu gekommen, das zu ändern.

Es ist eine nette Notiz-App, und es gibt Funktionen, die sie zu einer großen App für alle Aufgaben der Produktivität machen, aber ich denke, man muss sie ausprobieren und selbst sehen, ob sie passt. Eine Sache, die mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass sie deine Notizen nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität automatisch archiviert. Ich finde das seltsam, bin aber noch nicht dazu gekommen, das zu ändern.

11. Tana (Am besten geeignet für flexible Datenbankfunktionen)

via Tana

Tana behandelt Informationen als strukturierte Daten, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen. Jeder Inhalt wird zu einem Knoten, der andere Knoten enthalten kann, mit anpassbaren Eigenschaften, die eine datenbankähnliche Funktionalität ermöglichen.

Es basiert auf dem „Schema-Denken“, bei dem Informationen durch einheitliche Eigenschaften Struktur erhalten, während die Freiheit von frei formatierten Notizen erhalten bleibt. Tana spricht Benutzer an, die von den Einschränkungen sowohl traditioneller Dokumente als auch starrer Datenbanken frustriert sind.

Die besten Features von Tana

Zeigen Sie dieselben Informationen in verschiedenen Formaten an, darunter Gliederungen, Tabellen, Kanban-Boards und Kalender, die unterschiedliche Perspektiven auf Ihre Daten bieten

Erstellen Sie Befehle, die wiederholende Workflows automatisieren und die Art und Weise verändern, wie Informationen in Ihrem Workspace verarbeitet oder angezeigt werden

Erstellen Sie komplexe Abfragen in natürlicher Sprache, die Informationen in Ihrer gesamten Wissensdatenbank filtern und sortieren

Entwerfen Sie Vorlagen für Notizen , um Informationen einheitlich zu erfassen. Diese standardisieren Ihre Datenerfassung und lassen sich gleichzeitig an neue Anforderungen anpassen.

Limit von Tana

Tana erlaubt die Erstellung mehrerer Knoten mit demselben Namen, was zu Verwirrung und Unordnung führen kann

Die App unterstützt nur den Export im JSON-Format.

Die mobile Erfahrung befindet sich noch in der Entwicklung

Preise für Tana

Free

Plus: 10 $/Monat

Pro: 18 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Tana

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tana?

Schauen wir uns eine Bewertung auf Reddit zu dieser Roam Research-Alternative an:

Mit Tana kann ich einfach Inhalte schreiben und einen Tag hinzufügen. Ich muss mir keine Gedanken über Ordner oder Strukturen machen. Ich füge einfach einen Tag hinzu und weiß, dass die Informationen leicht wiedergefunden werden können! Der größte Nachteil für mich ist derzeit das Fehlen einer echten Lese-/Schreib-App für Mobilgeräte. Versteh mich nicht falsch, Tana Capture ist großartig. Aber ich bin ständig unterwegs und muss auch auf meine Inhalte zugreifen können.

Mit Tana kann ich einfach Inhalte schreiben und einen Tag hinzufügen. Ich muss mir keine Gedanken über Ordner oder Strukturen machen. Ich füge einfach einen Tag hinzu und weiß, dass die Informationen leicht wiedergefunden werden können! Der größte Nachteil für mich ist derzeit das Fehlen einer echten Lese-/Schreib-App für Mobilgeräte. Versteh mich nicht falsch, Tana Capture ist großartig. Aber ich bin ständig unterwegs und muss auch auf meine Inhalte zugreifen können.

🔍 Wussten Sie schon? Die Verbindung zweier nicht miteinander in Zusammenhang stehender Ideen (ein Markenzeichen der vernetzten Notizerstellung) wird als Bisoziation bezeichnet und ist mit kreativen Durchbrüchen sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft verknüpft.

12. Anytype (Am besten geeignet für datenschutzorientierte Objektbeziehungen)

via Anytype

Anytype verfolgt einen objektorientierten Ansatz beim Wissensmanagement, bei dem jede Notiz als eigenständiges Objekt mit anpassbaren Eigenschaften fungiert. Alle Daten werden lokal gespeichert und über Peer-to-Peer-Synchronisierung ausgetauscht, wodurch zentrale Server vollständig entfallen.

Das Objekt-Relations-Modell ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Typen zu erstellen – Projekte, Aufgaben, Personen, Bücher –, die jeweils spezifische Attribute und Beziehungen aufweisen. Jede Information wird zu einem Baustein, der durch sinnvolle Beziehungen mit anderen verbunden ist, anstatt nur durch einfache Links oder Tags.

Die besten Features von Anytype

Verbinden Sie Informationen durch Beziehungen, die festlegen, wie Objekte interagieren, und schaffen Sie so ein semantisches Netzwerk, das die realen Beziehungen zwischen Konzepten widerspiegelt.

Entwerfen Sie persönliche Dashboards, die relevante Informationen zusammenfassen und Verbindungen zwischen Objekten in Ihrer Wissensdatenbank visualisieren

Passen Sie die Benutzeroberfläche durch flexible Ansichten an, darunter Listen, Tabellen, Galerien und Boards, die dieselben Informationen anzeigen, jedoch für unterschiedliche Kontexte optimiert sind

Richten Sie einfache Automatisierungen ein, um Ihre Workflows zu verwalten, z. B. das automatische Taggen von Notizen oder das Organisieren von Inhalten beim Hinzufügen

Limitierungen bei Anytype

Kleinere Community im Vergleich zu etablierten Alternativen

Für erweiterte Abfragen muss eine bestimmte Syntax erlernt werden

Da kein Inline-LaTeX-Support vorhanden ist, eignet es sich weniger für Benutzer

Preise für Anytype

Free

Builder: 99 $/Jahr

Ersteller: 299 $/Jahr

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Anytype-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Anytype?

Hier ist die Meinung eines Reddit-Benutzers zu dieser Roam Research-Alternative:

Was die App an sich betrifft, ist sie gut. Sie ist das „Offline-First“-Äquivalent zu Notion, da sie datenbankorientiert ist. Für Nicht-Techniker ist es schwieriger, die dahinterstehenden Konzepte zu verstehen, aber nicht unmöglich (ich meine damit, dass sie seltsame Bezeichnungen für ihre „Dinge“ verwenden und dass dort Alles eine „Beziehung“ ist). Was mir daran nicht gefallen hat (was sich aber geändert haben könnte, da ich es vor 6 Monaten genutzt habe), ist, dass die iPad-/iPhone-App eher ein Minimal-Begleiter ist und keine vollwertige App, die stattdessen genutzt werden könnte.

Was die App an sich betrifft, ist sie gut. Sie ist das „Offline-First“-Äquivalent zu Notion, da sie datenbankorientiert ist. Für Nicht-Techniker ist es schwieriger, die dahinterstehenden Konzepte zu verstehen, aber nicht unmöglich (ich meine damit, dass sie seltsame Bezeichnungen für ihre „Dinge“ verwenden und dass dort Alles eine „Beziehung“ ist). Was mir daran nicht gefallen hat (was sich aber geändert haben könnte, da ich es vor 6 Monaten genutzt habe), ist, dass die iPad-/iPhone-App eher ein Minimal-Begleiter ist und keine vollwertige App, die stattdessen genutzt werden könnte.

13. DokuWiki (Am besten geeignet für Teams, die technische Dokumentationen erstellen)

via DokuWiki

DokuWiki erstellt strukturierte Dokumentationen, ohne dass ein Datenbank-Backend erforderlich ist. Dieses Nur-Text-Wiki-System speichert Seiten als einzelne Dateien, was das Backup und die Versionskontrolle vereinfacht.

Es zeichnet sich durch seine Selbsthosting-Optionen aus, mit denen Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Infrastruktur übernehmen können. Das umfangreiche Plugin-Ökosystem deckt spezielle Anforderungen ab, vom Zeichnen von Diagrammen bis zur Verwaltung von Bibliografien, sodass es sich an nahezu jede Dokumentationsanforderung anpassen lässt.

Die besten Features von DokuWiki

Organisieren Sie Notizen mithilfe von Namensräumen, die logische Abschnitte und Unterabschnitte bilden, und behalten Sie dabei übersichtliche URLs bei, die Ihre Informationsarchitektur widerspiegeln

Steuern Sie den Zugriff mit detaillierten Berechtigungssystemen, die festlegen, wer verschiedene Abschnitte basierend auf Benutzergruppen oder individuellen Konten lesen, bearbeiten oder verwalten darf

Erweitern Sie die Funktionalität durch Hunderte von Plugins, die Features von Syntaxhervorhebung bis hin zu Zeichentools hinzufügen, während die Stabilität des Kernsystems gewahrt bleibt

Verfolgen Sie Änderungen mit der integrierten Versionskontrolle, die den vollständigen Verlauf jeder Seite speichert, und vergleichen Sie Versionen oder stellen Sie frühere Zustände wieder her.

Limitierungen von DokuWiki

Erfordert technisches Wissen für die Einrichtung und Wartung

Weniger ausgefeilte Benutzeroberfläche als bei Produkten für Endverbraucher

Da es sich um ein Open-Source-Tool handelt, ist der professionelle Support begrenzt

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Preise für DokuWiki

Free

Bewertungen und Rezensionen zu DokuWiki

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über DokuWiki?

Ein zufriedener G2-Rezensent schreibt dazu:

Mir gefällt, dass es so einfach zum Setup und zur Wartung geeignet ist, ohne dass man sich mit komplizierten Datenbankkonfigurationen herumschlagen muss. Es eignet sich perfekt für Instanzen, in denen man kein riesiges Multi-User-Wiki benötigt. Es ist ideal, um Notizen für eine einzelne Person, eine kleine Arbeitsgruppe oder die Familie zu führen. Da der Webserver-Benutzer Schreibzugriff auf die Festplatte haben muss, stellt dies ein Risiko für die Sicherheit dar. Durch eine ordnungsgemäße Konfiguration des Netzwerkzugriffs und regelmäßige Updates lassen sich diese Risiken jedoch minimieren.

Mir gefällt, dass es so einfach zu Setupen und zu warten ist, ohne dass man sich mit komplizierten Datenbankkonfigurationen herumschlagen muss. Es eignet sich perfekt für Instanzen, in denen man kein riesiges Multi-User-Wiki benötigt. Es ist ideal, um Notizen für eine einzelne Person, eine kleine Arbeitsgruppe oder die Familie zu führen. Da der Server-Benutzer Schreibzugriff auf die Festplatte haben muss, stellt dies ein Risiko für die Sicherheit dar. Durch eine ordnungsgemäße Konfiguration des Netzwerkzugriffs und regelmäßige Updates lassen sich diese Risiken jedoch minimieren.

14. Microsoft OneNote (Am besten geeignet für Notizen auf einer frei gestaltbaren Leinwand)

über Microsoft OneNote

OneNote löst sich von den Einschränkungen linearer Dokumente und bietet eine unbegrenzte Arbeitsfläche, auf der Informationen überall dort gespeichert werden können, wo Sie sie platzieren. Text, Bilder, Tabellen und Zeichnungen existieren nebeneinander auf Seiten, die physische Notizbücher nachahmen, deren Möglichkeiten jedoch übertreffen.

Diese Alternative zu Roam Research ist tief in das Microsoft-Ökosystem integriert, stellt automatisch eine Verbindung zu Outlook-Aufgaben her und speichert Notizbücher auf OneDrive. Für visuelle Denker, die eine räumliche Organisation strengen Hierarchien vorziehen, bietet OneNote einzigartige Freiheit bei der Anordnung.

Die besten Features von Microsoft OneNote

Nehmen Sie Audio- oder Video-Notizen auf, die durch Synchronisierung mit Ihrer Texteingabe erstellt werden, und erstellen Sie Zeitstempel, mit denen Sie direkt zu dem Punkt springen können, an dem etwas gesagt wurde, als Sie bestimmte Notizen verfasst haben

Zeichnen und kommentieren Sie frei per Stifteingabe auf Touch-Geräten mit Druckempfindlichkeit und verschiedenen Stiftarten, die physische Schreibgeräte nachahmen

Organisieren Sie Ihre Recherchen mit integrierten tools, mit denen Sie Referenzmaterialien durchsuchen und Quellen direkt in Ihren Notizen zitieren können

Einschränkungen von Microsoft OneNote

Im Vergleich zu Roam sind die Verknüpfungen zwischen Notizen eingeschränkt

Bei größeren Notizbüchern können Probleme bei der Synchronisierung auftreten

Keine native Markdown-Unterstützung innerhalb des KI-Notiztools

Preise für Microsoft OneNote

Für zu Hause

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat (für ein bis sechs Personen)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/Monat (für eine Person)

Für das Geschäft

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps für das Geschäft: 9,90 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (über 1.830 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.870 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft OneNote?

Diese G2-Bewertung beleuchtet einen interessanten Aspekt:

Meiner Meinung nach ist das größte Feature von Microsoft OneNote die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bei der Organisation von Notizen über verschiedene Plattformen hinweg. Die Flexibilität, zahlreiche Notizbücher, Abschnitte und Seiten anzulegen, schafft eine stark strukturierte und zugleich äußerst anpassungsfähige Methode zur Organisation von Informationen. Darüber hinaus kann dank der Integration mit anderen Microsoft-Tools und der cloudbasierten Synchronisierungsfunktion von jedem Gerät aus auf Notizen zugegriffen werden – das macht einfach alles so viel einfacher. Ich schätze auch den umfassenden Medien-Support sehr, der es mir ermöglicht, Bilder, Audiodateien und sogar Dateien als Anhänge in meine Notizen einzufügen.

Meiner Meinung nach ist das größte Feature von Microsoft OneNote die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bei der Organisation von Notizen über verschiedene Plattformen hinweg. Die Flexibilität, zahlreiche Notizbücher, Abschnitte und Seiten anzulegen, schafft eine stark strukturierte und zugleich äußerst anpassungsfähige Methode zur Organisation von Informationen. Darüber hinaus kann dank der Integration mit anderen Microsoft-Tools und der cloudbasierten Synchronisierungsfunktion von jedem Gerät aus auf Notizen zugegriffen werden – das macht einfach alles so viel einfacher. Ich schätze auch den umfassenden Medien-Support sehr, der es mir ermöglicht, Bilder, Audiodateien und sogar Dateien als Anhänge in meine Notizen einzufügen.

🧠 Wissenswertes: Ihr Gehirn verarbeitet räumliche Informationen tatsächlich schneller als linearen Text, weshalb sich grafische Notizen für viele Benutzer so intuitiv und einprägsam anfühlen.

15. TiddlyWiki (Am besten geeignet für vollständige benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten)

via TiddlyWiki

TiddlyWiki bietet einen einzigartigen Ansatz für das persönliche Wissensmanagement durch eine einzige HTML-Datei, die sowohl Ihre Inhalte als auch die Anwendung selbst enthält. Dieses in sich geschlossene Design ermöglicht eine beispiellose Portabilität; speichern Sie die Datei einfach lokal oder auf einem beliebigen Webspace.

Es organisiert Informationen als „Tiddlers“, kleine Inhaltsbausteine, die über Links und Tags miteinander verknüpft sind. Die umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sprechen Benutzer an, die gerne ihre Tools individuell gestalten.

Trotz seines schlichten Erscheinungsbilds bietet TiddlyWiki programmierähnliche Funktionen, ohne dass ein Server oder eine Installation erforderlich ist.

Die besten Features von TiddlyWiki

Erstellen Sie Informationen als atomare „Tiddler“, die über Links, Transklusion, Tags und Filter miteinander verbunden sind, um ein flexibles, nicht-lineares Wissenssystem zu schaffen.

Filtern Sie Inhalte mit einer leistungsstarken Abfragesyntax, die logische Operatoren, reguläre Ausdrücke und Metadaten kombiniert, um Informationen präzise abzurufen

Lassen Sie sich überall bereitstellen – von lokalen Dateien bis hin zu Servern – ohne Installationsaufwand, sodass es sich sowohl für den privaten Gebrauch als auch für die Dokumentation in kleinen Teams eignet.

Limitierungen von TiddlyWiki

Die Standard-Oberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Apps veraltet

Die mobile Nutzung ist ohne spezifische Anpassungen nicht optimal.

Das Speichern mehrerer Dateien erfordert zusätzliche Plugins

Preise für TiddlyWiki

Free

Standard: 8 $/Monat

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TiddlyWiki

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über TiddlyWiki?

Ein Reddit-Benutzer gibt an, was funktioniert (und was nicht):

Ich nutze Tiddlywiki schon seit Ewigkeiten (im Ernst: seit 2005). Und ich komme immer wieder darauf zurück, weil es Dinge kann, die sonst nichts kann, und es einem ermöglicht, tatsächlich nachzudenken, Informationen zu sammeln und sie auf eine andere, flüssigere Art und Weise in Wissen umzuwandeln als alles andere, was ich je benutzt habe. Es ist schwer zu skalieren, aber ich schreibe keinen JavaScript-Code.

Ich nutze Tiddlywiki schon seit Ewigkeiten (im Ernst: seit 2005). Und ich komme immer wieder darauf zurück, weil es Dinge kann, die sonst nichts kann, und es einem ermöglicht, tatsächlich nachzudenken, Informationen zu sammeln und sie auf eine andere, flüssigere Art und Weise in Wissen umzuwandeln als alles andere, was ich je benutzt habe. Es ist schwer zu skalieren, aber ich schreibe keinen JavaScript-Code.

Denken Sie größer mit ClickUp

Roam Research hat die Art und Weise verändert, wie Menschen Ideen miteinander verbinden, hat jedoch echte Limite. Wenn Sie an diese Grenzen stoßen, ist ein Wechsel zu einem anderen tool eine kluge Entscheidung.

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