Top 13 Personal Knowledge Management Software Tools für 2025

Die Nachverfolgung dessen, was Sie lernen, schaffen und entdecken, kann sich anfühlen, als ob Sie mit zu vielen Bällen gleichzeitig jonglieren. Ideen gehen verloren, Notizen stapeln sich, und wertvolle Erkenntnisse gehen verloren.

Wenn auch Sie sich in einem Meer von Haftnotizen, Ordnern und Registerkarten verlieren und Mühe haben, die benötigten Informationen zu finden, sind Sie nicht allein.

Hier kommt die Software für persönliches Wissensmanagement, kurz PKMS, ins Spiel. Diese Tools helfen Ihnen, Ihr Wissen mühelos zu organisieren, zu verbinden und abzurufen, und verwandeln das Chaos in ein strukturiertes System, das auf Ihren individuellen Arbeitsablauf zugeschnitten ist. ✅

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie persönliche Wissensmanagement-Software Ihre Denk-, Lern- und Arbeitsweise verändert. Los geht's!

Hier sind die besten Tools für persönliches Wissensmanagement, die heute erhältlich sind:

ClickUp (Am besten für KI-gestützte Wissensdatenbanken)

2. Obsidian (am besten für die Erstellung einer vernetzten Wissensdatenbank)

3. Roam Research (am besten für die Erstellung einer strukturierten Wissensdatenbank)

4. Notion (am besten für den Aufbau einer medienreichen Wissensdatenbank)

5. Document360 (am besten für den Aufbau anpassbarer Wissensdatenbanken)

6. Evernote (am besten geeignet für die Erstellung einer audiofreundlichen Wissensdatenbank)

7. TiddlyWiki (am besten geeignet für die Erstellung einer nicht-linearen Wissensdatenbank)

8. Tettra (am besten für die Verwaltung von unternehmensweitem Wissen)

9. Guru (am besten geeignet für die Erstellung einer zentralisierten All-in-One-Wissensdatenbank)

10. Bloomfire (am besten für skalierbares Wissensmanagement)

11. Bear (am besten geeignet für die Erstellung und Organisation von Notizen)

12. Logseq (am besten für individuelles Wissensmanagement)

13. Mem.ai (am besten für KI-gestütztes Wissensmanagement)

Was ist ein persönliches Wissensmanagementsystem?

Ein persönliches Wissensmanagementsystem (PKM) ist Ihr Tool zum Verwalten und Organisieren von Informationen. Betrachten Sie es als Ihren digitalen persönlichen Assistenten oder einen persönlichen Forschungsassistenten - es sammelt, kategorisiert und speichert Wissen aus Forschungsarbeiten, Büchern, Projekten, Webinaren und mehr.

Diese Tools gehen über einen einfachen Speicher hinaus, indem sie es Ihnen ermöglichen, diese Informationen abzurufen und effektiv zu nutzen, sei es zum Lernen, zur Entscheidungsfindung oder zur Durchführung von Projekten.

Letztlich macht ein PKM-System wichtiges Wissen zugänglich und greifbar und verbessert so die Fähigkeit, effizienter zu lernen und die Produktivität insgesamt zu steigern. 🎯

Typen von persönlichen Wissensmanagement tools

Bei PKM-Systemen gibt es keine Einheitsgröße, die für alle passt.

Verschiedene tools sind für verschiedene wissensmanagement die Wahl des richtigen Systems hängt davon ab, wie Sie Informationen verarbeiten und nutzen.

Schauen wir uns die verschiedenen Kategorien von Tools für das Produktwissensmanagement an:

Spezialisierte PKM-Tools: Diese Tools wurden für Nischen-Workflows entwickelt und erfüllen spezifische Anforderungen wie Zitationsmanagement, Projektunterlagen oder die Verwaltung von Rechtsfällen. Sie eignen sich perfekt für Benutzer, die maßgeschneiderte Lösungen für einzigartige Wissensmanagement-Herausforderungen benötigen 🧵 PKM tools im Zettelkasten-Stil: Inspiriert von derZettelkasten-Methode diese Tools nutzen bidirektionale Verknüpfungen, um Ideen und Informationen nicht-linear zu verknüpfen. Indem sie Verbindungen zwischen scheinbar nicht zusammenhängenden Daten fördern, lösen sie kreative Einsichten und Entdeckungen aus 🔗 PKM-Tools für Notizen und Zusammenarbeit: Diese persönlichen Wissensmanagement-Tools bieten eine umfassende Reihe von Funktionen. Sie eignen sich sowohl für individuelles als auch für gemeinsam genutztes Wissen und ermöglichen es Ihnen, Ihre Ideen zu verwalten, während Sie mit Hilfe von Features für Notizen, Aufgabenmanagement und Teamzusammenarbeit gemeinsam mit anderen an Aufgaben arbeiten 📝 KI-gestützte PKM-Tools: Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) automatisieren solche persönlichen Wissensmanagement-Tools Schlüsselaspekte des Wissensmanagements. Von der Vernetzung von Informationen und der Generierung von Erkenntnissen bis hin zur automatischen Organisation von Notizen - mit KI-gestützten PKM-Tools können Sie sich kostenlos auf Aufgaben mit hohem Wert konzentrieren 🦾

Die Verwendung eines persönlichen Wissensmanagementsystems ist sehr vorteilhaft. Es hat mir geholfen, das Rauschen aus den wichtigen Informationen herauszufiltern, organisiert zu bleiben und die Nachverfolgung des Wissens, das ich in den letzten Monaten erworben habe, zu gewährleisten.

So hilft es mir:

Wissen bewahren und analysieren: Durch die Aufzeichnung Ihrer Erkenntnisse im Laufe der Zeit ermöglichen persönliche Wissensmanagementsysteme das Erkennen von Mustern und ein leicht zugängliches historisches Verständnis für eine bessere Entscheidungsfindung 📚

Durch die Aufzeichnung Ihrer Erkenntnisse im Laufe der Zeit ermöglichen persönliche Wissensmanagementsysteme das Erkennen von Mustern und ein leicht zugängliches historisches Verständnis für eine bessere Entscheidungsfindung 📚 Das Rauschen filtern und sich auf das Wesentliche konzentrieren: Persönliche Wissensmanagement-Tools helfen Ihnen, kritische Informationen von irrelevanten Ablenkungen zu trennen, so dass Sie sich leichter auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist 🎧

Persönliche Wissensmanagement-Tools helfen Ihnen, kritische Informationen von irrelevanten Ablenkungen zu trennen, so dass Sie sich leichter auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist 🎧 Produktivität und Zusammenarbeit steigern: Persönliche Management-Tools optimieren Arbeitsabläufe und sorgen dafür, dass Teams aufeinander abgestimmt bleiben. Mit freigegebenen Wissensdatenbanken greifen alle auf dieselben Informationen zu, was Verwirrung reduziert und gemeinsames Lernen fördert 🤗

Worauf sollten Sie bei Software für persönliches Wissensmanagement achten?

Nach einer Analyse der vielen auf dem Markt erhältlichen Tools für persönliches Wissensmanagement haben mein Team und ich eine Liste von Elementen zusammengestellt, die Sie bei PKM-Software beachten sollten.

Lassen Sie uns diese Liste ein Element nach dem anderen durchgehen.

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach persönlichen Wissensmanagement-Tools mit einfacher Navigation und einsteigerfreundlichen Funktionen ✅

Suchen Sie nach persönlichen Wissensmanagement-Tools mit einfacher Navigation und einsteigerfreundlichen Funktionen ✅ Fähigkeiten zur Erstellung von Repositories: Bevorzugen Sie persönliche Wissensmanagement-Tools, die die Erstellung einer zentralen Datenbank für persönliches und arbeitsbezogenes Wissen ermöglichen ✅

Bevorzugen Sie persönliche Wissensmanagement-Tools, die die Erstellung einer zentralen Datenbank für persönliches und arbeitsbezogenes Wissen ermöglichen ✅ Suchfunktionen: Entscheiden Sie sich für persönliche Wissensmanagement-Tools mit leistungsstarken Suchfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, bestimmte Informationen schnell zu lokalisieren und abzurufen ✅

Entscheiden Sie sich für persönliche Wissensmanagement-Tools mit leistungsstarken Suchfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, bestimmte Informationen schnell zu lokalisieren und abzurufen ✅ Funktionen für die Zusammenarbeit: Wählen Sie persönliche Wissensmanagement-Tools, die die Zusammenarbeit fördern und das Freigeben von Arbeiten mit Kollegen und Mitgliedern des Teams verbessern. Einige wichtige Features für die Zusammenarbeit, auf die Sie achten sollten, sind Versionskontrolle, Bearbeitung in Echtzeit, Kommentarfunktion usw. ✅

Wählen Sie persönliche Wissensmanagement-Tools, die die Zusammenarbeit fördern und das Freigeben von Arbeiten mit Kollegen und Mitgliedern des Teams verbessern. Einige wichtige Features für die Zusammenarbeit, auf die Sie achten sollten, sind Versionskontrolle, Bearbeitung in Echtzeit, Kommentarfunktion usw. ✅ Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie persönliche Wissensmanagement-Tools, die sich problemlos in Ihr bestehendes Workflow-System integrieren lassen ✅

🧠 Fun Fact: Der Begriff "persönliches Wissensmanagement" wurde erstmals 1999 in einem Arbeitspapier von Jason Frand und Carol Hixon eingeführt.

Die 13 besten Softwarelösungen für persönliches Wissensmanagement

Hier ist meine Auswahlliste der 13 besten persönlichen wissensmanagement-Software, mit ihren besten Features, Limitierungen, Preisen und Bewertungen, für Ihre Überlegungen.

erstellen Sie eine zentrale Wissensdatenbank zusammen mit Ihrem Team mit *[_ClickUp Docs]( https://clickup.com/features/docs)*[ClickUp](https://clickup.com/ ) ist mehr als nur eine Plattform für die Verwaltung von Aufgaben oder Produktivität; es ist ein unverzichtbares tool für den Aufbau und die Verwaltung einer persönlichen Wissensdatenbank, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Ob es um die Organisation von Arbeitsprojekten, das Brainstorming von Ideen oder das Speichern von Recherchen geht, ClickUp bietet die Flexibilität und die Tools, die Sie für ein effektives Informationsmanagement benötigen.

ClickUp Docs

Das Herzstück dieser Funktion ist ClickUp Dokumente die in Verbindung mit den eingebauten KI-Fähigkeiten von ClickUp Gehirn verändert die Art und Weise, wie Sie Wissen erfassen, verbinden und nutzen.

erstellen Sie Dokumente mit verschachtelten Seiten, verwenden Sie Styling- und Formatierungstools und Tools für die Bearbeitung in Echtzeit in ClickUp Docs_

ClickUp Docs ermöglicht es Ihnen, Ihre Wissensdatenbank in einer Weise zu erstellen und zu strukturieren, die mit Ihrem Workflow übereinstimmt, und zwar durch Echtzeit-Bearbeitung und Zusammenarbeit an Dokumenten .

Mit unbegrenzten Hierarchie- und Ordneroptionen konnte ich alles organisieren, von der Projektdokumentation über Studiennotizen bis hin zu persönlichen Erkenntnissen und Referenzmaterialien. Tagging, Verknüpfung und anpassbare Formatierung machten es mir leicht, eine skalierbare und vernetzte Wissensdatenbank aufzubauen.

ClickUp Brain

heben Sie Ihr persönliches Wissensmanagement mit ClickUp Brain auf die nächste Stufe

Die Integration von ClickUp Brain in Dokumente bringt Ihr persönliches Wissensmanagement auf die nächste Stufe. Mit KI-gestützten Features können Sie lange Texte zusammenfassen, Ideen für Inhalte generieren und sogar Trends in Ihren Daten analysieren, um bessere Lösungen zu entwickeln wissensmanagement-Strategien .

Als ich zum Beispiel ein ClickUp Dokument zur Nachverfolgung von Erkenntnissen aus einem Forschungsbericht eines Unternehmens erstellte, hob Brain Schlüsselpunkte hervor oder schlug verwandte Inhalte vor, die ich hinzufügen konnte. So ist sichergestellt, dass die Wissensdatenbank umfassend und zugänglich bleibt.

Persönliche Wissensmanagement-Software - ClickUp Wissensdatenbank-Vorlage

Wenn Sie einen einfacheren Einstieg wünschen, können Sie die ClickUp Wissensbasis Vorlage sollte Ihnen helfen.

Diese anpassbare und anfängerfreundliche Vorlage für die Wissensdatenbank bietet einen Rahmen für das Erstellen und Organisieren einer digitalen Informationsbibliothek. Sie erleichtert auch das Speichern und Freigeben von Wissen innerhalb Ihres Unternehmens.

Das werden Sie an dieser Vorlage lieben:

Verknüpfung mit anderen ClickUp Vorlagen wie Projektmanagement, Produktmanagement und Marketing

Erleichtern Sie das Verständnis der Infos in Ihrer Wissensdatenbank mit einem eigenen Bereich für FAQs

Verwenden Sie How-to-Videos und Onboarding-Anweisungen für Anfänger und fortgeschrittene Benutzer

ClickUp beste Features

Integrieren Sie Ihre Wissensdatenbank reibungslos mit über 1000+ tools, einschließlich Google Drive, Slack, etc.

Vereinfachen Sie den Aufbau einer zentralisierten Wissensdatenbank mit über 1000+ Vorlagen

Mit der mobilen Anwendung von ClickUp können Sie auch unterwegs auf Ihre Wissensdatenbank zugreifen, sie verwalten und freigeben

Verbinden Sie Dokumente direkt mit Aufgaben, Zielen und Projekten und schaffen Sie so eine nahtlose Beziehung zwischen Ihrem Wissen und Ihrer Arbeit

Verwenden Sie Board-, Listen- oder Kalender-Ansichten, um Ihre Wissensdatenbank so zu strukturieren, dass sie Ihrem Workflow entspricht

Integrieren Sie verschiedene Features wie Notizen, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit in einer Plattform

ClickUp Beschränkungen

ClickUp hat so viele Features, dass es eine Weile dauern kann, bis Sie herausgefunden haben, wie Sie diese am besten für Ihre Bedürfnisse nutzen können

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Die Suche nach den richtigen Informationen über verstreute Tools und Apps ist mühsam. ClickUp erledigt dieses Problem der fragmentierten Workflows mit seiner Verbundene KI innovation. Ziehen Sie Erkenntnisse aus Ihrem Workspace und von Drittanbieterplattformen an einem Ort zusammen und erhalten Sie KI-gestützte Antworten, um Workflows zu optimieren und Ihr Wissen zu zentralisieren.

via ObsidianObsidian ist ein leistungsfähiges, auf Markdown basierendes Tool für persönliches Wissensmanagement (PKM), das Schülern hilft, ihre Ideen effektiv zu organisieren und zu verbinden. Mit der App können Sie Notizen notieren und die Beziehungen zwischen ihnen grafisch darstellen.

Ob Sie ein persönliches Wiki aufbauen, Mindmaps erstellen oder ein zweites Gehirn entwickeln, Obsidian bietet unvergleichliche Flexibilität und Kontrolle und ist damit die erste Wahl für Schüler, die ihre Produktivität und ihr Lernen verbessern wollen.

Abgesehen von der Erstellung einer persönlichen Wissensdatenbank und eines Wikis gefällt mir auch, dass Obsidian gleichzeitig als Software zum Freigeben von Wissen , mit der Sie persönliche Wikis sicher im Internet veröffentlichen können.

Obsidian beste Features

Brainstorming, Recherche und Karte für Ihre Ideen mit dem Canvas Feature

Erweitern Sie die Funktionen mit von der Community erstellten Plugins oder passen Sie die Oberfläche an Ihre Arbeitsabläufe und Vorlieben an

Sichern Sie Ihre Daten auf Ihrem Gerät und greifen Sie jederzeit darauf zu, auch ohne Internetverbindung

Obsidian Beschränkungen

Umfangreiche benutzerdefinierte Optionen und die Markdown-Syntax können für Anfänger überwältigend sein

Obsidian konzentriert sich auf individuelle Workflows ohne integrierte Features für die Zusammenarbeit im Team

Obsidian Preise

Persönlich: Free Forever

Free Forever Gewerblich: $50/Jahr pro Benutzer

$50/Jahr pro Benutzer Synchronisierung (Add-On): $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Veröffentlichen (Add-On): $10/Monat pro Benutzer

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

via Roam Research Ein weiteres großartiges PKM-Tool für Notizen ist Roam Research . Dieses bei Forschern, Schriftstellern und lebenslang Lernenden beliebte Tool ist für nichtlineares Denken und die Organisation von Ideen konzipiert. Roam hilft Studenten, ein "vernetztes Gedankensystem" zu erstellen, das Konzepte und Notizen so verbindet, dass es die natürliche Arbeit des Gehirns widerspiegelt.

Durch die bidirektionale Verknüpfung in Roam können Sie ein Netz aus miteinander verknüpften Notizen erstellen und schnell Beziehungen zwischen verschiedenen Informationen erkennen.

Roam Research beste Features

Erstellen Sie eine tägliche Notiz, um Ihre Gedanken und Ideen täglich nachverfolgen zu können

Beziehen Sie sich auf Textteile in verschiedenen Notizen und verwenden Sie diese wieder

Speichern Sie Ihre Notizen als Nur-Text-Dateien, so dass Sie sie leicht lesen und freigeben können

Einschränkungen bei der Recherche

Das Design von Roam Research ist nicht ästhetisch ansprechend

Für manche Benutzer ist das Tool teurer als andere Tools, da es keine kostenlosen Optionen gibt

Preise von Roam Research

Pro: $15/Monat

$15/Monat Befürworter: $8.33/Monat

Roam Research Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Notion (am besten geeignet für den Aufbau einer medienreichen Wissensbasis)

via NotionNotion ist ein umfassendes persönliches Wissensmanagement-Tool für Teams und Organisationen. Es hilft Ihnen, gemeinsam mit Ihrem Team eine einfache und nützliche Wissensdatenbank aufzubauen.

Neben Text können Sie auch Bilder, Videos, Audiodateien und sogar verknüpfte Seiten in Ihre Wissensdatenbank einfügen oder per Drag & Drop verschieben.

Von der Verwaltung von Client-Daten über Brainstorming-Ideen bis hin zur Nachverfolgung von Meilensteinen im Projekt - Notion KI macht es Ihnen leicht, relevante Informationen in Ihrer Datenbank zu finden. Mir gefällt auch, wie die KI Schreib-Tool bietet Funktionen zur Bearbeitung von Notizen und Zusammenfassungen, um Ihre Wissensbasis zu erweitern.

Notion beste Features

Freigeben von Wissen, Zuweisen von Aufgaben und Zusammenarbeit in Echtzeit mit integrierten Tools für Teams und Projekte

Erstellen und verknüpfen Sie strukturierte Datenbanken, um Projekte zu verwalten, Clients zu verfolgen und Ressourcen zu organisieren

Zugriff auf mehr als 20.000 Vorlagen für die Erstellung von Firmen-Wikis, Meeting-Notizen usw.

Einschränkungen bei der Nutzung

Limitierte Funktionen ohne aktive Internetverbindung behindern die Produktivität auf Reisen oder bei Stromausfällen.

Die Nutzung der mobilen App von Notion kann sich klobig und langsam anfühlen

Notion Preise

Free

Plus: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion KI: Zu jedem Plan hinzufügen für $10/Monat pro Benutzer

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,800+ Bewertungen)

4.7/5 (5,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,400+ Bewertungen)

via Document360 Eine weitere All-in-One-Workspace-Software für den Aufbau anpassbarer Wissensdatenbanken ist Document360 .

Mit dieser Software können Sie Ihre Wissensdatenbank mit gebrandeten Farben personalisieren. Sie hilft bei der Erstellung von dynamischen, durchsuchbaren und mehrsprachigen Benutzerhandbüchern, SOPs, Anleitungen und anderen Dokumenten.

Document360 ist ideal für Fachleute, die ihre Dokumentationsprozesse rationalisieren möchten, und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sich an technische und nicht-technische Benutzer richtet. Außerdem bietet es KI-Funktionen, die den Umgang mit der gesamten Dokumentation vereinfachen bedürfnisse.

Document360 beste Features

Verbessern Sie den Kontext und die Relevanz der Dokumentation mit KI-Feedback in Echtzeit

Erhalten Sie Einblicke in das Verhalten der Benutzer und die Effektivität der Inhalte, um Ihre Wissensmanagementstrategien zu optimieren

Verbindung mit beliebten Tools wie Slack, Microsoft Teams, Zendesk und Intercom, um plattformübergreifend einen kohärenten Workflow aufzubauen

Document360 Einschränkungen

Einige Features sind nur über kostspielige Add-Ons verfügbar

Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um die umfangreichen Funktionen der Plattform vollständig zu nutzen

Document360 Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

via EvernoteEvernote ist ein umfassendes Tool für das persönliche Wissensmanagement (PKM) und die Erstellung von Notizen, das Fachleuten dabei hilft, Informationen zu erfassen, zu organisieren und nahtlos über verschiedene Geräte hinweg darauf zuzugreifen.

Wie der Name schon sagt, können Sie damit zufällige Gedanken notieren und wichtige Dateien und Dokumente speichern, um eine Wissensdatenbank aufzubauen. Was mir an Evernote gefällt, ist die Funktion zur Aufnahme von Audionotizen für private und berufliche Zwecke.

Evernote beste Features

Digitalisieren Sie physische Dokumente direkt in Evernote, so dass Sie einfachen Zugriff auf relevante Dokumente, Unterlagen und Listen haben

Schnelles Auffinden von Informationen innerhalb Ihrer Notizen durch Abfragen in natürlicher Sprache

Einfache Synchronisierung von Informationen über verschiedene Geräte hinweg, um jederzeit und von überall darauf zugreifen zu können

Evernote Beschränkungen

Einige Benutzer empfinden die mobile App als weniger benutzerfreundlich als die Desktop-Version

Die kostenlose Version bietet eine begrenzte Kapazität an Speicher

Evernote-Preise

Kostenlos

Persönlich: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Professionell: $17.99/Monat pro Benutzer

$17.99/Monat pro Benutzer Teams: $24.99/Monat pro Benutzer

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8000+ Bewertungen)

via TiddlyWikiTiddlyWiki ist ein einzigartiges, quelloffenes Tool für persönliches Wissensmanagement (PKM), das es Fachleuten ermöglicht, Informationen in einem nicht-linearen Rahmen zu erfassen, zu organisieren und freizugeben.

Es hilft Ihnen beim Planen und Verwalten von Zu erledigen-Listen, Aufsätzen, Romanen, Projekten, etc.

Da es als eigenständige HTML-Datei funktioniert, kann es ohne komplexe Installationen auf verschiedenen Plattformen eingesetzt werden.

Die besten Features von TiddlyWiki

Nutzen Sie das Tool in verschiedenen Sprachen, denn TiddlyWiki bietet über 20 Sprachen als Plugins

Umfangreiche Anpassungen und Modifikationen der Benutzeroberfläche und Funktionen, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Holen Sie sich Hilfe von der lebhaften Gemeinschaft von Benutzern und Entwicklern

TiddlyWiki Einschränkungen

Die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit ist ein Problem, da das Tool in erster Linie für den individuellen Gebrauch konzipiert ist

Die Verwaltung von Aufgaben über große Dateien kann zu Problemen bei der Leistung führen

Preise für TiddlyWiki

Free

TiddlyWiki-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Tettra (am besten geeignet für das unternehmensweite Wissensmanagement)

via {\an8}Das ist eine gute IdeeTettra ist eine gute software für den Aufbau einer zentralisierten Wissensdatenbank und zur Verwaltung des gesamten Unternehmenswissens. Mit dem einfachen Editor von Tettra können Sie neue Dokumente erstellen oder bestehende Inhalte aus Tools wie Google Docs, Notion, etc. exportieren.

Tettra eignet sich für wachsende Unternehmen und bietet Features wie KI-gesteuerte Vorschläge für Inhalte und Überprüfungs-Workflows zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit und zum öffentlichen Freigeben von Wissen.

Tettra beste Features

Antworten auf Team-Fragen von Tetras KI-Assistenten, Kai

Überprüfen Sie Inhalte nach einem festgelegten Zeitplan mit Hilfe von Fachexperten durch Automatisierung des Wissens

Hinzufügen von Medien und Verknüpfen von Dateien innerhalb der Wissensdatenbank

Tettra-Einschränkungen

Begrenzte Formatierungs-Features im Vergleich zu anderen persönlichen Wissensmanagement-Tools

Benutzer finden das Professional Abonnement möglicherweise zu teuer

Tettra Preise

Basic: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Skalierung: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Professional: $7200/Jahr für 50 Benutzer

Tettra Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (110+ Bewertungen)

4.6/5 (110+ Bewertungen) Capterra: N/A

/via_ GuruGuru ist eine KI-gestützte Wissensmanagement-Plattform, die das kollektive Wissen Ihres Unternehmens in ein einziges, zentrales und aktuelles Wiki für Ihre Mitarbeiter umwandelt.

Das KI-Suchfeature liefert sofortige, personalisierte Antworten auf die Fragen Ihrer Mitarbeiter, damit diese sich wieder klar und deutlich ihren Aufgaben widmen können.

Guru versetzt Teams in die Lage, eine einzige Quelle der Wahrheit zu pflegen und sicherzustellen, dass Informationen korrekt, aktuell und leicht abrufbar sind - Qualitäten, die für die Verbesserung von Abläufen und das Treffen fundierter Entscheidungen unerlässlich sind.

Guru beste Features

Erstellen Sie ein personalisiertes Intranet, das als zentraler hub für Unternehmensinformationen dient

Verbindung mit Ihren bestehenden Apps, Chats und Dokumenten durch KI

Bietet rollenbasierte Funktionen für die Zugriffskontrolle

Guru-Einschränkungen

Guru bietet im Vergleich zu anderer Software nur begrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung

Es besteht die Möglichkeit, dass veraltete oder doppelte Inhalte mit dem Wachstum der Wissensdatenbank entstehen

Guru-Preise

Free

All-in-one: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Guru-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

10. Bloomfire (das Beste für skalierbares Wissensmanagement)

/via_ {\an8}Das ist eine gute IdeeBloomfire ist eine skalierbare, KI-gesteuerte Wissensmanagement-Plattform für kleine bis multinationale Unternehmen jeder Größe. Die Plattform wurde entwickelt, um Informationen innerhalb von Organisationen zu zentralisieren und zu demokratisieren und hilft Fachleuten, Wissen effizient zu gewinnen, zu organisieren und freizugeben.

Wie das geht? Durch den Aufbau sicherer und durchsuchbarer Repositorys.

Sie bietet Tools zum Verfassen von Inhalten und zur Moderation, um sicherzustellen, dass nur die relevantesten und genauesten Inhalte veröffentlicht werden, damit Ihre Teams zuverlässige datengestützte Entscheidungen treffen können.

Bloomfire beste Features

Finden Sie relevante Informationen mit der erweiterten Suchfunktion, die jedes Wort in allen Arten von Inhalten, einschließlich Videos, indiziert

Fördern Sie das Freigeben von Wissen und die Zusammenarbeit durch interaktive Diskussionen und Foren

Nachverfolgung von Metriken zur Beteiligung und Einblicke in die Leistung von Inhalten mit der speziellen Analyse-Suite

Bloomfire Beschränkungen

Das Feature "Suche" kann zu viele Ergebnisse anzeigen und die Benutzer verwirren

Es ist keine kostenlose Testversion oder Version verfügbar

Bloomfire Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bloomfire-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 200 Bewertungen)

11. Bear (Am besten für die Aufnahme und Organisation von Notizen)

/via *[_Bär](https://bear.app/)*[Bear](https://bear.app/) ist eine App zum Aufnehmen von Notizen in Markdown mit einer ausgefeilten, minimalen Oberfläche, mit der Sie Ihre Woche, Projekte und sogar Wikis planen und organisieren können.

Fügen Sie Text, Fotos, Tabellen und andere Elemente zu Ihren Notizen hinzu und exportieren Sie sie dann in Formaten wie PDF, DOCX, HTML und mehr. Außerdem ist es ganz einfach, Ihre Notizen für andere freizugeben, z. B. für Familie, Freunde oder Arbeitskollegen.

Beste Features

Schnelles und einheitliches Styling für alle Notizen mit Markdown

Wichtige Tags mit mehr als 250 Tag-Optionen anheften

Zeichnen und Einfügen von Skizzen an beliebiger Stelle in Ihren Notizen

Beschränkungen beachten

Funktioniert nur auf Apple-Geräten und iOS

Der Zugriff auf grundlegende Features wie Exportoptionen erfordert im Gegensatz zu anderen Apps für Notizen ein Abonnement

Bear Preise

Free

Bear Pro: $2,99/Monat

Bear Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: N/A

12. Logseq (Am besten für individuelles Wissensmanagement)

via LogseqLogseq ist eine Open-Source-Plattform für persönliches Wissensmanagement, bei der der Datenschutz im Vordergrund steht. Sie basiert auf einer Outliner-basierten Struktur und ermöglicht es Benutzern, Gedanken, Notizen und Ideen in einem klaren, hierarchischen Format zu organisieren.

Mit seiner Fähigkeit, eine vernetzte Wissensdatenbank mit bidirektionalen Links und Tags zu erstellen, spiegelt Logseq wider, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, was es ideal für die Verwaltung komplexer Projekte, Schreiben und Lernen macht.

Logseqs beste Features

Visualisieren Sie Ihre Notizen und deren Verbindungen in einer grafischen Ansicht

Passen Sie Ihren Workflow mit über 150 Themen und über 30 Plugins an, die über die aktive Open-Source-Community von Logseq verfügbar sind

Speichern Sie Daten lokal auf Ihrem Gerät mit dem Offline-First-Ansatz

Logseq-Einschränkungen

Mit zunehmender Datenmenge kann es bei Logseq zu Störungen kommen

Die mobile App befindet sich noch in der Entwicklung und verfügt derzeit über begrenzte Funktionen

Logseq-Preise

Free

Logseq-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

13. Mem.ai (am besten für KI-gestütztes Wissensmanagement)

via Mem.aiMem.ai ist ein KI-gestütztes persönliches Wissensmanagement-Tool für Forscher, Manager, Ersteller von Inhalten und Unternehmer. Stellen Sie sich das vor KI-Tool als Ihren persönlichen Assistenten -organisiert Ihre Notizen, fasst Erkenntnisse zusammen, entwirft maßgeschneiderte Inhalte und sucht nach Antworten auf Ihre Fragen.

Darüber hinaus lässt sich die Plattform mit verschiedenen Produktivitätstools integrieren, sodass Benutzer Informationen aus verschiedenen Quellen in einem einheitlichen Workspace zusammenführen können.

Mem.ai beste Features

Automatisches Kategorisieren und Verknüpfen verwandter Notizen durch KI, um Verbindungen zu entdecken

Mühelose Abfrage von Informationen auf der Grundlage von Kontext und Inhalt durch erweiterte Suchfunktionen

Verwalten Sie komplexe Informationen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Mem.ai Limitierungen

Bietet begrenzte Offline-Funktionen

KI-Hilfe ist von der Verbindung zum Internet abhängig

Mem.ai Preise

Mem: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Mem Teams: Benutzerdefinierte Preise

Mem.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Persönliches Wissen effektiv verwalten mit ClickUp

Moderne PKM-Tools bieten verschiedene Features, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind - von der Verwaltung von Notizen und Aufgaben bis hin zu fortschrittlichen KI-gesteuerten Erkenntnissen. Das Ergebnis ist, dass Sie in der heutigen Welt der Informationsflut organisiert und konzentriert bleiben.

Als die Alles-App für die Arbeit bietet ClickUp eine umfassende Lösung für das persönliche und berufliche Wissensmanagement. ✅

Ob Sie nun komplexe Projekte verwalten, Ideen sammeln oder Ihr persönliches Wissenssystem organisieren, ClickUp bietet unvergleichliche Flexibilität und produktivitätssteigernde Features - alles in einer einzigen Plattform.

Ausgestattet mit verschiedenen Funktionen, von ClickUp Docs und Brain bis hin zu Vorlagen und Integrationen, optimiert die Plattform mühelos den gesamten Wissensmanagementprozess.

