ClickUp vs. Obsidian: Welches Tool eignet sich am besten zum Notieren?

Das Aufschreiben von Lektionen und Gedanken war schon immer eine effektive Methode, um Informationen zu speichern und effizient zu kommunizieren. Ob für intensive, groß angelegte Geschäftstreffen oder ein persönliches Projekt, Notizen sind seit jeher für fast jeden eine gängige Praxis.

Allerdings führt das Aufschreiben nicht unbedingt zu Klarheit oder Produktivität, insbesondere wenn es sich um einen umständlichen Prozess handelt oder die Notizen zu unübersichtlich sind, um sie später wiederzufinden und freizugeben.

Es wurden Dutzende von Apps zum Notieren auf den Markt gebracht, sodass der Markt für diese Art von Software im Jahr 2023 einen Wert von 7,36 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Nachdem wir viele Optionen durchforstet haben, haben wir festgestellt, dass die beiden am häufigsten verwendeten Apps zum Notieren ClickUp und Obsidian sind. Die Entscheidung zwischen diesen beiden ist jedoch eine ziemliche Herausforderung.

In diesem Artikel werden die wichtigsten Features und Unterschiede zwischen ClickUp und Obsidian erläutert, damit Sie entscheiden können, welches Notiz-Tool für Sie am besten geeignet ist.

Was ist ClickUp?

ClickUp ist ein umfassendes Tool für das Arbeitsmanagement, das das Notieren vereinfacht und mit Aufgaben, Workflows und Projekten integriert. Als Tool zum Notieren wurde es entwickelt, um Produktivität, Effizienz und Teamzusammenarbeit zu fördern.

ClickUp bietet Features wie Echtzeit-Synchronisation, Tools zur Aufgabenverwaltung und Tags, um das Notieren zu vereinfachen und die Wirkung zu verstärken. So können Sie Notizen nicht nur effektiv erstellen, sondern auch verwalten, priorisieren und in die Tat umsetzen, wodurch alle mühsamen Aspekte des Notierens entfallen.

Als Projektmanagement-Plattform bietet ClickUp eine Vielzahl hochgradig anpassbarer Tools für die Zusammenarbeit, die über das reine Notieren hinausgehen und jeden Aspekt der Arbeit und des Projektmanagements verbessern.

Schauen wir uns die Notiz-Features von ClickUp einmal genauer an.

ClickUp-Features

Unternehmen, Ersteller und Fachleute haben alle ihre eigenen zahlreichen Anforderungen an ein Tool zum Notieren. ClickUp verfügt über eine Vielzahl von Features, um all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Hier sind die drei wichtigsten, die sich auf das Notieren konzentrieren:

Feature Nr. 1: Wissensmanagement

Wenn es darum geht, Notizen und Dokumente zu erstellen und alle wichtigen Informationen innerhalb eines Unternehmens zu verwalten, bietet Ihnen ClickUp zwei leistungsstarke Features.

Mit ClickUp Notepad können Sie sofort Notizen machen, Inhalte bearbeiten und Ihre Gedanken in Aufgaben umwandeln

ClickUp Notepad, der dedizierte und kostenlose Online-Notizblock der Plattform, ist das ideale Tool für die schnelle Erfassung, Erstellung und Organisation von Notizen, Checklisten und Aufgaben. Er bietet eine optimierte, benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche und eignet sich somit perfekt für die Erfassung und Verwaltung Ihrer Gedanken, egal wo Sie sich gerade befinden.

Hier sind einige der wichtigsten Features von ClickUp Notepad:

Einfache Bearbeitung: Bearbeiten Sie Ihre Notizen mit zahlreichen Features, von Schriftarten und Überschriften bis hin zum Hinzufügen von Listen und Links. So erstellen Sie strukturierte Notizen, die leicht zu lesen und zu verstehen sind

Checklisten: Erstellen Sie Checklisten, um Ihre Aufgaben im Blick zu behalten. Mit Notepad können Sie ganz einfach neue Elemente hinzufügen, Elemente aus Ihren Checklisten entfernen und sie als abgeschlossen markieren, wenn Sie fertig sind. Dieses Feature eignet sich hervorragend für die Verwaltung persönlicher Aufgaben oder Projekt-To-Dos

In Aufgaben umwandeln: Wandeln Sie Ihre Notizen in nachverfolgbare Aufgaben um. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Ideen in umsetzbare Schritte zu verwandeln. Mit ClickUp Notepad ist es ganz einfach, sich selbst oder anderen Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen, Fälligkeitsdaten festzulegen und den Fortschritt zu verfolgen. Diese nahtlose Integration schließt die Lücke zwischen Idee und Umsetzung

Gerätekompatibilität: Verwenden Sie den ClickUp Notepad sowohl in der mobilen App als auch in der Chrome-Erweiterung. So können Sie Ideen oder Informationen jederzeit und überall notieren, wenn Sie die Inspiration überkommt

Integrieren Sie Notizen, Dokumente und Aufgaben ganz einfach an einem Ort mit ClickUp Docs, um einen kollaborativen Space für Ihr gesamtes Unternehmen zu schaffen

Darüber hinaus ist ClickUp Docs das plattforminterne Tool zur Erstellung von Dokumenten und zur Zusammenarbeit, mit dem Sie Dokumente, Wikis und mehr erstellen und freigeben können. Es bietet Bearbeitung in Echtzeit, Aufgabenverwaltung und Freigabe von Dokumenten und ist damit ein großartiges Tool für Teams jeder Größe.

Hier ist, was ClickUp Docs für Ihre Notizen zu erledigen hat:

Echtzeit-Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an Dokumenten, ohne sich um Versionskontrolle oder Konflikte kümmern zu müssen

Aufgabenverwaltung: Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Ihren Dokumenten, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt

Dokumente freigeben: Geben Sie Dokumente sicher für Ihr Team, Ihre Clients oder andere Personen frei, denen Sie Zugriff gewähren möchten

Effizienz: Schreiben und bearbeiten Sie effizient mit Features wie Slash-Befehlen, die ähnlich wie Tastaturverknüpfungen funktionieren und Ihnen ermöglichen, Elemente wie Tabellen, Code-Blöcke oder Überschriften schnell einzufügen, ohne durch Menüs navigieren zu müssen

Visualisierung: Betten Sie Rich Media wie Bilder, Videos und Diagramme direkt in Ihre Dokumente ein, um komplexe Konzepte zu vereinfachen und die visuelle Attraktivität zu steigern. Mit ClickUp Docs können Sie auch interaktive Dokumente erstellen, damit Benutzer Daten und Informationen auf ansprechendere Weise erkunden können

Wenn Sie alle Ihre Dokumente, Notizen und Ideen an einem Ort ablegen, können Sie ganz einfach ein Wiki oder ein Wissens-Repository für Ihr Unternehmen erstellen. Da alle Ihre Ressourcen und wichtigen Dokumente auf derselben Plattform gespeichert sind, können Sie Assets einfach suchen, sortieren und filtern, um die benötigten Dateien und Daten innerhalb weniger Sekunden zu finden.

Docs ist so gut, dass ich Word nie wieder zum Erstellen von Gliederungen oder Notizen verwenden möchte.

Docs ist so gut, dass ich Word nie wieder für Gliederungen oder Notizen verwenden möchte.

Feature Nr. 2: KI-gestützte Produktivität

Automatisieren Sie mühelos Ihre To-Do-Liste, fassen Sie Projektinformationen in Ihren Notizen zusammen und extrahieren Sie daraus klare Aktionspunkte mit ClickUp Brain

ClickUp Brain bringt die Leistungsfähigkeit der KI in Ihre täglichen Workflows.

So hilft ClickUp Brain dabei, die Produktivität, die Abstimmung im Team und das gesamte Aufgabenmanagement zu verbessern:

Informationsbeschaffung: Nutzen Sie ClickUp Brain als KI-Wissensmanager , um Fragen zu Ihren Notizen, Dokumenten oder Meeting-Protokollen zu beantworten und sofort die benötigten Informationen zu finden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit großen Datenmengen arbeiten

Automatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Notieren, wie das Extrahieren von Aktionspunkten aus Dokumenten oder das Erstellen von To-Do-Listen aus bestehenden Projektaktualisierungen. Dies reduziert den Zeitaufwand für operative Aufgaben und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Notieren für strategische Funktionen zu konzentrieren

Berichterstellung: Erstellen Sie Berichte auf der Grundlage von Informationen aus Notizen und Dokumenten und verfolgen Sie die Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Projektziele

Zusammenfassung: Fassen Sie lange Meeting-Notizen, Dokumente oder Forschungsergebnisse mit dem AI Writer von ClickUp Brain zu prägnanten Zusammenfassungen zusammen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie schnell die wichtigsten Punkte verstehen müssen, ohne alles im Detail lesen zu können

Feature Nr. 3: Benutzerdefinierte Anpassungen und Vorlagen

Zwar gibt es zahlreiche Tools, mit denen Sie Notizen festhalten und speichern können, doch ClickUp glänzt durch seine Anpassungsmöglichkeiten und Vorlagen. Schaffen Sie die perfekte Umgebung für Notizen, die genau auf Ihren Workflow zugeschnitten ist, mit Features wie:

Multimedia-reiche Notizen: Fügen Sie Ihren Notizen Kontext und relevante Informationen hinzu, indem Sie mit der Drag-and-Drop-Funktion Bilder, Videos oder GIFs direkt in Ihre Notiz einfügen

Universelle Stichwortsuche : Mit : Mit der Universal Search-Funktion von ClickUp finden Sie Notizen ganz einfach, unabhängig davon, wo sie in Ihrem ClickUp-Ökosystem gespeichert sind

Schnelle Formatierung: Sparen Sie Zeit mit Sparen Sie Zeit mit den Slash-Befehlen von ClickUp . Nutzen Sie diese schnellen Verknüpfungen, um Ihre Notizen mit Kopfzeilen, Aufzählungspunkten, Checklisten und mehr zu formatieren und so wertvolle Zeit zu sparen

Personalisierter Workspace : Wählen Sie Ihre eigenen Schriftarten, Farbschemata und andere visuelle Elemente, um eine Notizumgebung zu schaffen, die Sie inspiriert

Von Notizen zu Maßnahmen: Wandeln Sie Ihre Notizen in detaillierte Dokumente um, um Kontext und Kommentare hinzuzufügen und relevante Beteiligte einfach mit Tags zu versehen. Außerdem können Sie den Inhalt Ihrer Notizen in umsetzbare Aufgaben umwandeln und so den relevanten Mitgliedern Ihres Teams Maßnahmen zuweisen

Kategorisierung nach Ihren Bedürfnissen: Definieren Sie mit : Definieren Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp zusätzliche Datenpunkte, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, die speziell auf Ihren Workflow zugeschnitten sind. Sie können beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld für "Priorität" (Hoch, Mittel, Niedrig) oder "Projektphase" (Planung, Entwicklung, Test) erstellen. Außerdem können Sie damit Details schneller filtern und finden

Ob für Meeting-Protokolle, Projekt-Roadmaps oder Brainstorming – die Features von ClickUp sind eine umfassende Lösung für alle Anforderungen beim Notieren. ClickUp bietet außerdem mehrere gebrauchsfertige Vorlagen für Notizen, mit denen Sie sofort loslegen können.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen im Handumdrehen Notizen, delegieren Sie Aufgaben und bringen Sie Struktur in Ihre Meetings

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen ist ideal, um die Diskussionen Ihres Teams zu steuern. Mit der Vorlage können Sie Richtlinien für Ihr Meeting festlegen und die Erwartungen der Beteiligten berücksichtigen. Außerdem können Sie Aufgaben entsprechend der Tagesordnung erstellen, diese sofort an beliebige Teammitglieder delegieren und alle Vorkommen Ihres Meetings nahtlos in übersichtlichen Ordnern und Unterseiten organisieren.

Mit dieser ClickUp-Vorlage können Sie Workflows erstellen, laufende Aufgaben verknüpfen und das Dokument für persönliche Vorhaben und große Projekte anpassen.

Preise für ClickUp

ClickUp bietet seinen Benutzern vier Preispläne an:

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisinformationen

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Was ist Obsidian?

via Obsidian

Obsidian ist ein Tool zum Notieren und Verwalten von Wissen, das mit Markdown-Dateien arbeitet. Neben seiner Funktion zum schnellen Notieren, die auf Markdown-Dateien oder Nur-Text basiert, hilft es auch dabei, Verbindungen zwischen Ihren Notizen zu visualisieren. Sie können Ideen festhalten, schreiben und Ihre Gedanken in einer personalisierten Wissensdatenbank erkunden.

Features von Obsidian

Obsidian ist eine Plattform, die sich hauptsächlich auf das Notieren und die Schaffung eines Raums zur Steigerung der Effizienz konzentriert. Mit den richtigen Notizmethoden ist das Tool in der Lage, das Notieren zu vereinfachen und Ihren Gedankenraum zu entrümpeln, um bessere Einblicke zu gewinnen.

Hier sind die wichtigsten Features von Obsidian:

Feature Nr. 1: Notizen

via Obsidian

Obsidian zeichnet sich durch seinen einzigartigen Ansatz zum Notieren aus, bei dem die Kontrolle des Benutzers im Vordergrund steht und eine Wissensdatenbank, die vollständig Ihnen gehört. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Die Möglichkeit, Markdown für die Formatierung von Nur-Text zu verwenden, hilft Ihnen beim Erstellen von Notizen mit Überschriften, Aufzählungspunkten, Code-Schnipseln und sogar beim Einbetten von Multimedia-Elementen. Dieser einfache, aber vielseitige Ansatz stellt sicher, dass Ihre Notizen zukunftssicher und plattformübergreifend zugänglich sind

Schützen Sie Ihre Notizen mit herstellerunabhängigen Dateien , damit Sie nie an einen Anbieter gebunden sind und Ihre Daten für die langfristige Nutzung aufbewahren können

Personalisieren Sie Ihre Notizen mit verschiedenen Themen und benutzerdefinierten Anpassungsoptionen . Wählen Sie ein Thema, das Ihrem visuellen Stil und Ihren Vorlieben entspricht, und schaffen Sie einen Workspace, der Konzentration und Kreativität fördert

Stellen Sie mit Obsidian Links Verbindungen zwischen Ihren Notizen her, mit denen Sie Ideen, Personen, Orte, Bücher und mehr verknüpfen können, um Ihr persönliches Wiki zu erstellen

Organisieren Sie Ihre Notizen mit Ordnern und Unterordnern, während der lokale Speicher dafür sorgt, dass Ihr Wissen auch offline verfügbar bleibt

Feature Nr. 2: Visualisierung

via Obsidian Canvas

Einer der Kernaspekte von Obsidian ist die Obsidian Canvas, mit der Sie alle Ihre Notizen, Recherchen, Diagramme und Ideen an einem Ort sammeln können. So können Sie visuelle Verbindungen herstellen und eine durchgängige Projekt-Roadmap oder ein Thema erstellen. Jede Notiz kann in die Canvas-Ansichten eingebettet werden, sodass Ihr gesamtes Team Notizen erweitern kann, um zusätzliche Informationen zu erhalten und gleichzeitig einen Überblick über das gesamte Projekt zu erhalten.

Die Plattform verfügt auch über eine Grafikansicht, um diese Beziehungen zu visualisieren, die Struktur Ihrer Wissensdatenbank aufzuzeigen und versteckte Verbindungen aufzudecken. Damit eignet sich Obsidian ideal zum Aufbau eines persönlichen Wikis oder eines vernetzten Notiz-Repositorys.

Feature Nr. 3: Anpassung und Vorlagen

Ähnlich wie die Anpassungsfunktionen von ClickUp können Sie mit Obsidian vordefinierte Textbausteine mithilfe von Obsidian-Vorlagen in Ihre aktiven Notizen einfügen. Auf diese Weise können Sie Obsidian für Ihre spezifischen Anforderungen nutzen und gebrauchsfertige, anpassbare Vorlagen erstellen, die den gesamten Prozess der Notizenerstellung und Datenerfassung beschleunigen.

Mit Obsidian-Themes und Community-Plugins können Sie außerdem ganz einfach das Aussehen Ihrer Dokumente und Notizen anpassen und sie so gestalten, wie Sie es möchten. Dank der großen Community finden Sie sogar kostenlose und kostenpflichtige anpassbare Themes, mit denen Sie einen Stil für Ihre Dokumente erstellen können, der einzigartig für Ihr Unternehmen ist.

Preise für Obsidian

Obsidian bietet zwei Preispläne und einige Features als Add-On:

Persönliche Nutzung: Kostenlos

Kommerzielle Nutzung: 50 $/Jahr pro Benutzer

Add-Ons: Catalyst ist eine einmalige Zahlung von 25 $, Synchronisierung kostet 5 $ pro Monat und Benutzer, und Veröffentlichung kostet 10 $ pro Monat und Benutzer

ClickUp vs. Obsidian – Vergleich der Features

Jedes Tool zum Notieren bietet viele Vorteile, und das richtige Tool zu finden, hängt von Ihren spezifischen Anforderungen und Prozessen ab. Bevor wir zum abschließenden Vergleich kommen, hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Tools:

Die besten Features von ClickUp

Erstellen und bearbeiten Sie umfangreiche Dokumente mit Ihrem Team in ClickUp Docs und Notepad

Ideen festhalten und Notizen unterwegs speichern – ganz mühelos

Verwenden Sie das KI-gestützte ClickUp Brain, um Notizen zusammenzufassen, Aktionselemente zu extrahieren und Aufgaben zu automatisieren

Verbinden Sie Notizen mit umsetzbaren Aufgaben und organisieren Sie Aufgaben nahtlos in Ordnern, um den Überblick zu behalten

Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Notizen und Dokumenten

Aktualisieren Sie Workflows, ändern Sie den Status von Projekten und weisen Sie Aufgaben mit den Widgets der ClickUp API zu

Passen Sie Metriken in Ihren Notizen mit Benutzerdefinierten Feldern an

Greifen Sie mit der Kompatibilität von ClickUp für mehrere Geräte von überall auf Ihre Notizen, Aufgaben und Projekte zu

Beginnen Sie sofort mit dem Notieren, dank vorgefertigter Vorlagen für Notizen, Dokumente und Projekte. Erstellen Sie außerdem nahtlos Vorlagen, die Ihren unterschiedlichen Situationen und Anforderungen entsprechen

Sichere Freigabe Ihrer Notizen für andere durch Datenschutz- und Zugriffsfeatures

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : 4,7/5 (über 9500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4100 Bewertungen)

Die besten Features von Obsidian

Visualisieren Sie Verbindungen zwischen Ihren Notizen und Ideen mit Backlinks und einer grafischen Ansicht

Verwenden Sie MD-Dateien für einfaches Formatieren und Flexibilität

Speichern Sie Ihre Notizen lokal auf Ihrem Gerät, um die Kontrolle und Eigentümerschaft über Ihre Daten zu behalten

Erweitern Sie die Funktionen von Obsidian mit einer umfangreichen Bibliothek von Plugins, die von der Community erstellt wurden

Gestalten Sie Ihren Workspace mit verschiedenen Designs und Stilen ganz nach Ihren Wünschen

Werden Sie Teil der aktiven Community von Obsidian-Benutzern, die Tipps, Workflows und benutzerdefinierte Plugins austauschen

Verwenden Sie es auf mehreren Desktop-Systemen wie Windows, macOS und Linux

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Hier finden Sie einen detaillierten Vergleich der Features von ClickUp und Obsidian:

ClickUp vs. Obsidian: Wissensmanagement

Die Organisationsstruktur eines Tools bestimmt seine grundlegende Benutzerfreundlichkeit und Produktivität. Hier finden Sie eine Übersicht über die Organisations- und Wissensmanagement-Features der einzelnen Tools.

Schlüssel-Features von ClickUp für das Wissensmanagement

Notizen in Ordnern organisieren, wie in Aktenschränken

Fügen Sie Beschreibungen zu Notizen hinzu, um sie leichter zu filtern

Erstellen Sie Vorlagen für einheitliche Formate für Notizen, wie z. B. Checklisten

Verknüpfen Sie Notizen mit Aufgaben, Projekten oder Zielen, um einen besseren Überblick zu erhalten

Umfangreiches Suchtool zum schnellen Auffinden von Notizen

Notizen und Dokumente ganz einfach mit Bearbeitungsfunktionen freigeben

Erstellen Sie Links zum Teilen für den internen Gebrauch oder für Gäste mit eingeschränktem Zugriff

Wissensmanagement in ClickUp

In ClickUp werden alle Ihre Dokumente, Aufgaben, Notizen und Projekte in einem Workspace oder einem zentralen Repository gespeichert, das als Hub bezeichnet wird. So können Sie strukturierte Dokumente mit umfangreichen Formatierungen, Tabellen und Multimedia-Elementen erstellen, um Meeting-Protokolle, Forschungsarbeiten oder Projektpläne zu speichern. Fördern Sie die nahtlose Zusammenarbeit im Team mit Echtzeit-Bearbeitung, Kommentarfunktionen und einer übersichtlichen Versionshistorie.

Finden Sie mit der Universal Search-Funktion innerhalb von Sekunden alles in Ihrem ClickUp-Ökosystem

Außerdem können Sie Ihre ClickUp-Wissensdatenbank mit anpassbaren Ordnern, verschachtelten Strukturen und Tags an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus finden Sie mit ClickUp Universal Search mühelos die benötigten Informationen und sparen Zeit beim Durchsuchen von Bergen von Notizen.

Erstellen Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp beliebige Lösungen, Metriken, Metadaten und Workflows

Darüber hinaus können Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp Metadaten zu Notizen hinzufügen, was eine erweiterte Filterung und Sortierung entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen ermöglicht. Vorlagen sorgen für einheitliche Formate der Notizen, während Beziehungen Notizen mit umfassenderen Workflows verbinden und so eine ganzheitliche Ansicht Ihrer Wissensdatenbank ermöglichen. Die leistungsstarke Suchfunktion erleichtert das Auffinden bestimmter Notizen, selbst in einer großen Sammlung.

Alle Organisationsfeatures von ClickUp sorgen für eine enorme Steigerung der Produktivität.

Als das Finanzdienstleistungsunternehmen Atrato ClickUp-Tools wie Docs einführte, wurde die Organisation vereinfacht und die Produktivität stieg um 30 %.

Schlüssel-Features von Obsidian für Wissensmanagement

Mit den Backlinks von Obsidian können Sie ganz einfach zwischen verwandten Ideen navigieren

Verwenden Sie die Diagrammansicht von Obsidian, um eine visuelle Karte zu sehen, wie alle Ihre Notizen miteinander verbunden sind

Fügen Sie Ihren Notizen Tags und Beschreibungen hinzu, um sie zu kategorisieren und leichter wiederzufinden

Gruppieren Sie Ihre Notizen in Ordnern, um eine klare und übersichtliche Struktur zu erhalten

Greifen Sie auf Notizen zu, die Sie an einem bestimmten Tag erstellt haben, indem Sie sie nach Datum sortieren

Wissensmanagement in Obsidian

Obsidian verfolgt einen vernetzten Ansatz zur Organisation und schafft eine digitale Umgebung, die die Art und Weise nachahmt, wie Verbindungen hergestellt werden. Backlinks und die grafische Ansicht schaffen ein Netz aus miteinander verbundenem Wissen, sodass Sie mühelos zwischen verwandten Notizen springen und Ihre Ideen auf nicht lineare Weise erkunden können.

Je mehr Notizen Sie erstellen und in Obsidian miteinander verknüpfen, desto umfassender wird Ihre Wissensdatenbank und desto tiefer werden Beziehungen sichtbar. So können Sie neue Ideen und Erkenntnisse gewinnen, die Ihnen vielleicht nicht sofort auffallen würden.

Wer gewinnt?

ClickUp zeichnet sich durch eine strukturierte Organisation mit Ordnern, Listen und benutzerdefinierten Feldern aus, die ein klares, lineares System schaffen, das ideal für projektorientierte Benutzer ist, die Ordnung und vordefinierte Strukturen bevorzugen. Vorlagen erleichtern die Organisation zusätzlich, sodass Sie Ihre Notizen schnell an Ihren Workflow anpassen können. Außerdem können Sie mit ClickUp Docs alle Ihre Daten und Ihr gesamtes Wissen auf derselben Plattform speichern und durch Zugriffskontrollen sicherstellen, dass nur Personen mit den entsprechenden Berechtigungen darauf zugreifen können.

Obsidian hingegen lebt von Verbindungen. Backlinks verknüpfen verwandte Notizen miteinander, und die grafische Ansicht visualisiert dieses Wissensnetzwerk, wodurch neue Ideen und Erkenntnisse entstehen. Dieser freie Ansatz eignet sich für alle, die lieber organisch erkunden und entdecken möchten.

Beide sind leistungsstarke Organisationstools, aber ClickUp gewinnt in der Kategorie "Strukturierte Organisation". Seine robusten Features sind speziell auf diejenigen zugeschnitten, die einen klaren, linearen Pfad für ihre Notizen suchen, was es zu einer effektiveren Lösung für projektorientierte Einzelpersonen und Teams macht.

ClickUp vs. Obsidian: Zusammenarbeit

Unsere tägliche Arbeit wird stark von den Aktivitäten unserer zahlreichen Stakeholder und Teamkollegen beeinflusst. Ohne Zusammenarbeit werden Prozesse umständlich. Vergleichen wir also die Features der einzelnen Tools für nahtlose Teamarbeit und Wissensaustausch.

Schlüssel-Features von ClickUp für die Zusammenarbeit

Arbeiten Sie mit mehreren Benutzern gleichzeitig an Dokumenten, damit alle immer die neuesten Aktualisierungen sehen

Fügen Sie Kommentare hinzu, um bestimmte Abschnitte Ihrer Notizen hervorzuheben und detailliertes Feedback zu hinterlassen

Weisen Sie Team-Mitgliedern Aufgaben direkt aus Ihren Notizen oder Dokumenten zu

Projekte in umsetzbare Aufgaben aufteilen, bestimmten Team-Mitgliedern zuweisen, Fristen festlegen und Checklisten mithilfe Ihrer Notizen nachverfolgen

Integrieren Sie Ihre Notizen in über 1000 Apps und Plattformen, darunter Slack, GitHub, GitLab, Webhooks, Google Drive, OneDrive und viele mehr, sodass Ihre Notizen über alle Ihre technischen Geräte hinweg synchronisiert werden können

Legen Sie spezifische Berechtigungen für Gastbenutzer fest, kontrollieren Sie deren Zugriff auf die Bearbeitung, Ansicht oder Kommentierung von Dokumenten und stellen Sie sicher, dass Ihre vertraulichen Informationen geschützt bleiben.

Verlieren Sie nie den Überblick über Änderungen, denn ClickUp führt eine übersichtliche Versionshistorie für alle Ihre gemeinsamen Dokumente. So können Sie sehen, wer wann Änderungen vorgenommen hat, und bei Bedarf sogar zu einer früheren Version zurückkehren

Zusammenarbeit in ClickUp

Erstellen und bearbeiten Sie Ihre Notizen, weisen Sie Aufgaben zu und erstellen Sie Visualisierungen live gemeinsam mit Ihren Teamkollegen mit ClickUp Docs

ClickUp fördert eine kollaborative Umgebung, in der Teams nahtlos zusammenarbeiten können. Die Bearbeitung in Echtzeit ermöglicht es mehreren Benutzern, gleichzeitig an demselben Dokument zu arbeiten, während Kommentare und Thread-Diskussionen eine Plattform für Feedback und Brainstorming bieten

Die Möglichkeit, Aufgaben direkt aus Notizen zuzuweisen, stellt sicher, dass Ideen in umsetzbare Elemente umgesetzt werden, und die Integration mit Kommunikations-Tools optimiert den Informationsaustausch. Versionshistorie und Benachrichtigungen sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und der Fortschritt gemeinsamer Projekte klar ist.

Neben den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit bieten ClickUp Docs und Notepad auch gebrauchsfertige Vorlagen für Notizen.

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie alle Ihre Stakeholder und behalten Sie den Überblick über Aktualisierungen in der Agenda und Aktionspunkten nahtlos mit der ClickUp-Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen

Die ClickUp-Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen ist die ideale Wahl für die Zusammenarbeit. Diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, wiederkehrende Meetings zu verfolgen und schnell Notizen zu machen. Diese effiziente Vorlage hilft Ihnen, Diskussionspunkte, Aufgaben und Aktionselemente an einem Ort zu organisieren und sie nahtlos für Entscheidungen und Ideen zu überprüfen.

Die kollaborativen Elemente von ClickUp helfen Teams, produktiv zusammenzuarbeiten.

Schlüssel-Features von Obsidian für die Zusammenarbeit

Notizen als Websites veröffentlichen, um sie einfach freizugeben

Verwenden Sie Synchronisierungsdienste von Drittanbietern für die Zusammenarbeit

Live-Vorschau-Modus für die gleichzeitige Ansicht

Versionskontrolle durch Git-Integration

Notizen als PDF- oder Markdown-Dateien freigeben

Zusammenarbeit in Obsidian

Obsidian wurde in erster Linie für das persönliche Wissensmanagement entwickelt und bietet nur begrenzte integrierte Features für die Zusammenarbeit. Obwohl dies nicht nativ unterstützt wird, können Sie mit Obsidian Notizen als Websites veröffentlichen oder als PDFs freigeben; eine Zusammenarbeit in Echtzeit ist möglich, wird jedoch nicht nativ unterstützt.

Dienste von Drittanbietern zur Synchronisierung und die Git-Integration versuchen jedoch, Projekte um Aspekte der Zusammenarbeit zu erweitern. Der Live-Vorschau-Modus von Obsidian ermöglicht die gleichzeitige Ansicht, die Bearbeitung bleibt jedoch individuell.

Wer gewinnt?

Die speziell entwickelten Funktionen für die Zusammenarbeit machen ClickUp zum klaren Sieger für das Notieren im Team.

Mit Echtzeit-Bearbeitung, Aufgabenverteilung und nahtloser Integration in Kommunikations-Tools optimiert ClickUp kollaborative Workflows und steigert die Produktivität. Obsidian bietet zwar Workarounds für die Zusammenarbeit, ist aber aufgrund seiner begrenzten integrierten Features besser für das individuelle Wissensmanagement geeignet.

Der Fokus von Obsidian auf individuelles Wissensmanagement macht es zu einem leistungsstarken Tool für persönliche Notizen und Organisation. Allerdings sind seine Funktionen für die Zusammenarbeit weniger robust als die von ClickUp. Wenn Sie Wert auf nahtlose Zusammenarbeit in Echtzeit, die Zuweisung von Aufgaben und die Integration mit Kommunikations-Tools legen, ist ClickUp die bessere Wahl.

ClickUp vs. Obsidian: KI und Automatisierung

KI hat es uns ermöglicht, die Komplexität von Aufgaben zu reduzieren und unsere Methoden zu optimieren, wodurch wir die Produktivität steigern, Zeit sparen und sogar das Notieren vereinfachen konnten. Hier finden Sie eine Übersicht über die Automatisierungsfunktionen der einzelnen Tools.

Schlüssel-Features von ClickUp für KI und Automatisierung

Fassen Sie zusammen, erhalten Sie Antworten auf Fragen und erstellen Sie einen Entwurf mit ClickUp Brain

Verwenden Sie Automatisierung, um Aktionen basierend auf Ereignissen auszulösen, z. B. das Erstellen einer Aufgabe, wenn eine Notiz mit einem Tag versehen wird

Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für wiederkehrende Notizformate und Workflows

Profitieren Sie von der Integration mit über 1000 Tools, von Zapier bis Google Drive, um ClickUp mit anderen Apps zu verbinden und Aufgaben zu automatisieren

KI und Automatisierung in ClickUp

Fassen Sie Meeting-Notizen zusammen, suchen Sie nach bestimmten Informationen und automatisieren Sie manuelle Aufgaben mit ClickUp Brain

Der Fokus von ClickUp auf KI und Automatisierung zeigt sich in den integrierten KI-Tools und -Funktionen, den umfangreichen Integrationsoptionen und der anpassbaren Automatisierung

ClickUp Brain ist ein leistungsstarkes KI-Feature und eignet sich perfekt als KI-Schreibassistent für die Arbeit. Diese Anwendung hilft dabei, die Verarbeitung von Notizen zu optimieren, indem sie Schlüsselpunkte zusammenfasst, Aktionspunkte extrahiert und sogar Fragen auf der Grundlage von Notizen beantwortet.

Mit den anpassbaren Automatisierungen von ClickUp können Sie Auslöser und Aktionen definieren und Workflows an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Die Integration mit der integrierten ClickUp API und über 1000 Integrationen eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten und verbindet ClickUp mit verschiedenen Apps, um Aufgaben und den Informationsaustausch zu automatisieren.

Schlüssel-Features von Obsidian für KI und Automatisierung

Erstellen und fügen Sie wiederverwendbare Notizvorlagen mit dem Templater-Plugin ein

Verwenden Sie von der Community entwickelte Plugins für verschiedene Aufgaben der Automatisierung

Sparen Sie Zeit mit Tastenkürzeln und benutzerdefinierten Befehlen für schnellere Aktionen

Integration mit externen Tools über Plugins

KI und Automatisierung in Obsidian

Obsidian ist nicht so gut in KI oder Automatisierung integriert wie ClickUp. Es bietet jedoch ein gewisses Maß an Automatisierung durch Plugins und benutzerdefinierte Anpassungen. Mit dem Templater-Plugin können Sie wiederverwendbare Notizvorlagen erstellen, was Zeit spart und Konsistenz gewährleistet.

Die Entwickler-Community von Obsidian hat verschiedene Plugins für die Open-Source-Plattform entwickelt, um deren Automatisierungsfunktionen zu erweitern. Darüber hinaus lassen sich Tastenkürzel und benutzerdefinierte Befehle leicht konfigurieren, um sich wiederholende Aufgaben zu optimieren. Die Automatisierungsfunktionen von Obsidian sind zwar nicht so umfangreich wie die nativen Funktionen von ClickUp, aber die Flexibilität und das Plugin-Ökosystem von Obsidian ermöglichen einen erheblichen Grad an Automatisierungsanpassung.

Wer gewinnt?

Die umfassende Suite von Automatisierungs-Features von ClickUp, einschließlich KI-gestützter Assistenz und umfangreicher Integrationsoptionen, macht es zum klaren Gewinner für alle, die eine hochautomatisierte Notiz-Erfahrung suchen.

Die zahlreichen Features und Anwendungen von ClickUp Brain optimieren die Notizverarbeitung erheblich und steigern die Produktivität. Anpassbare Automatisierungen und Integrationen erweitern die Funktionen von ClickUp noch weiter und machen es zu einem leistungsstarken Tool für alle, die manuelle Arbeit minimieren und sich auf übergeordnete Aufgaben konzentrieren möchten.

Obsidian bietet zwar durch Plugins für Benutzer, die ihre Workflows anpassen möchten, einen beträchtlichen Grad an Automatisierung, aber es ist nicht mit ClickUp Brain vergleichbar. Obsidian erfordert mehr manuellen Aufwand und technisches Wissen, um einen ähnlichen Grad an Automatisierung zu erreichen.

ClickUp vs. Obsidian: Personalisierung und benutzerdefinierte Anpassung

Notizen sind persönlich. Sie spiegeln Ihren individuellen Denkprozess und Workflow wider. Sehen wir uns an, wie ClickUp und Obsidian benutzerdefinierte Anpassungsoptionen bieten, um individuellen Vorlieben gerecht zu werden.

Die Personalisierungs-Features von ClickUp

ClickUp bietet eine Vielzahl von Features, mit denen Sie Ihre Notizen ganz individuell gestalten können:

Anpassbare Layouts : Gestalten Sie Ihren Workspace mit benutzerdefinierten Feldern, Ansichten (Liste, Board, Kanban, Kalender) und Drag-and-Drop-Funktionalität

Flexible Vorlagen : Nutzen Sie vorhandene Vorlagen oder erstellen Sie vorformatierte Notizvorlagen für wiederkehrende Aufgaben oder Projekttypen, um Konsistenz zu gewährleisten und Zeit zu sparen

Benutzerdefinierte Status : Gehen Sie über allgemeine "Zu erledigen" und "Erledigt" hinaus mit benutzerdefinierten Status, die Ihre spezifischen Phasen des Workflows widerspiegeln

Benutzerdefinierte Felder : Ordnen Sie Felder mit den Sortieroptionen von ClickUp nach Wichtigkeit, z. B. "Offen", "In Bearbeitung" oder "Genehmigt"

Personalisierte Dashboards: Stellen Sie Dashboards und Ansichten zusammen, um Ihre Fortschritte zu visualisieren und wichtige Metriken auf einen Blick zu verfolgen

Die Personalisierungs-Features von Obsidian

Obsidian verfolgt einen anderen Ansatz und bietet durch Plugins und Community-Ressourcen eine uneingeschränkte benutzerdefinierte Anpassung:

Plugin-Ökosystem : Eine umfangreiche Bibliothek mit Plugins erweitert die Funktionalität von Obsidian. Zu den beliebten Plugins gehören benutzerdefinierte Tools wie "Daily Notes" und "Templates", die vorformatierte Notizstrukturen und die Erstellung wiederkehrender Notizen ermöglichen

Markdown-Beherrschung : Nutzen Sie die Markdown-Syntax für detaillierte Formatierungen und Anpassungen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Kopfzeilen und Checklisten, betten Sie Multimedia-Elemente ein und bauen Sie sogar interne Verknüpfungsstrukturen innerhalb Ihrer Notizen auf

Community-gesteuerte Themen : Verändern Sie das Aussehen und die Atmosphäre von Obsidian mit einer Vielzahl von online verfügbaren Themen, die unterschiedlichen visuellen Vorlieben gerecht werden

Obsidian-Vorlagen: Die integrierte Funktion ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen innerhalb von Obsidian selbst, wodurch häufig verwendete Notizstrukturen repliziert werden können

Wer gewinnt?

Unentschieden. Wenn Sie gerne mit einer leeren Leinwand arbeiten, ist Obsidian vielleicht die richtige Wahl für Sie. Wenn Sie jedoch etwas Benutzerfreundliches suchen, mit dem Sie schnell loslegen können und nicht viel Zeit für die Personalisierung aufwenden müssen, ist ClickUp die richtige Wahl. Es hilft Ihnen, schneller loszulegen, und begleitet Sie bei jedem Schritt.

ClickUp richtet sich an Benutzer, die eine geführte, benutzerfreundliche Erfahrung mit integrierten Anpassungsfunktionen bevorzugen. Die Auswahl an vorgefertigten Optionen und die Drag-and-Drop-Funktionalität machen die Personalisierung von ClickUp zum Kinderspiel, und die Vielzahl an gebrauchsfertigen Vorlagen, die ClickUp bietet, ist ideal für die meisten geschäftlichen Anwendungen.

Obsidian hingegen bietet Benutzern, die gerne tiefgreifende Anpassungen vornehmen und herumprobieren, umfangreiche Möglichkeiten. Die riesige Plugin-Bibliothek, die Markdown-Funktionen und die integrierte Vorlagenfunktion bieten ein unvergleichliches Maß an Kontrolle, erfordern jedoch einige technische Kenntnisse.

ClickUp vs. Obsidian: Preise

Das Budget spielt eine große Rolle bei der Auswahl von Tools zum Notieren, sei es für den privaten Gebrauch oder für geschäftliche Anwendungen. Vergleichen wir die Preismodelle der einzelnen Tools, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Schlüssel zu den Preisplänen von ClickUp

Free Forever-Plan: Holen Sie sich wichtige Features für den persönlichen Gebrauch

Unlimited-Plan: Preis: 7 $/Monat pro Benutzer mit unbegrenztem Speicher und erweiterten Features

Business-Plan: Preis: 12 $/Monat pro Benutzer mit zusätzlichen Features für Teams und Unternehmen

Enterprise-Plan: Wenden Sie sich an den Vertrieb, um benutzerdefinierte Preise und Lösungen für große Unternehmen zu erhalten

ClickUp AI: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Schlüssel-Preise für Obsidian

Persönliche Nutzung: Kostenloser Zugang für den persönlichen Gebrauch

Kommerzielle Nutzung: 50 $/Jahr pro Benutzer

Add-Ons: Catalyst: 25 $ (einmalige Zahlung) Synchronisierung kostet 5 $ pro Monat und Benutzer Veröffentlichung kostet 10 $ pro Monat und Website

Catalyst: 25 $ (einmalige Zahlung)

Synchronisierung kostet 5 $ pro Monat und Benutzer

Veröffentlichen kostet 10 $ pro Monat und Website

Catalyst: 25 $ (einmalige Zahlung)

Die Synchronisierung kostet 5 $ pro Monat und Benutzer

Veröffentlichen kostet 10 $ pro Monat und Website

Wer gewinnt?

Die gestaffelte Preisstruktur von ClickUp bietet mehr Transparenz und ermöglicht es Benutzern, einen Plan zu wählen, der ihrem Budget und ihren Anforderungen am besten entspricht, was es eindeutig zur vorteilhafteren Wahl macht.

Während die Kernfunktionen von Obsidian für den privaten Gebrauch kostenlos sind, steigen die Kosten für Unternehmen und Teams schnell an, insbesondere wenn man Add-On-Dienste wie Synchronisierung und Veröffentlichung in Betracht zieht. Die zusätzlichen Kosten von Obsidian für die kommerzielle Nutzung und Add-On-Dienste könnten einige Benutzer abschrecken.

Das flexible Preismodell von ClickUp mit einem kostenlosen Plan und verschiedenen kostenpflichtigen Plänen für unterschiedliche Anforderungen macht es zu einer zugänglicheren und kostengünstigeren Lösung für einen größeren Bereich von Benutzern.

ClickUp vs. Obsidian auf Reddit

Um die Ansichten der Benutzer zu verstehen, haben wir uns Reddit zugewandt.

Eine kurze Suche nach "ClickUp vs. Obsidian" auf Reddit ergab, dass ClickUp für Notizen weitaus mehr Features bietet:

Ich habe einen Bereich, in dem meine Notizen und Dokumente gespeichert sind. Eine Aufgabe ist der Titel meiner Notiz, und im Beschreibungsbereich der Aufgabe stehen mir alle Layout- und Formatierungsoptionen zur Verfügung, um meine Notiz zu erstellen, einschließlich Bildern, Einbettungen und Ähnlichem. Die Organisation erfolgt über Ordner, Listen und benutzerdefinierte Felder.

Ich habe einen Bereich, in dem ich meine Notizen und Dokumente speichere. Eine Aufgabe ist der Titel meiner Notiz, und im Beschreibungsbereich der Aufgabe stehen mir alle Layout- und Formatierungsoptionen zur Verfügung, um meine Notiz zu erstellen, einschließlich Bildern, Einbettungen und Ähnlichem. Die Organisation erfolgt über Ordner, Listen und benutzerdefinierte Felder.

Clickup hat seine Dokumente verbessert – es schlägt nun alle anderen Notiz-Apps und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben direkt in Ihren Notizen zu erstellen. Ich empfehle Ihnen wärmstens, die Dokumente zum Notieren zu verwenden.

Clickup hat seine Dokumente verbessert – es schlägt nun jede andere App zum Notieren und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben direkt in Ihren Notizen zu erstellen. Ich empfehle Ihnen wärmstens, die Dokumente zum Notieren zu verwenden.

Einige Reddit-Benutzer erwähnen, dass Obsidian eine gute Wahl für diejenigen ist, die eine einfache Offline-Lösung suchen:

Obsidian ist für mich einfach Plug-and-Play. Ich verknüpfe Notizen mit MOCs und verliere sie nie, und wenn doch, habe ich eine grafische Ansicht, die mir hilft, sie wiederzufinden.

Obsidian ist für mich einfach Plug-and-Play. Ich verknüpfe Notizen mit MOCs und verliere sie nie, und wenn doch, habe ich eine grafische Ansicht, die mir hilft, sie wiederzufinden.

Neben ClickUp haben wir Obsidian auch mit einigen anderen Tools zum Notieren verglichen. Hier sind unsere Ergebnisse:

Obsidian vs. Notion : Im Vergleich haben beide Tools ihre Vor- und Nachteile. Obsidian ist die bessere Wahl für Offline-Notizen und Wissensmanagement, während Notion sich eher für die Online-Zusammenarbeit und die Integration in Workflows eignet

Obsidian vs. Evernote : Die Entscheidung zwischen diesen beiden ist eine ziemliche Herausforderung. Evernote ist mit seiner leistungsstarken mobilen App und dem Web Clipper die bessere Wahl für das Erfassen und Organisieren von Notizen unterwegs. Obsidian eignet sich hervorragend zum Erstellen einer vernetzten Wissensdatenbank, in der Ideen durch Backlinks und eine grafische Ansicht miteinander verknüpft werden. Allerdings bietet der Free-Plan von Evernote nur sehr eingeschränkte Features, während die Lernkurve und die nicht cloudbasierte Plattform von Obsidian für Anfänger steil und mühsam sein können

Es gibt zwar zahlreiche Alternativen zu Obsidian, aber keine ist so umfangreich, benutzerfreundlich und effizient wie ClickUp.

Welches Tool zum Notieren ist das beste?

Nach unserer eingehenden Überprüfung beider Tools zum Notieren steht der Sieger dieses Vergleichs klar fest. Zwischen ClickUp und Obsidian ist ClickUp ganz klar die bessere Wahl.

Die einfachen und schnellen Notiz-Features von Obsidian haben zwar an Beliebtheit gewonnen, konnten jedoch nicht mit den sich weiterentwickelnden Kundenanforderungen Schritt halten. Die Markdown-Sprache, das Textdatei-Format für Notizen und die Open-Source-Oberfläche sorgen zwar für eine schnelle und nahtlose Notiz-Erfahrung, doch es mangelt an Elementen für die Zusammenarbeit, Kompatibilität, Organisation und KI-gesteuerte Automatisierung.

ClickUp hingegen ist die perfekte App als zweites Gehirn und zeichnet sich in allen Bereichen des Notizenschreibens aus. Mit seinem umfangreichen Angebot an Features optimiert es Ihre Notizen. Darüber hinaus können Sie es mit über 1000 anderen Apps und Tools integrieren. Außerdem können Sie Ihre Notizen schnell in Aufgaben umwandeln, damit Sie den Schwung nicht verlieren.

Ob für Notizen, Aufgabenmanagement oder Projektdurchführung – ClickUp ist alles, was Sie brauchen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!