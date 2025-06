10 Beispiele für Geschäftsprozessmanagement und Best Practices

Die Geschäftsprozesse, die funktioniert haben, als Sie noch weniger Teammitglieder hatten oder bevor Sie die aktuelle Größe erreicht haben, sind möglicherweise inzwischen veraltet, ineffizient und ineffektiv.

Business Process Management (BPM) hilft Ihnen, Ihre aktuellen Prozesse durch bewährte Verfahren zur Prozessverbesserung zu analysieren und zu optimieren. Dies kann Geschäftsprozessverbesserungen wie die Automatisierung sich wiederholender Arbeiten, die Beseitigung von Engpässen, die Behebung ineffizienter Prozesse oder die Neufestlegung von Zielen in Bezug auf Geschäftsergebnisse bedeuten.

Sehen wir uns einige Beispiele für Geschäftsprozessmanagement und Best Practices an, die die Effizienz steigern, Kosten einsparen und bei der digitalen Transformation helfen.

Was ist Geschäftsprozessmanagement?

Business Process Management (BPM) ist ein Ansatz, bei dem Unternehmen ihre Geschäftsprozesse bewerten, modellieren und neu gestalten, um maximale Effizienz und Umsatzwachstum zu erzielen

Ein Geschäftsprozess ist eine Reihe von Aufgaben oder Aktivitäten, die Ihr Unternehmen durch die Koordination von Mitarbeitern, Systemen und Informationen ausführt, um Geschäftsergebnisse zu erzielen, die Ihre Geschäftsstrategie unterstützen oder bestimmte Ziele erreichen.

BPM richtet IT-Investitionen auf die Geschäftsstrategie aus und hilft dabei, Abläufe zu standardisieren, die Agilität zu verbessern, die Effizienz von Workflows zu steigern und die Compliance zu verbessern.

Wie unterscheidet sich Geschäftsprozessmanagement von Geschäftsprozessen?

Ein Geschäftsprozess umfasst verschiedene Aufgaben, Aktivitäten und Workflows, mit denen Unternehmen ihre Ziele erreichen können. Er steuert die täglichen Aktivitäten eines Unternehmens, darunter Kundensupport, Fertigung, Beschaffung, Finanzmanagement usw.

Das Geschäftsprozessmanagement optimiert diese Geschäftsprozesse, um sie effizienter zu gestalten. Es hilft Ihnen dabei, sowohl die strategische als auch die operative Seite Ihrer Geschäftsprozesse zu verwalten.

Geschäftsprozessmanagement im Detail verstehen

Wie unterscheidet sich Geschäftsprozessmanagement von Projekt- und Aufgabenmanagement?

Das Aufgabenmanagement konzentriert sich auf die Organisation, Zuweisung, Priorisierung und Nachverfolgung von Aufgaben und Aktivitäten, um sicherzustellen, dass diese rechtzeitig fertiggestellt werden. Sie überwachen die täglichen Aufgaben, die zu größeren Projekten oder Prozessen beitragen.

Das Projektmanagement überwacht alle Aktivitäten eines Projekts von Anfang bis Ende. Dazu gehören die Definition des Projektumfangs, die Zuweisung von Aufgaben, die Erstellung von Zeitplänen, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Zuweisung von Ressourcen.

BPM optimiert verschiedene Geschäftsprozesse und Abläufe, um Unternehmen dabei zu unterstützen, größere Ziele wie Kundenbeziehungsmanagement, Beschaffung, Mitarbeiterintegration, Lieferkettenmanagement und Reihenfolgeerfüllung zu erreichen.

Übersicht Aufgabenmanagement Projektmanagement Geschäftsprozessmanagement BPM Was ist das? Umfasst die Fertigstellung eigenständiger und individueller Aufgaben Umfasst Ereignisse mit einem Start- und Enddatum Befasst sich mit laufenden Strategien und bestehenden Prozessen Schwerpunkte Verwalten der Workload Ihres Teams Überwacht einzelne Ereignisse bei Bedarf Maximiert die Effizienz der täglichen Geschäftsprozesse Ziel Team-Management Transparenz Effizienz

Vorteile des Geschäftsprozessmanagements:

Effizienzsteigerung: Prozessoptimierung minimiert Betriebskosten, verbessert die Produktivität der Mitarbeiter und eliminiert Redundanzen, wodurch Zeit und Aufwand eingespart werden

Bessere Entscheidungsfindung : Business Process Management-Software liefert Stakeholdern wertvolle Einblicke in die operative Effizienz bestimmter Geschäftsprozesse. Sie hilft ihnen, Prozesse unternehmensweit durch die Neugestaltung von Geschäftsprozessen mit Analysen und Berichterstellung zu optimieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Erhöhte Agilität : Ein anpassungsfähiger und skalierbarer Prozess kann sich ändernden Marketingbedingungen, schwankenden Kundenanforderungen und dem Wettbewerb standhalten

Bessere Kundenerfahrung: Liefern Sie Ihren Kunden durch die Verbesserung der Prozessleistung und die Automatisierung von Workflows in allen Abteilungen kontinuierlich einen Mehrwert

Bessere Compliance: Führen Sie regelmäßige Prozessaudits durch, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu überprüfen. Die Ausrichtung der Geschäftsprozesse an Branchenstandards und internen Richtlinien trägt dazu bei, Risiken zu minimieren, die Sicherheit zu gewährleisten und Strafen zu vermeiden

Reduzierte Kosten: Ein Business Process Management Tool hilft Ihnen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und verbesserungsfähige Prozesse zu identifizieren, wodurch Verschwendung reduziert und Geschäftsprozesse optimiert werden, um Arbeits- und Materialkosten zu sparen

Arten des Geschäftsprozessmanagements

1. Menschenzentriertes BPM

Menschenzentriertes BPM dreht sich um die Beteiligung von Menschen, typischerweise bei Aufgaben, die Genehmigungen erfordern.

Ein Beispiel hierfür wäre die Überprüfung von Daten und die Erstellung von Dokumenten wie Berichten, Angeboten und Lieferantenverträgen.

Mit BPM können Sie unterstützende Funktionen wie die Zuweisung von Aufgaben und Benachrichtigungen an Stakeholder automatisieren.

2. Integrationsorientiertes BPM

Diese Art des Geschäftsprozessmanagements erfordert für die kontinuierliche Verbesserung keinen großen personellen Aufwand.

Integrationsorientierte Geschäftsprozesse sind von APIs und Systemen abhängig, die Daten aus verschiedenen Anwendungen wie Customer Relationship Management (CRM) oder Projektmanagement integrieren.

3. Dokumentenorientiertes BPM

Diese Art von BPM konzentriert sich auf bestimmte Dokumente, wie z. B. Angebote oder Verträge.

Es zentralisiert und standardisiert alle Prozesse, von der Erstellung von Dokumenten über die Genehmigung bis hin zur Archivierung.

Wenn ein Unternehmen beispielsweise ein Produkt kauft, muss der Vertrag verschiedene Abteilungen durchlaufen und mehrere Genehmigungsrunden durchlaufen, bevor eine Vereinbarung zwischen dem Client und dem Anbieter zustande kommt.

Zehn Beispiele für Geschäftsprozessmanagement

Sehen wir uns einige anschauliche Beispiele für Geschäftsprozessmanagement an, bevor Sie diese in die Praxis umsetzen.

1. Kunden-Onboarding

So können Sie den BPM-Lebenszyklus implementieren, um Workflows im Kunden-Onboarding-Prozess zu optimieren.

Beispiel: Eine Bank möchte ihren Kunden-Onboarding-Prozess optimieren, um die Effizienz zu steigern, Fehler zu minimieren und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern.

Beginnen Sie mit der Erstellung einer Prozesskarte der verschiedenen Schritte, die beim Onboarding erforderlich sind. Dazu gehören die Kontoanmeldung, die Identitätsüberprüfung und das Setup des Kontos.

Überlegen Sie als Nächstes, welche Prozesse Sie mithilfe von BPM-Technologien automatisieren können.

So können beispielsweise Online-Kontoanträge in CRM-Systeme von Banken integriert werden, um Kundeninformationen zu erfassen und den Prozess der Identitätsüberprüfung automatisch zu starten.

Ein zentralisiertes Geschäftsprozessmanagementsystem kann Kundendokumente digital speichern, sodass sie leicht zugänglich sind und der Papierkram reduziert wird. BPM standardisiert diese Prozesse und sorgt für reibungslose Übergaben zwischen den verschiedenen Abteilungen, die am Onboarding-Prozess beteiligt sind.

Ergebnis: Schnellere Kundenintegration, die auch die erforderlichen Vorschriften erfüllt.

2. Mitarbeiter-Onboarding

Mitarbeiter-Onboarding BPM hilft Ihnen dabei, neue Mitarbeiter effizient einzubinden. BPM optimiert alles, von der Papierarbeit bis zur Integration in Ihr Unternehmen.

Richten Sie Auslöser ein und weisen Sie Aufgaben mithilfe von Tools zur Automatisierung von Workflows oder einer BPM-Plattform zu, um reibungslose Übergaben zwischen Abteilungen sicherzustellen.

Sobald die Personalabteilung beispielsweise die fertiggestellten Formulare und Unterlagen eines Mitarbeiters erhält, weist das System der IT-Abteilung automatisch Aufgaben zu, um den Computer und den Systemzugang des Mitarbeiters einzurichten.

Ergebnis: Schnellere Einarbeitung mit minimalem manuellem Aufwand, Verbesserung der HR-Prozesse zur Einarbeitung.

3. Compliance-Management

Sie können Compliance-bezogene Prozesse in Ihrem gesamten Unternehmen standardisieren, um die Einhaltung von Branchenvorschriften und internen Richtlinien sicherzustellen.

Tools zur Prozessautomatisierung helfen Ihnen dabei, Compliance-Aktivitäten zu kartieren und Compliance-Prüfungen, Genehmigungs-Workflows und Datenvalidierungen zu automatisieren.

Beispiel: Ein Pharmaunternehmen muss bei der Herstellung und Verteilung von Arzneimitteln und Medikamenten die Vorschriften des Gesundheitswesens und der Behörden einhalten.

In diesem Fall löst die BPM-Software bei jeder Veröffentlichung einer neuen Vorschrift sofort einen Bewertungsprozess aus, um die aktuellen Compliance-Prozesse des Unternehmens zu bewerten. Das System weist den am Compliance-Management-Prozess beteiligten Abteilungen automatisch verschiedene Aufgaben zu.

Nach Abschluss der Bewertung werden die Ergebnisse in einem Bericht zusammengefasst und ein Workflow erstellt, um die erforderlichen Änderungen umzusetzen, zu überprüfen und zu genehmigen.

So erhalten Sie eine vollständige Übersicht über Ihre Compliance-Prozesse und können sicherstellen, dass jeder Schritt eingehalten wird. Das System versendet Benachrichtigungen, wenn eine Aufgabe überfällig ist oder eine Compliance-Lücke besteht. Außerdem wird ein Prüfpfad geführt, um alle Compliance-bezogenen Aufgaben und Aktivitäten nachzuverfolgen.

Ergebnis: Ihr Unternehmen bleibt mit weniger Aufwand konform.

4. Produktlebenszyklus-Management

Mit Geschäftsprozessmanagement können Sie alles systematisch verwalten, von der Konzeption über das Design bis hin zur Entwicklung und Verteilung eines Produkts.

Beispiel: Ein Softwareunternehmen entwickelt eine neue CRM-Software für kleine und mittlere Unternehmen.

Implementieren Sie BPM, um die Erfassung und Verwaltung wichtiger Informationen wie Benutzeranforderungen und Produktspezifikationen zu optimieren. So können Produktmanager und Entwickler während der Produktentwicklung problemlos auf wichtige Informationen zugreifen.

BPM-Tools können Ihnen auch dabei helfen, den Bereitstellungsprozess zu koordinieren und die Kundenkommunikation und das Support-Ticketing zu verwalten.

Ergebnis: Verkürzt die Markteinführungszeit für Software-Releases und stellt sicher, dass das Produkt besser auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden abgestimmt ist.

5. Projektmanagement

BPM kann verwendet werden, um Prozesse von der Initiierung bis zum Abschluss eines Projekts zu optimieren.

Beispiel: Eine Marketingagentur, die BPM für ein besseres Projektmanagement implementiert hat.

BPM kann dabei helfen, die Kampagnenplanung und Kundenkommunikation zu standardisieren, die Zuweisung von Aufgaben zu automatisieren, Daten mit relevanter Dokumentation zu verwalten und Ressourcen effektiv zuzuweisen. Außerdem erhalten Stakeholder einen 360-Grad-Überblick über den Fortschritt verschiedener Aktivitäten zur Kampagnenstart.

Ergebnis: Optimierte Projekt-Workflows, verbesserte Zusammenarbeit und höhere Qualität der Projektergebnisse.

6. Vertragsmanagement

Die Automatisierung von Prozessen im Vertragsmanagement ermöglicht es Teams, Verträge schneller zu erstellen und zu verwalten

Beispiel: Eine Anwaltskanzlei nutzt die Automatisierung von Geschäftsprozessen zur Erstellung und Verwaltung von Verträgen. Diese Verträge durchlaufen dann einen Genehmigungs-Workflow mit mehreren Genehmigern. Wenn ein Genehmiger ein Dokument unterzeichnet, wird es automatisch an den nächsten Genehmiger in der nächsten Phase weitergeleitet, bis es von allen relevanten Beteiligten genehmigt wurde.

Da Verträge zeitgebunden sind, können Sie automatische Erinnerungen einrichten, um allen Vertragsparteien Benachrichtigungen über Vertragsverlängerungen zu senden.

Ergebnis: Schnellere Vertragsabwicklung und -verlängerung.

7. Risikomanagement

Eines der besten Beispiele für Geschäftsprozessmanagement ist BPM, das Risikobewertungsprozesse evaluiert.

Beispiel: Ein Finanzinstitut implementiert eine Software zur Automatisierung von Prozessen, um die mit der Kreditvergabe verbundenen Risiken zu managen.

Das System optimiert den Kreditgenehmigungsprozess, indem es Kundendaten, Bonität und frühere Finanzdaten analysiert, um das Kreditrisiko des Kreditnehmers zu ermitteln. Wenn die Analyse ergibt, dass der Kunde ein hohes Risiko darstellt, wird der Antrag zur weiteren Prüfung an ein anderes Team weitergeleitet.

Anwendungen mit geringem Risiko werden sofort und ohne Verzögerungen bearbeitet. Dies hilft dem Finanzinstitut, Kredite ohne Risiko für seine Vermögenswerte zu vergeben.

Ergebnis: Reduziert Fehler und hilft bei der Risikominimierung.

8. Akquisition und Beschaffung

Das Geschäftsprozessmanagement in den Bereichen Akquisition und Beschaffung optimiert die Auswahl von Lieferanten, die Warenlieferung und die Rechnungsbearbeitung.

Beispiel: Geschäftsprozessmanagement hilft einem Fertigungsunternehmen bei der Automatisierung der Erstellung von Kaufanfragen.

Wenn der Bestand eines bestimmten Produkts einen vordefinierten Schwellenwert erreicht, löst die BPM-Software sofort eine Kaufanforderung aus. Die Anforderung durchläuft einen Genehmigungs-Workflow und wird anhand von Faktoren wie Budget, Verfügbarkeit der Elemente und Lieferantenqualifikation bewertet.

Sobald die Anfrage endgültig genehmigt wurde, wird eine Bestellung erstellt und elektronisch an den Lieferanten gesendet. Das BPM-System verfolgt dann den Status der Bestellung und verwaltet die Kommunikation, bis das betreffende Produkt wieder auf Lager ist.

Ergebnis: Konformer und effizienter Beschaffungsprozess.

9. Lieferantenmanagement

Sie können Prozesse erstellen, um die Einbindung von Lieferanten und das Vertragsmanagement zu automatisieren.

Beispiel: Ein Hersteller von Autoteilen möchte sein Lieferantenmanagement verbessern.

Es erfordert maschinelles Lernen und BPM-Technologie, um Lieferanteninformationen zu sammeln und auszuwerten. Der Algorithmus bewertet jeden Lieferanten anhand von Faktoren wie Compliance, Qualifikationen und Leistungshistorie.

Diese Bewertungen werden dann in Berichten zusammengefasst und an die relevanten Stakeholder gesendet, die entscheiden können, mit welchem Anbieter sie zusammenarbeiten möchten.

Sobald der Anbieter festgelegt ist, können BPM-Systeme auch zur Verwaltung von Verträgen, Verlängerungen und Compliance verwendet werden. Auf diese Weise können Sie manuelle Aufgaben wie die Auswahl von Anbietern automatisieren und erhalten Sichtbarkeit über den Status von Beziehungen zu Anbietern, Verträgen, Compliance und Zahlungen.

Ergebnis: Verbesserte Beziehungen zu Lieferanten.

10. Logistik

Geschäftsprozessmanagement in der Logistik kann die Lagerverwaltung und den Transport optimieren.

Beispiel: Ein globales Versandunternehmen nutzt BPM-Tools, um die Effizienz seiner Logistikabläufe zu verbessern.

Wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, löst das BPM-System sofort eine Versandaufforderung aus. Die Anfrage wird dann anhand von Faktoren wie Lieferfristen, Versandrouten, Kosten und Fahrzeugverfügbarkeit dem am besten geeigneten Spediteur zugewiesen.

Wenn die Bestellung unterwegs ist, verfolgt das System den Speicherort der Sendung und sendet Statusaktualisierungen an den Kunden, damit dieser weiß, wo sich seine Bestellung befindet und wann sie voraussichtlich geliefert wird.

Bei Hindernissen erhält der Spediteur umgehend eine Benachrichtigung, sodass er sofort Korrekturmaßnahmen ergreifen kann.

Ergebnis: Verbesserte Lieferzeiten und gesteigerte Kundenzufriedenheit.

Best Practices für das Geschäftsprozessmanagement

Die Projektmanagement-Software von ClickUp verfügt über viele vielseitige Features, mit denen Sie Ihre Workflows erstellen und ein für Sie passendes System zum Management von Geschäftsprozessen aufbauen können.

Sehen wir uns einige Beispiele für Geschäftsprozessmanagement mit ClickUp an. Die Plattform kann Ihnen dabei helfen, Ihr BPM mit automatisierten Workflows, Teamzusammenarbeit, Echtzeit-Berichten, Vorlagen für die Prozesskartierung, einem integrierten KI-Assistenten und Formularen zur Feedback-Erfassung zu verbessern.

ClickUp Brain automatisiert Aufgaben wie das Schreiben von Softwareanforderungen und das Erstellen von Statusberichten für Aufgaben und Dokumente

1. Entwurf

Der beste Weg, eine BPM-Strategie für Ihr Unternehmen zu entwickeln, hängt von Ihren Prozessen und den strategischen Zielen Ihres Unternehmens ab.

Eine SWOT-Analyse hilft Ihnen dabei, zu verstehen, was in den bestehenden Geschäftsprozessen geändert werden muss, potenzielle Engpässe zu identifizieren und die erforderlichen neuen Prozessverbesserungen zu ermitteln.

Holen Sie sich außerdem Input von den Stakeholdern zum Tagesgeschäft und zu den neuen Geschäftsprozessen, die Sie implementieren möchten.

Bleiben Sie mit der kollaborativen Live-Bearbeitung in ClickUp-Dokumenten immer auf derselben Seite

Die Funktionen für die Zusammenarbeit in Dokumenten, darunter Bearbeitung in Echtzeit, Hinzufügen von Kommentaren und Zuweisen von Aufgaben sowie umfangreiche Formatierungsoptionen, erleichtern es Stakeholdern und Ihren Teammitgliedern, sich an Diskussionen zum Geschäftsprozessmanagement zu beteiligen.

Mit Dokumenten können Sie SOPs erstellen, die als zentrales Repository alle prozessbezogenen Informationen für aktuelle und zukünftige Mitarbeiter enthalten.

2. Modellierung

Verwenden Sie in der Modellierungsphase Prozesskarten, um die vorgeschlagenen Geschäftsprozesse zu visualisieren, einschließlich einer Übersicht über die verschiedenen Aufgaben, Aktivitäten, Flows und Ereignisse, die zu dem Prozess beitragen, an dem Sie arbeiten.

Erstellen Sie Prozessmodelle mit einem BPM-Tool oder einer Workflow-Management-Software, um den Flow von Aktivitäten, Entscheidungspunkten und Abhängigkeiten zu analysieren. Dadurch werden komplexe Prozesse und Schritte der Prozessautomatisierung aufgeschlüsselt, wodurch Wert geschaffen und ineffiziente Aktivitäten entfernt werden.

Diese Vorlage herunterladen Die ClickUp-Vorlage für die Prozesskartierung eignet sich ideal zur Standardisierung von Geschäftsabläufen für eine bessere Zusammenarbeit im Team

Hier hilft Ihnen die Vorlage für Prozesskartierung von ClickUp dabei, verbesserungsbedürftige Prozesse zu bewerten, Einblicke in Engpässe zu gewinnen und Prozesse durchgängig zu visualisieren.

Die Vorlage enthält alle Tools, die Sie benötigen, um:

Bewerten Sie, wie Prozesse verbessert werden könnten

Gewinnen Sie Einblicke in Engpässe oder Schwachstellen in Ihrem System

Prozesse schnell und einfach von Anfang bis Ende visualisieren

Business-Analysten und Projektmanager lieben diese Vorlage, da sie komplexe Prozesse in leicht verständliche Diagramme vereinfacht und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Schritten eines Prozesses aufzeigt.

3. Ausführung

In dieser Phase soll Automatisierung eingesetzt werden, um sich wiederholende Aufgaben und manuelle Fehler zu reduzieren.

ClickUp Automatisierungen unterstützen das Geschäftsprozessmanagement durch die Automatisierung der Erstellung, Zuweisung und Statusaktualisierung von Aufgaben. Sie können den Status von Aufgaben automatisch ändern, wenn diese die verschiedenen Phasen Ihres BPM-Workflows durchlaufen.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen für ein effektives BPM mit ClickUp-Automatisierungen

Sie können die Automatisierung so konfigurieren, dass der Status einer Aufgabe von "In Bearbeitung" auf "Fertiggestellt" aktualisiert wird, wenn alle erforderlichen Aktionen abgeschlossen sind.

Die Integration von ClickUp mit über 1000 Anwendungen gewährleistet einen fehlerfreien Daten-Flow zwischen der BPM-Software und Ihrem Tech-Stack.

4. Überwachung

Die regelmäßige Überwachung der Leistung Ihrer Geschäftsprozesse ist wichtig, um Engpässe zu erkennen und Korrekturmaßnahmen in Echtzeit zu ergreifen. So können Sie sicherstellen, dass Prozesse nicht von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Um die Leistung Ihrer Geschäftsprozesse zu überwachen, Engpässe zu identifizieren und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, benötigen Sie Echtzeit-Dashboards, die den Fortschritt verschiedener Aufgaben visualisieren.

Die Dashboards von ClickUp helfen Ihnen dabei mit Echtzeitdaten zu Ihrem Geschäftsprozessmodell und dessen Leistung. Verschaffen Sie sich einen umfassenden und detaillierten Überblick über Ihre Abläufe und Prozesse.

Mit ClickUp können Sie vollständig anpassbare Dashboards erstellen, um Ihre Arbeit zu priorisieren, die Projektleistung zu verbessern, Sprints und Teams zu verwalten und vieles mehr.

Denken Sie daran, Schlüsselmetriken und Leistungsindikatoren zu definieren, um die operative Effizienz Ihrer Geschäftsprozessverbesserungen zu verfolgen. Sie können Metriken wie Durchsatz, Kosten pro Prozess, NPS und Compliance-Metriken verfolgen, um die Leistung von Geschäftsprozessen zu überwachen.

5. Optimierung

Organisieren Sie regelmäßige Meetings mit Stakeholdern und Team-Mitgliedern, um alle über den Status der verschiedenen Prozesse im Workflow auf dem Laufenden zu halten. Sie können Leistungsdaten überprüfen und Feedback von Stakeholdern einholen, um Ihren BPM-Workflow zu verbessern. Dies hilft bei der Prozessverbesserung.

Die Formularansicht von ClickUp sammelt Feedback von allen Beteiligten in einem standardisierten Format, damit Sie Ihre Geschäftsprozesse optimieren können, insbesondere bei Aufgaben, die kontinuierlich verbessert werden müssen, wie Kundensupport und Produktentwicklung.

Ziehen Sie benutzerdefinierte Felder per Drag & Drop in die Formularansicht, um umfassende Umfragen zu erstellen oder Feedback in ClickUp 3. 0 zu sammeln

Profi-Tipp💡: Nutzen Sie ClickUp Brain, um das erhaltene Feedback zu analysieren und Aktionselemente zu erstellen.

Nehmen Sie iterative Änderungen an Ihrem BPM vor, basierend auf sich ändernden organisatorischen Anforderungen, Feedback von Stakeholdern und Kunden sowie Datenanalysen, um dessen Effektivität sicherzustellen.

Geschäftsprozessmanagement: Zukünftige Trends

Low-Code- oder No-Code-Plattformen

Ob Sie nun Business Analyst oder Projektmanager sind, mit Low-Code- und No-Code-Tools für das Geschäftsprozessmanagement können Sie die Automatisierung von Prozessen ohne Hilfe Ihres Tech-Teams gestalten, Entwicklungszyklen beschleunigen und schneller auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren.

KI und ML

Bei der Integration in BPM automatisiert künstliche Intelligenz Aufgaben wie die Erstellung von Dokumentationen und Prozess-Workflows. Maschinelles Lernen analysiert große Datenmengen, um Erkenntnisse zur Optimierung bestehender und neuer Prozesse zu gewinnen.

Kundenorientierung

Kundenorientiertes BPM stellt die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt und konzentriert sich auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses. Prozesse wie Customer Journey Mapping, Kundenbefragungen, Feedback-Erfassung und Personalisierung werden auch weiterhin von entscheidender Bedeutung für die Implementierung effektiver Geschäftsprozesse sein.

Die Bedeutung und Auswirkungen von BPM für moderne Unternehmen

Die oben genannten BPM-Beispiele zeigen, wie es über die Verbesserung der Prozessleistung hinausgeht und Ihr Geschäft agil und reaktionsfähig auf Marktbedingungen und Kundenerwartungen macht.

Wo auch immer Sie die Automatisierung von Geschäftsprozessen planen – Vertrieb, Lieferantenmanagement, Kunden-Onboarding oder Logistik –, sie wird sich erheblich auf Ihr Geschäft, Ihren Erfolg und Ihre Wettbewerbsfähigkeit auswirken.

ClickUp ist eine einsteigerfreundliche Software für das Geschäftsprozessmanagement, mit der Sie komplexe Geschäftsprozesse schnell und einfach erstellen können.

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit einer BPM-Plattform haben, empfehlen wir Ihnen, sich kostenlos bei ClickUp anzumelden und es auszuprobieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was sind Beispiele für Geschäftsprozessmanagement?

Das Geschäftsprozessmanagement erstreckt sich über verschiedene Branchen und Abteilungen. Hier sind einige der beliebtesten BPM-Beispiele:

BPM kann die Kundenaufnahme für Banken optimieren, die Reihenfolge der Rechnungsstellung und die Bestandsverwaltung für E-Commerce-Geschäfte automatisieren und Prozesse wie die Erfassung und Validierung von Mitarbeiterinformationen während der Mitarbeiteraufnahme automatisieren.