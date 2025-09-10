Die 11 besten Softwareprogramme für das Projektmanagement im Marketing für interne Abteilungen und Agenturen im Jahr 2026

Laufende Kampagnen. Drängende Termine. Knappe Budgets. Marketing-Teams stehen ständig unter Druck.

Darüber hinaus müssen Sie Kreativ-Briefings und Content-Kalender verwalten, Metriken der Kampagnen nachverfolgen und funktionsübergreifende Teams aufeinander abstimmen.

Marketing-Projektmanagement-Software bringt Ordnung in dieses Chaos. Diese Plattformen bündeln Ihre Marketingaktivitäten in einer einzigen Informationsquelle und bieten allen Beteiligten Sichtbarkeit auf den Fortschritt und eventuelle Hindernisse. Sie helfen zudem bei der Verwaltung von Marketingaufgaben, um die Ausführung durch automatisierte Workflows zur Automatisierung der Genehmigungen zu optimieren und zu beschleunigen, wodurch unnötige Hin- und Her-Kommunikation vermieden wird.

In diesem Leitfaden haben wir eine Liste der besten Softwareplattformen für das Marketing-Projektmanagement zusammengestellt, die Marketingteams dabei helfen, Geschäftsabläufe zu planen und zu skalieren und dabei den Überblick zu behalten.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam verfolgt einen transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Marketing-Softwareprogramme für Projektmanagement sowie deren wichtigsten Features und Preisstrukturen.

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Benutzerdefinierte Dashboards, Whiteboards, Teamzusammenarbeit, integrierte KI, verschiedene Ansichten, Prüftools Marketingteams und Agenturen, die einen All-in-One-Workspace mit KI-Unterstützung benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Wrike Wrike KI, anpassbare Anfrageformulare, Prüfung, Gantt-Diagramme Marketingteams, die große Mengen an Anfragen, Ressourcen und Freigaben für kreative Inhalte verwalten und anspruchsvolle Anforderungen an die Berichterstellung haben Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Benutzer und Monat Asana AI Studio, Team-Prioritäten, Aufgabenkommentare, Aufgaben, Work Graph® Marketingteams, die Multi-Channel-Kampagnen durchführen und Sichtbarkeit darüber benötigen, wie jede Aufgabe zur Erreichung der Ziele beiträgt Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $ pro Benutzer und Monat Zoho Projects Vorlagen, Blueprint-Editor, kritische Ansicht, KI-Unterstützung, Integration in das Zoho-Ökosystem Marketingteams, die eine kostengünstige Lösung für Nachverfolgung von Projekten, Automatisierung und Zusammenarbeit auf einer einzigen Plattform suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4 $ pro Benutzer und Monat ProofHub Aufgabenlisten, benutzerdefinierte Rollen, Anmerkungsfunktion, Gantt-Diagramm, ProofHub-Formulare Interne Marketingteams, die einen zentralen Ort für Zusammenarbeit, Diskussionen und die Prüfung von Entwürfen benötigen Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 50 $/Monat pro Benutzer Teamwork Erfassungsformulare, Timesheets, Kundenportal, KI-Unterstützung, Portfolio-Boards Marketingagenturen, die neben der Kampagnenplanung auch Aufträge für Clients, Retainer und Rechnungen verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10,99 $/Monat pro Benutzer Nifty Orbit KI, Roadmap-Ansicht, Swimlane-Ansicht, Meilensteine, Dokumente Marketingteams, die Workflow-Automatisierung, Nachverfolgung von Meilensteinen und vorausschauende Erkenntnisse mit KI wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat pro Benutzer Hive Hive Automate, KI-Unterstützung, Zeiterfassung, E-Mail und Messaging, Zoom-Integration Marketingteams, die integrierte Prüfungen und Freigaben sowie KI-gestützte Unterstützung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer Basecamp Fokusmodus, Doors, Hey-Menü, gemeinsame Kalender, Hill-Diagramme, Pings Kleine Marketingteams und Start-ups, die eine einfache Nachverfolgung von Projekten und Kommunikation wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer Workfront KI, Kapazitätsplanung, benutzerdefinierte Ansichten, Genehmigungsabläufe, Integration mit Adobe-Tools Marketing-Teams in Unternehmen, die groß angelegte digitale Marketingkampagnen mit integrierten Adobe-Workflows verwalten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Trello Visuelle Boards, Zeitleiste, Trello Planner, Trello Posteingang, benutzerdefinierte Karten, Board-Schaltflächen Marketingteams, die ein einfaches, visuelles Tool für Kampagnenkalender, Ereignisse und kreative Workflows bevorzugen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer

Features, auf die Sie bei einer Software für Projektmanagement im Marketing achten sollten

Nicht alle Plattformen für Projektmanagement sind speziell für Marketingfachleute konzipiert. Um zu vermeiden, dass Sie ein tool wählen, das mehr Arbeit verursacht als es erspart, sollten Sie folgende Features priorisieren:

Kampagnen- und Aufgabenmanagement: Da Ihr Marketingteam zu jedem Zeitpunkt mehrere Projekte gleichzeitig verwaltet, sollten Sie nach einer Plattform suchen, die flexibles Aufgabenmanagement über Listen, Kanban-Boards, Kalender und Gantt-Diagramme bietet.

Zusammenarbeit bei Inhalten und Assets: Features wie Dateifreigabe, Versionskontrolle und Prüfung sind für Marketing-Projektmanager unverzichtbar, da Kampagnen oft mehrere Abteilungen und sogar externe Partner betreffen

Funktionsübergreifende Sichtbarkeit: Dashboards, Dashboards, Workload-Management und Zeiterfassung in einer Software für Projektmanagement ermöglichen es Führungskräften, Engpässe frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten bei komplexen Projekten die Fristen einhalten

Genehmigungsworkflows: Kampagnen verzögern sich oft, weil auf die Freigabe durch die Beteiligten gewartet werden muss. Suchen Sie nach Lösungen Kampagnen verzögern sich oft, weil auf die Freigabe durch die Beteiligten gewartet werden muss. Suchen Sie nach Lösungen für das Marketing-Projektmanagement , mit denen Sie Genehmigungsworkflows automatisieren können

Nachverfolgung der Leistung: Achten Sie auf Tools mit Dashboards, Analysen und Features zur Zielnachverfolgung, die den Fortschritt des Projekts mit Achten Sie auf Tools mit Dashboards, Analysen und Features zur Zielnachverfolgung, die den Fortschritt des Projekts mit Marketing-KPIs verbinden

Integration mit Marketing-Tech-Stack: Ob Sie Kampagnendaten aus HubSpot, Dateien aus Google Drive oder Updates in Slack durchführen – Integrationen ermöglichen die Synchronisierung der Daten

Skalierbarkeit und Anpassbarkeit: Achten Sie auf benutzerdefinierte Felder, Vorlagen und Funktionen auf Enterprise-Niveau, damit Sie die Plattform an die Entwicklung Ihrer Kampagnen und Teams anpassen können

KI-gestützte Unterstützung: Entscheiden Sie sich für eine Marketing-Projektmanagement-Software, die KI-gestützte Automatisierung von Aufgaben, Erstellung von Inhalten und Workload-Prognosen bietet, um repetitive Aufgaben zu reduzieren

Die beste Software für das Projektmanagement von Marketingprojekten

Im Folgenden haben wir eine Liste der besten Tools für das Marketing-Projektmanagement zusammengestellt, die Sie nutzen können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Marketingteams und Agenturen, die einen All-in-One-Workspace benötigen)

Verfolgen Sie alle Kampagnenaufgaben mit den Kampagnenlisten von ClickUp

ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, zentralisiert Ihre Marketingkampagnen, kreativen Workflows und die teamübergreifende Zusammenarbeit.

Mit der Lösung für Projektmanagement von ClickUp erhalten Sie drei zentrale Blöcke für eine nahtlose Zusammenarbeit an Ihrem Marketing-Plan.

Erstellen Sie verschachtelte Seiten in ClickUp Docs, um SOPs, Kampagnen-Briefings, Strategie-Playbooks, Kreativkalender und mehr zu erfassen

Das erste, ClickUp Docs, ist ein tool für die gemeinsame Dokumentation, das Ihre Kampagnen-Briefings, Richtlinien für die Kommunikation, Entwürfe für Anzeigentexte und sogar Lernnotizen zentralisiert.

Dank Echtzeit-Bearbeitung und Inline-Kommentaren können mehrere Teammitglieder Inhalte gleichzeitig entwerfen, prüfen und optimieren. Das Tool eignet sich perfekt für die Koordination zwischen Textern, Designern und Kampagnenmanagern.

Sie können außerdem Teamkollegen erwähnen, Aufgaben verknüpfen oder Dashboards direkt in ein Dokument einbetten, damit der Kontext nie verloren geht.

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards, um Ihre Marketingkampagnen und Projekt-Workflows zu planen

ClickUp Whiteboards verwandelt Ihre Marketing-Brainstormings und Ihr Brand Storytelling in einen Plan für die Umsetzung. Als Ihre KI-gestützte virtuelle Leinwand ermöglichen Ihnen Whiteboards, Ihr Kampagnenkonzept zu skizzieren, Haftnotizen, Formen oder Bilder einzufügen und Trichter oder Launch-Flows zu visualisieren.

Whiteboards eignen sich hervorragend für die visuelle Zusammenarbeit in Remote- oder Hybrid-Teams: Mehrere Beteiligte können in Echtzeit Ideen entwickeln, mit Live-Cursorn und nahtlosen Aktualisierungen.

Verfolgen Sie Ihre Marketing-Metriken mit ClickUp-Dashboards

Mithilfe der ClickUp-Dashboards können Marketingmanager dann alle ihre Kampagnen und Aktivitäten an einem Ort verfolgen.

Von der Überwachung von Kampagnenbudgets und Ausgaben bis hin zur detaillierten Nachverfolgung der Kampagnenleistung, des Projekt-Status und des Return on Ad Spend – anpassbare Dashboards erledigen all das für Sie.

Wenn Sie unter Zeitdruck stehen oder Ihnen die Inspiration fehlt, ist ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, Ihr Partner beim Brainstorming.

Entwickeln Sie Ideen für Marketingkampagnen mit ClickUp Brain

Brain hilft Ihnen dabei, Kampagnenideen zu entwickeln, Marketingstrategien zu planen, Blog-Briefings zu verfassen, Fortschrittsberichte zu entwerfen, Forschungsergebnisse zusammenzufassen und vieles mehr.

Die Marketing-Plattform von ClickUp bietet zudem vorgefertigte Vorlagen für jeden Anwendungsfall. Die Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp hilft Ihnen beispielsweise dabei, Social-Media-Inhalte zu planen und zu organisieren, damit Sie wissen, was wann veröffentlicht wird.

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie einen einheitlichen Plan für alle Ihre Social-Media-Beiträge, aufgeschlüsselt nach Kanälen, mithilfe der Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie „Abgebrochen“, „Fertiggestellt“, „Zur Genehmigung“, „Zur Überarbeitung“ und „In Bearbeitung“, um den Fortschritt in jeder Phase zu verfolgen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Inhalte in sozialen Medien zu kategorisieren und mit Attributen zu versehen

Organisieren Sie Informationen mithilfe von 6 benutzerdefinierten Ansichten, darunter „Content Library“, „Content Stage“ und mehr

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Für neue Benutzer kann das überwältigend sein; es kostet Zeit und Aufwand, das Tool zu beherrschen und einzurichten