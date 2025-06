10 Beispiele für effektive Marketingpläne

Der Baseballspieler Yogi Berra sagte einmal: "Wenn du nicht weißt, wohin du willst, landest du irgendwo anders." Ein fester Nordstern, an dem man sich orientieren kann, ist für Sportler genauso wichtig wie für Unternehmen.

Sobald Sie Ihre Ziele kennen, ist es an der Zeit, einen Plan zu erstellen, um diese zu erreichen. Heutzutage erstellen Teams in Unternehmen Pläne in den unterschiedlichsten Bereichen, darunter Projektmanagement, Technologiearchitektur und Talentmanagement.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir einen der wichtigsten Business-Pläne für den Markterfolg: den Marketingplan.

Was ist ein Marketingplan?

Ein Marketingplan ist ein operatives Dokument, in dem Ihre Ziele, Strategien, Taktiken, Aktivitäten und messbaren Ergebnisse dargelegt sind.

Ein guter Marketingplan ist:

Detailliert genug, um klar zu sein, ohne so sehr ins Detail zu gehen, dass man sich davon ablenken lässt

Einfach in Sprache und Darstellung

Zielorientiert mit klaren Elementen zum Erreichen der festgelegten Ziele

Praktisch mit Meilensteinen und Kontrollpunkten

Elemente eines Marketingplans

Ein guter Marketingplan umfasst in der Regel sieben Schlüsselelemente:

Marktforschung : Erforschen Sie die Größe des Marktes, Branchenstandards, Marktdynamik, Wettbewerb und Produkte

Zielgruppe : Analyse des Kundenstamms, einschließlich Alter, Geschlecht, Sprache, Zinsen, Vorlieben, Verhaltensweisen und Lebensphase

Ziele : Legen Sie messbare Marketingziele fest, die mit den Geschäftszielen in Bezug auf Markenbekanntheit, Lead-Generierung, Konversion, Engagement und Fürsprache übereinstimmen

Marketingstrategie : Entwicklung der richtigen Mischung aus Marketingkanälen, Kampagnen und Metriken

Budget : Zuweisung von Ressourcen für jede Marketingaktivität, Einsatz der vorhandenen Budgets in Kanäle, die den höchsten Return on Investment erzielen

Markenkommunikation : Erstellung intelligenter, fundierter Inhalte, die eine solide Beziehung zu potenziellen Kunden aufbauen und die Philosophie des Unternehmens konsequent widerspiegeln

Überwachung und Bewertung: Testen und Analysieren der Marketingstrategien, um die funktionierenden zu identifizieren und den Plan entsprechend anzupassen

10 Beispiele für effektive Marketingpläne

So wie kein Mensch eine Insel ist, ist auch keine Idee eine Insel. Jede Idee ist eine (direkte oder indirekte) Verbesserung von etwas bereits Bestehendem. Jede Idee, die du hast, ist von etwas anderem inspiriert. Deine eigenen Ideen werden auch andere inspirieren.

Schauen wir uns also an, wie einige der erfolgreichsten Unternehmen ihre Marketingpläne erstellen, und lernen wir ein oder zwei Dinge davon.

1. Besuchen Sie Baton Rouge: Plan für Tourismusaktionen

Im Jahr 2019 hat sich die US-Stadt Louisiana das Ziel gesetzt, "die Besucherzahlen und den Bekanntheitsgrad der Region Greater Baton Rouge zu steigern". Um dieses Ziel zu erreichen, hat sie sich mit Simpleview, einem Tourismusmarketingunternehmen, zusammengetan.

Der Marketingplan von Simpleview umfasst qualitative und quantitative Untersuchungen, gezielte Ratschläge und Empfehlungen. Einige der herausragenden Elemente dieses Plans sind:

Kontext zu früheren Touristenzahlen und Plänen

SWOT-Analyse

Profil der Zielgruppen

Ziele, Strategien und entsprechende Taktiken

Das Wichtigste in Kürze

Als Marketingfachmann können Sie aus diesem Marketingplan mehrere Dinge lernen. In erster Linie:

Umfassendheit: Einbeziehung von Recherchen und Analysen, um vor der Abgabe von Empfehlungen Verständnis zu demonstrieren.

Rahmenbedingungen: SWOT-Analyse, Zielgruppenprofil und Zielsetzung.

Umgekehrte Pyramidenplanung: Beginnen Sie mit dem Geschäftsziel, gliedern Sie es dann in 360-Grad-Strategien und konkrete Taktiken und erstellen Sie so einen einfachen, aber leistungsstarken Prozess.

Aktivitätenkalender: Ein vorläufiger Zeitplan für Ereignisse, um den besprochenen Plan umzusetzen.

2. Safe Haven Family Shelter: Markenmarketingplan

Safe Haven Shelter ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Wohnraum engagiert. Sie hatte vier konkrete Ziele:

Ziel I: Aufbau einer Branchenautorität

Ziel II: Markenbekanntheit aufbauen

Ziel III: Markenbindung bei etablierten Zielgruppen aufbauen

Ziel IV: Marken für Ereignisse und Fundraising-Kampagnen aufbauen

Um diese zu erreichen, haben sie einen Marketingplan erstellt, der die Ziele in Teilziele unterteilt, für die jeweils konkrete Schritte festgelegt wurden. Darüber hinaus werden auch die Zielgruppe, Schlüsselthemen und Botschaften sowie schließlich Metriken erwähnt.

Das Wichtigste in Kürze

Granularität: Der Marketingplan von Safe Haven beginnt mit den großen Zielen, geht dann aber detailliert auf die einzelnen Maßnahmen, Metriken und verantwortlichen Stakeholder ein. So lässt sich der übergeordnete Plan mit den Maßnahmen vor Ort verbinden.

Transparenz: Dieser Plan knüpft an den Plan des Vorjahres an und akzeptiert offen Verzögerungen und Störungen bestimmter Kampagnen.

Leitplanken: "Erzählen Sie die Geschichte von Safe Haven so, dass sie eine Verbindung zu den größeren Problemen der Gesellschaft herstellt. Die Welt muss sich verändern; welche Rolle spielt Safe Haven bei der Gestaltung dieses Wandels?"

Dieses Zitat dient als Leitfaden für den Marketingplan und sorgt dafür, dass alle Beteiligten sich darauf konzentrieren, diese Geschichte zu erzählen.

3. Universität von Illinois: Marketingplan für die Immatrikulation

Die University of Illinois wollte die Einschreibungen für ihre Bachelor-Studiengänge im Jahr 2021 steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, erstellte die Zulassungsstelle einen detaillierten Marketingplan.

Der Marketingplan der University of Illinois enthält:

Kontext, Recherche und wichtige Erkenntnisse

Zielgruppenpersönlichkeit und Verhaltensinfluenzen

Marketingprogramme für Inhalte, digitale Medien, Direktwerbung, Broschüren, E-Mails, Ereignisse, soziale Medien, Textnachrichten und schließlich die Website

Das Wichtigste in Kürze

Erkenntnisse: Der Plan enthält einen detaillierten Abschnitt, in dem der Kontext festgelegt wird, einschließlich der Zielgruppenpersönlichkeit und der Phasen des Zulassungsprozesses. Er bietet eine einzigartige Ansicht des Kundenverhaltens, die für die Entwicklung einer effektiven Strategie von grundlegender Bedeutung ist.

Full-Funnel-Plan: Dieser Plan umreißt die Art von Botschaften, die man je nach Phase des Trichters erhält.

Auszug aus dem Kapitel "Entscheidungsfindung" des Marketingplans der University of Illinois

4. Coca-Colas Reaktion auf die Pandemie

Etwa drei Monate nach Beginn der globalen Pandemie, die unser Leben, wie wir es kannten, auf den Kopf stellte, begann Coca-Cola, sich für die neue Welt neu zu erfinden.

Diese Zusammenfassung einer Rede von Finanzvorstand John Murphy ist zwar keine Marketingplanung im eigentlichen Sinne, bietet jedoch wertvolle Einblicke in Krisenkommunikation und Unternehmensführung.

Coca-Cola verspricht:

Leistungsschwache "Zombie"-Marken eliminieren

Konsolidieren Sie Ihr Angebot zu einem kleineren, relevanteren Portfolio

Priorisieren Sie Hygiene durch berührungslose Lösungen und Kanäle außerhalb des eigenen Zuhauses

Konzentrieren Sie sich auf die meistverkauften Produkte, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich zu lenken

Verpackungen neu gestalten, um zweckmäßige Produkte für den Online-Verkauf zu schaffen

Das Wichtigste in Kürze

Proaktivität: Coca-Cola erkennt die Auswirkungen der Pandemie an und informiert seine Aktionäre proaktiv über seine Strategie.

Einstellung der Erwartungen: "Einige Märkte werden eher eine V-förmige Erholung erleben, während eine Reihe von Märkten entweder eine U- oder eine L-Form annehmen werden, und ich denke, es ist noch zu früh, um sagen zu können, wie diese unterschiedlichen Formen aussehen werden. "

Dadurch werden realistische Erwartungen beim Leser geweckt.

Fokus: Anstatt über die Details von Herausforderungen oder Umsatzrückgängen zu diskutieren, konzentriert sich Coca-Cola auf Chancen, und die Marke nutzt diese mit beiden Händen. Das gibt den Aktionären die Gewissheit, dass sie gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorgehen werden.

5. OpenOffice: Strategischer Marketingplan

Bevor wir ins Detail gehen, sei gesagt, dass dieser Plan zugegebenermaßen schon 20 Jahre alt ist. Tatsächlich bietet er jedoch einige einzigartige Perspektiven, die Marketingfachleute für ihre eigenen Pläne nutzen können.

Dieser strategische Marketingplan von OpenOffice enthält:

Analyse der Community, des Marktes, des Produkts und der Konkurrenz

Marktsegmentierung

SWOT-Analyse

Vorschläge und Ideen zu Community, Produkt, Preis, Verteilung und Aktion

Das Wichtigste in Kürze

Community: "Frühere Versionen waren auf die Verbreitung innerhalb des OpenOffice. org-Marketingprojekts beschränkt; mit dieser Version wird der Konsultationsprozess mit der gesamten OpenOffice.org-Community gestartet, mit dem Ziel einer formellen Übermittlung an den Community Council Ende 2004. "

Als Open-Source-Produkt, das stark auf die Community angewiesen ist, ist dieser Marketingplan integrativ und kooperativ – ein Ansatz, der andere ähnliche benutzergenerierte oder von der Community entwickelte Produkte inspirieren könnte.

Disruption: Dieser Marketingplan enthält einen Abschnitt für disruptive Marketingideen, darunter die Ausrichtung auf Kunden, die für die Konkurrenz unattraktiv erscheinen, und der Wettbewerb gegen "Nichtkonsum"

Plan für den Plan: Der Anhang enthält eine Beschreibung des Prozesses, den das Marketing-Team zur Ausarbeitung dieses Plans verwendet hat.

Quelle: OpenOffice

6. Marketingplan für Lakeland, Tennessee

In der Regel drehen sich Marketingpläne für Städte um den Tourismus. Der Plan der Stadt Lakeland in Tennessee ist anders: Er zielt darauf ab, mehr Familien als Einwohner zu gewinnen und das Wachstum im Wohn- und Gewerbebereich anzukurbeln.

Dieser Marketingplan für Lakeland, Tennessee, umfasst:

Wichtige Geschäftsziele und unterstützende Ziele

Strategische Botschaften: Z. B.: "Lakeland ist geschäftsfreundlich und bereit für wirtschaftliches Wachstum."

Einzelziele, wie Immobilienentwickler, Organisationen und Einzelpersonen

Verteilung Kanäle

Leistungskennzahlen

Strategische Initiativen

Das Wichtigste in Kürze

Herausforderungen: "Lakeland hat sich viele Jahre lang dafür entschieden, eine "Schlafstadt" zu bleiben, die ihren Einwohnern niedrige oder gar keine Grundsteuern, eine niedrige Kriminalitätsrate und strenge Bebauungsvorschriften bietet. "

Dieser Teil des Berichts beschreibt ehrlich und transparent die Herausforderungen der Vergangenheit, um zukünftige Veränderungen voranzutreiben.

Messbare Ergebnisse: Lakeland, Tennessee, knüpft seinen Marketingplan an direkte Einnahmen in Form von Grund- und Umsatzsteuern. Er umfasst auch Metriken zur Zufriedenheit der Einwohner, um sicherzustellen, dass auch qualitative Ergebnisse erzielt werden.

7. Lush Cosmetics

Die Kosmetikindustrie ist äußerst wettbewerbsintensiv, wobei Branding und Marketing eine Schlüsselrolle spielen. Daher ist der Marketingplan von Lush eine interessante Studie in Sachen Kommunikation und Markenmanagement.

Das Wichtigste in Kürze

Fokus: Die Verwendung der BCG-Matrix ist eine clevere Methode, um den Wert und das Potenzial jedes Produkts zu verstehen und den Aufwand für das Marketing zu priorisieren.

Quelle: Lush Cosmetics

Werte: Die Vision, das Leitbild, der Zweck und die Werte der Marke stehen im Mittelpunkt, um eine direkte emotionale Verbindung zu potenziellen Kunden herzustellen. Die Marke scheut sich auch nicht davor, disruptiv und provokativ zu sein.

Tools und Frameworks: Der Plan umfasst eine Wertematrix, eine SWOT-Analyse, eine Situationsanalyse und andere Marketing-Frameworks, die als Leitfaden für die Dokumentation des Plans dienen.

Markenorientierte Strategie: Der Marketingplan von Lush umfasst Strategien, Botschaften und Taktiken, die perfekt auf das übergeordnete Ziel der Marke abgestimmt sind. In dieser Instanz wird beispielsweise der Slogan "go natural" verwendet, der an die globale Botschaft "go naked" anknüpft.

8. Bay Area Rapid Transit: Strategischer Marketingplan

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit erstellte 1988 einen umfassenden Marketingplan für BART, das Schnellbahnsystem der Bay Area.

Bevor du das als zu alt abtust, lass uns dir zeigen, warum es immer noch relevant und inspirierend ist.

Notiz: Sehr interessante Informationen über den öffentlichen Nahverkehr in den 1980er Jahren, wenn Sie sich für Geschichte interessieren!

Das Wichtigste in Kürze

Langfristiger Outlook: Der erste Teil des Plans umfasst fünf Jahre und beinhaltet die Planung der Dienstleistungen, die Preisgestaltung, die Forschung und Werbeaktionen.

Marketingphilosophie: "Jeder Mitarbeiter bei BART sollte als Vermarkter betrachtet werden", heißt es in dem Bericht, der Marketing nicht nur als eine Handvoll Kampagnen definiert, sondern als etwas, das sich in Gesprächen und Verhaltensweisen widerspiegelt.

Content-Marketing: Der Plan lautet: "Entwicklung eines BART-Feldführers für Lehrer, die mit Kindern Exkursionen unternehmen, als Begleitmaterial zum Film und Video "Mark Twain Going Places" – ein hervorragendes Beispiel für relevantes und ansprechendes Content-Marketing.

Obwohl dieser Plan bereits vor 35 Jahren erstellt wurde, ist er nach wie vor ein hervorragendes Beispiel für einen Marketingplan, da er auf soliden Grundlagen basiert. Er konzentriert sich auf den Zweck und die Botschaft, ohne die Ziele aus den Augen zu verlieren.

Tatsächlich ist BART auch heute noch einer der kreativsten Werbetreibenden in den USA und hat bereits mehrere Auszeichnungen gewonnen. Unten sehen Sie eine Anzeige aus einer Kampagne aus diesem Jahr.

Quelle: Bart. gov

9. Marketingplan für den Tourismus in den Nordwest-Territorien

Northwest Territories Tourism (NWTT) ist eine gemeinnützige Organisation und Destination-Marketing-Agentur. Sie präsentiert ihre Marketingpläne regelmäßig dem Board, Geldgebern und anderen Stakeholdern. Heute besprechen wir den Plan für 2024.

Der NWTT-Marketingplan umfasst:

Übersicht über das Marketingumfeld, einschließlich Branchen- und Markttrends

Strategien zur Risikominderung

Strategische Prioritäten und entsprechende Aktivitäten

Fazit

*risikoplanung: Während die meisten Unternehmen eine Art SWOT-Analyse durchführen, wird in Marketingplänen selten ein besonderer Schwerpunkt auf Risiken gelegt. NWTT identifiziert verschiedene Arten von Risiken und skizziert klare Strategien zu deren Bewältigung.

Visualisierung: NWTT erstellt eine Karte der gesamten Marketinglandschaft, um diese besser verständlich zu machen. Es klärt überlappende Zuständigkeiten und ermutigt Teams, zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Notiz: Die Grafiken und Infografiken sind eine absolute Inspiration, wenn Sie Ihre Manager oder Sponsoren davon überzeugen möchten, Ihren Plan zu finanzieren.

10. Public Health England: Strategie für soziales Marketing

Public Health England (PHE) nutzt Tools und Techniken aus der Geschäftswelt und setzt sie für das öffentliche Wohl ein. Auf diese Weise unterstützt es Regierungsprogramme, beispielsweise zur Bekämpfung von Fettleibigkeit bei Kindern und zur Förderung der psychischen Gesundheit.

Diese neue Marketingstrategie hilft dabei, digitale Technologien und Kampagnen zu integrieren, um eine tiefere Bindung und Verhaltensänderungen zu erreichen. Der Social-Media-Marketingplan von PHE umfasst:

Definition der Herausforderungen und Chancen

Erkenntnisse und Lehren aus vergangenen Kampagnen

Grundsätze für Marketingaktivitäten

Kampagnenideen und Umsetzungspläne

Fazit

Kumulatives Wachstum: Dieser Plan stützt sich auf vergangene Erfolge und Errungenschaften, um zukünftige Marketing-Aufwände zu steuern. In dieser Instanz sieht der Plan beispielsweise vor, Partnerschaften zu verdoppeln, um die Reichweite zu vergrößern, was in der Vergangenheit sehr gut funktioniert hat.

Fokus: Die Aufgabe der PHE besteht darin, Verhaltensänderungen herbeizuführen – eine fast unüberwindbare Herausforderung. Die PHE meistert diese Herausforderung, indem sie sich auf die Kommunikation konzentriert und Kampagnenslogans entwickelt, die bei den verschiedenen Einzelzielgruppen Anklang finden.

Digitale Assets: Neben Werbung und Inhalten entwickelt PHE auch mobile Apps und digitale Produkte, die Verhaltensänderungen unterstützen. Ein Beispiel dafür ist der Facebook-Bot "Breastfeeding Friend", der stillenden Müttern rund um die Uhr von Hebammen geprüfte Antworten liefert!

Dies sind nur die zehn besten Pläne, die wir im Internet finden konnten. Tatsächlich stammen viele davon von Regierungsbehörden und Ministerien, da diese verpflichtet sind, ihre Marketingpläne regelmäßig zu veröffentlichen.

Wenn Sie noch ein paar weitere Beispiele benötigen, finden Sie diese hier:

Marketingplan 2013–2014 von Public Health England: Eine großartige Übung, um sich an bestimmte Ereignisse zu erinnern

Marketingplan der Stadt Grand Haven: Ziel ist die Schaffung von Sanierungsmöglichkeiten

Strategischer Marketingplan für Travel Texas: Detaillierte Informationen zu Aktivitäten über verschiedene Kanäle hinweg

Die obigen Beispiele zeigen, wie vielfältig Sie Ihren Marketingplan angehen können. Wenn es jedoch eine Sache gibt, die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen, dann sind es Daten und Analysen.

Arten von Marketingplänen

Es gibt Dutzende verschiedener Arten von Marketingplänen, die Teams jeden Tag erstellen. Das Social-Media-Team erstellt möglicherweise einen Kalender für seine Aktivitäten, die Analytics-Teams erstellen möglicherweise ein Dashboard zur Nachverfolgung von Metriken zum Erfolg und das Content-Team hat möglicherweise einen Zeitplan für seine Ergebnisse.

1. Plan für Content-Marketing

Ein Content-Marketing-Plan umfasst die Konzeption, Erstellung, Verteilung, Wiederverwendung und Messung der Inhalte und des damit verbundenen Aufwands. Ein guter Content-Marketing-Plan umfasst:

Themen/Ideen, zu denen das Team Inhalte erstellen wird

Das Format, in dem Inhalte erstellt werden, z. B. Blogbeiträge, Infografiken, Videos, Podcasts usw.

Der Kanal, über den er veröffentlicht werden soll, z. B. Blog, Website, soziale Netzwerke usw.

Erwartete Metriken für Leserschaft, Engagement und Conversions, sofern zutreffend

Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, beginnen Sie mit einer dieser anpassbaren Vorlagen für einen Kalender mit Inhalten.

2. Social-Media-Marketing-Plan

Im Gegensatz zu einem Content-Marketing-Plan, der sich um Themen und Ideen dreht, geht es bei einem Social-Media-Marketing-Plan darum, Inhalte zu erstellen, die für bestimmte soziale Kanäle geeignet sind. Ein solider Social-Media-Marketing-Plan umfasst:

Bezahlte und organische Kampagnenstrategien

Ideen für plattformspezifische Inhalte

Strategien zur Wiederverwendung bestehender Inhalte

Metriken für Engagement und Leistung

3. E-Mail-Marketing-Plan

Wenn ein Social-Media-Marketingplan sich auf soziale Kanäle konzentriert, konzentriert sich E-Mail-Marketing auf E-Mails. Dieser Plan umfasst alle Möglichkeiten, wie Ihr Unternehmen E-Mails zur Erreichung seiner Marketingziele einsetzen kann.

Ein E-Mail-Marketing-Plan umfasst:

Arten von E-Mails, z. B. Werbe- oder Informations-E-Mails oder Newsletter

Datenbanken mit potenziellen Kunden in verschiedenen Phasen des Trichters und den entsprechenden Botschaften, die sie erhalten müssen

Häufigkeit und Zeitpunkt der E-Mail-Zustellung

Ton, Stil und Gestaltung der E-Mail-Nachrichten selbst

Maßstäbe für Erfolg und Benchmarks

4. Marketingplan für Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Dies ist ein spezieller Marketingplan, der darauf abzielt, das Ranking Ihrer Inhalte auf den Ergebnisseiten von Suchmaschinen zu optimieren, was wiederum mehr Besucher auf Ihre Website bringt. SEO-Marketingpläne umfassen:

Keyword-Recherche und potenzielle Sichtbarkeit

Taktiken zur On-Page-Optimierung

Linkbuilding-Strategien und andere Off-Page-Optimierungstechniken

5. Traditioneller Marketingplan

Traditionelle Marketingpläne beziehen sich in der Regel auf nicht-digitale Werbekanäle wie Fernsehen, Radio, Print und Außenwerbung. Dieser Marketingplan ergänzt den digitalen Marketingplan und schafft eine einheitliche Strategie für die Marke.

Insbesondere in Schwellenländern, in denen Benutzer für Unterhaltung und Informationen eher traditionellen Medien ausgesetzt sind, spielt dieser Marketingplan eine entscheidende Rolle für den Erfolg.

Traditionelle Marketingpläne umfassen:

Für Marketing und Werbung ausgewählte Kanäle

Prognostizierte Ausgaben und Budgets für jeden Kanal

Kommunikation und Botschaften für jeden Kanal

Mechanismen zur Nachverfolgung, wie eine spezielle Telefonnummer oder E-Mail-ID zur Leistungsbewertung

6. Wachstumsmarketing-Plan

Wachstumsmarketing ist in Start-ups und Technologieunternehmen weit verbreitet und nutzt Daten, um Zinsen, Anfragen und Engagement für das Geschäft zu steigern. Ein typischer Wachstumsmarketing-Plan enthält:

Full-Funnel-Taktiken von der Bekanntheit bis zur Fürsprache

KPIs wie Wachstumsrate, Kundenbindungsrate, Abwanderungsrate, Customer Lifetime Value und Metriken zur Kundenzufriedenheit

Aktivitäten, die das Wachstum fördern, wie Ereignisse oder Webinare

Ressourcen zur Durchführung von Kampagnen, wie E-Books, Whitepaper, Fallstudien usw.

7. Plan für Influencer-Marketing

Traditionell würde man dies als Markenbotschafter-Plan bezeichnen, bei dem Prominente für ein Produkt werben. Im Bereich der sozialen Medien bezieht sich der Influencer-Marketing-Plan auf die Strategie eines Unternehmens, beliebte Online-Persönlichkeiten zu engagieren, um seine Produkte oder Dienstleistungen zu erklären, zu vermitteln und zu bewerben.

Ein guter Influencer-Marketing-Plan muss sorgfältig und durchdacht sein. Hier erfahren Sie, was dazu gehört.

Liste von Influencern, deren Inhalte und Philosophie zu Ihrer Marke passen

Prozess des Ausprobierens, Verwendens und Weiterempfehlens Ihres Produkts

Vergütung und entsprechende Offenlegung gegenüber dem Publikum des Influencers

Rahmenwerk zur Messung des ROI von Influencer-Marketing-Aktivitäten

8. Marketingplan starten

Eine gute Produkteinführung inspiriert potenzielle Benutzer dazu, das neue Produkt, das Sie anbieten, in Betracht zu ziehen oder sogar auszuprobieren. Um dies zu erreichen, umfasst der Marketingplan für die Produkteinführung Folgendes:

Produktpositionierung mit Details zum Vergleich mit bestehenden Wettbewerbern

Schulungsmaterialien wie Broschüren, Demos, Erfahrungsberichte von Beta-Benutzern usw.

Markteinführungsstrategie, einschließlich Preisgestaltung, Werbekampagnen, Partnerschaften usw.

Vor der Markteinführung (Recherche, Vorbereitung, Gestaltung des Wertversprechens), Markteinführung (Pressemitteilungen, Anzeigen, Ereignisse) und Aktivitäten nach der Markteinführung (Datenanalyse, Optimierungen)

So erstellen Sie einen effektiven Marketingplan

Je nach Zielen, Umfang, Zeitleiste und Aktivitäten kann Ihr Marketingplanungsprozess sehr unterschiedlich ausfallen. Hier sind die grundlegenden Schritte, die Ihnen helfen, die leere Seite zu füllen.

1. Wählen Sie ein Planungstool

Es gibt mehrere Marketing-Planungsprogramme auf dem Markt, die Ihnen bei der Planung und Organisation Ihrer Aktivitäten helfen. Wählen Sie das Programm, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sie können beispielsweise einfach ein Google Doc öffnen und Ihre Pläne aufschreiben.

Wenn Sie über ausgereifte Marketingpraktiken verfügen, können Sie eine Projektmanagement-Software wie ClickUp verwenden, um den Plan zu dokumentieren, mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten, Aktivitäten zu planen, Aufgaben zu erstellen, die Leistung zu verwalten und vieles mehr.

Ein Tool wie ClickUp mit einer kostenlosen Vorlage für Marketingpläne kann Ihnen das Leben jedes Mal erleichtern, wenn Sie Pläne schmieden.

ClickUp für Marketing-Teams

2. Recherchieren Sie

Ein guter Marketingplan basiert auf gründlicher Recherche. Zu den am häufigsten verwendeten Marketing-Recherchetechniken gehören:

SWOT-Analyse: Untersuchung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Diese Vorlage für eine SWOT-Analyse für neue Produkte von ClickUp ist ein guter Ausgangspunkt.

Marktsegmentierung: Die Organisation des Marktes/der Zielgruppe in Gruppen auf der Grundlage ihrer demografischen Merkmale, Präferenzen, Verhaltensweisen usw. Die Segmentierung hilft bei der Planung und Ausrichtung von Marketingkampagnen.

Preisstrategien: Verstehen Sie den Markt, die Konkurrenz und die Zahlungsfähigkeit der potenziellen Kunden, um die richtige Preisstrategie zu entwickeln.

3. Ziele setzen

Der Dreh- und Angelpunkt jedes guten Marketingplans sind klare Ziele, die zu Beginn festgelegt werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Marketing-KPIs folgende Kriterien erfüllen:

SMART, d. h. spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden

Klar und für alle Mitglieder des Teams leicht verständlich

Während der gesamten Laufzeit des Marketingplans zugänglich

Auf die Ziele des Unternehmens abgestimmt

ClickUp Ziele sind so konzipiert, dass sie all das und noch mehr ermöglichen. Erstellen Sie Aufgaben-/Aktivitätsziele. Legen Sie numerische, monetäre oder Ja/Nein-Ziele fest. Lassen Sie den Fortschritt rollen und visualisieren Sie den Fortschritt in Prozent über mehrere Ziele hinweg in einer Ansicht.

Fortschritte mit ClickUp-Zielen

4. Listen Sie Ihre Pläne auf

Dies ist der Plan-Teil Ihres Marketingplans. Erstellen Sie eine Liste aller Marketinginitiativen, die Sie zur Erreichung Ihrer Ziele durchführen möchten. Dazu gehören:

Kampagnenbotschaften

Inhalte und andere Assets, die Sie erstellen werden ( eine gute Content-Marketing-Software kann dabei helfen)

Verteilung Kanäle

Stakeholder und ihre Verantwortlichkeiten

Budgets

Metriken für jede Aktivität

Planen Sie diese dann in einer Zeitleiste, um sicherzustellen, dass alles realistisch erreichbar ist. Verwenden Sie eine der Marketingplan-Vorlagen von ClickUp, um diesen Prozess zu beschleunigen. Starten Sie mit der ClickUp-Marketingplan-Vorlage!

Kostenlose Vorlage ClickUp-Vorlage für Marketingpläne

Bonus: Hier sind einige Marketing-Tools für kleine Unternehmen, die Sie für Ihre Planung nutzen können.

5. Dokumentieren Sie die Details

Nehmen Sie so viele Informationen wie möglich in Ihren Marketingplan auf, damit bei der Umsetzung jeder weiß, was zu erledigen ist.

ClickUp Docs bietet einen kollaborativen und benutzerfreundlichen Schreibbereich, in dem Sie Daten, Grafiken, Texte und andere Einbettungen mühelos zusammenführen können.

Bearbeiten Sie gemeinsam in Echtzeit. Fügen Sie Highlights, Überschriften, Checklisten und mehr hinzu. Sobald Sie fertig sind, können Sie direkt aus Ihren ClickUp-Dokumenten Aufgaben erstellen, um das Projektmanagement im Marketing zu vereinfachen.

Los geht's ClickUp-Dokumente zum Erstellen klarer und effektiver Marketingpläne

6. Schreibe eine Zusammenfassung

Jeder braucht eine kurze Version. Schreiben Sie also eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten aus dem längeren Marketingplan. Wenn das etwas zu viel ist, verwenden Sie ClickUp Brain, um automatisch eine Zusammenfassung zu erstellen und diese direkt in Dokumente einzufügen. Et voilà!

7. Dashboards einrichten

Richten Sie basierend auf Ihren Zielen und Projekten Dashboards für die Metriken ein, die Sie nachverfolgen möchten. Sie können ClickUp Dashboards auch zur Nachverfolgung von Schlüsselkennzahlen, Projektmetriken und Produktivität in den Marketing-Teams verwenden.

Anpassbare Marketing-Dashboards auf ClickUp

8. Bewerten und optimieren

Während Sie den Plan umsetzen, werden Sie neue Erkenntnisse und Einsichten gewinnen. Nutzen Sie diese, um den Plan zu optimieren. Wenn beispielsweise Ihre Suchmaschinenwerbung besser funktioniert als Ihre Investitionen in soziale Medien, sollten Sie die Budgets neu verteilen.

Marketingplan-Analyse und Leistungsindikatoren

Wenn Marketing eine kreative Aufgabe ist, dann ist die Analyse der Teil, der die Finanzierung sicherstellt. Im Wesentlichen überwacht und misst die Marketinganalyse die Auswirkungen von Marketingplänen, damit Teams eine maximale Kapitalrendite erzielen können.

Zu den gängigsten Möglichkeiten, wie Analysen Marketingpläne stärken, gehören:

Genauigkeit

Mit Daten und Erkenntnissen helfen Analysen Marketern dabei, Kampagnen zu erstellen, die am ehesten zum Erfolg führen. Wenn Sie beispielsweise wissen, dass die meisten Ihrer Anfragen über Instagram kommen, können Sie in die Erstellung eines Instagram-Shops für den Verkauf innerhalb der Plattform investieren.

Einzelziele

Analytics hilft dabei, den Zielmarkt mit dem größten Wertpotenzial zu identifizieren und ihn genau anzusprechen.

Agilität

Anders als früher erstellen Teams keine Fünfjahrespläne mehr. Wie agile Softwareteams erstellen Marketer Pläne in kleinen Sprints. Analytics bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse jedes Sprints zu messen und entsprechend zu optimieren.

Prioritäten setzen

Facebook- oder Instagram-Anzeigen? Suchmaschinenwerbung oder SEO? Plakatwand oder Twitter-Hashtag? Mithilfe von Analysen lassen sich die potenziellen Ergebnisse jeder dieser Maßnahmen prognostizieren und effektiv priorisieren.

Messung

Jedes Online-Marketing-Tool bietet eine Vielzahl von Metriken. Damit Ihr Plan sinnvoll ist, konzentrieren Sie sich nur auf die Metriken, die wirklich wichtig sind. In der Regel gehören dazu die folgenden.

Organischer und bezahlter Traffic

Kundenakquisitionskosten

Kundenlebenszeitwert

Rendite auf Ausgaben

Break-even und andere kostenbezogene Metriken

Nummern zur Marktdurchdringung

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, sind Sie wahrscheinlich gespannt darauf, einen großartigen Marketingplan für sich selbst zu erstellen. Bevor wir uns für heute verabschieden, möchten wir Ihnen daher eine einfache Anleitung zur Erstellung Ihres eigenen Marketingplans mit auf den Weg geben.

Häufig gestellte Fragen zu Marketingplänen

1. Was ist ein Marketingplan?

Ein Marketingplan ist ein operatives Dokument, in dem Ihre Ziele, Strategien, Taktiken, Aktivitäten und messbaren Ergebnisse dargelegt sind.

Nehmen wir das Beispiel von Visit Baton Rouge. Der Marketingplan von Simpleview umfasst qualitative und quantitative Untersuchungen, gezielte Ratschläge und Empfehlungen. Einige der herausragenden Elemente dieses Plans sind:

Kontext zu früheren Touristenzahlen und Plänen

SWOT-Analyse

Profil der Zielgruppen

Ziele, Strategien und entsprechende Taktiken

2. Was sind die acht Schritte eines Marketingplans?

Wählen Sie ein Tool für die Marketingplanung

Recherchieren Sie

Ziele setzen

Listen Sie Ihre Pläne auf

Dokumentieren Sie die Details

Schreibe eine Zusammenfassung

Dashboards einrichten

Bewerten und optimieren

3. Wie schreibe ich einen Marketingplan?

Um einen klaren und umfassenden Marketingplan zu erstellen, sollten Sie die folgenden Elemente berücksichtigen.

Marktforschung : Erforschen Sie die Größe des Marktes, Branchenstandards, Marktdynamik, Wettbewerb und Produkte

Zielgruppe : Analyse des Kundenstamms, einschließlich Alter, Geschlecht, Sprache, Zinsen, Vorlieben, Verhaltensweisen und Lebensphase

Ziele : Legen Sie messbare Marketingziele fest, die mit den Geschäftszielen in Bezug auf Markenbekanntheit, Lead-Generierung, Konversion, Engagement und Fürsprache übereinstimmen

Marketingstrategie : Die richtige Mischung aus Kanälen, Kampagnen und Metriken entwickeln

Budget : Zuweisung von Ressourcen für jede Marketingaktivität, Einsatz vorhandener Budgets in Kanäle, die den höchsten Return on Investment erzielen

Markenkommunikation : Erstellung intelligenter, fundierter Inhalte, die eine solide Beziehung zu potenziellen Kunden aufbauen und die Philosophie des Unternehmens konsequent widerspiegeln

Überwachung und Bewertung: Testen und Analysieren der Marketingstrategien, um die funktionierenden zu identifizieren und den Plan entsprechend anzupassen

Erstellen Sie erfolgreiche Marketingpläne mit ClickUp

Marketing ist eine der leistungsstärksten und verantwortungsvollsten Funktionen in jedem Unternehmen. In einem durchschnittlichen Start-up gehört Marketing zu den drei größten Ausgabenposten. Um das Budget optimal zu nutzen und dem Ruf gerecht zu werden, benötigen Marketer einen Plan.

ClickUp für Marketer bietet alle Features, die Sie für einen erfolgreichen Marketingplan benötigen. Verwenden Sie ClickUp-Dokumente, um Ihren Plan aufzuschreiben.

Verwenden Sie ClickUp Ziele, um Einzelziele und Fortschritte zu verfolgen. Mit ClickUp Aufgaben können Sie Ihre Marketingaktivitäten verwalten und planen. Sehen Sie die Ergebnisse auf dem ClickUp Dashboard und optimieren Sie sie im Laufe der Zeit. Passen Sie eine Vorlage für einen digitalen Marketingplan an Ihre Bedürfnisse an.

Klingt nach dem perfekten Tool für die Marketingplanung? Überzeugen Sie sich selbst. Probieren Sie ClickUp kostenlos aus.