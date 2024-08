Kontinuierliches Leistungsmanagement: Ein vollständiger Leitfaden zum Verständnis und zur Umsetzung des Systems

Es ist wieder diese Zeit des Jahres. Angst liegt in der Luft... Nein, es ist nicht Halloween, sondern etwas viel Beängstigenderes. Es sind die jährlichen Leistungsbeurteilungen. 😅

Die Absichten, die hinter den jährlichen Leistungsbeurteilungen stehen, sind zwar berechtigt, aber seien wir ehrlich - fast jeder fürchtet sie. Personalleiter schaudern bei dem Gedanken an den ganzen Papierkram, während die Mitarbeiter über jedes Missgeschick grübeln, das sie ihrer Chance auf eine Beförderung berauben könnte. Man kann nicht umhin, sich zu fragen, ob es nicht einen besseren Weg zur Leistungsbeurteilung gibt.

Die gute Nachricht ist, dass es sie gibt. Sie heißt kontinuierliches Leistungsmanagement - eine Methode, die die Personalarbeit vieler Unternehmen revolutioniert hat. In diesem Artikel erfahren Sie alles über dieses System, seine Vor- und Nachteile und die Schritte, die Sie unternehmen können, um es einzuführen.

Was ist kontinuierliches Leistungsmanagement?

Kontinuierliches Leistungsmanagement bedeutet regelmäßige und weniger formelle Überprüfungen während des Jahres anstelle von strengen jährlichen Beurteilungen.

Kontinuierliches Leistungsmanagement, auch bekannt als agiles Leistungsmanagement, wurde als Reaktion auf die Entwicklungen in der Unternehmenslandschaft entwickelt. Da sich ständig Veränderungen ergeben, müssen moderne Unternehmen schnell und flexibel sein, um erfolgreich zu bleiben. Sie können es sich nicht leisten, die Leistung ihrer Mitarbeiter nur einmal im Jahr zu verwalten. Sie müssen einen kontinuierlichen Prozess schaffen, in dem sie in ihre Mitarbeiter investieren und sie befähigen kontinuierlich zu verbessern . 💪

Viele Unternehmen, darunter Giganten wie Adobe, Inc. und IBM, haben Systeme für ein kontinuierliches Leistungsmanagement eingeführt. Auch General Electric , ein Unternehmen, das die jährliche Leistungsbeurteilung populär gemacht hat, ist zu häufigeren und informelleren Leistungsbeurteilungen übergegangen.

Der kontinuierliche Leistungsmanagementprozess: Schritt-für-Schritt-Analyse

Der Prozess der Einführung eines kontinuierlichen Leistungsmanagements besteht aus drei entscheidenden Schritten:

Ziele setzen Durchführen von Check-ins Abschließende Überprüfungen

In den nächsten Abschnitten erfahren Sie mehr über die einzelnen Punkte.

Schritt 1: Ziele setzen

Der erste Schritt eines kontinuierlichen Leistungsmanagements ist die Festlegung von Zielen. Er sollte bereits vor der Einstellung des Mitarbeiters erfolgen. Sie sollten Ihre Erwartungen in der Stellenbeschreibung festlegen. Die Bewerber müssen verstehen, wie ihre Aufgabe und ihre Leistung mit den übergeordneten Unternehmenszielen zusammenhängen.

Sobald der Mitarbeiter eingestellt ist, sollten Sie gemeinsam mit ihm Ziele festlegen und leistungskennzahlen speziell für ihre Arbeit. Diese bieten einen Rahmen für die Bewertung der Leistung des Mitarbeiters. Indem Sie die Ziele transparent machen und den Mitarbeiter in den Prozess einbeziehen, verhindern Sie Fehlinterpretationen und sichern die Verantwortlichkeit.

Sie müssen die zielsetzungsprozess indem Sie den Zeitplan festlegen. Kleinere Aufgaben und kürzere Fristen werden bevorzugt, weil sie die Ziele erreichbarer erscheinen lassen. Wenn der Mitarbeiter ein kurzfristiges Ziel erreicht, hat er die Genugtuung, es von seiner Aufgabenliste abhaken zu können, und Sie können greifbare Ergebnisse sehen. Das ist eine Win-Win-Situation! 🏆

Sie sollten die Ziele und Leistungsindikatoren überprüfen, um sich ändernden Unternehmenszielen und den Fortschritten des Mitarbeiters in der Praxis Rechnung zu tragen.

Definieren Sie in ClickUp Ziele für die Mitarbeiterleistung und verfolgen Sie den Fortschritt mit Hilfe von Zielvorgaben

Schritt 2: Durchführen von Check-Ins

Das Modell des kontinuierlichen Leistungsmanagements sieht vor, dass alle ein bis drei Monate ein Check-In durchgeführt wird. Dabei kann es sich um Einzelgespräche mit dem Mitarbeiter handeln, in denen Sie die Fortschritte bei der Erreichung der vorgegebenen Ziele besprechen können. 🗣️

Check-ins sind informelle, zweiseitige Leistungsgespräche. Neben Echtzeit-Feedback und Anerkennung bieten sie dem Mitarbeiter die Möglichkeit, seine Bedenken bezüglich seiner eigenen Leistung zu äußern. Der Vorgesetzte kann sie dann coachen, wie sie die Hürden überwinden und sich weiter verbessern können. Mit diesem Ansatz können Sie potenzielle Probleme im Keim ersticken und verhindern, dass sie den Fortschritt weiter behindern.

Bereiten Sie sich auf Mitarbeitergespräche vor und machen Sie das Beste daraus - mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter und Manager zum 1:1

Schritt 3: Abschluss der Überprüfungen

Beurteilungen sind formellere Beurteilungen der Leistung und der Fortschritte des Mitarbeiters bei der Erreichung seiner Ziele. Sie befassen sich mit den technischen Aspekten, wie Ausbildung, Vergütung und Beförderung. Da der Vorgesetzte und der Mitarbeiter bei den Check-Ins offen kommuniziert haben, dient die Leistungsbeurteilung meist als formellere Zusammenfassung der abschließenden Beurteilung.

Am Ende des Beurteilungszyklus sollten Sie Schlussfolgerungen ziehen, die Leistung des Mitarbeiters dokumentieren und seine Leistungen loben. Wenn der Mitarbeiter seine Ziele erreicht hat, sollten Sie neue Ziele festlegen und einen neuen Leistungsmanagementzyklus einleiten. 🔁

Fassen Sie die Ergebnisse der Mitarbeiterbeurteilung zusammen und organisieren Sie sie mit der ClickUp-Vorlage für die Leistungsbeurteilung

Vorteile des kontinuierlichen Leistungsmanagements

Wenn Sie es richtig machen, kann kontinuierliches Leistungsmanagement Ihr Unternehmen zum Besseren verändern. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

Klare, aktuelle und relevante Ziele

Wenn Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern Ziele festlegen, ist die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen geringer. Sollte es dennoch zu Missverständnissen kommen, können Sie diese bei einer Ihrer regelmäßigen Besprechungen schnell ausräumen.

Im Laufe der Zeit werden sich die Ziele ändern müssen. Wenn Sie Ihre Ziele regelmäßig neu bewerten, können Sie sich auf das konzentrieren, was im Moment am wichtigsten ist. Ziele, die klar definiert, aktuell und relevant sind, werden wahrscheinlicher erreicht. ✅

Weniger Stress und genauere Bewertung

Bei einer jährlichen Leistungsbeurteilung müssen Sie sich mit einer Vielzahl von Mitarbeiterdaten auf einmal befassen. Außerdem kann sich in einem Jahr viel ändern, so dass ein großer Teil der Daten zum Zeitpunkt der Beurteilung möglicherweise nicht mehr relevant ist. 🙅

Das kontinuierliche Leistungsmanagement fördert eine häufigere Bewertung. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, sich nur auf die wichtigsten Daten zu konzentrieren und Echtzeiteinblicke in die Leistung der Mitarbeiter zu erhalten. Anhand der Angaben der Mitarbeiter können Sie alle externen Faktoren ermitteln, die möglicherweise eine Rolle gespielt haben, und Ihr Verständnis der Leistung abrunden.

Mitarbeiterbindung und -engagement

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter ermutigen, sich an der Festlegung von Zielen zu beteiligen und kontinuierlich Feedback zu geben, fühlen sie sich gesehen und gehört. Sie engagieren sich stärker für die Erreichung dieser Ziele. Eine solche vertrauensvolle Beziehung erhöht die Arbeitszufriedenheit und die Loyalität zum Unternehmen.

Kontinuierliches Leistungsmanagement trägt zu vielen positiven Ergebnissen bei, da es:

Es zeigt den Mitarbeitern, dass sie Ihnen wichtig sind

Sie halten sie das ganze Jahr über bei der Stange

Verringert die Fluktuation

Das ist nicht nur eine Theorie - es gibt auch Zahlen, die das belegen. Nur wenige Jahre nach Einführung des Check-In-Systems verzeichnete Adobe eine 30 % weniger Kündigungen von Mitarbeitern und ein Rückgang der unfreiwilligen Abgänge um 50 %.

Eine Kultur des Wachstums

Kontinuierliches Leistungsmanagement verlagert den Schwerpunkt von der Bewertung auf das Lernen. Die Leistung muss zwar bewertet werden, aber das Ziel ist nicht, Angst vor den Konsequenzen zu schüren, sondern die Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern. 🌱

Deshalb müssen sich die Mitarbeiter aktiv am Leistungsbewertungsprozess beteiligen. Sie müssen regelmäßig Feedback geben und erhalten.

Leistungssteigerung

Klare Ziele, kontinuierliches Feedback und Unterstützung sowie die Motivation der Mitarbeiter können die Leistung des einzelnen Mitarbeiters sowie des gesamten Teams und der Organisation verbessern. Eine Leistungssteigerung führt auch zu besseren Finanz- und Geschäftsergebnissen.

Obwohl es anfangs eine erhebliche Investition erfordert, spart ein kontinuierliches Leistungsmanagement langfristig Zeit und Geld. 💸

Kehren wir zu unserem Adobe-Beispiel zurück. Mit dem alten System verbrachten die Manager über 80.000 Stunden mit jährlichen Beurteilungen, was den Ausschlag für die Umstellung gab. Durch die Einführung des neuen Leistungsbewertungsverfahrens konnte das Unternehmen einen Großteil dieser Zeit wieder aufholen. Dies ist einer der Gründe, warum Adobe zu den profitabelsten Unternehmen der Welt gehört tech-Unternehmen heute.

Nachteile des kontinuierlichen Leistungsmanagements

Kontinuierliches Leistungsmanagement ist zwar effektiv und langfristig rentabel, aber keine Zauberformel. Es bringt eine Reihe von Bedenken und Nachteilen mit sich. Lesen Sie im Folgenden über die wichtigsten davon.

Probleme bei der Implementierung

Kontinuierliches Leistungsmanagement erfordert, dass Sie viele Ihrer HR-Prozesse überdenken und neu gestalten. Es erfordert eine erhebliche Vorabinvestition, sowohl zeitlich als auch finanziell. Um es zu verwirklichen, müssen Sie alle Beteiligten mit ins Boot holen - vom oberen Management bis zu den Mitarbeitern. Es ist auch keine Einheitslösung. Sie müssen einen Weg finden, um sie an Ihren speziellen Fall anzupassen.

Sobald Sie die Zustimmung erhalten haben, ist eine angemessene Schulung unerlässlich, um die Konsistenz zu gewährleisten. Wenn es nicht einheitlich ist, wird das neue System seinen Sinn verlieren und mehr Schaden als Nutzen bringen. In Anbetracht des hohen Arbeitsaufwands ist eine kontinuierliche Kommunikation und Organisation erforderlich, um das System zusammenzuhalten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die reguläre Arbeit darunter leidet.

Wartungsprobleme

Selbst wenn Sie ein kontinuierliches Leistungsmanagement einführen, gibt es keine Garantie dafür, dass es bei Ihnen funktioniert. Sie müssen Ihr System auf der Grundlage von Versuch und Irrtum überarbeiten. Das ist nicht immer einfach, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, bis sich greifbare Ergebnisse einstellen.

Wenn die regelmäßige Leistungsbeurteilung planlos durchgeführt wird, ist sie für Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen eine Belastung. Die Mitarbeiter fühlen sich möglicherweise ständig unter Beobachtung, was das Gegenteil von dem bewirkt, was sie beabsichtigen, und ihr Selbstwertgefühl beeinträchtigt. Auch die Führungskräfte brauchen ausreichende Unterstützung, da sie in diesem Prozess eine entscheidende Rolle spielen und sich wahrscheinlich unter Druck gesetzt fühlen. 😵

Regelmäßigere Leistungsüberprüfungen bedeuten auch mehr Daten. Wenn Sie nicht über ein solides Datenmanagementsystem verfügen, wird das kontinuierliche Leistungsmanagement Ihre Führungskräfte mit Verwaltungsarbeit überhäufen. Sie haben dann möglicherweise Schwierigkeiten, aus den Daten aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen oder auf dem Laufenden zu bleiben, wodurch sich andere Aufgaben verzögern. ⌛

Einführung eines kontinuierlichen Leistungsmanagements in 6 Schritten

Die Umstellung von der jährlichen Leistungsbeurteilung auf ein kontinuierliches Leistungsmanagement ist keine leichte Aufgabe. Wir haben den Prozess in sechs Schritte unterteilt, um Sie bei der Vorbereitung zu unterstützen:

Schritt 1: Genehmigung einholen

Der erste Schritt zur Einführung eines kontinuierlichen Leistungsmanagements besteht darin, die Zustimmung der oberen Führungsebene einzuholen. Die Umstellung ist ein Ressourcen-intensiver Prozess, bei dem alle an einem Strang ziehen müssen, daher ist es unerlässlich, sich die nötige Unterstützung zu sichern. ✍️

Wenn Sie das neue System vorstellen, sollten Sie alle Vorteile gegenüber dem alten System auflisten. Betonen Sie, wie das kontinuierliche Leistungsmanagement dem Unternehmen und seinen Einnahmen zugute kommen kann.

Bringen Sie Ihr Projekt im Handumdrehen auf den Weg - mit der ClickUp-Vorlage für Projektantrag und -genehmigung

Schritt 2: OKRs definieren

Sobald Sie grünes Licht für ein kontinuierliches Leistungsmanagement erhalten haben, sollten Sie die betriebsstrategie mit den wichtigsten Interessengruppen. Definieren Sie ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) damit Sie alle Beteiligten auf den gleichen Stand bringen und die Fortschritte verfolgen können. Diese OKRs bilden den Rahmen, auf den Sie sich bei all Ihren künftigen Entscheidungen stützen werden.

Nachdem Sie sich auf die übergeordneten Ziele geeinigt haben, können Sie mit der Gestaltung Ihres Leistungsmanagementsystems beginnen. Überlegen Sie, wie oft Sie Leistungsbeurteilungen durchführen wollen und welche Kriterien Sie in Ihrer Branche anwenden können. Wenn Sie Folgendes verwenden möchten software zur Leistungsbeurteilung analysieren Sie Ihre Optionen, um die optimale Lösung zu finden.

Entwickeln Sie Ihre Strategie zur Implementierung des kontinuierlichen Leistungsmanagements mit dem OKR Framework Template von ClickUp

Schritt 3: Planen, planen, planen

Um ein komplexes System wie das kontinuierliche Leistungsmanagement einzuführen, müssen Sie jedes Element perfekt planen. Sie müssen den Prozess in überschaubare Aufgaben unterteilen und festlegen, wer am besten für jede Rolle geeignet ist. Außerdem ist es wichtig, einen realistischen, aber kosteneffizienten Zeitplan festzulegen, um die Verantwortlichkeit zu gewährleisten. 📆

Sie können Folgendes nutzen ClickUp clickUp /%href/ bietet eine breite Palette an Projektmanagement-Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten, um den Übergang zu planen. Die hierarchische Struktur der Plattform ermöglicht es Ihnen, die gesamte Dokumentation und Arbeit so zu organisieren, dass alles leicht zugänglich ist. Sie können auch Berechtigungen ändern, um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten.

Erstellen Sie Aufgaben und Teilaufgaben, weisen Sie sie zu und planen Sie sie mit wenigen Klicks.

Erstellen Sie Aufgaben und Teilaufgaben, weisen Sie sie zu und planen Sie sie mit wenigen Klicks. Mit ClickUp's Workload-Ansicht können Sie die Kapazität und Verfügbarkeit jedes Teilnehmers beurteilen. Die ClickUp Gantt-Ansicht ermöglicht es Ihnen, die Zeitachse Ihres Implementierungsprozesses sowie die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben zu visualisieren.

Die Workload-Ansicht von ClickUp zeigt Ihnen die Kapazität jedes Teammitglieds an, damit Sie Aufgaben effektiv zuweisen können

In jeder Aufgabenansicht können Sie alles hinzufügen, was für den Empfänger bei der Arbeit an der Aufgabe nützlich sein könnte, z. B:

Eine Beschreibung

Prüflisten

Dateien

Kommentare

ClickUp rationalisiert Ihren Arbeitsablauf und vereinfacht kollaboratives Arbeitsmanagement zwischen Teams, wodurch unnötige E-Mails und Besprechungen vermieden werden.

Nutzen Sie die ClickUp-Aufgabenansicht, um alle Auswertungsprozesse minutiös zu planen

Schritt 4: Erstellen Sie die Dokumentation

Die Dokumentation ist ein Schlüsselelement für ausführung eines jeden Projekts geschweige denn ein so kompliziertes Projekt wie das kontinuierliche Leistungsmanagement. Sobald Sie sich mit den Beteiligten über alle Einzelheiten geeinigt haben, sollten Sie alle Informationen aufzeichnen. Auf diese Weise kann jeder, der Fragen hat oder sein Wissen über den Leistungsmanagementprozess auffrischen muss, jederzeit auf die Dokumentation zurückgreifen. 📃

Sie können zum Beispiel ein Standardarbeitsanweisungen (SOP) Dokument erstellen in dem die wichtigsten Punkte aufgeführt sind, die Manager bei der Durchführung von Leistungsbeurteilungen abdecken müssen. Sie können auch unternehmensweite Bewertungsstandards einbeziehen und Anweisungen zum Verfassen und Formatieren von Leistungsbewertungsdokumenten geben.

All das können Sie erreichen mit ClickUp-Dokumente der Rich-Text-Editor der Plattform. Verknüpfen Sie Aufgaben, fügen Sie Karten hinzu, und betten Sie Lesezeichen in Ihre Dokumente ein. Verwalten Sie Berechtigungen und laden Sie Beteiligte zum Bearbeiten oder Kommentieren ein.

Gestalten Sie ansprechende SOPs und andere wertvolle Dokumente mit ClickUp Docs

Schritt 5: Informieren und schulen

Die Strategie des kontinuierlichen Leistungsmanagements erfordert viel Anpassungsarbeit von den Führungskräften. Sie sind aber auch ausschlaggebend für den Erfolg der Strategie, daher müssen Sie einen umfassenden Ausbildungsplan ausarbeiten . Schulen Sie die Führungskräfte darin, wie sie das Verhalten beobachten, welche Instrumente sie verwenden und wie sie die Leistung auf der Grundlage der vorgegebenen Ziele bewerten.

Sie sollten auch Ihre Mitarbeiter über die bevorstehende Veränderung informieren. Erläutern Sie, warum sie notwendig ist und was für sie dabei herausspringt.

Unterstützen Sie Führungskräfte und Mitarbeiter vor, während und nach der Umstellung. 👐

Schritt 6: Überwachen und Überarbeiten

Überwachen Sie die Umsetzung des neuen Leistungsmanagementsystems durch Ihre Führungskräfte, damit Sie die Einhaltung der Fristen und Ziele sicherstellen können.

Sie können verwenden ClickUp's Zeitleisten-Ansicht um die Leistung der einzelnen Teammitglieder zu verfolgen. Wenn Sie sich einen schnellen Überblick über die Leistung aller Teammitglieder verschaffen wollen, erstellen Sie eine eigene ClickUp Dashboard mit den für Sie wichtigsten Karten und Berichten.

Sehen Sie mit der ClickUp Timeline-Ansicht, wo jeder Manager und Mitarbeiter steht

Es ist auch wichtig, dass den neuen Prozess zu analysieren und optimieren Sie ihn nach und nach. Sammeln Sie Echtzeit-Feedback von Managern und Mitarbeitern und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor. Sie können verwenden ClickUp Formulare um Beiträge zu sammeln. Die Plattform wandelt die Antworten automatisch in Aufgaben um, damit Sie sie rechtzeitig umsetzen können.

Nutzen Sie ClickUp Formulare, um Feedback von Mitarbeitern und Managern zu Ihrem Performance Management System zu erhalten

Hürden bei der Einführung eines kontinuierlichen Leistungsmanagements überwinden

Unternehmen können bei der Integration eines kontinuierlichen Leistungsmanagements in ihre Arbeitsabläufe auf viele Hindernisse stoßen. 🚧

Lesen Sie im Folgenden über diese Hindernisse und ihre typischen Lösungen:

Uneinheitliche Umsetzung: Sie müssen dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter die Feinheiten des neuen Bewertungssystems verstehen, damit sie es selbständig anwenden können. Dies können Sie durch gründliche Schulung, Dokumentation und Überwachung erreichen

Sie müssen dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter die Feinheiten des neuen Bewertungssystems verstehen, damit sie es selbständig anwenden können. Dies können Sie durch gründliche Schulung, Dokumentation und Überwachung erreichen Versäumnisse bei der Kommunikation: Führungskräfte und Mitarbeiter müssen wissen, wie sie kommunizieren müssen, damit sie ehrliches Feedback geben und das Beste aus ihren Gesprächen machen können. Workshops, Kurse und teambildende Aktivitäten können in dieser Hinsicht helfen

Führungskräfte und Mitarbeiter müssen wissen, wie sie kommunizieren müssen, damit sie ehrliches Feedback geben und das Beste aus ihren Gesprächen machen können. Workshops, Kurse und teambildende Aktivitäten können in dieser Hinsicht helfen Minderwertiges Feedback: Voreingenommenheit kann manchmal in das Feedback eindringen und es für ungenau halten. Sie sollten Ihre Führungskräfte darin schulen, dies zu erkennen und zu verhindern. Je nach Art der Tätigkeit kann es vorkommen, dass das Feedback zu häufig und zu frivol ausfällt. Es ist wichtig, solche Situationen zu erkennen und Ihre Strategie entsprechend anzupassen

Voreingenommenheit kann manchmal in das Feedback eindringen und es für ungenau halten. Sie sollten Ihre Führungskräfte darin schulen, dies zu erkennen und zu verhindern. Je nach Art der Tätigkeit kann es vorkommen, dass das Feedback zu häufig und zu frivol ausfällt. Es ist wichtig, solche Situationen zu erkennen und Ihre Strategie entsprechend anzupassen Technologische Herausforderungen: Software kann ein Lebensretter sein, wenn es um kontinuierliches Leistungsmanagement geht, denn sie hilft Ihnen bei der Bewältigung großer Datenmengen. Für Erstanwender kann sie jedoch einschüchternd sein. Sie müssen Ihre Führungskräfte im Umgang mit der Leistungsmanagement-Software schulen und sicherstellen, dass sie sich gut in Ihre bestehenden Systeme integrieren lässttechnik-Stack ## Perfektionieren Sie Ihr Performance-Management-System mit ClickUp

Kontinuierliches Leistungsmanagement ist die weniger stressige und effektivere Alternative zu jährlichen Leistungsbeurteilungen. Mit seinen kurzfristigen, gemeinsamen Zielen, regelmäßigen Überprüfungen und beidseitigem, häufigem Feedback fördert es die kontinuierliche berufliche Entwicklung und das Engagement der Mitarbeiter.

