Die 13 besten Alternativen zu Microsoft Teams für die Zusammenarbeit

Microsoft Teams ist ein leistungsstarkes Tool für die Zusammenarbeit, insbesondere für Nutzer des Microsoft-Ökosystems. Jedes Team hat jedoch individuelle Anforderungen, und manche bevorzugen vielleicht eine Plattform mit einer anderen Benutzeroberfläche, mehr Flexibilität oder maßgeschneiderte Features, die besser zu ihrem Workflow passen.

Das richtige Tool für die Zusammenarbeit sollte die Produktivität und Kommunikation mühelos verbessern. Ganz gleich, ob Sie ein intuitiveres Design, intelligentere Benachrichtigungen oder eine integrierte Aufgabenverwaltung suchen, die zum Stil Ihres Teams passt – es stehen zahlreiche Optionen zur Auswahl.

Dieser Leitfaden stellt 13 Alternativen zu Microsoft Teams vor, die jeweils darauf ausgelegt sind, Ihrem Team zu helfen, je nach Ihren spezifischen Anforderungen effektiver zusammenzuarbeiten.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Microsoft Teams entscheiden?

Wenn Ihnen Microsoft Teams zu eingeschränkt erscheint, liegt das wahrscheinlich daran, dass es nicht mit Blick auf integriertes Projektmanagement entwickelt wurde. Eine leistungsfähigere Alternative sollte mehr als nur Messaging bieten; sie sollte Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu organisieren und die Teams auf die Ziele abzustimmen.

Darauf sollten Sie bei einer Alternative zu Microsoft Teams achten:

Integrierte Aufgabenverwaltung: Erstellen, weisen Sie Aufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung direkt in den Unterhaltungen durch

Anpassbare Workflows: Passen Sie Ansichten, Status und Automatisierungen an die individuellen Prozesse Ihres Teams an

Flexible Zusammenarbeit an Dokumenten: Speichern Sie Dateien, Kommentare und Bearbeitungen an einem Ort (kein mühsames Suchen mehr)

Intelligentere Benachrichtigungen: Bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne von unnötigen Benachrichtigungen überschüttet zu werden

Integrierte Ziele und Berichterstellung: Nutzen Sie Dashboards, Zeiterfassung und Berichte, um den Fortschritt zu verfolgen

KI-gestützte Arbeitsunterstützung: Fassen Sie Chats zusammen, extrahieren Sie wichtige Erkenntnisse und finden Sie Informationen sofort, ohne endlos scrollen zu müssen

Bleiben Sie vorerst noch bei Microsoft Teams? Schauen Sie sich diese Microsoft Teams-Tipps an, um das Beste aus dem Tool herauszuholen, während Sie nach besseren Alternativen suchen.

13 Microsoft Teams-Alternativen im Überblick

Tool Am besten geeignet für Besonderes Feature Preise* ClickUp Integriertes Projektmanagement und Zusammenarbeit Integrierte Aufgabenverwaltung, Whiteboards, KI-gestützte Unterstützung, Microsoft Teams-Integration Free-Plan verfügbar; anpassbare kostenpflichtige Tarife für Unternehmen Slack Zuverlässiger Team-Chat und spontane Kommunikation Slack Huddles für schnelle Audio-Chats und umfangreiche App-Integrationen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Zoom Hochwertige Video-Konferenzen und virtuelle Meetings HD-Videoanrufe, Zoom KI Companion Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Google Chat Nahtlose Integration mit Google Workspace Enge Integration mit Gmail und Google Docs Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Discord Informelle Teamkommunikation & Gemeinschaftsbildung Sprachkanäle, Video-Gespräche mit geringer Latenz Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Chanty Einfacher, intuitiver Team-Chat KI-gestützte Suche, unbegrenzter Nachrichtenverlauf in kostenpflichtigen Plänen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Mattermost Open-Source- und selbst gehostete Zusammenarbeit Volle Kontrolle über Ihre Daten, Selbsthosting Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Rocket.Chat Sichere, selbst gehostete Messaging-Lösung mit Sicherheit End-to-End-verschlüsselte Nachrichtenübermittlung Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Webex von Cisco Videokonferenzen auf Enterprise-Niveau und sichere Meetings Integrierte virtuelle Whiteboards Free-Plan verfügbar; Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen Pumble Einfache Direktnachrichten und Dateifreigabe Einfache Benutzeroberfläche, schnelle Nachrichtenübermittlung, effiziente Dateifreigabe Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Twist Organisierte, threadbasierte Kommunikation Asynchrone, ablenkungsfreie Nachrichtenübermittlung, Unterhaltungen in Threads Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Flock Integrierter Team-Chat und Aufgabenmanagement Integrierte Listen zum Erledigen von Aufgaben und Erinnerungen, Gastzugang Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen RingEX Unified Communication mit Video-Chat und Telefonie Gruppenvideoanrufe, Direktnachrichten, sichere Dateifreigabe Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die besten Alternativen zu MS Teams

Hier sind die besten Alternativen zu Microsoft Teams für eine reibungslose Kommunikation.

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für integriertes Projektmanagement und Zusammenarbeit)

Was wäre, wenn Teamkommunikation, Projektmanagement und Zusammenarbeit an einem Ort stattfinden würden, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Anwendungen umschalten müssen und ohne Produktivitätsverluste?

Genau das leistet ClickUp. Es vereint Messaging, Aufgaben, Dokumente und interaktive Whiteboards auf einer einzigen Plattform und nutzt KI, um Ihre Workflows zu optimieren.

Mit ClickUp Chat können Sie beispielsweise direkt aus einem Chat-Fenster heraus eine neue Aufgabe erstellen oder sogar KI-Funktionen nutzen, um Aktionspunkte sofort in Aufgaben umzuwandeln.

Die integrierte KI fasst zudem lange Threads zusammen, damit Sie schnell den Überblick behalten und wichtige Aufgaben erkennen können. Darüber hinaus ermöglicht SyncUps Ihnen, Videoanrufe mit einzelnen Teammitgliedern oder Gruppen zu starten, um kurze Unterhaltungen zu führen, Projekt-Updates zu geben und Wissen weiterzugeben. Sie können diese Anrufe aufzeichnen und Ihren Bildschirm freigeben, um die Zusammenarbeit zu verbessern.

Wandeln Sie wichtige Teamdiskussionen direkt im ClickUp-Chat in Aufgaben um

Wenn Sie komplexe Ideen besprechen, nehmen Sie Ihren Bildschirm mit ClickUp Clips auf, anstatt eine lange Erklärung zu tippen. Freigeben Sie das Video direkt im Chat oder hängen Sie es an eine Aufgabe an, damit unterstützende Informationen immer verfügbar sind, wenn jemand sie benötigt.

Teilen Sie Ideen mit klarem Kontext mithilfe von ClickUp Clips

Wenn Ideen Raum zum Wachsen brauchen, helfen ClickUp-Whiteboards Ihrem Team dabei, Konzepte zu skizzieren, Ideen mit Aufgaben zu verknüpfen und visuell zusammenzuarbeiten. Sie können Haftnotizen, Text, Formen und Bilder hinzufügen, um Gedanken zu skizzieren und Konzepte zu organisieren – perfekt für Brainstorming-Sitzungen, Mindmaps und Strategieplanung.

Vereinfachen Sie die visuelle Zusammenarbeit mit Ihrem Team mithilfe von ClickUp Whiteboards

Wenn es an der Zeit ist, Diskussionen in strukturierte Pläne umzusetzen, sorgt ClickUp Docs dafür, dass alles organisiert und mit Ihrer Arbeit verknüpft bleibt – seien es Notizen von Meetings, Projektpläne oder Wikis. Während die Bearbeitung in Echtzeit es mehreren Teammitgliedern ermöglicht, gleichzeitig an demselben Dokument zu arbeiten, hilft der Seitenverlauf dabei, die Versionskontrolle aufrechtzuerhalten.

Gestaltungsoptionen wie Kopfzeilen, Tabellen, Aufzählungspunkte, Callouts und Einbettungen machen Dokumente optisch ansprechend, und mit Slash-Befehlen (/) lassen sich Elemente wie Bilder, Links oder Aufgaben einfügen.

Organisieren Sie Ihre wichtigsten Dokumente, Notizen und Pläne mit ClickUp Docs

Und schließlich müssen Meetings nicht mehr mit verstreuten Notizen oder vergessenen Nachfassaktionen enden. Mit ClickUp Meetings halten Sie wichtige Entscheidungen fest, weisen Aufgaben in Echtzeit zu, erstellen eine Checkliste mit offenen Punkten und richten sogar wiederholende Aufgaben ein, um die Tagesordnung des Meetings mit den Beteiligten freizugeben.

Verwandeln Sie Ihre Meeting-Aufgaben mit ClickUp Meetings in wiederkehrende Aufgaben

Mit der Microsoft Teams-Integration von ClickUp können Sie Ihre Arbeit verwalten, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Verwandeln Sie Team-Unterhaltungen in Aufgaben, aktualisieren Sie Projekte und erhalten Sie ClickUp-Benachrichtigungen – alles direkt in Teams.

ClickUp Brain, der hauseigene KI-Assistent von ClickUp, stellt die Verbindung zu allem in Ihrem Workspace her. Er ruft relevante Informationen sofort aus Aufgaben, Dokumenten und früheren Diskussionen ab, sodass Sie nicht mehr mühsam in Dateien suchen müssen.

Es hilft Ihnen nicht nur beim Verfassen von E-Mails, Berichtsentwürfen und allem, was dazwischen liegt, sondern ruft auch Details zu anstehenden Aufgaben aus Ihrer Liste ab und ermöglicht es Ihnen, diese nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu priorisieren.

Gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse, verfolgen Sie Folgemaßnahmen, Projekt-Updates und Fortschritte mit ClickUp Brain

📍Weitere Vorschläge zum Ausprobieren: Fassen Sie dieses Meeting zusammen und erstellen Sie eine Liste mit Aktionselementen und Fälligkeitsdaten für die Eigentümer

Wandeln Sie diesen Chat in Aufgaben um und priorisieren Sie diese nach Dringlichkeit

Erstellen Sie ein Projekt-Update unter Berücksichtigung des aktuellen Fortschritts bei den Aufgaben und etwaiger Hindernisse

Analysieren Sie diese Unterhaltung und schlagen Sie drei nächste Schritte vor, um voranzukommen

Die besten Features von ClickUp

Effiziente Aufgabenorganisation und Nachverfolgung: Organisieren, priorisieren und verfolgen Sie Ihre Arbeit mit benutzerdefinierten Status, Fälligkeitsdaten und Automatisierungen mithilfe von Organisieren, priorisieren und verfolgen Sie Ihre Arbeit mit benutzerdefinierten Status, Fälligkeitsdaten und Automatisierungen mithilfe von ClickUp Aufgaben, die direkt in den Chat integriert sind

Verantwortlichkeit und Klarheit: Stellen Sie sicher, dass keine Aufgaben übersehen werden – mit Stellen Sie sicher, dass keine Aufgaben übersehen werden – mit ClickUp Assign Comments

Ideen festhalten und verknüpfen: Erhalten Sie KI-gestützte Mitschriften und Aktionselemente für alle Meetings und verknüpfen Sie diese mit Aufgaben, Personen oder Dokumenten mithilfe des Erhalten Sie KI-gestützte Mitschriften und Aktionselemente für alle Meetings und verknüpfen Sie diese mit Aufgaben, Personen oder Dokumenten mithilfe des ClickUp AI Notetaker

Einschränkungen von ClickUp

Manche Benutzer empfinden die umfangreichen Features anfangs als überwältigend

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und sofort verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain an Ihrer Seite gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie Ihre Frage einfach direkt aus Ihrem Workspace heraus, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Drittanbieter-Apps ab!

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

ClickUp ist ein unglaublich flexibles und leistungsstarkes Projektmanagement-Tool, das perfekt auf die Bedürfnisse meiner Entwicklungsteams zugeschnitten ist. Die Möglichkeit, Workflows anzupassen, Prozesse zu automatisieren und sich nahtlos in andere Tools zu integrieren, macht es zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres täglichen Betriebs. Die verschiedenen Ansichten (Liste, Board und Kalender) ermöglichen ein effizientes Aufgabenmanagement, und die integrierten Dokumentationsfunktionen helfen dabei, alles an einem Ort zu bündeln. Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Plattform sorgen dafür, dass unsere Projekte ohne Unterbrechungen planmäßig verlaufen.

ClickUp ist ein unglaublich flexibles und leistungsstarkes Projektmanagement-Tool, das perfekt auf die Bedürfnisse meiner Entwicklungsteams zugeschnitten ist. Die Möglichkeit, Workflows zu benutzerdefinieren, Prozesse zu automatisieren und sich nahtlos in andere Tools zu integrieren, macht es zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres täglichen Betriebs. Die verschiedenen Ansichten (Liste, Board und Kalender) ermöglichen ein effizientes Aufgabenmanagement, und die integrierten Dokumentationsfunktionen helfen dabei, alles an einem Ort zu bündeln. Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Plattform sorgen dafür, dass unsere Projekte ohne Unterbrechungen planmäßig verlaufen.

2. Slack (Am besten geeignet für zuverlässigen Team-Chat und Integrationen)

via Slack

Slack organisiert alles in speziellen Kanälen, sodass Ihre Unterhaltungen zielgerichtet und übersichtlich bleiben. Dank der Integration mit über 2600 Apps, wie Google Drive und Office 365, können Sie Dateien freigeben, Aufgaben verwalten und an einem Ort zusammenarbeiten.

Die erweiterte Such-Feature dieser Microsoft Teams-Alternative macht es kinderleicht, alte Nachrichten oder Dateien wiederzufinden. Für schnelle Chats gibt es Huddles für Sprachanrufe und Clips für Video-Nachrichten, wodurch die Kommunikation schneller und persönlicher wird.

Die besten Features von Slack

Externe Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit externen Partnern oder Clients direkt in Slack zusammen – mit Slack Connect

Zentrale Informationen: Heben Sie wichtige Diskussionen oder Dokumente, auf die alle Zugriff benötigen, mit angehefteten Nachrichten hervor

Fokusmodus: Setzen Sie Grenzen, um sich ohne Ablenkungen zu konzentrieren – mit dem Modus „Nicht stören“

Einschränkungen von Slack

Verfügt über keine integrierte Aufgabenverwaltung – Benutzer müssen auf Integrationen von Drittanbietern zurückgreifen (z. B. ClickUp)

Preise für Slack

Free

Pro: 7,25 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Business+: 12,50 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2 : 4,5/5 (über 34.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Ich finde das Huddle-Feature besonders nützlich; sein informeller Charakter ermöglicht schnelle, persönliche Interaktionen, mit denen sich Probleme effizienter lösen lassen als per Textnachricht.

Ich finde das Huddle-Feature besonders nützlich; sein informeller Charakter ermöglicht schnelle, persönliche Interaktionen, mit denen sich Probleme effizienter lösen lassen als per Textnachricht.

💡 Profi-Tipp: Vermeiden Sie peinliche Schweigepausen und Ablenkungen. Erfahren Sie in unserem Leitfaden zur Etikette bei virtuellen Meetings, was Sie tun und was Sie vermeiden sollten.

3. Zoom (Am besten geeignet für hochwertige Video-Konferenzen und Anrufe)

über Zoom

Zoom ist eine weitere beliebte Alternative zu Microsoft Teams. Es sorgt für reibungslose virtuelle Meetings, egal ob Sie ein kurzes Check-in oder ein großes Webinar veranstalten. Dank HD-Video und -Audio sind die Gespräche klar und natürlich, selbst bei bis zu 1.000 Teilnehmern.

Die Bildschirmfreigabe mit Anmerkungstools erleichtert die Präsentation von Informationen und verbessert die Zusammenarbeit. Für interaktivere Sitzungen lassen sich Meetings mithilfe von „Breakout-Räumen“ in kleinere Diskussionsrunden aufteilen.

Der KI-Begleiter von Zoom fasst zudem wichtige Punkte und Aktionselemente zusammen, damit nichts verloren geht.

Die besten Features von Zoom

KI-gestützte Zusammenfassungen: Erstellen Sie Zusammenfassungen, die Erstellen Sie Zusammenfassungen, die die Tagesordnung , Rückblicke und Aktionspunkte des Meetings enthalten

Cloud-basierte Whiteboards: Brainstormen, Planen und arbeiten Sie visuell zusammen mit „Zoom Whiteboards“, die zur späteren Verwendung gespeichert bleiben

Immersive Ansichten: Begeistern Sie die Teilnehmer mit einer immersiven Ansicht, die alle in eine gemeinsame virtuelle Einstellung versetzt

Limitierungen von Zoom

Nachfassaktionen erfolgen manuell; Notizen müssen separat erstellt werden, und Zoom erstellt nicht automatisch Aufgaben aus Besprechungen

Add-Ons wie Zoom Dokumente, Whiteboards und Webinare kosten extra

Zoom-Preise

Free

Pro: Ab 15,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Ab 21,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 56.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.000 Bewertungen)

💫 Wissenswertes: Zoom-Gründer Eric Yuan erhielt 35 Absagen, als er seine Idee vorstellte. Heute sagt die ganze Welt: „Lass uns einen Zoom-Anruf starten.“ 💻

💡 Profi-Tipp: Brainstorming über Zeitzonen hinweg? Überspringen Sie die leere Tafel und starten Sie direkt mit der Kreativität durch – dank der vorgefertigten Whiteboard-Vorlagen von ClickUp, die perfekt für Meetings und Remote-Teamarbeit geeignet sind!

4. Google Chat (Am besten geeignet für die nahtlose Integration mit Google Workspace)

über Google Chat

Google Chat ist eine kostenlose Alternative zu Microsoft Teams, die die Teamkommunikation für Nutzer von Google Workspace organisiert. Spaces dienen als spezielle Hubs, in denen Teams an Projekten zusammenarbeiten, Dateien teilen und Thread-basierte Diskussionen führen können.

Das Feature „Smart Compose“ schlägt Ihnen während der Eingabe Nachrichten vor und hilft so, Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden. Und wenn das Chatten nicht ausreicht, können Sie mit „Huddles“ direkt aus dem Chatfenster heraus einen Audioanruf starten.

Die besten Features von Google Chat

Inline-Threads: Halten Sie Diskussionen mit Inline-Threads übersichtlich, sodass Sie ganz einfach auf bestimmte Nachrichten antworten können

Externer Chat-Support: Kommunizieren Sie mit Personen außerhalb Ihrer Organisation und wahren Sie dabei die Sicherheit und die Berechtigungen.

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: Richten Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen für wichtige Unterhaltungen ein und schalten Sie andere stumm, um konzentriert zu bleiben

Einschränkungen von Google Chat

Bietet nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten und ist für erweiterte Funktionen auf andere Google-Apps (Docs, Sheets usw.) angewiesen

Preise für Google Chat

In Google Workspace enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Google Chat

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 2300 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon: Google Chat hieß ursprünglich Hangouts Chat und wurde am 9. März 2017 eingeführt. Im Jahr 2020 wurde es zu Google Chat und stand bis 2021 ausschließlich Workspace-Benutzern zur Verfügung. Am 1. November 2022 ersetzte es Hangouts vollständig.

Nie wieder endloses Durchsuchen von Ordnern – entdecken Sie unsere Top-Auswahl an Filesharing-Software, die Ihr Team organisiert und bei der Synchronisierung unterstützt.

5. Discord (Am besten geeignet für Communitys und informelle Teamzusammenarbeit)

via Discord

Discord sorgt für einen reibungslosen Flow der Unterhaltungen, egal ob Sie mit einem kleinen Team chatten oder eine große Community verwalten. Gut organisierte Server und Kanäle helfen dabei, Diskussionen auf den Punkt zu bringen – sei es für die Arbeit, zum Spielen oder für gemeinsame Interessen. Insbesondere für Communities ist es eine beliebte Alternative zu Microsoft Teams.

Die Kommunikation im Team wird zudem durch Dateifreigabe und das Anheften von Nachrichten für wichtige Updates vereinfacht.

Die besten Features von Discord

Stage Channels: Veranstalten Sie groß angelegte Audio-Ereignisse mit „Stage Channels“, die speziell für Town Hall-Meetings und Frage-Antwort-Runden entwickelt wurden.

Benutzerdefinierte Bots: Automatisieren Sie Aufgaben und verwalten Sie Chats effektiv mithilfe von benutzerdefinierten Bots und Integrationen

Go Live für die Bildschirmfreigabe: Streamen Sie Bildschirme live mit Go Live und profitieren Sie von einer Freigabe mit geringer Latenz für bis zu 50 Benutzer

Limitierungen von Discord

Einige benutzerdefinierte Optionen für den Server erfordern ein Nitro-Abonnement, was für kleinere Communities mit begrenztem Budget ein Nachteil sein kann

Preise für Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 $/Monat

Nitro: 9,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Discord:

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 490 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Discord?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Sie können auch bei Anrufen mit mehreren Teilnehmern eine hohe Qualität bei Sprach- und Videoanrufen gewährleisten.

Sie können auch bei Anrufen mit mehreren Teilnehmern eine hohe Qualität bei Sprach- und Videoanrufen gewährleisten.

💡Bonus: Sehen Sie sich unsere Zusammenstellung der besten Tools für Online-Meetings an, damit Ihr Team in Verbindung bleibt und die Produktivität erhöht wird – egal, wo sich die Mitglieder gerade befinden.

6. Chanty (Am besten geeignet für einfachen, intuitiven Team-Chat)

via Chanty

Chanty hilft dabei, verstreute Teamkommunikation zu vermeiden, indem Nachrichten, Aufgaben und Dateien an einem strukturierten hub gesammelt werden. Anstatt Aufgaben zwischen Apps hin und her zu kopieren, können Sie jede Nachricht in eine Aufgabe umwandeln, diese zuweisen und die Nachverfolgung mit einem Kanban-Board durchführen.

Wenn ein kurzer Anruf nötig ist, sorgen integrierte Sprach- und Video-Meetings mit Bildschirmfreigabe für eine nahtlose Zusammenarbeit. Ob Sie eine Sprachnachricht senden, einen Code-Schnipsel freigeben oder tägliche Aufgaben verwalten – diese Microsoft Teams-Alternative sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Die besten Features von Chanty

Rollen und Berechtigungen: Legen Sie fest, wer auf Chats und Aufgaben zugreifen, diese bearbeiten oder verwalten darf – mit anpassbaren Benutzerrollen

Spezielle Team-Spaces: Erstellen Sie private oder öffentliche Spaces, um Diskussionen zielgerichtet und relevant für bestimmte Projekte oder Teams zu halten

Unbegrenzte Nachrichtenhistorie: Greifen Sie auf alle vergangenen Unterhaltungen zu, ohne sich Gedanken über Limit-Beschränkungen oder verschwindende Nachrichten machen zu müssen

Limitierungen von Chanty

Chanty bietet im Vergleich zu anderen Features keine besonders umfangreichen Möglichkeiten, Dateien freizugeben. Außerdem ist die Größe der Dateien, die Sie hochladen können, begrenzt.

Preise für Chanty

Free Forever

Geschäft: 4 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Chanty

G2 : 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Chanty?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Chanty bietet schnellen Chat und stabile Audio-/Videoanrufe, was die Kommunikation in unserem Team erheblich verbessert hat. Geplante Nachrichten helfen dabei, Unterhaltungen über Zeitzonen hinweg zu verwalten und Teams zu organisieren.

Chanty bietet schnellen Chat und stabile Audio-/Videoanrufe, was die Kommunikation in unseren Teams erheblich verbessert hat. Geplante Nachrichten helfen dabei, Unterhaltungen über Zeitzonen hinweg zu verwalten und Teams zu organisieren.

📮ClickUp Insight: Etwa 41 % der Berufstätigen bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation innerhalb der Teams. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, verteilen sich Nachrichten oft auf mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten, was es später erschwert, Informationen wiederzufinden. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit leicht zugänglich sind.

7. Mattermost (Am besten geeignet für Fans von Open-Source-Plattformen)

via Mattermost

Mattermost ist eine Kollaborationsplattform für technische Teams, die vollständige Kontrolle über ihre Workflows und Sicherheit benötigen. Entwickler können Code-Schnipsel dank integrierter Syntaxhervorhebung ganz einfach direkt im Chat freigeben und überprüfen.

Ganz gleich, ob Sie Incident Response oder DevOps-Workflows betreiben oder einfach nur eine anpassbarere Messaging-Plattform für das Geschäft benötigen – diese Microsoft Teams-Alternative bietet Ihnen die Flexibilität und Sicherheit, alles nach Ihren Vorstellungen zu erledigen.

Die besten Features von Mattermost

Playbooks für die Workflow-Automatisierung: Implementieren Sie wiederholbare Prozesse mit vorgegebenen Checklisten, automatisierten Auslösern, Statusaktualisierungen und nachträglichen Berichten

Selbst gehostete Bereitstellung: Behalten Sie die volle Kontrolle über Datenschutz, Sicherheit und Compliance mit lokalen Hosting-Optionen

Integrationen und Automatisierung: Verbinden Sie sich mit Tools wie GitHub, Jenkins, Jira und ServiceNow und nutzen Sie Slash-Befehle und Bots, um Aufgaben zu automatisieren

Limitierungen von Mattermost

Die Nutzung kann ressourcenintensiv sein, und die Benutzererfahrung der mobilen App ist im Vergleich zu anderen Messaging-Plattformen nicht ganz so flüssig.

Preise für Mattermost:

Kostenlos (selbst gehostete Version)

Professional: 10 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mattermost

G2 : 4,3/5 (über 330 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Erfahren Sie in unserem Artikel über Projektmanagement mit Microsoft Teams, wie die richtigen Projekttools die Produktivität Ihres Teams steigern können.

8. Rocket. Chatten (Am besten geeignet für selbst gehostete sichere Nachrichtenübermittlung)

Rocket. Chat ist eine weitere Open-Source-Alternative zu Microsoft Teams, bei der Sicherheit und Benutzerdefinierbarkeit im Vordergrund stehen. Benutzer können Nachrichten für einen einfachen Zugriff anheften und mit einem Stern markieren, Text dank Markdown-Unterstützung formatieren und Kundeninteraktionen über das Omnichannel-Dashboard verwalten.

Die Plattform ist dank White-Labeling-Optionen, einem Marktplatz für Plugins von Drittanbietern und REST-API-Webhooks für die Automatisierung von Workflows in hohem Maße anpassbar. Sie kann als Hybrid-Cloud- oder selbst gehostete Lösung bereitgestellt werden, was Flexibilität gewährleistet.

Die besten Features von Rocket. Chat zum Chatten

KI-Chatbots: Automatisieren Sie Antworten im Kundensupport mit Chatbots

Intelligente Weiterleitung: Weisen Sie Benutzerdefinierte Abfragen anhand vordefinierter Regeln dem richtigen Mitarbeiter zu

Unterstützung für Mandantenfähigkeit: Verwalten Sie mehrere Organisationen innerhalb eines einzigen Rocket. Chat-Interface

Rocket. Chatten – Limitierungen

Benutzer berichten von Herausforderungen wie der Komplexität beim Setup und bei der Konfiguration sowie den ressourcenintensiven Anforderungen an Server für das Selbsthosting

Preise für Rocket. Chatten

Free

Pro: 4 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Rocket. Chatten:

G2 : 4,2/5 (über 330 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 150 Bewertungen)

Haben Sie Probleme mit unübersichtlichen Notizen von Meetings? Hier ist eine Liste von KI-Tools, die das Problem sofort lösen!

9. Webex von Cisco (Am besten geeignet für Video-Konferenzen auf Unternehmensniveau)

über Webex von Cisco

Cisco Webex Teams ist ein Videokonferenz-Tool für Unternehmen mit erweiterten Features für die Zusammenarbeit. Für Anrufe bietet es ein cloudbasiertes PBX-System mit PSTN-Verbindung, Voicemail-Transkription und Geräteübergabe für eine unterbrechungsfreie Kommunikation.

Teams können in speziellen Chat-Räumen zusammenarbeiten, integrierte Whiteboards nutzen und Projekte über Spaces und Teams organisieren. Der Webex Assistant steigert zudem die Produktivität, indem er automatisierte Zusammenfassungen von Meetings und Aktionspunkte erstellt.

Mit Webex können Benutzer mühelos von jedem Gerät aus an Meetings teilnehmen, was eine nahtlose Zusammenarbeit aus der Ferne gewährleistet.

Die besten Features von Webex

KI-gestützte Geräuschunterdrückung: Verbessern Sie die Audioqualität mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung und Sprachoptimierung

Dynamische Interaktion : Nutzen Sie die Gestenerkennung, die Handgesten in Emojis umwandelt

Sprachübersetzung: Übersetzen Sie Sprachen in Echtzeit mit Simultanübersetzung während Meetings

Limitierungen von Webex

Einige Benutzer berichteten, dass die Integration mit CRM- und Marketing-Automatisierungssystemen ein langwieriger und komplexer Prozess sein kann

Preise für Webex

Free

Meeting: 14,50 $/Benutzer/Monat

Suite: 250 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Webex-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 18.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 7000 Bewertungen)

🌟Bonus: Wenn es Ihnen schwerfällt, Ihr Team auf dem Laufenden zu halten, können diese Vorlagen für Kommunikationspläne Ihnen die Arbeit erleichtern.

10. Pumble (Am besten geeignet für einfache Direktnachrichten und Dateifreigabe)

via Pumble

Pumble sorgt für eine einfache und übersichtliche Teamkommunikation. Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen bietet es unbegrenzte Nachrichten- und Dateifunktionen, sodass Sie wichtige Unterhaltungen nie aufgrund von Beschränkungen verlieren.

Intelligente Benachrichtigungen und Erinnerungen sorgen dafür, dass Sie keine wichtigen Updates verpassen, während strenge Maßnahmen zur Sicherheit wie SSO und SOC 2-Konformität Ihre Daten schützen.

Die besten Features von Pumble

Gastzugang: Laden Sie externe Mitarbeiter zu bestimmten Kanälen ein, ohne ihnen vollen Zugriff auf den Workspace zu gewähren

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: Richten Sie Benachrichtigungen für bestimmte Stichwörter ein, schalten Sie Kanäle stumm oder lassen Sie sich nur bei direkten Erwähnungen benachrichtigen

Unbegrenzte Chat-Historie: Greifen Sie ohne Einschränkungen auf alle vergangenen Nachrichten zu, sogar im Free-Plan

Limit von Pumble

Das Such-Feature dieser Microsoft Teams-Alternative erfordert exakte Übereinstimmungen ganzer Wörter, was es schwierig macht, Informationen ohne präzise Suchbegriffe zu finden

Preise für Pumble

Free

Pro: 2,99 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 4,99 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: 7,99 $/Benutzer/Monat

Suite zur Produktivität: 15,99 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Pumble

G2: 4,6/5 (über 15 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 180 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Pumble?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Das Design von Pumble ist übersichtlich und intuitiv, sodass sich das Team leicht zurechtfindet und kommunizieren kann.

Das Design von Pumble ist übersichtlich und intuitiv, sodass sich das Team leicht zurechtfindet und kommunizieren kann.

11. Twist (Am besten geeignet für asynchrone, threadbasierte Teamkommunikation)

via Twist

Mit Twist können Team-Mitglieder Diskussionen führen und in ihrem eigenen Tempo antworten, was den Druck, sofort antworten zu müssen, verringert und konzentriertes Arbeiten fördert. Dank der erweiterten Suchfilter lassen sich vergangene Unterhaltungen mühelos finden, sodass Sie bestimmte Nachrichten anhand von Stichwörtern, Daten oder Teilnehmern ausfindig machen können.

Benutzerdefinierte Benutzerrollen helfen Teams dabei, Zugriffsrechte und Zuständigkeiten zu verwalten, sodass sichergestellt ist, dass die richtigen Personen die richtigen Informationen sehen. Darüber hinaus macht die Automatisierung von Team-Check-ins manuelle Nachfassaktionen überflüssig, indem geplante Update-Threads veröffentlicht werden.

Die besten Features von Twist

Gruppenverwaltung: Erstellen Sie Gruppen innerhalb von Teams, um die Kommunikation mit bestimmten Untergruppen von Mitgliedern zu optimieren

E-Mail-Integration: Leiten Sie E-Mails direkt in bestimmte Diskussionen weiter, wobei jedem Thread und jedem Kanal eine eigene E-Mail-Adresse zugewiesen wird.

Zurückstellen-Optionen: Erhalten Sie Benachrichtigungen für alle Threads, bestimmte Threads oder nur, wenn Sie erwähnt werden

Limitierungen von Twist

Antworten auf Beiträge werden nicht als Thread angezeigt, sodass Benutzer den Kontext neu erstellen müssen, damit klar ist, auf welchen Beitrag sie antworten

Preise für Twist

Free

Unbegrenzt: 8 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Twist

G2 : 3,9/5 (über 15 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 35 Bewertungen)

12. Flock (Am besten geeignet für integriertes Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit)

via Flock

Flock verfügt über eine integrierte Aufgabenverwaltung zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team, mit der Benutzer Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und die Nachverfolgung des Fortschritts direkt im Chat durchführen können.

Teams können Dateien direkt in Chats freigeben und die integrierte Suchfunktion nutzen, um Nachrichten, Links und Dokumente sofort zu finden. Die Microsoft Teams-Alternative bietet außerdem eine E-Mail-zu-Chat-Konvertierung, mit der Benutzer E-Mails in Flock-Kanäle weiterleiten können.

Die besten Features von Flock

Integrierte Umfragen und Erinnerungen: Sammeln Sie mühelos Feedback mit integrierten Umfragen und Erinnerungen, die in Chats eingebunden sind

Dateisuche: Finden Sie Informationen schnell mithilfe der intelligenten Suche als Speicherort für Nachrichten, Dateien und Links

Automatisch generierte To-do-Listen: Wandeln Sie Diskussionen mit automatisch generierten To-do-Listen in umsetzbare Elemente um

Limitierungen von Flock

Flock lässt sich möglicherweise nicht mit allen spezifischen Tools oder Anwendungen integrieren, auf die Ihr Team angewiesen ist, was manuelle Umgehungslösungen oder zusätzliche Schritte erforderlich macht

Preise für Flock

Free

Pro: 4,50 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Flock:

G2 : 4,4/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Flock?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Einfach zu installieren und zu bedienen, wobei in fast allen Bereichen nur wenig Unterstützung durch das Management erforderlich ist.

Einfach zu installieren und zu bedienen, wobei in fast allen Bereichen nur wenig Unterstützung durch das Management erforderlich ist.

13. RingEX (Am besten geeignet für Unified Communication mit Video-Chat und Telefonie)

via RingEX

RingEX vereint Anrufe, Video-Meetings, Nachrichten, SMS und Fax in einer einzigen App und verfügt über einen persönlichen KI-Assistenten, der Notizen zu Anrufen erfasst, Anrufe transkribiert, Nachrichten übersetzt und Texte optimiert.

Es unterstützt über 400 Integrationen mit beliebten Tools wie Salesforce, Google Workspace, Microsoft Teams und Zendesk.

Unternehmen können diese Microsoft Teams-Alternative nutzen, um Anruf-Flows und Berechtigungen für mehrere Standorte zu benutzerdefinieren.

Die besten Features von RingEX

Sprach-zu-Text-Zusammenfassungen: Transkribieren Sie Anrufe in Echtzeit mit KI-gestützten Sprach-zu-Text-Zusammenfassungen für Meetings

Call Flipping: Leiten Sie laufende Anrufe ohne Unterbrechung zwischen Geräten weiter, beispielsweise vom Desktop auf ein Mobiltelefon.

HD-Video-Meetings: Veranstalten Sie HD-Video-Meetings, die bis zu 200 Teilnehmer unterstützen, einschließlich automatischer Notizen und Geräuschunterdrückung

Limitierungen von RingEX

Keine Zielsetzung oder Nachverfolgung der Teamleistung, da sich das tool ausschließlich auf Kommunikationsprotokolle konzentriert

Preise für RingEX:

Core : 30 $/Benutzer/Monat (max. 100 Benutzer)

Advanced : 35 $/Benutzer/Monat (max. 100 Benutzer)

Ultra: 45 $/Benutzer/Monat (max. 100 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu RingEX:

G2 : 4,1/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 1200 Bewertungen)

Verwenden Sie Microsoft Teams zusammen mit anderen Tools? In unserem Leitfaden zur Etikette bei Microsoft Teams finden Sie praktische Tipps.

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