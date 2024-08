Agile Benutzer schwören auf Scrum als die effizienteste Agiles Projektmanagement rahmenwerk.

Projektmanagement ist jedoch anspruchsvoller, als Sie vielleicht denken. Sie brauchen technisches Wissen und Kenntnisse in Scrum, um Ihr Projekt zum Erfolg zu führen.

Es gibt keine Alternative zur Praxiserfahrung, um die erforderlichen Fähigkeiten zu erwerben. Wenn Sie sich jedoch blindlings in das Management von Projekten in der realen Welt stürzen, ohne über spezifische Scrum-Kenntnisse zu verfügen, werden Sie wahrscheinlich scheitern.

Die Frage ist: Wie kann man sich die erforderlichen Fähigkeiten zu erledigen? Die Lektüre von qualitativ hochwertigen Büchern von Praktikern, die dies bereits erledigt haben, kann Ihnen einen Vorsprung verschaffen.

Wir haben für Sie die besten Scrum-Bücher zusammengestellt, in die Sie sich vertiefen können, um ein Scrum-Experte zu werden. Wir stellen Ihnen die 10 besten Scrum-Bücher für Projektmanager und Scrum-Master im Jahr 2023 vor.

Am Ende verraten wir Ihnen ein kleines Branchengeheimnis, damit Sie all diese Tipps anwenden können, um der ultimative Scrum-Master zu werden.

Die 10 besten Scrum-Bücher für Ihre Liste

1. Agile Schätzung und Planung von Mike Cohn

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Mike Cohn

Mike Cohn Erscheinungsjahr: 2005

2005 Geschätzte Lesezeit: 9 Stunden

9 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 330 Seiten

330 Seiten Bewertungen 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



In diesem Buch präsentiert der Mitbegründer der Agile Alliance, Mike Cohn, eine definitive und praktische leitfaden für das Projektmanagement mit Scrum. Die klar illustrierten Konzepte und Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen, Fragen zu beantworten wie:

Was wird gebaut?

wie groß wird es sein?

wann muss es erledigt werden?

wie viel kann ich bis dahin abschließen?

Cohn beantwortet diese Fragen mit kohärenten Leitlinien. Er stattet die Leser mit den Tools aus, die sie benötigen, um Agile Kalkulation und Planung, die den veralteten Schätzungstechniken, die in den dynamischen, von Veränderungen geprägten Projekten von heute nicht mehr zu erledigen sind, um Längen voraus sind.

Kombinieren Sie das mit realen Anwendungsfällen, und Sie haben einen umfassenden Leitfaden, um Ihre Pläne zu schätzen und Ihre Ziele zu erreichen ziele des Projektmanagements .

"Wenn der Durchsatz des Teams dadurch erhöht wird, dass ich jemand anderem helfe, sollte ich das zu erledigen. Die Geschwindigkeit des Teams zählt, die des Einzelnen nicht."

Mike Cohn

Schlüssel zum Mitnehmen:

Bietet klare Richtlinien für die Planung, damit Sie Ihre Schätzungen nicht überschreiten

Vermittelt den Benutzern reale Erfahrungen mit praktischen Tools und Anwendungsfällen

Was die Leser sagen:

_"Sehr wichtig, um die verschiedenen Aspekte der agilen Planung zu verstehen. Wirklich hilfreich, wenn man vom traditionellen zum agilen Rahmenwerk übergeht."

2. Scrum: Die Kunst, die doppelte Arbeit in der Hälfte der Zeit zu erledigen von Jeff Sutherland

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Jahr der Veröffentlichung: 2014

2014 Geschätzte Lesezeit: 7 Stunden

7 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 256 Seiten

256 Seiten Bewertungen 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Direkt vom Ersteller der Methodik und CEO von Scrum, Inc. bietet das Buch dem Leser einen definitiven Einblick in die Arbeit von Scrum. Dies ist der erste Schritt auf Ihrer Reise zur Scrum-Mastery.

Sutherland schafft eine solide theoretische Grundlage und zeigt dann, wie es funktioniert.

Ein Hauptmerkmal des Buches ist seine einfache Sprache. Im Gegensatz zu anderen Scrum-Büchern ist die Erzählung fesselnd und dynamisch. Man braucht keine Softwarekenntnisse, um die in diesem Buch angewandten Prinzipien zu verstehen. All diese Faktoren tragen zur großen Beliebtheit des Buches bei.

_"Der Scrum Master, die Person, die den Prozess leitet, stellt jedem Mitglied des Teams drei Fragen: 1. Was haben Sie gestern zu erledigen, um dem Team zu helfen, den Sprint zu beenden? 2. Was werden Sie heute zu erledigen, um dem Team zu helfen, den Sprint zu beenden? 3. Welche Hindernisse stellen sich dem Team in den Weg? Das war's."> Jeff Sutherland

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Schnelles, einfaches und tiefgehendes Verständnis von Scrum

Leicht verständlicher, unaufgeregter und kostenloser Stil

Was die Leser sagen:

"Wenn Sie die Anfänge von Scrum im Detail kennenlernen wollen, sind Sie bei diesem Buch an der richtigen Adresse. Sehr empfehlenswert für SMs, wenn sie wirklich wissen wollen, was und warum Scrum."

3. Essential Scrum: Ein praktischer Leitfaden für den beliebtesten agilen Prozess von Kenneth S. Rubin

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Jahr der Veröffentlichung: 2012

2012 Geschätzte Lesezeit: Etwa 13 bis 14 Stunden

Etwa 13 bis 14 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 496 Seiten

496 Seiten Bewertungen 4.6/5 (Amazon) 4.7/5 (Flipkart)



Wenn Sie auf der Suche nach einem Buch sind, das sie alle beherrscht, gibt es nichts Besseres als Rubins abschließendes, detailliertes Handbuch über Scrum.

Von einer 17-seitigen Definition von ' dem Sprint ' bis hin zu zwei Kapiteln über Schätzung, Geschwindigkeit und technische Schuld deckt dieses Buch jeden Aspekt von Scrum-Werte bis ins kleinste Detail.

Das Buch ist eine lange, aber fruchtbare Lektüre. Es ist für Scrum-Master gedacht, die ihre Fähigkeiten im Projektmanagement auf die nächste Stufe heben wollen. Die kürzeren Leitfäden auf dieser Liste unterscheiden sich von dem Wissen, das diese Arbeit vermitteln würde, vorausgesetzt, Sie investieren die nötige Zeit, um sie durchzulesen.

Scrum macht die Dysfunktionen und die Verschwendung sichtbar, die Organisationen daran hindern, ihr wahres Potenzial zu erreichen

Kenneth S. Rubin

Schlüssel zum Mitnehmen:

Detaillierte Anleitungen zu jedem Aspekt der Scrum-Methodik

Praktische Tipps für die alltäglichen Probleme, mit denen Scrum-Master konfrontiert werden

Was die Leser sagen:

"Sehr ausführlicher und praktischer Leitfaden. Ich verwende es zur Vorbereitung auf meine Prüfungen."

4. Agile Retrospektiven: Gute Teams groß machen von Esther Derby & Diana Larsen

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Esther Derby & Diana Larsen

Esther Derby & Diana Larsen Jahr der Veröffentlichung: 2006

2006 Geschätzte Lesezeit: Etwa 5 Stunden

Etwa 5 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Anzahl der Seiten: 186 Seiten

186 Seiten Bewertungen 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Trotz seines Alters ist diese Arbeit auch heute noch aktuell.

Die agile Retrospektive ist ein wichtiges Scrum-Ritual, das Meetings beinhaltet, um jede Iteration eines laufenden Projekts zu rekapitulieren. Sie sind eine gute Gelegenheit, einen Schritt zurückzutreten und zu bewerten, was für Sie funktioniert und was Sie behindert.

Esther und Diana stellen Ihnen in dieser Arbeit Tools und Tipps zur Verfügung, mit denen Sie die unzähligen alltäglichen Probleme lösen können, mit denen Sie während eines Softwareentwicklungsprojekts oder prozesses . Beachten Sie jedoch, dass sich das Buch nicht nur auf Software-Entwicklungsteams beschränkt.

Es zeigt Ihnen, wie Sie Retrospektiven im Allgemeinen organisieren und durchführen, sie an Ihre Scrum Team größe und den organisatorischen Erfordernissen anzupassen und diese Strategien zu erweitern.

Bitten Sie dann alle Anwesenden, das Wort zu ergreifen. Wenn jemand zu Beginn der Retrospektive nicht spricht, hat diese Person stillschweigend die Berechtigung, für den Rest der Sitzung zu schweigen."

Esther Derby

Schlüssel zum Mitnehmen:

Lektionen zur Gestaltung und Durchführung von agilen Retrospektiven

Leitfaden für den Umgang mit alltäglichen Problemen, die bei der Softwareentwicklung auftreten

Ein persönlicher agiler Coach für Sie, der Sie auf Ihrem Weg begleitet

Was die Leser sagen:

"Mir hat das einfache Layout des Buches gefallen und es wird mit Beispielen gegliedert, wo es angebracht ist. Es ist ein guter Startpunkt, aber nicht erschöpfend."

5. Sprint Your Way to Scrum: 50 praktische Tipps, um Ihr Scrum zu beschleunigen von Bonsy Yelsangi

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini

Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini Jahr der Veröffentlichung: 2021

2021 Geschätzte Lesezeit: Etwa 5 Stunden

Etwa 5 Stunden Empfohlenes Niveau: Fortgeschrittene

Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 190 Seiten

190 Seiten Bewertungen 4.7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Bücher)



In diesem leicht zu lesenden Buch geben die Verfasser praktische, klare und überzeugende Antworten auf 50 der am häufigsten gestellten Fragen zu Scrum.

Das Autorenduo hat seine Erfahrungen aus der Schulung von Tausenden von Fachleuten weltweit in dieses Buch einfließen lassen. Das Buch richtet sich an Scrum Teams, Scrum Practitioner, Scrum Master, Product Owner und Agile Coaches, die ihr Fachwissen aufpolieren und Scrum auf die nächste Stufe heben wollen.

Sie werden keine Floskeln finden, was die Arbeit zu einer angenehmen Lektüre macht. Am Ende des Buches werden Sie einen praktischen Werkzeugkasten mit Tipps und Tricks aus der Praxis in Händen halten techniken des Projektmanagements die für eine möglichst effektive Nutzung von Scrum erforderlich sind.

"Es gibt keinen richtigen oder einzigen Weg, Scrum zu implementieren."_

Bonsy Yelsangi

Schlüssel zum Mitnehmen:

Beantwortet die 50 wichtigsten Fragen, die Auszubildende zum Thema Scrum haben

Zero-fluff, ein nüchterner Vortragsstil, der Ihnen nur die nötigsten Details vermittelt

Was die Leser sagen:

"Dies ist ein perfektes Buch für Scrum Master, das ich kürzlich gelesen habe. Bonsy hat eine hervorragende Arbeit zu erledigen, indem er jede Erwartung an den Scrum-Master sehr akribisch beschreibt. Ich wünsche dir alles Gute, Bonsy, und wir freuen uns auf viele weitere Bücher 📚 in der Zukunft .....Weiter so, 👍🏻"

6. Das Scrum-Handbuch von Ken Schwaber und Jeff Sutherland

über Scrum-Leitfaden Dieses Buch bringt Sie zurück zu den Grundlagen. Unterschätzen Sie dieses bahnbrechende Werk jedoch nicht. Es ist ein hervorragender Einstieg für Anfänger, aber auch für Experten, die ihr Wissen auffrischen und ihre persönlichen Erfahrungen mit dem theoretischen Rahmen abgleichen wollen, ist es hervorragend geeignet.

Von den Erstellern von Scrum geschrieben und ständig aktualisiert, ist es ein kurzer Leitfaden, der die wichtigsten Teile der Methodik hervorhebt. Ähnlich wie das Buch selbst, fördert es die kontinuierliche Verbesserung. Es vermittelt Ihnen die Werte, Rollen, Ereignisse und Artefakte, die in Scrum verwendet werden, auf kompakte, prägnante und kostenlose Weise.

"Die wichtigste Aufgabe eines Managers ist es, den Menschen zu helfen, die die Arbeit erledigen. Geben Sie ihnen ein Ziel und lassen Sie sie arbeiten. "_

Ken Schwaber und Jeff Sutherland

Schlüssel zum Mitnehmen:

Ein kurzer, aber praktischer Crashkurs zu Scrum

Gut geeignet für abschließende Anfänger und PMs, die zu den Grundlagen zurückkehren wollen

Was die Leser sagen:

"Es ist ein kurzer, aber perfekter Leitfaden. Nichts Besonderes."

7. Large-Scale Scrum: Mehr mit LeSS von Craig Larman und Bas Vodde

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Craig Larman & Bas Vodde

Craig Larman & Bas Vodde Jahr der Veröffentlichung: 2016

2016 Geschätzte Lesezeit: Rund 10 Stunden

Rund 10 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 368 Seiten

368 Seiten Bewertungen 4.4/5 (Amazon)



Möchten Sie einen Rahmen, der Ihnen hilft, Ihre Aufgaben zu erledigen? großprojekte oder mehrere Projekte ? Larman und Vodde halten Ihnen den Rücken frei.

Ursprünglich war Scrum für kleine Entwicklungsteams gedacht, doch mit der Zeit kamen neue Ideen und Varianten hinzu, die es ermöglichten, es in der Einstellung eines großen Teams umzusetzen. Das ist ideal für das Coaching agiler Teams, denn der Erfolg des Teams ist alles.

Eine der bahnbrechenden und effektivsten Varianten ist LeSS (Large Scale Scrum), das von Larman und Vodde entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Scrum-basiertes Rahmenwerk, das in komplexen Szenarien funktioniert.

Dieses Buch ist ein Muss, wenn Sie in der Position sind, ein Setup mit mehreren Teams zu leiten oder daran teilzunehmen. Das Buch gibt Ihnen die notwendigen tools an die Hand, um die Rolle eines Scrum-Masters zu verstehen und eine große Organisation im Sinne des Kundenwertes zu strukturieren.

Eine der Scrum-Regeln besagt, dass einem Team keine Arbeit aufgedrängt werden kann; der Eigentümer des Produkts bietet Elemente für die Iteration an, und das Team zieht so viele Elemente, wie es in einem nachhaltigen Tempo mit guter Qualität erledigen kann

Craig Larman

Schlüssel zum Mitnehmen:

Führt Sie in das LeSS-Framework für große Projekte oder Projekte mit mehreren Teams ein

Hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie die Einfachheit von Scrum in komplexen Szenarien umsetzen können

Was die Leser sagen:

"Wenn Sie Scrum praktizieren und Schwierigkeiten haben, es zu skalieren, dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. Wenn Sie planen, Scrum für die Entwicklung großer Produkte einzuführen, dann sollten Sie sich dieses Buch sofort kaufen."

8. Scrum in KI: Agile Entwicklung für künstliche Intelligenz mit Scrum und MLOps von Paolo Sammicheli

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Paolo Sammicheli

Paolo Sammicheli Jahr der Veröffentlichung: 2022

2022 Geschätzte Lesezeit: Etwa 6 bis 7 Stunden

Etwa 6 bis 7 Stunden Empfohlenes Niveau: Nische

Nische Anzahl der Seiten: 244 Seiten

244 Seiten Bewertungen 4.1/5 (Amazon)



Die KI-Industrie boomt in letzter Zeit, und Software-Teams rüsten sich, um KI-gestützte Anwendungen zu entwickeln. Sammicheli gibt den Lesern in dieser Arbeit einen umfassenden Einblick in das Projektmanagement, das bei der KI-Entwicklung erforderlich ist. Agile Teams, die an KI arbeiten? Das ist das Richtige für Sie.

Das Buch liefert übergreifende Details zu Agile-, Scrum- und MLOps-Methoden, um die Moral zu stärken, Feedback zu sammeln, Kontrolle auszuüben, die Einbeziehung von Stakeholdern zu fördern und Entwickler so zu managen, dass hochwertige Ergebnisse erzielt werden.

Es eignet sich für praktische Szenarien, da es eine solide agile Grundlage, technische Praktiken und Beispiele aus der Praxis enthält. Es zeigt Ihnen auch, wie Sie diese in Ihrem Unternehmen umsetzen können.

"Mit Agile, Scrum und MLOps erhalten Sie Teamgeist, häufiges Feedback, empirische Kontrolle, Einbindung der Stakeholder und Motivation der Entwickler für qualitativ hochwertige Ergebnisse."_

Paolo Sammicheli

Schlüssel zum Mitnehmen:

Spezieller Leitfaden fürKI-Software-Entwicklung projektmanagement

Bietet praktische Beispiele und Anleitungen für die Skalierung dieser Strategien

Was die Leser sagen:

Keine Bewertungen gefunden

9. Agiles Lernen: Scrum, XP, Lean und Kanban verstehen von Andrew Stellman & Jennifer Greene

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Andrew Stellman & Jennifer Greene

Andrew Stellman & Jennifer Greene Jahr der Veröffentlichung: 2014

2014 Geschätzte Lesezeit: Etwa 11 bis 12 Stunden

Etwa 11 bis 12 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 420 Seiten

420 Seiten Bewertungen 4.5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes und Noble)



Wenn Sie über Scrum hinausgehen und die beliebtesten agilen Methoden erforschen möchten, ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. Die Arbeit ist leicht und fesselnd zu lesen und bietet umfassende Details zu Scrum, XP, Lean und Kanban - perfekt für Scrum Teams.

Es erklärt, wie sich jede Methode auf unterschiedliche Entwicklungsbereiche konzentriert und hilft Ihnen zu verstehen, welche für Sie und Ihr Scrum Team am besten geeignet ist. Nehmen Sie dieses Buch zur Hand, wenn Sie sich mit Agile beschäftigen wollen, aber noch nicht wissen, welche Methode Sie wählen sollten.

"...es ist allgemein wichtig, die Menschen im Team zu verstehen, wie sie zusammenarbeiten und wie sich die Arbeit jedes Einzelnen auf alle anderen auswirkt."_

Andrew Stellman und Jennifer Greene

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Umfassende Analyse der gängigsten Agile-Frameworks

Hilft Ihnen zu entscheiden, welche Methode für die Größe und die Bedürfnisse Ihres Teams am besten geeignet ist

Was die Leser sagen:

"Das Buch behandelt alle Themen im Detail, die man behandeln sollte, wenn man versucht, Agile zu erklären. Ich liebe die Art und Weise, wie das Buch geschrieben wurde, die Abdeckung und den Inhalt."

10. The Great ScrumMaster: #ScrumMasterWay von Zuzana Šochová

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Zuzana Šochová

Zuzana Šochová Jahr der Veröffentlichung: 2016

2016 Geschätzte Lesezeit: Etwa 7 bis 8 Stunden

Etwa 7 bis 8 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 176 Seiten

176 Seiten Bewertungen: 4.2/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Mit seinem Fokus auf Scrum Masters ist dieses Buch ein umfassender Leitfaden, um sich selbst zu der besten Führungskraft zu formen, die Ihr Team und Ihre Organisation brauchen. Die Lektüre dieser Arbeit vermittelt Ihnen ein umfassendes Verständnis für die entscheidende Position.

Die mehr als 15-jährige Erfahrung des Verfassers als Entwickler, Manager und Scrum Master spiegelt sich in dem detaillierten State of Mind-Modell wider, das zeigt, wie der ideale Tag eines Scrum Masters aussehen sollte.

Die Arbeit beleuchtet alle Facetten des Scrum Master-Daseins, von den Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Meta-Skills bis hin zu den Fähigkeiten zur Teambildung und der Anpassungsfähigkeit an Veränderungen, ressourcenzuweisung und vieles mehr.

"Um ein guter Führer zu sein, muss der ScrumMaster dem Team und der Organisation nur einen Schritt voraus sein und sie aus ihren Gewohnheiten, Normen und benutzerdefinierten Verhaltensweisen herausreißen."_

Zuzana Šochová

Schlüssel zum Mitnehmen:

Trainiert Sie rigoros, um der beste Scrum Master zu werden, der Sie sein können

Detaillierte Beschreibungen Ihrer übergreifenden Position und Verantwortlichkeiten, gestützt auf jahrelange praktische Erfahrung

Was die Leser sagen:

"Das beste Buch, um mit den Scrum-Terminologien zu beginnen."

Verbessern Sie Ihr Scrum Projektmanagement mit ClickUp

Verwenden Sie die Whiteboard Ansicht um projekt Plan und optimieren Workflows im agilen Prozess für eine transparentere Ansicht

Und das ist alles, was wir für Sie haben! Diese 10 besten Scrum-Bücher zum Projektmanagement werden Ihnen helfen, egal, ob Sie ein angehender Projektmanager oder ein Scrum-Master sind.

Erfahrene Scrum-Master wissen, dass Wissen der Ausgangspunkt ist. Wenn Sie den Schritt in die Praxis des Projektmanagements wagen, möchten Sie dann nicht auch eine erstklassige Software an Ihrer Seite haben, die perfekt für Scrum und andere Methoden geeignet ist?

ClickUp

Nutzen Sie ClickUp, um Aufgaben und Projekte einfach zu verwalten und effizient mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Erkunden Sie ClickUp Projektmanagement . Es ist ein umfassendes workflow-Management plattform, die sich unter anderem um alle Ihre projektbezogenen Bedürfnisse kümmert. Unabhängig davon, wie viele Mitglieder zu Ihrem Team gehören, ClickUp passt sich Ihren organisatorischen Anforderungen an.

ClickUp fungiert als All-in-One wissensdatenbank die auf funktionsübergreifende Projekte zugeschnitten ist. Ihre Features zur Automatisierung und Berichterstellung bewirken Wunder zur Steigerung der Effizienz.

ClickUp Project Management Features

Passen Sie Ihr Projektmanagement-System an, indem Sie Spalten wie Status, Mitarbeiter, Prioritäten und mehr nach Ihren Wünschen anordnen

Workflow-Management mit ClickUp Sprint: Verwalten Sie den Workflow Ihres Teams effizient mit ClickUp Sprint. Es stellt Sprint-Termine ein, vergibt Punkte und markiert Prioritäten, so dass alle Mitglieder des Teams über zugewiesene Aufgaben und Fristen auf dem Laufenden sind. Unerledigte Arbeiten werden automatisch in den nächsten Sprint verschoben und der Zyklus mit GitHub, Gitlab oder Bitbucket synchronisiert

Sehen Sie sich die 15+ Ansichten in ClickUp an, um Ihren HR Workflow nach Ihren Bedürfnissen zu benutzerdefinieren

Vorgefertigte Agile Scrum und andere Dashboards: Verwenden Sie ClickUp'svorgefertigte Dashboards für jedes Projektmanagement-Scrum-Framework. Die ClickUp Agile Scrumdashboard für das Projektmanagement zeichnet sich durch den Support von Scrum aus und ist vollständig anpassbar

Bleiben Sie auf Kurs und erhalten Sie eine klare Ansicht der Zeitleiste mit dieser einheitlichen Vorlage

Agile Integrationen: Gestalten Sie Ihr Projekt perfekt nach den Agile Frameworks mit ClickUp's native Integration von Git und anderen Agile tools *Visualisierung mit Kanban Boards: Bearbeiten Sie Aufgaben effizient und effektiv mit ClickUp Board-Ansicht. Es verwendet ein anpassbares Board im Kanban-Stil, das allen Mitgliedern Ihres Teams schnell die wichtigsten Informationen auf einer einheitlichen Plattform zur Verfügung stellt

Optimieren Sie die zeitliche Abfolge von Bestellungen, um den Cash Flow mit ClickUp Ansichten zu verbessern

Unified Whiteboards: Visuelle Zusammenarbeit mit ClickUp Whiteboards-eine freigegebene virtuelle Box, in der die Ideen Ihres Teams koordiniert und als Aktionen ausgeführt werden können

ClickUp Whiteboards sind Ihr zentraler, visueller Hub, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen zu verwandeln

Brauchen Sie mehr Überzeugungskraft? Sehen Sie, was ein hochmodernes projektmanagement tool für Sie erledigen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!