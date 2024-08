die 9 besten MediaWiki-Alternativen, die das Organisieren von Wikis einfacher denn je machen!

Wahrscheinlich haben Sie Wikipedia schon öfter besucht, als Sie zählen können. Aber was macht die Plattform so großartig, dass sie über 60 Millionen Menschen nutzen es täglich ?

Nun, MediaWiki könnte hier eine große Rolle gespielt haben. Was viele nicht wissen: MediaWiki betreibt viele Websites der Wikimedia Foundation, darunter auch andere Wiki-Projekte wie Wiktionary und Wikiquote.

Haben Sie schon einmal auf die Seite der Fangemeinde Ihrer Lieblingsserie geklickt? Diese Wikiseiten wurden wahrscheinlich mit MediaWiki erstellt! 🤔

So großartig es auch sein mag, MediaWiki kann auf Dauer zu komplex sein, um es einzurichten und zu verwalten. Deshalb ist es klug, ein Backup tool für die komplexe kollaborative Erstellung einer Wissensdatenbank zu haben.

In diesem Sinne haben wir eine Auswahl der neun besten MediaWiki-Alternativen zusammengestellt, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern!

Was ist MediaWiki?

Über: Mediawiki MediaWiki ist eine kostenlose und open-Source-Software die es jedem ermöglicht, Informationen in einem einfachen, verständlichen Layout zu erstellen, zu organisieren und zu präsentieren. Sie wird von Tausenden von Geschäften weltweit verwendet und nutzt die Skriptsprache PHP zur Anzeige von Datenbanken.

Für Teams, die nicht ganz so technisch versiert sind, bietet MediaWiki ein wikitext-Format, mit dem Sie ein Wiki erstellen können, ohne sich mit komplizierten HTML- oder CSS-Codes beschäftigen zu müssen. Die Sandbox der Plattform erledigt einen guten Job, indem sie als Testfeld für Neueinsteiger dient. In ihr können Benutzer Dummy-Seiten erstellen und verändern, indem sie mit verschiedenen Funktionen experimentieren.

MediaWiki hat revolutioniert die Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen insbesondere im Bereich der Online-Enzyklopädien. Aufgrund seines Open-Source-Charakters bietet es Unternehmen jedoch im Allgemeinen keine umfangreichen Bearbeitungsmöglichkeiten. 🖥️

Worauf sollten Sie bei einer MediaWiki-Alternative achten?

Hier sind einige Merkmale, die Sie beachten sollten, bevor Sie sich auf die Suche nach Ihrer MediaWiki-Alternative machen:

Skalierbarkeit: Suchen Sie nach einer Wiki-Engine, die eine angemessene Menge an Speicher bietet, um ständig wachsende Datenbanken aufzunehmen Sichere Zusammenarbeit: Suchen Sie nach einer Lösung für den Wissensaustausch, die es Ihrem gesamten Team ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und gemeinsam an demselben Wiki zu arbeiten. Noch besser ist es, wenn Sie den Zugriff auf Ihre Datenbank auf der Grundlage der Hierarchie oder der Benutzer-Ebene steuern können Benutzerfreundlich: Am besten ist es, wenn Sie sich für ein Dokumentenmanagementsystem entscheiden, das eine einfache Auszeichnungssprache verwendet und keine Code-Funktionen wie Drag-and-Drop bietet Mehrsprachiger Support: Idealerweise sollten Sie sich eine mehrsprachige Wiki-Engine zulegen, die mehrere Sprachen unterstützt, um den Kreis der Nutzer zu erweitern Textsuche: Die Suche nach einem bestimmten Wort in einem Meer von Absätzen kann sehr mühsam sein. Eine robuste Textsuchoption macht das Durchsuchen und Bearbeiten von Wikis schneller Datei-Tagging: Mit dem Datei-Tagging können Sie jedes Dokument mit Beschreibungen versehen, um es zu lokalisieren oder es Mitarbeitern zur weiteren Arbeit zuzuweisen Versionskontrolle: Vielleicht bevorzugen Sie eine Plattform, mit der Sie Änderungen nachverfolgen und frühere Versionen eines Dokuments anzeigen und wiederherstellen können

9 skalierbare MediaWiki-Alternativen für vielseitige Projekte!

Wir haben eine Liste mit neun der besten Alternativen zu MediaWiki zusammengestellt, die Sie heute finden können. Unsere Bewertungen helfen Ihnen dabei, die Konfigurationen der einzelnen Lösungen zu erkunden - aber denken Sie daran, dass die endgültige Wahl von der Art des Wikis abhängt, das Sie erstellen möchten. Tauchen wir ein! 🎉

Verwenden Sie ClickUp AI, um Inhalte in Dokumenten zu bearbeiten, zusammenzufassen, die Rechtschreibung zu prüfen oder die Länge anzupassen

ClickUp ist Ihre Dokumentationslösung aus einer Hand, vollgepackt mit erstklassigen Features für die Erstellung von Wikis und Projektdokumentationen, sowie für die Datenorganisation und zusammenarbeit in Echtzeit .

Nutzen Sie ClickUp Dokumente zum Erstellen und Pflegen umfangreiche Wissensdatenbanken und gleichzeitig dokumentenbezogene Aufgaben oder Projekte bearbeiten. Dieses kostenlose tool gibt Ihnen die Möglichkeit,:

Verschachtelte Seiten innerhalb von Dokumenten mit einer einfachen Drag-and-Drop-Aktion erstellen

Dokumente miteinander zu verknüpfen

Elemente zu archivieren, anstatt sie zu löschen

Rich-Text-Formatierung zur Erstellung schöner Wikis nutzen

Ein Bonustipp: Sie müssen nicht bei Null anfangen - verwenden Sie die ClickUp Wiki Vorlage um alle Ihre Wiki-Aufgaben zu zentralisieren und eine zugängliche, firmeneigene Wissensbasis für jeden Anwendungsfall zu schaffen!

Mit ClickUp können Sie eine Workspace Hierarchie Struktur und passen Sie die Ansichts-/Bearbeitungsberechtigungen für Benutzer an. Verwenden Sie Ansicht "Alles " und Spaces, um eine umfassende Ansicht Ihres Wikis zu erhalten und zu sehen, wer für was zuständig ist. ClickUp's Universal Search und praktische Datei-Tagging-Features lassen Sie Elemente im Handumdrehen auffinden! 😍

ClickUp Universal Search ermöglicht es Benutzern, Aufgaben, Dokumente, Dateien, Benutzer, Chats und Dashboards im gesamten Workspace und sogar in anderen verbundenen Apps schnell zu finden

Als integriertes Wiki-Tool ist ClickUp Docs für die Zusammenarbeit konzipiert. Mit dem Sofortige und Live-Zusammenarbeit feature können mehrere Benutzer ein Wiki in Echtzeit bearbeiten. Sie können Namens-Tags und mehrere Cursor verfolgen, um zu sehen, woran gerade gearbeitet wird!

Möchten Sie mit Ihrem Team Ideen für Wiki-Projekte entwickeln? ClickUp Whiteboards ist der Ort, an dem Ihr Team zusammenkommen kann, um ein Brainstorming durchzuführen und beeindruckende Elemente zu erstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, Mitglieder Ihres Teams zu taggen in spezifische Kommentare oder bringen Sie sie zu prüf-Workflows !

Um Zeit zu sparen, nutzen Sie die Leistung von ClickUp AI und nie gehen Ihnen die Ideen aus, um ein Wiki abzuschließen! Geben Sie diesem KI-Helfer einfach Anweisungen und Sie erhalten umfangreiche Dokumente wie projekt-Briefe und Testpläne in Sekundenschnelle geschrieben! Es dient auch als Vollzeit-Übersetzer mit der Fähigkeit, in mehr als 10 Sprachen zu navigieren.

ClickUp beste Features

ClickUp Docs zum Erstellen und gemeinsamen Arbeiten an beeindruckenden Wikis

Mühelose Suche und Tagging fürverbesserte Prozesseffizienz* Organisieren von Dokumenten als Seiten/Unterseiten über eine Drag-and-Drop-Oberfläche

Konvertierung und Export von Arbeiten als PDF, HTML oder sogar Markdown

Speicherung der Dokumente in einer sicheren Cloud-Basis

Integriert mit über 1.000 Plattformen

Mobile Anwendung ermöglicht Teams die Verwaltung von Wikis von jedem Speicherort aus

Einfachversionskontrolle Ermöglicht Teams das Freigeben von Feedback undkommunikation durch Kommentare, Chats und Erwähnungen Hierarchie-basierte Kontrollen und Berechtigungen

KI-Support für das Schreiben, Zusammenfassen und Übersetzen von Projekten und Inhalten

Skalierbarer Speicher

Formatierungsoption für Code-Blöcke zur Verbesserung der Lesbarkeit

ClickUp Beschränkungen

Die Gewöhnung an die umfassenden Features von ClickUp kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Benutzer haben noch keine voll funktionsfähigen mobilen Apps gesehen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. DokuWiki

Über: DokuWiki Ähnlich wie MediaWiki arbeitet auch DokuWiki mit der Programmiersprache PHP. Es benötigt keine Datenbank, da es Ihre Arbeit als Nur-Text-Dateien speichert. Seine saubere und lesbare Syntax macht es Neulingen leicht, ihre Wikis zu organisieren.

DokuWiki verfügt über integrierte Zugangskontrollen und Authentifizierungsverbindungen. Außerdem können Sie die Plattform als interne inhaltsverwaltungssystem (CMS) oder sogar ein projektentwicklung workspace für Ihr Unternehmen.

Die Benutzer haben die Möglichkeit, jede beliebige Vorlage herunterzuladen und anzupassen und Wikis für einen bestimmten Anwendungsfall zu erstellen. Dazu gehören vorlagen für die Wissensdatenbank , WordPress und Websites.

DokuWiki beste Features

Einfache Installation und Setup

Geringe Systemanforderungen

Unterstützt mehrere Sprachen

Bietet spezifische Vorlagen für Anwendungsfälle

Eingebauter Anschluss zur Authentifizierung

DokuWiki-Einschränkungen

Kann als einfaches tool für diejenigen erscheinen, die nach zusätzlichen Features suchen

Der anfängliche Rendering-Prozess kann ein wenig langsamer sein

Preise für DokuWiki

Free

DokuWiki-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (10+ Bewertungen)

3.9/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (unter 10 Bewertungen)

3. TiddlyWiki

Über: TiddlyWiki TiddlyWiki ist ein nicht-lineares Online-Notizbuch, in dem Sie Notizen, Erinnerungen, Geschichten oder jedes andere Dokument, einschließlich Wikis, speichern können. Sie können sogar wählen, wo Sie Ihre Daten speichern möchten, damit Ihre Wikis immer zugänglich sind.

Aktivieren Sie das AutoSpeichern, um Ihre Wikis und Dokumente vor versehentlichem Löschen zu schützen. Sie wird durch die Schaltflächen Ok und Löschen während der Bearbeitung ausgelöst, während die Drag-and-Drop-Funktion die Übertragbarkeit von Dokumenten ermöglicht. 🆗

Wenn Sie Lust haben, Ihre Wikis aufzupeppen, können Sie in der benutzerdefinierten Vektorsymbol-Galerie von TiddlyWiki navigieren. Mit verschiedenen Symbolen wie Häkchen, Pfeilen und sogar dem ursprünglichen Twitter-Logo (jetzt X) können Sie Ihre Texte ansehnlicher gestalten. Die Plattform ermöglicht es Ihnen außerdem, benutzerdefinierte Anpassungen mit dem abgesicherten Modus einzuschränken.

TiddlyWiki beste Features

AutoSpeichern Feature, das bei bestimmten Schaltflächen ausgelöst wird

Einfacher Editor mit Drag-and-Drop Feature

Umfangreiche Galerie von Vektorsymbolen

Abgesicherter Modus schränkt benutzerdefinierte Anpassungen ein

TiddlyWiki-Einschränkungen

Es ist möglicherweise nicht für Geschäfte geeignet, die professionelle Wikis benötigen

Der Support der Community ist limitiert

Preise für TiddlyWiki

Free

TiddlyWiki Bewertungen und Rezensionen

Es sind noch keine Bewertungen vorhanden

4. Nuclino

Über: Nuclino Als MediaWiki-Alternative ist Nuclino außergewöhnlich leichtgewichtig und konzentriert sich hauptsächlich auf das Wesentliche und ist schnell. Mit einem einfachen Drag-and-Drop-Editor können Teams nahtlos auf einem einzigen Workspace bearbeiten.

Trotz der minimalistischen Oberfläche können Sie mit der Plattform umfassende Wikis erstellen. Fügen Sie Notizen hinzu, weisen Sie Aufgaben zu, betten Sie Dateien ein, und vieles mehr!

Mit mehreren Ansichten können Sie alles abrufen, was Sie brauchen, ob ein Dokument oder eine bestimmte Aufgabe. Mit demselben Feature können Sie Daten filtern und genauere Wissenselemente für alle Mitglieder des Teams abrufen.

Mit Nuclino können Sie Kommentare hinterlassen und feedback geben auf Wikis und ermöglicht so eine zeitnahe Produktion. Sie können auch Nuclino Sidekick nutzen, einen KI-Assistenten, der blogbeiträge verfassen kann und vereinfachen technische Inhalte .

Nuclino beste Features

Zusammenarbeit in Echtzeit

Drag-and-Drop Editor

Möglichkeit, Kommentare und Feedback hinzuzufügen

Mehrere Ansichten für schnelle Suche

KI-Schreibassistent

Nuclino Beschränkungen

Versionskontrolle muss verbessert werden

Limitierte Integrationen können ein Problem für diejenigen sein, die ihre Arbeit importieren möchten

Nuclino Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $5/Monat

: $5/Monat Premium: $10/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/ 5 (20+ Bewertungen)

4.5/ 5 (20+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (70+ Bewertungen)

5. GitBook

Über: GitBook GitBook ist eine moderne Dokumentationsplattform, auf der technische Teams alles dokumentieren können, von Produkteinführungen bis hin zu verschiedenen internen Wissensdatenbanken und APIs. Es verfügt über eine übersichtliche Oberfläche, die nur ein minimales Setup erfordert, um zu funktionieren.

GitBook wird hauptsächlich als Plattform für die Speicherung umfassender Projektdaten verwendet und unterstützt den Import von anderen Plattformen wie Google Docs. So können Sie direkt dort anfangen, wo Sie aufgehört haben, falls Sie Ihre Wiki-Inhalte in Google Docs geschrieben haben. 📝

GitBook eignet sich hervorragend für Teams, die ein unkompliziertes und kollaboratives tool zum Erstellen, Organisieren und Veröffentlichen von Dokumentation, wie z. B produktentwicklungsprozesse oder forschungspläne .

Mit mehreren Integrationen können Sie Benachrichtigungen von anderen Apps innerhalb von GitBook erhalten und Änderungen unter der Option Diskussionen vorschlagen.

Beste Features von GitBook

Support von Importen aus anderen Tools

Feed für Team-Aktivitäten

Minimales Setup

Integration mit Plattformen wie Slack, Jira und anderen

GitBook Beschränkungen

Benutzer können mit Problemen im Editor zu kämpfen haben, die zu Problemen beim Formatieren führen

Beim ersten Durchlauf ist es möglicherweise nicht sehr intuitiv

GitBook Preise

Free

Plus: $6.70/Monat

$6.70/Monat Pro : $12.50/Monat

: $12.50/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

GitBook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7 (130+ Bewertungen)

4.7 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.5/ 5 (15+ Bewertungen)

6. WackoWiki

Über: WackoWiki WackoWiki ist eine funktionale Wiki-Engine, die einen intuitiven WYSIWYG (What You See Is What You Get)-Editor bietet, mit dem Sie Änderungen an Dokumenten innerhalb weniger Minuten vornehmen können. Die Plattform unterstützt mehrere Sprachen und ist kompatibel mit MariaDB/MySQL.

Ihre Team-Mitglieder können Kommentare hinterlassen und Verbesserungsvorschläge für alle Ihre Wikis machen. Die Kommentare lösen E-Mail-Benachrichtigungen aus, die es den Erstellern leicht machen, auf dem Laufenden zu bleiben.

Darüber hinaus bietet WackoWiki mehrere Designthemen, die Sie für Ihre Projekte und Miniaturansichten verwenden können. Für die Nerds bietet die Plattform mehrere Cache-Stufen, die die Zeit bis zur Reaktion auf Ihre Klicks reduzieren - diese Funktion optimiert Ihren Workflow durch schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten! 😏

WackoWiki beste Features

WYSIWYG-Editor

Volle Kontrolle über Revisionen

Mehrere Cache-Stufen machen die Bearbeitung effizient

Kollaboration durch Kommentare

Umfangreiche Erstellung von Miniaturansichten

WackoWiki-Einschränkungen

Es ist möglicherweise nicht die beste Option für Teams, die eine tiefgreifende Bearbeitung von Wikis wünschen

Hat keine Integrationen

Preise für WackoWiki

Free

WackoWiki Bewertungen und Rezensionen

Es sind noch keine Bewertungen vorhanden

7. Walling

Über: Walling Wie der Name schon sagt, können Sie mit dieser Plattform Wände in Form von Whiteboard-ähnlichen visuellen Spaces erstellen, in denen Sie und Ihr Team zusammenarbeiten können. Walling beschreibt sich selbst mit dem Ausdruck Beauty Meets Function. Niedlich, oder? 😊

Ob Tabellen, Aufgaben, Dokumente oder Ihre Wiki-Inhalte - Sie können fast alles schreiben und gestalten, was Ihnen gefällt. Mit produktivität als Hauptaugenmerk erhalten Benutzer Push-Benachrichtigungen über Fälligkeitsdaten von Aufgaben auf ihrem Telefon.

Stark benutzerdefiniert können Sie die Farbe von allem, vom Hintergrund bis zu jedem Abschnitt und Text ändern. Benutzer haben auch die Walling KI-Assistent, um Aufgaben zu delegieren und ihre Einrichtung visuelles Whiteboard effizienter zu gestalten.

Walling beste Features

KI-Assistent zum Abschließen von Aufgaben

Benutzerfreundliche visuelle Spaces

Ermöglicht das Hinzufügen von Tabellen und Kalendern an Wänden

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen für Fristen

Walling KI zum Planen von Projekten

Walling Beschränkungen

Es kann eine Weile dauern, bis man sich mit dem Tool vertraut gemacht hat

Features wie die Suche sind auf dem kostenlosen Plan möglicherweise nicht verfügbar

Walling Preise

Free

Premium: $6/Monat

$6/Monat Team: 6 $/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Walling Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

4.9/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/ 5 (25+ Bewertungen)

8. XWiki

Über: XWiki XWiki ist ein Open-Source wiki-Software in Java geschriebene Lösung. Sie bietet den Benutzern einen einfachen WYSIWYG Editor. Sie können Dateien wie CSV und Excel importieren und sie in verschiedene Formate exportieren, darunter PDF, RTF und XML.

Eines der wichtigsten Features von XWiki ist, dass es die Speicherung strukturierter Daten in Beziehungsdatenbanken ermöglicht und gleichzeitig eine RESTful API zur Integration in Ihre anderen Anwendungen bereitstellt.

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit ermöglicht XWiki Teams das Hinzufügen und Entfernen von Mitgliedern zu einem Wiki, die Erteilung von Berechtigungen zur Bearbeitung und den Empfang von Benachrichtigungen über RSS-Feeds, um zu erfahren, wann eine Änderung vorgenommen wurde. Mit der Versionskontrolle können Sie Bearbeitungen in einem Wiki nachverfolgen oder sogar eine frühere Iteration wiederherstellen.

XWiki beste Features

Unterstützt kollaborative Bearbeitung

Strukturierte Informationen werden in Beziehungsdatenbanken gespeichert

Bietet RESTful API für die Integration

WYSIWYG-Editor

Importiert und exportiert verschiedene Dateitypen

Unterstützt die Versionskontrolle

XWiki Beschränkungen

Die grundlegenden Funktionen von XWiki sind möglicherweise nicht für alle Teams geeignet

Es kann Instanzen geben, in denen die Plattform im Laufe des Tages ausfällt

Preise für XWiki

Free

Standard Bronze : 1,92 €/Monat pro Benutzer

: 1,92 €/Monat pro Benutzer Pro Silber : €3,83/Monat pro Benutzer

: €3,83/Monat pro Benutzer Pro Gold : €19,17/Monat pro Benutzer

: €19,17/Monat pro Benutzer Pro Platin: 38,33 €/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

XWiki-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/ 5 (10+ Bewertungen)

4.4/ 5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

9. Wiki.js

Über: Wiki.js Wiki.js ist eine Wiki-Engine, die auf node.js läuft und in Javascript geschrieben ist. Sie ist auf den Marktplätzen AWS und DigitalOcean verfügbar. Diese kostenlose Software bietet eine Reihe leistungsfähiger Konfigurationen, wie z. B. die Möglichkeit, Pandoc für die Konvertierung zwischen Markup-Formaten zu aktivieren.

Sie können hier mehrere Editoren verwenden, darunter WYSIWYG, WikiText oder sogar das gute alte HTML. Mit Wiki.js können Sie auch das Gesamterscheinungsbild Ihres Wikis benutzerdefinieren - stellen Sie es auf den hellen oder dunklen Modus ein oder entwerfen und fügen Sie visuelle elemente wie Flussdiagramme und UML-Diagramme .

Sie haben die Möglichkeit, Daten entweder in der Cloud, auf GitHub oder auf Ihrem lokalen Speicher zu speichern. Fügen Sie mit wenigen Klicks Teammitglieder hinzu, bearbeiten Sie deren Berechtigungen und erhöhen Sie die Sicherheit mit 2FA (zweistufige Authentifizierung). 🔏

Wiki.js beste Features

Mehrere Editor-Optionen

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen möglich

Mehrsprachiger Support

Ermöglicht Diagrammerstellung

Zwei-Faktoren-Authentifizierung für mehr Sicherheit

Wiki.js Beschränkungen

Die Erfahrung des Benutzers könnte verbessert werden

Es kann eine ganze Weile dauern, bis man sich an die Oberfläche gewöhnt hat

Wiki.js Preise

Free

Wiki.js Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/ 5 (10+ Bewertungen)

4.2/ 5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.1/ 5 (20+ Bewertungen)

Beste MediaWiki-Alternative? Organisieren, bearbeiten und nutzen Sie KI in ClickUp!

Die von uns vorgestellten MediaWiki-Alternativen helfen Ihnen, mit minimalem Aufwand Wikis zu erstellen.

Aber wenn Sie immer noch zweifeln, lohnt es sich, ClickUp auszuprobieren! Verwenden Sie dieses Projektmanagement tool, um ihre Dokumentation zu verwalten , schriftliche Inhalte generieren mit KI, und heben Sie Ihr Wiki von anderen ab!