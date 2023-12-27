Od požadavků po nasazení: Jak používat matici sledovatelnosti požadavků

Klíčem k úspěšnému nasazení projektu je důkladné pochopení jeho výstupních požadavků a konkrétní úsilí o jejich splnění ve fázích testování a kontroly. To je však obvykle náročné, protože v rámci procesů existuje několik mnoho-k-mnoha vztahů, které často vedou k mezerám v dodávkách a vadám.
Pokud chcete vytvářet ty nejlepší produkty, nestačí vám k tomu pouhý kontrolní seznam. Budete potřebovat systém, který propojí požadavky s testy, testy s výsledky a problémy s řešením.
Jedním ze způsobů, jak zajistit, že jste pokryli všechny základny, je porovnání funkcí vašeho finálního produktu s jeho počátečními požadavky. Procházení několika dokumentů za účelem sledování neustále se měnících požadavků však není ani snadné, ani produktivní!
Právě zde přichází na řadu matice sledovatelnosti požadavků (RTM), která pomáhá projektovým manažerům udržovat procesy týmu v souladu s požadavky v centralizovaném prostoru. 😁
Tento komplexní průvodce vám pomůže:
- Porozumějte maticím sledovatelnosti požadavků
- Vytvořte matici od základu
- Využijte osvědčené postupy pro proces sledovatelnosti.
Jaký je účel matice sledovatelnosti?
Sledování pokroku v rámci projektů z detailního pohledu bylo pro projektové manažery vždy velmi náročnou úlohou, zejména v softwarových týmech. Ačkoli jakýkoli seznam úkolů souvisejících se sledovatelností pomáhá udržovat přehled o organizačních úkolech projektu, z dlouhodobého hlediska není příliš užitečný.
Situace je následující: každé rozhodnutí nebo změna v pohledu zainteresované strany na projekt může věci rozvířit a vyvolat nové požadavky. To má přímý dopad na práci testovacího týmu, jehož zaměstnanci se cítí ztraceni v informacích a nevědí, čemu dát přednost.
Právě v tomto ohledu matice sledovatelnosti přináší všem zúčastněným stranám přehlednou transparentnost. Slouží jako komplexní dokument obchodních požadavků ve formě tabulky, který pomáhá projektovým a softwarovým testovacím týmům:
- Plánujte úkoly projektu podle aktuálních požadavků
- Delegujte úkoly pro optimalizaci kvality a dodacích lhůt.
- Získejte jasnou představu o stavu všech testovacích aktivit.
- Vyhněte se rozhodnutím, která mohou narušit celkové cíle projektu.
Matice sledovatelnosti zajišťuje, že každý základní úkol projektu je splněn, což pomáhá vytvořit pevnější a použitelnější konečný produkt.
Co je matice sledovatelnosti požadavků?
Matice sledovatelnosti požadavků (RT) nebo RTM se běžně používá jako základní dokument v rostoucích softwarových projektech.
Pokud je třeba korelovat dva nebo více základních dokumentů projektu a ověřit úplnost jejich mnoho-k-mnoha vztahů, výsledkem je matice sledovatelnosti požadavků. Jedná se o užitečný nástroj pro mapování a propojení počátečních požadavků vašeho projektu s odpovídajícími testovacími skripty nebo případy, který zabraňuje opomenutí nebo osamocení požadavků v procesu. 🌷
Pokud hledáte jednoduchý kontrolní seznam, tady ho nenajdete. RTM je podrobný, živý dokument, který slouží ke sledování vyvíjejících se požadavků projektu a nakonec poskytuje produkt, který splňuje, ne-li překonává, počáteční očekávání uživatelů. Požadavky na změny mohou pocházet od uživatelů, konkrétních zainteresovaných stran nebo interních oddělení, jako je například obchodní oddělení.
Matice RT najdete ve formě grafů nebo tabulek s samostatnými řádky pro každý požadavek a doprovodné testovací techniky. V závislosti na odvětví, ve kterém působíte, můžete mít sekce pro:
- ID požadavku
- Popis požadavků
- Odůvodnění nebo obchodní potřeba
- ID testovacího případu
- Výsledek testu nebo stav provedení
- Testovací skripty
- Výsledek
- Struktura rozdělení práce nebo WBS
- Poznámky
Typy matic sledovatelnosti požadavků
Sledovatelnost vytváří vazby mezi požadavky, procesy, testovacími případy a konečnými výstupními prvky. Směr sledování udává, jak je korelace vytvořena – zda v reakci na požadavek, nebo na jeho potvrzení.
Na základě pokynů můžete v maticích očekávat tři hlavní typy formátů sledovatelnosti:
- Sledovatelnost vpřed: Požadavek určuje akci vpřed nebo do budoucna, například test. Poskytuje přehled o vývoji projektu od jeho zahájení až po dokončení ▶️
- Zpětná sledovatelnost: Pomocí zpětné sledovatelnosti můžete každý testovací případ vysledovat zpět k požadavku. Tím zajistíte, že každý test je navržen tak, aby zabránil odchylkám od rozsahu projektu a zbytečným akcím ◀️.
- Obousměrná sledovatelnost: Kombinace předních a zadních modelů poskytuje nejkomplexnější formu sledovatelnosti. Podporuje proces ověřování shody testovacích případů s požadavky 🔁
Jak vytvořit matici sledovatelnosti požadavků: 5 kroků
Jak již bylo zmíněno výše, matice sledovatelnosti požadavků je prezentována prostřednictvím grafu nebo tabulky. Pro mnoho uživatelů je Excel jasnou volbou pro vytvoření diagramu, ale nemusí nabízet dostatečnou podporu pro zaznamenání všech zvratů a změn, kterým může projekt čelit.
Mnoho produktových týmů nyní upřednostňuje použití softwaru pro správu projektů k vývoji univerzálních matric sledovatelnosti od nuly. Jedná se o rychlejší přístup, protože tyto nástroje zjednodušují procesy shromažďování a uspořádání a nabízejí celému týmu přehled o komponentách v reálném čase. Zamyslete se tedy nad tím, jak dosáhnout více než jen standardní tabulky Excel – mluvíme o:
- Sledování cílů
- Vytváření dokumentů zachycujících požadavky klientů
- Sestavování seznamů úkolů
- Zajištění úplného pokrytí testováním
- Přizpůsobení polí
- Pečlivě kontrolujte veškerou svou práci
To vše přehledně na jednom místě – ClickUp! 🤩
Jako komplexní softwarové řešení pro řízení projektů usnadňuje ClickUp komukoli vytvoření matice sledovatelnosti požadavků v rámci tohoto nástroje. Navíc vám jeho praktické funkce pro komunikaci a plánování pracovních postupů pomohou ve všech fázích projektu!
Prozkoumejte pět standardních kroků k vytvoření užitečné matice sledovatelnosti požadavků níže.
Krok 1: Sestavte cíle RTM od různých zainteresovaných stran
Cíle RTM jsou požadavky shromážděné od klientů, interních týmů nebo jiných zainteresovaných stran. Tyto cíle mohou sahat od přidání nových funkcí do vašeho produktu až po zlepšení řízení rizik.
Řekněme, že váš projekt se týká vývoje fitness aplikace zaměřené na uživatelský zážitek. V tomto případě klient zdůrazňuje dvě klíčové funkce: integraci personalizovaných cvičebních plánů na základě preferencí uživatelů a začlenění funkcí sledování v reálném čase pro plynulé monitorování pokroku. Cílem tohoto projektu je poskytnout komplexní fitness platformu, která splňuje individuální potřeby a podporuje komunitu zaměřenou na zdravý životní styl.
V ideálním případě by projektový manažer shromáždil obchodní potřeby klienta a poté by s týmem prodiskutoval konkrétní požadavky, aby bylo možné dosáhnout požadovaného výsledku. Poté by každý velký cíl rozdělil na menší, proveditelné kroky.
Pokud chcete zmapovat všechny své cíle a požadavky na jednom místě, ClickUp Goals je tou správnou volbou. Pomůže vám definovat cíle RTM jakékoli velikosti a propojit je s konkrétními zúčastněnými stranami nebo pověřenými osobami.
Jakmile nastavíte svůj pracovní prostor ClickUp, přejděte na stránku Cíle v levém postranním panelu kliknutím na + Nový cíl. Jakmile shromáždíte své cíle, rozdělte je na menší, měřitelné části vytvořením cílů. Platforma podporuje čtyři typy cílů pro matice:
- Číslo: Sledujte nárůst nebo pokles v rámci rozsahu čísel.
- Pravda/Nepravda: Označuje cíl jako Hotovo nebo Nehotovo
- Měna: Sledujte změny finančních cílů
- Úkol: Sleduje dokončení jednoho úkolu, podúkolu nebo celého seznamu.
S ClickUpem můžete vytvářet složky a sprinty pro sledování konkrétních cílů a dokonce nastavit milníky pro zvýraznění kritických úkolů testovací matice a bodů pokroku.
Krok 2: Shromážděte artefakty projektu a definujte úkoly
Projektové artefakty jsou četné dokumenty, jako například projektová charta, protokol změn a projektový plán, které dodávají charakter vašim pracovním procesům. Tvoří jádro matice sledovatelnosti požadavků a pomáhají vám propojit testovací případy s příslušnými artefakty.
Cílem tohoto kroku je vybavit váš tým pro testování produktů nebo softwaru všemi kontextovými dokumenty, které budou mít k dispozici, a umožnit jim tak lepší přehled o úkolech, podúkolech a produktových backlogy.
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet a ukládat všechny potřebné projektové dokumenty, testovací případy a výsledky testů. Upravujte dokumenty živě s více členy týmu, organizujte je do složek nebo je propojujte s úkoly RTM – vše je jen otázkou několika kliknutí! 🥳
Potřebujete ušetřit čas při dokumentaci? Použijte ClickUp AI k vytvoření dobře strukturovaných projektových dokumentů pomocí několika málo pokynů! Platforma také nabízí několik hotových šablon, jako například:
Jakmile sestavíte artefakty projektu, použijte Úkoly v ClickUp k sestavení seznamu úkolů a podúkolů souvisejících s procesem sledovatelnosti. Získáte tak lepší přehled o síti výstupů, které budete sledovat prostřednictvím testovací matice. Můžete sestavit více seznamů úkolů, z nichž každý bude řešit konkrétní požadavek, a vytvořit závislosti, které definují pořadí vzájemně souvisejících úkolů.
Krok 3: Vytvořte matici
Jste připraveni vytvořit matici RT? 🏗️
Jakmile dokončíte krok 2, vyberte tabulkový procesor nebo nástroj pro tvorbu grafů a vytvořte matici sledovatelnosti požadavků. Zde je hrubý nástin kroků, které je třeba provést:
- Vyberte, které sloupce chcete zahrnout do své matice sledovatelnosti požadavků. Potřebujete jedinečná ID požadavků, jejich popisy, identifikátory testovacích případů nebo něco jiného?
- Vytvořte řádky a sloupce podle typu matice. Například v případě dopředné sledovatelnosti budou řádky a sloupce představovat požadavky a ID testovacích případů (pro snazší sledovatelnost můžete vše označit barevnými kódy).
- Vytvořte vazby mezi požadavky a souvisejícími parametry v rámci matice.
Cílem je mít vizuální rozhraní v jediném okně, které umožňuje zmapovat vztahy mezi různými požadavky a odškrtávat splněné cíle.
Pokud vám vyhovují tabulky, může být zobrazení tabulky ClickUp vynikajícím nástrojem pro přizpůsobení matice RT v jakémkoli měřítku! Přidejte tolik sloupců, kolik chcete, vytvořte vlastní pole pro informace a pomocí akcí drag-and-drop upravte svou RTM.
Pokud dáváte přednost bohatým vizualizacím, můžete také prozkoumat nekonečnou tabuli ClickUp, kde můžete nakreslit souvislosti mezi požadavky a testovacími případy.
Pro ještě větší podporu využijte rozmanité šablony matic ClickUp k vytvoření své RTM. Naší oblíbenou je šablona matice sledovatelnosti ClickUp. Použijte ji k systematickému mapování souvislostí a zdokonalení svých schopností:
- Určete vztah mezi požadavky a výsledky testování.
- Vizualizujte změny, ke kterým došlo v průběhu životního cyklu vývoje projektu.
- Pochopte důvody určitých rozhodnutí.
Krok 4: Začněte používat RTM
V této fázi byste již měli mít strukturu matice a příslušné záhlaví. Stačí jen vyplnit matici RT! 📝
Můžete začít tím, že s testovacím týmem zmapujete testovací případy a zajistíte, aby byly vyřešeny všechny úkoly z backlogu.
Jednou z mnoha výhod, které ClickUp nabízí, je to, že nemusíte kopírovat a vkládat nebo přecházet mezi backlogy a seznamy úkolů. Stačí přesunout všechny dříve vytvořené seznamy do RTM se všemi jejich podrobnostmi a zobrazí se v jakémkoli zobrazení, které si vyberete.
Například můžete použít zobrazení Seznam, Tabule nebo Kalendář, abyste získali přehled o všech probíhajících úkolech, kategorizovaných podle jejich vlastního stavu, jako například Prošel, Selhal nebo Pozastaveno. Zobrazte vzájemně závislé úkoly a řešte plánování kapacity pomocí zobrazení Ganttův diagram a Pracovní vytížení.
Platforma také umožňuje plynulou komunikaci mezi odděleními prostřednictvím chatu, přiřaditelných komentářů a nástrojů pro kontrolu pracovních postupů, takže žádná požadavek nezůstane opomenut!
Krok 5: Kontrola, ověření a údržba
Matici sledovatelnosti požadavků si představte jako dokument, který se neustále mění. Jak se situace mění, například když odpadnou některé požadavky nebo se objeví nové testovací případy, musíte matici upravit, aby všichni byli v obraze.
Pamatujte: Původní identifikační číslo požadavku zůstává stejné, i když věci přeskupíte nebo je použijete znovu. ⚠️
Dashboardy v ClickUp vám pomohou zkontrolovat výsledky a sledovat výkonnost projektu pomocí testovacích metrik. Použijte přizpůsobitelné řešení k:
- Snadno rozdělte úkoly týmu, diskutujte o překážkách a sledujte pokrok.
- Vizualizujte přidělování zdrojů a identifikujte efektivní a neefektivní oblasti.
- Hodnoťte cíle prostřednictvím dokončení úkolů, sledování času projektu a analýzy pracovního toku v bezpečném kontrolním centru.
Sledování procenta dokončení projektů je díky těmto dashboardům snadné. Navíc můžete také využít automatizace v ClickUp k přijímání automatických oznámení nebo aktualizaci stavu testů napříč celou platformou bez nutnosti manuálního zásahu.
Výhody matice sledovatelnosti požadavků v projektovém řízení
Matice sledovatelnosti požadavků je více než jen technický dokument. Podívejme se na některé z jejích nejvýznamnějších výhod:
- Podpora rozhodování: Matice sledovatelnosti požadavků vám poskytuje přehledný pohled na to, jak se různé požadavky projektu vzájemně propojují. Navíc, když dojde ke změně požadavku, můžete analyzovat, jak se to projeví na vývoji, což usnadňuje komplexní rozhodování.
- Hladké řízení změn : Když se v projektu změní výstupy, RTM to vše sleduje, takže úpravy nebo aktualizace jsou dobře zdokumentované a přístupné.
- Řízení rizik : Propojením požadavků s testy pomáhá RTM včas odhalit možné problémy nebo chybějící články, což vám dává náskok pro rychlé řešení problémů.
- Lepší dodržování pravidel: V odvětvích s přísnými pravidly a předpisy vám RTM zajistí jejich dodržování. Pomáhá ověřit, že váš projekt splňuje stanovené požadavky, a zajišťuje tak soulad vaší firmy s předpisy.
- Provádění správných testů: Matice sledovatelnosti požadavků slouží jako vodítko pro tým zajišťující kvalitu, zobrazuje, co je třeba otestovat, a propojuje testy s jejich přesnými požadavky. Týmy zajišťující kvalitu tak provádějí testy, které jsou skutečně důležité a efektivní.
Osvědčené postupy pro matici sledovatelnosti požadavků
I když máte k dispozici ty nejlepší nástroje pro řízení projektů, při vytváření matice se můžete setkat s některými překážkami a omezeními. Naštěstí se jim můžete snadno vyhnout, pokud se budete držet těchto osvědčených postupů RTM, které vám umožní tento přístup bez problémů začlenit. 💪
Vytvořte systematický seznam potřeb
Při přípravě RTM je třeba všechny požadavky projektu dobře formulovat a logicky a systematicky uspořádat. To pomáhá týmům určit, zda jsou testovací scénáře, požadavky a další artefakty vhodně sladěny, aby se během testování odstranily mezery ve sledovatelnosti.
Používejte jedinečná ID
Aby bylo propojení potřeb a testovacích případů snazší, věnujte zvláštní pozornost tomu, aby každý požadavek v matici sledovatelnosti měl svůj vlastní jedinečný kód. Tímto způsobem mohou týmy spravovat změny, zlepšit detekci chyb a sledovat a vyhodnocovat vztahy mezi různými komponenty. To je nezbytné, pokud chcete získat rozmanité systémy při pokusu o kombinaci nástrojů pro správu testů a matic sledovatelnosti.
Stanovte priority
Při stanovování priorit potřeb jste v efektivnější pozici pro přidělování zdrojů na testování a vývoj nejdůležitějších funkcí, protože se nejprve soustředíte na požadavky s vysokou prioritou. Na začátku vývojového procesu mohou týmy minimalizovat rizika projektu, identifikovat možné problémy a vytvářet vysoce kvalitní produkty.
Tip: Použijte ClickUp Priorities a přidejte ke svým úkolům barevně odlišené štítky priority!
Udržujte svou RTM aktuální
Pravidelné aktualizace RTM jsou důležité pro sledování postupu projektu a správu změn. Tím se snižuje riziko nesrovnalostí v datech a mezer v implementaci.
Podporujte týmovou práci mezi zaměstnanci
Pokud jde o přehlednost požadavků, zajistěte, aby testující, vývojáři, obchodní analytici a vývojáři byli všichni na stejné vlně. To podpoří efektivní komunikaci a týmovou práci a také pomůže při rozhodování, které přinese vynikající výsledky.
Funkce univerzálního vyhledávání ClickUp zajišťuje, že artefakty projektu a matice sledovatelnosti jsou pro zúčastněné strany dostupné jediným kliknutím. Pokud potřebujete zachovat soukromí určitých souborů, můžete upravit nastavení oprávnění jednotlivých dokumentů.
Vyhrajte: Spravujte svou matici sledovatelnosti požadavků pomocí ClickUp
39 % projektů selže kvůli nedostatečnému plánování a sledování zdrojů, a vy určitě nechcete, aby váš projekt patřil do této statistiky. Nebojte se, to se nestane!
Slibovali jsme vám s ClickUp velkou výhru a tu také dostanete! 🏆
Různé zobrazení, vlastní pole, více než 1 000 integrací, funkce sledování a další – všechny užitečné funkce získáte zdarma! Zaregistrujte se a vytvořte si svou matici RTM ještě dnes!