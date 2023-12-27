От изискванията до внедряването: как да използвате матрица за проследяемост на изискванията

Ключът към успешното внедряване на проект е да се разберат добре изискванията към резултатите и да се положат реални усилия за тяхното изпълнение във фазите на тестване и преглед. Това обаче обикновено е предизвикателство, тъй като в процесите съществуват няколко много-към-много взаимоотношения, което често води до пропуски и дефекти в доставката.

Ако се стремите да създадете най-добрите продукти, един списък с задачи няма да ви е достатъчен. Ще ви е необходима система, която свързва изискванията с тестовете, тестовете с резултатите и проблемите с решенията.

Един от начините да се уверите, че сте обхванат всички аспекти, е да сравните характеристиките на крайния продукт с първоначалните изисквания. Но преглеждане на множество документи, за да следите постоянно променящите се изисквания, не е нито лесно, нито продуктивно!

Точно тук се включва матрицата за проследяемост на изискванията (RTM), която помага на проектните мениджъри да поддържат процесите на екипа в съответствие с изискванията в централизирано пространство. 😁

Това изчерпателно ръководство ще ви помогне да:

Разберете матриците за проследяемост на изискванията

Създайте матрицата от нулата

Използвайте най-добрите практики за процеса на проследяемост.

Каква е целта на матрицата за проследяемост?

Проследяването на напредъка в рамките на проектите от подробна гледна точка винаги е било изтощителна задача за проектните мениджъри, особено в софтуерните екипи. Въпреки че всеки списък със задачи, свързан с проследяемостта, ви помага да следите задачите по организирането на проекта, в дългосрочен план той не е от голяма полза.

Ето как стоят нещата – всяко решение или промяна в гледната точка на заинтересованите страни в рамките на проекта може да разтърси нещата и да доведе до нови изисквания. Това оказва пряко влияние върху работата на екипа за тестване, като служителите се чувстват загубени в информацията и не знаят какво да приоритизират.

Ето къде матрицата за проследяемост осигурява прозрачност за всички заинтересовани страни. Тя служи като единен документ за бизнес изискванията в табличен формат, който помага на екипите за тестване на проекти и софтуер:

Планирайте задачите по проекта според текущите изисквания.

Делегирайте задачи за оптимизирано качество и време за доставка.

Имайте ясна представа за състоянието на всички тестови дейности.

Избягвайте решения, които могат да попречат на общите цели на проекта.

Матрицата за проследяемост гарантира, че всички основни задачи по проекта са отбелязани, което спомага за създаването на по- стабилен и използваем краен продукт.

Какво е матрица за проследяемост на изискванията?

Матрицата за проследяемост на изискванията (RT) или RTM се използва често като основен документ в разрастващи се софтуерни проекти.

Когато два или повече базови документа на проекта трябва да бъдат съпоставени и многостранните им взаимоотношения да бъдат проверени за пълнота, резултатът е матрица за проследяемост на изискванията. Това е полезен инструмент за картографиране и свързване на първоначалните изисквания на проекта с тестовите скриптове или случаи, които им съответстват, като по този начин се предотвратява пропускането или изоставянето на изисквания в процеса. 🌷

Ако търсите прост списък за проверка, това не е той. Матрицата за проследяване на изискванията е подробен, динамичен документ, който следи променящите се изисквания по проекта и в крайна сметка предоставя продукт, който отговаря, ако не и надминава, първоначалните очаквания на потребителите. Исканията за промени могат да идват от потребители, конкретни заинтересовани страни или вътрешни отдели, като например отдел „Продажби“.

Матриците за проследяемост на изискванията се представят под формата на диаграми или таблици с отделни редове за всяко изискване и съпътстващи техники за тестване. В зависимост от отрасъла, в който работите, можете да имате раздели за:

Идентификационен номер на изискването

Описание на изискванията

Обосновка или бизнес необходимост

Идентификационен номер на тестовия случай

Резултат от теста или статус на изпълнение

Тестови скриптове

Резултат

Структура на разпределение на работата или WBS

Бележки

Видове матрици за проследяемост на изискванията

Проследимостта установява връзки между изискванията, процесите, тестовите случаи и крайните резултати. Посоката на проследяване показва как се установява корелацията – дали в отговор на дадено изискване или в потвърждение на такова.

В зависимост от посоката, можете да очаквате три основни типа формати за проследяемост в матриците:

Проследяемост напред: Изискването определя действие напред или в бъдеще, като например тест. То предоставя обща представа за Изискването определя действие напред или в бъдеще, като например тест. То предоставя обща представа за развитието на проекта от началото до завършването му ▶️ Обратна проследимост: С обратната проследимост проследявате всеки тестов случай до дадено изискване. Това гарантира, че всеки тест е проектиран така, че да предотвратява отклонения от С обратната проследимост проследявате всеки тестов случай до дадено изискване. Това гарантира, че всеки тест е проектиран така, че да предотвратява отклонения от обхвата на проекта , както и ненужни действия ◀️ Двупосочна проследимост: Комбинация от модели за напред и назад, която осигурява най-пълната форма на проследимост. Поддържа процеса на проверка на съответствието на тестовите случаи с изискванията 🔁

Как да създадете матрица за проследяемост на изискванията: 5 стъпки

Както бе споменато по-горе, матрицата за проследяемост на изискванията се представя под формата на диаграма или таблица. За много потребители Excel е най-добрият избор за създаване на диаграмата, но той може да не предлага достатъчна поддръжка за отбелязване на всички обрати, с които проектът може да се сблъска.

Много продуктови екипи вече предпочитат да използват софтуер за управление на проекти, за да разработват гъвкави матрици за проследяемост от нулата. Това е по-бърз подход, тъй като тези инструменти опростяват процесите на събиране и подреждане и предлагат видимост в реално време на компонентите за целия екип. Затова помислете за постигането на нещо повече от стандартната Excel таблица — говорим за:

Проследяване на целите

Създаване на документи, отразяващи изискванията на клиента

Съставяне на списъци със задачи

Осигуряване на пълно покритие на тестовете

Персонализиране на полета

Прегледайте внимателно цялата си работа

Всичко това, подредено на едно място — ClickUp! 🤩

Получете цялостна поддръжка при създаването и поддържането на матрица за проследяване на изискванията с помощта на ClickUp.

Като цялостно софтуерно решение за управление на проекти, ClickUp улеснява всеки да създаде матрица за проследяемост на изискванията в рамките на инструмента. Освен това, неговите практични функции за комуникация и планиране на работния процес ви подкрепят във всички фази на проекта!

Разгледайте петте стандартни стъпки за създаване на полезна матрица за проследяемост на изискванията по-долу.

Стъпка 1: Съберете целите на RTM от различни заинтересовани страни

Целите на RTM са изисквания, събрани от клиенти, вътрешни екипи или други заинтересовани страни. Тези цели могат да варират от добавяне на нови функции към вашия продукт до подобряване на управлението на риска.

Да предположим, че вашият проект е свързан с разработването на фитнес приложение, фокусирано върху потребителското преживяване. В този случай клиентът подчертава две ключови характеристики: интегриране на персонализирани тренировъчни планове въз основа на предпочитанията на потребителите и включване на функции за проследяване в реално време, за да се следи безпроблемно напредъка. Обхватът на този проект е да се предостави цялостна фитнес платформа, която отговаря на индивидуалните нужди и подхранва общност, загрижена за здравето.

В идеалния случай проектният мениджър би съставил списък с бизнес нуждите на клиента и след това би разговарял с екипа, за да запише конкретните изисквания за реализиране на резултата. След това би разделил всяка голяма цел на по-малки, изпълними стъпки.

Ако искате да съберете всичките си цели и изисквания на едно място, ClickUp Goals е правилният избор. То ви помага да дефинирате RTM цели от всякакъв мащаб и да ги свържете с конкретни заинтересовани страни или изпълнители.

След като настроите работната си среда в ClickUp, отворете страницата „Цели“ в лявата странична лента, като кликнете върху + Нова цел. След като сте обобщили целите си, разделите ги на по-малки, измерими части, като създадете задачи. Платформата поддържа четири типа задачи за матрици:

Брой: Проследявайте увеличението или намалението в рамките на определен диапазон от числа. Вярно/Невярно: Маркира целта като Изпълнена или Неизпълнена Валута: Проследявайте промените в паричните цели Задача: Наблюдава изпълнението на единична задача, подзадача или цял списък

Изберете от различни типове цели, за да измервате по валута, проценти, числа и по вярно или невярно.

С ClickUp можете да създавате папки и спринтове, за да проследявате конкретни цели, и дори да задавате етапи, за да подчертаете критични задачи от матрицата за тестване и точки на напредък.

Стъпка 2: Съберете артефактите на проекта и дефинирайте задачите

Артефактите на проекта са многобройните документи, като хартата на проекта, регистърът на промените и планът на проекта, които придават характер на вашите работни процеси. Те формират ядрото на вашата матрица за проследяемост на изискванията, като ви помагат да свържете тестовите случаи с съответните артефакти.

Тази стъпка има за цел да предостави на екипа ви за тестване на продукти или софтуер всички контекстуални документи, които са им необходими, като по този начин им позволява да получат по-добра представа за задачите, подзадачите и забавените продукти.

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате и съхранявате всички необходими документи по проекта, тестови случаи и резултати от тестове. Редактирайте документи на живо с няколко членове на екипа, организирайте ги в папки или ги свържете с вашите задачи в RTM – всичко става с едно кликване! 🥳

Документът с бизнес изисквания на ClickUp е идеалният начин да очертаете всеки аспект на бизнес проекта, преди да започнете.

Имате нужда да спестите време при работата с документация? Използвайте ClickUp AI, за да генерирате добре структурирани проектни документи само с няколко команди! Платформата предлага и няколко готови шаблона, като например:

След като съберете артефактите на проекта си, използвайте Задачи в ClickUp, за да съставите списък със задачите и подзадачите, свързани с процеса на проследяемост. Това ще ви даде по-добра визуализация на мрежата от резултати, които ще проследявате чрез тестовата матрица. Можете да подредите няколко списъка със задачи, всеки от които се занимава с конкретно изискване, и да създадете зависимости, за да определите реда на взаимосвързаните задачи.

Преглеждайте, добавяйте или премахвайте задачи към или от други списъци със задачи, за да подобрите видимостта и сътрудничеството между екипите.

Стъпка 3: Създайте матрицата

Готови ли сте да създадете матрицата за проследяемост на изискванията? 🏗️

След като приключите с стъпка 2, изберете електронна таблица или инструмент за създаване на диаграми, за да създадете матрицата за проследяемост на изискванията. Ето приблизителен план на стъпките, които трябва да следвате:

Изберете кои колони да включите в матрицата за проследяемост на изискванията. Имате ли нужда от уникални идентификатори на изискванията, техните описания, идентификатори на тестови случаи или нещо друго? Начертайте редовете и колоните въз основа на типа матрица. Например, в случай на пряка проследимост, редовете и колоните ще представляват съответно изисквания и идентификатори на тестови случаи (може да искате да маркирате всичко с цветове за по-лесна проследимост). Създайте връзки между изискванията и свързаните с тях параметри в матрицата.

Целта е да имате визуален интерфейс с един прозорец, в който да отразявате връзките между различните изисквания и да отбелязвате постигнатите цели.

Ако се чувствате комфортно с електронните таблици, ClickUp Table view може да бъде отлично средство за персонализиране на вашата RT матрица в какъвто и да е мащаб! Добавете колкото колони искате, създайте персонализирани полета за информация и използвайте действия с плъзгане и пускане, за да модифицирате вашата RTM.

Организирайте, сортирайте и филтрирайте задачите в ClickUp 3. 0 Table View, за да получите по-бързо информация за цялата си работа.

Ако предпочитате богати визуализации, можете да разгледате и безкрайната бяла дъска на ClickUp, за да начертаете връзки между изискванията и тестовите случаи.

За допълнителен тласък, използвайте разнообразните шаблони на ClickUp, за да създадете своя RTM. Нашият фаворит е шаблонът за матрица за проследяемост на ClickUp. Използвайте го, за да систематично начертаете връзки, като усъвършенствате способността си да:

Определете връзката между изискванията и резултатите от тестовете.

Визуализирайте промените, които са настъпили през целия цикъл на разработване на проекта

Разберете мотивите зад определени решения

Използвайте този усъвършенстван шаблон за матрица за проследяемост, за да прегледате тестовите случаи за всяка ваша нужда!

Стъпка 4: Започнете да използвате RTM

На този етап трябва да имате структурата на матрицата и съответните заглавия. Всичко, което трябва да направите, е да попълните матрицата за проследяемост на изискванията! 📝

Можете да започнете с картографиране на тестовите случаи с вашия екип за тестване и да се уверите, че всичко от списъка с нерешени задачи е разгледано.

Едно от многото предимства, които ClickUp предлага, е, че не е необходимо да копирате и поставяте или да преминавате между списъци с нерешени задачи и списъци със задачи. Можете просто да преместите всички предишни списъци в RTM с всичките им подробности и те ще се показват във всеки избран от вас изглед.

Разгледайте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Например, можете да използвате изгледа „Списък“, „Табло“ или „Календар“, за да получите обща представа за всички задачи в процес на изпълнение, категоризирани според техния персонализиран статус, като Изпълнена, Неизпълнена или В очакване. Преглеждайте взаимозависимите задачи и управлявайте планирането на капацитета, като използвате изгледите „Диаграма на Гант “ и „Работна натовареност“.

Платформата също така позволява безпроблемна комуникация между отделите чрез чат, коментари, които могат да се присвояват, и инструменти за проверка на работния процес, като по този начин гарантира, че нито едно изискване няма да бъде пропуснато!

Мислете за матрицата за проследяемост на изискванията като документ, който постоянно се променя. Когато нещата се променят, например изискванията отпадат или се появяват нови тестови случаи, трябва да коригирате матрицата, за да държите всички в течение.

Не забравяйте: Първоначалният идентификационен номер на изискването остава същият, дори ако пренаредите елементите или ги използвате отново. ⚠️

Таблото в ClickUp ще ви помогне да прегледате резултатите и да проследите ефективността на проекта чрез тестови показатели. Използвайте персонализираното решение, за да:

Разпределяйте лесно задачите на екипа, обсъждайте препятствията и проследявайте напредъка.

Визуализирайте разпределението на ресурсите, като идентифицирате ефективните и неефективните области.

Оценявайте целите чрез изпълнение на задачи, проследяване на времето за проекта и анализ на работния процес в сигурен контролен център.

Разделете целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на проектите в силно персонализирания ClickUp 3. 0 Dashboard.

С тези табла за управление проследяването на процента на завършеност на проектите става лесно. Освен това можете да използвате автоматизациите в ClickUp, за да получавате автоматични известия или да актуализирате статуса на тестовете без много ръчна намеса.

Предимства на матрицата за проследяемост на изискванията в управлението на проекти

Матрицата за проследяемост на изискванията е повече от просто технически документ. Нека разгледаме някои от най-забележителните й предимства:

Подкрепа при вземането на решения: RTM ви дава ясна представа за това как се свързват различните RTM ви дава ясна представа за това как се свързват различните изисквания на проекта . Освен това, когато дадено изискване се промени, можете да анализирате как това се отразява на разработката, което улеснява вземането на добре обмислени решения. Плавно управление на промените : Когато резултатите от проекта се променят, RTM следи всичко, така че промените или актуализациите да са добре документирани и достъпни. Когато резултатите от проекта се променят, RTM следи всичко, така че промените или актуализациите да са добре документирани и достъпни. Управление на риска : Чрез свързване на изискванията с тестовете, RTM помага за ранното откриване на възможни проблеми или липсващи връзки, като ви дава възможност да ги отстраните бързо. Подобрено спазване на правилата: В отрасли с строги правила и регламенти, RTM гарантира, че ги спазвате. Тя помага да се провери дали проектът ви отговаря на зададените изисквания, като поддържа вашия бизнес в съответствие с правилата. Провеждане на подходящи тестове: Матрицата за проследяване на изискванията служи като ръководство за екипа за осигуряване на качеството, като показва какво трябва да се тества и свързва тестовете с точните им изисквания. По този начин екипите за осигуряване на качеството провеждат ефективно тестовете, които наистина имат значение.

Най-добри практики за матрица за проследяемост на изискванията

Дори и да разполагате с най-добрите инструменти за управление на проекти, все пак може да се сблъскате с някои пречки и ограничения при създаването на матрицата. За щастие, те могат лесно да бъдат избегнати, ако се придържате към тези най-добри практики за RTM, които ви позволяват да приложите подхода без проблеми. 💪

Създайте систематичен списък с нужди

Всички изисквания на проекта трябва да бъдат добре формулирани и подредени логично и систематично при изготвянето на RTM. Това помага на екипите да определят дали тестовите сценарии, изискванията и другите артефакти са подходящо съгласувани, за да се запълнят пропуските в проследимостта по време на тестването.

Използвайте уникални идентификатори

За да улесните свързването на нуждите и тестовите случаи, обърнете специално внимание на това, че всяка изискване в матрицата за проследяемост има свой уникален код. По този начин екипите могат да управляват промените, да подобрят откриването на грешки и да проследяват и оценяват взаимоотношенията между различните компоненти. Това е от съществено значение, ако искате да получите разнообразни системи, когато се опитвате да комбинирате инструменти за управление на тестове и матрици за проследяемост.

Задайте приоритети

Когато приоритизирате нуждите, сте в по-ефективна позиция да разпределяте ресурсите за тестване и разработване на най-важните функции, като се фокусирате първо върху изискванията с висок приоритет. В началото на процеса на разработка екипите могат да минимизират рисковете по проекта, да идентифицират възможни проблеми и да създадат продукти с високо качество.

Съвет: Използвайте ClickUp Priorities, за да добавите цветни етикети за приоритет към задачите си!

Използвайте ClickUp, за да създадете списък с неизпълнени задачи, включващ персонализирани полета като приоритет, ARR и др.

Редовните актуализации на RTM са важни за проследяване на напредъка на проекта и управление на промените. По този начин се намалява рискът от несъответствия в данните и пропуски в изпълнението.

Насърчавайте екипната работа сред служителите

Когато става въпрос за видимост на изискванията, уверете се, че тестерите, разработчиците, бизнес анализаторите и разработчиците са на една и съща страница. Това ще насърчи ефективната комуникация и работа в екип, а също така ще подкрепи решенията, които дават отлични резултати.

Функцията Универсално търсене на ClickUp гарантира, че артефактите от вашия проект и матриците за проследяемост са достъпни за заинтересованите страни с едно кликване. Можете да промените настройките за разрешенията на отделни документи, ако имате нужда да запазите определени файлове като частни.

Създавайте, редактирайте и организирайте персонализирани полета в ClickUp и опростете логистиката на търсенето.

Спечелете много: управлявайте матрицата за проследяемост на изискванията с ClickUp

39% от проектите се провалят поради липса на подходящо планиране и проследяване на ресурсите, а вие със сигурност не искате вашият проект да бъде част от тази статистика. Не се притеснявайте, няма да бъде!

Обещахме голяма победа с ClickUp и голямата победа е това, което получавате! 🏆

Различни изгледи, персонализирани полета, над 1000 интеграции, функции за проследяване и още много други – получавате всички полезни функции безплатно! Регистрирайте се, за да създадете своя RTM матрица още днес!