أفضل 10 برامج لنجاح العملاء لتحقيق النمو في عام 2025

تجمع أفضل برامج نجاح العملاء بين العديد من الأجزاء المتحركة لتبسيط عمليات نجاح العملاء. وهي تتضمن ميزات مثل إدارة بيانات العملاء, Customer Journey Planning Tools وسير العمل الآلي وإعداد التقارير والتحليلات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن Campaign Management Tools , Resource Management و برنامج إدارة العملاء المحتملين لإكمال برنامج نجاح العملاء الخاص بك.

في هذا الدليل، نستعرض أفضل 10 برامج لنجاح العملاء يمكن أن تساعد شركتك على النمو!

ما هو برنامج نجاح العملاء؟

برنامج نجاح العملاء هو نوع من أدوات العمل المصممة لمساعدة الشركات على إدارة ودعم عملائها بفعالية طوال رحلة العميل بأكملها. وهي توفر منصة مركزية لجمع بيانات العملاء وتنظيمها، وأتمتة المهام وسير العمل، وتتبع مقاييس الأداء الرئيسية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصة نجاح العملاء؟

ابحث عن برنامج نجاح العملاء الذي يتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء الحالي ويوفر إدارة بيانات العملاء أو أدوات إدارة العملاء التي تتضمن قوالب رحلة العميل أو تخطيط، وسير العمل الآلي، وعمليات سير العمل الآلية، و أدوات إعداد التقارير والتحليلات الخاصة بالعميل .

إذا كنت تهدف إلى تحقيق النمو، ففكر أيضًا في البحث عن ميزات مثل تتبع المهام وإدارة المشاريع و قوالب خطة التواصل أو الأدوات

تُعد برامج نجاح العملاء أداة قوية يمكن أن تساعد في تحسين العلاقات مع العملاء، وبناء ولاء العملاء، وتعزيز النمو بشكل عام. ولكن مع وجود العديد من الخيارات المختلفة لبرامج نجاح العملاء في السوق، قد يكون من الصعب معرفة أي منها مناسب لك.

## أفضل 10 حلول برمجيات لنجاح العملاء لاستخدامها في عام 2024

إليك أدوات برمجيات نجاح العملاء المفضلة لدينا للمساعدة في تعزيز علاقاتك مع العملاء والنمو هذا العام.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو برنامج نجاح العملاء المثالي لفرق العمل من أي حجم ومجال. فهو يساعد مدير نجاح العملاء على البقاء منظمًا مع جميع اتصالات العملاء، بحيث يمكنه Provide Better Service للعملاء بشكل أسرع.

باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة تتبع تفاعلات العملاء وطلباتهم في الوقت الفعلي، مما يسمح لفرق نجاح العملاء بالاستجابة السريعة لاحتياجاتهم. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى بيانات استخدام العملاء، حتى تتمكن من فهم اعتماد المنتج بشكل أفضل في مراحل مختلفة.

ابدأ مع ClickUp Customer Support Template لتحديد أولويات استفسارات العملاء وتنظيم ملاحظات العملاء!

احصل على معلومات مهمة من عملائك من خلال نموذج مدمج لتتبع ملاحظات العملاء!

ClickUp أفضل الميزات

Enable Table View to create CRM in ClickUp تسمح لك الحقول المخصصة بتتبع أي بيانات مهمة لمشروعك

تتيح لك مهام سير العمل المؤتمتة تبسيط المهام المتكررة، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإعداد العملاء، وجدولة مكالمات المتابعة، وتقديم الدعم للعملاء

أدوات رسم خرائط رحلة العميل لتحديد نقاط الاتصال والاحتكاك المحتمل

ClickUp AI للتأليف والتلخيص ووضع الأفكار بشكل أسرع

قيود ClickUp

يمكن أن يكون منحنى التعلم في ClickUp حادًا بسبب وفرة الميزات

لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول جميع الميزات نفسها التي يوفرها إصدار الويب

قد يواجه أعضاء الباقة المجانية بطء في خدمة العملاء

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,356 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,356 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,727 تقييم)

2. كوستيفي

عبر Custify Custify هو برنامج لنجاح العملاء يساعد شركات البرمجيات كخدمة على تحسين رضا العملاء وتقليل معدل الزبائن وزيادة القيمة الدائمة.

يوفر Custify للشركات رؤية واحدة لعملائها، مما يسمح لها بتتبع تفاعل العملاء، وتحديد المشاكل المحتملة، وتقديم الدعم المخصص.

كما يوفر أيضًا مجموعة رائعة من الميزات لأتمتة مهام سير عمل العملاء، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتأهيل، وجدولة مكالمات المتابعة، وتوفير تذاكر دعم العملاء.

Custify أفضل الميزات

القدرة على تحديد الدرجات الصحية لكل شريحة عملاء

واجهة سهلة الاستخدام توفر جميع بيانات العميل المهمة في صفحة واحدة

قابلة للتخصيص بشكل كبير وسهلة التخصيص لفريق نجاح العملاء

قيود #### قيود Custify

الافتقار إلى مواد قسم المساعدة الشاملة

محدودية تتبع النشاط وتحليلات لوحة التحكم

تسعير #### تسعير Custify

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كوستيفاي

G2: 4.7/5 (أكثر من 257+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 257+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (96+ تقييم)

3. توتانجو

عبر Totango برنامج نجاح العملاء القابل للتركيب يساعد برنامج Totango الشركات ذات الإيرادات المتكررة على تحسين الاحتفاظ بالعملاء وعلاقاتهم من خلال أدوات نجاح العملاء المرنة والقابلة للتطوير.

تم بناء برنامج نجاح العملاء على أساس معياري مع أفضل الممارسات المدمجة، بحيث يمكن للشركات أن تبدأ من حيث هي اليوم وتنمو مع تغير احتياجاتها. ويتميز البرنامج برؤى في الوقت الفعلي حول صحة العملاء، وأدوات مشاركة استباقية، وإطار عمل لتنسيق رحلات العملاء.

أفضل ميزات Totango

رؤى في الوقت الفعلي بفضل التكامل المباشر لواجهة برمجة التطبيقات

طرق عرض متعددة للمساعدة في إدارة المخاطر والتجديدات وغير ذلك الكثير

سهولة الاستخدام سير عمل إدارة علاقات العملاء تتبع العملاء وصحتهم

قيود Totango

ميزات إدارة المهام محدودة (لا يمكن إنشاء مهام فرعية)

تحتاج واجهة المستخدم إلى تحديث لجعلها أكثر سهولة في الاستخدام

يشكو العملاء من صعوبة مزامنة البيانات مع البرامج الأخرى

تسعير Totango

مبتدئ : 2,988 دولارًا أمريكيًا في السنة

: 2,988 دولارًا أمريكيًا في السنة مؤسسة : أكثر من 18,000 دولار في السنة

: أكثر من 18,000 دولار في السنة ممتاز: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات توتانغو

G2: 4.4/5 (735+ تقييم)

4.4/5 (735+ تقييم) Capterra: 4.0/5 (24+ تقييم)

4. جاينسايت سي إس

عبر Gainsight CS يوفر برنامج Gainsight لنجاح العملاء رؤى حول صحة العملاء في الوقت الفعلي وميزات المشاركة الاستباقية مع أدوات بناء المجتمع.

يوفر البرنامج إطار عمل لتحديد نقاط التواصل مع العملاء وقياسها وتحسينها. كما أنه يوفر مجموعة متنوعة من أدوات تحليل البيانات التي تساعد الشركات على فهم عملائها حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل بشأن كيفية التفاعل معهم.

Gainsight أفضل الميزات

مركزية متميزة لبيانات العملاء

تجميع رائع لبيانات العملاء

قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتناسب احتياجاتك الخاصة

قيود Gainsight

يتطلب تكامل مصادر بيانات متعددة للحصول على صورة حقيقية

برنامج معقد للغاية لتكوينه

يقترح العديد من المراجعين أن أداة إنشاء البريد الإلكتروني تحتاج إلى تحديث

تسعير #### Gainsight

CS Essentials : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار CS Essentials Plus : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Gainsight التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,128+ تقييم)

4.4/5 (1,128+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 44 تقييم)

5. نجاح العميل

عبر ClientSuccess إذا كنت تبحث عن برنامج لنجاح العملاء سهل الاستخدام وجاهز للنمو معك، فقد يكون برنامج ClientSuccess لنجاح العملاء خياراً جيداً.

يقدم ClientSuccess مجموعة متنوعة من الميزات المفيدة، مثل منشئ رحلة العميل ومنتدى المجتمع. وهو يوفر منصة غنية بالميزات تتضمن العديد من أدوات تحليل البيانات التي يمكن من خلالها النمو علاقات العملاء .

أفضل ميزات نجاح العميل

إعجاب المستخدمين بتجربة واجهة المستخدم البسيطة والأنيقة

دعم عملاء مذهل يتضمن خدمة دعم عملاء مخصصة يمكنك الوصول إليها في أي وقت

سهل التنفيذ ولا يتطلب وجود مسؤول

قيود نجاح العميل

قد تحتاج بعض عمليات التكامل إلى تحسين

تقتصر طلبات واجهة برمجة التطبيقات على 10 طلبات في الثانية

تخصيصات محدودة لإعداد التقارير

تسعير #### ClientSuccess

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClientSuccess

G2: 4.4/5 (أكثر من 408 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 408 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 17 تقييم)

6. المنصة

عبر Podium إذا كنت تاجر تجزئة أو مطعمًا أو مزود خدمة ترغب في تحسين تفاعلات خدمة العملاء، فقد يكون Podium خيارًا رائعًا لبرنامج خدمة العملاء بالنسبة لك!

Podium عبارة عن منصة برمجيات قائمة على السحابة تساعد الشركات على إدارة تفاعلات العملاء من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات، مثل المراسلة والدردشة والمراجعات والمدفوعات والتسويق والتحليلات.

صُممت منصة التواصل مع العملاء لمساعدتك في الحصول على المزيد من المراجعات وجمع التعليقات وتحويل العملاء والتواصل بكفاءة أكبر و(في النهاية) زيادة الإيرادات.

أفضل ميزات المنصة

تتيح لممثلي خدمة العملاء إجراء مكالمات صوتية دون الحاجة إلى استخدام أرقام هواتفهم الحقيقية

يجعل من السهل للغاية الحصول على تعليقات العملاء

يتيح لك إدارة جميع رسائل العملاء والجدولة والمدفوعات من مكان واحد

قيود المنصة

نظرًا للنمو السريع، فإن ممثلي خدمة العملاء ذوي الخبرة محدودون

لا يمكن التفاعل مع فيسبوك للمدفوعات

يتطلب من العملاء استخدام فيسبوك أو جوجل لإرسال التقييمات

تسعير المنصة

الأساسية : 249 دولارًا شهريًا

: 249 دولارًا شهريًا عادي : 409 دولارات شهريًا

: 409 دولارات شهريًا احترافي: 599 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات المنصة

G2: 4.5/5 (1,326+ تقييم)

4.5/5 (1,326+ تقييم) كابتيرا 4.3/5 (472+ تقييمات) كابتيرا أسفل؟

7. بلانات

عبر بلانهات Planhat هي أداة لإدارة نجاح العملاء تقدم مجموعة متنوعة من الميزات لتحسين العلاقات وإدارة بيانات العملاء.

تتضمن بعض أفضل ميزاتها إدارة رحلة العميل وتحليلات البيانات وأتمتة سير العمل والتعاون والتكامل.

تُستخدم Planhat من قِبل مجموعة كبيرة من الشركات، بما في ذلك شركات البرمجيات ومقدمي خدمات البرمجيات كخدمة وشركات التكنولوجيا.

أفضل ميزات Planhat

توفر لوحات معلومات متعددة للعملاء معلومات شاملة يسهل الوصول إليها

تتبع تفاعلات العملاء وتسجيلها وإدارتها من منصة واحدة

تجربة مستخدم متطورة وبديهية في الوقت نفسه

قيود بلانرات

قد يستغرق المستخدمون بعض الوقت للتكيف مع نهجها في المصطلحات وسير العمل والأتمتة

وثائق دعم محدودة

وظائف محدودة للتسويق الجماعي عبر البريد الإلكتروني

تسعير #### بلانهات

أساسي : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار احترافي : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Planhat التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 508 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 508 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (23+ تقييم)

8. Churn360

عبر Churn360 تهدف منصة نجاح العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي Churn360 إلى مساعدة شركات البرمجيات كخدمة على تقليل معدل تذبذب العملاء وزيادة القيمة الدائمة للعملاء.

توفر Churn360 لمستخدميها رؤية شاملة لعملائها تتضمن بيانات عن الاستخدام والمشاركة والتجديدات. تُستخدم هذه البيانات لتحديد العملاء المعرضين للخطر وإنشاء تدخلات مخصصة لمنع حدوث أي تراجع.

وتوفر المنصة مجموعة متنوعة من الميزات المفيدة لنجاح العملاء، بما في ذلك تدفقات العمل المبنية مسبقاً وحملات التسويق المستهدفة ونتائج صحة العملاء ورؤى حول الانكماش.

إذا كنت تبحث عن برنامج لنجاح العملاء مع الكثير من المستخدمين الراضين عن البرنامج الذي يوفر تتبعًا وتكاملًا رائعًا، فقد يكون Churn360 خيارًا رائعًا لك!

أفضل ميزات Churn360 Churn360

رحلة عملاء ممتازة وأدوات تتبع المستخدمين

يتكامل بسلاسة مع HubSpot

سهولة الإعداد وبدء التشغيل

قيود Churn360

يقترح بعض المراجعين أن وجود لوحة تحكم قابلة للتخصيص سيكون مفيدًا

يقترح بعض المستخدمين أن البرامج التعليمية داخل التطبيق ستكون مفيدة

موجه لشركات البرمجيات كخدمة

تسعير Churn360

بدء التشغيل : 199 دولارًا شهريًا

: 199 دولارًا شهريًا احترافي : 499 دولارًا شهريًا

: 499 دولارًا شهريًا مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

Churn360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 26 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 26 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 7 تقييمات)

9. كاتاليست

عبر المحفز برنامج النمو SaaS Catalyst يساعد الشركات على تقديم تجربة عملاء غنية تبني قاعدة عملاء مخلصين.

وتساعد حلول Catalyst لنجاح العملاء على جعل بيانات العملاء المنفصلة مركزية، وإظهار شرائح العملاء، وإعطاء صورة واضحة عن صحة العملاء، وتوسيع نطاق رحلة العميل.

ويستخدم البرنامج تكوينات مرنة، وخيارات واسعة من عمليات التكامل، وقاعدة معرفية عميقة لخدمة العملاء للمساعدة في الشركات على زيادة الاحتفاظ بالعملاء .

Catalyst أفضل الميزات

فريق دعم العملاء المتعاون

تجربة مستخدم رائعة تجعل من السهل التنقل والعثور على ما تحتاج إليه

تتبع رائع لقياس الاحتفاظ والتوجهات والعلاقات

قيود محفز

يشكو المراجعون من أن الإعداد قد يكون مربكًا

تخطيطات محدودة معدة مسبقًا

قد يكون التخصيص معقدًا وصعبًا في البداية

تسعير محفز

اتصل لمعرفة الأسعار

Catalyst التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (462+ تقييم)

4.6/5 (462+ تقييم) Capterra: 3.5/5 (أكثر من 2 تقييم)

10. سمارت كاروت

عبر سمارت كاروت توفر منصة SmartKarrot لنجاح العملاء أدوات وميزات مفيدة لمديري وفرق نجاح العملاء. فهي تُمكّن الشركات من التفاعل مع العملاء، وقياس تأثير مبادرات نجاح العملاء، وتتبع صحة العملاء.

يمكن أن تغطي SmartKarrot تقريباً أي متطلبات لنجاح العملاء لجميع أنواع الشركات. تساعد بياناته المتكاملة، وأنظمة الإنذار المبكر، وتقسيم العملاء الديناميكي، وعشرات الأتمتة الشركات على بناء علاقات أقوى تؤدي إلى زيادة الإيرادات.

أفضل ميزات SmartKarrot

خدمة عملاء ومدربون يحظون بإشادة كبيرة

يتزامن بشكل جيد مع منصات التحليلات الأخرى

تتبع المهام دون عناء، ووضع علامات على نقاط الاتصال، وإنشاء نقاط العمل

قيود SmartKarrot

أخطاء وتباطؤ من حين لآخر

بالنسبة للشركات التي لديها قواعد عملاء كبيرة، قد يستغرق الإعداد وقتاً طويلاً

تسعير SmartKarrot

النمو : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار محترف : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SmartKarrot

G2: 4.4/5 (29+ تقييم)

4.4/5 (29+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 32 تقييم)

أنواع برامج نجاح العملاء

برامج إدارة الحسابات

تركز برمجيات إدارة الحسابات على إدارة حسابات العملاء بكفاءة لتعزيز العلاقات والاحتفاظ بهم وإيراداتهم. وهي تُمكِّن الشركات من تخزين معلومات العملاء المهمة، وتتبع التفاعلات وتحليل صحة الحساب. هذا النوع من البرمجيات مفيد بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تعزيز علاقتها مع العملاء الحاليين وزيادة قيمة عمر العميل إلى أقصى حد.

أدوات ملاحظات العملاء أدوات ملاحظات العملاء تسمح للمؤسسات بجمع و

تحليل الملاحظات من عملائهم من خلال الاستبيانات, نماذج الملاحظات وتفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي. تساعد هذه الرؤى الشركات على فهم مستويات رضا العملاء، وتحديد مجالات التحسين، واتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز تجربة العملاء.

منصات تحليل بيانات العملاء

تزود منصات تحليل بيانات العملاء الشركات بقدرات تحليل البيانات لفهم سلوك العملاء وتفضيلاتهم واتجاهاتهم بعمق. وبالاستفادة من التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي، يمكن لهذه المنصات التنبؤ باحتياجات العملاء، وتحديد الحسابات المعرضة للخطر، والمساعدة في إنشاء حملات تسويقية مستهدفة ومخصصة.

أدوات إشراك العملاء

تم تصميم أدوات إشراك العملاء لتسهيل المشاركة الاستباقية مع العملاء من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي و الرسائل داخل التطبيق . فهي تساعد في أتمتة سير عمل الاتصالات، وجدولة الرسائل، وتقسيم الجماهير لضمان التفاعل المناسب وفي الوقت المناسب.

منصات تثقيف العملاء

تمكّن منصات تعليم العملاء الشركات من إنشاء وإدارة وتقديم محتوى تعليمي وبرامج تدريبية لعملائها. تلعب هذه المنصات دورًا أساسيًا في تأهيل العملاء الجدد وزيادة تبني المنتجات، وضمان حصول العملاء على أكبر قيمة من مشترياتهم.

كيف يمكن لبرمجيات نجاح العملاء أن تفيد عملك التجاري

يمكن للشركات الاستفادة من برمجيات نجاح العملاء لتعزيز علاقاتها مع العملاء وتسريع النمو بعدة طرق استراتيجية.

فمن خلال استخدام ميزات إدارة الحساب، يمكن للشركات الحصول على رؤية شاملة لتفاعلات العملاء وتفضيلاتهم وتعليقاتهم، مما يتيح استراتيجيات مشاركة مخصصة.

تسمح أدوات ملاحظات العملاء داخل البرنامج بجمع وتحليل الملاحظات المباشرة من العملاء، مما يتيح جمع وتحليل رؤى العملاء والتي يمكن أن تفيد في تطوير المنتجات وتحسين عروض الخدمات. من خلال منصات تحليلات بيانات العملاء، يمكن للشركات التنبؤ بسلوك العملاء، وتحديد فرص زيادة المبيعات، ومنع حدوث اضطراب من خلال معالجة المشكلات بشكل استباقي.

تتيح أدوات إشراك العملاء التواصل الآلي وفي الوقت المناسب، مما يضمن تلقي العملاء الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب.

تعمل منصات تثقيف العملاء على تمكين المستخدمين بالمعرفة اللازمة للاستفادة الكاملة من المنتجات أو الخدمات، مما يعزز الرضا والولاء. من خلال دمج برمجيات نجاح العملاء في عملياتها، يمكن للشركات رفع مستوى تجربة العملاء، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد، ودفع عجلة النمو المستدام.

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يمكن أن يؤدي اختيار منصة برمجيات نجاح العملاء المناسبة إلى جعل عملائك أكثر سعادة وزيادة نمو إيراداتك!

تمكّنك تقارير وتحليلات ClickUp القوية من قياس فعالية استراتيجيات نجاح عملائك، مما يسمح لك بتكرار التحسين المستمر . ارفع من مستوى نجاح عملائك مع ClickUp وعزز علاقات دائمة تعزز الولاء والنمو. إنشاء مساحة عمل ClickUp مجانية واختبر مستقبل نجاح العملاء اليوم!