أفضل 10 برامج لنجاح العملاء لتحقيق النمو في عام 2025

تجمع أفضل برامج نجاح العملاء بين العديد من الأجزاء المتحركة لتبسيط عمليات نجاح العملاء. وهي تتضمن ميزات مثل إدارة بيانات العملاء, Customer Journey Planning Tools وسير العمل الآلي وإعداد التقارير والتحليلات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن Campaign Management Tools , Resource Management و برنامج إدارة العملاء المحتملين لإكمال برنامج نجاح العملاء الخاص بك.
في هذا الدليل، نستعرض أفضل 10 برامج لنجاح العملاء يمكن أن تساعد شركتك على النمو!
ما هو برنامج نجاح العملاء؟
برنامج نجاح العملاء هو نوع من أدوات العمل المصممة لمساعدة الشركات على إدارة ودعم عملائها بفعالية طوال رحلة العميل بأكملها. وهي توفر منصة مركزية لجمع بيانات العملاء وتنظيمها، وأتمتة المهام وسير العمل، وتتبع مقاييس الأداء الرئيسية.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصة نجاح العملاء؟
ابحث عن برنامج نجاح العملاء الذي يتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء الحالي ويوفر إدارة بيانات العملاء أو أدوات إدارة العملاء التي تتضمن قوالب رحلة العميل أو تخطيط، وسير العمل الآلي، وعمليات سير العمل الآلية، و أدوات إعداد التقارير والتحليلات الخاصة بالعميل .
إذا كنت تهدف إلى تحقيق النمو، ففكر أيضًا في البحث عن ميزات مثل تتبع المهام وإدارة المشاريع و قوالب خطة التواصل أو الأدوات
تُعد برامج نجاح العملاء أداة قوية يمكن أن تساعد في تحسين العلاقات مع العملاء، وبناء ولاء العملاء، وتعزيز النمو بشكل عام. ولكن مع وجود العديد من الخيارات المختلفة لبرامج نجاح العملاء في السوق، قد يكون من الصعب معرفة أي منها مناسب لك.
## أفضل 10 حلول برمجيات لنجاح العملاء لاستخدامها في عام 2024
إليك أدوات برمجيات نجاح العملاء المفضلة لدينا للمساعدة في تعزيز علاقاتك مع العملاء والنمو هذا العام.
1. انقر فوق
اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك
ClickUp هو برنامج نجاح العملاء المثالي لفرق العمل من أي حجم ومجال. فهو يساعد مدير نجاح العملاء على البقاء منظمًا مع جميع اتصالات العملاء، بحيث يمكنه Provide Better Service للعملاء بشكل أسرع.
باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة تتبع تفاعلات العملاء وطلباتهم في الوقت الفعلي، مما يسمح لفرق نجاح العملاء بالاستجابة السريعة لاحتياجاتهم. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى بيانات استخدام العملاء، حتى تتمكن من فهم اعتماد المنتج بشكل أفضل في مراحل مختلفة.
ابدأ مع ClickUp Customer Support Template لتحديد أولويات استفسارات العملاء وتنظيم ملاحظات العملاء!
ClickUp أفضل الميزات
- Enable Table View to createCRM in ClickUp
- تسمح لك الحقول المخصصة بتتبع أي بيانات مهمة لمشروعك
- تتيح لك مهام سير العمل المؤتمتة تبسيط المهام المتكررة، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإعداد العملاء، وجدولة مكالمات المتابعة، وتقديم الدعم للعملاء
- أدوات رسم خرائط رحلة العميل لتحديد نقاط الاتصال والاحتكاك المحتمل
- ClickUp AI للتأليف والتلخيص ووضع الأفكار بشكل أسرع
قيود ClickUp
- يمكن أن يكون منحنى التعلم في ClickUp حادًا بسبب وفرة الميزات
- لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول جميع الميزات نفسها التي يوفرها إصدار الويب
- قد يواجه أعضاء الباقة المجانية بطء في خدمة العملاء
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,356 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,727 تقييم)
2. كوستيفي
عبر Custify Custify هو برنامج لنجاح العملاء يساعد شركات البرمجيات كخدمة على تحسين رضا العملاء وتقليل معدل الزبائن وزيادة القيمة الدائمة.
يوفر Custify للشركات رؤية واحدة لعملائها، مما يسمح لها بتتبع تفاعل العملاء، وتحديد المشاكل المحتملة، وتقديم الدعم المخصص.
كما يوفر أيضًا مجموعة رائعة من الميزات لأتمتة مهام سير عمل العملاء، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتأهيل، وجدولة مكالمات المتابعة، وتوفير تذاكر دعم العملاء.
Custify أفضل الميزات
- القدرة على تحديد الدرجات الصحية لكل شريحة عملاء
- واجهة سهلة الاستخدام توفر جميع بيانات العميل المهمة في صفحة واحدة
- قابلة للتخصيص بشكل كبير وسهلة التخصيص لفريق نجاح العملاء
قيود #### قيود Custify
- الافتقار إلى مواد قسم المساعدة الشاملة
- محدودية تتبع النشاط وتحليلات لوحة التحكم
تسعير #### تسعير Custify
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات كوستيفاي
- G2: 4.7/5 (أكثر من 257+ تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (96+ تقييم)
3. توتانجو
عبر Totango برنامج نجاح العملاء القابل للتركيب يساعد برنامج Totango الشركات ذات الإيرادات المتكررة على تحسين الاحتفاظ بالعملاء وعلاقاتهم من خلال أدوات نجاح العملاء المرنة والقابلة للتطوير.
تم بناء برنامج نجاح العملاء على أساس معياري مع أفضل الممارسات المدمجة، بحيث يمكن للشركات أن تبدأ من حيث هي اليوم وتنمو مع تغير احتياجاتها. ويتميز البرنامج برؤى في الوقت الفعلي حول صحة العملاء، وأدوات مشاركة استباقية، وإطار عمل لتنسيق رحلات العملاء.
أفضل ميزات Totango
- رؤى في الوقت الفعلي بفضل التكامل المباشر لواجهة برمجة التطبيقات
- طرق عرض متعددة للمساعدة في إدارة المخاطر والتجديدات وغير ذلك الكثير
- سهولة الاستخدامسير عمل إدارة علاقات العملاء تتبع العملاء وصحتهم
قيود Totango
- ميزات إدارة المهام محدودة (لا يمكن إنشاء مهام فرعية)
- تحتاج واجهة المستخدم إلى تحديث لجعلها أكثر سهولة في الاستخدام
- يشكو العملاء من صعوبة مزامنة البيانات مع البرامج الأخرى
تسعير Totango
- مبتدئ: 2,988 دولارًا أمريكيًا في السنة
- مؤسسة: أكثر من 18,000 دولار في السنة
- ممتاز: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات توتانغو
- G2: 4.4/5 (735+ تقييم)
- Capterra: 4.0/5 (24+ تقييم)
4. جاينسايت سي إس
عبر Gainsight CS يوفر برنامج Gainsight لنجاح العملاء رؤى حول صحة العملاء في الوقت الفعلي وميزات المشاركة الاستباقية مع أدوات بناء المجتمع.
يوفر البرنامج إطار عمل لتحديد نقاط التواصل مع العملاء وقياسها وتحسينها. كما أنه يوفر مجموعة متنوعة من أدوات تحليل البيانات التي تساعد الشركات على فهم عملائها حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل بشأن كيفية التفاعل معهم.
Gainsight أفضل الميزات
- مركزية متميزة لبيانات العملاء
- تجميع رائع لبيانات العملاء
- قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتناسب احتياجاتك الخاصة
قيود Gainsight
- يتطلب تكامل مصادر بيانات متعددة للحصول على صورة حقيقية
- برنامج معقد للغاية لتكوينه
- يقترح العديد من المراجعين أن أداة إنشاء البريد الإلكتروني تحتاج إلى تحديث
تسعير #### Gainsight
- CS Essentials: اتصل لمعرفة الأسعار
- CS Essentials Plus: اتصل لمعرفة الأسعار
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
Gainsight التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (1,128+ تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 44 تقييم)
5. نجاح العميل
عبر ClientSuccess إذا كنت تبحث عن برنامج لنجاح العملاء سهل الاستخدام وجاهز للنمو معك، فقد يكون برنامج ClientSuccess لنجاح العملاء خياراً جيداً.
يقدم ClientSuccess مجموعة متنوعة من الميزات المفيدة، مثل منشئ رحلة العميل ومنتدى المجتمع. وهو يوفر منصة غنية بالميزات تتضمن العديد من أدوات تحليل البيانات التي يمكن من خلالها النمو علاقات العملاء .
أفضل ميزات نجاح العميل
- إعجاب المستخدمين بتجربة واجهة المستخدم البسيطة والأنيقة
- دعم عملاء مذهل يتضمن خدمة دعم عملاء مخصصة يمكنك الوصول إليها في أي وقت
- سهل التنفيذ ولا يتطلب وجود مسؤول
قيود نجاح العميل
- قد تحتاج بعض عمليات التكامل إلى تحسين
- تقتصر طلبات واجهة برمجة التطبيقات على 10 طلبات في الثانية
- تخصيصات محدودة لإعداد التقارير
تسعير #### ClientSuccess
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات ClientSuccess
- G2: 4.4/5 (أكثر من 408 تقييمات)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 17 تقييم)
6. المنصة
عبر Podium إذا كنت تاجر تجزئة أو مطعمًا أو مزود خدمة ترغب في تحسين تفاعلات خدمة العملاء، فقد يكون Podium خيارًا رائعًا لبرنامج خدمة العملاء بالنسبة لك!
Podium عبارة عن منصة برمجيات قائمة على السحابة تساعد الشركات على إدارة تفاعلات العملاء من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات، مثل المراسلة والدردشة والمراجعات والمدفوعات والتسويق والتحليلات.
صُممت منصة التواصل مع العملاء لمساعدتك في الحصول على المزيد من المراجعات وجمع التعليقات وتحويل العملاء والتواصل بكفاءة أكبر و(في النهاية) زيادة الإيرادات.
أفضل ميزات المنصة
- تتيح لممثلي خدمة العملاء إجراء مكالمات صوتية دون الحاجة إلى استخدام أرقام هواتفهم الحقيقية
- يجعل من السهل للغاية الحصول على تعليقات العملاء
- يتيح لك إدارة جميع رسائل العملاء والجدولة والمدفوعات من مكان واحد
قيود المنصة
- نظرًا للنمو السريع، فإن ممثلي خدمة العملاء ذوي الخبرة محدودون
- لا يمكن التفاعل مع فيسبوك للمدفوعات
- يتطلب من العملاء استخدام فيسبوك أو جوجل لإرسال التقييمات
تسعير المنصة
- الأساسية: 249 دولارًا شهريًا
- عادي: 409 دولارات شهريًا
- احترافي: 599 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
تقييمات ومراجعات المنصة
- G2: 4.5/5 (1,326+ تقييم)
- كابتيرا 4.3/5 (472+ تقييمات) كابتيرا أسفل؟
7. بلانات
عبر بلانهات Planhat هي أداة لإدارة نجاح العملاء تقدم مجموعة متنوعة من الميزات لتحسين العلاقات وإدارة بيانات العملاء.
تتضمن بعض أفضل ميزاتها إدارة رحلة العميل وتحليلات البيانات وأتمتة سير العمل والتعاون والتكامل.
تُستخدم Planhat من قِبل مجموعة كبيرة من الشركات، بما في ذلك شركات البرمجيات ومقدمي خدمات البرمجيات كخدمة وشركات التكنولوجيا.
أفضل ميزات Planhat
- توفر لوحات معلومات متعددة للعملاء معلومات شاملة يسهل الوصول إليها
- تتبع تفاعلات العملاء وتسجيلها وإدارتها من منصة واحدة
- تجربة مستخدم متطورة وبديهية في الوقت نفسه
قيود بلانرات
- قد يستغرق المستخدمون بعض الوقت للتكيف مع نهجها في المصطلحات وسير العمل والأتمتة
- وثائق دعم محدودة
- وظائف محدودة للتسويق الجماعي عبر البريد الإلكتروني
تسعير #### بلانهات
- أساسي: اتصل لمعرفة الأسعار
- احترافي: اتصل لمعرفة الأسعار
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
Planhat التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 508 تقييمات)
- Capterra: 4.7/5 (23+ تقييم)
8. Churn360
عبر Churn360 تهدف منصة نجاح العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي Churn360 إلى مساعدة شركات البرمجيات كخدمة على تقليل معدل تذبذب العملاء وزيادة القيمة الدائمة للعملاء.
توفر Churn360 لمستخدميها رؤية شاملة لعملائها تتضمن بيانات عن الاستخدام والمشاركة والتجديدات. تُستخدم هذه البيانات لتحديد العملاء المعرضين للخطر وإنشاء تدخلات مخصصة لمنع حدوث أي تراجع.
وتوفر المنصة مجموعة متنوعة من الميزات المفيدة لنجاح العملاء، بما في ذلك تدفقات العمل المبنية مسبقاً وحملات التسويق المستهدفة ونتائج صحة العملاء ورؤى حول الانكماش.
إذا كنت تبحث عن برنامج لنجاح العملاء مع الكثير من المستخدمين الراضين عن البرنامج الذي يوفر تتبعًا وتكاملًا رائعًا، فقد يكون Churn360 خيارًا رائعًا لك!
أفضل ميزات Churn360 Churn360
- رحلة عملاء ممتازة وأدوات تتبع المستخدمين
- يتكامل بسلاسة مع HubSpot
- سهولة الإعداد وبدء التشغيل
قيود Churn360
- يقترح بعض المراجعين أن وجود لوحة تحكم قابلة للتخصيص سيكون مفيدًا
- يقترح بعض المستخدمين أن البرامج التعليمية داخل التطبيق ستكون مفيدة
- موجه لشركات البرمجيات كخدمة
تسعير Churn360
- بدء التشغيل: 199 دولارًا شهريًا
- احترافي: 499 دولارًا شهريًا
- مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار
Churn360 التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (أكثر من 26 تقييم)
- Capterra: 5/5 (أكثر من 7 تقييمات)
9. كاتاليست
عبر المحفز برنامج النمو SaaS Catalyst يساعد الشركات على تقديم تجربة عملاء غنية تبني قاعدة عملاء مخلصين.
وتساعد حلول Catalyst لنجاح العملاء على جعل بيانات العملاء المنفصلة مركزية، وإظهار شرائح العملاء، وإعطاء صورة واضحة عن صحة العملاء، وتوسيع نطاق رحلة العميل.
ويستخدم البرنامج تكوينات مرنة، وخيارات واسعة من عمليات التكامل، وقاعدة معرفية عميقة لخدمة العملاء للمساعدة في الشركات على زيادة الاحتفاظ بالعملاء .
Catalyst أفضل الميزات
- فريق دعم العملاء المتعاون
- تجربة مستخدم رائعة تجعل من السهل التنقل والعثور على ما تحتاج إليه
- تتبع رائع لقياس الاحتفاظ والتوجهات والعلاقات
قيود محفز
- يشكو المراجعون من أن الإعداد قد يكون مربكًا
- تخطيطات محدودة معدة مسبقًا
- قد يكون التخصيص معقدًا وصعبًا في البداية
تسعير محفز
- اتصل لمعرفة الأسعار
Catalyst التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (462+ تقييم)
- Capterra: 3.5/5 (أكثر من 2 تقييم)
10. سمارت كاروت
عبر سمارت كاروت توفر منصة SmartKarrot لنجاح العملاء أدوات وميزات مفيدة لمديري وفرق نجاح العملاء. فهي تُمكّن الشركات من التفاعل مع العملاء، وقياس تأثير مبادرات نجاح العملاء، وتتبع صحة العملاء.
يمكن أن تغطي SmartKarrot تقريباً أي متطلبات لنجاح العملاء لجميع أنواع الشركات. تساعد بياناته المتكاملة، وأنظمة الإنذار المبكر، وتقسيم العملاء الديناميكي، وعشرات الأتمتة الشركات على بناء علاقات أقوى تؤدي إلى زيادة الإيرادات.
أفضل ميزات SmartKarrot
- خدمة عملاء ومدربون يحظون بإشادة كبيرة
- يتزامن بشكل جيد مع منصات التحليلات الأخرى
- تتبع المهام دون عناء، ووضع علامات على نقاط الاتصال، وإنشاء نقاط العمل
قيود SmartKarrot
- أخطاء وتباطؤ من حين لآخر
- بالنسبة للشركات التي لديها قواعد عملاء كبيرة، قد يستغرق الإعداد وقتاً طويلاً
تسعير SmartKarrot
- النمو: اتصل لمعرفة الأسعار
- محترف: اتصل لمعرفة الأسعار
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات SmartKarrot
- G2: 4.4/5 (29+ تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 32 تقييم)
أنواع برامج نجاح العملاء
برامج إدارة الحسابات
تركز برمجيات إدارة الحسابات على إدارة حسابات العملاء بكفاءة لتعزيز العلاقات والاحتفاظ بهم وإيراداتهم. وهي تُمكِّن الشركات من تخزين معلومات العملاء المهمة، وتتبع التفاعلات وتحليل صحة الحساب. هذا النوع من البرمجيات مفيد بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تعزيز علاقتها مع العملاء الحاليين وزيادة قيمة عمر العميل إلى أقصى حد.
أدوات ملاحظات العملاء أدوات ملاحظات العملاء تسمح للمؤسسات بجمع و
تحليل الملاحظات من عملائهم من خلال الاستبيانات, نماذج الملاحظات وتفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي. تساعد هذه الرؤى الشركات على فهم مستويات رضا العملاء، وتحديد مجالات التحسين، واتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز تجربة العملاء.
منصات تحليل بيانات العملاء
تزود منصات تحليل بيانات العملاء الشركات بقدرات تحليل البيانات لفهم سلوك العملاء وتفضيلاتهم واتجاهاتهم بعمق. وبالاستفادة من التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي، يمكن لهذه المنصات التنبؤ باحتياجات العملاء، وتحديد الحسابات المعرضة للخطر، والمساعدة في إنشاء حملات تسويقية مستهدفة ومخصصة.
أدوات إشراك العملاء
تم تصميم أدوات إشراك العملاء لتسهيل المشاركة الاستباقية مع العملاء من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي و الرسائل داخل التطبيق . فهي تساعد في أتمتة سير عمل الاتصالات، وجدولة الرسائل، وتقسيم الجماهير لضمان التفاعل المناسب وفي الوقت المناسب.
منصات تثقيف العملاء
تمكّن منصات تعليم العملاء الشركات من إنشاء وإدارة وتقديم محتوى تعليمي وبرامج تدريبية لعملائها. تلعب هذه المنصات دورًا أساسيًا في تأهيل العملاء الجدد وزيادة تبني المنتجات، وضمان حصول العملاء على أكبر قيمة من مشترياتهم.
كيف يمكن لبرمجيات نجاح العملاء أن تفيد عملك التجاري
يمكن للشركات الاستفادة من برمجيات نجاح العملاء لتعزيز علاقاتها مع العملاء وتسريع النمو بعدة طرق استراتيجية.
فمن خلال استخدام ميزات إدارة الحساب، يمكن للشركات الحصول على رؤية شاملة لتفاعلات العملاء وتفضيلاتهم وتعليقاتهم، مما يتيح استراتيجيات مشاركة مخصصة.
تسمح أدوات ملاحظات العملاء داخل البرنامج بجمع وتحليل الملاحظات المباشرة من العملاء، مما يتيح جمع وتحليل رؤى العملاء والتي يمكن أن تفيد في تطوير المنتجات وتحسين عروض الخدمات. من خلال منصات تحليلات بيانات العملاء، يمكن للشركات التنبؤ بسلوك العملاء، وتحديد فرص زيادة المبيعات، ومنع حدوث اضطراب من خلال معالجة المشكلات بشكل استباقي.
تتيح أدوات إشراك العملاء التواصل الآلي وفي الوقت المناسب، مما يضمن تلقي العملاء الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب.
تعمل منصات تثقيف العملاء على تمكين المستخدمين بالمعرفة اللازمة للاستفادة الكاملة من المنتجات أو الخدمات، مما يعزز الرضا والولاء. من خلال دمج برمجيات نجاح العملاء في عملياتها، يمكن للشركات رفع مستوى تجربة العملاء، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد، ودفع عجلة النمو المستدام.
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