أفضل 20 برنامجًا لإدارة المتطوعين

قد تؤدي إدارة المتطوعين باستخدام جداول البيانات إلى تحويل عملية الجدولة البسيطة إلى ساعات من العمل الإداري الذي يمكن تجنبه. فالتداخل في نوبات العمل، وتفويت المتابعات، وتشتت السجلات، كلها أمور تستنزف الوقت الذي يمكن تخصيصه للأعمال المهمة حقًا.

نظرًا لأن قيمة ساعة واحدة من الخدمة التطوعية تبلغ الآن 34.79 دولارًا، فإن حتى بضع ساعات تضيع كل أسبوع في التنسيق اليدوي يمكن أن تتراكم بسرعة. لهذا السبب، فإن اختيار برنامج إدارة المتطوعين المناسب أمر مهم.

لقد جمعنا أفضل 20 أداة برمجية لإدارة المتطوعين لمساعدتك على تبسيط عملية الجدولة وتحسين التواصل والاستفادة بشكل أفضل من كل ساعة عمل للمتطوعين. 📊

نظرة عامة على أفضل برامج إدارة المتطوعين

فيما يلي مقارنة سريعة بين جميع برامج إدارة المتطوعين في هذه القائمة:

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp المنظمات غير الربحية من جميع الأحجام التي ترغب في منصة عمليات شاملة لفرق من جميع الأحجام والنطاقات نماذج تسجيل المتطوعين، جدولة المناوبات باستخدام عرضي التقويم وجانت، تتبع الوقت، لوحات المعلومات، الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات VolunteerHub الشركات الكبيرة التي تدير جدولة المتطوعين بكميات كبيرة ومزامنة CRM بوابة الخدمة الذاتية للمتطوعين، تكامل CRM (Blackbaud)، تذكيرات عبر الرسائل القصيرة، أكشاك تسجيل الوصول في الموقع تبدأ الأسعار من 143 دولارًا شهريًا SignUpGenius الأفراد والمجموعات الصغيرة التي تنسق عمليات تسجيل متطوعين بسيطة ومرة واحدة أداة إنشاء نوبات العمل بالسحب والإفلات، وتحصيل المدفوعات، وقوائم الانتظار، والتذكيرات التلقائية مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 11.99 دولارًا شهريًا Bloomerang Volunteer المنظمات غير الربحية متوسطة الحجم التي تركز على تحويل المتطوعين على المدى الطويل إلى متبرعين ماليين مزامنة CRM للمتطوعين والمتبرعين، وتقييم المشاركة، والتحقق من الخلفية، وإدارة المتطوعين عبر الهاتف المحمول تبدأ الأسعار من 119 دولارًا شهريًا CERVIS المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تدير قواعد بيانات كبيرة للمتطوعين مع مشاركين متناوبين عدد غير محدود من المتطوعين، وتسجيلات المجموعات، ورسائل الشكر الآلية، ودعم التهيئة تبدأ الأسعار من 25 دولارًا شهريًا GetConnected من Galaxy Digital الشركات والشبكات الكبيرة (البلديات والجامعات) التي تدير مراكز التطوع على مستوى المدينة مركز متطوعين متعدد الوكالات، وتتبع التعلم الخدمي، وسير عمل الاستجابة للكوارث أسعار مخصصة Volgistics المنظمات غير الربحية متوسطة الحجم التي تحتاج إلى تخصيص متعمق وقواعد بيانات متطوعة مرنة ومعيارية الحقول المخصصة، وأتمتة المراحل الرئيسية، وإدارة المتطوعين عبر مواقع متعددة تبدأ الأسعار من 9 دولارات شهريًا iVolunteer المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنظم فعاليات متكررة وخالية من الإعلانات جدولة خالية من الإعلانات، معالج الأحداث، بوابة المتطوعين، تسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول مجاني؛ أسعار مخصصة تتبع ذلك الأفراد والمدارس التي تعطي الأولوية لتسجيل ساعات العمل وتتبع مراحل التخرج تسجيل ساعات العمل عبر الهاتف المحمول، والتحقق عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتتبع الإنجازات تبدأ الأسعار من 15 دولارًا شهريًا WhenToHelp الفرق المتوسطة الحجم إلى فرق المؤسسات التي تدير دورات نوبات معقدة وتستلزم الكثير من العمليات الحسابية خوارزمية جدولة الملء التلقائي، لوحة تبادل المتطوعين، المهام القائمة على التفضيلات أسعار الاشتراك Volunteero المنظمات غير الربحية متوسطة الحجم التي تعطي الأولوية للأجهزة المحمولة وتركز على المشاركة والاحتفاظ بالمتطوعين المراجع الآلية، وشارات الألعاب، وتكاملات Zapier أسعار مخصصة VolunteerLocal الشركات التي تدير فعاليات عامة واسعة النطاق وتحتاج إلى تسجيل سريع وسلس التسجيل بدون كلمة مرور، وتسجيل الوصول عبر الأكشاك، وأتمتة قوائم الانتظار تبدأ الأسعار من 200 دولار لكل فعالية Mobilize مجموعات الدعوة والحملات السياسية المتوسطة الحجم إلى الكبيرة التي تجند أفرادها من الشبكات شبكة ترويج الفعاليات، والفعاليات التي يقودها الأقران، وأدوات الدعوة مجاني؛ أسعار مخصصة تأثير أفضل منظمات غير ربحية متوسطة الحجم راسخة تتابع تأثير البرامج والعائد المالي على الاستثمار بوابة الجدولة الذاتية، وتقارير عائد الاستثمار للمتطوعين، ووحدات التدريب أسعار مخصصة Rally الأفراد والفرق الصغيرة التي تنسق الاجتماعات أو ساعات العمل لمشروع واحد استطلاع الوقت، ومزامنة المنطقة الزمنية، والمشاركة المجهولة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا TimeCounts الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعطي الأولوية لمراكز المجتمع الحديثة وتأهيل المتطوعين الجدد بوابات المتطوعين ذات العلامات التجارية، وقوائم مراجعة التهيئة، وفلاتر المهارات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا شهريًا Rosterfy الشركات العالمية والفعاليات العالمية الكبرى التي تحتاج إلى أتمتة شاملة أتمتة التوظيف، تطبيق جوال للمتطوعين، تقارير ESG أسعار مخصصة HandsOn Connect الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى حل مدمج في Salesforce للتنسيق متعدد الجنسيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القائم على Salesforce، واجهة متعددة اللغات، تتبع أهداف التنمية المستدامة (SDG) أسعار مخصصة Givlly لإدارة المتطوعين وكالات الخدمات الاجتماعية متوسطة الحجم التي تحتاج إلى تدريب متكامل على الامتثال نظام إدارة التعلم (LMS) مدمج، وتقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، وتطبيقات الهاتف المحمول للمتطوعين أسعار مخصصة مجموعة برامج إدارة المتطوعين من Jotform الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم تحول عمليات إرسال النماذج إلى لوحات مهام آلية أتمتة النماذج، والتوقيعات الإلكترونية، واللوحات المرئية لتتبع المهام مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.50 دولارًا شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المتطوعين؟

للعثور على حل لإدارة المتطوعين يجعل حياتك أسهل، ابحث عن هذه الميزات الخمس التي لا غنى عنها:

تسجيل المتطوعين بسلاسة: ابحث عن نماذج تسجيل قابلة للتخصيص تسجل المهارات والتنازلات تلقائيًا

جدولة الخدمة الذاتية: اختر أداة تتيح للمتطوعين تصفح نوبات العمل والتسجيل بأنفسهم من هواتفهم، مما يقلل من تبادل الرسائل الإلكترونية

التواصل الآلي: تأكد من أن البرنامج قادر على إرسال تذكيرات آلية بالمناوبات عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني، وأنه يدعم التقويمات التي تعمل بالسحب والإفلات لتقليل معدل التغيب وإبقاء الجميع على اطلاع

تقارير الأثر وتتبع الساعات: أعطِ الأولوية للميزات التي تسجل ساعات عمل المتطوعين وتُنشئ أعطِ الأولوية للميزات التي تسجل ساعات عمل المتطوعين وتُنشئ تقارير مشاريع واضحة وقابلة للتصدير لإثبات تأثيرك أمام المانحين

تكامل CRM والأدوات: اختر منصة يمكنها المزامنة مع قاعدة بيانات المتبرعين الحالية لديك، مما يضمن لك رؤية شاملة لكيفية تفاعل الداعمين معك

📮 ClickUp Insight: يقول 33% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يستخدمون جداول البيانات في الغالب لأنهم على دراية بهذه الأداة أو لأنها موجودة بالفعل في نظامهم الحالي. بالنسبة للعديد من الفرق، خاصة الصغيرة منها، فإن التكلفة والراحة تؤثران على القرارات أكثر من مجموعة الميزات. عندما تكون الميزانيات محدودة، من الطبيعي الالتزام بالأدوات التي يمكن للجميع الوصول إليها بالفعل والتي هم على دراية بها، حتى لو تطلبت جهدًا يدويًا إضافيًا للحفاظ على التنظيم. يقدم ClickUp بديلاً يبقي الأمور بسيطة دون إضافة المزيد من التطبيقات إلى المجموعة. توجد المهام والمستندات ولوحات المعلومات والدردشة وحتى تحديثات الفيديو باستخدام Clips، كلها في مساحة عمل واحدة، مدعومة بذكاء اصطناعي مدمج لإعداد الملخصات والأتمتة. بدلاً من إدارة البيانات والتحديثات عبر أدوات متعددة، تحصل الفرق على مساحة عمل واحدة لتنسيق المشاريع ومشاركة التحديثات والحفاظ على التوافق، دون إضافة مستويات جديدة من التعقيد.

أفضل برامج إدارة المتطوعين

بعض أدوات إدارة المتطوعين مجانية، بينما تقدم أدوات أخرى خصومات للمنظمات غير الربحية أو خطط مدفوعة أكثر تقدمًا. تسلط القائمة أدناه الضوء على أفضل الخيارات للفرق ذات الأحجام المختلفة، وسير العمل المتنوع، واحتياجات الميزانية المتباينة.

1. ClickUp (الأفضل لعمليات المتطوعين الشاملة والتنسيق بين المنظمات غير الربحية)

أنشئ نماذج ClickUp قابلة للتخصيص لفرص التطوع والطلبات والتعليقات

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين تنسيق المتطوعين والتوثيق والتواصل وإعداد التقارير في مساحة عمل واحدة. يساعد فريقك على الانتقال من مرحلة الاستقبال إلى مرحلة التأثير دون الحاجة إلى التنقل بين منصات متعددة، مما يؤدي في النهاية إلى تجنب تشتت العمل.

كما أنه مصمم لدعم العمليات غير الربحية على نطاق أوسع، بما في ذلك تنسيق المتطوعين، وإعداد التقارير للمساهمين، والتخطيط متعدد الوظائف، مع توفر أسعار خاصة بالمنظمات غير الربحية للمنظمات المؤهلة.

لنرى كيف! 🤩

حوّل تسجيل المتطوعين إلى عمل منظم

تقوم ClickUp Forms بسد الفجوة بين جمع المعلومات وتنظيم العمل الذي يلي ذلك. يمكن لكل نموذج يتم إرساله إنشاء مهمة ClickUp على الفور في مساحة العمل حيث توجد بالفعل الأحداث والجداول الزمنية وتنسيق المتطوعين.

بالإضافة إلى تسجيل الأحداث، يمكن أن تساعد النماذج الفرق أيضًا في جمع طلبات التطوع والتعليقات والتنازلات واقتراحات البرامج دون الحاجة إلى البحث عن المعلومات في صناديق البريد الوارد أو جداول البيانات.

لنفترض أن منظمة غير ربحية تنظم حملة لتوزيع الطعام في عطلة نهاية الأسبوع. يقوم منسق المتطوعين بمشاركة نموذج تسجيل يطلب فيه تحديد التوافر والأدوار المفضلة والخبرة السابقة. ومع وصول الردود، ينشئ كل استمارة مرسلة تلقائيًا مهمة مع إرفاق معلومات المتطوع بها.

تحتوي المهمة على التفاصيل اللازمة لتنظيم المشاركة. تخزن الحقول المخصصة معلومات مثل نوبات العمل المفضلة، والشهادات أو التدريبات، ومعلومات الاتصال، وتوافر وسائل النقل.

حوّل أنشطة المتطوعين إلى إجابات وخطوات تالية

عندما تحتاج إلى إجابة، مثل عدد المتطوعين المتاحين أو الفعاليات التي لا تزال بحاجة إلى تغطية، عادةً ما يتعين عليك مراجعة عدة مصادر قبل العثور عليها.

اطلب من ClickUp Brain تحديد ما يقوم به فريقك لتخصيص الموارد بشكل مناسب

يقلل ClickUp Brain من هذا العمل من خلال تحليل المعلومات الموجودة بالفعل داخل مساحة العمل الخاصة بك وعبر الأدوات المتصلة. يعمل البرنامج مباشرة داخل مساحة عمل المتطوعين الخاصة بك، حيث يقرأ المهام والمستندات والتعليقات وردود النماذج لتلخيص المعلومات وإبراز التفاصيل التي تحتاجها لاتخاذ القرارات.

لنفترض أنك تقوم بإعداد مخيم صحي مجتمعي. مع زيادة عدد المسجلين، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain مراجعة تلك المهام وتلخيص عدد المتطوعين الذين سجلوا لكل دور. سيقدم لك ذلك نظرة عامة سريعة توضح المجالات التي تتمتع بتغطية قوية وما إذا كانت هناك ثغرات متبقية. في حالة احتياج الحدث لمزيد من المتطوعين، يمكنك اكتشاف النقص على الفور وتعديل المهام.

📌 مثال على المطالبة: "راجع جميع مهام المتطوعين الخاصة بفعالية المخيم الصحي ولخص عدد المتطوعين الذين سجلوا في كل دور. قم بتمييز الأدوار التي يقل عدد المتطوعين فيها عن خمسة."

خطط لحملات التطوع:

تتبع مشاركة المتطوعين وتقدم البرنامج في الوقت الفعلي

غالبًا ما يتطلب تتبع تقدم كل برنامج مراجعة عدة جداول بيانات أو انتظار التحديثات من المنسقين.

تمنحك لوحات معلومات ClickUp رؤية في الوقت الفعلي لكل ما يحدث في عمليات المتطوعين لديك.

راقب المتطوعين والمهام باستخدام لوحات معلومات ClickUp

بدلاً من جمع التحديثات يدويًا، يمكنك إنشاء لوحة معلومات تستخرج البيانات مباشرةً من المهام وسجلات المتطوعين الموجودة بالفعل في مساحة العمل الخاصة بك. وعندما يقوم المنسقون بتعيين الأدوار أو تحديث حالات المهام أو إضافة متطوعين جدد، يتم تحديث لوحة المعلومات تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك لوحات المعلومات أيضًا على مراقبة المشاركة في برامجك. يمكنك تتبع إجمالي ساعات العمل التطوعي المسجلة خلال الفعاليات أو مقارنة معدلات الحضور عبر المبادرات المختلفة.

كما يمكنها مساعدتك في تتبع المشاركة المتكررة، وجهود التقدير، واتجاهات المشاركة العامة، حتى تتمكن من تحسين الاحتفاظ بالمتطوعين بمرور الوقت.

أفضل ميزات ClickUp

توحيد الوثائق: قم بتخزين إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وأدلة التدريب والاحتياجات الخاصة وإعفاءات المسؤولية مباشرةً بجانب المهام التطوعية ذات الصلة في قم بتخزين إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وأدلة التدريب والاحتياجات الخاصة وإعفاءات المسؤولية مباشرةً بجانب المهام التطوعية ذات الصلة في ClickUp Docs

تتبع ساعات العمل التطوعي: استخدم استخدم أداة تتبع الوقت المدمجة في ClickUp لتسجيل ساعات العمل التطوعي وإضافة الملاحظات والعلامات وإنشاء تقارير أوضح حول مشاركة المتطوعين وتأثير البرنامج

تنسيق التواصل والعمل المترابط: شارك التذكيرات والتحديثات في شارك التذكيرات والتحديثات في ClickUp Chat ، واربط ClickUp بأدوات مثل ClickUp SyncUp والبريد الإلكتروني والتقويمات وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) حتى لا يظل تنسيق المتطوعين معزولاً

جدولة المناوبات ومشاركتها بوضوح: استخدم استخدم طرق عرض ClickUp ، بما في ذلك عرض التقويم، لتخطيط مهام المتطوعين، واكتشاف تعارضات المواعيد، وتنسيق الجداول الزمنية بشكل أوضح بين الموظفين والمتطوعين

أتمتة المهام المتكررة: تخلص من المهام الروتينية التي تستغرق وقتًا طويلاً عن طريق إنشاء لتعيين المتطوعين، وتوجيه النماذج المرسلة إلى المنسق المناسب، وتحديث حالات مهام الفعاليات تخلص من المهام الروتينية التي تستغرق وقتًا طويلاً عن طريق إنشاء أتمتات ClickUp مخصصةلتعيين المتطوعين، وتوجيه النماذج المرسلة إلى المنسق المناسب، وتحديث حالات مهام الفعاليات

دعم إعداد التقارير للمانحين ومجلس الإدارة: استخدم استخدم الحقول المخصصة والصيغ ولوحات المعلومات لتتبع ساعات عمل المتطوعين والمقاييس المتعلقة بالتمويل وأداء البرنامج في مكان واحد

دعم استمرار المتطوعين: تتبع جهود المتابعة والتدريب والتقدير في مكان واحد حتى يظل المتطوعون ملتزمين بما يتجاوز الحدث الواحد

قيود ClickUp

قد تتطلب مجموعة الميزات الشاملة فترة تعلم للفرق الجديدة

أسعار ClickUp

يقدم ClickUp خصمًا حصريًا لمساحات العمل غير الربحية.

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8200 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذا ما قاله أحد مستخدمي Capterra عن ClickUp:

نظرًا لأنه يضم الملفات في مكان واحد، لم أعد مضطرًا للبحث في 500 رسالة بريد إلكتروني كالمجنون. يمكنني أن أرى بوضوح حجم العمل الذي يقوم به المبدعون وما إذا كانوا غارقين في العمل أم لا. من الرائع أنني لم أعد مضطرًا إلى تكرار نفس المهام يدويًا كل صباح يوم الاثنين لأن الأتمتة تعمل بالفعل... كان الإعداد سريعًا جدًا لمجموعتنا المكونة من عشرة أشخاص. كان الشخص الذي أرسلوه لتعليمنا دؤوبًا، لذا فهم الجميع الأمر في النهاية. لم تكن تجربة الاتصال بـ Slack سيئة كما كنت أتوقع.

نظرًا لأنه يضم الملفات في مكان واحد، لم أعد مضطرًا للبحث في 500 رسالة بريد إلكتروني كالمجنون. يمكنني أن أرى بوضوح حجم العمل الذي يقوم به المبدعون وما إذا كانوا غارقين في العمل أم لا. من الرائع أنني لم أعد مضطرًا إلى تكرار نفس المهام يدويًا كل صباح يوم الاثنين لأن الأتمتة تعمل بالفعل... كان الإعداد سريعًا جدًا لمجموعتنا المكونة من عشرة أشخاص. كان الشخص الذي أرسلوه لتعليمنا دؤوبًا، لذا فهم الجميع الأمر في النهاية. لم تكن تجربة الاتصال بـ Slack سيئة كما كنت أتوقع.

🚀 ميزة ClickUp: البحث عبر المهام والمستندات والملفات والتطبيقات المتصلة للعثور على المعلومات باستخدام ClickUp Brain MAX. ابحث في الأدوات المتصلة بحسابك للحصول على سياق مع ClickUp Brain MAX على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لماراثون جمع التبرعات لهذا العام وترغب في إعادة التواصل مع المتطوعين الذين تولوا مهام التسجيل واللوجستيات العام الماضي، يمكنك أن تطلب من Brain MAX العثور على تلك السجلات. ومن هناك، يمكنك إنشاء مهام متابعة للاتصال بهؤلاء المتطوعين، أو تعيين منسقين للتواصل معهم، أو إعادة استخدام نفس هيكل الأدوار للحدث القادم.

📌 مثال على الطلب: ابحث عن المتطوعين الذين عملوا في ماراثون جمع التبرعات العام الماضي ولخص الأدوار التي تولوها.

2. VolunteerHub (الأفضل للجمعيات الكبيرة التي تحتاج إلى أتمتة جدولة المتطوعين بكميات كبيرة)

عبر VolunteerHub

يحل VolunteerHub محل أوراق التسجيل اليدوية ببوابة رقمية حيث يقوم الأشخاص بتسجيل أنفسهم وتوقيع إقرارات التنازل واختيار نوبات عملهم بأنفسهم. وهذا ينقل عبء العمل الإداري من موظفيك إلى أيدي المتطوعين.

وهو خيار قوي بشكل خاص لبنوك الطعام أو الملاجئ التي تعمل بنفس النوبات كل أسبوع. تتزامن المنصة أيضًا بشكل مباشر مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بالمنظمات غير الربحية مثل Blackbaud، مما يعني أن بيانات المتطوعين وسجلات تفاعل المتبرعين تظل في نفس الدائرة.

أفضل ميزات VolunteerHub

أنشئ صفحات هبوط تحمل علامتك التجارية لأحداث محددة لتضفي على عملية التوظيف مظهرًا احترافيًا يتناسب مع موقعك الإلكتروني الرئيسي

أتمتة رسائل التذكير عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني لإبقاء المتطوعين على علم بنوبات عملهم القادمة وتقليل حالات التغيب

قم بإعداد أكشاك OnSite لتمكين المتطوعين من تسجيل وصولهم وتسجيل ساعات عملهم فور وصولهم

قم بتصفية قاعدة البيانات الخاصة بك حسب المهارات للعثور على مجموعات محددة من المتطوعين وإرسال رسائل إليهم من أجل مهام متخصصة

قيود VolunteerHub

لا يحتوي على أداة إنشاء تقارير قابلة للتخصيص بالكامل، حيث إنك مقيد بالقوالب المعدة مسبقًا ما لم تقم بتصدير البيانات الأولية إلى Excel

تخصيص محدود للصفحات العامة، حيث أن تخطيطات الصفحة الرئيسية صارمة نسبيًا ولا تسمح بتصميم متقدم أو تضمين عناصر واجهة المستخدم

أسعار VolunteerHub

بالإضافة إلى: 143 دولارًا شهريًا

المزايا: 288 دولارًا شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات VolunteerHub

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن VolunteerHub؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في Capterra:

يتميز VolunteerHub بواجهة متطوعين جذابة وسهلة التصفح والاستخدام. كما أن الميزات لا تتطلب سوى القليل من التدريب بالنسبة للمسؤولين، وهي سهلة الاستخدام للغاية. نحن نستخدم هذه المنصة منذ فترة طويلة جدًا، لذا كانت الأسعار دائمًا معقولة جدًا.

يتميز VolunteerHub بواجهة متطوعين جذابة يسهل التنقل فيها واستخدامها. وبالنسبة للمسؤولين أيضًا، لا تتطلب الميزات سوى القليل من التدريب وهي سهلة الاستخدام للغاية. نحن نستخدم هذه المنصة منذ فترة طويلة جدًا، لذا كانت الأسعار دائمًا معقولة جدًا.

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت تنتقل من جداول البيانات إلى نظام مركزي، فلست مضطرًا إلى إنشاء قاعدة بيانات المتطوعين من الصفر. يوفر قالب إدارة المتطوعين في ClickUp مساحة عمل معدة مسبقًا يمكنك تعديلها لتناسب المتطلبات المحددة لمنظمتك غير الربحية. يعمل البرنامج كأساس هيكلي، حيث يجمع عمليات التوظيف والجدولة وإعداد تقارير الأثر في مكان واحد حتى تتمكن من البدء في تنظيم فريقك على الفور. احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج إدارة المتطوعين في ClickUp لتتبع دورة حياة المتطوعين بالكامل بفضل حل إدارة المشاريع غير الربحية، يمكن لمديري المتطوعين: ابدأ في تجنيد المتطوعين باستخدام حالات ClickUp المخصصة مثل "قيد المراجعة" أو "قيد التنفيذ" لتتبع المتقدمين أثناء مرورهم بعملية الفرز والمقابلة

صنف بيانات المتطوعين باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp حسب المهارات المحددة وأرقام الهواتف وحجم المشاريع لتجد الشخص المناسب للمهام المتخصصة في ثوانٍ معدودة

قم بتصور جداول المناوبات عبر تكوينات متعددة، بما في ذلك عرضي القائمة والتقويم، لتتبع الساعات وتخصيص أدوار محددة

3. SignUpGenius (الأفضل للفرق الصغيرة والمجموعات المجتمعية التي تحتاج إلى طريقة بسيطة ومجانية لتنسيق نوبات العمل)

عبر SignUpGenius

يعد رابط SignUpGenius الخيار الأمثل للتنسيق الأساسي لأنه سهل الإعداد. ما عليك سوى اختيار قالب وإضافة فترات زمنية للمتطوعين وإرسال الرابط؛ ولا يحتاج المتطوعون حتى إلى إنشاء حساب لحجز مكان.

يعد انخفاض عوائق الانضمام أمرًا ضروريًا للمجموعات المجتمعية التي تعتمد على متطوعين لمرة واحدة قد يثنيهم إجراء التسجيل متعدد الخطوات عن المشاركة. كما تعمل المنصة على سد الفجوة بين الجدولة البسيطة وجمع التبرعات البسيط. وهذا يتيح لك أيضًا بيع القمصان أو جمع تبرعات صغيرة مباشرةً على صفحة التسجيل.

أفضل ميزات SignUpGenius

ابدأ عملية التسجيل في غضون دقائق باستخدام أداة إنشاء بالسحب والإفلات وقوالب جاهزة للمدارس والمنظمات غير الربحية والفرق الرياضية

اجمع المدفوعات والتبرعات مباشرةً من خلال نموذج التسجيل الخاص بك لإدارة تسجيل الفعاليات وجمع التبرعات في خطوة واحدة

أتمتة التذكيرات والتنبيهات النصية لإعلام المتطوعين بالالتزامات القادمة وتقليل المتابعات اليدوية

قم بإدارة قوائم الانتظار تلقائيًا لضمان شغل كل مكان، حتى لو اضطر أحدهم إلى الإلغاء في اللحظة الأخيرة

قيود SignUpGenius

خيارات التصميم محدودة في الباقات المجانية والباقات الأقل سعرًا، مما يجعل صفحات التسجيل تبدو في كثير من الأحيان مزدحمة بالإعلانات

عدم وجود قاعدة بيانات مركزية للتتبع على المدى الطويل، مما يجعل من الصعب إدارة قائمة المتطوعين الدائمين

أسعار SignUpGenius

مجاني إلى الأبد

البدء: 11.99 دولارًا شهريًا

الأساسيات: 29.99 دولارًا شهريًا

النسخة المميزة: 59.99 دولارًا شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SignUpGenius

G2: 4. 4/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن SignUpGenius؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين على G2:

يتيح Signup Genius للمعلمين تنظيم عدة اجتماعات في نفس اليوم بسهولة. عندما يطلب أحد أولياء الأمور عقد اجتماع، يمكنني إرسال بريد إلكتروني إليه يحتوي على رابط للتسجيل. وهذا يسمح لأولياء الأمور باختيار أفضل وقت متاح يناسبهم. كما يساعدني ذلك على تنظيم أموري عندما يكون لدي أكثر من 15 اجتماعًا متتاليًا في يوم واحد.

يتيح Signup Genius للمعلمين تنظيم عدة اجتماعات في نفس اليوم بسهولة. عندما يطلب أحد أولياء الأمور عقد اجتماع، يمكنني إرسال بريد إلكتروني إليه يحتوي على رابط للتسجيل. وهذا يسمح لأولياء الأمور باختيار أفضل وقت متاح يناسبهم. كما يساعدني ذلك على تنظيم أموري عندما يكون لدي أكثر من 15 اجتماعًا متتاليًا في يوم واحد.

4. Bloomerang Volunteer (الأفضل للمنظمات غير الربحية الراسخة التي ترغب في تحويل قاعدة متطوعيها إلى مصدر للمانحين)

عبر Bloomerang

يتولى Bloomerang Volunteer إدارة الجوانب اللوجستية المعقدة للفعاليات واسعة النطاق، حيث تحتاج إلى إدارة مئات الأشخاص في وقت واحد.

تعمل هذه الأداة المخصصة للمنظمات غير الربحية كامتداد متكامل لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) Bloomerang الأوسع نطاقًا، مما يعني أن أنشطة المتطوعين يتم تسجيلها تلقائيًا في نفس ملف تعريف المكون المستخدم لجمع التبرعات.

تتيح لك هذه المزامنة استخدام تقييم المشاركة لتحديد الداعمين الذين يساهمون بوقت كبير ولكنهم لم يقدموا تبرعًا ماليًا بعد. يمكنك تجميع هذه البيانات في مكان واحد وإطلاق حملات توعية محددة بناءً على سجل المتطوع، مثل دعوة الموجهين ذوي الخبرة الطويلة للانضمام إلى مجموعة التبرع المتكرر.

أفضل ميزات Bloomerang

حدد المتبرعين المحتملين باستخدام نظام تقييم المشاركة الذي يسلط الضوء على المتطوعين الأكثر احتمالاً للتبرع مالياً

قم بمطابقة المتطوعين مع نوبات العمل تلقائيًا باستخدام عوامل تصفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط مهاراتهم المحددة وتوافرهم بالوظائف الشاغرة لديك

قم بإدارة الفعاليات من هاتفك باستخدام تطبيق جوال يتيح للموظفين تعديل الجداول وسد الثغرات في الوقت الفعلي أثناء التواجد في الموقع

قم بإجراء عمليات التحقق من الخلفية المتكاملة مباشرةً داخل المنصة لتسريع عملية التأهيل مع الحفاظ على الامتثال

قيود Bloomerang

قد يبدو بدء الاستخدام أمرًا صعبًا لأن المنصة مليئة بالميزات التي تتطلب غالبًا إعدادًا موجهًا

تفتقر التقارير إلى التخصيص المتعمق، مما يعني أنك قد تظل تضطر إلى تصدير البيانات إلى جدول بيانات

أسعار Bloomerang

الخطة المبدئية: 119 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Bloomerang

G2: 4. 3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Bloomerang؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين على G2:

عززت مزامنة البيانات مع Bloomerang CRM، وميزة "الجدول المركزي" الجديدة لإدارة مشكلات الجدولة على مستوى المؤسسة، وحسنت وظيفة النوبات المتكررة.

عززت مزامنة البيانات مع Bloomerang CRM، وميزة "الجدول المركزي" الجديدة لإدارة مشكلات الجدولة على مستوى المؤسسة، وحسنت وظيفة النوبات المتكررة.

5. CERVIS (الأفضل للمنظمات التي تحتاج إلى دعم شخصي مكثف وقدرة غير محدودة على استيعاب المتطوعين)

عبر CERVIS

تم تصميم CERVIS (نظام تسجيل الأحداث المجتمعية ومعلومات المتطوعين) للمنسقين الذين يرغبون في تحقيق التوازن بين الأتمتة واللمسة الإنسانية.

في حين أن العديد من المنصات تحجب سجلاتها خلف حواجز الدفع، فإن ClickUp يوفر سجلات متطوعين غير محدودة عبر جميع مستوياته. يمثل نموذج التسعير هذا ميزة كبيرة للمنظمات التي تحتفظ بقاعدة بيانات ضخمة تضم آلاف الداعمين.

يمكنك استخدام البرنامج في السيناريوهات التي تتطلب إدارة مجموعات معقدة، مثل تنسيق أيام التطوع المؤسسي أو فرق الخدمة الكنسية. ويشتمل البرنامج على ميزات متخصصة، مثل وحدة تحكم تسجيل الدخول/الخروج عبر الويب التي تحول أي جهاز لوحي أو جهاز محمول إلى كشك في الموقع.

أفضل ميزات CERVIS

قم بإدارة عدد غير محدود من المتطوعين في أي خطة دون القلق بشأن الرسوم الإضافية مع نمو قاعدة بيانات الداعمين لديك

قم بتنسيق عمليات تسجيل المجموعات بسهولة من خلال السماح لقادة الفرق بحجز مجموعات من الورديات لأعضائهم أو شركائهم من الشركات

أتمتة رسائل الشكر وتذكيرات المناوبات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للحفاظ على مستوى مشاركة عالٍ دون بذل جهد يدوي

قيود CERVIS

تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الحديثة، مما قد يجعلها أقل سهولة في الاستخدام بالنسبة للمتطوعين الأصغر سنًا

تقتصر ميزة إعداد التقارير المتقدمة على الباقات الأعلى سعرًا، مما يجعل من الصعب على الفرق الصغيرة ذات الميزانية المحدودة قياس تأثيرها للحصول على المنح

أسعار CERVIS

الأساسي: 25 دولارًا شهريًا

الخطة القياسية: 120 دولارًا شهريًا

الباقة المميزة: 200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات CERVIS

G2: 4. 2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن CERVIS؟

اسمع رأي أحد المراجعين على G2:

إنه قابل للتخصيص بالكامل، وسهل الإعداد والصيانة والاستخدام، ويتيح للمتطوعين المشاركة بشكل أعمق. يتيح لنا التواصل مع مجموعات أكبر من الأشخاص ويمكّن المتطوعين الجدد من التسجيل للحصول على الفرص بشكل مستقل. بحثنا عن منصات أخرى لسنوات حتى عثرنا على Cervis. لن أستخدم أي شيء آخر.

إنه قابل للتخصيص بالكامل، وسهل الإعداد والصيانة والاستخدام، ويتيح للمتطوعين المشاركة بشكل أعمق. يتيح لنا التواصل مع مجموعات أكبر من الأشخاص ويمكّن المتطوعين الجدد من التسجيل للحصول على الفرص بشكل مستقل. بحثنا عن منصات أخرى لسنوات حتى عثرنا على Cervis. لن أستخدم أي شيء آخر.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: لا يعود سوى 19% من المتطوعين الجدد للمشاركة مرة ثانية عندما تفتقر الجمعيات إلى عملية منظمة للإشراف والمتابعة. يمكن للمنصات الرقمية التي تعمل على أتمتة رسائل الشكر من أجل التواصل الشخصي وتقديم فرص مستقبلية أن تسد هذه الفجوة.

6. GetConnected من Galaxy Digital (الأفضل للمنظمات غير الربحية متعددة المواقع التي تدير شبكات على مستوى المجتمع)

عبر GetConnected من Galaxy Digital

بينما تركز معظم الأدوات على منظمة واحدة، يتيح لك GetConnected نشر فرص العمل لمجموعة مشتركة من المتطوعين في مركز مشترك. إنه الخيار المعتاد لمنظمات United Way والإدارات البلدية الكبيرة التي تحتاج إلى رؤية الصورة الكاملة للخدمات المقدمة في مدينة أو منطقة بأكملها.

تنقسم المنصة إلى مستويات محددة: Shift وSustain وAmplify، بحيث يمكنك البدء بأدوات التسجيل الأساسية. ثم تتيح لك الانتقال إلى ميزات التعلم الخدمي المعقدة للجامعات أو تتبع تأثير الشركات للأعمال التجارية. لضمان دقة البيانات عبر هذه الشبكات الكبيرة، يتضمن النظام كشك تسجيل وصول يعمل دون اتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات GetConnected من Galaxy Digital

قم بالترويج للفرص عبر شبكة حتى تتمكن العديد من الوكالات الشريكة من التوظيف من خلال بوابة مجتمعية مركزية واحدة

تتبع بيانات التعلم الخدمي الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس على وجه التحديد، بما في ذلك التحقق التلقائي من ساعات العمل المطلوبة لمتطلبات التخرج

أنشئ سيرة ذاتية للمتطوعين من مؤيديك، مما يتيح لهم تنزيل سجل موثق لمهاراتهم وتأثيرهم

قم بإدارة الاستجابة للكوارث باستخدام سير عمل متخصص لتعبئة المتطوعين العفويين وتتبعهم بسرعة أثناء حالات الطوارئ المجتمعية

قيود GetConnected من Galaxy Digital

تتطلب لوحة تحكم المسؤول وقتًا طويلاً للتعلم بسبب العدد الهائل من الوحدات النمطية

تخصيص البريد الإلكتروني محدود لأن النظام يستخدم قوالب جامدة يصعب تخصيصها بالعلامة التجارية أو تنسيقها دون معرفة تقنية متقدمة

أسعار GetConnected من Galaxy Digital

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات GetConnected من Galaxy Digital

G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن GetConnected من Galaxy Digital؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين في Capterra:

إنه رائع لإدارة فرص التطوع والفعاليات المجتمعية. أنا مستخدم رئيسي في منظمة غير ربحية، ونحن راضون عنه بشكل عام.

إنه رائع لإدارة فرص التطوع والفعاليات المجتمعية. أنا مستخدم رئيسي في منظمة غير ربحية، ونحن راضون عنه بشكل عام.

7. Volgistics (الأفضل للمنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى تخصيص متعمق دون عقد طويل الأجل)

عبر Volgistics

إذا كنت تحب فكرة إنشاء نظام إدارة خاص بك ولكنك لا تريد البدء من الصفر، فإن Volgistics أداة جيدة تستحق التجربة. فهي تتيح لك تشغيل الميزات أو إيقافها بمجرد ضغطة زر. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه فعليًا، وهو ما يمثل نسمة من الهواء النقي مقارنة بمجموعات البرامج المؤسسية التي تعمل بنظام "كل شيء أو لا شيء".

يمكنك إخفاء الحقول التي لا تحتاج إليها، وإعادة تسمية علامات التبويب لتتناسب مع مصطلحات مؤسستك، وتوسيع نطاق خطتك أو تقليصها شهريًا. بالإضافة إلى الجدولة القياسية، يتضمن Volgistics ميزة قائمة مراجعة تذكيرية تساعدك على تتبع المتطلبات الحساسة للوقت، مثل انتهاء صلاحية فحص الخلفية، حتى لا يبدأ أي متطوع العمل دون الحصول على التصريح المناسب.

أفضل ميزات Volgistics

قم بتخصيص كل حقل من حقول البيانات عن طريق إخفائه أو إعادة تسميته لضمان أن قاعدة البيانات الخاصة بك تتتبع فقط المعلومات التي تهم مهمتك

أتمتة تتبع المعالم البارزة لتكريم المتطوعين في أعياد ميلادهم أو ذكرى انضمامهم للعمل أو عند بلوغهم معايير محددة لساعات الخدمة

وحدة VicTouch ، مما يتيح للمتطوعين تسجيل الدخول في كشك لوحي قم بتفعيل ساعات الحضور في الموقع باستخدام، مما يتيح للمتطوعين تسجيل الدخول في كشك لوحي وتتبع الوقت تلقائيًا عن طريق تسجيل ساعات عملهم

قم بإدارة مواقع متعددة من خلال حساب واحد مع منح مديري المواقع الفردية حق الوصول إلى فرقهم المحددة فقط

قيود Volgistics

عدم توفر الدعم عبر الهاتف يعني أنك مقيد بحل المشكلات عبر البريد الإلكتروني، وهو ما قد يكون محبطًا إذا كنت بحاجة إلى إجابة سريعة أثناء حدث مباشر

قد تكون التعقيدات سلاحًا ذا حدين، لأن مستوى التخصيص العالي يعني أن إعداد النظام يستغرق وقتًا طويلاً

أسعار Volgistics

الأسعار وفقًا لحاسبة 50 متطوعًا: 17 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Volgistics

G2: 4. 1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Volgistics؟

هذا وفقًا لمراجع على G2:

Volgisifics بسيط للغاية وسهل الاستخدام! يتميز بمرونة كبيرة في التخصيصات والخيارات المتاحة!

Volgisifics بسيط للغاية وسهل الاستخدام! يتميز بمرونة كبيرة في التخصيصات والخيارات المتاحة!

8. iVolunteer (الأفضل للمنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في تجربة خالية من الإعلانات دون تكلفة باهظة)

عبر iVolunteer

تعد iVolunteer إحدى المنصات التي تظل خالية تمامًا من الإعلانات، حتى في اشتراكها الأساسي. وهذا يجعلها خيارًا جيدًا للمنظمات غير الربحية التي ترغب في الحفاظ على بيئة احترافية خالية من عوامل التشتيت لمؤيديها دون الالتزام بتكاليف مؤسسية باهظة.

تم تصميم المنصة خصيصًا لجدولة المهام، مما يتيح لك إدارة أي شيء بدءًا من إنتاج مسرحي ليوم واحد وصولًا إلى عيادة لقاحات متكررة. تتميز واجهتها بالبساطة مع الحفاظ على وظائفها. على سبيل المثال، يساعدك "معالج الأحداث الجديدة" على نسخ هياكل الأحداث السابقة في ثوانٍ معدودة، مما يوفر عليك عناء الإعداد المتكرر.

أفضل ميزات iVolunteer

ابدأ في تسجيل المتطوعين بدون إعلانات في أي خطة، مما يضمن عدم تشتيت انتباه المتطوعين بالتسويق من أطراف ثالثة أثناء محاولتهم دعم قضيتك

استخدم معالج الأحداث الجديدة لإنشاء جداول زمنية معقدة باستخدام قوالب محددة مسبقًا

قم بتفعيل بوابة "التزاماتي" للمتطوعين لتتبع ساعات عملهم ونوبات العمل القادمة

تحقق من الحضور باستخدام تطبيق تسجيل الدخول عبر الهاتف المحمول الذي يتيح لك تسجيل حضور المشاركين في الموقع وتحديث تقاريرك تلقائيًا

قيود iVolunteer

لوحة تحكم المسؤول غير متوافقة مع الأجهزة المحمولة، مما يعني أنك ستواجه صعوبة في إدارة الفعاليات أو تعديل المواعيد إذا كنت تحاول استخدام جهاز لوحي أو هاتف

يبدو التصميم المرئي وكأنه تخطيط لم يتم تحديثه بشكل كبير منذ سنوات، مما قد يبدو غير عملي للمستخدمين

أسعار iVolunteer

مجاني إلى الأبد

الخطة القياسية: أسعار مخصصة

الخطة المميزة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات iVolunteer

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن iVolunteer؟

إليك كيف ساعد ذلك أحد المراجعين في Capterra:

لقد وفر لي هذا البرنامج طريقة لتنظيم أكثر من 100 متطوع لحدث يستمر يومين كل عام. إنه بسيط للغاية وسهل الإعداد. وقدم شبكة رائعة من الفترات المتاحة للمتطوعين لمعرفة المجالات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة وتلك التي تم شغلها بشكل جيد.

لقد وفر لي هذا البرنامج طريقة لتنظيم أكثر من 100 متطوع لحدث يستمر يومين كل عام. إنه بسيط للغاية وسهل الإعداد. وقدم شبكة رائعة من الفترات المتاحة للمتطوعين لمعرفة المجالات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة وتلك التي تم شغلها بشكل جيد.

9. Track It Forward (الأفضل للمدارس ونوادي الخدمة التي تعطي الأولوية لتسجيل ساعات العمل وتتبع الإنجازات)

عبر Track IT Forward

يركز Track It Forward على تسهيل تسجيل المتطوعين لوقتهم. وهو المفضل لدى المدارس الابتدائية والثانوية وبرامج الجامعات حيث يحتاج الطلاب إلى تحقيق عدد محدد من ساعات الخدمة للتخرج. بدلاً من قيام المنسق بإدخال البيانات يدويًا، يستخدم المتطوعون التطبيق المحمول أو أداة الويب لتقديم ساعاتهم للموافقة عليها.

يخفف نهج الخدمة الذاتية هذا العبء الإداري عن كاهل الموظفين، ويضمن تحديث سجلات الخدمة في الوقت الفعلي بدلاً من تراكمها كأوراق عمل في نهاية الفصل الدراسي.

تتيح لك ميزة "المعالم" تحديد أهداف محددة للأفراد أو المجموعات. على سبيل المثال، يمكن للمدرسة تحديد متطلبات التخرج بـ 40 ساعة، ويمكن لكل من الطالب والمنسق رؤية شريط التقدم المباشر نحو تحقيق هذا الهدف.

أفضل ميزات Track It Forward

قم بتمكين تسجيل ساعات العمل عبر الهاتف المحمول حتى يتمكن المتطوعون من إرسال أوقات عملهم ومواقعهم وحتى صورة لعملهم مباشرةً من هواتفهم الذكية

حدد معالم مخصصة لتتبع التقدم المحرز نحو متطلبات التخرج أو مستويات الجوائز أو أهداف العضوية تلقائيًا

تحقق من الساعات باستخدام علامات GPS والتوقيعات لضمان دقة جمع البيانات دون الحاجة إلى التواجد في الموقع في كل نوبة عمل للمتطوعين

قم بتضمين أدوات تتبع الوقت مباشرةً في موقعك الإلكتروني حتى لا يضطر المتطوعون إلى الانتقال إلى بوابة منفصلة لتسجيل ساعات عملهم

قيود Track It Forward

يقتصر التحقق المتقدم على المستويات الأغلى ثمناً، مما يعني أن الفرق الأصغر التي تستخدم الخطة الأساسية تفقد ميزات GPS والتوقيع

تعتبر إدارة الفعاليات أمراً ثانوياً مقارنة بتتبع ساعات العمل، لذا إذا كنت بحاجة إلى ميزات معقدة للجدولة أو قوائم الانتظار، فقد يبدو هذا الأمر غير كافٍ بعض الشيء

أسعار Track It Forward

الأساسي: 15 دولارًا شهريًا لـ 100 مستخدم

النسخة المميزة: 30 دولارًا شهريًا لـ 100 مستخدم

المتقدم: 45 دولارًا شهريًا لـ 100 مستخدم

تقييمات ومراجعات Track It Forward

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Track It Forward؟

إليك رأي أحد المراجعين على Capterra:

هذا البرنامج سهل الاستخدام ويتيح لك فرصة التسجيل في فعاليات التطوع في أماكن مختلفة وتتبع جميع ساعات وتواريخ تطوعك.

هذا البرنامج سهل الاستخدام ويتيح لك فرصة التسجيل في فعاليات التطوع في أماكن مختلفة وتتبع جميع ساعات وتواريخ تطوعك.

10. WhenToHelp (الأفضل للمنظمات التي لديها أنماط نوبات عمل معقدة وتحتاج إلى أداة جدولة آلية تعتمد على الحسابات الرياضية أولاً)

عبر WhenToHelp

يستخدم WhenToHelp خوارزمية AutoFill حصرية تأخذ في الاعتبار تفضيلات الجميع: من يفضل العمل، ومن لا يحب أوقات معينة، ومن لا يستطيع المساعدة. ثم يقوم بوضع الجدول الزمني الأكثر منطقية لك بنقرة واحدة.

تتولى المنصة عبء التخطيط الذهني من خلال ضمان حصول الداعمين الأكثر مرونة على النوبات التي يفضلونها مع تجنب العمل الإضافي أو الإرهاق.

أفضل ميزات WhenToHelp

استفد من خوارزمية الملء التلقائي لتوزيع المناوبات تلقائيًا بناءً على تفضيلات المتطوعين وتوافرهم لتجنب تعارضات الجدولة

قم بتفعيل لوحة تبادل المتطوعين حتى يتمكن فريقك من تبادل أو اختيار المناوبات المتاحة بشكل مستقل دون الحاجة إلى تدخل منسق

حدد الأوقات المفضلة وغير المفضلة لكل متطوع، مما يسمح للنظام بمكافأة الداعمين الأكثر مرونة بنوبات العمل التي يرغبون فيها فعليًا

أرسل تنبيهات نصية عاجلة للوصول فورًا إلى جميع المتطوعين لديك عندما يكون لديك فرصة متاحة في اللحظة الأخيرة أو تغيير طارئ في الجدول الزمني

قيود WhenToHelp

ينصب التركيز بشكل حصري على الجدولة، لذا إذا كنت بحاجة إلى مكان لتخزين السير الذاتية التفصيلية للمتطوعين، أو تتبع الإنتاجية ، أو التحقق من الخلفيات، أو بيانات المتبرعين، فستحتاج إلى أداة منفصلة

يتطلب إنشاء الجداول الزمنية وإدارتها وإدارة المستخدمين الكثير من الإعدادات، مما يجعل العملية تستغرق وقتًا طويلاً

أسعار WhenToHelp

نموذج التسعير القائم على الاشتراك

تقييمات ومراجعات WhenToHelp

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن WhenToHelp؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين في Capterra:

أحب أن هذا البرنامج مجاني للمنظمات غير الربحية بعد الحصول على موافقة whentohelp.com! يا له من أمر رائع أن تساعد شركة ما المنظمات غير الربحية ذات الميزانيات المحدودة!

أحب أن هذا البرنامج مجاني للمنظمات غير الربحية بعد الحصول على موافقة whentohelp.com! يا له من أمر رائع أن تساعد شركة ما المنظمات غير الربحية ذات الميزانيات المحدودة!

11. Volunteero (الأفضل للمنظمات التي تحتاج إلى تجربة تركز على الأجهزة المحمولة مع التعلم الإلكتروني والمكافآت المدمجة)

عبر Volunteero

تم تصميم Volunteero ليكون نظامًا متكاملًا لإدارة المشاركة وليس مجرد قاعدة بيانات. تركز المنصة على تقليل العبء الإداري المرتبط بتأهيل المتطوعين الجدد والتنسيق بينهم، وتدعي أنها توفر على الموظفين أكثر من 100 ساعة شهريًا من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل جمع المراجع وتذكير المتطوعين بمواعيدهم.

كما أنه يعالج "مفارقة المشاركة" من خلال السماح لك بتحويل رحلة الداعمين إلى لعبة. يحصل المتطوعون على شارات رقمية تلقائية عند بلوغهم مراحل مهمة في الخدمة، والتي يتم عرضها بعد ذلك بشكل بارز على ملفاتهم الشخصية على الهاتف المحمول.

أفضل ميزات Volunteero

أتمتة عملية جمع التوصيات عن طريق إرسال نماذج رقمية إلى مقدمي التوصيات للمتطوعين وتتبع حالة إكمالها تلقائيًا

قم بإدارة المهام بين المتطوعين والعملاء باستخدام قاعدة بيانات متخصصة تربط المتطوعين مباشرة بالأشخاص المحددين الذين يقدمون لهم المساعدة

ادمج مع أكثر من 4,000 تطبيق عبر Zapier، مما يتيح لك ربط بيانات المتطوعين بأدوات البريد الإلكتروني أو التسويق أو إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجودة لديك في غضون دقائق

قيود برنامج Volunteero

LMS قيد التطوير حاليًا، مما يعني أن المنظمات التي تحتاج إلى حل مدمج وكامل الميزات سيتعين عليها انتظار الوحدة النمطية القادمة

تركز لوحة التحكم بشكل كبير على المشاركة النشطة، مما قد يجعلها تبدو مربكة إذا كنت تحتاج فقط إلى تخزين قائمة بسيطة من الأسماء ومعلومات الاتصال

أسعار Volunteero

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Volunteero

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Volunteero؟

هذا وفقًا لمراجع من Capterra:

منصة إدارة متطوعين سهلة الاستخدام للغاية توفر تحكمًا كاملاً في سجلات المتطوعين وأنشطتهم. منصة تفاعلية على الويب/التطبيق تتيح للمتطوعين التسجيل في المهام وإرسال التقارير. محطة واحدة لكل من المسؤولين والمتطوعين مع الكثير من الأتمتة لتبسيط ما نقوم به.

منصة إدارة متطوعين سهلة الاستخدام للغاية توفر تحكمًا كاملاً في سجلات المتطوعين وأنشطتهم. منصة تفاعلية على الويب/التطبيق تتيح للمتطوعين التسجيل في المهام وإرسال التقارير. محطة واحدة لكل من المسؤولين والمتطوعين مع الكثير من الأتمتة لتبسيط ما نقوم به.

12. VolunteerLocal (الأفضل للمنظمات الكبيرة التي تنظم العديد من الفعاليات وتحتاج إلى جدولة نوبات العمل وتسجيل الوصول عبر الأكشاك والتسجيل)

عبر VolunteerLocal

تم تصميم VolunteerLocal للتسجيلات ذات الحجم الكبير وسهولة التسجيل. يمكنك الحصول على رابط عام جاهز في غضون دقائق، ويمكن للمتطوعين حجز نوبة عمل دون الحاجة حتى إلى تعيين كلمة مرور.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتكامله مع معالجات بطاقات الائتمان، يمكنك أيضًا إدارة عمليات جمع التبرعات الصغيرة أثناء عملية التسجيل. وهذا يتيح للمتطوعين شراء قمصان الفعالية الخاصة بهم أو تقديم تبرع صغير في اللحظة التي يصل فيها تفاعلهم إلى ذروته. تعمل هذه الميزات على تسهيل الانتقال من مساعد لمرة واحدة إلى داعم مالي.

أفضل ميزات VolunteerLocal

قم بتمكين التسجيل بدون كلمة مرور لزيادة معدلات التحويل من خلال السماح للمتطوعين باختيار نوبات العمل دون إنشاء حساب

قم بإعداد أكشاك تسجيل الدخول لتحويل أي جهاز لوحي إلى محطة خدمة ذاتية لتتبع الحضور في الموقع

قم بمعالجة المدفوعات مباشرة لبيع قمصان المتطوعين أو جمع التبرعات ضمن عملية التسجيل باستخدام معالجة بطاقات الائتمان المدمجة

أتمتة قوائم الانتظار لملء الشواغر الناتجة عن الإلغاءات على الفور من خلال إخطار الشخص التالي في قائمة الانتظار للمناوبات الشائعة

قيود VolunteerLocal

قد يمثل نقل بياناتك الحالية إلى النظام من منصتك السابقة تحديًا

يفتقر إلى القدرة على إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني إلى الأفراد

أسعار VolunteerLocal

خطة Discover: 200 دولار لكل فعالية

خطة Grow: 800 دولار لكل فعالية

خطة المؤسسات: 3000 دولار لكل فعالية

تقييمات ومراجعات VolunteerLocal

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن VolunteerLocal؟

إليك رأي أحد المراجعين على Capterra:

نحب إمكانية تجميع جميع بيانات المتطوعين لدينا في برنامج واحد وتواصله مع قاعدة بيانات المتبرعين لدينا. تتيح لنا الحقول المخصصة والتطبيقات المختلفة إنشاء أحداث منفصلة لأنواع معينة من الأشخاص الموجودين في منظمتنا. خدمة العملاء وقدرتهم على مساعدتنا في حل المشكلات لتكييف البرنامج بشكل أفضل مع احتياجات منظمتنا هي من الدرجة الأولى.

نحب إمكانية تجميع جميع بيانات المتطوعين لدينا في برنامج واحد وتواصله مع قاعدة بيانات المتبرعين لدينا. تتيح لنا الحقول المخصصة والتطبيقات المختلفة إنشاء أحداث منفصلة لأنواع معينة من الأشخاص الموجودين في منظمتنا. خدمة العملاء وقدرتهم على مساعدتنا في حل المشكلات لتكييف البرنامج بشكل أفضل مع منظمتنا هي من الدرجة الأولى.

13. Mobilize (الأفضل لمجموعات الدعوة والحملات السياسية التي تحتاج إلى تجنيد متطوعين من شبكة ضخمة موجودة مسبقًا)

عبر Mobilize

بينما تتطلب المنصات الأخرى أن تجلب جمهورك الخاص، تساعدك Mobilize في العثور على جمهور من خلال الترويج المتبادل لفعالياتك لدى مؤيدي القضايا المماثلة. يعني هذا التأثير الشبكي أن فعالياتك تظهر تلقائيًا للمؤيدين الذين يشاركون بالفعل في حركات مماثلة، مما يقلل من تكاليف التوظيف.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم المنصة لمكافحة معدلات التخلف عن الحضور من خلال دورة تنبيه مدعومة بالبيانات، باستخدام رسائل SMS وتذكيرات البريد الإلكتروني الآلية. وهي خيار جيد للدعوة ذات الأهمية الكبيرة والتنظيم السريع الاستجابة، ومصممة خصيصًا لتحويل المسجلين في الأحداث لمرة واحدة إلى ناشطين على المدى الطويل.

أفضل ميزات Mobilize

استفد من شبكة Mobilize لعرض فعالياتك تلقائيًا أمام ملايين المتطوعين النشطين الباحثين عن فرص جديدة

امنح المتطوعين المتميزين القدرة على تنظيم فعالياتهم الخاصة بين الأقران نيابة عنك، مما يتيح لحركتك التوسع دون تكاليف إضافية للموظفين

أتمتة دورة الحث من خلال رسائل تذكير محسّنة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية تشجع الداعمين على دعوة الأصدقاء وتأكيد حضورهم

قم بمزامنة البيانات في الوقت الفعلي مع EveryAction و NGP VAN و Salesforce لضمان أن تنعكس أنشطة المتطوعين دائمًا في قاعدة بيانات الداعمين الرئيسية الخاصة بك

قيود Mobilize

أقل ملاءمة للخدمات المستمرة مثل الأدوار طويلة الأمد في المستشفيات أو المتاحف، حيث أن الواجهة مُحسّنة بشكل كبير للإجراءات التي تعتمد على الأحداث

في بعض الأحيان، يرسل Mobilize عددًا كبيرًا جدًا من رسائل البريد الإلكتروني التذكيرية الخاصة بحدث ما، مما يجعل من الصعب تتبع الرسائل المهمة

أسعار Mobilize

الخطة المجانية: تجربة مجانية محدودة

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mobilize

G2: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Mobilize؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين على G2:

Mobilize هي أداة رائعة لتتبع التسجيلات في الفعاليات وإدارة الردود على الدعوات من خلال تقليل معدلات التخلف عن الحضور باستخدام رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني للتأكيد التلقائي.

Mobilize هي أداة رائعة لتتبع التسجيلات في الفعاليات وإدارة الردود على الدعوات من خلال تقليل معدلات التخلف عن الحضور باستخدام رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني للتأكيد التلقائي.

14. Better Impact (الأفضل للمنظمات غير الربحية الراسخة التي تحتاج إلى إثبات العائد المالي على الاستثمار لبرنامج المتطوعين الخاص بها)

عبر Better Impact

إذا كنت تريد قاعدة بيانات متكاملة تتيح للمتطوعين إدارة ملفاتهم الشخصية، فقد يكون Better Impact خيارًا جديرًا بالاهتمام. فهو يحافظ على دقة سجلاتك دون الحاجة إلى قيام موظفيك بإدخال البيانات يدويًا. باختصار، يركز Better Impact على توفير الوقت، حيث يدعي على وجه التحديد أنه يوفر للمنسقين ما يصل إلى 15 ساعة أسبوعيًا من خلال أتمتة عمليات الجدولة اللوجستية والتذكيرات.

الميزة التي تميزه هي حاسبة عائد الاستثمار لبرامج المتطوعين، والتي تتيح لك تحويل ساعات الخدمة الأولية إلى دراسة جدوى قابلة للقياس لتقديمها إلى مجلس الإدارة أو المانحين.

من خلال نقل عمليات التهيئة والتدريب إلى وحدات التعلم الإلكتروني المدمجة في البرنامج، يمكنك إعداد مسارات تأهيل آلية، مما يعني أنه لا يُسمح للمتطوع بالتسجيل في نوبة عمل معينة إلا بعد اجتيازه لاختبارات التدريب المطلوبة.

أفضل ميزات Better Impact

قم بتمكين المتطوعين من جدولة مواعيدهم بأنفسهم لتمكين فريقك من اختيار نوبات عملهم من بوابة إلكترونية أو تطبيق جوال، مما يقلل من تبادل الرسائل الإلكترونية

أنشئ وحدات تعليم إلكتروني مخصصة لنقل عمليات التهيئة والتدريب إلى الإنترنت، مما يضمن استعداد كل متدرب قبل أول نوبة عمل له

قم بإنشاء تقارير العائد على الاستثمار بنقرة واحدة والتي تحول ساعات العمل التطوعي إلى قيمة مالية قابلة للقياس ونتائج مجتمعية لصالح أصحاب المصلحة

أرسل تذكيرات آلية بشأن نوبات العمل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني للحفاظ على معدلات حضور عالية وإبقاء الجميع على علم بتغييرات الجدول الزمني في الوقت الفعلي

قيود Better Impact

لا يسمح للمتطوعين بتحميل أوقات توفرهم إلى التقويم، مما يمنع أي شخص من تخصيص نوبات عمل لهم

يجد المستخدمون أن نماذج الطلبات مقيدة

أسعار Better Impact

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Better Impact

G2: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Better Impact؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين على G2:

إنه سهل الاستخدام للمتطوعين الذين يفضلون تطبيقات الهاتف. خدمة العملاء على أعلى مستوى. كما يوجد لديهم مجموعات مستخدمين لتتعرف أكثر على كيفية استخدام الآخرين في قطاعك لـ Better Impact.

إنه سهل الاستخدام للمتطوعين الذين يفضلون تطبيقات الهاتف. خدمة العملاء على أعلى مستوى. كما يوجد لديهم مجموعات مستخدمين لتتعرف أكثر على كيفية استخدام الآخرين في قطاعك لـ Better Impact.

15. Rallly (الأفضل لفرق المشاريع التي تحتاج فقط إلى الاتفاق على موعد اجتماع أو فعالية)

عبر Rallly

يعد Rallly خيارًا عمليًا إذا كنت بحاجة إلى إيجاد وقت لعقد اجتماع للمتطوعين أو لمشروع خدمة لمرة واحدة دون الحاجة إلى قاعدة بيانات كاملة. إنه أداة استطلاع خفيفة الوزن مصممة للتخلص من تبادل الرسائل الإلكترونية المتكرر. ما عليك سوى اختيار بعض التواريخ المحتملة على التقويم، وإرسال الرابط إلى فريقك، والسماح لهم بالتصويت على التاريخ الأنسب لهم.

يعامل البرنامج عملية الجدولة كعملية تعاونية؛ فبمجرد الانتهاء من الاستطلاع، يمكنه إرسال دعوات التقويم تلقائيًا إلى كل من صوّت، مما يختتم العمل الإداري بشكل فعال دون الحاجة إلى إطلاع فريقك يدويًا.

على الرغم من أن Rallly لا يتتبع ساعات الخدمة طويلة الأجل، فإن قدرته على إدارة التنسيق بين عدة مناطق من خلال الكشف التلقائي عن المناطق الزمنية تجعله أداة صغيرة جيدة للفرق الموزعة.

أفضل ميزات Rallly

أنشئ استطلاعات الرأي الخاصة بالاجتماعات في ثوانٍ معدودة عن طريق اختيار التواريخ والأوقات المحتملة على واجهة تقويم بسيطة

قم بالمزامنة عبر المناطق الزمنية تلقائيًا حتى يتمكن المتطوعون عن بُعد أو الفرق متعددة المناطق من رؤية الاستطلاع بالتوقيت المحلي الخاص بهم

قم بتسهيل التنسيق الخالي من الإعلانات على واجهة نظيفة وبسيطة تركز على الجدول الزمني بدلاً من التسويق من طرف ثالث

اسمح بالمشاركة المجهولة لتقليل العوائق أمام المتطوعين الجدد الذين قد يترددون في إنشاء حساب جديد أو مشاركة بياناتهم الشخصية

قيود Rallly

يفتقر إلى قاعدة بيانات للمتطوعين، لذا لا يمكنك تخزين معلومات الاتصال أو إقرارات التنازل أو سجل الخدمة داخل المنصة

لا توجد منطقية خاصة بالنوبات مثل حدود الإشغال الأقصى أو أنماط النوبات المتكررة، مما يجعلها غير مناسبة للعمليات اليومية

أسعار Rallly

Hobby: مجاني إلى الأبد

المزايا: 7 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Rallly

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rallly؟

هذا من أحد المراجعين على G2:

يتيح للفرق تخصيص أعمالها وتقاريرها لتناسب احتياجاتها ويتكامل مع أدوات أخرى.

يتيح للفرق تخصيص أعمالها وتقاريرها لتناسب احتياجاتها، كما يتكامل مع أدوات أخرى.

16. TimeCounts (الأفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تفضل أجواءً نظيفة وحديثة لمركز المجتمع)

عبر TimeCounts

يحل Timecounts محل قواعد البيانات التقليدية للمتطوعين ببوابة إلكترونية متاحة للجمهور، حيث يمكن للمؤيدين تصفح الأدوار والتسجيل فيها. تركز المنصة على عملية التهيئة، مما يتيح لك إنشاء قوائم مراجعة إلزامية للمجندين الجدد.

يمكنك مطالبة المتطوعين بمشاهدة مقاطع فيديو تدريبية أو تحميل الشهادات أو التوقيع على إقرارات إعفاء رقمية قبل أن يسمح لهم النظام بالانضمام إلى نوبة عمل.

كما أنه يضم شراكة Double the Donation المدمجة، والتي تحدد جهة عمل المتطوع أثناء التسجيل. وهذا يتيح لمنظمتك تتبع منح Dollars for Doers والمطالبة بها تلقائيًا، حيث تتبرع الشركات بأموال مقابل ساعات العمل التطوعي للموظفين دون الحاجة إلى أي تقارير يدوية إضافية.

أفضل ميزات TimeCounts

أطلق مركز مجتمع يحمل علامتك التجارية في غضون دقائق، مما يتيح لك مطابقة ألوان وأسلوب مؤسستك لتجربة تطوعية سلسة

أتمتة قوائم مراجعة التهيئة لضمان أن كل متطوع قد أكمل تدريبه وأوراق العمل قبل السماح له بالتسجيل في نوبات العمل

استخدم عوامل تصفية الدليل القوية للعثور بسرعة على المتطوعين بناءً على العلامات المخصصة أو المهارات أو حالة "موافق" محددة للمهام المتخصصة

قم بمزامنة البيانات تلقائيًا بين نماذج التوظيف وقاعدة البيانات الرئيسية الخاصة بك للتخلص من الإدخال اليدوي والحفاظ على قائمة المتطوعين محدثة

قيود TimeCounts

تعد التقارير مرئية أكثر منها تقنية، لذا فهي رائعة للحصول على لمحات سريعة عن التأثير، ولكنها قد تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة المطلوبة لإجراء عمليات تدقيق معقدة للمنح الحكومية

يفتقر إلى إمكانية إرفاق السير الذاتية

أسعار TimeCounts

مجاني إلى الأبد

الخطة الاحترافية: 59 دولارًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات TimeCounts

G2: 4. 2/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن TimeCounts؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين على G2:

خدمة دعم العملاء لا مثيل لها. كان لدي الكثير من الأسئلة التي تمت الإجابة عليها أو معالجتها في غضون 10 دقائق إلى 24 ساعة. أمر مثير للإعجاب للغاية.

خدمة دعم العملاء لا مثيل لها. كان لدي الكثير من الأسئلة التي تمت الإجابة عليها أو معالجتها في غضون 10 دقائق إلى 24 ساعة. أمر مثير للإعجاب للغاية.

17. Rosterfy (الأفضل للفعاليات العالمية والمنظمات التي تحتاج إلى عملية توظيف آلية وشاملة)

عبر Rosterfy

Rosterfy هو الحل المخصص للمؤسسات لتنسيق المتطوعين في المهام ذات الأهمية الكبيرة. إنه النظام الأساسي الذي يدعم الأحداث العالمية الكبرى مثل ماراثون سيدني وSXSW، حيث تتطلب إدارة آلاف الأشخاص أكثر من مجرد تقويم. يستخدم هذا النظام الأتمتة الذكية لإدارة دورة حياة المتطوع بالكامل، بدءًا من تقديم الطلب الأول مرورًا بالتدريب وصولًا إلى الجدولة في الموقع.

تتضمن هذه المنصة أيضًا وحدات متخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) والتعلم الخدمي. وهذا يتيح للمنظمات إدارة المتطوعين الأفراد وكذلك مجموعات الموظفين بأكملها والأقسام الجامعية من خلال لوحة تحكم واحدة.

أفضل ميزات Rosterfy

أتمتة عملية استقبال المتطوعين من خلال إعداد مسارات عمل تنقل المتطوعين عبر مراحل التوظيف والتدريب وفحوصات الامتثال دون تدخل يدوي

أطلق تطبيقًا مخصصًا للمتطوعين لمنح فريقك إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى جداولهم الزمنية ومواد التدريب وتغييرات نوبات العمل أثناء التنقل

قم بتنفيذ برنامج للمكافآت والتقدير يستخدم الشارات الإلكترونية والشهادات والقسائم للحفاظ على تفاعل المتطوعين ذوي الأداء المتميز مع الفعاليات المستقبلية

قم بإنشاء تقارير DEI و ESG متقدمة لإثبات تأثير برنامج المتطوعين الخاص بك على أصحاب المصلحة باستخدام البيانات في الوقت الفعلي وتتبع العائد على الاستثمار

قيود Rosterfy

يفتقر إلى دعم خدمة عملاء موثوق

لا يوجد سجل تدقيق لعرض التغييرات التي تم إجراؤها على النظام ومن قام بها

أسعار Rosterfy

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rosterfy

G2: 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 35 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rosterfy؟

قام أحد المراجعين في Capterra بمراجعة هذه الأداة:

إنه سهل الاستخدام، والموظفون الذين يعملون في rosterfy يساعدونني دائمًا ويقترحون طرقًا لتحسين بوابتنا مما يجعل كل شيء أكثر سلاسة. إنه سهل الاستخدام، ليس فقط من جانب الإدارة ولكن أيضًا بالنسبة لمستخدمينا، وهو أمر مهم جدًا. لقد قمنا بإعداد عمليات أتمتة للتذكيرات ودمجنا نظامًا للتعليقات.

إنه سهل الاستخدام، والموظفون الذين يعملون في rosterfy يساعدونني دائمًا ويقترحون طرقًا لتحسين بوابتنا مما يجعل كل شيء أكثر سلاسة. إنه سهل الاستخدام، ليس فقط من جانب الإدارة ولكن أيضًا بالنسبة لمستخدمينا، وهو أمر مهم جدًا. لقد قمنا بإعداد عمليات أتمتة للتذكيرات ودمجنا نظامًا للتعليقات.

18. HandsOn Connect (الأفضل للمنظمات غير الربحية الكبيرة والمنظمات متعددة الجنسيات التي تحتاج إلى نظام CRM قائم على Salesforce)

عبر HandsOn Connect

استخدم HandsOn Connect إذا تجاوزت مؤسستك مرحلة استخدام أوراق التسجيل البسيطة. أصبح هذا البرنامج الآن جزءًا من عائلة Galaxy Digital، وهو مبني مباشرة على Salesforce، مما يمكّنه من التعامل مع مجموعات بيانات ضخمة عبر مواقع متعددة. إذا كنت بحاجة إلى إدارة آلاف السجلات الخاصة بالمتطوعين إلى جانب حملات المانحين المعقدة، وأعمال الدعوة، والبرامج الدولية، فهو خيار جيد.

بالنسبة للمنظمات العالمية، تعمل لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة (SDG) الخاصة بالمنصة على مدار الوقت. فهي تصنف بيانات تأثير مشروعك تلقائيًا إلى مقاييس قابلة للتصدير لاستخدامها في التقارير السنوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

ولتجاوز الفجوة التقنية التي غالبًا ما توجد في Salesforce، يقدمون أيضًا خدمة إدارة النظام الافتراضية، التي توفر لك خبيرًا مخصصًا للتعامل مع تكوين الخلفية.

أفضل ميزات HandsOn Connect

قم بإدارة برامج المتطوعين العالمية من خلال واجهة متعددة اللغات تدعم الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية والعديد من اللغات الأخرى

قم بمزامنة بيانات المتطوعين والمتبرعين تلقائيًا داخل حزمة Salesforce Nonprofit Success Pack لتحديد الداعمين الأكثر احتمالًا للمساهمة ماليًا

أنشئ قوالب HTML و CSS مخصصة باستخدام المكون الإضافي LlamaSite لعرض فرص التطوع المتاحة لديك مباشرةً على موقع WordPress الخاص بك

تتبع أهداف التنمية المستدامة (SDG) باستخدام لوحات معلومات معدة مسبقًا تقدم تقارير حول مدى توافق مشاريعك مع معايير التأثير العالمي

قيود HandsOn Connect

حاجز تقني عالٍ للدخول، حيث إن المنصة مبنية على Salesforce وتتطلب عمومًا مسؤولاً مدربًا لإعداد النظام وصيانته

قد تكون التكلفة باهظة بالنسبة للمجموعات الصغيرة، حيث يتعين عليك غالبًا دفع تكاليف ترخيص HandsOn Connect بالإضافة إلى استشارات Salesforce المتخصصة لتحقيق أقصى استفادة منه

أسعار HandsOn Connect

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات HandsOn Connect

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن HandsOn Connect؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين في Capterra:

سهولة تعديل موقعنا العام وسهولة تفاعل الموظفين غير الإداريين مع بوابة الشركاء. التحديث إلى الإصدار 3.0 جعله أفضل بكثير!

سهولة تعديل موقعنا العام وسهولة تفاعل الموظفين غير الإداريين مع بوابة الشركاء. التحديث إلى الإصدار 3.0 جعله أفضل بكثير!

19. Givlly Volunteer Management (الأفضل لوكالات الخدمات الاجتماعية (SSAs) والمنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى نظام متكامل لإدارة التعلم)

عبر Givlly

يركز Givlly على دورة حياة المتطوعين بأكملها. فهو يتولى كل شيء بدءًا من التوجيه المخصص والمقابلات وصولاً إلى توزيع المتطوعين على أدوار محددة وتتبع حضورهم عبر تطبيق جوال مخصص. ونظرًا لأنه يتضمن أيضًا وحدة إدارة المتبرعين، يمكنك رؤية كيف يرتبط تفاعل المتطوعين ارتباطًا مباشرًا بحملات جمع التبرعات الخاصة بك.

يدعم نظام إدارة التعلم (LMS) المدمج مسارات التعلم الآلية. وهذا يتيح لك استضافة التدريبات الإلزامية المتعلقة بالامتثال، مثل دورات الحماية أو خصوصية البيانات، مباشرةً على المنصة. ولا ينتقل المتطوع إلى حالة "موافق" إلا بعد إكمال الوحدات المخصصة له بنجاح واجتياز الاختبارات المرتبطة بها.

أفضل ميزات Givlly لإدارة المتطوعين

قم بإدارة تدريب المتطوعين باستخدام نظام إدارة التعلم (LMS) المدمج لاستضافة الدورات التدريبية وتتبع الشهادات مباشرةً على المنصة

أتمتة تتبع المسؤولية الاجتماعية للشركات لإنشاء رسائل تقدير وتقارير التأثير للشركاء من الشركات دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا

استخدم تطبيقات جوال مخصصة لكل من المسؤولين والمتطوعين لإدارة الجداول الزمنية وتتبع الحضور والتواصل أثناء التنقل

قم بتخصيص سير عمل عملية التوظيف لتشمل مراحل محددة للمقابلات وأسئلة فرز مصممة خصيصًا لتتوافق مع معايير السلامة في مؤسستك

قيود برنامج Givlly لإدارة المتطوعين

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث مقارنة بالمنصات القديمة، مما قد يتطلب منك الاعتماد بشكل أساسي على أدوات Givlly المدمجة لجميع العمليات

تؤدي مجموعة الميزات الواسعة إلى صعوبة التعلم، حيث يتعين على المستخدمين التنقل بين وحدات التدريب والتبرعات والفعاليات في واجهة واحدة

أسعار Givlly لإدارة المتطوعين

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Givlly لإدارة المتطوعين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

20. Jotform Volunteer Management Suite (الأفضل للفرق الصغيرة التي ترغب في تحويل النماذج المرسلة إلى لوحات مهام آلية)

عبر Jotform

تشتهر Jotform على نطاق واسع بنماذجها، لكن ميزة اللوحات فيها تحولها إلى أداة إدارة مشاريع فعالة للمنظمات غير الربحية. وهي مصممة لسد الفجوة بين قيام المتطوع بملء استمارة الطلب وتكليفه بمهمة من قبل المنسق.

عندما يقدم شخص ما نموذج التسجيل، يمكن للبرنامج إنشاء بطاقة مهمة تلقائيًا على لوحة مرئية، مما يضمن ألا يظل أي متطوع جديد عالقًا في صندوق الوارد غير المقروء.

يمكن لـ وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين له التعامل مع استفسارات المتطوعين الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقديم إرشادات مخصصة لهم قبل أن يملأوا استمارة الطلب. ولمنع انعزال البيانات، تتيح لك ميزة Salesforce Dynamic Prefill المحدثة سحب البيانات في الوقت الفعلي من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك لملء حقول النماذج، مما يضمن اتساق معلومات المتطوعين عبر المنصات.

أفضل ميزات مجموعة Jotform لإدارة المتطوعين

أتمتة إنشاء المهام عن طريق تحويل نماذج المتطوعين المرسلة إلى بطاقات قابلة للتنفيذ على لوحة مشروعك على الفور

قم بإدارة الأولويات ومواعيد الاستحقاق لتتبع المواعيد النهائية ذات الأهمية الكبيرة مثل طلبات المنح أو تصاريح الفعاليات

تعاون في الوقت الفعلي من خلال السماح لأعضاء الفريق بترك التعليقات وتحديثات الحالة مباشرةً على بطاقات مهام المتطوعين

اجمع التوقيعات الإلكترونية لإعفاءات المسؤولية واتفاقيات عدم الإفشاء خلال عملية التسجيل الأولية باستخدام ميزات Jotform Sign المدمجة

قيود مجموعة برامج إدارة المتطوعين من Jotform

ليست قاعدة بيانات مخصصة للمتطوعين، حيث أن المنصة مبنية على النماذج والمهام بدلاً من نظام CRM طويل الأمد لإدارة علاقات الداعمين

تنطبق حدود الإرسال على الباقات المجانية والباقات ذات المستويات الأدنى، مما قد يشكل عائقًا إذا كان لديك عدد كبير من المتطوعين المسجلين كل شهر

أسعار مجموعة برامج إدارة المتطوعين من Jotform

المبتدئ: خطة مجانية

البرونزية: 39 دولارًا شهريًا

الفضية: 49 دولارًا شهريًا

الذهبي: 129 دولارًا شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مجموعة برامج إدارة المتطوعين من Jotform

G2: 4.7/5 (أكثر من 4700 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن مجموعة برامج إدارة المتطوعين من Jotform؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين في Capterra:

سهولة الإعداد وجمع البيانات، وتصميم النموذج سهل الاستخدام للغاية. لا توجد فترات تعطل تقنية. إنه سهل الوصول إليه للغاية.

سهولة الإعداد وجمع البيانات، وتصميم النموذج سهل الاستخدام للغاية. لا توجد أعطال فنية. إنه سهل الوصول إليه للغاية.

ClickUp Volunteers هو الاختيار الصحيح!

تتمحور إدارة المتطوعين حول الحفاظ على ترابط كل العناصر حتى يتمكن فريقك من التركيز على إحداث تأثير حقيقي. يمكن للأدوات الواردة في هذه القائمة أن تساعد بطرق مختلفة، ولكن عندما تتوزع سير العمل بين النماذج وجداول البيانات والدردشات والتقارير، تبدأ الأمور في الضياع.

وهنا يكمن الفارق الذي يحدثه ClickUp، حيث يجمع كل سير عمل المتطوعين في مكان واحد. بدءًا من جمع التسجيلات باستخدام النماذج وحتى تحويلها على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ، يبقى كل شيء منظمًا منذ البداية. ومع نمو برامجك، يساعدك ClickUp Brain على فهم كل شيء من خلال تلخيص بيانات المتطوعين، وتحديد الثغرات، ومساعدتك على التخطيط بشكل أكثر ذكاءً.

وعندما يحين وقت تتبع التقدم، تمنحك لوحات المعلومات رؤية في الوقت الفعلي للمشاركة والساعات المسجلة وأداء البرنامج دون الحاجة إلى البحث عن التحديثات. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅