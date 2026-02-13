أفضل 10 بدائل لـ Galaxy AI للعمل والكتابة والبحث

Galaxy AI هي مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي من Samsung Electronics مدمجة في أجهزة Galaxy مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء. وهي تجمع بين الذكاء الاصطناعي على الجهاز والذكاء الاصطناعي السحابي لدعم الإنتاجية والإبداع والتواصل.

تعمل المنصة بشكل جيد للتعديلات السريعة والملخصات والترجمات والمساعدة في كتابة النصوص ومهام الكتابة الخفيفة على الهاتف المحمول. كما أنها تتداخل مع أدوات مثل Google Lens في مجالات مثل فهم الصور والتعرف على السياق.

مع ازدياد تعقيد العمل، تبدأ حدود نظام الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الأجهزة في الظهور. غالبًا ما تتطلب مهام مثل البحث المتعمق وإنشاء المحتوى الطويل وتحليل البيانات وإعداد التقارير والتعاون بين الأدوات قدرات أوسع نطاقًا مما يمكن أن يوفره الذكاء الاصطناعي الأصلي للأجهزة المحمولة.

في الأقسام التالية، نستكشف بدائل Galaxy AI التي تدعم حالات الاستخدام الأوسع نطاقًا هذه، ونلخص ما تقدمه كل منصة، إلى جانب القيود الرئيسية والأسعار، لمساعدتك على الاختيار بشكل أكثر فعالية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Galaxy AI؟

يعتمد الاختيار الصحيح على حالة الاستخدام المحددة وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بخلاف المساعدة على الجهاز. ومع ذلك، إليك بعض العوامل الأساسية التي تستحق التقييم قبل اختيار بديل.

الاستمرارية عبر المهام والملفات: تأكد من أن الأداة يمكنها الاحتفاظ بالسياق عبر المستندات أو المحادثات أو المشاريع بدلاً من إعادة الضبط مع كل موجه أو جلسة.

دعم التعاون والعمل المشترك: أعطِ الأولوية لبدائل Galaxy AI التي تسمح لعدة أشخاص بالعمل على نفس المحتوى أو الملفات أو سير العمل بدلاً من قصر استخدام الذكاء الاصطناعي على التفاعلات الفردية.

التحكم في جودة الناتج ونبرته: اختر بدائل فعالة من حيث التكلفة لـ Galaxy AI تتيح لك تحسين النواتج وتكرارها وتوجيهها بدلاً من إنتاج ردود لمرة واحدة مع تخصيص محدود.

التكامل مع أدوات العمل اليومية: ابحث عن أداة تتصل بالوثائق وجداول البيانات وأدوات المشاريع والبريد الإلكتروني والتخزين السحابي ومجموعة أدواتك التقنية بالكامل.

قابلية التوسع مع نمو العمل: تأكد من أن الأداة تظل مفيدة مع زيادة تعقيد المهام أو تكرارها أو اعتمادها على العمل الجماعي، بدلاً من أن تكون مُحسّنة للاستخدام الشخصي الخفيف فقط.

حدود واضحة وأسعار ومعالجة البيانات: قم بتقييم كيفية تغير حدود الاستخدام ومستويات الأسعار وسياسات أمان البيانات مع زيادة اعتمادك على المنصة في عملك اليومي.

أفضل بدائل Galaxy AI في لمحة

فيما يلي جدول مقارنة سريع لجميع الأدوات التي وصلت إلى قائمتنا لأفضل البدائل:

الأداة القدرات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة العمل، المستندات، المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أتمتة المهام، التعاون فرق تنظم العمل والوثائق والتعاون بما يتجاوز الذكاء الاصطناعي على الأجهزة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Microsoft Copilot مساعدة الذكاء الاصطناعي عبر Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams الفرق التي تستخدم Microsoft 365 للمستندات والاجتماعات والبريد الإلكتروني مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Claude التفكير في سياق طويل، وتحليل المستندات، وعمليات الكتابة والبحث الكتاب والباحثون الذين يعملون على مستندات طويلة وتحليلات معقدة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا Google Gemini البحث وتحرير المستندات والمدخلات متعددة الوسائط والمخرجات المرئية والمسموعة فرق تجمع بين البحث والوثائق والبحث الإبداعي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7.99 دولارًا شهريًا ChatGPT الكتابة والتخطيط والبحث والمساعدون المخصصون ومساحات العمل المشتركة الأفراد والفرق الذين يحتاجون إلى مساعد AI مرن ومتعدد الأغراض مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات شهريًا Linguix قواعد النحو، اتساق النبرة، القوالب، دعم الكتابة متعددة اللغات فرق تعمل على توحيد الاتصالات التجارية اليومية مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 99 دولارًا شهريًا Alteryx إعداد البيانات وأتمتة التحليلات وسير عمل الذكاء الاصطناعي الخاضع للرقابة الفرق التي تعمل على أتمتة عمليات تحليل البيانات الكبيرة وسير عمل اتخاذ القرارات خطط مدفوعة تبدأ من 250 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Krater. ai إنشاء النصوص والصور والصوت والرسوم المتحركة الفرق الإبداعية التي تنتج أصولًا مرئية ومتعددة الوسائط باقات مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا Magai الوصول إلى نماذج AI متعددة وشخصيات وإدارة المطالبات المستخدمون المتمرسون والوكالات التي تعمل عبر نماذج AI متعددة خطط مدفوعة تبدأ من 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم NinjaChat AI تحليل المستندات، الملخصات، الخرائط الذهنية، إنشاء الصور المتخصصون في تحويل المستندات والوسائط إلى موارد تعليمية باقات مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا

أفضل بدائل Galaxy AI

فيما يلي نظرة تفصيلية على بدائل Galaxy AI التي يمكن أن تساعدك على تحسين الإنتاجية وأتمتة سير العمل وإنشاء المحتوى والتعاون بكفاءة عبر واجهة سهلة الاستخدام:

1. ClickUp (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي لجميع أعمالك)

أنشئ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل بسرعة باستخدام ClickUp Brain

تعد أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على الدردشة رائعة في توليد الإجابات. لكنها لا تصل إلى مرحلة التنفيذ.

تم تصميم ClickUp ك مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل مشاريعك ومهامك ومستنداتك.

لنرى كيف يتفوق ClickUp كأفضل بديل لـ Galaxy AI 👇

اجعل كل شيء في مساحة العمل الخاصة بك قابلاً للبحث والوصول إليه

بادئ ذي بدء، يجمع ClickUp Enterprise Search جميع بيانات عملك في مساحة واحدة قابلة للبحث. فهو يحول المعلومات المتفرقة من أدواتك المختلفة (بما في ذلك Drive وNotion وSlack وGmail وغيرها) إلى مصدر واحد موثوق.

ابحث في مساحة العمل بأكملها والأدوات المتصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن البحث عن كل شيء في مساحة العمل الخاصة بك والوصول إليه.

على عكس أدوات البحث التقليدية التي تعتمد على الكلمات المفتاحية، فإنه يفهم اللغة الطبيعية لتفسير الأسئلة وإرجاع النتائج في سياقها الكامل. ونظرًا لأن ClickUp يقوم بفهرسة المحتوى بشكل متكرر، فإن عمليات البحث الخاصة بك تعكس أحدث حالة لمساحة العمل الخاصة بك.

✏️ ملاحظة: البحث في جميع أدواتك لا يعني بالضرورة المخاطرة ببياناتك. يتيح لك ClickUp Connected Search إمكانية العثور على كل شيء مع الحفاظ على أمانه. تتوافق المنصة مع لوائح GDPR و ISO و HIPAA و SOC 2، ولا يتم تدريب أو الاحتفاظ بأي بيانات من أطراف ثالثة.

الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يفهم عملك

تساعدك ميزة البحث المتصل في العثور على ما تحتاج إليه. ماذا بعد؟

ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي السياقي المدمج، يساعدك على فهمه.

اطرح أسئلة بلغة بسيطة، واحصل على ملخصات سريعة لتحديثات المشروع، وحدد العوائق، ولخص المشاريع، واستخرج بنود العمل من محاضر الاجتماعات.

لنفترض أنك تقود عملية إطلاق منتج مع مهام موزعة على Docs والتعليقات ومواضيع Slack وملاحظات الاجتماعات.

تكتب: "ما الذي يعيق إطلاق الربع الثالث؟"

يقوم ClickUp Brain بمسح البيانات الحية عبر مساحة العمل الخاصة بك — حالات المهام، والتبعيات المتأخرة، والتعليقات الحديثة، ومحاضر الاجتماعات. ويحدد أن الموافقات على التصميمات قيد الانتظار، وأن مهمتين هندسيتين متأخرتين، وأن التبعية المرتبطة بالمراجعة القانونية لم يتم حلها.

من هناك، يمكنك:

إنشاء ملخص لحالة الإطلاق للمساهمين

حوّل العوائق إلى مهام مخصصة مع تحديد المسؤولين عنها ومواعيدها النهائية

إنشاء متابعات تلقائية للموافقات التي لم يتم حلها

قم بتحديث مستند المشروع بأحدث حالة التنفيذ

اطرح أسئلة واحصل على إجابات فورية وبسّط عملك باستخدام ClickUp Brain.

إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp كمساعد شخصي لمنع التبديل المستمر للسياق واستعادة تركيزك 👇

الوصول إلى نماذج AI متعددة في نفس مساحة العمل

يتيح لك ClickUp Brain الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية من خلال واجهة واحدة. لا تحتاج إلى تبديل الأدوات أو التنقل بين علامات التبويب أو إدارة اشتراكات منفصلة.

يتم استخلاص الوصول إلى النموذج من خلال ClickUp Brain. يظل استخدام الذكاء الاصطناعي مركزيًا ومصرحًا به وقابلًا للتدقيق داخل مساحة العمل الخاصة بك. وهذا يمنع التجزئة التي تحدث غالبًا عندما تعتمد الفرق على أدوات ذكاء اصطناعي مستقلة متعددة لمهام مختلفة.

يمكنك الوصول إلى أفضل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في مكان واحد باستخدام ClickUp Brain.

تشمل حالات الاستخدام الشائعة ما يلي: Claude للتفكير الطويل والتحليل العميق والتوليف

ChatGPT للصياغة السريعة والتنفيذ والأعمال على مستوى المهام

Gemini للبحوث التي تحتوي على معلومات كثيرة أو مرجعية

📌 مثال: يمكن لفريق الاستراتيجية استخدام Gemini لتحليل الأبحاث التي تعتمد على مصادر كثيرة، وClaude لتجميع الأفكار في شكل سرد، وChatGPT لتحويل هذا السرد إلى مهام قابلة للتنفيذ — كل ذلك دون مغادرة ClickUp.

دع Super Agents يقوم بالأعمال الشاقة

Super Agents هي مساعدات AI محيطة تعمل بشكل مستمر داخل مساحة العمل الخاصة بك. فهي تراقب ما يحدث عبر المهام والجداول الزمنية والتبعيات وأنماط النشاط، ثم تستجيب مع تغير الظروف — دون الحاجة إلى مطالبة كل مرة.

بدلاً من انتظار أن يلاحظ شخص ما مشكلة ما أو يطلب تحديثًا، يعمل Super Agents على استمرار سير العمل في الخلفية.

📌 مثال: يمكن لـ Super Agent القيام بما يلي: قم بتجميع استعراضات السباق السريع وسلط الضوء على مخاطر التسليم قبل بدء السباق السريع التالي

اكتشف المهام المتأخرة أو المتوقفة وأبلغ أصحابها تلقائيًا

راقب تقدم المشروع وقم بإنشاء تحديثات حالة متكررة لأصحاب المصلحة

قم بتشغيل مهام المتابعة عند اكتمال التبعيات أو تغيير الحالات 🎥 شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن Super Agents لـ إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي .

أفضل ميزات ClickUp

حافظ على ارتباط المحادثات بالعمل. حوّل الرسائل إلى مهام، وقم بتمييز المالكين، وحافظ على ارتباط القرارات بالتنفيذ بدلاً من إغراقها في سلاسل المحادثات باستخدام ClickUp Chat

أتمتة الأعمال المتكررة باستخدام قواعد بسيطة لا تتطلب كتابة أكواد أو منطق مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Automations

اربط ClickUp بأدوات مثل Google Drive و Slack و Gmail و GitHub و Zoom و Notion وغيرها. تعمل تكاملات ClickUp على الحفاظ على تدفق الملفات والمحادثات والتحديثات في نظام واحد، بحيث يصبح مساحة العمل الخاصة بك المصدر الوحيد.

التقط الأفكار والتعليقات والتحديثات باستخدام الصوت وحوّلها على الفور إلى نص منظم باستخدام Talk to Text

قيود ClickUp

قد تكون الميزات المتنوعة مربكة للمستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,850 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل موحدة واحدة. نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة كل من سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء. توفر لنا طرق العرض القابلة للتخصيص (القائمة واللوحة والتقويم وما إلى ذلك) وخيارات الأتمتة التفصيلية ساعات من العمل كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحديثات الميزات المتكررة أنهم جادون في تحسين المنصة.

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل موحدة واحدة. نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة كل من سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء. توفر لنا طرق العرض القابلة للتخصيص (القائمة واللوحة والتقويم وما إلى ذلك) وخيارات الأتمتة التفصيلية ساعات من العمل كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحديثات الميزات المتكررة أنهم جادون في تحسين المنصة.

2. Microsoft Copilot (الأفضل للفرق التي تستخدم Microsoft 365 وترغب في الحصول على دعم الذكاء الاصطناعي في المستندات والاجتماعات والبريد الإلكتروني)

عبر Microsoft Copilot

Microsoft Copilot هو رفيق رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يدعم حالات الاستخدام الشائعة للذكاء الاصطناعي في المستندات والاجتماعات والاتصالات. ويتمحور حول واجهة دردشة آمنة على مستوى المؤسسات مدعومة بأحدث النماذج.

يمكنك التبديل بين Quick Response (الاستجابة السريعة) للسرعة و Think Deeper (التفكير العميق) للتفكير المعقد. كما أنه مفيد عند العمل على محاضر اجتماعات مكثفة أو مشاريع متعددة الملفات.

بالنسبة للتعاون الجماعي، توفر Copilot Pages مساحة عمل قوية. يمكنك سحب أجزاء من رد محادثة إلى صفحة، حيث يمكن للجميع التعديل معًا، وإدخال محتوى من ملفات أخرى، وتحسين المواد المشتركة.

ثم هناك Copilot Notebooks، المصمم للبحث الأعمق وحل المشكلات المنظمة. يمكنك جمع الملفات وملاحظات الاجتماعات وروابط الويب في دفتر ملاحظات واحد لتأسيس Copilot في السياق الكامل لمشروع طويل الأمد.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

قم بصياغة المحتوى وتوليد الأفكار وإنشاء القوائم وتنظيم المعلومات باستخدام مطالبات مفتوحة.

اربط Copilot بتطبيقات Microsoft 365 التي تستخدمها بالفعل، مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams، للحصول على اقتراحات الصيغ وتلخيص سلاسل الرسائل الإلكترونية وتلخيص الاجتماعات.

أتمتة إدارة المكالمات من خلال تسجيل النقاط الرئيسية والمسؤولين والخطوات التالية عبر مكالمات VoIP و PSTN

قيود Microsoft Copilot

بالنسبة للمستخدمين غير المشتركين في Microsoft 365، لا يزال Copiliot غير متاح.

أسعار Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: متاح مجانًا مع اشتراك Microsoft 365 المؤهل

Microsoft 365 Copilot Business: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Copilot Enterprise: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Microsoft Copilot هو أنه يعمل كمساعد ذكي ضمن الأدوات التي أستخدمها بالفعل، حيث يساعدني في إنشاء المحتوى وتحليل البيانات أو تلخيص المعلومات بسرعة. وأكثر ما يفيدني هو قدرته على توفير الوقت في المهام المتكررة وتوليد الأفكار وتقديم رؤى قد يستغرق جمعها يدويًا وقتًا أطول بكثير.

أكثر ما يعجبني في Microsoft Copilot هو أنه يعمل كمساعد ذكي ضمن الأدوات التي أستخدمها بالفعل، حيث يساعدني في إنشاء المحتوى وتحليل البيانات أو تلخيص المعلومات بسرعة. وأكثر ما يفيدني هو قدرته على توفير الوقت في المهام المتكررة وتوليد الأفكار وتقديم رؤى قد يستغرق جمعها يدويًا وقتًا أطول بكثير.

3. Claude (الأفضل للكتاب والباحثين الذين يعملون على مستندات طويلة ومهام تحليلية معقدة)

عبر Claude

Claude AI هو ذكاء اصطناعي متقدم للمحادثات مصمم من أجل الوضوح والأمان والتفكير المعقد.

صممته شركة Anthropic، ويمكنه تحليل المستندات وتلخيص المعلومات وصياغة نصوص منظمة. يدعم Claude AI سير العمل التعاوني من خلال التكامل مع قنوات المحتوى وأدوات المطورين عبر واجهات برمجة التطبيقات.

بالنسبة للمبتدئين، يدعم هذا الدليل التعاون على مستوى الخبراء في المهام الصعبة، من التحليل النقدي إلى الكتابة الطويلة. يمكنك تحميل المستندات مرة واحدة والرجوع إليها في المحادثات، وهو أمر مهم للذكاء الاصطناعي المستدام في سير العمل التجاري الذي يتطلب الاتساق.

يمكنه تحليل كتب كاملة أو ملفات PDF طويلة أو قواعد بيانات كبيرة في جلسة واحدة، مما يجعله مناسبًا لتلخيص مستندات من 100 صفحة أو التنقل في أنظمة معقدة دون الحاجة إلى تقسيمها يدويًا.

أفضل ميزات Claude

احصل على مراجع تفصيلية للجمل والمقاطع الدقيقة التي يستخدمها Claude لتوليد الردود، مما يؤدي إلى نتائج أكثر قابلية للتحقق وموثوقية.

نفذ الأعمال عبر مئات الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات، مثل تحديث سجلات CRM أو جدولة الاجتماعات عبر مجموعتك

قم بتحليل البيانات وإنشاء تصورات مرئية ومراجعة المستندات وتقييم القرارات أو تحليل الخيارات الرئيسية

قيود Claude

غالبًا ما يذكر المستخدمون الذين يشتركون في الخطة الشهرية البالغة 20 دولارًا القيود الصارمة على عدد الأحرف والمحادثات، والتي يمكن أن تعطل المهام الطويلة والمتكررة مثل البرمجة.

أسعار Claude

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

فريق (لخمسة أشخاص أو أكثر) مقعد قياسي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مقعد مميز: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك القياسي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مقعد مميز: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

الاشتراك القياسي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مقعد مميز: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Claude

G2: 4. 4/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يبدو أن Claude ذكي للغاية، ويقدم إجابات طبيعية وبديهية. تبدو الإجابات كما لو كانت صادرة عن شخص حقيقي. لا يبدو أنه يهلوس مثل ChatGPT. بل إنه يعترف عندما لا يكون لديه إجابة على سؤال ما. كما أنه يميل إلى تذكر المحادثات السابقة بشكل أفضل من ChatGPT. يقوم Claude أيضًا بعمل رائع في تحليل الملفات التي تم تحميلها.

يبدو أن Claude ذكي للغاية، ويقدم إجابات طبيعية وبديهية. تبدو الإجابات كما لو كانت صادرة عن شخص حقيقي. لا يبدو أنه يهلوس مثل ChatGPT. بل إنه يعترف عندما لا يكون لديه إجابة على سؤال ما. كما أنه يميل إلى تذكر المحادثات السابقة بشكل أفضل من ChatGPT. يقوم Claude أيضًا بعمل رائع في تحليل الملفات التي تم تحميلها.

4. Google Gemini (الأفضل للفرق التي تقوم بأعمال بحثية مكثفة تجمع بين البحث والوثائق والمخرجات المرئية)

عبر Google Gemini

Google Gemini هو مساعد الذكاء الاصطناعي من Google للتعلم والبحث والعمل الإبداعي، خاصةً عندما تشمل المشاريع الاكتشاف والتوليف والعرض.

يمكنك تحميل أدلة الدراسة والمواد المصدرية، ثم تحويل تلك المعلومات إلى اختبارات أو عروض تقديمية أو شروحات مرئية. غالبًا ما تعمل هذه المخرجات كأدوات إنتاجية في المراحل المبكرة للفرق التي تختبر الأفكار أو تضم متعاونين جدد.

اعمل على مستنداتك أو أبحاثك أو خطاباتك مباشرة في Gemini. يمكنك توسيع الأقسام أو تعديل النبرة أو إعادة هيكلة المحتوى في مكانه، مما يقلل من الصعوبات التي عادة ما ترتبط بعمليات الكتابة المتكررة.

باستخدام Deep Research، يقوم Gemini بإنشاء تقارير مخصصة في غضون دقائق. يمكن لهذا الذكاء الاصطناعي التخاطبي أيضًا تحويل النتائج إلى مخططات جاهزة للعرض، ومخططات بيانية، وموجزات منظمة. استخدم هذه الأداة في Google Workspace للانتقال من المعلومات الأولية إلى مخرجات قابلة للعرض بشكل أسرع.

أفضل ميزات Google Gemini

ابحث في الويب وفي Gmail وDrive وChat لاستخراج المعلومات الدقيقة التي تحتاجها للمشاريع والاجتماعات الحالية.

احصل على أفكار مخصصة لما تكتب، وما تتعلمه بعد ذلك، وكيفية تحسين سير عملك، بناءً على محادثاتك السابقة على Gemini.

افهم لقطات الشاشة والرسوم البيانية وملفات PDF واللوحات البيضاء كمدخلات من الدرجة الأولى ووفر ساعات من النسخ اليدوي والتفسير والتبادل المتكرر.

قيود Google Gemini

في بعض الأحيان، يواجه صعوبة في الحفاظ على الفروق الدقيقة في المحادثات الطويلة والمعقدة، مما يؤدي إلى فقدان التفاصيل أو تغيير المقصد.

أسعار Google Gemini

مجاني

Google AI Plus: 7.99 دولار شهريًا

Google AI Pro: 19.99 دولارًا شهريًا

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4. 4/5 (أكثر من 360 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Gemini؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أستخدم Gemini في العديد من المهام، من إنشاء الصور والمستندات إلى إجراء أبحاث شاملة. أحب قدرة Gemini على إجراء أبحاث عميقة تتيح لي العثور على معلومات مفصلة عن أي مفهوم، وتزودني بتفاصيل شاملة ومراجع، وهو أمر رائع. إن القدرة على إنشاء مخططات وصور في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه ذلك عادةً أمر ذو قيمة لا تقدر بثمن. بالإضافة إلى ذلك، أقدر ميزة اللوحة القماشية التي تتيح لي تصميم نماذج أولية وإنشاء مستندات بسهولة.

أستخدم Gemini في العديد من المهام، من إنشاء الصور والمستندات إلى إجراء أبحاث شاملة. أحب قدرة Gemini على إجراء أبحاث عميقة تتيح لي العثور على معلومات مفصلة عن أي مفهوم، وتزودني بتفاصيل شاملة ومراجع، وهو أمر رائع. إن القدرة على إنشاء مخططات وصور في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه ذلك عادةً أمر ذو قيمة لا تقدر بثمن. بالإضافة إلى ذلك، أقدر ميزة اللوحة القماشية التي تتيح لي تصميم نماذج أولية وإنشاء مستندات بسهولة.

5. ChatGPT (الأفضل للأفراد والفرق التي تحتاج إلى مساعد ذكاء اصطناعي مرن للكتابة والتخطيط والبحث)

عبر ChatGPT

هل ترغب في تبسيط عملك اليومي باستخدام أداة AI متعددة الأغراض؟ فكر في ChatGPT. يمكنها إجراء أبحاث معمقة ومستقلة تتصفح الويب وتجمع عشرات المصادر وتقدم موجزًا تنفيذيًا مقتبسًا في تدفق واحد.

يدعم ChatGPT الكتابة والتخطيط والتحليل وحل المشكلات في مختلف الصناعات، من التسويق والمنتجات إلى العمليات والتعليم. تجعله واجهته المرنة والمحادثة خيارًا شائعًا للأفراد والفرق الذين يرغبون في الحصول على إجابات سريعة ومخرجات منظمة ومساعدة ذكاء اصطناعي قابلة للتكيف دون الارتباط بجهاز أو نظام بيئي معين.

أفضل ميزات ChatGPT

أنشئ مساحات مشاريع مشتركة مع فريقك حيث يمكن تخزين الملخصات والتعليمات والنصوص والمحادثات كمصدر واحد للمعلومات الصحيحة.

انشر GPTs مخصصة في مؤسستك لتمكين الجميع من استخدام نفس المساعد الخاص بالمجال مع وصول خاضع للرقابة.

اكتب وحافظ على المستندات الطويلة، مع الحفاظ على المنطق والبنية والصوت عبر عشرات الآلاف من الكلمات.

قيود ChatGPT

هناك خطر حدوث هلوسات أثناء المحادثات الطويلة، حيث ينتج النموذج معلومات تبدو موثوقة ولكنها غير صحيحة من الناحية الواقعية.

أسعار ChatGPT

مجاني

Go: 8 دولارات شهريًا

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما أقدره في ChatGPT هو طريقة استجابته. فهو يحلل أسلوبك في الكتابة ويقدم إجابات مخصصة لتتناسب مع النبرة والأسلوب الذي تفضله. يحتوي على ثروة من المعلومات ويساعد في كل شيء، من مهامي المهنية إلى الأنشطة اليومية. أجده أيضًا مفيدًا جدًا في إنشاء قوالب بريد إلكتروني لأغراض تتعلق بالمنتجات والأبحاث.

أكثر ما أقدره في ChatGPT هو طريقة استجابته. فهو يحلل أسلوبك في الكتابة ويقدم إجابات مخصصة لتتناسب مع النبرة والأسلوب الذي تفضله. يحتوي على ثروة من المعلومات ويساعد في كل شيء، من مهامي المهنية إلى الأنشطة اليومية. أجده أيضًا مفيدًا جدًا في إنشاء قوالب بريد إلكتروني لأغراض تتعلق بالمنتجات والأبحاث.

6. Linguix (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى اتساق في القواعد النحوية والنبرة في الاتصالات التجارية)

عبر Linguix

Linguix هو تطبيق كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تحتاج إلى الاتساق والسرعة والتحكم في الاتصالات اليومية.

وهو يدعم الكتابة بعدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية والبولندية. باستخدام الاختصارات، يمكنك إنشاء توسعات نصية مخصصة مثل "//intro" التي تتوسع على الفور إلى قوالب كاملة مكتوبة مسبقًا.

يمكن لـ AI Rewriter من Linguix اقتراح صياغات بديلة لتحسين الوضوح والنبرة وسهولة القراءة، بينما يقوم Content Score بتقييم التعقيد والجودة. يمكنك مواءمة الكتابة مع جمهورك المستهدف.

بالنسبة للأعمال الحساسة، يضمن الوضع السري عدم الاحتفاظ بنصك بعد انتهاء الجلسة، مما يوفر لك بيئة تحرير تضع الخصوصية في المقام الأول.

أفضل ميزات Linguix

أضف ميزة التدقيق النحوي والأسلوبي في الوقت الفعلي إلى منتجك باستخدام SDK الخاص ببرنامج التدقيق من Linguix أو مكونات المحرر المدمجة.

قم بتطبيق قواعد كتابة متسقة واختصارات وقوالب لتعزيز النبرة والجودة في جميع أنحاء منتجك

تقديم اقتراحات كتابة في السياق عبر لغات متعددة مدعومة أثناء كتابة المستخدمين

قيود Linguix

بشكل عام، يفتقر إلى قدرات التفكير العميقة والطويلة الأمد فيما يتعلق بالجمهور المعقد والنية وسياق الأعمال.

أسعار Linguix

مجاني

شهريًا: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Linguix

G2: 4. 5/5 (أكثر من 125 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Linguix؟

يقول أحد مستخدمي G2:

إنه أحد أفضل الأدوات التي استخدمناها لكتابة المستندات المهمة لشركتنا، فهو يوفر لنا مساعدًا بتقنية الذكاء الاصطناعي يساعدنا في إنجاز المشاريع والمهام والمقالات دون أخطاء إملائية أو نحوية، كما يقدم لنا دورات لتحسين الكتابة وتصحيح الأخطاء المتكررة.

إنه أحد أفضل الأدوات التي استخدمناها لكتابة المستندات المهمة لشركتنا، فهو يوفر لنا مساعدًا بتقنية الذكاء الاصطناعي يساعدنا في إنجاز المشاريع والمهام والمقالات دون أخطاء إملائية أو نحوية، كما يقدم لنا دورات لتحسين الكتابة وتصحيح الأخطاء المتكررة.

7. Alteryx (الأفضل لفرق الشركات المتوسطة والمؤسسات التي تعمل على أتمتة إعداد البيانات وسير عمل التحليلات)

عبر Alteryx

كيف يمكنك جعل القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي موثوقة على مستوى المؤسسة بأكملها، وليس فقط داخل نافذة دردشة واحدة؟

Alteryx هي منصة تحليلية تعمل على تفعيل عملية صنع القرار على نطاق المؤسسة. يمكنها تحويل بياناتك الأولية والمجزأة إلى سير عمل قرار منظم وقابل للتكرار.

يتصل Alteryx مباشرةً بالأنظمة التي تخزن بيانات عملك، بما في ذلك AWS وGoogle Cloud وSalesforce، ويوفر أكثر من 100 موصل مسبق الصنع.

باستخدامه، يمكنك البحث في بياناتك، وإدخال الأوامر باللغة الطبيعية، وتجميع سير العمل المرئي، ومشاركته بين الفرق. تضمن ميزات الوصول القائم على الأدوار، والتحكم في الإصدارات، وتسجيل مستوى التشغيل أن تظل قراراتك الآلية آمنة وقابلة للتدقيق والتفسير.

أفضل ميزات Alteryx

أتمتة تنظيف البيانات وإعدادها، مما يضمن عمل فرق التسويق والمبيعات باستخدام بيانات دقيقة ومحدثة

شاهد الصورة الكاملة للمشروع في مكان واحد، حتى عندما تكون الجداول الزمنية والميزانيات والمخاطر والتبعيات موزعة على Jira و CRM و ERP وجداول البيانات.

حوّل بيانات المشروع الأولية إلى عروض جاهزة لاتخاذ القرار (رسائل بريد إلكتروني وتقارير وعروض تقديمية) للإجابة على أسئلة مثل "ما الذي يعيق العمل؟" و"ما الذي ينحرف عن المسار؟" و"ما الذي يجب إعادة ترتيب أولوياته؟"

قيود Alteryx

نظرًا لأن المنصة تقوم بتحميل معظم بياناتها في الذاكرة، فقد تواجه سير العمل صعوبات في حالة عدم توفر ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كافية مقارنة بالأدوات القائمة على Spark.

أسعار Alteryx

الإصدار المبدئي: 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الإصدار الاحترافي: أسعار مخصصة

إصدار المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Alteryx

G2: 4. 6/5 (أكثر من 660 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Alteryx؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يتميز Alteryx بأصالته وذكائه في دمج البيانات وإعدادها، مما يتيح إجراء تحليلات متقدمة بسهولة. يتيح البرنامج إجراء تحليلات إحصائية وتنبؤية ومكانية سريعة في تطبيق واحد. يركز Alteryx على الوقت، مع أتمتة تعزز السرعة والكفاءة.

يتميز Alteryx بأصالته وذكائه في دمج البيانات وإعدادها، مما يتيح إجراء تحليلات متقدمة بسهولة. يتيح البرنامج إجراء تحليلات إحصائية وتنبؤية ومكانية سريعة في تطبيق واحد. يركز Alteryx على الوقت، مع أتمتة تعزز السرعة والكفاءة.

8. Krater. ai (الأفضل لفرق التسويق والإبداع التي تنتج موارد بصرية ووسائط متعددة بسرعة)

Krater. ai هي مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك على إنشاء سياق نصي ومرئي في ثوانٍ.

اختر من بين الأدوار الجاهزة مثل محللي البيانات أو المعلمين أو المسوقين أو المطورين أو الباحثين لتوجيه المخرجات بنية أوضح.

من ناحية المحتوى، يدعم Krater إنشاء الصور وتحريرها من خلال اللغة الطبيعية. يمكنك وصف مشهد ما، وتعديل الخلفيات، وضبط الإضاءة، وتغيير الألوان، أو إضافة عناصر باستخدام أوامر بسيطة. كما يدعم سير عمل الرسوم المتحركة الأساسي، مما يتيح لك تحميل صورة ووصف الطريقة التي تريد أن تتحرك بها.

ما يميز Krater هو مكتبة "الإضافات" المعيارية. تغطي هذه الأدوات القائمة على المطالبات حالات استخدام مثل تحليل SWOT، وأبحاث المنافسين، والنسخ، وتصميم الاستطلاعات، وإنشاء العناوين، واستعلامات SQL.

أفضل ميزات Krater. ai

أنشئ موسيقى خلفية أصلية لمقاطع فيديو YouTube والبودكاست والبث المباشر في أي نوع موسيقي، مثل البوب والروك والجاز والكلاسيكية والإلكترونية.

قم بتحميل ملفات PDF ووثائق Word والصور إلى المنصة واستخرج تفاصيل محددة أو قارن الملفات أو أنشئ ملخصات فورية.

قم بإنشاء صور مخصصة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والحملات دون الاعتماد على الصور الجاهزة.

قيود Krater. ai

لا تزال بعض المخرجات تتطلب تحريرًا يدويًا للوصول إلى مستوى احترافي ومتقن تمامًا.

أسعار Krater. ai

بالإضافة إلى: 9 دولارات شهريًا

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

Ultra: 49 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Krater. ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Krater. ai؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أعجبني حقًا مدى بساطة المنصة وسهولة استخدامها، فهي لا تبدو معقدة، حتى لو كنت جديدًا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. سرعة الاستجابة مذهلة، ووجدت أن المحتوى الذي تم إنشاؤه ملائم ومبتكر. كما أقدر أن Krater. ai يجمع بين العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، مما يوفر لي الوقت في التبديل بين التطبيقات المختلفة.

أعجبني حقًا مدى بساطة المنصة وسهولة استخدامها، فهي لا تبدو معقدة، حتى لو كنت جديدًا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. سرعة الاستجابة مذهلة، ووجدت أن المحتوى الذي تم إنشاؤه ملائم ومبتكر. كما أقدر أن Krater. ai يجمع بين العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، مما يوفر لي الوقت في التبديل بين التطبيقات المختلفة.

9. Magai (الأفضل للمستخدمين المحترفين والوكالات التي تدير العمل عبر نماذج AI متعددة)

عبر Magai

تتيح لك منصة Magai الشاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي أثناء المحادثة وإعادة استخدام تعليمات GPT عبر النماذج. تجمع Magai كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.

يمكنك حفظ المطالبات وتنظيم المحادثات وتحميل الملفات. للتعاون الجماعي، قم بدعوة زملائك إلى محادثة AI التي تحتفظ بالمحادثات والسياق. للمضي قدمًا، قم بتعيين وصول وأذونات مخصصة على مستوى الفريق أو المشروع.

يعمل مُحسّن المطالبات على ترقية المطالبات الغامضة تلقائيًا إلى مدخلات عالية الجودة. يتضمن Magai أكثر من 40 شخصية مدمجة تتعامل مع أنواع مختلفة من الأعمال، من الكتابة ودعم العملاء إلى التحليل والمرافق التقنية مثل إنشاء أنماط regex. تقوم هذه الشخصيات أيضًا بتخزين تعليماتك مرة واحدة وتطبيقها على كل نموذج.

أفضل ميزات Magai

اختر أفضل نموذج AI لكل مهمة؛ استخدم ChatGPT للصفحات المقصودة، وClaude لتسلسلات البريد الإلكتروني، وGemini للأصول المرئية.

أنشئ مقاطع فيديو باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائدة، بما في ذلك الأدوات المتقدمة من Runway ML و Kling Video و Minimax.

قم بتعيين الوصول المخصص والسياق والأذونات لكل مشروع أو فريق لتسهيل مشاركة المعلومات

قيود Magai

مشاركة الدردشات مع الفريق ليست أمرًا بديهيًا؛ فحتى داخل مساحة العمل، هناك حاجة إلى إنشاء مجموعات مشاركة منفصلة.

أسعار Magai

Solo: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 40 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Magai

G2: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Magai؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يحتوي Magai على كل ما يمكنك تخيله. تحتوي الدردشات النصية على خيارات لأكثر من 30 LLM، ويقوم الفريق بإضافة وحذف النماذج الجديدة مع تطورها. كما أن نماذج Text to Image و Image to Image واسعة النطاق، وتشمل القدرة على تطوير LoRA الخاص بك القائم على Flux. وظائف الدردشة سهلة الاستخدام، بما في ذلك القدرة على تبديل LLM و personas في منتصف الدردشة.

يحتوي Magai على كل ما يمكنك تخيله. تحتوي الدردشات النصية على خيارات لأكثر من 30 LLM، ويقوم الفريق بإضافة وحذف النماذج الجديدة مع تطورها. كما أن نماذج Text to Image و Image to Image واسعة النطاق، وتشمل القدرة على تطوير LoRA الخاص بك القائم على Flux. وظائف الدردشة سهلة الاستخدام، بما في ذلك القدرة على تبديل LLM و personas في منتصف الدردشة.

10. NinjaChat AI (الأفضل للمتخصصين في تحويل المستندات والوسائط إلى ملخصات وموارد تعليمية)

عبر NinjaChat AI

NinjaChat AI هي منصة مساعدة شاملة تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية، مثل GPT-4 وGemini وClaude، في مركز واحد.

يمكنك استخدام NinjaChat لكتابة منشورات المدونة والنصوص الإعلانية ورسائل البريد الإلكتروني والمقالات والاقتباسات، مع أدوات مخصصة لمنصات مثل Google وFacebook وLinkedIn وInstagram. إذا كنت تعمل على نص طويل، يمكنك تلخيصه أو إعادة كتابته ليبدو أكثر طبيعية.

عندما تحتاج إلى العمل مع العناصر المرئية، يمكنك إنشاء صور من النصوص وإزالة الخلفيات أو العلامات المائية وتحسين جودة الصورة. يمكنك أيضًا تحويل الوسائط إلى نص عن طريق نسخ الصوت والفيديو والكلام والصور.

أفضل ميزات NinjaChat AI

طور الصور من النصوص وحوّل الأفكار على الفور إلى خرائط ذهنية شاملة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

حوّل ملفات PDF ومقاطع فيديو YouTube أو النصوص العادية إلى خرائط ذهنية أو بطاقات تعليمية أو مخططات انسيابية تساعدك على دراسة المعلومات ومراجعتها بسهولة أكبر.

أعد كتابة النص لتحسين النبرة والوضوح والتدفق، وتسهيل الجمل الصعبة، وتبسيط الأفكار المعقدة، وجعل المحتوى الناتج يبدو أكثر طبيعية.

قيود NinjaChat AI

أفاد بعض المستخدمين بوجود منحنى تعليمي لإتقان جميع أدواته وميزاته المتنوعة، خاصةً بالمقارنة مع التطبيقات الأبسط ذات الغرض الواحد.

أسعار NinjaChat AI

المبتدئين: 9 دولارات شهريًا

المزايا: 18 دولارًا شهريًا

الخبير: 25 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات NinjaChat AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

وسّع نطاق عملك اليومي مع ClickUp، البديل الأول لـ Galaxy AI

تقع معظم أدوات الذكاء الاصطناعي هذه خارج نطاق عملك. من ناحية أخرى، تقع مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة من ClickUp ضمن مهامك ومشاريعك وسير عملك اليومي.

يجمع ClickUp بين الذكاء الاصطناعي والمشاريع الحية والمهام والمستندات والمحادثات والجداول الزمنية في نظام واحد. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يفهم فقط ما تطلبه، بل ما يحدث بالفعل وما الذي يعوق العمل وما الذي يجب القيام به بعد ذلك.

فوائد التقارب هي:

السياق يعيش حيث يتم العمل، وليس في المطالبات المنسوخة

الملكية والجداول الزمنية تضيفان المساءلة

زملاؤك في فريق الذكاء الاصطناعي، Super Agents، يقومون بالأعمال الشاقة نيابة عنك.

هل أنت مستعد لاستكشاف قوة مساحة العمل المتكاملة للذكاء الاصطناعي؟ سجل في ClickUp مجانًا.

الأسئلة المتداولة

يعد Galaxy AI رائعًا للمساعدة السريعة على الجهاز (الملخصات والتحرير والترجمة)، ولكنه غير مصمم لنقل السياق عبر المشاريع. عندما يمتد العمل ليشمل المستندات والمهام والموافقات والعديد من الأشخاص، فإنك تحتاج إلى نظام يحافظ على ترابط القرارات والملفات والمتابعات، بدلاً من تشتتها عبر التطبيقات.

أعطِ الأولوية للأدوات التي تحافظ على استمرارية العمل وقابليته للمشاركة: 1) مساحات مشتركة للوثائق والمهام 2) تعاون مسموح به 3) تكامل مع مجموعتك 4) ذكاء اصطناعي يمكنه تحويل المخرجات إلى بنود عمل مخصصة مع مالكيها وتواريخ استحقاقها

إجابات الذكاء الاصطناعي هي ردود لمرة واحدة (ملخصات، إعادة كتابة، أفكار). تنفيذ الذكاء الاصطناعي يعني أن النظام يمكنه تطبيق هذه النتائج في العمل — إنشاء المهام، تحديث المستندات، تعيين المالكين، تشغيل الأتمتة، وتتبع التقدم — بحيث لا تضيع الأفكار في نافذة الدردشة.

تقلل الفرق من انتشار الذكاء الاصطناعي من خلال مركزية مكان العمل. احتفظ بالمطالبات والمخرجات والقرارات والمتابعات داخل مساحة عمل مشتركة (مستندات + مهام + دردشة) بحيث تكون النتائج قابلة للبحث والترخيص وإعادة الاستخدام — بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر الدردشات الشخصية وعلامات التبويب.

أدوات الذكاء الاصطناعي العامة قوية، لكنها لا تفهم تلقائيًا هيكل مشروعك وملكيته وجداوله الزمنية. تضيف أداة مساحة العمل الطبقة المفقودة: فهي تربط مخرجات الذكاء الاصطناعي بالتنفيذ، بحيث يمكن لفريقك الانتقال من "الرؤية" إلى "الإنجاز" دون الحاجة إلى النسخ واللصق يدويًا.