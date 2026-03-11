أفضل 10 بدائل لـ Hedy AI لتدوين ملاحظات الاجتماعات في الوقت الفعلي

بفضل الذكاء المحادثي في الوقت الفعلي والنسخ المباشر بأكثر من 30 لغة، يعد Hedy خيارًا شائعًا بين الطلاب والفرق متعددة اللغات.

ولكن لا يرغب الجميع في تكييف اجتماعاتهم مع سير عمل معين للذكاء الاصطناعي. لا تعمل Hedy بشكل جيد إلا إذا كان سير العمل القائم على الجلسات يتوافق مع طريقة عملك. وعلى الرغم من أنها توفر دعمًا مباشرًا للذكاء الاصطناعي، إلا أنها تفتقر إلى الميزات التي تربطها بالتنفيذ.

إذا كنت تبحث عن نظام لإدارة العمل مزود بذكاء اجتماعات مدمج، فستساعدك هذه القائمة.

دعنا نلقي نظرة على أفضل بدائل Hedy AI. 📲

نظرة عامة على بدائل Hedy AI

للحصول على لمحة سريعة، يقارن الجدول أدناه القدرات الأساسية لمساعدتك على فهم المكان الأنسب لكل أداة.

الأداة الميزات الأفضل لـ الأسعار* ClickUp ملخصات الاجتماعات ونسخها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة سير عمل الاجتماعات مع الوكلاء الفرق من جميع الأحجام التي ترغب في عقد الاجتماعات وإنجاز المهام وتجهيز المستندات وتنفيذ سير العمل في منصة واحدة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Granola نسخ تلقائي مع ملاحظات معززة بالذكاء الاصطناعي، دردشة بالذكاء الاصطناعي فرق القيادة الصغيرة التي ترغب في الحصول على مفكرة اجتماعات خاصة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. قوة فائقة تدوين محاضر الاجتماعات وملخصاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكامل التقويم المستقلون والفرق الصغيرة التي تريد ملاحظات اجتماعات بسيطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى روبوت اجتماعات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 36 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. Otter. ai نسخ محاضر الاجتماعات في الوقت الفعلي، وتحديد المتحدث، ومكتبة اجتماعات قابلة للبحث الفرق والمؤسسات متوسطة الحجم التي تحتاج إلى نسخ محاضر الاجتماعات في الوقت الفعلي وملاحظات تعاونية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر Fireflies. ai تسجيل الاجتماعات وتدوينها تلقائيًا، بحث ذكي، تكامل CRM الفرق والمؤسسات متوسطة الحجم التي ترغب في الحصول على نصوص اجتماعات قابلة للبحث عبر الأقسام المختلفة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. MeetGeek ملخصات الاجتماعات وأهم النقاط باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليلات الاجتماعات، واكتشاف بنود العمل والمتابعة الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في تسجيلات اجتماعات آلية وملخصات AI تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. tl;dv ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع طوابع زمنية وأهم النقاط ومقاطع من الاجتماعات قابلة للمشاركة فرق المبيعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتعامل مع العملاء وتحتاج إلى أبرز نقاط الاجتماعات ورؤى التدريب تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. Fathom ملخصات فورية بالذكاء الاصطناعي بعد الاجتماعات، وتكامل CRM لفرق المبيعات المستقلون والفرق الصغيرة الذين يبحثون عن مسجل اجتماعات مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي مع ملخصات فورية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. زميل ملاحظات اجتماعات AI، قوالب اجتماعات، جداول أعمال اجتماعات تعاونية، رؤى حول الأداء الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في إدارة اجتماعات منظمة مع جداول أعمال وتتبع الإجراءات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 11 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. Avoma معلومات عن الإيرادات لمكالمات المبيعات، وتحليلات المحادثات، وتكامل CRM لتتبع خط أنابيب المبيعات الفرق والمؤسسات متوسطة الحجم التي تحتاج إلى معلومات عن الاجتماعات لفرق المبيعات والإيرادات تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Hedy AI؟

على الرغم من أن Hedy جيد في توفير الدعم للمحادثات في الوقت الفعلي، إلا أنه ليس مثاليًا إذا كنت بحاجة إلى تكامل أعمق لسير العمل.

عند البحث عن بديل، تأكد من أن الأداة توفر:

مساعدة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي : توفر رؤى قابلة للتنفيذ أثناء انعقاد الاجتماع في شكل أسئلة مقترحة أو بنود عمل.

الملخصات وجودة المخرجات : توليد : توليد ملاحظات اجتماعات وملخصات دقيقة يمكنك مشاركتها مع الزملاء أو أصحاب المصلحة دون الحاجة إلى تحرير مكثف.

تكامل سير العمل : يتكامل مع برامج التقويم والاتصالات وإدارة المشاريع لديك للتخلص من : يتكامل مع برامج التقويم والاتصالات وإدارة المشاريع لديك للتخلص من تضارب الأدوات

التخصيص : يتيح لك تخصيص الردود لتناسب أسلوب عملك وبيئة عملك

إدارة المعرفة : تساعد في إنشاء مستودع مركزي حيث يمكنك البحث في النصوص السابقة : تساعد في إنشاء مستودع مركزي حيث يمكنك البحث في النصوص السابقة

أفضل بدائل Hedy AI

دعونا نلقي نظرة فاحصة على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي لا تقتصر على تدوين الملاحظات فحسب، بل تحول الاجتماعات الافتراضية إلى عمل قابل للتنفيذ.

1. ClickUp (الأفضل لتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام وأتمتة سير العمل)

جرب ClickUp AI Notetaker سجل نصوصًا دقيقة مع تسميات المتحدثين والملخصات والتسجيلات وعناصر العمل المدرجة بشكل منظم في مستند واحد، باستخدام ClickUp AI Notetaker.

تتميز العديد من أدوات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بقدرتها الفائقة على إنتاج نصوص. لكن الاجتماعات لا تنتهي عند هذا الحد، أليس كذلك؟ أنت بحاجة إلى شيء ما للتخلص من الأعباء الإضافية للنظام الأوسع نطاقًا المتمثلة في إدارة العمل عبر منصات غير متصلة.

يوفر ClickUp للفرق مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخطيط سير عمل الاجتماعات وأتمتته من البداية إلى النهاية.

بالإضافة إلى النسخ والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحصل على مركز مركزي للتوثيق والتعاون والتنفيذ.

لنرى كيف يستبدل ClickUp أدوات متعددة بنظام تشغيلي واحد.

احصل على ملخصات ونصوص اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تقوم أداة AI Notetaker من ClickUp بتسجيل محادثاتك تلقائيًا وتجعلها جزءًا من سير عمل مشروعك.

بعد كل اجتماع، تحصل على مستند خاص يتضمن عنوان الاجتماع وتاريخه، وقائمة بالحاضرين، وتسجيل فيديو أو صوتي، ونظرة عامة موجزة على الجلسة، والنقاط الرئيسية، والخطوات التالية، والمواضيع الرئيسية، والنص الكامل للمحادثة مع تسميات المتحدثين.

يمكنك لاحقًا طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي السياقي المدمج في ClickUp حول أي من اجتماعاتك والحصول على إجابات بناءً على الملاحظات.

يوضح هذا الفيديو كيف يمكنك أتمتة ملاحظات الاجتماعات والمهام في ClickUp 📹

أنشئ مستودعات منظمة وقابلة للبحث تضم رؤى الاجتماعات

عندما تستخدم الفرق أدوات خارجية لإدارة المستندات، تنفصل المعرفة عن التنفيذ. يجب الرجوع إلى ملاحظات الاجتماعات في منصة واحدة بشكل منفصل عند إنشاء مهام في منصة أخرى.

ClickUp Docs يحل هذه المشكلة نهائيًا. يصبح المكان الوحيد الذي يحتوي على كل ما ينتج عن الاجتماع.

عندما تقوم بصياغة جدول أعمال في مستند قبل الاجتماع، يمكن للجميع رؤيته وتعديله والتعليق عليه في الوقت الفعلي، بحيث تبدأ المناقشة بهيكل مشترك. بعد الاجتماع، يتم أيضًا تسجيل ملاحظاتك من AI Notetaker في مستند. من هناك، يمكن تحويل بنود العمل إلى مهام ClickUp مع تواريخ استحقاق ومسؤولين. هذا يزيل التأخير الإداري بين المناقشة والتنفيذ.

يتم تخزين كل هذا في Docs Hub. يمكنك تصفية واسترداد ملاحظات الاجتماعات السابقة بسهولة، وهو أمر مهم عندما تتابع الالتزامات على مدار أسابيع أو فصول.

استخرج رؤى سياقية من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

مع ClickUp Brain، تحصل على مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه استرداد المعلومات من المهام والوثائق والمحادثات والتحديثات السابقة. أثناء الاجتماعات، يمكنه تقديم صورة واضحة عما تمت مناقشته أو إنجازه بالفعل لتجنب تكرار المناقشات.

على سبيل المثال، إذا سأل أحد أعضاء الفريق عن حالة إحدى الميزات أثناء الاجتماع، يمكن لـ ClickUp Brain تلخيص التقدم المحرز في المهام ذات الصلة على الفور، وإبراز التحديثات الأخيرة، وإظهار أي عوائق تم تسجيلها مسبقًا.

احصل على ملخصات تفصيلية ورؤى من مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain.

بعد الاجتماعات، يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بإنشاء المهام وتعيين المسؤولين عنها وربطها بالمشروع أو المستند المناسب، كما يسجل المواعيد النهائية مباشرة من المحادثة. وبهذه الطريقة، يتم دمج نتائج الاجتماعات على الفور في سير العمل، مما يسهل تتبع المساءلة ومتابعة القرارات.

أتمتة سير عمل الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم

يمكن لـ AI Super Agents في ClickUp التعامل بشكل مستقل مع المهام التشغيلية المتكررة المرتبطة بالاجتماعات.

اعتبرها زملاء فريقك في الذكاء الاصطناعي الذين يعملون بمعرفة سياقية كاملة بمساحة عملك. يمكنهم تحليل أحدث الأنشطة عبر المهام لإنتاج ملخص موجز للتقدم المحرز. أيضًا، عند مناقشة قرارات أو مسؤوليات جديدة خلال الاجتماع، يمكن لوكيل مخصص إنشاء مهام وتعيين مالكين وإرفاق المستندات ذات الصلة وتحديد المواعيد النهائية بحيث تنعكس بنود العمل على الفور في مساحة العمل.

أتمتة سير العمل المعقد من البداية إلى النهاية باستخدام ClickUp Super Agents المخصص

يتمتع وكلاء ClickUp Super Agents بمعرفة لا حدود لها، مما يعني أنهم يكتشفون التغييرات التي تطرأ على مهامك ووثائقك ومحادثاتك داخل مساحة العمل ويقومون بتحديث سياقها في الوقت الفعلي. كما يتمتعون بذاكرة لا حدود لها، لذا سيتذكرون كيف تحب ملخص اجتماعاتك، على سبيل المثال، وما إذا كنت تريد تمييز بنود العمل الخاصة باجتماعاتك في ملاحظاتك كقائمة نقطية أو مرقمة، إلخ.

يمكنك أتمتة أي سير عمل للاجتماعات باستخدامها — بدءًا من التحضير لمكالمة مع العميل وحتى تتبع التقدم المحرز في بنود العمل المقررة وإعداد التقارير عنها.

أفضل ميزات ClickUp

قم بالإشارة إلى المهام، واربط المستندات، وقم بتعيين المالكين في الوقت الفعلي، وحوّل رسائل ClickUp Chat إلى مهام قابلة للتنفيذ للتخلص من العبء الشائع المتمثل في نسخ القرارات من الدردشة إلى أداة المشروع.

عزز الوضوح بعد الاجتماع من خلال تسجيل مقاطع ClickUp Clips للتحديثات أو الإرشادات أو التفسيرات وإرفاقها مباشرة بالمهام أو المستندات.

استخدم الأتمتة في ClickUp لأتمتة سير العمل بعد الاجتماع، مثل تخصيص المهام للشخص المناسب، وتطبيق مستويات الأولوية، وتحديد مواعيد الاستحقاق، ونقل المهام بين الحالات، أو إخطار أصحاب المصلحة.

تصور نتائج الاجتماعات باستخدام أكثر من 15 عرضًا مخصصًا لتناسب احتياجاتك — عرض مخطط جانت للتبعية والجداول الزمنية، وعرض لوحة على غرار كانبان لإدارة عبء العمل بصريًا، وعرض قائمة مفلترة حسب المهام ذات الأولوية العالية، والمزيد.

قيود ClickUp

قد تكون الميزات المتنوعة مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

أفاد أحد مستخدمي G2 بما يلي:

بعد تجربة منصات مختلفة طوال مسيرتي المهنية كمدير مشاريع، أستطيع القول إن ClickUp أصبح المفضل لدي. أنا معجب بشكل خاص بوظيفة AI Notetaker: كمدير مشاريع، هذه الميزة هي ذهب خالص. يمكنني التركيز على الجلسة دون تشتيت انتباهي بتدوين الملاحظات، حيث يقوم النظام بإنشاء ملخصات واضحة مع النقاط الرئيسية، سواء في الاجتماعات القصيرة أو الطويلة التي يصعب فيها متابعة الخيط بأكمله.

بعد تجربة منصات مختلفة طوال مسيرتي المهنية كمدير مشاريع، أستطيع القول إن ClickUp أصبح المفضل لدي. أنا معجب بشكل خاص بوظيفة AI Notetaker: كمدير مشاريع، هذه الميزة هي ذهب خالص. يمكنني التركيز على الجلسة دون تشتيت انتباهي بتدوين الملاحظات، حيث يقوم النظام بإنشاء ملخصات واضحة مع النقاط الرئيسية، سواء في الاجتماعات القصيرة أو الطويلة التي يصعب فيها متابعة الخيط بأكمله.

📮 ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في الاستطلاع يقولون إن وكلاء الذكاء الاصطناعي لم يرقوا بعد إلى مستوى التوقعات، ويصفونهم بأنهم في مرحلة مبكرة أو حتى أنهم يخلقون المزيد من العمل بدلاً من التخلص منه. غالبًا ما يظهر هذا الإحباط في عملية التسليم. يقوم الوكيل بتلخيص الاجتماع، ويقترح الخطوات التالية، أو يشير إلى مشكلة ما، ثم يتوقف. لا يزال عليك إنشاء مهام من بنود العمل، وتعيين المالكين، وتحديث الحالات، والمتابعة يدويًا. تم تصميم Super Agents لرعاية جميع هذه الخطوات. يمكنهم استخدام سلسلة الإجراءات لتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام، وتحديث حالات المشاريع، وتوجيه العمل إلى المالكين المناسبين، والحفاظ على سير العمل داخل نفس النظام الذي يتم فيه التنفيذ. عندما يتمكن وكيل الذكاء الاصطناعي من تحويل العمل من "هذا ما يجب أن يحدث" إلى "هذا ما يحدث بالفعل"، تصبح القيمة حقيقية.

2. Granola (الأفضل لتحسين ملاحظات الاجتماعات بدعم من الذكاء الاصطناعي)

عبر Granola

يركز مساعد الاجتماعات AI من Granola على تحسين ملاحظاتك بدلاً من استبدالها بالكامل بنتائج AI. بعد الاجتماعات الشخصية أو التجارية، يقوم بتحسين ما كتبته وإضافة سياق من النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة AI لإنتاج ملخصات منظمة وقابلة للتنفيذ.

نظرًا لأن الأداة تعمل على جهازك وتسجل الصوت محليًا، تظل ملاحظاتك سرية تمامًا. عندما تكون جاهزًا للمشاركة، يمكنك إرسالها مباشرةً إلى أدوات مثل Slack وNotion وHubSpot وAffinity وAttio وZapier باستخدام عمليات التكامل المدمجة.

للحصول على تنسيق أفضل، يمكنك استخدام Markdown الأساسي لتنظيم ملاحظاتك باستخدام العناوين والنقاط. يمكنك أيضًا إضافة صور ولقطات شاشة إلى ملاحظاتك لتوفير سياق إضافي.

أفضل ميزات Granola

قم بمزامنة التطبيق مع تقويم Google أو Outlook للاطلاع على الاجتماعات القادمة.

استخدم المعلومات السياقية من أحداث التقويم الخاص بك، مثل عناوين الاجتماعات وأوقاتها والحاضرين، للمساعدة في إنشاء ملاحظات وتذكيرات أكثر فائدة للاجتماعات.

قم بإنشاء أو اختيار قوالب ملاحظات لأنواع الاجتماعات الشائعة، مثل الاجتماعات الفردية أو المقابلات أو العروض التسويقية.

قيود Granola

تصدير الملاحظات إلى أنظمة أخرى أو مزامنتها مع سير عمل أوسع نطاقًا ليس سلسًا مثل المنافسين الذين يستخدمون تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

أسعار Granola

أساسي : مجاني

الأعمال : 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 35 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Granola

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Granola؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Granola هو سهولة التعامل مع ملاحظات الاجتماعات دون تعطيل سير المحادثة. يستمع مباشرة من صوت جهازي دون انضمام أي روبوتات إلى المكالمات، ويقدم ملخصات واضحة ومنظمة تتضمن القرارات والإجراءات المطلوبة والنقاط الرئيسية.

أكثر ما يعجبني في Granola هو سهولة التعامل مع ملاحظات الاجتماعات دون تعطيل سير المحادثة. يستمع مباشرة من صوت جهازي دون انضمام أي روبوتات إلى المكالمات، ويقدم ملخصات واضحة ومنظمة تتضمن القرارات والإجراءات المطلوبة والنقاط الرئيسية.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية

3. Superpowered (الأفضل لملاحظات الاجتماعات الآلية عالية الجودة)

عبر Superpowered

تتيح لك Superpowered التركيز على مناقشاتك بينما تتولى هي مهمة تدوين الملاحظات.

تتيح لك ميزة الانضمام التلقائي حضور الاجتماعات في الوقت المحدد، كما تمنحك العد التنازلي تنبيهًا قبل 10 دقائق من بدء كل حدث. وإذا كنت متأخرًا، يمكنك إعلام الحاضرين الآخرين بنقرة واحدة فقط.

لا تسجل الأداة أو تخزن الصوت أو الفيديو، ويتم حذف النصوص بعد 7 أيام من إنشاء الملاحظات. كما أنها تفي بمعايير الامتثال SOC-2 Type-2 و GDPR.

أفضل الميزات الفائقة القوة

احصل على قوالب AI قابلة للتخصيص لملاحظات منظمة بناءً على نوع الاجتماع

ادمجها مع Google Drive و Slack و Zapier و Notion لربط سير العمل

أنشئ نصوصًا مكتوبة بأكثر من 50 لغة، بما في ذلك اليابانية والفرنسية والإيطالية وغيرها.

قيود فائقة القوة

تفتقر الأداة إلى ميزات ذكاء الاجتماعات المتقدمة التي توفرها المنصات الأكبر والأكثر شمولاً.

أسعار فائقة القوة

مجاني

الأساسي : 36 دولارًا شهريًا

Pro: 108 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات فائقة القوة

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Superpowered؟

يقول أحد المستخدمين على Product Hunt:

كنت أستخدمه لتدوين ملاحظات الاجتماعات بدقة ثم أقضي وقتًا في تنسيق الملاحظات/بنود العمل، والآن لم أعد أقلق بشأن ذلك. كما أحب أيضًا أنه لا يعطل سير الاجتماع!

كنت أستخدمه لتدوين ملاحظات الاجتماعات بدقة ثم أقضي وقتًا في تنسيق الملاحظات/بنود العمل، والآن لم أعد أقلق بشأن ذلك. كما أحب أيضًا أنه لا يعطل سير الاجتماع!

👀 هل تعلم؟ تشير الدراسات إلى أن الموظفين يقضون 15% من وقت عملهم في الاجتماعات، لكن 37% فقط من هذه الاجتماعات تؤدي فعليًا إلى اتخاذ قرارات. والأسوأ من ذلك، أن 64% من الاجتماعات المتكررة و60% من الاجتماعات غير المتكررة لا تحتوي على جدول أعمال، مما يجعل من الصعب على الفرق الحفاظ على تركيزها أو تتبع النتائج. تحل مساعدات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هذه المشكلة من خلال إنشاء جداول الأعمال تلقائيًا وتسجيل المناقشات وتنظيم المتابعات، مما يضمن أن تؤدي الاجتماعات إلى إجراءات فعلية.

4. Otter. ai (الأفضل للنسخ المباشر وأرشيفات الاجتماعات القابلة للبحث)

يمكن لـ Otter نسخ الاجتماعات الافتراضية والشخصية في الوقت الفعلي، مما يتيح لك رؤية المحادثة أثناء حدوثها ومراجعتها على الفور. أثناء الاجتماعات، تضيف أداة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا لقطات شاشة للشرائح أو الشاشات المشتركة إلى النص المكتوب. مع هذه المراجع المرئية إلى جانب النص، تحصل على سياق كامل حول ما تمت مناقشته.

يمكنك التفاعل مع AI Chat الخاص بالأداة لطرح أسئلة باللغة الطبيعية حول النص المكتوب والحصول على إجابات مفيدة. يمكنه أيضًا صياغة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو رسائل للخطوة التالية مباشرة من محتوى اجتماعك وإنتاج ملخصات سياقية لمواضيع محددة تمت تغطيتها في المحادثة.

للتحكم بشكل أفضل، قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل التقويمات المتزامنة، بحيث تظهر فقط الاجتماعات ذات الصلة في التطبيق. يمكنك أيضًا تمكين أو تعطيل وضع الملاحظات التلقائية لتقويمات أو اجتماعات معينة.

أفضل ميزات Otter. ai

قم بتسمية المتحدثين في نصوصك، وستقوم الأداة تلقائيًا بتحديدهم في المكالمات المستقبلية دون الحاجة إلى تكرار عملية التسمية يدويًا.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأولويات الرئيسية والخطوات التالية من المحادثة، وقم بتعيين المهام تلقائيًا للمشاركين المعنيين.

أنشئ قنوات لتزويد الفرق بمساحة مشتركة حيث يمكنهم التعاون في المحادثات والنصوص

قيود Otter. ai

أفاد بعض المستخدمين أن دقة الأداة في التعامل مع اللهجات المختلفة وقدرتها على تحديد المتحدث غير موثوقة.

أسعار Otter. ai

أساسي : مجاني

Pro : 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

الأعمال : 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter. ai

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين على G2:

تنضم Otter إلى الاجتماعات في الوقت المحدد وبشكل موثوق، مما يجعلها أداة يمكن الاعتماد عليها لفريقنا. تتيح لنا قدرتها على تسجيل ملخصات واضحة ودقيقة إعادة النظر في النقاط المهمة دون الحاجة إلى مشاهدة التسجيل بالكامل مرة أخرى.

تنضم Otter إلى الاجتماعات في الوقت المحدد وبشكل موثوق، مما يجعلها أداة يمكن الاعتماد عليها لفريقنا. تتيح لنا قدرتها على تسجيل ملخصات واضحة ودقيقة إعادة النظر في النقاط المهمة دون الحاجة إلى مشاهدة التسجيل بالكامل مرة أخرى.

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الاتصال غير المتزامن لتحسين التعاون بين أعضاء الفريق

🚀 ميزة ClickUp: ClickUp Brain MAX، تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق لسطح المكتب، يوسع نطاق الذكاء الاصطناعي ليشمل سير العمل بأكمله المحيط بالاجتماعات. يربط التطبيق بين جميع الأدوات في مجموعتك التقنية، بحيث يمكنك ربط المعلومات الجديدة بالمشاريع أو المستندات المناسبة أثناء المناقشات دون الحاجة إلى نقل المعلومات يدويًا بين الأدوات. يدعم Brain MAX سير العمل الذي يعتمد على الصوت أولاً من خلال Talk To Text، مما يتيح لك إملاء الأفكار أو إنشاء المهام أو صياغة الرسائل أو تحديث تفاصيل المشروع مباشرةً من خلال الأوامر الصوتية. بعد الاجتماعات، يلخص التحديثات عبر المشاريع ويجيب على الأسئلة المتعلقة بالاجتماعات. حوّل الاجتماعات من محادثات منفصلة إلى سير عمل متصل باستخدام ClickUp Brain MAX.

5. Fireflies. ai (الأفضل لتسجيل محاضر الاجتماعات تلقائيًا مع تحليلات الاجتماعات)

بفضل النسخ التلقائي والدقيق لاجتماعاتك ودعمه لأكثر من 100 لغة، يعد Fireflies. ai تطبيقًا موثوقًا لتدوين الملاحظات. يمكنك الحصول على أرشيفات اجتماعات قابلة للبحث ومساعد ذكاء اصطناعي، AskFred، الذي يجيب على أسئلتك حول الاجتماعات السابقة.

يوفر موجز مدعوم بالذكاء الاصطناعي ملخصات مرقمة للاجتماعات الأخيرة، مما يتيح لك الاطلاع بسرعة على النقاط الرئيسية والأولويات دون قراءة النصوص الكاملة. قبل الاجتماعات، يمكنك الاطلاع على نقاط المناقشة والإجراءات المعلقة من المكالمات السابقة، حتى تحصل على السياق الكامل قبل الانضمام.

لتسهيل التعاون، يمكنك إنشاء مقاطع صوتية من الاجتماعات المسجلة ومشاركتها، ووضع علامات على أعضاء الفريق للمتابعة، وفرز الاجتماعات حسب الموضوع أو العميل. يمكن للفرق أيضًا الاطلاع على مقاييس المحادثات على لوحة المعلومات، مثل تحليلات وقت التحدث، وتحليل المشاعر، وتتبع الموضوعات، وفلاتر الذكاء الاصطناعي، والمزيد.

أفضل ميزات Fireflies. ai

يمكنك الوصول إلى الملخص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والنص الكامل، وتسجيل الفيديو، والتحليلات، وبنود العمل لكل اجتماع في Fireflies Notepad.

سجل المحادثات غير المتصلة بالإنترنت والاجتماعات الشخصية والمذكرات الصوتية والمكالمات الهاتفية التي يتم توجيهها عبر الكمبيوتر باستخدام Fireflies Web Recorder.

قم بإعداد الأوامر الصوتية لإنشاء المهام تلقائيًا في أدوات إدارة المشاريع المتكاملة أثناء الاجتماعات

قيود Fireflies. ai

لا تلتقط الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دائمًا النقاط الرئيسية بدقة، لذلك يتعين على المستخدمين تصحيحها أو تحسينها يدويًا.

أسعار Fireflies. ai

مجاني

Pro : 18 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

الأعمال : 29 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fireflies. ai

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies. ai؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أستخدم Fireflies.ai لتسجيل اجتماعاتي وتدوينها وتلخيصها تلقائيًا. أحب الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لأنها تساعدني في الاجتماعات التي لا أستطيع حضورها، ولكنني ما زلت أحصل على تفاصيل المناقشة.

أستخدم Fireflies.ai لتسجيل اجتماعاتي وتدوينها وتلخيصها تلقائيًا. أحب الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لأنها تساعدني في الاجتماعات التي لا أستطيع حضورها، ولكنني ما زلت أحصل على تفاصيل المناقشة.

🧠 حقيقة ممتعة: إذا كان جدول مواعيدك مزدحمًا يوم الثلاثاء، فأنت لا تتخيل ذلك. تظهر دراسة أجرتها Microsoft أن يوم الثلاثاء هو أكثر أيام الأسبوع ازدحامًا بالاجتماعات، حيث يمثل 23% من الاجتماعات الأسبوعية.

6. MeetGeek (الأفضل لتوثيق الاجتماعات بشكل منظم وقابل للبحث)

عبر MeetGeek

يقوم MeetGeek تلقائيًا بإنشاء محاضر اجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي وإرسال ملخص منظم عبر البريد الإلكتروني إلى المشاركين بعد انتهاء المكالمة بوقت قصير. يتضمن البريد الإلكتروني نظرة عامة من فقرة واحدة، ومخطط الاجتماع، والخطوات التالية، وأهم النقاط مع بنود العمل، ورابط إلى النص الكامل.

يمكنك التحكم في من يتلقى الملخص، وتحرير الملخص الذي تم إنشاؤه قبل إرساله، وتخصيص المحتوى، واستخدام أدوات مثل الحفظ أو النسخ أو إعادة التعيين أو إعادة الإنشاء لتحسين النتيجة.

تتيح لك سير العمل الآلي ربط اجتماعاتك بأدوات أخرى في مجموعتك التقنية، مثل RingCentral وNotion وTrello وغيرها. يمكنك إنشاء قواعد سير عمل بسيطة يتم تفعيلها لجميع الاجتماعات أو فقط تلك التي تتطابق مع معايير معينة. ثم يرسل مساعد الاجتماع الملخص الكامل أو النقاط البارزة المحددة، مثل القرارات الرئيسية أو بنود العمل، إلى التطبيق الذي اخترته.

أفضل ميزات MeetGeek

سجل الاجتماعات المخصصة غير المدرجة في تقويمك عن طريق لصق الرابط في نموذج الإدخال الخاص بالأداة أو إرسال دعوة تقويم إلى روبوت الاجتماعات.

تحكم في الوصول عن طريق جعل الاجتماعات خاصة أو عامة، ومشاركة النقاط البارزة المحددة فقط، أو تحديد قواعد المشاركة للفريق لجعل محتوى الاجتماع متاحًا لأعضاء الفريق.

اطرح أسئلة حول القرارات أو المتابعات أو نقاط محددة من الاجتماعات السابقة، واحصل على إجابات فورية دون الحاجة إلى تصفح المحاضر باستخدام AI Chat.

قيود MeetGeek

بالنسبة للاجتماعات المهمة غير المجدولة أو غير المتزامنة مسبقًا، قد يكون من الصعب بدء النسخ في منتصف الاجتماع.

أسعار MeetGeek

أساسي : مجاني

Pro : 15.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

الأعمال : 27 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MeetGeek

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MeetGeek؟

ملاحظة من أحد المستخدمين:

بصفتي مدرب لغات، أجد MeetGeek مفيدًا جدًا في تتبع جلساتي ومتابعة تقدم عملائي. إنه سهل الاستخدام؛ فهو يبحث تلقائيًا عن اجتماعاتي وينضم إليها دون تدخل كبير مني. الملخصات التي يقدمها جيدة وتساعدني في التركيز على النقاط الرئيسية لجلساتي القادمة.

بصفتي مدرب لغات، أجد MeetGeek مفيدًا جدًا في تتبع جلساتي ومتابعة تقدم عملائي. إنه سهل الاستخدام؛ فهو يبحث تلقائيًا عن اجتماعاتي وينضم إليها دون تدخل كبير مني. الملخصات التي يقدمها جيدة وتساعدني في التركيز على النقاط الرئيسية لجلساتي القادمة.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الإنتاجية للوكالات والفرق

بدلاً من جدار من النصوص، تنظم قدرات الذكاء الاصطناعي في tl;dv المحاضر حسب الموضوع، بحيث يمكنك التنقل بسرعة بين القرارات والتحديات والمتابعات والمواضيع المتكررة. يتضمن كل موضوع ملخصًا موجزًا وربطًا باللحظة التي تمت مناقشته فيها في التسجيل.

تدعم الأداة أيضًا الملاحظات شبه الآلية من خلال السماح لك بتثبيت اللحظات المهمة أثناء الاجتماع. عندما تثبت شيئًا ما، يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخص مركّز لتلك اللحظة المحددة ويستخدم علامة مخصصة من الذكاء الاصطناعي لدمجها في الملخص الأكبر.

باستخدام قوالب الاجتماعات، يمكنك إنشاء هياكل مخصصة وتطبيقها على اجتماعاتك بحيث تتبع الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تنسيقًا محددًا مسبقًا. وهذا يسهل تحويل مناقشات الاجتماعات المتكررة إلى وثائق عملية منظمة وتوحيد سير العمل بمرور الوقت.

أفضل ميزات tl;dv

احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة كبيرة من أمثلة المطالبات الخاصة بالوظائف للحصول على رؤى أفضل وأكثر تنظيماً من تسجيلات اجتماعاتك.

استخدم الذكاء المحادثي لتحديد الموضوعات الرئيسية والاتجاهات والقرارات والمواضيع المتكررة عبر الاجتماعات الفردية والمتعددة.

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتسجيل محتوى الاجتماعات وتلخيصه وتحليله ودمجه في أدواتك وعملياتك الحالية لإدارة سير عمل الاجتماعات من البداية إلى النهاية.

قيود tl;dv

ذكر بعض المستخدمين بعض القدرات المفقودة مثل تلخيص عدة اجتماعات معًا أو تجميع الاجتماعات لتحليل أوسع نطاقًا.

أسعار tl;dv

مجاني

Pro : 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال : 98 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات tl;dv

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن tl;dv؟

مقتبس من مراجعة G2:

tl;dv هي أداة مفيدة للغاية لإعداد ملخصات الاجتماعات وتسجيل جميع نقاط المناقشة الرئيسية. تتيح إمكانية الاختيار من بين قوالب ملخصات مختلفة تبسيط العملية وضمان الاتساق بين الفرق.

tl;dv هي أداة مفيدة للغاية لإعداد ملخصات الاجتماعات وتسجيل جميع نقاط المناقشة الرئيسية. تتيح إمكانية الاختيار من بين قوالب ملخصات مختلفة تبسيط العملية وضمان الاتساق بين الفرق.

8. Fathom (الأفضل لتلخيص الاجتماعات الفورية باستخدام الدردشة بالذكاء الاصطناعي وقوائم التشغيل المميزة)

عبر Fathom

تحول أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من Fathom اجتماعك بالكامل إلى ملخص مدته 1-2 دقيقة مع عرض واضح لأهم النقاط والقرارات والمهام. كما أنها تتميز بواجهة ذكاء اصطناعي على غرار الدردشة حيث يمكنك طرح أسئلة حول اجتماعاتك أو طلب مسودات متابعة ورؤى بعد المكالمة.

تتكامل الأداة مع Slack و Zapier و HubSpot و Salesforce و Asana وغيرها ، بحيث يمكن أن تتدفق بيانات الاجتماعات إلى مجموعة أعمالك الأوسع نطاقًا. بالنسبة للفرق ، توفر ميزات مثل المجلدات المشتركة وعناصر التحكم في الوصول وقوائم التشغيل المسجلة ومشاركة الميزات البارزة وغيرها ، بحيث يظل الجميع على اتصال حتى لو فاتتهم المكالمة.

يمكنك الحصول على نسخ مكتوبة بعدة لغات، مع خيار إنشاء مفردات أو قواميس مخصصة لاختصارات ومصطلحات شركتك. يساعد ذلك في تحسين دقة النسخ وفعالية الاجتماعات بشكل عام، خاصة في المناقشات التي تتضمن مصطلحات معقدة أو تقنية.

افهم أفضل الميزات

قم بإجراء اجتماعات فعالة من خلال إنشاء قوائم تشغيل لأهم اللحظات للتدريب أو التوجيه أو المراجعة.

اسمح للأداة بمراقبة وتيرة اجتماعك وديناميكياته في الخلفية بينما لا تزال في المحادثة مع ميزات التدريب بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.

يمكنك الرجوع إلى النصوص والموجزات والنقاط البارزة في أي وقت على لوحة معلومات Fathom، التي تخزن جميع تسجيلاتك.

فهم القيود

لا يوجد تطبيق مخصص للهواتف المحمولة، لذا لا يمكنك استخدامه إلا للاجتماعات التي تنضم إليها من جهاز كمبيوتر مكتبي أو محمول.

أسعار Fathom

مجاني

الفريق : 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fathom

G2 : 5/5 (أكثر من 6500 تقييم)

Capterra: 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Fathom هو سلاسة تعامله مع الاجتماعات دون أي جهد إضافي من جانبي. فهو يسجل تلقائيًا ويحفظ كل شيء على السحابة ويوفر نسخة كاملة من المحضر. إذا نسيت أي تفصيل أو احتجت إلى إعادة النظر في مناقشة ما، يمكنني الرجوع بسرعة ومراجعتها.

أكثر ما يعجبني في Fathom هو سلاسة تعامله مع الاجتماعات دون أي جهد إضافي من جانبي. فهو يسجل تلقائيًا ويحفظ كل شيء على السحابة ويوفر نسخة كاملة من المحضر. إذا نسيت أي تفصيل أو احتجت إلى إعادة النظر في مناقشة ما، يمكنني الرجوع بسرعة ومراجعتها.

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة المشاريع التي تستخلص القرارات من ملاحظات الاجتماعات

📮ClickUp Insight: يعتقد 27% من المشاركين في استطلاعنا أن التحديثات الأسبوعية يمكن استبدالها ببدائل غير متزامنة، بينما يقول 25% منهم نفس الشيء عن الاجتماعات اليومية. ومع ذلك، قد يتطلب ذلك استخدام عدة أدوات متخصصة، مما يؤدي إلى تشتت المعلومات وتكبد تكاليف إضافية. أحدثت ClickUp ثورة في العمل الجماعي من خلال تجميع المناقشات في سلسلة تعليقات، وتمكين تسجيل التحديثات بسرعة من خلال ClickUp Clips، وغير ذلك الكثير — كل ذلك في منصة واحدة. 💫 نتائج حقيقية: تمكنت فرق مثل Trinetrix من تقليل الاجتماعات غير الضرورية بنسبة 50٪ باستخدام ClickUp!

9. Fellow (الأفضل لجدول أعمال الاجتماعات ومحاضر الاجتماعات المنظمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Fellow

Fellow هو برنامج لإدارة الاجتماعات يدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في سير عمل اجتماعاتك.

يتكامل مع منصات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وSlack لتسجيل الاجتماعات ونسخ الصوت وكشف القرارات واستخراج بنود العمل.

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي "Ask Fellow" على جميع اجتماعاتك السابقة لجلب التحديثات التي فاتتك واستخراج المقتطفات والملخصات ذات الصلة دون إعادة تشغيل المكالمات بالكامل.

تساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في التحضير للاجتماعات بسهولة. يقوم "منشئ جدول أعمال الذكاء الاصطناعي" بإنشاء عناوين جدول أعمال منظمة ونقاط نقاش من عنوان الاجتماع ووصف التقويم. وتقترح "مواضيع مقترحة بالذكاء الاصطناعي" مواضيع يمكنك إضافتها إلى جداول أعمال الاجتماعات.

أفضل ميزات Fellow

قم بتخزين الاجتماعات المسجلة والنصوص في مستودع مركزي حيث يمكنك تنظيمها باستخدام القنوات وإعادة النظر في القرارات كلما دعت الحاجة.

احصل على قوالب ملاحظات AI قابلة للتخصيص بالكامل للاجتماعات اليومية، والاجتماعات العامة، والأولويات الأسبوعية، ومكالمات بدء العمل مع العملاء، والمزيد.

حافظ على أمان بيانات الاجتماعات من خلال ضوابط الوصول الدقيقة، وحوكمة المؤسسات، والامتثال لمعايير SOC 2 و HIPAA و GDPR.

قيود الزملاء

يشعر بعض المستخدمين أن الملخصات الموحدة لا تتناسب دائمًا مع أنواع الاجتماعات المحددة دون تخصيصها.

أسعار Fellow

مجاني

الفريق: 11 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 23 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات الزملاء

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 2300 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fellow؟

إليك ما يشاركه أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Fellow هو سهولة استخدامه وبساطته. فهو يجعل إدارة الاجتماعات والملاحظات والمتابعات أمرًا سلسًا، مما يساعدني على البقاء منظمًا والتعاون بفعالية مع فريقي.

أكثر ما يعجبني في Fellow هو سهولة استخدامه وبساطته. فهو يجعل إدارة الاجتماعات والملاحظات والمتابعات أمرًا سلسًا، مما يساعدني على البقاء منظمًا والتعاون بفعالية مع فريقي.

🧠 حقيقة ممتعة: 58٪ من الموظفين يعترفون بأنهم يحجزون وقتًا في تقويماتهم فقط لحماية وقت التركيز من المزيد من الاجتماعات.

10. Avoma (الأفضل للمعلومات الاستخباراتية الخاصة بالاجتماعات التي تركز على المبيعات والتدريب في الوقت الفعلي)

عبر Avoma

Avoma هو مدرب اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يكتشف العناصر الرئيسية للمحادثة، مثل اعتراضات العملاء، وإشارات المنافسين، ونقاط الضعف، والأولويات، ويبرزها للمراجعة. كما أنه يقيم المكالمات بناءً على منهجية المبيعات الخاصة بك أو المعايير المخصصة، مما يساعد في تحديد المجالات التي يحتاج فيها مندوبو المبيعات إلى تدريب أو المجالات التي قد تكون فيها الصفقات معرضة للخطر.

توفر ميزات مثل "Live Answer Assistant" اقتراحات سياقية أثناء المكالمات الحية، بينما تراقب "Smart Trackers" العبارات المهمة لتنبيهك إلى المخاطر والفرص.

باستخدام ميزة "الإشارات المرجعية"، يمكنك وضع علامات زمنية على اللحظات المهمة، وتسجيل المحادثات المحيطة، وتلخيصها في ملاحظة قصيرة، وتنظيمها ضمن فئة ذات صلة.

أفضل ميزات Avoma

ينظم الملخصات في فصول وفئات ذكية، بحيث يسهل فحص الملاحظات وفهمها لاحقًا.

احصل على مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي يمكنهم الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالاجتماعات ودعم عملية اتخاذ القرار عبر الأقسام المختلفة.

تتبع الأنماط مثل نسب التحدث/الاستماع واتجاهات الموضوعات لفهم ما يفعله الموظفون الأفضل أداءً بشكل مختلف وتكرار تلك السلوكيات في فريقك.

قيود Avoma

أبلغ المستخدمون عن عدم دقة أحيانًا في ميزات النسخ والتلخيص التي توفرها تقنية الذكاء الاصطناعي، خاصة في الظروف الصعبة مثل جودة الصوت الرديئة أو اللهجات الثقيلة أو المناقشات التي تحتوي على مصطلحات تقنية كثيرة.

أسعار Avoma

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

البدء : 29 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد مسجل/شهر

المنظمة : 39 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد مسجل/شهر

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد مسجل/شهر (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Avoma

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Avoma؟

ملاحظة من أحد المستخدمين:

أستخدم Avoma لتسجيل ومراجعة مكالمات المبيعات، وهو برنامج سلس للغاية وذو موثوقية عالية؛ لم أواجه أي أعطال أو أخطاء في النسخ. أقدر حقًا ميزة Ask Avoma لأنها توفر الكثير من الوقت من خلال مساعدتي في التحقق من تفاصيل محددة من المحادثات.

أستخدم Avoma لتسجيل ومراجعة مكالمات المبيعات، وهو برنامج سلس للغاية وذو موثوقية عالية؛ لم أواجه أي أعطال أو أخطاء في النسخ. أقدر حقًا ميزة Ask Avoma لأنها توفر الكثير من الوقت من خلال مساعدتي في التحقق من تفاصيل محددة من المحادثات.

حوّل محاضر الاجتماعات إلى خطط منظمة وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp

بالتأكيد، دقة النسخ مهمة عند البحث عن أداة لتدوين ملاحظات الاجتماعات. ولكن كيفية ربط الأداة بين الرؤى في الوقت الفعلي والتنفيذ لا تقل أهمية.

مع ClickUp، ترتبط ملخصات الاجتماعات مباشرة بالتنفيذ. يمكن تحويل العناصر الإجرائية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على الفور إلى مهام مع مالكيها وتواريخ استحقاقها وأولوياتها، حتى لا تفوتك أي تفاصيل مهمة.

بدلاً من إدارة النصوص وقوائم المهام بشكل منفصل، يظل كل شيء متصلاً في مساحة عمل واحدة حيث يتم تتبع التقدم تلقائيًا.

تجاوز طرق تدوين الملاحظات التقليدية وابدأ في تحويل المحادثات إلى خطط تنفيذ واضحة.

سجل في ClickUp مجانًا.