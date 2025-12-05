أفضل 3 برامج لإدارة المشاريع تستخلص القرارات من ملاحظات الاجتماعات في [السنة]

قد تكون الاجتماعات مملة.

ملاحظات لا حصر لها، أفكار متفرقة، وربما حتى رسم أو اثنين.

ولكن ماذا لو كانت اجتماعاتك فعلاً تفيدك؟

يمكن لأداة إدارة المشاريع المناسبة تسجيل الملاحظات واستخراج القرارات الرئيسية وتلخيص المناقشات تلقائيًا، حتى تتمكن من التركيز على المحادثة بدلاً من التنظيف.

أفضل جزء؟ يمكنه حتى إنشاء المهام وتعيين المالكين وإبقاء الجميع مسؤولين.

هل أنت مستعد لتحويل الاجتماعات إلى زخم؟ لنبدأ.

لماذا تستخدم برامج إدارة المشاريع التي تستخلص القرارات من ملاحظات الاجتماعات؟

من المفترض أن تعزز اجتماعات الفريق التوافق، ولكنها غالبًا ما تؤدي إلى العكس. يتم تجاهل التفاصيل المهمة، ولا يتم توزيع المهام، وتتأخر المواعيد النهائية. يغادر الجميع حاملين معهم صفحات من النصوص الأولية التي لن يراجعونها أبدًا.

برنامج إدارة المشاريع الحديث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات يحل هذه المشكلة.

إليك الأسباب التي تجعلها تستحق وقتك ومالك...

حوّل المحادثات إلى إجراءات على الفور. يستخرج الذكاء الاصطناعي القرارات من ملاحظات الاجتماع، ويحولها إلى مهام، ويحدد المسؤولين عنها، ويضيف تواريخ الاستحقاق — بحيث تصبح كل نتيجة قابلة للتنفيذ فور انتهاء الاجتماع.

عزز المساءلة داخل فريقك. عندما ترتبط القرارات بالمهام داخل أداة إدارة المشاريع، لا يكون هناك أي غموض حول المسؤولية. يمكن للجميع رؤية ما تم الاتفاق عليه، ومن المسؤول عنه، وموعد تنفيذه، مما يسهل إدارة المشاريع.

من خلال أتمتة تدوين الملاحظات وتسجيل القرارات، يتجنب الفريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، أو السعي وراء التوضيحات، أو البحث في تسجيلات الاجتماعات. يمكن تخصيص الوقت الموفر في دفع المشاريع إلى الأمام.

يتم تخزين ملاحظات الاجتماعات والنصوص والقرارات في مكان واحد. يمكن للموظفين الجدد أو أصحاب المصلحة الاطلاع على الاجتماعات السابقة دون الحاجة إلى سؤال الفريق عن مستجدات المشروع.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لتدوين الملاحظات من أجل تنظيم أفضل

👀 هل تعلم؟ وفقًا لاستطلاع ClickUp، " حالة الاتصال في مكان العمل في عام 2025"، يشعر أكثر من 40٪ من المهنيين بأنهم مضطرون لمتابعة بنود العمل فورًا بعد كل اجتماع. ومع ذلك، نظرًا لأن قنوات الاتصال مقسمة بين البريد الإلكتروني (42٪) والرسائل الفورية (41٪)، غالبًا ما تكون بنود العمل مبعثرة في مكان العمل. أفاد استطلاع آخر أجرته HBR أن الفرق تفقد أكثر من 60% من وقتها في البحث عن السياق والمعلومات وبنود العمل.

كيفية اختيار برنامج إدارة المشاريع المناسب لاستخلاص القرارات

عند اختيار برنامج إدارة المشاريع الذي يمكنه استخراج القرارات (والمهام) تلقائيًا من ملاحظات الاجتماعات، ضع في اعتبارك الميزات التالية:

دقة الاستخراج: هل تكتشف هل تكتشف أداة الذكاء الاصطناعي القرارات، وليس فقط بنود العمل، من المناقشة؟ على سبيل المثال، "سنختار المورد X" مقابل "لننظر في المورد X". كما يجب أن تلتقط إسناد المتحدث والطوابع الزمنية وأي غموض.

مدعوم بالذكاء الاصطناعي: يجب أن يسجل الاجتماع بالكامل، ويلخص نقاط المناقشة الرئيسية، ويسلط الضوء على القرارات، ويحدد الخطوات التالية بوضوح.

حوّل القرارات مباشرة إلى مهام: يجب أن تقوم الأداة بتحويل القرارات المستخلصة وبنود العمل من ملاحظات الاجتماع إلى مهام مع تحديد المسؤولين عنها ومواعيدها النهائية وأولوياتها.

التكامل مع مجموعتك التقنية: يجب أن تتزامن يجب أن تتزامن أداة الاتصال بالذكاء الاصطناعي مع Zoom وGoogle Meets وTeams وتقويمك حتى يتمكن كاتب الملاحظات من الانضمام تلقائيًا إلى الاجتماعات وتخزين القرارات بشكل مركزي.

الامتثال وأمن البيانات: يجب أن يكون برنامج تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي متوافقًا مع SOC 2 و HIPAA ويوفر أمانًا على مستوى المؤسسات. يساعد التشفير من طرف إلى طرف في الحفاظ على أمان محاضر الاجتماعات والقرارات، خاصةً عندما تتضمن مكالماتك عملاء أو موضوعات سرية.

ومع ذلك، إليك مقارنة سريعة بين أفضل المنافسين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى إجراءات AI Notetaker، Contextual AI، SyncUps، أكثر من 1000 عملية تكامل مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Fathom ملخصات متعددة اللغات في الوقت الفعلي تسجيل المكالمات تلقائيًا، ووضع علامات على القرارات، وتكامل CRM تتوفر خطة مجانية. تبدأ الخطة الاحترافية من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Fireflies. ai نص قابل للبحث نسخ عبر أكثر من 40 تطبيقًا، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وتسليط الضوء على المهام خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

🔴 استنزاف الإنتاجية: من الصعب تجاهل تكلفة الردود السريعة. يفقد العاملون في مجال المعرفة 23 دقيقة من وقت التركيز بعد كل مقاطعة. بعد 20 دقيقة فقط من الأداء المتقطع، ترتفع مستويات التوتر. يشعر الناس بمزيد من الإحباط وزيادة عبء العمل والجهد والضغط.

📮 ClickUp Insight: 37٪ من الموظفين يرسلون ملاحظات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36٪ لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى غير متكاملة. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات، قد تضيع المعلومات المهمة التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك على الفور تحويل المحادثات إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ووثائقك، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

أفضل برامج إدارة المشاريع التي تستخلص القرارات من ملاحظات الاجتماعات لاستخدامها

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل برامج ملاحظات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تشمل:

1. ClickUp (إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى إجراءات)

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يدمج إدارة المشاريع وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنه يلغي الحاجة إلى أدوات منفصلة للاجتماعات والمهام والمستندات والمتابعات.

دعنا نرى كيف يعمل ClickUp على مركزية سير العمل والسياق وقرارات الاجتماعات.

حوّل المحادثات المتفرقة إلى عمل منظم باستخدام AI Notetaker

ينضم AI Notetaker من ClickUp إلى اجتماعاتك ويسجل المحادثة ويُنشئ نصوصًا دقيقة مع تسميات للمتحدثين.

يمكنه أيضًا الانضمام تلقائيًا إلى اجتماعات Zoom و Google Meet و Teams مباشرةً من التقويم الخاص بك — دون الحاجة إلى إعداد يدوي أو دعوات. بهذه الطريقة، يتم تسجيل كل مناقشة مهمة، حتى عندما يكون لديك موعدان في نفس الوقت أو تتنقل بين المكالمات.

ولكن الأمر يتجاوز بكثير مجرد النسخ.

باستخدام الذكاء الاصطناعي السياقي، يسلط الضوء على القرارات، ويبرز بنود العمل، ويحدد المالكين، ويستخلص النقاط الرئيسية.

عند استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات، تتدفق جميع الأفكار مباشرة إلى مساحة العمل الخاصة بك. يوضح هذا الفيديو كيفية القيام بذلك:

إليك كيف يضيف AI Notetaker من ClickUp المزيد من القيمة إلى عملك:

يمكنك بسهولة التمييز بين المشاركين في الاجتماع والتعرف على المتحدثين المختلفين، مما يسهل إسناد الأفكار بوضوح.

حلل الفجوات المعرفية واكتشف مجالات التحسين للحد من الكلام المفرط أو التكرار.

احصل على ملخصات اجتماعات غنية ومؤشرات زمنية ونقاط رئيسية في ClickUp Docs لمشاركتها على الفور.

أنشئ المهام تلقائيًا بناءً على عناصر العمل المكتشفة واقترح التبعيات والأولويات في الوقت الفعلي.

أنشئ نصوصًا قابلة للبحث حتى لا تفقد السياق.

تتبع كل دقيقة من اجتماعاتك وقم بإنشاء ملخصات قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp AI Notetaker.

احصل على رؤى مدركة للسياق باستخدام ClickUp Brain

يقوم المساعد الذكي المدمج في ClickUp، ClickUp Brain، بتحويل المحادثات والمحتوى إلى رؤى قابلة للتنفيذ داخل مساحة العمل الخاصة بك.

تشمل إمكانيات ClickUp Brain ما يلي:

إنشاء محتوى ذكي: صياغة جدول أعمال الاجتماع والملخصات ورسائل البريد الإلكتروني وتحديثات المشروع المخصصة لسير عملك

استخلاص الرؤى: لخص ملاحظات الاجتماعات والمستندات وسلاسل التعليقات

الترجمة: انسخ ملاحظات اجتماعاتك إلى لغات متعددة

توصيات سياقية: اقتراح الخطوات التالية والمواعيد النهائية وعمليات الأتمتة

اطلب من ClickUp Brain اقتراح مواعيد نهائية مثالية للمهام وتحديد أولويات عملك بشكل أفضل.

⭐ مكافأة: تجاوز ملاحظات الاجتماعات مع ClickUp Brain MAX. يجلب ClickUp Brain MAX كل مصادر البيانات إلى سير عمل اجتماعك، مما يجعل استخلاص القرارات أكثر ثراءً ودقة. إليك كيف يطور اجتماعاتك: إنشاء مهام غنية بالسياق: حوّل رؤى الاجتماعات إلى مهام مزودة مسبقًا بملفات مرتبطة وتاريخ ووثائق داعمة — دون الحاجة إلى البحث في الاجتماعات أو محركات الأقراص السابقة. بحث موحد عبر جميع التطبيقات : اسحب البيانات على الفور من Google Drive و Sheets و Slack و Confluence و GitHub والمزيد لإثراء القرارات بالسياق التسجيل الصوتي : سجل الافتراضات والمخاطر والمتابعات وحوّلها إلى ملاحظات أو مهام منظمة دون الحاجة إلى الكتابة يدويًا. يزيل انتشار الذكاء الاصطناعي : يستبدل أدوات الذكاء الاصطناعي المنفصلة ومدوني الملاحظات واشتراكات الإنتاجية بمنصة موحدة الوعي بالسياق عبر التطبيقات: عند اتخاذ قرار في الاجتماع، يعرض Brain MAX تلقائيًا المستندات ذات الصلة والمناقشات السابقة أو التبعيات من أدوات أخرى. Brain MAX هو التطبيق الوحيد الذي يربط بين جميع أعمالك

حوّل ملاحظات الاجتماعات إلى مستندات حية وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Docs

يتيح لك ClickUp Docs تخزين جميع ملاحظات الاجتماعات والملخصات والقرارات وبنود العمل في مركز معرفي متكامل تمامًا.

نظرًا لأن المستندات مدمجة في ClickUp، يمكن لكل صفحة الإشارة إلى المهام الحية، وتضمين العروض، ووضع علامات على المالكين، والربط بالجداول الزمنية الحقيقية للمشروع.

يمكنك المشاركة في تحرير الملاحظات وترك التعليقات وتحويل النصوص أو بنود العمل إلى مهام بنقرة واحدة.

يمكن حفظ ملخصات الاجتماعات مباشرة في مستند، مما يضمن أن تكون مناقشاتك مترابطة وقابلة للبحث وجزءًا دائمًا من مساحة عملك. لا داعي بعد الآن للتخبط في محاولة تذكر من كتب ماذا أو أين تم حفظه.

دع وكلاء الذكاء الاصطناعي يقومون بالأعمال الشاقة نيابة عنك

استخدم وكلاء ClickUp AI لأتمتة المهام والإجابة على الأسئلة وإنجاز المزيد من المهام.

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp كزملاء فريق أذكياء. فهم يستمعون إلى اجتماعاتك، ويفهمون ما يجب القيام به بعد ذلك، وينفذون أعمال المتابعة نيابة عنك.

بدلاً من مجرد تقديم الاقتراحات، يمكن لهذه الوكالات التخطيط واتخاذ الإجراءات وتنسيق المهام في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

قلل الجهد اليدوي لتحويل المناقشات من اجتماعات Zoom أو منصات الاجتماعات الأخرى إلى تقدم قابل للتنفيذ.

مثال: بعد مكالمة مع العميل، يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بمراجعة ملخص الملاحظات، واستخراج القرارات الرئيسية، وإنشاء مهام على الفور مع تحديد المالكين والأولويات والوثائق المرتبطة. إذا كان المتابعة تعتمد على ملف في Google Drive أو ورقة ميزانية في Sheets، فإن الوكيل يقوم تلقائيًا بإدخال هذا السياق. إذا تعطل شيء ما لاحقًا، فيمكن تصعيده أو تنبيه المالكين أو تعديل الجداول الزمنية بناءً على التغييرات في المشروع.

أفضل ميزات ClickUp

إنشاء اجتماعات فورية: استخدم استخدم SyncUps لإجراء مكالمات صوتية ومرئية سريعة ومشاركة شاشتك داخل مساحة عمل ClickUp. احصل على ملخصات الاجتماعات وبنود العمل بعد الاجتماع.

استبدل اجتماعات الشرح بتسجيلات الشاشة: سجل مقاطع فيديو سريعة للشاشة لتوضيح القرارات أو مشاركة الملاحظات أو شرح الخطوات التالية باستخدام Clips

اجعل فريقك يركز على ما هو أهم: تظهر تظهر أولويات المهام على الفور الإجراءات التي تتطلب الاهتمام أولاً من الاجتماعات، مما يساعد الفرق على ترتيب العمل دون ارتباك أو متابعة متكررة.

تجنب العوائق وتجنب إعادة العمل: حدد المهام التي تعتمد على مهام أخرى، حتى تعرف الفرق الترتيب الصحيح للتنفيذ باستخدام حدد المهام التي تعتمد على مهام أخرى، حتى تعرف الفرق الترتيب الصحيح للتنفيذ باستخدام ClickUp Dependencies

تكامل سلس: اربط ClickUp بـ Slack و Google Workspace و Zoom و GitHub و Figma والمزيد، بحيث تنتقل ملاحظات الاجتماعات والقرارات والمهام عبر مجموعة أدواتك بالكامل باستخدام اربط ClickUp بـ Slack و Google Workspace و Zoom و GitHub و Figma والمزيد، بحيث تنتقل ملاحظات الاجتماعات والقرارات والمهام عبر مجموعة أدواتك بالكامل باستخدام تكاملات ClickUp

قيود ClickUp

قد تكون مجموعة ميزات ClickUp الواسعة مربكة للمستخدم الجديد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن استخدام AI Notetaker من ClickUp:

تعد أداة تدوين الملاحظات المدمجة ClickUp AI مفيدة بشكل مدهش، خاصة لتلخيص الاجتماعات وتوفير الوقت في المتابعة. نحب أيضًا القدرة على نشر ملاحظات إصدار واضحة ومنظمة مباشرة داخل المنصة، مما ساعد الأطراف المعنية الداخلية والخارجية على التوافق.

تعد أداة تدوين الملاحظات المدمجة ClickUp AI مفيدة بشكل مدهش، خاصة لتلخيص الاجتماعات وتوفير الوقت في المتابعة. نحب أيضًا القدرة على نشر ملاحظات إصدار واضحة ومنظمة مباشرة داخل المنصة، مما ساعد الأطراف المعنية الداخلية والخارجية على التوافق.

📚 اقرأ المزيد: كيفية إدارة الاجتماعات في ClickUp

2. Fathom (الأفضل للملاحظات المهمة متعددة اللغات في الوقت الفعلي)

عبر Fathom

يساعدك مساعد الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي Fathom AI على تسجيل الاجتماعات دون الاعتماد على تدوين الملاحظات يدويًا.

تقوم الأداة تلقائيًا بتسجيل المكالمات وإنشاء نصوص، وتتيح لك وضع علامات على نقاط المناقشة الرئيسية (بنود العمل أو المتابعات) أثناء الاجتماع.

يمكنك طرح أي أسئلة على Fathom حول اجتماعات فريقك بلغة طبيعية والحصول على إجابات فورية. يتيح لك Fathom أيضًا العثور على المعلومات في مكتبة اجتماعات مؤسستك بالكامل. ويشمل ذلك القرارات السابقة وتعليقات العملاء والمناقشات الاستراتيجية.

يتعامل برنامج محاضر الاجتماعات مع المصطلحات الفنية بمجرد تدريبه على مصطلحات مجال عملك.

يمكنه مشاركة ملاحظات الاجتماع مع أعضاء فريق معينين بناءً على من شارك في الاجتماع والمواضيع التي تمت مناقشتها.

افهم أفضل الميزات

قم بتمييز اللحظات المهمة أثناء المكالمة، وأضف السياق، واطرح الأسئلة، وقم بتمييز أعضاء الفريق للتعاون في الوقت الفعلي.

قم بإنشاء قوالب مخصصة لملخصات الاجتماعات بناءً على سير عمل فريقك.

يتزامن مع أدوات مثل Slack و HubSpot و Salesforce و Notion و Asana وغيرها — مما يسهل سير العمل الآلي من الاجتماع إلى المهمة أو نقطة اتصال العميل.

افهم القيود

لا يدعم ميزات إدارة المشاريع مثل تتبع التقدم المحرز وتعيين المهام والمزيد

افهم الأسعار

تتوفر خطة مجانية

المحترف: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

الفريق: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 28 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 5/5 (5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Fathom:

أحب الملخصات الواضحة وسهلة التصفح مع الملخصات المزودة بعلامات زمنية التي تتيح لي الانتقال مباشرة إلى اللحظات المهمة في المكالمة. دقة النسخ عادة ما تكون جيدة، ولكنها تعتمد أحيانًا على جودة الصوت أو اللهجات.

أحب الملخصات الواضحة وسهلة التصفح مع الملخصات المزودة بعلامات زمنية التي تتيح لي الانتقال مباشرة إلى اللحظات المهمة في المكالمة. دقة النسخ عادة ما تكون جيدة، ولكنها تعتمد أحيانًا على جودة الصوت أو اللهجات.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Fathom AI لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي

📮 ClickUp Insight: تنتهي معظم الاجتماعات دون تحديد مسؤوليات واضحة، ويقضي مديرو المشاريع ساعات في متابعة بنود العمل بعد انتهاء الاجتماع. مع ClickUp AI Notetaker و ClickUp Brain، يتم تسجيل القرارات وتلخيصها وتحويلها إلى مهام تلقائيًا. ستقضي وقتًا أقل في مراجعة المحاضر ووقتًا أطول في دفع المشاريع إلى الأمام. 💫 نتائج حقيقية: أفاد عملاء ClickUp بتوفير ما يصل إلى 86٪ من التكاليف واستعادة 1.1 يومًا في الأسبوع من خلال أتمتة ملاحظات الاجتماعات وإنشاء ملخصات ذكية وتحويلها إلى مهام. عززت شركات مثل Talent Plus سعة عبء العمل بنسبة 10٪+، بينما خفضت Atrato عبء العمل الزائد على المطورين بنسبة 20٪ بعد الدمج في ClickUp.

3. Fireflies. ai (الأفضل للنصوص القابلة للبحث)

عبر Fireflies ai

Fireflies هو زميل العمل الذكي الذي يقوم بنسخ وتلخيص وتحليل اجتماعاتك.

يعمل مساعد تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من أجلك حتى قبل بدء الاجتماع. تحصل على ملخصات ما قبل الاجتماع مع الأفكار الرئيسية والسياق والإجراءات من المحادثات والاجتماعات السابقة.

أثناء الاجتماع، يقدم Fireflies نصوصًا حية بأكثر من 100 لغة. كما أنه يحدد المتحدثين المختلفين في الاجتماعات والملفات الصوتية.

بعد الاجتماع، ستتلقى ملخصًا فوريًا وشاملًا من الذكاء الاصطناعي يتضمن نقاطًا رئيسية وإجراءات مطلوبة وملاحظات مخصصة.

يوفر Live Assist معلومات في الوقت الفعلي أثناء المحادثات. على سبيل المثال، يمكن لفريق المبيعات الوصول على الفور إلى مناقشات الأسعار من المكالمات السابقة دون إعاقة المكالمة الحالية.

بفضل قوالب ملخصات الاجتماعات المعدة مسبقًا، يتم توثيق المحادثات، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عملية.

أفضل ميزات Fireflies. ai

قم بنسخ المكالمات من Aircall و RingCentral ومكالمات أخرى أو استخدم واجهة برمجة تطبيقات Fireflies لمعالجة الملفات الصوتية.

قم تلقائيًا بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني وكتابة التقارير وتحليل المحادثات وإنشاء بطاقات الأداء.

اكتشف رؤى مثل وقت حديث المتحدث، ومتتبعي الموضوعات، وتحليل المشاعر.

اقتطع اللحظات المهمة من المحادثة في مقتطفات صوتية قابلة للمشاركة

قيود Fireflies. ai

تتطلب الملخصات أحيانًا تصحيحًا يدويًا، مما يقلل من الكفاءة.

أسعار Fireflies. ai

تتوفر خطة مجانية

المحترف: 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies. ai؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Fireflies. ai:

Fireflies مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بدعم تدوين الملاحظات، وأود أن أقول إنه دقيق بنسبة 80٪ فيما يتعلق بما يتم الحديث عنه، ولكنه لا يلتقط اللهجات جيدًا. لا يعجبني أنه ينفد من المساحة بسرعة، وعلينا إزالة المكالمات من السجل لتحرير المزيد من المساحة. في بعض الأحيان، لا ينضم Fireflies إلى المكالمة بسرعة، وعلينا دعوته للانضمام. موثوق إلى حد ما.

Fireflies مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بدعم تدوين الملاحظات، وأود أن أقول إنه دقيق بنسبة 80٪ فيما يتعلق بما يتم الحديث عنه، ولكنه لا يلتقط اللهجات جيدًا. لا يعجبني أنه ينفد من المساحة بسرعة، وعلينا إزالة المكالمات من السجل لتحرير المزيد من المساحة. في بعض الأحيان، لا ينضم Fireflies إلى المكالمة بسرعة، وعلينا دعوته للانضمام. موثوق إلى حد ما.

🔴 المشكلة المتنامية لتوسع السياق: يقول أكثر من 56٪ من العاملين في مجال المعرفة أن إجهاد الأدوات، مثل التبديل بينها، والتنبيهات، والمنصات الزائدة عن الحاجة، يؤثر سلبًا على عملهم كل أسبوع. هذا هو توسع السياق في العمل. تضيع الفرق ساعات في البحث عن الملفات، والتبديل بين التطبيقات، وتكرار التحديثات، والبحث عن المعلومات التي تحتاجها لمجرد القيام بعملها. كان من المفترض أن يبسط الذكاء الاصطناعي هذه العملية، ولكن معظم الأدوات لم تضف سوى المزيد من التشويش. دور ClickUp: كل ما يحتاجه فريقك — المهام والمستندات والقرارات والتحديثات — موجود في مكان واحد، ومتصل بالكامل وقابل للبحث باستخدام الذكاء الاصطناعي السياقي.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Fireflies AI لتدوين الملاحظات والنسخ

فيما يلي ثلاث أدوات إضافية تتعامل مع ملاحظات الاجتماعات وتسجيل القرارات بطرق مختلفة.

Tactiq : Tactiq هو امتداد خفيف الوزن لمتصفح Chrome يعمل مع Zoom و Google Meet و Microsoft Teams لإجراء النسخ في الوقت الفعلي. باستخدام النسخ الخاصة بالمتحدثين، يمكنك تحديد بنود العمل والقرارات بدقة. بالنسبة للفرق التي لا ترغب في تغيير أداة إدارة المشاريع الخاصة بها ولكنها تريد أداة مستقلة لتدوين الملاحظات تعمل بالذكاء الاصطناعي، فإن Tactiq هو أداة مفيدة.

Sembly AI : قم بإنشاء عناصر AI مثل تقارير إصلاح الأخطاء أو عروض المبيعات أو البيانات الصحفية مباشرة من مناقشات الاجتماعات، مما يجعلها مفيدة لمديري المشاريع الذين يحتاجون إلى توثيق سريع. يمكن لـ Sembly AI أتمتة خطط المشاريع وتراكمات السباق وملخصات الاستعراضات وتتبع القرارات والعوائق مباشرة من مخرجات الاجتماعات — دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

Notion: يجمع Notion بين توثيق الاجتماعات وإدارة المهام ومشاركة المعرفة في مساحة عمل واحدة. وهو خيار مفيد عندما تريد تضمين ملاحظات الاجتماعات مباشرة في سير العمل. بعد نسخ الاجتماعات، يمكنك ربط ملاحظات الاجتماعات بصفحات المشاريع أو المهام أو خرائط الطريق أو إجراءات التشغيل القياسية. قم بتخزين كل سجل الاجتماعات داخل مركز معرفة قابل للبحث

👀 هل تعلم؟ زادت الاجتماعات التي تبدأ بعد الساعة 8 مساءً بنسبة 16٪ على أساس سنوي، وهو مؤشر آخر على اختفاء يوم العمل التقليدي.

⭐ مكافأة: التقط أي فكرة بنقرة واحدة باستخدام ملحق Chrome من ClickUp. أنشئ مهام من أي موقع ويب أو علامة تبويب. التقط العناصر المرئية (الأخطاء، ملاحظات واجهة المستخدم، إثبات المفهوم)، وأضف علامات، وأرفقها مباشرة بمهمة أو تعليق للحصول على وضوح وتوافق أسرع.

اجعل الاجتماعات واضحة ومسؤولة مع ClickUp

بالنظر إلى مشكلة زيادة عدد الاجتماعات، فإن نقطة البداية الجيدة هي تقليل عدد الاجتماعات في المقام الأول.

يمكن أن يساعدك تعديل بسيط في تحقيق ذلك.

تقلل ثقافة "الكتابة أولاً" (الملخصات والمخاطر والتوصيات وجدول الأعمال) من عدد الاجتماعات لأن الأشخاص يستجيبون للوثيقة بدلاً من تحديد موعد.

ومع ذلك، غالبًا ما تكون الاجتماعات أمرًا لا مفر منه.

برنامج إدارة المنتجات الذي يستخلص القرارات من ملاحظات الاجتماعات يضفي الوضوح على العملية.

ClickUp يجعل هذا الأمر سهلاً.

بفضل AI Notetaker والذكاء الاصطناعي السياقي، يتم تحويل قرارات الاجتماع وعناصر العمل والسياق مباشرة إلى مهام ووثائق وجداول زمنية ولوحات معلومات.

لتحويل اجتماعاتك إلى إجراءات، قم بالتسجيل في ClickUp مجانًا.

الأسئلة الشائعة

يمكن لبرنامج AI Notetaker من ClickUp إنشاء مهام تلقائيًا من العناصر القابلة للتنفيذ التي تم اكتشافها في ملاحظات الاجتماع. وهو يدعم إنشاء المهام الأصلية. من ناحية أخرى، يستخرج Fathom العناصر القابلة للتنفيذ من الاجتماعات عبر الإنترنت ويقوم بمزامنتها مع أدواتك.

يتضمن تتبع القرارات الفعال تسجيل نتائج الاجتماعات وأتمتة ملخصات الاجتماعات. ثم قم بتعيين القرار إلى مالك واربطه بالمهام أو سير العمل. قم أيضًا بتخزين القرارات في نظام مركزي قابل للبحث حتى تتمكن من إعادة النظر في ما تم اتخاذه من قرارات ومتى ومن قبل من.

نعم. يمكن لمساعدي الاجتماعات الحديثة المدعومين بالذكاء الاصطناعي الاستماع إلى المكالمات وإنشاء ملخصات وتسليط الضوء على التفاصيل أو المهام الرئيسية. على سبيل المثال، لا يقتصر دور ClickUp Brain على تلخيص الاجتماعات فحسب، بل يوفر أيضًا إمكانية البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهو يجيب على أسئلة سياقية مثل "ما هي القرارات التي اتخذناها الأسبوع الماضي؟" ويوفر بنود عمل تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من الاجتماعات الافتراضية.

تحتاج الفرق البعيدة إلى مكان تجمع فيه المهام والقرارات والاتصالات. يعد ClickUp الخيار الأفضل لأنه يجمع بين تدوين الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام والمستندات والذكاء السياقي والتكاملات مثل Slack وZoom. يتم تسجيل القرارات والنقاط الرئيسية أثناء المكالمة وتحويلها إلى عناصر عمل وتتبعها بشكل شفاف عبر الفرق الموزعة.

نعم. توفر جميع الأدوات الثلاثة في هذه القائمة — ClickUp و Fathom AI و Fireflies AI — خططًا مجانية تدعم نسخ محاضر الاجتماعات وملخصاتها واستخراج القرارات/بنود العمل.