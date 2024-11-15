من الفوضى إلى الوضوح: أفضل 10 برامج لإدارة مستندات المؤسسات لاستكشافها

بالنسبة للعديد من الشركات متوسطة الحجم والشركات، قد تبدو إدارة المستندات وكأنها معركة شاقة لا نهاية لها. فالإحباطات حقيقية للغاية - إدخال البيانات الشاقة، ومشاكل التحكم في الإصدار، وتراكم جبال من البيانات.

لقد رأيت عن كثب كيف تؤدي هذه التحديات إلى أخطاء مكلفة وتأخيرات ومخاطر الامتثال. وتصميماً مني على إيجاد طريقة أفضل، شرعتُ في استكشاف الإمكانات التحويلية لبرامج إدارة الوثائق المؤسسية (EDM).

لا تقتصر حلول إدارة المستندات على تنظيم الملفات فحسب، بل تعمل على تحسين سير العمل وتحسين الأمان وتسهيل التعاون في الوقت الفعلي.

بعد إجراء اختبارات صارمة مع فريق العمل في ClickUp، قمنا بحصر أفضل 10 أدوات لإدارة المستندات المؤسسية التي يمكنها تحقيق النظام والكفاءة في فوضى المستندات. في هذا المنشور، سنستكشف كل واحدة منها بالتفصيل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المستندات المؤسسية؟

من واقع خبرتي، هناك سبع ميزات رئيسية يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً في عملية إدارة المستندات.

إليك ما يجب التركيز عليه:

إجراءات أمنية قوية: حماية المستندات الحساسة من خلال التشفير المتقدم، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار. ابحث عن أدوات سير العمل التي تتوافق مع اللوائح التنظيمية ذات الصلة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون HIPAA

حماية المستندات الحساسة من خلال التشفير المتقدم، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار. ابحث عن أدوات سير العمل التي تتوافق مع اللوائح التنظيمية ذات الصلة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون HIPAA التعاون السلس: ضمان تحرير المستندات والتعليق عليها ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي، سواء كان فريقك في الموقع أو عن بُعد. اختر البرامج التي تتكامل مع أدوات مثل Slack أو Microsoft Teams لتمكين تعاون الفريق دون عناء

ضمان تحرير المستندات والتعليق عليها ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي، سواء كان فريقك في الموقع أو عن بُعد. اختر البرامج التي تتكامل مع أدوات مثل Slack أو Microsoft Teams لتمكين تعاون الفريق دون عناء سير العمل الآلي: وفر الوقت من خلال أتمتة المهام مثل استرجاع المستندات والموافقة عليها وتوجيهها وأرشفتها. تعمل أتمتة سير العمل الفعالة على تقليل أعباء العمل اليدوية وتبسيط إدارة العمليات التجارية

وفر الوقت من خلال أتمتة المهام مثل استرجاع المستندات والموافقة عليها وتوجيهها وأرشفتها. تعمل أتمتة سير العمل الفعالة على تقليل أعباء العمل اليدوية وتبسيط إدارة العمليات التجارية واجهة سهلة الاستخدام: اختر برنامجاً يسهل التنقل فيه. ابحث عن ميزات السحب والإفلات ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص والتخطيطات البسيطة لتبسيط وثائق المشروع وتسريع اعتماد الفريق

اختر برنامجاً يسهل التنقل فيه. ابحث عن ميزات السحب والإفلات ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص والتخطيطات البسيطة لتبسيط وثائق المشروع وتسريع اعتماد الفريق التحكم في الإصدارات: اختر برنامج إدارة مستندات المؤسسة الذي يتيح لك الوصول إلى المستندات واستعادة إصداراتها السابقة وتتبع التغييرات بنقرة واحدة. وهو أمر ضروري لأمن المستندات، ومسارات التدقيق، وإدارة السجلات الدقيقة

اختر برنامج إدارة مستندات المؤسسة الذي يتيح لك الوصول إلى المستندات واستعادة إصداراتها السابقة وتتبع التغييرات بنقرة واحدة. وهو أمر ضروري لأمن المستندات، ومسارات التدقيق، وإدارة السجلات الدقيقة بحث متقدم: يمكنك تحديد موقع المستندات الرقمية باستخدام ميزات مثل الفلاتر ووضع علامات على البيانات الوصفية والبحث في النص الكامل. يضمن سرعة استرجاع المستندات - سواء كنت بحاجة إلى مستندات قانونية أو ملفات محددة باستخدام الكلمات الرئيسية أو العلامات أو الحقول المخصصة

يمكنك تحديد موقع المستندات الرقمية باستخدام ميزات مثل الفلاتر ووضع علامات على البيانات الوصفية والبحث في النص الكامل. يضمن سرعة استرجاع المستندات - سواء كنت بحاجة إلى مستندات قانونية أو ملفات محددة باستخدام الكلمات الرئيسية أو العلامات أو الحقول المخصصة قابلية التوسع: تأكد من أن برنامج إدارة مستندات المؤسسة يمكن أن ينمو مع عملك. يجب أن يدعم المزيد من المستخدمين، وزيادة تخزين المستندات، والتكاملات الإضافية دون عوائق

💡 نصيحة احترافية: تتطلع إلى تعزيز تعاون الفريق مع برنامج إدارة مستندات المؤسسة؟

إليك كيفية تحقيق ذلك:

مركزية تخزين البيانات لتقليل ازدواجية الملفات والارتباك 🗂️

أتمتة التحكم في الإصدار لإبقاء الجميع على نفس الصفحة 🕒

تعيين أذونات المستخدم لضمان الأمان والوصول المناسب 🔒 🔒

التكامل مع أدوات الفريق لإنشاء سير عمل سلس 🚀

## أفضل 10 برامج لإدارة مستندات المؤسسات

أدى نمو الشركات متوسطة الحجم والشركات إلى زيادة الطلب على حلول إدارة المستندات الفعالة.

🚀 التحقق من الحقائق: من المتوقع أن يرتفع سوق نظام إدارة المستندات العالمي من من 7.16 مليار دولار في عام 2024 إلى 24.91 مليار دولار بحلول عام 2032 مما يعكس معدل نمو قوي بنسبة 16.9%.

ولكن ما الذي يغذي هذا التوسع السريع؟

تطورت أنظمة إدارة المستندات المؤسسية من مجرد خزانة ملفات إلكترونية أساسية. فهي اليوم عبارة عن منصات ديناميكية توفر وصولاً سلسًا إلى المستندات، وأمانًا قويًا للبيانات، وميزات متخصصة لتلبية احتياجات الأعمال الحديثة.

لهذا السبب، بعد اختبار عدد لا يحصى من الحلول، اخترتُ أفضل 10 حلول برامج إدارة المستندات الخيارات التي تقدم قيمة استثنائية حقًا للشركات والمؤسسات.

دعنا نستكشفها واحداً تلو الآخر:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون في المستندات بسلاسة)

تعزيز تعاون الفريق في ClickUp Docs- تعيين المهام ومشاركة الملاحظات والحفاظ على جودة المستند

بعد استكشاف العديد من أنظمة إدارة مستندات المؤسسات، يمكنني القول بكل ثقة ClickUp في دوري خاص به.

قبل أن يتحول فريقي إلى ClickUp، كنا نعاني من المستندات الورقية وفوضى سير العمل. لكن ClickUp حسّن عملياتنا وقضى على الفوضى الرقمية عبر مختلف الأدوات.

إنه واحد من أفضل برامج تعاون المستندات لقد استخدمت. مستندات ClickUp هو جوهر براعة مستندات ClickUp. أحب قدرته على إنشاء مستندات حية يمكن لفريقي الوصول إليها وتحريرها وإثرائها في الوقت الفعلي.

كما أن الربط السلس بين المهام والمستندات يغيّر قواعد اللعبة. فهو يحافظ على ترابط الملفات والإجراءات ذات الصلة، حتى لا ننتقل باستمرار بين الأدوات للعثور على ما نحتاج إليه - كل ذلك في مكان واحد.

وميزة سجل الإصدارات؟ منقذة للحياة. إذا فُقدت تعديلات مهمة أثناء مراجعة مستند، فهي تتيح لك استعادة المحتوى الأصلي بنقرة واحدة.

ولكن هذه هي البداية فقط؛ فميزة ClickUp تتخطى ذلك بكثير. إنها منصة تتكيف وتتوسع مع عملك، وتحقق الوضوح في الفوضى. إليك ما تقدمه هذه الأداة:

قل نعم لذكاء المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تحويل المستندات الثابتة مثل ملخصات المشاريع إلى مراكز معرفية قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain

يتألق ClickUp عند دمج المستندات مع ClickUp Brain -حقن الذكاء الاصطناعي في إدارة المستندات. تعمل معالجة اللغة الطبيعية على تحويل المستندات الطويلة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ - مما يجعل الفرق منظمة وجاهزة للعمل.

الجزء الأفضل؟ مع ClickUp Brain، لم يعد فريقي مضطرًا للبحث في أكوام من المعلومات. إنها قوة تولد المحتوى وتقدم اقتراحات مهام ذكية لتحويل المستندات الثابتة إلى جزء ديناميكي من نظامك.

تحسين سير العمل مع أتمتة قوية

_تعيين المهام، وتعديل الحالات، وتحديث المستندات تلقائيًا باستخدام أتمتة ClickUp

في السابق، كانت إدارة مشاريع متعددة تعني التبديل اللانهائي بين علامات التبويب والتبديل بين السياقات. أما الآن، أستخدم أتمتة ClickUp لأتمتة المهام المتكررة وإعداد المشغلات وتخصيص مهام سير العمل.

بنقرة واحدة، يحصل فريقي على رؤية شاملة لجميع مستنداتنا بنقرة واحدة، مع تحديثات التقدم المحرز والعوائق المحتملة التي يشير إليها الذكاء الاصطناعي. كما أستخدمه أيضاً لتعيين المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق، مما يضمن تشغيل العمليات الروتينية دون تدخل يدوي.

أفضل ميزات #### ClickUp

حافظ على تدفق الاتصالات - استخدم انقر فوق تعيين التعليقات لتفويض المهام أو انقر فوق الدردشة لإجراء مناقشات سريعة للفريق

تنظيم المستندات مع المهام المتداخلة والمرتبطة بالرابط للحصول على رؤية شاملة

تحديد موقع أي مستند بسرعة باستخدام البحث المتصل

تحقيق الاتساق في مهام سير العمل باستخدام قوالب وثائق العمليات تقديم ملاحظات دقيقة مباشرةً على المستندات، مما يجعل المراجعات أكثر كفاءة وقابلية للتنفيذ

ضمان الامتثال التنظيمي والأمان مع ضوابط قوية للوصول إلى المستندات

عزز الإنتاجية من خلال دمج ClickUp مع أدوات مثل Google Drive وDropbox وZoom وغيرها، مع الحفاظ على مركزية كل شيء

قيود ClickUp

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الوظائف المتوفرة في إصدار سطح المكتب، مما يحد من إمكانية استخدامه أثناء التنقل

نظرًا لميزاته الواسعة، قد يجد المستخدمون في البداية صعوبة في التنقل في تطبيق ClickUp

أسعار تطبيق ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. ملفات M-Files (الأفضل لإدارة المعلومات الذكية)

via ملفات M التالي في قائمتي لأفضل أنظمة إدارة مستندات المؤسسات هو M-Files. إنه حل فريد من نوعه مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعيد تصور كيفية تنظيم المستندات والوصول إليها.

فبدلاً من هياكل المجلدات التقليدية، يستخدم نهجًا يعتمد على البيانات الوصفية، مما يسمح لك بالعثور على المستندات المخزنة بناءً على "ماذا" بدلاً من "مكان" وجودها. يعمل هذا الإعداد البديهي على تسريع أوقات البحث عن المستندات وتحسين إدارة المعلومات.

كما أقدّر أيضًا تدفقات سير العمل التلقائية التي تعمل على تبسيط الموافقات والامتثال ودورات حياة المستندات مع إبقاء الجميع على اطلاع على أحدث الإصدارات.

أفضل ميزات ملفات M-Files

تقليل الأخطاء وإعادة العمل من خلال توفير سهولة التحكم في الوصول إلى المستندات ذات الصلة

تعزيز تجربة المستخدم من خلال تبسيط عملية استرجاع المستندات وتقليل الإحباط

تمكين العمل عن بُعد من خلال السماح بالوصول إلى المستندات الإلكترونية من أي جهاز ومن أي مكان

تعزيز أنظمة إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات من خلال تكامل المستندات الدقيقة القائمة على البيانات الوصفية

قيود ملفات M-Files

قد يتطلب الإعداد الأولي والتخصيص وقتاً طويلاً وخبرة كبيرة

يحتاج وضع علامات البيانات الوصفية إلى تحديثات متسقة للحفاظ على الدقة

أسعار ملفات M-Files

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ملفات M-Files

G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 140 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 180 تقييم)

3. DocuWare (الأفضل لرقمنة المستندات الورقية والملفات المادية)

عبر DocuWare تساعدك DocuWare على الانتقال بسلاسة من العمليات الورقية إلى نظام إدارة المستندات الإلكتروني القائم على السحابة. ما الفريد من نوعه؟ فهرسة المستندات الذكية التي تجعل المعلومات قابلة للبحث بسهولة والوصول إليها في ثوانٍ معدودة - مثالية للفرق المختلطة أو البعيدة.

أكثر ما يثير إعجابي هو أتمتة سير العمل القوية، حيث يتعامل مع كل شيء بدءاً من الموافقات إلى الإشعارات والأرشفة للحفاظ على العمليات خالية من الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزات الامتثال المتقدمة على حماية البيانات الحساسة وتلبية المتطلبات التنظيمية.

أفضل ميزات DocuWare المستندات

تبسيط العمليات المتكررة مثل إدخال البيانات والتحكم في الإصدار والموافقات والتذكيرات

تنظيم المستندات الرقمية من أي مصدر واستخراج البيانات المهمة

استخدام مهام سير العمل القابلة للتخصيص لضمان سلاسة الموافقات على المستندات وأرشفتها

قيود DocumentWare

قد يبدو منحنى التعلم الحاد مربكاً للفرق غير التقنية

خيارات تخصيص محدودة لإضفاء الطابع الشخصي على تجربة المستخدم

تسعير DocuWare

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات المستندات والبرامج

G2: 4.4/5 (230+مراجعة)

4.4/5 (230+مراجعة) Capterra: 4.6/5 (90+مراجعة)

4. PandaDoc (الأفضل لإدارة عقود البيع والتوقيعات الإلكترونية)

via باندا دوك على الرغم من أن PandaDoc ليس نظامًا تقليديًا لإدارة مستندات المؤسسات، إلا أنه استحق مكانته في هذه القائمة لكفاءته. إذا كان تركيزك ينصب على إنشاء وتوقيع وإرسال وتتبع المقترحات أو عروض الأسعار أو العقود، فإن PandaDoc هو نظام مثير للإعجاب برنامج مشاركة الملفات .

تعجبني بشكل خاص المكتبة الواسعة من قوالب المستندات، التي تسرّع عملية الصياغة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة التحليلات المدمجة معرفة متى يفتح العملاء مستندًا وتتبع كيفية تفاعلهم معه - وهو أمر بالغ الأهمية في المفاوضات.

الميزة البارزة؟ تعمل وظيفة التوقيع الإلكتروني الآمنة على التخلص من الحاجة إلى أدوات الطرف الثالث، مما يحافظ على انسيابية كل شيء.

أفضل ميزات PandaDoc

تعاون بفعالية من خلال التعليق داخل المستند والتحرير في الوقت الفعلي

تخصيص العلامة التجارية للحصول على مواد متناسقة واحترافية في مواجهة العميل

تضمين بوابات دفع موثوقة لمدفوعات سريعة وآمنة للعملاء

قيود PandaDoc

يلبي في المقام الأول احتياجات فرق المبيعات، مع التركيز على العقود والمستندات ذات الصلة

يقتصر الوصول إلى بعض الميزات المتقدمة على خطط التسعير ذات المستوى الأعلى

تسعير PandaDoc

المبتدئين: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات PandaDoc

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

5. Microsoft SharePoint (الأفضل للتعاون والتحكم في المستندات على مستوى المؤسسة)

via مايكروسوفت شير بوينت إذا كانت مؤسستك تستثمر في نظام Microsoft، فإن SharePoint يوفر نظامًا قويًا لإدارة مستندات المؤسسة. فهو يتألق في الوصول إلى المستندات، والتحكم في الإصدار، والتأليف المشترك في الوقت الفعلي من خلال Microsoft 365.

ما جعله متميزًا بالنسبة لي هو مكتبات المستندات المنظمة مع إدارة البيانات الوصفية والقدرة على إنشاء مواقع فرق ديناميكية. وتتيح ميزات الإنترانت القابلة للتخصيص التعاون الآمن والفعال، مما يجعله أكثر من مجرد حل تخزين.

أفضل ميزات SharePoint من Microsoft SharePoint

مركزية تخزين المستندات مع المزامنة التلقائية عبر تطبيقات Microsoft 365

تحسين تصنيف المستندات وإمكانية البحث فيها باستخدام علامات البيانات الوصفية والخصائص المخصصة

تبسيط عمليات الموافقة وإدارة المحتوى من خلال إعداد مهام سير العمل التلقائية

قيود مايكروسوفت SharePoint

يمكن أن تكون ميزات النظام الأساسي الشاملة معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد، مما يتطلب دعمًا مخصصًا لتكنولوجيا المعلومات للإعداد والصيانة

رسوم الترخيص أعلى، خاصةً عند زيادة عدد المستخدمين

أسعار SharePoint من Microsoft SharePoint

خطة شيربوينت 1 : 5 دولارات/مستخدم شهريًا

: 5 دولارات/مستخدم شهريًا مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 12.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت شيربوينت

G2: 4.0/5 (أكثر من 8000 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 15 أداة برمجية لإدارة المعرفة

6. OpenText Content Suite (الأفضل لإدارة المحتوى المؤسسي الشامل)

عبر مجموعة محتوى OpenText تُعد OpenText Content Suite حلاً رائعاً إذا كانت مؤسستك تتعامل مع أحجام هائلة من المحتوى وتواجه متطلبات تنظيمية صارمة.

فهو مصمم لدورة حياة المحتوى من البداية إلى النهاية، ويوفر منصة موحدة لإدارة المستندات الإلكترونية المتنوعة، من رسائل البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية ومحتوى الويب. وأكثر ما أقدّره هو كيفية تكامله بسلاسة مع أنظمة المؤسسات مثل SAP وMicrosoft.

وتتيح الأتمتة القوية للمهام للمؤسسات إمكانية تخطيط العمليات وتحسينها. وتُسهِّل الأدوات المتقدمة الحفاظ على الامتثال في هذا المجال، حيث تدعم كل شيء بدءاً من سياسات الاحتفاظ بالبيانات إلى مسارات التدقيق.

أفضل ميزات OpenText Content Suite Content Suite

دمج مصادر المحتوى في نظام واحد، وإدارة البيانات المهيكلة وغير المهيكلة على حد سواء

أتمتة الامتثال وأمن البيانات من أجل حوكمة قوية

استخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي لاكتساب الرؤى وتعزيز عملية اتخاذ القرار

قيود حزمة محتوى النص المفتوح

تتطلب عملية الإعداد موارد كبيرة لتكنولوجيا المعلومات والتخصيص، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً ومعقداً

أفاد بعض المستخدمين أن الواجهة تفتقر إلى الجاذبية الحديثة للحلول الأحدث

تسعير حزمة محتوى النص المفتوح

التسعير المخصص

مراجعات وتقييمات OpenText Content Suite Content Suite

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: غير متاح

7. DocuSign (الأفضل للمعاملات الرقمية الآمنة والتوقيعات الإلكترونية)

عبر دوكوسين لقد تطورت عروض DocuSign's CLM (إدارة دورة حياة العقود) لتصبح نظامًا قويًا لإدارة مستندات المؤسسة، خاصةً للصناعات ذات العقود الثقيلة.

فهو يدير دورة حياة الاتفاقية بأكملها - من الصياغة إلى إرسال المستندات الإلكترونية وتوقيعها بأمان. تعمل ميزات إدارة القوالب ومكتبة البنود على تبسيط سير العمل القانوني والحفاظ على الاتساق.

أقدّر بشكل خاص كيفية دعمه للتوقيع عبر الهاتف المحمول لإغلاق الصفقات أثناء التنقل، وتسريع عمليات الموافقة على العقود، وضمان الامتثال التنظيمي العالمي. كما أنه يقلل بشكل كبير من أوقات تسليم المستندات ويلغي الحاجة إلى التخزين المادي أو المستندات الورقية.

أفضل ميزات DocuSign المستندات

إرسال الاتفاقيات وتوقيعها بأمان مع توقيعات إلكترونية ملزمة قانونًا

الحفاظ على الامتثال لمعايير الأمان العالمية مثل eIDAS وESIGN

تحسين دقة المستندات باستخدام القوالب وأدوات التعاون في الوقت الفعلي

استمتع بعلامة تجارية مخصصة وتوقيع سريع الاستجابة لتجربة مستخدم أفضل

قيود DocSign

إنه الأنسب للتوقيع بدلاً من إدارة المستندات الإلكترونية الكاملة، مما قد يحد من المستخدمين الذين يبحثون عن حلول شاملة

الميزات المتقدمة لا يمكن الوصول إليها إلا مع مستويات التسعير الأعلى، مما يحد من الوظائف للمستخدمين في الخطط الأقل

تسعير DocuSign

شخصي : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا عادي : 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شخصي : 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم حلول متقدمة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DocuSign المستندات

G2: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

8. Jotform Enterprise (الأفضل لإنشاء النماذج المخصصة وجمع البيانات)

via جوتفورم إنتربرايز من واقع خبرتي، يعمل Jotform Enterprise بشكل جيد للشركات التي تعتمد على جمع البيانات لإنشاء المستندات القانونية والعقود والتقارير المالية. حيث تسهّل أتمتة الأتمتة الخالية من التعليمات البرمجية إنشاء مهام سير العمل وأتمتة الموافقات على المستندات دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

توفر بروتوكولات الأمان الصارمة للمنصة، بما في ذلك لوائح HIPAA وSOC 2، راحة البال عند التعامل مع البيانات الحساسة. ومع ذلك، قد لا يدعم نهجها الذي يركز على الشكل تخزين المستندات أو احتياجات إدارة البيانات الوصفية دون تكامل مع طرف ثالث

أفضل ميزات Jotform Enterprise

أتمتة مهام سير العمل المعقدة باستخدام النماذج المخصصة والمنطق الشرطي

إنشاء المستندات مباشرةً من عمليات إرسال النماذج لتقليل الإدخال اليدوي للبيانات

ضمان الامتثال لسياسات الأمان الصارمة

قيود Jotform Enterprise

قد يكون من الصعب استخدام واجهة الهاتف المحمول في المهام التفصيلية

ميزات التعاون محدودة مقارنة بأنظمة إدارة المستندات المؤسسية التقليدية

تسعير جوتفورم إنتربرايز

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات جوتفورم إنتربرايز

G2: 4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 مراجعة)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات برامج تسويق لإدارة علاقات العملاء

9. Notion (الأفضل لإدارة المستندات المؤسسية المرنة على غرار الويكي)

via

_/مرجع/ _https://www.notion.so/product Notion /%href/

إذا كنت تبحث عن المرونة، فإن Notion يوفر مساحة عمل شاملة لإدارة محتوى المؤسسة تدمج الملاحظات والمهام وقواعد البيانات ومواقع الويكي. لقد وجدت أنه لا يقدر بثمن لتنظيم معرفة الفريق وتبسيط التعاون.

تسمح واجهة السحب والإفلات الخاصة به بالتخصيص السهل، سواء كنت تتعامل مع مستندات العمل أو المشاريع الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل إمكانات البحث والتكامل القوية، تضمن هذه الأداة حصول فريقك دائمًا على المعلومات الصحيحة في متناول أيديهم.

أفضل ميزات

إنشاء المستندات وتخزينها وإدارتها في مساحة عمل واحدة وموحدة

تعاون في الوقت الفعلي مع فريقك على المستندات المشتركة

توصيل المستندات بسلاسة، وربط خطط المشروع وخرائط الطريق لتحسين السياق

تعزيز أمان المستندات باستخدام الأذونات الدقيقة وعناصر التحكم في الوصول

قيود الحركة

يمكن أن يكون مربكاً للمستخدمين الجدد، حيث قد يؤدي تعدد الميزات وخيارات التخصيص إلى منحنى تعليمي حاد

قد يجد بعض المستخدمين أنه يفتقر إلى ميزات إدارة المستندات المتقدمة مقارنةً بالمنصات المخصصة

تسعير الترقية

مجاني

بالإضافة 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص إضافة برنامج Notion AI إلى أي خطة مقابل 10 دولارات لكل عضو/شهر

تقييمات ومراجعات التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

10. هوائي (الأفضل لإدارة سير العمل وتحسين العمليات)

via

٪ / href/ https://www.pneumatic.app/product/ هوائي /%href/

آخر أداة في قائمتي هي Pneumatic، وهي أداة تركز على أتمتة العمليات التجارية وإدارة سير العمل. وهو يساعد على تحسين العمليات من خلال السماح لك بإنشاء قوالب سير عمل قابلة للتخصيص، وتتبع التقدم المحرز، وإجراء تعديلات تعتمد على البيانات.

على الرغم من أنه قد لا يكون نظامًا شاملًا لإدارة المستندات، إلا أن Pneumatic يكمل نظامًا من خلال ضمان سير المهام بسلاسة في مؤسستك.

أفضل ميزات Pneumatic

إنشاء قوالب سير العمل وتنقيحها باستخدام أداة إنشاء القوالب للحفاظ على تحديث العمليات

تشغيل عمليات سير عمل متعددة من قالب واحد واستنساخ القوالب الحالية لتبسيط الإعداد

راقب التقدم من خلال لوحة التحكم لتحديد الاختناقات وتعيين المهام وتحديد الأولويات

القيود الهوائية

تركّز الأداة بشكل أساسي على إدارة سير العمل، مما قد يحد من فعاليتها لتلبية احتياجات تخزين المستندات الشاملة

قد يواجه المستخدمون مشكلات في التكامل مع أنظمة إدارة المستندات الحالية، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة

التسعير الهوائي

خدمة ذاتية : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا تسليم المفتاح : 5,900 دولار في السنة

: 5,900 دولار في السنة المؤسسة: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات الهوائية

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 مراجعة)

💡 نصيحة احترافية: هل تتعامل مع محتوى دائم التغير أو مستندات حساسة أو ملفات تتطلب مراجعة مفصلة؟ برنامج مقارنة المستندات يوفر لك الدقة التي تحتاجها، حيث يلتقط حتى أصغر التعديلات ويضمن عدم مرور أي تحديث مهم دون أن يلاحظه أحد.

باستخدامه، يمكنك:

التعرف على التناقضات على الفور لاكتشاف الأخطاء قبل أن تتفاقم 🔍

الاحتفاظ بسجل تدقيق واضح والتحكم في الإصدار الذي يتتبع جميع التغييرات للمراجعة التنظيمية 📜

حماية البيانات الحساسة عن طريق التحقق من التعديلات والإبلاغ عن التعديلات غير المصرح بها 🔒

تسريع عمليات المراجعة باستخدام المقارنات الآلية، مما يقلل من أعباء العمل اليدوية ⚡

تحسين أنظمة إدارة المستندات المؤسسية الخاصة بك باستخدام ClickUp

ها قد حصلت عليها - أفضل 10 أنظمة لإدارة مستندات المؤسسات لتحويل كيفية إدارة مستندات الأعمال. سواء كنت تهدف إلى تعزيز التعاون أو ضمان الامتثال أو القضاء على فوضى المستندات المادية، ستجد الحل المناسب هنا.

إذا كنت تبحث عن حل قوي ومتكامل، فلا تبحث عن حل أكثر من ClickUp! لقد أدى تكامله السلس بين ميزات إدارة المشاريع، والتخزين المركزي، وأتمتة سير العمل، والتعاون في الوقت الحقيقي للمستندات إلى تغيير عملي.

ما يجعله فريداً من نوعه هو قدرته على ربط استراتيجية إدارة مستندات مؤسستك بمنظومة العمل الأوسع نطاقاً. اربط المستندات بالمهام والمشروعات والأهداف، مما يضمن أن يكون لدى فريقك دائماً سياق العمل.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp للاستفادة من إمكانات فريقك الكاملة اليوم!