أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لقيادة النمو من أجل زيادة الإيرادات

خلال مزامنة النمو الشهرية، بدت لوحات المعلومات واعدة. كان CAC ثابتًا. كانت التسجيلات الجديدة في ارتفاع.

ولكن عندما سأل المدير المالي: "ما هي المبادرات التي أدت إلى زيادة الإيرادات وأيها أدت إلى تغيير المقاييس فقط؟"، أصبحت الإجابات غير واضحة.

لماذا؟ لأن بيانات الوسائط المدفوعة موجودة في أداة واحدة. ومقاييس تنشيط المنتج موجودة في أداة أخرى. ورؤى مسار المبيعات محصورة في تقارير CRM. وتجارب النمو يتم تتبعها في مجموعات وورقات عمل وجداول بيانات ومواضيع Slack.

البيانات موجودة، ولكنها موزعة على لوحات المعلومات وجداول البيانات والأدوات.

مع تزايد قنوات الاستحواذ، وزيادة تعقيد مسارات دورة الحياة، وارتفاع أهداف الإيرادات، يتمثل التحدي الذي يواجه القادة في ضمان الوضوح عبر هذه الأنظمة.

فيما يلي، نستكشف أدوات الذكاء الاصطناعي لقيادة النمو التي توحد الرؤى المجزأة وتسرع التجارب وتربط كل مبادرة بتأثيرها على الإيرادات. 📈

هناك العديد من القدرات الأساسية التي يجب على كل قائد نمو تقييمها قبل الالتزام بمنصة ما:

توحيد البيانات عبر مسار التحويل: ابحث عن منصات تطبق رؤى قائمة على البيانات من خلال الجمع بين استخدام المنتج والتفاعل التسويقي وسجلات CRM وبيانات الإيرادات، مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل دون الحاجة إلى التسوية اليدوية.

القدرة على التنفيذ المدمجة في الرؤى: ضمان ترجمة الرؤى مباشرة إلى إجراءات، ودعم تحديد الأولويات والتوجيه والتنفيذ المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة الحالية.

المقاييس والتعاريف المشتركة: حدد الأدوات التي حدد الأدوات التي توحد الفرق متعددة الوظائف حول نفس التعاريف لتجنب التحديات التنظيمية الناجمة عن التفسيرات المتضاربة.

عمق التكامل، وليس فقط اتساعه: ركز على تكامل الذكاء الاصطناعي الذي يدمج الرؤى في سير العمل بدلاً من عزلها في لوحات المعلومات.

تحديد مستوى الإيرادات والرؤية: اربط البيانات السلوكية بالنتائج حتى تتمكن من تقييم التأثير على أهداف المؤسسة.

الأمن والامتثال والحوكمة: تأكد من أن الحوكمة تدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لا سيما عند التعامل مع بيانات العملاء والأطراف المعنية الخارجية.

الذكاء الاصطناعي السياقي: يجب أن تفهم أداة الذكاء الاصطناعي العامة بيئة نموك، لا أن تكتفي بالرد على الاستفسارات بشكل منفصل. يجب أن تستنتج النتائج من تجاربك ومقاييسك وسجل حملاتك وتحديثات CRM وإشارات المنتج مع الحفاظ على السياق الكامل.

📮 ClickUp Insight: 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الأتمتة بانتظام ويبحثون بنشاط عن فرص جديدة للأتمتة. وهذا يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية غير المستغلة لتحسين الإنتاجية: لا تزال معظم الفرق تعتمد على العمل اليدوي الذي يمكن تبسيطه أو إلغاؤه. تسهل وكالات الذكاء الاصطناعي في ClickUp إنشاء سير عمل آلي، حتى إذا لم تكن قد استخدمت الأتمتة من قبل. بفضل القوالب الجاهزة للاستخدام والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، أصبحت أتمتة المهام متاحة للجميع في الفريق! 💫 نتائج حقيقية: قلصت QubicaAMF وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والرسوم البيانية الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

فيما يلي لمحة موجزة عن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي ومقارنة بينها، بناءً على قدرتها على تقديم رؤى أساسية وتحسين أداء الفريق ودعم إمكانات القيادة:

الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة العمل، التخطيط متعدد الوظائف، لوحات المعلومات، الأتمتة، المستندات، تتبع الأهداف فرق متعددة الوظائف تدير التخطيط والتنفيذ في نظام واحد مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات 6sense بيانات النوايا على مستوى الحساب، ونمذجة مرحلة الشراء، والتنسيق بين الإعلانات والتواصل فرق B2B التي تعطي الأولوية للحسابات المستهدفة عالية النية وتشاركها تتوفر خطة مجانية وأسعار مخصصة ZoomInfo قاعدة بيانات جهات الاتصال B2B، نية المشتري، إيقاعات المبيعات، ذكاء المحادثة فرق المبيعات التي تدير عمليات خارجية وكبيرة الحجم وتبحث عن عملاء محتملين أسعار مخصصة HubSpot CRM، أتمتة التسويق، إنشاء المحتوى، إعداد التقارير، مساعدو الذكاء الاصطناعي فرق متنامية تدير CRM والتسويق والمبيعات في منصة واحدة تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Adobe Marketo Engage أتمتة التسويق، إسناد متعدد اللمسات، تقييم العملاء المحتملين، تنسيق الحملات فرق B2B التي تدير دورات مبيعات طويلة وحملات معقدة أسعار مخصصة Amplitude تحليلات المنتجات، رؤى سلوكية، تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، دعم التجارب فرق المنتجات والنمو التي تركز على تحليل الاحتفاظ والسلوك تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 61 دولارًا شهريًا Salesforce CRM، معلومات الإيرادات، وكلاء الذكاء الاصطناعي، التحليلات، أتمتة سير العمل المؤسسات الكبيرة التي تدير إيرادات معقدة وسير عمل العملاء خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Clay إثراء البيانات، البحث على الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي، إنشاء قوائم خارجية، التسلسل فرق GTM رشيقة تبني قوائم خارجية مستهدفة بسرعة تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 149 دولارًا شهريًا Drift وكلاء الدردشة بالذكاء الاصطناعي، حجز الاجتماعات، تأهيل العملاء المحتملين، تحليلات المحادثات فرق B2B التي تحول زوار المواقع الإلكترونية ذوي النوايا الجادة أسعار مخصصة Dynamic Yield التخصيص والتجريب وتحسين التجربة عبر القنوات الفرق التي تعمل على تخصيص تجارب الويب والتطبيقات والتجارة أسعار مخصصة

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

لا توجد أداة واحدة هي الأفضل في مجال الذكاء الاصطناعي لقيادة النمو. يعتمد الاختيار الصحيح على كيفية عمل فرقك، وكيفية تدفق البيانات عبر الأنظمة الحالية، ومدى فعالية تحديد دور الذكاء الاصطناعي في برامج تطوير القيادة.

فيما يلي ملخص لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستجدها مفيدة:

1. ClickUp (الأفضل لفرق العمل متعددة الوظائف التي تخطط وتتبع العمل في نظام واحد)

جرب ClickUp مجانًا ابتكر أفكارًا للنمو وقم بتنفيذها مع شريكك الإبداعي التعاوني — ClickUp AI

لنبدأ بالأداة المفضلة داخليًا: ClickUp لفرق التسويق. توفر هذه الأداة التخطيط والتعاون والتوثيق والتنفيذ في مساحة عمل متصلة، مما يحد من انتشار العمل.

ما الذي يميزها عن الأدوات الأخرى في هذه القائمة؟ باعتبارها أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، تم دمج ClickUp AI مباشرة في المستندات والدردشة واللوحات البيضاء والمزيد. يمكنك تلخيص المناقشات ووضع الخطط والانتقال من العناصر المرئية إلى العمل دون الحاجة إلى تغيير السياق.

دعونا نلقي نظرة على بعض ميزات تقارب الذكاء الاصطناعي الأساسية:

ذكاء اصطناعي سياقي داخل مساحة عملك

ClickUp Brain مدمج في عملك ويفهم سياق مهامك ووثائقك وتعليقاتك وبيانات مشروعك.

يوفر الذكاء الاصطناعي السياقي إجابات مدركة للعمل، ويلخص أنشطة مكان العمل، ويكتشف العوائق، ويُنشئ محتوى بناءً على بيانات عملك الحقيقية.

يمكنك استخدامها في حالات الاستخدام التسويقي التالية (من بين العديد من الحالات الأخرى):

ملخصات الحملات التلقائية: اطلب "لخص مهام حملتنا الأخيرة في الربع الرابع، بما في ذلك التقدم المحرز والعوائق الرئيسية والخطوات التالية" وستظهر لك حالة المهام والتعليقات والمستندات.

رؤى حول التعليقات عبر القنوات: الصق تعليقات الحملة أو جداول بيانات الأداء ثم اطلب "تسليط الضوء على أهم اتجاهات آراء المستخدمين والإصلاحات الموصى بها". سيحول البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى تحليل يدوي.

دعم فوري للمحتوى: استخدم ClickUp Brain لصياغة نصوص البريد الإلكتروني أو التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى رسائل البريد الإلكتروني للدعم.

احصل على إجابات واضحة من بيانات مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

دع وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقين يقومون بالأعمال الروتينية نيابة عنك

وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقون من ClickUp هم زملاء فريق من الذكاء الاصطناعي يتكيفون مع التغييرات في مساحة العمل الخاصة بك ويتخذون الإجراءات بناءً على تعليماتك. يمكنهم مراقبة المساحات والرد على الاستفسارات وإنشاء المهام وتنظيم العمل بأقل قدر من الإشراف.

أدمج أخصائي الذكاء الاصطناعي في كل سير عمل تسويقي رئيسي باستخدام ClickUp Super Agents

على سبيل المثال، يمكنك استخدامها من أجل:

مراقبة التجارب مع تعليقات في الوقت الفعلي: قم بإعداد وكيل لمراقبة مقاييس التنشيط أو الاحتفاظ أو التحويل وإخطار المالكين عندما ينخفض الأداء إلى ما دون الحدود المحددة

تنبيهات التأثير على الإيرادات: أنشئ وكيلًا يقوم بتمييز التغيرات في خط الأنابيب أو ركود الصفقات أو ارتفاعات CAC ويقوم تلقائيًا بتعيين إجراءات المتابعة إلى مالك النمو المناسب

محفزات التوافق بين الوظائف: قم بتكوين وكيل للكشف عن تحديثات المنتجات أو إطلاق الحملات أو تغييرات الأسعار وإنشاء مهام تلقائيًا للفرق ذات الصلة.

إليك نظرة عامة على كيفية عمل وكيل الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي 👇

سطح مكتب موحد يعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع أعمالك

انقل قوة ClickUp Brain و ClickUp Agents خارج ClickUp إلى تطبيق سطح مكتب مخصص للذكاء الاصطناعي. قم بتوحيد البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي والسياق من جميع تطبيقاتك المتصلة باستخدام ClickUp Brain MAX. إنه ينهي انتشار الذكاء الاصطناعي من خلال جمع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيق واحد وعرض سياق العمل أينما تحتاج إليه.

احصل على مركز ذكاء اصطناعي مركزي واستبدل العديد من الأدوات النقطية للذكاء السياقي باستخدام ClickUp Brain MAX.

ستحصل على:

بحث موحد عبر الأدوات: تجنب التبديل بين Figma و Google Drive و ClickUp باستخدام تجنب التبديل بين Figma و Google Drive و ClickUp باستخدام Enterprise AI Search

الوصول إلى نماذج AI خارجية متعددة: لا حاجة لاستخدام نماذج LLM مختلفة لمهام لا حصر لها، احصل على إمكانية الوصول إلى ChatGPT وClaude وGemini والمزيد في مساحة عمل مركزية.

صياغة المهام الصوتية: استخدم استخدم ClickUp Talk to Text لإملاء ملاحظات الاجتماعات أو أفكار الحملات. سيحول BrainGPT الأفكار المنطوقة إلى عمل قابل للتنفيذ دون الحاجة إلى الكتابة.

رؤى عبر التطبيقات: اطلب "تلخيص الاتجاهات التنافسية من صفحات الويب الحديثة ومصادر الروابط"، وسيقدم لك Brain MAX أبحاثًا عن السوق مع اقتباسات مرتبطة بوثائق اطلب "تلخيص الاتجاهات التنافسية من صفحات الويب الحديثة ومصادر الروابط"، وسيقدم لك Brain MAX أبحاثًا عن السوق مع اقتباسات مرتبطة بوثائق استراتيجية التسويق الخاصة بك.

حوّل الأفكار المتفرقة حول النمو إلى تجارب مدفوعة بالإيرادات

يوفر قالب السبورة البيضاء لتجارب النمو من ClickUp لفريقك نظامًا مرئيًا للانتقال من الفكرة إلى التحليل دون فقدان السياق.

إنه يحل مشكلة الفوضى في إدارة التجارب عبر الشرائح وجداول البيانات ومواضيع Slack من خلال تجميع كل شيء في سير عمل تعاوني واحد.

احصل على نموذج مجاني قم بإنشاء خطة شاملة لجميع تجارب النمو الخاصة بك باستخدام قالب لوحة تجارب النمو من ClickUp.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

هيكل واضح قائم على المراحل: نظم التجارب عبر مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ والاختبار والتحليل حتى لا يتعثر أي شيء في منتصف المسار.

تحديد الأولويات بصريًا: اطلع على الرهانات النمو النشطة أو المؤجلة أو الجاهزة للتنفيذ بنظرة واحدة دون الحاجة إلى البحث في التقارير.

التنسيق بين الوظائف: تتعاون فرق المنتجات والتسويق والإيرادات في لوحة مشتركة واحدة بدلاً من أدوات منفصلة.

ترجمة البيانات إلى رؤى واضحة لقيادة النمو

بصفتك قائدًا للنمو، فأنت بحاجة إلى طريقة سريعة لتحويل إشارات الأداء المتفرقة إلى رؤى منظمة يمكن مشاركتها مع أصحاب المصلحة.

يعمل نموذج تقرير التحليلات من ClickUp على دمج مقاييس الأداء مثل بيانات الجلسة وحركة المسار وإشارات الحملة في رؤى جاهزة للتنفيذ.

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج تقرير التحليلات من ClickUp لتتبع مقاييس النمو والأداء الرئيسية وتحليلها وإعداد تقارير عنها.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

هيكل جاهز للتنفيذ: اعرض إجمالي الجلسات والاتجاهات وتفاصيل حركة المرور وتغيرات الأداء في تنسيق يمكن للقيادة مراجعته في لمحة سريعة.

وتيرة إعداد التقارير الموحدة: تخلص من جداول البيانات التي تستخدم لمرة واحدة وقم بإنشاء إيقاع تحليلي أسبوعي أو شهري قابل للتكرار.

الإشارة فوق الضوضاء: سلط الضوء على التغييرات المهمة مثل الارتفاعات والانخفاضات والتحولات في القنوات بدلاً من إرباك أصحاب المصلحة بالبيانات الأولية.

أفضل ميزات ClickUp

حوّل مناقشات النمو إلى أفعال مع ClickUp Chat . اربط المحادثات المباشرة بالمهام والتجارب والمقاييس بحيث تتدفق التعليقات في الوقت الفعلي مباشرة إلى التنفيذ.

قم بتجميع ملخصات التجارب وفرضيات النمو ونماذج الإيرادات والتحليلات اللاحقة في ClickUp Docs التي تظل مرتبطة بالمهام ولوحات المعلومات.

قم بتخطيط المسارات ورحلات دورة الحياة وخرائط الطريق التجريبية بصريًا. استخدم لوحات ClickUp التعاونية لاختبار مبادرات النمو قبل تخصيص موارد الهندسة أو التسويق.

قم بتشغيل متابعات التجارب وتنبيهات المقاييس وتغييرات الملكية وسير عمل دورة الحياة تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations

قم بمزامنة CRM والتحليلات ومنصات الإعلانات وبيانات المنتجات بحيث يتم تجميع إشارات الاكتساب والتفعيل والإيرادات في طبقة تشغيلية واحدة باستخدام تكاملات ClickUp

استخدم لوحات معلومات ClickUp لإنشاء مراكز قيادة للنمو في الوقت الفعلي تدمج مقاييس الاكتساب والتفعيل والاحتفاظ والإيرادات في عرض موحد واحد.

قيود ClickUp

تستغرق ميزاته المتقدمة بعض الوقت للتعود عليها

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,850 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل موحدة واحدة. نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة كل من سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء. توفر لنا طرق العرض القابلة للتخصيص (القائمة واللوحة والتقويم وما إلى ذلك) وخيارات الأتمتة التفصيلية ساعات من العمل كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحديثات الميزات المتكررة أنهم جادون في تحسين المنصة.

يجمع ClickUp جميع مهامنا ووثائقنا وأهدافنا وتتبع الوقت في مساحة عمل موحدة واحدة. نستخدمه منذ عام 2018، وهو مرن للغاية لإدارة كل من سير العمل الداخلي ومشاريع العملاء. توفر لنا طرق العرض القابلة للتخصيص (القائمة واللوحة والتقويم وما إلى ذلك) وخيارات الأتمتة التفصيلية ساعات من العمل كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحديثات الميزات المتكررة أنهم جادون في تحسين المنصة.

2. 6sense (الأفضل لفرق B2B التي تعطي الأولوية للحسابات المستهدفة باستخدام بيانات النوايا)

عبر 6sense

6sense هي منصة ABM توحد بيانات الويب والإعلانات والبريد الإلكتروني والمبيعات في نظام واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

توفر هذه الأدوات تحليلات تنبؤية تساعد كبار القادة مثلك على توقع الطلب وإعداد القادة للتصرف في مرحلة مبكرة من دورة الشراء.

تتيح 6sense التنسيق الآلي. على سبيل المثال، استنادًا إلى مرحلة الشراء للحساب (مثل الوعي مقابل القرار)، يمكن للمنصة تسجيل جهات الاتصال تلقائيًا في تسلسلات بريد إلكتروني متخصصة أو تنبيه مندوب المبيعات للاتصال.

يمكن لـ 6sense أيضًا تحديد الشركات التي تجري أبحاثًا في وضع التخفي، قبل وقت طويل من ملء أي نموذج أو التحدث إلى قسم المبيعات. ويتم ذلك من خلال ربط الإشارات المجزأة، مثل بيانات IP وملفات تعريف الارتباط واستهلاك المحتوى.

أفضل ميزات 6sense

وزع الإنفاق الإعلاني عبر LinkedIn وMeta وGoogle والقنوات البرمجية بناءً على الحسابات التي تدخل في وضع الشراء في الوقت الفعلي.

اكتشف إشارات الشراء، واعطِ الأولوية للحسابات التي تظهر نية شراء حقيقية، وقدم رسائل ذات صلة، وتواصل مع المشترين خلال مرحلة البحث.

أتمتة المتابعة الخاصة بالدور في نفس اليوم الذي ينتهي فيه الحدث، بحيث يتلقى كل مشارك اتصالاً مناسباً دون الحاجة إلى تصدير ملفات CSV أو تنظيف القوائم أو سير العمل لمرة واحدة.

قيود 6sense

يُشار إلى التكوين الأولي وإنشاء التقارير على أنهما من التحديات التي تتطلب جهدًا وخبرة كبيرين للحصول على القيمة الكاملة.

أسعار 6sense

تجربة مجانية

أسعار الشركات

تقييمات ومراجعات 6sense

G2: 4. 2/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 6sense؟

يقول أحد مستخدمي G2:

توفر 6sense بيانات قوية عن النوايا ورؤى تنبؤية تساعد في إعطاء الأولوية للحسابات عالية القيمة وتركيز جهود المبيعات والتسويق بشكل أكثر فعالية. تتيح رؤى الحساب ووضوح مرحلة الشراء وقدرات التجزئة تحسين الاستهداف والتخصيص. كما أنها تتكامل جيدًا مع CRM، مما يجعل تتبع الأداء أكثر سلاسة.

توفر 6sense بيانات قوية عن النوايا ورؤى تنبؤية تساعد في إعطاء الأولوية للحسابات عالية القيمة وتركيز جهود المبيعات والتسويق بشكل أكثر فعالية. تتيح رؤى الحساب ووضوح مرحلة الشراء وقدرات التجزئة تحسين الاستهداف والتخصيص. كما أنها تتكامل جيدًا مع CRM، مما يجعل تتبع الأداء أكثر سلاسة.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لدراسة عالمية شملت أكثر من 1200 من قادة التعلم والتطوير والقيادات الوظيفية، فإن أحد أكبر تحديات القيادة اليوم هو تطوير قادة قادرين على التكيف مع التغيير المستمر وربط الرؤى المستندة إلى البيانات بنتائج النمو.

3. ZoomInfo Sales (الأفضل لفرق المبيعات التي تبحث عن عملاء محتملين وتجري مكالمات خارجية بكميات كبيرة)

عبر ZoomInfo Sales

هل ترغب في إنشاء قاعدة بيانات للحسابات استنادًا إلى ملفات تعريف العملاء المثاليين (ICP) والوصول إلى صانعي القرار المعنيين؟ يمكن أن يساعدك ZoomInfo Sales، وهو برنامج استكشاف مبيعات B2B، في مواجهة التحديات الشائعة في العالم الواقعي في مجال استكشاف العملاء المحتملين.

يمنحك الوصول إلى أكثر من 70 مليون رقم هاتف مباشر وأكثر من 174 مليون عنوان بريد إلكتروني تم التحقق منه.

من خلال وحدات Engage/Chorus، تسجل ZoomInfo Sales كل اجتماع مبيعات وتقوم بتدوينه. ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع مخاطر الصفقات (على سبيل المثال، ذكر أحد المنافسين) أو إشارات الشراء (على سبيل المثال، الأسئلة المتعلقة بالأسعار).

بالإضافة إلى النوايا القائمة على الكلمات المفتاحية، تتميز ZoomInfo بمحفزاتها القائمة على الأحداث. فهي تنبه فريقك إلى التغييرات التي تطرأ على حسابات ICP. على سبيل المثال، قد تجد أن شركة ما قد جمعت 50 مليون دولار، أو عينت مديرًا جديدًا للتسويق، أو أضافت منتجًا منافسًا إلى مجموعتها. وهذا يمكّن فريقك من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

أفضل ميزات ZoomInfo Sales

صمم وقم بتشغيل إيقاعات مبيعات متعددة اللمس عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من سير عمل واحد

حلل تفاعلات العملاء، وافهم أسباب الفوز بالصفقات أو خسارتها، وتوقع مسار العمل باستخدام تحليل قوي للبيانات.

استخدم نية المشتري ونشاط الويب وتقييم الملاءمة وملحق Chrome من ZoomInfo لتحديد الحسابات الأكثر احتمالًا للتحويل وترتيبها حسب الأولوية.

ZoomInfo قيود المبيعات

قد يبدو استيراد السجلات إلى CRM أو تخصيصها للممثلين أو وضع علامات على الحملات أمرًا مرهقًا وغير بديهي.

أسعار مبيعات ZoomInfo

ZoomInfo Professional: أسعار مخصصة

Copilot Advanced: أسعار مخصصة

Copilot Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مبيعات ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (8,930+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ZoomInfo Sales؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يعزز ZoomInfo جهودنا في المبيعات والتسويق من خلال توفير منصة واحدة للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالتجار والبقالين الذين نسعى بنشاط إلى التعامل معهم. البرنامج سهل الاستخدام. نستخدم ZoomInfo كل يوم وقد أصبح جزءًا من عملياتنا. تتيح لنا الأتمتة التي يمكن إعدادها الحصول على معلومات عن العملاء المحتملين قبل منافسينا.

يعزز ZoomInfo جهودنا في المبيعات والتسويق من خلال توفير منصة واحدة للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالتجار والبقالين الذين نسعى بنشاط إلى التعامل معهم. البرنامج سهل الاستخدام. نستخدم ZoomInfo كل يوم وقد أصبح جزءًا من عملياتنا. تتيح لنا الأتمتة التي يمكن إعدادها الحصول على معلومات عن العملاء المحتملين قبل منافسينا.

4. HubSpot (الأفضل للفرق المتنامية التي تدير CRM والتسويق والمبيعات في منصة واحدة)

عبر HubSpot

HubSpot هي منصة CRM قائمة على السحابة تعمل على توحيد بيانات التسويق والمبيعات والعملاء، مما يسهل دمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل الإيرادات اليومي.

بفضل نظام CRM الذكي، يمكنك تحديد كائنات وأحداث وقواعد تقييم وحسابات مخصصة لنمذجة طريقة عمل شركتك.

يتم إثراء السجلات تلقائيًا باستخدام البيانات من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات ونشاط الموقع الإلكتروني ومجموعة بيانات HubSpot الخاصة، بحيث تظل الملفات الشخصية محدثة دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.

علاوة على ذلك، يمكنك طرح أسئلة على HubSpot بلغة بسيطة عبر سجلات CRM والمحادثات والمستندات والمصادر المتصلة، والحصول على إجابات فورية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو انتظار التقارير.

أفضل ميزات HubSpot

امزج بين البيانات الأولية والخارجية وحافظ على تزامنها عبر مجموعتك، من خلال تكامل ثنائي الاتجاه في الوقت الفعلي عبر التخزين السحابي وأكثر من 100 أداة.

استخدم وكلاء المحتوى لإنشاء صفحات مقصودة ومدونات عالية الجودة، ثم أعد مزج كل أصل في تنسيقات متعددة تتوافق مع العلامة التجارية.

أنشئ تدفقات مكالمات متطورة باستخدام شجرة هاتفية تفاعلية للاستجابة الصوتية وقم بتمكين توجيه الفريق والتحويلات

قيود HubSpot

ترتفع الأسعار بسرعة مع نمو قاعدة البيانات وحجم الفريق واحتياجات الأتمتة، مما يجعل المنصة استثمارًا ضخمًا على المدى الطويل.

أسعار HubSpot

مجاني

المبتدئين: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: يبدأ من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تبدأ من 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 34,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot؟

يقول أحد مستخدمي G2:

الميزة الرئيسية لـ HubSpot هي نظامها البيئي الشامل المتكامل. سير عمل الأتمتة بديهي للغاية، مما يتيح لنا رعاية العملاء المحتملين بكفاءة دون الحاجة إلى التدخل يدويًا طوال الوقت. أقدر بشكل خاص سلاسة اتصال أداة إنشاء الصفحات المقصودة بتحليلاتنا، مما يوفر منظورًا واضحًا وفي الوقت الفعلي لرحلة عملائنا. إنها تربط حقًا بين جهودنا التسويقية والنتائج المستندة إلى البيانات.

الميزة الرئيسية لـ HubSpot هي نظامها البيئي الشامل المتكامل. سير عمل الأتمتة بديهي للغاية، مما يتيح لنا رعاية العملاء المحتملين بكفاءة دون الحاجة إلى التدخل يدويًا طوال الوقت. أقدر بشكل خاص سلاسة اتصال أداة إنشاء الصفحات المقصودة بتحليلاتنا، مما يوفر منظورًا واضحًا وفي الوقت الفعلي لرحلة عملائنا. إنها تربط حقًا بين جهودنا التسويقية والنتائج المستندة إلى البيانات.

🎥 مكافأة: إذا كنت لا تزال تتساءل عما إذا كان عليك اعتماد نمو قائم على المنتج أم نمو قائم على العميل، فهذا الفيديو مناسب لك 👇

5. Marketo Engage (الأفضل لفرق B2B التي تدير دورات مبيعات طويلة وحملات معقدة)

عبر Marketo Engage

بصفتك قائدًا للنمو، غالبًا ما يُطرح عليك السؤال التالي: "هل يمكننا تتبع كل دولار ينفق على التسويق إلى الإيرادات الفعلية؟" تساعد Marketo Engage، وهي منصة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في سد فجوات الإسناد مع تحسين تتبع التقدم عبر دورات المبيعات الطويلة.

باستخدامها، يمكنك إدارة عمليات الاستحواذ والتطوير عبر القنوات المختلفة، والاستفادة من تكامل CRM الأصلي للحفاظ على تزامن بيانات المبيعات والتسويق، وتنمية قنوات التوزيع المتوقعة.

بالنسبة للقادة الناشئين، يوفر هذا النظام نظام Multi-Touch Attribution (MTA) الرائد في المجال. فهو يتتبع كل نقطة اتصال، من أول نقرة مجهولة على الإعلان إلى آخر ندوة عبر الإنترنت قبل البيع، ويقوم بتعيينها مرة أخرى إلى الإيرادات في نظام CRM.

لمنع انحراف العلامة التجارية وتوسع الحملات الفردية، توفر Marketo أيضًا ميزات قوالب البرامج والاستنساخ. وهذا يعني أن الفريق المركزي يمكنه تحديد برنامج ويبينار مثالي، ويمكن للفرق الإقليمية أو فرق المنتجات استنساخه، مع تغيير متغيرات مثل التاريخ أو المتحدث أو القطاع فقط.

أفضل ميزات Marketo Engage

نسق حملات البريد الإلكتروني لمرة واحدة والمتكررة أو أرسلها بناءً على سلوك العملاء في الوقت الفعلي وتغيرات الجمهور وتحديثات CRM الخاص بك.

أنشئ رحلات عملاء متعددة الخطوات من الملخصات أو النصوص أو الصور أو المطالبات الصوتية لتقليل وقت إنشاء الحملة بشكل كبير وتسريع تنفيذ طرح المنتج في السوق.

تتبع إشارات المشاركة عالية القيمة من العملاء المحتملين، مثل مقاطع الفيديو التي تم مشاهدتها أو الاستطلاعات التي تم إكمالها، واستخدمها لدفع التجزئة الدقيقة عبر القنوات.

قيود Marketo Engage

المنصة ثقيلة من الناحية التشغيلية، وغالبًا ما تتطلب موظفًا متخصصًا في العمليات التسويقية فقط لتشغيلها، مما يجعلها غير عملية للمؤسسات الصغيرة.

أسعار Marketo Engage

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Marketo Engage

G2: 4. 1/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Marketo Engage؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Adobe Marketo Engage هو قوته وقدرته على التحكم في أتمتة التسويق بين الشركات (B2B). فهو يتعامل مع إدارة العملاء المحتملين المعقدة، والتقييم، وتتبع دورة الحياة، والتربية متعددة الخطوات بشكل أفضل بكثير من الأدوات الأخف وزناً، خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات دورات المبيعات الطويلة ونقاط الاتصال المتعددة. تتيح مرونة القوائم الذكية والحملات الذكية والرموز المميزة إمكانية إنشاء أتمتة مخصصة للغاية مع الحفاظ على قابليتها للتطوير.

أكثر ما يعجبني في Adobe Marketo Engage هو قوته وقدرته على التحكم في أتمتة التسويق بين الشركات (B2B). فهو يتعامل مع إدارة العملاء المحتملين المعقدة، والتقييم، وتتبع دورة الحياة، والتربية متعددة الخطوات بشكل أفضل بكثير من الأدوات الأخف وزناً، خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات دورات المبيعات الطويلة ونقاط الاتصال المتعددة. تتيح مرونة القوائم الذكية والحملات الذكية والرموز المميزة إمكانية إنشاء أتمتة مخصصة للغاية مع الحفاظ على قابليتها للتطوير.

6. Amplitude AI (الأفضل لفرق المنتجات التي تحلل السلوك وتحسن الاحتفاظ بالعملاء)

عبر Amplitude AI

Amplitude AI هي منصة تحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعدك على تتبع سلوك المستخدمين وتصوره وتحليله عبر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة.

يقوم أولاً بإجراء بحث دلالي في لوحات المعلومات والوثائق الموجودة في شركتك. لذلك، إذا كان أحد الزملاء قد أنشأ هذا المخطط بالفعل، فسيعرضه لك لضمان وجود نسخة واحدة من الحقيقة.

يتيح لك Amplitude أيضًا الوصول إلى وكلاء النمو الذين يعملون كزملاء فريق رقمي. يمكنك تحديد هدف (على سبيل المثال، زيادة الاحتفاظ بـ D7 لقطاع التعليم). ثم يقوم الوكيل تلقائيًا بمراقبة السلوك وتحديد نقاط الاحتكاك واقتراح اختبارات A/B محددة أو تعديلات علامات الميزات.

تحاكي أداة Automated Insights من Amplitude عمل المحلل الخبير. على سبيل المثال، إذا انخفضت نسبة التحويل عند الخروج بنسبة 15٪، فإن الذكاء الاصطناعي ينبهك ويقوم أيضًا بربط استدعاءات الأدوات معًا — والتحقق من علامات الميزات الحديثة وحملات التسويق والمجموعات الخاصة بالأجهزة — للعثور على السبب.

أفضل ميزات Amplitude AI

استعلم عن بيانات المنتجات والنمو بلغة بسيطة واعرض الإجابات على الفور في شكل مخططات وجداول، مما يزيل الاعتماد على المحللين في اتخاذ القرارات اليومية.

قم تلقائيًا بتوحيد UTMs والمراجعين في قنوات نظيفة، مما يخلق أساسًا موثوقًا لتحليل الاكتساب.

راقب عائد الإنفاق الإعلاني عبر Google وMeta ومستودع البيانات الخاص بك لتوجيه إعادة تخصيص الميزانية.

قيود Amplitude AI

تحد بعض خطط الأسعار من إمكانية عرض البيانات لمدة عام واحد، مما يحد من القدرة على عرض الأداء طويل الأجل والاتجاهات متعددة السنوات في لمحة سريعة.

أسعار Amplitude AI

المبتدئ: مجاني

بالإضافة إلى: يبدأ من 61 دولارًا شهريًا

النمو: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Amplitude AI

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (65+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amplitude AI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب أن Amplitude Analytics أداة فائقة القوة تلتقط كمية هائلة من البيانات وتبنيها في لوحات معلومات سهلة الفهم. أقدر القدرة على الاطلاع على الميزات التي يستخدمها أو لا يستخدمها عملاء معينون، والحصول على صورة عامة عن كيفية استخدام أداتنا ككل.

أحب أن Amplitude Analytics أداة فائقة القوة تلتقط كمية هائلة من البيانات وتبنيها في لوحات معلومات سهلة الفهم. أقدر القدرة على الاطلاع على الميزات التي يستخدمها أو لا يستخدمها عملاء معينون، والحصول على صورة عامة عن كيفية استخدام أداتنا ككل.

7. Salesforce (الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تدير سير عمل معقدًا في مجال الإيرادات)

عبر Salesforce

هل تريد رؤية شاملة لرحلة العميل؟ فكر في استخدام Salesforce، وهو نظام CRM قائم على السحابة.

عندما يتم ربط إشارات منتجك بـ Salesforce، يصبح نظام تسجيل في الوقت الفعلي. يمكن أن تنعكس إجراءات العميل النهائي داخل التطبيق على ملفه الشخصي في غضون لحظات. يمنح هذا فريقك الذي يتعامل مع العملاء رؤية فورية للسلوك المباشر.

وهذا يعني أن التوعية يمكن أن تكون مدفوعة بما حدث للتو، وليس ببيانات الأسبوع الماضي. تستفيد Salesforce أيضًا من Einstein AI للانتقال من التحليلات الوصفية (ما حدث) إلى الرؤى التنبؤية (ما سيحدث).

تحدد الصفقات المعرضة للخطر قبل أن تفشل وتحدد الأنماط الناجحة من أفضل المؤدين والتي يمكن ترميزها عبر الفريق بأكمله لتعديل مبادرات النمو التي يقودها المنتج.

علاوة على ذلك، على عكس روبوتات الدردشة العامة، يمكن لوكلاء Salesforce Agentforce أداء مهام داخل CRM، مثل تأهيل العملاء المحتملين، والبحث في التقارير المالية للشركة، وتحديث مرحلة الصفقة، وصياغة عقد مخصص.

أفضل ميزات Salesforce

قم بدمج الشركاء بسلاسة، وإطلاق حملات مشتركة، وإدارة العملات بين الشركاء وبرامجك من نظام واحد.

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتلخيص حلول الحالات تلقائيًا وبناء قاعدة معرفية، مما يحسن أداء الخطوط الأمامية من اليوم الأول.

قم ببث تحليلات CRM إلى Slack للعثور على الرؤى ومشاركتها ومناقشتها من خلال الاشتراكات التلقائية والتنبيهات في الوقت الفعلي.

قيود Salesforce

قد تواجه عمليات التنفيذ الكبيرة التي تعتمد على أتمتة مكثفة على المنصة مشكلات في زمن الاستجابة أو الاستقرار إذا لم يتم تحسين التدفقات والعمليات بعناية.

أسعار Salesforce

CRM: Salesforce Starter: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Salesforce Pro: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

Salesforce Starter: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Salesforce Pro: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

التحليلات: Tableau: 75 دولارًا أمريكيًا أو أكثر شهريًا لكل مستخدم تحليلات CRM: 140 دولارًا أمريكيًا أو أكثر شهريًا لكل مستخدم معلومات الإيرادات: 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Tableau: 75 دولارًا أمريكيًا أو أكثر شهريًا لكل مستخدم

تحليلات CRM: 140 دولارًا أمريكيًا أو أكثر شهريًا لكل مستخدم

معلومات الإيرادات: 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Einstein: أسعار مخصصة

Salesforce Starter: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Salesforce Pro: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

Tableau: 75 دولارًا أمريكيًا أو أكثر شهريًا لكل مستخدم

تحليلات CRM: 140 دولارًا أمريكيًا أو أكثر شهريًا لكل مستخدم

معلومات الإيرادات: 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3800 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (380+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce؟

يقول أحد مستخدمي G2:

تعد منصة Salesforce جزءًا لا يتجزأ من عملي اليومي، فهي تساعدني على البقاء منظمًا وفعالًا. أقدر قدرتها على تجميع جميع معلومات العملاء في مكان واحد، مما يجعل إدارة الحالات أسهل وأكثر قابلية للتنظيم. يعجبني كيف يمكنني إنشاء طلبات العملاء وإدارتها، مما يجعل من السهل تتبع كل شيء وتنظيمه. تتيح لي هذه المنصة تحديد أولويات المهام ومراقبة حالة كل حالة والحفاظ على اتصال واضح مع العملاء والفرق الداخلية.

تعد منصة Salesforce جزءًا لا يتجزأ من عملي اليومي، فهي تساعدني على البقاء منظمًا وفعالًا. أقدر قدرتها على تجميع جميع معلومات العملاء في مكان واحد، مما يجعل إدارة الحالات أسهل وأكثر قابلية للتنظيم. يعجبني كيف يمكنني إنشاء طلبات العملاء وإدارتها، مما يجعل من السهل تتبع كل شيء وتنظيمه. تتيح لي هذه المنصة تحديد أولويات المهام ومراقبة حالة كل حالة والحفاظ على اتصال واضح مع العملاء والفرق الداخلية.

👀 هل تعلم؟ كان مفهوم "الانتشار الفيروسي" موجودًا قبل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بوقت طويل. في أوائل القرن العشرين، تمت دراسة نماذج الانتشار الشفهي جنبًا إلى جنب مع علم الأوبئة، مما شكل طريقة فهم المسوقين لاحقًا لدورات الإحالة وتأثيرات الشبكات.

8. Clay (الأفضل لفرق GTM الصغيرة التي تعمل على إنشاء قوائم خارجية مستهدفة بسرعة)

عبر Clay

Clay هي منصة بيانات ذكاء اصطناعي لفرق Go-to-Market (GTM) تتيح لك إثراء العملاء المحتملين الوافدين بأكثر من 150 نقطة بيانات وبحوث ذكاء اصطناعي متكاملة.

يستخدم تقنية إثراء شلالية تستعلم عن عدة مزودي بيانات خارجيين بالتسلسل. إذا لم يتمكن أحد المصادر من العثور على بريد إلكتروني أو رقم هاتف تم التحقق منه، يقوم Clay تلقائيًا بالتحقق من المصدر التالي. وهذا يحسن التغطية ومعدلات المطابقة مقارنة بأدوات الإثراء أحادية المصدر.

يمكنك أيضًا توجيه Clay لزيارة موقع كل شركة، والتحقق من صفحة الوظائف، وتحديد الوظائف الشاغرة، وتلخيص أحدث المنتجات التي تم إطلاقها باستخدام تقنية AI web scraping و LLMs، ثم استخدام هذا السياق لإنشاء جملة افتتاحية مخصصة.

أفضل ميزات Clay

حدد التصنيفات المخصصة، وقم بتوحيد الحقول، مثل أسماء الشركات ونطاقات الإيرادات، وحافظ على سجلات التدقيق للامتثال.

زود مندوبي المبيعات بنصوص بريد إلكتروني مخصصة مكتوبة باستخدام أبحاث الويب بالذكاء الاصطناعي وأرقام هواتف عالية الجودة وتسلسل آلي.

يمكنك بسهولة إنشاء أفكار جديدة للنمو واختبارها وتكرارها (مثل التواصل القائم على المحفزات لتغيير الوظائف أو أحداث التمويل) باستخدام واجهة تشبه جدول البيانات.

قيود الطين

مع وجود العديد من مصادر البيانات وخيارات التخصيص، قد تبدو المنصة معقدة للغاية للمستخدمين غير التقنيين.

أسعار Clay

مجاني

المبتدئين: 149 دولارًا شهريًا

Explorer: 349 دولارًا شهريًا

المزايا: 800 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Clay

G2: 4. 8/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clay؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا حقًا أحب التفاعلية وسهولة استخدام Clay. فهو يتكامل مع العديد من الأدوات والمصادر التي أستخدمها بالفعل، مما يجعله سهل الاستخدام. كما أنني أقدر حقًا Sculptor و Sequencer، اللذين كانا فعالين في تجربة الحملات الخارجية، والعثور على جهات اتصال مشابهة، وإنشاء نسخة للتواصل.

أنا حقًا أحب التفاعلية وسهولة استخدام Clay. فهو يتكامل مع العديد من الأدوات والمصادر التي أستخدمها بالفعل، مما يجعله سهل الاستخدام. كما أنني أقدر حقًا Sculptor و Sequencer، اللذين كانا فعالين في تجربة الحملات الخارجية، والعثور على جهات اتصال مشابهة، وإنشاء نسخة للتواصل.

9. Drift (الأفضل لفرق B2B التي تحول زوار المواقع الإلكترونية ذوي النوايا الجادة عبر الدردشة)

عبر Drift

Drift هي منصة تسويق ومبيعات قائمة على الذكاء الاصطناعي. باستخدام AI Playbooks، يمكنها تقييم زوار الموقع الإلكتروني والإجابة على الأسئلة الفنية الشائعة وتوجيه أو حجز الاجتماعات مباشرة على تقويم مسؤول الحساب.

في الآونة الأخيرة، تجاوزت Drift الروبوتات ذات الأزرار الصارمة لتتجه نحو وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي المدربين على مجموعة كبيرة من المحادثات بين الشركات. يمكن لهؤلاء الوكلاء التعامل مع الأسئلة المفتوحة حول الأسعار والتكامل والأمان، بدلاً من إجبار الزوار على استخدام قوائم محددة مسبقًا.

في الممارسة العملية، يتيح لك ذلك توسيع نطاق تغطية المبيعات في الوقت الفعلي عبر المناطق والمناطق الزمنية دون توسيع فريق الخطوط الأمامية، وهو أمر مفيد عندما تحاول بناء فريق نمو دون إضافة عدد فوري من الموظفين.

أفضل ميزات Drift

يوجه العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية أو المتطابقين مع ICP من النماذج الثابتة إلى الدردشة في الوقت الفعلي أو تدفقات الجدولة المدمجة

اجمع كل سلاسل المحادثات على LinkedIn في لوحة تحكم واحدة حتى تتمكن من مراجعة جودة المحادثات وسرعة الاستجابة على مستوى الفريق بأكمله.

حلل كل صفقة جارية للكشف عن المخاطر والزخم والإجراءات الأفضل التالية، مما يجعل خط الأنابيب نقطة اتصال تنفيذية حية لفريقك.

قيود Drift

قد تصبح عمليات التكامل متعددة الأنظمة والتطبيقات المخصصة على المنصة معقدة وتتطلب خبرة متخصصة.

أسعار Drift

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Drift

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Drift؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما أقدره في Drift هو قدرته على تحويل محادثات الموقع الإلكتروني إلى فرص مبيعات فورية. تعمل المنصة على توجيه استفسارات العملاء المعقدة بكفاءة إلى الممثل المناسب، وتسمح بجدولة الاجتماعات الفورية، وتتكامل بسلاسة مع أدوات التسويق مثل HubSpot و Salesforce و Adobe Marketo. Drift مناسب بشكل خاص لشركات B2B SaaS التي تهدف إلى تسريع مسار مبيعاتها.

أكثر ما أقدره في Drift هو قدرته على تحويل محادثات الموقع الإلكتروني إلى فرص مبيعات فورية. تعمل المنصة على توجيه استفسارات العملاء المعقدة بكفاءة إلى الممثل المناسب، وتسمح بجدولة الاجتماعات الفورية، وتتكامل بسلاسة مع أدوات التسويق مثل HubSpot و Salesforce و Adobe Marketo. Drift مناسب بشكل خاص لشركات B2B SaaS التي تهدف إلى تسريع مسار مبيعاتها.

10. Dynamic Yield (الأفضل للفرق التي تعمل على تخصيص التجارب عبر الويب والتطبيقات والتجارة)

عبر Dynamic Yield

كيف تضمن أن كل عميل يحصل على التجربة المناسبة في اللحظة المناسبة، أينما تفاعل معك؟ استخدم Dynamic Yield، وهي منصة تخصيص وتجربة تحسين تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

بفضل نظام التشغيل Experience OS، يمكنك مطابقة التجارب مع نوايا المستخدمين بشكل خوارزمي والتنبؤ بالإجراءات التالية، مما يجعله مكملاً قوياً لبرامج التخطيط الاستراتيجي المستخدمة لتحقيق النمو القائم على التجربة.

تقوم Dynamic Yield باختبار وتعلم وتكييف مستمر، مما يتيح لك تجاوز القطاعات الثابتة إلى اتخاذ قرارات لكل مستخدم عبر القنوات.

وهذا يضمن أنه إذا رأى المستخدم، على سبيل المثال، عرضًا بخصم 20٪ على الأحذية على موقعك الإلكتروني، فلن يرى عرضًا بخصم 10٪ على المعاطف في بريده الإلكتروني بعد 5 دقائق. يقوم Dynamic Yield بمزامنة التجربة عبر الويب والتطبيقات المحمولة والبريد الإلكتروني وحتى الأكشاك أو أنظمة نقاط البيع.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح بنية البيانات المرنة وواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة بالتكامل مع منصات CMS وأنظمة التجارة الإلكترونية و DMP وأدوات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي ومديري العلامات ومجموعات التحليلات.

أفضل ميزات Dynamic Yield

احصل على عشرات الاستراتيجيات المتقدمة، من AffinityML إلى الاستهداف التنبئي القائم على الموقع الجغرافي، وعززها بالبيانات السياقية وبيانات CRM وبيانات الولاء وبيانات المتجر لتقديم توصيات أكثر ربحية.

قم بإجراء تجارب وتحسين التجارب لأي مجموعة من الجمهور باستخدام محرر "ما تراه هو ما تحصل عليه" دون الحاجة إلى مساعدة في التصميم أو التطوير.

حدد مؤشر الأداء الرئيسي المناسب لكل حملة تخصيص وتجربة لضمان تحسين الأهداف الصحيحة.

قيود Dynamic Yield

على الرغم من كونها "بدون كود"، إلا أن حالات الاستخدام المتقدمة واختبارات A/B لا تزال تتطلب تطويرًا مخصصًا، مما يخلق اعتمادًا مستمرًا على فرق الهندسة.

أسعار Dynamic Yield

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Dynamic Yield

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dynamic Yield؟

يقول أحد مستخدمي G2:

Dynamic Yield هي أفضل منصة تخصيص في فئتها، وقد ساهمت بشكل كبير في توسيع نطاق جهودنا في مجال التخصيص عبر العديد من العلامات التجارية. تتيح لنا أدواتها القوية للتجزئة والاستهداف تقديم حملات مؤثرة وقائمة على البيانات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مما يخلق تجربة متعددة القنوات سلسة.

Dynamic Yield هي أفضل منصة تخصيص في فئتها، وقد ساهمت بشكل كبير في توسيع نطاق جهودنا في مجال التخصيص عبر العديد من العلامات التجارية. تتيح لنا أدواتها القوية للتجزئة والاستهداف تقديم حملات مؤثرة وقائمة على البيانات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مما يخلق تجربة متعددة القنوات سلسة.

حقق استراتيجية النمو الخاصة بك حتى النهاية مع ClickUp

تقع معظم أدوات الذكاء الاصطناعي لقيادة النمو بجانب عملك. تعمل مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة من ClickUp داخلها.

يجمع ClickUp بين الذكاء الاصطناعي والمشاريع الحية والمهام والمستندات والمحادثات والجداول الزمنية في نظام واحد. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يفهم فقط ما تطلبه، بل ما يحدث بالفعل وما الذي يعوق العمل وما الذي يجب القيام به بعد ذلك.

الميزة تأتي من التقارب:

السياق يعيش حيث يحدث العمل، وليس في المطالبات المنسوخة

الملكية والجداول الزمنية تضيفان المساءلة

يقوم زملاؤك في فريق الذكاء الاصطناعي، Super Agents، بالقيام بالأعمال الشاقة نيابة عنك.

هل أنت مستعد لاستكشاف قوة مساحة العمل المتقاربة للذكاء الاصطناعي؟ سجل في ClickUp مجانًا.