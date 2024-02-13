قوالب لوحة رؤية رقمية مجانية لإلهام فريقك

لماذا تحتاج إلى لوحة رؤية لمشروع عمل فريقك؟ أليست من أجل التخطيط الشخصي، والتأكيدات، وأهداف الرعاية الذاتية ?

إنها بالتأكيد رائعة لكل ذلك، لكن لوحات الرؤية هي أيضًا أداة رائعة للأعمال. فهي تلتقط نفس المعلومات التي قد تضعها في القوائم والمستندات ولكن بطريقة مرئية. وعلاوة على ذلك، فهي وسيلة لتوصيل كيف سيبدو منتجك ومظهره في صورة. 🖼️

قبل أن تخرج المقص والملصقات وعصي الغراء، تذكر أنه يجب عليك الحفاظ على كفاءة الأشياء في العمل. يجب أن يكون المنتج النهائي شيئًا يمكنك مشاركته رقميًا عبر فريقك وشركتك. وتريد تجنب البريق بأي ثمن.

وهنا يأتي دور قالب لوحة الرؤية في ClickUp. فهو يمنحك السبق في إنشاء أي نوع من لوحات الرؤية التي يحتاجها فريقك بشكل تعاوني وتحديثها مع تقدم مشروعك.

ستغطي هذه المقالة بعض المؤشرات الأساسية حول قوالب لوحة الرؤية. سنشارك أيضًا بعض النماذج المفضلة لدينا حتى تتأكد من حصولك على نجمة ذهبية من فريقك (حتى لو لم تحصل على نجمة في الفنون والحرف اليدوية). ⭐

ما هو قالب لوحة الرؤية؟

لوحة الرؤية الشخصية - التي تسمى أحيانًا لوحة الأحلام أو لوحة التجلي أو لوحة الأهداف - هي تمثيل مرئي لأهداف حياتك الشخصية أو الأهداف المهنية وأمنيات للمستقبل. وعادةً ما تكون عبارة عن مجموعة من الكلمات والصور المجمّعة المقطوعة والملصقة على لوحة، وهي مصممة لتوفير الإلهام والتحفيز والأفكار الإيجابية.

بالنسبة للأعمال التجارية، تكون لوحة رؤية المنتج مماثلة. ولكن بدلاً من أهداف الحياة، تركز على أهداف المنتج الذي يعمل عليه فريقك. فهي تجسّد أهداف منتجك وحالته المثالية في شكل رقمي يمكن لفريقك إنشاؤه ومراجعته والرجوع إليه بشكل تعاوني.

عندما تنشئ لوحة رؤية، يجب أن تعمل كأداة توجه إنشاء لوحات الرؤية من خلال التقاط OKRs لمنتج أو مشروع ما . يرشد القالب فريقك خلال مهام تطوير لوحات الرؤية، كما يمكن أن يساعد فريقك في اتخاذ القرارات حول الرؤية الكامنة وراء منتجك.

يجسد ترتيب وألوان وصور لوحة رؤية المنتج الجوانب العاطفية والإبداعية لمنتجك - ليس فقط ما يفعله ولكن كيف يجعل المستخدمين يشعرون. عندما تقوم بإنشاء لوحة رؤية، فإنها ترشدك أيضًا في الربط بين رؤية شركتك وهوية علامتك التجارية.

ما الذي يجعل قالب لوحة الرؤية جيدًا؟

لا يقتصر إنشاء لوحة رؤية على مجرد إنشاء لوحة رؤية افتراضيًا لإنشاء صورة مجمعة. إنه مشروع صغير في حد ذاته، كما أن قالب لوحة الرؤية الجيد يرشد الفريق خلال العملية ويقترح التخطيط.

في معظم الحالات، ستحتاج إلى نموذجين: أحدهما لإدارة عملية إنشاء اللوحة والآخر للمساعدة في شكل ومظهر لوحة الرؤية.

فيما يلي بعض خصائص قالب لوحة الرؤية الجيدة:

يركز على تطبيقات العمل وليس الأهداف الشخصية

تتضمن بسهولة رؤية شركتك وعلامتك التجارية

يدعم بيئة يمكن فيها لأعضاء الفريق العمل على لوحة الرؤية معًا في نفس الوقت

يرشدك من خلال تمثيل مدخلات أصحاب المصلحة، وتقسيم السوق، والعلامة التجارية، والوظائف، ومعلومات السوق المستهدفة

يشجع على استخدام الصور والألوان والنصوص والخطوط والاقتباسات الملهمة وأنواع أخرى من الوسائط

يحافظ على جميع أفكار لوحة الرؤية في شكل جذاب واحترافي وجاهز للعرض التقديمي

يعمل داخل أداة مشروعك

من لا يحب المجانية؟ يقلل استخدام قالب مجاني من الضغط عند إنشاء لوحة الرؤية لأول مرة

3 قوالب مجانية للوحة الرؤية لاستخدامها في 2024

المكان المناسب للبدء في تحديد رؤية منتجك هو أحد قوالب لوحات الرؤية سهلة الاستخدام هذه.

1. قالب لوحة رؤية ClickUp

ساعد فريقك بالكامل على فهم السوق المستهدف بشكل أفضل مع قالب لوحة الرؤية هذا

يتطلب التميز عن منافسيك رؤية واضحة للمنتج. هذا النموذج المجاني قالب لوحة رؤية ClickUp يساعد فريقك على وصف وظيفة منتجك والسوق المستهدف والعملاء والمستخدمين.

وبمجرد وضع الأساسيات، يمكنك التعمق في وصف المشكلات التي سيعالجها منتجك والموارد التي تحتاجها لتحقيق النجاح. عندما يبدأ فريقك في تنظيم مشروع لوحة الرؤية، سيجدون أربعة حقول مخصصة مفيدة وفئات مختلفة لكل مهمة في قائمة المهام:

الرؤية: لخص الصورة الكبيرة والشعور العام، سواء كان ذلك للمنتج بأكمله أو لبعض المجموعات الفرعية للمنتج أو المشروع

لخص الصورة الكبيرة والشعور العام، سواء كان ذلك للمنتج بأكمله أو لبعض المجموعات الفرعية للمنتج أو المشروع الاحتياجات: شارك ما هو مطلوب لإكمال مهام كل جزء من لوحة الرؤية كفريق واحد

شارك ما هو مطلوب لإكمال مهام كل جزء من لوحة الرؤية كفريق واحد المجموعة المستهدفة: اختر من بين مجموعة من المجموعات السكانية المحددة مسبقًا حتى تتمكن من تعيين جمهور وهدف لكل جزء من رؤيتك

اختر من بين مجموعة من المجموعات السكانية المحددة مسبقًا حتى تتمكن من تعيين جمهور وهدف لكل جزء من رؤيتك أهداف العمل: ضع المنتج أو المشروع أو المهام في سياقها من خلال تحديد التأثير الذي تأمل في إحداثه على عملك - سواء كان كبيراً أو صغيراً

يرشد نموذج المشروع متوسط المستوى هذا فريقك من خلال جمع الأفكار التي تريد تضمينها في لوحة رؤيتك. فهو يقسم مشروعك إلى الرؤية والمجموعات المستهدفة وأهداف العمل والاحتياجات.

لكل من هذه، يمكن لأعضاء الفريق تعيين المهام وتنفيذها بشكل تعاوني, تحديد أولويات كل خطوة ووضع قوائم مراجعة، ومشاركة الوسائط التي ستنتهي على لوحة الرؤية.

يوفر القالب أيضًا دليل "ابدأ هنا" مفيد لأعضاء فريقك حول الاستفادة من القالب وتطوير لوحة رؤية رائعة. يشرح الدليل هيكل المشروع المحدد في القالب بالإضافة إلى نظرة عامة مفيدة حول ماهية لوحة الرؤية ولماذا تحتاج إلى واحدة لمنتجك.

هذه تذكيرات جيدة يمكن لفريقك بأكمله الرجوع إليها أثناء العمل على لوحة الرؤية الخاصة بك.

ولأن القالب يبني مشروع لوحة الرؤية الخاص بك في ClickUp، فلديك تتبع الوقت والدردشة والتوثيق والجدول الزمني, تخطيط المهام اليومية وحتى إنشاء نص بالذكاء الاصطناعي هناك كجزء من العملية. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Whiteboard لإنشاء رسوماتك.

2. قالب لوحة الرؤية ClickUp السبورة البيضاء

اعثر على الحالة المثالية لمشروعك القادم مع قالب لوحة الرؤية البيضاء هذا

نحن نقدم أيضًا قالب لوحة رؤية مجاني للمفكرين المرئيين مع عناصر تصميم السبورة البيضاء التي تحقق لك ما تحتاج إليه بالضبط. إن قالب سبورة الرؤية ClickUp Vision Whiteboard يكمل قالب لوحة الرؤية الموجهة للمشروع أيضًا.

فهو يوفر إطاراً مباشراً لتحديد أهداف منتجك وتوضيحها وكيف تبدو الحالة المثالية لمنتجك. أو استخدمه كلوحة مزاجية لإلهام المنتج من أجل العصف الذهني التعاوني لكل شيء من التصميم إلى التسويق.

القالب مرمز بالألوان، ويقسم لوحة الرؤية إلى:

الرؤية

المجموعة المستهدفة

الاحتياجات

المنتج

القيمة

كل قسم من هذه الأقسام يأتي مع أيقونات وصفية يمكنك الاحتفاظ بها أو تعديلها لتعكس أسلوب شركتك أو علامتك التجارية. هذا القالب يجعلك تبدأ في الجانب الإبداعي لتحديد رؤية منتجك. إذا كنت معجبًا بقوالب لوحات الرؤية الملونة والأنيقة مثل تلك التي تقدمها Canva، فهذا هو القالب المناسب لك. فهو يمنحك الجاذبية البصرية للوحة رؤية فنية بالإضافة إلى وظائف وتكامل الأدوات في ClickUp.

يتصل هذا القالب المجاني مباشرةً ب سبورة ClickUp's Whiteboard حيث يمكنك الوصول إلى جميع أدوات التصميم التي تحتاج إليها. يمكنك إضافة نصوص، وصور، وأيقونات، ومقاطع فيديو، والمزيد من خلال واجهة سهلة الاستخدام مدمجة في أداة إدارة المشروع مع جميع إمكانيات التعاون التي تستخدمها كل يوم.

هذا أيضًا قالب لوحة رؤية قابل للطباعة، لذا يمكنك وضعه على لوحة ملصقات وتعديله في العالم المادي كملف PDF. هذا القالب هو نقطة البداية لإطلاق العنان لإبداعك.

فوائد استخدام لوحة الرؤية لفريقك ## فوائد استخدام لوحة الرؤية لفريقك

تستخدم معظم الفرق لوحة الرؤية لأن الصورة تساوي ألف كلمة. ومع ذلك، فإن عملية إنشاء لوحة الرؤية أكثر أهمية. فالعملية الإبداعية المتمثلة في أخذ أفكار فريقك وتوحيدها في رسومات ونصوص تساعد الفريق على التفكير واتخاذ القرارات بشأن منتجك.

لنفترض أن فريقك مكلف بتطوير حملة تسويق رقمية جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي. ربما يكون لديك مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والمقترحات التي تحدد المقاييس الخاصة بك، والتركيبة السكانية المستهدفة، والأسلوب البياني، ورسائل العلامة التجارية، وعشرات الأشياء الأخرى التي يحتاج فريقك إلى معرفتها لتنفيذ حملة ناجحة.

وضعهم أمام السبورة الرقمية مع قالب لوحة رؤية مصممة بشكل جيد يشبه سكب جميع الأفكار حول مشروع ما من خلال قمع، وينتهي الأمر برؤية مركزة وكاملة لما يحاول فريقك إنتاجه.

بمجرد مشاركتها، فإن لوحة الرؤية تُبقي الفريق في مهمة ويمكنها إخراجهم من الأعشاب الضارة للنظر إلى الصورة الكبيرة الفعلية للمشروع. ولا تنسَ أن بعض الأشخاص متعلمون ومتواصلون بصريون، ويمكن أن توفر الطبيعة الرسومية للوحة الرؤية ساعات من رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات.

وخلاصة القول، يمكن أن تساعدك لوحة الرؤية الرائعة على:

تحديد ما إذا كان منتجك أعلى من المستوى القياسي

التحقق مما إذا كان منتجك يلبي متطلبات شركتك

وضع استراتيجية للمنتج

تحسين ميزات المنتج

فهم احتياجات السوق المستهدف ووضع خطط العمل

تعزيز تعاون الفريق وتحديد الأهداف مع الحفاظ على عمل الجميع نحو هدف موحد

تعتمد فوائد إنشاء لوحة الرؤية واستخدامها على عامل واحد مهم. يحتاج فريقك إلى استخدام هذه الأداة القوية في جميع مراحل مشروعك. ابدأ بقالب جيد للوحة الرؤية يمكّن الفريق من إنشائها وتعديلها والرجوع إليها بانتظام، وليس كشيء عالق على جدار افتراضي في مكان آخر.

الأسئلة الشائعة حول قالب لوحة الرؤية

كيف تتوصل الفرق إلى أفكار لوحة الرؤية؟

عندما تجتمع الفرق معًا لإنشاء لوحة رؤية، من المهم تعزيز التعاون والتواصل المفتوح. ابدأ بجدولة جلسة عصف ذهني حيث يمكن للجميع المساهمة بأفكارهم ورؤاهم لمستقبل الفريق.

شجع أعضاء الفريق على مشاركة أهدافهم وتطلعاتهم وقيمهم. اتبع نهجًا جماعيًا لجمع الإلهام البصري، مثل الصور والاقتباسات والرموز التي تمثل الرؤية المشتركة للفريق.

هل لوحة الرؤية الافتراضية أفضل من لوحة الرؤية المادية؟

في حين أن لوحات الرؤية التقليدية عبارة عن لوحات رؤية مادية يتم إنشاؤها على لوحات ملصقات أو ألواح فلينية، يمكنك أيضًا إنشاء لوحات رؤية رقمية باستخدام أدوات أو تطبيقات عبر الإنترنت. يمكن أن تكون كل من لوحات الرؤية المادية والرقمية فعالة في تصور أهدافك وتطلعاتك.

ما هي الأسئلة التي يجب أن أطرحها على نفسي قبل إنشاء لوحة الرؤية؟

يعد التفكير في العام الماضي وما الذي ترغب في تغييره أو تحسينه نقطة بداية مفيدة. سؤال نفسك عن أكثر ما تحتاج إليه الآن، وما الذي تحبه في الحياة، وما هي القصة التي ترويها لنفسك عن نفسك يمكن أن توفر لك رؤى قيمة.

استخدم قوالب لوحة الرؤية لإلهام فريقك

من الأفضل دائمًا معرفة وجهتك قبل البدء في منتج أو مشروع جديد. تُعد لوحات الرؤية أداة قوية لالتقاط ما يحتاج فريقك إلى معرفته والحفاظ عليه يتحركون في نفس الاتجاه طوال المشروع.

سواء كنت مبدعًا أو تقنيًا، مساهمًا فرديًا أو قائد فريق، يواجه الجميع نفس المشكلة في بداية المشروع - اكتشاف من أين تبدأ. ولكن مع قوالب لوحة الرؤى من ClickUp، يكون لديك نقطة انطلاق فعالة ومجربة لرحلة لوحة الرؤى الخاصة بك. وقد بدأت هذه العملية في منصة تعاونية سهلة الاستخدام.

تساعدك قوالب لوحة الرؤية هذه على إدارة عملية إنشاء لوحة الرؤية، ووضعها على لوحة الرؤية على لوحة ClickUp Whiteboard، وتوثيق الصورة الكبيرة. حتى أن أحدها يرشد فريقك خلال عملية ترسيخ رؤيتك في قيمك. فكّر بها على أنها مجموعة أدوات لوحة الرؤية، حيث لديك كل ما تحتاجه للبدء. 🏃

إذا كنت من مستخدمي ClickUp بالفعل، أضف قالبًا إلى مساحة العمل الخاصة بك الآن. إذا لم تكن قد جربت منصتنا القوية لإدارة المشاريع والتعاون بعد, اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية من ClickUp وقم بتجربته - اختياري. ✨