كيفية استخدام Hugging Face لنشر الذكاء الاصطناعي

تفشل معظم مشاريع نشر الذكاء الاصطناعي ليس لأن الفرق اختارت النموذج الخاطئ، ولكن لأن لا أحد يتذكر بعد ثلاثة أشهر سبب اختياره أو كيفية تكرار الإعداد، حيث يتم إلغاء 46٪ من مشاريع الذكاء الاصطناعي بين مرحلة إثبات المفهوم ومرحلة التطبيق على نطاق واسع.

يوجهك هذا الدليل خلال استخدام Hugging Face لنشر الذكاء الاصطناعي – بدءًا من اختيار النماذج واختبارها وحتى إدارة عملية النشر – حتى يتمكن فريقك من التسليم بشكل أسرع دون فقدان القرارات المهمة في سلاسل المحادثات على Slack وجداول البيانات المتناثرة.

ما هو Hugging Face؟

Hugging Face هي منصة مفتوحة المصدر ومركز مجتمعي يوفر نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا ومجموعات البيانات والأدوات اللازمة لبناء ونشر تطبيقات التعلم الآلي.

فكر في الأمر على أنه مكتبة رقمية ضخمة حيث يمكنك العثور على نماذج الذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام بدلاً من قضاء أشهر وموارد كبيرة في بنائها من الصفر.

تم تصميمه لمهندسي التعلم الآلي وعلماء البيانات، ولكن أدواته تستخدم بشكل متزايد من قبل فرق المنتجات والتصميم والهندسة متعددة الوظائف لدمج الذكاء الاصطناعي في سير عملهم.

عبر HuggingFace

هل تعلم: 63٪ من المؤسسات تفتقر إلى ممارسات إدارة البيانات المناسبة للذكاء الاصطناعي. وهذا غالبًا ما يؤدي إلى تعثر المشاريع وإهدار الموارد.

التحدي الأساسي الذي يواجه العديد من الفرق هو التعقيد الشديد لنشر الذكاء الاصطناعي. تتضمن العملية اختيار النموذج المناسب من بين آلاف الخيارات، وإدارة البنية التحتية الأساسية، وإجراء تجارب الإصدارات، وضمان توافق الأطراف المعنية الفنية وغير الفنية.

يبسط Hugging Face هذه العملية من خلال توفير Model Hub، وهو مستودع مركزي يضم أكثر من 2 مليون نموذج. تعد مكتبة المحولات الخاصة بالمنصة هي المفتاح الذي يفتح هذه النماذج، مما يتيح لك تحميلها واستخدامها ببضع أسطر من كود Python.

ومع ذلك، حتى مع وجود هذه الأدوات القوية، يظل نشر الذكاء الاصطناعي تحديًا في إدارة المشاريع، حيث يتطلب تتبعًا دقيقًا لاختيار النموذج واختباره وطرحه لضمان النجاح.

📮ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان قرارات مهمة مبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في ضجيج العالم الرقمي. بفضل إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لن تقلق بشأن هذا الأمر أبدًا. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Hugging Face لـ LLM و NLP وسير عمل الذكاء الاصطناعي

نماذج Hugging Face التي يمكنك نشرها

قد يبدو التنقل في Hugging Face Hub أمرًا صعبًا عند البدء لأول مرة. مع وجود مئات الآلاف من النماذج، فإن المفتاح هو فهم الفئات الرئيسية للعثور على النموذج المناسب لمشروعك. تتراوح النماذج من خيارات صغيرة وفعالة مصممة لغرض واحد إلى نماذج ضخمة للأغراض العامة يمكنها التعامل مع الاستدلال المعقد.

عبر جيف بيرك

نماذج لغوية مخصصة لمهام محددة

عندما يحتاج فريقك إلى حل مشكلة واحدة محددة جيدًا، فغالبًا ما لا تحتاج إلى نموذج ضخم متعدد الأغراض. قد يكون الوقت والتكلفة اللازمان لتشغيل مثل هذا النموذج باهظين، خاصةً عندما تكون أداة الذكاء الاصطناعي الأصغر والأكثر تركيزًا أكثر فعالية. وهنا يأتي دور النماذج المخصصة لمهام محددة.

هذه نماذج تم تدريبها وتحسينها من أجل وظيفة معينة. ونظرًا لتخصصها، فهي عادةً ما تكون أصغر حجمًا وأسرع وأكثر كفاءة في استخدام الموارد من نظيراتها الأكبر حجمًا.

وهذا يجعلها مثالية لبيئات الإنتاج حيث تعد السرعة والتكلفة عاملين مهمين. يمكن تشغيل العديد منها على أجهزة CPU قياسية، مما يجعلها متاحة دون الحاجة إلى وحدات معالجة رسومات باهظة الثمن.

تشمل الأنواع الشائعة من النماذج الخاصة بمهام محددة ما يلي:

تصنيف النصوص: استخدم هذه الميزة لتصنيف النصوص إلى علامات محددة مسبقًا، مثل فرز تعليقات العملاء إلى فئات "إيجابية" أو "سلبية" أو وضع علامات على تذاكر الدعم حسب الموضوع.

تحليل المشاعر: يساعدك هذا على تحديد النبرة العاطفية لنص ما، وهو أمر مفيد لمراقبة العلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي.

التعرف على الكيانات المسماة: استخراج كيانات محددة مثل الأشخاص والأماكن والمنظمات من المستندات للمساعدة في هيكلة البيانات غير المنظمة.

التلخيص: قم بتلخيص المقالات أو التقارير الطويلة إلى ملخصات موجزة، مما يوفر لفريقك وقتًا ثمينًا في القراءة.

الترجمة: تحويل النص من لغة إلى أخرى تلقائيًا

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام Hugging Face لتلخيص النصوص

نماذج لغوية كبيرة

في بعض الأحيان، يتطلب مشروعك أكثر من مجرد تصنيف أو تلخيص بسيط. قد تحتاج إلى ذكاء اصطناعي يمكنه إنشاء نصوص تسويقية إبداعية أو كتابة أكواد برمجية أو الإجابة على أسئلة المستخدمين المعقدة بطريقة حوارية. في هذه الحالات، من المرجح أن تلجأ إلى نموذج لغوي كبير (LLM).

نماذج LLM هي نماذج تحتوي على مليارات المعلمات التي تم تدريبها على كميات هائلة من النصوص والبيانات من الإنترنت. يتيح هذا التدريب المكثف لها فهم الفروق الدقيقة والسياق والتفكير المعقد. تشمل نماذج LLM مفتوحة المصدر الشائعة المتوفرة على Hugging Face نماذج من عائلات Llama وMistral وFalcon.

المقابل لهذه القوة هو الموارد الحاسوبية الكبيرة التي تتطلبها. يتطلب نشر هذه النماذج دائمًا تقريبًا وحدات معالجة رسومات قوية ذات ذاكرة كبيرة (VRAM).

لجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، يمكنك استخدام تقنيات مثل التكمية، التي تقلل حجم النموذج بتكلفة بسيطة في الأداء، مما يسمح بتشغيله على أجهزة أقل قوة.

نماذج تحويل النص إلى صورة ونماذج متعددة الوسائط

لا تقتصر بياناتك دائمًا على النصوص فقط. قد يحتاج فريقك إلى إنشاء صور لحملة تسويقية أو نسخ صوت من اجتماع أو فهم محتوى مقطع فيديو. وهنا تبرز أهمية النماذج متعددة الوسائط، المصممة للعمل مع أنواع مختلفة من البيانات.

النوع الأكثر شيوعًا من النماذج متعددة الوسائط هو نموذج تحويل النص إلى صورة، الذي يولد صورًا من وصف نصي. تستخدم نماذج مثل Stable Diffusion تقنية تسمى الانتشار لإنشاء صور مذهلة من مطالبات بسيطة. لكن الإمكانيات تتجاوز بكثير إنشاء الصور.

تشمل النماذج المتعددة الوسائط الشائعة الأخرى التي يمكنك نشرها من Hugging Face ما يلي:

تعليق على الصورة: قم بإنشاء نص وصفي للصور تلقائيًا، وهو أمر رائع لإمكانية الوصول وإدارة المحتوى.

التعرف على الكلام: قم بتحويل الصوت المنطوق إلى نص مكتوب باستخدام نماذج مثل قم بتحويل الصوت المنطوق إلى نص مكتوب باستخدام نماذج مثل Whisper من OpenAI.

الإجابة على الأسئلة المرئية: اطرح أسئلة حول صورة واحصل على إجابة نصية، مثل "ما لون السيارة في هذه الصورة؟"

مثل نماذج LLM، تتطلب هذه النماذج حوسبة مكثفة وعادةً ما تتطلب وحدة معالجة رسومات (GPU) لتعمل بكفاءة.

لمعرفة كيف تترجم هذه الأنواع المختلفة من نماذج الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات تجارية عملية، شاهد هذا العرض العام لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي عبر مختلف الصناعات والوظائف.

ما هو مستوى نضج الذكاء الاصطناعي في مؤسستك؟ كشفت دراستنا الاستقصائية التي شملت 316 متخصصًا أن التحول الحقيقي نحو الذكاء الاصطناعي يتطلب أكثر من مجرد اعتماد ميزات الذكاء الاصطناعي. قم بإجراء تقييم نضج الذكاء الاصطناعي لمعرفة مكانة مؤسستك وما يمكنك القيام به لتحسين نتيجتك.

كيفية إعداد Hugging Face لنشر الذكاء الاصطناعي

قبل أن تتمكن من نشر نموذجك الأول، تحتاج إلى إعداد بيئتك المحلية وحساب Hugging Face بشكل صحيح. من المعتاد أن تشعر الفرق بالإحباط عندما يكون لدى الأعضاء إعدادات غير متسقة، مما يؤدي إلى المشكلة الكلاسيكية المتمثلة في "إنه يعمل على جهازي". إن قضاء بضع دقائق لتوحيد هذه العملية يوفر ساعات من استكشاف الأخطاء وإصلاحها لاحقًا.

أنشئ حساب Hugging Face وقم بإنشاء رمز وصول. أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني على موقع Hugging Face. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى ملفك الشخصي، وانقر على "الإعدادات"، ثم انتقل إلى علامة التبويب "رموز الوصول". قم بإنشاء رمز جديد مع أذونات "قراءة" على الأقل؛ ستحتاج إلى هذا لتنزيل النماذج. قم بتثبيت مكتبات Python المطلوبة. افتح جهازك الطرفي وقم بتثبيت المكتبات الأساسية التي ستحتاجها. المكتبتان الأساسيتان هما transformers و huggingface_hub. يمكنك تثبيتهما باستخدام pip: pip install transformers huggingface_hub تكوين المصادقة. لاستخدام رمز الوصول الخاص بك، يمكنك إما تسجيل الدخول عبر سطر الأوامر عن طريق تشغيل huggingface-cli login ولصق الرمز الخاص بك عند المطالبة بذلك، أو يمكنك تعيينه كمتغير بيئة في نظامك. غالبًا ما يكون تسجيل الدخول عبر سطر الأوامر هو أسهل طريقة للبدء. تحقق من الإعداد. أفضل طريقة للتأكد من أن كل شيء يعمل هي تشغيل جزء بسيط من الكود. حاول تحميل نموذج أساسي باستخدام وظيفة خط الأنابيب من مكتبة المحولات. إذا تم تشغيله دون أخطاء، فأنت جاهز للبدء.

ضع في اعتبارك أن بعض النماذج على Hub "مقيدة"، مما يعني أنه يجب عليك الموافقة على شروط الترخيص الخاصة بها على صفحة النموذج قبل أن تتمكن من الوصول إليها باستخدام الرمز المميز الخاص بك.

تذكر أيضًا أن تتبع من لديه أي بيانات اعتماد وما هي تكوينات البيئة المستخدمة هو مهمة إدارة مشروع بحد ذاتها، وتصبح أكثر أهمية مع نمو فريقك.

🌟 إذا كنت تدمج نماذج Hugging Face في أنظمة برمجية أوسع نطاقًا، فإن نموذج تكامل البرامج من ClickUp يساعدك على تصور سير العمل وتتبع عمليات التكامل التقنية متعددة الخطوات. احصل على نموذج مجاني قم بإدارة مشاريع تكامل البرامج بسلاسة باستخدام نموذج تكامل البرامج ClickUp. يوفر لك النموذج نظامًا سهل المتابعة حيث يمكنك: تصور الروابط بين مختلف حلول البرامج

قم بإنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق من أجل تعاون أكثر سلاسة.

نظم جميع المهام المتعلقة بالتكامل في مكان واحد

خيارات النشر لنماذج Hugging Face

بمجرد اختبار النموذج محليًا، فإن السؤال التالي هو: أين سيتم استخدامه؟ يعد نشر النموذج في بيئة إنتاجية حيث يمكن للآخرين استخدامه خطوة حاسمة، ولكن الخيارات المتاحة قد تكون مربكة. قد يؤدي اختيار المسار الخاطئ إلى بطء الأداء وارتفاع التكاليف أو عدم القدرة على التعامل مع حركة مرور المستخدمين.

سيعتمد اختيارك على احتياجاتك الخاصة، مثل حركة المرور المتوقعة والميزانية وما إذا كنت تبني نموذجًا أوليًا سريعًا أو تطبيقًا قابلًا للتطوير وجاهزًا للإنتاج.

Hugging Face Spaces

إذا كنت بحاجة إلى إنشاء عرض توضيحي أو أداة داخلية بسرعة، فإن Hugging Face Spaces غالبًا ما يكون الخيار الأفضل. Spaces هي منصة مجانية لاستضافة تطبيقات التعلم الآلي، وهي مثالية لإنشاء نماذج أولية يمكنك مشاركتها مع فريقك أو أصحاب المصلحة.

يمكنك إنشاء واجهة مستخدم لتطبيقك باستخدام أطر عمل شائعة مثل Gradio أو Streamlit، مما يسهل إنشاء عروض توضيحية تفاعلية باستخدام بضع أسطر من لغة Python.

إنشاء مساحة أمر بسيط للغاية، حيث يكفي اختيار SDK المفضل لديك، وربط مستودع Git برمزك، واختيار الأجهزة الخاصة بك. بينما توفر Spaces مستوى CPU مجاني للتطبيقات الأساسية، يمكنك الترقية إلى أجهزة GPU مدفوعة الثمن للنماذج الأكثر تطلبًا.

ضع في اعتبارك القيود التالية:

لا يناسب واجهات برمجة التطبيقات عالية الحركة: تم تصميم Spaces للعروض التوضيحية، وليس لتلبية آلاف طلبات واجهة برمجة التطبيقات المتزامنة.

البدء البارد: إذا كان مساحتك غير نشطة، فقد "تدخل في وضع السكون" لتوفير الموارد، مما يتسبب في تأخير أول مستخدم يصل إليها مرة أخرى.

سير العمل القائم على Git: تتم إدارة جميع أكواد التطبيقات الخاصة بك من خلال تتم إدارة جميع أكواد التطبيقات الخاصة بك من خلال مستودع Git، وهو أمر رائع للتحكم في الإصدارات.

واجهة برمجة تطبيقات الاستدلال Hugging Face

عندما تحتاج إلى دمج نموذج في تطبيق موجود، فمن المحتمل أنك سترغب في استخدام واجهة برمجة تطبيقات (API). تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات Hugging Face Inference تشغيل النماذج دون الحاجة إلى إدارة أي من البنية التحتية الأساسية بنفسك. ما عليك سوى إرسال طلب HTTP مع بياناتك وستحصل على توقعات.

هذه الطريقة مثالية عندما لا ترغب في التعامل مع الخوادم أو التوسع أو الصيانة. يقدم Hugging Face مستويين رئيسيين لهذه الخدمة:

واجهة برمجة تطبيقات استدلال مجانية: هذه خيار بنية تحتية مشتركة محدودة السرعة ومثالية للتطوير والاختبار. وهي مثالية لحالات الاستخدام منخفضة الحركة أو عندما تكون في بداية الطريق.

نقاط نهاية الاستدلال: بالنسبة لتطبيقات الإنتاج، ستحتاج إلى استخدام نقاط نهاية الاستدلال. هذه خدمة مدفوعة توفر لك بنية أساسية مخصصة وقابلة للتوسع التلقائي، مما يضمن أن يكون تطبيقك سريعًا وموثوقًا حتى في ظل الأحمال الثقيلة.

يتضمن استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) إرسال حمل JSON إلى عنوان URL لنقطة نهاية النموذج مع رمز المصادقة الخاص بك في رأس الطلب.

نشر منصة السحابة

بالنسبة للفرق التي لديها بالفعل حضور كبير على أحد مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين مثل Amazon Web Services (AWS) أو Google Cloud Platform (GCP) أو Microsoft Azure، قد يكون النشر هناك هو الخيار الأكثر منطقية. يمنحك هذا النهج أقصى قدر من التحكم ويسمح لك بدمج النموذج مع خدمات السحابة وبروتوكولات الأمان الحالية لديك.

يتضمن سير العمل العام "تعبئة" نموذجك وتبعياته باستخدام Docker، ثم نشر تلك الحاوية إلى خدمة حوسبة سحابية. يوفر كل مزود خدمات سحابية خدمات وتكاملات تبسط هذه العملية:

AWS SageMaker: يوفر تكاملاً أصليًا لتدريب ونشر نماذج Hugging Face

Google Cloud Vertex AI: يتيح لك نشر النماذج من Hub إلى نقاط النهاية المدارة

Azure Machine Learning: يوفر أدوات لاستيراد نماذج Hugging Face وتقديمها

على الرغم من أن هذه الطريقة تتطلب المزيد من الإعداد وخبرة DevOps، إلا أنها غالبًا ما تكون الخيار الأفضل للنشر على نطاق واسع على مستوى المؤسسات حيث تحتاج إلى التحكم الكامل في البيئة.

كيفية تشغيل نماذج Hugging Face للاستدلال

عند استخدام Hugging Face لنشر الذكاء الاصطناعي، فإن "تشغيل الاستدلال" هو عملية استخدام النموذج المدرب لتقديم تنبؤات بشأن بيانات جديدة غير مرئية. إنه اللحظة التي يقوم فيها النموذج بالعمل الذي نشرته من أجله. إن القيام بهذه الخطوة بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية لبناء تطبيق سريع الاستجابة وفعال.

أكبر مصدر إحباط للفرق هو كتابة كود استدلال بطيء أو غير فعال، مما قد يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة وتكاليف تشغيلية عالية. لحسن الحظ، توفر مكتبة المحولات عدة طرق لتشغيل الاستدلال، لكل منها مزاياها وعيوبها بين البساطة والتحكم.

واجهة برمجة التطبيقات Pipeline API: هذه هي الطريقة الأسهل والأكثر شيوعًا للبدء. تعمل وظيفة pipeline() على إزالة معظم التعقيدات، حيث تتولى معالجة البيانات المسبقة وإعادة توجيه النموذج والمعالجة اللاحقة نيابة عنك. بالنسبة للعديد من المهام القياسية مثل هذه هي الطريقة الأسهل والأكثر شيوعًا للبدء. تعمل وظيفة pipeline() على إزالة معظم التعقيدات، حيث تتولى معالجة البيانات المسبقة وإعادة توجيه النموذج والمعالجة اللاحقة نيابة عنك. بالنسبة للعديد من المهام القياسية مثل تحليل المشاعر، يمكنك الحصول على تنبؤ بسطر واحد فقط من التعليمات البرمجية. AutoModel + AutoTokenizer: عندما تحتاج إلى مزيد من التحكم في عملية الاستدلال، يمكنك استخدام فئات AutoModel و AutoTokenizer مباشرة. يتيح لك ذلك التعامل يدويًا مع كيفية ترميز النص وكيفية تحويل الناتج الأولي للنموذج إلى تنبؤ يمكن قراءته بواسطة الإنسان. هذه الطريقة مفيدة عندما تعمل على مهمة مخصصة أو تحتاج إلى تنفيذ منطق معالجة مسبق أو لاحق محدد. المعالجة المجمعة: لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، خاصة على وحدة معالجة الرسومات (GPU)، يجب معالجة المدخلات على دفعات بدلاً من معالجتها واحدة تلو الأخرى. إن إرسال دفعة من المدخلات عبر النموذج في تمريرة واحدة إلى الأمام أسرع بكثير من إرسال كل مدخل على حدة.

تعد مراقبة أداء كود الاستدلال الخاص بك جزءًا أساسيًا من دورة حياة النشر. يتطلب تتبع المقاييس مثل زمن الاستجابة (المدة التي يستغرقها التنبؤ) والإنتاجية (عدد التنبؤات التي يمكنك إجراؤها في الثانية) التنسيق والتوثيق الواضح، خاصةً عندما يجرب أعضاء الفريق المختلفون إصدارات جديدة من النماذج.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التعاون بين فرق الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها

مثال تفصيلي: نشر نموذج Hugging Face

دعنا نستعرض مثالاً كاملاً لنشر نموذج بسيط لتحليل المشاعر. باتباع هذه الخطوات، ستنتقل من اختيار النموذج إلى الحصول على نقطة نهاية حية وقابلة للاختبار.

اختر نموذجك: انتقل إلى Hugging Face Hub واستخدم المرشحات الموجودة على اليسار للبحث عن النماذج التي تؤدي "تصنيف النصوص". نقطة انطلاق جيدة هي distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english. اقرأ بطاقة النموذج لفهم أدائه وكيفية استخدامه. تثبيت التبعيات: في بيئة Python المحلية، تأكد من تثبيت المكتبات الضرورية. بالنسبة لهذا النموذج، ستحتاج فقط إلى transformers و torch. قم بتشغيل pip install transformers torch اختبر محليًا: قبل النشر، تأكد دائمًا من أن النموذج يعمل كما هو متوقع على جهازك. اكتب برنامجًا نصيًا صغيرًا بلغة Python لتحميل النموذج باستخدام خط الأنابيب واختبره باستخدام جملة نموذجية. على سبيل المثال: classifier = pipeline("sentiment-analysis", model="distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english") متبوعًا بـ classifier("ClickUp هي أفضل منصة إنتاجية!") إنشاء النشر: في هذا المثال، سنستخدم Hugging Face Spaces لنشر سريع وسهل. قم بإنشاء مساحة جديدة، وحدد Gradio SDK، وقم بإنشاء ملف app.py الذي يقوم بتحميل نموذجك ويحدد واجهة Gradio بسيطة للتفاعل معه. تحقق من النشر: بمجرد تشغيل Space، يمكنك استخدام الواجهة التفاعلية لاختباره. يمكنك أيضًا إرسال طلب API مباشر إلى نقطة نهاية Space للحصول على استجابة JSON، لتأكيد أنه يعمل برمجيًا.

بعد هذه الخطوات، سيكون لديك نموذج مباشر. ستتضمن المرحلة التالية من المشروع مراقبة استخدامه والتخطيط للتحديثات وربما توسيع نطاق البنية التحتية إذا أصبح شائعًا.

بالنسبة للفرق التي تدير مشاريع نشر الذكاء الاصطناعي المعقدة ذات المراحل المتعددة – من إعداد البيانات إلى نشر الإنتاج – يوفر نموذج إدارة مشاريع البرامج المتقدم من ClickUp هيكلًا شاملاً. احصل على نموذج مجاني حافظ على سير مشاريعك بسلاسة باستخدام نموذج ClickUp المتقدم لإدارة مشاريع البرامج يساعد هذا النموذج الفرق على: قم بإدارة المشاريع التي تتضمن عدة مراحل ومهام وموارد وتبعيات

تصور تقدم المشروع باستخدام مخططات جانت والخطوط الزمنية

تعاون بسلاسة مع زملائك في الفريق لضمان إتمام المهمة بنجاح.

التحديات الشائعة في نشر Hugging Face وكيفية حلها

حتى مع وجود خطة واضحة، من المحتمل أن تواجه بعض العقبات أثناء النشر. قد يكون النظر إلى رسالة خطأ غامضة أمرًا محبطًا للغاية وقد يعيق تقدم فريقك. فيما يلي بعض التحديات الأكثر شيوعًا وكيفية حلها. 🛠️

🚨المشكلة: "النموذج يتطلب المصادقة"

السبب: أنت تحاول الوصول إلى نموذج "محجوب" يتطلب منك قبول شروط الترخيص الخاصة به.

الحل: انتقل إلى صفحة النموذج على Hub، واقرأ اتفاقية الترخيص وقبلها. تأكد من أن رمز الوصول الذي تستخدمه لديه أذونات "قراءة".

🚨المشكلة: "نفاد ذاكرة CUDA"

السبب: النموذج الذي تحاول تحميله أكبر من سعة ذاكرة GPU (VRAM)

الحل: الحل الأسرع هو استخدام نسخة أصغر من النموذج أو نسخة مكمية. يمكنك أيضًا محاولة تقليل حجم الدفعة أثناء الاستدلال.

🚨المشكلة: "خطأ trust_remote_code"

السبب: تتطلب بعض النماذج على Hub رمزًا مخصصًا للتشغيل، ولأسباب أمنية، لن تقوم المكتبة بتنفيذه بشكل افتراضي.

الحل: يمكنك تجاوز هذا عن طريق إضافة trust_remote_code=True عند تحميل النموذج. ومع ذلك، يجب عليك دائمًا مراجعة شفرة المصدر أولاً للتأكد من أنها آمنة.

🚨المشكلة: "عدم تطابق أداة الترميز"

السبب: أداة الترميز التي تستخدمها ليست هي نفسها التي تم تدريب النموذج عليها، مما يؤدي إلى إدخالات غير صحيحة وأداء ضعيف.

الحل: قم دائمًا بتحميل أداة الترميز من نفس نقطة فحص النموذج مثل النموذج نفسه. على سبيل المثال، AutoTokenizer. from_pretrained("model-name")

🚨المشكلة: "تجاوز حد المعدل"

السبب: لقد قمت بإرسال عدد كبير جدًا من الطلبات إلى واجهة برمجة التطبيقات المجانية Inference API في فترة زمنية قصيرة.

الحل: للاستخدام في الإنتاج، قم بالترقية إلى نقطة نهاية استدلال مخصصة. للتطوير، يمكنك تنفيذ التخزين المؤقت لتجنب إرسال نفس الطلب عدة مرات.

من الضروري تتبع الحلول التي تناسب كل مشكلة. بدون مكان مركزي لتوثيق هذه النتائج، غالبًا ما ينتهي الأمر بالفرق إلى حل المشكلة نفسها مرارًا وتكرارًا.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر لمجرد بناء سياق في العمل. قد تكون هناك تفاصيل مهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management وClickUp Chat وClickUp Docs وClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ"العمل عن العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp - أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص - من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

كيفية إدارة مشاريع نشر الذكاء الاصطناعي في ClickUp

ييسر استخدام Hugging Face لنشر الذكاء الاصطناعي عملية تجميع النماذج واستضافتها وتقديمها، ولكنه لا يلغي عبء التنسيق المرتبط بالنشر في العالم الواقعي. لا تزال الفرق بحاجة إلى تتبع النماذج التي يتم اختبارها، والتنسيق بشأن التكوينات، وتوثيق القرارات، والحفاظ على تماسك جميع الأطراف – من مهندسي التعلم الآلي إلى المنتجات والعمليات.

عندما يقوم فريق الهندسة لديك باختبار نماذج مختلفة، ويقوم فريق المنتج لديك بتحديد المتطلبات، ويطلب أصحاب المصلحة الحصول على تحديثات، تتناثر المعلومات عبر Slack والبريد الإلكتروني وجداول البيانات ومختلف المستندات.

هذا التشتت في العمل – أي تجزئة أنشطة العمل عبر أدوات متعددة وغير متصلة ببعضها البعض ولا تتواصل فيما بينها – يسبب الارتباك ويبطئ عمل الجميع.

وهنا يلعب ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، دورًا رئيسيًا من خلال الجمع بين إدارة المشاريع والتوثيق والتواصل بين أعضاء الفريق في مساحة عمل واحدة.

هذا التقارب ذو قيمة خاصة لمشاريع نشر الذكاء الاصطناعي، حيث يحتاج أصحاب المصلحة الفنيون وغير الفنيون إلى رؤية مشتركة دون الحاجة إلى استخدام خمسة أدوات مختلفة.

بدلاً من توزيع التحديثات على التذاكر والوثائق ومواضيع الدردشة، يمكن للفرق إدارة دورة حياة النشر بالكامل في مكان واحد.

قم بإدارة سير عمل مشروعك بالكامل في مكان واحد باستخدام ClickUp

إليك كيف يمكن لـ ClickUp دعم مشروع نشر الذكاء الاصطناعي الخاص بك:

ملكية واضحة وتتبع عبر دورات حياة النماذج : استخدم : استخدم ClickUp Tasks لتتبع نماذج Hugging Face من خلال التقييم والاختبار والتجهيز والإنتاج، مع حالات مخصصة ومالكين وعوائق مرئية لجميع أعضاء الفريق.

وثائق نشر مركزية وحية : احتفظ بدفاتر تشغيل النشر وتكوينات البيئة وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في : احتفظ بدفاتر تشغيل النشر وتكوينات البيئة وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في ClickUp Docs، بحيث تتطور الوثائق جنبًا إلى جنب مع نماذجك وتظل سهلة البحث والرجوع إليها. نظرًا لأن Docs مرتبطة بالمهام، فإن وثائقك تظل جنبًا إلى جنب مع العمل الذي تتعلق به.

التعاون في السياق دون توسع في العمل : حافظ على ارتباط المناقشات والقرارات والتحديثات مباشرة بالمهام والمستندات، مما يقلل من الاعتماد على سلاسل Slack المتفرقة والبريد الإلكتروني وأدوات المشروع غير المتصلة.

رؤية شاملة لتقدم عملية النشر : راقب مسار النشر، وحدد المخاطر مبكرًا، وحقق التوازن بين قدرات الفريق باستخدام : راقب مسار النشر، وحدد المخاطر مبكرًا، وحقق التوازن بين قدرات الفريق باستخدام لوحات معلومات ClickUp التي تعرض التقدم المحرز في الوقت الفعلي والعقبات التي تواجه العملية.

تسريع عملية الإعداد واسترجاع القرارات بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج: استخدم : استخدم ClickUp Brain لتلخيص مستندات النشر الطويلة، واستخلاص الرؤى ذات الصلة من عمليات النشر السابقة، ومساعدة أعضاء الفريق الجدد على الاطلاع على كل شيء دون الحاجة إلى البحث في السياق التاريخي.

تتبع مشروع نشر الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp.

قم بإدارة مشروع نشر الذكاء الاصطناعي الخاص بك بسلاسة في ClickUp

يعتمد النشر الناجح لـ Hugging Face على أساس تقني متين وإدارة مشاريع واضحة ومنظمة. في حين أن التحديات التقنية قابلة للحل، غالبًا ما يكون انقطاع التنسيق والتواصل هو السبب في فشل المشاريع.

من خلال إنشاء سير عمل واضح في منصة واحدة، يمكن لفريقك تقديم نتائج أسرع وتجنب الإحباط الناتج عن توسع السياق – عندما يضيع الفريق ساعات في البحث عن المعلومات والتبديل بين التطبيقات وتكرار التحديثات عبر منصات متعددة.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق في مكان واحد ليوفر لك مصدرًا واحدًا موثوقًا لجميع مراحل دورة حياة نشر الذكاء الاصطناعي.

اجمع مشاريع نشر الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وقم بالقضاء على فوضى الأدوات. ابدأ مجانًا مع ClickUp اليوم.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

نعم، يوفر Hugging Face مستوى مجانيًا سخيًا يتضمن الوصول إلى Model Hub و Spaces المدعوم بوحدة المعالجة المركزية (CPU) للعروض التوضيحية وواجهة برمجة تطبيقات استدلال محدودة السرعة للاختبار. بالنسبة لاحتياجات الإنتاج التي تتطلب أجهزة مخصصة أو حدودًا أعلى، تتوفر خطط مدفوعة.

تم تصميم Spaces لاستضافة التطبيقات التفاعلية ذات الواجهة الأمامية المرئية، مما يجعلها مثالية للعروض التوضيحية والأدوات الداخلية. توفر واجهة برمجة التطبيقات Inference API وصولاً برمجياً إلى النماذج، مما يتيح لك دمجها في تطبيقاتك عبر طلبات HTTP بسيطة.

بالتأكيد. من خلال العروض التفاعلية التي يتم استضافتها على Hugging Face Spaces، يمكن لأعضاء الفريق غير التقنيين تجربة النماذج وتقديم ملاحظاتهم عليها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

القيود الأساسية للطبقة المجانية هي حدود معدل الاستخدام على واجهة برمجة التطبيقات الاستدلالية (Inference API)، واستخدام أجهزة CPU مشتركة لـ Spaces، والتي قد تكون بطيئة، و"البدء البارد" حيث تستغرق التطبيقات غير النشطة بعض الوقت لتستيقظ. /