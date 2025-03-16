أكثر من 30+ موجه انتشار مستقر لإنشاء مرئيات مذهلة

في بعض الأيام، يتدفق الإبداع دون عناء. وفي أيام أخرى؟ تجد نفسك عالقًا تحدق في لوحة فارغة، منتظرًا أن يأتيك الإلهام حتى يسيطر عليك الإحباط.

وذلك عندما يمكن لقليل من المساعدة من الذكاء الاصطناعي أن تُحدث فرقًا كبيرًا.

Stable Diffusion هي واحدة من تلك الأدوات التي يمكنها تحويل أفكارك إلى مرئيات مذهلة، سواء كنت فنانًا أو مصممًا أو مجرد شخص يحب تجربة الفن المولّد بالذكاء الاصطناعي.

ولكن مثل أي أداة، فإن الأمر كله يتعلق بمدى جودة استخدامها لتصميم الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. المطالبات الصحيحة هي ما يميز المفهوم الغامض عن التحفة الفنية.

سواء أكنت تصمم فنًا مفاهيميًا أو صورًا شخصية واقعية للغاية، ستساعدك هذه أكثر من 30 مطالبة في إضفاء الحيوية على رؤيتك. 🎨

⏰ ملخص 60 ثانية يُعد Stable Diffusion نموذجًا للتعلم العميق لتحويل النص إلى صورة يولد صورًا مفصلة من الأوصاف النصية باستخدام تقنيات مختلفة

يعد إتقان المطالبات أمرًا بالغ الأهمية لإبقاء التحيز تحت السيطرة، وتوجيه رؤية الذكاء الاصطناعي، وإطلاق العنان للإبداع، وتخصيص النتائج، والعمل بذكاء أكبر، والتجربة

خطوات لصياغة موجه الانتشار المستقر المثالي: ابدأ برؤية واضحة حدد النمط الفني صف الموضوع وحدد التركيب وإعدادات الكاميرا استخدم مخططًا للمطالبات استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة المطالبات (على سبيل المثال، ClickUp Brain)

ابدأ برؤية واضحة

حدد النمط الفني

وصف الموضوع، وتحديد التركيب، وإعدادات الكاميرا

استخدم مخططًا للمطالبات

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة المطالبات (على سبيل المثال، ClickUp Brain) ابدأ برؤية واضحة

حدد النمط الفني

وصف الموضوع، وتحديد التركيب، وإعدادات الكاميرا

استخدم مخططًا للمطالبات

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة المطالبات (على سبيل المثال، ClickUp Brain) يأتي ClickUp مزودًا بالذكاء الاصطناعي واللوحات البيضاء والمستندات والمهام لمساعدتك على تنظيم سير عمل التصميم الخاص بك، وتخطيط الأفكار، وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي

فهم الانتشار المستقر

Stable D iffusion هو نموذج للتعلم العميق، نموذج تحويل النص إلى صورة يولد صورًا من الأوصاف النصية باستخدام أساليب ذكاء اصطناعي مختلفة.

عبر Stable Diffusion

تم إصداره في عام 2022، وهو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي للرسم الموجه بالنص والرسم الخارجي وترجمة الصورة إلى صورة. وهو مدعوم في جوهره من نموذج الانتشار اللامع (LDM) الذي يحول المطالبات النصية إلى مرئيات مفصلة.

الميزات الرئيسية للانتشار المستقر المُبرمج التلقائي المرئي (VAE): يضغط الصور إلى تنسيق مبسط، ويلتقط تفاصيلها الأساسية. عند توليد الأعمال الفنية، يقوم بإعادة بناء الصور من هذه البيانات المضغوطة

وحدة فك تشفير يو-نت: هذا هو المكان الذي يحدث فيه إزالة الضوضاء. فهو يأخذ نسخة صاخبة من الصورة ويصقلها تدريجيًا إلى صورة واضحة وعالية الجودة

مشفّر النصوص: يستخدم برنامج Stable Diffusion برنامج تشفير النص CLIP ViT-L/14 لتفسير المطالبات، مما يضمن فهم الذكاء الاصطناعي لما تطلبه

🔍 هل تعلم؟ اختير اسم "الانتشار المستقر " لنموذج الذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي "ستابليستري إيه آي" وهي شركة ذكاء اصطناعي مقرها المملكة المتحدة. يشير لفظ "الانتشار" في الاسم إلى نماذج الانتشار المستخدمة في بنيتها، بينما يعكس لفظ "مستقر" اسم الشركة.

لماذا يُعد إتقان الموجهات أمرًا بالغ الأهمية؟

لن تقول لفنان "ارسم شعارًا رائعًا" وتتوقع تحفة فنية. الأمر نفسه ينطبق على الفن المولّد بالذكاء الاصطناعي. بدون توجيه واضح، قد ينتهي بك الأمر بشيء مختلف تمامًا عما تخيلته.

كلما كانت مطالبتك أفضل، زاد تحكمك في الصورة النهائية. إليك بعض الأسباب التي تجعل إتقان أفضل مطالبات الانتشار المستقر أمرًا مهمًا. ⚒️

إبقاء التحيز تحت السيطرة: يمكن أن تساعد المطالبات الدقيقة في توجيه الذكاء الاصطناعي نحو نتائج أكثر توازناً وإنصافاً، مما يقلل من التحيزات غير المقصودة في مخرجاته ⚖️

تفاصيل أفضل: تساعد المطالبات المحددة الذكاء الاصطناعي على توليد القوام والانعكاسات والتفاصيل الدقيقة التي تجعل الصور تبدو نابضة بالحياة أو مصقولة بشكل فني 🎨

إبداع أفضل: يمكن أن تساعدك المطالبات الصحيحة على استكشاف أنماط جديدة وتوليد أفكار جديدة واستكشاف اتجاهات التصميم الجرافيكي وتخطي الحدود الفنية 🖌️

قابلية التكرار المتسق: بالنسبة للعلامات التجارية أو التسويق أو سرد القصص، تضمن الهياكل السريعة المتسقة وجود أنماط مرئية متماسكة ومعروفة 🗂️

🧠 حقيقة ممتعة: يعود تاريخ فن الذكاء الاصطناعي إلى عام 1973! ابتكر عالم الحاسوب الأمريكي هارولد كوهين أول لوحة للذكاء الاصطناعي باستخدام AARON، وبرمجته بمجموعة من القواعد لتوليد الفن، مثل "ارسم خطًا أزرق". '

أمثلة على موجهات الانتشار المستقر

هل سبق لك أن كتبت موجهًا وضغطت على توليد وانتهى بك الأمر إلى شيء غير مناسب تمامًا؟ كلمة واحدة غامضة للغاية، وستحصل على فوضى عشوائية. تفاصيل أكثر من اللازم، وقد يفوتك جوهر فكرتك. تكمن الحيلة في معرفة كيفية الموازنة بين التحديد والإبداع*.

فيما يلي بعض المطالبات الفنية للذكاء الاصطناعي لإرشادك حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في التعديل ووقت أطول في الإبداع 💁

صور

1. "صورة شخصية واقعية للغاية لـ [عمر] [جنس] [جنس] مع [لون بشرة] و [تسريحة شعر]، تم التقاطها بإضاءة رامبرانت باستخدام عمق مجال سينمائي، بعدسة 50 مم، بفتحة عدسة f/1. 8"

2. "لوحة بالألوان المائية لـ [دور شخص ما، على سبيل المثال، "فارس القرون الوسطى"] بألوان الباستيل الناعمة، مع التركيز على ضربات الفرشاة الدقيقة والتشطيبات ذات الطبقات للحصول على العمق والملمس"

3. "تصوير ثلاثي الأبعاد منخفض بولي لـ [شخصية]، باستخدام تظليل مثلثي وانسداد محيطي، يشبه جمالية ألعاب PlayStation المبكرة"

عبر Stable Diffusion

المناظر الطبيعية

4. "مشهد جوي واقعي لـ [نوع من المناظر الطبيعية] تم التقاطه بمنظور على غرار الطائرات بدون طيار، يتميز بإضاءة الساعة الذهبية والضباب الخافت والضباب الحجمي لعمق الغلاف الجوي"

5. "رسم تخطيطي بالفحم للريف [الموسمي]، باستخدام تقنيات التظليل والتظليل المتقاطع للحصول على تباينات مثيرة وتأثير حفر عتيق"

6. "لوحة رقمية غير لامعة لـ [بيئة خيالية]، باستخدام منظور الغلاف الجوي متعدد الطبقات، وتشتت تحت السطح لانتشار الضوء الطبيعي، وسحب حجمية من تصميم الخلاط"

عبر Stable Diffusion

🔍 هل تعلم؟ بلغت قيمة سوق مولدات صور الذكاء الاصطناعي العالمية 257. 157 مليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو إلى 917. 448 مليون دولار بحلول عام 2030. ويُظهر معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 17. 4٪.

فانتازيا

7. "مفهوم خيالي مظلم لـ [نوع مخلوق] يخرج من الظلال التي تلقيها إضاءة الحافة، مصمم بتقنيات النحت ZBrush ومُقدم في نظام إضاءة Lumen في Unreal Engine 5"

8. "رسم توضيحي بالحبر على غرار الكتب القصصية لغابة سحرية، مصمم بتقنيات التنقيط والفقس المتقاطع، ملون بنسيج الغواش المرسوم يدويًا للحصول على مظهر عضوي"

9. "لوحة رقمية نابضة بالحياة لقلعة ساحرة، باستخدام تأثيرات الخلل المنقسمة RGB، والانحراف اللوني، والانعكاسات الثلاثية الأبعاد للحصول على جمالية خيالية سريالية"

عبر Stable Diffusion

الخيال العلمي

10. "مشهد مدينة سايبربانك ليلاً، مضاء بتوهج النيون من الأسطح الباعثة وانعكاسات الأشعة المتتبعة وضبابية عمق المجال لخلق مظهر سينمائي غامر"

11. "تصميم داخلي مستقبلي لمركبة فضائية مستقبلية باستخدام مبادئ التصميم الوحشي، مفصّل باستخدام نسيج معدني قائم على أساس فيزيائي (PBR) ومضاء بألواح LED ذات إضاءة حيوية"

12. "نموذج ثلاثي الأبعاد للسطح الصلب لإنسان آلي آلي، مزود بحركيات عكسية ومزخرف بتشتت تحت السطح لأسطح هجينة واقعية من الجلد والمعدن"

عبر Stable Diffusion

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتصميم الجرافيكي

ملخص

13. "تركيبة فنية توليدية تتميز بهندسة الفركتلات باستخدام أنماط فورونوي وضوضاء بيرلين العشوائية واكتشاف الحواف القائمة على التدرج"

14. "تصميم بنمط فن الخلل حيث يتم إزاحة قنوات الألوان عن عمد، وتشوه خوارزميات فرز البكسل الشكل، مما يعطي جمالية غريبة ومشوهة"

15. "عمل فني مخدر مع تأثير المرآة المتلألئة، يتضمن محاكاة ديناميكيات السوائل وتشتت الجسيمات وتدرج الألوان المحسّن للتباين"

عبر Stable Diffusion

💡 نصيحة احترافية: هيكل مطالباتك من العام إلى المحدد - ابدأ بالنمط العام (التوليدي/التشويش/البصري) قبل إضافة التفاصيل التقنية مثل أنماط فورونوي أو أنظمة الجسيمات.

الحياة الساكنة

16. "لوحة زيتية مستوحاة من الطراز الباروكي لـ [مجموعة من الأشياء]، مرتبة في إعداد إضاءة كياروسكورو مع تطبيق تركيبات سميكة من الطلاء على مناطق الإضاءة الرئيسية"

17. "تجسيد ثلاثي الأبعاد عصري بسيط لـ [كائن يومي]، مع التركيز على ظلال PBR الناعمة وانعكاسات الإضاءة العامة ولوحة ألوان محايدة"

18. "حياة ساكنة سريالية تتميز [بالأشياء]، باستخدام محاكاة فيزياء انعدام الجاذبية العائمة وتقنيات الرسم الرقمي غير اللامع للواقعية الأثيرية"

الهندسة المعمارية

19. "أفق مدينة مستقبلية تتميز بهياكل معمارية بارامترية مضاءة بإطلالة انسداد كوة عالمية، تم تقديمها في Octane Render لواقعية سينمائية"

20. "رسم تخطيطي بالقلم الرصاص مرسوم باليد لكاتدرائية قوطية، باستخدام بناء منظور من نقطة واحدة وتفاصيل معمارية وتظليل شديد التباين للحصول على تأثير دراماتيكي"

21. "تجسيد معماري منخفض بولي لناطحة سحاب زجاجية حديثة، باستخدام انعكاسات تتبع الأشعة وتظليل الانسداد المحيط ومحاكاة الضباب القائم على العمق"

فن المفهوم

22. "مفهوم سيارة ستيمبانك مصورة بمكونات ميكانيكية مدمجة في عدة مكونات، تم تقديمها في محرك Eevee من Blender للحصول على انعكاسات وظلال سريعة في الوقت الحقيقي"

23. "مشهد أرض قاحلة في مرحلة ما بعد نهاية العالم مصممة بنسيج من طبقات الجرونج وأسطح معدنية متآكلة ومحاكاة فيزياء الحطام من أجل الواقعية"

24. "ورقة شخصية بنمط آر بي جي من أعلى إلى أسفل، تعرض رسومًا متحركة كاملة التجهيز، وأنسجة مرسومة يدويًا، وإعداد مواد PBR"

السريالية

25. "صورة سريالية لـ [شخص]، حيث تذوب ملامحه في تفكيك هندسي منخفض بولي هندسي مضاء بانعكاسات كاوية ناعمة"

26. "منظر طبيعي مستوحى من الهندسة المعمارية الذائبة، باستخدام تحويل النسيج المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتظليل التشويه الحراري، وتخطيط الإزاحة الحجمية"

27. "تكوين مشهد حلم حيث تنعكس الجاذبية، ويضم جزرًا عائمة مع مياه تتدفق في السماء، تم تقديمه باستخدام محاكاة سوائل هوديني"

جماليات قديمة وعتيقة

28. "أفق مدينة من الثمانينيات من القرن الماضي، مصمم بخطوط شبكة نيون وانحراف لوني وتأثيرات خط مسح ضوئي VHS، ويضم [كائنًا قديمًا] في المقدمة"

29. "ملصق سفر على طراز فن الآرت ديكو يعود إلى عشرينيات القرن العشرين، يتميز بملصق سفر منمق [معلم] بأشكال هندسية جريئة ولمسات ذهبية معدنية ذهبية وتباين ألوان عالي التباين"

30. "تصميم داخلي لمطعم يعود إلى خمسينيات القرن العشرين، تم التقاطه بتدرج ألوان كوداكروم، مع زخارف نصفية ناعمة وإضاءة متوهجة دافئة وتصميمات أثاث عتيقة"

⚡️اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين

أوهام بصرية ومرئيات محيرة للعقل

31. "تجسيد معماري لدرج بنروز المعماري، مصمم بهندسة مستحيلة على غرار Escher، وانتقالات متناقضة سلسة، وتخطيط نسيج فائق الواقعية"

32. "قطعة فنية كسورية متلألئة، تم إنشاؤها باستخدام معادلات مجموعة ماندلبروت وتكرار التماثل المرآتي وتغييرات التدرج اللوني المكثف"

33. "وهم التحليق العائم مع [جسم، على سبيل المثال، "رقاقات الثلج"]، يتم التلاعب به من خلال محاكاة فيزيائية واقعية، وظلال ناعمة مصبوبة بدقة، وتكوين منظور قسري"

عبر Stable Diffusion

فن الطعام وتصور الطهي

34. "لقطة ماكرو فائقة التفصيل لـ [طبق]، تم التقاطها بإضاءة منتشرة ناعمة وتفاصيل التكثيف وعمق مجال سطحي لتعزيز الملمس"

35. "صفحة كتاب وصفات مصورة مرسومة يدويًا ومرسومة باليد تعرض [الطبق]، باستخدام تقنيات الرسم بالحبر والألوان المائية ونسيج الورق المعتق والألوان الريفية الدافئة"

36. 'لوحة واقعية مفصلة للغاية وواقعية لطاهٍ يقدم طبقًا شهيًا بأناقة. يتمتع الطاهي بوجه مثالي مظلل بشكل واقعي، تم التقاطه في لقطة متوسطة. تسلط الإضاءة الخافتة الضوء على القوام الغني للطعام، بينما تضيف الإضاءة الديناميكية العمق والدفء إلى المشهد، مما يجعل الطبق يبدو فاتحًا للشهية بشكل لا يقاوم"

صياغة موجهات الانتشار المستقر الخاصة بك

تتعلق صياغة المطالبة الصحيحة بالتواصل الفعال مع أداة الذكاء الاصطناعي. إليك ما نعنيه 👇

الخطوة #1: ابدأ برؤية واضحة

قبل البدء في الكتابة، توقف مؤقتًا لتصور هدفك. كلما كانت فكرتك أكثر وضوحًا، كلما كان من الأسهل هيكلة مطالبة قوية.

كبداية، أجب عن هذه الأسئلة: ما هو الموضوع الرئيسي للصورة؟ (شخص أو كائن أو مشهد مفصّل؟)

ما هو النمط الفني الذي يجب أن تتبعه الصورة؟ (رسم، فن رقمي، عرض ثلاثي الأبعاد، لقطة سينمائية بتركيز حاد؟)

ما هي الحالة المزاجية والجو الذي تريد أن تنقله (داكن ومزاجي، دافئ وجذاب، غريب وسريالي؟)

ما هو نظام الألوان الأنسب لرؤيتك؟ (نيون نابض بالحياة، أحادية اللون، درجات ألوان الباستيل؟)

الخطوة رقم 2: حدد النمط الفني

أنماط فنية مختلفة تضفي على صورتك طابعًا مميزًا.

لذا تأكد من تحديد ما تريده. على سبيل المثال، اذكر المتوسط: هل هي لوحة رقمية أم رسم تخطيطي أم عرض ثلاثي الأبعاد؟ عرض واقعي للغاية أم رسم كاريكاتوري أم لوحة زيتية قديمة؟

النوع: هل تفضل الواقعية أم الانطباعية أم التجريدية؟ منظر مدينة خيال علمي سايبربانك، أو منظر طبيعي حالم بالألوان المائية، أو رسم توضيحي خيالي مظلم؟

المؤثرات:* هل هناك فنانين أو حركات معينة تستلهم منها؟

إذا كنت غير متأكد، جرب بإضافة أنماط مختلفة وشاهد كيف يفسرها الذكاء الاصطناعي.

📖 اقرأ المزيد: أمثلة موجهات منتصف الرحلة

الخطوة رقم 3: وصف الموضوع وتحديد التركيب وإعدادات الكاميرا

كن محددًا قدر الإمكان عند وصف الموضوع. إضافة تفاصيل مثل الوضعيات والإكسسوارات وعناصر الخلفية والأنسجة تُحدث فرقًا كبيرًا.

📌مثال: بدلاً من أن تقول، "كلب في حديقة"، جرب أن تقول، "صورة مقربة لكلب مسترد ذهبي رقيق يجلس في حديقة مضاءة بنور الشمس، ولسانه خارجًا، مرتديًا منديلًا أحمر، محاطًا بأوراق الخريف، تم التقاطها بعمق مجال سطحي. '

النتيجة التي حصلنا عليها للمطلب 1 👇

النتيجة التي حصلنا عليها للمطلب 2 👇

فقط انظر واشعر بالفرق بنفسك. وللحصول على صور دقيقة مثل هذه، لا تنسَ تضمين تفاصيل التكوين مثل:

المنظور: منظور الشخص الأول، لقطة جوية، زاوية عريضة، صورة مقربة

الإضاءة: إضاءة خافتة ومنتشرة، إضاءة نيون، إضاءة الاستوديو، الساعة الذهبية، التشياروسكورو الدرامي

التأطير: التكوين المركزي، قاعدة الأثلاث، التأطير السينمائي

الخطوة #3: استخدم المخططات للمطالبات

المطالبة التي تدخلها ستنتج مرئيًا دقيقًا فقط عندما تتبع مخططًا محددًا. إليك الهيكل الذي يجب أن تتبعه 👇

[الموضوع] + [الحركة/الموقف] + [البيئة] + [النمط الفني] + [الإضاءة/الألوان]

تذكر أن الفن الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي ليس دائمًا مثاليًا من المحاولة الأولى. اختبر الأشكال المختلفة، وعدّل الأوصاف، وأضف مطالبات سلبية، ونقحها حتى تحصل على النتائج المرجوة.

وإذا كنت لا ترغب في إنشاء مطالبات من الصفر في كل مرة، فاحفظ قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي واستخدمها لتبسيط العملية الإبداعية مع الحفاظ على الجودة.

بدلاً من المعاناة في كتابة المطلب "المثالي"*، استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمصممين لمساعدتك في كتابة مطلب، خاصةً إذا لم تكن خبيرًا في هندسة المطالبات.

إليك كيفية عملها:

تطلب من الذكاء الاصطناعي موجهًا: *"هل يمكنك إنشاء موجه صورة مفصلة بالذكاء الاصطناعي للقطات سينمائية لمجموعة من المحترفين المنخرطين في مناقشة خلال اجتماع مع عميل مع ظهور أفق مدينة نيويورك في الخلفية؟

🎯 الذكاء الاصطناعي ينشئ مطالبة منظمة:"ابتكر صورة سينمائية تجسد مجموعة من المحترفين المنخرطين في مناقشة حيوية خلال اجتماع مع عميل. المكان عبارة عن غرفة اجتماعات حديثة وأنيقة ذات نوافذ زجاجية كبيرة. يظهر أفق مدينة نيويورك بشكل بارز في الخلفية حيث تظهر ناطحات السحاب الشهيرة مثل مبنى إمباير ستيت ومركز التجارة العالمي. الغرفة مليئة بالضوء الطبيعي الذي يلقي بظلال وانعكاسات ناعمة على الطاولة الخشبية المصقولة. '

استخدم ClickUp Brain لإنشاء مطالبات مخصصة وتنقيحها

والآن، بدلاً من تنقيح مطالبتك يدويًا، ما عليك سوى نسخ هذه النسخة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للحصول على صورة مخصصة عالية الجودة في ثوانٍ.

⚡️ مكافأة: كيفية إنشاء لوحة أفكار للعصف الذهني

عالم التصميم يتغير بسرعة. ما كان يستغرق ساعات من العصف الذهني والرسم والتنقيح في السابق يحدث الآن في دقائق مع الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأحد الأسماء التي كسرت كل الحدود وجعلت إدارة الإبداع قطعة من الكعكة هو ClickUp.

إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين كل ما يمكنك تخيله في منصة واحدة، ويربط الفريق بأكمله (وما بعده) معًا.

حل إدارة مشروع تصميم ClickUp للتصميم

وبصورة أعمق، يوفر حل إدارة مشاريع التصميم من ClickUp الآن للفرق من جميع الأحجام رؤية واضحة للجداول الزمنية ومهام الفريق والتقدم المحرز، كل ذلك في مكان واحد. أليس هذا رائعاً؟

تمتع بتبسيط التعاون وإدارة المشاريع وتنفيذ الأعمال الإبداعية عبر محفظتك باستخدام حل التصميم من ClickUp

ClickUp Brain

والأروع من ذلك هو ClickUp Brain، الذي يعمل كمساعدك الشخصي للذكاء الاصطناعي، مما يبسّط إدارة المشروع وإنشاء المحتوى وتوليد صور الذكاء الاصطناعي والتعاون.

إنشاء محتوى جديد أو تحسين المحتوى الحالي باستخدام ClickUp Brain

باختصار، Brain 👇 يقترح مفاهيم التصميم وأفكار لوحة المزاج للتغلب على العوائق الإبداعية

يستخلص النقاط الرئيسية من ملخصات التصميم ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء والملاحظات

يبرز المتطلبات الرئيسية مثل مخططات الألوان والطباعة وتفضيلات التخطيط

يلخص ملاحظات الاجتماع إلى مهام تصميم قابلة للتنفيذ

يحلل عبء عمل الفريق لمنع الإرهاق وموازنة المهام

إنشاء تقارير تقدم التصميم في الوقت الفعلي لأصحاب المصلحة

كليك أب السبورات البيضاء

ادمجها مع سبورات ClickUp Whiteboards، وستصبح أكثر قوة. السبورات البيضاء هي المكان الذي تولد فيه الأفكار وتغذيها. فهي توفر لفرق التصميم مساحة عمل مرئية حيث تنبض بالحياة من خلال العصف الذهني والتعليقات والمطالبات الإبداعية.

ومن أروع ميزاته؟ توليد صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من قضاء بعض الوقت في رسم المفاهيم من الصفر، ما عليك سوى إسقاط موجه والذكاء الاصطناعي يجلب رؤيتك إلى الحياة - على الفور.

أنشئ صورًا عالية الجودة لتوفير سياق مرئي للأفكار في ClickUp Whiteboards

هل تحتاج إلى استكشاف أنماط أو تركيبات مختلفة؟ لا مشكلة. يمكنك إنشاء أشكال متعددة في ثوانٍ، مما يسرع من عملية العصف الذهني والتكرار.

💡 نصيحة احترافية: هيكل ملخصات التصميم الخاصة بك بأقسام واضحة (الأهداف، والمتطلبات، والإلهام) لمساعدة الذكاء الاصطناعي على استخراج المعلومات بدقة أكبر وإنشاء توصيات أفضل.

مستندات ClickUp

ولكن ماذا يحدث للأفكار بمجرد أن تتشكل بالكامل؟ إذا كانت اللوحات البيضاء تشكّل الأفكار، فإن مستندات النقر فوق المستندات هو المكان الذي يتم فيه تنظيم تلك الأفكار. *

اربط سير عمل التصميم الخاص بك مع المستندات بسلاسة باستخدام ClickUp Docs

إنها مساحة عمل تفاعلية حيث يمكن للفرق صياغة ملخصات تقنية إبداعية، وتخزين إرشادات العلامة التجارية، وإنشاء كتيبات تصميم مع الصور والروابط المضمنة وقوائم المراجعة. الجزء الأفضل؟ يمكنك حتى أن تطلب من Brain إنشاء خطط أو إرشادات للمشروع لتوفر على نفسك المتاعب!

اطلب من ClickUp Brain إنشاء إرشادات المشروع وخطط الإطلاق والمزيد

والأفضل من ذلك، يمكنك الإشارة إلى زملائك في الفريق للحصول على الملاحظات، وتعيين عناصر العمل مباشرةً من المستند، والاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد بدلاً من الاعتماد على حلول متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، مع التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات المضمنة، لن يكون هناك المزيد من الذهاب والإياب في سلاسل البريد الإلكتروني!

عندما يكون لدينا إطلاق منتج جديد أو عرض ترويجي جديد، يقوم فريق التصميم الجرافيكي لدينا بإرسال التصميم من خلال ClickUp، وبدلاً من التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات، يمكنني التعليق مباشرةً على المستند، مما يجعل العملية برمتها أكثر كفاءة وفعالية بشكل عام. يمكنني القول أن ميزة التعليق و ClickUp توفر لي بسهولة حوالي 50% من وقتي.

عندما يكون لدينا إطلاق منتج جديد أو عرض ترويجي جديد، يقوم فريق التصميم الجرافيكي لدينا بإرسال التصميم من خلال ClickUp، وبدلاً من التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات، يمكنني التعليق مباشرةً على المستند، مما يجعل العملية برمتها أكثر كفاءة وفعالية بشكل عام. يمكنني القول أن ميزة التعليق و ClickUp توفر لي بسهولة حوالي 50% من وقتي.

مهام ClickUp

وأخيرًا، فإن ClickUp Tasks هو الحل الذي يخسره العاملون في مجال المعرفة.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على إعادة تصميم علامة تجارية لوسائط التواصل الاجتماعي، يمكنك إنشاء مستند يحدد لوحة الألوان الجديدة والطباعة والنغمة المرئية. بمجرد الموافقة عليها، يمكنك تحويل هذه الأقسام إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ من نفس المكان - لا حاجة للتنقل بين المنصات!

عيّن عناصر العمل لزملائك في الفريق مباشرةً من المستندات باستخدام مهام ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لالتقاط وتتبع القرارات، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية. مع إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لا داعي للقلق بشأن ذلك. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

احصل على سير عمل تصميم مستقر مع ClickUp

يمكن أن يؤدي تثبيت موجه الانتشار المستقر الصحيح إلى تحويل فكرة بسيطة إلى تحفة فنية - سواء أكانت صورة واقعية للغاية أو مشهد أحلام سريالي أو عالم خيال علمي مفصل.

لكن الإبداع لا يتعلق فقط بتوليد الصور، بل يتعلق بتنظيمها وصقلها.

مع ClickUp Brain، يمكنك مع ClickUp Brain توليد صور مذهلة، كل ذلك أثناء تصور العملية الإبداعية باستخدام ClickUp Whiteboards والمستندات والمهام. فماذا تنتظر إذن؟

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