ChatGPT Voice مقابل Whisper AI: شرح الاختلافات الرئيسية

تواصل OpenAI، الشركة الرائدة في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي، تقديم أدوات تغير طريقة التفاعل بين الإنسان والحاسوب.

يأتي كل من ChatGPT Voice Mode و Whisper AI من نفس الشركة، ولكنهما يتعاملان مع معالجة الصوت من زوايا متعاكسة.

بينما يسهل الأول المحادثات في الوقت الفعلي، فإن الثاني هو نموذج للتعرف التلقائي على الكلام يقوم بتحويل الصوت إلى نص.

مع هذا الدليل ChatGPT Voice مقابل Whisper AI، دعونا نحلل قدرات كل منهما ونرى كيف تتناسب كل تقنية مع سير العمل الحديث الذي يعتمد على الصوت.

كمكافأة إضافية، نوصي باستخدام أداة أخرى، وهي الأداة المفضلة لدينا، والتي تحول النصوص المكتوبة إلى إجراءات.

ما هو وضع ChatGPT Voice؟

عبر ChatGPT

ChatGPT Voice Mode هي ميزة ChatGPT تتيح لك إجراء محادثات صوتية مع روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. بفضل التفاعل بدون استخدام اليدين، يمكنك مواصلة المحادثات الصوتية في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى أو حتى مع قفل شاشة هاتفك.

استخدمه للحصول على إجابات سريعة لأسئلتك، أو لتبادل الأفكار، أو لمجرد التعرف على موضوع ما من خلال محادثات طبيعية متبادلة.

يدعم Voice أكثر من عشرين لغة ويقدم تسعة أصوات إخراج مميزة.

ميزات وضع ChatGPT Voice

يتحول وضع الصوت من روبوتات الدردشة التقليدية التي تحول النص إلى كلام إلى تفاعلات محادثة وعاطفية. فيما يلي بعض الميزات التي تميزه.

الميزة رقم 1: التعامل مع المقاطعة

يمكن لوضع الصوت المتقدم في ChatGPT التعديل أثناء المحادثة إذا قاطعت أثناء الرد. هذا يجعل من السهل إضافة تفاصيل جديدة أو طرح سؤال متابعة دون انتظار.

بدلاً من التسرع في الرد، يتيح لك الصوت أيضًا أخذ فترات توقف أطول لتجميع أفكارك.

💡 نصيحة احترافية: اتبع دائمًا قاعدة الثواني الثلاث عند استخدام أي تقنية صوتية. عندما تتوقف لمدة 2-3 ثوانٍ بعد طرح سؤال معقد، فإن ذلك يمنح الذكاء الاصطناعي الوقت الكافي لمعالجة السياق وتقديم إجابات أكثر عمقًا.

الميزة رقم 2: الاحتفاظ بالسياق

يعمل الاحتفاظ بالسياق في ChatGPT عبر التفاعلات الصوتية والنصية. عندما تنتقل بين النص والصوت في نفس سلسلة المحادثات، لا تحتاج إلى إدخال التفاصيل مرة أخرى؛ فهو يلتقط الفروق الدقيقة ويعرف ما تشير إليه.

على عكس أدوات مثل Siri و Alexa، التي تتمتع بفترات احتفاظ أصغر، يحافظ ChatGPT Voice Mode على السياق طوال الجلسة (حتى لو استمرت لساعات).

الميزة رقم 3: قدرات التفاعل البصري

عبر ChatGPT

في تطبيقات ChatGPT للهواتف المحمولة، يمكنك الجمع بين الأوامر الصوتية والمحتوى المرئي. يتيح لك هذا الإعداد المتقدم مشاركة شاشتك أو تحميل مقاطع فيديو أو توجيه الكاميرا مباشرةً إلى الأشياء. يفتح هذا المزيج بين الصوت والمرئي الباب أمام سيناريوهات عملية لحل المشكلات.

على سبيل المثال،

شارك جدول بيانات عبر مشاركة الشاشة واطلب من ChatGPT إرشادك إلى أخطاء الصيغة

قم بتحميل عقد PDF وناقش بنود محددة من خلال التفاعل الصوتي

وجه الكاميرا نحو جهاز معطل ووصف المشكلة شفهيًا (بعدة لغات) للحصول على إرشادات حول حل المشكلة

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات تسجيل الشاشة المجانية بدون علامة مائية

أسعار وضع ChatGPT Voice

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

(إنه مضمن في خطط ChatGPT المختلفة ولا يتم تسعيره بشكل منفصل)

ما هو WhisperAI؟

عبر OpenAI

Whisper هو نظام التعرف التلقائي على الكلام (ASR) الذي يحول الصوت المنطوق أو الملفات المسجلة إلى نص مكتوب. تم تدريب هذا النموذج مفتوح المصدر على 680,000 ساعة من البيانات الخاضعة للإشراف متعددة اللغات والمهام، ويركز بشكل كامل على دقة النسخ.

نظرًا لأن ثلث بيانات التدريب المسبق لـ Whisper متعددة اللغات، يمكن لـ Whisper التعرف على أكثر من 99 لغة وتدوينها بدقة ملحوظة. يُظهر النظام أداءً قويًا حتى مع الصوت ذي الجودة الرديئة الذي يتضمن عدة متحدثين وضوضاء في الخلفية.

ميزات Whisper

فيما يلي الميزات الرئيسية لـ Whisper التي تجعله تقنية بارزة في تحويل الكلام إلى نص.

الميزة رقم 1: مفتوح المصدر

Whisper هو برنامج مفتوح المصدر لتحويل الكلام إلى نص دون رسوم ترخيص. نظرًا لأنه مفتوح المصدر، يمكنك الوصول إلى قاعدة الكود الكاملة وتعديلها وفقًا لاحتياجاتك الخاصة للنشر.

توفر الأداة أيضًا وثائق شاملة. يمكن للمطورين فحص كيفية معالجة النموذج للصوت وفهم منطق اتخاذ القرار فيه وحل المشكلات مباشرة في شفرة المصدر.

❗تحذير: تم الإبلاغ عن قيام Whisper باختلاق حالات طبية أو علاجات، وآثار جانبية كاذبة، وتصريحات عنصرية أو ديموغرافية، ومحتوى عنيف في بعض الأحيان، وحتى عبارات عشوائية مثل "شكرًا على المشاهدة!" لملء الفراغات في المدخلات.

الميزة رقم 2: الاستضافة المحلية

يمكن نشر Whisper محليًا وعلى السحابة، مما يتيح للمستخدمين نسخ الملفات الصوتية دون اتصال بالإنترنت. وهو مفيد للشركات التي تحتاج إلى خصوصية كاملة للبيانات والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

ومع ذلك، يتطلب نشر Whisper محليًا موارد حاسوبية كبيرة، لا سيما وحدة معالجة رسومات عالية الأداء للحصول على سرعات معالجة مثالية.

⚡ أرشيف القوالب: لا تدع نصوصك تتراكم في ملفات رقمية. استخدم قوالب ملاحظات الاجتماعات المعدة مسبقًا والتي تحول تلقائيًا محادثاتك المكتوبة إلى تنسيقات منظمة وقابلة للتنفيذ يمكن لفريقك استخدامها على الفور.

الميزة رقم 3: ضبط Whisper

يتيح لك Whisper تدريب نموذج تحويل الكلام إلى نص لحالات استخدام ومجموعات بيانات محددة. ومع ذلك، فإن هذه العملية تستهلك الكثير من الموارد. لتخصيص النموذج، يجب عليك إعداد مجموعة بيانات من الأصوات للتدريب عليها، إلى جانب شرح.

تعد ميزة الضبط الدقيق مفيدة للصناعات التي تتطلب مفردات خاصة بالمنتج، مثل النسخ في المجال الطبي أو الوثائق القانونية أو مكالمات دعم العملاء.

كيف يعمل Whisper

🧠 حقيقة ممتعة: تم تدريب Whisper على 680,000 ساعة من البيانات الصوتية، أي ما يعادل 77 عامًا من الاستماع المتواصل. من البودكاست إلى المحاضرات والمحادثات والمقابلات، تم تدريب Whisper على صوتيات متنوعة ومتعددة اللغات تم جمعها من الويب.

أسعار Whisper

يتيح لك Whisper إنشاء تجارب متعددة الوسائط منخفضة التأخير. يشمل سعره لمليون رمز API ما يلي:

GPT-4o : 40.00 دولارًا لرموز الإدخال، و2.50 دولارًا لرموز الإدخال المخزنة مؤقتًا، و80.00 دولارًا لرموز الإخراج

GPT-4o mini: 10 دولارات لرموز الإدخال، و0.30 دولار لرموز الإدخال المخزنة مؤقتًا، و20 دولار لرموز الإخراج

📮 ClickUp Insight: يستخدم 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا المساعدات الصوتية (4%) أو الوكلاء الآليين (6%) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يفضل 62% أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد يكون انخفاض استخدام المساعدين والوكلاء بسبب أن هذه الأدوات غالبًا ما تكون مُحسّنة لمهام محددة، مثل التشغيل بدون استخدام اليدين أو سير عمل محدد. يقدم لك ClickUp أفضل ما في العالمين. ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي محادثي يمكنه مساعدتك في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. من ناحية أخرى، يمكن للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي داخل قنوات ClickUp Chat الإجابة على الأسئلة، وتصنيف المشكلات، أو حتى التعامل مع مهام محددة!

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Wispr Flow

وضع ChatGPT Voice مقابل WhisperAI: مقارنة الميزات

يتيح وضع ChatGPT Voice التفاعل الطبيعي من خلال المحادثات الصوتية. من ناحية أخرى، Whisper هو نظام تحويل الكلام إلى نص مصمم لتحويل الصوت إلى نص مكتوب.

في حين أن أحدهما معروف بالحوار التخاطبي، فإن الآخر يقوم بالنسخ عبر لغات متعددة.

فيما يلي نظرة عامة سريعة على الاختلافات الرئيسية بين الاثنين:

الميزات وضع ChatGPT Voice Whisper AI نموذج التفاعل حوار ثنائي الاتجاه مع ردود صوتية التعرف على الكلام في اتجاه واحد لتحويل النص دعم اللغات يدعم أكثر من 30 لغة مع توليف صوتي أصلي يتعرف على أكثر من 99 لغة وينسخها بدقة نوع الاستجابة يولد استجابات صوتية بالإضافة إلى نسخة مكتوبة للمحادثة ينتج نصوصًا مكتوبة فقط كثافة الموارد معالجة قائمة على السحابة مع متطلبات محلية دنيا يتطلب وحدة معالجة رسومات عالية الأداء للحصول على معالجة محلية مثالية التدريب نموذج محادثة مُدرب مسبقًا، غير قابل للتخصيص نموذج قابل للضبط بدقة للمصطلحات الخاصة بمجال معين التعامل مع الضوضاء الخلفية أداء جيد في بيئات المحادثة دقة عالية حتى مع جودة صوت رديئة تعقيد التكامل تكامل بسيط لواجهة برمجة التطبيقات مع أسعار تستند إلى الاستخدام يتطلب دمج Whisper AI إعدادًا معقدًا للنشر المحلي دعم متعدد المتحدثين مصمم للتفاعل مع مستخدم واحد تقنية متقدمة للتعرف على الصوت يمكنها التمييز بين عدة متحدثين وتدوين كلامهم الإعداد حل جاهز للاستخدام؛ يمكن استخدامه مباشرة في ChatGPT أيضًا يتطلب إعدادًا يدويًا على السحابة أو التطبيقات المحلية

الميزة رقم 1: وظيفة التعرف على الكلام

يعالج وضع ChatGPT Voice المدخلات الصوتية ويستجيب بإخراج صوتي. إنه متعدد الوسائط، ويفهم لغتك الطبيعية، ويمكنه التعامل مع المقاطعات وتجاوز الضوضاء الخلفية.

يمكنك أيضًا الحصول على نسخة من المحادثة في سلسلة محادثات ChatGPT الخاصة بك؛ ومع ذلك، فإن دقة هذه النسخة تختلف.

من ناحية أخرى، يعمل Whisper كنظام تعرف على الكلام أحادي الاتجاه. فهو يحول الملفات الصوتية أو الكلام المباشر إلى نص مكتوب دقيق.

🏆 الفائز: يتميز ChatGPT Voice Mode بقدرات المحادثة في الوقت الفعلي، بينما يقتصر Whisper على الاستخدام في النسخ فقط.

⚡ أرشيف القوالب: غالبًا ما تولد المحادثات الصوتية مهام متفرقة وأفكار مشاريع يتم نسيانها. استخدم قوالب قوائم المهام لتسجيل هذه الالتزامات الشفوية وتحويلها إلى سير عمل منظم وقابل للتتبع مع أولويات واضحة.

الميزة رقم 2: الفهم السياقي

يمكن لـ ChatGPT Voice Mode بناء محادثات على أساس مناقشات سابقة ضمن نفس سلسلة المحادثات. فهو يلتقط المعاني الضمنية ويفهم الطلبات الدقيقة من خلال الرجوع إلى المعلومات التي تمت مشاركتها سابقًا في المحادثة. هذا الإدراك السياقي يخلق تجارب حوار سلسة.

ومع ذلك، يفتقر Whisper إلى فهم سياق المحادثة لأنه يعمل كأداة للنسخ فقط. فهو يعالج كل مقطع صوتي بشكل مستقل دون الاحتفاظ بذاكرة التفاعلات السابقة.

على الرغم من أنه يحول الكلام إلى نص بدقة، إلا أنه لا يفسر المعنى أو العلاقات بين الملفات الصوتية أو المحادثات المنفصلة.

🏆 الفائز: ChatGPT Voice Mode يفوز بفضل قدرته على البناء على السياق السابق والحفاظ على حوار هادف.

الميزة رقم 3: المعالجة في الوقت الفعلي

يتفوق وضع ChatGPT Voice في معالجة المحادثات في الوقت الفعلي. فهو يعالج المدخلات الصوتية ويولد استجابات صوتية بأقل زمن انتقال.

ومع ذلك، يمكن لـ Whisper معالجة الملفات المسجلة مسبقًا في معالجة دفعية. بمعنى آخر، لا يعالج الملف إلا بعد اكتمال التسجيل. مقارنة بالبدائل الأخرى، فإن وقت معالجة Whisper أبطأ نسبيًا. هذه المقايضة تعطي الأولوية لدقة النسخ على السرعة.

🏆 الفائز: وضع ChatGPT Voice أفضل للتفاعلات في الوقت الفعلي، بينما يناسب Whisper توثيق ما بعد الاجتماعات.

الميزة رقم 4: خصوصية حالة الاستخدام

يعد وضع ChatGPT Voice مثاليًا للمهام التفاعلية ومناقشات حل المشكلات التي تحتاج فيها إلى مساعد ذكاء اصطناعي للتفكير والرد في الوقت الفعلي. وهو مناسب لأولئك الذين يبحثون عن إجابات سريعة وموثوقة للمشكلات.

ومع ذلك، فإن Whisper مفيد عندما تريد إنشاء سجلات مكتوبة من محتوى صوتي ونص مكتوب. يستخدم بشكل أساسي لنسخ المذكرات الصوتية وتوفير ميزات إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع. تكمن قوته في أغراض التوثيق والأرشفة.

🏆 الفائز: لا يوجد فائز واضح؛ فهذا يعتمد على هدفك. اختر ChatGPT Voice Mode للحوار التفاعلي وWhisper لاحتياجات التوثيق والأرشفة.

الميزة رقم 5: الأسعار

يتوفر وضع ChatGPT Voice في جميع مستويات أسعار ChatGPT؛ ومع ذلك، يحصل المستخدمون المجانيون على وصول محدود. يحتوي على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة يمكن للمطورين دمجها في التطبيقات، مع أسعار تستند إلى الاستخدام من خلال منصة OpenAI.

يقدم Whisper أسعارًا أكثر مرونة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ OpenAI، وهو أحد أكثر الأدوات فعالية من حيث التكلفة لاحتياجات النسخ، حيث يبلغ سعره 0.006 دولارًا أمريكيًا لكل دقيقة صوتية. ومع ذلك، فإن نشر النموذج المحلي أكثر اقتصادية للمؤسسات التي تتطلب معالجة متكررة.

🏆 الفائز: يعتمد على كيفية استخدامك لهما. يناسب وضع ChatGPT Voice الاستخدام التخاطبي حسب الطلب، بينما يعد Whisper أكثر فعالية من حيث التكلفة لعمليات النسخ الصوتي على نطاق واسع.

🌟 مكافأة: بينما يركز ChatGPT Voice Mode و Whisper على المحادثة والنسخ في الوقت الفعلي، إلا أنهما لا يوفران أتمتة سير العمل المدمجة. يمكن أن تكون وكلاء الطيار الآلي (مثل تلك الموجودة في ClickUp) مسبقة الصنع أو مخصصة الصنع لتعمل تلقائيًا بناءً على محفزات محددة، وهو أمر لا يمكن لـ ChatGPT Voice ولا Whisper القيام به بشكل أصلي. إليك سبب أهمية ذلك: من المحادثة إلى العمل: يقوم يقوم وكلاء الطيار الآلي المُعدون مسبقًا بمسح الدردشات والمهام والمستندات في مواقعهم، ثم يقومون بإنشاء المهام أو تخصيصها وفقًا لذلك. يمكن لـ ChatGPT Voice التقاط المدخلات الصوتية، ولكنه لا يقوم تلقائيًا بإنشاء المهام أو المضي قدمًا في العمل دون مدخلات محددة

منطق مخصص لعملك: يمكنك إنشاء يمكنك إنشاء وكلاء Autopilot مخصصين يتبعون قواعدك بالضبط — مثل وضع علامات على ملخصات الاجتماعات أو تحديث سجلات CRM أو تشغيل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. يقوم Whisper بإخراج النص فقط، تاركًا لك القيام بجميع أعمال المتابعة يدويًا

وضع ChatGPT Voice مقابل WhisperAI على Reddit

لنختتم النقاش، نقلناه إلى Reddit. إليكم بعض آراء المستخدمين حول كلتا الأداتين.

على الرغم من أن وضع ChatGPT Voice حظي في البداية بردود فعل إيجابية للغاية، إلا أن المستخدمين (بشكل عام) يشعرون بالإحباط من تحديثاته الجديدة. وفقًا لأحد المستخدمين،

كنت أتطلع إلى استخدامه (وضع ChatGPT Voice) لتفريغ أسبوعي في نهاية أسبوع عمل طويل، أو التعمق في موضوع تقني، أو مجرد الدردشة بحرية. كانت المحادثات تبدو طبيعية وممتعة. الآن أصبح الأمر مزعجًا للغاية. ردود قصيرة، ومقتضبة. بغض النظر عما أتحدث عنه، فإنه يوجه المحادثة بطريقة لا تسمح بالذهاب إلى أي مكان. المحادثة تصبح فاشلة. مثل شخص منزعج منك، ولديه شيء آخر ليفعله، ويحاول فقط إرضائك بسرعة قبل أن يضطر إلى المغادرة.

كنت أتطلع إلى استخدامه (وضع ChatGPT Voice) لتفريغ أسبوعي في نهاية أسبوع عمل طويل، أو التعمق في موضوع تقني، أو مجرد الدردشة بحرية. كانت المحادثات تبدو طبيعية وممتعة. الآن أصبح الأمر مزعجًا للغاية. ردود قصيرة، ومقتضبة. بغض النظر عما أتحدث عنه، فإنه يوجه المحادثة بطريقة لا تسمح بالذهاب إلى أي مكان. المحادثة تصبح فاشلة. مثل شخص منزعج منك، ولديه شيء آخر ليفعله، ويحاول فقط إرضائك بسرعة قبل أن يضطر إلى المغادرة.

شارك مستخدم آخر أيضًا وجهة نظر مماثلة حول وضع الصوت المتقدم المتطور. وفقًا للموضوع،

Advanced Voice هو النموذج الصوتي الوحيد الذي يتراجع مع مرور الوقت. إذا نظرنا إلى العروض التوضيحية الأصلية، فقد كان في وضع التعبير الكامل، وواقعي للغاية. بعد التحديث الأخير، على وجه الخصوص، لم يعد بإمكانه الهمس، ولا يمكنه التحدث بلكنات مختلفة. لديه وضع واحد، ممل قليلاً، وهو وضع مكتب المساعدة المؤسسي.

Advanced Voice هو النموذج الصوتي الوحيد الذي يتراجع مع مرور الوقت. إذا نظرنا إلى العروض التوضيحية الأصلية، فقد كان في وضع التعبير الكامل، وشديد الواقعية. بعد التحديث الأخير، على وجه الخصوص، لم يعد بإمكانه الهمس، ولا يمكنه إصدار اللهجات. لديه وضع واحد، ممل قليلاً، وهو وضع مكتب المساعدة المؤسسي.

يتطلب Whisper إعدادات مكثفة، وحتى مع ذلك، تحدث أحيانًا بعض الأعطال أثناء معالجة الملفات الكبيرة. وفقًا لأحد المستخدمين،

أستخدم نموذج Whisper الكبير منذ حوالي عام ونصف، وعلى الرغم من أنه رائع عندما يعمل، إلا أنه لا يزال يعاني من بعض الأعطال ولا يتعافى تمامًا إلا بعد إعادة تحميله.

أستخدم نموذج Whisper الكبير منذ حوالي عام ونصف، وعلى الرغم من أنه رائع عندما يعمل، إلا أنه لا يزال يعاني من بعض الأعطال ولا يتعافى تمامًا إلا بعد إعادة تحميله.

قيود كل أداة

لا يخلو كل من ChatGPT Voice Mode و Whisper من عيوب. من الأفضل فهم نقاط ضعفهما حتى لا تفاجأ بأي مفاجآت عند استخدامهما في سيناريوهات حقيقية.

قيود وضع ChatGPT Voice

وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال : يتطلب اتصالاً مستمراً بالإنترنت للمعالجة، مما يجعله غير قابل للاستخدام في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال أو للمحادثات الحساسة من حيث الخصوصية

التركيز على متحدث واحد : مصمم للمحادثات الفردية ويواجه صعوبات في المناقشات الجماعية أو عندما يتحدث عدة مشاركين في وقت واحد

لا توجد معالجة للملفات الصوتية: لا يمكن نسخ الاجتماعات المسجلة مسبقًا أو المحتوى الصوتي الموجود

قيود Whisper

مجرد نسخة نصية عادية: Whisper ليس Whisper ليس ذكاءً اصطناعيًا لتطوير ملاحظات الاجتماعات . إنه يمنحك فقط نسخة نصية عادية من التسجيل الصوتي دون أي تنسيق

لا تفاعل في الوقت الفعلي : لا يمكن إجراء محادثات متبادلة أو تقديم ردود ذكية

نشر محلي كثيف الاستخدام للموارد : يتطلب أجهزة قوية مزودة بوحدات معالجة رسومات عالية الأداء للحصول على سرعات معالجة مثالية عند التشغيل محليًا

تحديد المتحدث محدود: على الرغم من أنه يمكنه التعامل مع عدة متحدثين، إلا أنه لا يحدد تلقائيًا من يتحدث أو يفصل بين المتحدثين حسب الاسم

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain MAX لتحويل الصوت إلى نص يتجاوز مجرد النسخ. بينما يتعامل ChatGPT Voice Mode و Whisper مع الصوت بشكل منفصل، يقوم ClickUp Brain MAX بتحويل الكلام إلى معرفة منظمة وسياقية داخل نفس المنصة التي يعمل فيها فريقك بالفعل. وإليك كيف يتفوق على كليهما: من الصوت إلى العمل: يقوم Brain MAX بنسخ مقاطع الصوت والفيديو الخاصة بك لاستخراج النقاط الرئيسية والقرارات ومهام المتابعة تلقائيًا. لا تحتاج إلى إعادة كتابة أو إعادة تنظيم أي شيء يدويًا

تطبيق واحد لجميع سياقاتك: كل نسخة مكتوبة وملاحظة ومهمة ينشئها Brain MAX توجد داخل ClickUp — إلى جانب مشاريعك ووثائقك ولوحاتك البيضاء ومحادثاتك. احصل على السياق دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات

يعمل على الفيديو المباشر أو المسجل: يتعامل مع التسجيل الفوري للاجتماعات (مثل ChatGPT Voice) باستخدام يتعامل مع التسجيل الفوري للاجتماعات (مثل ChatGPT Voice) باستخدام ClickUp AI Notetaker، وينسخ الملفات الصوتية المسجلة (مثل Whisper)، ويدمج كلا الاستخدامين في أداة واحدة

صديق للخصوصية: تظل البيانات داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، مما يجعلها مناسبة للبيئات الحساسة للخصوصية

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ ChatGPT Voice و WhisperAI

لا يغلق كل من ChatGPT Voice Mode و Whisper AI الحلقة بالكامل من المحادثات المنطوقة إلى المعرفة القابلة للتطبيق.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يسد الفجوة. يتيح لك التقاط المحادثات ومعالجتها والتصرف بناءً عليها. دعونا نستعرض الميزات الرئيسية لـ ClickUp التي تجعل ذلك ممكنًا.

ClickUp's One Up #1: ClickUp AI Notetaker

حوّل بنود العمل من اجتماعاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Notetaker

لا تحتاج إلى تكوين واجهات برمجة تطبيقات خارجية أو نشر أدوات نسخ صوتي منفصلة لنسخ اجتماعات مدتها ساعة. عند استخدام ClickUp، تحصل على هذه الوظيفة المدمجة في ClickUp AI Notetaker.

اسمح له بالانضمام إلى اجتماعاتك، وسوف يقوم بتحويل صوت الاجتماع إلى نص، وتحديد المتحدثين، وإضافة طوابع زمنية، حتى تتمكن من متابعة المحادثة.

مع ClickUp AI، تحصل على دعم النسخ عبر الاجتماعات والملاحظات الصوتية وتسجيلات الشاشة. فهو يحول الصوت من أي سير عمل إلى نص قابل للبحث وقابل للتنفيذ.

حوّل تسجيلاتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام النسخ التلقائي من ClickUp

تشمل الميزات الإضافية التي تمنحك ميزة على ChatGPT Voice أو Whisper AI ما يلي:

إنشاء ملخصات ذكية : يقوم هذا : يقوم هذا الملخص الذكي للاجتماعات بتلخيص النقاط الرئيسية (لاجتماعك) تلقائيًا ونشرها مباشرة في قناة ClickUp Chat محددة لكي يراها الفريق على الفور

تحديد بنود العمل : يستخرج بنود العمل من مكالماتك ويحولها إلى : يستخرج بنود العمل من مكالماتك ويحولها إلى مهام ClickUp مخصصة، على سبيل المثال، "يجب على إيما إنهاء شروط العقد قبل اجتماعنا المقبل" تصبح مهمة مخصصة لإيما مع تاريخ استحقاق مناسب

تنظيم النصوص : تنسيق النصوص في : تنسيق النصوص في ClickUp Docs وتخزينها كنقاط مرجعية قابلة للبحث للوصول إليها في المستقبل

يتيح البحث في الاجتماعات : يبحث في جميع نصوص اجتماعاتك للعثور على مناقشات محددة من أسابيع مضت : يبحث في جميع نصوص اجتماعاتك للعثور على مناقشات محددة من أسابيع مضت ويشارك الملاحظات مع أعضاء الفريق المعنيين

يعمل في كل مكان: ينضم إلى أي منصة مكالمات (Zoom، Teams، Meet) لنسخ الاجتماعات الافتراضية دون الحاجة إلى إعدادات إضافية

💡 نصيحة احترافية: يقوم ClickUp AI Notetaker بتمييز بنود العمل والمواعيد النهائية والقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع وتنظيمها في ClickUp Docs.

ميزة ClickUp رقم 2: ClickUp Brain

بينما يقوم AI Notetaker من ClickUp بتدوين محاضر اجتماعاتك، يضيف ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، طبقة قوية من الذكاء إلى ملاحظاتك.

ذكرنا سابقًا كيف يمكنه تلخيص النصوص أو استخراج لحظات معينة دون البحث يدويًا في المحتوى. يمكنه حتى قراءة النص واستخراج النقاط الرئيسية.

اطرح أسئلة على Brain حول الاجتماع، وسوف يستخرج المعلومات من النص المكتوب

يمكن لـ ClickUp Brain القيام بالكثير:

صياغة المستندات بدون استخدام اليدين : انطق أفكارك، وسيقوم Brain بتحويلها إلى ملاحظات منظمة يمكنك استخدامها في المهام أو المستندات

تحويل الكلام إلى مهام قابلة للتنفيذ : أملي متطلبات المشروع وشاهد Brain وهو ينشئ قوائم مهام شاملة مع الأوصاف المناسبة وتواريخ الاستحقاق وتوصيات المكلفين

أتمتة إنشاء المهام : اطلب من Brain إنشاء : اطلب من Brain إنشاء ClickUp Automations واحصل على أتمتة مخصصة مع مشغلات وإجراءات يمكن تعديلها حسب احتياجاتك

البحث على مستوى المؤسسة: اطرح أسئلة مثل "أعطني تحديثات المشروع من اجتماعات العملاء في الشهر الماضي"، وسيقوم : اطرح أسئلة مثل "أعطني تحديثات المشروع من اجتماعات العملاء في الشهر الماضي"، وسيقوم ClickUp's Enterprise Search بسحب البيانات ذات الصلة من جميع تطبيقاتك المتصلة لتقديم إجابات كاملة في سياقها

شاهد هذا الفيديو على YouTube للحصول على نظرة عامة أكثر تفصيلاً حول كيفية قيام ClickUp Brain بنسخ الصوت والفيديو:

🌟 مكافأة: يمكن لمستخدمي ClickUp Brain الاختيار من بين عدة نماذج خارجية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ChatGPT وClaude وGemini، للقيام بمهام الكتابة والتفكير والترميز المختلفة، مباشرة من داخل منصة ClickUp الخاصة بهم! حقق أقصى قدر من كفاءة المشروع باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تختاره مع ClickUp!

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

أضف أدوات قابلة للتخصيص لتقليل تبديل السياق في ClickUp Docs

لقد ناقشنا بالفعل كيف يقوم ClickUp Notetaker بتدوين الملاحظات من مقطع فيديو وتخزينها في ClickUp Docs.

يوفر Docs إمكانات شاملة لإدارة المستندات لا يمكن لأدوات الإملاء المستقلة أن تضاهيها. يظل عملك منظمًا في Docs Hub القابل للبحث حتى تتمكن من العثور بسرعة على أي معلومات تحتاجها.

فيما يلي أهم إمكانيات تحويل الصوت إلى مستندات التي يوفرها ClickUp Docs:

التحرير التعاوني في الوقت الفعلي : يمكن لعدة أعضاء في الفريق تحرير المستندات التي تم إنشاؤها صوتيًا في وقت واحد مع إضافة التعليقات والاقتراحات

تنسيق ذكي من الكلام : يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بتنظيم المحتوى المُملى باستخدام عناوين وقوائم وأقسام بناءً على سياق الكلام

تحويل المهام : حوّل أي قسم من المستند إلى مهام مخصصة مع مواعيد نهائية وارتباطات بالمشروع

تكامل الأدوات : قم بتضمين بيانات المشروع الحية وقوائم المهام وأدوات إعداد التقارير مباشرةً داخل المستندات

المرفقات المضمنة: أضف لقطات شاشة أو ملفات PDF أو ملفات مرجعية مباشرةً داخل المستندات للحصول على سياق كامل

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Assign Comments لوضع علامات على زملاء فريق معينين مباشرةً داخل ملاحظاتك أو مستنداتك. يمكنك تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتتبع، وتعيين مالك لكل عنصر، والقضاء على الارتباك الذي يحدث بعد الاجتماعات.

تتيح إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة في ClickUp أتمتة ذكية لا يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المنعزلة تحقيقها. ولهذا السبب نعتقد أنه بديل أفضل لـ Voice و Whisper.

استفد من صوتك لأتمتة سير العمل في ClickUp

فتحت إمكانات تحويل الكلام إلى كلام في وضع ChatGPT Voice ودقة النسخ في Whisper آفاقًا جديدة للإنتاجية بدون استخدام اليدين والتواصل متعدد اللغات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المساعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي وتنفيذ العمل الفعلي.

ClickUp، بفضل نهجها الشامل لمساحة العمل، تربط قدرات تحويل الصوت إلى نص المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً بسير عمل مشاريعها. هنا، تصبح أفكارك المكتوبة مهام مخصصة، بينما تتحول محاضر الاجتماعات إلى مستندات مشاريع تعاونية.

اجمع كل ذلك مع جميع مهامك ووثائقك ومحادثاتك في مكان واحد، وستدرك لماذا ClickUp هو الحل الشامل الذي تحتاجه في مجال الذكاء الاصطناعي.

سجل مجانًا الآن وحوّل طريقة استخدام فريقك لتقنية الصوت في تنفيذ المشاريع الفعلية.