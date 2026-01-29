أفضل 10 بدائل لـ Meegle للفرق المرنة وسير العمل المرئي [السنة]

تتسم المشاريع الحديثة بالكثير من الأنشطة. فأنت تتعامل مع العديد من الأطراف المعنية، وتغير الأولويات، والتحديثات المستمرة، وبطريقة ما لا يزال الجميع يريدون رؤية في الوقت الفعلي. (هذا أمر عادل). المشكلة هي أن جداول البيانات وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني لم تصمم أبدًا لهذا النوع من التنسيق، لذا سرعان ما تصبح الأمور فوضوية.

توفر أداة مثل Meegle سير عمل منظمًا وتخطيطًا مرئيًا للمشاريع وتحكمًا أكبر في التنفيذ. ومع ذلك، قد لا تكون مناسبة للجميع.

إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Meegle بميزات أكثر تقدمًا، فنحن هنا لمساعدتك. في هذه المقالة، سنتعرف على أفضل بدائل Meegle لإدارة المشاريع والتي تستحق التجربة بالتأكيد.

لماذا تختار بدائل Meegle

Meegle هو تطبيق برمجي موثوق لإدارة المشاريع المرئية، خاصة للفرق التي تقدر التنفيذ المنظم. ومع ذلك، مع توسع فرق المنتجات وزيادة ديناميكية سير العمل، تبدأ عدة قيود في الظهور.

إليك الأسباب التي قد تدفعك إلى استكشاف بديل لـ Meegle:

❌ سير العمل المرئي القائم على العقد في Meegle لا يناسب الجميع. على الرغم من قوته، إلا أن بعض الفرق تجده صارمًا بعض الشيء، خاصةً إذا كانت معتادة على إعدادات أكثر شيوعًا مثل اللوحات أو القوائم أو طرق عرض المهام البسيطة. وإذا كنت تعمل مع مجموعات متعددة من أصحاب المصلحة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإنشاء سير عمل يبدو بديهيًا للجميع.

❌ على الرغم من أن Meegle يوفر أدوات تكامل، إلا أن أدوات إدارة المشاريع الأخرى غالبًا ما تتمتع بنظم بيئية أكبر للتوصيل والتشغيل الفوري وأسواق تطبيقات. وهذا يعني عادةً إعدادًا أسرع واتصالاً أكثر سلاسة، خاصةً إذا كنت تعتمد على أدوات BI أو مجموعة كبيرة من التطبيقات.

❌ أخيرًا، تظل قدرات Meegle في مجال الذكاء الاصطناعي أساسية إلى حد ما. على سبيل المثال، إذا كان فريقك يعطي الأولوية للرؤى المدمجة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيئية القابلة للتوسيع، فإن استكشاف البدائل يمكن أن يوفر قيمة أفضل على المدى الطويل.

👀 هل تعلم؟ تشير أبحاث علم الأعصاب إلى أن الدماغ يشفر المعلومات المرئية بشكل أسرع بكثير من النصوص المكثفة. على سبيل المثال، يمكن للمحتوى المرئي الإبداعي أن يحفز تشفير الذاكرة بنسبة تصل إلى 74٪ أسرع من النص العادي. هذا هو السبب الرئيسي وراء نجاح إدارة المشاريع المرئية.

نظرة عامة على بدائل Meegle

دعنا نلقي نظرة سريعة على أفضل بدائل Meegle.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة المهام والمشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أكثر من 15 عرضًا مخصصًا وأتمتة سير العمل والتعاون في الوقت الفعلي الفرق من جميع الأحجام التي ترغب في إدارة مشاريع موحدة وتعاونية باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Jira لوحات Scrum & Kanban، تخطيط السباق، تتبع المشكلات، إدارة المهام المرئية، لوحات المعلومات فرق تطوير البرمجيات المتوسطة إلى الكبيرة الحجم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.05 دولارات أمريكية لكل مستخدم/شهر Asana تبعيات المهام، والجداول الزمنية، وعرض عبء العمل، والأتمتة القائمة على القواعد، ولوحات معلومات التقارير فرق متعددة الوظائف تركز على الوضوح والتنسيق تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر Wrike سير عمل مخصص، عروض متعددة، إدارة الموارد، توقع المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحليلات في الوقت الفعلي فرق المؤسسات التي تحتاج إلى تنفيذ مشاريع منظم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا. Smartsheet التخطيط القائم على الشبكة، والأتمتة، ولوحات معلومات المحفظة، وتخطيط الموارد الفرق التي تستخدم التخطيط على غرار جداول البيانات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Airtable قواعد البيانات العلائقية، طرق العرض المتعددة، الأتمتة، القوالب الفرق التي تسعى إلى إنشاء تطبيقات وسير عمل مخصصين تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر Notion المستندات + قواعد البيانات، العروض المرتبطة، القوالب، التعاون، Notion AI الفرق التي تركز على المعرفة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر Monday. com لوحات مرئية، وأتمتة، ولوحات معلومات، وعمليات تكامل، وعروض متعددة الفرق المتنامية التي تتطلب سير عمل مرئيًا وقابل للتخصيص بدرجة عالية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر Linear تتبع المشكلات، تخطيط السباق، تجربة المستخدم التي تعتمد على لوحة المفاتيح أولاً فرق المنتجات والهندسة سريعة الحركة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Teamwork.com تتبع الوقت، تخطيط عبء العمل، وصول العملاء، التبعيات الفرق التي تتعامل مع العملاء، الوكالات، الخدمات المهنية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

أفضل بدائل Meegle للاستخدام

الآن، دعنا نستكشف كل برنامج من برامج إدارة المشاريع هذه بالتفصيل.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الموحدة وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم. بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كإضافة منفصلة، تدمج المنصة الذكاء الاصطناعي مباشرة في مهامك ووثائقك ومحادثاتك وسير عملك، بحيث يمكن للذكاء الاصطناعي العمل في سياق كامل.

لا داعي للاعتماد على أدوات مختلفة لتلبية احتياجات العمل المختلفة. داخل برنامج إدارة المشاريع ClickUp، يمكنك جدولة الاجتماعات، وإنشاء لوحات معلومات العمل التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي، ومعرفة تأثير المهام ذات الصلة على التسليم، وإنشاء قواعد معرفية، واستخدام أكثر من 15 عرضًا مخصصًا لتصور العمل من الزاوية التي تناسبك.

استخدم أكثر من 15 عرضًا في ClickUp لتخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجاتك

للتخلص من تضخم الأدوات، يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Slack وZoom وGoogle Workspace وGitHub وOutlook وFigma وNotion وغيرها الكثير. لذا، بدلاً من قضاء ساعات في التبديل بين الأدوات وإعادة بناء السياق، يتيح لك ClickUp Integrations العمل من مساحة عمل موحدة واحدة.

تواصل مع أكثر من 1000 أداة باستخدام ClickUp

إليك ما يجعل ClickUp البديل المثالي لـ Meegle:

حسّن التخطيط البصري والتعاون باستخدام السبورات البيضاء

تربط لوحات ClickUp Whiteboards التفكير المرئي مباشرة بتنفيذ المشروع. وهي تعمل كمساحة تفاعلية للعصف الذهني في الوقت الفعلي، ومتكاملة بشكل وثيق مع مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

باستخدام الأشكال والملاحظات اللاصقة والنصوص والصور وعناصر الوسائط الأخرى، من السهل تسجيل الأفكار وتنظيمها في مخططات أو تدفقات ذات مغزى. يمكن للفرق التعاون مباشرة على نفس اللوحة، مع ظهور تعديلات الجميع ونشاط المؤشر في الوقت الفعلي.

أنشئ مخططات العمليات ومخططات التدفق على ClickUp Whiteboards

تصور الأفكار أو سير العمل المعقدة باستخدام الخرائط الذهنية

على عكس المخططات الثابتة، ترتبط خرائط العقل في ClickUp مباشرة بالمهام الحقيقية، بحيث يمكن تحويل الأفكار إلى أعمال قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى إعادة أي شيء. تصبح العقد مهام في ClickUp، مع عقد فرعية للمواضيع الفرعية المتفرعة من الأفكار الرئيسية وعقد متوازية للأفكار المتوازية على نفس المستوى.

يمكنك تخصيص الخرائط الذهنية بالكامل. قم بإعادة الترتيب بالسحب والإفلات لتحسين الهيكل بصريًا، وترميز العقد بالألوان، وتطبيق الإشارات المرئية مثل الألوان ومؤشرات الحالة، وتشكيل الخريطة لتناسب سير عملك.

تصور الأفكار والمهام بوضوح باستخدام ClickUp Mind Maps

احصل على مساعدة سياقية من الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع والمعرفة

ClickUp Brain ليست ميزة واحدة. إنها طبقة تحكم بالذكاء الاصطناعي توضع فوق مساحة العمل بأكملها والأدوات المتصلة بها. تعمل كمساعد مدرك للسياق، ويمكنها تلخيص جلسة العصف الذهني على السبورات البيضاء، وتحويلها إلى مستند عملية منظم، وإنشاء مهام ومهام فرعية مع مالكيها وأولوياتها وتواريخ استحقاقها.

علاوة على ذلك، يدرك ClickUp Brain أن المعرفة الحقيقية بالمشروع تكمن في مهامك وتعليقاتك ومحادثاتك وتغييرات الحالة والجداول الزمنية. لذلك، بدلاً من الاعتماد على المستندات فقط، يقوم بمسح نشاط مهامك ومناقشاتك لإظهار آخر التحديثات. وهذا يجعله حلاً مثالياً للفرق التي تدير مشاريع معقدة بمعلومات ديناميكية.

احصل على إجابات متوافقة مع سياق عملك باستخدام ClickUp Brain

أتمتة سير العمل من خلال إعداد بدون كود ومدعوم بالذكاء الاصطناعي

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك تعيين محفزات وشروط للحفاظ على سير العمليات بسلاسة دون بذل جهد يدوي. هناك أكثر من 100 نموذج أتمتة مسبق الصنع لتلبية الاحتياجات النموذجية للفريق، مثل التعيين التلقائي للمهام، وتغيير الحالات، وإضافة المراقبين، ونقل المهام عبر القوائم، وغير ذلك الكثير.

بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء أتمتة مخصصة. صِف ما تريده بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp بإنشاء قاعدة أتمتة فعالة لك. يمكنك بعد ذلك تعديل المشغلات والإجراءات قبل النشر.

أتمتة عمليات التسليم والموافقات والتحديثات باستخدام ClickUp Automations

🚀 ميزة ClickUp: ClickUp Super Agents هي زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي يتجاوزون بكثير مجرد تقديم الاقتراحات أو إنشاء المهام. فهم مصممون للعمل بشكل مستقل داخل مساحة العمل الخاصة بك، حيث يقومون بأعمال معقدة متعددة الخطوات مع سياق وذاكرة وإدراك في الوقت الفعلي لمشاريعك ومهامك ووثائقك ومحادثاتك وجداولك الزمنية. أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين مع تعليمات وشخصيات معدة مسبقًا باستخدام ClickUp Super Agents

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ مراكز معرفية باستخدام صفحات على غرار الويكي تدعم التعاون في الوقت الفعلي والتنسيق المرن في ClickUp Docs.

انتقل من المناقشة إلى التنفيذ بشكل أسرع باستخدام ClickUp Chat، وحوّل الرسائل إلى مهام، ولخص سلاسل المحادثات لاستخراج النقاط الرئيسية.

قم بإنشاء عروض عمل مخصصة لكل دور في الوقت الفعلي في لوحات معلومات ClickUp باستخدام بطاقات AI لتلخيص التقدم المحرز في تحقيق الأهداف وحجم العمل والجداول الزمنية ومقاييس الأداء.

قيود ClickUp

قد يبدو الإعداد الأولي مربكًا بسبب العدد الهائل من الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تعليق من أحد مستخدمي G2:

تعد مرونة ClickUp أكبر ميزة بالنسبة لنا. لقد قمنا بتخصيص مساحة العمل بالكامل وفقًا لسير عمل شركتنا بدلاً من تعديل عملياتنا لتتناسب مع الأداة. تساعدنا الحالات المخصصة والحقول والأتمتة ولوحات المعلومات على إدارة عمليات التهيئة والامتثال والتكامل والتتبع الداخلي بسلاسة، مع تقليل الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة بشكل كبير.

2. Jira (الأفضل لتطوير البرامج المرنة وتتبع المشكلات على نطاق واسع)

عبر Jira

يستخدم Jira على نطاق واسع في مشاريع تطوير البرمجيات التي تتسم بعمق جذور عمليات Agile. بالنسبة لإطارات عمل Scrum أو Kanban، يمكن للنظام التعامل مع سير العمل المعقد دون انقطاع.

باستخدام هذه الأداة، يمكن للفرق إدارة الأعمال المتراكمة وتخطيط السباقات وتتبع الأعمال قيد التنفيذ بسهولة. يمكن تقسيم كل مهمة أو خطأ أو ميزة إلى ملكية واضحة وأولويات وتبعيات وتحديثات الحالة التي تساعد في التتبع الواضح.

تتيح المنصة للفرق تخصيص سير العمل بحيث يعكس كيفية سير العمل فعليًا خلال مراحل التطوير، مثل إضافة مراحل المراجعة أو فحوصات ضمان الجودة أو الموافقات على الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تساعد تقارير Agile الفرق على تحديد العقبات وفهم اتجاهات التسليم بسرعة.

أفضل ميزات Jira

احصل على مخططات الاستهلاك/الإنجاز، ومخططات السرعة، ومخططات التدفق التراكمي، وما إلى ذلك، لإعداد التقارير والتحليلات.

ادمج مع أكثر من 3000 وظيفة إضافية وعمليات تكامل، مثل Confluence وBitbucket وGitHub وSlack وTeams والمزيد.

قم بإعداد قواعد أتمتة بدون كود لتعيين المهام تلقائيًا أو تحديث الحالات أو إرسال الإشعارات أو تشغيل الإجراءات.

قيود Jira

اشتكى العديد من المستخدمين من بطء الأداء، خاصةً عند وجود عدد كبير جدًا من التذاكر أو الحقول المخصصة.

أسعار Jira

مجاني

قياسي: يبدأ من 9.05 دولارات أمريكية لكل مستخدم/شهر

الاشتراك المميز: يبدأ من 18.30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (أكثر من 5900 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (15,200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

يقول أحد مستخدمي Jira على Capterra:

توفر هذه الأدوات رؤية ممتازة لحالة المشروع والتبعيات والأولويات، مما يجعل التعاون والتخطيط أكثر فعالية بين الفرق.

📮ClickUp Insight: 63٪ من المشاركين في استطلاعنا يقولون إنهم لا ينهون يومهم دائمًا بخطة واضحة لليوم التالي. بدون رؤية واضحة لما تم إنجازه، وما تم تأجيله، وما تم إضافته، يتحول التخطيط المسبق بسرعة إلى لعبة تخمين. الترجمة؟ التخطيط أسهل عندما يتم مباشرةً إلى جانب المهام والمحادثات النشطة. في مساحة عمل متقاربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp، ترتبط أولوياتك فعليًا بالمهام. على سبيل المثال، يمكن لـ ClickUp Brain، المساعد المدمج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مراجعة ما تم إنجازه وما تأخر وما تمخضت عنه الاجتماعات، ثم عرض قائمة قصيرة بما يحتاج إلى الاهتمام بعد ذلك.

3. Asana (الأفضل لملكية المهام الواضحة والتعاون بين الفرق متعددة الوظائف)

عبر Asana

في Asana، يمكن للفرق التبديل بين عروض القوائم واللوحات والجدول الزمني والتقويم ولوحة المعلومات، مما يتيح لهم رؤية العمل بالشكل الذي يناسبهم. هذه المرونة تجعل من السهل تتبع التقدم دون تكرار العمل عبر الأدوات.

للتعاون الفعال، يمكنك الاستفادة من ميزات مثل التعليقات والإشارات والمحادثات على مستوى المهام ومرفقات الملفات والإشعارات في الوقت الفعلي. كل هذه الميزات تبقي المناقشات مرتبطة مباشرة بعناصر العمل.

تتيح لك المنصة أيضًا إنشاء زملاء فريق AI للاستخدام المشترك. يمكن لعدة أعضاء في الفريق تعيين مهام لهم وطرح أسئلة ومراجعة النتائج معًا. يستخدم الذكاء الاصطناعي سياق Asana Work Graph للحصول على رؤى حول مشاريعك ومهامك وأهدافك والموارد المرتبطة بها.

أفضل ميزات Asana

استخدم لوحات معلومات المشروع في الوقت الفعلي وعروض حجم العمل لتحقيق التوازن بين قدرات الفريق واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

دعم اتخاذ قرارات أفضل بشأن الموارد والتخطيط طويل الأجل من خلال تصور التخصيصات المخططة على مدار أسابيع أو أشهر أو فترات أطول.

قم بتعيين التبعيات بين المهام واستخدم مؤشر المسار الحرج لإبراز المهام التي لا تتمتع بمرونة في الجدولة.

قيود Asana

أفاد بعض المستخدمين أن إنشاء سير عمل وأتمتة مخصصة قد يتطلب جهدًا كبيرًا في التخطيط والإعداد.

أسعار Asana

شخصي: مجاني

الباقة المبدئية: 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4 /5 (أكثر من 12,800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,450 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

يشارك أحد المستخدمين على G2:

تسهل Asana تنظيم المهام والمشاريع والمواعيد النهائية في مكان واحد. تعمل على تحسين رؤية الفريق بحيث يعرف الجميع من المسؤول عن ماذا. يساعد تتبع التقدم والمواعيد النهائية الفرق على البقاء متوافقة ومواكبة للجدول الزمني.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1968، اخترع عالم في شركة 3M عن طريق الصدفة مادة لاصقة ضعيفة وقابلة لإعادة الاستخدام أثناء محاولته صنع مادة لاصقة فائقة القوة، وهو منتج لم يعرف أحد كيفية استخدامه. بعد سنوات، تطورت تلك الفكرة إلى ملاحظات لاصقة أصبحت العمود الفقري للتخطيط المرئي. فكر في الأمر، ألا تبدو كل أدوات التخطيط المرئي الحديثة إلى حد ما مثل جدار من الملاحظات اللاصقة؟

4. Wrike (الأفضل لإدارة أعمال المؤسسات)

عبر Wrike

Wrike هي منصة شاملة مصممة لمديري المشاريع الذين يحتاجون إلى رؤية واضحة وإدارة فعالة للمشاريع. فهي توفر هيكلًا تنظيميًا حتى لأكثر خطط المشاريع تعقيدًا. ترتبط المهام والمهام الفرعية والتبعيات والموافقات والجداول الزمنية ارتباطًا وثيقًا، مما يجعل من السهل جدًا إدارة المبادرات طويلة الأمد التي تضم العديد من الأطراف المعنية.

بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأتمتة سير العمل، تساعد هذه الأداة في توفير الوقت والموارد من خلال توقع مخاطر المشروع، وإنشاء تقارير شاملة، وتحديد أولويات المهام تلقائيًا.

للتعاون والعصف الذهني في الوقت الفعلي، يمكنك الحصول على Wrike Whiteboards مع الرسوم البيانية والخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية، إلخ. يمكن للمستخدمين الخارجيين الانضمام إلى هذه الجلسات عبر روابط آمنة مع أذونات قابلة للتخصيص.

أفضل ميزات Wrike

أنشئ ملفات تعريف رقمية لأشياء مثل المعدات والمرافق والمركبات ومساحة المختبر والأدوات وما إلى ذلك، من أجل جدولة الأصول وتتبعها بكفاءة.

أنشئ تخطيطات مهام قابلة لإعادة الاستخدام تساعد الفرق على توحيد وتسريع إنشاء المهام المتكررة أو الروتينية.

اضبط كيفية عرض البيانات داخل لوحات المعلومات باستخدام خيارات عناصر واجهة المستخدم للجدول والمؤشرات والرسوم البيانية الدائرية والرسوم البيانية الخطية والخرائط الشجرية والمخططات المساحية والمزيد.

قيود Wrike

عند إدارة مشاريع كبيرة جدًا أو معقدة، قد يبدو Wrike أحيانًا بطيئًا بعض الشيء أو غير مستجيبًا.

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعاته

G2: 4. 2/5 (أكثر من 4450 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (2,850+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

تقول إحدى التقييمات الإيجابية على G2:

باستخدام Wrike، يمكنني تنظيم وقتي بسهولة وتتبع الأنشطة التي أنجزتها وتلك التي لا تزال قيد الانتظار. يوفر رؤية واضحة للمواعيد النهائية والأيام المتبقية حتى التسليم التالي، وهو أمر لا يقدر بثمن للحفاظ على جدول زمني منظم.

5. Smartsheet (الأفضل لتخطيط المشاريع على واجهة تشبه جدول البيانات)

عبر Smartsheet

Smartsheet هو برنامج لإدارة المهام قائم على السحابة ومناسب تمامًا للفرق التي اعتادت العمل باستخدام جداول البيانات. يتم تسجيل جميع المهام كصفوف، ويدعم كل صف التبعيات والتعليقات ومرفقات الملفات وعروض التجميع.

يمكنك أيضًا كتابة صيغ معقدة (مثل INDEX/MATCH و SUMIF) مباشرة في الخلايا، تمامًا مثل Excel. يمكن أن تصبح قيم الخلايا مدخلات في سير عمل Smartsheet الآلي، مثل تشغيل التنبيهات وطلبات الموافقة والتذكيرات والتحديثات أو الإجراءات الآلية الأخرى عند تغير الظروف.

تحتوي الأداة أيضًا على أداة إنشاء نماذج مدمجة قوية. عندما يملأ شخص ما نموذجًا، يتم إدخال البيانات كصف جديد في الورقة، مما يؤدي على الفور إلى تشغيل أي عمليات أتمتة قمت بإعدادها.

أفضل ميزات Smartsheet

قم ببناء أي عملية من شبكة فارغة مع الحصول على عروض Gantt و Kanban والتقويم والجدول الزمني

أنشئ مخططًا للمشروع وقم بتنفيذ مئات المشاريع المتطابقة بنفس الهيكل والتقارير ولوحة التحكم.

أتمتة نقل البيانات من وإلى أنظمة المؤسسات مثل Salesforce و Jira لضمان بقاء بيانات المشروع متزامنة مع بيانات الأعمال

قيود Smartsheet

قد يكون مشاركة المحتوى مع الأفراد الذين لا يمتلكون ترخيصًا أمرًا صعبًا، مما يحد من إمكانية الوصول للمستخدمين غير المرخصين.

أسعار Smartsheet

مجاني

المزايا: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

إدارة العمل المتقدمة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2: 4. 4/5 (أكثر من 21,300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,450+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet؟

تقول إحدى المراجعات على Capterra:

تعد ميزة تمييز المسار الحرج من أقوى ميزات Smartsheet. فهي تسهل عليك ملاحظة أي مشكلات في وقت مبكر ومحاولة حلها.

6. Airtable (الأفضل لإنشاء سير عمل مخصص)

عبر Airtable

يتم تنظيم العمل في Airtable في قواعد تحتوي على جميع الجداول والسجلات والحقول المرتبطة. وهذا يسهل تحديد العلاقات الواقعية بين البيانات. على سبيل المثال، يمكنك ربط ملاحظات العملاء بميزات المنتج، والميزات بالمواعيد النهائية، والمواعيد النهائية بالمعالم، وما إلى ذلك، للحفاظ على كل شيء معًا في نظام واحد متصل.

بالإضافة إلى ذلك، تنعكس التحديثات في مكان واحد تلقائيًا في كل مكان ترتبط فيه البيانات. لذلك لا تكرر الفرق المعلومات أو توفق بين جداول بيانات متعددة، مما يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت.

يدعم Airtable طرق عرض متعددة، مثل الشبكة و Kanban والجدول الزمني، بحيث يمكن للفرق المختلفة تصور نفس البيانات بالطريقة التي تناسب سير عملها على أفضل وجه. يمكنك أيضًا إثراء السجلات بمرفقات مثل الصور ومقاطع الفيديو والملفات لتسهيل الوصول إلى الوثائق.

أفضل ميزات Airtable

أنشئ واجهات مستخدم مخصصة فوق جداول الخلفية لمساعدة المستخدمين غير التقنيين على فهم البيانات وتحليلها.

يحافظ على تماسك الفرق ويمنع تعارض الإصدارات بفضل التحرير متعدد المستخدمين والتحديثات في الوقت الفعلي والتعليقات والعلامات/الإشارات والإشعارات.

حافظ على أمان البيانات من خلال سجلات التدقيق، وعناصر التحكم الإدارية، وتسجيل الدخول الفردي، والأذونات، وأطر الامتثال مثل SOC2.

قيود Airtable

تحتوي كل خطة Airtable على حد أقصى لعدد السجلات لكل قاعدة، لذا ستزداد التكلفة بشكل كبير عند تتبع كميات كبيرة من البيانات.

أسعار Airtable

مجاني

الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

الأعمال: 54 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4. 6/5 (أكثر من 3100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airtable؟

يقول أحد مستخدمي G2:

Airtable هي منصة تجمع بين قوة قاعدة البيانات وسهولة استخدام جدول البيانات في منصة واحدة. وهي قابلة للتكوين بدرجة كبيرة وسهلة التخصيص، بحيث يمكنك بسهولة إنشاء سير العمل والعروض والأتمتة دون الحاجة إلى معرفة تقنية كبيرة.

7. Notion (الأفضل لإنشاء مساحات عمل تعتمد على قواعد البيانات)

عبر Notion

يعمل Notion بشكل أفضل مع الفرق التي تعاني من تشتت المعرفة. يمكنك بسهولة إنشاء مصدر واحد موثوق لمواصفات المنتج وأنظمة التصميم ووثائق السبرينت ودفاتر قواعد الفريق مع ربط السياق ذي الصلة دائمًا.

بالنسبة للمشاريع والمهام، تحصل على عروض متعددة تمثل ببساطة زوايا رؤية مختلفة لنفس البيانات. تساعد الجداول الزمنية في التخطيط وتحديد المعالم، بينما تدعم اللوحات والتقويمات التنفيذ والجدولة.

تأتي الأداة أيضًا مع مساعد ذكاء اصطناعي مدمج. يمكنك استخدامه لتلخيص المستندات الطويلة، وتنظيف الملاحظات الفوضوية، وصياغة المحتوى، أو سحب الإجابات بسرعة من صفحاتك الحالية، بحيث تكون المعلومات متاحة دائمًا لاستخدامك.

أفضل ميزات Notion

اربط المهام بالمشاريع والأشخاص والأهداف، ثم لخص أو احسب المقاييس باستخدام حقول التجميع.

حسّن الاتساق بين الفرق باستخدام قوالب لمقاييس Agile ولوحات السباق وخطوط أنابيب CRM وخطط إطلاق المنتجات ومتتبعات OKR والمزيد.

قم بتعيين أذونات دقيقة على مستوى الصفحة وقاعدة البيانات ومساحة العمل للسماح بحقوق التحرير أو تقييد الوصول إلى الوثائق الحساسة.

قيود Notion

نظرًا لأن تبعيات المهام تكون في الغالب مرئية وليست وظيفية، يصبح تخطيط الجدول الزمني يدويًا وهشًا بالنسبة للمشاريع المعقدة والمترابطة.

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 6/5 (8,950+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2650 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Notion لإدارة المشاريع هو الطريقة الطبيعية التي تجمع بها كل شيء معًا. توجد المهام والجداول الزمنية والوثائق في مكان واحد، مما يسهل الحفاظ على التنظيم وتركيز الموظفين على المهام والمضي قدمًا في المشاريع دون أي عقبات غير ضرورية.

تم تصميم الفرق المرنة للتحرك بسرعة والتكيف بسرعة والعمل بشكل مستقل، ولكن بدون رؤية واضحة وتنسيق قوي، يمكن أن تتحول هذه المرونة بسهولة إلى توسع في العمل.

8. Monday.com (الأفضل لتخطيط المشاريع وإدارة العمل التعاوني)

Monday.com هو بديل قوي لـ Meegle للفرق التي تحتاج إلى رؤية واضحة ومشتركة لدورة حياة إدارة المشاريع بالكامل. وهو مفيد بشكل خاص عندما تشارك عدة فرق، وتكون التحديثات عرضة للضياع في الدردشات أو جداول البيانات.

هيكل المنصة بسيط بشكل متعمد (لوحات > مجموعات > عناصر > عناصر فرعية)، مما يجعل حتى سير العمل المعقد سهل المتابعة. على سبيل المثال، يمكن للفرق تتبع مراحل المشروع كمجموعات، والمهام الفردية كعناصر، وعمليات التسليم أو التبعيات كعناصر فرعية، مع إمكانية رؤية المالكين والجداول الزمنية والحالة في جميع الأوقات.

تحصل على عروض Gantt و timeline مدمجة للتعامل مع فرق متعددة والتبعيات. كما تساعد عروض مستوى عبء العمل والمحفظة على التنسيق عبر اللوحات لتلبية احتياجات إعداد التقارير المعقدة.

أفضل ميزات Monday.com

صمم لوحات مخصصة باستخدام عشرات أنواع الأعمدة وحقول البيانات

استخدم الأتمتة المعدة مسبقًا أو المخصصة للإشعارات وتغييرات الحالة وإجراءات تاريخ الاستحقاق وما إلى ذلك.

ادمجها مع Outlook و GitHub و Slack و Zoom و Jira وغيرها من الأدوات لتركيز العمل دون تكرار الجهد.

قيود Monday.com

لا تزال بعض عمليات الأتمتة المتقدمة تتطلب ترميزًا مخصصًا أو خدمات خارجية، خاصة عند التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة أو منطق شرطي معقد.

أسعار Monday.com

مجاني

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 14,700 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أحب القدرة على إنشاء لوحات متعددة لأشياء متعددة. تمكنت من تنظيم جوانب مختلفة من عملي من خلال تطبيق واحد فقط. كان من الرائع أيضًا أن أتمكن من تخطيط أيامي والمساعدة في تحديد أولويات المهام.

9. Linear (الأفضل لإدارة المشكلات والسبرينت بسرعة وبشكل يركز على المطورين)

عبر Linear

Linear هي أداة إدارة مشاريع رشيقة وتتبع المشكلات مصممة بحيث تضع المطورين في المقام الأول.

يتم تنظيم العمل في شكل قضايا ودورات ومشاريع، بحيث يمكن للفرق تخطيط السباقات السريعة وتتبع العمل النشط ومعرفة الخطوات التالية دون الحاجة إلى الاحتفاظ بلوحات أو مستندات منفصلة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة زملاء الفريق المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء عدة وكلاء ذكاء اصطناعي للمساعدة في مهام مختلفة. يمكنك التعاون مع هؤلاء الوكلاء في حل المشكلات المعقدة أو تفويض مهام كاملة من البداية إلى النهاية، مما يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي.

أفضل ميزات Linear

راجع الأعمال الواردة بسرعة وحافظ على سجلات الأعمال المتأخرة نظيفة وقابلة للتنفيذ باستخدام المرشحات والتصنيف.

خطط للتكرارات وحافظ على إيقاع تسليم ثابت باستخدام "Cycles"، التي تعمل كسباقات قصيرة محددة زمنياً.

احصل على رؤى وتحليلات مدمجة للحصول على رؤية في الوقت الفعلي للتقدم المحرز والسرعة والتغييرات في النطاق والاتجاهات.

القيود الخطية

قد تكون خيارات التخصيص المحدودة مقيدة لبعض سير العمل

أسعار خطية

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات الخطية

G2: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Linear؟

مباشرة من مستخدم G2:

أقدر كيف يتيح Linear سهولة هيكلة المبادرات والمشاريع والمهام. من الرائع مدى سهولة ربط التبعيات وتنظيم السباقات.

10. Teamwork.com (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الشامل)

تم تصميم Teamwork.com للمشاريع التي يتطلب فيها تتبع الوقت وإدارة النطاق والالتزام بالمواعيد النهائية جزءًا من العمليات اليومية.

يستخدمه عادةً الوكالات وفرق الخدمات المهنية لتخطيط المشاريع والحفاظ على التحكم الكامل في التسليم القابل للفوترة. يمكن للفرق تتبع المهام إلى جانب الوقت المستغرق، وتوقع أحمال العمل لتجنب الإفراط في التخصيص، ومراقبة ما إذا كانت المشاريع تلتزم بالجداول الزمنية والميزانيات المتفق عليها.

تتيح لك الأداة أيضًا منح العملاء وصولاً خاضعًا للرقابة إلى المشاريع لعرض التقدم المحرز، دون الكشف عن الملاحظات الداخلية أو المناقشات أو الأعمال غير المكتملة.

أفضل ميزات Teamwork.com

تواصل مع فريقك داخل المنصة من خلال التعليقات والإشعارات ومرفقات الملفات ولوحات المعلومات المشتركة.

سجل ساعات العمل مباشرة على المهام باستخدام المؤقتات أو جداول الدوام، وقم بالتمييز بين الوقت القابل للفوترة والوقت غير القابل للفوترة.

أتمتة المهام المتكررة ووفر الوقت باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لأنواع المشاريع الشائعة والعمليات القابلة للتكرار.

قيود Teamwork.com

أبلغ بعض المستخدمين أن ميزة لوحة التحكم تحتوي على محتوى أو عناصر تحكم محدودة، مما يؤثر على عملية تصور الأداء.

أسعار Teamwork.com

مجاني

التسليم: 13.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

Grow: 25.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

النطاق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Teamwork.com

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teamwork؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يعد Teamwork مكانًا جيدًا للتعامل مع اتصالات العملاء وحفظ الوثائق ذات الصلة دون إشراك الفريق الداخلي. تعد ميزات تبعيات المهام وتتبع الوقت وإدارة عبء العمل مفيدة بشكل خاص لتخطيط الموارد.

حوّل الأطر المرنة إلى نتائج حقيقية مع ClickUp

على الرغم من عدم وجود منصة واحدة هي الأفضل لإدارة المشاريع، إلا أن هناك دائمًا أداة واحدة تتوافق بشكل أفضل مع طريقة عملك المحددة.

تولي بعض الفرق الأولوية للمرونة، بينما تقدر فرق أخرى الهيكلية، ويبحث الكثيرون الآن عن طرق لدمج سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في التخطيط والتنفيذ اليومي.

عندما تفكر في ذلك، يظهر ClickUp كخيار مثالي لأنه يجمع المهام والوثائق والأتمتة ودعم الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة.

تصبح الفرق التي تتحول إلى ClickUp أكثر كفاءة ( 96.7٪ من العملاء ) وتبلغ عن تحسن التعاون (87.9٪ من العملاء) — حتى عندما تستبدل 3 أدوات أو أكثر بـ ClickUp!

