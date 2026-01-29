أفضل 11 بديلاً لـ Bardeen AI لأتمتة سير العمل في [السنة]

Bardeen AI هي منصة أتمتة موثوقة لا تتطلب كتابة أكواد للمهام اليومية. وهي رائعة لتحقيق مكاسب سريعة، مثل نقل البيانات بين التطبيقات وتنظيف المهام المتكررة.

ولكن بمجرد أن يبدأ فريقك في النمو، تتوقف الأتمتة عن كونها "ميزة إضافية" وتصبح بنية أساسية. أنت بحاجة إلى أتمتة ذكية وتواصل دفع العمل إلى الأمام، حتى عندما تتغير المدخلات ولا تكون العملية خطية بنسبة 100٪.

وعادةً ما يواجه الفريق حدودًا في هذه المرحلة: عمليات تكامل غير عميقة بما يكفي، وأتمتة لا تعمل في الحالات الاستثنائية، وذكاء اصطناعي لا يستطيع فهم السياق عبر الأنظمة.

لهذا السبب قمنا بتجميع هذه القائمة التي تضم أفضل بدائل Bardeen AI.

نحن نغطي الأدوات المصممة للتعامل مع سير العمل الأكثر تعقيدًا، ونقل البيانات بشكل موثوق عبر الأنظمة الأساسية، والتوسع مع العمليات الحقيقية (وليس فقط الإنتاجية الشخصية).

تعال، دعنا نساعدك في العثور على إعداد الأتمتة المناسب لفريقك! 🛠️

لماذا تختار بدائل Bardeen AI؟

بينما يحظى Bardeen AI بشعبية كبيرة لدى العديد من الفرق بفضل قدرته على أتمتة المهام المتكررة وقدراته (الموثوقة إلى حد كبير) في استخراج البيانات، يرى مستخدمون آخرون أنه غير كافٍ لتوسيع نطاق أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي عبر الفرق والأدوات.

فيما يلي بعض القيود التي ترد بشكل متكرر في التقييمات الحقيقية:

صعوبة التعامل مع سير العمل متعدد الخطوات الذي يعتمد على تغيير ظروف الصفحة أو منطق "إذا-هذا-فذاك" المتقدم

نتائج استخراج غير متسقة. قد يتم تخطي بعض الحقول أو استخراجها بشكل غير صحيح، خاصة من الصفحات ذات الهياكل غير العادية.

يصعب تحقيق الأتمتة عبر جميع الأدوات التي يستخدمها الناس يوميًا بسبب عدم وجود تكاملات أصلية ونقص بعض واجهات برمجة التطبيقات.

محفزات غير موثوقة لبعض التطبيقات. على سبيل المثال، لا تعمل محفزات Notion مثل "إنشاء صفحة" أو "تحديث صفحة" بشكل موثوق دائمًا.

تخصيص محدود. إعادة تسمية المتغيرات أو تغيير روابط القوالب بعد إنشاء أداة الكشط أو تعديل الأمثلة وما إلى ذلك ليست مرنة بالقدر الذي يرغب فيه المستخدمون.

🔍 هل تعلم؟ 81٪ من المتخصصين في الأتمتة يستخدمون منتجات الذكاء الاصطناعي في مشاريع الأتمتة عدة مرات على الأقل في الأسبوع.

نظرة عامة على بدائل Bardeen AI

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل بدائل Bardeen AI وما تقدمه كل منها:

الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp ذكاء مساحة عمل الذكاء الاصطناعي (ClickUp Brain) والأتمتة ووكلاء الذكاء الاصطناعي + الوكلاء الفائقون ولوحات المعلومات والبحث والتكامل السلس الفرق التي ترغب في زيادة الإنتاجية الداخلية + أتمتة المهام + وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل نفس مركز العمل مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Zapier Zaps متعدد الخطوات، منطق شرطي، أكثر من 8000 تكامل، مراقبة + سجلات، خرائط Canvas، وكلاء الذكاء الاصطناعي + إضافات Copilot الشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق التي تريد أكبر مكتبة تكامل وسير عمل منظم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا. اصنع سيناريوهات المخططات الانسيابية المرئية، أجهزة التوجيه + المرشحات، المكررات، تحويل البيانات القوي، وحدة HTTP، وحدات الذكاء الاصطناعي + الوكلاء المطورون الذين يرغبون في أتمتة مرئية وتوسيع نطاق ملائم للميزانية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10.59 دولارًا شهريًا. n8n التحكم في الاستضافة الذاتية، JS داخل سير العمل، مرونة واجهة برمجة التطبيقات، سير عمل فرعي/قوالب قابلة لإعادة الاستخدام، تنسيق وكيل الذكاء الاصطناعي الفرق الفنية التي ترغب في التحكم والاستضافة الذاتية ومنطق الأتمتة المتقدم تبدأ الخطط المدفوعة من 24 يورو شهريًا. Workato وصفات المؤسسات، والحوكمة، وسجلات التدقيق، وWorkbot (Slack/Teams)، والذكاء الاصطناعي، وGenies، والموصلات على مستوى المؤسسات الشركات التي تحتاج إلى أتمتة آمنة وخاضعة للرقابة عبر الأنظمة أسعار مخصصة Notion Automations مشغلات قاعدة البيانات وأزرار القوالب ووكلاء Notion AI وواجهة برمجة التطبيقات والتكاملات الفرق التي تعمل على Notion وتريد أتمتة خفيفة ووثائق + مهام معًا مجاني لما يصل إلى 100 مهمة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا. Integrately أتمتة بنقرة واحدة، إعداد موجه بواسطة SmartConnect، منشئ الذكاء الاصطناعي، مكتبة أتمتة كبيرة المبتدئون الذين يرغبون في أتمتة سريعة وسهلة الاستخدام مع جهد إعداد منخفض مجاني لما يصل إلى 100 مهمة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا. UiPath RPA كامل لأتمتة واجهة المستخدم وموثوقية المؤسسة ونظام بيئي قوي + مكونات المنظمات التي تعتمد على العمليات وتحتاج إلى أتمتة واجهة المستخدم بما يتجاوز أدوات واجهة برمجة التطبيقات تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا IFTTT مشغلات بسيطة → تطبيقات صغيرة للعمل، وأتمتة سهلة الاستخدام، وإعداد سهل مستخدمو الأجهزة الشخصية والأجهزة المنزلية الذكية الذين يرغبون في أتمتة سريعة وخفيفة الوزن تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 3.99 دولارًا شهريًا. Tray. io iPaaS منخفضة الكود، سير عمل كثيف API، تكاملات مدمجة، منشئ وكيل Merlin AI، سجلات، ترقية البيئة فرق المنتجات والهندسة التي تحتاج إلى تكامل مؤسسي إلى جانب أتمتة مدمجة أسعار مخصصة Drift وكيل الدردشة بالذكاء الاصطناعي، كتيبات الإرشادات، التوجيه، التسليم المباشر، التسجيل بعد ساعات العمل، حجز الاجتماعات في الدردشة فرق المبيعات والإيرادات التي تحتاج إلى أتمتة تحويل المواقع الإلكترونية وحجز الاجتماعات الفوري أسعار مخصصة

أفضل بدائل Bardeen AI للاستخدام

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

الآن دعونا ندخل مباشرة في التفاصيل.

1. ClickUp (الأفضل لإنتاجية الفريق الداخلي والوكلاء الأذكياء والملمين بالسياق)

جرب ClickUp مجانًا قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents المخصصة في ClickUp

تستخدم معظم الفرق خمس أو ست أدوات مختلفة للذكاء الاصطناعي. واحدة لإنشاء المحتوى، وواحدة لأتمتة المهام، وواحدة للملخصات، وواحدة لإعداد التقارير... وهكذا. بمرور الوقت، يؤدي هذا إلى مشكلة كبيرة تتمثل في انتشار الذكاء الاصطناعي. ينتهي بك الأمر إلى استخدام عدد كبير جدًا من أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي التي لا تتواصل مع بعضها البعض. تتضاعف تكاليفك بين عشية وضحاها بينما يصبح السياق أكثر وأكثر تجزئة.

هذه هي المشكلة التي يحلها ClickUp بالضبط. إنه أول مساحة عمل متقاربة للذكاء الاصطناعي في العالم حيث توجد جميع مهامك ووثائقك ومحادثاتك ومشاريعك في نظام واحد، ويتم بناء الذكاء الاصطناعي مباشرة على هذا الأساس.

إليك ما يجعله بديلاً مثالياً لـ Bardeen AI:

ذكاء اصطناعي يفهم عملك

ClickUp Brain هي طبقة ذكاء اصطناعي مدركة للسياق تفهم مساحة العمل بالكامل، بما في ذلك المهام والجداول الزمنية والموارد والتبعيات وقدرات الفريق.

حدد أولويات المهام التي يجب تنفيذها من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام استجابات ClickUp Brain التي تراعي السياق.

لذلك، عندما تطرح سؤالاً على Brain، فإنه يقدم لك إجابة من خلال البحث في مساحة العمل الفعلية الخاصة بك، بما في ذلك نفس المجلدات والقوائم والمشاريع التي تفتحها يدويًا واحدة تلو الأخرى. ونظرًا لأن ClickUp يعرف بالفعل كيف تعمل، ومن هم موظفوك، وما يمتلكه كل فريق، والأذونات المطبقة، فإن الإجابات تكون سياقية ودقيقة وتراعي الأذونات.

مع ClickUp Brain، يمكنك:

حوّل المحادثات إلى عمل حقيقي عن طريق تحويل المناقشات والملاحظات والأفكار إلى مهام مع السياق المناسب المرفق بالفعل

اتخذ قرارات أكثر ذكاءً باستخدام سياق المشروع المباشر ، مع مراعاة المواعيد النهائية والمالكين والتبعيات وعبء عمل الفريق تلقائيًا.

أنشئ وتحديث العمل مباشرة داخل ClickUp ، من صياغة المستندات والتعليقات إلى تحديث حالات المهام

احصل على رؤية فورية لما يحدث من خلال إجابات في الوقت الفعلي على أسئلة مثل ما الذي تم حظره، وما الذي تغير، وما الذي يحتاج إلى اهتمام اليوم.

ليس هذا فحسب، بل يتيح لك ClickUp Brain MAX (رفيق سطح المكتب لـ Brain) أيضًا الوصول إلى نماذج AI متعددة مثل ChatGPT أو Claude أو Gemini. هذه المرونة تجعل Brain MAX قويًا بشكل خاص للفرق التي ترغب في دمج المساعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، وليس في تطبيقات منفصلة.

قم بالتبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي دون مغادرة ClickUp، المدعوم من BrainGPT.

⭐ مكافأة: تحدث بشكل طبيعي وحوّل التعليمات الشفوية إلى تحديثات مكتوبة على الفور باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX. سواء كنت تتحدث خلال مكالمة Zoom أو تبادل الأفكار بصوت عالٍ أو تشارك تحديثات سريعة، فإن صوتك يتحول إلى عمل قابل للاستخدام داخل ClickUp.

اطلع على ما يهمك على الفور من خلال ملخصات مشاريع الذكاء الاصطناعي

أحد أكثر حالات الاستخدام العملية لـ ClickUp Brain هو ملخصات المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يقوم Brain تلقائيًا بمسح مهامك ومحادثاتك وتعليقاتك وتحديثاتك لإنشاء ملخصات واضحة للمشروع، مما يوفر لك الوقت والجهد اللازمين لمعرفة حالة المشروع يدويًا.

لخص الأنشطة عبر المهام والقوائم والمجلدات والمساحات في ClickUp باستخدام ClickUp Brain

باستخدام ملخصات مشاريع الذكاء الاصطناعي، يمكنك:

احصل على عرض موحد لتقدم مشروعك ، يوضح ما تم إنجازه وما هو قيد التنفيذ وما هو متأخر.

الكشف التلقائي عن العوائق والمخاطر ، بحيث لا تظل التأخيرات والتبعيات مخفية في سلاسل التعليقات الطويلة

اعرف الملكية والمسؤولية بوضوح ، مع تسليط الضوء على من المسؤول عن ماذا وما الذي يحتاج إلى اهتمام بعد ذلك.

أضف أصحاب المصلحة الجدد أو أعضاء الفريق الجدد بشكل أسرع، دون أن تطلب منهم قراءة سجل المهام لأسابيع.

يمكنك حتى أن تطلب منه تحليل مشروعك واقتراح طرق لتحسين كيفية تخطيط العمل وتنفيذه.

أتمتة سير عملك من البداية إلى النهاية

لماذا تكتفي بالحصول على تحديثات حول عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ لماذا لا تفوضه أيضًا؟ في ClickUp، هناك طريقتان للقيام بذلك: ClickUp Automations و ClickUp Super Agents

تساعد ClickUp Automations في أتمتة الأعمال المتكررة من خلال تشغيل قواعد بسيطة تستند إلى بنية المشغل → الشرط → الإجراء. يمكنك أتمتة إجراءات مثل تخصيص المهام وتحديثات الحالة والمتابعة، مما يجعل سير عملك أكثر كفاءة دون بذل جهد يدوي.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير مشروعًا للمحتوى، يمكنك إعداد أتمتة حيث بمجرد انتقال المهمة إلى "مسودة جاهزة"، يمكن لـ ClickUp تخصيصها على الفور للمحرر ورفع أولويتها وإضافة تعليق بالخطوات التالية؛ فقط إذا كانت المهمة لها بالفعل تاريخ استحقاق.

أنشئ أتمتة قوية بدون كود بصريًا باستخدام ClickUp Automations

💡 نصيحة احترافية: يمكنك إما إعداد الأتمتة بنفسك باستخدام أداة إنشاء ClickUp التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، أو ببساطة وصف ما تريده بلغة إنجليزية بسيطة إلى ClickUp Brain، وسيقوم ClickUp بتكوين القاعدة نيابة عنك.

وإليك أفضل ما في الأمر: يتم تسجيل كل عملية أتمتة، لذا إذا لم يعمل شيء ما كما هو متوقع، يمكنك معرفة ما حدث بالضبط وتعديله.

شاهد ذلك في هذا الفيديو!

أتمتة تفكر بنفسها: ClickUp AI Super Agents

في حين أن الأتمتة تقلل الكثير من أعبائك، فإن الكثير من الأعمال التي تريد أتمتتها تتطلب تقديرًا. وهنا يأتي دور ClickUp Super Agents.

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp لأتمتة الإجراءات الذكية التي تراعي السياق.

هؤلاء الزملاء من الذكاء الاصطناعي 100% محيطيون — فهم يراقبون مساحة عملك ويتخذون الإجراءات بناءً على ما يحدث. على سبيل المثال، إذا لم يتم تحديث خطأ ذي أولوية عالية خلال 24 ساعة، يمكن للوكيل أن يرسل إشعارًا تلقائيًا إلى المكلف بالمهمة، أو يرفع المشكلة إلى مستوى أعلى، أو حتى يعيد تخصيصها.

يمكنك تكوين الوكلاء لمراقبة المهام المتأخرة أو اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) غير الملباة أو كلمات مفتاحية محددة في التعليقات. يمكنهم العمل وفقًا لجدول زمني أو الاستجابة في الوقت الفعلي، وبفضل ذاكرتهم ومعارفهم اللامحدودة عن مساحة عملك، فهم أذكياء بما يكفي للتفاعل مع ClickUp وأدواتك الأخرى عبر واجهات برمجة التطبيقات (API).

كما هو الحال مع زملائك في الفريق من البشر، يمكنك إرسال رسائل خاصة و@mention وتعيين مهام إلى Super Agents.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن Super Agents:

أفضل ميزات ClickUp

وبطاقات الذكاء الاصطناعي لتتبع تحديثات المشروع وحالة المهام بشكل مباشر ، مما يساعد الفرق على اكتشاف التقدم المحرز والمخاطر في لمحة سريعة. استخدم لوحات معلومات ClickUp ، مما يساعد الفرق على اكتشاف التقدم المحرز والمخاطر في لمحة سريعة.

سجل الاجتماعات دون بذل أي جهد يدوي. يشارك يشارك ClickUp AI Notetaker في اجتماعاتك الافتراضية ويساعد في تدوين المحادثات في الوقت الفعلي وإنشاء ملخصات لها.

حافظ على ارتباط المحادثات بالتنفيذ . تعاون مباشرة داخل . تعاون مباشرة داخل ClickUp Chat، حيث تظل جميع مناقشاتك وتحديثاتك وتعليقاتك مرتبطة بالمهام والمشاريع الفعلية التي تتعلق بها.

اعثر على أي شيء على الفور عبر الأدوات . يتيح لك . يتيح لك ClickUp Enterprise Search البحث عن المهام والمستندات والتعليقات والتطبيقات المتصلة مثل Google Drive وJira وFigma وGitHub، كل ذلك من ClickUp.

استخدم تكاملات ClickUp لمزامنة أدوات مثل HubSpot و GitHub و Twilio، أو أنشئ سير عمل مخصصًا باستخدام webhooks لأتمتة العمل عبر تطبيقاتك.

قيود ClickUp

قد تبدو مجموعة الميزات الشاملة وخيارات التخصيص في ClickUp مربكة في البداية.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يشارك أحد المراجعين السعداء:

تعد مهام الذكاء الاصطناعي الداخلية مفيدة للغاية، فهي تساعد في إعداد الملخصات وإعادة التخصيص والعثور على المهام وتوفير الوقت بشكل عام في الأمور الصغيرة. كما أن الأتمتة قوية أيضًا ويمكن أن تساعد في تقليل الكثير من المهام المتكررة لتخصيص الأولويات وما إلى ذلك، ويمكنك استبدال ذلك بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو في الأساس أتمتة على المنشطات (ضحك).

تعد مهام الذكاء الاصطناعي الداخلية مفيدة للغاية، فهي تساعد في إعداد الملخصات وإعادة التخصيص والعثور على المهام وتوفير الوقت بشكل عام في الأمور الصغيرة. كما أن عمليات الأتمتة قوية أيضًا ويمكن أن تساعد في تقليل الكثير من المهام المتكررة لتخصيص الأولويات وما إلى ذلك، ويمكنك استبدال ذلك بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل أساسًا عمليات أتمتة فائقة القوة.

👀 هل تعلم؟ 52٪ من المطورين يقولون إن أدوات الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي يساعدونهم على زيادة الإنتاجية. و 16. 5٪ يستخدمون بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي يوميًا في العمل (مع استخدام المزيد منهم أسبوعيًا/شهريًا).

2. Zapier (الأفضل للتكامل الشامل بين التطبيقات وسير العمل في الشركات)

عبر Zapier

Zapier هي واحدة من أشهر منصات أتمتة سير العمل بدون كود المصممة لسير العمل المنهجي متعدد الخطوات. يمكنك ربط الإجراءات معًا ووضعها في طبقات منطقية بحيث يتكيف سير العمل مع ما يحدث. على سبيل المثال، يمكنك توجيه العملاء المحتملين بشكل مختلف بناءً على حجم الصفقة، وتنظيف البيانات وإثرائها قبل مزامنتها مع أداة أخرى، وحتى إيقاف سير العمل تمامًا عند عدم استيفاء شروط معينة.

توفر الأداة أيضًا وكلاء الذكاء الاصطناعي للأتمتة ومساعد الذكاء الاصطناعي. بدلاً من تحديد كل خطوة يدويًا، يمكنك وصف ما تريد بلغة بسيطة وترك وكيل الذكاء الاصطناعي يقرر كيفية تنفيذه عبر تطبيقاتك.

يعد AI Copilot مفيدًا أيضًا عند إنشاء سير العمل. فهو يقترح الخطوات ويشير إلى الثغرات المنطقية ويسرع الأمور، وهو مفيد بشكل خاص إذا لم تكن خبيرًا في الأتمتة. يمكنك التحكم في الأمور من خلال الأذونات وسجلات الأنشطة وحتى عمليات التحقق من نوع الموافقة للإجراءات الحساسة، بحيث تظل الأتمتة آمنة عند التعامل مع البيانات الحساسة.

أفضل ميزات Zapier

قم بتوصيل أكثر من 8000 تطبيق عبر CRM والتسويق والمالية والدعم والتحليلات والأدوات الداخلية للحفاظ على تدفق البيانات تلقائيًا.

تصور سير العمل باستخدام Zapier Canvas ، الذي يتيح لك رسم تدفقات الأتمتة مثل الرسم التخطيطي، وتخطيط العملية بالكامل قبل بنائها.

تعاون باستخدام المجلدات المشتركة والوصول القائم على الأدوار وعناصر التحكم الإدارية وسجل الإصدارات دون القلق بشأن تعطيل الأتمتة الحية.

راقب حالة الأتمتة باستخدام سجل المهام والسجلات وتنبيهات الأخطاء وإعادة المحاولات وضوابط الموثوقية.

قيود Zapier

قد تعمل المشغلات بشكل أبطأ من المتوقع، وفي بعض الحالات، قد تفشل سير العمل بصمت دون ظهور رسائل خطأ واضحة.

أسعار Zapier

مجاني

احترافي : يبدأ من 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق : يبدأ من 103.50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

اسمع رأي أحد المراجعين على G2:

Zapier يجعل من السهل للغاية ربط أدواتنا المختلفة وأتمتة المهام المتكررة. كشركة تدريب صغيرة، نوفر ساعات كل أسبوع من خلال أتمتة عمليات إرسال النماذج ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتسجيل العملاء ومزامنة البيانات بين تطبيقات مثل Google Sheets وHubSpot وGoogle Calendar. إنه موثوق وسهل الاستخدام ولا يتطلب مهارات في البرمجة — وهو مثالي لفريق صغير ولكنه آخذ في النمو مثل فريقنا.

Zapier يجعل من السهل للغاية ربط أدواتنا المختلفة وأتمتة المهام المتكررة. كشركة تدريب صغيرة، نوفر ساعات كل أسبوع من خلال أتمتة عمليات إرسال النماذج ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتسجيل العملاء ومزامنة البيانات بين تطبيقات مثل Google Sheets و HubSpot و Google Calendar. إنه موثوق وسهل الاستخدام ولا يتطلب مهارات في البرمجة — وهو مثالي لفريق صغير ولكنه آخذ في النمو مثل فريقنا.

🤯 حقيقة ممتعة: تمت صياغة مصطلح "الأتمتة" في صناعة السيارات من قبل مهندسي شركة فورد في عام 1946 لوصف الاستخدام المتزايد للأجهزة والضوابط الأوتوماتيكية في خطوط الإنتاج.

3. Make (الأفضل لأتمتة سير العمل المرئي والمناسب للميزانية)

عبر Make

في Make، يتم عرض كل عملية أتمتة في شكل مخطط انسيابي، بحيث يمكنك رؤية كيفية انتقال البيانات من تطبيق إلى آخر. يمكنك تقسيم سير عمل واحد إلى مسارات متعددة، وتشغيل الخطوات فقط عند استيفاء شروط معينة، ومعالجة العناصر واحدة تلو الأخرى عند العمل مع القوائم.

تدعم الأداة أيضًا المجمّعات، وهو أمر مفيد عندما تريد جمع النتائج من خطوات متعددة ودمج كل شيء معًا بشكل منظم قبل المضي قدمًا. تجمع بين الأتمتة القائمة على الوكلاء والذكاء الاصطناعي. بدلاً من تحديد كل خطوة، تقوم بوصف الهدف، ويساعد الوكيل في تحديد الإجراءات التالية بناءً على السياق، مما يجعل سير العمل أكثر قابلية للتكيف وأسهل في الإدارة على نطاق واسع.

بفضل ميزة معالجة البيانات المدمجة، يمكنك تنظيف النصوص ومعالجة التواريخ أو إعادة تشكيل البيانات مباشرةً داخل سير العمل، مما يجعل التعامل مع المدخلات الواقعية أسهل بكثير.

احصل على أفضل الميزات

استفد من تكامل التطبيقات الأعمق من خلال العمل مع نقاط نهاية متقدمة ومكالمات API مخصصة وتكوين تفصيلي بدلاً من خطوات التشغيل الأساسية.

قم بتضمين وحدات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالسحب والإفلات لإنشاء البيانات أو تلخيصها أو تصنيفها أو إثرائها مباشرةً داخل سير العمل دون الحاجة إلى نصوص برمجية أو مكونات إضافية خارجية.

قلل من متاعب الإنتاج باستخدام سجلات التنفيذ ومعالجة الأخطاء التي توضح بالضبط مكان فشل سير العمل وأسبابه.

صمم سير العمل باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية لتسريع إنشاء السيناريوهات وتقليل الجهد اللازم لبناء منطق أتمتة معقد.

ضع حدودًا

يمكن أن تصبح سير العمل عرضة للأخطاء مع توسعها، وغالبًا ما تجعل رسائل الخطأ غير الواضحة وغير المقروءة من قبل البشر عملية تصحيح الأخطاء أمرًا محبطًا.

حدد الأسعار

مجاني

الأساسي: يبدأ من 10.59 دولارًا شهريًا

المزايا: يبدأ من 18.82 دولارًا شهريًا

الفرق: تبدأ من 34 دولارًا في الشهر.

المؤسسات: أسعار مخصصة

قم بإجراء التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Make؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

Make أكثر قوة بشكل ملحوظ، كما أن أداة إنشاء سير العمل المرئي قوية للغاية. أفضل بكثير للأتمتة المعقدة التي تتضمن فروع متعددة ومعالجة البيانات ومعالجة الأخطاء. الأسعار أكثر معقولية من Zapier للاستخدام المكثف.

Make أكثر قوة بشكل ملحوظ، كما أن أداة إنشاء سير العمل المرئي قوية للغاية. أفضل بكثير للأتمتة المعقدة التي تتضمن فروع متعددة ومعالجة البيانات ومعالجة الأخطاء. الأسعار أكثر معقولية من Zapier للاستخدام المكثف.

4. n8n (الأفضل للأتمتة ذاتية الاستضافة مع التحكم التقني)

عبر n8n

n8n رائع للفرق التي ترغب في التحكم الكامل في كيفية تشغيل عمليات الأتمتة الخاصة بها... بدلاً من تسليم كل شيء إلى أداة أتمتة غير شفافة. يمكنك إنشاء سير العمل بصريًا باستخدام العقد والفروع والشروط والحلقات. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك استضافته بنفسك تمامًا، مما يعني أن عمليات الأتمتة الخاصة بك تعمل على خوادمك الخاصة، ولا تغادر بياناتك أبدًا إعداداتك.

تتيح لك الأداة إسقاط JavaScript مباشرة في سير العمل، واستدعاء أي واجهة برمجة تطبيقات تريدها، أو حتى إنشاء العقد الخاصة بك إذا لزم الأمر. علاوة على ذلك، يمكن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتوجيه سير العمل بشكل فعال؛ وتحديد ما يجب القيام به بعد ذلك، والأداة التي يجب استخدامها، أو كيفية توجيه البيانات.

أفضل ميزات n8n

نسق وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يفهمون المدخلات، واختر أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي المناسبة، وقم بتنفيذ إجراءات متعددة الخطوات باستخدام LLMs و APIs والأنظمة الداخلية.

قم بتوسيع نطاق سير العمل ومراقبته باستخدام سجلات التنفيذ وإعادة المحاولة والتصحيح خطوة بخطوة والمعالجة القائمة على قائمة الانتظار لأحمال العمل الأثقل.

أعد استخدام منطق الأتمتة عن طريق تقسيم سير العمل إلى سير عمل فرعي وقوالب سير عمل ، مما يسهل توحيد العمليات عبر الفرق.

قيود n8n

يمكن أن تؤدي الأخطاء الصغيرة في التكوين إلى عمليات تنفيذ مفرطة أو تكاليف غير متوقعة، خاصة في الحلقات أو سير العمل المتكرر.

أسعار n8n

تجربة مجانية

المبتدئين: 24 يورو شهريًا (حوالي 28 دولارًا شهريًا)

المزايا: 60 يورو شهريًا (حوالي 70 دولارًا شهريًا)

الأعمال: 800 يورو/شهر (حوالي 936 دولارًا/شهر)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات n8n

G2: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن n8n؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن n8n:

أفضل ما يميز n8n. io هو مرونته المذهلة في إنشاء عمليات أتمتة مخصصة. يمكنك ربط تطبيقات وخدمات ومصادر بيانات مختلفة في سير عمل يسهل تصميمه بصريًا. إنه مثالي لأتمتة مهام استخراج البيانات المتكررة من الويب وإدارة البيانات، خاصة عند دمجه مع أدوات مثل Apify.

أفضل ما يميز n8n. io هو مرونته المذهلة في إنشاء عمليات أتمتة مخصصة. يمكنك ربط تطبيقات وخدمات ومصادر بيانات مختلفة في سير عمل يسهل تصميمه بصريًا. إنه مثالي لأتمتة مهام استخراج البيانات المتكررة من الويب وإدارة البيانات، خاصة عند دمجه مع أدوات مثل Apify.

5. Workato (الأفضل للتكامل على مستوى المؤسسات والأتمتة على نطاق واسع)

عبر Workato

تدور الأتمتة في Workato حول الوصفات. يمكن لوصفة واحدة معالجة عدة خطوات وشروط ومسارات متوازية وموافقات ومعالجة الأخطاء بشكل مناسب. نظرًا لأنه يمكنك تنظيف البيانات والتحقق من صحتها وتطبيق قواعد العمل وإثراء السجلات داخل سير العمل نفسه، فهي مثالية للعمليات التي تهم فيها الدقة أكثر من السرعة.

Copilots من Workato يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على إنشاء وإدارة الأتمتة بشكل أسرع، ويمكنه المساعدة في العمل من المدخلات الفوضوية عند تصميم سير العمل. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي من Workato، الذين يُطلق عليهم Genies، مراقبة الأحداث والتفكير في الخطوات التالية، ثم تنفيذ إجراءات متعددة الخطوات ضمن قواعد المؤسسة.

يمكنك أيضًا الحصول على Agent Studio لإنشائها وإدارتها، بالإضافة إلى قاعدة معارف الوكيل حتى يتمكن Genies من استخراج السياق من المعلومات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تسهل المراقبة القوية مع سجلات التنفيذ والمحاولات المتكررة اكتشاف المشكلات مبكرًا والتأكد من أن الأتمتة تعمل بشكل صحيح في الإنتاج.

أفضل ميزات Workato

ادمجها مع أنظمة المؤسسات والأنظمة القديمة باستخدام موصلات قوية وواجهات برمجة تطبيقات ثنائية الاتجاه.

تحكم في الأتمتة وإجراءات الذكاء الاصطناعي من خلال الوصول القائم على الأدوار وسجلات التدقيق وفصل البيئات وبروتوكول سياق نموذج المؤسسة (MCP) من أجل تنفيذ آمن للذكاء الاصطناعي في سياقه

تفاعل مع سير العمل من خلال Workbot في Slack أو Microsoft Teams، مما يسهل تشغيل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبقاء على اطلاع دائم.

قيود Workato

يبدو مقيدًا عند العمل مع مجموعات بيانات كبيرة جدًا أو أكواد مخصصة ثقيلة، خاصةً إذا قارنته بأدوات iPaaS التي تركز أكثر على المطورين.

أسعار Workato

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Workato

G2: 4. 7/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (80+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workato؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Workato:

أقدر Workato لقدرته القوية على التكامل مع مجموعة متنوعة من تطبيقات الجهات الخارجية، مما يعزز سير عملي بشكل كبير. الميزة التي أعجبني بشكل خاص هي سهولة إعداد المشغلات اليومية. هذه الوظيفة مهمة جدًا لمهامي اليومية، حيث تسمح لي بأتمتة العمليات بكفاءة، مثل تشغيل استدعاء API لجلب البيانات ونقلها لاحقًا إلى قاعدة البيانات. توفر لي هذه الأتمتة الوقت والجهد، مما يعزز إنتاجيتي ويضمن سير مهامي بسلاسة.

أقدر Workato لقدرته القوية على التكامل مع مجموعة متنوعة من تطبيقات الجهات الخارجية، مما يعزز سير عملي بشكل كبير. الميزة التي أعجبني بشكل خاص هي سهولة إعداد المشغلات اليومية. هذه الوظيفة مهمة جدًا لمهامي اليومية، حيث تسمح لي بأتمتة العمليات بكفاءة، مثل تشغيل استدعاء API لجلب البيانات ونقلها لاحقًا إلى قاعدة بيانات. توفر لي هذه الأتمتة الوقت والجهد، مما يعزز إنتاجيتي ويضمن سير مهامي بسلاسة.

🚨 تنبيه إحصائي: كشف تقرير ماكينزي عن حالة الذكاء الاصطناعي أن 23% من الشركات تعمل بالفعل على توسيع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة في مجال واحد على الأقل، بينما تعمل 39% أخرى على تجربتها بنشاط.

6. Notion Automations (الأفضل لفرق الإنتاجية التي تركز على المستندات والمهام)

عبر Notion

إذا كان فريقك يستخدم Notion بالفعل لتدوين الملاحظات والويكي والمهام وتتبع المشاريع، فإن واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكاملات الخاصة به تجعل أتمتة إدارة المشاريع أمرًا طبيعيًا. على سبيل المثال، يمكنك دفع عمليات إرسال النماذج مباشرة إلى قاعدة بيانات المهام، وتحديث الصفحات عند حدوث تغيير في أداة أخرى، أو تشغيل المتابعات عند إضافة عنصر جديد.

يحتوي Notion أيضًا على أتمتة قواعد البيانات، حيث يمكنك تعيين مشغلات مثل "عند إنشاء صفحة" أو "عند تغيير خاصية"، ثم أتمتة الإجراءات مثل تعيين مالك أو تحديث الحالة أو تعيين التواريخ أو إرسال التذكيرات.

تعمل قواعد البيانات المرتبطة والعلاقات والتجميعات على مزامنة البيانات تلقائيًا، بحيث لا تضطر إلى تحديث نفس المعلومات في أماكن مختلفة. يساعد Notion Agent في إنشاء الصفحات وتحديث قواعد البيانات وتعيين المهام وإعادة تنظيم المحتوى عبر العديد من الصفحات دفعة واحدة.

أفضل ميزات Notion Automations

قم بتنفيذ أعمال متعددة الخطوات داخل Notion باستخدام Notion Agent الذي يمكنه إنشاء الصفحات وتحريرها وتنظيمها وتحديثها من خلال تعليمات واحدة.

سرّع التفكير والكتابة باستخدام Notion AI للملخصات والمسودات وتحليل المستندات والأسئلة والأجوبة المستندة إلى مساحة العمل.

قم بتوسيع سير العمل باستخدام Notion API والتكاملات عندما تحتاج إلى تدفق البيانات من أو إلى أدوات أخرى.

قيود Notion Automations

عليك الاعتماد على أدوات خارجية عندما تحتاج إلى أتمتة مكثفة عبر التطبيقات، مثل إجراءات المتصفح أو سير العمل متعدد الأنظمة.

لا يمكنك إنشاء وكلاء قابلين للتخصيص في Notion حتى الآن.

أسعار Notion Automations

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Notion Automations

G2: 4. 6/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion Automations؟

هذا هو تعليق أحد المراجعين على G2:

أقدر الطريقة التي تتيح لي Notion إعداد عمليات أتمتة وصيغ ترتبط بكل نموذج، مما يوفر نظامًا مرنًا يتكيف مع احتياجاتي. هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص لأنها تساعدني على إدارة وربط المشاريع المختلفة معًا بكفاءة، خاصة عند التعامل مع قيود الوقت.

أقدر الطريقة التي تتيح لي Notion إعداد عمليات أتمتة وصيغ ترتبط بكل نموذج، مما يوفر نظامًا مرنًا يتكيف مع احتياجاتي. هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص لأنها تساعدني على إدارة وربط المشاريع المختلفة معًا بكفاءة، خاصة عند التعامل مع قيود الوقت.

📮 ClickUp Insight: يقول 21% من الأشخاص أن أكثر من 80% من يوم عملهم يقضونه في مهام متكررة. ويقول 20% آخرون أن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40% من يومهم. هذا يمثل ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41٪) المخصص لمهام لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة 👀). تساعد وكالات ClickUp AI في التخلص من هذه المهمة الشاقة. فكر في إنشاء المهام والتذكيرات والتحديثات وملاحظات الاجتماعات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إنشاء سير عمل شامل! كل ذلك (وأكثر) يمكن أتمتته في لمح البصر باستخدام ClickUp، تطبيقك الشامل للعمل. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

عبر Integrately

Integrately هي أداة iPaaS تساعد تطبيقاتك على التواصل مع بعضها البعض تلقائيًا من خلال أكثر من 20 مليون عملية أتمتة جاهزة. في معظم الأحيان، ما عليك سوى البحث عما تريد القيام به، والنقر على عملية الأتمتة المقترحة، وتوصيل تطبيقاتك، وتشغيلها.

تجربة الإعداد سهلة للغاية للمبتدئين لأن SmartConnect يرشدك خطوة بخطوة. أولاً، تختار الأتمتة، ثم تربط تطبيقاتك، وتراجع الإعداد، وتقوم بتنشيطه. في كثير من الحالات، تقوم الأداة حتى بتعيين الحقول مسبقًا لك، لذلك لا يتعين عليك تحديد أي البيانات توضع في أي مكان.

يتيح لك منشئ الأتمتة بالذكاء الاصطناعي وصف المهام التي تريد أتمتتها بالذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة، ويقوم بإنشاء سير العمل نيابة عنك. يعمل بشكل جيد مع أدوات مثل Shopify و WooCommerce و BigCommerce، وهو جيد في ربط الأدوات القديمة أو القديمة بتطبيقات SaaS الحديثة. إنه خيار جيد إذا كان لديك مزيج من أدوات السحابة الجديدة والأنظمة القديمة التي لا تحتوي على واجهات برمجة تطبيقات نظيفة.

أفضل ميزات Integrately

قم بتوصيل أكثر من 1400 تطبيق عبر أدوات CRM والتسويق والاتصالات وجداول البيانات ومكتب المساعدة والعمليات

قم بتضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل لإضافة خطوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل إنشاء النصوص أو التلخيص أو إثراء البيانات.

جدولة سير العمل للتشغيل على فترات زمنية محددة، وليس فقط استجابة لمحفزات في الوقت الفعلي

قيود Integrately

قد يكون إعداد عمليات الأتمتة المعقدة والمتعددة الخطوات أمرًا صعبًا، خاصة عند تعيين العديد من الحقول المخصصة.

أسعار Integrately

مجاني

المبتدئين: 29.99 دولارًا شهريًا لـ 2000 مهمة

المحترفون: 49 دولارًا شهريًا لـ 10,000 مهمة

النمو: 124 دولارًا شهريًا لـ 30,000 مهمة

الأعمال: 299 دولارًا شهريًا لـ 150,000 مهمة

تقييمات ومراجعات Integrately

G2: 4. 7/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Integrately؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Integrately:

أستخدم Integrately.com منذ فترة، وقد سهّل حياتي كثيرًا. أعتمد عليه لأتمتة عملياتي الداخلية وإدارة العملاء المحتملين ومعالجة مهام البيانات باستخدام جداول بيانات Google. أفضل ما في Integrately هو سهولة إعداده. لا أضطر إلى العبث بالبرمجة لجعل تطبيقاتي تتواصل مع بعضها البعض.

أستخدم Integrately.com منذ فترة، وقد سهّل حياتي كثيرًا. أعتمد عليه لأتمتة عملياتي الداخلية وإدارة العملاء المحتملين ومعالجة مهام البيانات باستخدام جداول بيانات Google. أفضل ما في Integrately هو سهولة إعداده. لا أضطر إلى العبث بالبرمجة لجعل تطبيقاتي تتواصل مع بعضها البعض.

8. UiPath (الأفضل لأتمتة العمليات الروبوتية وفرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات)

عبر UiPath

تم تصميم UiPath على أساس أتمتة العمليات الروبوتية (RPA). لا تقتصر وظيفة الروبوتات على نقل البيانات عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) فحسب. بل إنها تفتح التطبيقات وتضغط على الأزرار وتقرأ الشاشات وتنزل الملفات وتنقل المعلومات تمامًا كما يفعل الإنسان.

يمكنك تصميم عمليات الأتمتة في UiPath Studio. على الرغم من أنه مرئي ويعمل بالسحب والإفلات، إلا أنك لا تزال تتمتع بالتحكم الكامل في الشروط والتفرع وإعادة المحاولة ومعالجة الأخطاء. بمجرد أن يصبح سير العمل جاهزًا، تتولى UiPath Robots زمام الأمور، إما من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع المستخدم للمهام المساعدة أو العمل بشكل كامل دون مراقبة في الخلفية للتنفيذ دون تدخل.

مع توسع نطاق الأعمال، يتيح لك UiPath Orchestrator جدولة المهام وإدارة بيانات الاعتماد بأمان والتحكم في الوصول ومراقبة كل شيء من خلال السجلات وسجل التنفيذ.

أفضل ميزات UiPath

استخرج البيانات المفيدة من المستندات الفوضوية باستخدام Document Understanding، الذي يقرأ الفواتير والنماذج ورسائل البريد الإلكتروني والعقود ويتيح لك مراجعة أي شيء يبدو غير مؤكد.

تعامل مع الواجهات غير الموثوقة أو القديمة باستخدام Computer Vision، بحيث يمكن للروبوتات "رؤية" الأزرار والحقول حتى في حالة تعطل أدوات التحديد أو واجهات برمجة التطبيقات.

تفاعل مع الأتمتة بلغة بسيطة من خلال وكلاء المحادثة والطيار الآلي، مما يجعل الأمر أشبه بالعمل مع مساعد ذكاء اصطناعي.

قم بدمج التعلم الآلي في سير العمل باستخدام AI Center، مما يسمح للأتمتة بتصنيف البيانات ووضع التوقعات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بدلاً من الاعتماد فقط على القواعد الثابتة.

قيود UiPath

قد تكون الأتمتة القائمة على واجهة المستخدم وسير العمل الوكالي هشين، مما يعني أن تغييرات التطبيق أو التخطيط قد تعطل سير العمل ما لم يتم التعامل مع الحوكمة والصيانة بشكل صحيح.

أسعار UiPath

الأساسي: 25 دولارًا شهريًا

قياسي: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UiPath

G2: 4. 6/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن UiPath؟

مباشرة من أحد المراجعين في Capterra:

يوفر لك UiPath هياكل لإنشاء عملية آلية بسرعة. لا يتطلب الكثير من البرمجة لتطويره. إنه قابل للتوسيع والتخصيص. بفضل منحنى التعلم القصير، تمكنت من التعلم دون صعوبة تذكر.

يوفر لك UiPath هياكل لإنشاء عملية آلية بسرعة. لا يتطلب الكثير من البرمجة لتطويره. إنه قابل للتوسيع والتخصيص. بفضل منحنى التعلم القصير، تمكنت من التعلم دون صعوبة تذكر.

📌 هل تعلم؟ وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعتقد 58٪ من أصحاب العمل أن الروبوتات والأتمتة ستغير أعمالهم في السنوات الخمس المقبلة.

9. IFTTT (الأفضل للمهام الشخصية البسيطة وأتمتة المنزل الذكي)

عبر IFTTT

يعمل IFTTT على إعداد أتمتة بسيط "محفز واحد → إجراء واحد". يمكنك إعداد عمليات أتمتة مثل "إذا وصلت إلى المنزل (GPS)، فقم بتشغيل المصابيح الذكية" في بضع دقائق. تسمى عمليات الأتمتة هذه Applets.

تحتوي الأداة على مكتبة ضخمة من التطبيقات الصغيرة الجاهزة، لذا في معظم الأحيان ما عليك سوى البحث والنقر وربط حساباتك وستبدأ في العمل. ستجد تطبيقات صغيرة للنشر التلقائي للتحديثات الاجتماعية ومزامنة الإشعارات وتنفيذ الإجراءات بناءً على الوقت/الموقع/حالة الجهاز أو إنشاء/تحديث المهام عندما يتغير شيء ما داخل تطبيق آخر.

يتيح لك AI Applet Maker كتابة ما تريد باللغة الإنجليزية البسيطة، ويقوم بإنشاء Applet لك. هناك أيضًا IFTTT Automation Assistant GPT الذي يتيح لك إدارة أو تشغيل الأتمتة من واجهة سهلة الاستخدام على غرار ChatGPT. وإذا كنت تستخدم الخطة المتقدمة، فإن Filter Code يساعدك على إضافة منطق مثل الشروط وقواعد الوقت حتى لا يتم تشغيل Applets بشكل عشوائي.

أفضل ميزات IFTTT

قم بتوصيل أكثر من 700 خدمة مثل Alexa وGoogle Assistant وPhilips Hue وأجهزة الترموستات الذكية وFitbit وTwitter/X وDropbox والمزيد.

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة مثل AI Social Creator (منشورات قصيرة) و AI Content Creator (مسودات طويلة مثل المخططات/المدونات) و AI Summarizer (ملاحظات الاجتماعات/ملخصات المقالات).

قم بتضمين الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل عمليات الأتمتة باستخدام ميزات قوية مثل AI Prompt، بحيث يمكن للمحفزات إنشاء استجابة/ناتج ذكي تلقائيًا قبل حدوث الخطوة التالية.

قيود IFTTT

أبلغ بعض المستخدمين أن التطبيقات الصغيرة قد تتعطل بشكل عشوائي، ولا يوجد سجل مفصل لفهم سبب ذلك.

أسعار IFTTT

مجاني

المزايا: 4.99 دولار شهريًا

Pro+: 14.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات IFTTT

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IFTTT؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن IFTTT:

إحدى الميزات التي أجدها رائعة حقًا هي مرونتها بالنسبة للمستخدم العادي، سواء كان ذلك مجرد حفظ رسائل البريد الإلكتروني في التخزين السحابي أو أتمتة أكثر تعقيدًا باستخدام منصات متعددة. يلبي IFTTT احتياجات جميع مستويات المستخدمين ويوفر العديد من التطبيقات والخيارات المختلفة للاستخدام.

إحدى الميزات التي أجدها رائعة حقًا هي مرونتها بالنسبة للمستخدم العادي، سواء كان ذلك مجرد حفظ رسائل البريد الإلكتروني في التخزين السحابي أو أتمتة أكثر تعقيدًا باستخدام منصات متعددة. يلبي IFTTT احتياجات جميع مستويات المستخدمين ويوفر العديد من التطبيقات والخيارات المختلفة للاستخدام.

🚨 تنبيه إحصائي: تشير تقارير SNS Insider إلى أن 60.8 مليون أسرة أمريكية، أي حوالي 41.3٪ من سكان البلاد، تستخدم تقنية المنزل الذكي.

10. Tray. ai (الأفضل للمطورين والمهندسين الذين يحتاجون إلى تكاملات API مرنة)

Tray. ai هو iPaaS منخفض الكود على مستوى المؤسسات مصمم للفرق التي تحتاج إلى الأتمتة كبنية تحتية، وليس مجرد اختصارات سريعة بين التطبيقات. يوفر لك أداة إنشاء سير عمل مرئي قوية. استخدمه لإنشاء تدفقات متعددة الخطوات مع التفرع والحلقات ومعالجة البيانات.

تقدم الأداة دعمًا قويًا للتكاملات المدمجة والتصميمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لذا فهي اختيار جيد إذا كنت تريد أتمتة سير العمل بشكل أعمق. مع Tray Embedded، يمكنك استخدام Call Connector API لتشغيل إجراءات الموصل داخل منتجك الخاص، لذا بدلاً من إخبار المستخدمين بتوصيل هذه الأداة في مكان آخر، يصبح منتجك نفسه المكان الذي تحدث فيه عمليات التكامل.

يساعد Merlin Agent Builder في إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على فهم السياق واتخاذ قرارات بشأن الخطوة التالية واتخاذ إجراءات عبر الأدوات. يمكنك أيضًا توصيل الذكاء الاصطناعي بسير العمل باستخدام نماذج لغة كبيرة مختلفة دون التقيد بنموذج واحد فقط. ولتسريع عملية الإنشاء، يمكن لـ Merlin Build إنشاء وثائق سير العمل تلقائيًا وحتى اقتراح أفضل الممارسات لتحسين سير العمل مع نموه.

أفضل ميزات Tray.ai

تتبع المشكلات بسهولة من خلال السجلات التفصيلية، حتى تتمكن من معرفة مكان فشل سير العمل بالضبط وأسبابه.

تحكم في تغييرات سير العمل من خلال سجل الإصدارات وإعدادات التطوير → الاختبار → الإنتاج باستخدام التصدير/الاستيراد

حافظ على استقرار سير العمل من خلال إعادة المحاولة ومعالجة الأخطاء، حتى لا تتوقف عمليات الأتمتة في منتصف الطريق.

قيود Tray.ai

من الصعب إدارة سير العمل المعقد — قد تكون الموصلات قديمة، كما أنه يفتقر إلى تحكم/رؤية قوية للإصدارات.

أسعار Tray.ai

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tray.ai

G2: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tray. ai؟

مقتبس مباشرة من تقييم G2:

Tray. io هي أداة رائعة. واجهة المستخدم مذهلة وسهلة الفهم للغاية. يمكنك إنشاء سير عمل لأغراض مختلفة ودمجها مع موصلات مختلفة لواجهات برمجة تطبيقات محددة. يمكنك رؤية السجلات على الفور في علامة تبويب مختلفة، وفيما يتعلق بدعم الإنتاج، من السهل جدًا معرفة ما يحدث داخل سير العمل.

Tray. io هي أداة رائعة. واجهة المستخدم مذهلة وسهلة الفهم للغاية. يمكنك إنشاء سير عمل لأغراض مختلفة ودمجها مع موصلات مختلفة لواجهات برمجة تطبيقات محددة. يمكنك رؤية السجلات على الفور في علامة تبويب مختلفة، وفيما يتعلق بدعم الإنتاج، من السهل جدًا معرفة ما يحدث داخل سير العمل.

11. Drift (الأفضل لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المبيعات)

عبر Salesloft

Drift (الآن جزء من Salesloft) هو أداة دردشة على الموقع الإلكتروني + أتمتة المبيعات مصممة لتوليد العملاء المحتملين. وإليك كيفية عملها: عندما يزور شخص ما موقعك (خاصة صفحات الأسعار/المنتجات)، يمكن لـ Drift بدء محادثة، وطرح بعض الأسئلة الذكية، ونقل هذا الشخص إلى الخطوة التالية دون الحاجة إلى أن يتابعه فريقك يدويًا.

المحرك الأساسي وراء ذلك هو وكيل الدردشة بالذكاء الاصطناعي من Drift. يقوم بتشغيل الدردشة بطريقة منظمة، ويؤهل الزائر، ويفهم ما يحتاج إليه، ويقرر ما يجب فعله بعد ذلك. يستخدم Drift كتيبات الإجراءات للتحكم في هذه التدفقات، بحيث يمكنك تحديد قواعد مثل "إذا بقي شخص ما على صفحة الأسعار لمدة 30 ثانية، فقم بإظهار رسالة تعرض المساعدة وتقترح حجز عرض توضيحي.

يمكنك أيضًا الاستهداف بناءً على عنوان URL أو مصدر الإحالة أو حتى إشارات CRM. وإذا كان أحد أعضاء فريق المبيعات لديك متصلاً بالإنترنت، يمكن لـ Drift إجراء محادثة مباشرة بسلاسة وتوجيه الزائر إلى الممثل المناسب. عندما يكون الزائر جاهزًا للمضي قدمًا، يتيح Drift Meetings له حجز عرض توضيحي مباشرةً من خلال الدردشة، مما يلغي الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية المعتادة.

أفضل ميزات Drift

قم بمزامنة محادثات الدردشة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل HubSpot و Salesforce حتى تتمكن المبيعات من المتابعة دون فقدان السياق.

اجذب العملاء المحتملين بعد ساعات العمل باستخدام الدردشة بالذكاء الاصطناعي حتى لا تفقد الزوار ذوي النوايا الجادة عندما يكون فريقك غير متصل بالإنترنت.

استخدم المحادثات باللغة الطبيعية والنصوص المفتوحة للإجابة على الأسئلة والحفاظ على تفاعلات العملاء تبدو حقيقية.

قم بتشغيل متابعات البريد الإلكتروني والفيديو من خلال سير عمل Salesloft حتى تستمر المحادثة حتى بعد انتهاء الدردشة.

قيود Drift

قد يكون إنشاء سير العمل مملًا، وغالبًا ما ينتهي بك الأمر إلى إعادة إنشاء نفس الكتل بدلاً من إعادة استخدامها عبر دفاتر اللعب.

أسعار Drift

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Drift

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Drift؟

اقرأ رأي أحد المراجعين على Reddit حول Drift:

إنه يعمل لأنه سهل الاستخدام وممتع ليس فقط للزوار، ولكن للموظفين أيضًا، مما يساعدهم على الرغبة في استخدامه أكثر والاستجابة بسرعة. علاوة على ذلك، إنه مثل مكالمة متصلة. أنت بالفعل تجري محادثة مع عميل محتمل وتتجنب المكالمات الهاتفية المتكررة. روبوت الدردشة رائع أيضًا. نحن نشغله بعد ساعات العمل عندما لا يكون هناك أحد في المكتب.

إنه يعمل لأنه سهل الاستخدام وممتع ليس فقط للزوار، ولكن للموظفين أيضًا، مما يساعدهم على الرغبة في استخدامه أكثر والاستجابة بسرعة. علاوة على ذلك، إنه مثل مكالمة متصلة. أنت بالفعل تجري محادثة مع عميل محتمل وتتجنب المكالمات الهاتفية المتكررة. روبوت الدردشة رائع أيضًا. نحن نشغله بعد ساعات العمل عندما لا يكون هناك أحد في المكتب.

