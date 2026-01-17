كيفية اختيار منصات الأحداث الافتراضية التي تعزز المشاركة

أصبحت الفعاليات الافتراضية هي الشكل الافتراضي للوصول إلى الجماهير العالمية.

تعتمد الشركات عليها لإطلاق المنتجات، وعقد الندوات عبر الإنترنت، وعقد الاجتماعات الداخلية، والمؤتمرات واسعة النطاق. مع تزايد أهمية الأحداث الافتراضية، أصبح اختيار المنصة أكثر أهمية بكثير مما كان عليه قبل بضع سنوات.

ظاهريًا، توفر معظم الأدوات نفس الميزات: إعداد سريع، وتكلفة منخفضة، وسهولة في البث المباشر.

ولكن في الواقع، قد يتولى برنامج الفعاليات الافتراضية DIY البث، ولكنه يواجه صعوبات في كل ما يتعلق به. يمكن أن تؤدي المشكلات الفنية وانخفاض المشاركة ومحدودية التقارير إلى تقليل تأثير الفعالية لفترة طويلة بعد انتهائها.

فيما يلي، نعرض لك كيفية اختيار منصة فعاليات افتراضية تتجاوز مجرد تقديم الدعم الفني. فهي تحول الفعالية الافتراضية إلى تجربة جذابة وآمنة وقابلة للقياس.

ما هي منصة الفعاليات الافتراضية؟

منصة الأحداث الافتراضية هي برنامج يتيح للمؤسسات استضافة الأحداث وإدارتها وقياسها عبر الإنترنت.

على المستوى الأساسي، تعمل منصة الفعاليات الافتراضية كمكان افتراضي. فهي تتيح للحاضرين التسجيل والانضمام إلى جلسات مباشرة أو مسجلة مسبقًا والتفاعل من خلال الدردشة والاستطلاعات أو الأسئلة والأجوبة والانتقال بسلاسة بين الجلسات، تمامًا كما هو الحال في الفعاليات الحضورية.

تتجاوز المنصات الأكثر تقدمًا مجرد البث المباشر. فهي توفر ميزات لتفاعل الجمهور، وإدارة الفعاليات، والتحليلات، والتكامل مع أدوات التسويق أو إدارة علاقات العملاء، وإعداد التقارير بعد الفعالية، مما يساعد الفرق على فهم ما نجح وما يحتاج إلى تحسين.

📌 مثال على منصة فعاليات افتراضية قيد التشغيل تخيل فريقًا تسويقيًا يستضيف مؤتمرًا افتراضيًا عالميًا لإطلاق منتج جديد. تتيح منصة الأحداث الافتراضية الحديثة لهم ما يلي: استضف عدة جلسات مباشرة وحسب الطلب عبر المناطق الزمنية المختلفة دون مشاكل في الأداء

اجذب انتباه الحاضرين باستخدام الدردشة الحية والاستطلاعات والأسئلة والأجوبة وغرف المناقشة الجانبية

تحكم في التجربة باستخدام أدوات الإشراف وإدارة المتحدثين والمواقع الافتراضية التي تحمل العلامة التجارية.

تتبع أداء الفعالية من خلال بيانات الحضور ومشاركة الجلسات ونقاط الانسحاب

ادمجها مع أدوات التسويق وإدارة علاقات العملاء لالتقاط العملاء المحتملين وإجراء متابعة بعد الحدث. النتيجة: يظل الحاضرون منخرطين، وتسير الجلسات بسلاسة، وتكتسب رؤية حول كيفية تحسين الأحداث الافتراضية والشخصية في المستقبل.

لماذا يعد اختيار منصة الفعاليات الافتراضية المناسبة أمرًا مهمًا؟

السؤال الأساسي عند تقييم منصة الأحداث الافتراضية بسيط: هل تعزز التجربة لكل من الحاضرين والمنظمين؟

إليك سبب أهمية اختيار منصة الأحداث الافتراضية المناسبة.

تأثيرها على تفاعل الجمهور واستمراره

منصة الأحداث الافتراضية القوية لا تقتصر على بث الفيديو فحسب. بل إنها تحافظ على مشاركة الحضور بشكل فعال.

📌 مثال: أثناء ندوة عبر الإنترنت لإطلاق منتج، تتيح المنصة إجراء استطلاعات رأي مباشرة، وأسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، ومطالبات دردشة تشجع على المشاركة بدلاً من المشاهدة السلبية.

يمكن للحضور التنقل بين الجلسات والتفاعل مع المتحدثين والمشاركة طوال الفعالية.

تحدد قابلية توسيع نطاق الحدث وجودة التجربة

مع تزايد عدد الحضور، تصبح القيود التقنية الصغيرة مشاكل كبيرة.

تستطيع منصة الفعاليات الافتراضية المناسبة التعامل مع عدد قليل من الحاضرين وكذلك مع المئات منهم دون تأخير أو مشاكل في الصوت أو تعطل الجلسات. وهي تدعم عدة جلسات متزامنة وانتقالات بين المتحدثين وإدارة في الوقت الفعلي دون تعطيل التجربة.

🌍 الصورة الأكبر: بالإضافة إلى التكلفة والانتشار، تقلل الفعاليات الافتراضية أيضًا من الأثر البيئي. وجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان أن المؤتمرات الافتراضية تطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 66% من الفعاليات الحضورية. عبر جامعة ميشيغان

✅ تحقق من صحة المعلومات: ما يقرب من ثلث المشاركين في الندوات عبر الإنترنت يعودون لمشاهدة المحتوى عند الطلب حتى بعد حضورهم للندوة المباشرة. قد يستخدم جمهورك إعادة العرض عند الطلب لإعادة مشاهدة النقاط الرئيسية، ومشاهدة الأجزاء التي فاتتهم، ومشاركة اللحظات القيمة مع الآخرين، مما يوسع تأثير الأحداث الافتراضية إلى ما بعد الجلسة المباشرة.

يؤثر على عائد الاستثمار والرؤى بعد الحدث

لا تنتهي الأحداث الافتراضية عند انتهاء الجلسة. فقيمتها تأتي مما تتعلمه بعدها.

تتتبع المنصات المتقدمة الحضور والمشاركة في الجلسات ونقاط الانسحاب ومستويات التفاعل خلال الحدث. قد تكتشف أن الجلسات الجانبية تحتفظ بالحضور لفترة أطول من المحاضرات الرئيسية، أو أن الجلسات التي تركز على الأسئلة والأجوبة تؤدي إلى المزيد من طلبات المتابعة.

تساعد هذه الأفكار الفرق على تحسين الأحداث المستقبلية، وتحسين تنسيقات المحتوى، وتبرير الإنفاق على الأحداث بدعم من البيانات.

تؤثر على تصور العلامة التجارية ومهنيتها

تعكس بيئة الفعاليات الافتراضية علامتك التجارية. إن سلاسة عملية التسجيل، والمكان الافتراضي الذي يحمل علامتك التجارية، والبث الموثوق، والجلسات المدارة جيدًا، كلها عوامل تدل على الاحترافية والاهتمام بالتفاصيل.

من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي مشكلات تسجيل الدخول أو سوء الإشراف أو الأعطال الفنية إلى تقويض الثقة بسرعة.

بالنسبة للفعاليات الخارجية، يؤثر هذا التصور بشكل مباشر على نظرة العملاء المحتملين إلى منتجك أو شركتك. أما بالنسبة للفعاليات الداخلية، فإنه يؤثر على ثقة الموظفين ومشاركتهم.

⭐ مكافأة: إليك بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة الفعاليات التي تستحق الاستكشاف إذا كنت ترغب في أتمتة التخطيط وتحسين التنسيق وتقليل الجهد اليدوي.

المعايير الرئيسية لتقييم منصات الفعاليات الافتراضية

نظرة سريعة على G2 تخبرك أن هناك 210 منصة للأحداث الافتراضية! مذهل، أليس كذلك؟

كيف ستقوم بتضييق نطاق بحثك عن المنصة المناسبة؟ 👇

قدرات تفاعل الجمهور: تحقق مما إذا كانت المنصة تدعم الدردشة الحية والاستطلاعات والأسئلة والأجوبة الخاضعة للإشراف وغرف المناقشة والتفاعل على مستوى الجلسة.

قابلية التوسع وموثوقية الأداء: اختبر أداء المنصة مع زيادة عدد الحضور. قم أيضًا بتقييم كيفية تعامل المنصة مع الأعطال — فإعادة الاتصال التلقائي واستعادة الجلسة وتدفقات النسخ الاحتياطي مهمة عندما يحدث خطأ ما أثناء البث المباشر.

مرونة الجلسات المتعددة وجدول الأعمال: ابحث عن دعم للجلسات المتزامنة، وتسليم الميكروفون بين المتحدثين، وتغييرات جدول الأعمال دون الإخلال بتجربة الحضور. هذا أمر بالغ الأهمية للمؤتمرات الافتراضية والفعاليات المختلطة.

التحليلات وعمق التقارير: قم بتقييم ما إذا كانت المنصة تتعقب مشاركة الجلسات ونقاط الانسحاب وردود الاستطلاعات والمشاركة في الأسئلة والأجوبة والمشاهدات عند الطلب للمساعدة في قياس فعالية الحدث.

رؤى ما بعد الحدث والوصول إلى البيانات: تأكد من إمكانية تصدير بيانات المشاركة أو دمجها في أدوات CRM أو التسويق الخاصة بك. هذه الرؤى تدفع إلى المتابعة وإعادة استخدام المحتوى وإعداد تقارير العائد على الاستثمار.

تجربة المستخدم للمضيفين والحاضرين: قم بتقييم مدى سهولة انضمام الحاضرين إلى الجلسات وإدارة المنظمين للمتحدثين والاعتدال والتغييرات الحية دون أي عوائق تقنية.

الدعم والموثوقية أثناء الأحداث المباشرة: اسأل عن الدعم في الوقت الفعلي أثناء الأحداث. عندما يحدث خطأ ما في منتصف الجلسة، فإن سرعة الاستجابة تكون أكثر أهمية من قائمة الميزات.

⭐ مكافأة: كم يجب أن تدفع مقابل منصة الفعاليات الافتراضية؟

سيعتمد استثمارك على حجم الحدث وتكراره واحتياجات المشاركة وعمق التقارير.

الخطط الأساسية: مجانية – 100 دولار شهريًا

مفيد للفرق الصغيرة التي تنظم ندوات عبر الإنترنت أو فعاليات داخلية من حين لآخر.

تتضمن هذه الفئة عادةً ما يلي:

بث الفيديو المباشر

الدردشة الأساسية والأسئلة والأجوبة

حد أقصى محدود لعدد الحاضرين

الحد الأدنى من العلامة التجارية

تقارير الحضور الأساسية

✅ الأنسب لـ: الاجتماعات الداخلية، والندوات الصغيرة عبر الإنترنت، أو برامج الأحداث في مراحلها الأولى. تفتقر إلى التفاعل المتقدم والرؤى بعد الحدث.

الخطط الاحترافية: 100 - 500 دولار شهريًا

مصممة للمؤسسات النامية التي تنظم فعاليات افتراضية بانتظام.

عادةً ما تضيف هذه الفئة ما يلي:

حدود أعلى لعدد الحضور

ميزات تفاعلية مثل الاستطلاعات والأسئلة والأجوبة الخاضعة للإشراف

تسجيل الجلسات والوصول عند الطلب

صفحات التسجيل والعلامة التجارية المخصصة

تحليلات أعمق وتكامل مع أدوات التسويق

✅ الأنسب لـ: تندرج إطلاق المنتجات وندوات العملاء عبر الإنترنت وبرامج التدريب ضمن هذا النطاق السعري.

منصات المؤسسات: 1000 دولار أمريكي أو أكثر شهريًا أو أسعار مخصصة

مصممة للمؤتمرات الكبيرة والفعاليات متعددة المسارات وبرامج التسويق المؤسسي.

تشمل أسعار الشركات ما يلي:

عدد غير محدود أو عدد كبير جدًا من الحضور

فعاليات متعددة الجلسات ومتعددة الأيام

أدوات متقدمة للمشاركة والإشراف

تحليلات مفصلة عن الحضور والمشاركة

تكامل CRM وتقارير الإسناد

دعم مخصص واتفاقيات مستوى الخدمة

✅ الأنسب لـ: المؤتمرات الافتراضية العالمية، وبرامج النمو القائمة على الفعاليات، والمؤسسات التي تعتبر الفعاليات الافتراضية للشركات قناة أساسية للتواصل مع العملاء المحتملين أو تعزيز العلامة التجارية أو مشاركة الموظفين.

💡 نصيحة احترافية: عند مقارنة منصات الأحداث الافتراضية، قم بإنشاء بطاقة تقييم في ClickUp باستخدام حقول AI Fields لإظهار الرؤى تلقائيًا. يمكن لـ AI Fields إنشاء ملخصات وتصنيف المتطلبات أو تحديد نقاط القوة والضعف في المنصة بناءً على معاييرك (مثل ميزات المشاركة وعمق التحليلات والتكاملات).

كيفية اختيار منصة الفعاليات الافتراضية المناسبة

تتساءل من أين تبدأ؟ ابدأ من هنا. 👇

الخطوة 1: حدد أهداف الحدث والجمهور المستهدف

قبل مقارنة الأدوات، حدد سبب تنظيم الحدث والجمهور المستهدف. اطرح أسئلة مثل:

هل يركز الحدث على جذب العملاء المحتملين، أو تثقيف العملاء، أو التدريب، أو التواصل الداخلي؟

كيف يبدو النجاح: التسجيلات، الحضور المباشر، المشاركة، التأثير على خطط العمل، أم مشاركة المعرفة؟

ما مدى التفاعلية التي يجب أن يتسم بها الحدث؟

هل سيكون هذا حدثًا لمرة واحدة أم برنامجًا قابلًا للتكرار؟

هل تنظم ندوة عبر الإنترنت أو مؤتمرًا افتراضيًا أو ورشة عمل أو حدثًا مختلطًا؟

💡 نصيحة احترافية: اكتب 3-5 معايير قابلة للقياس للنجاح في هذه المرحلة. أمثلة على أهداف الفعالية: 25% من الحاضرين يشاركون في الاستطلاعات أو الأسئلة والأجوبة

تتجاوز المشاهدات عند الطلب الحضور المباشر في غضون 14 يومًا

يقوم قسم المبيعات بمتابعة جميع المشاركين خلال 48 ساعة

الخطوة 2: تقييم الميزات الرئيسية للمنصة

قم بتقييم منصات الفعاليات الافتراضية بناءً على نوع الفعالية التي تنظمها بالفعل. قسّمها إلى ميزات لا غنى عنها وميزات من الجيد توفرها.

📌 مثال: هدفك الأساسي هو جذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين لعلامتك التجارية. يجب أن تسهل منصتك عملية جمع بيانات الحضور وإثرائها والاستفادة منها.

الميزات التي لا غنى عنها:

نماذج تسجيل مدمجة أو تكامل CRM أصلي

تتبع الحضور والمشاركة على مستوى الحاضرين

تصدير أو مزامنة البيانات تلقائيًا لعمليات المتابعة

ميزات من الجيد توفرها:

صفحات هبوط أو موضوعات قابلة للتخصيص

دعوات لاتخاذ إجراء تحمل العلامة التجارية أثناء الجلسات أو بعدها

استخدام الألعاب الخفيفة لزيادة المشاركة

📌 مثال: يركز الحدث الخاص بك على التواصل وبناء المجتمع. هنا، جودة التفاعل أكثر أهمية من جودة البث.

الميزات التي لا غنى عنها:

التواصل عبر الفيديو بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة

سهولة مطابقة المشاركين أو التواصل عبر الطاولات

إدارة واضحة وتحكم في الوقت

ميزات من الجيد توفرها:

ملفات تعريف الحضور واهتماماتهم

أدوات المراسلة أو المتابعة بعد الحدث

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع يستخدمون ثلاثة أدوات أو أكثر يوميًا، ويواجهون مشكلة " تكاثر التطبيقات " وتشتت سير العمل. على الرغم من أنك قد تشعر بالإنتاجية والانشغال، إلا أن سياقك يضيع ببساطة عبر التطبيقات، ناهيك عن استنزاف الطاقة الناتج عن الكتابة. تجمع BrainGPT كل ذلك معًا: تحدث مرة واحدة، وستصل تحديثاتك ومهامك وملاحظاتك إلى المكان المناسب لها في ClickUp. لا مزيد من التبديل، لا مزيد من الفوضى — فقط إنتاجية سلسة ومركزية. ادمج جميع أعمالك للحصول على نتائج أسرع مع ClickUp BrainGPT

الخطوة 3: تقييم قدرات التكامل والأتمتة

لا توجد الأحداث الافتراضية بمعزل عن غيرها. فهي ترتبط بعمليات التسويق والمبيعات والموارد البشرية والعمليات قبل الحدث وبعده.

قم بالتقييم:

هل تتزامن بيانات التسجيل والحضور مع CRM أو أدوات التسويق الخاصة بك؟

هل يمكن لإشارات المشاركة (الاستطلاعات والأسئلة والأجوبة ووقت المشاهدة) أن تؤدي إلى متابعة؟

هل يمكنك تقسيم الحضور إلى شرائح بناءً على سلوكهم؟

هل عمليات الدمج أصلية أم تعتمد على عمليات التصدير اليدوية؟

هل يتوفر الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) أو webhook إذا كنت بحاجة إلى تخصيص؟

ما الذي يجعل عمليات التكامل جزءًا مهمًا من ميزات برامج إدارة الفعاليات؟ إنها تضمن تدفق بيانات الفعاليات إلى عمليات المتابعة وإعداد التقارير والتخطيط المستقبلي.

🚀 ميزة ClickUp: بينما تتولى منصة الفعاليات الافتراضية الخاصة بك إدارة التجربة المباشرة، تعمل ClickUp for Marketing Teams كعمود فقري تشغيلي حولها. تستخدم الفرق ClickUp من أجل: تنسيق تخطيط الفعاليات والموافقات والجداول الزمنية

إدارة تحضير المتحدثين وإنشاء المحتوى والبروفات

تتبع الإجراءات اللاحقة للحدث مثل المتابعة وإعادة استخدام المحتوى وإعداد التقارير

أتمتة عمليات التسليم بين أقسام التسويق والمبيعات والعمليات حتى لا يفوتك أي شيء قم بعملية العصف الذهني والتخطيط وتنفيذ برامجك التسويقية باستخدام ClickUp لفرق التسويق. بدلاً من تجميع جداول البيانات وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني وأدوات المهام، يحتفظ ClickUp بجميع أعمال الفعاليات — والإجراءات التي تحركها بيانات الفعاليات — في مساحة عمل واحدة متصلة.

الخطوة 4: مراجعة تجربة المستخدم والدعم

بالإضافة إلى الميزات والوظائف، سترغب في أن تكون سهلة الاستخدام.

قم بتجربة تجريبية وتأكد من سهولة انضمام الحاضرين دون أي عوائق. يجب أن تتمتع المنصة بواجهة سهلة الاستخدام للمضيفين والمشرفين على حد سواء.

📌 اختبار موصى به: قبل الالتزام، قم بتشغيل نسخة تجريبية حية مع متحدثين حقيقيين وجمهور صغير. اختبر عملية الانضمام، وضوابط المشرف، وكيفية تعامل المنصة مع المشكلات غير المتوقعة أثناء الجلسة.

الخطوة 5: ضع في اعتبارك الميزانية وقابلية التوسع وعائد الاستثمار

أخيرًا، قم بموازنة التكلفة مقابل القيمة طويلة الأجل.

انظر إلى ما وراء الأسعار الشهرية واسأل:

هل يمكن للمنصة التوسع مع زيادة عدد الحضور؟

هل توفر رؤى تساعد في تحسين الفعاليات المستقبلية؟

هل ستقلل من الجهد اليدوي أم ستخلق أعباء تشغيلية جديدة؟

💰 العائد على الاستثمار الذي يهم قيادتك عند استضافة الأحداث الافتراضية:

التكلفة لكل مشارك، وليس فقط التكلفة لكل تسجيل

تأثير خط الأنابيب أو التحويل على الأحداث الخارجية

قيمة إعادة استخدام المحتوى من التسجيلات والإعادة والمقاطع

توفير الوقت في الإعداد والإشراف وإعداد التقارير والمتابعة

أفضل منصات الفعاليات الافتراضية التي يمكنك استكشافها

فيما يلي قائمة بمنصات الأحداث الافتراضية الشهيرة. 👇

1. ClickUp

بالمقارنة مع الأدوات الأخرى في هذه القائمة التي تساعدك على إجراء الحدث الافتراضي، فإن ClickUp هو عمود العمليات. أول مساحة عمل متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم هي المكان الذي تخطط فيه وتنسق وتتبع وتؤتمت وتقيس العمل الذي يجعل تلك التجارب الحية ناجحة.

إليك كيفية استخدام برنامج إدارة الأحداث من ClickUp 👇

قم بإدارة جميع مستنداتك ومشاريعك ومحادثاتك والمزيد على منصة شاملة واحدة باستخدام ClickUp

خطط للأحداث ونظمها داخل مساحة عمل مخصصة

ابدأ بإنشاء مساحة ClickUp مخصصة للأحداث الافتراضية أو حملات الأحداث. تصبح هذه المساحة مركز القيادة لكل ما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ.

تتم إدارة كل فعالية كقائمة داخل المساحة. أضف مهام فردية تغطي أنشطة مثل التواصل مع المتحدثين، ووضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال، والمحتوى الترويجي، والبروفات، والمتابعة.

نظم جداولك الزمنية وتنسيق المتحدثين والموافقات والأصول والمتابعات بعد الحدث ضمن التسلسل الهرمي للمشروع في ClickUp.

تتتبع الحقول المخصصة التفاصيل المهمة مثل نوع الحدث والجمهور والمالك والمنطقة وتاريخ الحدث. تمثل الحالات المخصصة مراحل مثل الاستقبال والتخطيط والترويج ويوم الحدث وما بعد الحدث.

تسهل هذه التسلسل الهرمي إدارة الأحداث الفردية أو البرامج المتكررة على نطاق واسع.

التقاط الطلبات والمدخلات باستخدام النماذج

قم بتوحيد طريقة إدخال الأحداث إلى النظام باستخدام نماذج ClickUp. تقوم فرق التسويق أو الموارد البشرية أو الفرق الداخلية بتقديم الطلبات مع تحديد أهداف واضحة وتفاصيل الجمهور والجداول الزمنية ومقاييس النجاح.

يؤدي كل نموذج يتم إرساله إلى إنشاء مهمة حدث منظمة تلقائيًا مع حقول ومالكين وحالات محددة مسبقًا. وهذا يضمن أن كل حدث يبدأ بوضوح ويقضي على التردد قبل بدء العمل.

تُستخدم النماذج أيضًا بعد الحدث لجمع ملاحظات الحضور أو المراجعات الداخلية أو تقييمات المتحدثين، مما يوفر رؤى مباشرة إلى مساحة العمل.

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي و BrainGPT للتخطيط والتحليل

تضيف Super Agents و BrainGPT من ClickUp ذكاءً سياقيًا عبر دورة حياة الحدث.

أثناء التخطيط، تستخدم الفرق Brain لتلخيص المتطلبات، وصياغة مسودات وثائق سير العرض، أو الكشف عن المخاطر بناءً على ترابط المهام.

يمكن لـ Super Agents بعد ذلك التعامل مع سير العمل من البداية إلى النهاية، بدءًا من إنشاء نصوص ترويجية وتلخيص التعليقات وحتى تحليل بيانات الأداء بعد الحدث مباشرةً داخل المهام و Docs.

استخدم Super Agents المعدة مسبقًا أو المخصصة لحالتك الاستخدامية

نظرًا لأن Brain مدرك للسياق، فإنه يجيب على أسئلة مثل "ما هي الأحداث المعرضة للخطر هذا الشهر؟" أو "ما هي أهم عوامل المشاركة في آخر ندوة عبر الإنترنت؟" باستخدام بيانات مساحة العمل الحقيقية.

اعرض البيانات السياقية من مساحة العمل والتطبيقات المتصلة باستخدام ClickUp Brain

أتمتة تنفيذ الفعاليات باستخدام ClickUp AI و Automations

تقع في قلب نظام إدارة الأحداث في ClickUp أتمتة بدون كود. تعمل هذه الأتمتة معًا على التعامل مع أعمال التنسيق المتكررة، مما يسمح لفريقك بالتركيز على التخطيط والتنفيذ عالي التأثير.

بمجرد تحديد مسار الحدث الخاص بك، تعمل ClickUp Automations على المضي قدماً في العمل تلقائياً بناءً على محفزات حقيقية، بدلاً من التحديثات اليدوية.

📌 مثال: عند إرسال نموذج فكرة الحدث، يقوم ClickUp تلقائيًا بإنشاء مهمة حدث جديدة وتعيين حالتها على "Intake" (استلام).

عندما يتم وضع علامة "مكتمل" على جميع المهام الفرعية السابقة للحدث، تنتقل المهمة الرئيسية إلى "الترويج جارٍ" دون الحاجة إلى تدخل أي شخص.

بعد انتهاء تاريخ الحدث، يقوم ClickUp بتحديث الحالة إلى "متابعة ما بعد الحدث" ويخصص مهام جمع التعليقات وتقديم التقارير الداخلية.

تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي في ClickUp أيضًا في تخصيص المهام وجدولتها بذكاء.

إذا كان فريقك يدير فعاليات عبر مناطق مختلفة، فيمكن توجيه المهام الخاصة بالفعاليات في الولايات المتحدة إلى مسؤول واحد، بينما توجه الفعاليات في المملكة المتحدة إلى مسؤول آخر. يمكن للذكاء الاصطناعي حتى ضبط تواريخ الاستحقاق للمهام والمهام الفرعية تلقائيًا بحيث تظل كل المواعيد النهائية متوافقة مع الجدول الزمني للفعالية.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية مساعدة ClickUp في توزيع المهام بذكاء 👇

استخدم نموذج خطة مشروع الفعاليات الافتراضية من ClickUp لتركيز التخطيط

بعد اختيار أفضل منصة للأحداث الافتراضية، يتمثل التحدي التالي في تحويل خططك إلى أفعال دون فوضى. أدخل: نموذج خطة مشروع الحدث الافتراضي من ClickUp.

يُعد هذا النموذج بمثابة دليل منظم لكامل دورة حياة الحدث، حيث يجمع جميع المهام والجداول الزمنية والمسؤولين والنتائج المتوقعة في مساحة عمل واحدة.

احصل على نموذج مجاني سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو بودكاست أو مؤتمرًا عبر الإنترنت، استخدم نموذج خطة مشروع الفعاليات الافتراضية من ClickUp لتخطيط وتنفيذ فعاليات افتراضية ناجحة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

حدد المعالم مثل تأكيدات المتحدثين، والبروفات، وتواريخ الإطلاق.

تنظيم المهام المتعلقة باللوجستيات وإنشاء المحتوى والتسويق والإعدادات التقنية

قم بتعيين التبعيات بحيث لا يبدأ أي شيء قبل اكتمال المتطلبات الأساسية

تتبع الملكية والمواعيد النهائية في عرض مركزي واحد

تنسيق العمل متعدد الوظائف بين الإنتاج والتسويق والعمليات

أفضل ميزات ClickUp

استخدم ClickUp SyncUps لإعداد المتحدثين، والبروفات، والتدريبات الداخلية، وتقارير ما بعد الحدث. قم بتسجيل الملاحظات تلقائيًا، وتحويل القرارات إلى مهام دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

تتبع إنجاز المهام والمواعيد النهائية القادمة والمتابعات وحجم العمل عبر عدة أحداث في عرض واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp

خلال مرحلة التخطيط المبكرة، تساعدك ClickUp Whiteboards على رسم خرائط لأجندات الأحداث وتدفقات الجلسات ورحلات الجمهور وخطط الطوارئ بشكل مرئي.

تحافظ ClickUp Chat على سياق محادثات الفعاليات. تظهر الرسائل بجوار المهام والمستندات والجداول الزمنية، بحيث لا تضيع القرارات في سلاسل المحادثات على Slack أو سلاسل البريد الإلكتروني.

قيود ClickUp

قد تكون مجموعة الميزات الشاملة مربكة للمستخدم الجديد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

استمع إلى أحد عملاء ClickUp:

يتيح لنا ClickUp العمل جميعًا في برنامج واحد والعمل معًا على الحدث طوال مرحلة ما قبل الإنتاج، ولكن أيضًا في يوم الحدث، يمكننا التنفيذ مع العلم أن جميع التفاصيل موجودة في مكان واحد.

2. أحداث Zoom

عبر Zoom Events

Zoom Events هي منصة فعاليات افتراضية شاملة. تساعدك على تقديم فعاليات غامرة عبر الإنترنت، من الجلسات الصغيرة إلى الفعاليات الافتراضية واسعة النطاق مثل المؤتمرات التي تستمر لعدة أيام وقمم الشركات.

فهي تجمع بين التسجيل وإصدار التذاكر والتواصل وإدارة الجلسات في بيئة فعاليات افتراضية واحدة.

تسهل أدوات Zoom على الحاضرين الانضمام والتفاعل، وتدعم الميزات المتقدمة المشاركة والتحليلات التي تساعد المنظمين على فهم سلوك الجمهور والنتائج.

أفضل ميزات Zoom Events

مراكز الأحداث مع التسجيل وإصدار التذاكر والتواصل في الردهة لتدفق سلس للحضور

إدارة الأحداث متعددة الجلسات والعلامات التجارية للمؤتمرات الافتراضية الكبيرة

ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات أتمتة لتبسيط تتبع المشاركة والرؤى

قيود Zoom Events

بينما يمكن للمشاركين الانضمام إلى Zoom Events بدون حساب Zoom، يحتاج المنظم أو المضيف عادةً إلى خطة Zoom مدفوعة (من خلال Workplace) مع ترخيص Meetings قبل أن تتمكن من شراء أو تنشيط ميزات Zoom Events.

أسعار Zoom Events

أساسي : مجاني

Pro : 16.99 دولارًا شهريًا

الأعمال: 21.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

ملاحظة: هذه هي أسعار Zoom Workplace.

تقييمات ومراجعات Zoom Events

G2: 4. 5/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 6000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoom Events؟

استمع إلى رأي أحد مستخدمي G2:

أفضل ما يميز Zoom هو كيفية تكامله مع المنصات الأخرى لتدوين الاجتماعات. نستخدم Fellow لتسجيل مكالمات شركتنا ولم نواجه أي مشاكل في إعداده. كما أنني أستمتع بجميع خيارات التصفية والإعدادات، ولا تضاهيها المنصات الأخرى.

🧩 ميزة ClickUp: يربط نظام التكامل في ClickUp بين مهام العمل الأساسية، بحيث تتم عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة بسلاسة. قم بمزامنة أحداث التقويم وبيانات CRM ومحفزات أتمتة التسويق ومكتبات الملفات وتطبيقات الاتصال وأنظمة التحليلات مباشرة في ClickUp. بفضل تكامل ClickUp مع Zoom، يمكنك بدء اجتماعات Zoom أو الانضمام إليها مباشرة من مهام ClickUp أو Docs أو Chat. تظل روابط الاجتماعات والتسجيلات والتفاصيل مرفقة بالعمل ذي الصلة. تساعدك على إدارة بروفات المتحدثين، والتدريبات الداخلية، وجلسات الاستعراض بعد الحدث في سياقها. بدلاً من البحث عن الروابط أو الملاحظات عبر الأدوات المختلفة، تحافظ الفرق على ربط الأنشطة المتعلقة بـ Zoom مباشرة بمهام الفعالية والجداول الزمنية، مما يقلل من فجوات التنسيق قبل الفعالية وبعدها.

3. Goldcast

عبر Goldcast

يمكنك استخدام Goldcast.io لاستضافة ندوات عبر الإنترنت، وقمم افتراضية متعددة الجلسات، وفعاليات مختلطة، وسلسلة فعاليات مستمرة. تتجاوز المنصة الجلسات الحية من خلال مساعدة الفرق على إعادة استخدام محتوى الفعاليات وتوسيع نطاق وصول الجمهور.

بفضل الأدوات التي تتيح لك التقاط النوايا السلوكية والتكامل مع مجموعتك التقنية، تساعد Goldcast في تحويل المشاركة في الفعاليات إلى تأثير قابل للقياس على مسار العمل.

يتيح لك Goldcast تعزيز المشاركة من خلال الاستطلاعات وأسئلة وأجوبة الفيديو وصور GIF والمزيد.

بصفتك منظم فعاليات، يمكنك استخدام لوحة تحكم Goldcast للحصول على رؤى حول أداء الفعالية. يمكنك الوصول إلى تحليلات متقدمة، بما في ذلك توزيع الحضور وتوزيع الشركات، من بين أمور أخرى.

أفضل ميزات Goldcast

أعد استخدام محتوى الفعالية على نطاق واسع باستخدام Content Lab، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الجلسات إلى مقاطع قصيرة ومدونات ومواد جاهزة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من عائد الاستثمار في الفعالية.

سجل وأنتج جلسات عالية الجودة باستخدام استوديو التسجيل المدمج للبودكاست والعروض التوضيحية والمحادثات المسجلة مسبقًا.

أتمتة تحليل المحتوى وتحسينه باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يبرزون اللحظات المهمة ويولدون رؤى

قيود Goldcast

إذا كان الاستخدام الأساسي لمنصتك هو عقد ندوات عبر الإنترنت صغيرة أو اجتماعات داخلية بشكل متكرر، فقد تبدو Goldcast مبالغًا فيها.

أسعار Goldcast

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Goldcast

G2: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Goldcast؟

استمع إلى رأي أحد مستخدمي G2:

يمكنها استضافة عدد كبير من الأحداث المتزامنة. يؤدي توقيت الأحداث إلى تبسيط سير العمل في تكلفة الإنتاج.

4. Livestorm

عبر Livestorm

Livestorm هي منصة أحداث افتراضية قائمة على المتصفح ومصممة لاستضافة ندوات عبر الإنترنت واجتماعات عبر الإنترنت وأحداث افتراضية واسعة النطاق بشكل سلس. لا يحتاج الحاضرون ومنظمو الأحداث إلى تنزيلات إضافية أو إعدادات معقدة.

توفر هذه المنصة أدوات تفاعل مرنة وتحليلات واضحة وتكاملات قوية تساعد الفرق على تقديم فعاليات متقنة وجمع رؤى قابلة للتنفيذ.

تجمع Livestorm بين الميزات التفاعلية والروابط القوية للتسويق وإدارة علاقات العملاء، مما يجعلها مناسبة للندوات المتكررة عبر الإنترنت وعروض المنتجات وبرامج تثقيف العملاء.

تدعم قدرات الذكاء الاصطناعي والبث المباشر إنشاء المحتوى وتوزيعه بكفاءة، مما يساعد الفرق على زيادة قيمة كل حدث.

أفضل ميزات Livestorm

احصل على ملخصات ونصوص وتوصيات محتوى آلية باستخدام Livestorm AI

وسّع نطاق الوصول من خلال إعادة البث المدمجة، مما يتيح للمنظمين بث جلسات مباشرة في وقت واحد إلى وجهات متعددة وجذب جمهور أوسع.

أضف علامة تجارية مخصصة (ألوان وشعار وصورة خلفية) إلى كل غرفة فعاليات

قيود Livestorm

تتوفر خيارات التخصيص والعلامة التجارية المتقدمة في الخطط عالية المستوى.

أسعار Livestorm

المزايا: 105 يورو شهريًا (تُفوتر سنويًا)

الأعمال: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Livestorm

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Livestorm؟

استمع إلى رأي أحد مستخدمي G2:

أستخدم Livestorm لإجراء اجتماعات عبر الإنترنت وندوات عبر الويب وفعاليات افتراضية لأنها منصتنا المفضلة للعروض التقديمية الحية والدورات التدريبية التفاعلية. يعجبني كيف توازن أفضل منصة فعاليات افتراضية بين البساطة والمستوى المناسب من الوظائف. كان الإعداد الأولي لـ Livestorm سلسًا ومباشرًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام Livestorm جنبًا إلى جنب مع أدوات أخرى، تساعد عمليات التكامل في تبسيط سير العمل لدينا.

5. Airmeet

عبر Airmeet

Airmeet هي منصة فعاليات افتراضية مصممة للفرق التي تنظم ندوات تفاعلية عبر الإنترنت ومؤتمرات وفعاليات مختلطة تتطلب المشاركة والتحكم التشغيلي.

تساعد المنصة المنظمين على فهم ما ينجح من خلال AirIntel، التي تظهر اتجاهات المشاركة وسلوك الحضور ومقاييس الأداء. تساعد هذه البيانات في التخطيط والمتابعة في المستقبل.

يتم إنتاج الجلسات الحية من خلال AirStudio، وهي واجهة إنتاجية تمنح المضيفين تحكمًا دقيقًا في التخطيطات والوسائط وعناصر البث.

وراء الكواليس، تقوم AirControl بتركيز تكوين الفعاليات وإدارة الوصول والجدولة والإشراف في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Airmeet

عزز الشمولية من خلال دعم إمكانية الوصول المدمج، مما يضمن توفر التسميات التوضيحية والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح والميزات المساعدة للجميع.

قم بتبسيط عمليات الفعاليات باستخدام AX360، منصة التجربة الموحدة من Airmeet التي تجمع التخطيط والتنفيذ والتحليلات في مكان واحد.

قدم بيئات افتراضية تحمل علامتك التجارية بالكامل مع إمكانيات وضع علامة بيضاء

قيود Airmeet

قد تكون عملية التسجيل في Airmeet صعبة بالنسبة للمستخدمين الجدد، خاصة بالنسبة للمتحدثين أو الحاضرين الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا.

أسعار Airmeet

ندوات عبر الإنترنت متميزة: تبدأ من 199 دولارًا شهريًا

الأحداث: أسعار مخصصة

الأحداث المدارة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airmeet

G2: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airmeet؟

استمع إلى رأي أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني هو ميزة التواصل الشبكي — حيث تتيح لك إمكانية التنقل بين الطاولات الافتراضية وإجراء محادثات فيديو في الوقت الفعلي، مما يمنحك إحساسًا فريدًا يشبه حضور مؤتمر. إنها تحاكي التجربة الشخصية بشكل أفضل من معظم المنصات الأخرى.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند اختيار منصة للأحداث الافتراضية

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب الانتباه إليها:

❌ 1. المبالغة في تقدير الميزات التي لن تستخدمها فعليًا

تبدو العديد من المنصات مثيرة للإعجاب في العروض التوضيحية لأنها تعرض كل الميزات الممكنة. في الواقع، تعتمد على مجموعة صغيرة تدعم بشكل مباشر أهداف الفعالية.

غالبًا ما يؤدي شراء منصة لأنها تقوم بكل شيء إلى التعقيد وانخفاض معدل استخدامها والارتباك أثناء الأحداث المباشرة. لا ينبغي أن تؤثر الميزات التي لا تتوافق مع مقاييس النجاح الخاصة بك من الخطوة 1 على القرار.

❌ 2. تجاهل سير العمل بعد الحدث

غالبًا ما تركز الفرق بشكل كبير على التجربة الحية وتنسى أن القيمة الحقيقية للأحداث الافتراضية غالبًا ما تتجاوز الجلسة نفسها.

إذا كانت المنصة تجعل من الصعب الوصول إلى بيانات المشاركة، وتقسيم الحضور، أو متابعة المتابعين، أو إعادة استخدام التسجيلات، فإنك تحد من عائد الاستثمار.

❌ 3. التقليل من شأن فجوات التكامل

تدعي بعض المنصات أنها توفر إمكانية التكامل، ولكنها تعتمد بشكل كبير على عمليات التصدير اليدوية أو مزامنة البيانات الجزئية.

تؤدي هذه الفجوات إلى إبطاء المتابعة وتشويه التقارير وخلق عمل إضافي لفرق التسويق أو المبيعات أو الموارد البشرية. بمرور الوقت، يقلل هذا التجزؤ من الثقة في بيانات الفعاليات ويضعف عملية اتخاذ القرار.

❌ إغفال تجربة الهاتف المحمول

ينضم جزء كبير من الحاضرين إلى الأحداث الافتراضية من أجهزتهم المحمولة. إذا كانت تجربة المنصة على الأجهزة المحمولة غير سلسة أو يصعب التنقل فيها، فإن المشاركة تنخفض بسرعة.

🧠 حقيقة ممتعة: يعد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي أحد أغلى الأحداث في العالم، حيث تبلغ تكلفة التذاكر العادية حوالي 40,000 دولار للشخص الواحد. يجذب هذا الحدث قادة العالم والمليارديرات وكبار المديرين التنفيذيين، مما يجعله أحد أكثر التجمعات التجارية حصرية.

نصائح إضافية عند اختيار الأداة

بناءً على خبرتنا، إليك بعض النصائح الإضافية التي يمكنك الاستفادة منها:

1. اختبر رحلة الحضور من البداية إلى النهاية

تجربة سلسة للمشاركين يمكن أن تحدد نجاح أو فشل فعاليتك. إليك ما يجب التحقق منه:

التسجيل > التأكيد > الوصول إلى الحدث (اختبر هذا التدفق على كل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة)

تحقق من وجود أي نقاط احتكاك مثل متطلبات تسجيل الدخول وتنزيل التطبيقات والتنقل المربك.

قم بتقييم سرعة الدخول بعد النقر على "الانضمام إلى الحدث"

انضم إلى تجربة لمختلف أنواع المتصفحات

تذكر أن عدد حالات التخلي عن المشاركة يزداد بشكل كبير إذا استغرقت الرحلة أكثر من 2-3 نقرات.

📊 رؤية استراتيجية: تغير الأكشاك الافتراضية طريقة تقييم المشترين للموردين. في الأحداث المادية، تعتمد زيارات الأكشاك على الموقع وحركة المرور والديناميكيات الاجتماعية. في الأحداث الافتراضية، تعتمد زيارات الأكشاك على النية. ينقر الحاضرون على الأكشاك عندما يتوافق شيء ما مع جلسة شاهدوها للتو، أو مشكلة يبحثون عنها، أو متابعة يرغبون في استكشافها. ينتج عن ذلك عدد أقل من التفاعلات الافتراضية مع الأكشاك، ولكنها تكون أكثر جودة بشكل ملحوظ.

2. إجراء اختبار تحميل للتحقق من جودة البث عبر الأجهزة

قم بإجراء اختبار تحميل مع فريقك. تحقق من أداء البث خلال ساعات الذروة، وسيناريوهات النطاق الترددي المنخفض، ونقاط الاتصال المحمولة، وتغييرات المتصفح، وما إلى ذلك. قم بالتقييم بعناية:

هل هناك تأخير في الصوت؟

ما مدى سرعة استقرار الفيديو؟

هل توجد آليات احتياطية في حالة ضعف اتصال الإنترنت؟

💡 نصيحة احترافية: اطلب خريطة توزيع CDN للمنصة. إذا لم تستخدم المنصة عقد CDN على مستوى العالم، فقد يواجه الحاضرون الدوليون مشكلات في التخزين المؤقت.

3. تقييم عمق التكامل الحقيقي

قد تضم المنصة التي اخترتها 50 تكاملاً، في حين أن 80% منها أحادي الاتجاه. على سبيل المثال، يجب عليك التحقق مما يلي:

هل تتم مزامنة بيانات CRM في كلا الاتجاهين؟

ما هي حقول التحليلات اللاحقة التي يمكنك إدخالها في قاعدة البيانات الخاصة بك؟

هل تدعم المنصة المزامنة في الوقت الفعلي؟

هل يتم ربط مقاييس المشاركة بسجلات جهات الاتصال؟

قائمة مراجعة: ما يجب فعله وما يجب تجنبه عند تقييم المنصة

✅ افعل هذا ❌ لا تفعل هذا حدد أهدافًا واضحة للحدث قبل اختيار الأدوات ابدأ العروض التوضيحية دون معرفة شكل النجاح طابق المنصات الافتراضية مع نوع الحدث الخاص بك (ندوة عبر الإنترنت، مؤتمر، هجين) افترض أن منصة واحدة تعمل بشكل جيد بنفس القدر لجميع أنواع الفعاليات أعطِ الأولوية لميزات المشاركة المرتبطة بأهدافك اختر الأدوات بناءً على الميزات البراقة التي لن تستخدمها قم بتجربة تجريبية واقعية مع متحدثين حقيقيين وسير عمل حقيقي اعتمد فقط على العروض الترويجية المصقولة اختبر تدفق انضمام الحضور وضوابط المشرف تجاهل تجربة منظم الحدث تحت ضغط البث المباشر قم بتقييم التحليلات بما يتجاوز أرقام الحضور تعامل مع التسجيل والحضور كمقاييس كافية تحقق من تكامل CRM والتسويق أثناء فترات التجربة افترض أن "تكامل" يعني تدفقًا سلسًا للبيانات قم بتقييم قابلية التوسع للأحداث المستقبلية، وليس فقط أحداث اليوم قم بالتحسين فقط لحجم الجمهور الحالي ضع في اعتبارك الجهد التشغيلي والتكاليف الخفية قارن بين المنصات من حيث السعر فقط خطط لسير العمل والمتابعة بعد الحدث تعامل مع الأحداث على أنها عمليات تنفذ مرة واحدة

قم بتنظيم أحداث افتراضية عالية التأثير باستخدام ClickUp

إن معرفة كيفية اختيار منصات الأحداث الافتراضية تعود في النهاية إلى أمر واحد: العثور على أداة تجعل عمل فريقك أسهل.

تحتاج إلى منصة تدعم جميع الأعمال التي تتم قبل الحدث وأثناءه وبعده.

ClickUp هو الأفضل في ذلك.

بينما يتولى برنامج الفعاليات الافتراضية الخاص بك إدارة التجربة المباشرة، يجمع ClickUp التخطيط والتنسيق والأتمتة والقياس في مكان واحد.

بفضل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والوكلاء المدمجين في مساحة عمل واحدة، أصبح ClickUp العمود الفقري التشغيلي للأحداث الافتراضية من أي حجم. سجل في ClickUp مجانًا.

الأسئلة الشائعة

تشمل الميزات الأساسية لمنصة الفعاليات الافتراضية ما يلي: بث مباشر موثوق، تفاعل مدمج مع الجمهور مثل الدردشة والاستطلاعات والأسئلة والأجوبة، تحكم مرن في التسجيل والوصول، تسجيل الجلسات مع إمكانية المشاهدة عند الطلب، وتحليلات متقدمة.

تتكامل منصات الفعاليات الافتراضية مع أدوات التسويق وإدارة علاقات العملاء. ويتم ذلك من خلال التكاملات الأصلية أو واجهات برمجة التطبيقات أو الويب هوكس. تسمح هذه التكاملات بمزامنة بيانات التسجيل والحضور والمشاركة تلقائيًا. وهذا أمر مهم لأنه يسهل تقسيم الحضور إلى شرائح، وإجراء المتابعات، وتتبع النتائج دون الحاجة إلى التصدير اليدوي.

تتضمن بعض المقاييس المهمة التي يجب عليك تتبعها مستويات المشاركة، والاحتفاظ بالجلسات، وإجراءات المتابعة مثل طلبات العروض التوضيحية أو تنزيلات المحتوى، والمشاهدة عند الطلب. يمكنك أيضًا حساب التكلفة لكل مشارك مشارك وتقييم كيفية تحسين رؤى الفعالية للأشكال المستقبلية والرسائل والأداء العام.

منصات الندوات عبر الإنترنت مصممة لأحداث التواصل الأبسط التي تتكون من جلسة واحدة. وهي تبث المحتوى مع تفاعل أساسي. أما منصات المؤتمرات الافتراضية فتدعم جلسات متعددة وأجندات معقدة وإدارة المتحدثين ومشاركة أكثر ثراءً عبر المسارات. إذا كان الحدث الخاص بك يتضمن جلسات متوازية أو يمتد على عدة أيام، فعادةً ما تكون منصة المؤتمرات هي الأنسب.

تساعد ClickUp الفرق على إدارة كل ما يتعلق بالحدث الافتراضي. بينما تتولى منصة الأحداث استضافة الحدث والتفاعل معه، تدعم ClickUp تخطيط الجداول الزمنية وتنسيق المتحدثين والموافقات والتعاون والمتابعة بعد الحدث في مساحة عمل واحدة، مما يجعل تنفيذ الحدث أكثر اتساقًا وأسهل في التوسع.