عندما تعرف منتجك جيدًا، يصعب عليك تحديد ما ينقصه.

سير العمل الذي يبدو واضحًا وتقوم بتخطيه؟ يحتاج المستخدمون إلى هذه الخطوات بالضبط. الميزة التي تفترض أن الجميع يعرفها؟ نصف عملائك لم يسمعوا بها من قبل.

تعلم كيفية تحديد الثغرات في وثائق المنتج يعني فهم الأماكن التي يواجه فيها المستخدمون صعوبات ولماذا لا تحل وثائقك الحالية مشاكلهم.

لحسن الحظ، تترك الثغرات في الوثائق إشارات واضحة؛ ما عليك سوى معرفة أين تبحث عنها.

في هذه المدونة، سوف نستكشف تلك الإشارات ونوضح لك كيف يعمل ClickUp على تبسيط عملية تحليل الثغرات في الوثائق. 📃

لماذا يعد تحديد الثغرات في الوثائق أمرًا بالغ الأهمية

قد يكون لديك أفضل الأدوات وأذكى فريق، ولكن إذا كانت وثائق منتجك غير مكتملة، فقد تسوء الأمور.

يساعدك اكتشاف هذه الثغرات في الأداء مبكرًا على:

اكتشف العوائق الخفية التي تعرقل التقدم ولكنها لا تظهر في خرائط الطريق

قدم للموظفين الجدد سياقًا حقيقيًا بدلاً من الإجابات النصفية والرسائل المتفرقة

قلل من تكرار المساعدة التي تستنزف وقت الفريق

حافظ على تماشي العمل متعدد الوظائف دون الحاجة إلى عمليات تحقق مستمرة

كوّن عادات حول تحديث المستندات مع تغير الأمور، وليس بعدها

💡 نصيحة احترافية: قبل البدء في أعمال التوثيق الكبيرة، قم بإجراء تحليل SWOT سريع مع فريقك الداخلي. حدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين والمجالات التي أدى فيها الأداء الضعيف في مشاركة المعرفة إلى إبطاء عمل الفرق. يساعد ذلك في توضيح الأهداف، والتنسيق مع الموارد البشرية، وتسليط الضوء على المكونات الأساسية التي تؤثر على توليد الإيرادات.

العلامات الشائعة لثغرات التوثيق

تتجلى الثغرات في الوثائق من خلال عوامل داخلية وخارجية مثل سلوك المستخدمين وبيانات الدعم والتوتر بين أعضاء الفريق. والحيلة هنا هي ربط هذه النقاط قبل أن تتحول إلى مشاكل مكلفة.

فيما يلي بعض الإشارات التي يجب الانتباه إليها:

40٪ من التذاكر الخاصة بك تسأل عن نفس التكامل

يقوم المستخدمون بإنشاء حيل معقدة بدلاً من استخدام سير العمل المقصود

يقضي فريقك نصف وقته في شرح أمور بديهية

تنخفض معدلات إتمام عملية التسجيل بشكل حاد عندما يترك المستخدمون العملية باستمرار في نفس الخطوة

تسعى الفرق الداخلية إلى الحصول على نفس التوضيحات المتعلقة بالمنتج أسبوعيًا

تكشف تحليلات البحث عن الاستعلامات الفاشلة حتى عندما يكتب المستخدمون أسئلة واضحة

إطلاق إمكانات جديدة، لكن معدل اعتماد المنتج لا يزال منخفضًا

🧠 حقيقة ممتعة: تم تسجيل كلمة " documentation " لأول مرة في عام 1753 في كتابات المؤلف والمطبع صامويل ريتشاردسون. وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية documentātiō، التي تعني "تعليمات" أو "تدريس".

إشارة تلاحظها ماذا يعني ذلك في الواقع الفجوة في الوثائق وراء ذلك تكرار طلبات الدعم بشأن نفس الميزة لا يمكن للمستخدمين إكمال المهام بشكل مستقل إرشادات خطوة بخطوة مفقودة أو غير واضحة يبتكر المستخدمون حلولاً بديلة أو حيلًا عدم فهم سير العمل المقصود تفترض الوثائق معرفة مسبقة بالمنتج تشرح الفرق نفس الشيء داخليًا كل أسبوع المعرفة موجودة في عقول الناس لا توجد مرجع داخلي موثوق انخفاض معدلات التسجيل في نفس الخطوة يواجه المستخدمون نقطة قرار غير واضحة السياق المفقود حول ما سيحدث بعد ذلك لا تعطي عمليات البحث في مركز المساعدة أي نتائج عدم تطابق اللغة تستخدم المستندات مصطلحات داخلية، وليس لغة المستخدمين الميزات متوفرة ولكن معدل استخدامها لا يزال منخفضًا لا يرى المستخدمون قيمة لا يوجد تفسير لـ "أهمية ذلك" أو حالات الاستخدام

كيف تعزز الوثائق الأفضل من اعتماد المنتج

تزيل الوثائق الجيدة التوتر بين "أريد تجربة هذا" و"أنا أستفيد من هذا".

فيما يلي بعض أهم مزايا كتابة وثائق تقنية أفضل. 🗂️

تقليل الوقت اللازم لتحقيق أول نجاح: تتيح الإرشادات الواضحة وأدلة البدء السريع للمستخدمين تحقيق نتائج قيّمة بسرعة.

يقلل من معدل التخلي المبكر: تفسيرات الميزات بلغة بسيطة تمنع المستخدمين من التعثر والتخلي عن الأداة

يبني ثقة المستخدم: الأمثلة والمرئيات التفصيلية تجعل سير العمل الجديد أقل إرباكًا.

يدعم أنماط تعلم مختلفة: توفر الوثائق الشاملة قوائم مراجعة سريعة للبعض وأدلة تفصيلية للآخرين.

تقليل طلبات الدعم: تتيح الأسئلة الشائعة التفصيلية وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها للمستخدمين حل المشكلات بشكل مستقل.

🔍 هل تعلم؟ القراءة ليست مهارة بديهية؛ فهي تعتمد على تعليمات واضحة ومنظمة. إذا كانت وثائقك تفترض أن المستخدمين سيكتشفون الأمر بأنفسهم، فقد تكون هناك خطوات أساسية مفقودة لفهمها.

كيفية تحديد المعلومات المفقودة أو غير الواضحة

يتطلب اكتشاف الثغرات في الوثائق اتباع أساليب منهجية تكشف بالضبط عن أكثر ما يواجهه المستخدمون من صعوبات.

فيما يلي بعض التقنيات:

1. رافق فريق الدعم لمدة أسبوع

أفضل الأفكار تأتي من الاستماع إلى مكالمات الدعم وقراءة نصوص الدردشة الحية.

ستكتشف الأسئلة التي تجعل فريقك يتذمر لأنهم يجيبون عليها باستمرار. تكشف هذه المحادثات اللحظات الدقيقة التي يواجه فيها المستخدمون عقبات.

والأهم من ذلك، قم بتدوين الملاحظات حول اللغة التي يستخدمها العملاء بالضبط. غالبًا ما تكشف كلماتهم عن الافتراضات الخاطئة التي تتضمنها وثائقك.

📌 مثال: إذا كان فريق الدعم الخاص بك يشرح باستمرار كيفية توصيل أداة طرف ثالث، ولكن الوثائق الخاصة بك تقول فقط "أضف مفتاح API الخاص بك"، فقد وجدت فجوة. غالبًا ما يواجه المستخدمون صعوبة في العثور على مفتاح API الخاص بهم أو تحديد الأذونات الصحيحة.

2. قم بتخطيط رحلة المستخدم مقابل المحتوى الخاص بك

وهنا تكمن المتعة: اطلع على سير العمل الأساسي لمنتجك وتابعه خطوة بخطوة باستخدام الوثائق فقط.

أثناء تقدمك، لاحظ كل لحظة تحتاج فيها إلى ملء الفراغات من معرفتك الداخلية. تثبت هذه الثغرات أن وثائقك تفترض درجة كبيرة من الإلمام.

بالنسبة لكل نقطة قرار، اسأل: هل تشرح وثائقك ما سيحدث بعد ذلك بوضوح كافٍ لشخص لم يسبق له أن رأى المنتج؟

📌 مثال: فكر في عمليات التهيئة. قد تذكر وثائقك "تكوين الإعدادات" ولكنها لا تشرح أبدًا ما يحدث إذا تخطى المستخدمون هذه الخطوة. هل تتعطل الميزات؟ هل تحصل على القيم الافتراضية؟ هذا الغموض يخلق ارتباكًا يوقف المستخدمين.

3. تحليل أنماط سلوك البحث

تحليلات البحث في موقع التوثيق الخاص بك تروي قصصًا لم يسمعها فريق المحتوى الخاص بك من قبل. ابحث عن الاستفسارات التي لا تعطي أي نتائج أو تجعل المستخدمين ينقرون على خمس صفحات مختلفة.

هناك علامة أخرى يجب الانتباه إليها وهي المصطلحات التي يكتبها الناس مقابل عناوين مقالاتك.

📌 مثال: تلاحظ أن المستخدمين يبحثون بشكل متكرر عن "حذف حسابي" في مركز المساعدة الخاص بك، ولكن البحث لا يعطي أي نتائج. بعد التعمق في تحليلات البحث، تدرك أن المقالة ذات الصلة بعنوان "إدارة تفضيلات دورة حياة المستخدم". بسبب هذا التضارب، يغادر المستخدمون الموقع أو يرسلون تذاكر دعم غير ضرورية.

4. إنشاء نظام جرد للثغرات

بمجرد جمع كل هذه المعلومات، قم بتوثيق كل اكتشاف في مكان مركزي. قم بتضمين المصدر، واحتياجات المستخدم المحددة، وحالة التوثيق الحالية.

أخيرًا، قم بترتيب كل ثغرة بناءً على تكرارها وتأثيرها على الأعمال. هذا النهج المنهجي يحول الملاحظات المتفرقة إلى أولويات قابلة للتنفيذ تعمل على تحسين تجربة المستخدم.

📌 مثال: تجد تذاكر دعم متكررة حول "كيفية تصدير بيانات المشروع"، ولكن لا توجد أي مقالات حول هذا الموضوع. تقوم بتسجيل الفجوة مع المصادر (التذاكر، دردشة الفريق)، وتحديد احتياجات المستخدم، وتدوين الوثيقة المفقودة. نظرًا لأنها تسببت في أكثر من 50 تذكرة وتؤثر على الاحتفاظ بالعملاء، فقد تم تصنيفها على أنها ذات أولوية عالية للمرحلة التالية.

🚀 ميزة ClickUp: إحدى أسرع الطرق لتحديد الثغرات في الوثائق هي أيضًا أن تسأل مساحة العمل الخاصة بك مباشرةً. يمكن لـ ClickUp Brain تحليل المهام وملاحظات الإصدار وتذاكر الدعم وتعليقات العملاء الموجودة بالفعل في مساحة العمل الخاصة بك. اعثر على الثغرات في وثائقك وتأكد من تحديثها باستخدام ClickUp Brain إليك كيف يساعدك ذلك: إشارة إلى الإصدارات التي تم شحنها دون وثائق داعمة

يربط ملاحظات العملاء واتجاهات التذاكر بالوثائق المفقودة أو الضعيفة

يسلط الضوء على الأنماط التي غالبًا ما يغفلها البشر أثناء المراجعات اليدوية

تحويل تحديد الثغرات إلى عملية قابلة للتكرار ولا تتطلب جهدًا كبيرًا

📌 مثال على المطالبة: ما هي إصدارات المنتجات من آخر 14 يومًا التي لا تحتوي على وثائق مرتبطة بها؟

🚀 ميزة ClickUp: هل تريد تنظيم عملك دون بذل جهد كبير؟ استخدم نموذج تحليل الثغرات من ClickUp لتتبع نتائجك بشكل منهجي. يتضمن نموذج تحليل الثغرات أقسامًا معدة مسبقًا للمصادر واحتياجات المستخدمين والحالة الحالية وترتيب الأولويات لتحويل ملاحظاتك إلى تحسينات قابلة للتنفيذ.

خطوات إجراء تحليل الثغرات في الوثائق

يبدو إجراء تحليل للثغرات في الوثائق مهمة شاقة إلى أن تقسمها إلى أجزاء يمكن إدارتها.

لنستعرض هذه العملية باستخدام سيناريو حقيقي: أنت تعمل في شركة SaaS لإدارة المشاريع حيث يتلقى قسم نجاح العملاء باستمرار نفس الأسئلة حول ميزات التعاون الجماعي. 👥

الخطوة رقم 1: حدد نطاقك وأهدافك

لا يمكنك تحليل كل شيء دفعة واحدة دون أن تفقد عقلك. ابدأ بخطوات صغيرة: اختر المجال الوحيد الذي يسبب لك أكبر قدر من الصعوبة وركز عليه أولاً.

تصبح مهمتك واضحة تمامًا هنا: خفض عدد تذاكر الدعم المتعلقة بالتعاون من 200 تذكرة شهريًا إلى أقل من 50 تذكرة في غضون ثمانية أسابيع. يساعدك وجود هذا الهدف المحدد على معرفة الفجوات المهمة مقابل تلك التي تبدو مهمة فقط.

🚀 ميزة ClickUp: حدد هدفًا مسبقًا باستخدام ClickUp Goals. يمكنك إنشاء هدف قابل للقياس مثل "تقليل تذاكر الدعم المتعلقة بالتعاون من 200 إلى 50 في 8 أسابيع" وتقسيمه إلى أجزاء أصغر.

الخطوة رقم 2: اجمع مصادر البيانات الخاصة بك

ستحتاج إلى جمع أدلة من كل مكان يتفاعل فيه المستخدمون مع منتجك ووثائقك.

ابدأ بسحب تذاكر الدعم التي تم وضع علامة "تعاون" عليها خلال آخر 90 يومًا. ثم انتقل إلى تحليلات الوثائق لترى أي مقالات التعاون تحصل على عدد كبير من الزيارات ولكن المستخدمين يغادرون الموقع بعد قراءتها مباشرة.

إليك ما قد تكتشفه: 40% من تذاكر التعاون هي لأشخاص لا يعرفون شيئًا عن إعدادات الأذونات، و30% لا يستطيعون فهم مشاركة الملفات، و20% يغرقون في فوضى الإشعارات. وفي الوقت نفسه، يكشف تحليل الفجوة المناسبة أن المستخدمين يقضون 30 ثانية على صفحة "أذونات الفريق" قبل أن يستسلموا ويغادروا.

🚀 ميزة ClickUp: أنشئ لوحة معلومات ClickUp لتتبع تذاكر الدعم المتعلقة بالتعاون. قسّمها حسب نوع المشكلة وحجمها حتى تتمكن من تحديد المشكلات التي تتفاقم وتتطلب وثائق أكثر تفصيلاً بسرعة.

استمع إلى تجربة مستخدم حقيقي:

أدركنا أننا نفتقر إلى طريقة فعالة لتتبع المهام ولم يكن لدينا رؤية واضحة لما يفعله فريق المنتج، لذلك بدأنا في البحث عن منصة جديدة. ثم وجدنا ClickUp. كانت المنصة مزيجًا مثاليًا – ليست تقنية ومربكة للغاية، وليست بسيطة للغاية. لقد منحتنا المرونة لإنشاء ونقل وتنظيم الفرق والمشاريع بطريقتهم الخاصة.

الخطوة رقم 3: صنف نتائجك وحدد أولوياتها

حسنًا، الآن بعد أن أصبح لديك كمية هائلة من البيانات، حان الوقت لفهمها جميعًا. قم بتجميع المشكلات المتشابهة معًا وقم بترتيبها بناءً على مدى تكرار حدوثها ومدى تأثيرها السلبي على عملك.

من الواضح أن إعدادات الأذونات هي السبب في ذلك.

فهي تولد أكبر عدد من التذاكر وتمنع الفرق من التعاون بفعالية، وهو ما يمثل ميزة منتجك الفريدة. تأتي مشاركة الملفات في المرتبة الثانية، في حين أن تفضيلات الإشعارات مزعجة ولكنها لا تمنع المستخدمين تمامًا من إنجاز مهامهم.

💡 نصيحة احترافية: امزج بين التنسيقات لتتناسب مع أنماط التعلم. قم بتضمين صور GIF لخطوات بصرية سريعة، ومقاطع فيديو قصيرة للتدفقات المعقدة، وأسئلة وأجوبة قابلة للطي للمستخدمين السريعين، ومقتطفات من الأكواد أو جداول للمستخدمين المتقدمين. يمكنك حتى إنشاء PRD باستخدام مزيج من هذه التنسيقات.

الخطوة رقم 4: إنشاء عناصر عمل مع المالكين والمواعيد النهائية

هذا هو المكان الذي عادة ما تقصر فيه معظم الفرق. لا تكتفِ بقول: "مهلاً، دعونا نحسن وثائق التعاون". كن دقيقًا للغاية بشأن من يفعل ماذا ومتى.

في مثالنا، يمكنك أن تطلب من كاتبك الفني إنشاء دليل تفصيلي للأذونات مع لقطات شاشة بحلول الأسبوع الثالث.

يقوم مدير المنتج الخاص بك بمعالجة قسم استكشاف أخطاء مشاركة الملفات المفقودة بحلول الأسبوع الخامس. ويقوم كاتب UX الخاص بك بإعادة كتابة تفسيرات إعدادات الإشعارات المربكة بحلول الأسبوع السابع. انظر كم أصبح الأمر أكثر وضوحًا؟

🔍 هل تعلم؟ عند إنشاء وثائق فيديو، تساعد إضافة التسميات التوضيحية المستخدمين الذين يعانون من صعوبات في السمع. وقد ثبت أنها تحسن المفردات ومهارات القراءة والتركيز لدى الجمهور السمعي أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، تشير دراسات تتبع حركة العين إلى أن التسميات التوضيحية تُقرأ وتُعالج بسهولة، مما يشير إلى أن إضافتها إلى الإرشادات التفصيلية أو البرامج التعليمية للمنتج تعزز الوضوح دون زيادة الحمل المعرفي.

الخطوة رقم 5: تنفيذ التغييرات وقياس رضا العملاء

بمجرد نشر المحتوى الجديد الرائع، تحتاج إلى تتبع ما إذا كان يعمل أم لا.

راقب مقاييس النجاح باستمرار لمدة 30 يومًا على الأقل، وقم بتقسيم البيانات حسب المقالة أو مرحلة رحلة المستخدم أو حتى مجال المنتج لتحديد الأنماط.

إذا كان أداء المقالة لا يزال ضعيفًا أو استمر المستخدمون في طرح نفس السؤال بطرق مختلفة، ففكر في تعديل العناوين أو إضافة أمثلة أو إعادة هيكلة المحتوى. التوثيق لا ينتهي أبدًا، فهو يتطور مع منتجك ونماذج المستخدمين الذهنية.

🚀 ميزة ClickUp: قم بتعيين أتمتة ClickUp التي تطلق مهمة متابعة بعد أسبوعين من وضع علامة "منشور" على المستند. بهذه الطريقة، ستتذكر التحقق مما إذا كانت تذاكر الدعم قد انخفضت أو ما إذا كان المستخدمون لا يزالون في حيرة من أمرهم.

كيفية قياس فعالية الوثائق

يتطلب قياس فعالية الوثائق تتبع المقاييس الكمية والتعليقات النوعية لفهم سلوك المستخدمين ورضاهم.

تشمل المقاييس الرئيسية لتتبع اتجاهات السوق في برنامج التوثيق الفني الخاص بك ما يلي:

تحليلات الاستخدام: عدد مرات مشاهدة الصفحة، والوقت المستغرق، ومعدلات الارتداد، والأقسام الأكثر/الأقل زيارة

تقليل تذاكر الدعم: تقليل طلبات المساعدة الفنية للمواضيع الموثقة جيدًا

أنماط البحث: ما يبحث عنه المستخدمون وما إذا كانوا يجدون إجابات

تحسين تجربة العملاء: تحسين CSAT (مؤشر رضا العملاء) أو CES (مؤشر جهد العملاء) من خلال استطلاع في السياق

اجمع تعليقات المستخدمين باستخدام:

استطلاعات الخروج التي تسأل "هل ساعدك هذا في إنجاز مهمتك؟"

توجد أزرار التعليقات في كل صفحة من صفحات الوثائق.

مقابلات مع المستخدمين لفهم نقاط الضعف والثغرات في سير العمل

🧩 شبكة أمان هادئة للحفاظ على دقة المستندات مع تطور منتجك

مع تغير منتجك، فإن أصعب جزء في التوثيق ليس الكتابة، بل الحفاظ على تزامن كل شيء. وهنا يأتي دور Super Agents من ClickUp ليكون مفيدًا حقًا. فهو يراقب مساحة العمل الخاصة بك بحثًا عن التغييرات في المهام أو الإصدارات أو المتطلبات، ثم يعرض المستندات أو مجالات المعرفة التي قد تحتاج إلى تحديثات.

بدلاً من الاعتماد على الذاكرة أو التذكيرات المتفرقة، تحصل على إشارة ثابتة تحفز فريقك قبل أن تصبح المعلومات القديمة مشكلة. اعتبرها نظام إنذار مبكر لانحراف التوثيق — طريقة للحفاظ على دقة عالية دون إضافة المزيد من العمليات أو النفقات العامة.

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين بدون كود باستخدام ClickUp

🚀 ميزة ClickUp: استخدم نماذج ClickUp لجمع التعليقات في الوقت الفعلي. أنشئ نموذجًا بسيطًا تسأل فيه المستخدمين عما إذا كان المحتوى مفيدًا، وما الذي ينقصه، أو أين واجهوا صعوبات. قم بتضمين النموذج في نهاية الوثائق الخاصة بك وقم بتوجيه الطلبات إلى فريق الوثائق الخاص بك على الفور، بحيث تبدأ التحسينات بمجرد وصول التعليقات. مؤشرات النجاح: تقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة للمستخدمين الجدد

معدلات أعلى لاعتماد الميزات للقدرات الموثقة

تحسين معدلات إتمام عملية تأهيل المستخدمين الجدد

المشاعر الإيجابية في تعليقات المستخدمين ومراجعاتهم

💡 نصيحة احترافية: أضف أدوات تتبع التقدم على غرار قوائم المراجعة إلى البرامج التعليمية الطويلة أو أدلة التوجيه. اسمح للمستخدمين بوضع علامة على الخطوات أثناء تقدمهم لخلق شعور بالإنجاز وتقليل الحمل المعرفي الزائد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هذا بمثابة أداة لتحليل الثغرات عند مراقبة تأثير الوثائق.

لماذا ClickUp هو خيارك المفضل لإدارة الوثائق دون عناء

يجمع برنامج إدارة المنتجات من ClickUp الوثائق في نفس سير العمل مثل كل شيء آخر. بهذه الطريقة، تتم التحديثات مع تطور المنتج، بدلاً من أن تكون تصحيحات في اللحظة الأخيرة.

إليك كيفية استخدامه للتخطيط الاستراتيجي. 🛠️

أنشئ أدلة لا تضيع في الزحام

أنشئ أدلة منتجات منظمة وتعاونية باستخدام ClickUp Docs

يتيح لك ClickUp Docs إنشاء أدلة المساعدة، وإرشادات المنتج، والأسئلة الشائعة الداخلية مع بنية مدمجة: صفحات متداخلة، ورؤوس قابلة للطي، وجداول، وتنسيق نص منسق.

لنفترض أن فريقك يطلق نظام إعلام جديد.

يقوم مسؤول التوثيق بإنشاء مستند مقسم إلى أقسام داخل مجلد الميزات في ClickUp: نظرة عامة، الإعداد، قواعد الإشعارات، والأحداث المخصصة. ويقومون بتعيين تعليق لمدير المنتج في قسم الأحداث المخصصة للتحقق من صحة المعلومات وإضافة المشكلات المعروفة التي تم الإبلاغ عنها في الإصدار التجريبي. تتم جميع التعليقات داخل المستند دون الحاجة إلى إرسال رسائل أو إصدار إصدارات مختلفة.

توحيد المعايير دون إبطاء

لست مضطرًا للبدء من الصفر في كل مرة.

احصل على نموذج مجاني وضح الأدوار والمسؤوليات في وقت مبكر باستخدام نموذج توثيق المشروع من ClickUp.

يوفر لك نموذج توثيق مشروع ClickUp نظامًا مسبقًا لإدارة جميع وثائق منتجك في مكان واحد.

في الجزء العلوي، يمكنك إدخال اسم المشروع والمدير وتاريخ التقديم. ثم هناك قسم الفريق الذي يتيح لك إدراج كل مساهم، إلى جانب صورته ولقبه والمسؤوليات التي يتولى تحملها.

هل لاحظت شيئًا غير طبيعي؟ قم بتعيينه على الفور

لا داعي لترك المستند وفتح أداة جديدة وإنشاء تذكرة فقط لإصلاح مشكلة بسيطة.

في ClickUp Docs، يمكنك تمييز النص القديم وتحويله إلى مهمة ClickUp مع وصف ومسؤولين وعلامة أولوية ومهام فرعية.

قم بتعيين إصلاحات الوثائق باستخدام مهام ClickUp داخل Docs

لنفترض أن سير الفوترة الجديد يقدم آلة حاسبة للأسعار غير مذكورة في الوثائق الحالية. يقوم أحد أعضاء فريق خدمة العملاء بمراجعة سير العمل وتسليط الضوء على القسم المفقود في ClickUp Docs، ثم ينشئ مهمة منه، ويخصصها لمالك الوثيقة مع ملاحظة: "أضف منطق الآلة الحاسبة + حدود الاستخدام".

تظهر المهمة الآن في لوحة سباق التوثيق، جاهزة لترتيب أولوياتها جنبًا إلى جنب مع مهام التطوير وضمان الجودة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم نموذجًا للوثائق الفنية عند إعداد تنسيقات قابلة للتكرار مثل مراجع API أو أدلة التكوين. سيساعدك ذلك على تسريع عملية الكتابة والمراجعة، خاصة في الفرق الكبيرة.

تتبع العمل على الوثائق كجزء من السباق (لأنه كذلك بالفعل)

عادةً ما يتم تأجيل المستندات إلى نهاية السباق أو، الأسوأ من ذلك، يتم نسيانها تمامًا.

خطط وأدِر مخرجات المستندات باستخدام عرض القائمة في ClickUp

تتيح لك طريقة عرض قائمة ClickUp تحديد نطاق العمل على المستندات مع تحديد المالكين والمواعيد النهائية والأولويات بوضوح. ثم انتقل إلى طريقة عرض اللوحة في ClickUp لإجراء المراجعات ومواصلة العمل.

على سبيل المثال، أنت تقوم بتحديث كل وثيقة ميزة تم تغييرها بواسطة إطار عمل واجهة مستخدم جديد. يمكنك إنشاء قائمة جديدة باستخدام قالب إدارة المنتج، ووضع علامة على كل مهمة حسب مجال الميزة (مثل لوحات المعلومات والفلاتر والتصديرات).

يمكنك تعيين مراجعين من قسم المنتجات والدعم، ثم استخدام Board View لتشغيل مزامنة المستندات الأسبوعية، ونقل المهام عبر "Drafted" و"Reviewed" و"Ready to publish".

بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Agents، يمكنك أيضًا أتمتة تذكيرات مراجعة المستندات، واكتشاف المستندات المرتبطة بإصدارات الميزات الحديثة، وتوجيه الثغرات إلى الكاتب المناسب، دون الحاجة إلى المتابعة اليدوية.

⚡ أرشيف القوالب: استخدم قالب ملاحظات الإصدار من ClickUp كقالب لتحليل الثغرات لالتقاط التغييرات في ميزات المنتج وإصلاح الأخطاء والتحسينات بسرعة. يتيح لك قالب ملاحظات الإصدار ربط التحديثات بالمهام وتعيين المراجعين والتعاون مع قسم المنتجات وقسم ضمان الجودة وقسم التسويق في مساحة عمل واحدة.

تنظيف وتوضيح وإنشاء بشكل أسرع

غالبًا ما تبدأ المستندات بمدخلات أولية مثل الملاحظات الفنية أو النقاط الرئيسية أو المسودات غير المكتملة. بدلاً من قضاء ساعات في إعادة الكتابة، يمكنك استخدام ClickUp Brain لتنظيف المحتوى وإعادة كتابة الأقسام المربكة أو تحويل الأجزاء إلى خطوات إرشادية كاملة.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء خطوات إرشادية وأدلة وبرامج تعليمية في غضون ثوانٍ

لنفترض أن أحد المطورين أضاف ملاحظات حول كيفية تأثير تبديل الأذونات على الأدوار القديمة. هذه الملاحظات مفصلة ولكن يصعب فهمها. يمكنك تمييز المقطع، وطلب من ClickUp Brain تبسيطه، ليتحول إلى شرح واضح يسهل على المستخدمين فهمه.

مثال على المطالبة: قم بتبسيط هذا الشرح الفني للمستخدمين النهائيين. اوضح كيف تؤثر أذونات التبديل على الأدوار القديمة دون استخدام المصطلحات الفنية.

قم بتحديث وثائقك باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية باستخدام ClickUp Brain

ربما تكون قد أدرجت بعض النقاط في مسودة ما، ولكنك لا تستطيع تحويلها إلى جمل كاملة بعد. اطلب من ClickUp Brain إنشاء دليل إرشادي من تلك النقاط.

سيوفر لك مسودة أولية يمكنك البناء عليها، مما يوفر الوقت أثناء التحرير.

حافظ على ارتباط المستندات بالمنتج الذي تدعمه

حافظ على مزامنة مستندات ClickUp الخاصة بالمنتج من خلال ربطها بالعمل الذي يدفع التحديثات

عندما تكون الوثائق معزولة، فإنها تصبح غير مجدية. تتغير الميزات، لكن الوثائق تظل كما هي.

في ClickUp، يمكنك ربط المستندات مباشرة بالمهام أو المستندات الأخرى لتبقى على اطلاع على الإصدارات والمراجعات ولا تفقد وثائقك أبدًا. بهذه الطريقة، عندما يتم إغلاق مهمة أو تأخيرها، يتم إخطار فريق التوثيق لديك تلقائيًا.

لنفترض أن فريق الهندسة أزال إمكانية نسخ المشاريع المؤرشفة. ترتبط مهمة الإصدار ذات الصلة بكل من وثيقة السياسة الداخلية والدليل الخارجي الموجه للمستخدمين. بمجرد وصول المهمة إلى مرحلة ضمان الجودة، يتم إخطار كلا الكاتبين ويتوليان التحديثات المخصصة لهما قبل نشر التغيير.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد ClickUp Brain في ربط مساحة العمل الخاصة بك. ما عليك سوى أن تسأل، ما هي المستندات أو المهام الأخرى التي تشير إلى أذونات المشروع المؤرشفة؟ وستظهر العناصر المرتبطة مثل ملاحظات الإصدار السابقة والأسئلة الشائعة الداخلية وحتى ملاحظات العملاء، بحيث تكون تحديثاتك ملائمة للسياق.

دع ClickUp يتولى الأمر من هنا

الوثائق لا تنتهي أبدًا. تتطور الميزات، وتتغير العمليات، وتظهر الثغرات.

يحول ClickUp الوثائق إلى أداة استراتيجية.

قم بتخطيط العمليات الحالية، وتحديد وصف الثغرات، والتخطيط للحالة المستقبلية المرجوة. مع ClickUp Brain، تحصل على جميع الحلول الممكنة لإبراز الرؤى القيمة، وأتمتة التحديثات، وإنشاء تقرير تحليل الثغرات القابل للتكرار.

سواء كنت تعمل على تحسين رضا العملاء أو دعم الأعمال بأكملها، فإن التحليل الفعال للثغرات يساعدك على تخصيص الموارد في الأماكن المهمة. اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة

تحليل الثغرات في الوثائق هو عملية تحديد المحتوى المفقود أو القديم أو غير الواضح في وثائق منتجك والذي يمنع المستخدمين من الحصول على قيمة أو يسبب ارتباكًا داخليًا.

تشمل العلامات الشائعة تكرار طلبات الدعم، وتوقف المستخدمين أثناء عملية التسجيل، وانخفاض معدل استخدام الميزات، وطلبات البحث التي لا تعطي نتائج مفيدة.

ابدأ ببيانات الدعم، ورافق فريق الدعم الخاص بك، وتابع سير العمل باستخدام مستنداتك فقط، وحلل استفسارات البحث الداخلية لمعرفة التوقعات التي لم تتحقق.