أفضل 11 بديلاً لـ Attio لتجربتها في [السنة]

تكون الأيام الأولى من بناء الأعمال التجارية فوضوية بما فيه الكفاية دون أن يضيف نظام CRM الخاص بك إلى هذه الفوضى. تقوم بتحميل العملاء المحتملين، وإعداد بعض الحقول، وإشراك فريقك... ثم يحدث خلل ما. لا تتم مزامنة عمود ما، أو لا يمكن إعادة تسمية حقل ما، أو تختفي نصف بياناتك في مجلد تؤكد أنك لم تنشئه.

إذا كنت قد جربت Attio خلال هذه المرحلة، فقد يكون هذا مألوفًا لك.

عندما يصبح من الصعب إدارة بيانات عملائك داخل نظام CRM أكثر مما كان عليه داخل جدول البيانات، فهذه علامة على أنه حان الوقت للبحث عن بدائل Attio.

في هذا المنشور على المدونة، قمنا بتجميع قائمة ببدائل Attio مع نقاط قوتها ونقاط ضعفها وأسعارها، ومن هي الأنسب لها. لنبدأ البحث! 🔭

لماذا تختار بدائل Attio؟

أفاد العديد من مستخدمي Attio بمواجهة عقبات أثناء تنفيذ CRM، بما في ذلك بطء عملية الإعداد، وتعطل سير العمل، وقيود على التخصيص.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأسباب الشائعة التي تدفع الفرق إلى البحث عن بدائل Attio:

تحميل ومعالجة البيانات غير الموثوقة: يفشل في تحميل ومعالجة بيانات العملاء المحتملين بشكل موثوق (حتى عندما تكون ضمن حدود الحساب)، مما يؤدي إلى فقدان السجلات وتجاهل السمات وإضاعة الوقت أثناء سير العمل عالي الضغط.

مرونة محدودة مع سمات كائنات النظام: لا يمكن إعادة تسمية السمات الأساسية مثل الشركات والأشخاص وغيرها، مما يحد من لا يمكن إعادة تسمية السمات الأساسية مثل الشركات والأشخاص وغيرها، مما يحد من تحسين عملية المبيعات للفرق التي تعمل بسير عمل متخصص أو غير تقليدي.

عدم دعم اللغة للميزات الرئيسية للذكاء الاصطناعي: لا تدعم ميزة نسخ المكالمات الصوتية وإثراء المحتوى والميزات الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي اللغة الفرنسية حاليًا، مما يجبر الفرق متعددة اللغات على إدارة هذه المهام يدويًا.

نقص العمق تحت الواجهة: يشعر بعض المستخدمين أن Attio تتمتع بواجهة سهلة الاستخدام، ولكنها تفتقر إلى ميزات CRM الأساسية مثل الذكاء الاصطناعي ونمذجة البيانات أو التحليلات المتقدمة والأتمتة

ثغرات في عمليات التكامل المهمة: يمكن أن يؤدي عدم وجود اتصالات بأدوات متعددة، مثل Amplitude، إلى إعاقة عمل الفرق التي تعتمد على المنتجات أو البيانات والتي تعتمد على سير عمل تحليلي سلس.

🧠 حقيقة ممتعة: للنظام الحديث لإدارة علاقات العملاء (CRM) رائدان: روبرت وكيت كيستنباوم، اللذان أدخلا "تسويق قواعد البيانات" في الثمانينيات. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخزين معلومات العملاء رقميًا من أجل الوصول إلى الفئات المستهدفة.

11 بديلاً لـ Attio في لمحة

فيما يلي مقارنة بين برامج CRM هذه:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp الفرق من جميع الأحجام التي تحتاج إلى إدارة عمل موحدة وخطوط إنتاج قابلة للتخصيص وتعاون متصل عبر المشاريع CRM مدمج مع خطوط أنابيب قابلة للتخصيص، وحقول مخصصة، وأهداف، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain، وأتمتة لتحديثات المراحل والتذكيرات، ودردشة في الوقت الفعلي، وتعاون في المستندات، وبحث المؤسسة، ولوحات معلومات مرئية. مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات HubSpot CRM فرق المبيعات والتسويق التي تحتاج إلى بيانات مشتركة وأتمتة الواردات وتتبع دورة حياة العملاء اتصالات متعددة القنوات مع الدردشة الحية وروبوتات الدردشة، وتقييم العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجدول زمني للأنشطة مع مزامنة تلقائية للبريد الإلكتروني/المكالمات/السجلات، وقوالب البريد الإلكتروني، والتسلسلات، ونظام إدارة المحتوى، وأتمتة التسويق عبر الوحدات الإضافية Hubs، و AI Content Writer. مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Folk الفرق التي تركز على العلاقات وتدير خطوط الأنابيب البشرية والتواصل الدافئ وسير عمل CRM خفيف الوزن حقول ذكية وسحرية للمشاركة المخصصة، والحملات والتسلسلات الآلية، وقوائم جهات الاتصال والملاحظات المشتركة، والتقاط بنقرة واحدة من LinkedIn/Gmail/المتصفح تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Pipedrive فرق المبيعات التي تستخدم خطوط الإنتاج المرئية وإدارة الصفقات وسير العمل القائم على الأنشطة مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي، خطوط إنتاج قابلة للتخصيص، نماذج ويب وروبوتات دردشة، جدولة التقويم، تطبيق جوال، تتبع الأنشطة، مزامنة البريد الإلكتروني والتقويم تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Affinity الفرق التي تعتمد على الشبكات مثل شركات رأس المال الاستثماري وشركات الاستثمار التي تعتمد على التعارف والعلاقات AI Notetaker، وتخطيط العلاقات، والاتصالات المستنتجة، وبيانات الاتصال/الشركة الغنية، وحقول الصيغ للحسابات المخصصة، ومقاعد المتعاونين تبدأ الخطط المدفوعة من 2000 دولار/مستخدم/سنة Bigin by Zoho CRM الشركات الصغيرة والمستقلون الذين يحتاجون إلى خطوط إنتاج بسيطة ومبسطة اتصالات هاتفية مدمجة، WhatsApp/SMS/قنوات التواصل الاجتماعي، خطوط أنابيب قابلة للتخصيص، تطبيقات الهاتف المحمول، أتمتة قائمة على المراحل، لوحات تحكم مرئية، ضوابط وصول قائمة على الأدوار وسجلات تدقيق. مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم Capsule CRM المستخدمون الفرديون والفرق الصغيرة التي تريد مدير اتصالات ومبيعات بسيطًا ملفات تعريف الأشخاص والمؤسسات، مسارات لتسلسل المهام الآلية، خط أنابيب Kanban، تقارير المبيعات والأنشطة، تنظيم جهات الاتصال عبر ملحق Magical. مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 21 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Salesflare الفرق التي ترغب في التقاط البيانات تلقائيًا وتقليل الإدخال اليدوي إلى الحد الأدنى إثراء البيانات تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني/التقويمات/الملفات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، خط أنابيب السحب والإفلات، تتبع المشاركة، تسلسلات البريد الإلكتروني، تقييم العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي، وتنبيهات Hotness. تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا EngageBay الفرق التي تهتم بالميزانية وتريد CRM + أتمتة التسويق + أدوات الخدمة في نظام واحد جدولة المواعيد، الصفحات المقصودة والنوافذ المنبثقة، التجزئة والتصنيف، Power Dialer وتسجيل المكالمات، خطوط الأنابيب بالسحب والإفلات، التقارير متعددة الوحدات، التذاكر والدردشة الحية مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 14.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Keap الشركات القائمة على الخدمات التي تعتمد على المتابعة المكثفة للأتمتة وسير عمل العملاء التقسيم القائم على العلامات، والرحلات الآلية، والفواتير والمدفوعات المدمجة، ونماذج الدفع، والجداول الزمنية للأنشطة، ومساعد المحتوى بالذكاء الاصطناعي. أسعار مخصصة monday. com الأفراد والفرق الذين يحتاجون إلى سير عمل قابل للتخصيص على نظام تشغيل عمل مرن لوحات مرئية، تتبع خطوط الإنتاج، صناديق بريد مشتركة، تكامل سلس مع Google Workspace و Outlook، ملخصات الجدول الزمني بالذكاء الاصطناعي، مشغلات الأتمتة، لوحات معلومات التنبؤات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

👀 نصيحة مفيدة: ليست جميع خطوط المبيعات متشابهة. قم بتخصيص مراحل خط المبيعات لتناسب عملية المبيعات الخاصة بك — على سبيل المثال، تشمل المراحل النموذجية تأهيل العملاء المحتملين → مكالمة الاكتشاف → إرسال العرض → التفاوض → إغلاق الصفقة/الخسارة. تحقق من قوالب خطوط المبيعات المجانية هذه لبدء إنشاء خط المبيعات الخاص بك بسرعة.

أفضل بدائل Attio للاستخدام

تقدم كل أداة من الأدوات الموجودة في هذه القائمة نهجها الخاص لإدارة بيانات العملاء، وتسجيل العملاء الجدد، وتتبع خطوط الإنتاج، ودعم فرق المبيعات أو خدمة العملاء:

1. ClickUp (أفضل منصة موحدة لإدارة علاقات العملاء والمشاريع والتعاون)

تعني إدارة علاقات العملاء الحديثة تتبع الصفقات من خلال خطوط أنابيب المبيعات المعقدة وأتمتة سير عمل المتابعة. وهي تتطلب التنسيق بين فرق التسويق والمبيعات، وتوثيق تفاعلات العملاء، والحفاظ على مصدر واحد موثوق لكل علاقة.

عندما يكون نظام CRM الخاص بك منفصلاً عن المكان الذي يدير فيه فريقك المشاريع ويخزن وثائق العملاء وينسق العمل، فإنك تضطر إلى التبديل باستمرار بين الأدوات للحصول على الصورة الكاملة.

ادخل إلى ClickUp!

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل.

أنشئ نظامك المثالي لتخزين وتحليل جهات الاتصال والعملاء والصفقات باستخدام ClickUp CRM

يعمل كنظام CRM قوي للمبيعات ومنصة كاملة لإدارة العمل. تعمل خطوط الإنتاج الخاصة بالمبيعات وبيانات العملاء وأتمتة التسويق وعمليات المبيعات جنبًا إلى جنب مع العمل الفعلي الذي يقوم به فريقك لخدمة هؤلاء العملاء.

يلغي ClickUp جميع أشكال توسع العمل ليوفر سياقًا كاملاً بنسبة 100٪، بغض النظر عن مكان وجودك. ترتبط إدارة خطوط الإنتاج مباشرة بتسليم المشاريع. ترتبط محادثات العملاء بتذاكر الدعم وطلبات المنتجات. تؤدي أتمتة المبيعات إلى تشغيل سير العمل في مؤسستك بأكملها، وليس فقط داخل أداة CRM مستقلة.

يحتوي CRM في ClickUp على الكثير من الميزات، لذا دعنا نتعمق أكثر:

نظم عملك وحدد أولوياته دون عناء

تقع مهام ClickUp في مركز مساحة العمل الخاصة بك، مما يمنحك هيكلًا مرنًا لتركيز السياق. يمكن أن تمثل كل مهمة عميلاً محتملاً أو صفقة أو نشاطًا أو متابعة أو طلب دعم، مما يمنحك رؤية واضحة لما يحتاج إلى اهتمام ومن المسؤول عنه.

أضف حقول ClickUp المخصصة إلى مهام ClickUp الخاصة بك لفرز وتصفية بيانات CRM الخاصة بك

بفضل الحالات المخصصة في ClickUp والمكلفين والمواعيد النهائية وقوائم المراجعة وأتمتة المبيعات، يمكن لفريقك تحويل كل تفاعل إلى خطوات تالية واضحة.

استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لتحويل المهام إلى سجلات CRM غنية وديناميكية. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء:

قيمة الصفقة (العملة) لتتبع الإيرادات المتوقعة لكل فرصة

مصدر العميل المحتمل (قائمة منسدلة) لتصنيف مصدر كل عميل محتمل (نموذج ويب، إحالة، حدث، إلخ).

احتمالية الإغلاق (نسبة مئوية) لتوقع حالة خط الأنابيب بثقة من خلال التقييم

💡 نصيحة احترافية: أتمتة رعاية العملاء المحتملين وتتبع الحملات من خلال دمج منصات مثل Gmail أو HubSpot أو MailChimp مع ClickUp. قم بتشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني الآلية عندما يدخل العميل المحتمل مرحلة معينة (على سبيل المثال، عندما ينتقل العميل المحتمل إلى "مهتم"، أرسل دراسة حالة). قم بتخزين تفاعلات البريد الإلكتروني ضمن مهام ClickUp لسهولة الرجوع إليها. انقل مساحة العمل بالكامل إلى منصة واحدة مع أكثر من 1000 تكامل ClickUp

حسّن خطوط الإنتاج على الفور

ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمنصة، يخفف عبء العمل بشكل فعال. إنه سياقي بالكامل، مما يعني أنه يفهم مهامك ووثائقك ومحادثاتك السابقة وأنشطة فريقك ليقدم لك الإجابات.

اطلب من ClickUp Brain صياغة رسائل للتواصل مع العملاء بناءً على سياق مساحة العمل الخاصة بك

يمكن لقدرات إدارة المشاريع الخاصة به مراجعة خط أنابيبك، وكشف الاختناقات، وكتابة التحديثات، وحتى اقتراح الخطوات التالية للصفقات أو الحملات.

على سبيل المثال، إذا لم تتحرك صفقة ما خلال أسبوع، يقوم ClickUp Brain بتمييزها، وصياغة متابعة، وتحديث ملخص خط الأنابيب الخاص بك. يمكنك أيضًا مطالبته بإعداد ملخص سريع قبل اجتماع المبيعات التالي.

فيما يلي بعض الأمثلة على المطالبات: لخص جميع الصفقات التي لم تتحرك خلال الأيام السبعة الماضية واقترح الإجراءات التالية

قم بصياغة رسالة متابعة للعملاء المحتملين في مرحلة "التفاوض" الذين لم يردوا هذا الأسبوع.

اكتب تحديثًا لحالة حملة التوعية للربع الأول بناءً على الأنشطة الأخيرة للفريق.

وإذا كنت جديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي في المبيعات أو تشعر أن معظم نصائح الذكاء الاصطناعي هي مجرد ضجة إعلامية، فهذا هو الفيديو المناسب لك. دعنا نحلل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات بوضوح: أدوات محددة ومطالبات وقوالب تناسب فرق المبيعات مثل فريقك.

أتمتة الأعمال المتكررة باستخدام Automations

تتعامل ClickUp Automations مع الأجزاء المتوقعة والمتكررة من سير عملك باستخدام مشغلات مخصصة بسيطة تقوم بتعيينها. على سبيل المثال، عندما يتم وضع علامة "مؤهل" على عميل محتمل جديد، فإنها تقوم تلقائيًا بتعيين المهمة إلى مندوب مبيعات، وإضافة علامة "أولوية عالية"، ونقلها إلى المرحلة التالية.

أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة بناءً على أوامر بسيطة من نوع "إذا حدث هذا، فافعل ذلك"

فيما يلي بعض الأمثلة على عمليات الأتمتة التي يمكنك إعدادها: انقل العملاء المحتملين الجدد إلى المرحلة المناسبة

قم بإخطار فريقك تلقائيًا عندما تتجاوز قيمة الصفقة حدًا معينًا

حافظ على ظهور الصفقات القديمة (إذا لم يتم تحديث المهمة لمدة خمسة أيام)

كيف يعزز وكلاء الذكاء الاصطناعي أداء مندوبي المبيعات

تعد وكالات الذكاء الاصطناعي للمبيعات بمثابة سلاح سري في مجموعة أدواتك، بحيث يمكن لفريقك التركيز على بناء العلاقات والاستراتيجيات.

قم بإعداد مشغلات مخصصة لأتمتة المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلاً باستخدام ClickUp Autopilot Agents

فيما يلي أنواع الوكلاء التي يمكنك إعدادها:

وكلاء تقييم العملاء المحتملين : قم بتقييم العملاء المحتملين وترتيبهم حسب الأولوية بسرعة استنادًا إلى رؤى تستند إلى البيانات

روبوتات الاتصال : إدارة التفاعلات الأولية مع العملاء أو المتابعات

وكلاء تحليل البيانات : قم بتجميع الأرقام وتحليلها لإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ

وكلاء تحليل ومعلومات المنافسين : راقب اتجاهات السوق وأداء المنافسين

وكلاء الجدولة: نسق الاجتماعات وقم بإدارة تقويمك بسهولة

راقب الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية في لمحة

توفر لوحات المعلومات في الوقت الفعلي رؤية واضحة لأداء المبيعات وتقدم الصفقات ومشاركة العملاء. استخدم أدوات إعداد التقارير لتتبع المقاييس الرئيسية وتحديد العقبات قبل أن تؤثر على نتائج الأعمال.

توفر لوحات معلومات ClickUp لمحة سريعة في الوقت الفعلي عن أداء خط أنابيب المبيعات الخاص بك.

أنشئ لوحة معلومات CRM مخصصة مع بطاقات مصممة خصيصًا لمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

يمكنك إنشاء لوحة تحكم مخصصة تصبح مركز قيادة حيوي لفريقك باستخدام هذه البطاقات:

مخطط شريطي أو مخطط قمعي لقيمة الصفقة حسب المرحلة

مخطط دائري لتفصيل حالة العملاء المحتملين

البطاقة المحسوبة للإيرادات المتوقعة

بطاقة القائمة للتجديدات القادمة

بطاقة تتبع الوقت لأوقات الرد على البريد الإلكتروني

يمكنك أيضًا مراقبة مدة دورة المبيعات ومشاعر العملاء وتخصيص الموارد والصفقات المعرضة للخطر وإسناد التسويق.

💡 نصيحة احترافية: استفد من عروض القوائم واللوحات والجداول واللوحات البيضاء لتصور بيانات CRM بالطريقة التي تناسب فريقك. استخدم أعمدة العلاقات لربط جهات الاتصال بالحسابات والصفقات، مما يجعل التنقل والتحديثات سلسة.

استخدم القوالب لإعداد أول نظام CRM الخاص بك بسرعة

استخدم قالب ClickUp CRM كنقطة انطلاق لإدارة جهات الاتصال والصفقات والمهام عبر خط أنابيب المبيعات الخاص بك. يوفر 22 حالة مخصصة مثل تحتاج إلى موافقة ومؤهلة ومجدولة، مما يتيح لك تتبع تقدم الصفقات والعملاء بدقة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك الحقول الثمانية المخصصة، مثل نوع عنصر CRM واسم جهة الاتصال والمسمى الوظيفي، على تسجيل بيانات الاتصال والصفقات التفصيلية.

احصل على نموذج مجاني تتبع العملاء المحتملين والفرص ضمن خط أنابيب منهجي باستخدام نموذج CRM من ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون على الفور: قم بمركزية محادثات الصفقات ومشاركة التحديثات والحفاظ على كل رسالة مرتبطة مباشرة بالعمل الذي تدعمه باستخدام قم بمركزية محادثات الصفقات ومشاركة التحديثات والحفاظ على كل رسالة مرتبطة مباشرة بالعمل الذي تدعمه باستخدام ClickUp Chat

مركزية التوثيق: أنشئ كتيبات إرشادية حية وموجزات للعملاء وقواعد معرفية داخلية تظل مرتبطة بالمهام وسير العمل داخل أنشئ كتيبات إرشادية حية وموجزات للعملاء وقواعد معرفية داخلية تظل مرتبطة بالمهام وسير العمل داخل ClickUp Docs.

اعثر على الإجابات بسرعة: ابحث في كل مهمة ووثيقة وتعليق وتطبيق متصل لإظهار المعلومات التي تحتاجها بالضبط في ثوانٍ باستخدام ابحث في كل مهمة ووثيقة وتعليق وتطبيق متصل لإظهار المعلومات التي تحتاجها بالضبط في ثوانٍ باستخدام ClickUp Enterprise Search

أتمتة المتابعة: دع دع وكلاء ClickUp AI المستقلين يراقبون خطوط الإنتاج، وينفذون الإجراءات، ويحافظون على سير العمل دون تدخل يدوي.

أنشئ محتوى مصقولًا: AI Writer for Work من ClickUp Brain. استخدم الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني والمقترحات والتقارير والملخصات المخصصة لدورك وسياق مشروعك باستخداممن ClickUp Brain.

قيود ClickUp

قد يكون من الصعب على المستخدمين التعود على خيارات التخصيص الواسعة النطاق.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

أكثر ما يعجبني هو مدى قدرتي على تجميع كل شيء في مكان واحد: المهام والوثائق والمناقشات والمواعيد النهائية ولوحات المعلومات لمختلف المشاريع والفرق. تتيح لي التسلسل الهرمي (مساحات العمل → المساحات → المجلدات → القوائم → المهام) والحقول المخصصة وطرق العرض (القائمة، اللوحة، جانت، إلخ) تكييف ClickUp مع سير عمل مختلف تمامًا دون الحاجة إلى أدوات منفصلة. كما أنه رائع للعمل التعاوني: التعليقات والتعليقات المخصصة وقوائم المراجعة والأتمتة تجعل من السهل جدًا متابعة من يقوم بماذا والحفاظ على المشاريع المعقدة تحت السيطرة.

أكثر ما يعجبني هو مدى قدرتي على تجميع كل شيء في مكان واحد: المهام والوثائق والمناقشات والمواعيد النهائية ولوحات المعلومات لمختلف المشاريع والفرق. تتيح لي التسلسل الهرمي (مساحات العمل → المساحات → المجلدات → القوائم → المهام) والحقول المخصصة وطرق العرض (القائمة، اللوحة، جانت، إلخ) تكييف ClickUp مع سير عمل مختلف تمامًا دون الحاجة إلى أدوات منفصلة. كما أنه رائع للعمل التعاوني: التعليقات والتعليقات المخصصة وقوائم المراجعة والأتمتة تجعل من السهل جدًا متابعة من يقوم بماذا والحفاظ على المشاريع المعقدة تحت السيطرة.

💡 نصيحة احترافية: لا ينبغي أن يضطر مديرو المبيعات إلى تجميع التقارير يدويًا أو البحث في سجلات CRM لفهم حالة الصفقات أو أداء الفريق. يوفر ClickUp BrainGPT إجابات فورية حول حالة خطوط الإنتاج وتفاعلات العملاء واتجاهات المبيعات استنادًا إلى بيانات CRM بالكامل. استخدم صوتك لإملاء الملاحظات وإعداد التذكيرات والبحث في مساحة العمل الخاصة بك. إليك كيفية القيام بذلك: ابحث في جميع نقاط اتصال العملاء : ابحث عن محادثات عملاء محددة أو شروط عقود أو التزامات سابقة على الفور من خلال البحث في الصفقات والمهام ورسائل البريد الإلكتروني وملاحظات الاجتماعات والمستندات.

رؤى فورية حول خطوط الإنتاج دون الحاجة إلى إعداد تقارير يدوية : اسأل BrainGPT، "ما هي الصفقات المعرضة لخطر الفشل هذا الربع؟" واحصل على إجابات فورية بناءً على مراحل الصفقات الفعلية وسجلات الأنشطة وتواريخ الإغلاق في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

تحديثات CRM الصوتية أثناء التنقل : استخدم : استخدم Talk to Text لتسجيل مكالمات العملاء أو تحديث مراحل الصفقات أو إضافة ملاحظات بعد اجتماعات العملاء أثناء القيادة أو بين المواعيد.

اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب للمهام المختلفة: يوفر BrainGPT العديد من نماذج LLM بحيث يمكنك استخدام Claude لصياغة رسائل البريد الإلكتروني الشخصية، وChatGPT لتحليل أنماط الصفقات، أو نماذج أخرى لمهام مبيعات محددة.

2. HubSpot CRM (الأفضل لتنسيق المبيعات والتسويق على نطاق واسع)

عبر HubSpot

يعد HubSpot خيارًا مناسبًا للفرق التي ترغب في تحسين أعمالها في مجالات التسويق والمبيعات والخدمات. ابدأ باستخدام CRM مجاني يغطي الأساسيات: جهات الاتصال والصفقات والبريد الإلكتروني والنماذج، ثم أضف المزيد من الإمكانات فقط إذا كنت بحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء قاعدة بيانات CRM مشتركة تضمن أن يعمل الجميع من نفس معلومات العملاء.

تم تصميم المنصة بناءً على نهج داخلي، لذا فهي تدعم بشكل طبيعي رعاية العملاء المحتملين القائمة على المحتوى والأتمتة البسيطة والمتابعة المنظمة. وإذا تغيرت احتياجاتك، يمكنك إضافة Hubs لأتمتة التسويق وتسلسل المبيعات وإصدار التذاكر وقواعد المعرفة ومزامنة البيانات أو حتى ميزات CMS.

أفضل ميزات HubSpot CRM

اجذب زوار الموقع الإلكتروني من خلال الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة التي تلتقط معلومات العملاء المحتملين.

استخدم نظام تقييم العملاء المحتملين والرؤى الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على تفاعلهم.

حافظ على تنظيم سجلات الاتصالات باستخدام "جداول الأنشطة" التي تسجل تلقائيًا رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات والملاحظات داخل برنامج قاعدة بيانات العملاء

استفد من كاتب محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى سريع للمواد التسويقية

قيود HubSpot CRM

بعض الوظائف ليست مرنة وقابلة للتخصيص بدرجة كافية؛ على سبيل المثال، لا يمكنك إضافة خطوط إلا إذا كانت لديك خبرة تقنية.

تصميم البريد الإلكتروني داخل المنصة ليس سهل الاستخدام، على عكس بدائل HubSpot.

أسعار HubSpot CRM

مجاني

المحترفون: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4. 5/5 (أكثر من 14000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot CRM؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2:

أحب الطريقة التي يعمل بها HubSpot Marketing Hub كمصدر وحيد للمعلومات، حيث يتكامل بسلاسة كمنصة CRM وتسويق لدينا. يتيح لي إدارة الحملات التسويقية والقطاعات والتقارير ورسائل البريد الإلكتروني بكفاءة، مما يجعله أداة لا غنى عنها في العمليات اليومية... بعض القيود لا تصبح واضحة إلا مع نمو شركتك. على سبيل المثال، قد يصبح توسيع نطاق المحتوى الديناميكي أو إنشاء سير عمل متعدد الفروع أمرًا صعبًا بسرعة...

أحب الطريقة التي يعمل بها HubSpot Marketing Hub كمصدر وحيد للمعلومات، حيث يتكامل بسلاسة كمنصة CRM وتسويق لدينا. يتيح لي إدارة الحملات التسويقية والقطاعات والتقارير ورسائل البريد الإلكتروني بكفاءة، مما يجعله أداة لا غنى عنها في العمليات اليومية... بعض القيود لا تصبح واضحة إلا مع نمو شركتك. على سبيل المثال، قد يصبح توسيع نطاق المحتوى الديناميكي أو إنشاء سير عمل متعدد الفروع أمرًا صعبًا بسرعة...

📮 ClickUp Insight: 16٪ يرغبون في إدارة شركة صغيرة كجزء من محفظتهم الاستثمارية، ولكن 7٪ فقط يفعلون ذلك حاليًا. الخوف من الاضطرار إلى القيام بكل شيء بنفسك هو أحد الأسباب العديدة التي غالبًا ما تثبط عزيمة الناس. إذا كنت مؤسسًا فرديًا، فإن ClickUp Brain GPT يعمل كشريك تجاري لك. اطلب منه تحديد أولويات العملاء المحتملين، أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني للتواصل، أو تتبع المخزون، بينما يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصون بك الأعمال الروتينية. يمكن إدارة كل مهمة، من تسويق خدماتك إلى تنفيذ الطلبات، عبر سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك التركيز على تنمية أعمالك، وليس فقط إدارتها.

3. Folk (الأفضل للفرق التي تركز على العلاقات وتدير التواصل الودي)

عبر Folk

Folk هو نظام CRM تعاوني خفيف الوزن يركز على العلاقات، مصمم للأفراد والفرق الصغيرة التي تريد طريقة سهلة ومرنة لإدارة الأشخاص. يتبع نهجًا على غرار جداول البيانات المألوفة في أدوات مثل Airtable أو Notion، مما يجعل من السهل تنظيم جهات الاتصال وخطوط الإنتاج والمشاريع.

تقوم المنصة بتركيز جميع أنواع العلاقات: العملاء والمرشحين والشركاء والمستثمرين والمتعاونين. وبهذه الطريقة، تعمل المنصة بشكل جيد في التوظيف وجمع التبرعات كما تعمل في المبيعات. من خلال التقاط جهات الاتصال بنقرة واحدة من LinkedIn و Gmail والمتصفح، تقلل Folk من صعوبة بناء شبكتك وإثرائها.

أفضل الميزات

حدد أولويات العملاء المحتملين باستخدام الحقول الذكية و الحقول السحرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تصنف العملاء المحتملين

استخدم التسلسلات و الحملات الآلية لإرسال رسائل مخصصة وجماعية مع اقتراحات محتوى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

شارك قوائم جهات الاتصال والملاحظات والجداول الزمنية للتفاعلات لمنح فريقك رؤية واضحة للمحادثات ومنع التكرار في التواصل.

القيود الشعبية

يفتقر إلى الميزات المتقدمة لإعداد التقارير والأتمتة التي توفرها بدائل Folk CRM الأخرى

لا يمكن دمج رسائل LinkedIn المباشرة في المنصة

أسعار شعبية

قياسي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم فما فوق

تقييمات ومراجعات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Folk؟

مقتبس مباشرة من مراجعة:

أحب أن Folk CRM ليس معقدًا. إنه سلس ويوفر تكاملات وميزات مخصصة تجعل العمليات اليومية سهلة... قد يكون التكامل مع Linkedin غير مستقر في بعض الأحيان - ولكن هذا أمر متوقع نظرًا لمدى صعوبة محاولة Linkedin حظر اللاعبين الخارجيين، خاصة الصغار منهم مثل Folk...

أحب أن Folk CRM ليس معقدًا. إنه سلس ويوفر تكاملات وميزات مخصصة تجعل العمليات اليومية سهلة... قد يكون التكامل مع Linkedin غير مستقر في بعض الأحيان - ولكن هذا أمر متوقع نظرًا لمدى صعوبة محاولة Linkedin حظر اللاعبين الخارجيين، خاصة الصغار منهم مثل Folk...

🔍 هل تعلم؟ كان ملف فارلي، الذي احتفظ به مدير حملة الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت، جيمس فارلي، بمثابة مقدمة مثيرة للاهتمام لنظام CRM (على الأقل لمحبي التاريخ). كان ملفًا مفصلاً يحتوي على بيانات شخصية وسياسية عن الأشخاص الذين التقى بهم روزفلت، بما في ذلك أعياد الميلاد وتفاصيل العائلة والمزيد. ساعد هذا روزفلت على الظهور بمظهر "متواصل" للغاية مع الناس.

💡 نصيحة احترافية: قبل تخصيص المراحل في نظام CRM جديد، تحقق من صحة منطق تأهيل العملاء المحتملين باستخدام إطار عمل BANT (الميزانية، والسلطة، والحاجة، والجدول الزمني). هذا يمنع ازدحام خطوط الأنابيب ويضمن أن نظام CRM الخاص بك يتتبع ما يهم حقًا.

4. Pipedrive (الأفضل لفرق المبيعات التي تعتمد على خطوط الأنابيب المرئية وتتبع الصفقات)

عبر Pipedrive

Pipedrive هو نظام CRM قائم على المبيعات ومبني على خطوط أنابيب مرئية تساعد مندوبي المبيعات على الحفاظ على زخم الصفقات. لا يحاول أن يكون منصة شاملة؛ بل يركز على ما يحتاجه مندوبو المبيعات، بما في ذلك لوحات صفقات واضحة، وخطوات تالية واضحة، وأتمتة خفيفة تزيل الأعمال الإدارية.

تسهل خطوط الإنتاج على غرار كانبان سحب الصفقات عبر المراحل، واكتشاف الاختناقات، والحفاظ على مسار سليم في لمحة سريعة — وهو نهج شكلته فلسفة "صُنع بواسطة مندوبي المبيعات". تتضمن المنصة ميزات أساسية مثل خطوط الإنتاج القابلة للتخصيص، وإدارة جهات الاتصال، وتتبع الأنشطة، ومزامنة البريد الإلكتروني والتقويم، وتطبيق جوال قوي للبيع أثناء التنقل.

أفضل ميزات Pipedrive

استخدم مساعد المبيعات بالذكاء الاصطناعي للإبلاغ عن الصفقات المتوقفة، والحصول على الإجراءات الموصى بها، والتعامل مع المهام المتكررة.

اجذب العملاء المحتملين باستخدام نماذج الويب المخصصة وروبوتات الدردشة

جدولة الاجتماعات من خلال تكامل التقويم، بما في ذلك جدولة الدورات التناوبية

قيود Pipedrive

يفتقر إلى أتمتة لتنبيه المكلفين أثناء توزيع المهام

على عكس بدائل Pipedrive، من الصعب إنشاء سير عمل متعدد الخطوات وشرطي.

أسعار Pipedrive

Lite: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 64 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4. 3/5 (أكثر من 2700 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pipedrive؟

قال أحد المراجعين:

أقدر Pipedrive لواجهة المستخدم الممتازة، والتي تعزز قابلية الاستخدام بشكل كبير وتجعل التفاعل سلسًا وبديهيًا. سهولة الوصول من أجهزة مختلفة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب طبيعتها القائمة على السحابة، تسهل العمليات السلسة بغض النظر عن الموقع. لا أحب الطريقة التي يتعامل بها Pipedrive مع الصفقات المتعددة لنفس المشروع. من الصعب فصل هذه الصفقات بسهولة لتجنب التكرار

أقدر Pipedrive لواجهة المستخدم الممتازة، والتي تعزز قابلية الاستخدام بشكل كبير وتجعل التفاعل سلسًا وبديهيًا. سهولة الوصول من أجهزة مختلفة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب طبيعتها القائمة على السحابة، تسهل العمليات السلسة بغض النظر عن الموقع. لا أحب الطريقة التي يتعامل بها Pipedrive مع الصفقات المتعددة لنفس المشروع. من الصعب فصل هذه الصفقات بسهولة لتجنب التكرار

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تأهيل الموظفين الجدد

5. Affinity (الأفضل لإدارة الصفقات القائمة على الشبكات وذكاء العلاقات)

عبر Affinity

تم تصميم Affinity خصيصًا للفرق التي تعتمد بشكل كبير على الشبكات والتعريفات الحميمة، مثل شركات رأس المال الاستثماري وفرق الاستثمار ومكاتب الصفقات. يقوم تلقائيًا بالتقاط كل بريد إلكتروني وحدث في التقويم لإنشاء خريطة حية لمن يعرف من، مما يمنح فريقك رؤية واضحة لأقوى العلاقات.

تعمل المنصة على إثراء سجلات جهات الاتصال والشركة الخاصة بك ببيانات محدثة، بما في ذلك التغييرات الوظيفية ومعلومات المؤسسة والمزيد. والأهم من ذلك، أن Affinity تعرض مسارات تعريفية ودية، وتسلط الضوء تلقائيًا على الروابط الداخلية مع الأطراف المعنية الرئيسية، مما يساعد الفرق على تسريع الصفقات.

أفضل ميزات Affinity

التقط محادثات الاجتماعات وحوّلها إلى ملاحظات باستخدام Affinity Notetaker المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

قم بتحديد شبكتك باستخدام تخطيط العلاقات الذكي و الروابط المستنتجة

تعاون مع فريقك وشركائك الخارجيين باستخدام مقاعد المتعاونين

قم بإجراء حسابات مخصصة عبر مجموعات البيانات داخل قوائم Affinity باستخدام حقول الصيغة

قيود Affinity

لا يوجد تكامل مباشر مع LinkedIn

ميزات إدارة المستندات الضعيفة التي لا تتصل بالأدوات الموجودة في مجموعتك التقنية

أسعار Affinity

أساسي: 2000 دولار/سنة لكل مستخدم

الحجم: 2300 دولار/سنة لكل مستخدم

متقدم: 2700 دولار/سنة لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Affinity

G2: 4. 4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (عدد التقييمات غير كافٍ)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Affinity؟

إليك ما قالته مراجعة G2:

تم تصميمه خصيصًا لحالات استخدام المستثمرين المغامرين. يتكامل جيدًا مع بريدك الإلكتروني وتقويمك. تعمل ميزات تدوين الملاحظات والذكاء الاصطناعي المبكر بشكل جيد للغاية. التطبيق المحمول ليس مفيدًا للغاية. تحتاج وظيفة البحث إلى مزيد من التحسين

تم تصميمه خصيصًا لحالات استخدام المستثمرين المغامرين. يتكامل جيدًا مع بريدك الإلكتروني وتقويمك. تعمل ميزات تدوين الملاحظات والذكاء الاصطناعي المبكر بشكل جيد للغاية. التطبيق المحمول ليس مفيدًا للغاية. تحتاج وظيفة البحث إلى مزيد من التحسين

🧠 حقيقة ممتعة: قبل سنوات، مع ظهور الويب 2.0 ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهر نموذج جديد يسمى Social CRM (أو CRM 2. 0). وهذا يمكّن الشركات من دمج القنوات الاجتماعية (مثل Facebook وTwitter) في استراتيجية CRM الخاصة بها.

6. Bigin by Zoho CRM (الأفضل للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى خطوط أنابيب مبسطة)

عبر Bigin

تم تصميم Bigin للشركات الصغيرة والمستقلين والفرق الصغيرة التي تريد نظام CRM سهل الاستخدام دون تعقيدات مفرطة. وهو يدعم خطوط إنتاج متعددة قابلة للتخصيص، بحيث يمكنك تتبع أنواع مختلفة من رحلات العملاء (المبيعات، والتأهيل، والدعم، وما إلى ذلك).

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك المنصة تشغيل عمليات أتمتة قائمة على المراحل. بهذه الطريقة، عندما تنتقل الصفقة إلى مرحلة معينة، يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إنشاء مهام أو إعادة تقييم الحقول تلقائيًا. يمكنك إجراء المكالمات وتتبعها مباشرة من CRM باستخدام المزودين المدعومين من خلال PhoneBridge من Zoho.

أفضل ميزات Bigin

اجذب العملاء باستخدام قنوات الاتصال المدمجة، و WhatsApp، والرسائل القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

استخدم نهج "الجوال أولاً" مع تطبيقات iOS و Android حتى يتمكن فريقك من متابعة جدوله الزمني من أي مكان.

أنشئ لوحات معلومات مرئية وتقارير مفصلة عن أداء المبيعات ومراحل خطوط الإنتاج وأنشطة الفريق.

احمِ المعلومات الحساسة من خلال ضوابط الوصول القائمة على الأدوار وسجلات التدقيق والمعالجة الآمنة للبيانات (بدعم من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتسجيل الدخول الأحادي (SSO) والمصادقة متعددة العوامل).

قيود Bigin

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث التي ليست جزءًا من مجموعة Zoho

تفتقر إلى المرونة في مشغلات الأتمتة ولوحات المعلومات

أسعار Bigin

مجاني

Express: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميير: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Bigin 360: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Bigin

G2: 4. 6/5 (أكثر من 650 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 650 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bigin؟

رؤى من أحد المستخدمين:

يوفر Bigin by Zoho CRM تجربة CRM واضحة وبديهية وخفيفة الوزن — مما يجعله مثاليًا للفرق الصغيرة والمتنامية. تتيح طريقة عرض خطوط الإنتاج تتبع الصفقات بسهولة، كما يتيح التطبيق المحمول الوصول إلى كل شيء أثناء التنقل. على الرغم من أن Bigin رائع من حيث البساطة، إلا أنه يمكنه الاستفادة من بعض خيارات إعداد التقارير وتخصيص سير العمل الأكثر تقدمًا. التكامل مع أدوات الطرف الثالث خارج مجموعة Zoho محدود إلى حد ما

يوفر Bigin by Zoho CRM تجربة CRM واضحة وبديهية وخفيفة الوزن — مما يجعله مثاليًا للفرق الصغيرة والمتنامية. تتيح طريقة عرض خطوط الإنتاج تتبع الصفقات بسهولة، كما يتيح التطبيق المحمول الوصول إلى كل شيء أثناء التنقل. على الرغم من أن Bigin رائع من حيث البساطة، إلا أنه يمكنه الاستفادة من بعض خيارات إعداد التقارير وتخصيص سير العمل الأكثر تقدمًا. التكامل مع أدوات الطرف الثالث خارج مجموعة Zoho محدود إلى حد ما

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج كتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي للمحترفين والمسوقين

7. Capsule CRM (الأفضل للمستخدمين الفرديين والفرق الصغيرة)

عبر Capsule CRM

تم تصميم Capsule CRM للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى نظام موثوق وسهل الاستخدام لإدارة جهات الاتصال والمهام وفرص المبيعات. على جانب جهات الاتصال، يتيح لك تخزين ملفات تعريف غنية، مثل الأسماء وتفاصيل الشركة والملاحظات وحتى الروابط الاجتماعية، ويقوم تلقائيًا بإثراء الملفات التعريفية بمعلومات إضافية.

تتميز إدارة خطوط الإنتاج لديهم بأنها مرئية ومرنة. يمكنك سحب الصفقات عبر المراحل في لوحة Kanban، وإعداد خطوط إنتاج متعددة لتعكس عمليات المبيعات المختلفة (على سبيل المثال، الأعمال الجديدة مقابل المبيعات الإضافية)، وتتبع قيم الصفقات ومشاركة العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز ميزات إعداد التقارير الخاصة به بأنها قوية، حيث توفر مجموعة متنوعة من تقارير المبيعات والأنشطة (الفوز/الخسارة، نمو خطوط الإنتاج، متوسط حجم الصفقات) التي يمكنك تصفيتها حسب التواريخ أو المستخدمين أو الفرق.

أفضل ميزات Capsule CRM

قم بإدارة فرص المبيعات ضمن علامات التبويب "الأشخاص والمؤسسات" من خلال الاستيراد السهل ووضع العلامات وتسجيل الأنشطة.

أتمتة المهام الروتينية للمبيعات والمشاريع باستخدام Tracks ، مما يسمح بتنشيط المهام بالتسلسل.

التقط جهات الاتصال تلقائيًا من LinkedIn و WhatsApp و Gmail و Outlook باستخدام ملحق المتصفح Capsule "Magical".

قيود Capsule CRM

التطبيق المحمول بطيء، ويفتقر إلى الميزات، وغير عملي.

سيتعين عليك استخدام برنامج تابع لجهة خارجية مثل Zapier لربطه بأدوات أخرى في مجموعتك التقنية؛ فهو يفتقر إلى التكامل مع أنظمة مثل APTEM و Survey Monkey و Force 24.

أسعار Capsule CRM

مجاني

المبتدئين: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 38 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Capsule CRM

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Capsule CRM؟

نظرة على Capsule CRM:

أقدر الدور الفعال الذي لعبه Capsule CRM في الحفاظ على سجل مفصل للمحادثات والفرص مع العملاء الحاليين والمحتملين. أجد أن بساطة Capsule CRM هي الميزة البارزة فيه؛ فهو يعمل ببساطة دون تعقيدات لا داعي لها. ألاحظ أن هناك الكثير من الوظائف في Capsule CRM التي ربما لا أستخدمها. سيكون من المفيد وجود مقاطع فيديو تعليمية لتعلم كيفية استخدام هذه الميزات الإضافية بفعالية.

أقدر الدور الفعال الذي لعبه Capsule CRM في الحفاظ على سجل مفصل للمحادثات والفرص مع العملاء الحاليين والمحتملين. أجد أن بساطة Capsule CRM هي الميزة البارزة فيه؛ فهو يعمل ببساطة دون تعقيدات لا داعي لها. ألاحظ أن هناك الكثير من الوظائف في Capsule CRM التي ربما لا أستخدمها. سيكون من المفيد وجود مقاطع فيديو تعليمية لتعلم كيفية استخدام هذه الميزات الإضافية بفعالية.

عبر Salesflare

تم تصميم Salesflare للفرق التي تكره إدخال البيانات يدويًا (وهذا واضح!). تقوم المنصة تلقائيًا بسحب تفاصيل الاتصال من رسائل البريد الإلكتروني واجتماعات التقويم والتوقيعات والملفات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى زيارات مواقع الويب. وهذا يجعلها جذابة بشكل خاص لشركات B2B حيث يعد السياق وتاريخ العلاقات أمرًا ضروريًا.

تسهل خطوط الإنتاج المرئية إدارة الصفقات، بينما تتولى الأتمتة الأعمال المتكررة: تذكيرات المتابعة، وتحركات المراحل، وتسلسلات البريد الإلكتروني. يُظهر تتبع المشاركة في Salesflare من فتح رسائلك الإلكترونية، ومن نقر على الروابط، ومن زار موقعك الإلكتروني. وبالتالي، يساعدك ذلك على إنجاح حملات الترويج.

أفضل ميزات Salesflare

تصور عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام خط أنابيب المبيعات بالسحب والإفلات

أتمتة سير عمل المتابعة باستخدام تسلسلات البريد الإلكتروني التي ترسل حملات مخصصة متعددة الخطوات يتم تشغيلها بناءً على السلوك

استخدم نظام تقييم العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتنبيهات الأهمية لتحديد أولويات العملاء المحتملين.

قيود Salesflare

يفتقر إلى أتمتة إرسال المستندات مباشرة إلى CRM، ولا يوفر ميزات لإعداد التقارير ولوحة المعلومات.

تكاملات أصلية محدودة، مما يعني أنك ستضطر إلى الاعتماد على Zapier

أسعار Salesflare

النمو: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 124 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesflare

G2: 4. 8/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesflare؟

ما قاله أحد مستخدمي G2:

أقدر قدرة Salesflare على سحب البيانات من رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات ووسائل التواصل الاجتماعي وسجلات الهاتف، مما يوفر لي الكثير من الوقت من خلال التخلص من الحاجة إلى التحديثات اليدوية... قد يبدو Salesflare محدودًا بعض الشيء بالنسبة للمؤسسات أو الفرق الكبيرة جدًا. إنه مناسب بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأود أن يكون قابلاً للاستخدام في المؤسسات الكبيرة أيضًا.

أقدر قدرة Salesflare على سحب البيانات من رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات ووسائل التواصل الاجتماعي وسجلات الهاتف، مما يوفر لي الكثير من الوقت من خلال التخلص من الحاجة إلى التحديثات اليدوية... قد يبدو Salesflare محدودًا بعض الشيء بالنسبة للمؤسسات أو الفرق الكبيرة جدًا. إنه مناسب بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأود أن يكون قابلاً للاستخدام في المؤسسات الكبيرة أيضًا.

🔍 هل تعلم؟ كان الشكل الأقدم لـ "CRM" هو Rolodex حرفياً. كان عبارة عن عجلة بطاقات دوارة حيث كان مندوبو المبيعات يخزنون تفاصيل العملاء، وقد اخترعها أرنولد نيوستادتر وهيلداور نيلسن من شركة Zephyr American في عام 1956.

📖 اقرأ أيضًا: Salesflare مقابل ClickUp

عبر EngageBay

يقدم EngageBay مجموعة من الأدوات لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وخطوط أنابيب المبيعات ودعم العملاء. على الجانب التسويقي، يتضمن سير عمل مرئيًا لتنمية العملاء المحتملين والتجزئة والتقييم والحملات متعددة القنوات. يمكنك إنشاء تسلسلات مستهدفة تستجيب لسلوك العملاء، مما يسمح حتى للفرق الصغيرة بتشغيل أتمتة متطورة.

من ناحية أخرى، يوفر CRM للمبيعات خطوط أنابيب بالسحب والإفلات وملفات تعريف تفصيلية للجهات الاتصال وجدولة المواعيد والاتصالات الهاتفية المدمجة. تدعم المنصة أيضًا التفاعلات مع العملاء في الوقت الفعلي من خلال الدردشة المباشرة ونماذج الويب وتذاكر الدعم، والتي يتم تغذيتها جميعًا في سجل عميل واحد.

أفضل ميزات EngageBay

قم بجدولة المواعيد وأتمتة إدارة التقويم باستخدام روابط اجتماعات مخصصة ومشاركة التقويم على مستوى الفريق.

اكتسب العملاء المحتملين واحتفظ بهم من خلال صفحات الهبوط القابلة للتخصيص والنماذج الإلكترونية والنوافذ المنبثقة الذكية.

ادمج الاتصالات الهاتفية مع Power Dialer وتسجيل المكالمات وإحصاءات المكالمات في الوقت الفعلي

قم بقياس القنوات التي تحقق التحويلات، وكيفية تقدم العملاء المحتملين، وأين تحدث الاختناقات من خلال تقاريرها متعددة الوحدات.

قيود EngageBay

يشكو المستخدمون من أن التطبيق المحمول يفتقر إلى ميزات سطح المكتب

يفتقر إلى التكاملات المتخصصة وميزات إعداد التقارير للتوظيف

أسعار EngageBay

مجاني

الأساسي: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 64.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 119.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات EngageBay

G2: 4. 7/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن EngageBay؟

من أحد المراجعين في G2:

كان هناك عدد كبير من استفسارات الطلاب كل يوم، وكانت إدارة كل هذه الاستفسارات أمرًا فوضويًا للغاية. مع EngageBay، أصبح كل شيء منظمًا، حيث يتم الاحتفاظ بالعملاء المحتملين والبريد الإلكتروني والنماذج والتذكيرات في مكان واحد. تعتبر عمليات الأتمتة مفيدة بشكل خاص بالنسبة لنا... سأكون ممتنًا إذا كانت التقارير تقدم مزيدًا من التفاصيل لدعم الاحتياجات التعليمية بشكل أفضل، مثل تتبع الدفعات التي حققت معدلات تحويل أعلى أو مراقبة تقدم الطلاب خلال دورة القبول.

كان هناك عدد كبير من استفسارات الطلاب كل يوم، وكانت إدارة كل هذه الاستفسارات أمرًا فوضويًا للغاية. مع EngageBay، أصبح كل شيء منظمًا، حيث يتم الاحتفاظ بالعملاء المحتملين والبريد الإلكتروني والنماذج والتذكيرات في مكان واحد. تعتبر عمليات الأتمتة مفيدة بشكل خاص بالنسبة لنا... سأكون ممتنًا إذا كانت التقارير تقدم مزيدًا من التفاصيل لدعم الاحتياجات التعليمية بشكل أفضل، مثل تتبع الدفعات التي حققت معدلات تحويل أعلى أو مراقبة تقدم الطلاب خلال دورة القبول.

🔍 هل تعلم؟ في عام 1993، غادر توم سيبل شركة Oracle لتأسيس شركة Siebel Systems، التي أصبحت رائدة في مجال "أتمتة قوة المبيعات" (SFA)، بما في ذلك تتبع العملاء المحتملين وأتمتة مهام المبيعات وإدارة خطوط الإنتاج.

📖 اقرأ أيضًا: EngageBay CRM مقابل ClickUp

10. Keap (الأفضل للشركات القائمة على الخدمات التي تستخدم متابعات تعتمد بشكل كبير على الأتمتة)

عبر Keap

Keap (المعروف سابقًا باسم Infusionsoft) مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية ومقدمي الخدمات. تجمع المنصة جهات الاتصال والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفواتير والمواعيد والمدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضمان إدارة العملاء من خلال مزامنة البريد الإلكتروني المتكاملة وسجلات المكالمات والجداول الزمنية للأنشطة.

يعد منشئ الأتمتة الخاص به من أبرز ميزاته. باستخدام المشغلات والإجراءات، يمكنك إنشاء رحلات عملاء مخصصة ترسل متابعات وتعيّن مهام وتحدّث الحقول وتبدأ تسلسلات البريد الإلكتروني بناءً على سلوك المستخدم.

أفضل ميزات Keap

ضمان إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين من خلال وضع العلامات والملفات الشخصية التفصيلية وتتبع التفاعلات والملاحظات

استخدم ميزات الدفع والفوترة المدمجة لإنشاء نماذج الدفع وإرسال الفواتير وتتبع المدفوعات وأتمتة الفوترة.

قم بتقسيم جهات الاتصال باستخدام التصفية المرنة القائمة على العلامات ومشغلات الأتمتة لتقديم رسائل مخصصة.

استفد من مساعد المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص تسويقية مخصصة

قيود Keap

أبلغ المستخدمون عن ميزات مفقودة، لا سيما في مجالات مثل التجارة الإلكترونية وتكامل الذكاء الاصطناعي، مما دفعهم إلى البحث عن بدائل Keap

القوالب قديمة وغير مرنة

أسعار Keap

أسعار مخصصة

تقييمات Keap ومراجعاته

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 1250 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Keap؟

قال أحد المراجعين:

أنا أقدر حقًا سير عمل Keap؛ في رأيي، إنها الأفضل في هذا المجال. كما أنني أستمتع باستخدام ميزات التسويق عبر الرسائل القصيرة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني ممتازة. Keap مكلفة للغاية، وهذا هو مشكلتي الرئيسية مع البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون معقدًا للمستخدمين الجدد. على الرغم من أنها منصة قوية، إلا أن هذا يجعل استخدامها صعبًا في بعض الأحيان

أنا أقدر حقًا سير عمل Keap؛ في رأيي، إنها الأفضل في هذا المجال. كما أنني أستمتع باستخدام ميزات التسويق عبر الرسائل القصيرة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني ممتازة. Keap مكلفة للغاية، وهذا هو مشكلتي الرئيسية مع البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون معقدًا للمستخدمين الجدد. على الرغم من أنها منصة قوية، إلا أن هذا يجعل استخدامها صعبًا في بعض الأحيان

💡 نصيحة احترافية: إذا كان فريقك يتعامل مع صفقات B2B أو صفقات المؤسسات، فقم بإعداد مراحل CRM الخاصة بك حول MEDDIC (المقاييس، والمشتري الاقتصادي، ومعايير القرار، وعملية القرار، وتحديد المشاكل، والبطولة). فهذا يحسن دقة التوقعات ويخلق فرصًا أكثر وضوحًا وقائمة على الرؤى.

11. monday. com (الأفضل للأفراد الذين يرغبون في سير عمل قابل للتخصيص على نظام تشغيل عمل)

يمنحك Monday.com تخصيصًا مرنًا حول خطوط الإنتاج وسير العمل والتعاون. قم ببناء لوحات مرئية باستخدام المجموعات والأعمدة وطرق العرض (جدول، كانبان، خط زمني) لتتبع العملاء المحتملين والصفقات وجهات الاتصال بأي هيكل يناسب فريقك.

ستجد تسلسلات البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني الجماعي، وتسجيل المكالمات والاجتماعات، وميزات أتمتة المهام وحركات الصفقات. تتيح لك لوحات المعلومات وأدوات التنبؤ الخاصة به مراقبة صحة خطوط الأنابيب وأداء الفريق ونتائج الصفقات من خلال المخططات البيانية والمؤشرات والمرشحات.

أفضل ميزات monday.com

قم بمركزية الاتصالات باستخدام صناديق البريد المشتركة وأدوات التعاون

تتبع اتصالات البريد الإلكتروني من خلال تكامل Gmail و Outlook المدمج، مما يتيح الإرسال والاستلام والتتبع في الوقت الفعلي.

استخرج المشاعر، واحصل على اقتراحات مخصصة حول الخطوات القابلة للتنفيذ، وتوقع نجاح الصفقة أو فشلها من خلال ملخصات الجدول الزمني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قيود monday.com

لا يمكنك استخدام الصيغ لعرض الأرقام، كما أنه يفتقر إلى أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي للمعلومات المعكوسة.

لا يكون تكامل Outlook مفيدًا عندما تدير عدة عقود مع جهة اتصال واحدة، لذا ابحث عن بدائل monday.com

أسعار monday.com

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات monday.com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 17200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن monday.com؟

قال أحد مستخدمي monday.com:

أنا حقًا أحب مدى سهولة استخدام monday CRM وبديهيته – فهو مرئي للغاية ومباشر، لذا يمكن لفريقنا بأكمله استخدامه دون الحاجة إلى الكثير من التدريب... العيب الوحيد بالنسبة لي هو أنني أشعر أن CRM لديه إمكانات أكبر بكثير مما نستخدمه حاليًا، وربما نحن نستخدم فقط الميزات الأساسية

أنا حقًا أحب مدى سهولة استخدام monday CRM وبديهيته – فهو مرئي للغاية ومباشر، لذا يمكن لفريقنا بأكمله استخدامه دون الحاجة إلى الكثير من التدريب... العيب الوحيد بالنسبة لي هو أنني أشعر أن CRM لديه إمكانات أكبر بكثير مما نستخدمه حاليًا، وربما نحن نستخدم فقط الميزات الأساسية

