Kissflow و ClickUp: أيهما أفضل لأتمتة سير العمل؟

وافق ديف من قسم المحاسبة للتو على أمر شراء كان من المفترض أن يذهب إلى ديف من قسم المرافق. تم تعيين شخص باسم "معلق" لـ 17 مهمة. قام المتدرب بإنشاء حل بديل في جدول بيانات، والآن أصبح ميزانية الربع الثالث بأكملها موجودة هناك.

إذا كانت سير العمل لديك يعتمد حاليًا على مزيج من سلاسل البريد الإلكتروني والمعرفة غير الموثقة، فمن المحتمل أنك بدأت في البحث عن منصات تعد بإصلاح كل شيء.

وإذا كنت قد أجريت بحثك، فلا بد أن Kissflow و ClickUp قد ظهرتا في علامات تبويب متصفحك مرة واحدة على الأقل.

تتبع هاتان المنصتان نهجين مختلفين تمامًا في أتمتة سير العمل من حيث نقاط البداية والميزات والفلسفات. دعنا نكتشف أيهما يناسبك. 📝

نظرة عامة على ClickUp و Kissflow

قبل أن نستكشف كل أداة بالتفصيل، إليك لمحة عامة مقارنة بينهما لترى بسرعة أيهما يناسب احتياجات فريقك التشغيلية. 🧩

المعايير ClickUp Kissflow الوظائف الأساسية إدارة مشاريع موحدة، وسير عمل، وتنفيذ مهام، ووثائق، ولوحات معلومات، وذكاء اصطناعي أداة إنشاء سير عمل بدون كود وتطبيقات أعمال خفيفة الوزن أتمتة سير العمل أتمتة متقدمة بالإضافة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحللون السياق ويتخذون إجراءات ذكية أداة إنشاء العمليات بالسحب والإفلات لقواعد التوجيه والموافقات والشروط إدارة المهام والمشاريع تسلسل هرمي عميق للمهام، والتبعيات، ولوحات المعلومات، وحجم العمل، والجداول الزمنية، والأهداف مشاريع أساسية ولوحات وحالات وعروض مصفوفة للأعمال التشغيلية قدرات الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain المدمج، والبحث في مساحة العمل، والإجابات السياقية، والذكاء الاصطناعي متعدد النماذج من خلال Brain MAX محدودة؛ تعتمد على تكامل قوي مع ميزات أو إضافات واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي التخصيص حقول قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، ولوحات معلومات، وحالات، وطرق عرض، وأذونات، وقوالب معدة مسبقًا تخصيص قوي داخل تدفقات العمليات والتطبيقات؛ تخصيص محدود لإدارة المشاريع التعاون الدردشة والتعليقات واللوحات البيضاء والمستندات والتحرير المشترك في الوقت الفعلي داخل مساحة العمل تعليقات أساسية داخل التدفقات؛ لا توجد أدوات تعاون متعددة الطبقات أصلية حالات الاستخدام العمليات، مكاتب إدارة المشاريع، المنتجات، الهندسة، الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، الدعم للتنفيذ الشامل الموافقات، وإدارة العمليات، وطلبات الشراء، وتدفقات التهيئة، والتطبيقات الداخلية منخفضة الكود التكاملات نظام بيئي كبير + واجهات برمجة التطبيقات + ذكاء اصطناعي أصلي تتوفر إمكانية التكامل مع العديد من البرامج، مثل Google Drive و Slack؛ وتتم منطقية سير العمل الأعمق داخل أداة الإنشاء.

ما هو ClickUp؟

حافظ على ترابط كل جزء من العمل في ClickUp حسّن كفاءة سير العمل لديك باستخدام ClickUp

العمل اليوم معطل.

تتوزع مشاريعنا ومعارفنا واتصالاتنا على أدوات منفصلة عن بعضها البعض، مما يبطئ عملنا.

يحل برنامج إدارة المشاريع ClickUp هذه المشكلة من خلال تطبيق شامل للعمل يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يمنحك الحرية في إدارة الجانب الفوضوي والمتطور من العمل بواجهة سهلة الاستخدام. يمكنك تخطيط العمليات المعقدة، وتتبع كل جزء متحرك، وتركيز الوثائق، والحفاظ على المحادثات مرتبطة بالعمل الذي تنتمي إليه.

🔍 هل تعلم؟ تتبع الأتمتة نمطًا معينًا: الإشارة → الروتين → المكافأة، وهو نفس النمط الذي يصفه تشارلز دوهيغ في كتابه قوة العادة. من الناحية التشغيلية: المحفز → سير العمل → النتيجة. لهذا السبب تبدو الأتمتة بديهية للغاية؛ فهي تعكس الطريقة التي يعمل بها دماغنا بالفعل.

ميزات ClickUp

يتكيف ClickUp مع طريقة تفكير وفعل فرقك. إليك نظرة فاحصة على ميزاته. 💁

الميزة رقم 1: الأتمتة ووكلاء الذكاء الاصطناعي

بالنسبة للفرق التي تسعى إلى تبسيط العمليات وتقليل انتشار الأدوات وتوسيع نطاق العمليات، يجمع ClickUp بين أتمتة سير العمل وتنفيذ المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

قم بإعداد أتمتة ClickUp المخصصة باستخدام أوامر بسيطة من نوع "إذا حدث هذا، فافعل ذلك" لضمان اتساق سير العمل

تقوم ClickUp Automations بتخليصك من الأعمال الروتينية. ما عليك سوى تعيين محفز، وستتولى هي الباقي، مثل نقل المهام، وتعيين المالكين، ووضع علامات على العناصر، وإرسال الإشعارات، وتحديث الحقول، أو نقل العمل إلى القائمة الصحيحة. إنها أسهل طريقة للحفاظ على اتساق العملية، حتى مع زيادة الحجم.

لنفترض أن فريق PMO يراجع طلبات المشاريع الجديدة. في كل مرة يملأ فيها شخص ما نموذج قبول المشروع، يمكنك إعداد نظام أتمتة سير العمل من أجل:

انظر إلى نوع المشروع المحدد

قم بتعيين مهمة ClickUp إلى مدير برنامج متاح

قم بتطبيق أولوية بناءً على تأثير الأعمال

ضعها مباشرة في مسار "مراجعة الاستلام"

تسريع عملية اتخاذ القرار باستخدام وكلاء ClickUp AI الذكيين

وعندما تحتاج إلى أتمتة سير عمل معقد، جرب ClickUp AI Agents. فبدلاً من مجرد الاستجابة لمحفز ما، فإنها تقرأ المهمة وتفهم ماهيتها ثم تتخذ الإجراء الصحيح.

لنفترض أن مدير العمليات يقوم بفرز مشكلات العمليات الداخلية. عند وصول مهمة تعليق جديدة، يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بما يلي:

يقرأ الوصف ويكتشف ما إذا كان هناك خلل في سير العمل أو مشكلة في الوصول أو خطأ في النظام

يعيد صياغة المشكلة في ملخص واضح وموحد

ضع علامة على المهمة إلى القسم الصحيح

تعيينها إلى المالك الذي يتعامل مع هذا النوع من المشكلات

يضيف خطوة قصيرة موصى بها حتى يتمكن الفريق من التصرف على الفور

تعرف على كيفية إنشاء منصتك الخاصة:

الميزة رقم 2: الذكاء الاصطناعي السياقي

قم بتجميع أنشطة المشروع داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمنصة، موجود داخل مهامك ووثائقك وهياكل مشاريعك. إنه يفهم سير عملك وملاحظاتك على العمليات وسجلات التغييرات وقراراتك التشغيلية.

لنفترض أنك تدير عملية تحديث ربع سنوية تشمل التعيين والمشتريات والتحكم في الوصول. تفتح مهمة المشروع الرئيسية وتطلب من ClickUp Brain سحب أحدث الأنشطة عبر سير العمل هذا.

يقوم بمراجعة سجلات التغييرات والتبعيات وتحديثات المالكين، ثم ينتج ملخصًا دقيقًا للحالة يمكنك مشاركته مع القيادة. يمكنك استخدام هذا الملخص لتأكيد نقاط التسليم وتعديل المواعيد النهائية وكشف المخاطر في وقت مبكر.

تشير تقارير فرق ClickUp Brain إلى توفير 1. 1 يوم كل أسبوع لأن التفكير والتنفيذ يتواجدان معًا في برنامج واحد لإدارة المشاريع.

📌 مثال على المطالبة: مراجعة الأنشطة عبر سير عمل التعيين والمشتريات والتحكم في الوصول. تلخيص الوضع الحالي، وتحديد التأخيرات، وتقديم توصيات بالخطوات التالية لكل فريق.

تخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain MAX

انتقل بين ChatGPT وClaude وGemini في ClickUp Brain MAX مع البقاء مرتبطًا بسياق مشروعك

يمكنك أيضًا استخدام رفيق سطح المكتب AI، ClickUp Brain MAX، الذي يجمع نماذج AI متميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini في مكان واحد. هذا يزيل توسع AI ويمنحك طبقة AI موحدة عبر سير العمل بأكمله.

لنفترض أنك بحاجة إلى إعداد خطة تنفيذ لترقية الأنظمة بمساهمة من قسم تكنولوجيا المعلومات والمنتجات والدعم. يمكنك أن تطلب من Claude إعادة هيكلة مسودتك لتصبح خطة تنفيذ مرحلية واضحة. ثم انتقل إلى ChatGPT في Brain MAX لتصميم الرسائل الموجهة إلى أصحاب المصلحة. وأخيرًا، استخدم Gemini لضغط الخطة إلى نسخة مختصرة لفريق التذاكر.

📌 مثال على المطالبة: أعد هيكلة خطة التنفيذ هذه إلى ثلاث مراحل واضحة. ثم قم بإعداد نسخة موجزة محدثة لتوصيلها إلى الأطراف المعنية.

🚀 ميزة ClickUp: تدعم ميزة ClickUp Talk-to-Text في Brain MAX الإنتاجية التي تعتمد على الصوت أولاً، بحيث تتدفق معرفتك التشغيلية إلى المهام دون تأخير. ما عليك سوى التحدث مرة واحدة، وستقوم الميزة بتحويل أفكارك إلى عمل منظم. اعمل بسرعة أكبر 4 مرات مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX على سبيل المثال، يدخل مدير العمليات إلى غرفة الخادم أثناء إجراء التدقيق ويسمع فنيًا يشرح نمطًا متكررًا من الأعطال. يفتح المدير شريط Brain MAX العائم (أو يضغط على مفتاح الاختصار) وينطق الملخص. يقوم Talk to Text بنسخها، وإنشاء مهمة فرعية في مشروع التدقيق، والإشارة تلقائيًا إلى الفني، وإرفاق مستند سجل المستشعر ذي الصلة. نظرًا لأن كل شيء يحدث في نفس مساحة العمل، فإنك تعمل بشكل أسرع لأن المتابعة تتم في اليوم التالي.

الميزة رقم 3: إدارة المهام والمشاريع

في قلب كل سير عمل توجد ClickUp Tasks —مصدر المعلومات الوحيد الذي يحدد المهام التي يجب إنجازها، ومن المسؤول عنها، ومكانها في العملية الأكبر.

نظم عملك بوضوح باستخدام ClickUp Tasks

تعمل المهام كحاويات مرنة يمكنها استيعاب كل ما يحتاجه فريقك للمضي قدمًا في العمل: الأوصاف والمرفقات والمهام الفرعية وقوائم المراجعة والحقول المخصصة والتبعيات والتعليقات وحتى سلاسل المناقشات الكاملة.

يمكنك تسجيل الطلب وتصنيفه باستخدام حقول ClickUp المخصصة وتعيين المالك المناسب وتسجيل السياق التاريخي وربطه بالمبادرة الأكبر وتتبع كل تحديث دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

ولكن بمجرد زيادة الحجم، لا يكفي معرفة ما يحدث داخل المهام الفردية. تحتاج إلى رؤية النمط، وهنا تصبح لوحات معلومات ClickUp مفيدة.

تصور الأنماط على الفور باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تمنحك لوحات المعلومات نظرة شاملة على كل ما تقوم به مهامك تحت السطح. بدلاً من التحقق من التقدم المحرز في كل مهمة على حدة، فإنها تسحب البيانات الحية من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك: الحالات، وحجم العمل، والاختناقات، وأوقات الدورات، ومعدلات الإنجاز، وقدرة الفريق، والنتائج، ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى لإدارة المشاريع.

🔍 هل تعلم؟ في القرن التاسع عشر، كان الموعد النهائي يشير إلى خط مادي حول السجون. إذا تجاوزته، فسيتم إطلاق النار عليك.

حافظ على اتصال المحادثات بسياق مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Chat

تعيد ClickUp Chat المحادثات إلى مكان عملك. باستخدام القنوات والرسائل المباشرة، يمكنك مناقشة المهام وطرح الأسئلة وإرسال الملفات ومشاركة التحديثات السريعة والحفاظ على المحادثات بين الفرق مرتبطة مباشرة بالمشروع الذي تعمل عليه.

انضم إلى مكالمة صوتية أو فيديو سريعة لمناقشة الاجتماعات اليومية مع ClickUp SyncUps، وقم بتعيين المهام باستخدام @mentions، وحوّل أي رسالة إلى مهمة بنقرة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك ClickUp AI (Brain) في تلخيص سلاسل المحادثات، وإنشاء المهام، والعثور على المهام ذات الصلة، والمزيد.

حوّل أفكارك إلى أفعال باستخدام ClickUp Whiteboards

لوحات ClickUp البيضاء هي لوحة مرئية تتيح لك تخطيط سير العمل، ورسم العمليات، وتحديد مراحل المشروع، وتجميع الأفكار، أو تصميم حلول مشتركة بين الفرق. يمكنك الانتقال من "التحدث عن الأمر" إلى "بنائه" دون فقدان الزخم.

على سبيل المثال، لنفترض أن فريق المنتج الخاص بك يخطط لإطلاق تجربة جديدة للتأهيل. على السبورة البيضاء، يرسمون مخططًا عامًا لتدفق المستخدمين، ويضعون ملاحظات لاصقة تحتوي على أسئلة مفتوحة، ويجمعون نقاط ضعف العملاء المستمدة من مهام التعليقات.

من هناك، يقومون بتحويل كل ملاحظة لاصقة إلى مهمة، وتعيين مالكيها، وإضافة تواريخ استحقاق داخل أداة إدارة المشاريع.

بمجرد تحديد الأفكار واتضاح الاتجاه، حوّل هذه المفاهيم إلى شيء أكثر دقة.

تساعدك ClickUp Docs على تحويل الأفكار الأولية من السبورات البيضاء إلى محتوى منظم وطويل يمكن لفريقك استخدامه: إجراءات التشغيل القياسية، وموجزات المشاريع، ووثائق العمليات، وقواعد المعرفة، والمقترحات، وسجلات القرارات، أو الخطط متعددة الوظائف.

قم بتوثيق قراراتك بوضوح داخل ClickUp Docs

توجد جميع المستندات في نفس مساحة العمل التي توجد بها مهامك ولوحاتك البيضاء، بحيث يمكنك الارتباط مباشرة بعناصر العمل، وتضمين العروض، ووضع علامات على زملائك في الفريق، والحفاظ على ارتباط الوثائق بالتنفيذ.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1968، اخترع عالم في شركة 3M غراء ضعيفًا فاشلًا لا يلتصق جيدًا. استخدمه موظف آخر لاحقًا لتمييز صفحات ترانيم الكورال، ومن هنا ولدت الملاحظات اللاصقة Post-it Note.

أسعار ClickUp

📮 ClickUp Insight: 50٪ من الأشخاص ينظمون وقتهم بتخصيص أيام معينة للأعمال الإدارية مقابل الأعمال التي تتطلب التركيز، ولكن 22٪ فقط يقولون إنهم يقومون بأتمتة المهام أو تفويضها. تساعد إدارة الوقت يدويًا، ولكنها لا تقضي على المهام المتكررة التي لا تزال تستهلك الكثير من الوقت. ✔️ يعمل كل من التقويم ووقت الحجب ووكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp معًا لحماية وقتك. قم بجدولة الأعمال المتكررة تلقائيًا، ونقل المهام بناءً على الأولوية، وتشغيل التذكيرات — حتى تسير أمورك الأسبوعية بسلاسة. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

ما هو Kissflow؟

عبر Kissflow

Kissflow هي منصة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية وتُستخدم لإنشاء وأتمتة تدفقات الموافقة الداخلية وعمليات الطلبات والتطبيقات التجارية الخفيفة.

غالبًا ما تستخدمه الفرق لإنشاء أشياء مثل أنظمة طلبات الشراء، وتدفقات تهيئة الموظفين الجدد، وعمليات إدارة الموردين، والموافقات على السفر، وإعدادات تذاكر الدعم الفني، وبوابات طلبات الخدمة.

يمكنك تحديد كل خطوة في العملية، وتحديد من يجب أن يتخذ الإجراء، وتعيين قواعد التوجيه، وإرفاق النماذج، وتتبع حالة كل عنصر يمر عبر سير العمل.

🔍 هل تعلم؟ كانت IBM رائدة في مجال العمل عن بُعد في عام 1979 مع خمسة موظفين فقط في برنامج تجريبي للعمل عن بُعد. وقد نجح البرنامج بشكل كبير لدرجة أنه بحلول عام 1983، كان أكثر من 2000 موظف في IBM يعملون عن بُعد، مما جعل الشركة واحدة من أوائل الشركات الرائدة في مجال العمل الموزع.

ميزات Kissflow

فيما يلي ميزات Kissflow التي تساعدك على توحيد سير العمل.

الميزة رقم 1: أداة إنشاء العمليات المرئية والأتمتة

قم ببناء عمليات تجارية واضحة تعزز الإنتاجية أثناء المشاريع المعقدة باستخدام Kissflow

يساعد Kissflow الفرق على توحيد سير العمل وتوسيع نطاقه من خلال أداة Process Builder البصرية سهلة الاستخدام. يمكن للفرق تخطيط كل خطوة باستخدام عناصر السحب والإفلات، وتحديد الشروط، وتكوين قواعد على مستوى المهام، وإضافة فروع متوازية.

على سبيل المثال، يمكن أن يتم توجيه طلب النفقات تلقائيًا إلى المدير، أو تجاوزه إلى قسم الشؤون المالية إذا تجاوز الحد المسموح به، أو تشغيل تذكيرات إذا ظل معلقًا لفترة طويلة. تدعم هذه التدفقات أتمتة عمليات الأعمال بشكل أعمق دون إجبار الفرق على كتابة التعليمات البرمجية.

الميزة رقم 2: أداة إنشاء تطبيقات منخفضة التكلفة ولا تتطلب كتابة أكواد برمجية

ضمان عملية تطوير تطبيقات سلسة دون منحنى تعلم حاد في Kissflow

يوفر Kissflow أيضًا أداة إنشاء تطبيقات منخفضة التكلفة ولا تتطلب كتابة أكواد برمجية، مما يمكّن الفرق من إنشاء حلول داخلية مخصصة باستخدام النماذج المرئية وجداول البيانات وسير العمل والأتمتة القائمة على القواعد.

وبهذا، يمكن للفريق إنشاء أداة صغيرة لتتبع المخزون الداخلي أو أداة لطلبات التعيين كأداة لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية. ويمكن لقسم تكنولوجيا المعلومات الاستمرار في ضبط ضوابط الوصول ومراقبة التغييرات، بينما يقوم المستخدمون من رجال الأعمال بالبناء والتكرار بسرعة.

🧠 حقيقة ممتعة: اكتشف سيريل نورثكوت باركنسون أن "العمل يتوسع لملء الوقت المتاح". وهذا يفسر سبب تقدم الفرق التي تصمم سير عمل أكثر إحكامًا واتفاقيات مستوى الخدمة الآلية بسرعة أكبر بمقدار 2-3 مرات.

الميزة رقم 3: إدارة المشاريع واللوحات والحالات

تصور المقاييس عبر فرقك باستخدام Kissflow لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

إلى جانب سير عمل CRM التقليدي، يتيح لك Kissflow التبديل بين لوحات Kanban وعروض القوائم وتخطيطات المصفوفات ومساحات المشاريع التفصيلية حسب الطريقة التي يفضلونها لتصور العمل.

يتيح ذلك للفرق إدارة العمليات المنظمة والمهام التشغيلية المستمرة ضمن نفس المنصة.

🔍 هل تعلم؟ معظم حالات تأخير العمليات لا تحدث أثناء العمل نفسه، بل تحدث بين الأعمال. تظهر الدراسات أن أكبر حالات التباطؤ تحدث في "الفراغ" بين الفرق أو الأدوات أو الموافقات، حيث تتعطل المعلومات وتنقطع الاتصالات وتظل المهام في انتظار.

أسعار Kissflow

الأساسي: يبدأ من 2500 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

🔍 هل تعلم؟ نشأت قائمة المراجعة بعد حادث تحطم طائرة بوينج طراز 299 المأساوي عام 1935 بسبب إغفال إجراء ما قبل الإقلاع. جعلت تعقيدات الطائرة من المستحيل الاعتماد على الذاكرة وحدها، لذا أنشأت بوينج أول قائمة مراجعة رسمية في العالم، والتي أصبحت الآن ممارسة أمان قياسية في الطيران والرعاية الصحية وتصميم سير العمل الحديث.

ClickUp مقابل Kissflow: مقارنة الميزات

غالبًا ما يقارن الفرق التي تستكشف أتمتة العمليات وإدارة سير العمل المنظم بين ClickUp و Kissflow لأن كلاهما يساعد في تنظيم العمل وتبسيط العمليات.

يعتمد ClickUp على تنفيذ المشاريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المهام المتعمقة، والتعاون عبر المهام والمستندات ولوحات المعلومات. يركز Kissflow على إنشاء تدفقات موافقة منظمة وتطبيقات داخلية خفيفة الوزن باستخدام أدوات إنشاء مرئية لا تتطلب كتابة أكواد برمجية.

فيما يلي مقارنة بين الميزات الفردية لكل منهما:

الميزة رقم 1: تخصيص سير العمل والمرونة

أولاً، دعنا نلقي نظرة على كيفية مقارنة ClickUp و Kissflow عند تشكيل العمليات لتناسب طريقة العمل الفريدة لفريقك.

ClickUp

يمنح ClickUp الفرق حرية تصميم سير عمل يتناسب مع العمل اليومي الفعلي. يمكنك تخصيص الحالات والحقول وطرق العرض وأنواع المهام ولوحات المعلومات والأذونات. تحصل الفرق التي تبني مشاريع سريعة الحركة على تحكم كامل في كيفية تنظيم العمل وتتبعه وعرضه، مما يسهل التكيف مع تغير الأولويات.

Kissflow

يركز Kissflow على سير العمل المنظم والقائم على النماذج. يمكنك تخصيص الخطوات في عملية أو سلسلة موافقة، ولكن التخصيص يدعم بشكل أساسي سير العمل الخطي. تعمل أدواته منخفضة الكود بشكل جيد مع العمليات التجارية الثابتة مثل أوامر الشراء أو طلبات الموارد البشرية.

🏆 الفائز: التعادل! يتفوق ClickUp في توفير ميزات مرنة لإدارة المشاريع، بينما يتألق Kissflow عندما تحتاج الفرق إلى سير عمل منظم وقائم على العمليات.

الميزة رقم 2: التعاون وتبادل المعرفة

كيف تساعد هذه الأدوات فريقك على البقاء متناسقًا ومتصلًا طوال يوم العمل؟ دعنا نكتشف ذلك:

ClickUp

يعمل ClickUp على تركيز التعاون في مكان العمل داخل العمل نفسه. يمكن للفرق الدردشة في الوقت الفعلي داخل المهام وإضافة تعليقات مترابطة وإرفاق ملفات وتضمين مستندات أو ألواح بيضاء. تظل كل مناقشة مرتبطة بمشروع أو ناتج محدد، بحيث لا تفقد الفرق السياق أبدًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح ClickUp Docs للفرق إنشاء كتيبات إرشادية وإجراءات تشغيلية موحدة وخطط وقواعد معرفية داخلية داخل مساحة العمل. ترتبط المستندات مباشرة بالمهام والمشاريع والأهداف، مما يحافظ على توحيد القرارات والخطط والإجراءات. لا تحتاج الفرق إلى أدوات إضافية لتخزين المستندات.

Kissflow

يتضمن Kissflow تعليقات داخل سير العمل، ولكن التعاون يأتي في المرتبة الثانية بعد سير العملية. تتم معظم الاتصالات خارج المنصة، مما يجبر الفرق على استخدام أدوات خارجية للمناقشات أو التعليقات أو العصف الذهني. يعمل هذا بشكل جيد للموافقات ولكن ليس للعمل الجماعي الذي يتطلب مشاريع كثيرة.

علاوة على ذلك، يوفر Kissflow وثائق أساسية داخل أوصاف سير العمل، ولكنه لا يدعم المستندات المترابطة والمتعمقة أو المحتوى الطويل.

🏆 الفائز: ClickUp يتصدر القائمة بفضل ميزات التعاون المتكاملة والوثائق المتكاملة تمامًا.

الميزة رقم 3: قوة الأتمتة

الآن، لنتحدث عن الأتمتة وكيف تتعامل كل أداة مع الأعمال المتكررة.

ClickUp

تساعد أتمتة ClickUp ووكلاء الذكاء الاصطناعي الفرق على تسريع كل شيء بدءًا من تخصيص المهام وتغيير الحالة إلى جداول التذكير وخطوات التسليم. يمكنك ربط الأتمتة عبر القوائم والمساحات وسير العمل، مما يدعم العمل المنظم والديناميكي.

تم تصميمه للفرق التي تحتاج إلى أتمتة لتوسيع نطاق العمل عبر عدة أقسام.

Kissflow

تتميز Kissflow في أتمتة العمليات المنظمة مثل الموافقات المالية أو سير عمل المشتريات. ومع ذلك، فإن الأتمتة مرتبطة بالنماذج والمسارات المحددة مسبقًا، لذا فهي ليست مثالية للأعمال الإبداعية أو المشاريع غير الخطية.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز بهذه الجولة بفضل نظام الأتمتة المرن الذي يتكيف مع سير العمل المعقد واحتياجات المشاريع اليومية.

الميزة رقم 4: إعداد التقارير والوضوح

أخيرًا، دعنا نقارن ميزات إعداد التقارير في الوقت الفعلي التي تمنح فريقك رؤى حول التقدم المحرز.

ClickUp

يوفر ClickUp لوحات معلومات وبطاقات ومخططات عبء العمل ومقاييس السرعة وتتبع الوقت وكل ما يحتاجه القادة لمراقبة التقدم. تمتد الرؤية عبر الأقسام والمشاريع والفرق، مما يجعله مثاليًا لوضوح العمليات.

Kissflow

تتميز تقارير Kissflow بقوتها في تدقيق العمليات وتحديد معوقات الموافقة، ولكنها لا توفر رؤية تفصيلية للمشروع أو تقارير مشتركة بين الفرق. وهي أكثر ملاءمة للعمليات التجارية من الأعمال الجارية للمشروع.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز في هذه الجولة بفضل تقاريره الشاملة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي التي توفر رؤية شاملة لجميع أعضاء الفريق.

ClickUp مقابل Kissflow على Reddit

لقد بحثنا في Reddit لفهم كيف يتحدث المستخدمون عن ClickUp و Kissflow. على الرغم من عدم وجود العديد من المواضيع التي تقارن بينهما بشكل مباشر، إلا أن المحادثات حول كل أداة تقدم رؤى واضحة حول كيفية تصور الناس لهما.

من جانب ClickUp، شارك أحد المستخدمين كيف أدى ذلك إلى إعادة تشكيل العمل اليومي لوكالته بشكل جذري:

نحن ندير وكالتنا على ClickUp منذ حوالي نصف عام، وبصراحة، لقد غيرت طريقة عملنا بطرق لم أكن أتوقعها... لقد حل نظام Docs الخاص بهم بهدوء محل معظم أعمالنا على Google Docs. كل شيء يسير بشكل أفضل عندما تكون وثائقنا في نفس مكان مشاريعنا.

نحن ندير وكالتنا على ClickUp منذ حوالي نصف عام، وبصراحة، لقد غيرت طريقة عملنا بطرق لم أكن أتوقعها... لقد حل نظام Docs الخاص بهم بهدوء محل معظم أعمالنا على Google Docs. كل شيء يسير بشكل أفضل عندما تكون وثائقنا في نفس مكان مشاريعنا.

كما سلطوا الضوء على كيفية تحول ClickUp Brain من مصدر قلق للمتشككين إلى أداة عملية لتوفير الوقت:

في البداية، كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain... ولكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصةً عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة من العملاء أو البدء في صياغة مسودة.

في البداية، كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain... ولكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصةً عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة من العملاء أو البدء في صياغة مسودة.

لخص مستخدم آخر على Reddit جاذبية Kissflow بوضوح:

Kissflow هو على الأرجح ما تبحث عنه إذا كنت تريد أداة تجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة والقدرات القوية في آن واحد. تم تطوير Kissflow خصيصًا لتمكين المستخدمين غير التقنيين من تطوير التطبيقات بأنفسهم... مما يجعل Kissflow أداة قوية لتلبية احتياجات تبسيط العمليات على نطاق شامل.

Kissflow هو على الأرجح ما تبحث عنه إذا كنت تريد أداة تجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة والقدرات القوية في آن واحد. تم تطوير Kissflow خصيصًا لتمكين المستخدمين غير التقنيين من تطوير التطبيقات بأنفسهم... مما يجعل Kissflow أداة قوية لتلبية احتياجات تبسيط العمليات على نطاق شامل.

على Reddit، النمط متسق. الفرق التي تريد تطبيقات عمليات منظمة، وسير عمل كثيف النماذج، وتطوير مباشر للمواطنين تميل إلى Kissflow. الفرق التي تريد إدارة المشاريع، والتوثيق، والتنفيذ المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة تجد أن ClickUp هو الخيار الأفضل على المدى الطويل.

🚀 ميزة ClickUp: أتمتة المهام الروتينية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين في ClickUp. فيما يلي اختياراتنا المفضلة: Auto-Answers Agent يراقب محادثات فريقك ويجيب بإجابات دقيقة

تقارير يومية وأسبوعية يقوم الوكلاء بمسح مساحة العمل الخاصة بك ومشاركة ملخصات واضحة عن التقدم المحرز والعوائق والأعمال القادمة

Live Intelligence Agent يراقب حركة المهام ويبرز المخاطر والتأخيرات أو مشكلات عبء العمل

وكلاء مراقبة العمليات يتفاعلون عند تغيير الحالة أو تحديث المستند أو ظهور عنصر إجراء، ثم يقومون بتنفيذ خطوات المتابعة تلقائيًا.

وكلاء إنشاء المهام الذين يحولون ملاحظات الاجتماعات أو عناصر العمل في المستندات إلى مهام منظمة مع تحديد المالكين وتواريخ الاستحقاق والسياق احصل على إجابات دقيقة لجميع الأسئلة باستخدام وكيل الإجابات التلقائية ClickUp

ما هي أداة أتمتة سير العمل الأفضل؟

لقد ظهرت النتائج، ولدينا فائز واضح. 💪

إنها ClickUp! 🤩

يعمل Kissflow بشكل جيد مع تدفقات الموافقة المنظمة والعمليات القائمة على النماذج والتطبيقات الأساسية التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية. بالنسبة لفرق العمليات التي تحتاج فقط إلى التوجيه والنماذج وخطوات العملية البسيطة، فإنه يؤدي المهمة على أكمل وجه.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يذهب إلى أبعد من ذلك. فهو يجمع المهام والوثائق ولوحات المعلومات والأتمتة والذكاء الاصطناعي والتعاون في مساحة عمل واحدة. يمكنك إدارة العمل اليومي وإنشاء سير عمل معقد وتتبع الأداء وتوثيق العمليات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتفسير السياق ودفع المهام إلى الأمام.

