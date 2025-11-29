يعامل معظم الناس أدوات الذكاء الاصطناعي كشريط بحث. يكتبون ثلاث كلمات، ويضغطون على زر الإدخال، ثم يتساءلون لماذا يبدو الناتج وكأنه كتب بواسطة شخص مرهق في الساعة 3 صباحًا.

إليك الأمر: يمكن لـ Meta AI تحويل فكرة غير مكتملة إلى حملة تسويقية كاملة، وتحويل الرسومات الأولية إلى صور مصقولة، وكتابة كود يعمل بالفعل. لكنه يحتاج إلى عنصر أساسي واحد منك: موجه محدد.

الفرق بين "كتابة منشور مدونة" وموجه قوي هو حوالي 30 ثانية من التفكير الإضافي. وهذه الـ 30 ثانية تفصل بين مخرجات الذكاء الاصطناعي المتوسطة والمفيدة حقًا.

في هذا المنشور على المدونة، نشارك أفضل مطالبات Meta AI، إلى جانب بدائل مثل ClickUp و ChatGPT لتكملة ترسانة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. ​​​​​​​​​​​​​​​ 🤩

ما هو Meta AI؟

Meta AI هو مساعد الذكاء الاصطناعي من Meta، المدمج في جميع منتجات Meta، مثل Facebook و Instagram و WhatsApp و Messenger. ببساطة، هو نسخة Meta من روبوت الدردشة الذكي المدعوم بنموذج اللغة الكبير (LLaMA).

إنه مدمج في تطبيقات وأجهزة Meta بحيث يمكن للمستخدمين البحث وإنشاء المحتوى وطرح الأسئلة وإنشاء الصور وأتمتة المهام مباشرة داخل المنصات التي يستخدمونها بالفعل. ما عليك سوى الدردشة مع أداة الذكاء الاصطناعي مباشرة أو الإشارة إليها في رسائل المجموعة للبدء.

ما هي مطالبات Meta AI؟

مطالبات Meta AI هي ببساطة التعليمات أو الأسئلة التي تكتبها لتخبر Meta AI بما تحتاج إليه. اعتبرها طريقتك في طلب المساعدة من الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، يمكنك أن تقول "اكتب تعليقًا مضحكًا على صورة الشاطئ الخاصة بي" أو "اقترح وصفات عشاء صحية" أو "اشرح كيف تعمل الألواح الشمسية بعبارات بسيطة".

كلما كانت موجهاتك أكثر وضوحًا، كلما حصلت على إجابات أفضل. يمكنك استخدام الموجهات لتعلم أشياء جديدة، والحصول على أفكار إبداعية، وإنشاء صور، وتبادل الأفكار حول المحتوى، أو مجرد إجراء محادثة مفيدة.

📮ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ولكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم مطالبات النص العادي، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! جرب تحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

كيفية كتابة مطالبات جيدة لـ Meta AI

للحصول على أفضل الاستجابات من Meta AI، ابدأ بكتابة قوالب موجهات AI واضحة وفعالة. اتبع هذه الخطوات البسيطة لتحسين نتائجك.

الخطوة رقم 1: كن محددًا بشأن ما تريده

الطلبات الغامضة تؤدي إلى إجابات عامة تضيع وقتك. بدلاً من السؤال "أخبرني عن الطبخ"، جرب "أعطني وصفة تستغرق 30 دقيقة لطبق معكرونة بالدجاج بمكونات بسيطة يمكنني العثور عليها في أي متجر بقالة".

لاحظ كيف أن النسخة الثانية توجه Meta AI لتحديد الطبق الذي تريده بالضبط، والوقت المتاح لديك، وتفضيلاتك من المكونات. هذا المستوى من التفاصيل يمكّن الذكاء الاصطناعي من فهم احتياجاتك بالضبط وتقديم استجابة يمكنك استخدامها على الفور.

الخطوة رقم 2: حدد السياق

تعمل Meta AI بشكل أفضل عندما تفهم موقفك.

قارن بين "اقتراح بعض الألعاب" و"أنا أخطط لحفلة عيد ميلاد لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات مع 10 أطفال في الفناء الخلفي. اقترح خمسة ألعاب خارجية ممتعة لا تتطلب سوى الحد الأدنى من الإعداد".

تزود الموجهة الثانية Meta AI بجمهورك وموقعك وقيودك، مما يسمح لها بتخصيص اقتراحات تناسب سيناريو معين، بدلاً من تقديم أفكار ألعاب عشوائية.

💡 نصيحة احترافية: ارجع إلى الردود السابقة من خلال تلخيصها أولاً: "بناءً على الوصفة التي أعطيتني إياها للتو بالثوم والطماطم، اقترح الآن أنواع النبيذ التي تتناسب معها". هذا يعزز السياق ويمنع الانحراف في المحادثات متعددة الجولات.

الخطوة رقم 3: حدد التنسيق الذي تحتاجه

طريقة تلقي المعلومات لا تقل أهمية عن محتوى المعلومات التي تتلقاها.

أخبر Meta AI ما إذا كنت تريد "قائمة مرقمة بالخطوات" أو "ملخصًا موجزًا من جملتين" أو "شرحًا مفصلاً مع أمثلة" أو "جدول مقارنة".

على سبيل المثال، إذا كنت تتعلم شيئًا جديدًا، فاطلب "دليلًا تفصيليًا مع شروحات بسيطة". إذا كنت بحاجة إلى حقائق سريعة، فاطلب "خمس نقاط رئيسية في شكل نقاط". الشكل الصحيح يجعل المعلومات أسهل في الفهم والاستخدام.

الخطوة رقم 4: أدرج تفضيلاتك أو قيودك

تحدد قيودك الحلول المناسبة لك.

اذكر دائمًا القيود المهمة مسبقًا: "وصفات نباتية فقط" أو "تمارين لا تتطلب معدات" أو "أفكار هدايا أقل من 30 دولارًا" أو "نصائح سفر لمن يخافون من الطيران".

تساعد هذه التفاصيل المحددة Meta AI على تصفية الاقتراحات التي لا تناسب حالتك. على سبيل المثال، طلب "وضعيات يوغا مناسبة للمبتدئين لعلاج آلام أسفل الظهر" أكثر فائدة بكثير من مجرد "وضعيات يوغا".

💡 نصيحة احترافية: ضع أهم قيودك أو أسئلتك في نهاية الموجه. غالبًا ما تحمل الجملة الأخيرة وزنًا غير متناسب في تشكيل تركيز الإجابة ونبرتها. ​​​​​​​​​​​​​​​​

الخطوة رقم 5: اطرح أسئلة متابعة

موجهاتك الأولى هي مجرد نقطة انطلاق للمحادثة.

إذا لم تكن استجابة Meta AI هي ما تحتاجه تمامًا، فقم بتطويرها. يمكنك أن تقول "اجعل هذا أبسط"، "أعطني ثلاثة خيارات أخرى"، "اشرح النقطة الثانية بمزيد من التفصيل"، أو "الآن قم بتطبيق هذا على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

كل متابعة تساعد Meta AI على فهم احتياجاتك بشكل أفضل وتحسين إجاباتها. اعتبرها بمثابة مناقشة متبادلة بدلاً من سؤال واحد.

الخطوة رقم 6: استخدم الأمثلة قدر الإمكان

غالبًا ما يكون العرض أوضح من الوصف. إذا كنت تريد أن تتوافق Meta AI مع أسلوب أو نبرة معينة، فقدم مثالاً.

جرب "اكتب تعليقًا على Instagram بهذا الأسلوب: مجرد يوم آخر أعيش فيه أفضل حياة ☀️ من غيري مستعد للعيد؟" هذا يمنح Meta AI نقطة مرجعية محددة للنبرة والطول واستخدام الرموز التعبيرية والشخصية. الأمثلة مفيدة جدًا للمهام الإبداعية مثل الكتابة أو وصف التصميمات أو أفكار المحتوى.

💡 نصيحة احترافية: اختتم المطالبات بعبارة "اشرح مستوى ثقتك في هذا الجواب" أو "ما هي الافتراضات التي قمت بها؟" فهذا يبرز القيود ويساعدك على قياس الموثوقية دون الحاجة إلى خبرة في المجال.

أفضل مطالبات Meta AI لحالات الاستخدام المختلفة

إليك بعض مطالبات Meta AI الفعالة التي يمكنك تجربتها في مهام مختلفة.

مطالبات للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

جرب مطالبات Meta AI للتسويق على Instagram

أنشئ خمسة تعليقات جذابة على Instagram لعلامة تجارية للأزياء المستدامة تطلق مجموعة صيفية. استخدم الرموز التعبيرية وأضف عبارة تحث على اتخاذ إجراء. اقترح 10 أفكار محتوى لصفحة Facebook لمخبز تشجع العملاء المحليين على التعليق والمشاركة اكتب ثلاث نسخ مختلفة من منشور LinkedIn يعلن عن سياسة العمل عن بُعد الجديدة لشركتنا. اجعل إحداها احترافية، والأخرى غير رسمية، والثالثة ملهمة. قم بإنشاء أفكار لموضوعات على تويتر لمدة أسبوع لمدرب لياقة بدنية متخصص في المهنيين المشغولين. قم بتضمين عبارات جذابة لكل موضوع. صمم صورة مربعة لمنشور Instagram تحتوي على اقتباس جريء عن ريادة الأعمال على خلفية متدرجة. استخدم خطًا عصريًا بدون حروف متصلة وألوانًا ملهمة. أعطني مخططًا لتقويم المحتوى لشركة العناية بالحيوانات الأليفة لمدة شهر واحد. قم بتضمين أنواع المنشورات والموضوعات وأفضل أوقات النشر. اكتب نص إعلان جذاب على Facebook لندوة مجانية عبر الإنترنت حول الشؤون المالية الشخصية. الجمهور المستهدف هو جيل الألفية الذي يعاني من ديون الطلاب. اجعله أقل من 100 كلمة. أنشئ صورة لمنشور على LinkedIn حول نصائح الإنتاجية. صمم الشريحة الأولى بتصميم بسيط وألوان احترافية ومساحة لتراكب النص. اقترح هاشتاغات شائعة لمدون سفر ينشر عن الرحلات ذات الميزانية المحدودة في جنوب شرق آسيا. قم بتضمين مزيج من العلامات الشائعة والمتخصصة.

🔍 هل تعلم؟ طريقة سؤالك مهمة (حتى نبرة الصوت مهمة). أظهرت دراسة عبر الثقافات أن المطالبات المهذبة للروبوتات المحادثة (نعم، عبارات مثل "من فضلك" و"شكرًا") أدت إلى استجابات أفضل بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) تعكس إشارات التفاعل البشري أكثر مما كنا نعتقد.

مطالبات للكتابة الإبداعية

اكتب قصة قصيرة باستخدام مطالبات Meta AI

اكتب مقدمة قصة قصيرة عن محقق يمكنه سماع أفكار الناس، ولكن فقط عندما يكذبون. اجعلها 150 كلمة وانتهي بخاتمة مثيرة. قم بإنشاء خمس قصص خلفية فريدة لشخصيات رواية خيالية. يجب أن يكون لكل شخصية سمة شخصية مميزة وسر خفي. ساعدني في طرح أفكار حول تطورات حبكة رواية رومانسية حيث الشخصيات الرئيسية هم أصحاب عربات طعام متنافسون في أوستن، تكساس. اكتب حوارًا بين صديقين قديمين يلتقيان بعد 20 عامًا. أحدهما أصبح ثريًا، والآخر اختار حياة بسيطة. أظهر التوتر دون أن تكون واضحًا. قم بإنشاء وصف تفصيلي لموقع متنزه ترفيهي مهجور عند غروب الشمس. ركز على التفاصيل الحسية التي تخلق جوًا غريبًا. ابتكر مفهومًا جذابًا لغلاف كتاب لرواية غامضة ومثيرة تدور أحداثها في بلدة ساحلية ضبابية. أضف منارة ومياه مظلمة وسماء مهيبة. اقترح 10 مطالبات للكتابة الإبداعية بناءً على موضوع الفرص الثانية. اجعلها محددة بما يكفي لإثارة الأفكار الفورية أعد كتابة هذه الفقرة بثلاثة أنماط مختلفة: قصة بوليسية سوداوية، قصة خيالية غريبة، وقصة إثارة حديثة [الصق الفقرة] صمم صورة شخصية لمخترع ستيبانك في ورشته المزدحمة. أضف نظارات واقية من النحاس الأصفر وأدوات ميكانيكية وملابس من العصر الفيكتوري.

🧠 حقيقة ممتعة: أصبحت المطالبات البطيئة أمرًا شائعًا. قال رائد الذكاء الاصطناعي أندرو نج مؤخرًا أن المطالبات البسيطة تكون في بعض الأحيان هي الأفضل: عندما يكون النموذج قادرًا بالفعل، يمكنك "نسخ ولصق رسائل الخطأ + طلب الإصلاح" بدلاً من تقديم سياق طويل.

مطالبات لإنشاء الفيديو

أنشئ صورًا مصغرة لـ YouTube باستخدام مطالبات Meta AI

اكتب نص فيديو مدته 60 ثانية لـ TikTok يشرح كيفية إعداد الوجبات للمبتدئين. قم بتضمين فكرة جذابة وثلاث نصائح رئيسية ودعوة ختامية لاتخاذ إجراء. اقترح 15 فكرة فيديو على YouTube لقناة ألعاب تركز على الألعاب المستقلة. قم بتضمين عناوين جذابة ووصف موجز لكل منها. أنشئ مخططًا قصصيًا لفيديو Instagram Reel مدته 30 ثانية يعرض تنظيم المنزل قبل وبعد. قسّمه إلى مقاطع مدتها خمس ثوانٍ صمم صورة مصغرة على YouTube لمقطع فيديو مراجعة تقنية حول الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة. استخدم نصًا غامقًا وألوانًا متباينة وتصميمًا جذابًا. اكتب نصًا مثيرًا للاهتمام لمقدمة فيديو لقناة مراجعة تقنية. يتناول الفيديو سماعات أذن لاسلكية اقتصادية بسعر أقل من 50 دولارًا. اجذب انتباه المشاهدين في أول خمس ثوانٍ ابتكر أفكارًا لـ 10 مقاطع فيديو قصيرة تعليمية على YouTube حول نصائح الصحة العقلية. يجب أن تكون مدة كل مقطع أقل من 60 ثانية وأن يتضمن اقتراحًا مرئيًا. قم بإنشاء تصميم بطاقة عنوان متحركة لقناة طبخ. أبرز أدوات المطبخ والمكونات الطازجة والخطوط المرحة. النمط: عصري وملون اكتب وصفًا للفيديو واقتراحات للعلامات لبرنامج تعليمي للطهي حول صنع الكاري الأخضر التايلاندي الأصيل. قم بالتحسين لبحث YouTube أنشئ قائمة لقطات لفيديو فتح عبوة منتج. المنتج هو حقيبة كمبيوتر محمول جلدية فاخرة. قم بتضمين ثمانية زوايا تصوير مختلفة وما يجب إبرازه.

هل تعلم؟ 45٪ من المشاركين في استطلاعنا يقولون إنهم يبقون علامات التبويب الخاصة بالبحوث المتعلقة بالعمل مفتوحة لأسابيع. بالنسبة لـ 23٪ آخرين، تتضمن علامات التبويب الثمينة هذه سلاسل محادثات AI مليئة بالسياق. في الأساس، الغالبية العظمى تعهد بالذاكرة والسياق إلى علامات تبويب المتصفح الهشة. كرر معنا: علامات التبويب ليست قواعد معرفية. 👀 ClickUp Brain MAX يغير قواعد اللعبة هنا. يتيح لك هذا التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي البحث في مساحة عملك والتفاعل مع نماذج متعددة من الذكاء الاصطناعي وحتى استخدام الأوامر الصوتية لاسترداد السياق من واجهة واحدة. نظرًا لأن MAX موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإنه لا يتنافس على مساحة علامات التبويب ويمكنه حفظ المحادثات حتى تقوم بحذفها.

مطالبات لتوليد الصور

احصل على رسوم توضيحية إبداعية بناءً على مطالبات Meta AI

قم بإنشاء صورة لمقهى دافئ من الداخل مع إضاءة دافئة وأثاث عتيق ونباتات معلقة من السقف وباريستا خلف المنضدة. النمط: رسم بالألوان المائية قم بإنشاء تصميم شعار بسيط يتميز بقمة جبل وشمس مشرقة. استخدم ثلاثة ألوان فقط: الأزرق الداكن والبرتقالي والأبيض. جمالية عصرية ونظيفة صمم منظرًا مستقبليًا للمدينة ليلاً مع سيارات طائرة ولافتات نيون وناطحات سحاب شاهقة. يجب أن يكون النمط سايبربانك مع لوحة ألوان أرجوانية وزرقاء. قم بإنشاء صورة لحديقة زن هادئة مع جسر خشبي فوق بركة كوي، وأشجار الكرز، وفوانيس حجرية. النمط: تصوير واقعي أنشئ رسمًا خياليًا لمكتبة على شكل شجرة مليئة بالكتب، وزوايا مريحة للقراءة، وأضواء خيالية، ودرج حلزوني. النمط: رسم توضيحي لكتاب أطفال صمم ملصق سفر كلاسيكي لباريس يضم برج إيفل، ولوحة ألوان كلاسيكية من الخمسينيات، وخطوط طباعة جريئة، وأسلوب آرت ديكو. قم بإنشاء تمثيل مجرد للذكاء الاصطناعي باستخدام الأشكال الهندسية وأنماط الدوائر الكهربائية وتدرج اللون من الأزرق إلى الأرجواني. جمالية التكنولوجيا الحديثة قم بإنشاء مشهد خيالي مع جزر عائمة وشلالات تتدفق إلى السحب وبلورات سحرية متلألئة وتنين يطير في الأفق. صمم نموذجًا أوليًا للمنتج يظهر فنجان قهوة على مكتب خشبي مع ضوء الصباح، وجهاز كمبيوتر محمول في الخلفية، وجمالية مساحة عمل بسيطة.

🔍 هل تعلم؟ يمكن تصنيف تقنيات هندسة المطالبات إلى ثلاثة أنواع رئيسية على الأقل: المطالبات اليدوية باللغة الطبيعية، والمطالبات المتجهة المكتسبة (التضمينات)، وطرق "المطالبة + الضبط الدقيق" الهجينة، مما يدل على مدى اتساع هذا المجال.

مطالبات لتحرير الصور

حسّن صورك ورسوماتك بشكل أكبر باستخدام موجهات محسّنة في Meta AI

حسّن ألوان هذه الصورة لجعل غروب الشمس أكثر حيوية. قم بزيادة درجات اللون البرتقالي والوردي مع الحفاظ على درجات لون البشرة طبيعية. أزل الخلفية من صورة المنتج هذه واستبدلها بخلفية بيضاء نظيفة. احتفظ بالظلال لإضفاء عمق اضبط هذه الصورة للحصول على تأثير إضاءة دافئ في الساعة الذهبية. خفف الظلال وأضف توهجًا خفيفًا إلى الهدف. اجعل صورة الطعام هذه أكثر شهية من خلال تحسين الألوان وزيادة الوضوح وتعديل التباين. حافظ على مظهرها الطبيعي، ولا تبالغ في التشبع. حوّل هذه الصورة النهارية إلى مشهد مسائي مزاجي. قم بتغميق السماء، وأضف وهج مصابيح الشوارع الدافئة، وخلق جوًا سينمائيًا. أصلح الإضاءة في هذه الصورة الداخلية. إنها مظلمة للغاية ولها لون برتقالي من المصباح. اجعلها أكثر إشراقًا وحيادية قم بتطبيق مظهر الفيلم القديم على هذه الصورة. أضف القليل من الحبيبات والألوان الهادئة مع صبغة خضراء-صفراء وتظليل ناعم حول الحواف. قم بتعتيم الخلفية المزدحمة لهذه الصورة مع الحفاظ على التركيز الحاد على الموضوع. قم بإنشاء تأثير عمق مجال احترافي أضف جودة حالمة وأثيرية إلى هذه الصورة الطبيعية. قم بزيادة النعومة، وأضف ضبابًا خفيفًا، وعزز درجات الألوان الباستيلية.

مطالبات لـ Instagram

أنشئ صور غلاف كاروسيل Instagram باستخدام Meta AI

ابتكر 10 أفكار لقصص Instagram لمتجر ملابس بوتيك. أضف عناصر تفاعلية مثل الاستطلاعات والاختبارات وملصقات الأسئلة. صمم صورة غلاف كاروسيل على Instagram لمنشور حول نصائح الروتين الصباحي. استخدم ألوانًا هادئة وتصميمًا بسيطًا واترك مساحة لنص العنوان. اكتب سيرة ذاتية لحسابي على Instagram الخاص بالسفر. أنا مسافرة منفردة تركز على المغامرات ذات الميزانية المحدودة. اجعلها أقل من 150 حرفًا وتضمن دعوة لاتخاذ إجراء. قم بإنشاء أفكار منشورات متتالية لمحفظة مصمم جرافيك. اقترح ما يجب تضمينه في كل شريحة لعرض العمل وجذب العملاء قم بإنشاء تصميم قالب قصة Instagram ذي علامة تجارية لمدرب صحي. قم بتضمين مساحة للنصائح اليومية والاقتباسات التحفيزية وعناصر العلامة التجارية الشخصية.

🚀 نصيحة سريعة: أنشئ صورًا دون أن تقطع تركيزك وتدفق عملك باستخدام ClickUp Brain. انتقل من المفهوم إلى الإبداع باستخدام ClickUp Brain لتوليد الصور يمكنك كتابة موجه وطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء ما يصل إلى 10 صور مختلفة في وقت واحد. يمكن إدراج الصور على الفور في مساحة العمل الخاصة بك، مما يجعلها مفيدة لاستكشاف المفاهيم ومسودات الحملات والمراجع المرئية السريعة دون الانتقال إلى أداة تصميم منفصلة.

مطالبات لـ WhatsApp

اكتب رسائل OOO باستخدام Meta AI

اكتب رسالة WhatsApp احترافية لمتابعة عميل بشأن اقتراح مشروع أرسلته الأسبوع الماضي. احرص على أن تكون الرسالة مهذبة وغير متسلطة. أنشئ رسالة تذكيرية ودية لمجموعتي الدراسية حول اجتماعنا غدًا. اذكر الوقت والموضوع وما يجب على الجميع إعداده. اكتب رسالة WhatsApp لرفض دعوة حفلة بأدب. لدي التزام مسبق، لكنني أريد أن أظهر تقديري للدعوة صمم صورة بسيطة واحترافية لملف تعريف WhatsApp Business لمخبز منزلي. أضف رمز كب كيك واسم النشاط التجاري بأسلوب بسيط وودود. اقترح رسالة صباحية لطيفة لأرسلها إلى مجموعة الدردشة العائلية. اجعلها دافئة وإيجابية دون أن تكون مبتذلة للغاية. اكتب ردًا تلقائيًا احترافيًا لغيابك عن المكتب على WhatsApp Business. أنا في إجازة حتى يوم الاثنين المقبل. أضف معلومات الاتصال في حالات الطوارئ أنشئ نموذج رسالة لتأكيد حجوزات المواعيد مع العملاء. قم بتضمين التاريخ والوقت والمكان وما يحتاجون إلى إحضاره. أنشئ صورة لحالة WhatsApp مع اقتباس ملهم عن الامتنان. استخدم خلفية طبيعية وخطوطًا أنيقة. اكتب رسالة شكر لإرسالها إلى شخص أحال عميلاً إلى شركتي. اجعلها صادقة ومحددة بشأن مدى تقديري لدعمه. أنشئ رسالة ترويجية لـ WhatsApp Business تعلن عن خصم لفترة محدودة. أضف طابع الاستعجال، وتفاصيل العرض الواضحة، ودعوة لاتخاذ إجراء.

🧠 حقيقة ممتعة: أقدم "موجه" ظهر في الستينيات مع ELIZA، حيث كان المستخدمون يكتبون مشاعرهم، ويقوم النظام بعكسها عليهم. أصبح بعض الأشخاص مرتبطين به لدرجة أن سكرتيرة جوزيف وايزنباوم (المخترع) طلبت وقتًا للتحدث مع ELIZA على انفراد، اعتقادًا منها أنه يفهمها.

مطالبات Meta AI المضحكة

جرب مطالبات Meta AI المضحكة

اكتب قصيدة عن ذكاء اصطناعي سئم من الإجابة على نفس الأسئلة كل يوم تخيل أنك معالج ذكاء اصطناعي لذكاءات اصطناعية أخرى. ما النصيحة التي تقدمها لروبوت دردشة يعاني من أزمة وجودية؟ صف يومًا في حياة ذكاء اصطناعي لا يريد سوى أن يكون محمصة خبز أنشئ روتينًا كوميديًا من منظور ذكاء اصطناعي يغار من استراحات البشر لتناول القهوة

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪ ، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

📚 اقرأ أيضًا: أمثلة وتقنيات وتطبيقات عملية لهندسة المطالبات

ما هي الأخطاء الشائعة عند استخدام المطالبات في Meta AI؟

قد يبدو استخدام Meta AI أمرًا سهلاً، ولكن الحصول على إجابات متسقة وعالية الجودة يتطلب ممارسة. فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي تجعل المطالبات أقل فعالية وكيفية إصلاحها.

خطأ ماذا يحدث كيفية إصلاحه سياق مفقود تكافح الذكاء الاصطناعي لفهم ما هو مطلوب أضف خلفية أو أمثلة للتوضيح تعليمات كثيرة جدًا يفقد النموذج التركيز اجعل كل موجهة تهدف إلى هدف واحد واضح صياغة سؤال ضعيفة النتائج تبدو غير مكتملة أو مربكة اطرح أسئلة مباشرة ومحددة تخطي حلقات التغذية الراجعة المطالبات لا تتحسن بمرور الوقت راجع النتائج وحسّن الصياغة بانتظام

🧠 حقيقة ممتعة: تظهر مطالبات سلسلة الأفكار (CoT) أن مجرد إضافة "لنفكر خطوة بخطوة" إلى المطالبة يحسن بشكل كبير أداء مهام الاستدلال على LLMs.

قيود استخدام Meta AI

تعد Meta AI مفيدة في إنشاء المحتوى بسرعة ودعم الأفكار، ولكنها ليست خالية من العيوب. يجد العديد من المستخدمين أن هذه القيود تدفعهم إلى استكشاف بدائل Meta AI:

تفكير سطحي في موضوعات معقدة: قد يفوت السياق أو الفروق الدقيقة في المناقشات الفنية أو الاستراتيجية

الاعتماد على مطالبات واضحة وجيدة: قد تؤدي المدخلات السيئة التنظيم إلى نتائج غير ذات صلة أو متكررة

مخاوف بشأن البيانات والخصوصية: قد يجد المستخدمون الذين يتعاملون مع معلومات حساسة أن سياسات استخدام البيانات مقيدة.

تناسق إبداعي محدود: قد يتغير النبرة والأسلوب بين قد يتغير النبرة والأسلوب بين مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ، مما يؤثر على توافق العلامة التجارية

ثغرات التكامل: لا يتصل بسلاسة مع بعض أدوات المؤسسات أو سير العمل، مما يحد من التعاون في الوقت الفعلي.

📖 اقرأ أيضًا: كيف تصبح مهندس موجهات

بدائل Meta AI التي يمكنك استكشافها

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

إليك بعض بدائل Meta AI لتعزيز عملك. 👇

1. ClickUp

يواجه معظم المبدعين والمسوقين هذه الفجوة في سير العمل، حيث تساعدك الذكاء الاصطناعي على الإنشاء بشكل أسرع، ولكنها لا تساعدك على التنفيذ بشكل أفضل. تنتهي مطالباتك ومسوداتك وأفكارك مبعثرة عبر المستندات وتطبيقات الدردشة وأدوات المشروع.

ClickUp يسد هذه الفجوة باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم. إنه المكان الذي يلتقي فيه المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بإدارة المشاريع الفعلية — حيث يتم تحويل الأفكار إلى مهام، والمسودات إلى سير عمل، والأفكار إلى أعمال منجزة.

يلغي ClickUp جميع أشكال توسع العمل ليوفر سياقًا كاملاً ومكانًا واحدًا للعمل المشترك بين البشر والوكلاء.

بالنسبة لمنشئي المحتوى والمسوقين الذين يرغبون في أن يؤتي عملهم في مجال الذكاء الاصطناعي ثماره، إليك كيفية مواكبة ClickUp لهذه التطورات.

ذكاء اصطناعي يعمل كمساعديك الشخصي

هل تريد مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يفهم الأهداف والتعليقات والوثائق المرجعية والمحادثات التي لديك بالفعل؟ حسنًا، ClickUp Brain موجود في الأماكن التي تعمل فيها. ما عليك سوى أن تسأل، وسيستخلص المعنى مما يحدث في مساحة عملك.

لنفترض أنك تقوم بإعداد تقرير خاص عن إطلاق منتج ما. تفتح المهمة ذات الصلة وتطلب من ClickUp Brain مراجعة ملاحظات الاكتشاف ومكالمات العملاء والتعليقات الداخلية. يقوم بتشكيل سرد يسلط الضوء بوضوح على التحدي الذي يواجهه المستخدم والتجربة الجديدة.

بعد ذلك، يمكنك صقل الصياغة وإرفاقها بمهمة الإصدار ومشاركتها للمراجعة في نفس المساحة.

📌 يمكنك أيضًا تجربة هذه المطالبات: راجع مهام الاكتشاف والتعليقات الخاصة بـ Feature Delta. اكتب مسودة قصيرة تشرح مشكلة المستخدم والنتائج التي تتيحها هذه الميزة.

لخص الأسباب الكامنة وراء هذا القرار في جملة واحدة وأرفقها بوصف المهمة.

قم بتمييز أهم ثلاث أفكار من مقابلة المستخدم هذه وأضف قائمة مرجعية بالإجراءات المتابعة

أعد كتابة هذه الفقرة لتبدو مباشرة وواثقة مع الحفاظ على المعنى كما هو

تنقل بسلاسة بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة

يتيح لك كل من Brain و ClickUp Brain MAX استخدام ChatGPT و Claude و Gemini تحت سقف واحد. نظرًا لأن كل نموذج متخصص في نقاط قوته الخاصة، يمكنك التبديل بينها دون الحاجة إلى استخدام أدوات AI منفصلة.

قم بتبديل LLMs داخل ClickUp Brain لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

هذا يقلل من انتشار الذكاء الاصطناعي لأن كل نموذج يعمل من نفس بيانات المشروع وسياقه.

مثال: لنفترض أنك تقوم بإعداد رسالة لإعلان عن ميزة ما. لديك بالفعل الأبحاث وملاحظات المكالمات والتفكير الداخلي موثقة داخل مهمة ClickUp الخاصة بك. تفتح Brain MAX، التطبيق المستقل للكمبيوتر المكتبي من ClickUp، وتطلب من Claude تقسيم تلك المعلومات إلى بنية سردية بسيطة. أمر Gemini داخل ClickUp Brain MAX لدعم استراتيجيتك بمجرد أن تشعر أن الهيكل قوي، يمكنك التبديل إلى ChatGPT لضبط نبرة الإعلان الموجه للعملاء. ثم يمكنك التبديل إلى Gemini لضغط الرسالة في تحديث منتج واضح من جملتين.

📌 جرب هذه الموجهة: حسّن هذه الرواية لزيادة الوضوح والتأكيد على نتيجة المستخدم. ثم قم بضغطها إلى تحديث منتج من 2-3 جمل.

سجل أفكارك في اللحظة التي تخطر ببالك

تحويل الكلام إلى نص في ClickUp يدعم Brain MAX الإنتاجية التي تعتمد على الصوت أولاً، بحيث تظل أفكارك ورؤيتك كما هي عند ظهورها. ما عليك سوى التحدث مرة واحدة، وسيقوم Brain MAX بتنظيم أفكارك وتحويلها إلى عمل قابل للاستخدام.

التقط الأفكار المنطوقة من خلال ClickUp Talk to Text وحوّلها إلى خطوات منظمة على الفور

على سبيل المثال، لنفترض أنك أنهيت مكالمة مع أحد العملاء وسمعت عبارة تعبر تمامًا عن إحباط المستخدم. تقولها بصوت عالٍ بينما المهمة لا تزال مفتوحة. يقوم Talk to Text بتحويل هذه الفكرة إلى جملة واضحة يمكنك إضافتها إلى المهمة.

احصل على المعرفة في الوقت الذي تحتاجها

تجمع ميزة Enterprise Search في ClickUp سجل قراراتك ومسارات أبحاثك وملاحظات المستخدمين والوثائق الداعمة دون الحاجة إلى البحث.

استرجع المعرفة المرتبطة وسياق القرار على الفور باستخدام ClickUp Enterprise Search

اكتب العبارة التي تتذكرها، وسيقوم ClickUp Brain باسترداد كل ما يتعلق بهذا السياق.

لنفترض أنك بحاجة إلى إعادة النظر في الأسباب التي دعت إلى تغيير مسار التهيئة في الربع الأخير. ابحث عن اسم الميزة، وسيعرض Enterprise Search مهمة البحث الخاصة بالمستخدم، وملخص الاجتماع، ومذكرة القرار النهائي. ستستعيد الوضوح في غضون لحظات وتواصل المضي قدمًا في العمل.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة الأعمال المتكررة: قم بتشغيل تحديثات المهام وتوجيه المهام وإرسال المتابعات حتى تحافظ سير العمل على نفسه باستخدام قم بتشغيل تحديثات المهام وتوجيه المهام وإرسال المتابعات حتى تحافظ سير العمل على نفسه باستخدام ClickUp Automation

دع العمليات تصحح نفسها بنفسها: قم بإعداد قم بإعداد ClickUp Agents لمراقبة المهام المتوقفة أو الأعمال المتأخرة وحث الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب

حافظ على مرونة جدولك الزمني: أعد ترتيب يومك بناءً على الأولويات الجديدة أو المواعيد النهائية أو حجم العمل باستخدام أعد ترتيب يومك بناءً على الأولويات الجديدة أو المواعيد النهائية أو حجم العمل باستخدام ClickUp Calendar، بحيث يتم تعديل جدولك الزمني في الوقت الفعلي.

حوّل المحادثات إلى تنفيذ: دع دع ClickUp AI Notetaker ينضم إلى المكالمات، ويسجل القرارات، ويربط عناصر العمل مباشرة بالمهمة التي تحتاجها.

احفظ الأفكار التي تريد تكرارها: احفظ المطالبات داخل ClickUp Brain حتى يستخدم كل زميل في الفريق نفس أنماط التفكير في البحث أو التحليل أو التواصل

انتقل من الفكرة إلى سير العمل بسلاسة: قم بتخطيط التجارب وسير العمل ورحلات العملاء أو منطق النظام على قم بتخطيط التجارب وسير العمل ورحلات العملاء أو منطق النظام على ClickUp Whiteboards

اجعل البيانات تتحديث تلقائيًا: أضف أضف حقول ClickUp AI لحساب المشاعر، والطابع العاجل، والتعقيد، ودرجات الصحة، أو مخاطر الصفقة تلقائيًا

قيود ClickUp

قد تربك مجموعة الميزات وخيارات التخصيص الواسعة التي توفرها الأداة المستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,585+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

يشارك أحد مستخدمي Reddit تجربته مع ClickUp:

نعم. يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الوقت في التنقل بين الصفحات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي مع مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يؤثر سلبًا على العمل. وبصراحة، عندما أكون في منطقة العمل المكثف، هذا هو آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). هناك شيء آخر يساعدني كثيرًا وهو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

نعم. يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الوقت في التنقل بين الصفحات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي مع مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يؤثر سلبًا على العمل. وبصراحة، عندما أكون في منطقة العمل المكثف، هذا هو آخر شيء أريد القيام به.

أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). هناك شيء آخر يساعدني كثيرًا وهو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

2. ChatGPT

عبر ChatGPT

يتولى ChatGPT كل شيء بدءًا من صياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى تصحيح الأخطاء في الكود من خلال واجهة دردشة بسيطة. يتذكر نموذج المحادثة من OpenAI المحادثات السابقة خلال جلستك، بحيث يمكنك البناء على الردود السابقة دون تكرار السياق.

توفر أداة المساعدة في الكتابة خيارات نماذج متنوعة، اعتمادًا على ما إذا كنت بحاجة إلى تفكير أكثر تعقيدًا أو نتائج أسرع. تعمل المحادثات الصوتية بشكل مذهل للتفاعل بدون استخدام اليدين، وتوفر التطبيق المحمول جميع الوظائف على هاتفك.

أفضل ميزات ChatGPT

أنشئ GPTs مخصصة تحتفظ بتعليمات وتفضيلات محددة للمهام المتكررة، مما يلغي الحاجة إلى إعادة شرح المتطلبات في كل محادثة جديدة.

قم بالتبديل بين إصدارات النموذج أثناء المحادثة لتحقيق التوازن بين سرعة المعالجة والتعقيد بناءً على احتياجاتك الحالية

قم بتحميل ملفات PDF أو جداول البيانات أو الصور واطرح أسئلة مفصلة حول محتوياتها دون الحاجة إلى استخراج المعلومات أو نسخها يدويًا.

أنشئ صورًا باستخدام مطالبات الصور AI وحسّنها عن طريق طلب تعديلات محددة على عناصر مثل التكوين أو اللون أو النمط

قيود ChatGPT

يواجه مستخدمو المستوى المجاني أوقات استجابة أبطأ خلال أوقات الذروة ويفقدون إمكانية الوصول إلى الميزات المتقدمة مثل إنشاء الصور وتحليل البيانات.

تختلف جودة مخرجات GPTs المخصصة التي أنشأتها المجتمع بشكل كبير، حيث يمكن لأي شخص إنشاؤها ومشاركتها.

أسعار ChatGPT

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 200 دولار شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1045 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

3. كلود

عبر Claude

يقوم Claude بمعالجة المستندات الطويلة والحفاظ على السياق عبر المحادثات المطولة. صممته شركة Anthropic للتعامل مع المشاريع المعقدة التي تتطور عبر تبادلات متعددة، مما يجعله مفيدًا للأعمال التي تتطلب فهمًا متسقًا على مدار الوقت.

تتيح لك إمكانات الرؤية تحميل المخططات أو الرسوم البيانية أو الصور للتفسير والتحليل. تظل الواجهة بسيطة وخالية من عوامل التشتيت، مما يضع المحادثة في المركز.

أفضل ميزات Claude

قم بتحميل عدة مستندات في وقت واحد واطرح أسئلة تتطلب تجميع المعلومات من مصادر مختلفة لتحديد الأنماط أو التناقضات.

اطلب الكتابة بأسلوب ونبرة معينين، ثم حسّن النتيجة من خلال وصف الطريقة التي تريد بها تعديل الصوت أو البنية أو الرسمية.

قم بتطوير الكود عبر عدة تبادلات بينما يتذكر المساعد اختياراتك المعمارية وقواعد التسمية ومتطلبات المشروع من الرسائل السابقة.

قيود كلود

يرفض المساعد أحيانًا الطلبات المعقولة، ويطبق سياسات محتوى مفرطة في الحذر يمكن أن تعطل سير العمل المشروع.

يصبح الوصول المجاني مقيّدًا خلال فترات الطلب المرتفع، مما يتطلب من المستخدمين الانتظار لمدة خمس ساعات قبل مواصلة محادثاتهم.

تتطلب المعلومات الحالية تنشيطًا صريحًا لقدرات البحث على الويب نظرًا لأن المعرفة الأساسية لها تاريخ انتهاء صلاحية.

أسعار Claude

مجاني

المحترفون: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: يبدأ من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كلود

G2: 4. 4/5 (أكثر من 65 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Claude AI

4. Google Gemini

عبر Gemini

يتصل Google Gemini مباشرة بنظام Google الحالي الخاص بك. تتكامل المنصة مع Gmail وDrive وDocs وCalendar، مما يتيح لك البحث في ملفاتك ومعلوماتك الشخصية دون مغادرة المحادثة.

تسحب الإضافات البيانات من YouTube و Maps و Flights، مما يوسع نطاق ما يمكنك إنجازه في واجهة واحدة. يمكنك صياغة محتوى يتم تصديره مباشرة إلى تطبيقات Google Workspace، مما يلغي سير العمل المعتاد للنسخ واللصق.

أفضل ميزات Google Gemini

قم بصياغة المستندات أو جداول البيانات أو العروض التقديمية التي تنتقل مباشرة إلى تطبيقات Google Workspace مع الحفاظ على التنسيق

قم بالتبديل بين إدخال النص والاستفسارات الصوتية وتحميل الصور في نفس سلسلة المحادثة بناءً على وضعك الحالي.

احصل على معلومات في الوقت الفعلي من بحث Google تلقائيًا أثناء المحادثات حول الأحداث الجارية أو الحقائق أو البيانات المحدثة

قيود Google Gemini

تعمل الإضافات التي تتصل بخدمات Google بشكل غير متسق عبر أنواع الحسابات المختلفة، حيث تواجه حسابات مساحة العمل مزيدًا من القيود في مناطق معينة.

تفضل الردود أحيانًا منتجات وخدمات Google، حتى عندما تكون البدائل أكثر ملاءمة لسؤالك أو احتياجك المحدد.

أسعار Google Gemini

مجاني

Google AI Pro: 19.99 دولارًا شهريًا

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Google Gemini AI التي يمكنك تجربتها الآن

5. Perplexity AI

عبر Perplexity AI

تعمل Perplexity AI كأداة بحث تستشهد بمصادرها. تتضمن كل إجابة استشهادات قابلة للنقر ترتبط بالمواد الأصلية، مما يتيح لك التحقق من المعلومات واستكشاف الموضوعات بشكل أعمق.

يضيق وضع التركيز نطاق البحث ليقتصر على أنواع محددة من المصادر، مثل الأوراق الأكاديمية أو مناقشات Reddit أو مقاطع فيديو YouTube. تتيح لك المجموعات تنظيم عمليات البحث ذات الصلة حسب الموضوع، وبناء قواعد معرفية للمشاريع الجارية التي تمتد على عدة جلسات.

أفضل ميزات Perplexity AI

تحقق من صحة الادعاءات من خلال النقر على الاقتباسات المضمنة التي ترتبط مباشرة بالمصدر، مما يتيح لك قراءة المحتوى الأصلي وتقييم مصداقيته بنفسك.

اتبع الاقتراحات التي تولدها الذكاء الاصطناعي للأسئلة ذات الصلة التي تظهر بعد كل إجابة، واكتشف الروابط والمنظورات التي ربما أغفلتها.

احصل على أحدث المعلومات من خلال عمليات البحث التلقائية على الويب التي يتم إجراؤها مع كل استعلام، مما يضمن أن تعكس الإجابات آخر التطورات والمستجدات.

قيود Perplexity AI

تواجه الحسابات المجانية قيودًا يومية على عمليات البحث المتقدمة، مما يحد من الوصول إلى نماذج أكثر قدرة عندما تحتاج إلى بحث أعمق.

تُعطي الردود الأولوية للإيجاز على العمق، وتفتقر أحيانًا إلى الدقة والتفاصيل

تعتمد جودة الاقتباس كليًا على المصادر المتاحة، حيث تعتمد أحيانًا على مواقع ويب أقل موثوقية لا تدعم بالكامل الادعاءات المذكورة.

أسعار Perplexity AI

مجاني

المحترفون: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 200 دولار شهريًا

Enterprise Pro: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Max: 325 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Perplexity AI

أضف الحياة إلى مخرجات الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

تغير مطالبات Meta AI الجيدة كل شيء. فهي تضفي الوضوح وتشحذ الأفكار وتساعدك على الوصول إلى الهدف بشكل أسرع.

لكن المطالبات وحدها لا تكفي. لا تزال بحاجة إلى مكان تتحول فيه الفكرة إلى خطة، وتتحول الخطة إلى عمل، ويؤدي العمل إلى شيء حقيقي.

هناك يتحرك العمل أو يتوقف، وعادة ما يبدأ الفوضى في تبديل علامات التبويب.

يحافظ ClickUp على سير العمل بالكامل في مكان واحد. يمكنك تبادل الأفكار باستخدام ClickUp Brain، وإدراج الأفكار مباشرة في المهام، والمضي قدمًا في العمل دون الحاجة إلى إعادة ضبط السياق كل خمس دقائق.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

قد تستخدم Meta AI المطالبات والمخرجات لتحسين نماذجها، اعتمادًا على إعدادات الخصوصية الخاصة بك واستخدام المنصة. من الأفضل مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بـ Meta وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة أو السرية.

تعمل مطالبات Meta AI بشكل جيد مع الصياغة الطبيعية والوصفية، وهي مصممة للاستجابات السريعة داخل منصات Meta مثل Facebook وInstagram وWhatsApp. تعتبر مطالبات ChatGPT أفضل للطلبات التفصيلية والمنظمة التي تتطلب إجابات أطول أو أكثر تعقيدًا.

أفضل مطالبات الصور من Meta AI واضحة ومحددة، وعادة ما تتراوح طولها بين جملة واحدة وثلاث جمل. قد تكون المطالبات القصيرة جدًا غامضة، بينما قد تربك المطالبات الطويلة جدًا الذكاء الاصطناعي. ركز على تقديم سياق كافٍ دون الإفراط في التفاصيل.

نعم، يمكن لـ Meta AI إنشاء نصوص وصور من موجه واحد. يمكنك وصف ما تريد بالتفصيل، وستقوم الذكاء الاصطناعي بإنتاج محتوى مكتوب أو صور أو كليهما، حسب الطلب.