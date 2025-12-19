كيفية أتمتة إعادة استخدام المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تسويق قابل للتطوير

يتطلب إتمام عملية بيع ما بين 8 إلى 50 نقطة اتصال: أي تحويل عميل محتمل أو مستخدم غير نشط إلى عميل نشط.

بصفتي جزءًا من فريق المحتوى، أعلم يقينًا أن الجميع أكثر انشغالًا من أي وقت مضى. إن إنشاء المزيد من المحتوى ليس هو الحل.

إعادة استخدام المحتوى هو الحل الأمثل. الذكاء الاصطناعي يجعل الأمر أسهل للجميع.

يبدو الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها؟ سأوضح لك أدناه كيفية أتمتة إعادة استخدام المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون إهدار مواردك أو وقتك.

ما هو إعادة استخدام المحتوى (ولماذا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى)

إعادة استخدام المحتوى هي عملية تكييف محتوى ما بشكل استراتيجي إلى تنسيقات مختلفة لمختلف المنصات. على سبيل المثال، يمكنك أخذ مدونة عالية الأداء وتحويلها إلى سلسلة من النشرات الإخبارية أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو فيديو تفاعلي، اعتمادًا على ما يحب جمهورك استهلاكه.

يستخدمه المسوقون الأذكياء لزيادة العمر الإجمالي لأصول المحتوى عالية القيمة.

أفضل ما في إعادة استخدام المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي هو أنه يمكن لأي شخص استخدامه: من المسوقين المبتدئين إلى المديرين التنفيذيين من المستوى المتوسط والعالي.

إليك الأسباب التي تجعلك أنت وفريقك تعيدون استخدام المحتوى:

استقطب جمهورًا متنوعًا : حوّل المحتوى الحالي إلى تنسيقات متعددة للوصول إلى جمهورك المستهدف عبر طرق الاستهلاك المفضلة لديهم (الفيديو، وسائل التواصل الاجتماعي، القراءات القصيرة، القراءات الطويلة) دون تكرار أعمال البحث والاستراتيجية.

تقليل تكاليف الإنشاء : يمكن لفرقك تحويل المحتوى الحالي إلى تنسيقات مختلفة مقابل جزء بسيط من التكلفة التي كانوا ينفقونها على تطوير مواد جديدة.

بناء رسائل متسقة : يعزز المحتوى المعاد استخدامه عروض القيمة الأساسية الخاصة بك عبر نقاط الاتصال دون أن يبدو متشابهاً في كل مكان.

تعظيم عائد الاستثمار في المحتوى : تساعدك إعادة استخدام المحتوى على استخلاص أقصى قيمة من استثمارك في المحتوى من خلال تحويل محتوى دائم الصلاحية إلى أصول متعددة مدرة للدخل.

تحسين أداء تحسين محركات البحث: يخلق المحتوى المعاد استخدامه نقاط دخول متعددة وفرص ربط داخلي يمكن أن تعزز وجودك الرقمي بشكل عام.

العقبات الشائعة التي تواجه فرق التسويق في إعادة استخدام المحتوى

إعادة استخدام المحتوى تبدو سهلة من الناحية النظرية. أفهم ذلك. ولكن إذا كنت تقوم بذلك لأول مرة، فقد يكون الأمر مربكًا.

فيما يلي النقاط التي أرى أن معظم فرق التسويق تواجه صعوبات فيها:

تحديد المحتوى المرشح لإعادة استخدامه : تبدأ الصعوبة بتحديد المحتوى الذي سيتم إعادة استخدامه والأشكال التي سيتم إعادة استخدامه بها، أي إعطاء الأولوية لنوع معين من المحتوى على نوع آخر.

التكيف اليدوي مع التنسيق : لكل منصة متطلباتها وتوقعات جمهورها الخاصة، ويستغرق التكيف اليدوي مع المحتوى لكل قناة وقتًا طويلاً للغاية (أحيانًا أكثر من إنشاء محتوى جديد).

عدم اتساق صوت العلامة التجارية : يمثل تكييف المحتوى عبر منصات مختلفة دون المساس بصوت العلامة التجارية أو إضعاف الرسالة الأساسية تحديًا كبيرًا.

ثغرات في مراقبة الجودة : في خضم عملية التحول، غالبًا ما يفقد المحتوى المعاد استخدامه التأثير أو السياق أو الدقة التي من المفترض أن يقدمها.

كوابيس التنسيق: يتطلب نشر المحتوى المعاد استخدامه عبر منصات متعددة التنسيق عند التعاون مع عدة أقسام (التصميم، المنتج، إلخ) للحصول على المدخلات.

👀 هل تعلم؟ يستغرق إنشاء منشور مدونة كامل الطول 3 ساعات و 48 دقيقة في المتوسط. 🤯 حسناً، استغرق الأمر مني أكثر من 12 ساعة لإنشاء هذا المحتوى، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفقًا لنفس الاستطلاع، من المرجح أن يحقق المدونون الذين يقضون أكثر من 6 ساعات في إنشاء منشور مدونة نتائج أفضل. وهذا يعني أنه حتى مع استخدام الذكاء الاصطناعي، لا يمكن الاكتفاء بالكتابة السريعة والنسخ واللصق والجدولة. عليك أن تجعله يعمل وفقًا لاحتياجاتك.

كيف يحل الذكاء الاصطناعي مشكلة إعادة استخدام المحتوى

عند تنفيذ نشاط إعادة الاستخدام، أترك الذكاء الاصطناعي يتولى المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً والمتكررة في العملية. على سبيل المثال،

تكييف التنسيق

الهدف من إعادة استخدام المحتوى هو ملاءمته لكل قناة. قد يساعدني عرض LinkedIn المتعدد الصور في تضمين المزيد من المعلومات للمشتري المهتم. أو قد تحظى الملخصات القصيرة بقبول أكبر على Twitter (ما زلت لا أستطيع أن أسميها X).

ومع ذلك، فإن القيام بذلك يدويًا، كما ذكرت سابقًا، غالبًا ما يكون عملاً شاقًا للغاية.

أقوم بتعهيد تكييف المحتوى الخاص بالمنصة إلى أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة لديهم وقدراتهم المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتهم الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات.

الحفاظ على صوت العلامة التجارية

عندما يشارك العديد من أعضاء الفريق في إنشاء المحتوى وإعادة استخدامه، فإن الحفاظ على نبرة العلامة التجارية وصوتها يمثل التحدي الأكبر.

لا ينبغي أن تختلف مدونة كتبها كاتب إعلانات كبير لديك تمامًا عن تغريدة كتبها موظف جديد في قسم وسائل التواصل الاجتماعي لديك.

وهنا يصبح الذكاء الاصطناعي عاملًا معادلًا للفجوات في المهارات.

لقد حللت المشكلة من خلال إنشاء مكتبة موجهات الذكاء الاصطناعي باستخدام نبرة العلامة التجارية والمفردات وما إلى ذلك. يمكن لأي شخص تكرار ذلك أو اتباعه للحصول على نتائج متسقة.

إليك كيف يبدو ذلك في الممارسة العملية: ابدأ بـ أمثلة إرشادات العلامة التجارية : أنشئ مكتبة صغيرة من المراجع المعتمدة للصوت، مثل العناوين الرئيسية ومقدمات المدونات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو نصوص الإعلانات التي تعكس صوتك. يمكن أن تأتي هذه من المحتوى الحالي عالي الأداء لديك.

أضف سياقًا، لا أوامر : بدلاً من أن تطلب من الذكاء الاصطناعي "كتابة تعليق ودود"، قم بتوجيهه باستخدام مرجع نبرة علامتك التجارية، على سبيل المثال، "اكتب تعليقًا بنفس نبرة وإيقاع منشورات إعلانات منتجاتنا".

استخدم الأمثلة داخل مساحة العمل: سواء كان مستندًا أو موجزًا للمحتوى أو لوحة إبداعية، الصق 2-3 من أفضل أمثلة النبرة الخاصة بك حتى يفهم الذكاء الاصطناعي الطاقة والبنية والصياغة المطلوبة قبل إنشاء المخرجات.

تحديد أولويات المحتوى

عندما يكون المحتوى الخاص بك موجودًا في جداول بيانات، فإن العثور على أفضل المرشحين لإعادة استخدامه يمثل مهمة شاقة.

لماذا؟ لأنها لا تكشف عن الرؤى.

بدون وضع العلامات أو التجميع أو التقييم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يصبح تحديد أفضل فرص إعادة الاستخدام عملاً تحقيقيًا يدويًا.

عندما تكون مكتبة المحتوى كبيرة، هناك أيضًا احتمال تكرار الموضوعات دون علم. يمكن للذكاء الاصطناعي تجميع العناصر المتشابهة، مما يساعدك على دمجها أو تحديثها بدلاً من البدء من الصفر.

يعد الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى نعمة في هذا الصدد. فهو قادر على تحليل مكتبة المحتوى بالكامل لإبراز:

ما هي المقالات التي لا تفقد أهميتها (تظل ذات صلة بعد مرور أشهر)

أي منها غير مستغل بالشكل الكافي (محتوى جيد لم يحقق الانتشار الكافي)

وأيها يستحق التحديث أو إعادة المزج (عدد مرات الظهور مرتفع، معدل التحويل منخفض)

في هذا الصدد، يجب أن تعرف أيضًا كيفية إضفاء الطابع الإنساني على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. وبدون ذلك، سيبدو الأمر بلا روح ومملًا. أدرج التشبيهات وتجربتك الشخصية في النص. يمكن أن يكون ذلك على شكل دعابة أو طرافة أو أي شيء يضفي لمسة شخصية. كما أن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ. تحقق من صحة كل شيء قبل النشر. ويشمل ذلك البيانات والتقارير والاقتباسات والتحيزات التي من المعروف أن الذكاء الاصطناعي قد يجلبها.

كيفية أتمتة إعادة استخدام المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي (وكيف يساعدك ClickUp في ذلك)

بعيدًا عن كونه حلاً سحريًا، يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عندما يكون جزءًا من نظام إعادة استخدام منظم.

استخدم هذا الإطار إذا كنت قد بدأت للتو في أتمتة إعادة استخدام المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

1. قم بإجراء تدقيق للمحتوى

ركز على الموضوعات الأساسية الدائمة. فكر في أدلة إرشادية أو محتوى لحل المشكلات يعمل عبر تنسيقات ومنصات متعددة. ستقدم هذه المقالات قيمة ثابتة بغض النظر عن وقت اكتشافها.

أستخدم الجدول أدناه لتتبع مدى توافق أفضل مرشح لإعادة الاستخدام مع المقاييس ذات الصلة:

نوع المحتوى المقاييس الرئيسية التي يجب عليك تتبعها منشورات المدونة عدد مشاهدات الصفحة، الوقت الذي يقضيه الزائر على الصفحة، الروابط الخلفية، المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي، معدلات التحويل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الإعجابات والمشاركات والتعليقات والحفظ ومعدل النقرات النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني معدل الفتح ومعدل النقر ومعدل إعادة التوجيه الأوراق البيضاء والكتب الإلكترونية عدد التنزيلات، توليد العملاء المحتملين، وقت التفاعل

في هذه المرحلة، يجب عليك أيضًا مراعاة التوافق الاستراتيجي. على سبيل المثال، هل يتوافق المحتوى مع الوضع الحالي؟ هل يدعم حملة نشطة؟ هل يمكنني ربطه بإطلاق أو حدث قادم؟

كيف يساعدك ClickUp

تقوم ClickUp Docs بتجميع جميع أصول المحتوى وملاحظات التحليلات ونتائج التدقيق في مساحة مشتركة. يمكن للجميع، من المصممين إلى الكتّاب إلى الاستراتيجيين، الرجوع إلى مصدر واحد موثوق.

استخدم مستندات Clickup القابلة للتحرير والمشاركة لإجراء تدقيق للمحتوى قبل البدء في تنفيذ استراتيجية إعادة استخدام المحتوى.

يمكن وضع علامة على كل جزء من المحتوى حسب الحملة أو مرحلة مسار التحويل أو الشخصية، مما يتيح لفريقك رؤية كيفية انسجام كل أصل في النظام التسويقي الأكبر.

يسهل التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات المضمنة على المحتوى على فرق المحتوى والتصميم وتحسين محركات البحث (SEO) التعاون في إعادة استخدام الأفكار داخل المستند مباشرةً. ودّع فوضى الإصدارات.

💡 ميزة ClickUp: أستطيع تحويل مراجعة المحتوى من عملية فردية تتم مرة واحدة كل ثلاثة أشهر إلى عملية متعددة الوظائف تحدد باستمرار فرص إعادة استخدام جديدة.

2. حدد استراتيجية وأهداف إعادة استخدام المحتوى

حدد أهداف إعادة الاستخدام، أي ما الذي تريد تحقيقه من خلال المحتوى المعاد استخدامه؟

هل ترغب في جذب المزيد من الزيارات إلى صفحات هبوط محددة؟

هل تحاول توليد عملاء محتملين مؤهلين من قنوات جديدة؟

هل تحتاج إلى ترسيخ سلطتك على منصات لا تنشط عليها؟

هل تستهدف شريحة معينة من الجمهور تستهلك المحتوى بطريقة مختلفة؟

هل ترغب في إطالة عمر المحتوى عالي الأداء؟

تشكل إجاباتك على هذه الأسئلة كل قرار في سير عمل إعادة استخدام المحتوى. بشكل أساسي، هذان الأمران المهمان:

أولويات التحول: يمكن إعادة استخدام ورقة بيضاء في سلسلة مدونات أو سلسلة مقاطع فيديو أو سلسلة رسوم بيانية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي — أي منها يجب أن تتناوله أولاً بناءً على أولوياتك؟

تخصيص الموارد: قد يتطلب تحويل ورقة بيضاء إلى نشرة إخبارية جهدًا أقل من إنشاء رسم بياني تفاعلي — فكم من الوقت يجب أن تستثمر، اعتمادًا على أهدافك من محتوى معين؟

كيف يساعدك ClickUp

تحول لوحات ClickUp البيضاء الاستراتيجية من مستندات ثابتة إلى مساحة تعاونية ومرئية. يمكن لفريقك تبادل الأفكار والتخطيط وربط الأفكار عبر لوحة رقمية في الوقت الفعلي.

ارسم وخطط وابني رؤيتك بسهولة باستخدام ClickUp Whiteboards

اربط الاستراتيجية بالتنفيذ عبر Whiteboards. حوّل الملاحظات اللاصقة أو الأفكار إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة، مع الحفاظ على ارتباط خطة إعادة الاستخدام بجدول المحتوى الخاص بك.

💡 ميزة ClickUp: أصبحت استراتيجيتي لإعادة استخدام المحتوى تفاعلية وشفافة. يمكن للجميع أن يرى بنظرة واحدة كيف يرتبط المحتوى بأهداف العمل، مما يقلل من التداخل والأفكار المفقودة والموافقات المتكررة.

3. حدد أداة الأتمتة وقم بإعدادها

أنت الآن بحاجة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتناسب مع احتياجاتك في إعادة استخدام المحتوى ومستوى راحتك التقنية.

من الناحية المثالية، يجب أن تبحث عن أداة يمكنها:

ادمج مع أنظمة إدارة المحتوى والمنصات الاجتماعية الحالية لديك

يتميز بمنحنى تعلم بسيط لسرعة تبنيه من قبل الفريق

يتطلب الحد الأدنى من الإعداد والتدريب للبدء

قم بإنشاء تعديلات مختلفة للمحتوى مع الحفاظ على صوت علامتك التجارية

كيف يساعدك ClickUp

بدلاً من استخدام أدوات متعددة في هذه المرحلة، يمكنك اختيار برنامج إدارة مشاريع التسويق من ClickUp، الذي يعمل كمركز مركزي لإدارة المحتوى طوال دورة حياته بالكامل.

قم بإدارة جميع جهودك التسويقية في مكان واحد باستخدام برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp.

بمجرد إعداد مساحة العمل الخاصة بك، تتولى ClickUp Tasks المهام الصعبة. فهي تترجم استراتيجية إعادة الاستخدام الخاصة بك إلى خطوات قابلة للتنفيذ يسهل تخصيصها وتتبعها وأتمتتها.

أنشئ المهام مباشرة من الأفكار أو ملاحظات السبورة البيضاء وقم بتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين مع تحديد المواعيد النهائية والمهام الفرعية والتبعيات.

استخدم الحقول المخصصة لتصنيف كل مهمة إعادة استخدام حسب تنسيق المحتوى أو القناة المستهدفة أو هدف الحملة. احصل على رؤية فورية لما هو قيد التقدم وما هو التالي.

يعمل جنبًا إلى جنب مع مساحة العمل الشاملة هذه ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp. استخدم Brain لتحويل المحتوى الخاص بك إلى تنسيقات مختلفة مع الحفاظ على الاتساق مع إرشادات العلامة التجارية وصوتها.

حوّل المحتوى عالي القيمة إلى أصول متعددة قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام ClickUp Brain.

يحتوي ClickUp Brain على فهم سياقي كامل لجميع مشاريعك وحملاتك السابقة. مما يعني أنك لست مضطرًا إلى إدخال السياق (في كل مرة) لكي يعمل.

إذا كنت تقوم بأتمتة إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، فسيساعدك هذا الفيديو على تحقيق أقصى استفادة منه.

إلى جانب إعادة الاستخدام، يمكن لـ Brain القيام بما يلي:

حدد الأقسام الأكثر قيمة لإعادة استخدامها من المحتوى الطويل

أنشئ جداول زمنية للمحتوى تحدد متى وأين يجب نشر كل جزء معاد استخدامه.

تتبع تقدم إعادة استخدام المحتوى عبر عدة محتويات وتنسيقات في وقت واحد

4. إنشاء سير عمل لإعادة استخدام المحتوى

يحقق إعادة استخدام المحتوى أفضل النتائج عندما يكون نظامًا قابلاً للتكرار.

تعمل سير العمل لإعادة استخدام المحتوى كدليل إرشادي لك. فهي تضمن أن كل مدونة أو مقطع فيديو أو حملة تتبع نفس المسار المنظم. على سبيل المثال، الاختيار → التكييف → المراجعة → النشر.

إليك كيفية تنظيم واحد:

حدد مراحل واضحة: على سبيل المثال، الفكرة → اختيار الأصول → تكييف النص والتصميم → المراجعة → الموافقة → النشر → قياس الأداء

تعيين المسؤولية : الكاتب المبتدئ مسؤول عن تكييف النص. المصمم يعمل على العناصر المرئية. المحرر الأقدم يعطي الموافقة النهائية.

أتمتة الخطوات المتكررة: استخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة للتعامل مع الأجزاء التي يمكن التنبؤ بها. هذا يتيح لفريقك التركيز على التحرير الإبداعي وسرد القصص.

كيف يساعدك ClickUp

تحافظ ClickUp Automations على استمرار سير عمل إعادة الاستخدام في الخلفية من خلال اتباع تدفق بسيط ولكنه قوي: المشغل → الشرط → الإجراء.

قم بتشغيل المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً والمتكررة في سير عمل إعادة الاستخدام الخاص بك على الطيار الآلي باستخدام ClickUp Automations

المحفز: تبدأ الأتمتة في اللحظة التي يحدث فيها تغيير ما، مثل تحديث حالة المهمة إلى جاهز للمراجعة أو وصول تاريخ الاستحقاق.

الشرط: تضمن القواعد تطبيق الأتمتة فقط في الحالات ذات الصلة — على سبيل المثال، قم بتشغيل هذه القاعدة فقط إذا كان نوع المحتوى هو "مدونة" أو إذا كانت علامة الحملة هي "إطلاق الربع الرابع". وهذا يحافظ على دقة سير العمل ووعيه بالسياق.

الإجراء: بمجرد تشغيلها، تتولى الأتمتة الخطوة التالية — تعيين عضو الفريق المناسب، أو تحديث الحالة، أو إرسال الإشعارات على الفور.

يساعدك نموذج خطة المحتوى من ClickUp على تخطيط مشاريع المحتوى إلى مهام قابلة للتنفيذ مع تحديد المسؤولية والمواعيد النهائية بوضوح. يوفر هذا النموذج هياكل مشاريع محددة مسبقًا تربط استراتيجية المحتوى بالتنفيذ.

احصل على نموذج مجاني قم بتخطيط مهام المحتوى الخاصة بك باستخدام نموذج خطة المحتوى من ClickUp.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

أضف حقول مخصصة لنوع المحتوى والأصول والكلمات الرئيسية والغرض لتصور بيانات المحتوى بسهولة.

اربط الأجزاء المعاد استخدامها ذات الصلة معًا حتى تتمكن الفرق من رؤية كيف تحولت مشاركة واحدة في المدونة إلى عدة مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي.

تتبع تقدم إعادة استخدام المحتوى عبر عدة محتويات في وقت واحد من خلال لوحة تحكم مركزية واحدة.

👀 هل تعلم؟ 41.9% من مسوقي المحتوى يواجهون صعوبة في العثور على كتاب جيدين لمشاريعهم. يمكن أن تساعدك إعادة استخدام المحتوى الذكية في سد هذه الفجوة في المواهب. بينما يركز كتابك على إنشاء مواد مصدرية عالية الجودة، دع الذكاء الاصطناعي يتولى مهمة التكييف عبر قنوات وأشكال متعددة.

5. إعداد أنظمة المراجعة

حتى مع قيام الذكاء الاصطناعي بمعظم أعمال التكييف، فإن المراجعة البشرية أمر لا يمكن التنازل عنه.

يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع عملية إنشاء المحتوى، ولكنه لا يزال بحاجة إلى سياق العلامة التجارية والفروق الدقيقة العاطفية والحكم التحريري للانتقال من جيد إلى رائع.

إليك كيفية تنظيم دورة المراجعة:

إعداد مراحل الموافقة : حدد نقاط التحقق للتحرير والتصميم ومواءمة العلامة التجارية قبل نشر المحتوى

توحيد المعايير : استخدم قوائم المراجعة للتأكد من دقة النبرة والشكل والتحقق من صحة المعلومات لضمان جودة متسقة عبر جميع الأشكال المعاد استخدامها.

دمج حلقات التغذية الراجعة: يجب أن توجد التعليقات والمراجعات ضمن نفس النظام

كيف يساعدك ClickUp

يساعدك نموذج إدارة المحتوى من ClickUp على إدارة جميع المحتويات المعاد استخدامها من لوحة تحكم واحدة. استخدم هذا النموذج المجاني لتخطيط المحتوى وتنظيمه وتتبعه ومنح مؤسستك رؤية مشتركة.

احصل على نموذج مجاني نظم وأدِر جميع محتوياتك باستخدام نموذج إدارة المحتوى ClickUp.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

استخدم النماذج المعدة مسبقًا مع التخصيص بالسحب والإفلات لتبسيط طلبات إعادة استخدام المحتوى من أصحاب المصلحة.

شاهد جميع مهام ومشاريع تسويق المحتوى التي تحتاج إلى إكمال أو التي تم الانتهاء منها بالفعل في لوحة تحكم مركزية واحدة.

تصور سير عمل المحتوى في 8 طرق عرض فعالة في ClickUp، بما في ذلك اللوحة والقائمة والجدول الزمني ومخطط جانت.

إليك نظرة أكثر شمولية حول كيفية استخدام قالب إدارة المحتوى من ClickUp.

سجل أفكارك لإعادة استخدام المحتوى على الفور باستخدام ميزة Talk-to-Text. أملي موجزات إعادة الاستخدام أو تعليمات المحتوى أو ملاحظات الحملة مباشرة في المهام والمستندات واحصل على ملاحظات منظمة ومصقولة دون أن تفقد سلسلة أفكارك.

6. جدولة ونشر عبر القنوات

من الناحية المثالية، سترغب في مشاركة نفس النوع من المنشورات عبر القنوات المختلفة، حتى لو تم إعادة استخدامها.

قد يبدو جدولك الزمني كما يلي:

في نفس اليوم: سلسلة X

اليوم التالي: فيديو مدته 20 ثانية

بعد يومين: منشور على المدونة

بعد خمسة أيام: النشرة الإخبارية

بعد سبعة أيام: رسم بياني أو فيديو أطول

7. تتبع وتحليل أداء المحتوى المعاد استخدامه بواسطة الذكاء الاصطناعي

تحتاج إلى فهم أي أجزاء من المحتوى حققت أفضل أداء. ثم قم بإنشاء المزيد منها.

في البداية، يكون الأمر بمثابة تجربة وتجربة حتى تجد نوع المحتوى الذي يستجيب له جمهورك بشكل أفضل. لذا، قد لا ترغب في أن تكون صارمًا.

لنفترض أنك قررت تحويل تقرير إلى سلسلة منشورات مدونة، لكنك وجدت أنه لا يلقى صدى لدى جمهورك لأن عدد زيارات الموقع الإلكتروني ضعيف.

قد ترغب بدلاً من ذلك في إنشاء سلسلة فيديوهات يمكن تقسيمها وتجزئتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سيساعدك تتبع جهودك على تخطيط نوع المحتوى الذي يلقى صدى أكبر لدى جمهورك. كما سيساعدك على تحسين استراتيجية إعادة استخدام المحتوى لتحقيق أقصى قيمة منه.

كيف يساعدك ClickUp

استخدم لوحات معلومات ClickUp لمقارنة مقاييس الأداء عبر جميع العناصر المعاد استخدامها.

تتبع التفاعل والتحويلات أو أداء الأصول عبر كل قناة. يمكنك إضافة أدوات مخصصة تسحب البيانات من المهام أو الأهداف أو عمليات التكامل (مثل Google Analytics أو HubSpot).

تصور تأثير المحتوى المعاد استخدامه باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

على عكس التقارير الثابتة، فإن لوحات المعلومات تفاعلية. يمكنك التعمق في عنصر واجهة مستخدم لتتبع المقاييس إلى المحتوى أو المهمة الفعلية، مع الحفاظ على ارتباط كل رقم بمصدره الحقيقي.

سواء كنت استراتيجي محتوى أو مصمم أو مدير تسويق، يمكنك تخصيص لوحات المعلومات باستخدام عناصر واجهة مستخدم ذات صلة بوظيفتك، بدءًا من النظرة العامة على الأداء عالي المستوى وحتى الرؤى التفصيلية للحملات.

تفسير أداء لوحة المعلومات باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي. يمكنك تلخيص نتائج الحملة تلقائيًا، وإبراز الاتجاهات، وعرض توصيات الخطوة التالية مباشرةً داخل لوحة التحكم الخاصة بك. يمكنه إنشاء ملخصات يمكن تحويلها بعد ذلك إلى تقارير تنفيذية.

👀 هل تعلم؟ إذا كنت لا تزال تتساءل عن فعالية إعادة استخدام المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، فاعلم أن ما يقرب من 38٪ من المسوقين في الشركات الكبرى يعتمدون بالفعل على الذكاء الاصطناعي لإعادة استخدام محتواهم عالي الأداء.

8. مكافأة: (أعد) تقييم مجموعتك التقنية

قد ترغب أيضًا في النظر في مجموعة التقنيات التي تستخدمها لإعادة الاستخدام وما إذا كانت جميع الأدوات تتواصل مع بعضها البعض لنقل البيانات. قد تبدو مجموعة أدوات إعادة استخدام المحتوى الخاصة بك كما يلي:

الفئة الأدوات حالة الاستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي ذكاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي ClickUp، BuzzSumo، Google Analytics تحديد المحتوى عالي الأداء أو الدائم يكشف عن الرؤى ويوصي بإعادة استخدام المحتوى تلقائيًا الكتابة والتكييف باستخدام الذكاء الاصطناعي Jasper ClickUp Brain، ChatGPT أعد كتابة المحتوى أو لخصه أو قم بتكييفه عبر التنسيقات المختلفة يُنشئ تنويعات مخصصة مع الحفاظ على النبرة والوضوح إعادة استخدام الوسائط المتعددة Canva، Figma حوّل المحتوى المكتوب أو الطويل إلى صور أو مقاطع فيديو إنشاء صور أو مقاطع قصيرة تلقائيًا لتوسيع نطاق الوصول سير العمل وإدارة المشاريع Asana ClickUp، Notion قم بتعيين المهام وتتبع التقدم والتعاون تبسيط عمليات التسليم وأتمتة الخطوات المتكررة الجدولة والتوزيع Buffer، Later جدولة ونشر عبر المنصات يقترح الأوقات والأشكال المثلى لكل قناة تتبع الأداء Sprout Social لوحات معلومات ClickUp و Ahrefs تتبع التفاعل والعائد على الاستثمار للمحتوى المعاد استخدامه تحويل المقاييس الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ من أجل التخطيط المستقبلي

أمثلة على المطالبات الذكية لتسريع إعادة الاستخدام

سواء كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة النصوص أو تكييف المحتوى، فأنت بحاجة إلى مطالبات غنية بالسياق لإعادة استخدام المحتوى الذي يخدم أهدافك التسويقية بالفعل.

عندما يكون الوقت ضيقًا، ستساعدك هذه المطالبات على تحقيق أقصى استفادة من أصول المحتوى لديك. احتفظ بها في مكتبة المطالبات الخاصة بك حتى يتمكن جميع أعضاء فريق التسويق لديك من الرجوع إليها.

اطلب إعادة استخدام المدونة كمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن تثقف مشاركة المدونة جمهورك الحالي، ولكن العملاء المحتملين في مرحلة الوعي قد يبحثون عن رؤى سهلة الفهم عند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ما في إعادة استخدام المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو أنه يمكنك تلخيص المحتوى الطويل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامه عبر قنوات مختلفة.

🤖 موجه: حوّل هذه المدونة إلى 5 منشورات على LinkedIn، بحيث تركز كل منشورة على فكرة رئيسية واحدة من المدونة. ابدأ بسؤال جذاب أو إحصائية مفاجئة، وأدرج نصائح قابلة للتنفيذ في 2-3 نقاط، واختم بسؤال تفاعلي، ولا تتجاوز 150 كلمة، وحافظ على أسلوب احترافي وحواري.

اطلب تحويل ورقة المعلومات إلى محتوى نشرة إخبارية

يمكن أن تكون ورقة المعلومات الخاصة بك بمثابة منجم للمعلومات الخاصة، ولكن لن يقوم الجميع بتنزيل ملف PDF مكون من 20 صفحة لقراءة بياناتك.

يمكنك إعادة استخدام الأفكار الرئيسية في نشرة إخبارية. والأفضل من ذلك، يمكنك تقسيم الجمهور وإرسال مقتطفات سياقية من النشرة الإخبارية.

وبالطبع، يمكنهم دائمًا النقر على التقرير لمعرفة المزيد من التفاصيل إذا كانوا مهتمين.

🤖 موجه: حوّل هذه الورقة البيضاء إلى سلسلة من ثلاث رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني، حيث تعرض الرسالة الأولى المشكلة والإحصاءات الرئيسية، وتقدم الرسالة الثانية الحلول الرئيسية مع خطوات قابلة للتنفيذ، وتغطي الرسالة الثالثة دراسات الحالة والخطوات التالية في 300 كلمة لكل منها. ستكون النقاط الرئيسية عبارة عن نقاط موجزة لتسهيل فهم البيانات. قم أيضًا بتضمين دعوة لاتخاذ إجراء ذات صلة في كل بريد إلكتروني. أو 🤖 موجه: حوّل هذا الملف PDF إلى نقاط مهمة في النشرة الإخبارية القائمة على الشخصية. حدد كل شخصية مشترٍ مذكورة أو مشار إليها في التقرير (على سبيل المثال، مديرو المنتجات، ومديرو تكنولوجيا المعلومات، وقادة المشتريات). لكل شخصية: استخرج أهم 3 رؤى أو نقاط ضعف أو بيانات بارزة

أعد صياغتها بلغة الشخصية وأولوياتها

اكتب ملخصًا من جملتين يشرح أهمية ذلك بالنسبة لدورهم

اقترح عنوانًا لرسالة إخبارية أو عنوان قسم مخصصًا لاهتمامات تلك الشخصية

اختتم بعبارة دعوة واضحة ومحددة للشخصية (على سبيل المثال، "قم بتنزيل التحليل التقني الكامل لمديري تكنولوجيا المعلومات" أو "اطلع على نموذج توفير تكاليف الشراء").

اطلب تحويل الميزات إلى محتوى فيديو

تكون ميزات المنتج أكثر جاذبية عند عرضها بدلاً من وصفها. أعد استخدام صفحات المنتج أو ملاحظات الإصدار في مقاطع فيديو قصيرة توضح للمستخدم ما يتضمنه المنتج.

🤖 موجه: حوّل قائمة ميزات المنتج هذه إلى 3 نصوص فيديو قصيرة (أقل من 45 ثانية لكل منها). يجب أن يتضمن كل فيديو ما يلي: ابدأ ببيان المشكلة أو حالة الاستخدام

قدم ميزة واحدة كحل

اختتم بعبارة واضحة تدعو إلى اتخاذ إجراء أو توضح المزايا

حافظ على أسلوب بسيط ومرئي وموجه نحو الفوائد

اطلب تحويل دراسات الحالة إلى رسوم بيانية

تثبت دراسات الحالة التفصيلية قدراتك للعملاء المحتملين الجادين، ولكن جمهور وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج إلى إشارات سريعة تثبت مصداقيتك. يعمل المحتوى المعاد استخدامه بواسطة الذكاء الاصطناعي، في شكل قصص نجاح قصيرة ونتائج العملاء، كعامل قوي لبناء الثقة لدى الأشخاص الذين يكتشفون علامتك التجارية على منصات التواصل الاجتماعي.

يمكنك تقسيم هذه البيانات وفقًا للمنصة وتفضيلات الجمهور والاستفادة القصوى من جهود إعادة استخدام المحتوى.

🤖 موجه: استخرج 3 نتائج رئيسية بأرقام محددة من هذه الدراسة الحالة وحوّل كل منها إلى منشور منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي أو مخطط بياني بارز. ركز على نتيجة واحدة قابلة للقياس لكل صورة (على سبيل المثال، "تسجيل أسرع بنسبة 45٪")، واذكر مجال عمل العميل لزيادة المصداقية وتوضيح السياق.

إذا كنت تستخدم بالفعل مساحة عمل، فيمكنك إنشاء صور داخل أدوات الذكاء الاصطناعي. بفضل ميزة إنشاء المحتوى المرئي، لم أعد بحاجة إلى الاعتماد على فريق التصميم لإجراء كل تغيير بسيط. أو استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على الإلهام الذي يمكن للمصمم صقله بعد ذلك.

اطلب تحويل البودكاست إلى محتوى نشرة إخبارية

تساعد حلقات البودكاست في بناء علاقة مع الجمهور من خلال المحادثة، ولكن ليس لدى الجميع الوقت للاستماع إلى حلقات مدتها 45 دقيقة. تتيح لك إصدارات النشرات الإخبارية الوصول إلى المشتركين الذين يحتاجون إلى رؤى سريعة أو ربما حافزًا للانغماس في بودكاست كامل.

إذا كان لديك ملاحظات جزئية أو طوابع زمنية، يمكنك لصقها في أداة إعادة استخدام المحتوى، وستقوم الأداة باستخراج النقاط الرئيسية. بعد تحديد اللحظات الرئيسية، قم بتلخيصها في مقطع فيديو قصير أو أنشئ منشورًا جديدًا في المدونة يساعد أيضًا في تحسين محركات البحث.

🤖 موجه: حوّل حلقة البودكاست هذه إلى نشرة إخبارية مع عنوان مثير للاهتمام، و3 نقاط نقاش رئيسية كأقسام منفصلة، ورؤى قابلة للتنفيذ يمكن للمشتركين تطبيقها على الفور.

اطلب تحويل تقرير فني إلى مقاطع فيديو

قد لا يصل القراء المشغولون أبدًا إلى التقرير الكامل. يمكن لإعادة استخدام المحتوى بالذكاء الاصطناعي، في شكل مقاطع فيديو قصيرة عالية القيمة، أن تصل إليهم بشكل أسرع مقارنة بالمحتوى المكتوب. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام محتوى فيديو طويل في المدونات أو كفيديوهات على YouTube.

🤖 موجه: قم بتلخيص هذا التقرير الفني في سلسلة من 3 إلى 4 مقاطع فيديو قصيرة (أقل من 60 ثانية لكل منها). يجب أن يتضمن كل مقطع ما يلي: ركز على فكرة أو نقطة بيانات رئيسية واحدة

استخدم لغة بسيطة لشرح النقاط المهمة

أضف إحصائية أو مخططًا بيانيًا أو اقتباسًا لتعزيز المصداقية

اختتم كل مقتطف بعبارة دعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) خفية تؤدي إلى التقرير الكامل.

⭐ مكافأة: وكلاء مسبقون أو مخصصون لإعادة الاستخدام. إذا كان فريق التسويق لديك يعيد استخدام المحتوى الحالي بشكل متكرر، فيمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المسبقين والمخصصين من ClickUp أتمتة سير العمل هذا. تأتي الوكلاء المُعدة مسبقًا مع إجراءات جاهزة للاستخدام مثل تلخيص منشورات المدونة، وإعادة صياغة المحتوى لمنصات وسائط اجتماعية محددة، أو استخراج الإحصائيات من ملفات PDF. وهي مثالية لمهام إعادة الاستخدام القياسية مثل "تحويل المدونة إلى منشورات اجتماعية" أو "تلخيص التقرير للنشرة الإخبارية".

من ناحية أخرى، تتيح لك Custom Agents تدريب مساعد الذكاء الاصطناعي على نبرة علامتك التجارية وقوالبها وأطر عملها الشخصية. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء "وكيل إعادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" الذي يعرف عدد الكلمات المفضل لديك والتنسيق والنبرة وأسلوب الدعوة إلى العمل — للحصول على مخرجات متسقة.

كيفية تحقيق أقصى استفادة من إعادة استخدام المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الآن، إليك بعض النصائح المفيدة قبل أن تشرع في إعداد سير عمل إعادة استخدام المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي:

درب الذكاء الاصطناعي أو LLM : زود الذكاء الاصطناعي بأفضل المحتويات أداءً وإرشادات خاصة بالعلامة التجارية/الصيغة لتزويده بفهم ملموس لما يناسب جمهورك وصوت علامتك التجارية. وإلا، فإن التحدي الذي يواجه المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي هو أن ما يدخله من معلومات غير مفيدة لن ينتج عنه سوى معلومات غير مفيدة.

إنشاء قوالب موجهات خاصة بالمنصة : قم بإنشاء موجهات موحدة لكل منصة لتوفر على نفسك عناء إعطاء إرشادات تعليمية في كل مرة.

قم بإعداد نقاط فحص للموافقة على المحتوى : أنشئ مراحل مراجعة وأشرك أحد أعضاء الفريق حتى يتم تحرير كل جزء معاد استخدامه وفقًا لمعايير علامتك التجارية بالضبط.

تتبع الأداء : تتبع المحتوى المعاد استخدامه واستخدم الأمثلة الناجحة منه لتحسين المطالبات وبيانات التدريب للمحتوى المستقبلي.

مهام إعادة استخدام متشابهة دفعة واحدة : قم بمعالجة عدة أجزاء من نفس نوع المحتوى معًا، أي قم بتحويل منشورات المدونة الأفضل أداءً إلى مقتطفات على وسائل التواصل الاجتماعي دفعة واحدة. هذا أكثر كفاءة من إعادة الاستخدام الفردي.

اختر منصة الذكاء الاصطناعي المناسبة: عند إنشاء : عند إنشاء خطة إدارة تسويق المحتوى، حدد منصة ذكاء اصطناعي يمكن دمجها بسهولة مع أنظمة التسويق وسير العمل الحالية لديك.

⚠️ تأثير "الضياع في المنتصف": تميل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) إلى تجاهل المعلومات الموجودة في منتصف التسلسلات النصية الطويلة، وهي ظاهرة يطلق عليها باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) اسم "تأثير الضياع في المنتصف". عند إعادة استخدام المحتوى الطويل، قد يتم تجاهل الأفكار الرئيسية الموجودة في منتصف النص ما لم تقسمه إلى أجزاء أصغر.

اجعل إعادة استخدام المحتوى أسهل مع ClickUp

إعادة استخدام المحتوى الحالي يمنحك أقصى عائد على استثمارك. للقيام بذلك على نطاق واسع، تحتاج إلى دعم مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تتلخص إعادة استخدام المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في اختيار الأداة المناسبة وأتمتة العملية.

مع ClickUp، تحصل على ذكاء اصطناعي مدمج يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع أنشطتك التسويقية دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة أو تعليمات متكررة. مع محتوياتك وإرشادات العلامة التجارية والمهام ومناقشات الفريق والبيانات في مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة في ClickUp، تصبح العملية برمتها سلسة.

