لماذا يجب أن يكون اختبار الجمهور خطوة أساسية في عملية تسمية أعمالك التجارية

والآن بعد أن خصصت ساعات وساعات من وقتك لـ العصف الذهني الأسماء التجارية المحتملة واستبعاد عشرات الاحتمالات، تعتقد أنك وجدت الاسم التجاري المثالي أخيرًا. حسنًا، تعتقد أنه مثالي ولكن كيف يمكنك التأكد من ذلك؟

عند التوصل إلى اسم لـ بدء التشغيل يجب أن تفكر في أكثر من مجرد رأيك في الاسم بصفتك رائد أعمال. إنها علامة جيدة حقًا إذا أعجبك الاسم، ومدهش بنفس القدر إذا أعجب فريقك به، ولكن أهم مجموعة يجب أن يعجبها اسمك هي جمهورك المستهدف.

إذا فشل اسم علامتك التجارية في توليد ما يكفي من الضجة وإثارة الاهتمام الكافي لدى عملاء فكرتك، فإن كل الوقت والجهد الذي كرسته للتوصل إلى اسم العمل المثالي سيكون بلا جدوى. دليلنا المفيد لـ ابتكار اسم تجاري سوف يرشدك خلال كل خطوة من خطوات عملية التسمية بحيث تحصل على أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في العصف الذهني لاختيار اسم لشركتك الناشئة.

1. ابتكر مجموعة من الأسماء الرائعة

هل أنت مستعد للبدء في التفكير خارج الصندوق والبدء في سحب جميع الروافع الإبداعية في عقلك؟ خلال خطوة العصف الذهني هذه، عليك أن تكتب كل ما تحتاج إليه من اقتراح اسم عمل يمكنك التفكير فيه دون الحكم قبل الأوان على ما إذا كانت الأسماء مناسبة أم لا.

تذكر أن الأسماء التي تقوم بالعصف الذهني يجب أن تكون سهلة الكتابة والمشاركة مع الأصدقاء والتذكر. أيضًا، أثناء تفكيرك في الأسماء، يجب أن تجري بحثًا بسيطًا عن عنوان URL للتحقق من وجود عنوان URL متاح. ستجنبك هذه الخطوة السهلة والسريعة وجع القلب في المستقبل من الوقوع في حب الاسم لتكتشف أن النطاق محجوز بالفعل أو باهظ الثمن.

2. إنشاء قائمة مختصرة

الآن بعد أن جمعت مجموعة من الأسماء المختلفة المحتملة لشركتك الجديدة، يمكنك البدء في العمل والبدء في شطب الأسماء التي لا تعتقد أنها ستكون مناسبة لشركتك الناشئة الجديدة. الهدف من هذه الخطوة هو تقليص خيارات الأسماء المتاحة أمامك حتى تقلص القائمة إلى أربعة أو خمسة أسماء واعدة فقط.

عند إنشاء قائمتك المختصرة الخاصة بك، ما عليك سوى اتباع حدسك بشأن هذه الأسماء ولكن تأكد من وضع جمهورك المستهدف في الاعتبار. وبالطبع، من المهم أن تفكر في الأسماء التي تعتقد أنها مناسبة لك، ولكن من المهم أيضًا أن تفكر في الأشخاص الذين تحاول جذبهم وكيف سيكون رد فعلهم على اسمك. على سبيل المثال، قد يفضل جيل الألفية اسمًا ممتعًا ومثيرًا يناسب شبابهم بينما قد لا تنجذب الأجيال الأكبر سنًا مثل جيل طفرة المواليد إلى هذا النوع من الأسماء.

3. احصل على تعليقات من الفئة السكانية المستهدفة

بعد أن تكون قد اخترت مجموعة قوية من الأسماء من قائمتك، حان الوقت الآن للحصول على بعض الآراء الخارجية حول الاسم الذي سيكون الأكثر نجاحًا لعملك. عند إنشاء جمهورك المستهدف، يمكنك اختيارهم بناءً على سمات مثل الجنس والاهتمامات والعمر والهوايات والموقع. قبل أن تسأل جمهورك المستهدف أي أسئلة، تأكد من إعطائهم سياقًا كافيًا للسماح لهم باتخاذ قرار مناسب عند الإجابة على أسئلتك. أبطئهم من خلال تذكيرهم بما تريد أن يفعله عملك وقيمك ورسالتك. قبل أن يجيبوا على أي من أسئلتك يجب أن ترى أفراد جمهورك المستهدف يتوقفون مؤقتًا ويفكرون في سؤالك وأسمائك المتجذرة في سياق عملك.

إن أسوأ خطأ يمكن أن ترتكبه في هذه المرحلة من هذه العملية هو أن تسأل أفراد جمهورك المستهدف: "هل يعجبك أي من هذه الأسماء؟ هذا سؤال غامض ومبهم للغاية. إنه يعني القليل جدًا لأنه بدون سياق قد لا يعني اسم عملك أي شيء حرفيًا على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، ماذا يعني أن "يعجبك" اسم العلامة التجارية؟ هل يعجبهم شكل الاسم عند كتابته أم يعجبهم طريقة نطقه؟ هل يعجبهم أن الاسم وصفي؟ أو هل يعجب جمهورك المستهدف بالاسم لأنه يثير عنصر الحنين إلى الماضي؟ عند طرح الأسئلة على أفراد جمهورك المستهدف، عليك أن تتجاوز المنطقة الأساسية والذاتية المتمثلة في "الإعجاب" بالاسم.

إليك بعض الأمثلة الرائعة لكيفية صياغة أسئلتك لجمهورك المستهدف:

أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي هذه من المرجح أن تقوم بتنزيله وتجربته؟

أي من هذه العلامات التجارية للمستلزمات الفنية من المرجح أن تخبر صديقًا عنها؟

تعد هذه الأسئلة فعالة للغاية لأنها تدفع جمهورك المستهدف إلى التوقف والتفكير في علامتك التجارية في سياق ما يفعله عملك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كتابة بعض الأسئلة التي تستند إلى عروض القيمة.

على سبيل المثال، جرّب أسئلة مثل هذه الأسئلة:

أي من هذه الأسماء سيكون الأنسب لشركة أفلام وثائقية مستقلة تركز على الابتكار في سرد القصص والعرض الفريد؟

أي من أسماء شركات النشر هذه ترى أنه يجسد أكثر ما يجسد الهيبة والثقة؟

4. حلل نتائجك

هذه هي الخطوة الأخيرة الآن ويمكنك الآن النظر إلى نتائج اختبار الجمهور واتخاذ قرار مستنير بشأن الاسم الأكثر فعالية لشركتك الناشئة. من المحتمل أن تفاجئك نتائج الاختبار، أو ربما لن تفاجئك النتائج وكنت محقًا بشأن اختيارك للاسم طوال الوقت. ومع ذلك، من الشائع للغاية في آلاف اختبارات الأسماء التي أجريناها مع عملائنا أن نجد أن الاسم المثالي الذي أحبه رائد الأعمال يحقق أداءً فظيعًا مع جمهوره المستهدف. هذا هو سبب أهمية اختبار الجمهور، فهو يمنحك حقًا منظورًا خارجيًا لاسمك المحتمل.

إنها خطوة مهمة لأن اختبار الجمهور يمكن أن يكون مستوى إضافي لعملية التحقق من صحة اسمك. يمكن أن يساعدك اختبار الجمهور على اختيار اسم تجاري ليس محرجًا أو محرجًا. من خلال تعليقات الجمهور، يمكنك تحديد الاسم الأفضل للمضي قدمًا.

بمجرد تحديد اسمك بالكامل، يمكنك البدء في التفكير في إعداد موقع الشركة والتسويق وإنشاء حد أدنى من المنتجات القابلة للتطبيق.

يعد جمع التعليقات من الأشخاص الذين سيكونون عملاءك المحتملين أمرًا مهمًا للغاية لأنه يمكن أن يساعدك في اختيار اسم الشركة بثقة.

جرانت بولاتشيك هو مدير التسويق في شركة Inc 500 Squadhelp.com ، منصة التسمية رقم 1 في العالم، مع ما يقرب من 20,000 عميل من أصغر الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم إلى أكبر الشركات بما في ذلك نستله وفيليبس وهيلتون وبيبسي وAutoNation. احصل على الإلهام من خلال استكشاف هذه أسماء الشركات الرائعة ._