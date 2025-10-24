أفضل 10 قوالب Notion ADHD للتركيز والإنتاجية

يعاني حوالي 404 مليون بالغ حول العالم حاليًا من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. ومع ذلك، فإن معظم أنظمة الإنتاجية ليست مصممة لتناسب أدمغتهم التي تعاني من اختلاف عصبي.

نحن نعرف كيف تشعر عندما تجلس مع مخطط صارم في حين أن التحدي الأكبر الذي تواجهه هو عدم القدرة على إدارة الوقت. تتأخر المهام، ويضيع الوقت، وما يبدو أنه خطة يومية بسيطة يصبح فجأة كومة من الأعمال غير المنجزة.

بدون قوالب مخصصة لمرضى ADHD، يتكرر هذا الدورة، مما يترك الأفراد الذين يعانون من الاختلاف العصبي عالقين في الإحباط بدلاً من الانسيابية.

لمساعدتك على توفير الوقت والوصول إلى نظام يناسبك، قمنا بتجميع أفضل قوالب Notion ADHD التي يمكنك البدء في استخدامها الآن.

أفضل قوالب Notion ADHD في لمحة

ما الذي يجعل قالب Notion ADHD جيدًا؟

لا تعمل كل قوالب الإنتاجية بنفس الطريقة مع الجميع، خاصة إذا كنت تعاني من اختلاف عصبي أو تشعر بالارتباك بسهولة بسبب التعقيد. عند تقييم قالب Notion ADHD، إليك العوامل التي يجب أن توجه اختيارك:👇

تصميم بسيط ومينيمالي: ابحث عن قالب Notion مناسب لمرضى ADHD يركز على لوحات التحكم البسيطة والأيقونات المحدودة وسهولة التنقل. يجب أن تعرف ما عليك فعله بمجرد نظرة واحدة، لأن كثرة الألوان أو الأدوات تسبب إرباكًا بدلاً من الوضوح

وضوح الوقت والمهام: تساعد الإشارات المرئية على التركيز عندما تفقد الإحساس بالوقت. اختر قالب Notion يعرض المهام المرتبطة بالتقويم أو الجدول الزمني، أو التفاصيل اليومية، أو حتى أشرطة التقدم التي تعكس الوقت المستغرق والنتائج المحققة

تحديد الأولويات المدمج: قد تبدو كل المهام عاجلة في وقت واحد، مما يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار. تأكد من أن قالب لوحة التحكم الملائم لمرض ADHD يسمح لك بترتيب المهام حسب مدى إلحاحها. أو بدلاً من ذلك، يجب أن يسلط الضوء على مهمة "التركيز الرئيسي" لليوم

تقسيم الوقت: أحد التحديات الرئيسية لـ ADHD هو فقدان التركيز في منتصف العمل. أنت بحاجة إلى قالب مخطط رقمي مزود بمؤقتات Pomodoro، ومفاتيح تبديل وضع التركيز، أو مناطق للملاحظات السريعة لتسجيل عوامل التشتيت

تتبع العادات والروتين: ابحث عن مخطط ADHD مزود بأداة تتبع عادات بسيطة مدمجة في لوحات التحكم اليومية أو الأسبوعية. بهذه الطريقة، يمكنك أنت (كمستخدم) أو مدرب ADHD الخاص بك وضع علامة على المهام بسرعة والتأكد من إمكانية الوصول إليها عبر الهاتف المحمول

التكامل: يجب أن يتكامل قالب Notion الملائم لمرض ADHD مع التطبيقات والأدوات الرقمية الأخرى التي تستخدمها في حياتك اليومية لتتبع التقدم المحرز وتقديم تعزيز إيجابي

👀 هل تعلم؟ عادةً ما يتم تشخيص النساء باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بعد حوالي 4 سنوات من تشخيص الرجال. الأسباب المحتملة لذلك هي: التوقعات الاجتماعية والثقافية التي تقلل من أهمية أعراض عدم الانتباه

معايير تشخيصية مبنية على أنماط الأعراض لدى الذكور

السلوكيات التمويهية والتعويضية لدى الفتيات والنساء

التشخيص الخاطئ لاضطرابات المزاج قبل تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتبا

📚 اقرأ المزيد: أفضل الكتب لمساعدتك في إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

قوالب Notion ADHD المجانية

دعنا نستكشف قوالب Notion المجانية الملائمة لمرضى ADHD. تم إنشاؤها بواسطة طلاب ومبدعين ومتحمسين للإنتاجية يفهمون معاناة مرضى ADHD.

تعد قوالب Notion ومخططات الحياة ADHD هذه نقطة انطلاق. قم بتنزيلها وابدأ في استخدامها واكتشف ما يناسبك، أو قم بتعديل النظام ليلائم احتياجاتك.

1. قالب مجموعة أدوات إتقان ADHD

عبر Notion

توفر قالب مجموعة أدوات إتقان ADHD التركيز والتنظيم والتقدم في حياتك اليومية.

يحتوي على مؤقت Pomodoro مدمج، بحيث يمكنك بدء جلسات عمل مكثفة دون تشتيت الانتباه بتبديل التطبيقات. يحتوي مخطط الحياة هذا الملائم لمرض ADHD على أقسام منفصلة للمهام الشخصية والعمل المهني.

تعد أداة التخطيط، مع وضعها المظلم، مفيدة للأفراد ذوي الاختلافات العصبية الذين يرغبون في المرونة والسهولة في تخطيطهم.

لماذا ستحب هذا القالب:

أنشئ قوائم مهام ADHD لتنظيم مسؤولياتك اليومية وتحسين إدارة الوقت

احصل على رؤى مختارة بعناية من خلال ويكي المعرفة ADHD الذي يوفر الموارد والاستراتيجيات في مساحة عملك

حقق الاتساق باستخدام أداة تتبع العادات البسيطة التي تشجع على القيام بأعمال صغيرة قابلة للتكرار كل يوم

سجل أفكارك المهمة باستخدام دفتر يوميات بسطر واحد في اليوم، مما يجعل تسجيل التقدم سريعًا ومستدامًا

✅ مثالي لـ: أي شخص مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ويحتاج إلى نظام منظم يجمع بين التخطيط وبناء العادات وإدارة الوقت في لوحة تحكم واحدة

⚡ أرشيف القوالب: أفضل قوالب ADHD لمساعدتك في إدارة المهام في العمل

2. قالب مخطط ADHD/الإنتاجية

عبر Notion

في بعض الأيام، يشعر عقلك وكأنه متصفح به 40 علامة تبويب مفتوحة. في تلك الأيام، يوفر لك قالب Notion ADHD/Productivity Planner نافذة واحدة هادئة للعمل منها. يضيف القالب ما يكفي من التنظيم لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح دون أن تجعلك تشعر بالثقل أو التوتر. يمكنك تدوين المهام بسرعة وتصفية ذهنك والشعور بمزيد من التحكم.

هناك ثلاثة مكونات رئيسية لخطة الحياة هذه في Notion: لوحة Brain Dump، وهي مكان آمن لتخزين الأفكار العشوائية حتى لا تشتت انتباهك؛ وقائمة المهام اليومية، التي تجعل المهام قصيرة وسهلة الإنجاز بنقرة واحدة؛ ومربع Little Joys of Today، الذي يذكرك بلطف بالاحتفال بالانتصارات الصغيرة، وهو مثالي للأيام التي تشعر فيها أن إدارة الأعراض أصعب من المعتاد.

ما معنى الحياة إذا لم تتمكن من العثور على لحظات من السعادة وسط كل هذا الضجيج!

لماذا ستحب هذا القالب:

أعد ضبط عاداتك بسرعة باستخدام أداة تتبع العادات المرنة التي لا تعاقبك على الأيام التي فاتتك

حافظ على مسارك الصحيح من خلال جدول يومي يوفر تنظيمًا سلسًا

استخدم عرض التقويم لرؤية الصورة الأكبر لجدولك الزمني دون أي فوضى إضافية

✅ مثالي لـ: أي شخص يرغب في نظام خفيف ومرن يجعل التخطيط يبدو داعمًا وليس مرهقًا

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام إدارة مشاريع Bullet Journal للبقاء على المسار الصحيح

3. قالب مدير مهام ADHD

عبر Notion

تم تصميم قالب مدير مهام ADHD للأشخاص الذين غالبًا ما ينظرون إلى قائمة طويلة ولا يعرفون من أين يبدأون.

بدلاً من ترك كل شيء على صفحة واحدة مربكة، يقوم هذا النموذج بفرز المهام حسب الأهمية والضرورة وحتى المدة. يمكنك أن ترى بسرعة العناصر التي تحتاج إلى اهتمام فوري، وتلك التي يمكن تأجيلها، وتلك التي تستحق جدولتها في فترات زمنية محددة.

تمنحك لوحة التحكم في قالب Notion نظرة سريعة تلخص عدد المهام العاجلة أو الاختيارية أو التي تم إنجازها بالفعل. كما أنها توفر عليك عناء التبديل بين السياقات. لم تعد بحاجة إلى التنقل بين عدة صفحات أو تطبيقات أو قوائم للعثور على المهمة التالية.

لماذا ستحب هذا القالب:

قسّم العمل إلى أجزاء باستخدام تقنية تخصيص الوقت ، مما يجعل المهام الطويلة أقل إرهاقًا

حدد أولوياتك بشكل أكثر ذكاءً من خلال الفرز حسب المدة، مما يساعدك على اختيار المهام التي تتناسب مع طاقتك في الوقت الحالي

استخدم قوائم المهام المنجزة كنظام مكافأة مرئي لتعزيز التقدم وتقليل الشعور بالذنب تجاه المهام غير المنجزة

✅ مثالي لـ: الأفراد والطلاب الذين يعانون من اختلافات عصبية والذين يحتاجون إلى أداة مساعدة في اتخاذ القرارات مدمجة في مخططهم، مما يسهل عليهم البدء دون التفكير المفرط

💡 نصيحة احترافية: ماذا لو كان بإمكان الذكاء الاصطناعي مساعدتك في تحديد المهام العاجلة والمهمة؟ يقوم ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق من ClickUp، بمسح مساحة العمل الخاصة بك لتحديد المهام الحاسمة. كما يقترح ترتيب إنجازها، إلى جانب المواعيد النهائية الممكنة بناءً على بياناتك السابقة. اجعل حياتك أسهل مع تحديد أولويات المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

4. قالب دفتر يوميات ADHD الذكي

عبر Notion

بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، قد تبدو الأفكار والمشاعر غير منظمة، ويصعب رؤية الأنماط حتى يبدأ التوتر في التراكم. يُسلط قالب دفتر يوميات ADHD الذكي الضوء على تلك الأنماط.

يجمع مخطط ADHD هذا بين يوميات يومية وتتبع الحالة المزاجية. ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ أنت لا تتتبع فقط ما حدث في يومك، بل أيضًا كيف شعرت أثناء قضاء هذا اليوم.

تحصل على تقويم مزاجي مرئي وخريطة حرارية، مما يجعل هذه السجلات أسهل في الفهم بنظرة واحدة. تتبع متى تنخفض طاقتك أو تصل دوافعك إلى ذروتها، إلى جانب العوامل التي تؤدي إلى ذلك.

ما يجعلها مفيدة هو Mind Log المبني على مبادئ CBT (العلاج السلوكي المعرفي)، والذي يحول التأملات اليومية إلى أدوات للوعي الذاتي والوضوح الذهني.

لماذا ستحب هذا القالب:

تتبع التناسق باستخدام عداد التسلسل الذي يحفزك على كتابة يومياتك بانتظام

تصفح تصميمًا مناسبًا لمرضى ADHD يبقى بسيطًا ومركّزًا

نظم مجالات حياتك (الشخصية، الأهداف، السفر، الأحلام) في مجلدات مخصصة لفصلها بشكل أوضح

استفد من تصميم مُحسّن بالكامل لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة حتى لا يقتصر تدوين المذكرات على جهاز واحد

✅ مثالي لـ: الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) الذين يرغبون في تحسين صحتهم العقلية وفهم أنفسهم من خلال تسجيل مشاعرهم وبناء مخطط حياة متسق مع اضطراب

💡 نصيحة احترافية: على الرغم من أن قالب ADHD Smart Journal في Notion يعد بداية رائعة، إلا أن تطبيقات تدوين المذكرات الرقمية المخصصة قد توفر لك في بعض الأحيان ميزات إضافية مثل تتبع الحالة المزاجية أو التوجيهات الإرشادية أو تسجيل الدخول السريع عبر الهاتف المحمول.

5. نموذج تتبع الأهداف واكتشافها لـ ADHD

من المهم تدوين أهدافك، مثل أن تكون أكثر ثقة أو توفير المزيد من المال. ولكن من المهم بنفس القدر أن يكون لديك نظام يساعدك على تحويل هذه الطموحات إلى إنجازات.

أدخل: قالب متتبع أهداف ADHD واكتشافها. يفصل هذا القالب بين أهدافك الملموسة (مثل توفير 5 آلاف دولار أو تتبع أرقام اللياقة البدنية) والأهداف المجردة (مثل تحسين الثقة بالنفس أو التركيز)، بحيث لا يبدو أي شيء غامضًا للغاية بحيث يتعذر العمل عليه.

يحتوي قالب Notion هذا على ورقة عمل تفاعلية لاكتشاف الأهداف ترشدك إلى توضيح ما هو مهم حقًا وإعادة تشكيله إلى نتائج واقعية وقابلة للتتبع. وهو متوافق مع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب، ويمكنك فقط التحدث إلى الميكروفون ليقوم النظام بنسخ أفكارك اليومية.

لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع النتائج القابلة للقياس باستخدام أداة تتبع الأهداف الملموسة التي تستخدم الأرقام وأشرطة التقدم

حافظ على حماسك مع أداة تتبع الأهداف المجردة التي تحثك على القيام بأعمال يومية لتحقيق الأهداف التي يصعب قياسها

احصل على إمكانية الوصول إلى مجتمع مزدهر من أصدقاء ADHD

✅ مثالي لـ: الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) أو الطلاب أو المهنيون الذين يعانون من صعوبة في تحديد أهداف واضحة ويريدون إطار عمل يجعل الأحلام المجردة تبدو عملية مثل الأهداف القابلة للقياس

6. قالب يوميات ADHD ومسجل الحالة المزاجية

عبر Notion

يجمع قالب يوميات ADHD ومسجل الحالة المزاجية بين يوميات ADHD اليومية للتفكير السريع وسجل أعراض ADHD لتتبع كيفية استجابة عقلك وجسمك خلال اليوم.

عندما تنتابك السلبية، يرشدك دفتر يوميات "معالجة الأحداث السلبية" المدمج إلى فرز المشاعر بدلاً من تركها تتراكم. وإذا كان وقتك ضيقًا، يوفر سجل الحالة المزاجية الذي يستغرق 90 ثانية طريقة سريعة للتحقق من حالتك وتحديد الأنماط.

لماذا ستحب هذا القالب:

استخدم الأزرار والألوان التفاعلية التي تجعل تسجيل المشاعر أمرًا أسهل وليس صعبًا

اضبط المؤقتات والمطالبات لتجنب الانجراف في جلسات تدوين لا نهاية لها

دع الذكاء الاصطناعي يحلل إدخالاتك لتلخيص المشاعر وكشف الأنماط الخفية

قم بتخصيص كل شيء ليناسب روتينك، سواء كنت تفضل الملاحظات السريعة أو السجلات التفصيلية

✅ مثالي لـ: مستخدمي ADHD الذين يرغبون في نظام فحص عقلي يوازن بين السرعة والعمق، ويساعدهم على تتبع العواطف وإدارة الصحة العقلية

📮 ClickUp Insight: هل تعتقد أن قائمة المهام الخاصة بك فعالة؟ فكر مرة أخرى. تظهر استطلاعاتنا أن 76% من المهنيين يستخدمون نظام تحديد الأولويات لإدارة المهام. ومع ذلك، تؤكد الأبحاث الحديثة أن 65٪ من العاملين يميلون إلى التركيز على المهام السهلة بدلاً من المهام عالية القيمة دون تحديد أولويات فعال. تغير أولويات المهام في ClickUp طريقة تصورك للمشاريع المعقدة والتعامل معها، حيث تسلط الضوء على المهام المهمة بسهولة. بفضل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وعلامات الأولوية المخصصة في ClickUp، ستعرف دائمًا ما يجب عليك القيام به أولاً.

7. قالب متتبع العادات والروتين لـ ADHD

عبر Notion

إذا كانت صباحاتك تبدو فوضوية وأمسياتك تمر بسرعة كبيرة، فإن قالب متتبع العادات والروتين ADHD يساعدك على تنظيم يومك من خلال روتينات مصممة خصيصًا لعقلك.

يوجد قسم مسبق الإعداد للروتين الصباحي والمسائي مرفق بشرح علمي لسبب فعاليته.

هناك أيضًا بروتوكول "Anti-ADHD Rutt" لتصفية ذهنك في أقل من خمس دقائق، يمكنك استخدامه عندما تنخفض درجة تحفيزك إلى أدنى مستوى.

للعمل بشكل أعمق، يتيح لك قسم "الاستعداد للتركيز" التركيز لفترة أطول دون تشتيت الانتباه.

لماذا ستحب هذا القالب:

استخدم مربعات الاختيار التفاعلية والأزرار التي تعمل بالدوبامين والتي تجعل من عادة وضع علامة على المهام المنجزة أمرًا مجزيًا

حافظ على حماسك مع كلمات التحفيز المدمجة أثناء قيامك بروتينك اليومي

يمكنك الوصول إلى دروس الفيديو والأدلة النصية لتتعلم كل بروتوكول وفقًا لسرعتك الخاصة

✅ مثالي لـ: أي شخص يعاني من عدم انتظام الروتين اليومي ويرغب في تنظيم علمي للصباح والمساء وجلسات التركيز

8. قالب مخطط أسبوعي لـ ADHD

عبر Notion

يمنحك قالب المخطط الأسبوعي ADHD تدفقًا واضحًا لالتقاط وتنظيم المهام. بدلاً من الاحتفاظ بالمهام في ذهنك، قم بتسجيلها بسرعة في قسم Quick Capture (التقاط سريع)، ثم قم بفرزها إلى خطط يومية أو أسبوعية.

بالحديث عن عرض التخطيط الأسبوعي، يمكنك التفكير في الأسبوع الماضي وإعادة ضبط الأولويات ووضع خطة واقعية للأيام القادمة. هذا يقلل من ضغوط البدء من الصفر كل يوم اثنين.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم ببناء نظام منظم باستخدام قائمة مهام يومية خطوة بخطوة توجهك في التخطيط والمراجعة

استخدم مؤقت Pomodoro المدمج للعمل باندفاعات مركزة ومراجعة تقدمك في نهاية اليوم

نظم أهدافك وتذكيراتك في أقسام مخصصة لتتمكن من رؤيتها أسبوعيًا

تتبع طاقتك وإنتاجيتك على مدار الأسبوع من خلال مطالبات المراجعة والملاحظات

✅ مثالي لـ: المهنيين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذين يعانون من ضياع الوقت ويريدون نظام إعادة ضبط أسبوعي منظم ومرن في الوقت نفسه.

9. قالب مخطط التركيز اليومي (ADHD & Beyond)

عبر Notion

إذا كنت تواجه مشاكل في تحديد الأولويات، فإن قالب Notion هذا مناسب لك. يتيح لك قالب مخطط التركيز اليومي (ADHD & Beyond) تسجيل ما يصل إلى ثلاث مهام أساسية في القالب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إضافة مهام اختيارية.

تعمل منطقة Brain Dump في القالب كصندوق وارد عقلي. يتم تسجيل كل فكرة أو إلهاء أو تذكير على الفور قبل أن يشتت انتباهك. يمكنك لاحقًا معالجة هذه الملاحظات وتحويلها إلى مهام أو ببساطة مسحها.

لماذا ستحب هذا القالب:

حقق الاتساق خطوة بخطوة باستخدام أداة تتبع العادات الأسبوعية التي تكافئ التقدم المحرز دون إرباكك بالرسوم البيانية.

احصل على نظرة شاملة على أهدافك الرئيسية للأسبوع، مرتبة حسب اليوم لتسهيل التخطيط.

استمتع بتصميم بسيط وخالٍ من عوامل التشتيت مع تنسيق واضح وإشارات رموز تعبيرية وتخطيطات تحافظ على تركيزك

✅ مثالي لـ: الطلاب أو المتخصصين في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) الذين يرغبون في طريقة بسيطة ولكنها فعالة للحفاظ على تركيزهم يوميًا، خاصةً إذا كانت قوائم المهام الطويلة تؤدي إلى نتائج عكسية.

⭐ مكافأة: أفضل الأفكار تضيع عندما لا يتم تسجيلها في اللحظة المناسبة. مع ميزة Talk to Text من ClickUp، يمكنك نطق المهام والملاحظات والتذكيرات فور ظهورها وتحويلها على الفور إلى نص في مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك تنشيطها داخل تطبيق ClickUp Desktop AI Super App— ClickUp Brain MAX. إنها مثالية للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذين تراودهم الأفكار أثناء أداء المهام أو التمرير. بدلاً من تشتيت انتباهك للكتابة، يمكنك تسجيل مهامك وأفكارك وملاحظات اجتماعاتك صوتياً وتنظيمها لاحقاً. بالإضافة إلى ذلك، يتصل مباشرةً بـ ClickUp، بحيث يمكنك البحث أو تلخيص أو حتى تعيين ما قلت.

10. قالب مخطط ADHD متعدد الوظائف

عبر Notion

فكر في قالب ADHD Planner All-in-One كشاشة تحكم للعناية الذاتية. يستخدم هذا القالب تقنية Pomodoro لتقسيم ساعات عملك إلى فترات زمنية مدتها 25 دقيقة.

استخدم هذا النموذج للتفكير في يومك، وتتبع عاداتك، وإدارة ميزانيتك أو حتى إنفاقك العفوي، وترتيب مشاعرك.

كما تتضمن أدوات ممتعة مثل قوائم الأشياء التي ترغب في القيام بها قبل الموت، وسجلات الأحلام، وجداول المكافآت، ومصفوفة أيزنهاور. كل شيء مصمم لمساعدتك على البقاء منظمًا مع الحفاظ على المرونة وسهولة المتابعة.

لماذا ستحب هذا القالب:

يمكنك الوصول إلى أكثر من 30 مخططًا مدمجًا يغطي كل شيء بدءًا من التخطيط اليومي والأسبوعي إلى المتابعة المالية والصحية والدراسية والمنزلية.

استخدم قوالب خاصة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مثل خطط التركيز ومخططات المكافآت وتحديد أولويات الأهداف وقوائم مراجعة التخلص من الفوضى المصممة لتلبية الاحتياجات الشخصية المختلفة عصبيًا.

تحتوي المخططات اليومية والأسبوعية والشهرية على أقسام مثل ملاحظات المهام والملاحظات السريعة وقوائم التسوق وقسم للتأملات اليومية.

✅ مثالي لـ: أي شخص مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو أولئك الذين يبحثون عن مخطط حياة منظم وشامل ليبقوا مركزين ومنظمين ومتسقين في أهدافهم الشخصية والمهنية.

💡 نصيحة احترافية: عندما تتعامل مع عشرات الأفكار في وقت واحد، قد يكون اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك أمرًا صعبًا. تساعدك مصفوفة أيزنهاور في تقسيم المهام إلى فئات واضحة، مثل المهام العاجلة والمهمة وكل شيء آخر. يمنحك قالب مصفوفة أيزنهاور من ClickUp انطلاقة قوية. احصل على قالب مجاني نظم مهامك في فئات واضحة وركز على ما يهم حقًا باستخدام قالب ClickUp Eisenhower Matrix. بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل عند استخدامها مع: ترميز المهام بالألوان بحيث تظهر الأولويات على الفور

تقسيم المهام "العاجلة والمهمة" إلى خطوات صغيرة لتجنب الحمل الزائد

جدولة الأهداف "المهمة ولكن غير العاجلة" في تقويمك حتى لا تنساها

اضبط مؤقتات سريعة (على غرار Pomodoro) للمهام التي يجب القيام بها على الفور لخلق شعور بالإلحاح والتركيز. وبذلك، ستحصل على نظام يجعل التنفيذ أسهل وأكثر فائدة.

قيود Notion

Notion هو أداة إنتاجية شاملة رائعة، ولكن المستخدمين غالبًا ما يشيرون إلى بعض العيوب في تقييماتهم. فيما يلي بعض العيوب الشائعة التي يجب أن تعرفها:

منحنى التعلم حاد. يستغرق الأمر وقتًا لفهم الكتل وقواعد البيانات والصيغ.

قد تصبح بطيئة أو متأخرة عند التعامل مع صفحات كبيرة أو قواعد بيانات ضخمة، خاصة على الأجهزة المحمولة.

لا يعمل جيدًا في وضع عدم الاتصال بالإنترنت لأن معظم الميزات تتطلب اتصالاً بالإنترنت.

ميزات مدمجة محدودة مثل تتبع الوقت أو الرسوم البيانية أو التقارير المتقدمة

الصيغ معقدة ولا تعمل بنفس طريقة Excel أو Google Sheets

قد يكون نسخ أو نقل المحتوى داخل أزرار التبديل (القوائم المنسدلة) أمرًا محبطًا

قوالب Notion البديلة

على الرغم من أن Notion مشهور بعمليات سير العمل الملائمة لمرضى ADHD، إلا أن العديد من المستخدمين يرغبون في المزيد من الأتمتة والتذكيرات والهيكلية المدمجة.

تعد قوالب ClickUp الجاهزة بديلاً رائعًا لـ Notion. فهي لا تنظم مهامك فحسب، بل تقوم أيضًا بما يلي:

أتمتة الخطوات الروتينية

أرسل تذكيرات ذكية للمهام المتكررة

تكيف مع أسلوب عملك

ادمج تقويمك مباشرة مع قوائم المهام الخاصة بك

لا تكتفِ بثقتنا في ذلك! إليك ما يقوله مستخدم مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عن ClickUp :

أنا أعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الشديد، وقد غير ClickUp حياتي حقًا. قبل ذلك، كنت أشعر بالارتباك الشديد، وأنسى ما عليّ القيام به عدة مرات في اليوم. الآن، ما عليّ سوى فتح التطبيق — سواء على جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف — وأجد كل شيء في مكانه، منظمًا في فئات قمت بإعدادها. يتم فرز المهام حسب تاريخ الاستحقاق والأولوية، مما يساعدني على البقاء على المسار الصحيح دون فوضى ذهنية. بفضل الميزات المدمجة في ClickUp (التي كنت أدفع مقابلها مبلغًا إضافيًا في أدوات أخرى)، أشعر أخيرًا أنني أستطيع العمل بوضوح وثقة.

أنا أعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الشديد، وقد غير ClickUp حياتي حقًا. قبل ذلك، كنت أشعر بالارتباك الشديد، وأنسى ما عليّ القيام به عدة مرات في اليوم. الآن، ما عليّ سوى فتح التطبيق — سواء على جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف — وأجد كل شيء في مكانه، منظمًا في فئات قمت بإعدادها. يتم فرز المهام حسب تاريخ الاستحقاق والأولوية، مما يساعدني على البقاء على المسار الصحيح دون فوضى ذهنية. بفضل الميزات المدمجة في ClickUp (التي كنت أدفع مقابلها مبلغًا إضافيًا في أدوات أخرى)، أشعر أخيرًا أنني أستطيع العمل بوضوح وثقة.

دعنا نلقي نظرة على أفضل قوالب مخطط الحياة من ClickUp التي يمكنك استخدامها للعمل بشكل أفضل مع ADHD.

1. قالب مخطط التقويم ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط للمهام والأحداث والمواعيد النهائية في مكان واحد باستخدام قالب مخطط التقويم ClickUp

هل شعرت يومًا أن جدولك الزمني غير منظم بين الملاحظات اللاصقة والتطبيقات والأفكار التي لا تتذكرها جيدًا؟ قالب مخطط التقويم ClickUp يجمع كل شيء في تقويم ملون وخالٍ من عوامل التشتيت، مما يجعل التخطيط أمرًا ممكنًا بالفعل. يمنحك تصميمًا مرئيًا واضحًا يوضح لك ما هو التالي، وما هو عاجل، وما يمكنك تأجيله بأمان.

بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فهي طريقة لرؤية أسبوعك في لمحة واحدة والتوقف عن التردد في ما يستحق اهتمامك. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك جعلها بسيطة أو مفصلة حسب حاجتك دون أن تفقد أبدًا الرؤية الشاملة.

لماذا ستحب هذا النموذج:

اسحب المهام أو الأحداث وأفلتها مباشرة في التقويم لتصور يومك أو أسبوعك على الفور

استخدم ملصقات ملونة لتمييز الأولويات والأحداث الشخصية والتزامات الفريق بسرعة

قم بتصفية الأنشطة حسب الأهمية أو الحالة أو النوع لتجنب الإرباك والتركيز فقط على ما يهم الآن

قم بتصدير العناصر أو تحريرها بشكل جماعي لتبسيط التعامل مع أحمال العمل الكبيرة دون فقدان السيطرة

أضف مواقع الأحداث عبر خرائط Google وأرفق الإيصالات أو الملفات أو الملاحظات للحفاظ على ترابط كل شيء

✅ مثالي لـ: المهنيين الذين يعانون من اضطرابات عصبية، أو الطلاب الذين يحتاجون إلى طريقة بصرية خالية من عوامل التشتيت لتنظيم الوقت وتقليل إجهاد اتخاذ القرار

💡 نصيحة احترافية: إذا أعجبك قالب مخطط التقويم ClickUp، فستحب ما يمكن أن يفعله تقويم ClickUp الكامل. إنه أداة إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكيف مع أولوياتك في الوقت الفعلي. يقوم تلقائيًا بحجب وقت التركيز، وتغيير المهام لتجنب التضارب، وحتى إعادة جدولة العناصر المتأخرة دون أن تحرك ساكنًا. ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا: قم بجدولة المهام ذات الأولوية تلقائيًا للحفاظ على توازن عبء العمل الخاص بك وتجنب الضغط الناتج عن المواعيد النهائية

قم بالمزامنة بسلاسة مع تقويم Google و Outlook حتى لا تفوتك أي فعالية

اسحب المهام من قائمة المهام المتأخرة أو الأولويات وأفلتها لتخصيص وقت على الفور للعمل المكثف

استخدم AI Notetaker من ClickUp لتسجيل ملاحظات الاجتماعات ونسخها وربطها مباشرة بمهامك ووثائقك

احصل على روابط جدولة ذكية لتقليل الترددات اللانهائية عند التخطيط للاجتماعات

ابحث واحصل على إجابات سريعة داخل تقويم ClickUp للتحقق من التوفر على الفور ابقَ متقدمًا على جدولك الزمني مع تقويم ClickUp

🎥 هل تريد أن ترى كيف يعمل تقويم ClickUp؟ شاهد هذا الفيديو السريع الذي يشرح كيفية جدولة عملك تلقائيًا 👇

2. قالب المخطط اليومي ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم مهامك الشخصية حسب تاريخ الاستحقاق، وتابع أولوياتك، وحافظ على اتساق أهدافك اليومية باستخدام قالب المخطط اليومي من ClickUp

قالب ClickUp Daily Planner هو بمثابة مدرب إنتاجية شخصي في جيبك. فهو يحول التخطيط اليومي إلى شيء تتطلع إليه بالفعل.

بفضل عداد التسلسل المدمج، تحافظ على حافزك للالتزام بروتينك اليومي، مما يمنحك شعورًا بالرضا عن التقدم الذي تحرزه كل يوم.

أضف أولويات مرمزة بالألوان، ولن تضيع طاقتك الذهنية في محاولة تحديد ما يستحق اهتمامك أولاً. كل شيء يظهر بشكل مرئي، مما يجعله مناسبًا لمرضى ADHD وخاليًا من التوتر.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام ClickUp Docs داخل نفس مساحة العمل. ترتبط المستندات بالمهام، مما يتيح لك الجلوس في مساحة التفكير + التنفيذ معًا. بالنسبة لمستخدمي ADHD، هذا يعني تقليل التبديل بين السياقات وزيادة الوضوح الذهني.

لماذا ستحب هذا القالب:

قسّم المهام إلى خطوات يمكن إدارتها باستخدام المهام الفرعية وقوائم مهام المهام والملاحظات للحصول على سياق أعمق

قم بالتبديل بين عرض القائمة لالتقاط المهام بسرعة، أو عرض Kanban للحصول على تدفق مرئي لرؤية يومك بالطريقة التي يفضلها عقلك

قم بتخصيص التخطيط باستخدام حقول ClickUp المخصصة للصحة أو العمل أو النمو الشخصي أو مجالات التركيز الأخرى

ابق على المسار الصحيح مع التذكيرات وخيارات المهام المتكررة لمنع فقدان العناصر المهمة

✅ مثالي لـ: أي شخص مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) ويرغب في البقاء منظمًا ومتحمسًا وإدارة مهامه اليومية دون الشعور بالإرهاق

📚 اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات المخطط اليومي لتنظيم يومك

3. قالب ClickUp لتقسيم الوقت اليومي

احصل على قالب مجاني نظم يومك بسهولة باستخدام قالب ClickUp Daily Time Blocking Template لتخصيص وقت للتركيز والاستراحة والأولويات ساعة بساعة

في كثير من الأحيان، يمر اليوم بأكمله دون أن تتمكن من تحديد ما قمت به بالفعل. وهنا يأتي دور قالب ClickUp Daily Time Blocking Template لمساعدتك في حل هذه المشكلة من خلال تخصيص مهمة لكل ساعة. بدلاً من قائمة مهام مسطحة، سترى جدولك مقسمًا إلى كتل مرئية مع حقول مخصصة مثل المدة (حتى لا تقلل من شأن الوقت)، والفئة (لفصل العمل عن الحياة الشخصية)، والمرحلة (لتخطيط مستويات الطاقة في الصباح وبعد الظهر والمساء).

ما يجعل تقسيم الوقت أكثر فاعلية هو أنك تتوقف عن التخمين أين ذهب وقتك وتبدأ في رؤية كيف يتم إنفاقه بالضبط. هذا التنظيم يخلق الهدوء دون أن يكون صارمًا. أنت تعرف متى تركز، ومتى تستعيد طاقتك، ومتى تتنفس ببساطة.

لماذا ستحب هذا القالب:

تصور يومك بالكامل في كتل، من العمل المكثف إلى أوقات الراحة

قم بالتبديل بين العرض اليومي أو الأسبوعي أو الشهري لتخطيط قابل للتخصيص بالكامل

أضف تقديرات زمنية مدمجة للحفاظ على واقعية الأهداف وتجنب إرهاق نفسك

استخدم ClickUp Whiteboards و Priority Matrix لتجنب المشتتات والحفاظ على الزخم

✅ مثالي لـ: مستخدمي ADHD الذين ينجحون في تنظيم يومهم باستخدام خريطة مرئية بدلاً من قائمة لا تنتهي

▶️ كيف يعمل تقسيم الوقت في الحياة الواقعية؟ شاهد الفيديو أدناه الذي يشرح لك كيفية الاستفادة القصوى من وقتك عن طريق تقسيم يومك إلى فترات زمنية مركزة.

مثالية إذا كنت قد بدأت للتو في تنظيم وقتك أو تحتاج إلى تجديد معلوماتك لتعزيز إنتاجيتك.

📮 ClickUp Insight: 50٪ من العاملين لا يزالون مرتبطين بالمكتب، على الرغم من أن 48٪ يفضلون نظامًا هجينًا لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة. النتيجة؟ جداول زمنية صارمة، وإرهاق التنقل، وضعف التحكم في الحدود. 🚗💨 بفضل الجدولة التلقائية وحجب الوقت، يساعدك تقويم ClickUp على البقاء منظمًا في جميع بيئات العمل. سواء كنت في المنزل أو في المكتب، يظل سير عملك متسقًا على ClickUp، ويظل وقتك الشخصي محميًا! 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations —مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

⚡ أرشيف القوالب: خطط لما هو أبعد من المهام اليومية باستخدام قوالب تخطيط الحياة التي تساعدك على تحديد الأهداف طويلة المدى وتتبع نموك الشخصي وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

4. قالب إدارة المهام ClickUp

احصل على قالب مجاني بسّط الأولويات وسير عمل الفريق باستخدام قالب إدارة المهام ClickUp

إذا كانت قائمة مهامك لا تنتهي أبدًا، فإن قالب إدارة المهام ClickUp يعمل كمدير مشاريع شخصي لك. فهو يجمع كل شيء، بما في ذلك المواعيد النهائية والأولويات ومسؤوليات الفريق، في عرض واضح تمامًا، تمامًا مثل برامج إدارة المهام القوية، ولكنه مصمم في قالب جاهز للاستخدام.

يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل مثل مدى الاستعجال والوقت اللازم والمسؤول عن المهمة لتعرف بالضبط ما الذي يحتاج إلى اهتمام ومتى. تكمن السحر الحقيقي في مرونتها. سواء كنت تتابع المهام اليومية أو الأفكار الجديدة أو المهام المتراكمة، فإن القالب يتكيف مع أسلوبك ويساعدك على تحويل الملاحظات المتفرقة إلى تقدم واضح.

لماذا ستحب هذا القالب:

تتبع التقدم المحرز باستخدام أشرطة النسبة المئوية للإنجاز والتحديثات في الوقت الفعلي

أتمتة التحديثات المتكررة باستخدام تذكيرات المهام وتغييرات الحالة

قم بتخزين المرفقات أو الروابط أو الميزانيات مباشرة داخل المهام للوصول إليها بنقرة واحدة

قم بالتبديل بين العرض الشخصي وعرض الفريق لتحقيق التوازن بين التركيز والتعاون

✅ مثالي لـ: العاملين المستقلين أو المتخصصين في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذين يفضلون التنظيم البصري ويحتاجون إلى نظام موثوق به لمنع الإرباك وتعزيز المساءلة

🎥 هل تريد إتقان تحديد أولويات المهام؟ شاهد الفيديو لتتعلم كيفية إنشاء نظام يبرز دائمًا أولوياتك القصوى.

⭐ مكافأة: تعرف على وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp —مساعدو المهام المدمجون الذين يتولون الأمور الصغيرة حتى تتمكن من التركيز على الصورة الكبيرة. من التعيين التلقائي للمهام إلى صياغة التحديثات، يحافظون على سير عملك حتى عندما يحتاج عقلك إلى استراحة.

5. قالب مخطط الحياة من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم أولوياتك، وحدد أهدافًا ذكية، ووازن بين مجالات حياتك مع تحمل المسؤولية باستخدام قالب ClickUp Life Planner لخطة عمل متوازنة

قد تبدو الحياة وكأنها دوامة من الأفكار والأهداف والمسؤوليات إذا كنت تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. تساعدك قالب تخطيط الحياة من ClickUp على إضفاء الهدوء على الفوضى من خلال منح أحلامك الكبيرة مكانًا منظمًا. من تحديد رؤيتك للحياة إلى تقسيمها إلى أهداف SMART، يحافظ هذا القالب على حماسك وتركيزك دون إرهاقك.

ما يميزها هو قدرتها على ربط كل هدف بمجالات محددة من حياتك، مثل العلاقات أو الصحة أو المهنة أو العافية، حتى تعرف دائمًا أين تذهب طاقتك. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزة الشريك المسؤول أنك لا تمر بهذه الرحلة بمفردك.

لماذا ستحب هذا القالب:

استخدم علامات ملونة لرؤية حالة المهام على الفور (مهام مطلوبة، قيد التنفيذ، مكتملة)

أضف علامات الأولوية للحصول على إشارات بصرية سريعة حول مدى إلحاحية وأهمية المهام

قم بتخصيص مجالات الحياة (الوظيفة، الصحة، الشؤون المالية، العلاقات) للحصول على نظرة عامة شاملة

قم بالتبديل بين عرض القائمة وعرض لوحة الحياة حسب أسلوبك في التخطيط

✅ مثالي لـ: أي شخص يرغب في تحقيق التوازن بين أهدافه الحياتية الكبيرة والتقدم اليومي، وهو مثالي للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذين يزدهرون في ظل التنظيم والوضوح البصري

6. قالب جدول ساعات ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط ليومك ساعة بساعة باستخدام قالب جدول الساعات من ClickUp لتركيز منظم

يساعدك قالب جدول الساعات من ClickUp على استعادة السيطرة على جدولك الزمني، ساعة بساعة. بفضل المربعات المعدة مسبقًا التي يمكنك تخصيصها للاجتماعات أو العمل المكثف أو الاستراحات أو حتى المهام العفوية، يساعدك هذا القالب على تنظيم يومك دون الشعور بالصلابة.

والأفضل من ذلك، أن فئاتها المرمزة بالألوان وخيارات المهام المتكررة تعني أنك لست مضطرًا إلى إعادة ابتكار روتينك باستمرار. ما عليك سوى السحب والإفلات والتعديل حسب ظروف الحياة، وستتكيف جدولك معك، وليس ضدك.

لماذا ستحب هذا القالب:

قسّم يومك إلى أجزاء ساعية، مما يسهل عليك التركيز على مهمة واحدة في كل مرة دون الشعور بالإرهاق

اضبط المهام على الفور باستخدام عرض التقويم بالسحب والإفلات، بحيث يتكيف جدولك مع التغييرات المفاجئة

حافظ على اتساقك مع عرض الجدول اليومي، الذي يتتبع التقدم المحرز ويمنع نسيان المهام

✅ مثالي لـ: أصحاب ADHD الذين يحتاجون إلى الوضوح البصري والمرونة في الوقت الفعلي للبقاء على المسار الصحيح في الأيام المزدحمة والأولويات المتغيرة

⚡ أرشيف القوالب: قد يكون من الصعب العثور على الإيقاع المناسب ليومك، خاصة مع ADHD، حيث غالبًا ما يكون التنظيم هو الفارق الأساسي. لهذا السبب قمنا بتجميع مكتبة من قوالب الجداول الزمنية المصممة لمساعدتك في تخطيط وقتك بالطريقة التي تريدها من خلال: إضافة تنظيم دون الشعور بالقيود

تتبع الروتين اليومي حتى لا يتم إغفال أي شيء

قسّم يومك إلى فترات زمنية واضحة وسهلة الإدارة

7. قالب ClickUp لإنجاز المهام

احصل على قالب مجاني قم بتطبيق نظام GTD في عملك اليومي لتنظيم أعباء العمل باستخدام قالب ClickUp Getting Things Done

عندما تشعر أن كل شيء عاجل ولا يتوقف عقلك عن القفز بين المهام، فإن قالب ClickUp GTD Board Template يتدخل كمنظم شامل لعقلك. تم تصميمه بناءً على طريقة GTD التي ابتكرها David Allen، وهو يتكيف مع طريقة عمل عقلك، ويمنحك طرقًا متعددة لإدارة المهام. على سبيل المثال، يمكنك التبديل إلى لوحة Kanban للحصول على تدفق مرئي بالسحب والإفلات أو تبسيط يومك باستخدام قائمة مهام مباشرة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. بالنسبة لعمليات سير العمل التي تتضمن مشاريع كثيرة، يمكنك أيضًا اختيار عرض اللوحة لتنظيم المهام عبر مجموعات أو أقسام متعددة، أو عرض المستندات، الذي يعمل أيضًا كمساحة تعاونية لإضافة ملاحظات أو طرح أفكار أو إرفاق مراجع مفصلة مباشرةً بجانب مهامك.

لماذا ستحب هذا القالب:

أضف علامات فئات مثل العمل أو المنزل أو الشخصية إلى المهام لتحقيق التوازن بين مختلف مجالات الحياة في مكان واحد

استخدم علامات السياق (الهاتف، البريد الإلكتروني، الكمبيوتر، الأعمال الورقية) حتى تعرف بالضبط نوع المهمة التي عليك القيام بها بعد ذلك

استخدم تصنيفات الطاقة لمطابقة المهام مع مستويات تركيزك. المهام التي تتطلب طاقة عالية عندما تكون نشيطًا، والمهام السريعة عندما تكون مرهقًا

حدد الوقت المقدر للمهام حتى لا تفرط في الالتزامات اليومية

✅ مثالي لـ: أي شخص يعاني من عبء المهام الزائد أو شلل ADHD ويحتاج إلى نظام ملون ومرن لتحديد الأولويات بوضوح، وإنجاز المهام في النهاية

⚡ أرشيف القوالب: هل تحتاج إلى مزيد من التنظيم لعملك؟ استكشف قوالب GTD التي تساعدك على تسجيل المهام وتنظيم المشاريع ومراجعة التقدم المحرز بسهولة.

8. قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط وجباتك بسهولة وحقق التوازن الغذائي باستخدام قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

إذا كان سؤال "ماذا سنأكل على العشاء؟" هو أكثر الأسئلة إجهادًا في يومك، فإن قالب ClickUp لتخطيط الوجبات سيساعدك. وهو مثالي للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذين يفضلون الألوان والتنظيم وسهولة السحب والإفلات، حيث يزيل هذا الإجهاد من خلال توفير نظام مرئي واضح لتنظيم وجباتك ووصفاتك وقوائم التسوق.

يمكنك تخطيط وجباتك الأسبوعية أو الشهرية، وتحديد أهدافك الغذائية، وتقسيم الوصفات إلى قوائم تسوق بسيطة، مما يساعدك على تجنب إرهاق اتخاذ القرارات. تسهل الحقول المخصصة مثل السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتينات وأنواع الوجبات (الإفطار والغداء والوجبات الخفيفة والعشاء) تتبع أهدافك الغذائية مع تقليل هدر الطعام.

لماذا ستحب هذا القالب:

نظم الوصفات في مجلدات يسهل الوصول إليها لتكرار المفضلة منها

أنشئ قوائم تسوق تلقائية حتى لا تنسى أي مكونات

قم بتبديل وجهات النظر بسهولة من خلال طرق عرض متعددة: تقويم الوجبات للتخطيط الشامل، ولوحة أنواع الوجبات للفرز السريع، وعرض الملخص الأسبوعي للتحضير اليومي المركّز

✅ مثالي لـ: أي شخص يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو جدول أعمال مزدحم ويحتاج إلى مساعدة في تخطيط وجباته دون ضغوط، وتقليل إجهاد اتخاذ القرار في أوقات الوجبات

💡 نصيحة احترافية: لا ينبغي أن تشعر أن تخطيط الوجبات هو إعادة كتابة نفس القائمة كل أسبوع. باستخدام المهام المتكررة في ClickUp، يمكنك إعداد قائمتك مرة واحدة وترك النظام يتولى الباقي. ما عليك سوى اختيار يوم الأسبوع وتعيينه على أنه متكرر، وستتكرر خطة وجباتك تلقائيًا وفقًا للجدول الزمني. تخلص من الحاجة إلى إعادة إضافة نفس الوجبات كل أسبوع

حافظ على تخطيطك متسقًا وخاليًا من التوتر

وفر وقتًا للإبداع (جرب وصفات جديدة بدلاً من إعادة كتابة القديمة)

حافظ على تنظيمك من خلال مزامنة المهام المتكررة مع عرض التقويم الكامل

9. قالب تنظيم الجدول الزمني من ClickUp

احصل على قالب مجاني أضف النظام إلى روتينك الشخصي والعمل والاجتماعي باستخدام قالب تنظيم الجدول الزمني من ClickUp

قالب تنظيم الجدول الزمني من ClickUp يشبه لوحة التحكم في حياتك التي تنظم كل شيء، بما في ذلك مواعيد العمل النهائية والأعمال المنزلية والخطط الاجتماعية والأهداف الشخصية.

تضمن هذه القوالب أن كل مجال من مجالات حياتك (الشخصية، والعمل، والمنزل، والاجتماعية، وحتى التنمية الشخصية) يحصل على مسار مخصص له بوضوح مرمز بالألوان، بحيث يعرف عقلك على الفور مكان كل مهمة. وعندما تتغير الخطط (كما يحدث غالبًا)، تتيح لك حرية السحب والإفلات إعادة ترتيب جدولك في ثوانٍ معدودة، مما يمنحك المرونة مع الحفاظ على مسارك. يساعد ذلك في تقليل الشعور بالارتباك ويجعل من السهل تغيير المسار دون فقدان التركيز.

لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتجميع المهام حسب نوع النشاط (شخصي، عمل، منزل، اجتماعي، أو تطوير) حتى تعرف بالضبط الفئة التي تنتمي إليها طاقتك

أضف تواريخ البدء والانتهاء لتنظيم يومك مع ترك مساحة للمرونة

قم بجدولة العادات المتكررة (الجري الصباحي، الأعمال المنزلية، وقت الهدوء) على الطيار الآلي دون الحاجة إلى إعادة إدخالها كل أسبوع

✅ مثالي لـ: الأشخاص المشغولون الذين يقومون بمهام متعددة والأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذين يحتاجون إلى رؤية شاملة لحياتهم مع القدرة على التركيز على التفاصيل اليومية

10. ClickUp ADHD وقالب خطة مشروع للبالغين ذوي الاختلافات العصبية

احصل على قالب مجاني قسّم الأهداف المعقدة إلى خطوات واضحة باستخدام قالب خطة مشروع ClickUp ADHD و Neurodivergent Adults

قالب خطة مشروع ClickUp ADHD و Neurodivergent Adults ليس مخططًا قياسيًا للمشاريع. بدلاً من ذلك، فهو يحافظ على تركيزك وتركيزك على المسار الصحيح من خلال تقسيم الخطط الكبيرة والمربكة إلى خطوات منظمة ومميزة بالألوان يمكنك اتباعها بالفعل. يوفر لك طرقًا متعددة للعمل: عرض القائمة للتركيز المنظم خطوة بخطوة، وعرض اللوحة لتنظيم Kanban المرئي، وعرض المستندات لحفظ جميع ملاحظاتك وأدلةك وتفاصيلك في مكان واحد.

يمكن سحب كل بطاقة مهمة وإفلاتها بالكامل، مما يمنحك حرية إعادة ترتيب المشاريع مع تغير تركيزك على مدار اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الوضوح المرمز بالألوان عدم اختلاط أي شيء بالخلفية. ستعرف عيناك على الفور ما يحتاج إلى الانتباه.

لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتخصيص الحالات لتعكس طريقة عملك الحقيقية، وليس نظامًا صارمًا خاصًا بشخص آخر

قم بتجميع الخطط والملاحظات والموارد في مكان واحد لتتخلص من الإحباط الناتج عن البحث في ملفات متعددة

قم بتعيين مستويات الأولوية وتواريخ الاستحقاق وتقييمات الجهد للمهام، مما يقلل من الفوضى الذهنية

✅ مثالي لـ: المهنيين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أو المبدعين ذوي الاختلافات العصبية، الذين يتوقون إلى خطة مشروع مرنة ومصممة لتناسب طريقة عمل دماغك بالفعل

ارتقِ بمستوى سير عملك مع ClickUp!

تعد قوالب Notion ADHD بداية جيدة عندما تريد تنظيمًا ومزيدًا من التحكم في يومك. فهي توفر لك مساحات نظيفة للتخطيط والتتبع والتنظيم.

ولكن إذا شعرت يومًا أن الإعدادات اليدوية تحد من قدراتك أو تمنيت أن يقدم نظامك المزيد من المزايا لك، فإن ClickUp سيصبح أداة لا غنى عنها بالنسبة لك.

لا تقتصر قوالب ClickUp على مساعدتك في تنظيم يومك/أسبوعك/مهامك. فمع Brain و Docs و Calendar وغيرها من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعدك هذه القوالب على إنجاز عملك فعليًا. بالنسبة للأفراد ذوي الاختلافات العصبية وأي شخص آخر، يعني هذا عبئًا ذهنيًا أقل وإنتاجية أعلى.

إذا كنت مستعدًا لتجربة نظام يتكيف معك، وليس العكس، فجرب ClickUp.

اشترك في ClickUp اليوم!