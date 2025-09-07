كيفية أتمتة وكالة التسويق الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي

غالبًا ما تحدث التقنيات الجديدة تغييرات في الوكالات. إن توقعات العملاء بسرعة الإنجاز، وتجاربهم مع منصات جديدة، وسعيهم وراء أحدث الاتجاهات، كل ذلك يضع ضغوطًا مستمرة عليهم.

ولهذا السبب بالتحديد يجب على فرق الوكالات أن تتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتستكشف التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. مع النمو السريع لبرامج التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي وانتشارها في كل جوانب التسويق، من الذكاء أن تظل متقدمًا بخطوة.

في هذه المقالة، سنقوم بتحليل الطرق المختلفة لأتمتة وكالة التسويق الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

سواء كنت تدير حملات كبيرة أو مشاريع أصغر، يساعدك نموذج وكالة التسويق من ClickUp على التحرك بشكل أسرع وتحقيق نتائج متسقة. إنها نقطة انطلاق رائعة للوكالات التي تسعى إلى الحفاظ على تنظيمها من خلال تجميع مشاريع العملاء ومهام الحملات والتعاون بين أعضاء الفريق في مكان واحد.

فوائد أتمتة الذكاء الاصطناعي لوكالات التسويق

تقضي معظم وكالات التسويق وقتًا طويلاً في التعامل مع المهام المتكررة وفهم سلوك العملاء قبل إطلاق الحملة أخيرًا. الذكاء الاصطناعي يغير ذلك.

كما تقول كريستينا إنج، مؤلفة كتاب تحليلات التسويق: دليل شامل ومحاضرة في برنامج التطوير المهني والتنفيذي بجامعة هارفارد:

إنه يجعل عملك أسهل حقًا أن تكون قادرًا على رسم شيء ما باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعرضه على عميلك أو رئيسك في العمل ثم الحصول على تعليقاتهم عليه، بدلاً من إنشاء نسخ متعددة من نفس المنتج"، قالت. "إنه محرك حقيقي للكفاءة.

إذن، ما الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي بالضبط للوكالات؟ فيما يلي بعض المزايا الحقيقية:

أتمتة عمليات التسويق المتعلقة بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإنشاء المحتوى حتى تتمكن فرق التسويق لديك من التركيز على الاستراتيجية والعمل الإبداعي

قدم محتوى مخصصًا من خلال تحليل سلوك العملاء لزيادة معدلات التفاعل والتحويل

قم بتقسيم الجمهور المستهدف بشكل أكثر دقة وتمكين التفاعلات مع العملاء في الوقت الفعلي باستخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والرسائل الآلية

حلل بيانات المستخدمين واحصل على رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام التحليلات التنبؤية، مما يجعل استراتيجية التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية وقائمة على البيانات

قم بتحسين الحملات الإعلانية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي لتقليل تكاليف التسويق و تعظيم عائد الاستثمار عبر مختلف قنوات التسويق

قدم خدمة عملاء أفضل باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدير المهام المتكررة وتدعم إدارة رحلة العملاء

المجالات الرئيسية التي يمكن للوكالات استخدام الذكاء الاصطناعي فيها لأغراض الأتمتة

لنكن أكثر تحديدًا ونرى كيفية أتمتة وكالة التسويق الرقمي باستخدام تكامل الذكاء الاصطناعي. سنستعرض مختلف الأقسام، ونحدد بالضبط المجالات التي يمكن أن تحل فيها أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي محل البشر.

1. إنشاء المحتوى

من منشورات المدونات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى نصوص البريد الإلكتروني، قامت معظم وكالات التسويق بإدخال الذكاء الاصطناعي في عملية إنشاء المحتوى الخاص بها بشكل أو بآخر. ولا يقتصر الأمر على الوكالات فقط.

أظهر استطلاع أجرته مجلة Forbes Advisor أن 42% من الشركات تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي في المحتوى الطويل مثل نصوص مواقع الويب، بينما تعتمد 46% منها عليه في الإعلانات المخصصة لفرق المبيعات لديها.

ولكن مع وجود كل هذه الأدوات، هناك خطر حقيقي من حدوث فوضى. غالبًا ما تتنقل الفرق بين المنصات، مما يؤدي إلى تشتت بيانات العملاء وتفكك سير العمل. من الصعب توسيع نطاق المحتوى عندما لا تتواصل أدواتك مع بعضها البعض.

وهذا بالضبط هو المجال الذي يحدث فيه ClickUp Brain تأثيرًا كبيرًا. فبدلاً من التوفيق بين عدة تطبيقات، تحصل على مساعد ذكاء اصطناعي مدمج مباشرةً في مهامك.

سواء كنت بحاجة إلى موجز محتوى أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو وصف تعريفي أو مسودة بريد إلكتروني، يمكنك إنشاؤها دون مغادرة ClickUp. يوجد AI Writer داخل المهام والتعليقات والمستندات، جاهزًا لمساعدتك متى احتجت إليه.

حافظ على استمرار إنشاء المحتوى وإدارة الحملات والتعاون بين أعضاء الفريق في مساحة عمل واحدة متصلة باستخدام ClickUp Brain

استخدم المطالبات الجاهزة لكل شيء بدءًا من منشورات LinkedIn إلى مخططات المدونات، أو قم بإنشاء مطالبات خاصة بك لتناسب أسلوب وكالة التسويق الرقمي وسير العمل لديك.

أفضل جزء؟ ClickUp Brain يفهم بالفعل سياق مهمتك. إذا كانت مهمتك تقول "حملة التخفيضات الصيفية"، فإن الذكاء الاصطناعي يعرف أنك تريد محتوى خاص بالحملة ويقوم بإنشاء أفكار وتعليقات وموجزات تناسبها تمامًا.

ولن تظل عالقًا في المسودة الأولى. يمكنك تحسين المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وتعديله وإعادة صياغته أو توسيعه كما تشاء.

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة للحملات الجارية، استخدم ClickUp Brain MAX لتتبع التقدم تلقائيًا وتحديث المواعيد النهائية وتعيين المتابعات وإخطار فريقك عند تقدم المهام. حققت فرق التسويق التي تستخدم ClickUp Brain توفيرًا يصل إلى 1.1 يومًا في الأسبوع، وخفضت الأعمال الروتينية بنسبة تصل إلى 86٪ من التكاليف، وأكملت المهام بسرعة أكبر تصل إلى ثلاثة أضعاف. فهي تحافظ على استمرارية إنشاء المحتوى وإدارة مشاريع الوكالة والتعاون.

📮 ClickUp Insight: أظهر استطلاع حديث أن 24 في المائة من العاملين يشعرون بالملل من القيام بمهام متكررة، بينما يعتقد 24 في المائة آخرون أن مهاراتهم لا تُستغل بالكامل. وهذا يعني أن ما يقرب من نصف القوى العاملة تواجه عائقًا يمنعها من الانخراط في عمل ذي مغزى. يساعد ClickUp في إعادة التركيز إلى المشاريع عالية التأثير باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتولون المهام المتكررة تلقائيًا. على سبيل المثال، عندما يتم وضع علامة "مكتمل" على مهمة ما، يمكن لـ ClickUp تعيين الخطوة التالية أو إرسال تذكيرات أو تحديث حالات المشروع — دون الحاجة إلى متابعة يدوية. 💫 نتائج حقيقية: شهدت شركة STANLEY Security ذلك على أرض الواقع عندما خفضت وقت إعداد التقارير بنسبة تزيد عن 50 في المائة باستخدام تقارير ClickUp القابلة للتخصيص، مما منح فرقها مزيدًا من الوقت للتنبؤ بدلاً من التنسيق.

2. إدارة الحملات وتتبع المهام

حافظ على مسار جهودك التسويقية بينما يركز فريقك على تقديم محتوى عالي الجودة باستخدام ClickUp Automations

عندما تراهن إحدى أكبر العلامات التجارية الاستهلاكية في العالم على الذكاء الاصطناعي، فإن ذلك يقول الكثير عن التأثير الذي يمكن أن تحدثه الأتمتة. مع أكثر من 400 علامة تجارية، بما في ذلك Dove و Ben & Jerry’s و Lipton، كانت Unilever بحاجة إلى طريقة أكثر ابتكارًا لإدارة الحملات عبر الأسواق والجمهور المختلفة. لقد أنشأوا U-Studio، وهو مركز ذكاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تطويره مع IBM Watson لتحقيق ذلك. ساعدت هذه المنصة شركة Unilever على تحليل الحملات السابقة، وتحديد الاتجاهات، وصقل الإبداعات، وحتى توقع الأداء قبل الإطلاق. كانت العائدات هائلة. فقد خفضوا تكاليف الإنتاج بنسبة 30٪ وقللوا وقت تخطيط الحملات إلى النصف في كثير من الحالات.

في الوقت الحالي، لا تعمل معظم الوكالات على نطاق عالمي مثل Unilever، ولكن الدرس لا يزال ساريًا. يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تبسيط إدارة الحملات التسويقية، بغض النظر عن عدد العملاء الذين تديرهم.

توفر أدوات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp لوكالات التسويق طريقة لتحقيق نفس المستوى من الكفاءة في عمليات التسويق اليومية.

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك إعداد مهام التعيين والتذكير والموافقة وتغيير الحالة التي تحدث تلقائيًا بناءً على محفزات بسيطة.

على سبيل المثال، يمكنك تعيين مهمة في اللحظة التي يتم إنشاؤها فيها أو إرسال تذكير عندما يتبقى يوم واحد على الموعد النهائي. يمكنك حتى نقل مهمة إلى المرحلة التالية عندما تكتمل جميع عناصر قائمة المراجعة.

إليك يوميات مرئية مفصلة عن كيفية قيام ClickUp بأتمتة عملك اليومي:

3. توليد العملاء المحتملين والتواصل معهم

قد يكون من الصعب العثور على عملاء محتملين باستمرار ورعايتهم خلال مراحل عملية البيع دون استهلاك أسبوع كامل من عمل فريقك. وهنا بالضبط يأتي دور أدوات البحث عن العملاء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تساعد منصات مثل Instantly. ai و Smartlead و Apollo الوكالات على أتمتة البحث عن العملاء المحتملين واكتشاف جهات الاتصال والتواصل معهم. تقوم هذه الأدوات بمسح قواعد البيانات التي تم التحقق منها وإثراء معلومات الاتصال وحتى تشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني الآلية.

ومع ذلك، فإن تحديد العملاء المحتملين ليس سوى نصف المهمة. تكافح العديد من الوكالات لإدارتها بفعالية، خاصة عندما تتم تفاعلات العملاء ومتابعاتهم عبر منصات مختلفة. لهذا السبب، فإن استخدام نظام مركزي مثل ClickUp CRM يُحدث فرقًا حقيقيًا.

تصور مشروعك بالكامل وعلاقاتك مع العملاء باستخدام ClickUp CRM

باستخدام ClickUp، يمكنك تتبع كل مرحلة من مراحل خط أنابيبك باستخدام الحالات المخصصة والحقول وطرق العرض مثل القوائم أو اللوحات أو الجداول. يصبح كل عميل محتمل مهمة تمر عبر عملية المبيعات الخاصة بك.

على سبيل المثال، عندما ينتقل عميل محتمل إلى "تم إرسال العرض"، يمكن لـ ClickUp تعيينه إلى مدير المبيعات الخاص بك وإنشاء مهمة متابعة بعد ثلاثة أيام. أو عندما يتم وضع علامة "تم الفوز" على عميل محتمل، يمكن لـ ClickUp نقله إلى قائمة العملاء وتنبيه فريق التسجيل الخاص بك على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل التكامل مع البريد الإلكتروني والتقويمات وأدوات CRM الأخرى، يحافظ ClickUp على تنظيم اتصالاتك دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

وبالطبع، تساعد القوالب مثل قالب وكالة التسويق من ClickUp الوكالات على البقاء منظمة وعلى المسار الصحيح.

احصل على نموذج مجاني احصل على رؤية كاملة للتقدم المحرز والمواعيد النهائية باستخدام نموذج وكالة التسويق من ClickUp

وإليك كيفية القيام بذلك:

قم بتركيز مشاريع العملاء ومهام الحملات والتعاون بين أعضاء الفريق لتحقيق رؤية وتحكم أفضل

تبسيط سير العمل المعقد وتحسين التنسيق بين الفرق

حقق نتائج متسقة من خلال تبسيط التخطيط والتتبع والتنفيذ

4. تقارير العملاء

أطلقت Google أدوات قياس مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط كل دولار يتم إنفاقه على الإعلانات بنتائج الأعمال. تتيح رؤاهم عبر القنوات وأداة إدارة البيانات للمسوقين تتبع رحلات العملاء عبر المنصات.

وبالمثل، توفر أدوات إعداد التقارير بالذكاء الاصطناعي من Meta رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الإعلانات والتشخيصات الإبداعية، بحيث يمكن للمسوقين إجراء تعديلات في الوقت الفعلي على حملاتهم.

ومع ذلك، غالبًا ما تواجه الوكالات تحديًا في هذا المجال. مع البيانات الواردة من Google Ads وMeta وأدوات تحسين محركات البحث وCRM، قد تكون عملية إعداد التقارير متفرقة وتستغرق وقتًا طويلاً.

تساعد لوحات معلومات ClickUp الوكالات على تجميع كل شيء في عرض مركزي واحد.

يتيح لك ClickUp إنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص تسحب البيانات تلقائيًا من مشاريعك ومهامك وتتبع الوقت. يمكنك تصور مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام المخططات والرسوم البيانية والأدوات المصغرة، وحتى أتمتة إعداد التقارير من خلال تصدير ملفات PDF مجدولة تصل مباشرة إلى فريقك أو عملائك.

💡 نصيحة احترافية: يمكن للوكالات إنشاء لوحات معلومات ClickUp مخصصة لكل عميل. يمكنك مشاركة لوحة معلومات مباشرة مع العملاء بأمان حتى يتمكنوا من تتبع التقدم وعرض النتائج والحصول على التحديثات دون انتظار التقارير. هذا يحافظ على شفافية كل شيء ويبني الثقة ويقلل من المتابعة اللانهائية عبر البريد الإلكتروني. تأكد من أن تقارير عملائك دقيقة ومؤتمتة وسهلة الوصول إليها دائمًا عبر لوحات معلومات ClickUp على سبيل المثال، يمكنك إنشاء لوحة تحكم تنفيذية تعرض أداء الحملات وحالة مشاريع العملاء ومؤشرات الأداء الرئيسية مثل العملاء المحتملين الذين تم جذبهم أو كفاءة الإنفاق الإعلاني. يمكنك أيضًا إعداد تقارير متكررة يتم تحديثها تلقائيًا، مما يوفر على فريقك مهام إعداد التقارير يدويًا. يمكنك تخصيص التقارير باستخدام ميزات التعمق والتصفية والعروض القابلة للتخصيص لعرض ما يحتاجه عميلك بالضبط.

👀 حقيقة ممتعة: أقدم مثال معروف لآلة قابلة للبرمجة هو نول جاكارد، الذي تم اختراعه في عام 1804، والذي كان يستخدم البطاقات المثقوبة لأتمتة أنماط النسيج.

5. الوثائق الداخلية وإجراءات التشغيل القياسية

حقق الاتساق في عملياتك الداخلية باستخدام ClickUp Docs مع الذكاء الاصطناعي

تدرك كل وكالة الفوضى التي تنجم عن الخطوات المفقودة أو العمليات غير الواضحة. المشكلة هي أن معظم الفرق لا تملك الوقت الكافي لكتابة إجراءات التشغيل القياسية من الصفر... أو تحديثها باستمرار.

وهنا بالضبط يأتي دور ClickUp Docs، المقترن بالذكاء الاصطناعي. يمكنك إنشاء إجراءات تشغيلية قياسية منظمة داخل ClickUp، وتنظيمها حسب الفرق أو سير العمل، وربطها مباشرة بالمهام. بهذه الطريقة، يعرف الجميع بالضبط ما يجب عليهم فعله وكيفية القيام به.

ClickUp Brain يجعل هذه العملية أسهل من خلال استخدام معالجة اللغة الطبيعية. يمكنك إنشاء إرشادات خطوة بخطوة من خلال موجه بسيط.

حقق الاتساق في عملياتك الداخلية باستخدام ClickUp Docs مع الذكاء الاصطناعي

فيما يلي بعض الطرق العملية التي تستخدم بها الوكالات الإبداعية ClickUp:

أنشئ سير عمل لنشر المدونات باستخدام ClickUp AI لتضمين أبحاث تحسين محركات البحث (SEO) وإنشاء الملخصات وعمليات الكتابة والتحرير وقوائم المراجعة قبل النشر والمزيد

قم ببناء سير عمل لإعداد الحملات الإعلانية يشمل الملخصات، وأبحاث الجمهور، ونصوص الإعلانات، والموافقات، والتتبع، مع إجراءات تشغيلية موحدة (SOP) مولدة بالذكاء الاصطناعي لمختلف المنصات

قم بإعداد سير عمل تهيئة العملاء باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وقوائم المراجعة والمهام المخصصة وإجراءات التشغيل القياسية لتهيئة العملاء التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من أجل

أفضل ما في الأمر هو سهولة التوسع. يمكنك إعادة استخدام قوالب إجراءات التشغيل القياسية للعملاء أو المشاريع الجدد، مع الحفاظ على اتساق عملياتك دون الحاجة إلى البدء من البداية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توجيه ClickUp Brain لتذكيرك كلما احتاجت إجراءات التشغيل القياسية إلى التحديث.

6. جدولة وسائل التواصل الاجتماعي

قد يصبح من الصعب جدًا متابعة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مختلف المنصات والعملاء. من تحديد الوقت المناسب للنشر إلى التأكد من أن كل تعليق يتناسب مع صوت العلامة التجارية، هناك الكثير من المهام التي يتعين على أي فريق التعامل معها يوميًا.

وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي مثل Buffer و Later و Hootsuite، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار أفضل أوقات النشر وحتى اقتراح تعليقات بناءً على اتجاهات المنصة. تعمل هذه الأدوات على تبسيط عملية الجدولة، مما يسهل الاتساق والكفاءة.

ولكن للحفاظ على تنظيم مسار المحتوى بالكامل، لا تزال بحاجة إلى نظام واضح: شيء مثل عرض التقويم في ClickUp.

اعرض على العملاء خطة نشر واضحة أو تجنب التسرع في اللحظات الأخيرة باستخدام عرض التقويم في ClickUp

باستخدام عرض التقويم في ClickUp، يمكنك تصور كل جزء من المحتوى حسب تاريخ استحقاقه. سواء كان منشورًا في مدونة أو نشرة إخبارية أو تحديثًا على وسائل التواصل الاجتماعي، قم بتعيينه على التقويم وشاهد بالضبط ما هو مجدول وما هو معلق وأين قد يكون هناك تداخلات.

يتيح لك تخصيص المهام لأعضاء الفريق مباشرة من التقويم ونقل المهام بسهولة إلى تواريخ جديدة في حالة تغيير المواعيد النهائية.

💡 نصيحة احترافية: يتيح لك ClickUp أيضًا أتمتة سير عمل النشر. على سبيل المثال، يمكنك تعيين قاعدة لتعيين مهمة تلقائيًا إلى مدير وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك عندما تنتقل إلى "جاهز للنشر". يمكنك تشغيل هذه الأتمتة بناءً على حالة المهمة أو نوع المحتوى أو حتى تواريخ محددة.

كيف تبدأ في أتمتة وكالتك باستخدام الذكاء الاصطناعي (خطوة بخطوة)

إذا كنت ترغب في إدخال الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي لوكالتك، فإن أفضل طريقة هي البدء بخطوات صغيرة ثم البناء عليها. إليك طريقة بسيطة للبدء.

الخطوة 1: حدد سير العمل الحالي لديك

اجعل الأفكار تتحول إلى مهام وتتجسد في حملات مع ClickUp Whiteboards

ابدأ بتصور كيفية سير العمل في وكالتك، باستخدام ClickUp Whiteboards لرسم مخطط تخطيطي لإدخال العملاء الجدد، وتخطيط الحملات، أو الموافقات الإبداعية. تساعدك هذه الخرائط المرئية على تحديد أماكن حدوث التأخيرات، وعمليات التسليم، والمهام المتكررة.

على سبيل المثال، قد تلاحظ أن فريقك يقضي وقتًا طويلاً في تنسيق الجداول الزمنية ومتابعة الموافقات أو تنسيق التقارير. بمجرد تحديدها، تصبح هذه العقبات مرشحة رئيسية للأتمتة.

👀 حقيقة ممتعة: ابتكر إسحاق أسيموف مصطلح "الروبوتات" في قصة قصيرة عام 1941، قبل وقت طويل من أن تصبح الروبوتات جزءًا من الأتمتة الصناعية.

الخطوة 2: حدد أهداف الأتمتة والمسؤولين عنها

قبل أن تبدأ في استخدام الأدوات، كن واضحًا بشأن ما تريد تحسينه. قد يكون ذلك استجابات أسرع للعملاء، أو تقليل عدد المواعيد النهائية الفائتة، أو ببساطة توفير المزيد من الوقت للاستراتيجية. قم بتعيين مالك للمهمة بحيث يكون هناك شخص مسؤول عن إعداد سير العمل هذا وصيانته.

أشرك مدير العمليات أو مديري العملاء أو مديري المشاريع في ملكية العملية. حتى مخططات RACI البسيطة في ClickUp يمكن أن تساعد في تحديد من يضع القواعد ومن يوافق على التغييرات ومن يراقب الأداء.

الخطوة 3: حدد المقاييس الأساسية والضوابط

تحتاج إلى معيار لقياس تأثير الأتمتة. ابدأ بتتبع المدة التي تستغرقها المهام حاليًا، وعدد طلبات العملاء المتأخرة، أو الوقت المستغرق في إعداد التقارير يدويًا.

أضف ضوابط أمان لضمان عدم انخفاض الجودة. على سبيل المثال، إذا قمت بأتمتة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقم بإنشاء خطوة موافقة يدوية للحملات التي تتضمن إنفاقًا مدفوعًا أو رسائل حساسة. يجب أن تكون الأتمتة الجيدة بمثابة دعم، وليس فقدانًا للسيطرة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Milestones لتمييز نقاط التحقق الرئيسية في سير العمل حتى تتمكن من اكتشاف المشكلات مبكرًا وقياس التقدم الحقيقي.

لا تحاول أتمتة كل شيء دفعة واحدة. اختر أداة أو أداتين تحلان المشكلات الحقيقية.

ابدأ بالأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل أو التي تتكامل بسهولة مع مساحة العمل الخاصة بك. إن إضافة عدد أقل من الأدوات ذات الوظائف الأوسع نطاقًا يعمل بشكل أفضل من ربط العديد من الأدوات غير المتصلة ببعضها البعض.

على سبيل المثال، يعد ClickUp Brain MAX رائعًا لإنشاء ملخصات المحتوى، ومعالجة البيانات للحصول على رؤى، وصياغة تحديثات العملاء، أو تلخيص الاجتماعات. يمنحك الوصول إلى جميع LLM الرائدة، وجميع أدواتك المتصلة، ومساحة العمل بالكامل في شاشة واحدة، لذلك لا داعي للتعامل مع متاعب انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي.

الخطوة 5: إنشاء سير العمل التجريبي

اختر سير عمل واحد لأتمتته بالكامل. على سبيل المثال، قم بإعداد نظام حيث تؤدي تعليقات العملاء التي يتم جمعها من خلال نماذج ClickUp إلى تشغيل مهمة، وتعيينها إلى المحرر المناسب، وإخطار مدير الحساب.

ابدأ بشيء قابل للتكرار ولكنه منخفض المخاطر، مثل ملخصات الاجتماعات الداخلية أو تقارير ما بعد الحملة. جربه لبضعة أسابيع، واجمع التعليقات، وقم بإجراء التغييرات قبل طرحه على نطاق أوسع.

👀 حقيقة ممتعة: تعود أول آلة بيع أوتوماتيكية إلى مصر القديمة، وكانت توزع المياه المقدسة في المعابد عند إدخال عملة معدنية فيها.

الخطوة 6: قم بتوثيق كل شيء

كل عملية أتمتة تحتاج إلى توثيق. ويشمل ذلك ما الذي يحفزها، ومن المسؤول عنها، والإجراءات التي تنفذها، وماذا تفعل عندما تفشل.

اعتبره دليل أتمتة وكالتك. إذا كان مدير العمليات غائبًا أو انضم عضو جديد إلى الفريق، فيجب أن يكونوا قادرين على فهم النظام دون الحاجة إلى التخمين.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs لتخزين كل هذا في مساحة مشتركة واحدة. بفضل التحكم في الإصدارات وروابط المشاركة الآمنة، سيكون عملك في أمان.

الخطوة 7: درب فريقك

تتوقف جودة الأتمتة على قدرة فريقك على استخدامها. اشرح لهم كيفية عملها، وما الذي تقوم بأتمتته، وما الذي لا يزال يحتاج إلى تدخل بشري.

على سبيل المثال، يمكنك أن تريهم كيفية استخدام ClickUp Brain في المهام اليومية مثل إنشاء إجراءات التشغيل القياسية أو تحديث المهام. اجعل التدريب جزءًا من عملية التهيئة، بحيث يتعلم كل موظف جديد كيفية العمل مع الأتمتة من اليوم الأول.

💡 نصيحة احترافية: بالإضافة إلى إنشاء مستندات تدريبية قابلة للمشاركة في ClickUp Docs، يمكنك أيضًا تسجيل إرشادات تفصيلية باستخدام ClickUp Clips. ثم اطلب من ClickUp Brain نسخ مقاطع الفيديو وترجمة النصوص إلى لغات متعددة لفرق متعددة اللغات.

الخطوة 8: قم بقياس التأثير وتوسيع نطاق ما ينجح

تتبع سعة العمل والموارد والأداء والمزيد باستخدام لوحات معلومات ClickUp المخصصة

أعد النظر في المقاييس الأساسية وقارنها بالأداء الحالي. هل تسير المشاريع بوتيرة أسرع؟ هل يقضي أعضاء الفريق مزيدًا من الوقت في وضع الاستراتيجيات؟ استخدم لوحات معلومات ClickUp لتصور التحسينات والثغرات.

تساعدك الرؤى المستندة إلى البيانات على ضبط حملاتك بكفاءة. يمكن تطبيق ما ينجح على المزيد من الفرق أو سير العمل، ويمكن إيقاف أو تحسين ما لا ينجح. الأتمتة ليست مهمة تتم مرة واحدة؛ إنها استراتيجية مستمرة تتطور مع وكالتك.

الأخطاء التي يجب تجنبها عند أتمتة وكالتك

لا يمكن للأتمتة أن تجعل الحياة أسهل إلا عند استخدامها بشكل صحيح. تتسرع العديد من الوكالات في استخدامها متوقعة نتائج فورية، لتواجه في النهاية انتكاسات. فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها:

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كل شيء وتوقع أن يحل محل الاستراتيجية أو الإبداع. يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل كأداة دعم لا تزال بحاجة إلى مدخلات بشرية لاختيار الأهداف ذات الصلة وتوجيه الحملات وتحسين الرسائل

الاندفاع إلى الأتمتة دون خطة واضحة أو أهداف محددة. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى تراكم فوضوي من برامج التسويق وسير العمل غير المترابطة التي تؤدي في الواقع إلى إبطاء فريقك

يؤدي استخدام بيانات رديئة الجودة في الأتمتة إلى نتائج غير موثوقة ورؤى خاطئة. وهذا أمر مقلق بشكل خاص عندما لا يتم تنظيف بيانات العملاء أو التحقق منها أو تحديثها

الإفراط في الأتمتة وإزالة اللمسة البشرية تمامًا. قد يجعل هذا حملاتك تبدو آلية ويؤدي إلى خطر فقدان تفاعل جمهورك (الذي لا يزال يتوقع اتصالًا شخصيًا)

نمو وكالتك على بعد نقرة واحدة فقط

"التكنولوجيا في تطور مستمر، والشركات التي لا تتبنى التغيير تتخلف عن الركب

تعد إدارة وكالة تسويق مهمة شاقة. فأنت تدير العملاء وتطلق الحملات وتتعامل مع المحتوى وتشرف على الشؤون المالية وتحرص على سير كل شيء على ما يرام، وغالبًا ما يكون ذلك في وقت واحد.

عندما تقوم بالأتمتة، ستشعر على الفور بالراحة لتمكنك من التركيز على العمل الذي يساهم فعليًا في نمو وكالتك.

هذا هو السبب في أن ClickUp تحدث فرقًا. فهي تجمع بين إنشاء المحتوى وإدارة المهام وإدارة علاقات العملاء وإعداد التقارير والأتمتة في مساحة عمل واحدة. بدلاً من التنقل بين التطبيقات، يمكن لفريقك إدارة كل شيء — من الملخصات الإبداعية إلى تحديثات العملاء — داخل ClickUp.

هل تريد العمل بشكل أكثر ذكاءً وتحقيق نتائج أفضل؟ سجل الآن على ClickUp!