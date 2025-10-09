أفضل 10 بدائل لـ Builder.io للبناء بدون كود

يسهل Builder.io إنشاء الصفحات بسرعة، ولكن عندما يتوسع موقعك أو يصبح سير عملك معقدًا، يمكن أن تتحول "السهولة" بسرعة إلى "قيود"

إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Builder.io توفر مزيدًا من المرونة وتعاونًا أقوى لفرق التطوير والتصميم، أو نظام إدارة محتوى بدون واجهة (headless CMS) يتناسب تمامًا مع مجموعتك، فإن هذا الدليل مناسب لك.

لقد جمعنا أفضل منافسي Builder.io للمصممين والمطورين وفرق المنتجات — حتى تتمكن من اختيار المنصة التي تتناسب مع خطة عملك، وليس عكس ذلك.

💡 نصيحة احترافية: حدد متطلباتك الأساسية حسب الفئة — إدارة المحتوى، وإمكانيات التكامل، وقابلية التوسع، والأمان، والتعاون الجماعي — ثم قم بتقييم كل أداة بناءً على حالات الاستخدام الفعلية بدلاً من قوائم الميزات العامة.

قبل أن نبدأ في قائمة البدائل، دعونا نوضح أولاً ما الذي يجعل بديل Builder.io قويًا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Builder.io؟

عند استكشاف بدائل Builder.io، ركز على مدى توافق كل أداة مع سير عمل فريقك وخطط النمو والمتطلبات التقنية. يجب أن تبسط المنصة المناسبة إدارة المحتوى مع توفير المرونة التي يحتاجها كل من المصممين والمطورين.

فيما يلي العوامل الرئيسية التي يجب البحث عنها:

واجهة مرئية للمستخدمين غير التقنيين لتحرير ونشر المحتوى بسرعة

قدرات التكامل وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) للاتصال بالأدوات الحالية

قابلية التوسع والأداء الموثوق عبر مختلف الأجهزة ومنصات التجارة الإلكترونية

خيارات تخصيص واسعة النطاق لا تضيف تعقيدًا غير ضروري

ميزات خطة المؤسسات مثل الأمان المتقدم والتحكم الإداري ودعم الامتثال

أدوات تعاون سلسة للحفاظ على التنسيق بين منشئي المحتوى والمطورين وأصحاب المصلحة

أفضل بدائل Builder.io في لمحة

قبل أن ندخل في المراجعات التفصيلية، إليك مقارنة سريعة بين أفضل بدائل Builder.io وكيفية ترتيبها.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp سير عمل مشاريع الويب المدعوم بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: مثالي للفرق الإبداعية وفرق المنتجات والهندسة مستندات لنظام إدارة المحتوى (CMS) واللوحات البيضاء والأتمتة والدردشة وClickUp Brain ووكلاء الذكاء الاصطناعي وقوالب إدارة المحتوى مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Sanity سير عمل محتوى منظم يركز على واجهة برمجة التطبيقات حجم الفريق: مثالي للفرق التي تركز على التطوير وتحتاج إلى مرونة عالية مخطط مخصص، تعاون في الوقت الفعلي في Studio، واجهات برمجة تطبيقات GraphQL و GROQ، CDN، Content Lake خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Webflow مرونة التصميم المرئي حجم الفريق: مثالي للمصممين وفرق التسويق محرر السحب والإفلات، نظام إدارة المحتوى المدمج، كود مخصص، استضافة، تحسين محركات البحث، أدوات التعاون خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا Contentful نظام إدارة محتوى بدون واجهة مستخدم جاهز للاستخدام في المؤسسات حجم الفريق: مثالي للمؤسسات العالمية وفرق الويب الكبيرة نمذجة المحتوى المعيارية، GraphQL API، RBAC، الترجمة، سوق التطبيقات خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 300 دولار شهريًا Storyblok كتل محتوى معيارية وتحرير مرئي حجم الفريق: مثالي للتسويق + التعاون بين المطورين محرر مرئي، معاينة في الوقت الفعلي، مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، سير عمل متعدد اللغات خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا Framer النماذج الأولية السريعة وبناء المواقع حجم الفريق: مثالي لفرق التصميم والنمو سريعة الحركة واجهة مستخدم مرئية، دعم الرسوم المتحركة، تحسين محركات البحث، استضافة مدمجة، تحليلات خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Strapi نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر مع تحكم كامل في الخلفية حجم الفريق: مثالي لفرق التطوير التي تحتاج إلى خيارات ذاتية الاستضافة واجهات برمجة التطبيقات REST و GraphQL، وأنواع المحتوى المخصصة، والوصول الكامل إلى الكود، ونظام المكونات الإضافية مجاني (مستضاف ذاتيًا)؛ تبدأ خطط السحابة المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Prismic إدارة المحتوى الموجهة للتسويق حجم الفريق: مثالي لفرق التسويق + التطوير التي تنشئ حملات محرر قائم على الشرائح، جدولة، توطين، معاينة في الوقت الفعلي خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 180 دولارًا شهريًا Plasmic تطوير منخفض الكود يعتمد على المكونات حجم الفريق: مثالي للفرق التي تعمل على توسيع نطاق أنظمة التصميم وتطبيقات React/Vue منشئ مرئي، مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، تكاملات تطوير كاملة، واجهات برمجة التطبيقات خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا Podia بيع المنتجات الرقمية والدورات التدريبية عبر الإنترنت حجم الفريق: مثالي للمبدعين والمدربين والمعلمين استضافة الدورات التدريبية، ومنشئ واجهات المتاجر، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والعضويات خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا

أفضل بدائل Builder.io

تجمع بدائل Builder.io هذه بين المرونة والقوة وقابلية التوسع، سواء كنت فريقًا صغيرًا سريع النمو أو مؤسسة تدير سير عمل معقدًا. من التطوير السريع للصفحات إلى إدارة المحتوى السلسة والتكامل القوي، إليك أفضل المنصات التي تستحق الاستكشاف.

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لبناء وإدارة وتوسيع نطاق مشاريع الويب باستخدام سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

جرب ClickUp Docs مجانًا! قم بإنشاء وتنظيم والتعاون في كل شيء بدءًا من نسخ الويب إلى تحديثات المنتجات في الوقت الفعلي في ClickUp Docs

إذا كنت تبحث عن بديل قوي لـ Builder.io للتطوير المرئي بدون كود، فإن ClickUp هو أحد أفضل الخيارات المتاحة. في حين أن Builder.io معروف بموقعه الإلكتروني ونظام إنشاء التطبيقات الذي يعمل بالسحب والإفلات، فإن ClickUp يوفر منصة شاملة لإنشاء وإدارة وتوسيع نطاق مشاريع الويب — حيث يجمع بين التعاون المرئي وإدارة المحتوى والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد.

ميزات تعاونية لفرق الويب الحديثة

تم تصميم مجموعة ClickUp التعاونية للحفاظ على تزامن فريقك بالكامل، من الفكرة إلى الإطلاق. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp المستندات والمهام والاتصالات في مساحة واحدة متصلة. يمكن أن يعمل ClickUp Docs أيضًا كنظام إدارة محتوى ديناميكي، مما يتيح لك إنشاء المحتوى وتحريره ونشره بشكل تعاوني.

حوّل فكرة رائعة في تعليق إلى مهمة قابلة للتنفيذ على الفور، ثم أضف المكلفين والتفاصيل لتجسيد تلك الفكرة على أرض الواقع

تتكامل المستندات بشكل عميق مع المهام والتعليقات وسير العمل، بحيث يظل المحتوى الخاص بك دائمًا قابلاً للتنفيذ ومنظمًا. تحافظ الصفحات المتداخلة والتنسيق الغني على المحتوى منظمًا، بينما يتيح لك ربط المهام المدمج تحويل النص إلى عناصر عمل على الفور. بالنسبة للفرق الأكبر حجمًا، يعني هذا تقليل التنقل بين الأدوات غير المتصلة.

بالنسبة للتخطيط المرئي، تتيح لك ClickUp Whiteboards تخطيط رحلات المستخدمين والهياكل الشبكية وتدفقات المشاريع مع فريقك في الوقت الفعلي — وهي مثالية للعصف الذهني وإنشاء النماذج الأولية. يضمن التعاون في الوقت الفعلي بقاء المصممين والمطورين وأصحاب المصلحة على اتصال منذ البداية.

كما يتم تحسين التواصل مع ClickUp Chat، الذي يبقي مناقشات المشروع مرتبطة مباشرة بعملك. لا مزيد من سلاسل المحادثات المتفرقة على Slack أو السياق المفقود — فالمحادثات والمستندات والمهام موجودة في نفس المكان.

أتمتة وتكامل لسير عمل سهل بدون الحاجة إلى كتابة أكواد

ترفع ClickUp Automations من مستوى الكفاءة. فهي تزيل الخطوات المتكررة مثل تحديث حقول الحالة أو تعيين المهام أو إرسال التنبيهات عندما تكون الصفحات جاهزة للمراجعة، وتبقي مشاريعك تتقدم إلى الأمام — دون الحاجة إلى البرمجة.

استخدم وصفات الأتمتة المعدة مسبقًا أو قم بتخصيصها لتناسب احتياجاتك

بالإضافة إلى ذلك، مع أكثر من 1000 تكامل (بما في ذلك Figma و Slack و Google Drive والمزيد)، يتصل ClickUp بسلاسة بأدوات التصميم والتطوير المفضلة لديك.

🎬 شاهد هذا بعد ذلك: شاهد كيف يغير الذكاء الاصطناعي في ClickUp طريقة تخطيطك للمشاريع وبنائها وإدارتها — من أتمتة عمليات التسليم إلى تلخيص التقدم المحرز عبر الفرق.

إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

احصل على إجابات فورية وملخصات المهام والاقتراحات الذكية مع ClickUp Brain — وكيلك الذكي الذي يعمل دائمًا

أضف Layer في ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي للمنصة، وستضيف قوة كبيرة إلى مشاريع الويب الخاصة بك. يمكنه تلخيص المستندات أو إنشاء المحتوى أو اقتراح الخطوات التالية داخل ClickUp Tasks، مما يساعد الفرق على العمل بشكل أسرع مع الحفاظ على الجودة.

سواء كنت تقوم بتوسيع نطاق موقع أو إدارة عدة عملاء أو إنشاء مشاريع لشركات كبيرة، يضمن ClickUp إنشاء وتنفيذ وتكرار المهام في مكان واحد.

للحصول على أتمتة متقدمة ورؤى متعمقة، يفتح ClickUp Brain MAX المزيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي، مثل اقتراحات سير العمل الذكية وإنشاء المحتوى.

⭐ عامل التغيير انسَ متاعب التنقل بين التطبيقات والمنصات المتفرقة مع ClickUp Brain MAX. فهو يدمج وظائف العمل الأساسية — الذكاء الاصطناعي والبحث والأتمتة — في تجربة سطح مكتب واحدة ومبسطة. إليك ما ستحصل عليه: أوامر سهلة التنفيذ يتم تفعيلها صوتيًا باستخدام Talk-to-Text حتى تتمكن من العمل دون استخدام يديك

ClickUp Enterprise Search الذي يستخرج النتائج من جميع التطبيقات والملفات المتصلة

ذكاء اصطناعي ذكي ومدرك للسياق يدعمك أينما كنت في سير عملك

أتمتة تربط أدواتك المفضلة، مما يتيح لك إدارة المهام عبر الأنظمة الأساسية دون مغادرة ClickUp

الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة الرائدة مثل ChatGPT وClaude وGemini لأداء مهام مختلفة، كل ذلك من مكان واحد

تتميز مهام ClickUp بقدرتها العالية على التخصيص، مما يتيح لك تخصيص المهام وتتبعها وتحديد أولوياتها باستخدام الحقول المخصصة والحالات وطرق العرض — وهي مثالية لفرق تطوير الويب السريعة ومبدعي المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp، يمكنك أتمتة سير العمل المعقد وتفويض المهام المتكررة والحصول على توصيات ذكية، مما يمكّن فريقك من التركيز على العمل الإبداعي والاستراتيجي بينما يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية.

وإذا كنت تبحث عن بداية سريعة، فإن قالب إدارة المحتوى ClickUp يوفر إطار عمل جاهز للاستخدام لإدارة مكتبات المحتوى وسير العمل للنشر والموافقات بسلاسة.

احصل على قالب مجاني اجعل تطوير المحتوى وإدارته أسهل باستخدام نموذج إدارة المحتوى ClickUp ووفر وقتك وطاقتك

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Docs لإدارة المحتوى المنظم والتحكم في الإصدارات والصفحات المتداخلة

ClickUp Whiteboards لتصميم سير العمل وتخطيط مواقع الويب ومواءمة الفرق بصريًا

ClickUp Chat للحفاظ على محادثات المشروع في نفس المساحة التي توجد بها مهامك ووثائقك

ClickUp Automations لتقليل العمل اليدوي وتبسيط سير العمل المتكرر

ClickUp Brain للحصول على ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى والتوصيات السياقية داخل المستندات والمهام

قالب إدارة المحتوى ClickUp لتنظيم المحتوى وتتبعه ونشره بشكل أسرع

قيود ClickUp

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على مجموعة الميزات الواسعة، خاصة عند تنظيم المساحات أو العروض المخصصة

قد يتطلب إطلاق الإمكانات الكاملة للتقارير ولوحات المعلومات المتقدمة بعض الإعدادات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو قابليته للتخصيص ومرونته. يمكنني إعداده بالطريقة التي أريدها تمامًا، سواء كان ذلك باستخدام قوائم مهام بسيطة أو إنشاء سير عمل مفصل مع أتمتة وتبعيات ولوحات معلومات. فهو يحفظ كل شيء في مكان واحد — المشاريع والمستندات والاتصالات وحتى تتبع الوقت — لذلك لا أحتاج إلى التنقل بين أدوات متعددة. أنا أقدر أيضًا الواجهة البديهية والتحديثات المستمرة التي تضيف ميزات جديدة دون تعقيد الأمور. إنه قوي بما يكفي للمشاريع المعقدة ولكنه لا يزال سهل الاستخدام لفريقي.

📮 ClickUp Insight: 43٪ من الأشخاص يقولون إن المهام المتكررة توفر هيكلًا مفيدًا ليوم عملهم، ولكن 48٪ يجدونها مرهقة وتشتت انتباههم عن العمل الهادف. في حين أن الروتين يمكن أن يوفر إحساسًا بالإنتاجية، إلا أنه غالبًا ما يحد من الإبداع ويمنعك من إحراز تقدم ملموس. يساعدك ClickUp على التحرر من هذه الدورة من خلال أتمتة المهام الروتينية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء، حتى تتمكن من التركيز على العمل المكثف. قم بأتمتة التذكيرات والتحديثات وتعيين المهام، ودع ميزات مثل الحجب التلقائي للوقت وأولويات المهام تحمي ساعات عملك المثمرة. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

2. Sanity (الأفضل لسير العمل المنظم والمحتوى الذي يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات)

عبر Sanity

Sanity هو نظام إدارة محتوى بدون واجهة مستخدم يركز على المطورين ويتميز بتقديم إدارة محتوى منظمة وقابلة للتطوير. تجعله واجهة التحرير في الوقت الفعلي ونظام المخطط المرن وواجهات برمجة التطبيقات القوية مثاليًا للفرق التي تعطي الأولوية لقدرات التكامل وإنشاء محتوى غني والتكرار السريع عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة.

يوفر Sanity’s Studio واجهة مرئية قابلة للتخصيص ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل فريق، بينما تتيح لك بنيته القابلة للتركيب التكامل بسلاسة مع أطر عمل مثل Next. js أو Remix. وهذا يعني أنه يمكنك فصل الواجهة الأمامية مع الاستمرار في التعاون بكفاءة، مما يجعله بديلاً قويًا للمؤسسات الكبيرة التي تبحث عن مرونة على مستوى المؤسسات.

دعونا نحلل كيف يقيس ذلك:

أفضل ميزات Sanity

نمذجة محتوى منظم مع تعريفات مخطط مرنة لتخصيص شامل وإعادة استخدام محتوى معياري

التعاون في الوقت الفعلي في Studio، مما يسمح لعدة مستخدمين بالتحرير في وقت واحد دون تعارض

أدوات التحرير المرئي والمعاينات المباشرة لتبسيط إنشاء المحتوى ومراجعة سير العمل

بنية أساسية قوية لواجهة برمجة التطبيقات (GROQ & GraphQL)، بالإضافة إلى CDN مباشر و Content Lake لتسليم المحتوى بسرعة وقابلية التوسع

أدوات تطوير قوية وتكامل مع سوق واسع للمكونات الإضافية ودعم من المجتمع

قيود Sanity

يتطلب نمذجة المحتوى جهدًا من المطورين — فهي ليست حلاً لا يتطلب كتابة أكواد برمجية، لذا قد يحتاج المستخدمون غير التقنيين إلى الدعم

مع زيادة الاستخدام (المزيد من المقاعد وطلبات API وعرض النطاق الترددي)، يمكن أن تتغير تكاليف التشغيل بشكل غير متوقع، مما يتطلب وضع ميزانية استباقية

أسعار Sanity

مجاني

النمو : 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sanity

G2: 4. 7/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sanity؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا معجب جدًا بأن Sanity مصمم باستخدام React ويتوافق جيدًا مع تطبيق Next.js الخاص بنا. إنه سريع وسهل الاستخدام للمطورين وقابل للتخصيص بشكل لا يصدق. يمنحك Studio تحكمًا كاملاً في كيفية إدارة المحتوى وتنظيمه، وهو ما يمثل ميزة كبيرة.

أحب حقًا أن Sanity مصمم باستخدام React ويتوافق جيدًا مع تطبيق Next. js الخاص بنا. إنه سريع وسهل الاستخدام للمطورين وقابل للتخصيص بشكل لا يصدق. يمنحك Studio تحكمًا كاملاً في كيفية إدارة المحتوى وتنظيمه، وهو ما يمثل ميزة كبيرة.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تغير شكل الأعمال

3. Webflow (الأفضل من حيث مرونة التصميم المرئي)

عبر Webflow

Webflow هو أحد أشهر منافسي Builder.io، ويقدم واجهة مرئية قوية تتيح للمصممين إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة تمامًا دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية. وفي الوقت نفسه، يوفر تخصيصًا شاملاً للمطورين من خلال مكونات مخصصة وواجهات برمجة تطبيقات وقدرات تكامل، مما يجعله جذابًا بنفس القدر لكل من الفرق الإبداعية والفنية.

باستخدام Webflow، يمكنك تصميم وإنشاء وإطلاق صفحات جاهزة للإنتاج مباشرة على المنصة. يسهل نظام إدارة المحتوى المدمج فيه إدارة منشورات المدونة أو كتالوجات المنتجات أو البيانات الديناميكية مع الحفاظ على اتساق التصميم عبر الأجهزة المختلفة.

بالنسبة للمؤسسات والشركات الكبيرة، يوفر Webflow قابلية توسعة متقدمة وأمان على مستوى المؤسسات ودعمًا مخصصًا. هذا التوازن بين المرونة الإبداعية وموثوقية المؤسسات يجعله أحد أقوى البدائل لـ Builder.io لأولئك الذين يريدون تصميمًا مثاليًا دون المساومة على قوة التطوير.

أفضل ميزات Webflow

واجهة مرئية بالسحب والإفلات لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة دون الحاجة إلى البرمجة

نظام إدارة محتوى مدمج للمدونات وكتالوجات المنتجات والبيانات الديناميكية

تضمين رموز مخصصة وتكامل واجهة برمجة التطبيقات للحصول على وظائف متقد

تتضمن المنصة خدمات الاستضافة وأدوات تحسين محركات البحث (SEO) وتحسين الأداء

أدوات تعاون تتيح للمصممين والمسوقين والمطورين العمل معًا بسلاسة

قيود Webflow

تعود صعوبة التعلم بالنسبة للمستخدمين الجدد إلى ميزاته المتقدمة

يمكن أن ترتفع التكاليف بسرعة عند توسيع نطاق المشاريع أو عند استخدام خطط متقدمة

دعم محدود لسير العمل متعدد اللغات أو الترجمة مقارنة ببعض البدائل

أسعار Webflow

مجاني

الأساسي: 18 دولارًا شهريًا

CMS: 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: 49 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Webflow

G2: 4. 4/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Webflow؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

يجعل Webflow تصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها أمرًا سهلاً بشكل مدهش دون التضحية بالعمق والميزات المطلوبة لإرضاء المطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء شيء مخصص تمامًا.

يجعل Webflow تصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها أمرًا سهلاً بشكل مدهش دون التضحية بالعمق والميزات المطلوبة لإرضاء المطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء شيء مخصص تمامًا.

🔎 هل تعلم؟ كان أول موقع ويب على الإطلاق، الذي أنشأه تيم بيرنرز-لي في عام 1991، عبارة عن صفحة بسيطة لإدارة المحتوى تشرح ماهية شبكة الويب العالمية وكيفية استخدامها. بعد مرور ثلاثة عقود، أصبح بإمكانك الآن تصميم مواقع ويب تفاعلية وسريعة الاستجابة بصريًا — دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد يدويًا.

4. Contentful (الأفضل لنظام إدارة المحتوى بدون واجهة مستخدم جاهز للاستخدام في المؤسسات)

عبر Contentful

Contentful هي واحدة من أكثر منصات CMS غير المرئية رسوخًا، وهي مصممة للتعامل مع احتياجات إدارة المحتوى المعقدة للمؤسسات والشركات الكبيرة. على عكس البدائل المرئية التي تعمل بالسحب والإفلات، تركز هذه المنصة على البيانات المنظمة والمكونات المعيارية وقدرات التكامل القوية، مما يجعلها الحل الأمثل للشركات التي تحتاج إلى توسيع نطاق التجارب الرقمية عبر الأجهزة المختلفة ومنصات التجارة الإلكترونية.

بفضل نهج API-first، يوفر Contentful للمطورين تحكمًا كاملاً في توصيل المحتوى، بينما يستفيد المحررون من واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء المحتوى وإدارته ونشره. يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل الفرق العالمية التي تحتاج إلى تعاون سلس وحوكمة قوية والقدرة على تنسيق سير العمل على نطاق واسع.

يقدم Contentful أيضًا خيارات متقدمة لخطط المؤسسات مثل الوصول القائم على الأدوار والدعم المخصص والأمان المحسّن، وجميعها عناصر أساسية للمؤسسات الكبيرة التي تدير مشاريع ويب ذات أهمية حاسمة.

أفضل ميزات Contentful

نمذجة محتوى مرنة مع مكونات معيارية لتجارب رقمية منظمة

بنية API-first مع REST و GraphQL للتكامل القابل للتطوير

الأدوار والأذونات وضوابط الحوكمة المناسبة للمؤسسات على مستوى المؤسسات

ميزات توطين قوية لإدارة المحتوى متعدد اللغات عبر المناطق

إطار عمل التطبيقات وسوق لتوسيع الوظائف باستخدام المكونات الإضافية

قيود Contentful

قد يبدو معقدًا للفرق الصغيرة التي لا تمتلك مطورين متخصصين

يلاحظ بعض المراجعين أن منحنى التعلم للمحررين أعلى مقارنة بالمنصات المرئية الأبسط

يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل كبير مع نمو المحتوى والمستخدمين وطلبات API

أسعار Contentful

مجاني

Lite: 300 دولار شهريًا

بريميوم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Contentful

G2: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Contentful؟

يقول أحد مستخدمي G2:

تتيح واجهة المستخدم البديهية لمحرري المحتوى العمل بشكل مستقل، بينما يتمتع المطورون بمرونة التكامل مع أي إطار عمل أمامي.

تتيح واجهة المستخدم البديهية لمحرري المحتوى العمل بشكل مستقل، بينما يتمتع المطورون بمرونة التكامل مع أي إطار عمل أمامي.

📚 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتخطيط استراتيجية المحتوى الخاص بك

5. Storyblok (الأفضل لكتل المحتوى المعيارية)

عبر Storyblok

Storyblok هو نظام إدارة محتوى بدون واجهة مصمم خصيصًا للمطورين وفرق المحتوى. يتميز بنهجه المكون من وحدات، مما يوفر للمحررين واجهة مرئية لإدارة المحتوى في الوقت الفعلي مع تزويد المطورين بالمرونة التي يوفرها نظام API-first. وهذا يجعله خيارًا قويًا للمؤسسات التي ترغب في تحقيق التوازن بين الحرية الإبداعية وإدارة المحتوى المنظم.

تم تصميم النظام حول كتل محتوى قابلة لإعادة الاستخدام، مما يساعد الفرق على تصميم وإنشاء وتوسيع نطاق مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية بشكل أسرع. يمكن للمحررين سحب المكونات وإفلاتها مع معاينة التغييرات على الفور عبر أجهزة مختلفة، مما يقلل من الاختناقات ويضمن اتساق المحتوى. وفي الوقت نفسه، يمكن للمطورين دمج Storyblok مع الأطر الشائعة، مثل Next. js و Nuxt و React، لتشغيل مشاريع قابلة للتوسع.

بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، يوفر Storyblok ميزات متقدمة للمؤسسات، بما في ذلك الوصول القائم على الأدوار والموافقات على سير العمل والترجمة إلى لغات متعددة، مما يسهل إدارة عمليات المحتوى العالمية على نطاق واسع.

أفضل ميزات Storyblok

محرر مرئي مع معاينات في الوقت الفعلي لتحرير ونشر سلس

كتل محتوى معيارية لمكونات قابلة لإعادة الاستخدام عبر عدة صفحات ومواقع ويب

نظام سير عمل وموافقة مدمج لتبسيط التعاون

تكامل API قوي مع الأطر الشائعة ومنصات التجارة الإلكترونية

دعم قوي للترجمة من أجل توصيل المحتوى العالمي

قيود Storyblok

قد تبدو الواجهة معقدة للمستخدمين الجدد غير المعتادين على إدارة المحتوى المعياري

قد تتطلب الميزات المتقدمة إعدادًا مخصصًا، مما يزيد من التعقيد بالنسبة للفرق الصغيرة

تتغير الأسعار حسب الاستخدام، مما قد يمثل تحديًا للمؤسسات النامية

أسعار Storyblok

المبتدئين: مجاني

النمو: 99 دولارًا شهريًا

Growth Plus: 349 دولارًا شهريًا

الخطط المميزة والمتميزة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Storyblok

G2: 4. 6/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Storyblok؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

يتميز Storyblok بأدائه وموثوقيته. من السهل للغاية البدء في استخدام المنصة، ولا تتطلب تعلمًا صعبًا حتى للمستخدمين الجدد.

يتميز Storyblok بأدائه وموثوقيته. منصة سهلة الاستخدام للغاية، ولا تتطلب الكثير من الجهد للتعلم حتى بالنسبة للمستخدمين الجدد.

🧠 حقيقة ممتعة: جاء مفهوم التصميم المعياري في الأصل من الهندسة المعمارية، حيث تم استخدام وحدات قابلة للتبديل لتسريع عملية بناء المباني. اليوم، يعمل نفس المبدأ على تعزيز الكفاءة في تطوير الويب.

6. Framer (الأفضل للنماذج الأولية السريعة وإنشاء المواقع)

عبر Framer

بدأ Framer كأداة نمذجة للمصممين، لكنه تطور ليصبح أداة إنشاء مواقع ويب كاملة تجمع بين حرية التصميم المرئي والإنتاج الجاهز. إنه بديل ممتاز لـ Builder.io للفرق التي ترغب في الانتقال بسرعة من المفهوم إلى الموقع المباشر دون الحاجة إلى برمجة معقدة.

تتيح واجهته المرئية البديهية للمستخدمين تصميم صفحات ومكونات تفاعلية بسهولة السحب والإفلات، مع توفير إمكانية إضافة رموز مخصصة للحصول على وظائف متقدمة. هذا التوازن يجعل Framer مفيدًا بشكل خاص للمطورين والمصممين الذين يتعاونون في مشاريع تتطلب السرعة والدقة.

يتكامل Framer أيضًا مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة ويدعم التخطيطات سريعة الاستجابة للأجهزة المختلفة، مما يضمن الاتساق عبر وجودك الرقمي. بفضل الاستضافة المدمجة وميزات تحسين محركات البحث والتحليلات، يوفر حلاً شاملاً يساعد المؤسسات على تبسيط سير عمل الإنشاء والنشر.

أفضل ميزات Framer

واجهة مرئية بالسحب والإفلات مع دعم للرسوم المتحركة والمكونات التفاعلية

القدرة على إضافة كود مخصص لوظائف أكثر تعقيدًا

أدوات تصميم سريعة الاستجابة تعمل على تكييف مواقع الويب عبر الأجهزة بسلاسة

التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية والتسويق لسير العمل المتصل

استضافة وتحليلات مدمجة لخط أنابيب تطوير كامل

قيود Framer

منحنى تعلم أكثر صعوبة للمبتدئين مقارنة بالبدائل الأبسط

قابلية توسع محدودة للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة لإدارة المحتوى

قد تتطلب الميزات المتقدمة مثل تجاوزات الكود خبرة تقنية

أسعار Framer

مجاني

الأساسي: 15 دولارًا شهريًا

المزايا: 45 دولارًا شهريًا

الحجم: 100 دولار شهريًا

المؤسسات

تقييمات ومراجعات Framer

G2: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Framer؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

واجهة المستخدم UX جيدة جدًا لسهولة إنشاء الموقع الإلكتروني، وقد أنجز فريق التسويق مهمة إنشاء الموقع في شهر واحد فقط، والتكامل سهل، وقد قمنا بالتكامل مع Google Analytics و cal.com وغيرها

واجهة المستخدم UX جيدة جدًا لسهولة إنشاء الموقع الإلكتروني، وقد أنجز فريق التسويق مهمة إنشاء الموقع في شهر واحد فقط، والتكامل سهل، وقد قمنا بالتكامل مع Google Analytics و cal.com وغيرها

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أمثلة على أنظمة إدارة المحتوى

7. Strapi (الأفضل من حيث مرونة نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر بدون واجهة)

عبر Strapi

Strapi هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يمنح المطورين والفرق ملكية كاملة لسير عمل إدارة المحتوى الخاص بهم. على عكس المنصات المغلقة، فهو مستضاف ذاتيًا، مما يعني أنك تتمتع بالتحكم الكامل في البيانات والأمان والتكوينات المخصصة، مما يجعله المفضل لدى المؤسسات التي لديها احتياجات محددة في مجال الامتثال أو قابلية التوسع.

باستخدام Strapi، يمكنك إنشاء مكونات معيارية وتحديد أنواع محتوى مرنة والاتصال بأي إطار عمل أمامي من خلال واجهات برمجة التطبيقات REST أو GraphQL. وهو يدعم التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الحديثة وأدوات الجهات الخارجية والتطبيقات المخصصة، مما يجعله قابلاً للتكيف بدرجة عالية مع المشاريع المختلفة.

بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، يقدم Strapi خطة مؤسسية تتضمن أذونات قائمة على الأدوار، وتسجيل الدخول الأحادي (SSO)، وسجلات التدقيق، والدعم المخصص — مما يضمن إمكانية إدارة سير العمل المعقد بأمان على نطاق واسع.

أفضل ميزات Strapi

إطار عمل مفتوح المصدر مع تخصيص كامل لأنواع المحتوى والمكونات

واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL لسهولة التكامل مع العديد من منصات الواجهة الأمامية

خيار الاستضافة الذاتية للتحكم الكامل في البنية التحتية والأمان

مجتمع قوي ونظام إضافات متكامل لتوسيع الميزات

دعم متعدد اللغات والترجمة لتقديم محتوى عالمي

قيود Strapi

يتطلب مزيدًا من الإعداد والصيانة مقارنة بالبدائل المستضافة

بعض الميزات، مثل RBAC و SSO المتقدمين، محجوبة خلف مستوى المؤسسة

قد يواجه المستخدمون غير التقنيين منحنى تعلم أكثر صعوبة

أسعار Strapi

CMS

مجاني

النمو: 45 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

السحابة

مجاني

أساسي: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مشروع شهريًا

المزايا: 75 دولارًا أمريكيًا لكل مشروع شهريًا

السعر: 375 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Strapi

G2: 4. 5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Strapi؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يُجعل Strapi من السهل للغاية إنشاء تطبيقات تعتمد على المحتوى وتخصيصها وتوسيع نطاقها. أحب مرونته ولوحة الإدارة البديهية وحقيقة أنه مصمم باستخدام تقنيات حديثة مثل Node. js.

يُجعل Strapi من السهل للغاية إنشاء تطبيقات تعتمد على المحتوى وتخصيصها وتوسيع نطاقها. أحب مرونته ولوحة الإدارة البديهية وحقيقة أنه مصمم باستخدام تقنيات حديثة مثل Node. js.

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة لإعدادات CMS مفتوحة المصدر، خطط لاستراتيجية الاستضافة والتوسع مبكرًا. غالبًا ما تتطلب الحلول ذاتية الاستضافة إدارة البنية التحتية، ولكنها تمنحك أيضًا مرونة لا مثيل لها وتحكمًا في المحتوى وسير العمل.

8. Prismic (الأفضل لإدارة المحتوى الذي يركز على التسويق)

عبر Prismic

Prismic هو نظام إدارة محتوى بدون واجهة مصمم خصيصًا لفرق التسويق. يركز على تسهيل إنشاء المحتوى ونشره مع توفير المرونة للمطورين من خلال نظام API-first. يتيح محرره القائم على الشرائح للمستخدمين إنشاء مكونات يمكن إعادة استخدامها عبر عدة صفحات، مما يوفر للمسوقين واجهة مرئية متسقة لتحديث وإدارة مواقع الويب دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية.

تتفوق Prismic في سيناريوهات التعاون حيث يتعين على فرق التسويق والتطوير العمل معًا بشكل وثيق. يمكن للمسوقين جدولة حملات المحتوى ومعاينتها في الوقت الفعلي، بينما يحدد المطورون نماذج المحتوى المنظمة ويوسعون الوظائف باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. وهذا يجعلها خيارًا قويًا للمؤسسات التي تسعى إلى تبسيط إدارة المحتوى دون التضحية بالقابلية للتوسع.

بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، تتضمن خطة Prismic للمؤسسات أمانًا محسّنًا ودعمًا مخصصًا وسير عمل نشر متقدمًا، مما يساعد الفرق العالمية على الحفاظ على الحوكمة والاتساق عبر الأجهزة والمناطق المختلفة.

أفضل ميزات Prismic

محرر محتوى قائم على الشرائح للمكونات القابلة لإعادة الاستخدام عبر عدة صفحات

معاينات في الوقت الفعلي وجدولة لحملات التسويق

واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL للتكامل المرن مع منصات الواجهة الأمامية

ميزات الترجمة إلى لغات متعددة للمؤسسات الدولية

واجهة مرئية بسيطة للمسوقين لإنشاء المحتوى وتحديثه بسرعة

قيود Prismic

مرونة تصميم محدودة مقارنة بالبدائل الأكثر تركيزًا على المطورين

قد يجد المستخدمون غير التقنيين المحرر القائم على الشرائح أقل سهولة في البداية

تتطلب الميزات المتقدمة وقابلية التوسع خططًا أعلى مستوى

أسعار Prismic

مجاني

متوسط: 180 دولارًا شهريًا

بلاتينيوم: 750 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Prismic

G2: 4. 3/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Prismic؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

إن استخدام العديد من مكتبات الويب الحديثة للمطورين يجعل تخصيص محفظتي أمرًا سهل التنفيذ! – إن إمكانية إنشاء أنواع صفحات مخصصة وكتل مخصصة من واجهة المستخدم تجعله يبدو وكأنه نسخة React من WordPress، سهلة التكامل للغاية!

إن استخدام العديد من مكتبات الويب الحديثة للمطورين يجعل تخصيص محفظتي أمرًا سهل التنفيذ! – إن إمكانية إنشاء أنواع صفحات مخصصة وكتل مخصصة من واجهة المستخدم تجعله يبدو وكأنه نسخة React من WordPress، سهلة التكامل للغاية!

📚 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب كتابة المحتوى لتبسيط العملية

9. Plasmic (الأفضل للتصميم القائم على المكونات)

عبر Plasmic

Plasmic هي منصة تطوير مرئية تساعد الفرق على سد الفجوة بين التصميم والرمز. على عكس أدوات CMS التقليدية، تركز على بناء مكونات قابلة لإعادة الاستخدام ودمجها مباشرة في أطر التطوير الحديثة، مثل React و Next. js و Vue. وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص للمطورين الذين يرغبون في التحكم الدقيق دون فقدان سرعة الواجهة المرئية.

باستخدام Plasmic، يمكن للمصممين إنشاء الصفحات وتحريرها بصريًا، بينما يمكن للمطورين الانضمام إلى نفس المشروع من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات والميزات المخصصة. يضمن نهجها القائم على المكونات الاتساق عبر مواقع الويب والتطبيقات، مما يساعد المؤسسات على توسيع نطاق التجارب الرقمية بكفاءة.

بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، يقدم Plasmic خيارات متقدمة لخطط المؤسسات مع وصول قائم على الأدوار وأمان أقوى ودعم مخصص، مما يجعله حلاً موثوقًا للمشاريع ذات الأهمية الحيوية.

أفضل ميزات Plasmic

تصميم قائم على المكونات لوحدات قابلة لإعادة الاستخدام عبر المشاريع

تكامل سلس مع React و Next.js و Vue وغيرها من الأطر

محرر مرئي لإنشاء المحتوى مع مرونة على مستوى المطورين

بنية API-first للاتصال بمصادر البيانات الخارجية

أدوات تعاون لتنسيق الفرق عبر التصميم والتطوير

قيود Plasmic

يتطلب خبرة تقنية لإطلاق العنان لكامل وظائفه

أقل ملاءمة للمستخدمين المبتدئين غير التقنيين مقارنة بالبدائل الأبسط

قد تبدو الميزات المتقدمة صعبة للغاية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة

أسعار Plasmic

مجاني

المبتدئين: 49 دولارًا شهريًا

المزايا: 129 دولارًا شهريًا

السعر : 499 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Plasmic

G2: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Plasmic؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

Plasmic هو برنامج ثوري في عالم التطوير منخفض الكود. فهو لا يكتفي بكسر حاجز الكود المنخفض فحسب، بل يحطمه تمامًا، ويوفر منصة تمكّن الفرق من إنشاء تطبيقات ومواقع ويب بجودة إنتاجية بسرعة غير مسبوقة.

Plasmic هو برنامج ثوري في عالم التطوير منخفض الكود. فهو لا يكتفي بكسر حاجز الكود المنخفض فحسب، بل يحطمه تمامًا، ويقدم منصة تمكّن الفرق من إنشاء تطبيقات ومواقع ويب بجودة إنتاجية بسرعة غير مسبوقة.

Plasmic هو برنامج ثوري في عالم التطوير منخفض الكود. فهو لا يكتفي بكسر حاجز الكود المنخفض فحسب، بل يحطمه تمامًا، ويوفر منصة تمكّن الفرق من إنشاء تطبيقات ومواقع ويب بجودة إنتاجية بسرعة غير مسبوقة.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل حلول برامج CMS للإنترانت التي تستحق الاستكشاف

10. Podia (الأفضل للمبدعين وشركات المنتجات الرقمية)

عبر Podia

تم تصميم Podia للمبدعين المستقلين والمعلمين والشركات الصغيرة التي تريد منصة شاملة لإنشاء وتسويق وبيع المنتجات الرقمية. على عكس منصات CMS التقليدية، تركز Podia على تبسيط المبيعات عبر الإنترنت، مما يجعلها مثالية للمستخدمين الذين يرغبون في إدارة المحتوى والدورات التدريبية والعضويات وواجهات المتاجر دون الحاجة إلى استخدام عدة تطبيقات.

بفضل واجهته المرئية البسيطة، يتيح لك Podia إنشاء مواقع ويب وإعداد متاجر عبر الإنترنت وإدارة سير عمل المحتوى بسرعة. يمكنك تحميل المنتجات الرقمية وتضمين الوسائط المتعددة وتخصيص الصفحات لتناسب علامتك التجارية — دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. بالنسبة للمبدعين الذين يعتمدون على التجارة الإلكترونية للتواصل مع عملائهم، يعمل Podia على تبسيط كل شيء بدءًا من الدفع وحتى التسليم.

بالنسبة للمؤسسات التي تتجاوز الأساسيات، تقدم Podia خطط أسعار متدرجة ودعمًا لتلبية الاحتياجات المحددة المختلفة، من مشاريع الهوايات إلى توسيع نطاق الأعمال الرقمية.

أفضل ميزات Podia

منصة شاملة للدورات التدريبية والعضويات ومبيعات المنتجات الرقمية

منشئ مواقع ويب مع صفحات قابلة للتخصيص ولا يتطلب أي ترميز

نظام دفع متكامل مع أمان ومعالجة الدفع

أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة لتعزيز علاقتك بالعملاء

ميزات المجتمع للتفاعل المباشر مع جمهورك

قيود Podia

أقل ملاءمة للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة لإدارة المحتوى

تخصيص التصميم محدود مقارنة بمنصات التطوير الكاملة

ليس مثاليًا للمشاريع أو التطبيقات عالية التقنية التي تتطلب تكاملًا شاملاً

أسعار Podia

Podia Email : مجاني

Mover: 39 دولارًا شهريًا

Shaker: 89 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Podia

G2: 4. 6/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Podia؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أحب استضافة الدورات التدريبية والمنتجات الرقمية على Podia. واجهته سهلة الاستخدام تجعل من السهل إعداده وتحريره حسب تغير احتياجات عملي.

أحب استضافة الدورات التدريبية والمنتجات الرقمية على Podia. واجهته سهلة الاستخدام تجعل من السهل إعداده وتحريره حسب تغير احتياجات عملي.

العثور على البديل المناسب لـ Builder.io لفريقك

من منصات CMS بدون واجهة مثل Sanity و Contentful و Strapi إلى أدوات تركز على المبدعين مثل Podia، لا يوجد نقص في الخيارات عندما يتعلق الأمر ببدائل Builder.io. المفتاح هو مواءمة ميزات المنصة مع سير عمل فريقك وراحته التقنية وأهدافه للنمو، سواء كان ذلك يعني سرعة الإنشاء أو قدرات تكامل قوية أو قابلية للتوسع على مستوى المؤسسة.

إذا كنت تبحث عن حل يجمع بين إدارة المحتوى والتعاون وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد، فإن ClickUp هو خيارك الأفضل. باستخدام ClickUp Docs و ClickUp Chat و ClickUp Automations ونموذج إدارة المحتوى ClickUp الجاهز للاستخدام، يمكنك تخطيط المشاريع وإنشائها وإدارتها بشكل أسرع — دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

🚀 سجل مجانًا اليوم واكتشف كيف يمكن لـ ClickUp تبسيط سير عمل المحتوى الخاص بك من الفكرة إلى الإطلاق.